Os 10 melhores jogos da série God of War para jogares em 2026

Este é o sítio certo para descobrires qual é o melhor jogo da série God of War, construído ao longo de anos de sangue, batalhas e narrativas lendárias. Abri caminho a golpes em todas as lutas, derrotei todos os chefes e absorvi cada momento épico enquanto o Kratos traçava o seu caminho pelo mundo grego e pelos mitos nórdicos.

Sejas um novato ou um fã de longa data que quer comparar os jogos antigos e novos da série God of War, esta lista é para ti. Cada jogo tem o seu próprio estilo, história e momentos de combate emocionantes, por isso há algo para todos os gostos.

Prepara-te para reviver as aventuras mais lendárias do Kratos em 2026 .

As nossas melhores escolhas para os jogos God of War

Revisitar todos os jogos da série God of War fez-me lembrar quantos momentos icónicos a série tem. Mesmo assim, depois de reviver a jornada do Kratos, três títulos destacaram-se verdadeiramente como os melhores de todos.

1 God of War 2018 Este jogo redefiniu completamente a série, combinando combate visceral com uma história pai-filho profundamente comovente. O cenário nórdico parece vivo, cada encontro é cheio de tensão e os gráficos são de cortar a respiração. É um ponto de entrada perfeito para novos jogadores, ao mesmo tempo que oferece aos fãs de longa data uma nova perspetiva. Buy now 2 God of War Ragnarök 2022 A sequela épica do reboot de 2018, Ragnarök expande o mundo nórdico com combates mais intensos, novos reinos e uma narrativa mais profunda. Cada combate conta. O laço entre pai e filho aprofunda-se e o jogo encerra a saga de forma brilhante. Também traz novas reviravoltas emocionantes. Buy now 3 God of War II 2007 Um clássico que continua a marcar, este jogo apresenta algumas das batalhas contra chefes mais intensas da série. A história intensifica a busca de vingança de Kratos, num cenário rico e emocionante. A sua jogabilidade acelerada mantém-te na ponta da cadeira do início ao fim. Buy now

Estes três não são apenas bons, são o que torna a série tão fantástica. Cada um traz algo de novo, seja uma narrativa comovente, combates explosivos ou profundidade mitológica.

Por mais boas que estas escolhas sejam, não te esqueças dos outros jogos que completam a franquia. Continua a ler para veres a lista completa e descobrires porque é que todos os jogos de God of War deviam fazer parte da tua coleção.

Os 10 melhores jogos de God of War que trazem a fúria

A série God of War evoluiu de um jogo brutal do género «hack-and-slash» para uma das maiores sagas dos videojogos. Ao longo destes 10 jogos de God of War, vais desfrutar de uma narrativa cinematográfica, profundidade mitológica e alguns dos melhores combates já criados. Cada um traz o seu toque especial, sejam lutas épicas contra chefes, momentos comoventes entre pai e filho ou ambientes que pedem para serem explorados.

Quais são os teus favoritos?

1. God of War (2018) [A melhor aventura nórdica centrada na história]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5 (versão melhorada), Windows (PC) Ano de lançamento 2018 Criador(es) Santa Monica Studio (Desenvolvedor) / Sony Interactive Entertainment (Editora) Características únicas Combate com machado com a perspetiva por cima do ombro, viagem emocionante entre pai e filho, cenário baseado na mitologia nórdica Pontuação no Metacritic 94

No «God of War», senti uma mudança decisiva quando o Kratos deixa para trás o seu legado sangrento como deus grego e se aventura no mundo rico e perigoso da mitologia nórdica ao lado do seu filho mais novo, o Atreus. Dei por mim totalmente imerso em batalhas cinematográficas, na resolução inteligente de quebra-cabeças e na exploração de ambientes de tirar o fôlego, desde montanhas nevadas a florestas antigas e sombrias.

