Os 7 melhores jogos de «Plants vs. Zombies»: Zumbis no teu relvado

Não há como negar que o Plants vs. Zombies original foi um sucesso estrondoso, mas, embora seja um dos (se não o) melhores jogos da série Plants vs. Zombies que existe, a franquia tem muito mais para oferecer. Desde jogos para telemóvel a jogos de tiro na terceira pessoa e até um jogo de cartas, o universo PvZ é maior do que a maioria das pessoas imagina .

E se és daqueles que procuram ainda mais aventuras PvZ, ou se estás à procura de um ponto de partida para te mergulhares neste mundo, estás com sorte. Nesta lista, vamos apresentar 7 títulos fantásticos de Plants vs. Zombies, cada um com algo único para oferecer.

As nossas melhores escolhas da franquia Plants vs. Zombies

Os jogos desta lista são todos bastante notáveis, mas alguns destacam-se claramente dos demais:

1 Plants vs. Zombies 2009 O primeiro jogo da série é também, sem dúvida, o melhor, com a sua abordagem descontraída e memorável ao género de defesa de torre. Buy now 2 Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2014 Este jogo de tiros encantador e acessível foi, sem dúvida, uma reviravolta inesperada, mas bem-sucedida. Buy now 3 Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 2016 Tudo o que fez do Garden Warfare um jogo fantástico, mas agora ainda mais refinado e aperfeiçoado. Buy now

Mas, embora estes sejam os melhores jogos de PvZ desta lista, convido-te a continuares a ler; afinal, há muito mais para adorar nesta série.

Os 7 melhores jogos de Plants vs. Zombies

É verdade que não há muitos jogos de PvZ por aí: na sua maioria, são jogos de defesa de torre e alguns spin-offs. Mas tem em conta que, com a forma como o desenvolvimento de jogos evolui hoje em dia, ainda podemos ver a série a tomar outro rumo inesperado.

Agora, vamos direto à lista. Quantos destes jogos Plants vs. Zombies já experimentaste?

1. Plants vs. Zombies (2009) [O jogo original de defesa de torre]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, Nintendo DS, PlayStation 3, Xbox 360, Android e muitas outras plataformas Ano de lançamento 2009 Criador(es) PopCap Games Tempo médio de jogo ~8 horas

Claro, os jogos mais recentes da série Plants vs. Zombies podem ter mais modos de jogo, mais funcionalidades que dão um novo fôlego à jogabilidade, novas personagens e mais sementes para a tua coleção crescente de «todas as plantas até agora»… mas continuo a achar que o Plants vs. Zombies original continua a ser o melhor.

Neste jogo, vais ser atacado pelos mortos-vivos, que querem comer o teu cérebro. Felizmente, estás armado com um relvado espaçoso (e um quintal), bem como com pacotes de sementes, cada um dos quais dá origem a plantas especiais. Essas plantas servem como a tua defesa: a maioria dispara contra os zombies, mas outras oferecem utilidades diferentes, como paredes, armadilhas, atordoamentos e explosões.

Por que é que o escolhemos Ainda hoje, a jogabilidade básica, mas viciante, joga o Plants vs. Zombies torna-o ótimo tanto para novatos como para veteranos do género de defesa de torre.

Esta jogabilidade pode parecer fácil de apanhar e aprender. E é mesmo, mas também está perfeitamente ajustada e é estrategicamente rica. Claro, não chega aos pés dos melhores jogos de grande estratégia, mas com imensas combinações e sinergias inesperadas entre as plantas, além de alguns modos difíceis, o Plants vs. Zombies oferece horas de diversão.

Como se isso não bastasse, o Plants vs. Zombies também tem um estilo artístico icónico, bem como designs de personagens encantadores e supermemoráveis, tanto para as plantas como para os zombies, o que o faz destacar-se. E não fica por aí, não. O Plants vs. Zombies também tem uma banda sonora bem trabalhada que envelheceu surpreendentemente bem, tanto que ainda hoje cantarolo as músicas na minha cabeça.

