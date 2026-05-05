Jump to:

Skip to content
Home » Games » Os 15 melhores jogos da série Need for Speed em 2026

Os 15 melhores jogos da série Need for Speed em 2026

Viktoriia Kononova
Viktoriia Kononova Contributing Writer | Hollow Knight Enthusiast, Story-Driven Games Focus
Fact checked by: Vita Stevens
Updated: October 1, 2026
Os 15 melhores jogos da série Need for Speed em 2026
Image credit: EA Black Box

Já te perguntaste qual é o melhor jogo da série Need for Speed? Bem, sendo uma das séries mais conhecidas e consolidadas, a NFS lançou imensos títulos icónicos.

Muitos jogadores já acumularam centenas de horas a tentar conseguir o carro desportivo dos sonhos ou tornar-se o piloto mais procurado no Most Wanted. Apesar de o primeiro jogo da série ter sido lançado em 1994, já naquela altura surpreendeu os jogadores com gráficos avançados e uma física realista dos carros.

Estás a começar agora a conhecer a série e não queres perder os melhores jogos de corridas? Então, a nossa seleção dos melhores jogos Need for Speed foi feita à tua medida!

As nossas melhores escolhas de jogos Need for Speed

Antes de passarmos à lista completa dos jogos de alta velocidade, escolhemos várias sugestões que merecem definitivamente a tua atenção. Aqui estão os 15 melhores jogos Need for Speed que se destacam dos restantes da série:

  1. Need for Speed: Most Wanted 2005
    RACING
    Corridas de rua ao estilo arcade com a polícia, um mundo aberto e um sistema de «lista negra». O modo de carreira conta com 15 adversários que tens de derrotar no teu caminho para o sucesso.
    Buy now
  2. Need for Speed: Hot Pursuit 2010
    RACING
    Perseguições policiais intensas, emoções fortes e velocidades elevadas. A característica única do jogo é a possibilidade de escolheres se queres jogar como polícia ou como piloto.
    Buy now
  3. Need for Speed: Rivals 2013
    RACING
    É um dos primeiros jogos da série NFS com um mundo aberto. Tem modo multijogador, bem como mudanças dinâmicas de papéis entre polícias e pilotos.
    Buy now

Estes são apenas alguns dos títulos excecionais desta lista, por isso não deixes de continuar a ler para saberes mais!

Os 15 melhores jogos Need for Speed em 2026

A maior parte da série centra-se em corridas de rua ilegais e nas tentativas dos pilotos de evitar serem apanhados pela polícia. Por vezes, porém, os criadores afastaram-se do enredo principal, como no jogo «Shift», onde foi introduzida uma mecânica de corridas em pistas profissionais.

Uma análise detalhada dos melhores jogos da série vai ajudar-te a escolher algo que te interesse. Apesar de o último jogo da série ter sido lançado em 2022, os criadores insistem que o projeto NFS não está encerrado e que, em breve, poderemos ter novas aventuras de corridas. Vamos direto ao assunto.

1. Need for Speed: Most Wanted [O melhor jogo de corridas de carros com perseguições policiais]

Need for Speed: Most Wanted - O melhor jogo de corridas de carros com perseguições policiais
A nossa pontuação
Enebameter 10/10
PlataformasPC, PS2, série Xbox, Xbox 360, GameCube, PSP
Ano de lançamento2005
Foco da jogabilidadeCorridas de rua com um sistema de progressão estruturado
Interação com a políciaPerseguições policiais intensas
Tempo médio de jogo15–20 horas (modo carreira)
Pontuação no Metacritic84

O Need for Speed: Most Wanted não é só um jogo de corridas, mas um clássico de culto que ainda hoje é considerado uma referência entre alguns dos melhores jogos de corridas. Combina com sucesso vários elementos-chave: um mundo aberto equilibrado, perseguições policiais intensas e um sistema de progressão bem pensado.

