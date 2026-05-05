Todos os jogos de «The Walking Dead» por ordem: o guia da franquia em 2026

Tentar organizar os jogos de The Walking Dead por ordem pode parecer que estás a desembaraçar o emaranhado de correntes de um zombie. Ao longo dos anos, tivemos histórias comoventes da Telltale, spin-offs inesperados para dispositivos móveis e até pesadelos em realidade virtual – e é fácil perder a noção do que veio primeiro. É aí que este guia entra. Em vez de teres de descobrir sozinho, organizei todos os lançamentos na ordem exata em que saíram.

Por isso, quer estejas a acompanhar a história da Clementine desde o início ou apenas curioso sobre os títulos menos conhecidos, aqui está o teu roteiro pelo apocalipse.

As nossas melhores escolhas para os jogos de «The Walking Dead»»», por ordem

Com tantos títulos de The Walking Dead por aí, pode ser difícil saber quais valem mesmo a pena. Aqui estão as minhas 5 escolhas principais que todos os fãs deviam experimentar antes de mergulhar na ordem completa de lançamento.

1 The Walking Dead: Season One 2012 Não há surpresas aqui. A primeira temporada da Telltale redefiniu o que os jogos narrativos podiam ser. É emocionante, inesquecível e continua a ser a joia da coroa da série. Se só fores jogar um jogo do Walking Dead, que seja este. Buy now 2 The Walking Dead: Season Two 2013 A Clementine passa para o centro das atenções, e a narrativa fica cada vez mais sombria e impactante. Esta sequela não se limita a estar à altura da Primeira Temporada — prova que a série não foi um sucesso passageiro. Buy now 3 The Walking Dead: The Final Season 2018 Um final poderoso para a jornada da Clementine. Com imagens mais impressionantes, um ritmo melhor e um desfecho emocional gratificante, encerra a saga de forma magnífica. Os fãs consideram-no um dos melhores finais da história dos jogos. Buy now

Estes cinco são, na minha opinião, os melhores pontos de entrada na série. Mas, claro, são apenas parte de uma história maior. Continua a ler para veres a lista completa dos jogos de The Walking Dead por ordem, para não perderes nem um único pedaço da franquia.

20 Jogos de The Walking Dead por ordem – Lista completa da franquia

Desde obras-primas centradas na história até spin-offs inesperados, a franquia TWD proporcionou uma variedade incrível de experiências de jogo ao longo dos anos. Abaixo, vais encontrar os jogos de The Walking Dead por ordem – todos os lançamentos, apresentados tal como chegaram às lojas. Quantos destes já jogaste e quantos ainda estão à espera na tua lista de jogos por jogar?

1. The Walking Dead: Primeira Temporada [Melhor Narrativa Emocionante num Jogo de Zumbis]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch Ano de lançamento 2012 Criador(es) Telltale Games Tempo médio de jogo 12–15 horas Pontuação no Metacritic 82 (PC)

A Primeira Temporada é uma escolha óbvia para esta categoria, porque nenhum outro jogo de zombies memorável consegue contar uma história tão emocionante como este. Os jogadores ainda falam da ligação entre o Lee e a Clementine mais de dez anos depois, e com razão. O jogo faz com que cada escolha pareça pesada, como se pudesse mudar tudo, e é esse impacto emocional que colocou a Telltale no mapa.

Claro que não é perfeito. Os fãs costumam referir as animações um pouco rígidas e os ocasionais problemas técnicos, e é verdade que o slogan «as tuas escolhas importam» é um pouco exagerado, já que os grandes momentos da história permanecem praticamente os mesmos. Mas, sinceramente, o peso dessas decisões ainda te atinge onde mais importa.

A jogabilidade em si é simples, consiste principalmente em escolhas de diálogo, alguns quebra-cabeças e alguns eventos de tempo rápido. Pode parecer limitado, mas na verdade funciona na perfeição para este tipo de história. Não é suposto andares a massacrar zombies sem parar; é suposto sentires o que é sobreviver através da confiança, do sacrifício e de decisões impossíveis. Os visuais inspirados nas bandas desenhadas continuam a dar conta do recado. Dão a todo o jogo um aspeto intemporal que o mantém ligado às bandas desenhadas originais.

O que torna a Primeira Temporada especial é o quanto ela te marca. Não é o tipo de jogo que jogas e esqueces logo. Deixa-te a pensar nas escolhas que fizeste e nas pessoas que tentaste proteger.

O meu veredicto: É aqui que começa a jornada da Clementine, e continua a ser a espinha dorsal emocional de toda a franquia. Uma obra-prima da narrativa interativa, The Walking Dead: Primeira Temporada é essencial para quem se quer aventurar na série.

2. The Walking Dead: 400 Days [A melhor experiência de narrativa curta]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch Ano de lançamento 2013 Criador(es) Telltale Games Tempo médio de jogo 2–3 horas Pontuação no Metacritic 78 (PC)

Este DLC merece o seu lugar porque nenhum outro título apresenta uma narrativa em formato curto como o «400 Days». Em vez de um protagonista, alternas entre cinco sobreviventes diferentes, cada um com a sua própria perspetiva durante os primeiros 400 dias do surto. Parece um conjunto de mini-episódios, todos ligados por conexões subtis que acabam por se entrelaçar com a Segunda Temporada.

Os jogadores elogiam o quão coeso e focado é o enredo, com algumas das escolhas morais mais intensas concentradas num tempo de jogo curto. Por outro lado, a maior crítica é que parece demasiado curto e que algumas personagens não têm a profundidade que merecem. Muitos fãs ficaram a desejar mais de certas histórias.

A jogabilidade segue a fórmula habitual da Telltale que já conheces: escolhas de diálogo, eventos de tempo rápido e exploração leve. O que a torna especial é a rapidez com que te transporta para o mundo de cada personagem. Mesmo num capítulo de 20 minutos, sentes a tensão da sobrevivência e o peso de cada decisão. O estilo artístico inspirado nas bandas desenhadas está de volta e mantém aquele toque cru, mas estilizado, que faz a série destacar-se.

