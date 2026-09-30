Os 25 melhores jogos da Xbox para crianças em 2026: sugestões divertidas para todos os estilos de jogo

Os melhores jogos da Xbox para crianças devem ser divertidos o suficiente para manter o interesse delas, ao mesmo tempo que se adequam à sua idade, nível de habilidade e forma preferida de jogar. Isso parece óbvio até que uma criança queira um jogo de mundo aberto mais descontraído e outra queira correr pela sala com um comando.

Esta lista centra-se em jogos que dão aos jogadores mais novos motivos claros para voltarem a jogar, seja para resolver puzzles, explorar ao seu próprio ritmo, jogar em conjunto ou enfrentar desafios maiores. Também tive em conta a acessibilidade, as opções multijogador, as classificações de conteúdo e o quão acessível cada jogo parece.

O resultado é uma mistura de jogos para a Xbox que se adaptam a diferentes idades e personalidades, pelo que encontrar uma boa opção deverá exigir menos suposições.

As nossas melhores escolhas de jogos Xbox para crianças

Começa pelo que há de melhor. Estas três principais escolhas são perfeitas para crianças e proporcionam as experiências mais divertidas, seguras e envolventes na Xbox.

1 Roblox 2016 Um enorme mundo aberto com jogos criados pelos próprios utilizadores, mundos de RPG, percursos de obstáculos e experiências sociais que dá às crianças imensas formas de brincar. Buy now 2 Human: Fall Flat 2017 Um jogo de plataformas e quebra-cabeças baseado na física, onde as crianças escalam, balançam e experimentam em níveis divertidos, sozinhas ou com amigos. Buy now 3 Sonic Frontiers 2022 Uma aventura de plataformas em ritmo acelerado que mistura exploração de zonas abertas, quebra-cabeças, itens colecionáveis e combate pelas Ilhas Starfall. Buy now

Continua a ler para veres a lista completa dos melhores jogos de Xbox para crianças pequenas, que incluem aventuras, mundos criativos e horas de diversão.

Os 25 melhores jogos de Xbox para crianças: os melhores títulos para brincadeiras criativas e diversão segura

As crianças podem ser surpreendentemente exigentes em relação aos jogos, por isso, uma personagem conhecida ou um estilo artístico colorido só te levam até certo ponto. As escolhas abaixo merecem o seu lugar graças a uma jogabilidade acessível, adequação à idade, valor de rejogabilidade e à diversão que proporcionam, seja a jogar sozinho ou em família. Os melhores jogos da Xbox para crianças devem, antes de mais, parecer convidativos e apresentar desafios ao ritmo certo.

1. Roblox [O melhor em variedade de jogos]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sandbox / Plataforma online Ano de lançamento 2016 Desenvolvedor/Editora Roblox Corporation Ideal para Crianças mais velhas com controlo parental O que gostei Grande variedade e modo multijogador fácil com os amigos

O Roblox parece menos um jogo e mais um salão de jogos gigante onde as portas não param de se abrir e fechar. As crianças podem alternar entre percursos de obstáculos, mundos de RPG, jogos competitivos e aventuras criadas pela comunidade sem terem de descarregar um novo título de cada vez. O seu maior ponto forte é a enorme variedade, especialmente para jogadores cujos interesses mudam todas as semanas.

Essa liberdade requer um pouco mais de atenção por parte dos pais. O conteúdo provém de diferentes criadores, e o Roblox inclui funcionalidades sociais, além de compras opcionais de Robux. Os pais podem gerir a classificação etária do conteúdo, o tempo de ecrã, a comunicação e os gastos através de contas associadas, o que faz com que valha a pena configurar tudo isto antes de entregares o comando.

Entre os melhores jogos da Xbox para crianças, o Roblox é ideal para crianças mais velhas que gostam de descobrir novas experiências com os amigos. Gosto do facto de uma única plataforma gratuita poder abranger estilos de jogo muito diferentes, mas consideraria isto algo que os pais devem configurar em conjunto com os filhos, em vez de um jogo em que não se envolvem de todo.

Por que é que o escolhemos O Roblox merece o seu lugar porque a sua enorme biblioteca oferece às crianças muito mais variedade de jogos do que um jogo único tradicional, com controlos parentais disponíveis para manter essa liberdade dentro de limites razoáveis.

Veredicto final: Vale a pena experimentar o Roblox para crianças que mudam rapidamente de interesses e gostam de jogos multijogador. Define primeiro os limites da conta e vais ver que há aqui imenso para manter os jogadores curiosos a voltar.

2. Human: Fall Flat [Melhor Jogo de Quebra-cabeças com Física]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas com física Ano de lançamento 2017 Desenvolvedor/Editora No Brakes Games / Jogos «Curve» Ideal para Crianças dos 7 aos 12 anos, famílias O que gostei Experimentar com a física engraçada

A física é ao mesmo tempo a piada e o quebra-cabeças em Human: Fall Flat. As crianças controlam uma personagem deliberadamente desequilibrada que consegue puxar alavancas, arrastar objetos, trepar paredes e balançar-se para atravessar aberturas, enquanto procura um caminho por cada nível onírico.

Os níveis raramente exigem uma solução perfeita. Os quebra-cabeças de física abertos incentivam a experimentação, por isso, uma ideia ridícula pode, por vezes, ser a certa. As tentativas falhadas também costumam dar origem a momentos de comédia física, o que ajuda a diminuir a frustração quando um quebra-cabeça exige várias tentativas.

Dois jogadores podem jogar juntos localmente, enquanto o modo cooperativo online suporta até oito. Isso faz do Human: Fall Flat um dos melhores jogos da Xbox para crianças que gostam mais de resolver problemas com os amigos do que de seguir um marcador de objetivos rígido.

Por que é que o escolhemos O Human: Fall Flat merece o seu lugar porque os seus quebra-cabeças incentivam as crianças a experimentar movimentos, objetos e soluções diferentes, mantendo os erros divertidos em vez de punitivos.

