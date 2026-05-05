Os 15 melhores jogos FPS para a PS5 em 2026 – Jogos de tiro para todos os jogadores

Os melhores jogos FPS para a PS5 trazem ação de cortar a respiração, tiroteios precisos e gráficos espetaculares que levam a consola ao seu limite. Queres operações militares táticas, mundos abertos imensos ou tiroteios de fantasia exagerados? Pois bem, podes ter a certeza de que o catálogo da PlayStation 5 tem algo para todos os jogadores.

Desde franquias de grande sucesso a sucessos indie inovadores, estes jogos oferecem tiroteios emocionantes em todos os subgéneros dos jogos de tiro na primeira pessoa, e cada um tira o máximo partido da velocidade da PS5, da tecnologia háptica do comando DualSense e das capacidades 4K. Podes contar com tudo, desde tiroteios frenéticos nas ruas da cidade banhadas por luzes de néon até confrontos de alto risco em postos avançados desolados pelo sol — o tipo de momentos que ficam na memória muito depois de a partida terminar.

As nossas melhores escolhas de jogos FPS para a PS5

Se quiseres ir direto ao que há de melhor, aqui estão três títulos que se destacam pela jogabilidade, pela capacidade de ser jogados repetidamente e pelo fator «uau» geral.

1 Call of Duty: Modern Warfare III 2023 Este é o Call of Duty no seu melhor, com um estilo cinematográfico e impactante, oferecendo uma campanha bem estruturada e um arsenal que te dá a sensação de poder sempre que premires o gatilho. O modo multijogador é profundo e bem trabalhado, tornando-o imprescindível para os fãs de FPS competitivos. Buy now 2 Metro Exodus 2019 Este jogo de tiro e sobrevivência combina tiroteios intensos com exploração atmosférica, levando-te a percorrer as paisagens assombrosas da Rússia. A sua mistura de missões de furtividade, recolha de recursos e missões baseadas na história cria uma sensação de imersão que poucos jogos FPS conseguem igualar. Buy now 3 Battlefield 2042 2021 Com batalhas de 128 jogadores e condições meteorológicas dinâmicas que podem mudar o rumo do combate, o Battlefield 2042 oferece uma sensação de escala inigualável. É pura adrenalina para jogadores que adoram o trabalho em equipa e confrontos imprevisíveis. Buy now

A partir daqui, vamos analisar todos os 15 jogos, com especificações, funcionalidades de destaque e links diretos para que os possas adquirir imediatamente.

Os 15 melhores jogos FPS para a PS5 para todos os fãs de jogos de tiro

1. Call of Duty: Modern Warfare III [O melhor para ação militar de grande sucesso]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiro na primeira pessoa Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Ano de lançamento 2023 Criador(es) Sledgehammer Games, Infinity Ward (desenvolvedores); Activision (editora) Tempo médio de jogo 8 horas (campanha)

O terceiro título da série Modern Warfare, que voltou ao ativo, dá continuidade ao seu antecessor com um foco mais nítido na variedade e na liberdade do jogador. A campanha alterna entre sequências com um enredo bem definido e as novas Missões de Combate Aberto, que te deixam escolher entre ações furtivas ou assaltos em grande escala.

A tensão mantém-se elevada com o Capitão Price e a Força-Tarefa 141 a perseguirem Vladimir Makarov, um vilão que obriga a equipa a enfrentar situações tensas e zonas de combate abertas. É um capítulo de destaque na longa história da franquia, ao nível de outros grandes jogos da série Call of Duty.

Por que é que o escolhemos É o pacote de jogos de tiro mais completo que existe agora na PS5, combinando uma campanha de grande sucesso, multijogador competitivo e o modo Zombies de mundo aberto num lançamento polido e rico em conteúdo.

O modo multijogador ressuscita 16 mapas favoritos dos fãs do Modern Warfare 2 de 2009, agora atualizados com mecânicas e gráficos modernos. O ritmo é mais rápido graças a melhorias na escalada de obstáculos, deslizes mais rápidos e padrões de recuo aperfeiçoados.

