Os 11 melhores jogos das TMNT, classificados para todos os fãs em 2026

Os melhores jogos das TMNT têm vindo a arrasar desde 1989, passando pelas máquinas de arcada, pelas consolas domésticas e, agora, pela realidade virtual, o que faz das Tartarugas Ninja uma das franquias licenciadas mais duradouras da história dos videojogos.

Desde os jogos de luta originais da Konami que definiram um género até aos títulos cooperativos modernos que rivalizam com qualquer coisa no mercado, a franquia produziu alguns títulos verdadeiramente de elite, ao lado de outros que é melhor deixar nos esgotos.

Esta lista classifica 11 dos melhores jogos das TMNT de todas as épocas , avaliados com base na qualidade da jogabilidade, na experiência cooperativa, na aceitação dos fãs e no impacto cultural. Clássicos da NES, SNES, Sega Genesis e das máquinas de arcada, juntamente com lançamentos modernos para PC, estão todos incluídos.

As nossas escolhas para os melhores jogos das TMNT

Antes de mergulhares na lista completa, aqui estão os três melhores jogos das TMNT que se destacam acima de tudo o resto.

1 TMNT IV: Turtles in Time 1992 O melhor jogo de Teenage Mutant Ninja Turtles de sempre; um jogo de luta com viagens no tempo, com um design de fases inigualável, combates gratificantes e um modo cooperativo que continua a dar que falar mais de 30 anos depois. Buy now 2 TMNT: Shredder's Revenge 2022 De longe, o melhor título moderno da série; estética perfeita ao estilo dos desenhos animados de 1987, modo cooperativo para seis jogadores e combate que presta homenagem aos clássicos, ao mesmo tempo que traz algo genuinamente novo. Buy now 3 TMNT: The Cowabunga Collection 2022 A melhor compra que qualquer fã das Tartarugas Ninja pode fazer; 13 títulos clássicos num único pacote com funcionalidades modernas de emulação. Buy now

Os três estão disponíveis nas plataformas atuais, por isso não há desculpa para não teres pelo menos um deles na tua coleção. Continua a ler para veres a lista completa com a classificação.

Os 11 melhores jogos TMNT de sempre

Os dez melhores jogos das TMNT, uma franquia, décadas de história. Quer sejas um colecionador de jogos retro à procura de cartuchos de SNES ou um novato que se interessou pelas tartarugas através do «Mutant Mayhem», há algo nesta lista para ti.

Quantos destes jogos fantásticos das TMNT já jogaste mesmo?

1. TMNT IV: Tartarugas no Tempo [Melhor jogo TMNT de sempre]

A nossa pontuação Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de luta Plataformas Arcade, SNES (também incluído na coleção A Coleção Cowabunga) Ano de lançamento 1991 (Arcade), 1992 (SNES) Criador(es) Desenvolvedora: Konami / Editora: Konami Tempo médio de jogo 1–2 horas por jogada Ideal para Fãs de jogos cooperativos, entusiastas dos jogos retro e qualquer pessoa que queira o melhor jogo de luta de sempre

O TMNT IV: Tartarugas no Tempo é o melhor jogo da série TMNT, sendo a referência para os jogos de luta licenciados; um jogo de deslocamento lateral com viagens no tempo, onde as tartarugas lutam em selvas pré-históricas, navios piratas e uma cidade futurista iluminada por néon, atirando soldados Foot diretamente para o ecrã através do Mode 7 da SNES, num dos movimentos mais satisfatórios que o género já viu.

A versão de arcada suporta quatro jogadores ao mesmo tempo, enquanto a versão para SNES está limitada a dois, compensando com chefes exclusivos, fases adicionais e efeitos do Mode 7 que a máquina de arcada não conseguia reproduzir.

Porque é que o escolhemos Nenhum outro jogo das TMNT conseguiu igualar a combinação de design de níveis criativo, combate dinâmico e satisfação no modo cooperativo que o Tartarugas no Tempo alcançou em 1992. Ele estabeleceu o padrão que toda a franquia ainda procura atingir.