O meu veredicto: O Plants vs. Zombies é um jogo de defesa de torre incrivelmente viciante que vale definitivamente a pena experimentares, mesmo hoje em dia.

2. Plants vs. Zombies: Guerra no Jardim [Spin-off de tiro]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 3/4, Xbox 360, Xbox One Ano de lançamento 2014 Criador(es) PopCap Games, Electronic Arts Tempo médio de jogo Variável



Embora a maioria das pessoas pense em jogos de defesa de torre quando falamos do PvZ, essa não foi a única direção que a PopCap seguiu. Admito que estava muito cético em relação ao Plants vs. Zombies: Guerra no Jardim, mas ainda bem que me provaram que estava errado.

No Guerra no Jardim, vais escolher entre o lado das plantas ou dos zombies e competir com outros jogadores em vários modos de jogo. Cada lado tem classes diferentes (pensa no Team Fortress 2), e todas elas trazem algo único para o campo de batalha. Para saíres vitorioso, vais precisar de saber o que a tua classe faz, o que as classes do teu adversário fazem e, claro , ter alguma habilidade como jogador.

Por que é que o escolhemos O Guerra no Jardim podia ter sido só uma forma de ganhar dinheiro, mas não. Este jogo de tiro na terceira pessoa é genuinamente original, divertido e é sempre uma loucura de jogar.



Tal como no primeiro PvZ, o Guerra no Jardim foi concebido para atrair uma base de jogadores o mais ampla possível. E graças à sua diversão colorida, distinta e muito acessível, que mantém o combate claro, e à sua facilidade de jogo, que torna o modo multijogador uma verdadeira diversão, conseguiu-o, tornando o Guerra no Jardim um título ainda relevante na biblioteca do PvZ.

A minha opinião: A combinação entre a jogabilidade bem trabalhada e o estilo do Plants vs. Zombies do «Plants vs. Zombies: Jardim Warfare» continua a fazer deste um jogo que vale a pena jogar ainda hoje.

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2016 Criador(es) PopCap Games, Electronic Arts Tempo médio de jogo Variável

O que é melhor do que um Guerra no Jardim? Dois Guerras no Jardim, é isso mesmo. Com o sucesso surpreendente do Guerra no Jardim em 2014, era só uma questão de tempo até que uma sequela fosse anunciada. Felizmente, os fãs não tiveram de esperar muito, já que o Guerra no Jardim 2 saiu em 2016.

Não há muito a dizer sobre a sequela que o jogo original já não tenha abordado; continua a ser o mesmo jogo de tiro na terceira pessoa, robusto e muito acessível, baseado em classes, com aquele toque característico do PvZ. Mais uma vez, vais embarcar com a tua equipa de plantas ou zombies e enfrentar a outra equipa numa variedade de modos de jogo. Sem complicações, sem confusões, apenas diversão pura e simples.

Porque é que o escolhemos? O Guerra no Jardim 2 pega em tudo o que o Guerra no Jardim fez de bom e leva-o para o próximo nível.

Tudo é maior, melhor e mais arrojado no Guerra no Jardim 2, com um leque ainda maior de plantas e zombies, bem como mais modos de jogo, um mundo central e missões. Mas o mais notável é que o Guerra no Jardim 2 melhorou as opções multijogador do primeiro jogo e agora tem modo cooperativo em ecrã dividido, o que o torna um jogo fantástico para uma noite de jogos.

O meu veredicto: Plants vs. Zombies: Guerra no Jardim 2 é um sucessor fantástico de um jogo que já era ótimo. Se adoraste o primeiro Guerra no Jardim, vais adorar este com certeza.

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4. Plants vs. Zombies Heroes [Um jogo de cartas PvZ]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Android, iOS Ano de lançamento 2016 Criador(es) PopCap Games, Electronic Arts Tempo médio de jogo Variável



Agora que já viste um TPS do PvZ, talvez estejas a perguntar: «E a seguir?» Um 4X expansivo? Um jogo divertido de hack-and-slash? Não, é um jogo de cartas colecionáveis digital, chamado Plants vs. Zombies: Heroes.

