Os 15 melhores jogos FPS para a PS5 em 2026 – Jogos de tiro para todos os jogadores
Os melhores jogos FPS para a PS5 trazem ação de cortar a respiração, tiroteios precisos e gráficos espetaculares que levam a consola ao seu limite. Queres operações militares táticas, mundos abertos imensos ou tiroteios de fantasia exagerados? Pois bem, podes ter a certeza de que o catálogo da PlayStation 5 tem algo para todos os jogadores.
Desde franquias de grande sucesso a sucessos indie inovadores, estes jogos oferecem tiroteios emocionantes em todos os subgéneros dos jogos de tiro na primeira pessoa, e cada um tira o máximo partido da velocidade da PS5, da tecnologia háptica do comando DualSense e das capacidades 4K. Podes contar com tudo, desde tiroteios frenéticos nas ruas da cidade banhadas por luzes de néon até confrontos de alto risco em postos avançados desolados pelo sol — o tipo de momentos que ficam na memória muito depois de a partida terminar.
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As nossas melhores escolhas de jogos FPS para a PS5
Se quiseres ir direto ao que há de melhor, aqui estão três títulos que se destacam pela jogabilidade, pela capacidade de ser jogados repetidamente e pelo fator «uau» geral.
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Call of Duty: Modern Warfare III 2023Este é o Call of Duty no seu melhor, com um estilo cinematográfico e impactante, oferecendo uma campanha bem estruturada e um arsenal que te dá a sensação de poder sempre que premires o gatilho. O modo multijogador é profundo e bem trabalhado, tornando-o imprescindível para os fãs de FPS competitivos.
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Metro Exodus 2019Este jogo de tiro e sobrevivência combina tiroteios intensos com exploração atmosférica, levando-te a percorrer as paisagens assombrosas da Rússia. A sua mistura de missões de furtividade, recolha de recursos e missões baseadas na história cria uma sensação de imersão que poucos jogos FPS conseguem igualar.
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Battlefield 2042 2021Com batalhas de 128 jogadores e condições meteorológicas dinâmicas que podem mudar o rumo do combate, o Battlefield 2042 oferece uma sensação de escala inigualável. É pura adrenalina para jogadores que adoram o trabalho em equipa e confrontos imprevisíveis.
A partir daqui, vamos analisar todos os 15 jogos, com especificações, funcionalidades de destaque e links diretos para que os possas adquirir imediatamente.
Os 15 melhores jogos FPS para a PS5 para todos os fãs de jogos de tiro
1. Call of Duty: Modern Warfare III [O melhor para ação militar de grande sucesso]
|A nossa pontuação
Enebameter 10/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Jogo de tiro na primeira pessoa
|Plataformas
|PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC
|Ano de lançamento
|2023
|Criador(es)
|Sledgehammer Games, Infinity Ward (desenvolvedores); Activision (editora)
|Tempo médio de jogo
|8 horas (campanha)
O terceiro título da série Modern Warfare, que voltou ao ativo, dá continuidade ao seu antecessor com um foco mais nítido na variedade e na liberdade do jogador. A campanha alterna entre sequências com um enredo bem definido e as novas Missões de Combate Aberto, que te deixam escolher entre ações furtivas ou assaltos em grande escala.
A tensão mantém-se elevada com o Capitão Price e a Força-Tarefa 141 a perseguirem Vladimir Makarov, um vilão que obriga a equipa a enfrentar situações tensas e zonas de combate abertas. É um capítulo de destaque na longa história da franquia, ao nível de outros grandes jogos da série Call of Duty.
É o pacote de jogos de tiro mais completo que existe agora na PS5, combinando uma campanha de grande sucesso, multijogador competitivo e o modo Zombies de mundo aberto num lançamento polido e rico em conteúdo.
O modo multijogador ressuscita 16 mapas favoritos dos fãs do Modern Warfare 2 de 2009, agora atualizados com mecânicas e gráficos modernos. O ritmo é mais rápido graças a melhorias na escalada de obstáculos, deslizes mais rápidos e padrões de recuo aperfeiçoados.