Pessoalmente, acho que o «400 Days» é subestimado. Não é tão abrangente como uma temporada completa, mas a variedade de perspetivas torna-o fascinante. Ficas com uma noção real de como pessoas diferentes lidam com o fim do mundo, e essa variedade enriquece bastante o universo.

Este DLC também é frequentemente recomendado em listas dos melhores jogos de terror, devido à forma eficaz como transmite tensão e atmosfera num tempo de jogo tão compacto.

O meu veredicto: Perfeito para jogadores que querem mais conteúdo de «The Walking Dead»»» sem terem de se comprometer com uma temporada completa. «400 Days» reúne uma narrativa poderosa numa experiência mais curta que continua a emocionar.

3. The Walking Dead: Segunda Temporada [Melhor Evolução das Personagens da Série]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch Ano de lançamento 2013 Criador(es) Telltale Games Tempo médio de jogo 12–14 horas Pontuação no Metacritic 80 (PC)

A segunda temporada destaca-se porque te coloca diretamente na pele da Clementine, e poucos jogos retratam o crescimento de uma personagem de forma tão poderosa como este. Vê-la a sair da sombra do Lee e a tentar sobreviver por conta própria faz com que cada decisão pareça mais pesada e mais pessoal. Os jogadores costumam dizer que esta temporada tem um impacto emocional mais forte porque já não estás a proteger a Clementine — estás a tornar-te nela.

Os pontos fortes são evidentes. A narrativa é mais sombria e brutal, com momentos de alto risco que te obrigam a tomar decisões impossíveis. O peso emocional de jogares na pele de uma criança num mundo em colapso é algo que poucos jogos sequer tentaram abordar. Por outro lado, alguns fãs acham que o elenco secundário é menos memorável do que na Primeira Temporada e que a história nem sempre atinge os mesmos picos de emoção. Alguns até argumentam que a ilusão de escolha parece mais fraca aqui.

A jogabilidade segue a fórmula habitual da Telltale: opções de diálogo, eventos de tempo rápido e pequenas secções de exploração. O estilo artístico mantém-se fiel ao visual inspirado nas bandas desenhadas, o que confere ao mundo um toque cru e estilizado que mantém a imersão forte. A melhor forma de apreciar os ambientes detalhados e as animações subtis das personagens é num ecrã de alta qualidade, e é por isso que muitos jogadores combinam o jogo com um monitor de jogos topo de gama para desfrutar da experiência visual completa.

Esta temporada é especial porque foi aqui que a série provou que não era apenas um sucesso pontual. Pode não ter exatamente a magia do original, mas faz avançar a jornada da Clementine de formas que ficam na memória muito tempo depois de largares o comando.

O meu veredicto: A Segunda Temporada eleva a experiência de The Walking Dead com temas maduros, decisões difíceis e um núcleo emocional forte. Os jogadores que adoraram a primeira temporada vão sentir-se totalmente envolvidos na jornada da Clementine e no mundo assustador por onde ela navega.

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A nossa pontuação 5.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 3, Xbox 360 Ano de lançamento 2013 Criador(es) Realidade Terminal Duração média do jogo 6–8 horas Pontuação no Metacritic 32 (PC)

Faz sentido nomear o Instinto de sobrevivência como o Spin-Off Mais Decepcionante, porque, embora a ideia de jogar na pele do Daryl Dixon, um dos favoritos dos fãs, parecesse empolgante, o produto final não correspondeu às expectativas. No papel, prometia busca por recursos, gestão de recursos e uma sobrevivência realista baseada na furtividade. Na prática, o jogo sofreu com missões repetitivas, mecânicas desajeitadas e gráficos que pareciam desatualizados até para a época.

O que o jogo acerta mesmo é a atmosfera. Jogar na pele do Daryl confere uma certa autenticidade crua, e há momentos em que as mortes furtivas ou a munição limitada criam uma tensão real. Os fãs gostaram da oportunidade de explorar o início da história dele ao lado do Merle, e os elementos de sobrevivência — como a procura de gasolina, comida e munições — reforçam mesmo aquela sensação constante de desespero, e é por isso que o jogo é frequentemente mencionado entre os jogos de sobrevivência mais notáveis.

Mas é difícil ignorar os problemas. O combate parece desajeitado, os mortos-vivos controlados pela IA são muitas vezes previsíveis e o design dos níveis é linear, em vez da experiência aberta que muitos jogadores esperavam. Os críticos salientaram frequentemente que o jogo não estava à altura da profundidade emocional da série da Telltale nem do acabamento de outros títulos de ação e sobrevivência. Pessoalmente, achei que, embora alguns encontros tensos tivessem potencial, o jogo como um todo não tinha o acabamento nem a variedade necessários para se manter cativante.

O meu veredicto: Só vale a pena experimentares o «Instinto de sobrevivência» se fores um fã incondicional de «The Walking Dead»» e estiveres curioso sobre a história do Daryl. Há alguns momentos de tensão e algumas cenas de furtividade divertidas, mas o design repetitivo e as falhas técnicas fazem deste um dos títulos mais fracos da série.

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A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita Ano de lançamento 2015 Criador(es) Team17, Mouldy Toof Studios Tempo médio de jogo 10–12 horas Pontuação no Metacritic 65 (PC)

Este jogo merece a nomeação para Melhor Crossover Criativo porque pega na mecânica de quebra-cabeças tipo sandbox de The Escapists e combina-a surpreendentemente bem com o mundo de The Walking Dead. Em vez de correr e disparar contra os mortos-vivos, a tua missão é planear fugas elaboradas da prisão enquanto manténs o teu grupo vivo. É uma reviravolta peculiar, mas que encaixa na perfeição na franquia.