A dinâmica de combate é intensa, a variedade de fases é criativa e o ritmo nunca se arrasta, já que cada época apresenta novos perigos ambientais que mantêm as jogadas sempre frescas. Para quem joga em modo cooperativo e procura os melhores jogos de «beat 'em up» da história do género, o «Tartarugas no Tempo» tem de fazer parte de qualquer conversa.

O meu veredicto: Entre os melhores jogos TMNT de todas as épocas, o «Tartarugas no Tempo» continua inigualável em combate, design de fases e satisfação no modo cooperativo – mais de 30 anos depois, nada na franquia o superou.

O melhor jogo TMNT de sempre TMNT IV: Turtles in Time 4.9 Our rating considers platform quality, usability, earning potential, and overall user experience. A ação arcade para quatro jogadores e os níveis criativos de viagem no tempo fazem deste clássico da Konami a referência da série, enquanto a versão para SNES traz novos chefes e efeitos. Compra no eBay

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2. TMNT: A Vingança do Shredder [Melhor Jogo TMNT Moderno ao Estilo Old-School]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de luta Plataformas PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2022 Criador(es) Desenvolvedora: Tribute Games / Editora: Dotemu Tempo médio de jogo 2–4 horas (Modo História), mais tempo no Modo Arcade e com os DLCs Ideal para Grupos em modo cooperativo, fãs nostálgicos, novatos na série

O TMNT: A Vingança do Shredder é um dos melhores jogos da série TMNT lançados nas últimas décadas. O seu combate de deslocamento lateral inspira-se fortemente no desenho animado de 1987, com sprites em pixel art, uma banda sonora de Tee Lopes e combos intuitivos que continuam acessíveis para quem joga pela primeira vez. O jogo suporta modo cooperativo local e online, com até seis jogadores em simultâneo, dependendo da plataforma.

Recebeu uma pontuação de 84 no Metacritic e tem uma classificação «Esmagadoramente Positiva» no Steam, com mais de 14 000 avaliações, 96% das quais positivas. Cada personagem jogável tem movimentos e uma sensação genuinamente distintos, e o jogo ajusta a dificuldade de forma suave consoante o número de jogadores (até seis). O DLC «Dimension Shellshock» adicionou um Modo de Sobrevivência que prolongou significativamente a duração do jogo.

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Para quem está à procura dos melhores jogos das TMNT para jogar com os amigos no sofá, o «Shredder's Revenge» é um dos melhores jogos cooperativos para jogar no sofá no Switch que há neste momento.

O meu veredicto: Um jogo imperdível tanto para fãs de longa data como para novatos, o A Vingança do Shredder garante a experiência clássica de arcada em hardware moderno, sem comprometer a qualidade.

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3. TMNT: A Coleção Cowabunga [A melhor coleção de jogos TMNT]

A nossa pontuação Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Compilação / Jogo de luta / Ação-Plataformas Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Ano de lançamento 2022 Criador(es) Desenvolvedor: Digital Eclipse / Editora: Konami Tempo médio de jogo Mais de 40 horas (coleção completa) Ideal para Colecionadores de jogos retro, novatos na série que queiram conhecer toda a história e fãs dos jogos das Tartarugas Ninja de todas as épocas

O «TMNT: A Coleção Cowabunga» é o título mais completo do catálogo dos melhores jogos TMNT para os fãs de jogos retro; 13 títulos clássicos da NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy e arcade, todos com funcionalidades como estados de jogo guardados, retrocesso, multijogador online e um museu com arte conceptual e material dos bastidores. Um Eclipse Digital tratou a coleção com um cuidado genuíno.

Os títulos incluídos vão desde o «Tartarugas no Tempo», «The Arcade Game», «The Hyperstone Heist», «Lutadores do Torneio», o jogo de plataformas original para a NES e as suas sequelas.

Dica de profissional Desativa os estados de gravação e o rebobinagem na tua primeira jogada de cada jogo para teres a experiência autêntica; depois, usa-os à vontade assim que tiveres sentido a dificuldade original em primeira mão.

Os «save states» e o «rewind» tornam os jogos mais antigos, notoriamente difíceis, mais acessíveis sem comprometer a experiência original para os puristas que não querem ajudas. A «Cowabunga Collection» está ao nível dos melhores jogos retro, servindo de modelo para como as compilações devem ser feitas.

