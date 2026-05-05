Os 20 melhores casais dos videojogos de 2026: histórias de amor icónicas

Os melhores casais dos videojogos destacam-se porque fazem com que as histórias pareçam reais, credíveis e emocionalmente convincentes, em vez de parecerem ensaiadas. As relações fortes nos jogos dão peso às decisões, dão sentido aos momentos de silêncio e transformam cenas simples em momentos de que os jogadores se lembram anos mais tarde.

Ainda me lembro de terminar certos jogos e pensar menos no chefe final e mais na forma como duas personagens se apoiaram, desafiaram ou perderam uma à outra ao longo do caminho. Esse impacto duradouro não é por acaso. Casais bem escritos aprofundam o ritmo narrativo, reforçam a evolução das personagens e aproximam os jogadores do mundo que estão a explorar.

Este artigo destaca 20 casais de videojogos que moldaram as suas histórias através da confiança, do conflito, do sacrifício e do crescimento, mostrando como as relações continuam a definir algumas das experiências mais marcantes dos videojogos.

As nossas escolhas de destaque para casais de videojogos

O que distingue os melhores casais dos videojogos dos que são facilmente esquecíveis é o quão real a sua dinâmica parece dentro da história. Os casais mais fortes nos videojogos constroem a sua ligação ao longo do tempo, o que faz com que cada momento partilhado pareça merecido, em vez de forçado.

Estas escolhas de destaque representam casais famosos dos videojogos cujas ligações reforçam a profundidade narrativa, criam continuidade emocional ao longo de vários títulos e deixam uma impressão duradoura através da história partilhada e do crescimento das personagens.

1 Link & Zelda 2023 Um clássico entre os melhores casais dos videojogos, a relação deles vai-se construindo aos poucos, com lealdade e sacrifício. Mesmo em silêncio, a ligação entre eles parece significativa e merecida. Buy now 2 Mario & Princess Peach 2019 Um dos casais mais icónicos dos videojogos, a dinâmica entre eles é leve, familiar e intemporal. Encaixa na perfeição com o espírito divertido da série. Buy now 3 Nathan Drake & Elena Fisher 2022 Um dos casais mais credíveis dos videojogos. A relação deles vai-se fortalecendo através dos perigos que enfrentam juntos e de conversas sinceras. Parece madura, complicada e real, no melhor sentido possível. Buy now

Estes melhores casais dos videojogos estabelecem o padrão, mas são apenas o começo. Continua a percorrer a página para explorar a lista completa de relações nos videojogos que tornaram a narrativa mais significativa e memorável.

Os 20 melhores casais dos videojogos que marcaram as histórias dos jogos

Esta secção reúne as duplas que mais marcaram através da narrativa, do desenvolvimento das personagens e do peso emocional. Casais famosos de videojogos como estes mostram como uma ligação romântica forte pode elevar toda uma narrativa.

Os casais nos videojogos assumem muitas formas, desde parcerias discretas a romances apaixonados, e esta lista abrange todo o espectro.

1. Link e Zelda [Série The Legend of Zelda]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação e aventura Plataformas NES, SNES, Nintendo 64, GameCube, Wii, Wii U, Nintendo Switch Ano de lançamento 1986 (estreia da série) Criador Shigeru Miyamoto, Nintendo Tempo médio de jogo 25–60 horas, dependendo do título Títulos principais Ocarina of Time, Skyward Sword, Breath of the Wild, Lágrimas do Reino

Poucos casais em qualquer lista dos melhores casais dos videojogos parecem tão intemporais como o Link e a Princesa Zelda de *A Lenda de Zelda**. Ao longo das gerações, das linhas temporais e das novas visões de Hyrule, a ligação entre eles mantém-se como um dos casais mais icónicos dos videojogos de sempre. Enquanto o mundo à sua volta entra em ciclos de ruína e renascimento, a ligação entre eles continua a ser a constante emocional que sustenta toda a série.

O que os torna um dos melhores casais dos videojogos não é um grande romance nem declarações dramáticas, mas sim uma devoção discreta. A Zelda carrega frequentemente o peso da profecia, da liderança e do sacrifício, sendo forçada a fazer escolhas impossíveis pelo bem do seu reino. O Link, por outro lado, fala através das ações. A sua lealdade é constante, silenciosa e absoluta. Juntos, formam um equilíbrio entre sabedoria e coragem que define não só Hyrule, mas também a própria relação entre eles.

Dica de profissional Em Breath of the Wild e Lágrimas do Reino, recolher todas as cenas de memória antes do ato final dá um contexto crucial às decisões da Zelda e reforça a recompensa emocional.

A relação deles raramente se revela através de interação direta, mas é ela que conduz toda a narrativa. A Zelda carrega frequentemente o fardo da liderança, da profecia ou do sacrifício, enquanto o Link atua como o seu contrapeso constante, respondendo através de ações em vez de palavras.

Em jogos como Skyward Sword, a ligação entre os dois parece pessoal e familiar, enquanto Breath of the Wild e Lágrimas do Reino enquadram a sua ligação através de fragmentos de memória, momentos tranquilos e uma confiança duradoura moldada pela perda e pelo dever.

O meu veredicto: O Link e a Zelda são o padrão de excelência dos melhores casais dos videojogos – uma ligação forjada ao longo de várias vidas, linhas temporais e sacrifícios que nunca perde o seu impacto emocional.

