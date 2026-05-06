Os 15 melhores jogos aconchegantes para a Switch para te ajudar a relaxar

Os melhores jogos aconchegantes para a Nintendo Switch dão prioridade ao conforto emocional. Em vez de desafiarem os teus reflexos, acalmam a tua mente. As dinâmicas de jogo terapêuticas que oferecem abrem as portas a uma diversão aconchegante e descontraída, perfeita tanto para sessões curtas como para sessões mais longas .

Graças à sua portabilidade, a Nintendo Switch é ideal para jogos aconchegantes. Podes cuidar de jardins virtuais durante as viagens de transporte público ou resolver puzzles tranquilos antes de ires dormir.

Neste artigo, reuni os jogos mais inspiradores para a Switch que encontram o equilíbrio certo entre calma e diversão aconchegante. Continua a ler para veres qual a próxima aventura que pode chegar à tua consola.

As nossas melhores escolhas de jogos aconchegantes para a Nintendo Switch

Embora haja muitos na biblioteca do Switch, os cinco melhores jogos aconchegantes estão listados abaixo. Eles cativam-te com uma jogabilidade relaxante e mundos encantadores. E as suas personagens são divertidas o suficiente para fazer com que valha a pena voltar a cada sessão de jogo.

1 Animal Crossing: New Horizons 2020 Um paraíso de simulação de vida onde podes construir a tua ilha de sonho e decorá-la como quiseres. Buy now 2 Stardew Valley 2017 O clássico simulador de agricultura que combina o cultivo de colheitas e a amizade com os animais num ciclo infinitamente gratificante. Buy now 3 The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2017 Explora Hyrule ao teu próprio ritmo e descobre segredos num mundo aberto de grande beleza. Buy now

Se só tiveres tempo para alguns jogos aconchegantes para a Switch, estes cinco são os que deves experimentar primeiro. Mas porquê ficar-te por cinco? Uma Nintendo Switch está repleta de outros títulos aconchegantes que são igualmente fofos. Vamos dar uma vista de olhos aos restantes.

15 jogos aconchegantes para a Switch para fugir, explorar e desfrutar

Cada jogo desta lista oferece uma experiência acolhedora no Switch, desde rotinas diárias tranquilas até aventuras divertidas que nunca parecem demasiado exigentes. Joguei todos os títulos na versão OLED do Switch, o que tornou os mundos vibrantes, os gráficos nítidos e as atmosferas relaxantes ainda mais envolventes.

Juntos, estes jogos e a Switch são a combinação perfeita para sessões de jogo aconchegantes. Vamos explorar!

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1. Animal Crossing: New Horizons [A melhor experiência de vida acolhedora numa ilha no Switch]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2020 Criadores Desenvolvedora – Nintendo EPD

Editora – Nintendo Tempo médio de jogo 62 horas Pontuação no Metacritic 90

Quando as pessoas falam dos melhores jogos aconchegantes para a Switch, o Animal Crossing: New Horizons surge quase sempre. O conceito do jogo é simples: mudas-te para uma ilha deserta e começas a transformá-la na comunidade dos teus sonhos. E, sem dares por isso, os teus dias começam a encher-se de pesca e de apanhar insetos.

A jogabilidade reflete o tempo real, por isso as manhãs, as tardes e as noites na tua ilha sincronizam-se com o relógio da tua consola. Isso dá uma sensação única de rotina. Cada visita parece diferente. Às vezes, apareces só por uns minutos para regar as flores e, outras vezes, passas horas a redesenhar a tua casa e a trocar itens com os amigos.

Dica de profissional Leva a tua fruta até à ilha de um amigo. Vender fruta não nativa lá rende muito mais sinos do que vender em casa.

E com a nova atualização gratuita que chega juntamente com a Nintendo Switch 2 Edition, vais poder decorar quartos de hotel para os hóspedes, visitar as ilhas oníricas Slumber Islands e desbloquear itens temáticos de A Lenda de Zelda e Splatoon. É uma adição pequena, mas divertida, que faz com que voltar à tua ilha pareça novidade outra vez.