O meu veredicto: Se só vais comprar um jogo das TMNT, escolhe a A Coleção Cowabunga; 13 jogos totalmente preservados em hardware moderno, com conteúdo suficiente para te manter ocupado durante dezenas de horas.

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4. TMNT II: O Jogo de Arcada [O Melhor Jogo Clássico de Arcada dos TMNT]

A nossa pontuação Enebameter 8.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de luta Plataformas Arcade, NES (também na coleção «A Coleção Cowabunga») Ano de lançamento 1989 (Arcade), 1990 (NES) Criador(es) Desenvolvedora: Konami / Editora: Konami Duração média 45–90 minutos Ideal para Fãs de jogos de arcada, entusiastas de jogos retro, história dos jogos de luta cooperativos

Foi com o «TMNT II: O Jogo de Arcada» que o legado dos jogos das Tartarugas Ninja foi consolidado. O jogo de arcada da Konami, lançado em 1989, tornou-se o título de arcada com maior receita daquele ano, apresentando a jogabilidade de beat 'em up cooperativo para quatro jogadores a toda uma geração de jogadores.

A capacidade da máquina de acomodar quatro jogadores ao mesmo tempo era uma novidade na altura, atraindo multidões que justificaram a sua presença em praticamente todas as salas de jogos da América do Norte. A versão para a NES acrescentou dois níveis extra que não existiam na versão de sala de jogos, o que torna a experiência um pouco mais rica no hardware doméstico, embora com as esperadas concessões a nível visual.

Por que é que o escolhemos Sendo a primeira experiência de arcada TMNT para quatro jogadores e o cabinete da Konami que mais rendeu em 1989, o «The Arcade Game» é um dos títulos culturalmente mais significativos na história dos jogos das Tartarugas Ninja.

O combate é simples para os padrões atuais, mas continua a ser genuinamente satisfatório, com designs de inimigos e chefes inspirados diretamente no desenho animado. É o modelo que o «Tartarugas no Tempo» viria mais tarde a aperfeiçoar.

O meu veredicto: «The Arcade Game» é o jogo que deu início à era dourada da franquia, um contexto histórico essencial para qualquer fã dos melhores jogos das TMNT, e continua a ser uma sólida experiência cooperativa até hoje através da «A Coleção Cowabunga».

O melhor jogo clássico de arcada dos TMNT TMNT II: The Arcade Game 4.5 Our rating considers platform quality, usability, earning potential, and overall user experience. O jogo da Konami de 1989 combina combate direto do tipo «beat 'em up» com modo cooperativo para quatro jogadores e estabeleceu a fórmula dos jogos de arcada que mais tarde foi aperfeiçoada pelo «Turtles in Time». Compra no eBay

5. TMNT: O Roubo da Hyperstone [Melhor jogo TMNT na Sega Genesis]

A nossa pontuação Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de luta Plataformas Sega Genesis (também na coleção The Cowabunga) Ano de lançamento 1992 Criador(es) Desenvolvedora: Konami / Editora: Konami Tempo médio de jogo 1–2 horas Ideal para Fãs da Sega Genesis, jogadores que procuram uma alternativa mais rápida e agressiva ao «Tartarugas no Tempo»

O TMNT: O Roubo da Hyperstone foi a resposta da Konami para a Sega Genesis ao Tartarugas no Tempo, e é muito melhor do que a sua reputação subestimada sugere. O Shredder usa o Hyperstone para encolher Manhattan, e as tartarugas lutam ao longo de cinco fases com animações fluidas, sprites impressionantes e um ritmo visivelmente mais rápido do que o seu equivalente para a SNES.

Muitos fãs que cresceram a jogar na Genesis consideram-no o jogo superior; um debate que se mantém na comunidade desde 1992. O número mais reduzido de fases é a única crítica válida, mas o design mais conciso compensa isso.

Dica de profissional Joga o «The Hyperstone Heist» e o «Tartarugas no Tempo» seguidos através da «A Coleção Cowabunga»; o contraste no ritmo e na filosofia de design torna ambos os jogos mais interessantes no contexto.

Entre os jogos das TMNT classificados pela sensação de combate, o *O Roubo da Hyperstone* fica sempre para trás só porque foi lançado no mesmo ano que o *Tartarugas no Tempo*, o que faz com que este jogo muito bom seja injustamente ignorado.

