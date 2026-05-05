Os 13 melhores jogos do género Metroidvania que a Switch tem para oferecer em 2026

O Metroidvania é um daqueles géneros que nunca perde o seu encanto. Os melhores jogos de Metroidvania para a Switch combinam exploração, plataformas e ação, ao mesmo tempo que te incentivam a ficar cada vez mais forte.

Cada nova habilidade não só melhora o combate como também te permite aceder a áreas que antes estavam fora do teu alcance, fazendo com que o mundo pareça mais rico e mais interligado a cada descoberta.

Existem imensos títulos Metroidvania por aí, mas quando se trata dos melhores de sempre para a Nintendo Switch, só alguns selecionados se destacam verdadeiramente. Com tantas opções, foi um desafio reduzir a lista, mas não te preocupes, eu consegui.

Reuni uma lista dos melhores jogos Metroidvania disponíveis hoje na Switch, cada um a oferecer uma aventura inesquecível e a demonstrar na perfeição o que torna este género tão apreciado pelos fãs.

As nossas melhores escolhas de jogos Metroidvania para a Switch

Agora, alguns títulos vão destacar-se, mesmo quando colocados entre os melhores. No que diz respeito aos jogos Metroidvania para a Switch, estes estão na lista dos «especialmente fantásticos»:

1 Hollow Knight 2017 Um fantástico jogo indie que se tornou um dos ícones dos Metroidvanias modernos. Buy now 2 Metroid Prime Remastered 2023 Dizem que não se pode melhorar a perfeição, mas esta remasterização consegue exatamente isso. Buy now 3 Metroid Dread 2021 Apresenta uma mistura magistral de ação furtiva de cortar a respiração e ação ao estilo Metroid. Buy now

Mas, embora estes jogos sejam o melhor do melhor, vale absolutamente a pena dar uma olhadela em todos os jogos desta lista. Continua a ler para explorar a lista completa e descobrir que mundos Metroidvania te esperam na Nintendo Switch.

Os 13 melhores jogos Metroidvania para a Switch que todos os jogadores deviam experimentar

É fácil perceber por que é que o género Metroidvania é tão popular – a mecânica simples, as várias abordagens à história e a incorporação de elementos de RPG criam uma base sólida para um jogo mesmo bom.

Mas, embora muitos jogos consigam acertar na medida certa neste ciclo viciante, alguns vão muito além, especialmente na Switch.

Agora, vamos à lista dos incríveis Metroidvania para a Switch:

1. Hollow Knight [O Metroidvania mais icónico da Nintendo Switch]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2017 Criador Team Cherry Tempo médio de jogo ~45 horas Pontuação no Metacritic 90

Vamos começar com um dos jogos do género Metroidvania mais marcantes da última década – o Hollow Knight.

Apesar de ser um género bastante concorrido, o Hollow Knight conseguiu destacar-se claramente dos seus concorrentes. A melhor parte? A Team Cherry acertou em tudo, desde personagens excêntricas mas inesquecíveis até combates bem ritmados e intensos, passando pela sua própria abordagem ao estilo narrativo «Soulslike» – o que faz deste jogo incrível um dos melhores jogos do género Metroidvania de sempre.

Por que é que o escolhemos O Hollow Knight destaca-se pela combinação magistral de combate intenso e desafiante, exploração extensa e um design de mundo inesquecível. Este jogo capta na perfeição a essência de um Metroidvania, ao mesmo tempo que acrescenta o seu próprio estilo único, tornando-o essencial para qualquer coleção de Switch.

Em Hollow Knight, vais jogar na pele de um guerreiro sem nome (e bastante giro). À tua frente está o reino de Hallownest, vazio e quase sem vida. Para descobrires quem és e o que tens de fazer, tens de embarcar numa aventura perigosa pelas ruínas deste reino e, por fim, decidir o seu destino.

