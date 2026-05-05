Os 10 melhores jogos de estratégia para PC para dominares as táticas em 2026

Na minha opinião, os melhores jogos de estratégia para PC são aqueles que te transportam para mundos onde as tuas decisões realmente contam. Cada jogada que fazes pode levar-te à vitória ou à derrota. São estes os tipos de jogos que valorizam e recompensam o teu pensamento tático. Podes sentir a emoção de comandar o teu próprio exército, criar estratégias brilhantes, resolver quebra-cabeças e muito mais!

Estes jogos destacam-se por te envolverem nos seus mundos e por te proporcionarem inúmeras horas de entretenimento. Sem mais delongas, vamos explorar os jogos desta lista para encontrares a tua próxima obsessão estratégica.

As nossas melhores escolhas de jogos de estratégia para PC

Quando se trata dos melhores jogos de estratégia para PC, selecionei alguns títulos que, na minha opinião, são os melhores devido à sua rejogabilidade, profundidade e complexidade. Afinal, é isso que procuras num jogo de estratégia, certo?

Quando penso num jogo de estratégia, a primeira coisa que me vem à cabeça é esta imagem de como eles planeavam as suas táticas de guerra em «Game of Thrones». A mesa gigante à frente deles, cada inimigo representado por uma estatueta com um emblema diferente. Ghaa! Tão fixe!

Os jogos abaixo proporcionam a mesma sensação, combinando desafios estratégicos com resolução criativa de problemas. Vamos lá!

1 Sid Meier's Civilization VI 2016 Construi e lidera uma civilização ao longo de épocas marcadas pela guerra, pela diplomacia e pelo avanço tecnológico. Buy now 2 Stellaris 2016 Lidera o teu império alienígena enquanto ele explora a galáxia, forma alianças e muito mais! Buy now 3 Into The Breach 2018 Vence monstros alienígenas gigantes neste jogo de tática em pequena escala, onde cada jogada que fazes é importante. Buy now

Estes três melhores jogos de estratégia para PC levam as táticas por turnos, a estratégia em tempo real e a construção de impérios a um nível totalmente novo. Se estás pronto para um desafio a sério, este é o teu ponto de partida perfeito. Continua a ler para saberes mais detalhes sobre estes jogos de tática e para descobrires mais cinco títulos incríveis!

Os 10 melhores jogos de estratégia para PC para os mestres da tática

Os jogos de estratégia desafiam a tua mente, paciência e capacidade de planeamento. Qualquer um destes 10 melhores jogos de estratégia para PC dá-te a oportunidade de experimentares a jogabilidade tática e a construção de impérios. Prepara-te para pôr as tuas habilidades à prova!

1. Civilization VI, de Sid Meier

Plataformas PS4, Xbox, PC, Nintendo Switch, iOS, Android Data de lançamento 20 de outubro de 2016 Desenvolvedor Firaxis Games Tempo médio de jogo 50-200 horas (dependendo do estilo de jogo) Características únicas Diplomacia dinâmica, várias condições de vitória, suporte a mods, expansões para maior profundidade

O Civilization VI, do Sid Meier é um emocionante jogo de estratégia por turnos onde assumes o comando de uma civilização e a conduzes por diferentes épocas, enquanto dominas a diplomacia, a guerra e a inovação. O teu objetivo é simples: alcançar a vitória, seja através do teu exército ou da diplomacia.

Começas a expandir o teu império e surgem novas responsabilidades. Agora tens de gerir cidades e estabelecer contactos com os líderes de outras civilizações. É uma representação perfeita dos fantásticos jogos 4X, com a sua profundidade, diplomacia e ritmo ponderado.

És constantemente incentivado a planear estrategicamente enquanto geres os teus recursos, a tecnologia e o teu exército. Sempre que jogas o Civilization VI, surgem-te novas ideias que talvez tenhas pensado antes de adormecer. Cada civilização com que interages tem as suas próprias características e edifícios, o que te faz sentir que nunca jogas o mesmo jogo duas vezes.