Os novos modos, juntamente com o sistema de peças de reposição, mantêm a personalização das armas sempre atualizada muito tempo depois do lançamento. O modo Zombies passa a ter um formato de mundo aberto, onde as equipas lutam contra ondas de mortos-vivos enquanto cumprem contratos, garantem equipamento e atravessam zonas de perigo que se tornam cada vez mais perigosas à medida que avanças. Esta é a nova geração de combates contra zombies ao estilo de Call of Duty: Black Ops.

O meu veredicto: o Modern Warfare III é o FPS de eleição para a PS5 se quiseres um pacote completo com uma campanha repleta de ação, um modo multijogador profundo e um modo cooperativo que exige coordenação.

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2. Metro Exodus [O melhor para imersão pós-apocalíptica]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiro na primeira pessoa, terror de sobrevivência Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Ano de lançamento 2019 (Original) / 2021 (Edição Melhorada) Criador(es) 4A Games (desenvolvedora); Deep Silver (editora) Duração média do jogo 15–20 horas

O Metro Exodus combina um horror de sobrevivência de desenvolvimento lento com combate intenso em primeira pessoa, colocando-te na pele de Artyom enquanto ele viaja por uma Rússia em ruínas. A história de origem do Artyom é bem profunda. Os níveis alternam entre sequências concisas e repletas de enredo e zonas amplas e abertas para explorar, dando-te liberdade para vasculhar, criar itens e adaptar o teu equipamento às ameaças que te esperam.

A Edição Melhorada para PS5 leva a atmosfera ainda mais longe com iluminação com ray tracing, iluminação global e a tecnologia háptica do DualSense, que te deixa sentir cada tiro e cada golpe que recebes. A mudança das estações e os sistemas meteorológicos fazem com que cada local pareça vivo ou, em muitos casos, à beira do colapso. A dublagem é um destaque, contribuindo para a imersão.

Por que é que o escolhemos O equilíbrio entre survival horror, furtividade e exploração aberta cria uma jornada envolvente onde cada bala e cada troca de filtro contam, tornando-o ideal para fãs de FPS a solo com uma história forte.

O Metro Exodus recompensa a paciência, a gestão de recursos e a pontaria cuidadosa. A tensão da munição limitada, o ruído do filtro da tua máscara de gás a esgotar-se e a escolha entre a furtividade ou um tiroteio total mantêm cada confronto imprevisível. É uma viagem atmosférica com um peso real por trás de cada tiro e decisão. Para mais jogos que testam a tua capacidade de resistência, tal como os outros desafios apresentados nos melhores jogos de sobrevivência para a PS5.

O meu veredicto: Os fãs de FPS que queiram dar um tempo aos jogos puramente de «correr e disparar» vão encontrar sem o Metro Exodus uma viagem rica e atmosférica, com um peso real por trás de cada tiro e decisão.

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3. Battlefield 2042 [Ideal para caos em grande escala e guerra futurista]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiro na primeira pessoa Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Ano de lançamento 2021 Criador(es) DICE (desenvolvedora); Electronic Arts (editora) Tempo médio de jogo N/A (focado no modo multijogador)

O Battlefield 2042 aumenta o caos com partidas de 128 jogadores em mapas enormes que parecem vivos e perigosos. Fenómenos meteorológicos dinâmicos, como tornados e tempestades de areia, podem virar uma batalha de cabeça para baixo, enquanto os ambientes destrutíveis te permitem remodelar coberturas ou arrasar um edifício para expulsar os inimigos.

O combate com várias armas é uma marca da série: tanques, helicópteros, jatos e infantaria partilham o campo de batalha, cada um contribuindo para a sensação de grandeza. É uma demonstração de ação online em grande escala, que se posiciona confortavelmente ao lado de outros pesos pesados entre os melhores jogos multijogador.

Por que é que o escolhemos Oferece as batalhas de FPS em maior escala na PS5, com partidas para 128 jogadores, clima dinâmico e a flexibilidade de lutar a pé, em veículos ou através de cenários personalizados no modo Portal.

O sistema «Specialist» apresenta personagens únicas com dispositivos característicos, permitindo-te personalizar o teu papel, quer estejas a reanimar aliados sob fogo inimigo ou a danificar a blindagem do adversário. O sistema «Plus» permite a personalização de armas durante o combate, uma funcionalidade muito apreciada pelos fãs pela sua flexibilidade.

