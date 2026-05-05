Os 7 melhores jogos de ação para a PS5 para jogares em 2026

Quando falas dos melhores jogos de ação para a PS5, estás a mergulhar num mundo onde o poder imersivo da PlayStation 5 se revela em todo o seu esplendor. A PS5 oferece uma vasta seleção dos melhores jogos de ação que tiram o máximo partido do poder inigualável da consola. Desde combates intensos e narrativas cinematográficas até uma vasta exploração de mundos abertos, há algo para todos os fãs de jogos de ação.

Compilei uma lista dos melhores jogos de ação para a PS5 que representam o auge dos jogos na consola da Sony. Vamos mergulhar e explorar os jogos de ação cativantes, imersivos e visualmente espetaculares que te vão manter viciado durante horas.

As nossas melhores escolhas para jogos de ação na PS5

Esta secção destaca os 3 melhores jogos que representam verdadeiramente o género de ação na PS5, combinando visuais de tirar o fôlego com mecânicas de jogo ricas. Estes jogos oferecem tudo o que um verdadeiro fã de ação deseja, desde histórias épicas a combates fluidos. Vamos entrar na ação!

Clair Obscur: Expedition 33 (2025) é um jogo incrivelmente cativante que combina combate ativo por turnos com uma narrativa envolvente e paisagens deslumbrantes. God of War Ragnarök (2022) é uma obra-prima de ação que mistura combate brutal com uma narrativa profunda e emotiva. Neste jogo, controlas o Kratos, que embarca numa viagem por vários reinos para impedir o fim do mundo. Astro Bot (2024) é um jogo de plataformas encantador e inovador que mostra as capacidades da PlayStation 5 com um design de níveis criativo e uma jogabilidade alegremente nostálgica.

Cada um destes jogos representa o auge dos jogos de ação na PS5. Se estás à procura dos melhores jogos em termos de narrativa cinematográfica, combate emocionante e mundos expansivos, estes títulos são imperdíveis. Continua a ler para saberes mais sobre os melhores jogos que te vão proporcionar essa emoção.

Os 7 melhores jogos de ação para a PS5 para manter a adrenalina a bombar

Prepara-te para mergulhar e descobrir os melhores jogos de ação para a PS5 que combinam uma jogabilidade intensa e de cortar a respiração com gráficos deslumbrantes e experiências memoráveis.

Estes jogos épicos para a PS5 representam o melhor do melhor, oferecendo uma mistura perfeita de ação, descoberta e adrenalina. O jogo começa. Que comece a ação!

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, Xbox X/S, PC Ano de lançamento 2025 Desenvolvedor Desenvolvimento independente Duração média do jogo 10-15 horas Ideal para Estratégia, narrativa Características únicas Combate por turnos, decisões orientadas pela narrativa

Clair Obscur: Expedition 33 é uma aventura visualmente envolvente, atmosférica e instigante que combina elementos de estratégia tática, um enredo assustador e uma exploração elaborada. Passa-se num mundo aberto de uma beleza impressionante, onde o ambiente está repleto de imagens simbólicas e forças sobrenaturais. Os jogadores têm a missão de liderar um grupo de exploradores de elite, conhecidos como os Scriveners, numa viagem perigosa para enfrentar uma força misteriosa que ameaça a própria estrutura do seu mundo.

O jogo apresenta gráficos deslumbrantes que ajudam a dar vida a um ambiente misterioso e atmosférico, onde cada recanto esconde um segredo e um perigo. Para aproveitar ao máximo a excelência visual deste jogo e de outros desta lista, recomendo ligares o teu dispositivo a um monitor de alta qualidade para a PS5.

Este mundo vasto e inexplorado tem um ar de mistério ao estilo de «Star Wars», onde forças intergalácticas estão em ação. O objetivo do jogo é desvendar esses segredos e enfrentar os perigos desconhecidos, recorrendo à estratégia e ao combate.

A jogabilidade gira em torno de um sistema de combate único, baseado em turnos ativos, onde os jogadores têm de pensar estrategicamente e tomar decisões rapidamente. O jogo traz uma nova abordagem à jogabilidade de ação, proporcionando uma mistura perfeita entre combate e exploração, ao mesmo tempo que se concentra na resolução de quebra-cabeças elaborados e em lutar contra inimigos em sequências de combate em tempo real.