A história emocionante do jogo cativou-me de imediato, enquanto o seu sistema de combate moderno fez com que cada confronto parecesse um desafio estratégico, em vez de ser só uma questão de carregar aos botões. Os amigos com quem falei também elogiaram os gráficos fantásticos e o desenvolvimento profundo das personagens, que, juntos, fazem com que esta edição se destaque como uma das melhores experiências de God of War que já joguei.

Para os fãs de narrativas ricas, o God of War (2018) parece uma verdadeira viagem cinematográfica, combinando um sistema de combate inovador com uma história mais reflexiva que redefine o Kratos como pai, e não apenas como lutador.

Por que é que escolhemos isto O God of War tem uma história fantástica, ação intensa e uma evolução das personagens. Começa por aqui se ainda não conheces a série.

Veredicto final: Os fãs adoram o God of War pela sua narrativa cativante, mundos imersivos e combate inovador, o que o torna um jogo imperdível tanto para novatos como para jogadores de longa data.

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2. God of War Ragnarök [O melhor final épico da mitologia nórdica]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, PC Ano de lançamento 2022 Criador(es) Santa Monica Studio (Desenvolvedora) / Sony Interactive Entertainment (Editora) Características únicas Várias personagens jogáveis, reinos ampliados, progressão de RPG mais aprofundada, funcionalidades de acessibilidade Pontuação no Metacritic 94

God of War Ragnarök é o final explosivo da saga, onde o Kratos e o Atreus enfrentam a profecia, os deuses nórdicos e o próprio destino. Este videojogo expande o seu mundo pelos nove reinos, repleto de exploração, quebra-cabeças cinematográficos e combate visceral. Cada batalha parece intensa e significativa, enquanto a relação emocional entre pai e filho mantém os jogadores viciados.

Este jogo é espetacular. Combina um trabalho de câmara cinematográfico com modelos de personagens realistas e cenários incríveis. Os fãs no Reddit costumam destacar como o Ragnarök aperfeiçoa o combate do God of War (2018), adicionando novas armas, tipos de inimigos e cenas grandiosas que são verdadeiramente inesquecíveis.

O Ragnarök é o desfecho definitivo da saga nórdica, aperfeiçoando o combate e a narrativa do seu antecessor e expandindo o mundo e as suas personagens numa escala grandiosa. É uma excelente escolha para quem gosta dos melhores jogos de RPG com narrativas ricas e um desenvolvimento profundo das personagens.

Porque é que o escolhemos? O Ragnarök aperfeiçoa a fórmula estabelecida em 2018, oferecendo mais profundidade nos combates e zonas de exploração maiores, além de um final emocionante pelo qual os fãs estavam à espera.

Veredicto final: Se adoraste o God of War ( 2018 ), o Ragnarök é uma obra-prima que não podes perder. Não é só um jogo – é a despedida perfeita da jornada nórdica do Kratos.

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3. God of War II [A melhor vingança implacável da mitologia grega]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 2, PlayStation 3 (HD Collection) Ano de lançamento 2007 Criador(es) Santa Monica Studio (Desenvolvedora) / Sony Computer Entertainment (Editora) Características únicas Sistema de combate melhorado, universo mitológico mais vasto, final em suspense Pontuação no Metacritic 93

Foi com o God of War II que a série deu um verdadeiro salto de qualidade. Retomando a história logo a seguir ao primeiro jogo, o Kratos cai em desgraça e enfrenta a traição dos próprios deuses. Desde a luta contra o Colosso de Rodes no início até à exploração do submundo, a história não perde tempo e oferece ação de alto risco.

A jogabilidade destaca-se com mecânicas de combate aperfeiçoadas. Acrescenta novos combos, armas e inimigos que desafiam o teu timing e a tua habilidade. Os quebra-cabeças são mais complicados e os cenários grandiosos conferem ao jogo uma sensação cinematográfica. Visualmente, o jogo levou a PlayStation 2 ao limite, com ambientes vastos e animações mais fluidas que se destacaram em 2007. É um espetáculo que te faz sentir como se estivesses a carregar o peso de um mundo inteiro nos ombros, com cada batalha enquadrada num estilo cinematográfico de cortar a respiração.