Os novos modos, juntamente com o sistema de peças de reposição, mantêm a personalização das armas sempre atualizada muito tempo depois do lançamento. O modo Zombies passa a ter um formato de mundo aberto, onde as equipas lutam contra ondas de mortos-vivos enquanto cumprem contratos, garantem equipamento e atravessam zonas de perigo que se tornam cada vez mais perigosas à medida que avanças. Esta é a nova geração de combates contra zombies ao estilo de Call of Duty: Black Ops.
O meu veredicto: o Modern Warfare III é o FPS de eleição para a PS5 se quiseres um pacote completo com uma campanha repleta de ação, um modo multijogador profundo e um modo cooperativo que exige coordenação.
2. Metro Exodus [O melhor para imersão pós-apocalíptica]
|A nossa pontuação
Enebameter 9.5/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Jogo de tiro na primeira pessoa, terror de sobrevivência
|Plataformas
|PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC
|Ano de lançamento
|2019 (Original) / 2021 (Edição Melhorada)
|Criador(es)
|4A Games (desenvolvedora); Deep Silver (editora)
|Duração média do jogo
|15–20 horas
O Metro Exodus combina um horror de sobrevivência de desenvolvimento lento com combate intenso em primeira pessoa, colocando-te na pele de Artyom enquanto ele viaja por uma Rússia em ruínas. A história de origem do Artyom é bem profunda. Os níveis alternam entre sequências concisas e repletas de enredo e zonas amplas e abertas para explorar, dando-te liberdade para vasculhar, criar itens e adaptar o teu equipamento às ameaças que te esperam.
A Edição Melhorada para PS5 leva a atmosfera ainda mais longe com iluminação com ray tracing, iluminação global e a tecnologia háptica do DualSense, que te deixa sentir cada tiro e cada golpe que recebes. A mudança das estações e os sistemas meteorológicos fazem com que cada local pareça vivo ou, em muitos casos, à beira do colapso. A dublagem é um destaque, contribuindo para a imersão.
O equilíbrio entre survival horror, furtividade e exploração aberta cria uma jornada envolvente onde cada bala e cada troca de filtro contam, tornando-o ideal para fãs de FPS a solo com uma história forte.
O Metro Exodus recompensa a paciência, a gestão de recursos e a pontaria cuidadosa. A tensão da munição limitada, o ruído do filtro da tua máscara de gás a esgotar-se e a escolha entre a furtividade ou um tiroteio total mantêm cada confronto imprevisível. É uma viagem atmosférica com um peso real por trás de cada tiro e decisão. Para mais jogos que testam a tua capacidade de resistência, tal como os outros desafios apresentados nos melhores jogos de sobrevivência para a PS5.
O meu veredicto: Os fãs de FPS que queiram dar um tempo aos jogos puramente de «correr e disparar» vão encontrar sem o Metro Exodus uma viagem rica e atmosférica, com um peso real por trás de cada tiro e decisão.
3. Battlefield 2042 [Ideal para caos em grande escala e guerra futurista]
|A nossa pontuação
Enebameter 9.5/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Jogo de tiro na primeira pessoa
|Plataformas
|PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC
|Ano de lançamento
|2021
|Criador(es)
|DICE (desenvolvedora); Electronic Arts (editora)
|Tempo médio de jogo
|N/A (focado no modo multijogador)
O Battlefield 2042 aumenta o caos com partidas de 128 jogadores em mapas enormes que parecem vivos e perigosos. Fenómenos meteorológicos dinâmicos, como tornados e tempestades de areia, podem virar uma batalha de cabeça para baixo, enquanto os ambientes destrutíveis te permitem remodelar coberturas ou arrasar um edifício para expulsar os inimigos.
