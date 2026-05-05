Os 15 melhores jogos da série Need for Speed em 2026

Já te perguntaste qual é o melhor jogo da série Need for Speed? Bem, sendo uma das séries mais conhecidas e consolidadas, a NFS lançou imensos títulos icónicos.

Muitos jogadores já acumularam centenas de horas a tentar conseguir o carro desportivo dos sonhos ou tornar-se o piloto mais procurado no Most Wanted. Apesar de o primeiro jogo da série ter sido lançado em 1994, já naquela altura surpreendeu os jogadores com gráficos avançados e uma física realista dos carros .

Estás a começar agora a conhecer a série e não queres perder os melhores jogos de corridas? Então, a nossa seleção dos melhores jogos Need for Speed foi feita à tua medida!

As nossas melhores escolhas de jogos Need for Speed

Antes de passarmos à lista completa dos jogos de alta velocidade, escolhemos várias sugestões que merecem definitivamente a tua atenção. Aqui estão os 15 melhores jogos Need for Speed que se destacam dos restantes da série:

1 Need for Speed: Most Wanted 2005 Corridas de rua ao estilo arcade com a polícia, um mundo aberto e um sistema de «lista negra». O modo de carreira conta com 15 adversários que tens de derrotar no teu caminho para o sucesso. Buy now 2 Need for Speed: Hot Pursuit 2010 Perseguições policiais intensas, emoções fortes e velocidades elevadas. A característica única do jogo é a possibilidade de escolheres se queres jogar como polícia ou como piloto. Buy now 3 Need for Speed: Rivals 2013 É um dos primeiros jogos da série NFS com um mundo aberto. Tem modo multijogador, bem como mudanças dinâmicas de papéis entre polícias e pilotos. Buy now

Estes são apenas alguns dos títulos excecionais desta lista, por isso não deixes de continuar a ler para saberes mais!

Os 15 melhores jogos Need for Speed em 2026

A maior parte da série centra-se em corridas de rua ilegais e nas tentativas dos pilotos de evitar serem apanhados pela polícia. Por vezes, porém, os criadores afastaram-se do enredo principal, como no jogo «Shift», onde foi introduzida uma mecânica de corridas em pistas profissionais.

Uma análise detalhada dos melhores jogos da série vai ajudar-te a escolher algo que te interesse. Apesar de o último jogo da série ter sido lançado em 2022, os criadores insistem que o projeto NFS não está encerrado e que, em breve, poderemos ter novas aventuras de corridas. Vamos direto ao assunto.



1. Need for Speed: Most Wanted [O melhor jogo de corridas de carros com perseguições policiais]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS2, série Xbox, Xbox 360, GameCube, PSP Ano de lançamento 2005 Foco da jogabilidade Corridas de rua com um sistema de progressão estruturado Interação com a polícia Perseguições policiais intensas Tempo médio de jogo 15–20 horas (modo carreira) Pontuação no Metacritic 84

O Need for Speed: Most Wanted não é só um jogo de corridas, mas um clássico de culto que ainda hoje é considerado uma referência entre alguns dos melhores jogos de corridas. Combina com sucesso vários elementos-chave: um mundo aberto equilibrado, perseguições policiais intensas e um sistema de progressão bem pensado.

O principal objetivo do jogo é chegar ao topo da «Lista Negra» dos melhores pilotos de corridas de rua da cidade. Também pode ser considerado um dos jogos mais intensos de toda a série – o criador conseguiu o equilíbrio perfeito entre o estilo arcade e o realismo. O que podes gostar:

Cada corrida pode transformar-se de repente numa cena de ação emocionante com helicópteros, barricadas e veículos da SWAT.

Estão disponíveis carros lendários, incluindo o BMW M3 GTR, que se tornou o símbolo da série.

A cidade está repleta de rampas, recantos escondidos para fugir da polícia e percursos panorâmicos.

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2. Need for Speed: Hot Pursuit [Melhor Jogo de Corridas Arcade]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3, Xbox 360, Wii, Switch (para a versão remasterizada) Ano de lançamento 2010 Foco da jogabilidade Corridas ao estilo arcade Interação com a polícia Perseguições dinâmicas com ferramentas como EMPs, faixas de pregos e bloqueios de estrada Tempo médio de jogo 12–15 horas (modo carreira; mais tempo no modo multijogador) Pontuação no Metacritic 88

Este é um verdadeiro simulador de adrenalina que trouxe a série de volta às suas raízes. O jogo apresenta um sistema de perseguições dinâmico, onde as unidades policiais têm capacidades alargadas, desde pás de espigões a bloqueios de estrada. Este jogo ocupa espaço, e no bom sentido. Aqui, vais encontrar um verdadeiro jogo de corridas em mundo aberto, onde cada pista no Condado de Seacrest foi cuidadosamente concebida.

