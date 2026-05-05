Os 20 melhores jogos da série Dynasty Warriors de 2026: as melhores escolhas para todos os estilos

Escolher o melhor jogo da série Dynasty Warriors pode ser complicado, com tantos títulos fantásticos na franquia. Este guia classifica os melhores jogos, desde combates intensos até modos cooperativos e de estratégia, ajudando-te a encontrar o jogo perfeito para o teu estilo de jogo.

Com opções tanto para quem joga sozinho como para quem procura ação cooperativa emocionante (e spin-offs como (por exemplo, Samurai Warriors), esta lista tem algo para todos. Explora o melhor do Dynasty Warriors em 2026 e descobre qual é o jogo que se destaca pelas melhores batalhas contra chefes, variedade de armas e experiências memoráveis.

As nossas melhores escolhas para o melhor jogo Dynasty Warriors

Escolher o melhor jogo de Dynasty Warriors depende do que mais gostas: combate intenso, modo cooperativo ou jogabilidade estratégica. Estes cinco jogos destacam-se pelas suas funcionalidades emocionantes, experiências memoráveis e apelo duradouro. Descobre porque é que estes títulos estão entre as melhores escolhas da série!

1 Dynasty Warriors 9 Empires 2021 Este jogo traz uma nova emoção com as suas batalhas emocionantes e o modo «Empire», onde podes tomar decisões que influenciam o enredo. É perfeito para jogadores que procuram uma experiência mais estratégica e flexível na série Dynasty Warriors. Buy now 2 Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Complete Edition 2013 Este jogo traz ainda mais diversão com novas personagens, armas e enredos emocionantes. A expansão Xtreme Legends torna-o num dos jogos mais completos da série Dynasty Warriors, oferecendo imenso conteúdo para os fãs desfrutarem. Buy now 3 Dynasty Warriors 7: Xtreme Legends 2011 Conhecida pelo seu combate fluido e pelos excelentes designs das personagens, esta versão do Dynasty Warriors 7 traz mais missões e personagens. É uma escolha certeira para quem quer mais daquilo que torna o Dynasty Warriors tão divertido. Buy now

Estes cinco melhores jogos Dynasty Warriors são o ponto de partida perfeito para quem quer mergulhar na série. Continua a percorrer a página para veres a lista completa e descobrires ainda mais títulos fantásticos para adicionares à tua coleção!

Os 20 melhores jogos Dynasty Warriors – Combate épico e heróis

O melhor jogo da série Dynasty Warriors pode ser diferente para cada pessoa, dependendo do que procuras. Se adoras combate épico, estratégia ou ação cooperativa, cada jogo desta lista tem algo único para oferecer.

Quantos destes jogos top da série Dynasty Warriors já jogaste?

1. Dynasty Warriors 9 Empires [O melhor jogo da série Dynasty Warriors]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2021 Criador(es) Koei Tecmo (Desenvolvedora), Koei Tecmo (Editora) Tempo médio de jogo 30–50 horas (História principal + Extras) Pontuação no Metacritic 61 (Críticos), 5,6 (Utilizadores)

O Dynasty Warriors 9 Empires gira em torno de explorar o mundo e construir o teu império. Assumes o controlo de um reino durante a era dos Três Reinos. Vais planear batalhas, formar alianças e lutar contra inimigos para expandir o teu território.

O jogo combina estratégia com o divertido combate «hack-and-slash» pelo qual a série é conhecida. Dá uma vista de olhos nos melhores jogos «hack-and-slash» para descobrires mais títulos épicos repletos de ação.

O jogo apresenta campos de batalha amplos e detalhados, com cenários impressionantes e modelos de personagens realistas. As paisagens grandiosas e os exércitos enormes a enfrentarem-se no ecrã fazem com que cada combate pareça intenso e cinematográfico. Os gráficos envolvem-te no cenário dos Três Reinos, transformando cada confronto numa grande batalha histórica.

Com novas funcionalidades, como a capacidade de interagir com o mundo a um nível mais profundo, os jogadores podem criar alianças ou derrotar facções inteiras. Também podes criar gemas para melhorar armas e estatísticas. Isto acrescenta um nível de profundidade e estratégia que faltava nos jogos anteriores da série.

Dica de profissional Concentra-te em melhorar os teus generais logo no início. Eles podem fazer uma grande diferença nas batalhas, ajudando-te a controlar mais territórios mais depressa e a tornar o teu império mais forte.

A imensidão do mundo é impressionante, e podes passar horas apenas a explorar e a descobrir novos locais, personagens e desafios. Não se trata apenas de combate; trata-se de moldar o mundo à tua volta e de fazer escolhas que irão determinar o futuro do teu império. O que distingue o Dynasty Warriors 9 Empires é a forma como podes construir o teu império enquanto lutas. Tomas decisões que alteram o desenrolar da história, pelo que não há duas jogadas iguais.