O Heroes é a versão da PopCap da fórmula do Hearthstone. Neste jogo de cartas inteligente e encantador, vais jogar na pele das plantas ou dos zombies, enfrentando a IA numa campanha a solo ou outros jogadores, numa tentativa de derrotar o herói adversário. E sim, este é tão acessível como qualquer um dos jogos da série PvZ, com um tutorial simples para te ajudar a entrar no jogo.

Porque é que o escolhemos? Embora se inspire no Hearthstone, o Heroes não é uma cópia exata. A inclusão de mecânicas de faixas e cartas de ambiente significa que vais precisar de fazer algum planeamento adicional e, de facto, ajuda a distingui-lo de outros jogos do mesmo género.



Ao longo do jogo, vais ir recolhendo novas cartas de plantas e zombies, cada uma das quais pode ser incluída no teu baralho de 40 cartas. Embora seja viável atacarem-se uns aos outros com as cartas de combate e de truque que causam mais danos que conseguires reunir, também é preciso pensar bastante. Para ganhares, não vais precisar só de força, mas também de inteligência para usar as muitas habilidades que tu e as tuas cartas têm.

O meu veredicto: «Plants vs. Zombies: Heroes» é fácil de aprender, mas difícil de dominar, o que o torna um jogo fantástico para praticamente toda a gente.

5. Plants vs. Zombies 2 [Mais loucura de defesa de torre]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Android, iOS Ano de lançamento 2013 Criador(es) PopCap Games, Electronic Arts Tempo médio de jogo ~20 horas

O primeiro jogo «Plants vs. Zombies» foi fantástico, mas há sempre margem para melhorias, como mais plantas, inimigos mais fortes, novas mecânicas e muito mais. O Plants vs. Zombies 2 é o culminar dessas melhorias e, embora tenha muitas novidades, continua a ser um jogo de defesa de torre rápido, fácil de jogar e bem estruturado.

No PvZ 2, continuas a lutar contra zombies no teu relvado usando as tuas plantas. Mas há uma pequena reviravolta: enquanto o fazes, vais viajar no tempo. Desde o antigo Egito até ao Velho Oeste e até à era dos dinossauros, vais enfrentar os mortos-vivos de todas as épocas, além de adicionares uma enorme quantidade de plantas à tua coleção.

Por que é que o escolhemos O Plants vs. Zombies 2 mantém a jogabilidade essencial do PvZ, ao mesmo tempo que acrescenta imenso conteúdo. E estou mesmo a falar de imenso.

Para além dos teus truques habituais, também vais ter acesso ao «Plant Food», que não só pode potenciar uma planta, como também pode ser usado para contornar os tempos de recarga dos teus pacotes de sementes. Isto permite algumas decisões de jogo táticas e impactantes… mas fica descansado, os zombies também vão ter novos brinquedos com que se divertir.

O meu veredicto: o Plants vs. Zombies 2 continua a ser a experiência PvZ por excelência, mas ainda mais aperfeiçoado e com mais conteúdo. Este é definitivamente um jogo que tens de experimentar se gostaste do primeiro.

6. Plants vs. Zombies: Batalha por Neighborville eu [O que poderia ter sido]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador(es) PopCap Games, Electronic Arts Tempo médio de jogo ~20 horas

A seguir temos o Plants vs. Zombies: Batalha por Neighborville eu. É verdade que este é menos popular do que os seus antecessores, o Guerra no Jardim e o Guerra no Jardim 2, mas se estiveres disposto a ignorar as suas falhas, continua a ser um jogo de tiro bastante decente e também um jogo de aventura um pouco divertido, graças à sua campanha para um jogador.

Porque é que o escolhemos? Vamos deixar isto claro: o Batalha por Neighborville não é o Guerra no Jardim, para desapontamento de muitos (e meu). Ainda assim, tem uma base sólida, e a campanha para um jogador é, de um modo geral, considerada melhor do que a Joga o Guerra no Jardim 2.