Veredicto final: É fácil recomendar o Human: Fall Flat quando os quebra-cabeças e as gargalhadas partilhadas têm o mesmo valor. As crianças que gostam de descobrir as coisas à sua maneira vão encontrar aqui motivos de sobra para continuarem a experimentar.

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3. Sonic Frontiers [Melhor jogo de plataformas de mundo aberto]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Mundo aberto / Jogo de plataformas de alta velocidade Ano de lançamento 2022 Desenvolvedor/Editora Sonic Team / SEGA Ideal para Rapazes e raparigas dos 7 aos 12 anos O que gostei Velocidade emocionante, quebra-cabeças envolventes, animações fluidas

O Sonic Frontiers é uma aventura em mundo aberto onde os jogadores guiam o Sonic pelas Ilhas Starfall para recolher as Esmeraldas do Caos, resolver quebra-cabeças e lutar contra inimigos robóticos. O jogo combina plataformas de alta velocidade com exploração em diversos biomas, incluindo florestas, desertos, ruínas antigas e campos floridos.

Podes aceder aos níveis «Cyber Space», que alternam entre perspetivas na terceira pessoa e de deslocamento lateral, e que também oferecem desafios cronometrados, itens colecionáveis e provas de combate. Adequado para idades entre os 7 e os 12 anos, o jogo apresenta controlos simples, gráficos vibrantes e temas para toda a família.

O design de mundo aberto incentiva a exploração, a resolução de quebra-cabeças e o desenvolvimento de habilidades, com capacidades como o salto duplo, o desvio lateral, o impulso e o inovador «Cyloop» para combate e interação. Tudo isto faz deste título o melhor RPG de ação.

Podes melhorar a velocidade, o ataque, a defesa e as habilidades especiais enquanto salvas amigos e derrotas titãs gigantescos. Missões secundárias opcionais, itens colecionáveis e chefes escondidos aumentam a vontade de jogar de novo e mantêm a jogabilidade envolvente.

Porque é que o escolhemos Uma aventura de plataformas com um ritmo acelerado e visualmente impressionante, que combina exploração, combate e resolução de quebra-cabeças, o que a torna cativante para os jogadores mais novos.

Veredicto final: O Sonic Frontiers oferece velocidade e exploração emocionantes para as crianças, com uma jogabilidade acessível e mundos coloridos que estimulam a curiosidade e a resolução de problemas.

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A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Cozinha cooperativa Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor/Editora Ghost Town Games / Team17 Ideal para Famílias que gostam de trabalhar em equipa O que gostei Cooperação caótica com dificuldade flexível

Preparar o jantar com quatro chefs devia ser uma coisa organizada, mas o Overcooked! À vontade tem outros planos. Os jogadores preparam pratos e servem os pedidos enquanto as cozinhas atiram plataformas em movimento, disposições complicadas e outros obstáculos para o que devia ter sido uma refeição bem simples.

O caos funciona porque todos têm uma tarefa a cumprir. Passar ingredientes ou resgatar um prato esquecido transforma-se rapidamente num trabalho de equipa frenético, e a comunicação é mais importante do que controlos complicados. Tanto o modo cooperativo local como o online suportam até quatro jogadores.

Para os jogadores mais novos, o Modo Assistência é a verdadeira vantagem. Os pais podem prolongar os temporizadores das rondas, ajustar os temporizadores dos pedidos, reduzir os incêndios ou saltar níveis mais complicados. A coleção também inclui conteúdo remasterizado do Overcooked! e do Overcooked! 2, por isso há muito espaço para melhorarem juntos.

Por que é que o escolhemos O Overcooked! À vontade destaca-se porque transforma tarefas simples de cozinha num verdadeiro trabalho de equipa em família, enquanto o Modo de Assistência permite aos pais aliviar a pressão quando a cozinha fica demasiado agitada.

Veredicto final: Poucos jogos cooperativos tornam o trabalho em equipa tão divertido. As famílias que gostam de comunicar, falhar de forma espetacular e voltar a tentar na cozinha vão adorar o Overcooked! À vontade.

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5. Coleção LEGO Marvel [Melhor coleção de super-heróis]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação e aventura Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor/Editora TT Games / Warner Bros. Games Ideal para Fãs da Marvel e modo cooperativo local O que gostei Três jogos completos da LEGO Marvel num único pacote

A coleção LEGO Marvel reúne o LEGO Marvel Super Heroes, o LEGO Marvel’s Avengers e o LEGO Marvel Super Heroes 2 num único pacote, juntamente com o conteúdo dos passes de temporada. São imensos jogos de super-heróis numa só coleção.

A fórmula familiar da LEGO funciona especialmente bem com a Marvel. As crianças destroem cenários, constroem objetos, resolvem quebra-cabeças simples e alternam entre heróis cujas habilidades abrem caminhos diferentes. Voar como o Homem de Ferro é uma sensação completamente diferente de arrasar obstáculos como o Hulk.

O modo cooperativo local para dois jogadores também facilita que irmãos ou um pai e um filho partilhem o ecrã. Entre os melhores jogos da Xbox para crianças, este é ideal para jogadores que já conhecem os Vingadores e querem imensos personagens e níveis para explorar.

Porque é que escolhemos isto Uma coleção LEGO Marvel merece o seu lugar por combinar três aventuras de super-heróis acessíveis com modo cooperativo local, um enorme elenco de personagens e conteúdo suficiente para durar bem mais do que um fim de semana.

Veredicto final: Os fãs da Marvel têm muito para explorar aqui, especialmente se houver mais alguém disposto a pegar no segundo comando. Três jogos num só pacote também dão às crianças espaço para descobrirem o seu favorito antes de passarem para o seguinte.

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6. Astroneer [Melhor Sandbox Criativo]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sandbox criativo / Exploração espacial Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor/Editora System Era Softworks / System Era Softworks eu Ideal para Crianças dos 7 aos 12 anos, jogadores criativos O que gostei Planetas lindos, jogabilidade cooperativa, incentiva a exploração

O Astroneer é uma aventura sandbox cooperativa e cheia de vida que permite às crianças explorar, remodelar e criar em planetas gerados proceduralmente. Os jogadores transformam-se em Astroneers, recolhendo recursos, construindo bases e ativando núcleos alienígenas para avançarem no jogo.