A sequela que pegou em tudo do original e o tornou maior e melhor, com combate aperfeiçoado, quebra-cabeças e uma nova câmara cinematográfica que estabeleceu um novo padrão para o género. É um jogo imperdível para quem adora os melhores jogos de hack-and-slash.

Porque é que o escolhemos Escolhemos o God of War II porque mostrou como uma sequela pode alargar o âmbito, aperfeiçoar a mecânica e ainda assim manter a intensidade crua que fez do original um sucesso.

Veredicto final: Ó Deus de War II continua a ser um título de destaque na série, apreciado pela sua mistura de ação brutal e quebra-cabeças desafiantes que deixam os jogadores com memórias inesquecíveis.

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4. God of War III [Melhor Espetáculo de Matança de Deuses]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 3, PlayStation 4 (Remasterizada) Ano de lançamento 2010 Criador(es) Santa Monica Studio (Desenvolvedor) / Sony Computer Entertainment (Editora) Características únicas Gráficos impressionantes, combate espetacular, cenas cinematográficas Pontuação no Metacritic 92

Ó Deus de War III é o grandioso e explosivo final da saga grega, onde o Kratos leva a sua vingança até ao Olimpo. Os jogadores enfrentam combates intensos, batalhas épicas contra chefes e quebra-cabeças complicados. Exploram ambientes deslumbrantes e brutais que mostram todo o poder da PlayStation. O estilo cinematográfico do jogo faz com que cada batalha pareça um espetáculo saído diretamente da mitologia grega, com caos e destruição a cada esquina.

Como capítulo final dramático da trilogia, não se limita a apresentar batalhas épicas contra chefes, mas dá-lhes vida de forma estrondosa. O Kratos enfrenta os deuses do Olimpo em confrontos emocionantes. Estas batalhas são intensas e assemelham-se às lutas aceleradas que encontras nos melhores jogos de luta.

Este grandioso final da trilogia grega, com um ritmo alucinante, apresenta as batalhas contra chefes mais brutais e exageradas, enquanto o Kratos enfrenta os deuses do Olimpo em espetáculos de tirar o fôlego.

Por que é que o escolhemos A sua mistura de narrativa cinematográfica e ação intensa e exagerada define o padrão de excelência da franquia.

Veredicto final: Os fãs vão adorar o God of War III pela sua escala épica inigualável, combate intenso e desfecho dramático da história. É um jogo obrigatório para quem acompanha a saga original do Kratos.

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5. God of War (2005) [O lançamento original que redefiniu o género de ação]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 2, PlayStation 3 (Coleção HD) Ano de lançamento 2005 Criador(es) Santa Monica Studio (Desenvolvedor) / Sony Computer Entertainment (Editora) Características únicas Apresentou o Kratos, uma narrativa cinematográfica e lutas épicas contra chefes Pontuação no Metacritic 94

O God of War original surgiu como um Thunderbolt em 2005, mudando instantaneamente a forma como os jogos de ação eram criados. É aqui que conhecemos o Kratos pela primeira vez, um guerreiro espartano movido pela vingança. Desde o início, és lançado em batalhas contra gigantescas criaturas mitológicas e deuses vingativos no coração da Grécia antiga. O jogo introduziu um combate fluido e baseado em combos com as Lâminas do Caos, combinando exploração, resolução de quebra-cabeças e narrativa cinematográfica de uma forma que, na altura, pareceu revolucionária.

Os seus eventos de tempo rápido tornaram-se icónicos, permitindo aos jogadores derrotar chefes gigantescos em sequências espetaculares, dignas de um filme. O estilo visual, os céus carmesim, os templos em ruínas e os campos de batalha iluminados pelo fogo criaram um ambiente sombrio. Isso combinava na perfeição com a trágica queda de Kratos numa fúria assassina de deuses.