Para quem estiver a explorar o melhor catálogo de jogos das Tartarugas Ninja na Sega, este é essencial.

O meu veredicto: O Roubo da Hipérpedra é uma joia subestimada que rivaliza com o Tartarugas no Tempo em termos de sensação de combate; quem tem uma Genesis e ainda não o jogou está a perder um dos melhores títulos da série.

O melhor jogo das TMNT para a Sega Genesis TMNT: The Hyperstone Heist 4.4 Our rating considers platform quality, usability, earning potential, and overall user experience. O combate rápido ao estilo Genesis e os sprites fluidos conferem a este jogo de luta de 1992 um ritmo mais acelerado do que o de «Turtles in Time», com um modo cooperativo local pensado para jogadas rápidas e repetidas. Compra no eBay

6. TMNT: Destino Fragmentado [Melhor Jogo Roguelike das TMNT]

A nossa pontuação Enebameter 8.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de luta tipo roguelike / RPG de ação Plataformas PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Apple Arcade Ano de lançamento 2023 (Apple Arcade), 2024 (Nintendo Switch / PC), 2025 (PlayStation / Xbox) Criador(es) Desenvolvedor: Super Evil Megacorp / Editora: Super Evil Megacorp (em parceria com a Paramount Game Studios) Tempo médio de jogo 15–25 horas (progressão completa) Ideal para Fãs de jogos do tipo roguelike, jogadores que procuram uma grande variedade de definições e modo cooperativo para quatro jogadores

TMNT: Destino Fragmentado é o título com o estilo mais distinto entre os melhores jogos TMNT da era moderna. A sua estrutura roguelike, inspirada em Hades, leva as Tartarugas a enfrentar encontros aleatórios por Nova Iorque enquanto tentam resgatar o Splinter do Clã Foot.

Cada jogada desenvolve-se através de conjuntos de poderes elementares, como Ninja, Ooze, Utrom e Astral, dando-te espaço para experimentares diferentes definições ao longo de várias tentativas. Até quatro jogadores podem unir-se através do modo cooperativo local ou online, e cada Tartaruga tem habilidades distintas que permitem aos grupos criarem estratégias em torno de diferentes pontos fortes de combate.

A Edição Deluxe expande o pacote com «Casey Jones & the Junkyard Jam», que adiciona o Casey como personagem jogável, juntamente com uma nova área do Junkyard, chefes e inimigos. Também inclui 10 cartas de coleção com acabamento metalizado, uma capa reversível e um livro de arte digital alargado. Para os jogadores que querem a personagem e o conteúdo extra desde o início, esta é a versão física mais completa de Destino Fragmentado.

Porque é que o escolhemos? O primeiro jogo do tipo roguelike das TMNT e o título mais inovador da franquia em décadas, o Destino Fragmentado prova que os jogos das Tartarugas Ninja podem explorar com sucesso géneros que vão muito além dos jogos de luta.

A Super Evil Megacorp criou o primeiro roguelike de TMNT de sempre com modo cooperativo para quatro jogadores em todas as plataformas, tendo uma classificação «Muito Positiva» no Steam, com 85% de críticas positivas. As comparações com o Hades fazem sentido. O jogo não supera a sua inspiração, mas traz um toque específico de TMNT suficiente para se destacar por si só.

Para os fãs que procuram a melhor sensação de jogo de arcada numa estrutura moderna de roguelike, o Destino Fragmentado tem aquela energia clássica das TMNT com mecânicas do género que prolongam significativamente o tempo de jogo.

O meu veredicto: O Destino Fragmentado é o jogo da série TMNT com maior rejogabilidade em termos de profundidade; se o formato roguelike te atrai, o Destino Fragmentado tem de fazer parte da tua coleção.