Se és fã de estratégia, o Civilization VI é um dos jogos mais brilhantes do género. Na verdade, é um dos meus jogos favoritos. Adoro o facto de, neste jogo, não haver um único caminho ou uma única forma de fazer as coisas. Cada decisão que tomas leva-te por um caminho diferente, tal como na vida real.

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2. Stellaris

Plataformas PS4, Xbox X/S, Xbox One, PC Data de lançamento 9 de maio de 2016 Desenvolvedora Paradox Interactive Tempo médio de jogo 50-200 horas (dependendo do estilo de jogo) Características únicas Geração procedural de galáxias, diplomacia aprofundada, impérios personalizáveis, crises galácticas, suporte a mods

No Stellaris, como o nome já sugere, o jogo passa-se na galáxia, e lá tens o teu próprio império interestelar. O destino do império está nas tuas mãos. És tu que o guias e o proteges de tudo.

Enquanto jogas, sentes que tens 100 separadores abertos na cabeça. Estás constantemente a gerir a economia, a diplomacia e a guerra do império, e até enfrentas muitos dilemas éticos. O Stellaris traz mais profundidade do que os jogos anteriores do género.

Este jogo foi feito para quem se destaca sob pressão e gosta de planear bem as coisas. Além disso, se gostas de jogos de estratégia no espaço, não deixes de conferir os melhores jogos de guerra para batalhas mais intensas e maior profundidade estratégica. Ao contrário de outros jogos em que a diplomacia fica em segundo plano, o Stellaris dá ênfase à negociação de alianças e à gestão de situações políticas complexas.

O jogo oferece gráficos excecionais que proporcionam uma experiência imersiva. Se queres apreciar ao máximo os gráficos detalhados da galáxia do Stellaris, não deixes de atualizar para um bom monitor de jogos. Podes encontrar as melhores opções no nosso guia dos melhores monitores de jogos.

O Stellaris preenche todos os requisitos para os fãs de estratégia com a sua diplomacia profunda e mecânicas de expansão do império, e também com algum conteúdo em acesso antecipado que dá uma amostra do que está para vir. É, sem dúvida, um dos melhores jogos de estratégia!

Outro aspeto que se destaca é a sua rejogabilidade. Os jogadores dizem que nunca te cansas (muito menos te aborreces) de jogar o Stellaris.

Há sempre algo de novo e há sempre uma nova forma de fazeres as coisas. Cada decisão muda a trajetória da tua jornada. Um jogo imperdível, sem dúvida!

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3. Para a Brecha

Plataformas PC, Nintendo Switch, Android, iOS Data de lançamento 27 de fevereiro de 2018 Desenvolvedor Subset Games Duração média do jogo 10 a 20 horas (dependendo do estilo de jogo) Características únicas Combate em grelha, missões geradas proceduralmente, vários esquadrões de mechs, desafios táticos que podes jogar de novo

«Esquece a diplomacia! Manda entrar os mechs!» Esse é o lema do Para a Brecha, onde comandas o teu esquadrão de mechs gigantes e o teu objetivo é defender os civis dos invasores alienígenas.

A precisão é tudo quando se trata das táticas que usas. Tens de ser mais esperto que os teus inimigos e evitar consequências devastadoras na batalha.

Há muita tensão porque, antes de fazeres a tua jogada, tens de ter muito cuidado com a ameaça atual, mas também com novas ameaças que possam surgir. Para saberes mais sobre este género tático, descobre os melhores jogos de estratégia por turnos.

Este jogo de tática por turnos gira em torno de gerires a tua equipa de mechs enquanto eles lutam contra os teus inimigos por ti. Participas em combates por turnos, e cada decisão que tomas é crucial. Graças à geração procedural do jogo, não há duas missões iguais, e é isso que te mantém viciado. Para quem quiser jogar o Para a Brecha em qualquer lugar, dá uma vista de olhos no nosso guia dos melhores portáteis para jogos, para teres o melhor desempenho em dispositivos portáteis.

Os fãs de estratégia adoram a mecânica desafiante Joga o «Para a Brecha», que é incrivelmente boa e te mantém na ponta da cadeira. Este jogo é perfeito para jogadores que gostam de combate combinado com quebra-cabeças. As críticas destacam especialmente a rejogabilidade do jogo e os mapas bem concebidos, salientando como isso torna a jogabilidade mais dinâmica e envolvente.