O combate com várias armas é uma marca da série: tanques, helicópteros, jatos e infantaria partilham o campo de batalha, cada um contribuindo para a sensação de grandeza. É uma demonstração de ação online em grande escala, que se posiciona confortavelmente ao lado de outros pesos pesados entre os melhores jogos multijogador.
Oferece as batalhas de FPS em maior escala na PS5, com partidas para 128 jogadores, clima dinâmico e a flexibilidade de lutar a pé, em veículos ou através de cenários personalizados no modo Portal.
O sistema «Specialist» apresenta personagens únicas com dispositivos característicos, permitindo-te personalizar o teu papel, quer estejas a reanimar aliados sob fogo inimigo ou a danificar a blindagem do adversário. O sistema «Plus» permite a personalização de armas durante o combate, uma funcionalidade muito apreciada pelos fãs pela sua flexibilidade.
O modo Portal é outro destaque, um sandbox que mistura mapas e armas clássicos do Battlefield com mecânicas modernas, incentivando a criatividade e cenários criados pela comunidade que podem ser tão caóticos ou tão táticos quanto quiseres.
O meu veredicto: Se adoras combates imprevisíveis e em grande escala, onde o trabalho de equipa e a adaptabilidade são tudo, o Battlefield 2042 oferece a experiência de FPS mais grandiosa e intensa da PS5.
4. Deathloop [O melhor para ação alucinante com reviravoltas temporais]
|A nossa pontuação
Enebameter 9.5/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Jogo de tiro na primeira pessoa
|Plataformas
|PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S não sei
|Ano de lançamento
|2021
|Criador(es)
|Arkane Lyon (desenvolvedora); Bethesda Softworks (editora)
|Tempo médio de jogo
|15–20 horas
O Deathloop gira em torno de um ciclo temporal de 24 horas, onde cada escolha e cada movimento muda o rumo do dia. Jogas na pele do Colt, que tem a missão de eliminar oito Visionários espalhados pela ilha de Blackreef antes da meia-noite.
Se morreres ou falhares, o ciclo recomeça, levando-te de volta ao início, mas com o conhecimento adquirido nas tentativas anteriores. O mundo tem aquela densidade criada à mão pela qual a Arkane é conhecida, combinando um design de níveis aberto com mecânicas de simulação imersiva.
A furtividade, o parkour e os assassinatos criativos coexistem com tiroteios que parecem intensos e improvisados. A direção artística aposta num estilo retrofuturista dos anos 60, com paletas de cores ousadas e uma arquitetura estilizada que tornam cada bairro distinto. É um jogo multijogador verdadeiramente brilhante.
Planeia os assassinatos para que se sobreponham no mesmo período de tempo. Esta abordagem permite-te eliminar vários Visionários num único ciclo, poupando jogadas para experimentares mais tarde.
Para um desafio verdadeiramente único, entra online e invade o jogo de outro jogador na pele da Julianna. Esta reviravolta multijogador transforma um ciclo cuidadosamente planeado numa batalha tensa de gato e rato, e a imprevisibilidade vai obrigar-te a adaptar-te na hora. É o tipo de jogabilidade rápida e de alta pressão que define muitos dos melhores jogos de ação para a PS5.
O meu veredicto: Para os fãs de FPS que procuram um design de níveis inteligente, encontros imprevisíveis e um jogo que recompensa a experimentação, o Deathloop oferece uma abordagem elegante e gratificante ao género.
5. Back 4 Blood [Ideal para um trabalho de equipa frenético contra mortos-vivos]
|A nossa pontuação
Enebameter 9/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Jogo de tiro na primeira pessoa, survival horror
|Plataformas
|PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S
|Ano de lançamento
|2021
|Criador(es)
|Turtle Rock Studios (desenvolvedora); Warner Bros. Games (editora)
|Tempo médio de jogo
|10–15 horas (campanha)
O Back 4 Blood leva-te a missões cooperativas para quatro jogadores, onde o trabalho em equipa faz toda a diferença entre sobreviver a um enxame de inimigos e acabares por ser arrastado para a lama. Desenvolvido pela equipa por trás do Left 4 Dead e joga o Left 4 Dead 2, o jogo tem o mesmo ADN: tiroteios frenéticos, aparições imprevisíveis de inimigos e momentos em que todo o esquadrão está a gritar no chat de voz.