O modo Portal é outro destaque, um sandbox que mistura mapas e armas clássicos do Battlefield com mecânicas modernas, incentivando a criatividade e cenários criados pela comunidade que podem ser tão caóticos ou tão táticos quanto quiseres.

O meu veredicto: Se adoras combates imprevisíveis e em grande escala, onde o trabalho de equipa e a adaptabilidade são tudo, o Battlefield 2042 oferece a experiência de FPS mais grandiosa e intensa da PS5.

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4. Deathloop [O melhor para ação alucinante com reviravoltas temporais]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiro na primeira pessoa Plataformas PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S não sei Ano de lançamento 2021 Criador(es) Arkane Lyon (desenvolvedora); Bethesda Softworks (editora) Tempo médio de jogo 15–20 horas

O Deathloop gira em torno de um ciclo temporal de 24 horas, onde cada escolha e cada movimento muda o rumo do dia. Jogas na pele do Colt, que tem a missão de eliminar oito Visionários espalhados pela ilha de Blackreef antes da meia-noite.

Se morreres ou falhares, o ciclo recomeça, levando-te de volta ao início, mas com o conhecimento adquirido nas tentativas anteriores. O mundo tem aquela densidade criada à mão pela qual a Arkane é conhecida, combinando um design de níveis aberto com mecânicas de simulação imersiva.

A furtividade, o parkour e os assassinatos criativos coexistem com tiroteios que parecem intensos e improvisados. A direção artística aposta num estilo retrofuturista dos anos 60, com paletas de cores ousadas e uma arquitetura estilizada que tornam cada bairro distinto. É um jogo multijogador verdadeiramente brilhante.

Dica de profissional Planeia os assassinatos para que se sobreponham no mesmo período de tempo. Esta abordagem permite-te eliminar vários Visionários num único ciclo, poupando jogadas para experimentares mais tarde.

Para um desafio verdadeiramente único, entra online e invade o jogo de outro jogador na pele da Julianna. Esta reviravolta multijogador transforma um ciclo cuidadosamente planeado numa batalha tensa de gato e rato, e a imprevisibilidade vai obrigar-te a adaptar-te na hora. É o tipo de jogabilidade rápida e de alta pressão que define muitos dos melhores jogos de ação para a PS5.

O meu veredicto: Para os fãs de FPS que procuram um design de níveis inteligente, encontros imprevisíveis e um jogo que recompensa a experimentação, o Deathloop oferece uma abordagem elegante e gratificante ao género.

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5. Back 4 Blood [Ideal para um trabalho de equipa frenético contra mortos-vivos]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiro na primeira pessoa, survival horror Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2021 Criador(es) Turtle Rock Studios (desenvolvedora); Warner Bros. Games (editora) Tempo médio de jogo 10–15 horas (campanha)

O Back 4 Blood leva-te a missões cooperativas para quatro jogadores, onde o trabalho em equipa faz toda a diferença entre sobreviver a um enxame de inimigos e acabares por ser arrastado para a lama. Desenvolvido pela equipa por trás do Left 4 Dead e joga o Left 4 Dead 2, o jogo tem o mesmo ADN: tiroteios frenéticos, aparições imprevisíveis de inimigos e momentos em que todo o esquadrão está a gritar no chat de voz.

O sistema que mais se destaca no jogo é a mecânica de construção de baralhos. Antes de cada missão, escolhes cartas que concedem bónus, modificam armas ou alteram a velocidade de movimento. Combinado com a IA do Director, que se adapta ao teu desempenho, não há duas jogadas iguais. É uma abordagem inteligente e gratificante ao género de jogos de tiro contra hordas de zombies, que se encaixa perfeitamente ao lado de outros títulos na lista dos melhores jogos de zombies para a PS5.

Porque é que o escolhemos O sistema de cartas e a IA adaptativa mantêm cada missão sempre nova. Foi concebido para jogadores que gostam de reagir a ameaças em constante mudança, ao lado de uma equipa coordenada.

Este jogo é um clássico moderno do modo cooperativo por uma razão. O seu sistema de cartas único, combinado com um diretor de IA dinâmico, faz com que enfrentes sempre um novo desafio. É perfeito para jogadores que adoram trabalhar em equipa sob pressão.