No que diz respeito à jogabilidade, o Hollow Knight tem mais em comum com os jogos retro do NES do que com os seus pares mais orientados para o RPG. Com apenas cinco máscaras de saúde no início e poucas formas de as recuperar, vais ter de dominar o combate rápido, brutal e envolvente do Hollow Knight. Tanto os inimigos normais como os chefes são adversários formidáveis, por isso prepara-te para ser verdadeiramente posto à prova.

O que talvez te surpreenda mais do que tudo, no entanto, é o estilo do Hollow Knight. Embora o cenário e o combate pudessem dar-lhe um ar sombrio e melancólico, o jogo oferece, pelo contrário, uma exploração de uma beleza arrebatadora e quase caprichosa num mundo de insetos, acompanhada por uma banda sonora fantástica, que continua a ser uma referência para os bons jogos do género Metroidvania.

O meu veredicto: O Hollow Knight é um jogo raro que acerta em tudo – e é, sem dúvida, uma aquisição obrigatória para quem gosta de Metroidvanias.

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O que dizem os jogadores?

Sixdayworkday ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Sem dúvida, um dos melhores jogos do género Metroidvania que já joguei.

2. Metroid Prime Remastered [O melhor Metroidvania original renascido na Nintendo Switch]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2023 Criadores Retro Studios, com a colaboração da Iron Galaxy Studios e de várias outras empresas Tempo médio de jogo ~15 horas Pontuação no Metacritic 94

Uma breve lição de história – o último jogo da série Metroid antes do Metroid Prime foi o Super Metroid. Ninguém conseguia descobrir como fazer o N64 funcionar com este género, e superar o Super Metroid parecia impossível.

Isso, no entanto, deu às pessoas imenso tempo para se prepararem e, quando o Metroid Prime finalmente saiu, foi um sucesso estrondoso – tão estrondoso, na verdade, que não só a Nintendo procurou repetir esse sucesso com uma remasterização, como as pessoas também não param de o jogar. Como era de esperar, é também um dos melhores jogos da Nintendo Switch.

Por que é que o escolhemos O Metroid Prime Remastered preserva tudo o que fez do original um clássico, ao mesmo tempo que o melhora com gráficos modernos, controlos aperfeiçoados e ajustes subtis na jogabilidade. Isto torna-o não só um jogo obrigatório para os fãs de longa data de Metroid, mas também uma das melhores experiências de Metroidvania na Nintendo Switch.

O Metroid Prime Remastered é, em muitos aspetos, quase idêntico ao original. Continua a ser a mesma aventura em primeira pessoa por Tallon IV, e quase nada mudou. Continua a ser o mesmo Metroidvania repleto de ação, onde vais disparar e abrir caminho por um planeta alienígena enquanto recolhes ferramentas de mobilidade e exploras o mais recente beco sem saída.

O que é diferente, no entanto, são as múltiplas melhorias visuais e sonoras que o jogo recebeu. O Metroid Prime Remastered oferece-te uma renovação visual completa e efeito s sonoros muito melhores (graças ao hardware moderno), mas também recebeu imensas melhorias de jogabilidade, como controlos mais intuit ivos, ajustes nas armas e detalhes minuciosos para dar ainda mais vida ao mundo.

A minha opinião: Mesmo que não estejas interessado no Metroid, vale mesmo a pena jogares este só pela experiência de FPS.

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O que dizem os jogadores?

JudesNana ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Embora se mantenha fiel ao original, o Metroid Prime Remaster traz gráficos atualizados e melhorias na experiência do jogador. Não deixes de experimentar, especialmente se gostaste do original.

3. Metroid Dread [O melhor Metroidvania de furtividade e alta tensão para a Switch]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Criadores Mercury Steam, Nintendo EPD, Nintendo Tempo médio de jogo ~8 horas Pontuação no Metacritic 88

Seria de esperar que, com o sucesso do Metroid Prime, todos os jogos Metroid se tornassem jogos de tiro na primeira pessoa. Como o Metroid Dread provou, o 2D (tá, 2,5D) continua a ser a perspetiva preferida dos fãs de Metroidvania, e este jogo viria a tornar-se um dos melhores jogos de aventura de sempre.