O sistema que mais se destaca no jogo é a mecânica de construção de baralhos. Antes de cada missão, escolhes cartas que concedem bónus, modificam armas ou alteram a velocidade de movimento. Combinado com a IA do Director, que se adapta ao teu desempenho, não há duas jogadas iguais. É uma abordagem inteligente e gratificante ao género de jogos de tiro contra hordas de zombies, que se encaixa perfeitamente ao lado de outros títulos na lista dos melhores jogos de zombies para a PS5.
O sistema de cartas e a IA adaptativa mantêm cada missão sempre nova. Foi concebido para jogadores que gostam de reagir a ameaças em constante mudança, ao lado de uma equipa coordenada.
Este jogo é um clássico moderno do modo cooperativo por uma razão. O seu sistema de cartas único, combinado com um diretor de IA dinâmico, faz com que enfrentes sempre um novo desafio. É perfeito para jogadores que adoram trabalhar em equipa sob pressão.
O meu veredicto: Os fãs de FPS que procuram um desafio cooperativo puro, com ondas imprevisíveis, estratégia em camadas e muitas histórias do tipo «quase morremos», vão achar que o Back 4 Blood é uma escolha fácil de recomendar.
6. Resident Evil Village [Ideal para combate aterrorizante e vampiros]
|A nossa pontuação
Enebameter 9/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Horror de sobrevivência, jogo de tiro na primeira pessoa
|Plataformas
|PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, macOS, Nintendo Switch, iOS, iPadOS
|Ano de lançamento
|2021
|Criador(es)
|Capcom (desenvolvedora e editora)
|Tempo médio de jogo
|10 horas
Jogado inteiramente na perspetiva de Ethan Winters, o Resident Evil Village combina um horror de sobrevivência cheio de tensão com momentos de combate de alta intensidade. O cenário da aldeia da Europa de Leste coberta de neve é uma ameaça tão grande quanto os seus habitantes, desde os Lycans selvagens até à imponente e inesquecível Lady Dimitrescu.
Combina tiroteios na primeira pessoa com horror atmosférico, oferecendo aos jogadores da PS5 uma campanha tensa que equilibra exploração, quebra-cabeças e combate de alta pressão.
A exploração e a resolução de quebra-cabeças estão integradas no ritmo do jogo, obrigando-te a procurar recursos enquanto geres a munição escassa nos tiroteios. O RE Engine oferece ambientes hiperdetalhados, iluminação atmosférica e designs de personagens que levam o realismo ao extremo, sem deixar de abraçar o grotesco.
O suporte a RV no PS VR2 aprofunda a imersão, enquanto o modo opcional na terceira pessoa e o DLC «Sombras de Rose» oferecem perspetivas alternativas.
O meu veredicto: Os fãs de FPS que procuram uma experiência de terror que misture tensão atmosférica com combate cheio de adrenalina vão achar que O Resident Evil Village é ao mesmo tempo aterrorizante e profundamente gratificante.
7. RoboCop: Rogue City [Ideal para brutalidade à moda antiga e nostalgia]
|A nossa pontuação
Enebameter 9/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Jogo de tiro na primeira pessoa
|Plataformas
|PS5, Windows, Xbox Series X/S, macOS
|Ano de lançamento
|2023
|Criador(es)
|Teyon (desenvolvedora); Nacon (editora)
|Tempo médio de jogo
|10–15 horas
O RoboCop: Rogue City combina tiroteios intensos e calculados com momentos de trabalho policial e investigação ao ritmo lento. Vais passar o tempo a seguir pistas, a fazer missões secundárias e a dar cabo dos inimigos com a Auto-9 em combates que são assumidamente violentos.