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7. TMNT III: O Projeto Manhattan [Melhor Jogo Original da série TMNT para a NES]

A nossa pontuação Enebameter 8.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de luta Plataformas NES (também na Coleção Cowabunga) Ano de lançamento 1992 Criador(es) Desenvolvedora: Konami / Editora: Konami Duração média 1–2 horas Ideal para Colecionadores de NES, fãs que queiram uma experiência original de TMNT que não seja uma adaptação de um jogo de arcada

O TMNT III: O Projeto Manhattan é o único jogo original das TMNT para a NES que não é baseado numa adaptação de um jogo de arcada. A Konami criou-o do zero especificamente para a consola doméstica, e isso nota-se no design variado dos níveis e num ritmo mais bem pensado, em comparação com os jogos anteriores da série para a NES.

Neste jogo, o Shredder rapta toda a cidade de Manhattan, fazendo-a flutuar sobre a Flórida, e as tartarugas lutam por praias, estaleiros de construção e dirigíveis para a trazer de volta. A revista Electronic Gaming Monthly atribuiu-lhe o prémio de Melhor Jogo para a NES de 1992, um reconhecimento significativo num ano em que também se lançou o «Tartarugas no Tempo» para a SNES.

Dica de profissional Joga o TMNT III: O Projeto Manhattan na A Coleção Cowabunga com os estados de gravação ativados; a dificuldade do jogo aumenta drasticamente nas fases finais, e os estados de gravação permitem-te apreciar o design sem frustração.

O nível de desafio é considerável e o modo cooperativo para dois jogadores mantém-se bem até aos padrões atuais. É constantemente subvalorizado nas discussões sobre os melhores jogos das Tartarugas Ninja simplesmente porque o «Tartarugas no Tempo» foi lançado no mesmo ano numa plataforma mais potente.

O meu veredicto: O «Projeto Manhattan» é um jogo de luta original para a NES que merece mais reconhecimento; um design de níveis sólido, combates desafiantes e uma premissa genuinamente criativa fazem dele um dos melhores jogos das Tartarugas Ninja para esta plataforma.

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8. TMNT: Tournament Fighters [Melhor Jogo Competitivo das TMNT]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Luta um contra um Plataformas SNES, NES, Sega Genesis (também na coleção A Coleção Cowabunga) Ano de lançamento 1993 Criador(es) Desenvolvedora: Konami / Editora: Konami Tempo médio de jogo 2–4 horas (torneio para um jogador) Ideal para Fãs de jogos de luta, colecionadores da série TMNT e multijogador local competitivo

O TMNT: Tournament Fighters é o jogo de luta um contra um dedicado da franquia; um jogo de luta da Konami inspirado sem o Street Fighter II, com seis personagens jogáveis em três versões, cada uma com mecânicas distintas adaptadas ao respetivo hardware.

A versão para SNES é a que mais se destaca, com o maior número de personagens, a melhor animação e uma profundidade competitiva que surpreendeu críticos e jogadores que esperavam apenas mais um jogo de licença sem grande profundidade. A versão para Genesis joga-se de forma diferente e dá ênfase à velocidade, enquanto a versão para NES é a mais fraca das três.

Porque é que o escolhemos? O «Lutadores do Torneio» é o único jogo de luta um contra um da história da franquia, e a profundidade e o acabamento da versão para SNES fazem dele uma adição que vale mesmo a pena à lista dos melhores jogos das TMNT.

O TMNT: Tournament Fighters é um título de nicho no âmbito mais vasto dos jogos TMNT — bem diferente dos jogos de ação em que a franquia se baseou —, mas tão bem executado que conquistou um lugar de destaque entre os fãs de TMNT que curtem jogos de luta. A versão para SNES, em particular, vale a pena ser redescoberta hoje através da A Coleção Cowabunga.

O meu veredicto: Não é a primeira coisa que recomendaria a quem ainda não conhece as TMNT, mas a versão para SNES é um jogo de luta genuinamente sólido que se mantém à altura em sessões competitivas multijogador locais.