Dica extra: se gostas de combate tático com desafios intensos, o Especialistas em Invasão Tática oferece uma experiência semelhante à do Para a Brecha.

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4. XCOM 2

Plataformas PS4, Xbox One, PC, Android, Nintendo Switch Data de lançamento 5 de fevereiro de 2016 Desenvolvedor Firaxis Games Tempo médio de jogo 20-100 horas (dependendo do estilo de jogo) Características únicas Soldados personalizáveis, gestão da base, enredos dinâmicos, suporte a mods

Não quero parecer demasiado entusiasmado, mas o XCOM 2 é mesmo o máximo. Esta mistura fantástica de combates intensos, gestão de recursos e construção de bases parece ser a combinação perfeita para qualquer fã de estratégia. O XCOM 2 destaca-se pela capacidade que tem de fazer com que cada decisão pareça crucial e de te envolver totalmente no modo de combate.

Neste jogo, lideras um movimento de resistência guerrilheira que luta contra uma invasão alienígena na Terra. O teu objetivo é personalizar os teus soldados e liderá-los em combates por turnos.

Há tanto para fazer! Tens de te manter a par de todas as novas tecnologias alienígenas, trabalhar para expandir a tua resistência e preparar-te para quaisquer ataques repentinos. Tudo depende de ti, e tens de ter muito cuidado com os passos que dás.

A jogabilidade centra-se principalmente no combate tático, e tu moves os teus soldados pelos espaços de um campo de batalha em grelha. Mas, como já sabes, não se trata só de lutas; também tens de gerir a resistência e trabalhar para expandir a tua base. Este jogo está entre os melhores jogos de PC do género de estratégia, mas também oferece uma experiência excecional para os jogadores da PS5, com uma mistura perfeita de combate tático e jogabilidade envolvente.

Para os fãs de estratégia, o XCOM 2 tem tudo: combate tático, gestão de recursos e tomadas de decisão de alto risco que o distinguem de outros jogos do género. Todo o jogo foi concebido em torno de batalhas táticas, onde cada decisão conta. Se és fã de estratégia de alta tensão, dá uma vista de olhos nos melhores jogos para PC para um jogador.

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5. Crusader Kings III

Plataformas PC Data de lançamento 1 de setembro de 2020 Desenvolvedor Paradox Development Studio Tempo médio de jogo 50-200 horas (dependendo do estilo de jogo) Características únicas Gestão de dinastias, desenvolvimento complexo de personagens, casamentos estratégicos, sistemas políticos profundos

Imagina que estás na Idade Média e que não estás apenas a gerir um reino; estás a gerir uma dinastia. No Crusader Kings III, és tu quem está ao leme e conduzes a dinastia por entre guerras e intrigas políticas. Podes assumir o papel de diferentes personagens, e cada uma delas vai levar-te numa viagem diferente, com os seus objetivos e características próprias.

Este é um jogo que tem imenso para oferecer. Vais ter a oportunidade de experimentar coisas que só podias ter imaginado, coisas que só viste em filmes. Vais participar em intrigas políticas, trabalhar na criação de alianças, arranjar casamentos para teu benefício político e muito mais.

Com eventos dinâmicos, sistemas complexos de desenvolvimento de personagens e a capacidade de moldar a tua própria saga familiar, o Crusader Kings III oferece um nível de profundidade raramente visto em jogos de estratégia. É, sem dúvida, o jogo mais recente a elevar a grande estratégia a um novo patamar.

Para os fãs de estratégia, o Crusader Kings III garante uma experiência única. O seu foco nas personagens, no legado e nas complexidades da política medieval torna-o perfeito para jogadores que gostam de estratégia profunda e orientada para a narrativa, com uma rejogabilidade infinita. Se gostas de sistemas políticos dinâmicos, não hesites em explorar os melhores jogos multijogador para descobrires mais formas de traçar estratégias com outras pessoas.