Movimentos calculados, tiroteios intensos e um cenário autêntico dos anos 80 capturam a essência do RoboCop, oferecendo um jogo de tiros focado que se mantém fiel aos filmes.
Os movimentos são intencionalmente pesados, refletindo a estrutura mecânica do RoboCop. Os cenários do jogo estão impregnados do ambiente distópico dos anos 80, com ruas iluminadas por néon e zonas industriais sujas que parecem ter saído diretamente dos filmes. O regresso de Peter Weller como a voz e a imagem do RoboCop acrescenta autenticidade.
O meu veredicto: Se queres um FPS que pareça uma cápsula do tempo da era dourada dos filmes de ação, o «RoboCop: Rogue City»» não te vai desiludir. É brutal, fiel à obra original e tem um ritmo que recompensa os jogadores que gostam de combates deliberados e exigentes.
8. Crysis Remastered Trilogy [Ideal para ação furtiva e destruição futuristas]
|A nossa pontuação
Enebameter 8.5/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Jogo de tiro na primeira pessoa
|Plataformas
|PS5, Windows, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch
|Ano de lançamento
|2021
|Criador(es)
|Crytek, Crytek UK, Crytek Budapest (desenvolvedores); Electronic Arts, Crytek (editores)
|Tempo médio de jogo
|20–30 horas
A Trilogia Crysis Remastered oferece-te três campanhas onde o teu Nanosuit é a ferramenta tática definitiva. Usa a camuflagem para passar despercebido pelas patrulhas, muda para o modo de armadura para aguentar as balas ou aumenta a tua velocidade para flanquear os inimigos antes que eles consigam reagir.
Os níveis foram concebidos como ambientes abertos, permitindo-te abordar os objetivos de vários ângulos: atirar de um cume, esgueirar-te pela vegetação ou entrar em ação com explosivos. Na PS5, as remasterizações trazem texturas mais nítidas, iluminação melhorada e desempenho estável, com um modo a 60 fps para uma mira e movimentos fluidos.
Alterna entre as capacidades do Nanosuit a meio do combate para enfrentares diferentes ameaças: usa a invisibilidade para fugir, a armadura para absorver danos e a velocidade para te reposicionares rapidamente.
As definições de cada jogo evoluem visualmente e em termos de mecânica, desde as ilhas tropicais do primeiro Crysis até à guerra urbana do Crysis 2 e às ruínas cobertas de vegetação do Crysis 3. Os estilos de jogo disponíveis conferem-lhe um toque único.
O meu veredicto: Para os fãs de FPS que procuram liberdade de abordagem combinada com uma fantasia de poder, esta trilogia é difícil de superar. A versatilidade do Nanosuit mantém o combate sempre interessante, e os gráficos melhorados dão à série um toque moderno na PS5.
9. Dying Light 2 Stay Human [O melhor para ação-terror com parkour]
|A nossa pontuação
Enebameter 8.5/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Horror de sobrevivência, RPG de ação, jogo de tiro na primeira pessoa
|Plataformas
|PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch
|Ano de lançamento
|2022
|Criador(es)
|Techland (desenvolvedora); Warner Bros. Interactive Entertainment (editora)
|Tempo médio de jogo
|20–25 horas (história principal), mais de 80 horas (conteúdo secundário)
O Dying Light 2: Stay Human leva-te até Villedor – uma cidade enorme e em ruínas, onde os telhados são refúgios seguros e as ruas estão repletas de perigo. O sistema de parkour está no centro de tudo, permitindo-te correr pelas paredes, saltar por cima de obstáculos e balançar-te pelos arranha-céus para evitar hordas de infetados ou emboscar outros sobreviventes.
O combate baseia-se principalmente no corpo a corpo, mas a ameaça intensifica-se ao anoitecer. À noite, surgem os infetados mais agressivos, obrigando-te a corridas tensas até zonas seguras e recompensando quem se arrisca.
O seu sistema de parkour transforma os espaços verticais em recursos táticos, dando aos jogadores a liberdade de lutar, fugir ou emboscar a partir dos telhados num mundo aberto e vivo.