O que torna o Novos Horizontes especial é a forma como celebra a criatividade sem pressão. O jogo não tem ecrã de «game over». Não vais encontrar limites de tempo nem formas erradas de jogar. O jogo apoia tudo o que te dá alegria, e isso também o torna um dos melhores jogos do Switch para crianças.

O meu veredicto: É como ter uma casa de férias onde a única responsabilidade é decidir qual a camisa que fica melhor no teu amigo veado antropomórfico.

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2. Stardew Valley [O simulador de agricultura mais acolhedor da Nintendo Switch]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita, iOS, Android Ano de lançamento 2017 Criador Desenvolvedor/Editora – ConcernedApe Tempo médio de jogo 53½ horas Pontuação no Metacritic 87 (Switch), 88 (iOS), 89 (PC), 86 (PS4), 89 (Xbox One)

Se alguém te tivesse dito há alguns anos que a agricultura em pixels seria a melhor forma de relaxar, terias rido. Mas aqui estamos nós, e o Stardew Valley conquistou os corações de milhões de pessoas em todo o mundo. Este jogo de agricultura acolhedor e fofo leva-te até Pelican Town com apenas um regador enferrujado e grandes sonhos de fugir da rotina corporativa diária.

Plantas culturas, cuidas dos animais, descobres cavernas escondidas e, aos poucos, transformas a quinta degradada do teu avô em algo magnífico. A dinâmica do jogo é mágica na sua simplicidade. Há combate, mas nunca parece esmagador, e o minijogo de pesca torna-se estranhamente viciante assim que apanhas o jeito.

Dica de profissional Planta pastinacas na tua primeira primavera e reinveste todos os lucros em mais sementes. Isto cria um efeito de bola de neve que financia melhorias importantes, como aspersores e animais de quinta, já no verão.

Visualmente, o jogo apresenta um estilo nostálgico de pixel art que transmite calor e acolhimento. Cada estação traz paletas de cores distintas que dão vida à tua quinta e a fazem parecer em constante mudança. A banda sonora complementa na perfeição a atmosfera. As melodias suaves que tocam de fundo fazem com que até as tarefas mais rotineiras pareçam tranquilas.

Para os fãs de jogos fantásticos como o Stardew Valley na Switch, a seleção de aventuras acolhedoras é impressionante. Experimenta-os e vais ver que estes jogos transformam a agricultura e as mecânicas de simulação de vida em algo verdadeiramente artístico . Não há uma forma «certa» de jogar, e é por isso que tantas pessoas continuam a voltar a eles.



O meu veredicto: Esta obra-prima acolhedora prova que, às vezes, as melhores aventuras acontecem no teu próprio quintal, com galinhas e máquinas de maionese e tudo.

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3. The Legend of Zelda: Breath of the Wild [A referência por excelência nas aventuras de mundo aberto]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Wii U, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Ano de lançamento 2017 Criador(es) Desenvolvedor – Nintendo EPD

Editora – Nintendo Tempo médio de jogo 50½ horas Pontuação no Metacritic 97 (Switch), 95 (Switch 2), 96 (Wii U)

À primeira vista, talvez não penses no Zelda como um jogo relaxante. Mas assim que te metes na pele do Link (o herói principal de Hyrule), parece uma das formas mais relaxantes de passar horas na Switch. Acordas como o Link depois de um longo sono para salvar o reino do Calamity Ganon. Mas o jogo não se resume apenas a salvar o reino.

A jogabilidade é totalmente aberta e nunca te diz exatamente o que fazer. Em vez disso, desperta a tua curiosidade. Podes explorar montanhas. Atravessar vales. Dedicar algum tempo a pescar. Se quiseres explorar tranquilamente, podes evitar completamente o combate. Resolver os quebra-cabeças nos santuários oferece um exercício mental gratificante sem frustração, o que o torna também um dos melhores jogos de quebra-cabeças.

Dica de profissional Opta por refeições com um único ingrediente quando quiseres bónus duradouros. Cinco unidades do mesmo item fazem com que o efeito dure muito mais tempo.