Os alicerces para um grande jogo estão todos presentes no Batalha por Neighborville: um centro de jogo grande e divertido, imensos modos cooperativos e PvP, modelos de personagens bem trabalhados e a mesma (ok, mais ou menos a mesma) jogabilidade acessível e sólida. Ao mesmo tempo, há também muitas falhas, e muitas lições que deviam ter sido aprendidas com o Guerra no Jardim 2 estão ausentes aqui.

É precisamente por isso que o Batalha por Neighborville não foi tão bem recebido. Muitos jogadores do Guerra no Jardim 2 criticaram as mudanças radicais na jogabilidade. O que é ainda mais surpreendente é que, em vez de se sentarem para discutir o assunto, a PopCap cancelou o Batalha por Neighborville sem cerimónias. É uma verdadeira pena, tendo tudo em conta.

O meu veredicto: se conseguires ignorar as suas falhas, o Plants vs. Zombies: Batalha por Neighborville eu é um jogo de tiros sólido e divertido.

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A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2025 Criador(es) PopCap Games, The Lost Pixel, Electronic Arts Tempo médio de jogo ~8 horas

O último desta lista é o remake do jogo original, Plants vs. Zombies: Replantado. Embora existam muitos jogos como o Plants vs. Zombies: Replantado (no sentido de serem remakes de clássicos), este é o único que se assemelha ao Plants vs. Zombies original. Não estou a brincar; este é praticamente o mesmo jogo que o original, por isso, sim, os veteranos vão aproveitar menos este título.



Se, no entanto, és novo na série, vais ficar contente por saber que o Replanted vem com imensos extras. Além dos gráficos remasterizados, do conteúdo cortado que foi readicionado e dos novos modos de jogo, este remake também inclui modo cooperativo local e PvP, caso queiras jogar com um amigo ou familiar.

Por que é que o escolhemos O Plants vs. Zombies: Replantado é uma escolha sólida para quem é totalmente novo na série. Oferece a mesma jogabilidade envolvente do original, mas com gráficos atualizados e extras incluídos.

Uma coisa que temos de discutir sobre o «Replanted» é o quão complicado foi o seu lançamento. Os bugs, a suposta utilização de IA e (o mais flagrante) a falta de comunicação com a equipa original joga o Plants vs. Zombies deixaram um sabor amargo na boca de muitos jogadores, incluindo eu. A EA e a PopCap reconheceram estes problemas e estão a trabalhar para os resolver; espero mesmo que o façam.

O meu veredicto: o «Plants vs. Zombies: Replantado» é uma ótima maneira de os novatos mergulharem na história da série, ao mesmo tempo que oferece aos veteranos uma viagem ao passado.

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Tudo o que precisas de saber sobre os jogos Plants vs. Zombies

Agora que já sabes um pouco mais sobre os diferentes jogos de Plants vs. Zombies, vamos dedicar um momento para aprofundar um pouco mais os detalhes da série.

A história de Plants vs. Zombies

O primeiro Plants vs. Zombies foi lançado em 2009 e tornou-se um sucesso instantâneo, graças ao seu apelo generalizado, à jogabilidade simples mas gratificante e ao estilo artístico distinto. O sucesso foi tão grande que a EA fechou um acordo para adquirir a PopCap por 750 milhões de dólares a 12 de julho de 2011. Isto marcaria a transição do estúdio para os jogos sociais e móveis.

Graças à aquisição pela EA, a PopCap passou de repente a ter um orçamento maior, mas também tinha muito mais em jogo. A sua linha de jogos de defesa de torre continuaria com o PvZ 2 em 2013 e o malfadado PvZ 3 em 2019, que foi tão criticado que tiveram de o reconstruir do zero, dando origem ao muito melhor PvZ 3: Evolved.

A PopCap também tentou reinventar a sua propriedade intelectual ao aventurar-se noutros géneros, como os jogos de tiro na terceira pessoa. Em 2014, foi lançado o PvZ: Guerra no Jardim, e o seu sucesso justificou a criação do Guerra no Jardim 2, de 2016, e joga o Batalha por Neighborville, de 2019. Além disso, a PopCap também experimentou o mercado dos jogos de cartas com o lançamento do «PvZ Heroes» em 2016.