Os jogadores comandam o Rick e outras personagens conhecidas, como a Michonne, o Glenn e o Carl, cada um a ajudar a concretizar fugas estratégicas de locais invadidos por zombies. A combinação de criar ferramentas, gerir recursos e esgueirar-se por entre os walkers cria uma jogabilidade tensa, mas gratificante. Gostei especialmente do facto de seres obrigado a pensar várias jogadas à frente; uma chave mestra ou uma pá podem fazer a diferença entre a liberdade e tornares-te comida para os mortos-vivos.

Do lado positivo, os fãs elogiaram a integração inteligente do enredo da banda desenhada na jogabilidade baseada em fugas. É desafiante, estratégico e parece diferente de qualquer outro título de «The Walking Dead»»».

Se gostas de planeamento e estratégia metódica, o jogo até partilha algum ADN com os melhores RPGs táticos, graças ao seu foco no uso inteligente de recursos e na tomada de decisões a longo prazo. Os visuais de inspiração retro são encantadores e surpreendentemente eficazes a criar atmosfera, embora eu admita que não vão agradar a toda a gente.

O ponto fraco do jogo é a repetição. As missões podem, por vezes, parecer monótonas, e os picos de dificuldade podem frustrar os jogadores que não estão habituados a planear cada movimento com precisão. O combate também é bastante básico, o que se enquadra no foco de sobrevivência do jogo, mas pode desapontar quem espera mais ação. Pessoalmente, achei revigorante esta abordagem mais lenta e metódica ao apocalipse, mas percebo porque é que alguns jogadores se cansaram do ciclo de tentativa e erro.

O meu veredicto: diria que este jogo é uma abordagem refrescante ao universo de «The Walking Dead». É estratégico, desafiante e surpreendentemente divertido coordenar fugas enquanto se evita hordas de zombies.

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6. The Walking Dead: No Man’s Land [Melhor experiência de estratégia para telemóvel]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, iOS, Android Ano de lançamento 2015 Criador(es) Next Games Tempo médio de jogo 15–20 horas Pontuação no Metacritic 74 (iOS)

Escolhi o No Man’s Land como a Melhor Experiência de Estratégia para Telemóvel porque é um dos poucos jogos é tipo o The Walking Dead que realmente acerta em cheio no género de estratégia para telemóveis. A maioria dos spin-offs para telemóvel parece apenas uma forma diluída de ganhar dinheiro, mas este surpreendeu-me pela sua tática e pelo quão viciante pode ser.

Ficas encarregado de construir um acampamento de sobreviventes, recrutar combatentes e enviá-los em missões que misturam estratégia por turnos com a pressão constante do apocalipse. O que realmente me conquistou foi o quão familiar o mundo parece. Encontrar o Daryl ou a Michonne fez-me lembrar imediatamente da série, e as missões refletem frequentemente locais que os fãs vão reconhecer na hora. É uma mistura fantástica entre a ligação à série de TV e a mecânica do jogo.

Os jogadores elogiam a forma como o combate te faz pensar no posicionamento, nos ataques de cobertura e no timing. Mandar o sobrevivente errado para uma luta pode ser um desastre, por isso melhorar a tua equipa e criar armas melhores faz mesmo a diferença. Acabei por ficar viciado no ciclo de treinar sobreviventes, torná-los mais fortes e testá-los em missões mais difíceis.

Claro que há algumas desvantagens. Tal como muitos jogos para telemóvel, o Terra de Ninguém baseia-se na repetição e nos temporizadores. Acabas por chegar a momentos em que ou repetes missões sem parar ou és levado a gastar dinheiro real para acelerar as coisas. Pessoalmente, achei que se aproveita melhor em sessões mais curtas, ótimo para viagens de autocarro ou para esperar numa fila, mas não tanto para maratonas de jogo.

O meu veredicto: Se és fã de «The Walking Dead» e também gostas de jogos de estratégia, vale a pena descarregar o Terra de Ninguém. Tem profundidade suficiente para te manter a pensar, referências aos fãs suficientes para te fazer sorrir e a conveniência de um jogo para telemóvel que se encaixa facilmente no teu dia-a-dia. Mas prepara-te para alguma repetição pelo caminho.

7. The Walking Dead: Road to Survival [O jogo para telemóvel mais ambicioso (mas imperfeito)]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas iOS, Android Ano de lançamento 2015 Criador(es) IUGO Mobile Entertainment / Scopely Tempo médio de jogo 10–20 horas (história + PvP) Pontuação no Metacritic 73

De todos os jogos para telemóvel da série The Walking Dead, o Caminho para a Sobrevivência foi provavelmente o que mais se esforçou para oferecer aos jogadores «o pacote completo». Não te limitavas a lutar contra zombies, também gerias uma base, recolhias provisões, treinavas sobreviventes e tomavas decisões que moldavam a história. O combate por turnos acrescentava uma tensão real, com as habilidades únicas de cada sobrevivente a decidirem o sucesso ou o fracasso de uma luta. E os visuais ao estilo de banda desenhada ligavam-no às histórias originais de uma forma que parecia autêntica.

Para muitos jogadores, essa ambição foi simultaneamente o maior trunfo do jogo e a sua maior falha. Quanto mais avançavas, mais a monetização agressiva entrava em ação. Desbloquear sobreviventes poderosos normalmente significava atirar-te de cabeça ao sistema de gacha, e o PvP competitivo muitas vezes dava a sensação de que recompensava mais o gastar do que a habilidade. A comunidade adorava as personagens e os momentos da história, mas a rotina de «pagar para ganhar» deixou um sabor amargo na boca.

Os servidores foram oficialmente encerrados em 2024, o que significa que já não podes jogar, mesmo que queiras. Olhando para trás, o Caminho para a Sobrevivência parece, de certa forma, um jogo à frente do seu tempo, oferecendo decisões táticas complexas e gestão de bases que ainda o colocam entre os jogos de estratégia mais notáveis.