Este jogo retoma a história onde o Metroid Fusion ficou. Quando os Parasitas X voltam a dar as caras (metaforicamente) no planeta ZDR, cabe à única pessoa imune à infeção lidar com eles.

Como se isso não bastasse, 7 robôs E.M.M.I., enviados pela Federação Galáctica, tornaram-se rebeldes. Estas máquinas são «feitas do material mais resistente do universo», por isso não te enganes: se uma delas apanhar a Samus, é praticamente o fim do jogo, a menos que sejas mesmo preciso no QTE.

Por que é que o escolhemos É complicado conseguir alternar entre géneros com tanta mestria como o Metroid Dread faz. Mesmo sem esta jogabilidade que mistura géneros, continua a ser um jogo muito sólido. Os seus intensos encontros com os E.M.M.I. e a exploração gratificante fazem dele um Metroidvania de destaque na Switch.

E daí vem a parte «dread» do título. Ao contrário de outros títulos da série Metroid, o Dread incorpora a furtividade como parte da sua jogabilidade. Para dominares este novo ambiente, vais precisar de explorar, utilizar muitas ferramentas, aprender a ser silencioso, manter-te nas sombras e evitar lutas que não possas vencer.

O meu veredicto: Se procuras algo novo no que diz respeito a Metroid, o Metroid Dread vai certamente satisfazer-te.

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O que dizem os jogadores?

anawe_902 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Só joguei o Prime e pensava que nunca ia gostar do Metroid em 2D. Fico feliz por dizer que o Dread provou que eu estava errado.

4. Super Metroid [O melhor clássico do género Metroidvania para a Nintendo Switch]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas SNES, Nintendo Switch Ano de lançamento 1994 Criadores Nintendo R&D1, Intelligent Systems Tempo médio de jogo ~8 horas Pontuação no Metacritic N/A (lançado antes do Metacritic existir)

Quando se fala de Metroidvanias, há alguns jogos que vêm à cabeça, e o Super Metroid é um deles.

Nesta primeira entrega da série, a Samus persegue o Ridley e as larvas de Metroid roubadas até ao planeta Zebes. Como era de esperar, as coisas correm mal tanto para a Samus como para os piratas espaciais, por isso cabe à caçadora de recompensas resolver a situação – e preparar o terreno para o Fusion e o Prime.

Por que é que o escolhemos O Super Metroid é responsável por metade do nome do género. Embora possa parecer antiquado para os padrões atuais, o seu design de níveis e de jogo continua a ser a referência de excelência pela qual todos os outros Metroidvanias são avaliados.

Um design de níveis compacto mas rico (com um traçado de mapa engenhoso), uma exploração com um ritmo perfeito, controlos precisos e um cenário fantástico juntaram-se para criar esta obra-prima memorável.

O meu veredicto: O Super Metroid é antigo, mas continua a ser um clássico. Se quiseres ver como os Metroidvanias se transformaram no género popular que são hoje, tens mesmo de experimentar este jogo.

O que dizem os jogadores?

ACID_Candy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 É incrível que um jogo antigo se mantenha tão bem.

5. Ori and the Will of the Wisps [A melhor aventura Metroidvania centrada na história]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, segundo o que foi divulgado Ano de lançamento 2020 Criadores Moon Studios, Xbox Game Studios, Iam8Bit Tempo médio de jogo ~15 horas Pontuação no Metacritic 90

Este jogo de plataformas cheio de emoção foi uma surpresa para mim. O «Ori and the Will of the Wisps» cativou-me com a sua apresentação e história. É muito fácil recomendar este título como um bom Metroidvania para a Nintendo Switch.

Na pele do Ori, vais explorar um mapa extenso e recolher várias ferramentas que te vão ajudar a descobrir mais do mundo. Também gostaria de salientar que o sistema de combate está muito melhor desta vez, já que as batalhas deixaram de ser apenas «carregar sem parar no botão de ataque».