O melhor jogo competitivo de TMNT TMNT: Tournament Fighters 4.0 Our rating considers platform quality, usability, earning potential, and overall user experience. Este jogo de luta um contra um oferece aos fãs das TMNT uma opção competitiva, sendo que a versão para SNES apresenta o elenco mais vasto e o acabamento mais completo. Compra no eBay

9. As Tartarugas Ninja [Melhor Jogo de TMNT Centrado na História]

A nossa pontuação Enebameter 7.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de luta / Ação Plataformas PlayStation 2, Xbox, GameCube, Game Boy Advance, PC Ano de lançamento 2003 Criador(es) Desenvolvedora: Ubisoft Montreal / Editora: Ubisoft Tempo médio de jogo 5–7 horas Ideal para Fãs da série animada de 2003 e jogadores que procuram uma experiência com as Tartarugas Ninja centrada na história

O TMNT é uma adaptação fiel da aclamada série animada de 2003 – um jogo do tipo «beat 'em up» que captou o tom mais sombrio da estética daquela série e o traduziu através de uma arte de sprites deslumbrante, que se destacou notavelmente bem face à concorrência da época.

A variedade de jogabilidade é o que mais se destaca – patinar nos esgotos, disparar em trilhos e lutas corpo a corpo mantêm a experiência sempre interessante ao longo do jogo, que é visivelmente mais longo do que os clássicos jogos de arcada.

Por que é que o escolhemos Se a série de 2003 foi a tua introdução à franquia, joga este antes do «A Vingança do Shredder»». O contraste de tom entre os dois jogos dá-te uma boa noção de quão abrangente a franquia TMNT pode ser.

A história segue o desenho animado de forma suficientemente fiel para satisfazer os fãs daquela época, e a versão para Game Boy Advance é uma experiência separada e mais curta que vale a pena destacar para quem joga em consolas portáteis. Para os fãs das Tartarugas Ninja que cresceram com esta série, em vez do original de 1987, este é o melhor jogo das TMNT que evoca essa nostalgia específica.

O meu veredicto: O TMNT é um título subvalorizado, com grande variedade e uma fidelidade genuína, que vale a pena revisitar para os fãs da abordagem mais sombria e serializada das tartarugas daquela época.

O melhor jogo das Tartarugas Ninja com um enredo cativante Teenage Mutant Ninja Turtles (PS2) 3.9 Our rating considers platform quality, usability, earning potential, and overall user experience. Os gráficos fiéis à série de 2003 e os níveis variados dão a este jogo de luta uma identidade própria, com manobras de skate nos esgotos e tiroteios em trilhos a quebrar a rotina do combate normal. Compra no eBay

10. As Tartarugas Ninja [Melhor jogo TMNT da história da franquia]

A nossa pontuação Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação e plataformas Plataformas NES (também na coleção A Coleção Cowabunga) Ano de lançamento 1989 Criador(es) Desenvolvedor: Konami / Editora: Ultra Games (Konami) Tempo médio de jogo 2–5 horas (muito variável devido à dificuldade) Ideal para Entusiastas dos jogos retro, fãs da história da franquia e jogadores que querem conhecer toda a história das origens dos TMNT nos jogos

As Tartarugas Ninja é o jogo que deu início ao legado da franquia nos videojogos; um jogo de ação e plataformas para um jogador que se afastou bastante do modelo de beat 'em up de arcada que a Konami desenvolveu em paralelo.

É notoriamente exigente, com o nível subaquático da Barragem amplamente citado como uma das sequências mais irritantes da história dos jogos da NES, e a curva de dificuldade é irregular ao longo do jogo. A importância histórica para a franquia é inegável, e os estados de gravação e a função de retrocesso da «O Cowabunga Collection» tornam o jogo genuinamente jogável em 2026 pela primeira vez, sem aquela frustração que te faz querer atirar o comando.

Porque é que o escolhemos O jogo original para a NES de 1989 deu início a toda a franquia de jogos das TMNT e estabeleceu o precedente comercial para os títulos licenciados para consolas no final dos anos 80; é fundamental para perceber porque é que os melhores jogos das TMNT existem.

Nas listas dos melhores jogos TMNT, fica sempre em último lugar, mas mesmo assim, estar em último numa lista dos melhores jogos das Tartarugas Ninja é significativo. Como um dos melhores jogos de super-heróis, este jogo ajudou a definir o que um título licenciado de super-heróis podia alcançar comercialmente nas consolas domésticas.

O meu veredicto: As «Tartarugas Ninja» é frustrante, historicamente essencial e totalmente redimível graças às funcionalidades modernas de acessibilidade da «A Coleção Cowabunga»; joga-o uma vez para perceberes o contexto e depois volta ao «Tartarugas no Tempo»».