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6. Hearts of Iron IV

Plataformas PC Data de lançamento 6 de junho de 2016 Desenvolvedor Paradox Development Studio Tempo médio de jogo 50-200 horas (dependendo do estilo de jogo) Características únicas Estratégia em tempo real, gestão militar detalhada, sistemas políticos dinâmicos, suporte a mods

O Hearts of Iron IV leva a estratégia a um nível totalmente novo. Não tens um país específico para governar. Podes comandar qualquer nação do mundo em 1936 ou 1939 e guiá-la ao longo do período da Segunda Guerra Mundial. O teu objetivo é trabalhar pelo futuro da tua nação, gerindo os teus recursos, reforçando as tuas forças armadas e mantendo um equilíbrio diplomático com os outros países.

A jogabilidade gira em torno da gestão das forças armadas, da economia e da política da tua nação, enquanto tomas decisões importantes que afetam o futuro do teu país. Vais poder experimentar diferentes estratégias, como recorrer a uma aliança para alcançar a vitória ou adotar uma abordagem agressiva para dominar o campo de batalha.

O Hearts of Iron IV dá-te a sensação de que estás a viver períodos históricos reais. Os fãs de estratégia adoram a forma como o jogo oferece uma combinação rica de estratégia global, mecânicas de combate detalhadas e a liberdade de traçar o teu próprio caminho pela história. Para mais jogos com a Segunda Guerra Mundial como tema, dá uma vista de olhos no nosso guia dos melhores jogos sobre a Segunda Guerra Mundial.

Dica extra: se gostaste do Company of Heroes, vais adorar o Hearts of Iron IV.

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7. Total War: Três Reinos

Plataformas PC Data de lançamento 23 de maio de 2019 Desenvolvedor Creative Assembly Tempo médio de jogo 50-200 horas (dependendo do estilo de jogo) Características únicas Batalhas táticas em tempo real, sistemas políticos complexos, Romance dos Três Reinos, guerra em grande escala

Ponto de vista: Estamos na Era dos Três Reinos. Estás na China antiga. Assumiste o comando de um senhor da guerra e lutas pela supremacia. O teu principal objetivo é unificar a China sob uma única bandeira, e tens de usar todos os métodos e ferramentas ao teu alcance: conquistas militares, diplomacia e alianças estratégicas.

O Total War: Três Reinos combina combate tático em tempo real com grande estratégia por turnos. Isto dá-te a oportunidade de comandar exércitos gigantescos e gerir sistemas políticos complexos. Se este é o teu tipo de guerra, dá uma vista de olhos nesta lista dos melhores jogos de grande estratégia.

O Total War: Três Reinos oferece uma jogabilidade fluida que inclui a gestão de recursos, o comando de exércitos em grandes batalhas e lidar com a política dos Três Reinos. Vais ter de te empenhar em equilibrar os recursos e gerir as tuas relações com aliados e inimigos.

Para os fãs de estratégia histórica, o Total War: Três Reinos destaca-se como o melhor jogo! É uma mistura perfeita de estratégia profunda e combate em tempo real. Como bónus, a narrativa histórica altamente cativante torna a tua experiência de jogo única. Além disso, para mais campanhas históricas, explora os melhores jogos indie para teres uma perspetiva nova sobre estratégia.

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8. Age of Empires IV

Plataformas PC, Xbox X/S, Xbox One Data de lançamento 28 de outubro de 2021 Desenvolvedora Relic Entertainment Tempo médio de jogo 30-100 horas (dependendo do estilo de jogo) Características únicas Campanhas históricas, construção de bases, batalhas em grande escala, modos multijogador

O Age of Empires IV traz uma experiência excecional de estratégia em tempo real para os PCs modernos. Isto dá-te o controlo de diferentes civilizações ao longo da história. A tua missão é criar um império próspero, equilibrando a gestão de recursos, as conquistas militares e os avanços tecnológicos, enquanto competes com outras civilizações.

A jogabilidade principal envolve muita construção. À medida que vais criando o teu povoado, tens de reunir recursos e comandar o teu exército em batalhas espetaculares. Podes escolher entre várias civilizações, cada uma com os seus pontos fortes e fracos. Com cada civilização, tens de adaptar uma estratégia única para vencer várias campanhas ou partidas multijogador. A propósito, para uma viagem verdadeiramente cativante pela história, uma excelente TV para jogos pode fazer toda a diferença.