Uma das novidades é a introdução do sistema Autolog, que permite aos jogadores compararem recordes e desafiarem outros. Graças a esta mecânica, a competição vai além das corridas habituais no modo história. O que vais curtir durante o jogo:

Jogabilidade ao estilo do Burnout Paradise – cada acidente parece verdadeiramente espetacular e as perseguições são emocionantes

Os carros comportam-se de forma realista, mas os controlos continuam a ser simples e responsivos

Veículos exóticos – o mundo do jogo conta com muitos supercarros de elite, incluindo o Bugatti Veyron, o Lamborghini Murciélago e o McLaren F1 (sim, sim e sim)

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3. Need for Speed: Rivals [A melhor experiência multijogador de Need for Speed]

A nossa pontuação Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Ano de lançamento 2013 Foco da jogabilidade Corridas num mundo aberto com integração perfeita entre os modos para um jogador e multijogador Interação com a polícia Os jogadores podem escolher entre ser pilotos ou polícias Tempo médio de jogo 18–25 horas (duas campanhas + modo multijogador) Pontuação no Metacritic 80

O Need for Speed: Rivals foi um verdadeiro ponto de viragem para a série, combinando um jogo de corridas em mundo aberto com um modo multijogador dinâmico, onde outros jogadores podiam juntar-se à tua corrida sem interrupções. Este jogo destaca-se na lista dos melhores jogos de mundo aberto graças à facilidade de alternar entre ser um piloto e um polícia. Cada lado tem as suas próprias características e mecanismos únicos para afetar os adversários.

O jogo introduziu o sistema AllDrive, eliminando as barreiras entre o modo para um jogador e o modo online. Os jogadores podem competir uns contra os outros em tempo real, sem ecrãs de carregamento.

O que eu gostei:

A possibilidade de te juntares instantaneamente a corridas com amigos ou de te divertires a atrapalhar outros jogadores que estão a tentar chegar à meta na corrida deles

Várias funcionalidades policiais, como helicópteros, barreiras de espigões e EMPs, que tornam muito mais difícil para os pilotos competirem

Uma grande garagem de carros, desde clássicos tunados a supercarros potentes

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4. Need for Speed: Payback [O melhor jogo com uma história envolvente ao estilo «Fast & Furious»]

A nossa pontuação Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2017 Foco da jogabilidade Corridas com uma história central e cenas cinematográficas Interação com a polícia Perseguições policiais programadas durante missões específicas Tempo médio de jogo 20–25 horas (história principal; mais de 35 para completar tudo) Pontuação no Metacritic 61

O Need for Speed: Payback afasta-se das clássicas corridas de rua e centra-se num enredo que lembra os filmes «Fast & Furious». Aqui não há competições normais – cada corrida parece uma cena de um grande sucesso de bilheteira, com saltos, perseguições e acidentes épicos. O jogo introduziu um sistema de personalização avançado, que permite aos jogadores construir o carro dos seus sonhos, partindo de uma carroçaria enferrujada e terminando num hipercarro a todo o gás. A jogabilidade mistura corridas de arrancada, corridas todo-o-terreno e corridas de drift, oferecendo uma experiência de condução única. No entanto, o produto final recebeu críticas mistas devido ao sistema de caixas de saque pagas no lançamento, mas depois das atualizações, o jogo ficou significativamente melhor.

Características:

Um enredo dinâmico, algo que não é muito comum em jogos de corridas

As alterações de afinação não alteram só a aparência do carro, mas também as suas características técnicas

Um mundo aberto deslumbrante – desertos vastos, desfiladeiros intermináveis e, claro, uma cidade noturna hipnotizante

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5. Need for Speed: The Run [Melhor Jogo de Corridas Cinemático]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3, Xbox 360, Wii, Nintendo DS Ano de lançamento 2011 Foco da jogabilidade Corrida através do país, de São Francisco a Nova Iorque, com uma narrativa central Interação com a polícia Encontros com a polícia programados e integrados no enredo Duração média 6–8 horas (história principal; experiência curta e cinematográfica) Pontuação no Metacritic 68

O Need for Speed: The Run não é só sobre corridas – é uma verdadeira viagem pela América, de São Francisco a Nova Iorque. Ao contrário de outros jogos da série, não há liberdade para explorar o mundo, mas cada secção do percurso é única. Vais encontrar montanhas nevadas e as estradas desertas dos Estados Unidos. Uma das novidades do jogo é que, pela primeira vez, foram adicionados momentos em que o protagonista pode sair do carro.