A abordagem aberta do jogo incentiva a criatividade, a resolução de problemas e o trabalho em equipa, mantendo ao mesmo tempo um ambiente seguro e adequado para toda a família. Com comandos simples e uma estética colorida em low-poly, o Astroneer é adequado para crianças dos 7 aos 12 anos. Se procuras mais aventuras como esta, dá uma vista de olhos nas nossas escolhas para os melhores jogos da Xbox Series X.

Os jogadores podem pilotar rovers, escavar túneis ou viajar em naves espaciais, ao mesmo tempo que gerem o oxigénio e os recursos, o que o torna um dos jogos sandbox mais imersivos da Xbox para jovens exploradores. As missões sazonais e as atualizações oferecem novos desafios e oportunidades de descoberta.

Por que é que o escolhemos Exploração planetária cooperativa, construção criativa de bases e mecânicas de criação acessíveis

Veredicto final: O Astroneer é perfeito para pais que procuram um jogo seguro e criativo que incentive o trabalho em equipa e a imaginação. Os seus mundos gerados proceduralmente e as tarefas abertas mantêm as crianças envolvidas enquanto exploram o espaço sideral.

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7. Minecraft Dungeons [O melhor jogo de exploração de masmorras para toda a família]

A nossa pontuação 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de exploração de masmorras para toda a família / RPG de ação Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor/Editora Mojang Studios, Double Eleven / Xbox Game Studios Ideal para Crianças, famílias O que gostei Masmorras divertidas, personagens coloridas, controlos fáceis, incentiva a jogar

O Minecraft Dungeons pega no mundo em blocos do Minecraft e transforma-o num jogo de masmorras cheio de cor. Em vez de minerar e criar objetos, as crianças mergulham em combates rápidos do tipo «hack-and-slash», explorando masmorras cheias de armadilhas, quebra-cabeças, chefes e tesouros.

A história segue o Arch-Illager, um aldeão solitário corrompido por um artefacto poderoso, e dá aos jogadores uma missão clara: lutar contra as trevas e trazer a bondade de volta ao mundo. Com o tempo, as crianças desbloqueiam novas habilidades e avançam mais na história.

É considerado um dos melhores jogos da Xbox para crianças, graças à combinação de gráficos vibrantes, mecânicas simples e modo cooperativo. Não há classes rígidas, por isso as crianças podem experimentar qualquer arma ou armadura sem pressão. O jogo também suporta até quatro jogadores, tanto localmente como online, o que facilita que amigos e irmãos se divirtam juntos.

Expansões como «Jungle Awakens» e «Echoing Void» mantêm a aventura viva com novos biomas, chefes e desafios. Esta sensação episódica ajuda as crianças a manterem-se envolvidas enquanto descobrem novos mundos passo a passo, quase como uma série de TV de aventuras. Este é um jogo perfeito para crianças dos 9 aos 12 anos. Não inclui o clássico modo «sobrevivência» que podes sentir falta noutros jogos.

Por que é que o escolhemos Um jogo de exploração de masmorras colorido e com uma história envolvente, com controlos simples e um modo cooperativo divertido.

Veredicto final: O Minecraft Dungeons é uma escolha segura e emocionante para crianças que adoram ação, mas precisam de uma jogabilidade acessível. É alegre, indulgente e repleto de conteúdo que mantém os jovens jogadores envolvidos.

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8. Slime Rancher [Melhor sandbox acolhedor]

A nossa pontuação 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Exploração / Simulação Ano de lançamento 2017 Desenvolvedor/Editora Monomi Park Ideal para Crianças que gostam de colecionar e explorar O que eu gostei Construção descontraída de uma quinta com descobertas constantes

O Slime Rancher dá às crianças uma mochila com aspirador, um rancho e um planeta cheio de criaturas saltitantes. Os jogadores exploram a Far, Far Range, capturam diferentes slimes, alimentam-nos e recolhem os valiosos plorts que produzem.

De volta ao rancho, esses recursos financiam melhorias e novos recintos. A exploração contribui diretamente para a construção de um rancho melhor, por isso até uma saída casual pode revelar um novo slime, uma fonte de alimento ou um recurso útil.

Há gestão suficiente para fazer as crianças pensarem em que slimes devem manter juntos e o que cada um come, mas a apresentação colorida mantém a rotina acessível. É também totalmente para um jogador na Xbox, o que é ideal para crianças que preferem explorar ao seu próprio ritmo.

Esse ciclo mais tranquilo dá ao Slime Rancher um lugar de destaque entre os melhores jogos da Xbox para crianças. O progresso vem da curiosidade, da coleção e da melhoria gradual da fazenda.

Por que é que escolhemos isto O Slime Rancher destaca-se porque a sua mistura de colecionar criaturas, explorar e gerir a fazenda de forma simples dá às crianças objetivos claros, ao mesmo tempo que lhes deixa bastante liberdade para vaguearem.

Veredicto final: As crianças que gostam de colecionar criaturas e de ir melhorando o seu próprio espaço aos poucos vão adaptar-se facilmente ao Slime Rancher. O fluxo constante de descobertas dá-lhes um bom motivo para continuarem a explorar o que há para além do rancho.

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A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura LEGO / Ação Ano de lançamento 2022 Desenvolvedor/Editora Traveller’s Tales / Warner Bros. Interactive Entertainment Ideal para Crianças dos 7 aos 12 anos O que gostei Jogo cooperativo, história envolvente, mundo LEGO divertido

O «LEGO Star Wars: A Saga Skywalker» reúne os 9 filmes da saga Skywalker num único jogo. Os jogadores (miúdos dos 7 aos 12 anos) podem começar por qualquer trilogia e completar a história na ordem que quiserem. Há mais de 380 personagens, duelos de sabres de luz, batalhas com blasters e combates espaciais que transformam a galáxia num mundo LEGO.

Desde batalhas Jedi a piratas espaciais, esta aventura LEGO permite que as crianças decidam o seu próprio caminho pela saga. Tudo isto acompanhado de desafios divertidos todas as semanas e muitas gargalhadas para toda a gente.