O principal objetivo do jogo é chegar ao topo da «Lista Negra» dos melhores pilotos de corridas de rua da cidade. Também pode ser considerado um dos jogos mais intensos de toda a série – o criador conseguiu o equilíbrio perfeito entre o estilo arcade e o realismo. O que podes gostar:

  • Cada corrida pode transformar-se de repente numa cena de ação emocionante com helicópteros, barricadas e veículos da SWAT.
  • Estão disponíveis carros lendários, incluindo o BMW M3 GTR, que se tornou o símbolo da série.
  • A cidade está repleta de rampas, recantos escondidos para fugir da polícia e percursos panorâmicos.
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
SHOP ON ENEBA

2. Need for Speed: Hot Pursuit [Melhor Jogo de Corridas Arcade]

Need for Speed: Hot Pursuit - O melhor jogo de corridas arcade
A nossa pontuação
Enebameter 10/10
PlataformasPC, PS3, Xbox 360, Wii, Switch (para a versão remasterizada)
Ano de lançamento2010
Foco da jogabilidadeCorridas ao estilo arcade 
Interação com a políciaPerseguições dinâmicas com ferramentas como EMPs, faixas de pregos e bloqueios de estrada
Tempo médio de jogo12–15 horas (modo carreira; mais tempo no modo multijogador)
Pontuação no Metacritic88

Este é um verdadeiro simulador de adrenalina que trouxe a série de volta às suas raízes. O jogo apresenta um sistema de perseguições dinâmico, onde as unidades policiais têm capacidades alargadas, desde pás de espigões a bloqueios de estrada. Este jogo ocupa espaço, e no bom sentido. Aqui, vais encontrar um verdadeiro jogo de corridas em mundo aberto, onde cada pista no Condado de Seacrest foi cuidadosamente concebida. 

Uma das novidades é a introdução do sistema Autolog, que permite aos jogadores compararem recordes e desafiarem outros. Graças a esta mecânica, a competição vai além das corridas habituais no modo história. O que vais curtir durante o jogo:

  • Jogabilidade ao estilo do Burnout Paradise – cada acidente parece verdadeiramente espetacular e as perseguições são emocionantes
  • Os carros comportam-se de forma realista, mas os controlos continuam a ser simples e responsivos
  • Veículos exóticos – o mundo do jogo conta com muitos supercarros de elite, incluindo o Bugatti Veyron, o Lamborghini Murciélago e o McLaren F1 (sim, sim e sim)
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
SHOP ON ENEBA

3. Need for Speed: Rivals [A melhor experiência multijogador de Need for Speed]

Need for Speed: Rivals - A melhor experiência multijogador de Need for Speed
A nossa pontuação
Enebameter 9.8/10
PlataformasPC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One
Ano de lançamento2013
Foco da jogabilidadeCorridas num mundo aberto com integração perfeita entre os modos para um jogador e multijogador
Interação com a políciaOs jogadores podem escolher entre ser pilotos ou polícias
Tempo médio de jogo18–25 horas (duas campanhas + modo multijogador)
Pontuação no Metacritic80

O Need for Speed: Rivals foi um verdadeiro ponto de viragem para a série, combinando um jogo de corridas em mundo aberto com um modo multijogador dinâmico, onde outros jogadores podiam juntar-se à tua corrida sem interrupções. Este jogo destaca-se na lista dos melhores jogos de mundo aberto graças à facilidade de alternar entre ser um piloto e um polícia. Cada lado tem as suas próprias características e mecanismos únicos para afetar os adversários.

O jogo introduziu o sistema AllDrive, eliminando as barreiras entre o modo para um jogador e o modo online. Os jogadores podem competir uns contra os outros em tempo real, sem ecrãs de carregamento.