O estilo artístico do jogo não é excessivamente realista, mas está repleto de detalhes que transmitem calor e beleza. O cenário, com os seus campos ondulados e pores-do-sol resplandecentes, é simplesmente encantador. A atmosfera fica ainda mais rica com o som. As notas de piano tocam suavemente. Também ouves o vento e os chamamentos da vida selvagem à medida que te deslocas, o que torna as tuas andanças pelo mundo relaxantes.

O que o distingue dos outros jogos é o equilíbrio perfeito entre desafio e paz. Podes lutar quando estiveres pronto ou simplesmente vaguear pelo mundo e relaxar. Parece uma mistura de aventura e conforto, o que é raro.

O meu veredicto: É o jogo perfeito que faz com que vaguear sem rumo pareça a coisa mais importante que podes estar a fazer.

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4. Disney Dreamlight Valley [Um cruzamento mágico entre simulação de vida e fantasia]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas iOS, macOS, tvOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Ano de lançamento 2023 Criadores Desenvolvedor – Gameloft Montreal

Editora – Gameloft Tempo médio de jogo 32½ horas Pontuação no Metacritic 70

Neste mundo absolutamente fofo, as aventuras aconchegantes de simulação de vida ganham um toque da magia da Disney. Vais mudar-te para um vale que perdeu a cor e o ânimo, e a tua missão é devolvê-lo à vida. Se já jogaste simulações de agricultura ou o Animal Crossing, o cenário vai parecer-te familiar. Mas aqui podes conviver com personagens como o Mickey, a Moana ou o Buzz Lightyear.

Há imensas pequenas tarefas para fazer no jogo. Plantas flores, cozinhas, pescas e decoras. Cada tarefa que completares ajuda o vale a recuperar e desbloqueia novas áreas para explorares.

Dica de profissional Aumenta o nível de amizade com personagens que te dão sementes raras ou itens de artesanato. As melhores recompensas aparecem quando a amizade atinge níveis mais altos.

O encanto da Disney brilha no estilo artístico. As personagens são detalhadas e os cenários estão cheios de cor. Os biomas mostram vários mundos da Disney. O mundo gelado de «Frozen» e as praias de «Moana» destacam-se. A música e as vozes dão um toque acolhedor, por isso até as tarefas mais simples têm o seu encanto.

O que distingue este jogo dos outros melhores jogos de agricultura é a abordagem centrada na história, combinada com personagens nostálgicas. Cada tarefa parece ter sentido, porque estás a ajudar a restaurar um mundo repleto de memórias de infância.

O meu veredicto: Jogar este jogo é como viver num mundo da Disney, onde a escolha mais difícil é decidir com que personagem queres passar o tempo.

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5. Tamagotchi Plaza [Uma viagem nostálgica e fofa que cabe no bolso]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Ano de lançamento 2025 Criadores Desenvolvedora – Hyde, Inc.

Editora – Bandai Namco Entertainment Tempo médio de jogo 19 horas e meia Pontuação no Metacritic 43

Os fãs dos brinquedos Tamagotchi da velha guarda vão sentir-se em casa com o Tamagotchi Plaza. É uma versão moderna do clássico mundo aberto dos animais de estimação virtuais. Na verdade, aqui o mundo parece maior e mais animado, o que o torna um dos melhores jogos de mundo aberto.

Começas por criar um único amigo. E, em pouco tempo, a cidade enche-se de personagens Tamagotchi excêntricas. A jogabilidade é uma mistura de minijogos e construção de cidades. Vais passar o tempo a gerir padarias, lojas de moda e outros locais divertidos, tudo isto enquanto manténs os clientes satisfeitos.

Dica de profissional Volta sempre para sessões rápidas. Manter o teu Tamagotchi feliz é mais fácil do que tentar recuperar o seu humor depois de o teres negligenciado.

Os gráficos são alegres, divertidos e absolutamente fofos. Cores fortes e designs excêntricos fazem com que cada canto da praça pareça alegre. A música tem um tom brincalhão que dá ao mundo uma sensação de despreocupação e diversão.

O foco do jogo na construção de uma comunidade, em vez de nos cuidados com o animal de estimação, torna-o acessível aos novatos, ao mesmo tempo que satisfaz os fãs de longa data. Resumindo, tens de construir um lugar onde as tuas personagens Tamagotchi se sintam em casa.