A mecânica de corrida também foi atualizada – aqui, é importante não só ultrapassar o teu adversário, mas também evitar vários obstáculos na pista. Entre eles estão o tráfego em sentido contrário e deslizamentos de terra.

O que vais adorar:

As cenas cinematográficas aumentam a tensão e criam um efeito semelhante ao de um filme, o que torna a experiência interessante para veres nos teus momentos livres

Cenas de perseguição intensas que rivalizam com os sucessos de bilheteira de Hollywood

Paisagens naturais deslumbrantes da América

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6. Need for Speed Heat [Melhor personalização de carros da série]

A nossa pontuação Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Foco da jogabilidade Corridas em dois modos: durante o dia e corridas de rua ilegais à noite Interação com a polícia Presença policial agressiva à noite, com níveis de perseguição cada vez mais intensos Tempo médio de jogo 20–30 horas (história principal + exploração) Pontuação no Metacritic 72

O jogo marcou um verdadeiro regresso da série às corridas de rua clássicas, mas com gráficos modernos e mecânicas avançadas, tendo em conta a física realista. Entre as suas características, destaco a mudança dinâmica entre o dia e a noite: as competições legais decorrem durante o dia e as corridas ilegais ocorrem à noite, onde também terás de lidar com a polícia. Também gostei da personalização dos carros; é uma das mais detalhadas e profundas de toda a série. O modo de mundo aberto permite-te explorar Palm City sem quaisquer limitações.

O que há de interessante no jogo:

Perseguições policiais noturnas emocionantes – quanto mais tempo correres, mais agressivamente a polícia reage

Podes afinar todos os aspetos do carro

Efeitos de néon brilhantes e gráficos criam uma atmosfera única

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7. Need for Speed: Porsche Unleashed [Melhor jogo da série NFS dedicado a uma marca de carros]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS1 Ano de lançamento 2000 Foco da jogabilidade Foco na história da Porsche com uma abordagem de corridas ao estilo de simulação Interação com a polícia Mínima Tempo médio de jogo 12–15 horas (modo carreira; mais tempo para completares a coleção de carros) Pontuação no Metacritic 78

O Need for Speed: Porsche Unleashed é um dos títulos mais originais da série, inteiramente dedicado aos icónicos carros da Porsche. Aqui não há perseguições policiais nem corridas de rua – o foco principal está na condução e na história da marca. Vais poder conduzir vários carros, desde modelos clássicos dos anos 50 até supercarros modernos.

O que vais gostar:

Uma oportunidade única para explorar a evolução da marca Porsche

Alguns carros são bastante difíceis de conduzir, e os erros na pista podem sair caros

Mesmo depois de anos, o jogo continua a ser relevante

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8. Need for Speed: Hot Pursuit 2 [Melhor Jogo Clássico de Corridas Arcade]

A nossa pontuação Enebameter 8.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS2, Xbox, GameCube Ano de lançamento 2002 Foco da jogabilidade Corridas arcade Interação com a polícia Proeminente; os jogadores podem fugir da polícia enquanto pilotos ou jogar no papel de polícias Tempo médio de jogo 10–12 horas (progressão na carreira) Pontuação no Metacritic 89

O Need for Speed: Hot Pursuit 2 é um dos melhores jogos de corridas arcade do início dos anos 2000. Aqui, o foco está na ação pura, em perseguições espetaculares e em altas velocidades. O jogo apresenta um sistema único de perseguição policial. Não há mecânicas complexas nem um mundo aberto como noutros jogos, mas a velocidade pura e a adrenalina tornam-no incrivelmente divertido.

O que gostámos:

A polícia usa todos os meios possíveis para parar os pilotos

Os carros têm uma condução suave, o que é perfeito para corridas arcade

Pistas de verão, céus ao pôr-do-sol e estradas perfeitas para correr – o que mais precisas para uma experiência de jogo emocionante?