O que eu gostei:

  • A possibilidade de te juntares instantaneamente a corridas com amigos ou de te divertires a atrapalhar outros jogadores que estão a tentar chegar à meta na corrida deles
  • Várias funcionalidades policiais, como helicópteros, barreiras de espigões e EMPs, que tornam muito mais difícil para os pilotos competirem
  • Uma grande garagem de carros, desde clássicos tunados a supercarros potentes
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
SHOP ON ENEBA

4. Need for Speed: Payback [O melhor jogo com uma história envolvente ao estilo «Fast & Furious»]

Need for Speed: Payback - O melhor jogo com uma história envolvente ao estilo «Fast & Furious»
A nossa pontuação
Enebameter 9.4/10
PlataformasPC, PS4, Xbox One
Ano de lançamento2017
Foco da jogabilidadeCorridas com uma história central e cenas cinematográficas
Interação com a políciaPerseguições policiais programadas durante missões específicas
Tempo médio de jogo20–25 horas (história principal; mais de 35 para completar tudo)
Pontuação no Metacritic61

O Need for Speed: Payback afasta-se das clássicas corridas de rua e centra-se num enredo que lembra os filmes «Fast & Furious». Aqui não há competições normais – cada corrida parece uma cena de um grande sucesso de bilheteira, com saltos, perseguições e acidentes épicos. O jogo introduziu um sistema de personalização avançado, que permite aos jogadores construir o carro dos seus sonhos, partindo de uma carroçaria enferrujada e terminando num hipercarro a todo o gás. A jogabilidade mistura corridas de arrancada, corridas todo-o-terreno e corridas de drift, oferecendo uma experiência de condução única. No entanto, o produto final recebeu críticas mistas devido ao sistema de caixas de saque pagas no lançamento, mas depois das atualizações, o jogo ficou significativamente melhor.

Características:

  • Um enredo dinâmico, algo que não é muito comum em jogos de corridas
  • As alterações de afinação não alteram só a aparência do carro, mas também as suas características técnicas
  • Um mundo aberto deslumbrante – desertos vastos, desfiladeiros intermináveis e, claro, uma cidade noturna hipnotizante
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
SHOP ON ENEBA

5. Need for Speed: The Run [Melhor Jogo de Corridas Cinemático]

Need for Speed: The Run - O melhor jogo de corridas com cinemática
A nossa pontuação
Enebameter 9/10
PlataformasPC, PS3, Xbox 360, Wii, Nintendo DS
Ano de lançamento2011
Foco da jogabilidadeCorrida através do país, de São Francisco a Nova Iorque, com uma narrativa central
Interação com a políciaEncontros com a polícia programados e integrados no enredo
Duração média6–8 horas (história principal; experiência curta e cinematográfica)
Pontuação no Metacritic68

O Need for Speed: The Run não é só sobre corridas – é uma verdadeira viagem pela América, de São Francisco a Nova Iorque. Ao contrário de outros jogos da série, não há liberdade para explorar o mundo, mas cada secção do percurso é única. Vais encontrar montanhas nevadas e as estradas desertas dos Estados Unidos. Uma das novidades do jogo é que, pela primeira vez, foram adicionados momentos em que o protagonista pode sair do carro.

A mecânica de corrida também foi atualizada – aqui, é importante não só ultrapassar o teu adversário, mas também evitar vários obstáculos na pista. Entre eles estão o tráfego em sentido contrário e deslizamentos de terra.

O que vais adorar:

  • As cenas cinematográficas aumentam a tensão e criam um efeito semelhante ao de um filme, o que torna a experiência interessante para veres nos teus momentos livres
  • Cenas de perseguição intensas que rivalizam com os sucessos de bilheteira de Hollywood
  • Paisagens naturais deslumbrantes da América
★ PSN – top up
PSN Gift Cards
Faz compras na Eneba