O meu veredicto: Uma versão nostálgica do Tamagotchi tradicional. Os jogadores mantêm-se entretidos sem se sentirem sobrecarregados, graças à ênfase na comunidade e nos minijogos.

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6. A Short Hike [A mini-aventura mais descontraída que podes jogar]

A nossa pontuação 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criadores Desenvolvedores – Adam Robinson-Yu, Adamgryu

Editores – Adam Robinson-Yu, Adamgryu, Whippoorwill Limited Duração média do jogo 1 hora e meia Pontuação no Metacritic 82 (PC), 88 (Switch), 82 (PS4)

Às vezes, as melhores aventuras vêm em pacotes pequenos, e o A Short Hike prova isso na perfeição. Esta joia indie dá-te um objetivo simples: chegar ao cume da montanha para teres rede no telemóvel.

Ao longo do caminho, vais encontrar caminhantes e descobrir segredos por toda a montanha. A exploração parece natural e sem pressa, o que faz deste um dos melhores jogos de aventura. O estilo artístico pixelizado tem um encanto único que faz com que tudo pareça um diorama acolhedor.

Dica de profissional Conversa com toda a gente que encontrares na montanha. Muitos dão dicas sobre áreas escondidas ou formas de chegar lá mais depressa.

A paleta de cores muda lindamente à medida que subes mais alto, e a banda sonora combina na perfeição com a atmosfera tranquila da caminhada. Os efeitos meteorológicos e as mudanças de iluminação fazem com que a montanha pareça viva e dinâmica.

O que torna isto especial é a forma como capta a atmosfera meditativa de uma caminhada a sério. O jogo não tem combate nem pressão de tempo. Também não tem sistemas complexos. És só tu e a montanha, e és tu que definis o teu próprio ritmo. O jogo lembra-te que a viagem pode ser mais importante do que o destino.

O meu veredicto: É o equivalente, no mundo dos jogos, a um passeio perfeito à tarde, em que te esqueceste do teu destino, mas encontraste exatamente o que precisavas.

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7. Spiritfarer [Um jogo de gestão acolhedor e comovente]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Linux, macOS, PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Stadia, iOS, Android Ano de lançamento 2020 Criador Desenvolvedor/Editora – Thunder Lotus Games Tempo médio de jogo 42½ horas Pontuação no Metacritic 84 (Switch), 84 (PC), 83 (PS4)

O Spiritfarer aborda temas pesados com uma delicadeza surpreendente. Jogas na pele da Stella, guiando espíritos para o além. E apesar de girar em torno do tema da «morte», o jogo equilibra a história e a jogabilidade de forma magnífica.

Os jogadores podem criar objetos, cozinhar, cultivar e explorar diferentes ilhas enquanto ouvem as suas histórias. Cada espírito tem uma personalidade e uma história únicas, o que os ajuda a realizar os seus últimos desejos e a seguir para o além.

Dica de profissional Aumenta a velocidade do teu navio o mais rápido que puderes. Viajar mais depressa torna as idas às ilhas menos enfadonhas.

As animações desenhadas à mão conferem um calor incrível a cada personagem e cena. O estilo artístico parece um livro de contos vivo, com movimentos fluidos das personagens e belos detalhes ambientais. A música orquestral intensifica-se em momentos-chave. Cria um ambiente que equilibra a melancolia com a esperança.

O jogo destaca-se pela forma como aborda a mortalidade. Em vez de a ignorar, a história enfrenta-a com calor humano e compreensão. Vais sentir-te genuinamente comovido pelas histórias dos espíritos, ao mesmo tempo que te sentes em paz por os ajudares a seguir em frente.

O meu veredicto: O Spiritfarer é mais do que um simulador de gestão. É uma viagem comovente que te faz valorizar tanto as pequenas rotinas como os laços que crias.