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9. Need for Speed: Shift [O melhor jogo de corridas realista da série]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3, Xbox 360, PlayStation Portable, dispositivos móveis (iOS, Android) Ano de lançamento 2009 Foco da jogabilidade Corridas no estilo de simulação, com ênfase na física de condução realista Interação com a polícia Nenhuma Tempo médio de jogo 10–15 horas (modo carreira) Pontuação no Metacritic 83

O Need for Speed: Shift foi uma mudança radical em relação às corridas de rua e às perseguições policiais, oferecendo um estilo de jogo mais realista que se assemelha aos simuladores de corridas. Em vez de exploração livre e perseguições pela cidade, os jogadores têm à disposição corridas profissionais em pistas. Além disso, esta versão está disponível para jogares no teu dispositivo móvel.

O que gostei:

Física realista que transmite o peso e a inércia do carro

Os danos nos carros mais realistas de toda a série

As corridas decorrem em circuitos de renome

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10. Need for Speed: Underground [Melhor jogo de corridas de rua com tuning]

A nossa pontuação Enebameter 7.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS2, Xbox, GameCube, GBA Ano de lançamento 2003 Foco da jogabilidade Corridas urbanas com amplas opções de personalização dos carros Interação com a polícia Nenhuma Tempo médio de jogo 12–15 horas (modo carreira) Pontuação no Metacritic 85

Um jogo icónico, possivelmente o melhor da série Need for Speed, que continua atual mesmo anos depois do seu lançamento. Foi aqui que, pela primeira vez, foi introduzida a mecânica de afinação avançada dos carros. A personalização permite-te alterar não só a aparência do carro, mas também as suas especificações técnicas. O jogo centra-se totalmente nas corridas clandestinas, incluindo corridas de arrancada e de drift.

O que gostei:

Os detalhes, os kits de carroçaria, as luzes de néon, os autocolantes, a personalização de cada parte do carro – tudo o que é preciso para personalizar

As luzes brilhantes da cidade à noite, carros elegantes e a banda sonora que ainda me ressoa na cabeça

O «Underground» lançou as bases para futuros sucessos da série

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11. Need for Speed 2: Shift 2 Unleashed [Melhor compromisso com o realismo na série NFS]

A nossa pontuação Enebameter 7.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Ano de lançamento 2011 Foco da jogabilidade Simulação de corridas em pista com física avançada Interação com a polícia Nenhuma Tempo médio de jogo 15–20 horas (carreira principal; mais para 100%) Pontuação no Metacritic N/A

O simulador de corridas mais hardcore da série NFS. O Need for Speed Shift 2 Unleashed troca as perseguições em mundo aberto por uma IA agressiva e uma curva de aprendizagem que castiga o jogador casual. Mas se gostas de um desafio, então este jogo vai ser a tua inspiração. Oferece afinação detalhada, uma câmara no capacete para maior imersão e um foco em circuitos do mundo real.

O que eu gostei:

Realismo brutal, especialmente com a câmara no capacete e o efeito de desfoque

de movimento

de movimento Condução realista, não é para quem tem o coração

fraco

fraco Um verdadeiro teste às tuas habilidades ao volante, a milhas de distância da sensação de jogo arcade

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12. Need for Speed Unbound [Os melhores gráficos da série NFS]

A nossa pontuação Enebameter 7.1/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS5, Xbox Series X|S Ano de lançamento 2022 Foco da jogabilidade Corridas de rua com efeitos estilizados e sistema de apostas Interação com a polícia Perseguições intensas e frequentes com níveis de alerta cada vez mais elevados Duração média do jogo 18–25 horas (história; mais de 35 horas com conteúdo adicional) Pontuação no Metacritic 77

O Need for Speed Unbound dá vida ao graffiti com efeitos cel-shaded e sobreposições de animação arrojadas que transbordam personalidade. É uma nova geração do NFS. É uma espécie de mistura entre a estética do hip-hop e uma mecânica de jogo sólida. E pronto. A história é um pouco esquecível, MAS a condução dos carros é algo que nunca experimentaste nem viste na série. Além disso, prepara-te para uns gráficos fantásticos.