O meu veredicto: Os fãs de FPS que procuram um desafio cooperativo puro, com ondas imprevisíveis, estratégia em camadas e muitas histórias do tipo «quase morremos», vão achar que o Back 4 Blood é uma escolha fácil de recomendar.

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6. Resident Evil Village [Ideal para combate aterrorizante e vampiros]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Horror de sobrevivência, jogo de tiro na primeira pessoa Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, macOS, Nintendo Switch, iOS, iPadOS Ano de lançamento 2021 Criador(es) Capcom (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo 10 horas

Jogado inteiramente na perspetiva de Ethan Winters, o Resident Evil Village combina um horror de sobrevivência cheio de tensão com momentos de combate de alta intensidade. O cenário da aldeia da Europa de Leste coberta de neve é uma ameaça tão grande quanto os seus habitantes, desde os Lycans selvagens até à imponente e inesquecível Lady Dimitrescu.

Por que é que escolhemos isto Combina tiroteios na primeira pessoa com horror atmosférico, oferecendo aos jogadores da PS5 uma campanha tensa que equilibra exploração, quebra-cabeças e combate de alta pressão.

A exploração e a resolução de quebra-cabeças estão integradas no ritmo do jogo, obrigando-te a procurar recursos enquanto geres a munição escassa nos tiroteios. O RE Engine oferece ambientes hiperdetalhados, iluminação atmosférica e designs de personagens que levam o realismo ao extremo, sem deixar de abraçar o grotesco.

O suporte a RV no PS VR2 aprofunda a imersão, enquanto o modo opcional na terceira pessoa e o DLC «Sombras de Rose» oferecem perspetivas alternativas.

O meu veredicto: Os fãs de FPS que procuram uma experiência de terror que misture tensão atmosférica com combate cheio de adrenalina vão achar que O Resident Evil Village é ao mesmo tempo aterrorizante e profundamente gratificante.

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7. RoboCop: Rogue City [Ideal para brutalidade à moda antiga e nostalgia]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiro na primeira pessoa Plataformas PS5, Windows, Xbox Series X/S, macOS Ano de lançamento 2023 Criador(es) Teyon (desenvolvedora); Nacon (editora) Tempo médio de jogo 10–15 horas

O RoboCop: Rogue City combina tiroteios intensos e calculados com momentos de trabalho policial e investigação ao ritmo lento. Vais passar o tempo a seguir pistas, a fazer missões secundárias e a dar cabo dos inimigos com a Auto-9 em combates que são assumidamente violentos.

Por que é que o escolhemos Movimentos calculados, tiroteios intensos e um cenário autêntico dos anos 80 capturam a essência do RoboCop, oferecendo um jogo de tiros focado que se mantém fiel aos filmes.

Os movimentos são intencionalmente pesados, refletindo a estrutura mecânica do RoboCop. Os cenários do jogo estão impregnados do ambiente distópico dos anos 80, com ruas iluminadas por néon e zonas industriais sujas que parecem ter saído diretamente dos filmes. O regresso de Peter Weller como a voz e a imagem do RoboCop acrescenta autenticidade.

O meu veredicto: Se queres um FPS que pareça uma cápsula do tempo da era dourada dos filmes de ação, o «RoboCop: Rogue City»» não te vai desiludir. É brutal, fiel à obra original e tem um ritmo que recompensa os jogadores que gostam de combates deliberados e exigentes.

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8. Crysis Remastered Trilogy [Ideal para ação furtiva e destruição futuristas]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiro na primeira pessoa Plataformas PS5, Windows, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Criador(es) Crytek, Crytek UK, Crytek Budapest (desenvolvedores); Electronic Arts, Crytek (editores) Tempo médio de jogo 20–30 horas

A Trilogia Crysis Remastered oferece-te três campanhas onde o teu Nanosuit é a ferramenta tática definitiva. Usa a camuflagem para passar despercebido pelas patrulhas, muda para o modo de armadura para aguentar as balas ou aumenta a tua velocidade para flanquear os inimigos antes que eles consigam reagir.

Os níveis foram concebidos como ambientes abertos, permitindo-te abordar os objetivos de vários ângulos: atirar de um cume, esgueirar-te pela vegetação ou entrar em ação com explosivos. Na PS5, as remasterizações trazem texturas mais nítidas, iluminação melhorada e desempenho estável, com um modo a 60 fps para uma mira e movimentos fluidos.