Veredicto final: Dynasty Warriors 9 Empires é ótimo para jogadores que gostam tanto de exploração como de batalhas frenéticas. O jogo combina estratégia e ação de uma forma que mantém tudo fresco e emocionante.

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2. Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends – Edição Completa [O melhor jogo clássico da série Dynasty Warriors]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS Vita, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2014 Criador(es) Koei Tecmo (Desenvolvedora), Koei Tecmo (Editora) Tempo médio de jogo 40–60 horas (História principal + Extras) Pontuação no Metacritic 69 (críticos), 7,4 (utilizadores)

O Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends – Edição Completa dá vida à clássica ação hack-and-slash. Passado na era dos Três Reinos, vais lutar ao longo da história, jogando na pele de algumas das personagens mais famosas da série. O jogo combina combate rápido com estratégia, tornando cada luta emocionante.

A expansão Xtreme Legends adiciona novas personagens e armas que mantêm a jogabilidade sempre renovada. É uma mistura perfeita de ação e estratégia. Queres mais ação? Dá uma vista de olhos aos melhores jogos de RPG de ação.

O jogo tem um aspeto fantástico, com os seus campos de batalha amplos e detalhados e os designs únicos das personagens. O mundo parece mesmo vivo enquanto enfrentas enormes grupos de inimigos. O combate divertido vai manter-te viciado durante horas.

Dica de profissional Sobe de nível as tuas personagens e experimenta armas diferentes para desbloquear movimentos poderosos e ataques mais fortes. Isso torna as batalhas mais difíceis mais fáceis e divertidas.

Com novas personagens e missões, o jogo oferece imenso valor de rejogabilidade. Vais sempre encontrar algo novo para experimentar. O modo cooperativo torna tudo ainda mais divertido quando jogas com amigos. Podes juntar-te a eles para derrotar inimigos e enfrentar desafios maiores.

Veredicto final: Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends – Edição Completa é ótimo para jogadores que adoram batalhas repletas de ação e gostam de estratégia. O conteúdo adicional e a capacidade de jogar várias vezes fazem dele um dos melhores da série.

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3. Dynasty Warriors 7: Xtreme Legends [O melhor jogo da série Dynasty Warriors em termos de troca de armas]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3 Ano de lançamento 2011 Criador(es) Omega Force (Desenvolvedora), Koei Tecmo (Editora) Tempo médio de jogo 25–40 horas (História principal + Extras) Pontuação no Metacritic 64 (Críticos), 6,8 (Utilizadores)

O Dynasty Warriors 7: Xtreme Legends traz uma novidade ao jogo: a troca de armas. Podes alternar entre diferentes armas durante as batalhas, o que torna os combates ainda mais divertidos e emocionantes. O jogo passa-se na era dos Três Reinos, e vais enfrentar inimigos em batalhas gigantescas, combinando os teus movimentos para os derrotar.

O jogo tem um aspeto fantástico, com personagens detalhadas e grandes campos de batalha. O combate é rápido e a troca de armas permite-te variar os teus ataques, fazendo com que a experiência pareça sempre nova.

Dica de profissional Troca de armas durante as batalhas para descobrires as melhores combinações. Variar as armas vai ajudar-te a derrotar inimigos mais difíceis mais rapidamente.

O que faz este título destacar-se é a possibilidade de trocares de arma durante o combate. Este novo sistema dá-te mais controlo sobre a luta, tornando-a mais profunda e emocionante. Os jogadores novos na série vão gostar da facilidade com que se podem juntar à ação, enquanto os fãs de longa data vão adorar o desafio de dominar as combinações de armas.

Veredicto final: O Dynasty Warriors 7: Xtreme Legends é perfeito para jogadores que procuram diversão, combates rápidos e gostam do desafio de trocar de armas. O jogo traz novidades à série, mantendo ao mesmo tempo as batalhas repletas de ação que toda a gente adora.

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4. Dynasty Warriors: ORIGINS [O melhor jogo prequela da série Dynasty Warriors]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S informo Ano de lançamento 2025 Criador(es) Omega Force (Desenvolvedora), Koei Tecmo (Editora) Tempo médio de jogo 15–25 horas (História principal + Extras) Pontuação no Metacritic 79 (Críticos), 8,1 (Utilizadores)

Dynasty Warriors: ORIGINS é um spin-off prequela que explora os primórdios do período dos Três Reinos. O jogo centra-se em momentos cruciais que prepararam o terreno para os acontecimentos da série principal Dynasty Warriors. Vais lutar em vários territórios, formar alianças e batalhar para moldar a história inicial dos reinos.

O jogo apresenta o combate rápido do tipo «hack-and-slash» pelo qual a série é conhecida, com um estilo visual que capta a atmosfera antiga da época. As definições são vastas, com muita ação a decorrer em grandes campos de batalha que te dão a sensação de fazeres parte da história.