6. Need for Speed Heat [Melhor personalização de carros da série]

Need for Speed Heat - A melhor personalização de carros da série
A nossa pontuação
Enebameter 8.8/10
PlataformasPC, PS4, Xbox One
Ano de lançamento2019
Foco da jogabilidadeCorridas em dois modos: durante o dia e corridas de rua ilegais à noite
Interação com a políciaPresença policial agressiva à noite, com níveis de perseguição cada vez mais intensos
Tempo médio de jogo20–30 horas (história principal + exploração)
Pontuação no Metacritic72

O jogo marcou um verdadeiro regresso da série às corridas de rua clássicas, mas com gráficos modernos e mecânicas avançadas, tendo em conta a física realista. Entre as suas características, destaco a mudança dinâmica entre o dia e a noite: as competições legais decorrem durante o dia e as corridas ilegais ocorrem à noite, onde também terás de lidar com a polícia. Também gostei da personalização dos carros; é uma das mais detalhadas e profundas de toda a série. O modo de mundo aberto permite-te explorar Palm City sem quaisquer limitações.

O que há de interessante no jogo:

  • Perseguições policiais noturnas emocionantes – quanto mais tempo correres, mais agressivamente a polícia reage
  • Podes afinar todos os aspetos do carro
  • Efeitos de néon brilhantes e gráficos criam uma atmosfera única
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
SHOP ON ENEBA

7. Need for Speed: Porsche Unleashed [Melhor jogo da série NFS dedicado a uma marca de carros]

Need for Speed: Porsche Unleashed - O melhor jogo da série NFS dedicado a uma marca de automóveis
A nossa pontuação
Enebameter 8.5/10
PlataformasPC, PS1
Ano de lançamento2000
Foco da jogabilidadeFoco na história da Porsche com uma abordagem de corridas ao estilo de simulação
Interação com a políciaMínima
Tempo médio de jogo12–15 horas (modo carreira; mais tempo para completares a coleção de carros)
Pontuação no Metacritic78

O Need for Speed: Porsche Unleashed é um dos títulos mais originais da série, inteiramente dedicado aos icónicos carros da Porsche. Aqui não há perseguições policiais nem corridas de rua – o foco principal está na condução e na história da marca. Vais poder conduzir vários carros, desde modelos clássicos dos anos 50 até supercarros modernos.

O que vais gostar:

  • Uma oportunidade única para explorar a evolução da marca Porsche
  • Alguns carros são bastante difíceis de conduzir, e os erros na pista podem sair caros
  • Mesmo depois de anos, o jogo continua a ser relevante
★ Best NFS Game Dedicated to a Car Brand
Need for Speed: Porsche Unleashed
Faz compras na Amazon

8. Need for Speed: Hot Pursuit 2 [Melhor Jogo Clássico de Corridas Arcade]

Need for Speed: Hot Pursuit 2 - O melhor jogo clássico de corridas arcade
A nossa pontuação
Enebameter 8.2/10
PlataformasPC, PS2, Xbox, GameCube
Ano de lançamento2002
Foco da jogabilidadeCorridas arcade 
Interação com a políciaProeminente; os jogadores podem fugir da polícia enquanto pilotos ou jogar no papel de polícias
Tempo médio de jogo10–12 horas (progressão na carreira)
Pontuação no Metacritic89

O Need for Speed: Hot Pursuit 2 é um dos melhores jogos de corridas arcade do início dos anos 2000. Aqui, o foco está na ação pura, em perseguições espetaculares e em altas velocidades. O jogo apresenta um sistema único de perseguição policial. Não há mecânicas complexas nem um mundo aberto como noutros jogos, mas a velocidade pura e a adrenalina tornam-no incrivelmente divertido.