Dica de profissional Alterna entre as capacidades do Nanosuit a meio do combate para enfrentares diferentes ameaças: usa a invisibilidade para fugir, a armadura para absorver danos e a velocidade para te reposicionares rapidamente.

As definições de cada jogo evoluem visualmente e em termos de mecânica, desde as ilhas tropicais do primeiro Crysis até à guerra urbana do Crysis 2 e às ruínas cobertas de vegetação do Crysis 3. Os estilos de jogo disponíveis conferem-lhe um toque único.

O meu veredicto: Para os fãs de FPS que procuram liberdade de abordagem combinada com uma fantasia de poder, esta trilogia é difícil de superar. A versatilidade do Nanosuit mantém o combate sempre interessante, e os gráficos melhorados dão à série um toque moderno na PS5.

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9. Dying Light 2 Stay Human [O melhor para ação-terror com parkour]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Horror de sobrevivência, RPG de ação, jogo de tiro na primeira pessoa Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch Ano de lançamento 2022 Criador(es) Techland (desenvolvedora); Warner Bros. Interactive Entertainment (editora) Tempo médio de jogo 20–25 horas (história principal), mais de 80 horas (conteúdo secundário)

O Dying Light 2: Stay Human leva-te até Villedor – uma cidade enorme e em ruínas, onde os telhados são refúgios seguros e as ruas estão repletas de perigo. O sistema de parkour está no centro de tudo, permitindo-te correr pelas paredes, saltar por cima de obstáculos e balançar-te pelos arranha-céus para evitar hordas de infetados ou emboscar outros sobreviventes.

O combate baseia-se principalmente no corpo a corpo, mas a ameaça intensifica-se ao anoitecer. À noite, surgem os infetados mais agressivos, obrigando-te a corridas tensas até zonas seguras e recompensando quem se arrisca.

Porque é que o escolhemos? O seu sistema de parkour transforma os espaços verticais em recursos táticos, dando aos jogadores a liberdade de lutar, fugir ou emboscar a partir dos telhados num mundo aberto e vivo.

As decisões dos jogadores determinam o controlo das facções, o estado da cidade e até quais as rotas de deslocamento disponíveis. É um jogo de tiro contra hordas de zombies incrível, com um excelente modo cooperativo online. Este é um dos melhores jogos de mundo aberto que também oferece uma excelente experiência de sobrevivência.

Este jogo oferece uma mistura única de combate em primeira pessoa a um ritmo alucinante e movimentos fluidos de parkour. É um FPS vertical onde o ambiente é tanto uma arma como a tua ferramenta mais importante para a sobrevivência.

O meu veredicto: Para quem gosta de FPS e quer mais do que tiroteios em corredores, o Dying Light 2 oferece liberdade vertical, combate corpo a corpo dinâmico e uma sobrevivência de alto risco, onde os telhados são mesmo a tua tábua de salvação.

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10. Os Imortais de Aveum [O melhor para fantasia de ação com feitiços]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiro na primeira pessoa Plataformas PS5, Xbox Series X/S, Windows Ano de lançamento 2023 Criador(es) Ascendant Studios (desenvolvedora); Electronic Arts (editora) Tempo médio de jogo 12–15 horas

Ó Imortais de Aveum troca as balas pela magia, construindo todo o seu sistema de combate em torno de três cores distintas de feitiços – azul para precisão, vermelho para poder a curta distância e verde para ataques rápidos.

Cada uma comporta-se como um arquétipo clássico de arma de FPS, mas com a flexibilidade da personalização de feitiços, melhorias de sigilos e combinações de habilidades que funcionam contra vários tipos de inimigos. Os movimentos e a pontaria continuam rápidos, por isso trocar de tipo de feitiço a meio do combate torna-se algo natural.

Por que é que o escolhemos Ao associar os papéis clássicos dos jogos de tiro às cores dos feitiços, o jogo traz variedade ao combate sem perder a reatividade e o ritmo que se espera de um FPS.