Hoje em dia, a marca Plants vs. Zombies continua incrivelmente forte. O seu sucesso não só abriu caminho para que o género de defesa de torre se tornasse acessível a um público mais casual, como também continua a cativar com a sua jogabilidade, arte e humor.

Compreender os diferentes tipos de jogos Plants vs. Zombies

Ora bem, nem todos os jogos Plants vs. Zombies são iguais. Em geral, existem três tipos diferentes de jogos PvZ: a defesa de torre tradicional, o jogo de tiro na terceira pessoa e o jogo de cartas. Vamos analisar os três tipos para te ajudar a decidir qual é o mais adequado para ti.

Vamos começar pelos principais jogos de defesa de torre (PvZ 1, 2 e 3 Evolved). Nestes títulos de PvZ, vais ter de cultivar plantas no teu relvado para derrotar os zombies que vêm do outro lado. As tuas plantas vão disparar, atordoar e impedir de outras formas que os zombies cheguem à tua casa, porque se um deles entrar, o jogo acaba.

Os jogos de defesa de torre costumam incluir um Modo Aventura como campanha, além de minijogos bónus e um modo de sobrevivência sem fim.

A seguir vêm os jogos de tiro na terceira pessoa (Guerra no Jardim 1, 2 e Batalha por Neighborville). Nestes jogos, vais escolher entre várias classes de plantas ou zombies enquanto enfrentas (ou, às vezes, colaboras) com a equipa adversária em vários modos e diferentes campos de batalha.

Por último, temos o único jogo de cartas, o Plants vs. Zombies Heroes. Neste jogo de cartas por turnos, enfrentas outros jogadores (ou inimigos controlados pela IA no modo Aventura para um jogador), onde controlas combatentes plantas e zombies e usas táticas para esgotar a saúde do herói adversário.

Dicas essenciais para teres sucesso nos jogos Plants vs. Zombies

Independentemente do jogo Plants vs. Zombies que decidires jogar, há algumas dicas gerais e essenciais de que vais precisar para vencer.

A

primeira é perceberes bem as tuas plantas. Seja no tradicional jogo de defesa de torre ou no modo de tiro na terceira pessoa do Guerra no Jardim, saber o que cada uma das tuas plantas faz e quando as usar faz toda a diferença entre ficares vivo ou morreres. Lembra-te: cada uma das tuas plantas tem um propósito.

A seguir, tens de perceber o teu inimigo. Não cometas o erro de te limitares a uma única estratégia: analisa o que cada um dos teus inimigos consegue fazer, especialmente as suas habilidades, e certifica-te de que te preparas para isso. Basta um «Balloon Zombie» a passar a toda a velocidade pelas tuas defesas para te ensinar bem esta lição.

Por último, temos a questão da economia, que diz respeito sobretudo aos jogos de defesa de torre. Embora o início de cada partida seja praticamente o mesmo, não te esqueças de ajustar a tua produção de Sol para que não só consigas colocar plantas mais fortes, mas também tenhas uma reserva caso as coisas corram mal.

O meu veredicto geral

Mesmo com toda essa informação, talvez ainda estejas indeciso. Por isso, vamos ir direto ao que interessa.

Qual é o melhor ponto de partida para os jogos «Plants vs. Zombies» hoje em dia?

Para novatos absolutos → Plants vs. Zombies: Replantado . Quem está a começar vai adorar os gráficos e o motor renovados deste remake, que mantém a mecânica do jogo original.



Quem está a começar vai adorar os gráficos e o motor renovados deste remake, que mantém a mecânica do jogo original. Para fãs de FPS → Plants vs. Zombies: Batalha por Neighborville eu . Este jogo de tiro em equipa é maior, melhor e mais refinado do que os títulos da série Guerra no Jardim que o precederam.



Este jogo de tiro em equipa é maior, melhor e mais refinado do que os títulos da série Guerra no Jardim que o precederam. Para os fãs do jogo original → Plants vs. Zombies 2: It’s About Time. A sequela do PvZ original aprofunda tudo o que o tornou fantástico, mantendo a sua jogabilidade essencial.

Perguntas frequentes