Os 7 melhores jogos de estratégia para a PS5 para os mestres da tática em 2026

Quando se trata dos melhores jogos de estratégia para a PS5, as opções são imensas. Eu sei, não é fácil escolher. Estou aqui para tentar facilitar-te a vida. Vamos dar uma vista de olhos a uma seleção de jogos de estratégia que incluem enredos fantásticos e exigem que demonstre as tuas capacidades de raciocínio estratégico, que geres os teus recursos e que participes em confrontos intensos que te vão manter viciado durante horas.

Esta lista tem um pouco de tudo. Todos os jogos aqui listados pertencem ao género de estratégia, mas cada um traz elementos únicos que vale a pena explorar. Então, fica à vontade e vamos começar.

As nossas melhores escolhas de jogos de estratégia para a PS5

Antes de começarmos a nossa lista completa dos melhores jogos de estratégia para a PS5, queria começar por apresentar a nossa seleção dos 3 melhores títulos.

Isto vai dar-te uma ideia da posição de cada jogo no nosso ranking de especialistas e por onde deves começar se quiseres experimentar mais do que um jogo.

Civilization VII (2025) — um jogo criativo e elaborado que te permite construir um império do zero, onde podes mostrar as tuas habilidades diplomáticas e militares enquanto geres os teus recursos de forma adequada. O Civilization VII é como uma reinvenção dos jogos de estratégia de construção de impérios e apresenta gráficos impressionantes e mecânicas inovadoras. Age of Empires II (2020, Edição Definitiva) – um clássico jogo de estratégia que surge como uma versão remasterizada do lendário Age of Empires II. Neste jogo, podes construir e expandir o teu império à medida que avanças ao longo da história, pôr a tua inteligência à prova em combates estratégicos e gerir os teus recursos da melhor forma possível. Frostpunk (2020, Edição Completa) – um jogo de estratégia sombrio e de alto risco que te permite assumir o controlo da última cidade da Terra, durante um apocalipse gelado. Tudo se resume às escolhas que fazes. As tuas decisões morais vão determinar o destino da humanidade.

Estes três jogos de estratégia de topo são absolutamente imperdíveis para todos os fãs de combate tático que adoram tomar decisões difíceis e a emoção de ser mais esperto que o teu inimigo. Continua a ler para saberes mais detalhes sobre cada um e conheceres mais alguns títulos do mesmo género.

Os 7 melhores jogos de estratégia para a PS5 para mentes táticas

Adoras um bom jogo de estratégia? Esta lista dos 7 melhores jogos de estratégia para a PS5 analisa cada título em profundidade, dando-te detalhes sobre os seus pontos fortes, o que os distingue e qualquer outra informação importante. Vamos começar, está bem?

1. Civilization VII [O melhor para construir impérios épicos]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, Xbox X/S, PC, Nintendo Switch Ano de lançamento 2025 Desenvolvedor Firaxis Games Tempo médio de jogo Mais de 50 horas Ideal para Fãs de jogos de estratégia profundos, por turnos, e de construção de impérios Características únicas Lidera uma civilização desde a Idade da Pedra até à Era da Informação, com diplomacia avançada, construção de cidades e táticas militares

O Civilization VII é um jogo absolutamente lendário que oferece uma experiência profunda e envolvente que os entusiastas de estratégia adoram. Neste jogo, estás encarregado de supervisionar uma civilização e guiá-la desde a Idade da Pedra até à Era da Informação. Geres os recursos, mostras as tuas habilidades diplomáticas ao negociar acordos e lideras o teu exército, com o objetivo de expandir o teu império.

Cada escolha que fazes no jogo parece um ponto de viragem que molda o futuro do teu império. Assumes o comando de projetos de construção de cidades, investigação tecnológica e estratégias militares. Como governante, tens de encontrar o equilíbrio perfeito entre as necessidades da tua civilização e os teus objetivos de longo prazo, com uma visão global, para derrotar inimigos e expandir o teu império.