O que gostámos:

  • A polícia usa todos os meios possíveis para parar os pilotos
  • Os carros têm uma condução suave, o que é perfeito para corridas arcade
  • Pistas de verão, céus ao pôr-do-sol e estradas perfeitas para correr – o que mais precisas para uma experiência de jogo emocionante?
★ The perfect gift for gamers
Xbox Gift Cards
Faz compras na Eneba

9. Need for Speed: Shift [O melhor jogo de corridas realista da série]

Need for Speed: Shift - O melhor jogo de corridas realista da série
A nossa pontuação
Enebameter 8/10
PlataformasPC, PS3, Xbox 360, PlayStation Portable, dispositivos móveis (iOS, Android)
Ano de lançamento2009
Foco da jogabilidadeCorridas no estilo de simulação, com ênfase na física de condução realista
Interação com a políciaNenhuma
Tempo médio de jogo10–15 horas (modo carreira)
Pontuação no Metacritic83

O Need for Speed: Shift foi uma mudança radical em relação às corridas de rua e às perseguições policiais, oferecendo um estilo de jogo mais realista que se assemelha aos simuladores de corridas. Em vez de exploração livre e perseguições pela cidade, os jogadores têm à disposição corridas profissionais em pistas. Além disso, esta versão está disponível para jogares no teu dispositivo móvel.

O que gostei:

  • Física realista que transmite o peso e a inércia do carro
  • Os danos nos carros mais realistas de toda a série
  • As corridas decorrem em circuitos de renome
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
SHOP ON ENEBA

10. Need for Speed: Underground [Melhor jogo de corridas de rua com tuning]

Need for Speed: Underground - O melhor jogo de corridas de rua com tuning
A nossa pontuação
Enebameter 7.8/10
PlataformasPC, PS2, Xbox, GameCube, GBA
Ano de lançamento2003
Foco da jogabilidadeCorridas urbanas com amplas opções de personalização dos carros
Interação com a políciaNenhuma
Tempo médio de jogo12–15 horas (modo carreira)
Pontuação no Metacritic85

Um jogo icónico, possivelmente o melhor da série Need for Speed, que continua atual mesmo anos depois do seu lançamento. Foi aqui que, pela primeira vez, foi introduzida a mecânica de afinação avançada dos carros. A personalização permite-te alterar não só a aparência do carro, mas também as suas especificações técnicas. O jogo centra-se totalmente nas corridas clandestinas, incluindo corridas de arrancada e de drift.

O que gostei:

  • Os detalhes, os kits de carroçaria, as luzes de néon, os autocolantes, a personalização de cada parte do carro – tudo o que é preciso para personalizar
  • As luzes brilhantes da cidade à noite, carros elegantes e a banda sonora que ainda me ressoa na cabeça
  • O «Underground» lançou as bases para futuros sucessos da série
★ Best Street Racing Game with Tuning
Need for Speed: Underground
Faz compras na Amazon

11. Need for Speed 2: Shift 2 Unleashed [Melhor compromisso com o realismo na série NFS]

Need for Speed 2: Shift 2 Unleashed - A melhor aposta no realismo da série NFS
A nossa pontuação
Enebameter 7.4/10
PlataformasPC, PS3, Xbox 360
Ano de lançamento2011
Foco da jogabilidadeSimulação de corridas em pista com física avançada
Interação com a políciaNenhuma
Tempo médio de jogo15–20 horas (carreira principal; mais para 100%)
Pontuação no MetacriticN/A

O simulador de corridas mais hardcore da série NFS. O Need for Speed Shift 2 Unleashed troca as perseguições em mundo aberto por uma IA agressiva e uma curva de aprendizagem que castiga o jogador casual. Mas se gostas de um desafio, então este jogo vai ser a tua inspiração. Oferece afinação detalhada, uma câmara no capacete para maior imersão e um foco em circuitos do mundo real.