Por que é que o escolhemos A série Ori impressiona sempre com a sua apresentação. O Will of the Wisps, em particular, conseguiu encontrar o equilíbrio perfeito entre excelentes gráficos, jogabilidade fluida e uma história marcante.

O Will of the Wisps distingue-se de outros jogos do género Metroidvania pela ênfase na história, que rivaliza com alguns dos melhores jogos narrativos. Embora muitos Metroidvanias tenham uma história simbólica (porque, na maioria das vezes, o objetivo é subir de nível, recolher itens raros e ficar mais forte), a história profundamente comovente transparece em quase todos os aspetos do jogo.

Além disso, o «Ori and the Will of the Wisps» também tem um estilo artístico único, pintado à mão, que é sempre um deleite para os olhos, quer estejas a explorar o mundo ou a enfrentar uma série de inimigos.

O meu veredicto: Mesmo que já tenhas jogado o «Ori and the Blind Forest», o «Ori and the Will of the Wisps» é um Metroidvania que te fica na memória por muito tempo.

O que dizem os jogadores?

Fourthmanifold ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 É melhor do que o primeiro jogo do Ori em todos os aspetos.

6. Axiom Verge [A melhor homenagem aos Metroidvanias clássicos]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, Wii U, Nintendo Switch, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2015 Criador Thomas Happ Games Tempo médio de jogo ~12 horas Pontuação no Metacritic 84

O Axiom Verge parece-se com o Super Metroid. Joga-se e dá a sensação de ser o Super Metroid. Mas, apesar desta inspiração tão forte, este jogo conseguiu criar o seu próprio nicho.

Criado pelo fantástico programador de jogos independentes Thomas Happ, o Axiom Verge coloca-te na pele de Trace, um sobrevivente de um acidente de laboratório que se viu preso num mundo estranho e alienígena. Para sobreviver neste ambiente e descobrir o que aconteceu, vais precisar de contar com uma vasta gama de ferramentas e dispositivos colecionáveis, bem como com a orientação de uma voz misteriosa.

Por que é que o escolhemos Este jogo não se limita a aproveitar a força das suas inspirações, mas também brinca com as expectativas dos jogadores veteranos de Metroidvania. É essa ousadia, combinada com uma jogabilidade sólida, que garantiu ao Axiom Verge um lugar na minha lista.

Os inimigos abundam no Axiom Verge, mas, felizmente, as tuas armas são adequadas tanto para o combate corpo a corpo como para os confrontos à distância. Ao longo do caminho, também vais encontrar mais ferramentas de mobilidade para te ajudar a chegar a áreas distantes e a revelar mais do mapa. É o habitual.

Embora fosse muito fácil criar um Metroidvania decente inspirando-se nos elementos-chave dos grandes clássicos do passado, o Axiom Verge vai um passo além. Oferece controlos refinados, gráficos fantásticos que evocam a era da SNES e uma atmosfera cuidadosamente trabalhada em cada área.

O meu veredicto: O Axiom Verge é uma homenagem carinhosa aos antepassados da franquia, mas também tem uma jogabilidade fantástica. Quem já joga Metroidvania há muito tempo vai, sem dúvida, querer experimentar este jogo, embora também seja ótimo para quem está a começar.

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O que dizem os jogadores?

FarmingInTheRain ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 É uma bela homenagem ao Super Metroid. Mas recomendo este jogo só para quem já tem experiência com jogos do género Metroidvania.

7. Blasphemous 2 [O melhor Metroidvania de terror religioso na Switch]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2023 Criadores The Game Kitchen, Team17 Tempo médio de jogo ~20 horas Pontuação no Metacritic 84

Como alguém que foi criado numa família claramente católica, nunca, nem nos meus sonhos mais loucos, pensei que a religião pudesse ser tão… metal. O «Blasphemous» e a sua sequela, «Blasphemous 2», convenceram-me do contrário.