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2. Mario e a Princesa Peach [Série Super Mario]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de plataformas Plataformas NES, SNES, Nintendo 64, GameCube, Wii, Wii U, Nintendo Switch Ano de lançamento 1985 (estreia da série) Criador Shigeru Miyamoto, Nintendo Tempo médio de jogo 8–20 horas por jogo principal Jogos mais importantes Super Mario Bros., Super Mario 64, Super Mario Odyssey, Super Mario Bros. Wonder

O Mario e a Princesa Peach fazem parte da cultura dos videojogos há tanto tempo que é fácil esquecer porque é que eles estão entre os melhores casais dos videojogos. A relação deles não se baseia em histórias dramáticas nem em cenas cinematográficas emocionantes. Em vez disso, assenta na repetição, na familiaridade e numa sensação de confiança com que os jogadores cresceram.

Desde o primeiro resgate até aos jogos mais recentes, como o «Super Mario Odyssey», a motivação do Mario sempre foi clara. Ele não hesita, não questiona nem vacila. Ele avança porque a Peach é importante para ele. Ao mesmo tempo, a Peach é mais do que um objetivo passivo. Ao longo dos anos, ela tem assumido uma presença mais forte no Reino dos Cogumelos, participando em aventuras, competições desportivas e até protagonizando os seus próprios jogos. Essa evolução reforça o lugar deles entre os casais mais icónicos dos videojogos, em vez de o enfraquecer.

Dica de profissional No «Super Mario Odyssey», treina desde cedo a encadear saltos longos, cancelamentos de mergulho e saltos na parede, pois os movimentos avançados abrem percursos escondidos, atalhos e luas secretas em todos os reinos.

O Mario e a Princesa Peach encaixam-se naturalmente neste ritmo como um dos melhores casais dos videojogos para jogadores que valorizam um charme descontraído e intemporal. A relação entre eles mantém-se consistente e familiar. A Peach representa estabilidade e liderança no Reino dos Cogumelos, enquanto o Mario demonstra lealdade através das ações, em vez de palavras.

O meu veredicto: O Mario e a Peach marcam os jogadores porque a ligação entre eles parece clássica e fiável. Como um dos casais mais icónicos dos videojogos, moldaram a forma como os jogos abordam as relações.

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3. Nathan Drake e Elena Fisher [Série Uncharted]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação e aventura Plataformas PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Ano de lançamento 2007 (estreia da série) Criadora Amy Hennig, da Naughty Dog Tempo médio de jogo 10–15 horas por jogo principal Títulos principais A Fortuna de Drake, Entre Ladrões, O Fim de um Ladrão

A série Uncharted assenta tanto na relação central entre as personagens como na ação. O Nathan Drake e a Elena Fisher são um daqueles famosos casais dos videojogos cuja dinâmica molda todas as aventuras, desde as ruínas desmoronadas de Drake’s Fortune até aos momentos emocionantes de A Thief’s End.

O que os destaca entre os casais dos videojogos é a naturalidade com que a sua ligação evolui ao longo da série. Não só através das cenas cinematográficas, mas também pela forma como conversam no meio de uma perseguição, discutem depois de um susto e, no fim de contas, escolhem-se um ao outro vezes sem conta.

Dica de profissional Em Uncharted 4, dá prioridade ao posicionamento vertical durante os tiroteios, pois um terreno mais elevado melhora a visibilidade, reduz a possibilidade de o inimigo te flanquear e abre oportunidades para derrubadas furtivas.

A Elena desafia a imprudência do Nathan com inteligência e convicção, fazendo-o assumir a responsabilidade de formas que tornam ambas as personagens reais. A lealdade e o humor do Nathan mantêm a ligação entre eles viva, mesmo quando as escolhas dele a colocam à prova, e a história que partilham ao longo de vários jogos dá a cada reencontro e conflito um peso emocional genuíno.

O meu veredicto: Os jogadores identificam-se com o Nathan e a Elena porque a relação deles evolui naturalmente ao longo do tempo, acrescentando emoção a cada fuga, luta e decisão final. Os casais nos videojogos raramente parecem tão realistas ou tão humanos.

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4. Geralt de Rivia e Yennefer de Vengerberg [The Witcher 3: Wild Hunt]

A nossa pontuação Enebameter 9.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2015 Criador CD Projekt Red Tempo médio de jogo 50–100 horas Títulos principais The Witcher 3: Wild Hunt, Hearts of Stone, Blood and Wine

Se quiseres ver um dos casais mais icónicos dos videojogos em ação, o Geralt e a Yennefer são o ponto de partida ideal. O The Witcher 3 leva-te a um enorme continente devastado pela guerra na pele de Geralt, um caçador de monstros rude à procura da sua filha adotiva, mas o verdadeiro fascínio está em encontrar a Yennefer e descobrir o que ainda significam um para o outro.

O mundo é enorme, detalhado e genuinamente divertido de explorar, com combates que recompensam a preparação e o uso inteligente de espadas, sinais e poções, em vez de simplesmente carregar nos botões sem pensar. O que faz tudo fazer sentido, porém, é a forma como o jogo entrelaça a relação diretamente na história. As escolhas de diálogo e as decisões nas missões moldam a dinâmica entre o Geralt e a Yennefer, por isso cada conversa tem um peso real. Os visuais são sombrios e cinematográficos, o que combina com uma história de amor que nunca é simples.

Dica de profissional Conclui as missões pessoais da Yennefer antes de avançares nas missões da história na fase final do jogo, pois elas desbloqueiam caminhos de diálogo cruciais e afetam o desfecho final da relação.