Clair Obscur: Expedition 33 eleva o género de ação a um novo nível com uma fusão fantástica entre a construção de um mundo misterioso, estratégias de batalha e combate em tempo real. A ênfase é colocada na narrativa visual, numa atmosfera tensa e numa jogabilidade inovadora, o que cria um equilíbrio fantástico para quem adora pensar em estratégias diferentes, tomar decisões na hora e desfrutar de uma jogabilidade em ritmo acelerado. Explora o nosso guia de jogos como o Clair Obscur: Expedition 33 para descobrires mais títulos que vão satisfazer a tua vontade de expedição.

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A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PS5, PC Ano de lançamento 2022 Desenvolvedor Santa Monica Studio Tempo médio de jogo 20-30 horas Ideal para Combate cinematográfico, narrativa emocionante Características únicas Aventura mitológica, combate fluido, quebra-cabeças ambientais

Em God of War Ragnarök, os jogadores embarcam numa viagem perigosa com o Kratos e o seu filho, o Atreus, percorrendo os Nove Reinos que estão à beira do colapso. O objetivo é impedir a chegada do Ragnarök, que é o fim do mundo.

A jornada de Atreus inclui desafios da paternidade, à medida que ele enfrenta deuses, monstros e velhos inimigos. O jogo combina uma narrativa elaborada e centrada nas personagens com combate corpo a corpo intenso e uma construção de mundo impressionante. Se és fã de jogos como o Stellar Blade, onde a narrativa e o combate andam de mãos dadas, vais adorar a profundidade emocional e a jogabilidade repleta de ação do God of War Ragnarök.

O cerne da jogabilidade assenta num combate visceral e pesado, onde o Kratos usa armas icónicas como o Machado Leviatã e as Lâminas do Caos. A inclusão do Atreus como personagem jogável acrescenta camadas significativas ao jogo, oferecendo mecânicas de combate únicas e uma abordagem estratégica às batalhas.

Para os fãs deste combate corpo a corpo intenso, dá uma vista de olhos na nossa lista dos melhores jogos de hack-and-slash para descobrires mais títulos com uma jogabilidade cheia de ação semelhante.

Ó Deus de War Ragnarök oferece uma bela combinação de combate dramático e em ritmo acelerado com um enredo profundamente emotivo e centrado nas personagens. É uma mistura de características que podes encontrar nos melhores jogos de RPG de ação.

Podes alternar entre as personagens de Kratos e Atreus e desfrutar de uma jogabilidade variada e envolvente enquanto percorres paisagens nórdicas e te deparas com criaturas mitológicas que podem surgir a qualquer momento, de qualquer canto. Os jogadores também terão a oportunidade de resolver quebra-cabeças elaborados que põem à prova as suas habilidades de combate e de resolução de problemas.

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A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5 Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor Japan Studio Duração média 6–8 horas Ideal para Ação para toda a família, fãs de jogos de plataformas Características únicas Integração com o comando DualSense, plataformas 3D encantadoras, design de personagens divertido

O Astro Bot é um jogo de plataformas 3D criativo e cheio de fantasia, onde jogas na pele do Astro, um robô pequeno e adorável. O teu objetivo é percorrer mundos ricamente detalhados e oníricos, repletos de obstáculos peculiares e desafios emocionantes.

Embora não seja tão intenso como alguns dos outros títulos desta lista, o Astro Bot oferece uma aventura de plataformas em 3D encantadora e cheia de imaginação. Aparece constantemente em listas e classificações dos melhores jogos de ação e aventura.

Com o comando DualSense da PS5, cada ação, seja saltar, correr ou lutar contra inimigos, torna-se ainda mais envolvente. Este comando oferece feedback tátil e gatilhos adaptativos, o que torna a experiência ainda mais imersiva e interativa. Com todas estas funcionalidades fantásticas, é uma pena não aproveitar este jogo na melhor configuração possível. Dá uma vista de olhos neste guia sobre a melhor TV para a PS5 para teres a oportunidade de tirar o máximo partido destes jogos excecionais.

O jogo tem um design encantador, com o seu ambiente vibrante e quebra-cabeças complexos, o que torna a experiência ainda mais divertida. Oferece um equilíbrio perfeito entre entretenimento e desafios.