O que eu gostei:

  • Realismo brutal, especialmente com a câmara no capacete e o efeito de desfoque
    de movimento
  • Condução realista, não é para quem tem o coração
    fraco
  • Um verdadeiro teste às tuas habilidades ao volante, a milhas de distância da sensação de jogo arcade
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
SHOP ON ENEBA

12. Need for Speed Unbound [Os melhores gráficos da série NFS]

Need for Speed Unbound - Os melhores gráficos da série NFS
A nossa pontuação
Enebameter 7.1/10
PlataformasPC, PS5, Xbox Series X|S
Ano de lançamento2022
Foco da jogabilidadeCorridas de rua com efeitos estilizados e sistema de apostas
Interação com a políciaPerseguições intensas e frequentes com níveis de alerta cada vez mais elevados
Duração média do jogo18–25 horas (história; mais de 35 horas com conteúdo adicional)
Pontuação no Metacritic77

O Need for Speed Unbound dá vida ao graffiti com efeitos cel-shaded e sobreposições de animação arrojadas que transbordam personalidade. É uma nova geração do NFS. É uma espécie de mistura entre a estética do hip-hop e uma mecânica de jogo sólida. E pronto. A história é um pouco esquecível, MAS a condução dos carros é algo que nunca experimentaste nem viste na série. Além disso, prepara-te para uns gráficos fantásticos.

O que gostei:

  • Um estilo visual louco que funciona mesmo em movimento
  • As apostas de alto risco antes das corridas aumentam a tensão
  • Lista de carros modernos e acabamento de última geração
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
SHOP ON ENEBA

13. Need for Speed: High Stakes [Um clássico extremamente subestimado]

Need for Speed: High Stakes - Um clássico extremamente subestimado
A nossa pontuação
Enebameter 7/10
PlataformasPC, PS1
Ano de lançamento1999
Foco da jogabilidadeCorridas ao estilo arcade com um sistema de carreira e de risco bem desenvolvido
Interação com a políciaSim. Perseguições emocionantes em pistas desafiantes
Tempo médio de jogo10–12 horas (carreira + desafios)
Pontuação no Metacritic86

Uma joia esquecida que acrescentou peso emocional: se destruíres o carro, pagas as consequências. O High Stakes introduziu sistemas de danos e um modo de carreira com dinheiro em jogo! Este é provavelmente mais intenso do que os seus antecessores. As perseguições da polícia eram implacáveis e os gráficos eram impressionantes para a época.

 O que gostei:

  • As corridas pareciam pessoais porque eram carros reais, com apostas
    reais
  • Um dos primeiros jogos a dar importância
    aos danos nos veículos
  • Ótimo equilíbrio entre diversão arcade e desafio
★ Extremely Underrated Classic
Need for Speed: High Stakes
Faz compras na Amazon

14. Need for Speed: No Limits [Melhor jogo NFS para telemóvel]

Need for Speed: No Limits - O melhor jogo NFS para telemóvel
A nossa pontuação
Enebameter 6.7/10
PlataformasiOS, Android
Ano de lançamento2015
Foco da jogabilidadeCorridas de rua curtas e melhorias nos carros
Interação com a políciaPerseguições ocasionais, eventos especiais
Tempo médio de jogo20–30 horas (serviço móvel contínuo; sem fim definido)
Pontuação no Metacritic67

O Need for Speed No Limits é mais do que um jogo gratuito feito só para ganhar dinheiro (e estou a falar a sério). É um jogo de corridas surpreendentemente bem feito, concebido para dispositivos móveis. Se te apetece algo casual e emocionante, aqui está. As corridas são curtas neste jogo e as melhorias exigem algum esforço, mas são gratificantes. Foi concebido para te dar uma dose de adrenalina em qualquer lugar, e a EA mantém-no atualizado com novos conteúdos. 

Este é provavelmente o jogo ideal para os fãs de NFS que passam muito tempo em movimento. Só porque não tens uma consola, não significa que não possas desfrutar de um pouco de diversão nas corridas.