O jogo também dá às crianças liberdade para explorarem, sem deixar de ser adequado para toda a família. O combate é mais complexo do que nos títulos anteriores da LEGO, com ataques leves e pesados, poderes da Força e um sistema de tiro com a câmara por cima do ombro.

Podes explorar planetas, há encontros aleatórios e os itens colecionáveis mantêm-te ocupado. O DLC traz heróis de «The Mandalorian», «Rogue One» e «As Guerras dos Clones»». Com tanto conteúdo, tens sempre novos objetivos para alcançar.

Por que é que o escolhemos Uma aventura em família repleta de humor, modo cooperativo e cenas clássicas de Star Wars.

Veredicto final: LEGO Star Wars: A Saga Skywalker é uma excelente escolha para famílias que gostam de ação juntas. É uma forma fácil de as crianças mergulharem no mundo de Star Wars e um jogo cooperativo divertido para todas as idades.

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10. Just Dance Edição 2026 [Melhor Jogo de Festa Ativo]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ritmo Ano de lançamento 2025 Desenvolvedor/Editora Ubisoft Paris / Ubisoft Ideal para Jogos em família ativos O que gostei Jogo em grupo fácil e cheio de movimento

Ficar parado é opcional no Just Dance Edição 2026. As crianças seguem a coreografia no ecrã enquanto os seus movimentos são registados através de um smartphone, transformando a sala de estar numa pequena pista de dança surpreendentemente enérgica. O jogo suporta até seis jogadores localmente.

A edição básica inclui 40 músicas, com modos de jogo a solo, cooperativo, Party e Desafio, dependendo do nível de competição que se criar na sala. A sua principal vantagem é a rapidez com que um grupo se pode juntar à diversão, mesmo que ninguém ainda domine a coreografia.

O modo «Camera Controller» também consegue acompanhar os movimentos de todo o corpo através da câmara de um smartphone compatível. Lembra-te que esta edição para Xbox é para a Série X/S, por isso as famílias que ainda usam uma Xbox One vão ter de procurar noutro título da série.

Essa configuração dinâmica dá ao Just Dance Edição 2026 um lugar fácil entre os melhores jogos de Xbox para crianças. Funciona particularmente bem quando o tempo de jogo se transforma em tempo em família e ninguém se importa de sair do sofá.

Por que é que o escolhemos O Just Dance Edição 2026 merece o seu lugar porque transforma o jogo multijogador numa atividade de grupo ativa, com coreografias acessíveis e jogo local para até seis pessoas.

Veredicto final: O Just Dance Edição 2026 é uma escolha fácil quando a família quer algo que todos consigam perceber em uma ou duas músicas. Arranja algum espaço no chão e a diversão dá-se por si só.

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11. Brave Escape [Melhor Cooperação de Precisão]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas cooperativo Ano de lançamento 2026 Desenvolvedor/Editora A Hit Start Studios / Hit Start Studios informa que a Hit Start Studios / Hit Start Studios informa que a Hit Start Studios / Hit Start Studios Ideal para Crianças que gostam de desafios cooperativos O que gostei Quebra-cabeças para dois jogadores baseados na coordenação

O Brave Escape foi concebido para dois jogadores dispostos a comunicar. O Colin usa uma corda de escalada, enquanto o Floyd tem uma habilidade de impulso, e ambas as ferramentas tornam-se essenciais à medida que a dupla enfrenta armadilhas, saltos e quebra-cabeças ambientais.

O mais engenhoso é a frequência com que os dois jogadores dependem um do outro. Uma pessoa pode ter de criar uma abertura ou chegar a um interruptor antes que a outra consiga avançar, o que faz com que o progresso pareça verdadeiramente partilhado.

O jogo suporta modo cooperativo local e online, além de jogo multiplataforma na Xbox. O modo «Standard» também suaviza os obstáculos e as janelas de tempo, oferecendo aos jogadores mais novatos nos jogos de plataformas um percurso mais acessível pelos níveis. O modo «Brave» está disponível para quando quiserem um desafio mais difícil.

Isso faz do Brave Escape uma boa escolha entre os melhores jogos de Xbox para crianças que já gostam de jogos de plataformas e querem algo criado especificamente para jogar em dupla.

Porque é que o escolhemos? O Brave Escape destaca-se porque as habilidades dos dois personagens transformam o jogo de plataformas num verdadeiro desafio cooperativo, onde ambos os jogadores contribuem para cada fuga bem-sucedida.

Veredicto final: O Brave Escape deve agradar a irmãos, amigos ou duplas de pais e filhos que gostam de resolver saltos complicados juntos. O modo «Standard» torna-o acessível, enquanto as definições mais difíceis dão margem para melhorias.

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A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura / Cooperativo Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor/Editora DRAKHAR STUDIO / Outright Games Ltd. Ideal para Crianças dos 3 aos 7 anos O que gostei Joga com os teus heróis favoritos, missões fáceis, diversão para toda a família

Em «Paw Patrol: Os Mighty Pups salvam Adventure Bay!», as crianças assumem o controlo dos seus cachorrinhos favoritos, que ganharam superpoderes depois de um impacto de meteoro, para restaurar a cidade. Os jogadores completam missões de super-heróis, exploram locais como a estância de esqui do Jake e a selva do Tracker, e usam as habilidades únicas de cada cachorrinho em ambientes coloridos e adequados para crianças. O jogo é perfeito para idades entre os 3 e os 7 anos, com controlos simples, temas leves e jogabilidade cooperativa.

A característica que mais se destaca é o modo cooperativo, que permite aos jovens jogadores unirem-se para enfrentar desafios e minijogos como o «Pup-Pup Boogie» juntos.

Por que é que o escolhemos Incentiva o trabalho em equipa e a resolução criativa de problemas num mundo seguro e envolvente.

Veredicto final: Os pais podem divertir-se a ver os miúdos a explorar Adventure Bay, a usar superpoderes e a trabalhar em equipa num ambiente divertido e sem violência.

