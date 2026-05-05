Os 10 melhores jogos de luta para a Switch em 2026: um guia para todos os jogadores

Os melhores jogos de luta para a Switch reúnem franquias clássicas, crossovers de anime e títulos acessíveis e ideais para jogar em grupo, tudo num só sítio. Se és um jogador ávido que adora partidas competitivas equilibradas, testar as tuas habilidades contra amigos ou simplesmente queres diversão caótica em qualquer lugar, a biblioteca duma Nintendo Switch tem tudo o que precisas.

Este guia detalhado destaca jogos que se destacam pela sua mecânica fluida, elenco cativante e modos adequados tanto para novatos como para veteranos. Com opções que vão desde lutas inspiradas em anime até séries lendárias como Mortal Kombat e Naruto Shippuden, aqui tens uma visão completa do que faz com que valha a pena jogar cada título.

As nossas melhores escolhas de jogos de luta para a Switch

Com tantas opções disponíveis, alguns títulos destacam-se como imprescindíveis para a Nintendo Switch. Estes três jogos oferecem a melhor combinação de mecânicas de luta, gráficos e rejuogabilidade, o que os coloca no topo da lista para os fãs de jogos de luta.

1 Mortal Kombat 11 2019 Este jogo conquista o primeiro lugar graças ao seu sistema de combate aperfeiçoado, ao modo história cinematográfico e ao vasto elenco de lutadores icónicos. Buy now 2 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy 2017 Esta coleção é perfeita para fãs de anime e oferece uma forma completa de reviver a jornada do Naruto. Buy now 3 Dragon Ball FighterZ 2018 Conhecido pelos seus gráficos impressionantes, que refletem o anime, este título funciona tanto como um jogo de luta competitivo como um jogo casual, fácil de começar a jogar. As suas batalhas em equipa 3 contra 3 oferecem variedade estratégica, enquanto as suas animações fluidas fazem com que cada confronto pareça um episódio de Dragon Ball Z. Buy now

Estas escolhas de destaque mostram porque é que a Switch continua a ser uma plataforma de eleição para os fãs de jogos de luta. Continua a ler para veres o resto da nossa lista classificada.

Os 10 melhores jogos de luta para a Switch que não podes perder

O Nintendo Switch não tem falta de jogos de luta, oferecendo de tudo, desde lutas violentas a confrontos ao estilo anime. Reuni os melhores – quantos tens na tua coleção?

1. Mortal Kombat 11 [A Melhor Experiência de Luta Brutal]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Ano de lançamento 2019 Criador(es) Desenvolvedora: NetherRealm Studios • Editora: Warner Bros. Interactive Entertainment Características únicas Modo de história cinematográfico, golpes finais sangrentos, sistema de personalização abrangente Ideal para Jogadores que procuram combate competitivo brutal e lutadores icónicos Tempo médio de jogo 15–30 minutos por combate Pontuação no Metacritic 82

O Mortal Kombat 11 não pode faltar em nenhuma lista dos melhores jogos da série Mortal Kombat, porque é descaradamente ridículo, mas da melhor maneira possível. O modo história é puro exagero, com reviravoltas loucas no enredo entre as surras, enquanto as lutas em si são intensas, dramáticas e gloriosamente sangrentas. Na Switch, surpreendeu-me pela fluidez e capacidade de resposta – definitivamente não é uma versão diluída.

Os jogadores podem escolher entre um vasto elenco de lutadores, incluindo personagens lendários como o Scorpion, o Sub-Zero e o Raiden. Cada personagem tem movimentos únicos e ataques finais brutais que definem o estilo característico da série. O sistema de equipamento permite personalizar tanto a aparência como as habilidades, dando aos jogadores mais controlo sobre a forma como abordam o combate.

Inclui também vários modos, como as Towers of Time, as Klassic Towers e as partidas classificadas online. Estes modos garantem uma jogabilidade sempre nova, quer prefiras testar as tuas habilidades contra a IA ou enfrentar jogadores de todo o mundo.

Porque é que o escolhemos O Mortal Kombat 11 representa o auge dos jogos de luta competitivos na Switch, oferecendo profundidade, acabamento e uma experiência cinematográfica inigualável por outros títulos do género.

Veredicto final: O Mortal Kombat 11 destaca-se como um dos melhores jogos de luta para a Switch porque oferece um pacote completo numa única experiência portátil.