O meu veredicto: Já não se pode jogar, mas continua na memória. Para alguns, foi uma experiência de estratégia de sobrevivência cativante. Para outros, foi uma rotina que esvaziava a carteira. Seja como for, deixou a sua marca como um dos jogos para telemóvel de «The Walking Dead»»» mais ambiciosos de sempre.

8. The Walking Dead: Michonne [A história mais pessoal]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 e Xbox One, iOS, Android Ano de lançamento 2016 Criador(es) Telltale Games Tempo médio de jogo 4–6 horas Pontuação no Metacritic 67

Esta nomeação faz todo o sentido, porque a minissérie da Michonne não se centra tanto na ameaça dos zombies, mas sim nela própria – no seu luto, nos seus arrependimentos e no fardo psicológico que carrega. De todos os títulos da Telltale, este é o que parece mais íntimo, como se finalmente fosses convidado a ver por detrás da máscara de uma das sobreviventes mais icónicas da série.

A jogabilidade mantém a fórmula já conhecida da Telltale, com diálogos ramificados, eventos de tempo rápido e escolhas morais, mas, neste caso, tudo gira em torno da vida interior conturbada da Michonne. A estética de banda desenhada mantém viva aquela atmosfera de romance gráfico, e o combate, embora limitado, acrescenta tensão suficiente para te manter em suspense. Jogar num portátil de jogos fiável garante um desempenho fluido e permite-te apreciar plenamente a narrativa visual.

Dica de profissional Algumas opções de diálogo parecem insignificantes, mas alteram a forma como as outras personagens tratam a Michonne mais tarde. Se quiseres o melhor impacto emocional, mantém-te coerente com as escolhas relacionadas com a personalidade dela.

Pessoalmente, gostei do quão crua esta história pareceu em comparação com as temporadas mais longas da Telltale. O ritmo é intenso, as emoções são mais fortes e a duração curta acaba por jogar a seu favor, evitando encheção de espaço. Ainda assim, os jogadores apontaram que algumas escolhas parecem ter menos impacto do que na Primeira ou Segunda Temporada, e o formato de três episódios deixou-os a desejar mais profundidade.

O meu veredicto: Não é o título da Telltale mais polido ou abrangente, mas oferece um retrato poderoso e pessoal de uma personagem adorada. Se gostas de aventuras centradas na história que dão prioridade às emoções, vale absolutamente a pena experimentares esta.

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9. The Walking Dead: Uma Nova Fronteira [Melhor enredo centrado na família]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch Ano de lançamento 2016 Criador(es) Telltale Games Tempo médio de jogo 8–10 horas Pontuação no Metacritic 69

Esta nomeação faz sentido porque «Uma Nova Fronteira» muda o foco da Clementine para o Javier, um ex-jogador de basebol que se tornou um líder relutante e que tenta manter a sua família desestruturada unida. Ao contrário das temporadas anteriores, que se centravam principalmente na sobrevivência, esta explora a fundo os laços familiares e o preço da lealdade.

Pessoalmente, gostei do facto de «Uma Nova Fronteira» parecer um pouco mais dinâmico do que a segunda temporada. A ação é mais intensa e o novo elenco, especialmente o Javier e a Kate, trazem um ar de novidade. Dito isto, muitos jogadores acharam que a Clementine ficou demasiado à margem, com a sua história a parecer, por vezes, secundária, apesar de ser o pilar emocional da série. Outros criticaram algumas escolhas por não terem o peso a longo prazo dos jogos anteriores.

Mesmo com essas desvantagens, o foco na família faz com que «Uma Nova Fronteira» se destaque. Trata-se menos de sobreviver ao apocalipse como um lobo solitário e mais de manter unidas as pessoas que mais importam quando tudo desmorona.

O meu veredicto: Se és fã do universo de The Walking Dead, vale a pena jogares este capítulo. Pode não atingir os mesmos picos emocionais da Primeira Temporada, mas oferece uma narrativa forte e centrada na família, com muita tensão e escolhas difíceis que te mantêm preso ao jogo.

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10. Fear the Walking Dead: Dead Run [Melhor Spin-off para telemóvel]

A nossa pontuação 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas iOS, Android Ano de lançamento 2016 Criador(es) Versus Evil / AMC Tempo médio de jogo 5–7 horas (jogo casual) Pontuação no Metacritic A definir

Quando o «Fear the Walking Dead: Dead Run» foi lançado, pareceu uma das tentativas mais inteligentes de trazer a franquia para os telemóveis. Em vez de ser apenas mais um jogo de corrida sem fim, misturava manobras rápidas de esquiva e deslizes com elementos de sobrevivência, como a recolha de recursos e melhorias para os sobreviventes. Essa mistura de ação baseada em reflexos com um pouco de estratégia deu ao jogo um toque único e conquistou-lhe uma base de fãs dedicada durante algum tempo.

O que realmente funcionou aqui foi a forma como captou o tom da série de TV «Fear the Walking Dead»». Os visuais crudos mas coloridos, combinados com um ritmo frenético e emboscadas repentinas de zombies, tornavam cada corrida tensa. Os jogadores também elogiaram o sistema de melhorias da equipa, que te permitia recolher equipamento melhor e melhorar os sobreviventes, evitando que a jogabilidade se tornasse repetitiva demasiado cedo.

Dito isto, não estava isento de falhas. Tal como muitos jogos para telemóvel da época, apostava fortemente na monetização – os avisos frequentes para gastares dinheiro em melhorias ou impulsos frustravam muitos jogadores. E, apesar das suas ideias inteligentes, alguns achavam que a mecânica acabava por se tornar repetitiva após algumas horas de jogo.

Infelizmente, o jogo acabou por ser retirado da loja e já não está disponível para download, o que o torna mais uma relíquia da sua época do que uma opção atual.