Dica de profissional Concentra-te em completar missões secundárias para desbloquear personagens extra e habilidades poderosas. Estas vão dar-te uma vantagem nas batalhas e tornar a história ainda mais divertida.

O que distingue o Dynasty Warriors: ORIGINS é a oportunidade de viver o início da era dos Três Reinos com uma perspetiva nova. Os jogadores vão adorar ver como começaram as histórias de personagens lendárias como Cao Cao e Liu Bei, sem deixar de desfrutar do tradicional combate «hack-and-slash».

Veredicto final: Dynasty Warriors: ORIGINS é perfeito para os fãs que querem mergulhar nos primórdios da era dos Três Reinos. A abordagem inovadora à jogabilidade e as novas perspetivas sobre personagens adoradas tornam-no numa adição emocionante à franquia.

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5. Dynasty Warriors 8 Empires [O melhor jogo de estratégia da série Dynasty Warriors]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2014 Criador(es) Omega Force (Desenvolvedora), Koei Tecmo (Editora) Tempo médio de jogo 40–70 horas (História principal + Extras) Pontuação no Metacritic 63 (críticos), 6,6 (utilizadores)

O Dynasty Warriors 8 Empires traz uma excelente mistura de estratégia e combate emocionante. Controlas um império, tomando decisões importantes sobre alianças, batalhas e território. O objetivo não é só lutar, mas também gerir e expandir o teu império.

O que torna o Dynasty Warriors 8 Empires único é a forma como combina ação com estratégia. Os jogadores que adoram pensar no futuro e gerir um império enquanto lutam vão adorar os novos desafios que este jogo traz. É um verdadeiro jogo de império que te permite controlar tanto as batalhas como o crescimento do teu território, um destaque na série Dynasty Warriors.

Dica de profissional Para teres sucesso, certifica-te de que constróis alianças fortes logo no início. Mantém os recursos do teu império equilibrados e usa o teu exército com sabedoria para ganhares mais controlo.

O jogo dá-te a oportunidade de comandar grandes batalhas, mas também te permite decidir como fazer crescer e proteger o teu império. Vais ter de planear com cuidado enquanto deslocas os teus exércitos pelo mapa mundial. Os gráficos são ricos, mostrando as batalhas e paisagens da China antiga, o que faz com que o jogo pareça uma verdadeira parte da história.

Veredicto final: O Dynasty Warriors 8 Empires é perfeito para jogadores que gostam de estratégia e querem controlar tanto a ação no campo de batalha como o crescimento do seu império. O jogo combina um planeamento inteligente com combates de ritmo acelerado, proporcionando uma experiência nova e divertida.

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6. Dynasty Warriors 6 [Melhor jogo experimental da série Dynasty Warriors]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS2, PS3, PSP, Xbox 360 Ano de lançamento 2008 Criador(es) Omega Force (Desenvolvedora), Koei Tecmo (Editora) Tempo médio de jogo 20–30 horas (História principal + Extras) Pontuação no Metacritic 60 (críticos), 7,0 (utilizadores)

O Dynasty Warriors 6 apresenta um novo estilo artístico experimental e mecânicas de jogo inovadoras. O jogo apresenta combates «hack-and-slash» em ritmo acelerado, com uma abordagem visual diferente que o distingue dos títulos anteriores da série. Se gostas de jogos de estratégia, este acrescenta uma camada extra de raciocínio tático nas batalhas em grande escala, o que faz com que valha a pena experimentares.

Os jogadores participam em batalhas em grande escala, assumindo o controlo de guerreiros poderosos enquanto cumprem vários objetivos para alcançar a vitória. Os gráficos e o design das personagens do jogo são mais estilizados, o que lhe confere um toque único em comparação com o resto da série.

Dica de profissional Familiariza-te com as novas mecânicas de combate logo no início. O ritmo mais lento do jogo e os controlos diferentes podem parecer complicados no início, mas com a prática, vais desbloquear combos e movimentos mais poderosos.

O sistema de combate também sofreu alterações, com a adição de novas mecânicas às quais pode demorar algum tempo a adaptar-te. Alguns jogadores adoram esta abordagem ousada, enquanto outros têm opiniões mistas sobre as mudanças. Seja como for, o jogo oferece imensas batalhas repletas de ação e uma nova abordagem à fórmula de Dynasty Warriors.

Veredicto final: O Dynasty Warriors 6 é perfeito para jogadores que procuram uma abordagem nova e experimental à franquia. Se és fã da série e queres experimentar algo diferente, este título traz uma reviravolta intrigante à jogabilidade que já conheces.