O Geralt e a Yennefer são um daqueles melhores casais dos videojogos que realmente dão a sensação de terem uma história juntos, em vez de um romance que te é imposto por uma cena cinematográfica. A Yennefer é perspicaz, ambiciosa e nunca se impressiona facilmente, o que mantém o Geralt sempre alerta da melhor maneira possível. Ele é leal e discretamente dedicado, mas são as tuas escolhas que determinam se isso é suficiente – e o facto de o final mudar consoante a forma como lidas com a situação faz com que a história deles pareça genuinamente merecida.

O meu veredicto: Os jogadores valorizam o Geralt e a Yennefer porque a relação deles parece complicada e genuína. Casais famosos de videojogos como este elevam os seus jogos a algo que vai muito além do entretenimento.

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5. Comandante Shepard e Garrus Vakarian [Série Mass Effect]

A nossa pontuação Enebameter 9.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação, jogo de tiro na terceira pessoa Plataformas Xbox 360, PlayStation 3, PC, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2007 (estreia da série) Criador Casey Hudson, BioWare Tempo médio de jogo 30–50 horas por título Títulos principais Mass Effect, Mass Effect 2, Mass Effect 3, Edição Lendária

O Shepard e o Garrus destacam-se da maioria dos casais numa lista dos melhores casais dos videojogos porque a relação deles não começa com o romance em mente . Começa no meio de uma crise, construída em torno de missões partilhadas, tiroteios tensos e longas conversas nos corredores silenciosos da Normandy. O que torna a ligação entre eles tão cativante é a forma natural como evolui ao longo do tempo.

No primeiro jogo, o Garrus respeita a autoridade do Shepard, mas não a segue cegamente. Ele opõe-se, questiona as decisões e debate-se com as suas próprias ideias sobre justiça. Essa tensão cria uma base que parece merecida, em vez de ser algo pré-definido. Em Mass Effect 2, a ligação aprofunda-se através de missões de lealdade e de momentos de vulnerabilidade pessoal. O Garrus já não é só um companheiro de equipa. Torna-se alguém que escolhe ficar ao lado do Shepard, não porque tem de o fazer, mas porque acredita nele.

Dica de profissional Conclui as missões de lealdade do Garrus no Mass Effect 2 logo no início, pois elas desbloqueiam caminhos de diálogo mais profundos e reforçam o papel dele nos desfechos posteriores da história.

A relação entre o Comandante Shepard e o Garrus Vakarian vai-se desenvolvendo lentamente ao longo de vários jogos. Começa com respeito profissional e experiências de combate partilhadas, depois transforma-se em confiança, lealdade e, por fim, romance. O Garrus nunca idolatra o Shepard; em vez disso, questiona as decisões, desafia os ideais e fica ao lado do Shepard como um igual.

O meu veredicto: Shepard e Garrus são um dos raros casais nos videojogos em que cada missão parece pessoal. A ligação entre eles ganha peso emocional a cada tiroteio e a cada conversa sincera.

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6. Ellie e Dina [The Last of Us Part II]

A nossa pontuação Enebameter 9.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação e aventura Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, PC Ano de lançamento 2020 Criador Naughty Dog Duração média do jogo 25–30 horas Títulos principais The Last of Us Part II

Em The Last of Us Part II, a Ellie e a Dina representam uma das histórias de amor mais fora do comum dos videojogos, e é exatamente por isso que são tão importantes. A relação delas desenrola-se no meio do luto, da raiva e da violência, e não num ambiente seguro. Quando dançam juntas em Jackson ou trocam piadas durante uma patrulha, esses momentos têm um impacto ainda maior porque o mundo à sua volta quase não oferece qualquer momento de tranquilidade.

O que as torna um dos casais mais emocionantes dos videojogos é o quão normal a ligação entre elas parece. A Dina goza com a Ellie por causa do seu diário. A Ellie tenta, com alguma timidez, expressar o que está a sentir. Elas falam de música, de medo, de como seria o futuro se a sobrevivência não fosse a única prioridade. São pequenas conversas, mas constroem algo verdadeiro.

Dica de profissional Usa a erva alta e o movimento deitado em simultâneo durante os encontros para bloquear a linha de visão dos inimigos e poupar munições.

As cenas na quinta, mais para o final da história, são tranquilas e caseiras, quase frágeis, e essa fragilidade torna impossível ignorar a tensão subjacente. Muitos jogadores comparam o seu peso emocional às melhores narrativas dos jogos de RPG de ação, apesar de a sua estrutura continuar firmemente centrada na ação.

A relação entre a Ellie e a Dina oferece momentos raros de calor humano neste cenário hostil. A Dina proporciona estabilidade emocional, humor e apoio, o que faz com que as escolhas da Ellie pareçam mais pesadas e mais pessoais.

O meu veredicto: a Ellie e a Dina são um dos casais mais emocionalmente sinceros dos videojogos. A ternura delas toca mais fundo precisamente porque tudo à sua volta está a tentar tirar-lhes isso.

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7. Tidus e Yuna [Final Fantasy X]

A nossa pontuação Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG (JRPG) Plataformas PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PS Vita, PC, Nintendo Switch, Xbox One Ano de lançamento 2001 Criador Yoshinori Kitase, Square Tempo médio de jogo 40–50 horas Títulos principais Final Fantasy X, Final Fantasy X-2

O Tidus e a Yuna merecem o seu lugar entre os melhores casais dos videojogos porque a relação deles cresce à sombra do sacrifício. O Tidus começa como um forasteiro, barulhento e inseguro, enquanto a Yuna se comporta com uma determinação silenciosa à medida que avança em direção a um destino que já aceitou.