O Age of Empires IV é o sonho de qualquer fã de estratégia! Traz uma abordagem fresca e moderna a um género muito apreciado. O seu foco tanto no planeamento estratégico como nas batalhas em tempo real, combinado com campanhas detalhadas, garante que há algo para tanto para novatos como para jogadores experientes. Se gostas de construir impérios, dá uma vista de olhos aos melhores jogos cooperativos para uma experiência colaborativa.

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9. Planet Coaster

Plataformas PS4, PS5, Xbox X/S, Xbox One, PC Data de lançamento 17 de novembro de 2016 Desenvolvedor Frontier Developments Tempo médio de jogo 20-100 horas (dependendo do estilo de jogo) Características únicas Conceção de parques temáticos, simulação de gestão, personalização, física realista

O Planet Coaster é um jogo fantástico para quem adora simulações de parques temáticos. Assumes o papel de um gestor de parque temático com uma carga de trabalho bem pesada. Construíres e manténs as atrações, geres as tuas finanças e esforças-te para tornar a experiência o mais divertida possível para os visitantes. Tens sempre um objetivo em mente: criar um parque temático de sucesso onde possas mostrar a tua criatividade, mas também ter lucro.

O que vais fazer no jogo inclui projetar montanhas-russas, construir áreas temáticas e decidir como será a tua equipa e os teus preços. Mas o maior desafio é aceitar que nem tudo está nas tuas mãos.

Vais ter de lidar com imprevistos, como acidentes, que podem afetar a reputação do parque. Se quiseres mais jogos de simulação com personalização aprofundada, talvez também gostes de explorar os melhores RPGs para PC.

Para os fãs de estratégia, o Planet Coaster combina criatividade com simulação de gestão. É a fórmula de jogo perfeita para quem adora tanto planear como pôr em prática grandes ideias. Os elementos de design detalhados e as opções de personalização avançadas tornam-no numa experiência única. Ao contrário de jogos mais antigos, o Planet Coaster oferece uma nova perspetiva sobre simulação e gestão.

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10. Europa Universalis IV

Plataformas PC Data de lançamento 13 de agosto de 2013 Desenvolvedor Paradox Development Studio Tempo médio de jogo 50-200 horas (dependendo do estilo de jogo) Características únicas Estratégia profunda, Grande estratégia em tempo real, Intrigas políticas, Conquista global

O Europa Universalis IV é um fantástico jogo de estratégia em tempo real que te proporciona uma experiência super divertida, permitindo-te assumir o comando de uma nação desde a época medieval até ao início da era moderna. A tua missão é transformar a tua nação numa superpotência. És tu que decides se vais usar a guerra, a diplomacia ou o domínio económico para chegar lá.

Há imenso que podes fazer neste icónico jogo da Paradox. Podes experimentar a diplomacia, o comércio, a guerra e a gestão dos assuntos internos da tua nação.

Há tantos sistemas complexos que tens de perceber para conseguires criar alianças com outras nações e desenvolver as infraestruturas do teu país, enquanto estás em constante competição com os outros pelo controlo.

O Europa Universalis IV é conhecido por oferecer uma das experiências de grande estratégia mais detalhadas e abrangentes que existem. O seu foco na dominação mundial torna o jogo profundo e com grande capacidade de repetição, perfeito para fãs de estratégia e para quem adora simulações históricas. Além disso, o editor de mapas é outra funcionalidade fantástica que te permite moldar o teu próprio mundo de estratégia.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo de estratégia para PC?

Depende do teu estilo de jogo. O Civilization VI, do Sid Meier e o Total War: Três Reinos são as escolhas mais populares pela sua profundidade, rejogabilidade e desafios táticos.

Existem jogos de estratégia para PC multiplataforma?

Sim, alguns jogos de estratégia, como o Stellaris e o Age of Empires IV, oferecem jogabilidade multiplataforma, permitindo que jogadores de diferentes sistemas competam e cooperem nas mesmas sessões de jogo.