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O que faz com que o Civilization VII se destaque dos outros é a sua grande rejogabilidade. Nunca te fartas! Podes alternar entre civilizações, cada uma com as suas características e condições especiais, proporcionando sempre uma experiência completamente nova. Já que estamos a falar de jogos da série Civilization, aqui ficam as minhas recomendações dos melhores jogos da série para experimentares.

O Civilization VII é um jogo essencial para os fãs de estratégia por turnos, pois apresenta uma combinação perfeita entre complexidade e acessibilidade. No Civilization VII, não estás apenas a reviver a história. Estás a criar a tua própria história alternativa, onde as tuas decisões mudam o rumo do mundo.

O meu veredicto: a Firaxis Games aperfeiçoou a fórmula da estratégia por turnos com o Civilization VII, um jogo em que cada decisão tem repercussões ao longo dos séculos e cria a tua própria versão da história.

2. Age of Empires II [A melhor experiência de RTS histórica]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, Xbox X/S, Xbox One, PC Ano de lançamento 2020 (Edição Definitiva) Desenvolvedor Relic Entertainment Tempo médio de jogo 40–50 horas Ideal para Fãs de jogos históricos de estratégia em tempo real, construção de cidades e combate tático Características únicas Lidera civilizações históricas através de diferentes épocas, batalhas em grande escala e mecânicas estratégicas complexas

O Age of Empires II é um jogo de estratégia em tempo real (RTS) fantástico que te permite assumir o controlo de uma das muitas civilizações históricas que o jogo apresenta. Esta edição, chamada A Edição Definitiva (2020), é um remake incrível do clássico Age of Empires II que revolucionou os jogos RTS.

Os principais objetivos do jogo incluem construir cidades, gerir os teus recursos, negociar com outros impérios, formar alianças e, por fim, participar em combates estratégicos. Se adoras jogos RTS históricos como o Age of Empires II, dá uma vista de olhos na nossa seleção dos melhores jogos para a PS5 para descobrires títulos ainda mais envolventes.

Tens a missão de supervisionar o desenvolvimento económico, as operações militares e o avanço tecnológico da tua civilização, ao mesmo tempo que a envolves em guerras contra outras entidades. Junte a isto campanhas inovadoras e gráficos melhorados, e tens um jogo incrivelmente envolvente e memorável.

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O que distingue este jogo é a sua precisão histórica e o facto de conseguir um equilíbrio entre história e inovação, proporcionando uma experiência de jogo renovada. Comandar facções rivais poderosas é fundamental no Age of Empires II, onde lutas para expandir o teu império e procuras formas de ser mais esperto que os teus inimigos.

Para os fãs de estratégia em tempo real (RTS), o Age of Empires II oferece uma experiência fantástica, repleta de jogabilidade tática, imersão histórica e combate estratégico. O jogo é uma mistura perfeita de campanhas para um jogador com batalhas multijogador.

O meu veredicto: O Age of Empires II da Relic Entertainment continua a ser a referência de excelência em estratégia em tempo real histórica, equilibrando a autenticidade com uma jogabilidade tática viciante que resistiu ao teste do tempo.

3. Frostpunk [Melhor jogo de sobrevivência e construção de cidades]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, Xbox One, PC Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor 11 bit studios Tempo médio de jogo 15–30 horas Ideal para Fãs de estratégia de sobrevivência, construção de cidades e decisões morais Características únicas Constrói e gere a última cidade num mundo gelado, enfrenta escolhas morais difíceis e gere os recursos

Neste jogo de mundo aberto exigente, a humanidade foi aniquilada por uma nova era glacial. Como governante da última cidade ainda habitada, tens várias tarefas: gerir os teus recursos, construir infraestruturas e tomar decisões essenciais que vão afetar o bem-estar de todos os teus súbditos.