À medida que atravessam Spira juntos, as conversas deles passam de uma distância educada para um carinho genuíno. O Tidus desafia a forma como a Yuna aceita a perda, e a Yuna ameniza a imprudência do Tidus com empatia e determinação. A ligação entre eles vai-se revelando aos poucos, acompanhada por uma das bandas sonoras mais comoventes dos RPG, até que o amor se torna tanto a força deles como a sua maior tragédia.

Dica de profissional Alterna frequentemente os membros do grupo nas primeiras batalhas para manter todos a ganhar experiência e desbloquear habilidades mais fortes mais cedo.

A relação entre o Tidus e a Yuna cresce através de momentos partilhados, conversas tranquilas e compreensão mútua. O Tidus traz leveza e rebeldia, enquanto a Yuna encarna o dever e a contenção. A ligação entre eles reflete o tema central do sacrifício e da escolha.

O meu veredicto: O Tidus e a Yuna provam que os melhores casais dos videojogos não se limitam a apoiar a história, eles tornam-se a própria história. O amor deles, moldado pelo sacrifício e pela brevidade, torna este clássico JRPG inesquecível.

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8. Kratos e Faye [God of War Ragnarök]

A nossa pontuação Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação e aventura Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, PC Ano de lançamento 2022 Criador Santa Monica Studio Tempo médio de jogo 25–35 horas Títulos principais God of War (2018), God of War Ragnarök

A Faye já se foi antes mesmo de a história de God of War Ragnarök começar , mas a presença dela define tudo o que o Kratos faz. Cada reino que ele visita, cada resposta que procura, remete para uma promessa que fizeram juntos. A história deles é revelada em fragmentos, não em grandes discursos, o que lhe dá peso. O Kratos não fala muito dela, mas quando o faz, transparece contenção e arrependimento.

Entre as relações mais maduras dos videojogos, a deles destaca-se porque se baseia na mudança. A Faye viu quem o Kratos era e, mesmo assim, acreditou naquilo em que ele se poderia tornar. Essa crença transformou-o. A ligação entre eles parece menos um romance e mais uma parceria, forjada pelas dificuldades partilhadas.

Poucos romances trágicos nos jogos parecem tão realistas. Mesmo na ausência, a Faye continua a ser central, e é por isso que eles permanecem como um dos casais mais marcantes dos jogos.

Dica de profissional Melhora os escudos defensivos logo no início, porque os diferentes tipos de escudo alteram o tempo de defesa e as opções de controlo de multidões durante os combates mais difíceis.

Embora a Faye nunca viaje ao lado do Kratos, a presença dela influencia todas as decisões que ele toma. A relação entre os dois existe através da memória, do legado e de um objetivo comum. A Faye representa moderação, sabedoria e fé na mudança, o que contrasta com o passado violento do Kratos e orienta o seu crescimento, tanto como guerreiro como pai.

O meu veredicto: O Kratos e a Faye são um dos casais mais poderosos e famosos dos videojogos precisamente porque um deles já se foi – e, mesmo assim, a presença dela molda cada momento do jogo.

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9. Master Chief e Cortana [Série Halo]

A nossa pontuação Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiro na primeira pessoa Plataformas Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Ano de lançamento 2001 (estreia da série) Criador Bungie, 343 Industries Tempo médio de jogo 8–12 horas por campanha Títulos principais Halo: Combat Evolved, Halo 3, Halo Infinite

A série Halo construiu a sua espinha dorsal emocional em torno do Master Chief e da Cortana, uma dupla que nunca foi concebida como um romance tradicional, mas cuja ligação tem mais peso emocional do que muitas histórias de amor explícitas. Dentro de uma armadura e de uma projeção holográfica, forma-se algo profundamente humano. Com o tempo, essa ligação ganha o seu lugar entre os melhores casais dos videojogos, não só pelo afeto, mas pela dependência e confiança forjadas na guerra.

A Cortana é mais do que um software de apoio. Ela orienta, questiona, provoca e, por vezes, leva o Chief a fazer escolhas que ele preferia evitar. Ele raramente fala, mas o seu silêncio ao lado dela parece diferente do silêncio que mantém com qualquer outra pessoa. É essa nuance que os faz destacar-se entre os casais dos videojogos de ficção científica.

À medida que a série avança, a separação e o sacrifício redefinem a ligação entre eles. Poucos relacionamentos não convencionais nos jogos moldaram uma franquia de forma tão profunda. Juntos, continuam a ser uma das duplas de FPS mais icónicas da história dos jogos.

Dica de profissional Alterna frequentemente de arma durante os combates, pois os escudos e os tipos de armadura dos inimigos respondem melhor a estilos específicos de dano.

O Master Chief e a Cortana são a espinha dorsal emocional da série. A ligação entre eles cresce através da confiança, do apoio mútuo e do isolamento que partilham. A Cortana orienta, questiona e desafia o Chief, enquanto ele lhe dá estabilidade e proteção. Essa ligação humaniza uma personagem que foi criada para parecer distante.

O meu veredicto: O Master Chief e a Cortana estão entre os casais mais icónicos dos videojogos de ficção científica e são a prova de que os laços mais fortes não precisam de romance, mas sim de confiança construída apesar de todas as adversidades.