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11. TMNT: Empire City (VR) [Melhor jogo TMNT para jogadores de RV]

A nossa pontuação Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Aventura de ação na primeira pessoa / RV Plataformas Meta Quest, Steam VR (PC), Pico Ano de lançamento 2026 Criador(es) Desenvolvedor: Cortopia Studios / Editora: Beyond Frames Entertainment Tempo médio de jogo 6 horas Ideal para Fãs das TMNT com um headset de RV, grupos em modo cooperativo, jogadores que gostam de combate físico e parkour

O TMNT: Empire City é o primeiro jogo das TMNT feito especificamente para RV. Disponível no Meta Quest, SteamVR e Pico, tem uma abordagem bem diferente dos jogos de luta que dominam a lista dos melhores jogos das TMNT.

Cada Tartaruga tem a sua arma característica: o Leonardo luta com katanas, o Raphael usa sai, o Donatello empunha o seu bastão bo e o Michelangelo maneja o nunchaku. Os controlos de movimento em RV transformam essas armas em golpes e bloqueios físicos. O parkour nos telhados também desempenha um papel importante enquanto te deslocas por Nova Iorque entre as lutas.

Por que é que isto é importante O «Empire City» transforma-te numa tartaruga ninja. É uma mudança que nenhum jogo anterior da série «As Tartarugas Ninja» tinha tentado.

Podes jogar a história sozinho ou em modo cooperativo multiplataforma para quatro jogadores. A campanha passa-se após a derrota do Shredder, com a Karai a tentar restabelecer a ordem no Clã do Pé, enquanto surge uma nova ameaça. Para uma análise mais aprofundada do combate, dos movimentos e do desempenho, lê a nossa análise de Tartarugas Ninja: Empire City.

O meu veredicto: O «Empire City» ganha o seu lugar graças a um conceito de RV que nenhum jogo anterior das TMNT tinha tentado. As armas físicas e o modo cooperativo proporcionam aqui a melhor experiência das Tartarugas, embora o combate irregular e o design repetitivo das missões o mantenham abaixo dos melhores títulos tradicionais da franquia.

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Comparação dos melhores jogos TMNT

Qual dos jogos TMNT deves jogar? Isso depende do estilo de jogo e da configuração multijogador que preferires. Os melhores jogos TMNT incluem clássicos beat 'em ups, roguelikes, jogos de luta, ação com enredo e RV. A tabela abaixo compara cada título em termos de jogabilidade, suporte multijogador e para quem é mais adequado.

Jogo Jogabilidade Multijogador Ideal para TMNT IV: Tartarugas no Tempo Jogo de luta SNES para 2 jogadores, arcade para 4 jogadores Fãs do modo cooperativo clássico TMNT: A Vingança do Shredder Jogo de luta Cooperação local e online, até 6 jogadores Grupos de cooperação modernos TMNT: A Coleção Cowabunga Compilação retro Jogo local e online em jogos selecionados Fãs de jogos retro TMNT II: O Jogo de Arcada Jogo de luta Modo cooperativo de arcada para 4 jogadores Fãs de jogos de arcada TMNT: O Roubo da Hipérpietra Jogo de luta Cooperação local Fãs da Sega Genesis TMNT: Destino Fragmentado Jogo de luta tipo roguelike Cooperação local e online, até 4 jogadores Fãs de jogos do tipo roguelike TMNT III: O Projeto Manhattan Jogo de luta Cooperação local para 2 jogadores Fãs da NES TMNT: Tournament Fighters Jogo de luta Multijogador local versus Jogadores competitivos Tartarugas Ninja (2003) Jogo de luta / ação Multijogador local Fãs da série de 2003 Tartarugas Ninja (1989) Jogo de ação e plataformas Jogador único História da franquia TMNT: Empire City Ação e aventura em RV Cooperação multiplataforma, até 4 jogadores jogadores em RV

Tudo o que precisas de saber sobre os jogos TMNT

Os melhores jogos TMNT já existem há mais de 35 anos em quase todas as plataformas de jogos. Eis o que distingue os melhores e porque é que a franquia se tem mantido relevante ao longo de todas as gerações de consolas.