Neste Metroidvania, vais voltar a jogar na pele do Penitente, acordado do seu merecido descanso pelo regresso do Milagre. Mais uma vez, tens de vestir o teu capirote e retomar a tua penitência numa cruzada pelas terras de Cvstodia, uma terra demente e grotesca onde a fé distorce a carne e as orações são atendidas por ouvidos sobrenaturais.

Tal como no Hollow Knight, o Blasphemous 2 adota uma abordagem mais hardcore ao combate. Embora haja alguns elementos de RPG e do estilo «Soulslike» misturados, as batalhas são, em grande parte, ditadas pela tua mestria nas ferramentas à tua disposição, bem como pela capacidade de identificar os momentos-chave para contra-ataques decisivos.

Por que é que o escolhemos Este Metroidvania não só tem fundamentos fantásticos, como também é assumidamente ele próprio. Quando pensas em «Metroidvania sangrento», pensas em Blasphemous.

Onde o Blasphemous 2 se destaca é na sua apresentação. O horror religioso está levado à definição máxima e nunca, mas nunca, abranda. Desde fanáticos religiosos distorcidos pela sua devoção até devotos inocentes cujas orações foram interpretadas de forma demasiado literal, o Blasphemous 2 nunca tem medo de mostrar o quão perturbadores os seus designs e animações podem ser.

O meu veredicto: O Blasphemous 2 é notável tanto na jogabilidade como na apresentação. Quem procura uma aventura literalmente visceral vai adorar este jogo.

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O que dizem os jogadores?

oopsallones ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Uma excelente sequela de um jogo que já era excelente. O terror religioso nunca foi tão bom.

8. Bloodstained: Ritual of the Night [O melhor renascimento gótico do género Metroidvania na Switch]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Ano de lançamento 2019 Criadores ArtPlay, 505Games, NetEase (versões para dispositivos móveis) Tempo médio de jogo ~30 horas Pontuação no Metacritic 83

A minha primeira experiência a jogar Bloodstained: Ritual of the Night foi, cena a cena, o meme do Anton Ego do Ratatouille. Tudo o que eu adorava no Castlevania e no Sinfonia da Noite estava aqui, e é um dos melhores jogos de RPG de ação/Metroidvania que já joguei.

Na pele da Shardbinder Miriam, acordas de um sono que durou uma década num mundo transformado. A Guilda da Alquimia está em ruínas, os demónios agora habitam o mundo e, pior de tudo, o teu amigo de infância Gebel reina agora como senhor de um castelo infernal.

Porque é que o escolhemos O Bloodstained: Ritual of the Night é (ouso dizer) um regresso triunfante à forma para o Koji Igarashi. Mesmo sem contar com o fator nostalgia, o Bloodstained expande bastante as bases lançadas pelos restantes títulos da série Castlevania do IGA.

Em termos de jogabilidade, o Bloodstained é muito semelhante tanto ao Sinfonia da Noite como à série Sorrow. À medida que vai derrotando demónios, a Miriam consegue absorver os seus poderes – de forma dolorosa – através dos Shards, o que lhe permite ganhar habilidades ativas, de invocação e passivas. Além disso, ela também pode equipar-se com várias armas e armaduras, bem como subir de nível e ficar mais forte.

É, como alguns dizem, uma aventura muito familiar. Mas, embora muitos já tenham vivido esta jornada antes, continua a ser uma jornada que vale bem a pena empreender, já que vem do famoso Koji Igarashi, um dos principais impulsionadores por trás de Sinfonia da Noite.

O meu veredicto: O Bloodstained: Ritual of the Night pode muito bem ser chamado de um Sinfonia da Noite moderno. Se estás à procura de um Metroidvania com forte componente de RPG para te mergulhares de cabeça, este é o jogo certo.

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O que dizem os jogadores?