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10. Cloud Strife e Aerith Gainsborough [Final Fantasy VII]

A nossa pontuação Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG (JRPG) Plataformas PlayStation, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch, Xbox One Ano de lançamento 1997 Criador Square Tempo médio de jogo 35–45 horas Títulos principais Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Remake

Poucos RPGs criaram uma ligação tão silenciosamente devastadora como a de Cloud e Aerith, do Final Fantasy VII. Ele conhece-a enquanto finge ser alguém que não é, escondendo-se atrás de uma confiança que parece ensaiada. Ela percebe isso quase de imediato. Esse contraste dá origem a um dos melhores casais de videojogos de sempre, porque a ligação entre eles revela quem o Cloud realmente é. A Aerith brinca com ele, desafia a sua atitude reservada e traz leveza a uma história construída em torno da ganância corporativa e do colapso planetário.

O tempo que passam juntos é curto, mas acaba por remodelar toda a narrativa. Poucos romances trágicos de RPG ou relações memoráveis de JRPG deixaram uma marca tão duradoura na história dos videojogos. O lançamento original combina modelos de personagens estilizados com cenários pré-renderizados, enquanto o seu ritmo e estrutura continuam a parecer sólidos até hoje, o que ajuda a explicar por que razão muitos jogadores o consideram agora um dos melhores jogos da Nintendo Switch para fãs de RPG focados na história.

Dica de profissional Dá prioridade ao desenvolvimento da Materia da Aerith logo no início, pois o aumento da potência da magia dela torna os encontros a meio do jogo significativamente mais fáceis.

A relação entre o Cloud e a Aerith desenvolve-se através de conversas descontraídas, explorações partilhadas e honestidade emocional. A Aerith traz calor e curiosidade, o que contrasta com a personalidade reservada do Cloud e permite aos jogadores verem fissuras na sua armadura emocional.

O meu veredicto: O Cloud e a Aerith estão entre os casais mais famosos da história dos videojogos. A ligação entre eles é breve, comovente e tão profundamente entrelaçada no «Final Fantasy VII» que a história é impensável sem ela.

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11. Squall Leonhart e Rinoa Heartilly [Final Fantasy VIII]

A nossa pontuação Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de RPG (JRPG) Plataformas PlayStation, PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One Ano de lançamento 1999 Criador Square Tempo médio de jogo 40–50 horas Títulos principais Final Fantasy VIII, Final Fantasy VIII Remastered

O Squall e a Rinoa não se apaixonam facilmente, e é essa tensão que os torna tão cativantes. O Squall mantém as pessoas à distância porque acredita que o apego leva à perda, enquanto a Rinoa se aproxima dele sem hesitar, recusando-se a deixá-lo refugiar-se no isolamento.

À medida que a história avança, a relação deles passa da irritação e dos mal-entendidos para uma dependência genuína. A Rinoa obriga o Squall a enfrentar emoções que ele preferia ignorar e, ao fazê-lo, transforma-o. Esse arco emocional coloca-os entre os melhores casais dos videojogos, bem como entre os romances de RPG mais centrados nas personagens e as histórias de amor clássicas e duradouras dos JRPG na história dos videojogos.

Dica de profissional Evita usar magia extra o tempo todo logo no início, porque esgotar os feitiços enfraquece os teus bónus de estatísticas através do sistema de Junction.

A relação entre o Squall e a Rinoa é o motor da narrativa. A Rinoa desafia a distância emocional do Squall, enquanto o Squall aprende a ser vulnerável graças à presença dela. O romance deles desenvolve-se aos poucos e parece merecido, graças aos perigos partilhados e aos momentos de tranquilidade.

No geral, a história de Final Fantasy VII dá grande ênfase ao crescimento pessoal, à memória e à ligação entre as pessoas, em vez do puro heroísmo, e é por isso que muitos fãs ainda o consideram o jogo com a melhor história da série. Visualmente, o jogo combina proporções realistas das personagens com cenas cinematográficas que potenciam os momentos emocionantes.

O meu veredicto: o Squall e a Rinoa são um dos casais mais icónicos dos videojogos da sua época. O romance deles, que se desenvolve lentamente, tem mais impacto do que qualquer espada, porque obriga ambas as personagens a mudarem de verdade.

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A nossa pontuação Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de RPG (CRPG) Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2023 Criador Larian Studios Tempo médio de jogo 70–100 horas Títulos principais Baldur's Gate 3

O Baldur's Gate 3 constrói um dos romances mais cativantes dos RPGs modernos em torno do Tav e da Lae’zel. Ela começa por ser reservada e intransigente, moldada por uma cultura que valoriza a força acima de tudo. Quando o Tav desafia a sua visão do mundo, a tensão parece real, não romantizada. A confiança vai-se construindo lentamente, através de perigos partilhados e conversas difíceis, em vez de um afeto repentino. Com o tempo, vês-te a questionar crenças de longa data, e essa mudança dá peso à relação.

Este arco narrativo destaca-se entre os romances de RPG baseados em escolhas porque depende inteiramente das decisões do jogador. Também ocupa um lugar de destaque entre as relações dos jogos de fantasia modernos pelo seu impacto emocional. Para muitos fãs, o Tav e a Lae’zel têm um lugar garantido em qualquer lista dos melhores casais dos videojogos.

Dica de profissional Apoia a aceitação inicial da Lae’zel escolhendo opções de diálogo decisivas, pois a hesitação pode impedir momentos-chave na relação.