As decisões dos jogadores determinam o controlo das facções, o estado da cidade e até quais as rotas de deslocamento disponíveis. É um jogo de tiro contra hordas de zombies incrível, com um excelente modo cooperativo online. Este é um dos melhores jogos de mundo aberto que também oferece uma excelente experiência de sobrevivência.
Este jogo oferece uma mistura única de combate em primeira pessoa a um ritmo alucinante e movimentos fluidos de parkour. É um FPS vertical onde o ambiente é tanto uma arma como a tua ferramenta mais importante para a sobrevivência.
O meu veredicto: Para quem gosta de FPS e quer mais do que tiroteios em corredores, o Dying Light 2 oferece liberdade vertical, combate corpo a corpo dinâmico e uma sobrevivência de alto risco, onde os telhados são mesmo a tua tábua de salvação.
10. Os Imortais de Aveum [O melhor para fantasia de ação com feitiços]
|A nossa pontuação
Enebameter 8.5/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Jogo de tiro na primeira pessoa
|Plataformas
|PS5, Xbox Series X/S, Windows
|Ano de lançamento
|2023
|Criador(es)
|Ascendant Studios (desenvolvedora); Electronic Arts (editora)
|Tempo médio de jogo
|12–15 horas
Ó Imortais de Aveum troca as balas pela magia, construindo todo o seu sistema de combate em torno de três cores distintas de feitiços – azul para precisão, vermelho para poder a curta distância e verde para ataques rápidos.
Cada uma comporta-se como um arquétipo clássico de arma de FPS, mas com a flexibilidade da personalização de feitiços, melhorias de sigilos e combinações de habilidades que funcionam contra vários tipos de inimigos. Os movimentos e a pontaria continuam rápidos, por isso trocar de tipo de feitiço a meio do combate torna-se algo natural.
Ao associar os papéis clássicos dos jogos de tiro às cores dos feitiços, o jogo traz variedade ao combate sem perder a reatividade e o ritmo que se espera de um FPS.
Fora do combate, os níveis misturam progressão linear com desvios para quebra-cabeças, objetivos secundários e informações sobre o mundo do jogo, dando aos jogadores motivos para voltarem atrás com novas habilidades. É curioso como este jogo de fantasia consegue parecer mesmo um jogo de tiro moderno.
O meu veredicto: Para os fãs de FPS dispostos a trocar as armas de fogo pela magia, o Imortais de Aveum oferece uma mistura bem trabalhada de reflexos de jogo de tiro e espetáculo de alta fantasia.
11. Resident Evil RE:Verse [O melhor para a loucura multijogador]
|A nossa pontuação
Enebameter 8/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|FPS multijogador, Deathmatch
|Plataformas
|PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
|Ano de lançamento
|2022
|Criador(es)
|Capcom (desenvolvedora e editora)
|Tempo médio de jogo
|N/A (Multijogador online)
O Resident Evil RE:Verse foi a tentativa da Capcom de trazer as raízes de terror da série para um formato de deathmatch online. As partidas são curtas, com duração de 5 minutos, onde controlas personagens conhecidos como o Chris Redfield ou a Jill Valentine, cada um com armas e habilidades únicas.
Usa a mecânica de reaparecimento dos monstros a teu favor. Eliminar grupos de adversários enquanto estás na forma de arma biológica pode virar a partida a teu favor antes de voltares à forma humana.
A reviravolta mais marcante é a mecânica da «Vingança da Arma Biológica» – quando fores eliminado, reapareces como um monstro, tipo o Nemesis ou um Hunter, o que te permite virar o jogo contra quem te matou. Visualmente, o jogo usa um efeito de banda desenhada sobre os ambientes familiares de Resident Evil, conferindo-lhe um estilo que o distingue dos títulos principais da série.