O Frostpunk vai levar-te ao limite, colocando-te em situações em que terás de tomar decisões morais difíceis, como, por exemplo, se deves impor leis rigorosas à tua população ou se deves adotar uma abordagem mais suave e flexibilizar as regras. Há uma luta constante entre dar prioridade às necessidades da tua população e lutar contra os elementos da terra gelada.

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O jogo desafia-te a criar e a liderar uma civilização em tempos difíceis, ao mesmo tempo que apresenta gráficos deslumbrantes e uma atmosfera misteriosa. Aqui está uma lista das nossas sugestões dos melhores monitores para a PS5, para desfrutares dos gráficos excecionais do Frostpunk.

Os fãs de estratégia em tempo real (RTS) vão apreciar a combinação perfeita entre a construção de cidades, a gestão de recursos e a tomada de decisões morais. Este jogo é obrigatório para quem gosta de se desafiar a criar estratégias complexas que exigem julgamento moral. Dá uma vista de olhos neste guia dos melhores jogos de estratégia para descobrires mais títulos semelhantes a este.

O meu veredicto: Uma produção da 11 bit studios obriga-te a fazer escolhas impossíveis em Frostpunk, onde a sobrevivência e a moralidade entram em conflito num deserto gelado que põe à prova a tua liderança como nenhum outro jogo de estratégia.

4. Tropico 5 e 6 [Melhor Jogo de Estratégia de Sátira Política]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Tropico 5: PS4, Xbox 360, Xbox One, PC Tropico 6: PS4, PS5, Xbox X/S, Xbox One, PC, Nintendo Switch Ano de lançamento Tropico 5 (2014), Tropico 6 (2019) Desenvolvedor Limbic Entertainment Tempo médio de jogo 30–40 horas Ideal para Fãs de jogos de construção de cidades, simulação e estratégia política Características únicas Gere uma nação insular, governe como «El Presidente», atravesse diferentes épocas históricas e equilibre recursos e poder político

No Tropico 5 e 6, assumes o papel de El Presidente, que lidera um país insular tropical ao longo de diferentes épocas históricas, desde a era colonial até à era moderna. Tens a missão de governar o teu país, gerir os teus recursos e planear as tuas jogadas políticas. Mas isso não significa que não haja conflitos. Enfrentas constantemente desafios de outros países e esforças-te ao máximo para não perderes o poder.

Existem algumas diferenças entre estes dois jogos. O Tropico 5 passa-se numa ilha, enquanto o Tropico 6 se passa num arquipélago, onde podes alternar entre ilhas à medida que avanças.

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O Tropico 5 tem um sistema simples de colocação de edifícios, enquanto o Tropico 6 inclui sistemas de transportes públicos. Além disso, o Tropico 6 traz um sistema de incursões, onde podes mandar pessoas roubar maravilhas do mundo, algo que não existe no Tropico 5.

Para os fãs de estratégia que adoram construir cidades com um toque político divertido, o Tropico 5 e 6 é a escolha definitiva. O Tropico adota uma abordagem divertida à governação, focando-se mais nos absurdos de ser um ditador do que no planeamento estratégico e na gestão. Se és fã de estratégia política e construção de cidades, não deixes de explorar os melhores jogos de estratégia por turnos para descobrires mais títulos que se centram na tomada de decisões ponderadas e na gestão.

O meu veredicto: A Limbic Entertainment transforma a ditadura numa comédia negra com o Tropico 5 & 6, onde o absurdo e a gestão estratégica criam uma experiência de construção de cidades única e divertida.

5. Marvel's Midnight Suns [Melhor Combate Tático Baseado em Cartas]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PS5, Xbox X/S, PC Ano de lançamento 2022 Desenvolvedor Firaxis Games Tempo médio de jogo 30–40 horas Ideal para Fãs de RPGs táticos, combate por turnos e fãs da Marvel Características únicas Sistema de combate baseado em cartas, construção de relações com os heróis da Marvel, enredo sombrio do Universo Marvel

O «Marvel’s Midnight Suns» é uma combinação fantástica de RPG tático e simulação de construção de relações que traz à tona um lado mais sombrio do Universo Marvel.