AzergerTrenchy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Um Castlevania juridicamente distinto. Na verdade, está mais próximo dos jogos originais; dá mesmo para sentir a diferença do IGA.

9. Castlevania Coleção Advance [A melhor coleção de jogos Metroidvania para a Switch]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2021 Criador Konami Digital Entertainment Tempo médio de jogo ~50 horas Pontuação no Metacritic 83

Se entraste na onda do Castlevania ou joga o Bloodstained um pouco tarde e perdeste alguns dos títulos do início dos anos 2000, não te preocupes: a Coleção Avançada de Castlevania tem tudo o que precisas. Esta antologia inclui 4 títulos da série: Círculo da Lua, Harmonia da Dissonância, Aria of Sorrow e Dracula X.

Porque é que o escolhemos Não só cada um destes títulos da Castlevania Coleção Advance oferece um vislumbre das raízes do género e das suas primeiras fases de desenvolvimento, como também são jogos sólidos por si só (devo acrescentar que o Círculo da Lua é um pouco desajeitado, no entanto).

Todos estes jogos (à exceção do Dracula X) exploram os sistemas do Sinfonia da Noite. Não só usam equipamento para melhorar as estatísticas, como cada um tem também um sistema mágico único, desde as cartas DSS do Circle, o livro de feitiços e as combinações de subarmas do Harmony, até ao sistema de almas do Aria, que continua vivo até hoje nos fragmentos joga o Bloodstained.

Embora não sejam tão marcantes para o género como o Symphony, cada um dos jogos da Coleção Advance é uma forma interessante de ver como as inovações iniciais do género evoluiriam — e são bastante divertidos também.

O meu veredicto: a Castlevania Coleção Advance é imprescindível para quem quer não só mergulhar na história dos Metroidvania, mas também desfrutar de alguns títulos clássicos de grande qualidade.

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O que dizem os jogadores?

AzergerTrenchy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ainda assim, recomendo isto, porque, na minha opinião, todos estes jogos são imperdíveis. Exceto o CotM.

10. O Expresso da Ilha de Yoku [A melhor aventura híbrida de Metroidvania na Nintendo Switch]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2018 Criadores Villa Gorilla, Team17 Tempo médio de jogo ~6 horas Pontuação no Metacritic 83

No O Expresso da Ilha de Yoku, jogas na pele do Yoku, o minúsculo chefe dos correios da Ilha de Mokumana. Os teus planos para uma vida tranquila e confortável vão por água abaixo quando descobres que tens de salvar a ilha, ajudando o deus local. Pois, nada de especial.

Mas, embora isto pareça a premissa de um Metroidvania a sério, não é nada disso. O O Expresso da Ilha de Yoku destaca-se não só pelos seus gráficos fofos e encantadores, mas também pela sua jogabilidade. É que o O Expresso da Ilha de Yoku incorpora mecânicas de pinball na sua jogabilidade.

Isto significa que não vais só ter de andar por aí a recolher coisas para te ajudar a explorar mais, mas também vais precisar de usar as alavancas e os amortecedores de pinball para acertar na bola do Yoku. Espero bem que tenhas um bom comando da Switch à mão.

Porque é que o escolhemos «Pinball Metroidvania» não é algo que eu alguma vez esperasse ouvir, mas o O Expresso da Ilha de Yoku combina magistralmente ambos os géneros numa aventura peculiar, única e, acima de tudo, divertida.

Felizmente, o O Expresso da Ilha de Yoku não cai na armadilha da inovação exagerada sem testes de jogabilidade. Apesar de ser uma premissa inovadora, garanto-te que a jogabilidade não foi sacrificada por causa disso, e que este continua a ser um Metroidvania muito sólido e um dos melhores jogos para toda a família na Nintendo Switch que podes experimentar.

O meu veredicto: Se estás à procura de uma versão única, mas divertida, dos Metroidvanias, experimenta o O Expresso da Ilha de Yoku.

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O que dizem os jogadores?