O título que deu início a tudo isto foi pioneiro numa nova era de jogos de ação cinematográficos e exagerados, com o seu combate fluido, eventos de tempo rápido únicos e uma história cativante e trágica sobre um guerreiro espartano em busca de vingança.

Por que é que o escolhemos O God of War (2005) merece reconhecimento por ter dado início à série. Estabeleceu novos padrões nos jogos de ação com o seu combate intenso e a sua sensação cinematográfica.

Veredicto final: God of War (2005) vai além do seu papel como ponto de partida da série; é o modelo a seguir para os melhores jogos de hack-and-slash que vieram depois. Para quem adora jogos cheios de ação com histórias fortes, foi aqui que tudo começou.

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6. God of War: O Fantasma de Esparta [Melhor Expansão Narrativa para a PSP]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation Portable, PlayStation 3 (Coleção HD) Ano de lançamento 2010 Criador(es) Ready at Dawn, SCE Santa Monica Studio (Desenvolvedores) / Sony Computer Entertainment (Editora) Tempo médio de jogo / Ideal para / Características únicas Ação portátil inspirada na mitologia, forte ênfase narrativa, combate bem trabalhado Pontuação no Metacritic 86

God of War: O Fantasma de Esparta provou que os jogos para consolas portáteis conseguem oferecer ação com qualidade de consola. O jogo mergulha no passado de Kratos, explorando a sua relação com o irmão Deimos enquanto ele continua a sua ascensão violenta como matador de deuses. A história está repleta de desafios pessoais e preenche lacunas na mitologia de Kratos que os fãs há muito se questionavam.

Os jogadores participam no mesmo combate fluido pelo qual a série é conhecida, agora adaptado para a PSP com uma precisão notável. Novas armas, como os Braços de Esparta, dão um novo fôlego à jogabilidade, enquanto os gráficos levam a PSP ao seu limite absoluto. Templos sombrios, mares tempestuosos e batalhas iluminadas pelo fogo fazem deste um dos jogos portáteis mais visualmente deslumbrantes de sempre.

Resumindo, o «God of War: O Fantasma de Esparta» não é só mais um jogo qualquer, é uma demonstração ousada do que as consolas portáteis conseguem fazer, combinando uma história rica e centrada nas personagens com ação ao nível de um grande sucesso de bilheteira que deixa os jogadores ansiosos por mais.

Porque é que o escolhemos Ó God of War: O Fantasma de Esparta provou que o Kratos conseguia dominar as consolas portáteis, combinando uma narrativa emotiva com ação épica.

Veredicto final: Os fãs adoram o Fantasma de Esparta porque parece uma experiência do God of War principal encaixada no teu bolso, com gráficos e combate que ainda hoje impressionam.

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7. God of War: Chains of Olympus [Melhor Aventura Mítica para Consolas Portáteis]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation Portable, PlayStation 3 (HD Collection) Ano de lançamento 2008 Criador(es) Ready at Dawn, Santa Monica Studio (Desenvolvedores) / Sony Computer Entertainment (Editora) Características únicas Introduziu novas mecânicas de combate, uma experiência imersiva em consolas portáteis e cenas cinematográficas Pontuação no Metacritic 91

O «God of War: Chains of Olympus» foi a primeira vez que a fúria do Kratos chegou a uma consola portátil e estabeleceu logo um padrão elevado. Como prequela, a história mergulha no serviço que o Kratos prestou aos deuses antes dos acontecimentos da trilogia principal, misturando batalhas épicas com momentos de grande carga emocional.

Os jogadores lutam em templos gregos, incendeiam cidades e exploram terras míticas. Usam as Lâminas do Caos para derrotar inimigos em combates rápidos e intensos. Apesar de ser para a PSP, o jogo apresentava gráficos com qualidade de consola e uma jogabilidade fluida, provando que as consolas portáteis podiam oferecer ação cinematográfica ao nível das consolas de salão.