 O que eu gostei:

  • A verdadeira sensação do NFS no teu bolso
  • Gráficos impressionantes para um jogo
    para telemóvel
  • Afinação e estrutura de eventos autênticas
IN STOCK
EXCLUSIVE DEAL

 

ENEBA PRICE
HUB PRICE
SHOP ON ENEBA

15. Need for Speed: Carbon [As melhores corridas em desfiladeiros e jogabilidade baseada em equipas]

Need for Speed: Carbon - As melhores corridas em desfiladeiros e uma jogabilidade centrada nas equipas
A nossa pontuação
Enebameter 6.5/10
PlataformasPC, PS2, PS3, Xbox, Xbox 360, GameCube, Wii, PSP
Ano de lançamento2006
Foco da jogabilidadeCorridas de rua por território com dinâmica de equipas e duelos em desfiladeiros
Interação com a políciaSim, através de perseguições intensas que se intensificam com os níveis de alerta
Duração média do jogo12–18 horas (modo carreira + corridas secundárias)
Pontuação no Metacritic77

O Need for Speed: Carbon expandiu o mundo das corridas clandestinas ao introduzir uma dinâmica baseada em equipas e o emocionante modo Canyon Duel. Os jogadores podiam recrutar colegas de equipa com habilidades específicas. Era preciso ganhar vantagens durante as corridas. O cenário do jogo passa das ruas urbanas para estradas de desfiladeiro, o que proporciona uma condução fantástica.

O que gostei:

  • Os Canyon Duels
    cheios de adrenalina
  • A mecânica estratégica das equipas, que dá mais profundidade às corridas
  • Opções de personalização variadas que melhoravam tanto a estética como o desempenho
★ The perfect gift for gamers
Xbox Gift Cards
Faz as tuas compras na Eneba

Jogos da série Need for Speed: Títulos com as melhores mecânicas de condução

Os jogadores detestam comandos imprecisos. Por isso, vamos falar da sensação de jogo. O Need for Speed: Heat oferece uma condução precisa e responsiva, perfeita para quem adora derrapagens, enquanto o Unbound é mais ao estilo arcade. É divertido, mas divide opiniões. Por outro lado, o Hot Pursuit Remastered não é puro caos a alta velocidade, com precisão suficiente para te manter viciado. 

A condução é importante, e esta análise deixa isso claro: alguns jogos premiam o controlo, outros premiam a ousadia. Ao escolheres entre os melhores jogos Need for Speed, verifica sempre como é a condução. Explora a lista classificada e descobre o jogo com a condução perfeita para ti.

Jogos NFS: A evolução das perseguições policiais 

No início, os polícias no Need for Speed eram como papel de parede: barulhentos, chamativos e fáceis de ignorar. No Hot Pursuit (1998), ouvia-se uma sirene e deixava-os para trás em trinta segundos. Sem esforço. Não havia nada em jogo. Era tudo só por diversão. Mas depois surgiu o «Most Wanted» (2005) e tudo mudou. 

De repente, não era uma corrida a menos que estivesses a desviar-te de bloqueios de estrada ou a ziguezaguear por entre faixas de espigões como um mágico de rua. Tinhas de ser esperto e um bocadinho imprudente. Em «Hot Pursuit» (2010) e «Rivals», a polícia já estava armada. EMPs, aríetes elétricos. Estavas a fugir de uma equipa de intervenção coordenada, cheia de gadgets e com um rancor enorme.

E depois o Heat elevou a fasquia. Durante o dia, as corridas eram tranquilas. Mas à noite? Era aí que as coisas ficavam perigosas. Quanto mais corrias, mais quente ficava. A polícia não dava tréguas. Mal terminavas uma corrida, já eras perseguido como se tivesses roubado a lua. Eis como o caos foi aumentando:

  • Nível de Intensidade 1: Um carro, algumas luzes, só a aquecer.
  • Nível de Intensidade 2: Começam a chamar reforços. Aparecem bloqueios de estrada.
  • Nível de Intensidade 3: Helicópteros. Barras de espinhos. As ruas ficam sufocantes.
  • Nível de intensidade 4: Trazem Corvettes. Eles batem em ti. Não se importam.
  • Nível de intensidade 5: Veículos blindados, IA agressiva e guerra de rua em grande escala. Não há limites para a luta.