O que gostei:

Um estilo visual louco que funciona mesmo em movimento



As apostas de alto risco antes das corridas aumentam a tensão



Lista de carros modernos e acabamento de última geração

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13. Need for Speed: High Stakes [Um clássico extremamente subestimado]

A nossa pontuação Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS1 Ano de lançamento 1999 Foco da jogabilidade Corridas ao estilo arcade com um sistema de carreira e de risco bem desenvolvido Interação com a polícia Sim. Perseguições emocionantes em pistas desafiantes Tempo médio de jogo 10–12 horas (carreira + desafios) Pontuação no Metacritic 86

Uma joia esquecida que acrescentou peso emocional: se destruíres o carro, pagas as consequências. O High Stakes introduziu sistemas de danos e um modo de carreira com dinheiro em jogo! Este é provavelmente mais intenso do que os seus antecessores. As perseguições da polícia eram implacáveis e os gráficos eram impressionantes para a época.

O que gostei:

As corridas pareciam pessoais porque eram carros reais, com apostas

reais

reais Um dos primeiros jogos a dar importância

aos danos nos veículos

aos danos nos veículos Ótimo equilíbrio entre diversão arcade e desafio

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14. Need for Speed: No Limits [Melhor jogo NFS para telemóvel]

A nossa pontuação Enebameter 6.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas iOS, Android Ano de lançamento 2015 Foco da jogabilidade Corridas de rua curtas e melhorias nos carros Interação com a polícia Perseguições ocasionais, eventos especiais Tempo médio de jogo 20–30 horas (serviço móvel contínuo; sem fim definido) Pontuação no Metacritic 67

O Need for Speed No Limits é mais do que um jogo gratuito feito só para ganhar dinheiro (e estou a falar a sério). É um jogo de corridas surpreendentemente bem feito, concebido para dispositivos móveis. Se te apetece algo casual e emocionante, aqui está. As corridas são curtas neste jogo e as melhorias exigem algum esforço, mas são gratificantes. Foi concebido para te dar uma dose de adrenalina em qualquer lugar, e a EA mantém-no atualizado com novos conteúdos.

Este é provavelmente o jogo ideal para os fãs de NFS que passam muito tempo em movimento. Só porque não tens uma consola, não significa que não possas desfrutar de um pouco de diversão nas corridas.

O que eu gostei:

A verdadeira sensação do NFS no teu bolso



Gráficos impressionantes para um jogo

para telemóvel

para telemóvel Afinação e estrutura de eventos autênticas

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15. Need for Speed: Carbon [As melhores corridas em desfiladeiros e jogabilidade baseada em equipas]

A nossa pontuação Enebameter 6.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS2, PS3, Xbox, Xbox 360, GameCube, Wii, PSP Ano de lançamento 2006 Foco da jogabilidade Corridas de rua por território com dinâmica de equipas e duelos em desfiladeiros Interação com a polícia Sim, através de perseguições intensas que se intensificam com os níveis de alerta Duração média do jogo 12–18 horas (modo carreira + corridas secundárias) Pontuação no Metacritic 77

O Need for Speed: Carbon expandiu o mundo das corridas clandestinas ao introduzir uma dinâmica baseada em equipas e o emocionante modo Canyon Duel. Os jogadores podiam recrutar colegas de equipa com habilidades específicas. Era preciso ganhar vantagens durante as corridas. O cenário do jogo passa das ruas urbanas para estradas de desfiladeiro, o que proporciona uma condução fantástica.

O que gostei:

Os Canyon Duels

cheios de adrenalina

cheios de adrenalina A mecânica estratégica das equipas, que dá mais profundidade às corridas



Opções de personalização variadas que melhoravam tanto a estética como o desempenho

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Jogos da série Need for Speed: Títulos com as melhores mecânicas de condução

Os jogadores detestam comandos imprecisos. Por isso, vamos falar da sensação de jogo. O Need for Speed: Heat oferece uma condução precisa e responsiva, perfeita para quem adora derrapagens, enquanto o Unbound é mais ao estilo arcade. É divertido, mas divide opiniões. Por outro lado, o Hot Pursuit Remastered não é puro caos a alta velocidade, com precisão suficiente para te manter viciado.

A condução é importante, e esta análise deixa isso claro: alguns jogos premiam o controlo, outros premiam a ousadia. Ao escolheres entre os melhores jogos Need for Speed, verifica sempre como é a condução. Explora a lista classificada e descobre o jogo com a condução perfeita para ti.

Jogos NFS: A evolução das perseguições policiais

No início, os polícias no Need for Speed eram como papel de parede: barulhentos, chamativos e fáceis de ignorar. No Hot Pursuit (1998), ouvia-se uma sirene e deixava-os para trás em trinta segundos. Sem esforço. Não havia nada em jogo. Era tudo só por diversão. Mas depois surgiu o «Most Wanted» (2005) e tudo mudou.