Estreando-se como o primeiro jogo God of War num portátil, adapta magistralmente o combate brutal e o estilo cinematográfico característicos da série à PSP, apresentando uma nova história de prequela. Combinando uma narrativa rica centrada nas personagens com uma progressão envolvente, cativou os jogadores, enquanto as suas batalhas intensas prometem emocionar quem procura os melhores jogos do género hack-and-slash.

Porque é que o escolhemos? É lembrado como o jogo que fez com que as consolas portáteis parecessem consolas completas, provando que a fórmula da série podia ter sucesso em qualquer lugar sem perder o seu encanto.

Veredicto final: «Chains of Olympus» é elogiado pelo seu combate preciso, pelo enredo emotivo da prequela e pela escala portátil, mas épica, que continua a impressionar até hoje.

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8. God of War: Ascension [Melhor Prequela em termos de Origens e Tradição]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 3 Ano de lançamento 2013 Criador(es) Santa Monica Studio (Desenvolvedora) / Sony Computer Entertainment (Editora) Características únicas Introduziu o modo multijogador, mecânicas de combate melhoradas e um universo expandido Pontuação no Metacritic 80

God of War: Ascension leva os jogadores de volta aos primórdios da história de Kratos, muito antes da sua rebelião contra o Olimpo. Funciona como uma prequela, revelando um lado mais vulnerável do espartano, ao mesmo tempo que mantém o combate brutal e o estilo cinematográfico que caracterizam a série.

A campanha principal oferece combate fluido, quebra-cabeças em grande escala e cenas épicas, tudo envolto num tom mais sombrio. Mas o que destacou este jogo foi o seu modo multijogador, uma experiência ousada para a franquia. Os jogadores podiam criar guerreiros alinhados com deuses como Zeus ou Ares e, depois, lutar em arenas inspiradas na mitologia.

O único jogo da série God of War a incluir um modo multijogador completo, que permite aos jogadores criarem os seus próprios guerreiros e lutarem uns ao lado dos outros ou uns contra os outros. Ainda assim, a sua campanha lembrou aos fãs porque é que o Kratos se destaca mais em experiências para um jogador centradas na história – tal como acontece em alguns dos melhores jogos para um jogador.

Dica de profissional Não ignores a campanha. É uma história mais curta, mas que revela a personalidade de Kratos e acrescenta profundidade à sua personagem antes de ele se tornar um deus.

Veredicto final: Embora não seja o melhor videojogo, vale a pena revisitar o «Ascension» pela sua experiência multijogador única e por uma campanha que lança luz sobre a humanidade de Kratos.

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9. God of War: Traição [Melhor Jogo Mítico 2D para Telemóvel: Betrayal]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Telemóveis Java Ano de lançamento 2007 Criador(es) Javaground (Desenvolvedor) / Sony Online Entertainment (Editora) Características únicas Ação 2D de deslocamento lateral, narrativa portátil, liga-se ao universo da série principal Pontuação no Metacritic N/A

God of War: Traição foi uma experiência ousada. É o único jogo 2D de deslocamento lateral da franquia, lançado exclusivamente nos primeiros telemóveis. Apesar das limitações de hardware, o jogo conseguiu capturar o combate característico da série , a resolução de quebra-cabeças e o estilo artístico cinematográfico de uma forma surpreendentemente fluida.

A história desenrola-se após o God of War II, expandindo o mito de Kratos mesmo no hardware limitado dos primeiros dispositivos móveis. Os jogadores enfrentavam inimigos mitológicos, derrotavam mini-chefes e percorriam níveis repletos de armadilhas – tudo reimaginado num formato de deslocamento lateral. Para um jogo para telemóvel da época, destacou-se como uma experiência autêntica com qualidade de consola.

Este jogo único em 2D com deslocamento lateral trouxe o combate clássico e o estilo artístico de God of War para os telemóveis. Provou que mesmo adaptações simplificadas podem oferecer ação rica em história, tal como alguns dos melhores jogos de RPG.