É aí que o Need for Speed parece mais vivo.

Até que ponto a personalização é realmente profunda em cada jogo da série NFS?

Nem todos os jogos NFS dão resposta à cultura do modding. O Underground 2 estabeleceu o padrão com personalização visual completa, enquanto o Payback introduziu a procura de peças e a mecânica de saque. É controverso e complexo. O Heat reuniu tudo isso com uma interface moderna e uma liberdade estética alucinante. Se curtes decorações, cores do fumo dos pneus e ajustes na ECU, esta funcionalidade é importante. Ponto final.

Cada um dos principais jogos da série Need for Speed aborda a personalização de forma diferente. Alguns vão ao pormenor, outros ficam por cima. Dá uma olhadela na lista para veres quais os jogos que te permitem personalizar o teu carro à tua maneira.

Ordem de lançamento dos jogos Need for Speed

Desde o lançamento do primeiro jogo, já foram lançadas 26 edições do NFS no mercado. Aqui estão as principais edições, por ordem de lançamento.

N.ºTítuloData de lançamento
1A Necessidade de Velocidade31 de agosto de 1994
2Need for Speed II31 de março de 1997
3Need for Speed: V-Rally3 de julho de 1997
4Need for Speed III: Hot Pursuit25 de março de 1998
5Need for Speed: High Stakes1 de março de 1999
6Need for Speed: Porsche Unleashed29 de fevereiro de 2000
7Need for Speed: Hot Pursuit 22 de outubro de 2002
8Need for Speed: Underground17 de novembro de 2003
9Need for Speed: Underground 215 de novembro de 2004
10Need for Speed: Most Wanted15 de novembro de 2005
11Need for Speed: Carbon31 de outubro de 2006
12Need for Speed: ProStreet14 de novembro de 2007
13Need for Speed: Undercover18 de novembro de 2008
14Need for Speed: Shift15 de setembro de 2009
15Need for Speed: Nitro3 de novembro de 2009
16Need for Speed: World27 de julho de 2010
17Need for Speed: Hot Pursuit (2010)16 de novembro de 2010
18Shift 2: Desencadeado29 de março de 2011
19Need for Speed: The Run15 de novembro de 2011
20Need for Speed: Most Wanted (2012)30 de outubro de 2012
21Need for Speed: Rivals15 de novembro de 2013
22Need for Speed: No Limits30 de setembro de 2015
23Need for Speed (2015)3 de novembro de 2015
24Need for Speed: Payback10 de novembro de 2017
25Need for Speed: Heat8 de novembro de 2019
26Need for Speed Unbound2 de dezembro de 2022

Perguntas frequentes

Qual é a melhor versão do Need for Speed?

Depende das tuas preferências. Se estivermos a falar do mais icónico e popular, o Need for Speed: Most Wanted (2005) é frequentemente considerado o melhor de toda a série. Combinava exploração livre, perseguições policiais, um enredo rico e uma excelente física dos carros.

Qual foi o jogo Need for Speed que mais vendeu?

O jogo mais vendido da série é o Need for Speed: Most Wanted (2005). Segundo várias fontes, vendeu mais de 16 milhões de exemplares, o que o torna o lançamento de maior sucesso da série.

Qual é o jogo Need for Speed mais difícil?

Entre os jogos mais difíceis está o Need for Speed: ProStreet, onde o controlo preciso e a ausência de simplificações típicas dos jogos arcade são importantes. Além disso, o Need for Speed: The Run pode ser considerado difícil porque se concentra nas corridas e nos eventos de tempo rápido.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Viktoriia Kononova

Contributing Writer | Hollow Knight Enthusiast, Story-Driven Games Focus

Read these next:

Most popular