O meu veredicto: O Dead Run destacou-se por dar ao género «runner» um toque à «Walking Dead», com tensão real e um pouco de estratégia, mas a sua monetização agressiva e a eventual retirada da loja encurtaram a sua vida útil. Se não o experimentaste na altura, já não o podes obter oficialmente, mas continua a ser uma experiência divertida do tipo «e se» nos jogos de sobrevivência para telemóvel.

A nossa pontuação 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2018 Criador(es) Telltale Games / Skybound Games Tempo médio de jogo 10–12 horas Pontuação no Metacritic 77

Se acompanhas a Clementine desde a primeira temporada, jogar «A Última Temporada» dá a sensação de estares a encerrar um capítulo na tua própria vida de jogador. Assumir o papel da Clem enquanto ela cria o AJ não se resume apenas a esquivar-te dos mortos-vivos ou a trocar comida. Trata-se de moldar uma criança num mundo em ruínas e, sinceramente, isso tocou-me mais do que eu esperava. Cada decisão tinha o peso não só da sobrevivência, mas também do futuro que estás a construir para o AJ.

O estilo artístico sempre foi uma das marcas registadas da Telltale, mas aqui brilha mesmo. O visual inspirado nas bandas desenhadas está mais nítido, a iluminação mais cinematográfica e os cenários, desde florestas sombrias até à escola assustadoramente silenciosa, mergulham-te tanto na beleza como no desespero. Lembro-me de ter feito uma pausa algumas vezes só para absorver toda aquela atmosfera.

Claro que não é perfeito. Alguns jogadores referem que o sistema de moralidade do AJ nem sempre reflete as tuas escolhas de forma consistente, e o ritmo nos episódios do meio pode parecer irregular. Mas, para mim, esses momentos nunca superaram a recompensa emocional. Quando os créditos começaram a rolar, senti uma mistura de tristeza, alívio e gratidão por a jornada da Clementine ter tido o desfecho que merecia.

O meu veredicto: se acompanhaste a Clementine desde o início, «A Última Temporada» é o desfecho de uma história da qual fizeste parte durante anos. É crua, emotiva e inesquecível. E quando acabou, percebi que estava a dizer adeus a uma parte da minha própria história nos jogos.

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12. The Walking Dead: Our World [O Apocalipse no teu quintal]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas iOS, Android Ano de lançamento 2018 Criador(es) Next Games Tempo médio de jogo Contínuo / por sessão Pontuação no Metacritic A determinar

E se o apocalipse zumbi se espalhasse até ao teu quarteirão? O The Walking Dead: Our World pega nessa ideia e leva-a até ao limite, usando RA para transformar o que te rodeia em campos de batalha infestados de zumbis. Num momento estás a caminhar para ir às compras e, no momento seguinte, estás a dar cabo de zumbis à porta do teu café local ou a procurar suprimentos no parque. É uma sensação assustadora, mas emocionante, como se a tensão da série tivesse se espalhado para a tua vida quotidiana.

A jogabilidade é agradavelmente simples, mas prende-te rapidamente. Abater zombies em combate com RA é gratificante, especialmente quando consegues acertar tiros perfeitos enquanto te deslocas. Resgatar sobreviventes dá-te um objetivo para além de simplesmente acumular mortes, e melhorar as tuas armas e heróis como o Rick, a Michonne e o Daryl mantém a experiência sempre nova à medida que avanças.

Os jogadores costumam elogiar a forma como colecionar personagens icónicas acrescenta aquela sensação de «realização dos desejos dos fãs», embora alguns também notem que a rotina de atualizações pode parecer um pouco repetitiva ao fim de algum tempo.

Visualmente, o jogo consegue um bom equilíbrio. As sobreposições de RA são bem trabalhadas e nítidas, enquanto os modelos das personagens mantêm o realismo suficiente para te lembrar que isto é «The Walking Dead»», e não um jogo de tiros casual. Pode não atingir os picos cinematográficos dos títulos da Telltale centrados na história, mas cumpre a promessa de «jogar em qualquer lugar» melhor do que qualquer outro título de «The Walking Dead»»».

O meu veredicto: Se alguma vez quiseste sentir como se o apocalipse tivesse atingido a tua própria cidade natal, este jogo cumpre totalmente essa expectativa. Não é perfeito, o sistema de melhorias pode ser um pouco moroso, mas como uma aventura de sobrevivência curta que podes levar no bolso, é uma abordagem divertida e criativa à franquia.

13. Overkill’s The Walking Dead [Uma visão cooperativa que ficou por realizar]

A nossa pontuação 7.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2018 Criador(es) Overkill Software Tempo médio de jogo 20–30 horas (campanha + missões cooperativas) Pontuação no Metacritic 51 (PC)

O The Walking Dead, da Overkill propôs-se a reinventar a franquia como um jogo de tiro cooperativo em primeira pessoa com um tom sombrio e, nos seus melhores momentos, conseguiu criar uma tensão autêntica. Juntavas-te a outros três sobreviventes, cada um com a sua própria classe e habilidades melhoráveis, e mergulhavas em missões que exigiam planeamento, discrição e comunicação. Não se tratava apenas de abater mortos-vivos; um colega de equipa podia dar fogo de cobertura enquanto outro procurava mantimentos, e essa necessidade constante de coordenação dava ao jogo um toque de realismo.

A atmosfera era um dos seus pontos fortes. Ambientes sombrios e opressivos, combinados com efeitos de combate viscerais, faziam-te sentir a brutalidade da sobrevivência. Quando funcionava, as missões tinham uma energia tensa que me lembrava o Left 4 Dead, mas com mais foco na gestão de recursos e na construção de acampamentos.

Alguns jogadores adoraram mesmo a forma como o jogo recompensava o trabalho em equipa e punia os estilos de jogo mais solitários, mas outros acharam-no desajeitado e irregular, com bugs e problemas de equilíbrio que tiravam a emoção.