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2. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy [Melhor jogo de luta baseado numa história de anime]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC Ano de lançamento 2018 (versão para Switch) Criador(es) Desenvolvedora: CyberConnect2 • Editora: Bandai Namco Entertainment Características únicas Gráficos fiéis ao anime, batalhas cinematográficas, vasto elenco de personagens Ideal para Fãs de Naruto e de jogos de luta inspirados em anime Tempo médio de jogo 20–40 horas (modo história) Pontuação no Metacritic 70

O Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy parece uma verdadeira maratona de anime, reunida num dos jogos mais divertidos que podes encontrar para uma Nintendo Switch. Reúne três títulos adorados pelos fãs que te levam pela jornada do Naruto, desde as suas rivalidades acirradas nos primeiros tempos até às batalhas gigantescas e de alto risco de Shippuden.

Os gráficos em cel-shading captam na perfeição o estilo do anime, e as lutas são puro caos no melhor sentido possível, com combos exagerados e golpes finais cinematográficos que fazem com que cada combate pareça o final de uma temporada.

O que adoro é como o jogo te permite mergulhar em arcos narrativos icónicos, enfrentar lutas contra chefes gigantescos e, logo a seguir, dar uma lição aos teus amigos em partidas locais ou online. O elenco também é incrível – podes jogar com praticamente todos os heróis e vilões de renome, cada um com movimentos que se encaixam perfeitamente nas suas personalidades. É um daqueles jogos que parece ser o fan service feito como deve ser, com estilo e variedade suficientes para te manter viciado durante horas.

Porque é que o escolhemos? Capta a essência do universo Naruto melhor do que qualquer outra adaptação, oferecendo aos fãs tanto uma experiência nostálgica centrada na história como uma jogabilidade competitiva que dá para repetir em qualquer lugar.

Veredicto final: Para os fãs de anime, esta trilogia é um dos melhores jogos do Naruto, graças à sua narrativa fiel e às batalhas espetaculares e cheias de ação.

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3. Dragon Ball FighterZ [O melhor jogo de luta de anime com ritmo acelerado]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC Ano de lançamento 2018 (versão para Switch) Criador(es) Desenvolvedor: Arc System Works • Editora: Bandai Namco Entertainment Características únicas Combate em equipas de 3 contra 3, gráficos fiéis ao anime, fácil de jogar para principiantes mas com profundidade competitiva Ideal para Fãs de Dragon Ball e entusiastas de jogos de luta Tempo médio de jogo 15–25 horas (modo história), rejogabilidade infinita nos modos versus/online Pontuação no Metacritic 87

O Dragon Ball FighterZ é um dos jogos de luta visualmente mais impressionantes disponíveis para a Switch. Cada combate parece uma cena do anime, com ataques finais cinematográficos e animações fluidas das personagens. Os jogadores formam equipas de 3 contra 3, combinando heróis e vilões icónicos para criar a sua formação ideal, desde o Goku e o Vegeta até ao Freezer e ao Cell.

O sistema de combate consegue um equilíbrio entre acessibilidade e profundidade. Os principiantes aprendem rapidamente o básico, enquanto os jogadores experientes encontram imensas mecânicas técnicas para o jogo competitivo. O seu excelente desempenho na Switch torna-o um dos títulos mais destacados da franquia, especialmente quando comparado com outros jogos de Dragon Ball que se baseiam mais em elementos de RPG ou de aventura.

Por que é que o escolhemos A razão pela qual escolhemos este jogo como um dos melhores jogos de luta para a Switch é que ele capta o espírito das batalhas de Dragon Ball melhor do que qualquer outro título da série, o que mantém os jogadores viciados e oferece uma grande capacidade de repetição competitiva.

Veredicto final: Tanto para os fãs do anime como dos jogos de luta, o Dragon Ball FighterZ é um jogo que não pode faltar na Switch.

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4. Street Fighter 30th Anniversary Collection [O melhor legado clássico dos jogos de luta]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC Ano de lançamento 2018 Criador(es) Desenvolvedora: Digital Eclipse • Editora: Capcom Características únicas 12 jogos clássicos numa única coleção, modo online para alguns títulos Ideal para Fãs de longa data de jogos de luta e novatos na série Tempo médio de jogo Dezenas de horas em vários jogos Pontuação no Metacritic 81

Coleção do 30.º Aniversário do Street Fighter é como uma visita a um museu onde as peças expostas ainda te podem dar um soco na cara. Reúne 12 jogos que abrangem três décadas, permitindo-te reviver os primórdios modestos do Street Fighter, o reinado dominante do Street Fighter II e a genialidade técnica do Street Fighter III: Third Strike. É toda a evolução da série num único cartucho, e, sinceramente, é incrível ver como cada título se baseou no anterior.