O meu veredicto: Os fãs de FPS que curtem as personagens e a história do universo Resident Evil podem gostar do RE:Verse para algumas rondas de caos inovador, mas o conteúdo limitado e a curta duração tornam difícil recomendá-lo em detrimento de jogos de tiro multijogador mais polidos.
12. Doom: The Dark Ages [O melhor para a confusão medieval e a fúria assassina pura]
|A nossa pontuação
Enebameter 8/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Jogo de tiro na primeira pessoa
|Plataformas
|PS5, Windows, Xbox Series X/S
|Ano de lançamento
|2025
|Criador(es)
|id Software (desenvolvedora); Bethesda Softworks (editora)
|Tempo médio de jogo
|10–15 horas
O Doom: The Dark Ages tira o Slayer dos corredores de ficção científica e atira-o para um mundo sombrio de fantasia medieval. Servindo como prequela do DOOM (2016) e joga o DOOM Eternal, o jogo constrói a sua identidade em torno de combates corpo a corpo brutais, armamento destrutivo e guerras demoníacas em grande escala.
Prepara-te para empunhar armas selvagens como a Shield Saw, o mangual e a maça, enquanto destróis demónios com golpes finais dignos de um filme. Além do combate no solo, os jogadores podem montar dragões gigantes para a batalha, introduzindo caos vertical e cenas de grande escala.
Este jogo leva a velocidade e a intensidade do DOOM para uma definição medieval, adicionando armas de combate corpo a corpo e batalhas a cavalo em grande escala, mantendo ao mesmo tempo a rapidez do combate principal.
O motor idTech 8 garante taxas de fotogramas elevadas, animações nítidas e um manuseamento responsivo das armas, algo que os fãs de FPS vão apreciar quando as lutas ficarem caóticas. A super espingarda regressa em grande forma, consolidando este jogo como uma entrada digna entre os melhores jogos DOOM.
O meu veredicto: Para jogadores que querem a sua ação de FPS servida com brutalidade implacável, mecânicas de combate corpo a corpo criativas e um toque medieval inovador na fórmula do DOOM, The Dark Ages é um dos jogos de tiro imperdíveis de 2026 .
13. Far Cry 6 [O melhor para uma revolução tropical caótica]
|A nossa pontuação
Enebameter 8/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Jogo de tiro na primeira pessoa, mundo aberto
|Plataformas
|PS5, PS4, Stadia, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S
|Ano de lançamento
|2021
|Criador(es)
|Ubisoft Toronto (desenvolvedora); Ubisoft (editora)
|Tempo médio de jogo
|25–30 horas
A jogabilidade principal do Far Cry 6 combina ação furtiva, combate explosivo e criatividade em mundo aberto. Podes aproximar-te das fortalezas inimigas com eliminações silenciosas, atacar com armas fixas ou montar armadilhas usando o ambiente.
A espingarda temática e o equipamento melhoram tanto a caça como os confrontos de combate, dando um toque divertido aos tiroteios no mundo aberto de Yara, sem limitar as opções do jogador.
O equipamento e as missões de caça ao crocodilo do jogo conferem um toque único à experiência, com armas poderosas que são úteis tanto contra soldados blindados como contra animais selvagens perigosos. A dublagem é excelente, especialmente a do vilão principal, Anton Castillo. Podes mesmo causar o caos neste jogo.
Queres ver como se compara aos outros títulos da série? Dá uma vista de olhos na nossa lista dos melhores jogos Far Cry.
O meu veredicto: Para os fãs de FPS que adoram a liberdade de experimentar diferentes formas de combate num mundo aberto imenso – e que querem que a sua revolução tenha um toque extra de emoção –, o Croc Hunter Pack traz tanto estilo como poder de fogo.