De repente, não era uma corrida a menos que estivesses a desviar-te de bloqueios de estrada ou a ziguezaguear por entre faixas de espigões como um mágico de rua. Tinhas de ser esperto e um bocadinho imprudente. Em «Hot Pursuit» (2010) e «Rivals», a polícia já estava armada. EMPs, aríetes elétricos. Estavas a fugir de uma equipa de intervenção coordenada, cheia de gadgets e com um rancor enorme.

E depois o Heat elevou a fasquia. Durante o dia, as corridas eram tranquilas. Mas à noite? Era aí que as coisas ficavam perigosas. Quanto mais corrias, mais quente ficava. A polícia não dava tréguas. Mal terminavas uma corrida, já eras perseguido como se tivesses roubado a lua. Eis como o caos foi aumentando:

Nível de Intensidade 1 : Um carro, algumas luzes, só a aquecer.



: Um carro, algumas luzes, só a aquecer. Nível de Intensidade 2 : Começam a chamar reforços. Aparecem bloqueios de estrada.



: Começam a chamar reforços. Aparecem bloqueios de estrada. Nível de Intensidade 3 : Helicópteros. Barras de espinhos. As ruas ficam sufocantes.



: Helicópteros. Barras de espinhos. As ruas ficam sufocantes. Nível de intensidade 4 : Trazem Corvettes. Eles batem em ti. Não se importam.



: Trazem Corvettes. Eles batem em ti. Não se importam. Nível de intensidade 5: Veículos blindados, IA agressiva e guerra de rua em grande escala. Não há limites para a luta.

É aí que o Need for Speed parece mais vivo.

Até que ponto a personalização é realmente profunda em cada jogo da série NFS?

Nem todos os jogos NFS dão resposta à cultura do modding. O Underground 2 estabeleceu o padrão com personalização visual completa, enquanto o Payback introduziu a procura de peças e a mecânica de saque. É controverso e complexo. O Heat reuniu tudo isso com uma interface moderna e uma liberdade estética alucinante. Se curtes decorações, cores do fumo dos pneus e ajustes na ECU, esta funcionalidade é importante. Ponto final.

Cada um dos principais jogos da série Need for Speed aborda a personalização de forma diferente. Alguns vão ao pormenor, outros ficam por cima. Dá uma olhadela na lista para veres quais os jogos que te permitem personalizar o teu carro à tua maneira.

Ordem de lançamento dos jogos Need for Speed

Desde o lançamento do primeiro jogo, já foram lançadas 26 edições do NFS no mercado. Aqui estão as principais edições, por ordem de lançamento.

N.º Título Data de lançamento 1 A Necessidade de Velocidade 31 de agosto de 1994 2 Need for Speed II 31 de março de 1997 3 Need for Speed: V-Rally 3 de julho de 1997 4 Need for Speed III: Hot Pursuit 25 de março de 1998 5 Need for Speed: High Stakes 1 de março de 1999 6 Need for Speed: Porsche Unleashed 29 de fevereiro de 2000 7 Need for Speed: Hot Pursuit 2 2 de outubro de 2002 8 Need for Speed: Underground 17 de novembro de 2003 9 Need for Speed: Underground 2 15 de novembro de 2004 10 Need for Speed: Most Wanted 15 de novembro de 2005 11 Need for Speed: Carbon 31 de outubro de 2006 12 Need for Speed: ProStreet 14 de novembro de 2007 13 Need for Speed: Undercover 18 de novembro de 2008 14 Need for Speed: Shift 15 de setembro de 2009 15 Need for Speed: Nitro 3 de novembro de 2009 16 Need for Speed: World 27 de julho de 2010 17 Need for Speed: Hot Pursuit (2010) 16 de novembro de 2010 18 Shift 2: Desencadeado 29 de março de 2011 19 Need for Speed: The Run 15 de novembro de 2011 20 Need for Speed: Most Wanted (2012) 30 de outubro de 2012 21 Need for Speed: Rivals 15 de novembro de 2013 22 Need for Speed: No Limits 30 de setembro de 2015 23 Need for Speed (2015) 3 de novembro de 2015 24 Need for Speed: Payback 10 de novembro de 2017 25 Need for Speed: Heat 8 de novembro de 2019 26 Need for Speed Unbound 2 de dezembro de 2022

Perguntas frequentes