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8. Unpacking [Uma narrativa através de objetos]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, iOS, Android, Linux, Switch, Xbox One, PS4, PS5 Ano de lançamento 2021 Criadores Desenvolvedor – Witch Beam

Editora – Humble Bundle Tempo médio de jogo 3 horas e meia Pontuação no Metacritic 84 (PC), 86 (Switch), 81 (Xbox One), 84 (PS5)

Quem diria que organizar as tuas coisas pudesse contar uma história tão cativante? O Unpacking apresenta uma narrativa através de objetos. E esta ideia única faz com que se destaque entre todos os melhores jogos para a Nintendo Switch que abordámos acima.

Em cada nível, há caixas cheias de coisas que precisam de ser colocadas na ordem certa. O jogo dá-te algumas dicas sobre onde as coisas devem ficar, respeitando ao mesmo tempo os teus instintos de organização. Aqui, cada objeto tem um significado. Alguns refletem os primeiros anos, enquanto outros mostram marcos importantes mais tarde na vida.

Dica de profissional Pensa bem onde colocar os itens. A colocação correta vai ajudar-te a passar os níveis e também vai revelar mais sobre a vida da personagem.

O estilo pixel art dá peso e personalidade aos objetos do quotidiano. As paletas de cores mudam para se adaptarem às diferentes fases da vida e modos de viver. O design de som faz com que cada colocação pareça certa, e as subtis pistas sonoras tornam a experiência de desempacotar mais meditativa.

A forma como a história é contada é incrível pela sua subtileza. Os grandes acontecimentos da vida surgem através de objetos. Cada objeto colocado cria momentos tranquilos de descoberta. Começas a formar ideias sobre relações, empregos e crescimento com base apenas no que vês.

O meu veredicto: transforma a tarefa rotineira de desfazer as malas numa viagem inesperadamente emotiva pela vida inteira de alguém.

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9. Palia [O MMO acolhedor mais centrado na comunidade]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, Xbox Series X e Series S, PS5 texto PC, Nintendo Switch, Xbox Series X e Series S, PS5 PC, Nintendo Switch, Xbox Series X e Series S, PS5 Ano de lançamento 2023 Criador Desenvolvedora/Editora – Singularity 6 Tempo médio de jogo 67½ horas Pontuação no Metacritic 77

O Palia é um MMO feito para relaxar e criar laços, que mais parece umas férias de verão do que uma rotina exaustiva. Aqui, podes passar tempo com os teus amigos enquanto cuidas das tuas plantações. Podes participar em grandes projetos de artesanato com outras pessoas ou cuidar das tuas próprias plantações.

Devido à sua conceção centrada na comunidade, o jogo está entre os melhores jogos sandbox da Switch. Parece uma mistura de simulação agrícola com um espaço social, com milhares de jogadores reais que são tão descontraídos como tu.

Dica de profissional Junta-te a outros jogadores assim que a introdução acabar. Jogar com outras pessoas acelera a recolha de recursos e desbloqueia atividades em grupo.

O design do Palia dá prioridade ao relaxamento. Os visuais do jogo foram pensados para serem acolhedores. Tem o ambiente de um livro de contos, graças à direção artística. Ficas imediatamente cativado pelos cenários vibrantes e pelas personagens cativantes.

Com imensas áreas tanto para momentos de tranquilidade a sós como para convívio, o mundo parece acolhedor e cheio de vida. Mesmo com a complexidade do modo multijogador, o desempenho é fluido.

A dedicação do Palia à interação social construtiva é o que o torna único. A colaboração é incentivada pelo design. A competição quase não tem importância.

O resultado final é uma comunidade calorosa e acolhedora. À medida que persegues os teus objetivos na vida virtual, vais descobrir que estás a criar amizades reais.

O meu veredicto: é como viver numa pequena cidade onde toda a gente se dá bem e nunca há dias maus.

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10. Cozy Grove [A ilha assombrada mais acolhedora que vais querer voltar a visitar]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas iOS, macOS, tvOS, Nintendo Switch, PS4, PS5, PC, Xbox One Ano de lançamento 2021 Criadores Desenvolvedor – Spry Fox

Editora – Spry Fox, Quantum Astrophysicists Guild Tempo médio de jogo 73 horas Pontuação no Metacritic 72 (Switch), 71 (PS4), 72 (PC)

O Cozy Grove combina mistério sobrenatural com simulação de vida. És um «Spirit Scout» que resolve os problemas de ursos fantasmagóricos numa ilha assombrada. E aqui está uma reviravolta mesmo adorável em relação aos fantasmas: não são espectros assustadores.