This_Is_A_Username ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Um Metroidvania relativamente fácil. Simpático e encantador. Um jogo ótimo para jogares depois do trabalho.

11. Monster Boy and The Cursed Kingdom [O melhor Metroidvania com mudança de forma na Switch]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2018 Criadores Game Atelier, FDG Entertainment Tempo médio de jogo ~20 horas Pontuação no Metacritic 86

Em «O Rapaz Monstro e o Reino Amaldiçoado»», jogas na pele do Jin, que foi transformado inesperadamente num porco pelo seu tio Nabu, enquanto este estava bêbado. Felizmente, ser um porco tem as suas vantagens, e por isso o Jin tem de aprender a usar a sua nova forma para descobrir por que razão o seu tio, que normalmente é simpático, decidiu transformar todas as pessoas do reino.

A jogabilidade consiste nos elementos clássicos de um jogo de plataformas com um toque de RPG. Não só o Jin pode adquirir novas formas animais, cada uma com um novo conjunto de poderes, como também vais precisar de ganhar ouro para comprar equipamento novo e melhor, o que te permitirá enfrentar os teus inimigos em igualdade de condições.

Por que é que o escolhemos O «Monster Boy e o Reino Amaldiçoado» é fácil de aprender a jogar e tem mecânicas de RPG sólidas. A mudança de forma é a cereja no topo do bolo, e o facto de poderes combinar várias formas para resolver problemas é particularmente fantástico.

No geral, o «O Rapaz Monstro e o Reino Amaldiçoado» é um Metroidvania muito simples, mas bem feito. Por causa do fantástico cenário de conto de fadas, também o consideraria um dos melhores jogos da Switch para crianças.

O meu veredicto: Se estás à procura de algo mais leve, mas que ainda assim tenha muito conteúdo, o «O Rapaz Monstro e o Reino Amaldiçoado» deve ser mesmo ao teu gosto.

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O que dizem os jogadores?

J154PS1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Um Metroidvania super criativo que traz uma novidade ao desafiar-te a combinar os pontos fortes de cada forma.

12. Príncipe da Pérsia: A Coroa Perdida [O melhor Metroidvania fluido e divertido para a Switch]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Ano de lançamento 2024 Criadores Ubisoft Montpellier, Ubisoft Tempo médio de jogo ~30 horas Pontuação no Metacritic 86

Já faz algum tempo que não ouvia falar do Príncipe da Pérsia – a minha última experiência com a série foi na SNES –, por isso foi uma surpresa saber que voltou como um jogo do género Metroidvania. Uma surpresa, sem dúvida, mas muito bem-vinda.

Neste Metroidvania, vais jogar na pele de Sargon, um membro dos Imortais, uma seita de guerreiros de elite. O que devia ter sido um momento de celebração após uma batalha duramente conquistada transforma-se num desastre, com o príncipe Ghassan raptado e anomalias temporais a causar o caos. Enfim, o habitual.

Por que é que o escolhemos Vou ser franco: já há muito, muito tempo que não me divertia tanto com um jogo da Ubisoft. O Príncipe da Pérsia: A Coroa Perdida é simples, agradável, tem a duração certa e, mais importante ainda, é gratificante de jogar.

O A Coroa Perdida parece uma espécie de renascimento para o género. Ao jogá-lo, senti que a equipa estava a experimentar para ver para onde levariam esta iteração da franquia, e a história foi um pouco irregular para muita gente, incluindo eu.

Mas, mais importante ainda, os elementos fundamentais do Metroidvania de *A Coroa Perdida** – plataformas e combate – estão muito bem conseguidos, o que faz deste um título excelente em todos os aspetos, tanto para novatos como para veteranos. Talvez o melhor aspeto deste jogo seja mesmo o combate: tenso, dinâmico e muito gratificante, tal como os melhores jogos de luta da Switch.

O meu veredicto: O Príncipe da Pérsia: A Coroa Perdida vai certamente satisfazer-te se estiveres à procura de uma experiência Metroidvania compacta e cheia de ação.