A apresentação visual combina modelos de personagens detalhados com um trabalho de câmara cinematográfico. Por outro lado, o modo cooperativo opcional permite a tomada de decisões em conjunto, o que o torna uma escolha de destaque para quem procura a melhor experiência de jogo para dois jogadores na PS5.

A relação da Lae’zel com o Tav parece conflituosa e crua. Ela desafia os valores do Tav, combate a sua hesitação e exige força. Com o tempo, a confiança substitui a hostilidade e o respeito vai-se construindo através de ações, em vez de palavras.

O meu veredicto: o Tav e a Lae’zel são a prova de que os melhores casais dos videojogos não começam com química – eles conquistam-na. A evolução da relação deles em Baldur's Gate 3 é uma das histórias de amor mais gratificantes da história dos RPG.

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13. Johnny Silverhand e Alt Cunningham [Cyberpunk 2077]

A nossa pontuação Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Ano de lançamento 2020 Criador CD Projekt Red Tempo médio de jogo 45–70 horas Títulos principais Cyberpunk 2077, Phantom Liberty

No Cyberpunk 2077, o Johnny fala da revolução como se fosse a única coisa que alguma vez importou, mas a Alt é a prova de que havia algo mais que importava. Antes de se tornar uma «construct» presa para além do Blackwall, ela era a única pessoa capaz de o igualar intelectual e emocionalmente. A relação deles nunca parece suave nem sentimental. Parece volátil, carregada de ambição e ego.

Quando a Arasaka a leva, a raiva do Johnny não é só política, é pessoal, e essa distinção muda a forma como os jogadores o interpretam. Entre os melhores casais dos videojogos, o deles destaca-se porque o amor e a ideologia se fundem.

Dica de profissional Investe logo no início em Inteligência e vantagens de hacking para desbloquear soluções alternativas para as missões e evitar combates desnecessários em áreas de alto risco.

Os visuais tendem para um realismo banhado em néon, com ruas cheias de gente, iluminação dinâmica e momentos cinematográficos da história que reforçam a tensão moral do jogo. Esta estrutura explica porque é que muitos jogadores o consideram agora um dos melhores RPGs, construído em torno das consequências e da autonomia do jogador.

A relação entre o Johnny Silverhand e a Alt Cunningham existe, em grande parte, através das memórias e das consequências. O laço entre eles reflete obsessão, arrependimento e sacrifício. A ausência da Alt tem um peso enorme, lembrando-te que o amor em Night City acaba muitas vezes em perda, em vez de um desfecho.

O meu veredicto: Os fãs valorizam o Johnny e a Alt porque a relação deles capta os temas centrais de Cyberpunk — o amor, o legado e as consequências irreversíveis num futuro sombrio.

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14. Isaac Clarke e Nicole Brennan [Série Dead Space]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Horror de sobrevivência Plataformas PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2008 (estreia da série) Criador Glen Schofield, EA Duração média 12–15 horas por jogo Títulos principais Dead Space, Dead Space 2, Dead Space (Remake)

O Dead Space transforma a sua relação central numa fonte de pavor, em vez de conforto. O Isaac não entra na Ishimura em busca de glória ou heroísmo. Ele vai porque a Nicole mandou uma mensagem que parecia estranha, e essa dúvida não o deixa em paz. À medida que os corredores ficam mais escuros e a influência do Marker distorce a realidade, a Nicole torna-se tanto motivação como tormento. A relação deles não é reconfortante. Está fraturada, assombrada pela distância e pelos segredos.

Poucos romances de terror de sobrevivência são assim tão intensos a nível psicológico, porque aqui o amor alimenta a obsessão em vez da esperança. Esse desmoronamento emocional coloca-os entre os melhores casais dos videojogos, especialmente no contexto das relações trágicas dos jogos de terror, construídas sobre a perda e a negação, em vez do reencontro.

Dica de profissional Usa a estase para abrandar os inimigos antes de os desmembrar, pois poupa munições e reduz o pânico durante confrontos com vários inimigos.

Os títulos posteriores expandiram-se até para experiências partilhadas, gerando discussão entre os fãs dos melhores jogos cooperativos, apesar das raízes single-player da franquia. A relação do Isaac com a Nicole define o núcleo emocional. A busca dele por ela alimenta as suas ações, enquanto as memórias e as gravações confundem esperança e luto, aprofundando o peso psicológico.

O meu veredicto: O Isaac e a Nicole são um dos casais mais perturbadores da história dos jogos de terror – onde o amor não te salva, apenas torna a escuridão mais difícil de enfrentar.

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15. John Marston e Abigail Roberts [Série Red Dead Redemption]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação e aventura, western de mundo aberto Plataformas PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2010 (estreia da série) Criador Rockstar Games Tempo médio de jogo 25–60 horas Títulos principais Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2

No centro desta história estão o John e a Abigail. A relação entre os dois dá peso emocional ao mundo aberto. Cada recompensa ganha e cada decisão tem um propósito, porque o John luta para proteger a Abigail e o filho deles. Esta motivação pessoal sustenta a narrativa centrada nas personagens da série e dá sentido a um mundo que, de outra forma, seria brutal, mesmo quando se fala dos melhores jogos de FPS.

Dica de profissional Mantém a reputação alta desde cedo. Isso dá-te acesso a descontos, melhora o desfecho da história e reforça a trajetória de redenção do John.