Infelizmente, essa promessa não durou muito. O jogo teve um lançamento conturbado, críticas negativas e um número de jogadores cada vez menor. Em 2019, foi retirado do mercado e, hoje, está oficialmente encerrado. Ainda assim, para quem gosta de jogos de tiro na primeira pessoa e de ação cooperativa, continua a ser uma entrada notável nas listas dos melhores jogos FPS.

Para os fãs que preferem experiências mais fiáveis, provavelmente vais encontrar maior satisfação a longo prazo nos títulos da nossa lista dos melhores jogos para PC para um jogador, que oferecem o mesmo tipo de atmosfera sem a frustração do encerramento dos servidores.

O meu veredicto: O «Overkill’s The Walking Dead» pode já não estar disponível para jogar, mas merece reconhecimento pelo que tentou alcançar. Embora, no fim de contas, não tenha conseguido atingir o objetivo, trouxe uma visão única baseada no trabalho de equipa à franquia, algo que nenhum outro jogo de «The Walking Dead»»» tentou a esta escala.

14. The Walking Dead: A Série Definitiva da Telltale [A Coleção Definitiva de Narrativas]

A nossa pontuação 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador(es) Telltale Games / Skybound Games Tempo médio de jogo Mais de 50 horas (todas as temporadas e DLC) Pontuação no Metacritic 82 (PC)

Se há uma coleção que define mesmo o que «The Walking Dead»» significa para o mundo dos jogos, é esta. Uma «Telltale Definitive Series» reúne as quatro temporadas, o DLC «400 Days» e «The Walking Dead»: Michonne» num único pacote, permitindo que os jogadores vivam a história da Clementine do início ao fim. Eu nomeava-a para «Melhor Experiência Narrativa Completa», porque te oferece todo o arco narrativo, desde os primórdios da Clementine como uma criança vulnerável na Primeira Temporada até ao seu papel como líder experiente na Temporada Final.

A remasterização introduz o estilo visual «Graphic Black», que aprimora o aspeto cel-shaded, transformando-o em algo que parece ter sido tirado diretamente de uma banda desenhada. É sombrio, cinematográfico e faz com que jogar novamente os episódios mais antigos pareça uma experiência nova. Além disso, também tens extras como comentários dos criadores, um leitor de música e conteúdo dos bastidores que os fãs de longa data adoraram explorar.

Jogar a série de uma só vez realça mesmo a consistência da narrativa da Telltale, e os quebra-cabeças inteligentes e os desafios de tomada de decisão do jogo tornam-no não só uma narrativa cativante, mas também um dos jogos de quebra-cabeças mais envolventes que podes jogar. Os picos emocionais, como o final de partir o coração da Primeira Temporada, continuam a ter o mesmo impacto anos mais tarde, enquanto os momentos mais tranquilos das personagens continuam a brilhar.

O meu veredicto: Se te interessa a narrativa nos jogos, esta série é imprescindível. É emocionante, comovente e profundamente humana, o tipo de viagem que fica na memória muito tempo depois de largares o comando.

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15. The Walking Dead: Santos e Pecadores [Melhor Experiência de Sobrevivência em RV]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC (RV), PSVR, Meta Quest Ano de lançamento 2020 Criador(es) Skydance Interactive Tempo médio de jogo 15–20 horas (história principal; as missões secundárias prolongam ainda mais a duração) Pontuação no Metacritic 81 (PC VR)

Se tivesse de dar um prémio a este jogo, seria sem dúvida o de «Melhor Experiência de Sobrevivência em RV». The Walking Dead: Santos e Pecadores não te deixa só assistir ao apocalipse, coloca-te mesmo no meio dele, nas ruínas inundadas de Nova Orleães. Cada decisão parece ter um peso enorme. Arriscas-te a vasculhar uma casa escura e infestada de mortos-vivos à procura de comida, ou jogas pelo seguro e perdes o equipamento de que podes precisar desesperadamente? Ajudas um sobrevivente que te implora, ou viras as costas sabendo que ele pode não te retribuir o favor mais tarde?

É no combate que o jogo se destaca mesmo. Bater com um taco, enfiar uma faca no crânio de um walker ou dar um tiro trémulo em RV tem uma sensação física que é ao mesmo tempo emocionante e assustadora. Já joguei imensos jogos de sobrevivência, mas este deixou-me genuinamente tenso de uma forma que poucos outros conseguiram. A gestão de recursos e as melhorias na base conferem-lhe uma camada estratégica realista, quase a aproximar-se do design dos jogos de sobrevivência do tipo sandbox, embora aqui tudo esteja envolto na intensidade da RV.

O que mais adorei foi o quão vivo o mundo parecia. As ruas encharcadas pela chuva, as igrejas abandonadas e os bairros inundados não são apenas cenários, criam o ambiente, fazendo com que cada expedição à procura de recursos pareça uma história por si só. Muitos jogadores elogiaram essa imersão, dizendo que foi o primeiro jogo de RV que os fez sentir verdadeiramente que estavam a viver o apocalipse.

Dito isto, outros referiram que os comandos podiam parecer um pouco desajeitados às vezes, e nem toda a gente adorou o sistema de resistência que tornava o combate exaustivo se não tivesses cuidado. Ainda assim, a maioria concorda que é um dos jogos de RV mais inesquecíveis que há.

Além disso, a progressão ao estilo RPG — subir de nível, melhorar habilidades, criar armas e decidir como jogas a tua personagem — coloca-o ao nível de alguns dos melhores jogos de RPG de ação. Não se trata apenas de brandir armas; trata-se de moldar a tua própria história de sobrevivência.

O meu veredicto: Para mim, o Santos e Pecadores é o jogo que mais se aproximou de simular a luta crua e desesperada pela sobrevivência no universo de The Walking Dead. É brutal, emocionante e incrivelmente envolvente. Se tens um óculo de RV, este é o jogo que faz com que tudo valha a pena.