São ursos mesmo fofinhos, em tons pastel, com histórias emocionais complexas que te vão fazer dizer «aww» e «oh não» ao mesmo tempo. Os mistérios leves que vão-se desenrolando dão profundidade ao mundo, mas nunca parecem opressivos. Podes jogar o jogo sem pressa e aproveitar cada momento.

Dica de profissional Começa cada dia por completar as missões principais. Podes explorar depois de as completares sem perderes nenhum progresso.

O estilo artístico passa do monocromático para cores vivas à medida que vais devolvendo a vida a diferentes áreas. Esta mudança visual é incrivelmente gratificante e dá-te uma noção clara do teu progresso.

Usar um comando superior da Switch realça o ritmo relaxante e o ambiente acolhedor do Cozy Grove. Também se distingue de outras simulações de vida devido ao seu sistema de progressão em tempo real.

Não podes apressar o conteúdo, o que à primeira vista parece limitador, mas acaba por criar um ritmo de jogo mais saudável. A estrutura diária respeita o teu tempo, ao mesmo tempo que cria expectativa para as aventuras de amanhã.

O meu veredicto: é como marcar reuniões diárias com fantasmas simpáticos que precisam de alguém que os ouça.

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11. My Time at Portia [Tudo sobre criação e fatias da vida]

A nossa pontuação 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Android, iOS, macOS Ano de lançamento 2019 Criadores Desenvolvedora – Pathea Games

Editora – Team17 Tempo médio de jogo 69 horas Pontuação no Metacritic 73 (PC), 71 (Switch), 75 (PS4), 73 (Xbox One), 72 (iOS)

O «My Time at Portia» leva a fórmula dos jogos de agricultura por um caminho novo. Parece uma versão mais apurada do «Stardew Valley». Herdas uma oficina numa cidade pós-apocalíptica que não tem nada de sombrio. Pelo contrário, Portia está cheia de personagens fofas e histórias encantadoras.

O sistema de criação oferece objetivos claros e caminhos de progressão. Vais recolher recursos e completar missões que ajudam a reconstruir a cidade.

O combate existe, mas parece opcional. A variedade de atividades impede que qualquer tarefa se torne repetitiva.

Dica de profissional Aceita uma encomenda do quadro todas as manhãs. Os pequenos trabalhos vão-te ajudar a ganhar reputação e a conseguir contratos mais bem pagos.

O estilo artístico 3D cria um mundo alegre, cheio de locais memoráveis. Até certo ponto, o mundo pós-apocalíptico parece mais otimista do que sombrio.

Incentiva a reconstrução em vez da destruição. Os detalhes ambientais tornam a exploração gratificante e dão vida à cidade.

O sistema de progressão estruturado agrada aos jogadores que procuram objetivos mais claros do que os que os simuladores agrícolas típicos oferecem. Cada missão ajuda a cidade a crescer. Por isso, o trabalho parece importante devido a esse progresso coletivo.

O meu veredicto: É como ser o artesão mais importante de uma cidade onde toda a gente aprecia genuinamente o teu trabalho.

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12. Fae Farm [Uma experiência mágica de agricultura de sonho]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2023 Criador Desenvolvedor/Editora – Phoenix Labs Tempo médio de jogo 32½ horas Pontuação no Metacritic 75 (Switch), 75 (PC)

O Fae Farm é a combinação entre agricultura e magia. Neste jogo, podes cultivar e explorar a magia ao mesmo tempo. As culturas crescem mesmo ao lado de caldeirões borbulhantes e livros de feitiços brilhantes. Aqui, os feitiços podem ter efeitos estranhos em diferentes tarefas.

Algumas combinações mágicas fazem com que o dia passe mais devagar ou alteram o rumo das tempestades, enquanto outras aumentam as colheitas.

Com a ajuda da magia, o próprio tempo muda. Sempre que descobres algo novo, ganhas feitiços mais poderosos que te permitem fazer mais coisas.