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13. Ori e a Vontade dos Wisps [Melhor Jogo de Plataformas Emocionante]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas / Aventura comovente Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor/Editora Moon Studios / Xbox Game Studios Ideal para Crianças dos 9 aos 12 anos O que gostei Gráficos deslumbrantes, jogabilidade fluida e uma narrativa comovente

Ori e a Vontade dos Wisps é um jogo de plataformas visualmente deslumbrante e emocionante, onde os jogadores guiam o Ori pelo mundo místico de Niwen. As crianças saltam, planam e resolvem quebra-cabeças em ambientes vibrantes, enquanto recolhem melhorias e exploram áreas escondidas. O jogo dá ênfase à exploração, à precisão e à resolução de problemas, o que o torna adequado para idades entre os 9 e os 12 anos.

Por que é que o escolhemos Plataformas lindíssimas, uma narrativa comovente e uma exploração complexa que promovem as competências de resolução de problemas.

A história acompanha o Ori enquanto protege o Ku e restaura o equilíbrio do Salgueiro Espiritual. Os jogadores desbloqueiam novas habilidades e recolhem itens para superar obstáculos e combater ameaças menores, criando uma experiência bem pensada e envolvente. A arte detalhada, os cenários dinâmicos e a jogabilidade fluida fazem deste um jogo de plataformas excecional na Xbox para jovens aventureiros.

Veredicto final: Um jogo de plataformas de tirar o fôlego e rico em emoções que incentiva a curiosidade, a resolução de problemas e a perseverança, perfeito para jovens aventureiros.

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14. Rayman Legends [Melhor jogo de plataformas 2D cooperativo]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas 2D / Aventura Ano de lançamento 2013 Desenvolvedor/Editora Ubisoft Montpellier / Ubisoft Ideal para Crianças dos 7 aos 12 anos O que gostei Design de níveis criativo, desafios divertidos, jogabilidade ideal para toda a família

O Rayman Legends é um jogo de plataformas 2D super animado, onde os jogadores guiam o Rayman, o Globox, a Barbara e outras personagens por níveis criativos, cheios de inimigos, itens para recolher e quebra-cabeças. Os jogadores saltam, planam, dão socos e interagem com ambientes dinâmicos enquanto salvam os Teensies e recolhem os Lums.

O jogo tem mais de 120 níveis, desafios baseados no ritmo e modo cooperativo para até quatro jogadores. Os seus gráficos coloridos e caricaturais, os controlos intuitivos e o humor divertido tornam-no adequado para idades entre os 7 e os 12 anos.

Podes jogar em equipa localmente ou sozinho, enquanto o Murfy, a mosca verde, te ajuda a resolver quebra-cabeças ou a comandar objetos. Os níveis especiais de ritmo trazem desafios baseados em música, e os desafios diários ou semanais permitem que competas nas tabelas de classificação. O jogo incentiva o trabalho em equipa, a resolução de problemas e a destreza num ambiente seguro e ideal para toda a família.

Por que é que o escolhemos O design criativo dos níveis, a jogabilidade cooperativa e os visuais coloridos fazem deste um jogo de plataformas envolvente para crianças e famílias.

Veredicto final: O Rayman Legends combina mundos imaginativos, diversão cooperativa e desafios rítmicos, oferecendo uma experiência segura e divertida em que os pais podem confiar para os jogadores mais novos.

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15. SpongeBob SquarePants: Bundle [Melhor Jogo de Plataformas Baseado em Desenhos Animados]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas em 3D Ano de lançamento 2024 Desenvolvedor/Editora Purple Lamp / THQ Nordic Ideal para Fãs do SpongeBob que gostam de jogos de plataformas O que gostei Duas aventuras completas num único pacote

Bikini Bottom tem espaço de sobra para causar confusão no SpongeBob SquarePants: Bundle. O pacote junta o Battle for Bikini Bottom – Rehydrated e o O Cosmic Shake, oferecendo às crianças duas aventuras completas de plataformas, além do Pacote de Fatos do último jogo.

O primeiro jogo permite aos jogadores alternar entre o Bob Esponja, o Patrick e a Sandy, enquanto usam habilidades diferentes para deter o exército de robôs do Plankton. Esta nova versão também inclui um modo «horda» para dois jogadores, para jogar localmente ou online.

O «The Cosmic Shake» centra-se mais no próprio Bob Esponja. Novos movimentos, como o «Fishhook Swing» e o «Karate Kick», desbloqueiam sete «Wishworlds», enquanto mais de 30 fatos dão aos fãs mais novos mais um motivo para explorar cada nível. Receber duas aventuras distintas do Bob Esponja é a maior vantagem deste pacote.

Entre os melhores jogos da Xbox para crianças, este é uma escolha óbvia para jogadores que já conhecem a série e gostam de jogos de plataformas 3D repletos de itens colecionáveis. As personagens familiares também fazem com que aprender as mecânicas de cada jogo pareça menos intimidante.

Porque é que o escolhemos O SpongeBob SquarePants: Bundle oferece às crianças dois jogos de plataformas bem substanciais num só pacote, com personagens conhecidas, níveis variados e itens colecionáveis suficientes para recompensar uma exploração minuciosa.

Veredicto final: Os fãs do SpongeBob que gostam de saltar, explorar e procurar segredos vão ter muito com que se entreter aqui. Ter duas aventuras juntas também dá ao pacote variedade suficiente para continuares a jogar depois dos primeiros créditos.

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16. Trilogia Spyro Reignited [Melhor Remake de um Jogo de Plataforma Clássico]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas 3D / Aventura Ano de lançamento 2018 Desenvolvedor/Editora Toys for Bob / Activision Ideal para Crianças dos 5 aos 12 anos O que gostei Jogabilidade nostálgica, controlos fluidos, mundos brilhantes e coloridos

A «Trilogia Spyro Reignited» é uma coleção de jogos clássicos de plataformas com dragões, reformulados com gráficos vibrantes e controlos aperfeiçoados. Os jogadores guiam o Spyro por vários mundos, recolhendo pedras preciosas, salvando ovos de dragão e derrotando inimigos peculiares.