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16. The Walking Dead: Onslaught [Melhor Adaptação Spin-off em RV]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC (VR), PSVR Ano de lançamento 2020 Criador(es) Survios Tempo médio de jogo 7–10 horas Pontuação no Metacritic 61

Ao contrário de Santos e Pecadores, que te mergulha numa história original de sobrevivência, o Onslaught segue um caminho diferente, permitindo-te entrar diretamente na pele do Rick, do Daryl, da Michonne e de outras lendas da série de TV. É esse o seu maior trunfo: há uma certa emoção em disparar a besta do Daryl ou em cortar os mortos-vivos como a Michonne, o que liga instantaneamente os fãs da série ao jogo.

A jogabilidade aposta fortemente no combate em RV ao estilo arcade. As missões de abastecimento e a construção da base em Alexandria dão alguma estrutura à história, mas o cerne da experiência é a ação: brutal, acelerada e exagerada. Empunhar armas brancas ou descarregar munições em hordas de mortos-vivos é inegavelmente divertido em sessões curtas, mesmo que a mecânica às vezes pareça repetitiva. Reconstruir Alexandria acrescenta outra camada de imersão, oferecendo aos fãs a fantasia de restaurar um dos refúgios mais icónicos da série.

O ponto fraco do Onslaught é o acabamento. Os gráficos são aceitáveis, mas faltam-lhes o realismo e a atmosfera do Santos e Pecadores, e o desempenho pode ficar um pouco lento durante as sequências mais caóticas. Os comentários dos jogadores costumam destacar este desequilíbrio: os fãs elogiam a oportunidade de jogar com personagens adorados e desfrutar do combate catártico, e para quem adora juntar-se aos amigos, é considerado um dos melhores jogos cooperativos da linha de VR de The Walking Dead.

O meu veredicto: o Onslaught não vai substituir o Santos e Pecadores como a experiência definitiva de The Walking Dead em RV, mas se procuras combate rápido e gratificante e a alegria de jogares na pele dos teus heróis da série de TV, vale a pena experimentares. Às vezes, arrasar hordas de zumbis na pele do Daryl é toda a desculpa de que precisas.

17. The Walking Dead: Survivors [Melhor Jogo de Estratégia e Sobrevivência para Telemóvel]

A nossa pontuação 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas iOS, Android Ano de lançamento 2021 Criador(es) Elex / Galaxy Play Technology Tempo médio de jogo Em curso (progressão de MMO) Pontuação no Metacritic A determinar

Se alguma vez te perguntaste como seria gerir a tua própria comunidade de sobreviventes no apocalipse dos mortos-vivos, o The Walking Dead: Survivors praticamente dá-te as chaves. Em vez de seguires a história de uma personagem, como nos jogos de RV, aqui estás no comando de toda a gente: constróis a tua base, treinas os sobreviventes e tentas manter o teu povo vivo enquanto te defendes tanto dos mortos-vivos como dos outros jogadores.

O que adoro nisto é o quanto a estratégia realmente importa. Cada escolha — onde melhorar, quem enviar em incursões, que alianças fazer — pode mudar completamente o destino do teu povoado. Já tive momentos em que um ataque repentino de mortos-vivos me deixou em pânico, e ver as minhas defesas cuidadosamente construídas a aguentarem-se foi genuinamente gratificante. Os gráficos inspirados na banda desenhada conferem-lhe um aspeto único, colorido e acessível, mas mantêm aquela atmosfera sombria e tensa da série.

Os outros jogadores parecem mesmo gostar da mistura de sobrevivência e competição PvP. Alguns mencionaram que a rotina pode ser um pouco demorada, especialmente quando estás a construir alianças ou a subir de nível, mas a sensação de progresso e ver a tua comunidade a crescer mantém o jogo viciante. Pessoalmente, dei por mim a entrar diariamente, só para ver como estavam os meus sobreviventes, e planear o próximo grande passo tornou-se quase um hábito.

O meu veredicto: se gostas de ser mais esperto que os outros enquanto manténs o teu povoado vivo, o Survivors é surpreendentemente divertido e gratificante. Para os fãs de estratégia competitiva para telemóvel que também adoram The Walking Dead, vale definitivamente a pena experimentar este jogo.

18. The Walking Dead: All-Stars [Melhor RPG de coleção de heróis para telemóvel]

A nossa pontuação 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas iOS, Android Ano de lançamento 2022 Criador(es) Com2uS Holdings Tempo médio de jogo Em curso (progressão de RPG) Pontuação no Metacritic A determinar

Se já adoras montar uma equipa de heróis e vê-los a dar uma coça aos zombies, o The Walking Dead: All-Stars satisfaz essa vontade na perfeição. Ao contrário de outros jogos para telemóvel é tipo o The Walking Dead, este centra-se na coleção de heróis e na progressão ao estilo RPG. Recrutas tanto sobreviventes favoritos dos fãs como personagens originais e, depois, montas equipas estrategicamente para enfrentares ondas de mortos-vivos e inimigos rivais.

Gostei imenso da forma como o jogo aposta num visual inspirado nas bandas desenhadas. Os retratos das personagens saltam do ecrã e as animações de batalha são dramáticas sem serem demasiado complicadas. Embora o combate seja parcialmente automatizado, há profundidade suficiente na escolha de combinações de heróis, na subida de nível e na gestão de recursos para manter o jogo cativante.

Os jogadores com quem falei adoram a parte da coleção de heróis. Alguns mencionam a frustração ocasional de ter de esperar por certas melhorias, mas a maioria concorda que a emoção de ver as suas personagens favoritas a crescer e a dominar nas batalhas supera os momentos mais lentos. Pessoalmente, dei por mim a experimentar diferentes formações de equipa, a testar heróis que não esperava gostar e, surpreendentemente, isso fez com que continuasse a jogar.