Porque é que o escolhemos O «Betrayal» não é só uma curiosidade – mostra o quão forte é a identidade da franquia, mesmo num formato de género completamente diferente.

Veredicto final: Embora não seja essencial para todos os fãs, «Betrayal» é uma fascinante cápsula do tempo dos jogos para telemóvel que ainda guarda a essência da fúria de Kratos.

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10. God of War: Um Chamamento das Terras Selvagens [Melhor história complementar para novatos]

A nossa pontuação 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Facebook Messenger Ano de lançamento 1 de fevereiro de 2018 Criador(es) Santa Monica Studio (Desenvolvedor) / Sony Interactive Entertainment (Editora) Características únicas A narrativa interativa baseada em texto desbloqueia arte conceptual Pontuação no Metacritic N/A

God of War: Um Chamamento das Terras Selvagens foi um dos títulos mais invulgares da série – uma aventura baseada em texto lançada no Facebook Messenger. Em vez de combates em que se tem de carregar sem parar nos botões, os jogadores digitavam comandos para guiar Atreus, o filho de Kratos, na sua primeira viagem pelas terras selvagens.

O jogo centrava-se na exploração, na tomada de decisões e na imersão narrativa, dando aos fãs uma visão mais profunda da personalidade de Atreus antes dos acontecimentos de God of War (2018). Com ilustrações desenhadas à mão e efeitos sonoros envolventes, apresentou uma história surpreendentemente cativante num formato que a maioria dos jogadores não esperava desta franquia.

Para os fãs que gostavam de narrativas envolventes, foi uma boa mudança de ritmo em comparação com a intensidade dos melhores jogos de luta.

Por que é que o escolhemos Embora não tivesse a ação dos títulos principais, destacou a flexibilidade e a profundidade narrativa da série, provando que God of War: Um Chamamento das Terras Selvagens era mais do que apenas combate.

Veredicto final: «Um Chamado da Natureza» foi uma joia escondida – curta, experimental, mas rica em história. Foi o tipo de história paralela que fez com que o universo parecesse ainda maior.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo da série God of War?

Muitos fãs consideram o God of War (2018) o melhor jogo da série, graças à sua história cativante, ao combate refinado e aos gráficos de tirar o fôlego. A mistura de mitologia, exploração e profundidade emocional torna-o um jogo de vídeo que se destaca, tanto para novos jogadores como para fãs de longa data.

Que estilo de jogo é o God of War?

O God of War combina ação, combate do tipo «hack-and-slash» e narrativa cinematográfica. Os jogadores mergulham em batalhas rápidas, exploram ambientes vibrantes, resolvem quebra-cabeças e acompanham uma história repleta de ação e emoções fortes. Os fãs dos melhores jogos do tipo «hack-and-slash» vão sentir-se em casa.

Qual é a história geral do God of War?

A série acompanha Kratos, um guerreiro espartano, enquanto ele luta contra deuses, monstros e o seu próprio passado. Da mitologia grega à nórdica, os jogos exploram a vingança, a família e a redenção. Cada capítulo desenvolve a evolução de Kratos, com God of War ( 2018 ) a mostrar o seu crescimento como pai e herói.

Posso jogar o God of War 1 na PS5?

Sim. O God of War (2005) pode ser jogado na PS5 através de coleções remasterizadas ou da retrocompatibilidade. Os gráficos podem ser mais antigos, mas o combate «hack-and-slash» e a narrativa épica continuam a ser divertidos para os fãs. Vão adorar explorar as origens da série.

O God of War Ragnarök é um jogo difícil?

Sim, o God of War Ragnarök oferece níveis de dificuldade ajustáveis. O combate pode ser desafiante, especialmente contra inimigos fortes e chefes. O jogo facilita a vida aos novos jogadores, mas também oferece recompensas substanciais para os veteranos. Dominar as armas, as runas e as táticas é fundamental para superar os confrontos mais desafiantes.