Cada nível apresenta quebra-cabeças únicos e desafios de plataforma, com um estilo artístico animado que dá vida à trilogia original. Adequado para idades entre os 5 e os 12 anos, o jogo combina exploração, combate leve e um design de níveis envolvente, o que o torna um jogo de aventura excecional para a Xbox, ideal para jogadores mais novos.

A trilogia recria fielmente a jogabilidade original, ao mesmo tempo que unifica funcionalidades como pontos de habilidade e a mecânica de rolar. O companheiro do Spyro, o Sparx, dá-te feedback intuitivo sobre a saúde, e a banda sonora e as vozes remasterizadas, incluindo o Tom Kenny a voltar a dar voz ao Spyro, enriquecem a experiência geral.

Podes desfrutar de uma mistura de ação, resolução de problemas e uma narrativa divertida ao longo de três títulos interligados.

Por que é que o escolhemos Plataformas 3D envolventes com exploração baseada em itens colecionáveis, controlos modernizados e mundos coloridos que incentivam a resolução de problemas e a criatividade.

Veredicto final: «Trilogia Spyro Reignited» oferece uma experiência de aventura polida e nostálgica que cativa os jogadores mais jovens com o seu charme, jogabilidade divertida e mundos visualmente deslumbrantes.

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17. Gatinho, Grande Cidade [A Melhor Aventura Felina em Mundo Aberto]

A nossa pontuação 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Mundo aberto / Aventura Ano de lançamento 2024 Desenvolvedor/Editora Double Dagger Studio / Double Dagger Studio Ideal para Crianças dos 5 aos 9 anos O que eu gostei Um mundo divertido, missões cativantes, estimula a curiosidade

«Gatinho, Grande Cidade» é uma aventura adorável em mundo aberto, onde controlas um gato curioso que percorre uma cidade animada para encontrar o caminho de volta a casa. Podes explorar telhados, becos e parques, interagir com outros animais, completar missões divertidas e descobrir itens colecionáveis escondidos, como chapéus e objetos brilhantes. Com gráficos encantadores e controlos simples, é adequado para idades entre os 5 e os 9 anos e oferece uma experiência descontraída e familiar, cheia de exploração e travessuras.

O encanto único do jogo reside em deixar as crianças explorarem livremente na pele de um gato, a trepar, a saltar e a resolver pequenos quebra-cabeças ambientais, o que transforma cada recanto da cidade numa aventura divertida.

Porque é que o escolhemos Incentiva a curiosidade, a exploração e a brincadeira imaginativa num mundo seguro e divertido.

Veredicto final: Os pais vão adorar ver os miúdos a andar à vontade, a experimentar e a resolver pequenos desafios, enquanto se divertem com o estilo artístico encantador do jogo e as travessuras divertidas do gato.

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18. Bluey: The Videogame [Melhor jogo para crianças em idade pré-escolar]

A nossa pontuação 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Baseado numa história / Aventura para crianças em idade pré-escolar Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor/Editora Artax Games / Outright Games Ideal para Crianças dos 3 aos 9 anos O que gostei Conteúdo seguro, focado na história, estimula a imaginação

O «Bluey: The Videogame» é uma aventura tranquila e centrada na história, baseada na série infantil de sucesso. Os jogadores exploram quatro mapas, incluindo a casa dos Heeler, o parque infantil, o ribeiro e a praia, resolvendo quebra-cabeças simples e divertindo-se com minijogos de plataformas como «Keepy Uppy», «Ground is Lava», «Magic Xylophone» e «Chattermax Chase». O jogo permite que até 4 jogadores assumam os papéis da família Heeler, recolhendo autocolantes e chapéus pelo caminho.

Os seus gráficos coloridos, controlos fáceis e história descontraída tornam-no perfeito para crianças dos 3 aos 9 anos, incentivando o jogo cooperativo e a criatividade. Isto faz dele um dos melhores jogos com história para crianças pequenas, combinando o charme familiar da série de TV com uma jogabilidade interativa que mantém a experiência descontraída e divertida.

Por que é que escolhemos isto Jogo baseado numa história com minijogos cooperativos, recompensas colecionáveis e humor para toda a família

Veredicto final: «Bluey: The Videogame» é uma escolha segura e divertida para pais que procuram um jogo educativo e descontraído para os seus filhos. As suas aventuras curtas e encantadoras tornam-no ideal para crianças em idade pré-escolar e no início da escolaridade.

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19. Plants vs. Zombies: A Batalha por Neighborville eu [Melhor jogo de tiros descontraído]

A nossa pontuação 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de tiros colorido / Ação para toda a família Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor/Editora PopCap Games / Electronic Arts Ideal para Crianças dos 7 aos 12 anos, famílias O que gostei Gráficos vibrantes, fácil de aprender e incentiva o trabalho em equipa

O Plants vs. Zombies: A Batalha por Neighborville eu é um jogo de ação colorido e cheio de ação, onde as crianças podem jogar na pele das plantas excêntricas ou dos zombies travessos. Os jogadores percorrem zonas abertas e coloridas, completam missões e participam em batalhas com objetivos específicos, como «Turf Takeover» ou «Team Vanquish». Com 23 classes personalizáveis, modo cooperativo e multijogador local em ecrã dividido, o jogo promove o trabalho em equipa e a estratégia, o que o torna ideal para idades entre os 7 e os 12 anos.

A exploração é tão cativante quanto o combate. Os jogadores podem descobrir itens colecionáveis, desbloquear novas habilidades e interagir com ambientes divertidos, cheios de humor e criatividade. O seu estilo visual adequado para crianças e os controlos acessíveis proporcionam uma introdução divertida aos jogos de tiro sem realismo violento, o que o torna um jogo multijogador de destaque para a Xbox, destinado a jogadores mais jovens.

Porque é que o escolhemos Jogabilidade cooperativa e competitiva com imagens adequadas para crianças, personagens engraçadas e classes criativas que incentivam a estratégia.

Veredicto final: O Plants vs. Zombies: A Batalha por Neighborville eu oferece uma experiência de jogo de tiro segura e divertida, com opções cooperativas e uma jogabilidade imaginativa, perfeita para crianças que gostam de ação e humor.