A verdadeira alegria aqui é sentir aqueles momentos marcantes da jogabilidade a acontecerem. O Street Fighter II continua a proporcionar aquela adrenalina de lançar uma bola de fogo perfeita ou de acertar num supercombo decisivo, enquanto o sistema de defesa do Third Strike transforma cada combate numa dança de alta tensão, onde a precisão e o timing são fundamentais. E com os modos arcade, treino e online incluídos, podes à vontade aperfeiçoar as tuas habilidades contra a IA, praticar combinações até os teus polegares se revoltarem ou provar que és o melhor Ryu contra jogadores de todo o mundo.

Mas fica o aviso: tentar fazer os movimentos perfeitos do Dragon Punch num comando barato é um pesadelo – vais falhar os comandos constantemente. Faz um favor a ti próprio e arranja um comando de Switch a sério antes de enlouqueceres.

Por que é que o escolhemos Esta coleção capta toda a evolução dos jogos de luta 2D, mostrando como o Street Fighter passou do caos de carregar freneticamente nos botões para jogos mentais de defesa de alto nível – e, de alguma forma, continuou a ser divertido em cada etapa.

Veredicto final: Para quem leva os jogos de luta a sério, esta coleção é tanto uma aula de história jogável como um título imprescindível para a Switch.

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5. BlazBlue: Central Fiction Edição Especial [Melhor Jogo de Luta 2D Complexo com Temas de Anime]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, PC Ano de lançamento 2019 (Switch) Criador(es) Desenvolvedora: Arc System Works • Editora: PQUBE Limited Características únicas Um vasto elenco de 35 personagens, um sistema de combos complexo e um modo de história ao estilo de um romance visual Ideal para Jogadores competitivos e fãs de jogos de luta de anime Tempo médio de jogo Dezenas de horas entre a história e o modo multijogador Pontuação no Metacritic 81

O BlazBlue: Central Fiction Edição Especial é basicamente a carta de amor aos jogos de luta de anime de que nem sabias que precisavas – a menos que já sejas um fã incondicional, caso em que provavelmente já estavas à espera exatamente deste pacote. É a versão definitiva desta longa série em 2D, repleta de combates relâmpagos, um sistema de combos altamente técnico que recompensa o tempo que passas a treinar e um elenco tão vasto e diversificado que vais certamente encontrar aquela personagem que se adapta na perfeição ao teu estilo de jogo.

A mecânica incentiva a criatividade – os combos podem encadear-se em superataques que preenchem o ecrã e que te fazem sentir como se estivesses a dirigir o teu próprio clímax de anime. E se és do tipo que gosta de mais do que trocar socos online, o modo história aposta tudo no seu formato de romance visual, oferecendo-te uma narrativa surpreendentemente rica (e muito ao estilo anime) na qual te podes perder.

Porque é que o escolhemos É a versão definitiva do BlazBlue, que oferece infinitas formas de lutar, experimentar e superar os teus rivais.

Veredicto final: Com a sua complexidade, elenco enorme e apresentação apurada, este título é perfeito para os fãs dedicados de jogos de luta que procuram um desafio.

6. Power Rangers: Battle for the Grid [Melhor jogo de luta nostálgico em equipas]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC Ano de lançamento 2019 Criador(es) Desenvolvedor/Editora: nWay Características únicas Batalhas em equipas de 3 contra 3, controlos fáceis de usar Ideal para Fãs de jogos de luta em equipa e dos Power Rangers Tempo médio de jogo 20–40 minutos por sessão Pontuação no Metacritic 62

O «Power Rangers: Battle for the Grid» pode parecer, à primeira vista, pura nostalgia das manhãs de sábado, mas não te deixes enganar pelo spandex – este é um jogo de luta em equipa a sério, com muita ação. O sistema de combate 3 contra 3 permite-te alternar entre Rangers e vilões a meio da partida, abrindo as portas a combos espetaculares, a uma sinergia de equipa alucinante e a superataques que enchem o ecrã e parecem saídos diretamente da série. Os controlos simplificados também são uma bênção: mesmo que sejas novo nos jogos de luta, consegues fazer alguns movimentos de deixar qualquer um de boca aberta sem te gastares os polegares, enquanto os veteranos ainda podem mergulhar em combinações de assistências e juggles avançados.

É verdade que o elenco parece um pouco reduzido em comparação com os gigantes do género. Mas aqui está a boa notícia: o que existe está bem concebido, equilibrado e é sempre divertido de jogar, e os criadores são conhecidos por lançarem conteúdo extra ao longo do tempo.

Por que é que o escolhemos Este jogo destaca-se como um jogo de luta bem acabado que equilibra a acessibilidade com a profundidade competitiva, tornando-o um dos melhores títulos licenciados disponíveis para a Switch.