O Astro Bot é a escolha perfeita para jogadores que procuram um jogo de plataformas divertido e cheio de ação, sem a intensidade avassaladora dos jogos que se centram apenas no combate. O design inspirado dos níveis e o uso inovador das funcionalidades da PS5 proporcionam uma experiência revigorante, tornando-o a escolha perfeita para os amantes de ação que procuram algo desafiante e divertido. É uma aventura que te deixa de bom humor e te faz sorrir de orelha a orelha.

Para mais jogos de plataformas, dá uma vista de olhos na nossa lista dos melhores jogos de plataformas.

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A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox 360, PC, Wii U, Nintendo 3DS, Android, iOS Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor Insomniac Games Duração média do jogo 20-25 horas Ideal para Exploração de mundo aberto, combate de super-heróis Características únicas Jogabilidade com dois Homens-Aranha, deslocação fluida pela cidade, mecânicas de combate dinâmicas

Tão notável quanto os três primeiros jogos, o O Homem-Aranha 2 da Marvel dá continuidade ao legado do primeiro jogo e dá vida à experiência icónica do super-herói num mundo sem limites. A ação decorre nos tempos sombrios do submundo de Nova Iorque, e podes alternar entre o Peter Parker e o Miles Morales, cada um com habilidades e estilos de combate únicos.

O jogo equilibra a ação intensa, que faz sempre parte dos melhores jogos de luta, com uma narrativa centrada nas personagens. Podes dar-te a balançar pelo horizonte, entrar em lutas desafiantes ou até resolver quebra-cabeças complexos.

O combate do Marvel Spider-Man 2 é exatamente o que esperarias de um jogo do Homem-Aranha, com movimentos acrobáticos e fluidos e uma locomoção dinâmica. À medida que exploras um mundo aberto vasto e complexo, vais enfrentar inimigos clássicos e novos vilões em confrontos excepcionalmente dramáticos que mantêm a tensão alta e a jogabilidade emocionante. Se procuras ação ainda mais emocionante ou mundos envolventes, os melhores jogos para a PS5 oferecem uma grande variedade de títulos para explorares.

Para os fãs de ação, o O Homem-Aranha 2 da Marvel é um sonho tornado realidade. Este fantástico jogo proporciona uma experiência de jogo fluida graças ao seu mundo aberto realista e vasto e às experiências repletas de ação que elevam a fasquia. Vais dar por ti constantemente em combate com alguém, a praticar manobras ao estilo de super-heróis e, de vez em quando, até a explorar partes escondidas e misteriosas da cidade.

Este jogo é igualmente divertido tanto para quem é fã de longa data do Homem-Aranha como para quem é novo na série e não tem muitos conhecimentos prévios.

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A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, PC Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor Insomniac Games Tempo médio de jogo 10-15 horas Ideal para Entusiastas de jogos de plataformas, amantes de jogos de ação e aventura Características únicas Mecânica de salto entre dimensões, armas inovadoras, combate em ritmo acelerado

Ratchet and Clank: Rift Apart é um jogo de plataformas visualmente deslumbrante e repleto de ação que traz algo de novo ao mundo dos jogos de ação. Este fantástico jogo apresenta uma mecânica de salto entre dimensões. Os jogadores assumem o controlo de Ratchet, Clank e Rivet enquanto percorrem diferentes mundos e galáxias, lutando contra inimigos bizarros e, ao mesmo tempo, resolvendo quebra-cabeças complexos. Se queres garantir a tua ligação à Internet ou melhorar o desempenho enquanto jogas, uma VPN para a PS5 pode ser uma adição valiosa à tua configuração.

O jogo oferece plataformas em ritmo acelerado e uma coleção requintada de armamento, o que garante uma aventura emocionante que mantém os jogadores na ponta da cadeira. A ideia por trás de tudo isto é explorar dimensões com um design complexo, cada uma com o seu mundo vibrante, inimigos e desafios.

Os jogadores podem alternar entre as personagens Ratchet e Rivet, ambas com habilidades especiais e um arsenal de armas perigosas para usar contra os inimigos. A capacidade de te deslocares entre diferentes dimensões dá-te a oportunidade de viver transições emocionantes entre ambientes distintos e torna os combates ainda mais interessantes.

O «Ratchet and Clank: Rift Apart» é um jogo imperdível para todos os fãs de emoções fortes que gostam de ação intensa com um toque criativo. A transição suave entre dimensões, combinada com gráficos deslumbrantes e mundos criados ao pormenor, faz com que este jogo se destaque entre os melhores jogos da PS5. Este jogo e outros mais exigentes podem brilhar à grande quando jogados no equipamento certo. Dá uma olhadela na nossa lista dos melhores portáteis para jogos para teres algumas ideias sobre o assunto.