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20. Zoo Tycoon: Coleção Definitiva de Animais [Melhor Simulador de Gestão de Animais]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação / Gestão Ano de lançamento 2017 Desenvolvedor/Editora Frontier Developments / Microsoft Studios Ideal para Crianças dos 5 aos 12 anos O que gostei Grande variedade de animais, jogabilidade ideal para toda a família, incentiva a aprendizagem

O «Zoo Tycoon: Coleção Definitiva de Animais» é o melhor jogo de simulação, onde os jogadores projetam, gerem e expandem o seu próprio jardim zoológico com mais de 200 animais. Os jogadores constroem recintos, decoram habitats e garantem o bem-estar dos animais enquanto exploram ambientes exuberantes e detalhados.

O jogo combina construção criativa, gestão de recursos e resolução de problemas simples. Adequado para idades entre os 5 e os 12 anos, o jogo é acessível graças aos controlos intuitivos, à jogabilidade não violenta e aos temas adequados para toda a família.

Podes completar 30 cenários de campanha, enfrentar 20 jardins zoológicos no modo de desafio e jogar em modo cooperativo com até quatro pessoas. As interações entre os animais, a gestão de crises e a personalização do jardim zoológico mantêm a jogabilidade variada e envolvente. Os gráficos são coloridos e realistas, destacando as características únicas de cada espécie.

Por que é que o escolhemos Uma simulação criativa, envolvente e educativa que oferece às crianças uma experiência prática de gestão, ao mesmo tempo que exploram os cuidados com os animais e o pensamento estratégico.

Veredicto final: O «Zoo Tycoon: Coleção Definitiva de Animais» permite que as crianças e as famílias se divirtam a construir e gerir um jardim zoológico juntas, combinando diversão, aprendizagem e criatividade num ambiente seguro e acessível.

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21. A Aventura do Super Lucky [Melhor jogo de plataformas 3D para crianças mais novas]

A nossa pontuação 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas 3D / Aventura Ano de lançamento 2017 Desenvolvedor/Editora Playful Corp / Microsoft Studios Ideal para Crianças dos 5 aos 12 anos O que gostei Gráficos alegres, jogabilidade fácil, acessível para principiantes

O A Aventura do Super Lucky é um jogo de plataformas em 3D cheio de cor que acompanha o Lucky Swiftail, uma raposa corajosa numa missão para recuperar o Livro das Eras e ajudar a sua irmã Lyra. Os jogadores percorrem mundos coloridos repletos de moedas, trevos, puzzles e mini-níveis que misturam arenas 3D, deslocamento lateral em 2D e desafios ao estilo Sokoban.

Lutas contra chefes, itens colecionáveis e segredos escondidos dão mais variedade à jogabilidade. Adequado para idades entre os 5 e os 12 anos, o jogo é acessível graças aos controlos simples, aos gráficos alegres e aos elementos da história descontraídos.

Os jogadores exploram cinco mundos principais, cada um com vários níveis e desafios adicionais. Recolher trevos desbloqueia a progressão, enquanto os quebra-cabeças secundários e os minijogos diversificam a jogabilidade. A estética é vibrante, divertida e cativante para os jogadores mais novos, com um design de níveis claro que dá ênfase à exploração e à descoberta.

Porque é que o escolhemos Um jogo de plataformas envolvente, com uma apresentação divertida e colorida que ensina a resolver problemas, a ter noção espacial e a ser perseverante, mantendo sempre um tom amigável e divertido.

Veredicto final: O «A Aventura do Super Lucky» oferece às crianças uma experiência de plataforma segura e divertida, com um design de níveis criativo, personagens encantadoras e uma progressão baseada na história que incentiva a exploração.

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22. Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged [Melhor Jogo de Corridas Arcade]

A nossa pontuação 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Corrida / Arcade Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor/Editora Milestone S.r.l. / Milestone S.r.l. Ideal para Rapazes e raparigas dos 5 aos 12 anos O que gostei Ação trepidante, gráficos coloridos, controlos fáceis

O Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged é um jogo de corridas arcade para a Xbox, com um ritmo alucinante, onde carros em miniatura competem em pistas criativas, ambientadas em locais do dia a dia, como quintais, restaurantes, campos de minigolfe e museus.

Podes fazer acrobacias que desafiam a gravidade, saltos duplos e derrapagens laterais, enquanto corres contra a IA ou amigos no modo multijogador em ecrã partilhado ou online. O jogo é indicado para idades entre os 5 e os 12 anos, com controlos simples, gráficos coloridos e uma experiência de corrida divertida e ideal para toda a família. O modo cooperativo local torna-o um dos jogos para Xbox de dois jogadores mais envolventes para pais e filhos.

Podes personalizar mais de 130 veículos, escolher entre seis categorias de desempenho e criar as tuas próprias pistas na «Track Room», partilhando-as online.

Por que é que o escolhemos Os designs criativos das pistas, os veículos altamente personalizáveis e as corridas acessíveis ao estilo arcade tornam-no perfeito para crianças e famílias que gostam de uma jogabilidade criativa e de alta velocidade.

Veredicto final: O Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged oferece corridas emocionantes com visuais divertidos e diversão cooperativa. Isto torna-o uma escolha de destaque para pais que procuram um jogo de corridas seguro e emocionante para as crianças.

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23. Disney Dreamlight Valley [Melhor Simulação de Vida Acolhedora]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de vida / Aventura Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor/Editora Gameloft / Gameloft Ideal para Crianças dos 7 aos 12 anos O que gostei Aldeia mágica, personagens simpáticas, jogabilidade relaxante

Sobre o Disney Dreamlight Valley é um jogo de simulação de vida acolhedor, onde as crianças exploram uma aldeia mágica repleta de personagens da Disney e da Pixar. Os jogadores recolhem recursos, preparam refeições, criam mobiliário, eliminam os espinhos mágicos «Night Thorns» e personalizam as suas casas e roupas. Adequado para idades entre os 7 e os 12 anos, graças aos controlos simples, temas leves e humor para toda a família.