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O que dizem os jogadores?

RenaissanceSucks ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Acertou em quase tudo — só gostava que a história fosse mais cativante, mas a jogabilidade compensa isso.

13. Ender Magnolia: Bloom in the Mist [O melhor Metroidvania para a Switch, com ambiente sombrio e conteúdo substancial]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2025 Criadores Adglobe, Live Wire, Binary Haze Interactive Duração média do jogo ~25 horas Pontuação no Metacritic 84

Por último, mas não menos importante, temos o «Ender Magnolia: Flor na Nevoeira». Tal como o jogo anterior , «Ender Lilies: Quietus of the Knights»», este é um Metroidvania sombrio, intenso e melancólico – o que também o torna um dos melhores jogos ao estilo do «Hollow Knight».

Porque é que o escolhemos Dá mesmo para ver como os criadores aprenderam com o Ender Lilies. Essas lições foram levadas a sério na criação do Ender Magnolia: Flor na Névoa – não é só incrível em termos de mecânica, mas também inquestionavelmente distinto, ao mesmo tempo que aprofunda o universo Ender.

Nesta sequela, vais jogar na pele de Lilac, uma «Attuner» com o poder de salvar os Homúnculos, poderosas formas de vida artificiais que são o equivalente de Magnolia aos espíritos de Lilies. Sendo um Metroidvania com tendência para RPG, a Lilac tem a capacidade de subir de nível e equipar-se, mas lembra-te que a maior parte das tuas estatísticas vem do teu equipamento.

Muitos dos pequenos incómodos de Lilies foram corrigidos, e Magnolia leva Lilies um passo mais além, não só em termos de jogabilidade, mas também no que diz respeito à história. Com uma narrativa poderosa e comovente, Magnolia é um Metroidvania que se destaca não só na ação, mas também no impacto emocional.



O meu veredicto: Mesmo que não tenhas jogado o primeiro jogo, o mundo melancólico de Magnolia, a jogabilidade bem trabalhada e a narrativa forte fazem com que seja fácil adorá-lo.

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O que dizem os jogadores?

cre8osoter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Um excelente jogo do género Metroidvania com uma atmosfera fantástica. A banda sonora também é soberba.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo Metroidvania para a Switch?

O melhor jogo Metroidvania para a Switch é uma questão de opinião, mas, pessoalmente, eu escolheria o Hollow Knight. O seu vasto mundo interligado, os combates desafiantes e o design atmosférico estabelecem o novo padrão de excelência para o género na Nintendo.

Existem jogos Metroidvania mais tranquilos para a Switch?

Sim! Embora a maioria dos Metroidvania seja repleta de ação, existem algumas opções mais tranquilas na Switch. O O Expresso da Ilha de Yoku, o O Rapaz Monstro e o Reino Amaldiçoado e o Ori and the Will of the Wisps oferecem exploração relaxante, visuais encantadores e jogabilidade acessível.

Qual foi o primeiro verdadeiro jogo do género Metroidvania na Switch?

O primeiro jogo verdadeiramente do género Metroidvania na Switch foi o Blaster Master Zero, que saiu a 9 de março de 2017 – apenas 6 dias depois do lançamento da Nintendo Switch.

Qual é o jogo da série Castlevania que tem mundo aberto?

Nenhum jogo da série Castlevania é de mundo aberto. Os Metroidvania baseiam-se numa progressão linear, no regresso a locais já visitados e na utilização de novas ferramentas para explorar áreas antes inacessíveis; isto contraria o design de mundo aberto, que permite aos jogadores simplesmente vaguearem por onde quiserem.

Quais são os Metroidvanias mais difíceis na Switch?

Os Metroidvanias mais difíceis na Switch são uma questão subjetiva, já que cada pessoa tem dificuldades com coisas diferentes. Dito isto, eu diria que é o Hollow Knight: Silksong – é ainda mais difícil do que o Hollow Knight.