O que torna a ligação entre eles tão comovente é que nunca parece idealizada. A Abigail não romantiza o passado do John e raramente o deixa esquecer o mal que isso causou. As discussões deles estão cheias de frustração, medo e anos de instabilidade, o que faz com que os momentos mais tranquilos pareçam merecidos, em vez de encenados. Quando o John fala de querer um rancho e uma vida normal, é uma tentativa de se tornar alguém digno da família que já tem.

O meu veredicto: o John e a Abigail são um dos casais mais realistas dos videojogos. O amor deles não é grandioso nem glamoroso, é apenas desgastado e teimoso, e vale tudo o que o John arrisca para o manter.

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16. Yuri Hyuga e Alice Elliot [Shadow Hearts]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de RPG (JRPG) Plataformas PlayStation, PlayStation 2 Ano de lançamento 1999 (estreia da série com Koudelka) Criador Hiroki Kikuta, Sacnoth Tempo médio de jogo 30–40 horas Títulos principais Koudelka, Shadow Hearts, Shadow Hearts: Covenant

O Yuri não se aproxima da Alice como um salvador, e ela não o trata como um monstro que precisa de ser corrigido. A ligação entre os dois desenvolve-se em ambientes inquietantes, durante confissões sobre possessão, culpa e medo de perder o controlo. A fé da Alice não é ingénua, e a escuridão do Yuri não é romantizada.

Quando ele questiona se merece ficar ao lado dela, a hesitação parece justificada, não dramática. Essa tensão dá peso à relação, numa história já carregada de guerra e horror oculto. Entre os romances góticos de RPG, a ligação deles destaca-se e continua a ser um dos casais de videojogos mais discretamente poderosos que se encontram nas histórias de amor subestimadas e esquecidas dos JRPG.

Dica de profissional Domina o Judgment Ring logo no início. Acertos precisos encurtam as batalhas e reduzem a perda de sanidade durante os encontros mais difíceis.

O Yuri e a Alice são o pilar emocional da história. A fé tranquila e a compaixão da Alice chocam-se com a escuridão interior do Yuri, e essa tensão impulsiona a narrativa. A ligação entre eles dá peso a todas as ameaças sobrenaturais e reforça a identidade de clássico de culto do jogo.

O meu veredicto: O Yuri e a Alice são um dos casais mais icónicos dos videojogos, de que ninguém fala o suficiente. A história deles no Shadow Hearts é comovente, discretamente poderosa e impossível de esquecer.

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17. O Príncipe e Farah [Prince of Persia: As Areias do Tempo]

A nossa pontuação Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação e aventura, jogo de plataformas Plataformas PlayStation 2, Xbox, GameCube, PC, Game Boy Advance Ano de lançamento 2003 Criador Jordan Mechner Tempo médio de jogo 8–12 horas Títulos principais As Areias do Tempo, O Guerreiro Interior, Os Dois Tronos

Em Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo, a Farah não confia no Príncipe quando se conhecem, e tem todos os motivos para isso. Foi ele que causou a catástrofe que destruiu o reino dela, e ela sabe disso. A aliança deles começa por necessidade, marcada por sarcasmo, discussões e uma distância cautelosa. À medida que escalam torres e atravessam salões a desmoronar-se, algo muda. O Príncipe começa a ouvir em vez de se gabar, e a Farah vê que a culpa substituiu a arrogância. As suas provocações nunca desaparecem, mas tornam-se mais calorosas, menos defensivas. No contexto dos romances de ação e aventura, o relacionamento deles parece merecido.

Dica de profissional Guarda os Sand Tanks sempre que puderes. Os rebobinamentos extra reduzem a frustração durante as longas secções de plataformas e protegem-te de erros que podem sair caros.

Continua a ser um dos melhores casais dos videojogos e um exemplo memorável das relações clássicas dos jogos de plataformas, moldadas pelo crescimento e não pelo destino.

A Farah molda tanto a jogabilidade como a narrativa. Ela ajuda-te nos quebra-cabeças, luta ao teu lado e desafia o ego do Príncipe através de diálogos constantes. À medida que a confiança cresce, a relação deles dá mais peso emocional à mecânica de rebobinar o tempo, que reflete arrependimento e responsabilidade, em vez de poder.

O meu veredicto: O Príncipe e a Farah estão entre os melhores casais dos videojogos do início dos anos 2000. A química entre eles transforma cada quebra-cabeças e cada secção de plataformas em algo que vale a pena.

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18. Ico & Yorda [ICO]

A nossa pontuação Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação e aventura Plataformas PlayStation 2, PlayStation 3 Ano de lançamento 2001 Criador Fumito Ueda, Sony Computer Entertainment Tempo médio de jogo 6–8 horas Títulos de destaque ICO

Em ICO, a ligação entre os dois protagonistas cria-se mais através da mecânica do que das palavras. Guias o Ico a escalar, a saltar e a resolver quebra-cabeças, ao mesmo tempo que proteges constantemente a Yorda, que não consegue defender-se nem ultrapassar obstáculos sozinha. A ligação entre eles é tanto mecânica como emocional, já que segurar a mão da Yorda torna-se, literalmente, a interação central. Cada quebra-cabeças reforça a confiança, a proximidade e a dependência mútua, transformando ações simples em momentos significativos.

Dica de profissional Elimina sempre os inimigos-sombra antes de mover a Yorda por áreas abertas, pois a separação acarreta perigo imediato e obriga-te a reiniciar a jogada, o que custa caro.