Fora do combate, os níveis misturam progressão linear com desvios para quebra-cabeças, objetivos secundários e informações sobre o mundo do jogo, dando aos jogadores motivos para voltarem atrás com novas habilidades. É curioso como este jogo de fantasia consegue parecer mesmo um jogo de tiro moderno.

O meu veredicto: Para os fãs de FPS dispostos a trocar as armas de fogo pela magia, o Imortais de Aveum oferece uma mistura bem trabalhada de reflexos de jogo de tiro e espetáculo de alta fantasia.

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11. Resident Evil RE:Verse [O melhor para a loucura multijogador]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género FPS multijogador, Deathmatch Plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Ano de lançamento 2022 Criador(es) Capcom (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo N/A (Multijogador online)

O Resident Evil RE:Verse foi a tentativa da Capcom de trazer as raízes de terror da série para um formato de deathmatch online. As partidas são curtas, com duração de 5 minutos, onde controlas personagens conhecidos como o Chris Redfield ou a Jill Valentine, cada um com armas e habilidades únicas.

Dica de profissional Usa a mecânica de reaparecimento dos monstros a teu favor. Eliminar grupos de adversários enquanto estás na forma de arma biológica pode virar a partida a teu favor antes de voltares à forma humana.

A reviravolta mais marcante é a mecânica da «Vingança da Arma Biológica» – quando fores eliminado, reapareces como um monstro, tipo o Nemesis ou um Hunter, o que te permite virar o jogo contra quem te matou. Visualmente, o jogo usa um efeito de banda desenhada sobre os ambientes familiares de Resident Evil, conferindo-lhe um estilo que o distingue dos títulos principais da série.

O meu veredicto: Os fãs de FPS que curtem as personagens e a história do universo Resident Evil podem gostar do RE:Verse para algumas rondas de caos inovador, mas o conteúdo limitado e a curta duração tornam difícil recomendá-lo em detrimento de jogos de tiro multijogador mais polidos.

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12. Doom: The Dark Ages [O melhor para a confusão medieval e a fúria assassina pura]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiro na primeira pessoa Plataformas PS5, Windows, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2025 Criador(es) id Software (desenvolvedora); Bethesda Softworks (editora) Tempo médio de jogo 10–15 horas

O Doom: The Dark Ages tira o Slayer dos corredores de ficção científica e atira-o para um mundo sombrio de fantasia medieval. Servindo como prequela do DOOM (2016) e joga o DOOM Eternal, o jogo constrói a sua identidade em torno de combates corpo a corpo brutais, armamento destrutivo e guerras demoníacas em grande escala.

Prepara-te para empunhar armas selvagens como a Shield Saw, o mangual e a maça, enquanto destróis demónios com golpes finais dignos de um filme. Além do combate no solo, os jogadores podem montar dragões gigantes para a batalha, introduzindo caos vertical e cenas de grande escala.

Porque é que o escolhemos? Este jogo leva a velocidade e a intensidade do DOOM para uma definição medieval, adicionando armas de combate corpo a corpo e batalhas a cavalo em grande escala, mantendo ao mesmo tempo a rapidez do combate principal.

O motor idTech 8 garante taxas de fotogramas elevadas, animações nítidas e um manuseamento responsivo das armas, algo que os fãs de FPS vão apreciar quando as lutas ficarem caóticas. A super espingarda regressa em grande forma, consolidando este jogo como uma entrada digna entre os melhores jogos DOOM.

O meu veredicto: Para jogadores que querem a sua ação de FPS servida com brutalidade implacável, mecânicas de combate corpo a corpo criativas e um toque medieval inovador na fórmula do DOOM, The Dark Ages é um dos jogos de tiro imperdíveis de 2026 .

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13. Far Cry 6 [O melhor para uma revolução tropical caótica]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiro na primeira pessoa, mundo aberto Plataformas PS5, PS4, Stadia, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2021 Criador(es) Ubisoft Toronto (desenvolvedora); Ubisoft (editora) Tempo médio de jogo 25–30 horas

A jogabilidade principal do Far Cry 6 combina ação furtiva, combate explosivo e criatividade em mundo aberto. Podes aproximar-te das fortalezas inimigas com eliminações silenciosas, atacar com armas fixas ou montar armadilhas usando o ambiente.