O que torna um jogo das TMNT fantástico?

A fórmula principal é simples – lutas cooperativas rápidas, quatro tartarugas distintas com estilos de jogo diferentes e um design de níveis com variedade suficiente para se manter interessante ao longo de uma jogada completa. Os melhores jogos das TMNT equilibram a acessibilidade com a profundidade mecânica, enquanto a velocidade, o alcance e a sensação de combate únicos de cada tartaruga oferecem aos grupos escolhas genuínas, em vez de diferenças meramente cosméticas.

A variedade de inimigos também é importante; os melhores jogos das Tartarugas Ninja continuam a apresentar novos ambientes e definições de inimigos ao jogador, sem prolongar artificialmente a duração do jogo.

Porque é que os jogos TMNT são tão populares?

Os jogos TMNT foram lançados para NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, arcada, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC e agora em RV; basicamente todas as principais plataformas de jogos nos últimos 35 anos ou mais.

A estrutura das quatro tartarugas encaixa naturalmente no modo cooperativo, com a personalidade de cada tartaruga a corresponder perfeitamente às preferências dos jogadores, dando a cada grupo uma forma de se autoatribuir papéis sem precisar de instruções.

A evolução dos jogos TMNT

A máquina de arcada da Konami, de 1989, introduziu a jogabilidade cooperativa para quatro jogadores num jogo do tipo «beat 'em up» e tornou-se um fenómeno cultural; o «Tartarugas no Tempo», de 1992, aperfeiçoou essa fórmula ao máximo. Os anos 2000 trouxeram resultados mistos em 3D antes de a franquia ficar em silêncio durante uma década.

O ano de 2022 marcou um verdadeiro renascimento com «A Coleção Cowabunga» e «Shredder's Revenge»; «Destino Fragmentado» aventurou-se no género roguelike em 2024; e «Empire City» levou a franquia à realidade virtual em 2026. Quando se trata dos melhores jogos das TMNT, classificados ao longo das diferentes épocas, os títulos modernos rivalizam com tudo o que os anos 90 produziram, algo que muito poucas franquias com 35 anos de existência podem afirmar.

O meu veredicto geral sobre os melhores jogos das TMNT

Os melhores jogos das TMNT oferecem coisas diferentes, dependendo do que procuras; o ranking acima baseia-se na qualidade, mas o ponto de partida certo depende do tipo de jogador que és.

Para quem joga pela primeira vez → TMNT: A Vingança do Shredder . É fácil de jogar, tem um visual fantástico, músicas fantásticas e um modo cooperativo para seis jogadores que o transforma num jogo de festa instantâneo.

. É fácil de jogar, tem um visual fantástico, músicas fantásticas e um modo cooperativo para seis jogadores que o transforma num jogo de festa instantâneo. Para os fãs do retro → A Coleção Cowabunga . Dá-te 13 jogos das tartarugas numa única compra; começa pelo Tartarugas no Tempo e vai avançando.

Dá-te numa única compra; começa pelo Tartarugas no Tempo e vai avançando. Para jogadores competitivos → TMNT: Tournament Fighters . A versão para SNES incluída na A Coleção Cowabunga continua a ser uma excelente escolha para jogos de luta multijogador locais.

A versão para SNES incluída na A Coleção Cowabunga continua a ser uma excelente escolha para jogos de luta multijogador locais. Para os fãs de roguelike → Destino Fragmentado . É o jogo das TMNT mais profundo de sempre em termos de variedade de definições e valor de rejogabilidade

É o jogo das TMNT mais profundo de sempre em termos de variedade de definições e valor de rejogabilidade Para quem tem VR → Empire City. Acabou de ser lançado, o que faz dele a novidade mais recente desta lista dos melhores jogos das Tartarugas Ninja e a experiência mais inovadora que a franquia já produziu

O catálogo de jogos desta franquia é, sem dúvida, uma das melhores coleções de videojogos licenciados da história, com títulos consistentemente bons, mais do que a maioria das franquias baseadas em propriedades intelectuais consegue oferecer. Até o jogo mais fraco desta lista – o original para a NES de 1989 – vale a pena jogar pelo menos uma vez, só para perceber o contexto.

Perguntas frequentes