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A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PS5, Xbox X/S, Xbox One, PC Ano de lançamento 2022 Desenvolvedor Infinity Ward Tempo médio de jogo 10-15 horas (modo individual) Ideal para Combate militar realista, experiência multijogador Características únicas Campanha cinematográfica, multijogador competitivo, modo Operações Especiais

O Call of Duty: Modern Warfare II oferece ação intensa e frenética ao estilo militar, que te mantém na ponta da cadeira em cada missão e tiroteio. Os jogadores assumem o papel de soldados de elite, envolvidos em operações de alto risco em locais por todo o mundo. A história apresenta um enredo cativante e aquele tipo de combate intenso que te mantém na ponta da cadeira.

O que torna o Call of Duty: Modern Warfare II tão cativante é a sua jogabilidade realista com armas e a representação autêntica da guerra moderna. Cada tiro que disparas parece poderoso e cada arma parece mais realista do que a anterior. O jogo destaca-se por oferecer uma simulação de combate autêntica, com mecânicas satisfatórias e mapas lindamente desenhados, que estão sempre presentes nos melhores jogos TPS.

Podes entrar na linha da frente de uma campanha ou enfrentar outros jogadores de todo o mundo, vivendo emoções de cortar a respiração a cada passo. Para os fãs de Star Wars que gostam de combate cinematográfico, este jogo de tiro militar oferece uma experiência semelhante com os seus intensos tiroteios e narrativa cativante.

Para os entusiastas de ação que se sentem atraídos por combates implacáveis, gráficos nítidos e variedade de jogabilidade, podes basicamente jogar todos os jogos da série Call of Duty por ordem, mas o Call of Duty: Modern Warfare II, em particular, é uma emoção completa. É um jogo fantástico que tem algo para todos, quer prefiras tiroteios acelerados, jogabilidade estratégica ou missões cooperativas. É a derradeira descarga de adrenalina para qualquer fã de jogos de ação. Se quiseres ver como este jogo se enquadra na franquia mais ampla, dá uma vista de olhos neste guia.

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A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, PC Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor Housemarque Duração média do jogo 10-15 horas Ideal para Amantes de ficção científica, fãs de jogos roguelike Características únicas Jogabilidade do tipo roguelike, geração procedural do mundo, jogabilidade centrada na narrativa

O Returnal é um intenso jogo de tiroteio de ficção científica do género roguelike que te coloca na pele de Selene, uma exploradora espacial presa num loop temporal num planeta alienígena em constante mudança.

O teu objetivo é manter-te vivo o tempo suficiente para conseguires desvendar mais segredos do planeta e escapar. Sempre que a tua personagem morre, voltas ao início e o mundo à tua volta regressa ao seu estado inicial. Se curtes jogos de tiroteio de ficção científica como o Returnal, recomendo vivamente que explores o mundo dos jogos de tiroteio na primeira pessoa em alguns dos melhores jogos FPS disponíveis.

Este tipo de jogabilidade, combinado com combates intensos contra inimigos monstruosos, cria uma atmosfera de alto risco, onde cada decisão conta neste fantástico jogo do género roguelike. Vais ter de te adaptar a novos ambientes, explorar e procurar armas poderosas, e aprender com cada tentativa falhada para sobreviveres mais tempo.

O Returnal não é para quem tem o coração fraco. É uma experiência implacável que exige concentração, excelentes reflexos e resiliência. O ambiente dinâmico e as criaturas hostis mantêm-te sempre alerta, enquanto o medo constante de teres de recomeçar do zero acrescenta tensão a cada confronto. Com gráficos nítidos e mecânicas de combate fluidas, é uma aventura emocionante que te vai deixar viciado.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo de ação para a PS5?

Um dos melhores jogos de ação para a PS5 é o Clair Obscur: Expedition 33. Embora combine elementos de RPG por turnos com mecânicas de ação em tempo real, o seu combate rápido e reativo — com defesas, esquivas e combos sincronizados — oferece uma experiência de ação profundamente satisfatória e estratégica.

Existem jogos de ação multiplataforma na PS5?

Sim, o Call of Duty: Modern Warfare II é um dos melhores jogos na categoria multiplataforma. Está disponível na PS5 e permite jogar em modo multijogador entre consolas diferentes.