Veredicto final: O «Power Rangers: Battle for the Grid» é imperdível para os fãs da franquia e uma escolha segura para quem curte jogos de luta e procura uma mistura de diversão e competição.

7. Guilty Gear Strive [Melhor jogo de luta de anime moderno]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Criador(es) Desenvolvedor/Editora: Arc System Works Características únicas Gráficos de anime com efeito cel-shaded, código de rede rollback, foco em combos agressivos Ideal para Jogadores competitivos e fãs de jogos de luta de anime Tempo médio de jogo 30–60 minutos por sessão Pontuação no Metacritic 83

O Guilty Gear Strive é um dos jogos de luta de anime mais elegantes e tecnicamente sofisticados da Switch. O jogo destaca-se pelos combates intensos, combinando um toque cinematográfico com uma mecânica fluida que recompensa a precisão e a agressividade. Os seus gráficos com efeito «cel-shaded» parecem um anime em movimento, enquanto a banda sonora dinâmica de rock amplifica a intensidade de cada luta. Para os fãs de jogos de luta 2D competitivos, este título parece um companheiro natural dos melhores jogos da série Street Fighter que marcaram o género. Também vale a pena dar uma vista de olhos à análise dos nomeados para o prémio de Melhor Jogo de Luta nos Game Awards 2025, para descobrires outros candidatos de topo que estão a definir o panorama atual.

A estética visual do jogo é frequentemente elogiada como uma das melhores do género de luta, combinando o estilo anime com movimentos 3D fluidos. As atividades envolvem principalmente aprender os conjuntos de movimentos únicos de cada personagem, executar combos e competir em partidas online ou locais. O Strive funciona tanto como um ponto de entrada acolhedor para novatos como um título que exige muita habilidade para os veteranos. O seu código de rede «rollback» também é muito elogiado, tornando as partidas online fluidas e fiáveis, mesmo a longas distâncias.

Por que é que o escolhemos Incluímos o Guilty Gear Strive porque é o auge dos jogos de luta ao estilo anime, com um espetáculo visual e um nível de dificuldade gratificante para jogadores mais experientes.

Veredicto final: O Guilty Gear Strive é um jogo de luta arrojado e cheio de energia que cumpre tanto em estilo como em conteúdo, tornando-o uma escolha de topo tanto para fãs de anime como para entusiastas de jogos de luta competitivos.

8. Pokkén Tournament DX [A melhor experiência de combate Pokémon]

A nossa pontuação 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2017 Criador(es) Desenvolvedor: Bandai Namco Studios, The Pokémon Company • Editora: Nintendo Características únicas Mistura de combate em 2D e 3D, sistema de Pokémon de apoio, controlos fáceis de usar Ideal para Fãs de Pokémon e jogadores casuais ou competitivos de jogos de luta Tempo médio de jogo 20–40 minutos por sessão Pontuação no Metacritic 79

O Pokkén Tournament DX dá vida às batalhas de Pokémon de uma forma que os fãs nunca tinham visto antes. Em vez de combates por turnos, este jogo centra-se em lutas 3D em tempo real, permitindo aos jogadores controlar os seus Pokémon favoritos em duelos cinematográficos um contra um. A jogabilidade alterna entre fases 2D e 3D, oferecendo um ritmo único que o distingue dos jogos de luta tradicionais.

Podes encadear combos espetaculares, chamar Pokémon de apoio para adicionar estratégia e dominar os vários estilos de luta do elenco. Os gráficos são coloridos e inspirados no anime, mantendo-se fiéis ao universo Pokémon ao mesmo tempo que oferecem a intensidade de um jogo de luta moderno.

Para quem gosta dos jogos Pokémon, este spin-off oferece uma experiência nova e envolvente.

Por que é que o escolhemos Oferece algo que nenhum outro jogo de luta na Switch oferece, ou seja, a oportunidade de entrar numa batalha de Pokémon num formato competitivo e de ritmo acelerado.

Veredicto final: O Pokkén Tournament DX é um jogo de luta divertido e acessível que capta o espírito das batalhas Pokémon, tornando-o agradável tanto para o público casual como para o competitivo.

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9. ARMS [Melhor Jogo de Luta com Controlo de Movimento]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2017 Criador(es) Desenvolvedor/Editora: Nintendo Características únicas Combate com braços extensíveis, controlos de movimento, um elenco colorido de lutadores Ideal para Jogadores que procuram um jogo de luta divertido e inovador Tempo médio de jogo 15–30 minutos por sessão Pontuação no Metacritic 77

O ARMS pega na fórmula tradicional dos jogos de luta e vira-a do avesso. Em vez do combate corpo a corpo habitual, os lutadores usam braços extensíveis, tipo molas, para dar socos à distância. As lutas decorrem em arenas 3D coloridas, com cada personagem a oferecer habilidades únicas e acessórios personalizáveis para os braços, permitindo variar as estratégias. Os controlos baseados no movimento tornam as lutas intuitivas e físicas, enquanto o jogo com botões tradicionais é igualmente satisfatório, quer jogues na versão portátil, quer na versão ligada à base.