14. Tiny Tina’s Wonderlands [O melhor para jogos de tiro com saques num mundo de fantasia]
|A nossa pontuação
Enebameter 7.5/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|RPG de ação, jogo de tiro na primeira pessoa
|Plataformas
|PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S não sei
|Ano de lançamento
|2022
|Criador(es)
|Gearbox Software (desenvolvedora); 2K (editora)
|Duração média do jogo
|15–20 horas
O Tiny Tina’s Wonderlands transforma a fórmula do looter-shooter de Borderlands num parque de diversões de alta fantasia. Os jogadores entram num RPG de mesa que ganha vida, com a própria Tiny Tina a narrar cada reviravolta.
Cria um herói multiclasse e, depois, saqueia, dispara, corta e lança feitiços por masmorras extensas e paisagens fantásticas. O arsenal mistura magia com armas de fogo de alta potência, e cada missão está repleta do humor caótico da Tina. O jogo destaca-se pelo seu sistema de multiclasses, que te permite combinar duas classes de personagem para criares combinações de habilidades únicas.
A fusão entre a ação de tiroteio dos jogos de loot e a personalização de várias classes e feitiços cria um sistema divertido, mas profundo, para criares equipamentos únicos para as tuas personagens.
O mapa do mundo apresenta encontros aleatórios e segredos entre as missões, enquanto o estilo artístico combina o «cel-shading» de Borderlands com designs de fantasia vibrantes. O modo cooperativo online é um grande atrativo.
O meu veredicto: quem gosta de jogos de tiro em primeira pessoa e quer combinar a busca por itens com uma aventura hilariante inspirada em D&D vai achar o Wonderlands infinitamente rejogável. É um jogo de tiro raro que se centra tanto nas gargalhadas como nos itens.
15. Destiny 2: Lightfall [O melhor jogo de tiro de ficção científica com poderes cósmicos]
|A nossa pontuação
Enebameter 7.5/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Género
|Jogo de tiro na primeira pessoa, MMO
|Plataformas
|PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC
|Ano de lançamento
|2023
|Criador(es)
|Bungie (desenvolvedora e editora)
|Tempo médio de jogo
|8–10 horas (campanha)
O Lightfall leva-te até Neomuna, uma cidade enorme, inspirada no Cyberpunk, que brilha com hologramas e luzes de néon intensas. O combate FPS é intenso e dinâmico, com a subclasse Strand a oferecer um estilo de jogo de alta mobilidade, baseado no gancho, juntamente com habilidades devastadoras de controlo de multidões.
A subclasse Strand amplia as opções de movimento e combate, proporcionando aos modos PvE e PvP novas estratégias que parecem distintas das expansões anteriores.
Continua a ser a essência do «looter-shooter» pela qual o Destiny é conhecido: encadear tiros na cabeça, trocar de armas elementais e caçar itens exóticos, mas as opções de movimento da Strand abrem caminho a novas táticas de PvE e PvP. A dificuldade «Legendary» da campanha é suficientemente difícil para que cada combate conte, mantendo-se, ainda assim, jogável a solo.
A raid «Root of Nightmares» aposta no espetáculo cinematográfico, com arenas em constante mudança e mecânicas que exigem coordenação. O modo cooperativo online é uma parte essencial da identidade do jogo.
O meu veredicto: Se queres um jogo de tiro que combine ação tátil com habilidades de magia espacial e raids à escala de um MMO, o Lightfall é uma das expansões de FPS mais ambiciosas que podes jogar na PS5.
Perguntas frequentes
O Call of Duty: Modern Warfare III é o melhor jogo FPS para a PS5 graças à sua campanha cinematográfica, à jogabilidade de tiro responsiva e aos modos multijogador competitivos que agradam a uma vasta gama de fãs de jogos de tiro.
O Metro Exodus é o melhor jogo FPS para jogar sozinho na PS5, graças à sua história envolvente, ao design atmosférico do mundo e a uma mistura de mecânicas de furtividade, sobrevivência e exploração.
O Back 4 Blood é o melhor jogo FPS para 2 pessoas na PS5. Oferece uma experiência cooperativa de zombies em ritmo acelerado, com missões variadas, armas personalizáveis e mapas que dá para jogar várias vezes, concebidos para dois ou mais jogadores.