Por que é que o escolhemos A espingarda temática e o equipamento melhoram tanto a caça como os confrontos de combate, dando um toque divertido aos tiroteios no mundo aberto de Yara, sem limitar as opções do jogador.

O equipamento e as missões de caça ao crocodilo do jogo conferem um toque único à experiência, com armas poderosas que são úteis tanto contra soldados blindados como contra animais selvagens perigosos. A dublagem é excelente, especialmente a do vilão principal, Anton Castillo. Podes mesmo causar o caos neste jogo.

Queres ver como se compara aos outros títulos da série? Dá uma vista de olhos na nossa lista dos melhores jogos Far Cry.

O meu veredicto: Para os fãs de FPS que adoram a liberdade de experimentar diferentes formas de combate num mundo aberto imenso – e que querem que a sua revolução tenha um toque extra de emoção –, o Croc Hunter Pack traz tanto estilo como poder de fogo.

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14. Tiny Tina’s Wonderlands [O melhor para jogos de tiro com saques num mundo de fantasia]

A nossa pontuação Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação, jogo de tiro na primeira pessoa Plataformas PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S não sei Ano de lançamento 2022 Criador(es) Gearbox Software (desenvolvedora); 2K (editora) Duração média do jogo 15–20 horas

O Tiny Tina’s Wonderlands transforma a fórmula do looter-shooter de Borderlands num parque de diversões de alta fantasia. Os jogadores entram num RPG de mesa que ganha vida, com a própria Tiny Tina a narrar cada reviravolta.

Cria um herói multiclasse e, depois, saqueia, dispara, corta e lança feitiços por masmorras extensas e paisagens fantásticas. O arsenal mistura magia com armas de fogo de alta potência, e cada missão está repleta do humor caótico da Tina. O jogo destaca-se pelo seu sistema de multiclasses, que te permite combinar duas classes de personagem para criares combinações de habilidades únicas.

Porque é que o escolhemos A fusão entre a ação de tiroteio dos jogos de loot e a personalização de várias classes e feitiços cria um sistema divertido, mas profundo, para criares equipamentos únicos para as tuas personagens.

O mapa do mundo apresenta encontros aleatórios e segredos entre as missões, enquanto o estilo artístico combina o «cel-shading» de Borderlands com designs de fantasia vibrantes. O modo cooperativo online é um grande atrativo.

O meu veredicto: quem gosta de jogos de tiro em primeira pessoa e quer combinar a busca por itens com uma aventura hilariante inspirada em D&D vai achar o Wonderlands infinitamente rejogável. É um jogo de tiro raro que se centra tanto nas gargalhadas como nos itens.

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15. Destiny 2: Lightfall [O melhor jogo de tiro de ficção científica com poderes cósmicos]

A nossa pontuação Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiro na primeira pessoa, MMO Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Ano de lançamento 2023 Criador(es) Bungie (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo 8–10 horas (campanha)

O Lightfall leva-te até Neomuna, uma cidade enorme, inspirada no Cyberpunk, que brilha com hologramas e luzes de néon intensas. O combate FPS é intenso e dinâmico, com a subclasse Strand a oferecer um estilo de jogo de alta mobilidade, baseado no gancho, juntamente com habilidades devastadoras de controlo de multidões.

Por que é que o escolhemos A subclasse Strand amplia as opções de movimento e combate, proporcionando aos modos PvE e PvP novas estratégias que parecem distintas das expansões anteriores.

Continua a ser a essência do «looter-shooter» pela qual o Destiny é conhecido: encadear tiros na cabeça, trocar de armas elementais e caçar itens exóticos, mas as opções de movimento da Strand abrem caminho a novas táticas de PvE e PvP. A dificuldade «Legendary» da campanha é suficientemente difícil para que cada combate conte, mantendo-se, ainda assim, jogável a solo.

A raid «Root of Nightmares» aposta no espetáculo cinematográfico, com arenas em constante mudança e mecânicas que exigem coordenação. O modo cooperativo online é uma parte essencial da identidade do jogo.

O meu veredicto: Se queres um jogo de tiro que combine ação tátil com habilidades de magia espacial e raids à escala de um MMO, o Lightfall é uma das expansões de FPS mais ambiciosas que podes jogar na PS5.

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Perguntas frequentes