O estilo artístico alegre e caricatural do jogo cria um ambiente divertido, tornando-o acessível para jogadores mais jovens, ao mesmo tempo que oferece profundidade competitiva suficiente para fãs experientes de jogos de luta. Com a sua mistura de estratégia, lutadores excêntricos e combates cheios de energia, o ARMS continua a ser uma das experiências de luta mais originais na Switch.

Por que é que escolhemos isto O ARMS prova que os jogos de luta não têm de seguir as regras tradicionais. A sua mecânica criativa e a integração divertida dos comandos de movimento destacam-no como um exclusivo de excelência.

Veredicto final: O ARMS é um jogo revigorante e inovador no catálogo da Switch, ideal para quem procura algo divertido e diferente.

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10. Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Clássicos de Arcade [Melhor jogo de luta com super-heróis de várias franquias]

A nossa pontuação 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows Ano de lançamento 2024 Criador(es) Desenvolvedora/Editora: Capcom Características únicas Inclui 7 jogos clássicos de luta da Marvel para arcada, código de rede «rollback» online, modos de treino e museu Ideal para Fãs da Marvel, da Capcom e dos jogos de luta clássicos de arcada Tempo médio de jogo 20–60 minutos por sessão Pontuação no Metacritic 86

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Clássicos de Arcade é uma coleção definitiva de sete títulos lendários de arcada, incluindo X-Men: Filhos do Átomo, Super-heróis da Marvel e o icónico Marvel vs. Capcom 2: Nova Era dos Heróis. Esta coleção é uma homenagem à cultura dos jogos de arcada dos anos 90 e 2000, trazida para as plataformas modernas.

Os jogadores vão participar em combates 2D de ritmo acelerado, formando equipas de sonho com heróis da Marvel e lendas da Capcom, enquanto executam supercombos espetaculares e batalhas caóticas em equipa. Os gráficos com efeito «cel-shaded» e o estilo artístico arrojado dos livros de banda desenhada continuam intemporais, e o código de rede «rollback», recentemente adicionado, garante uma experiência online fluida e competitiva.

O pacote é complementado com modos de treino e um museu repleto de arte conceptual, música e história, tornando-o igualmente apelativo tanto para novatos como para veteranos. Os fãs dos jogos da Marvel vão apreciar especialmente a atenção aos detalhes nos movimentos e animações das personagens.

Por que é que o escolhemos Representa o melhor dos jogos de luta crossover, ou seja, rápido, espetacular e com uma rejogabilidade infinita, com um elenco que agrada tanto aos fãs de banda desenhada como aos de jogos.

Veredicto final: Este jogo é uma celebração tanto da Marvel como da Capcom, perfeito para jogadores que procuram diversão caótica sem sacrificar a profundidade.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo de luta para a Switch?

O melhor jogo de luta para a Switch é o Mortal Kombat 11, graças ao seu combate bem trabalhado, ao modo história cinematográfico e ao sistema de personalização abrangente.

O Pokkén Tournament 2 está disponível para a Switch?

Não, o Pokkén Tournament 2 não está disponível para a Switch. A única versão disponível é o Pokkén Tournament DX, que inclui todo o conteúdo das versões de arcada e da Wii U, além de funcionalidades adicionais exclusivas da Nintendo Switch.

Qual é o jogo de luta com comida na Switch?

O jogo de luta com comida na Switch é o Boomerang Fu. Neste jogo de luta festivo, jogas com personagens adoráveis em forma de comida, como abacate, pão ou leite, e lutas com bumerangues. É rápido, caótico e perfeito para diversão multijogador numa Nintendo Switch.

Existem jogos de luta de anime na Switch?

Sim, a Switch tem vários jogos de luta de anime, incluindo Dragon Ball FighterZ, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy e BlazBlue: Central Fiction Edição Especial. Estes títulos contam com personagens icónicas, visuais fiéis ao anime e jogabilidade em ritmo acelerado.

O Nintendo Switch tem jogos de luta com espadas?

Sim, a Switch inclui jogos de luta com espadas, como o ARMS e o Samurai Shodown, e títulos centrados na ação, como The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Estes jogos destacam o combate com armas em diferentes estilos, desde jogos de luta competitivos até experiências centradas na aventura.