A característica mais marcante do jogo é construir amizades com personagens adorados enquanto ganhas recompensas e personalizas o vale, o que o torna criativo e envolvente para as crianças. Combina uma jogabilidade interativa que mantém uma experiência alegre e confortável com o charme familiar da televisão, o que o torna um dos melhores jogos com enredo na Xbox para crianças pequenas.

Por que é que o escolhemos Incentiva a criatividade e a resolução de problemas enquanto interages com as tuas personagens favoritas da Disney, como o Mickey Mouse, a Minnie Mouse, o Pateta, o Pato Donald, a Pata Margarida e o Tio Patinhas.

Veredicto final: Uma experiência segura, criativa e relaxante, perfeita para as crianças, enquanto os pais podem desfrutar de uma jogabilidade saudável e ideal para toda a família.

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24. Gigantosaurus: The Game [O melhor jogo de plataformas com tema de dinossauros]

A nossa pontuação 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas / Aventura Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor/Editora WildSphere / Outright Games eu informo Ideal para Crianças dos 3 aos 6 anos O que gostei Gráficos coloridos, jogabilidade simples, exploração baseada na história

O «Gigantosaurus: The Game» é um jogo de plataformas simples com tema de dinossauros, baseado na popular série de TV infantil. Os jogadores exploram ambientes pré-históricos, resolvem quebra-cabeças e correm por níveis coloridos ao lado do Rocky, do Tiny, do Mazu e do Bill. Os gráficos coloridos, os dinossauros simpáticos e os controlos fáceis tornam este jogo ideal para crianças dos 3 aos 6 anos.

O seu encanto único reside na combinação de quebra-cabeças simples com corridas de dinossauros em ritmo acelerado, o que incentiva tanto a exploração como os reflexos rápidos nos jogadores mais novos.

Porque é que o escolhemos É uma aventura divertida e segura que desenvolve a capacidade de resolução de problemas e as habilidades motoras nas crianças pequenas.

Veredicto final: O «Gigantosaurus: The Game» é uma boa escolha para crianças mais novas que gostam de dinossauros e de jogos de plataformas simples. Os seus quebra-cabeças simples, as secções de corrida animadas e as personagens familiares facilitam a adaptação ao jogo.

25. Unravel Two [Melhor jogo de plataformas e quebra-cabeças para trabalho em equipa]

A nossa pontuação 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de quebra-cabeças e plataformas / Aventura Ano de lançamento 2018 Desenvolvedor/Editora Coldwood Interactive / Electronic Arts Ideal para Crianças dos 7 aos 12 anos O que gostei Jogabilidade saudável, foco na cooperação, visualmente encantador

O Unravel Two é um jogo de plataformas e quebra-cabeças super simpático, onde controlas dois Yarnys, pequenas criaturas adoráveis feitas de fio, para explorares ambientes lindamente criados. Resolves quebra-cabeças baseados na física, balanças-te por cima de abismos e interages com a natureza em florestas vibrantes, praias e faróis.

Adequado para idades entre os 7 e os 12 anos, o jogo é perfeito para jogadores mais novos graças aos seus controlos simples, temas suaves e enfoque cooperativo.

A sua característica mais marcante é a jogabilidade cooperativa local, que permite que um ou dois jogadores trabalhem em conjunto para superar desafios, aprenderem a trabalhar em equipa e resolverem problemas num mundo sereno e centrado na história.

Por que é que o escolhemos Promove a cooperação, a paciência e o pensamento criativo numa aventura encantadora e não violenta.

Veredicto final: O Unravel Two estimula a resolução criativa de problemas e o trabalho em equipa, ao mesmo tempo que exploras mundos comoventes, repletos de imagens vívidas e desafios seguros e imaginativos.

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O meu veredicto geral sobre os melhores jogos da Xbox para crianças

A melhor escolha depende menos de qual é o jogo mais bem classificado e mais do que realmente mantém o teu filho interessado. Um bom jogo para a Xbox deve ser adequado à idade dele, ao ritmo que ele prefere e se ele gosta de jogar sozinho ou de partilhar o comando.

Para uma enorme variedade de jogabilidade → O Roblox dá às crianças mais velhas acesso a uma gama enorme de experiências criadas pela comunidade, especialmente quando os controlos parentais estão configurados de antemão.

dá às crianças mais velhas acesso a uma gama enorme de experiências criadas pela comunidade, especialmente quando os controlos parentais estão configurados de antemão. Para jogar em cooperação com a família → O Overcooked! À vontade transforma tarefas simples de cozinha num trabalho de equipa divertido e dá aos jogadores mais novos um caminho mais fácil através do Modo de Assistência.

transforma tarefas simples de cozinha num trabalho de equipa divertido e dá aos jogadores mais novos um caminho mais fácil através do Modo de Assistência. Para uma exploração descontraída → O Slime Rancher combina a coleção de criaturas com uma gestão simples e dá às crianças muita liberdade para explorarem ao seu próprio ritmo.

combina a coleção de criaturas com uma gestão simples e dá às crianças muita liberdade para explorarem ao seu próprio ritmo. Para brincadeiras ativas → O Just Dance Edição 2026 põe toda a gente a mexer-se e funciona especialmente bem quando o tempo de jogo se torna uma atividade familiar partilhada.

põe toda a gente a mexer-se e funciona especialmente bem quando o tempo de jogo se torna uma atividade familiar partilhada. Para os fãs de jogos de plataformas → O SpongeBob SquarePants: Bundle reúne duas aventuras coloridas num único pacote, com personagens conhecidas e imensos itens colecionáveis para descobrires.

Começaria por escolher um jogo que se adapte ao que o teu filho já gosta de fazer fora da Xbox. As crianças que gostam de resolver coisas em conjunto podem dar-se bem com jogos cooperativos, enquanto os colecionadores e exploradores podem manter-se interessados por mais tempo num jogo do tipo «sandbox». O jogo certo é, normalmente, aquele ao qual eles ficam ansiosos por voltar, e não simplesmente aquele com o nome mais conhecido.

Perguntas frequentes