Neste incrível jogo da Marvel, assumes o papel do Hunter, mas ainda podes fazer equipa com todos os heróis icónicos, como o Homem de Ferro, o Capitão América e o Homem-Aranha — sendo o Peter Parker uma das personagens-chave — e trabalharem juntos contra diferentes forças que representam um perigo para o mundo.

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Este é um jogo que exige que penses estrategicamente antes de fazeres qualquer jogada. É um jogo de combate por turnos com cartas que mostram as tuas habilidades. Cada jogador tem o seu próprio baralho e tem de pensar bem antes de escolher qual a carta que vai usar. O «Marvel’s Midnight Suns» também usa o comando DualSense, tirando partido das suas funcionalidades, como o feedback tátil e os gatilhos adaptativos, para uma experiência de jogo fantástica.

O «Marvel’s Midnight Suns» é a tua escolha definitiva se gostas de jogos de RPG que combinam combate estratégico com desenvolvimento de personagens e narrativas cheias de emoção. Embora se concentre no modo para um jogador, também te podes divertir no modo cooperativo e juntar-te a amigos para combates táticos. É um jogo imperdível para os fãs do Universo Marvel e de jogos de estratégia que procuram essa mesma vibração nos videojogos.

O meu veredicto: A Firaxis Games combinou ação de super-heróis com estratégia tática profunda em Marvel’s Midnight Suns, provando que o combate baseado em cartas pode ser tão intenso quanto os sistemas tradicionais por turnos.

6. Crusader Kings III [Melhor Simulador de Dinastias]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, Xbox X/S, PC Ano de lançamento 2022 Desenvolvedor Paradox Interactive Tempo médio de jogo 40–60 horas Ideal para Fãs de estratégia em grande escala, intrigas políticas e gestão de dinastias Características únicas Jogabilidade centrada nas personagens, gestão de dinastias, drama político e pessoal

Sobre o Crusader Kings III é um jogo de RPG de grande estratégia fantástico, onde assumes o papel de governante de uma dinastia antiga e conduzes a família através de várias gerações de intrigas políticas, tempos de guerra e dramas familiares. Este não é um jogo de estratégia como os outros. No Crusader Kings III, além do raciocínio estratégico necessário para governar um país, também tens de lidar com dramas pessoais que estão diretamente ligados às lutas pelo poder. Este jogo oferece compatibilidade com versões anteriores, por isso, quer estejas a governar na PS4 ou a desfrutar de funcionalidades melhoradas na PS5, a experiência continua a ser cativante.

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Vais dar por ti em situações em que tens de tomar decisões difíceis, como formar alianças, arranjar casamentos, iniciar guerras, etc. À medida que jogas, percebes que cada jogada que fazes pode levar à vitória e a um aumento de poder, ou a uma derrota devastadora.

Sobre o Crusader Kings III é um jogo imperdível para os fãs de estratégia que procuram jogos com enredos profundos, combinados com dinâmicas políticas e pessoais complexas. Não se trata apenas de construir um império e governar. Trata-se de criar algo que perdure para as gerações vindouras. Como bónus, aqui estão mais algumas opções para explorares no nosso guia de jogos de grande estratégia.

O meu veredicto: da Paradox Interactive criou uma obra-prima de construção de legado com o Crusader Kings III, onde o drama pessoal e as intrigas políticas são tão importantes quanto a conquista militar ao longo de várias gerações.