O Ico e a Yorda quase não falam, mas a ligação entre eles é imediata logo na primeira vez que ele lhe pega na mão. Ela move-se lentamente, vulnerável às criaturas das sombras que tentam arrastá-la para longe, e essa necessidade constante de proteção transforma um simples movimento numa responsabilidade. Segurar-lhe a mão não é um evento pré-definido, mas sim uma mecânica, o que torna a relação tangível. Ainda hoje, muitos jogadores consideram-nos um dos melhores casais dos videojogos, especialmente no âmbito das relações em jogos de arte independentes, construídas com base na confiança e não no diálogo.

O meu veredicto: Os fãs lembram-se do Ico e da Yorda porque a ligação entre eles parece pura e vulnerável, provando que o silêncio e mecânicas subtis conseguem contar uma história de amor mais profunda do que o diálogo alguma vez conseguiria.

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19. Cody e May [It Takes Two]

A nossa pontuação Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação e aventura, modo cooperativo Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Windows Ano de lançamento 2021 Criador Hazelight Studios, Josef Fares Tempo médio de jogo 12–14 horas Títulos em destaque It Takes Two

O Cody e a May não começam a sua jornada como um casal apaixonado. Começam frustrados, distantes e já quase a desistir um do outro. Serem obrigados a cooperar na forma de bonecos faz com que o orgulho desapareça rapidamente, porque o progresso depende, literalmente, de saberem ouvir e de terem o timing certo. Ainda surgem discussões, mas também as memórias do motivo pelo qual se juntaram inicialmente. O jogo não finge que a reconciliação é fácil, e essa honestidade dá peso à história deles. No contexto das relações em jogos cooperativos, a relação deles parece invulgarmente realista.

Dica de profissional Troca de vez em quando os papéis dos comandos para perceberes como as diferentes mecânicas reforçam o crescimento emocional do Cody e da May.

Como todos os obstáculos exigem trabalho em equipa, a relação do casal torna-se a própria jogabilidade. Essa estrutura transforma temas emocionais em mecânicas de jogo, o que explica porque é que o jogo aparece frequentemente nas listas dos melhores jogos em ecrã partilhado.

O meu veredicto: O Cody e a May são um dos casais mais famosos da história dos jogos cooperativos. A relação deles não está só na história, é o próprio jogo, o que faz com que cada avanço pareça genuinamente merecido.

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20. Red Mac Raith & Antea Duarte [Banishers: Fantasmas de New Eden]

A nossa pontuação Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação Plataformas PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows Ano de lançamento 2024 Criador Don’t Nod Duração média 25–30 horas Títulos principais Banishers: Fantasmas de New Eden

O Red e a Antea começam como parceiros no trabalho e na vida, já unidos por uma história comum antes da tragédia que muda tudo. Quando a Antea se torna um espírito, a relação não pára, mas transforma-se em algo mais intenso e complicado. O Red ainda consegue ouvi-la, discutir com ela, contar com ela, mas é constantemente lembrado do que perdeu. Cada caso de assombração que investigam obriga-os a escolher entre a justiça e a esperança egoísta. É também por isso que muitos jogadores os consideram um dos melhores casais dos videojogos.

Dica de profissional Presta muita atenção aos veredictos de banimento logo no início, já que padrões morais repetidos influenciam subtilmente o desenrolar da história mais tarde.

Visualmente, o jogo aposta num realismo cru, com iluminação sombria, cores suaves e enquadramentos cinematográficos que reforçam o seu tom sombrio. A relação entre o Red e a Antea define todas as decisões importantes. Após a morte da Antea, tens de escolher até onde o Red irá para honrar o amor, a justiça ou a misericórdia. Essas escolhas remodelam as missões, as personagens e os finais.

O meu veredicto: o Red e a Antea estão entre os melhores casais de videojogos dos últimos anos, e são dos que mais exigem emocionalmente. A história de amor deles não te dá um final feliz pelo qual lutar, apenas uma dor que tu escolhes como lidar.

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O meu veredicto geral

Se estás à procura dos melhores casais dos videojogos da atualidade, o ponto de partida certo depende do que mais valorizas: profundidade da história, recompensa emocional ou momentos de jogo partilhados. Abaixo estão as melhores opções de entrada, com base em perfis de jogador bem definidos, para te ajudar a decidir por onde começar.

Jogadores que dão prioridade à história e valorizam o crescimento emocional: Link e Zelda

Esta dupla funciona porque a relação deles se desenvolve lentamente ao longo de vários jogos, baseada na confiança, no sacrifício e na responsabilidade partilhada, em vez de no diálogo constante.

Link e Zelda Esta dupla funciona porque a relação deles se desenvolve lentamente ao longo de vários jogos, baseada na confiança, no sacrifício e na responsabilidade partilhada, em vez de no diálogo constante. Jogadores casuais ou nostálgicos que procuram uma química icónica: Mario e a Princesa Peach

A dinâmica entre eles é simples, mas intemporal, o que a torna um ponto de partida fácil para a relação mais reconhecível dos videojogos.

Mario e a Princesa Peach A dinâmica entre eles é simples, mas intemporal, o que a torna um ponto de partida fácil para a relação mais reconhecível dos videojogos. Jogadores que adoram narrativas cinematográficas e realismo: Nathan Drake e Elena Fisher

A relação deles parece realista e credível, apoiada por um enredo bem elaborado e uma evolução natural das personagens.

Cada um destes casais destaca um ponto forte diferente deste meio. À medida que vais percorrendo a lista completa, pensa em qual dos estilos te toca mais.

Perguntas frequentes