Dica de profissional Sempre que possível, usa parcelas em estufas para as tuas culturas. Elas crescem em todas as estações do ano, sem que o tempo as prejudique.

O estilo artístico mistura fantasia caprichosa com tons pastel e personagens adoráveis.

O cenário mágico justifica várias facilidades de jogabilidade, mantendo ao mesmo tempo uma lógica interna. As mudanças sazonais parecem mais dramáticas graças aos elementos de fantasia.

Os habitantes de Fae Farm, por outro lado, são o que realmente torna o jogo especial. Cada personagem tem uma função mágica especial, como a avó que faz poções ou o aprendiz de feiticeiro que experimenta ideias malucas. Estas pessoas dão vida à cidade.

O meu veredicto: É uma simulação de agricultura com magia suficiente para fazer com que regar as culturas pareça lançar feitiços.

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13. A Aventura na Ilha da Hello Kitty [A fuga mais fofa e aconchegante com o charme da Sanrio]

A nossa pontuação 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas iOS, macOS, Apple TV, Nintendo Switch, PS4, PS5, PC Ano de lançamento 2023 Criador Desenvolvedor/Editora – Sunblink Tempo médio de jogo 18 horas Pontuação no Metacritic 80

A Aventura na Ilha da Hello Kitty dá vida às personagens adoradas da Sanrio num jogo de aventura surpreendentemente profundo.

Por trás do visual fofo escondem-se mecânicas envolventes de resolução de puzzles e exploração que cativam jogadores para além do público-alvo.

Exploras uma ilha enorme junto com a Hello Kitty e os seus amigos. O sistema de progressão recompensa tanto o avanço na história principal como a exploração opcional.

As opções de criação e personalização permitem-te personalizar a tua experiência enquanto constróis relações com personagens icónicas.

Dica de profissional Passa algum tempo com as personagens todos os dias. Construir amizades desbloqueia histórias, receitas e novas áreas para explorar.

O estilo visual capta na perfeição a estética da Sanrio, com cores vivas e animações adoráveis. As interações entre as personagens parecem autênticas, de acordo com as suas personalidades já estabelecidas, e os ambientes da ilha oferecem uma variedade incrível. A atenção aos detalhes na recriação do universo da Hello Kitty vai deixar os fãs de longa data maravilhados.

O ponto forte do jogo são as suas personagens. Dão-te uma sensação ao mesmo tempo nostálgica e refrescantemente nova, como memórias que ressurgem de repente.

Os quebra-cabeças atingem aquele ponto ideal de desafio. São inteligentes sem serem desanimadores. A exploração parece uma verdadeira aventura e cada momento mantém-te genuinamente curioso.

O meu veredicto: prova que personagens fofas podem protagonizar aventuras genuinamente cativantes sem sacrificar o seu encanto essencial.

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14. Ooblets [A mistura mais excêntrica de agricultura e batalhas de dança]

A nossa pontuação 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PC, Xbox One Ano de lançamento 2022 Criador Desenvolvedor/Editora – Glumberland Tempo médio de jogo 38½ horas Pontuação no Metacritic 74 (Switch), 62 (PC)

Batalhas contra monstros? Aborrecidas. Competições de dança? Geniais. O Ooblets substitui as tradicionais batalhas de coleção de criaturas por competições de dança e cria um dos jogos mais originais da história recente. Cultivas e colecionas criaturas chamadas Ooblets.

Quando surgem desentendimentos, resolvem-se com divertidas batalhas de dança. E a mecânica das batalhas de dança fez com que o jogo ganhasse um lugar de destaque entre os melhores jogos de simulação. Cada região tem o seu próprio estilo de dança, o que mostra as diferenças culturais entre os grupos de Ooblets.

Dica de profissional Não ignores as batalhas de dança. Ganhá-las dá-te sementes e itens essenciais que ajudam no crescimento e na recolha.

O estilo artístico do jogo é colorido e com um toque de desenho animado. O mundo está cheio de detalhes estranhos, mas encantadores, desde cogumelos saltitantes até habitantes da cidade com diálogos excêntricos. Os próprios Ooblets são super fofos, e vê-los a dançar nunca se torna aborrecido.