O meu veredicto: Para quem adora estratégia, colecionar heróis e o mundo sombrio, mas colorido, de The Walking Dead: All-Stars não desilude. É gratificante, acessível e tem profundidade suficiente para manter tanto os fãs casuais como os mais dedicados a voltar ao jogo.

19. The Walking Dead: Santos e Pecadores – Capítulo 2: Retribuição [A melhor experiência de terror de sobrevivência em RV]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC (VR), PS VR2, Meta Quest 2, PICO 4 Ano de lançamento 2022 Criador(es) Skydance Interactive Tempo médio de jogo 15–25 horas Pontuação no Metacritic 72 (PC VR)

Se o primeiro Santos e Pecadores te fez agarrar os comandos de RV, o Capítulo 2: Retribution vai deixar-te praticamente a suar. De volta a uma Nova Orleães infestada de mortos-vivos, esta sequela eleva a fasquia com armas mais pesadas, mais liberdade e escolhas que realmente parecem fazer a diferença.

Desde procurar mantimentos até construir equipamento improvisado, cada decisão pode mudar a tua história de sobrevivência. O combate é o que mais me impressiona: brandir um machado ou empurrar um walker em RV dá uma sensação crua, pesada e, às vezes, desconfortavelmente real. Juntamente com os enredos ramificados, muitas vezes dei por mim a fazer uma pausa para pensar: «Será que quero mesmo correr este risco?» É um nível de imersão que faz com que o que está em jogo pareça pessoal, não apenas mais um jogo.

Outros jogadores com quem conversei elogiam imenso a atmosfera. Nova Orleães parece viva e perigosa, e a tensão vai aumentando, quer estejas a esgueirar-te por ruas inundadas, quer estejas a enfrentar uma horda em espaços apertados. Alguns até dizem que é o melhor jogo de terror de sobrevivência em RV que já jogaram, porque combina estratégia, ação física e narrativa de forma perfeita. Pessoalmente, voltei várias vezes para ver como as minhas escolhas se iriam desenrolar, e a variedade de desfechos manteve-me viciado.

O meu veredicto: se queres um jogo de RV que te faça suar as mãos, é este. O «Santos e Pecadores: Capítulo 2» não te dá apenas zombies para matares, mas atira-te para um mundo desesperado e pergunta-te até onde estás disposto a ir para sobreviver.

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20. The Walking Dead: Destinies [Melhor Experiência Narrativa Interativa]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2023 Criador(es) Flux Games Tempo médio de jogo 12–18 horas Pontuação no Metacritic 29 (PS5)

Se já te sentaste no sofá a gritar com a série The Walking Dead, desejando poder controlar o Rick ou fazer uma escolha diferente, o Destinies dá-te esse poder. Desde acordares no hospital na pele do Rick Grimes, o jogo permite-te explorar cenários do tipo «e se» que podem mudar drasticamente quem sobrevive e quem lidera. Queres que seja o Shane a comandar em vez do Rick? Podes fazer com que isso aconteça, e as repercussões no grupo fazem com que cada decisão pareça importante.

A jogabilidade combina combate na terceira pessoa, procura de recursos e tomada de decisões morais. O combate em si é bastante simples, permitindo-te alternar entre armas de fogo, armas brancas e uma gestão cuidadosa da munição, mas o verdadeiro atrativo está em moldar a história.

Adorei testar diferentes escolhas para ver como a dinâmica do grupo mudava e quais os momentos que podes reescrever por completo. Outros jogadores partilharam o mesmo entusiasmo, referindo que até as pequenas decisões podem ter consequências intensas que te mantêm envolvido em cada cena.

O meu veredicto: se alguma vez gritaste para o ecrã durante a série a pensar «Eu teria feito isso de forma diferente», esta é a tua oportunidade de o provar. O Destinies pode não reinventar o género de sobrevivência, mas concretiza a fantasia de reformular uma das histórias de zombies mais famosas da televisão.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo de The Walking Dead?

O melhor jogo de The Walking Dead é frequentemente considerado o «The Walking Dead»: Primeira Temporada»», da Telltale. A sua narrativa emocionante, o desenvolvimento das personagens e as ligações às bandas desenhadas de The Walking Dead tornam-no numa experiência de videojogo excecional. Muitos fãs ainda o classificam melhor do que as temporadas posteriores e o jogo da minissérie.

Qual é o primeiro jogo de «The Walking Dead»»»?

O primeiro jogo de The Walking Dead é o «The Walking Dead»: Primeira Temporada», lançado em 2012. Este jogo de aventura apresentou aos jogadores a Clementine e o Lee, dando início à jornada emocional que os títulos seguintes vieram a aprofundar. O seu sucesso influenciou a segunda temporada e todos os títulos anteriores da franquia.

Qual é o jogo mais fácil de «The Walking Dead»»»?

O jogo mais fácil de The Walking Dead é a versão para PC da primeira temporada, graças aos controlos simples e às instruções claras. Ao contrário de títulos posteriores, como a terceira temporada ou o jogo final, o foco está nas escolhas da história em vez de mecânicas difíceis, o que o torna muito acessível para principiantes.

Qual jogo de The Walking Dead devo jogar primeiro?

Deves começar pela primeira temporada, já que é aí que são apresentados os personagens principais e o enredo. Jogar pela ordem ajuda-te a acompanhar a evolução da Clementine ao longo das temporadas anteriores, da segunda temporada, da terceira temporada e, por fim, do jogo final, sem perderes o desenvolvimento dos personagens-chave ou detalhes importantes do mundo interligado que não são explicados.

Quantas temporadas tem o jogo The Walking Dead, por ordem?

Existem quatro temporadas principais na série de jogos «The Walking Dead»: a primeira temporada, a segunda temporada, a terceira temporada («A New Frontier») e o jogo final («A Última Temporada»»). Além destas, há também a minissérie («Michonne»), que se liga ao mundo ainda por explorar das bandas desenhadas de «The Walking Dead»».