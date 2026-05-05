Os 10 melhores jogos de luta no Steam que não podes perder

À procura dos melhores jogos de luta na Steam em 2025? Sobre o Street Fighter 6, o Tekken 8 e o Guilty Gear -Strive- dominam o panorama com um modo online ativo e mecânicas sólidas. És novo no género? O Granblue Fantasy Versus: Rising é a escolha certa para ti.

Para os fãs do modo história, o Mortal Kombat 1 é a escolha ideal. Clássicos como o King of Fighters e o Dragon Ball FighterZ são perfeitos para qualquer fã de jogos de luta.

Análise por género

Pronto para entrar em batalhas épicas ou mergulhar num jogo de luta com uma história envolvente? Continua a ler para descobrir os melhores jogos de luta no Steam que te vão manter preso ao ecrã durante horas.

Escolhas modernas e populares

Sobre o Street Fighter 6 redefine os jogos de luta com o novo «Drive System», que torna cada combate dinâmico. As partidas online são frenéticas, mas boa sorte se estiveres a começar agora; este jogo tem uma curva de aprendizagem íngreme. Os gráficos são nítidos e a banda sonora é incrível, a motivar-te a dares o teu melhor a cada soco.

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O Tekken 8 leva o clássico jogo de luta em 3D a um novo nível. A ação é fluida, os movimentos são elegantes e as novas mecânicas trazem novidades; perfeito para jogadores experientes e hardcore. Os gráficos são de deixar qualquer um de boca aberta, com personagens hiper-realistas, mas os jogadores novatos podem sentir-se em desvantagem logo à partida.

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O Guilty Gear -Strive- é um jogo de luta 2D a todo o vapor: rápido, furioso e absolutamente deslumbrante. O sistema de combos é viciante e complexo, mas não esperes dominá-lo da noite para o dia. O estilo artístico é de outro mundo e a banda sonora de rock dá um gás a cada combate, mas a complexidade pode afastar os jogadores casuais.

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O Mortal Kombat 1 volta às origens com fatalities brutais e combates de tirar o fôlego. Tem aquele ambiente sombrio e cru que adoras, e o novo modo história? É épico. Os gráficos são detalhados e os efeitos sonoros estão no ponto, embora os jogadores casuais possam achar um pouco difícil entrar no jogo sem alguma prática.

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O Granblue Fantasy Versus: Rising é uma joia para quem está a começar; controlos simples, combos espetaculares e um modo história divertido. O modo multijogador é sólido, mas não tão profundo como o dos seus rivais, embora o conteúdo pudesse ter um pouco mais de impacto para os jogadores veteranos. Os visuais de anime são nítidos e a banda sonora acerta em cheio.

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Clássicos da franquia

A série The King of Fighters

O King of Fighters mantém-se fiel às suas raízes com combates 2D elegantes e mecânicas de equipa. É rápido e gratificante, especialmente para quem adora dominar combos. A vibe retro é forte, com gráficos perfeitos ao nível dos píxeis e uma banda sonora clássica, mas pode parecer um pouco desatualizado em comparação com os jogos de luta mais recentes.

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O Dragon Ball FighterZ dá vida ao anime com combos alucinantes e momentos DBZ exagerados. A mecânica é fácil de aprender, mas podes perder-te na complexidade se tentares dominá-la. Os gráficos são impecáveis, a animação é perfeita e a banda sonora aumenta a emoção, mas o modo história pode tornar-se um pouco arrastado ao fim de algum tempo.

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Para quem curte pura nostalgia, A Coleção do 30.º Aniversário do Street Fighter reúne 12 jogos clássicos num só. Revive os dias de glória das salas de jogos com estes lutadores icónicos, mas não esperes mecânicas ou funcionalidades modernas. A arte retro e as músicas clássicas são fantásticas, mas o modo online parece um pouco antiquado em comparação com os padrões atuais.

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Menções de Honra

O Skullgirls 2nd Encore destaca-se pela sua jogabilidade de luta 2D fluida e repleta de c ombos. Tem aquele ritmo acelerado e técnico, mas pode ser difícil de dominar. Os gráficos desenhados à mão são deslumbrantes e a banda sonora jazzística combina com o ambiente, embora não haja muito para quem joga sozinho além do combate.

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O Mortal Kombat 11 eleva a brutalidade ao máximo com fatalities alucinantes e um combate tático e profundo. O modo história é sólido e a personalização das personagens acrescenta profundidade, mas o ritmo pode ser mais lento do que noutros jogos de luta, o que pode desmotivar os fãs de jogos mais rápidos. Os gráficos são espetaculares, os movimentos são fluidos e a banda sonora deixa-te cheio de energia.

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Outros jogos que podes adorar

Queres sentir a mesma adrenalina fora dos jogos de luta? O Devil May Cry 5 e o Bayonetta permitem-te destruir inimigos com combos de loucos. O For Honor traz duelos brutais onde o timing decide tudo. E o Naruto Storm 4? Pura emoção de anime. Sabores diferentes, a mesma adrenalina.

Dicas para melhorares nos jogos de luta

Pára de carregar aos montes nos botões. Treina as tuas combinações no modo de treino e, depois, testa-as online. As derrotas doem, mas é assim que subes de nível. Observa como os veteranos se movimentam, copia os truques deles e, em breve, serás tu a distribuir KOs.