O que torna este jogo especial é que os conflitos dependem do ritmo e da criatividade. O design do mundo parece coeso e convidativo do início ao fim. Fora das batalhas, podes decorar a tua quinta, recolher recursos e desfrutar do mundo colorido ao teu próprio ritmo.

O meu veredicto: É o jogo de coleção de criaturas para quem prefere dançar a lutar e, sinceramente, isso parece-me fantástico.

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15. My Time at Sandrock [O melhor jogo de construção acolhedor num cenário pós-apocalíptico]

A nossa pontuação 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2023 Criadores Desenvolvedora – Pathea Games

Editora – PM Studios, Focus Entertainment Tempo médio de jogo 125 horas Pontuação no Metacritic 80 (PC), 64 (Switch), 80 (PS5)

O O meu tempo em Sandrock leva a fórmula do Portia para um cenário desértico. A cidade desértica pós-apocalíptica precisa de ser reconstruída, e tu és o dono da oficina que pode fazer isso acontecer.

Vais passar os teus dias a recolher recursos e a melhorar ferramentas para ajudar a reconstruir a cidade. Cultivar, extrair minerais e explorar o deserto à volta são fundamentais para expandir a tua oficina e apoiar a comunidade.

Os habitantes da cidade têm os seus próprios horários e personalidades, por isso, fazer amizades e completar missões dá um toque pessoal à tua jornada.

Dica de profissional Concentra-te nas melhorias da oficina antes das melhorias da casa. Ferramentas e máquinas mais potentes tornam tudo o resto mais rápido e mais rentável.

A criação parece mais avançada desta vez. A maior profundidade torna cada tarefa mais envolvente. A água é agora um recurso que tens de gerir, o que muda a forma como recolhes materiais.

Na Switch, o jogo equilibra a jogabilidade aberta do tipo «sandbox» com a progressão ao estilo RPG. Essa mistura faz de «My Time at Sandrock» um dos melhores jogos de RPG.

As areias escaldantes e os céus imensos de Sandrock dão ao cenário um ar de dureza. No entanto, o estilo artístico mantém o tom otimista da série, apesar do ambiente desafiante.

O design das personagens e as animações mostram uma clara melhoria em relação ao jogo anterior.

O meu veredicto: És a pessoa a quem todos recorrem numa cidade no deserto onde todos dependem de ti, e é surpreendentemente mais divertido do que esperavas.

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O meu veredicto geral sobre os melhores jogos acolhedores para a Switch

Se tens pouco tempo e queres experimentar apenas alguns jogos aconchegantes, começa pelo trio de topo.

Para os fãs de jogos de agricultura , o Stardew Valley é a melhor opção. É infinitamente gratificante, com um progresso satisfatório, personagens cativantes e rotinas diárias relaxantes que nunca parecem apressadas.

, o Stardew Valley é a melhor opção. É infinitamente gratificante, com um progresso satisfatório, personagens cativantes e rotinas diárias relaxantes que nunca parecem apressadas. Para quem gosta de um ritmo de vida mais calmo , o Animal Crossing: New Horizons oferece uma fuga diária. Descontraí-te ao teu próprio ritmo; e com a nova edição Switch 2, prevista para janeiro de 2026 , podes decorar quartos de hotel, visitar as Ilhas Slumber e colecionar itens temáticos para te divertires de forma ainda mais acolhedora.

, o Animal Crossing: New Horizons oferece uma fuga diária. Descontraí-te ao teu próprio ritmo; e com a nova edição Switch 2, prevista para , podes decorar quartos de hotel, visitar as Ilhas Slumber e colecionar itens temáticos para te divertires de forma ainda mais acolhedora. Para uma exploração tranquila, A Lenda de Zelda é a escolha definitiva. Combina descobertas serenas com criatividade, o que te permite explorar ao teu próprio ritmo enquanto desvendas novas aventuras a cada passo.

Depois de experimentares estes jogos, vais perceber qual é a vibe que mais te agrada. Pode ser a agricultura, pode ser a vida tranquila ou pode ser a exploração leve. Depois disso, a Switch tem imensas joias acolhedoras à tua espera.

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Perguntas frequentes