7. Coleção XCOM 2 [Melhor combate tático por turnos]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PS5, Xbox One, PC Ano de lançamento 2020 (Coleção) Desenvolvedor Firaxis Games Tempo médio de jogo 40–60 horas Ideal para Fãs de combate tático, estratégia por turnos e guerra de ficção científica Características únicas Mecânica de morte permanente, personalização de esquadrões, gestão da base e missões geradas proceduralmente

Uma coleção do XCOM 2 lança-te numa luta desesperada pela sobrevivência da humanidade contra uma ocupação alienígena. Como comandante de um movimento de resistência, geres um quartel-general móvel, recrutas e treinas soldados, investigas tecnologia alienígena e lideras missões táticas em esquadrões, onde cada decisão pode significar a vida ou a morte.

O brutal sistema de «permadeath» do jogo significa que perder um soldado não é apenas um revés. Perdes uma personagem em que investiste horas a desenvolver, com habilidades únicas e uma história própria. Isto cria uma tensão genuína em todas as missões, obrigando-te a pensar várias jogadas à frente e a ponderar cuidadosamente os riscos.

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Para além do combate, tens de conciliar a gestão de recursos com a estratégia global. Construíres instalações, forjas alianças com células da resistência e corres contra o relógio da agenda alienígena. A coleção inclui todo o conteúdo DLC do jogo base e da expansão «War of the Chosen», que acrescenta ainda mais profundidade com novas classes de soldados e camadas estratégicas.

Para os fãs que apreciam a profundidade tática combinada com a gestão estratégica da base, A Coleção XCOM 2 destaca-se como uma das experiências mais gratificantes do género. A tensão da morte permanente, aliada a opções de personalização aprofundadas, torna-a num dos melhores jogos de RPG até à data.

O meu veredicto: A Firaxis Games criou o auge da estratégia tática com A Coleção XCOM 2, onde o risco da morte permanente e a personalização do esquadrão dão origem a histórias inesquecíveis de triunfo e desilusão.

O meu veredicto geral sobre os melhores jogos de estratégia para a PS5

O catálogo de jogos de estratégia para a PS5 satisfaz estilos de jogo muito diferentes, por isso o teu ponto de partida ideal depende inteiramente do tipo de desafio estratégico que mais te entusiasma. Cada jogo desta lista destaca-se no seu próprio nicho, mas estes três sobressaem para tipos específicos de jogadores:

Para quem está a dar os primeiros passos no género de estratégia global e procura profundidade acessível → Civilization VII . A Firaxis aperfeiçoou o equilíbrio entre complexidade e acessibilidade, para que possas moldar civilizações ao longo de milénios sem tutoriais esmagadores nem mecânicas complicadas.

→ . A Firaxis aperfeiçoou o equilíbrio entre complexidade e acessibilidade, para que possas moldar civilizações ao longo de milénios sem tutoriais esmagadores nem mecânicas complicadas. Para os entusiastas do combate tático que adoram tomar decisões de alto risco → Coleção XCOM 2 . Cada missão transforma-se numa partida de xadrez de roer as unhas, onde as consequências da morte permanente te obrigam a pensar três jogadas à frente, o que cria histórias inesquecíveis de triunfo e tragédia.

→ . Cada missão transforma-se numa partida de xadrez de roer as unhas, onde as consequências da morte permanente te obrigam a pensar três jogadas à frente, o que cria histórias inesquecíveis de triunfo e tragédia. Para jogadores que preferem um pouco de humor na sua estratégia → Tropico 5 & 6. A Limbic Entertainment transformou a ditadura numa diversão satírica, onde gerir uma nação insular parece menos uma gestão de folhas de cálculo e mais como protagonizar a tua própria comédia política.

Cada jogo representa uma faceta diferente dos jogos de estratégia, incluindo a construção de impérios por turnos e a gestão de sobrevivência em tempo real. A beleza do catálogo de estratégia da PS5 é que podes alternar entre construir civilizações antigas, comandar combatentes alienígenas da resistência em situação desesperada e governar paraísos tropicais sem nunca saíres do género.

Perguntas frequentes