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7. Dynasty Warriors 5 [O melhor jogo clássico da série Dynasty Warriors em termos de combate]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS2, Xbox, Xbox 360 Ano de lançamento 2005 Criador(es) Omega Force (Desenvolvedora), Koei Tecmo (Editora) Tempo médio de jogo 15–25 horas (História principal + Extras) Pontuação no Metacritic 85 (críticos), 8,1 (utilizadores)

O Dynasty Warriors 5 traz de volta o combate clássico que os fãs adoram, com gráficos melhorados e uma jogabilidade mais fluida. Controlas guerreiros poderosos para lutar contra hordas de inimigos. Vais abrir caminho por entre multidões enormes e derrotar inimigos com combos rápidos, tal como nos jogos clássicos da série Dynasty Warriors.

Os gráficos foram melhorados, oferecendo ambientes e modelos de personagens mais detalhados, o que dá mais vida ao jogo, mantendo a fórmula clássica do Dynasty Warriors. O combate rápido torna cada batalha emocionante e vais adorar enfrentar forças inimigas gigantescas.

Dica de profissional Reserva algum tempo para aprender os movimentos únicos de cada personagem. Dominar estes movimentos vai ajudar-te a passar os níveis mais depressa e tornar cada combate mais dinâmico.

A mecânica fácil de aprender e o combate divertido do jogo tornam-no uma excelente escolha tanto para novatos como para fãs de longa data. É também um dos melhores jogos em ecrã dividido para quem gosta de ação cooperativa local. O Dynasty Warriors 5 é perfeito para quem procura combate clássico com um visual atualizado e uma jogabilidade mais fluida.

Veredicto final: O Dynasty Warriors 5 é ideal para jogadores que adoram ação rápida do tipo «hack-and-slash» com um toque de estratégia. As melhorias no combate e nos gráficos fazem dele um jogo que se destaca na série.

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8. Dynasty Warriors 4 [O jogo mais equilibrado da série Dynasty Warriors]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS2, Xbox Ano de lançamento 2003 Criador(es) Omega Force (Desenvolvedora), Koei Tecmo (Editora) Tempo médio de jogo 20–30 horas (História principal + Extras) Pontuação no Metacritic 78 (críticos), 7,5 (utilizadores)

O Dynasty Warriors 4 combina ação rápida com estratégia inteligente. Os jogadores controlam guerreiros famosos da era dos Três Reinos, enfrentando enormes grupos de inimigos. O jogo tem mais personagens do que antes, cada um com os seus próprios movimentos e estilos de jogo únicos. Vais precisar de escolher os guerreiros certos para cada missão para ganhares.

Os gráficos são incríveis, mostrando vastos campos de batalha repletos de inimigos. O jogo consegue um excelente equilíbrio entre combate e estratégia, tornando-o um dos melhores jogos da série Dynasty Warriors para os fãs.

Dica de profissional Experimenta personagens diferentes para encontrares aquele que se adapta ao teu estilo. Cada personagem tem pontos fortes e movimentos diferentes que te ajudam em situações diversas.

Com uma jogabilidade sólida, mais personagens e um sistema de combate equilibrado, o Dynasty Warriors 4 é considerado um dos melhores da série. É perfeito tanto para novos jogadores como para fãs de longa data que querem desfrutar do melhor do Dynasty Warriors.

Veredicto final: O Dynasty Warriors 4 é ótimo para jogadores que adoram ação e estratégia. A sua jogabilidade equilibrada e o vasto elenco de personagens tornam-no um jogo obrigatório para qualquer fã da série.

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9. Dynasty Warriors 3 [O melhor jogo 3D inicial da série Dynasty Warriors]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS2, Xbox Ano de lançamento 2001 Criador(es) Omega Force (Desenvolvedora), Koei Tecmo (Editora) Tempo médio de jogo 15–25 horas (História principal + Extras) Pontuação no Metacritic 78 (críticos), 7,9 (utilizadores)

O Dynasty Warriors 3 é o primeiro jogo da série a oferecer batalhas totalmente em 3D. Assumes o controlo de guerreiros famosos da era dos Três Reinos e lutas contra centenas de inimigos. O jogo apresenta novos combos, tornando a ação mais rápida e emocionante.

Os gráficos estão muito melhores, com personagens detalhadas e grandes campos de batalha. Também podes jogar com um amigo no modo para dois jogadores, o que torna tudo ainda mais divertido. Há novas formas de melhorar as tuas armas e habilidades, dando-te mais controlo sobre as lutas.

Dica de profissional Experimenta personagens diferentes e os seus movimentos únicos para descobrires as melhores combinações. Aprender estas combinações vai ajudar-te a derrotar inimigos mais fortes e a passar níveis mais difíceis.

O Dynasty Warriors 3 é ótimo para quem adora batalhas rápidas e estratégia. O mundo em 3D e o combate melhorado representam um grande passo em frente para a série.

Veredicto final: Dynasty Warriors 3 é um jogo divertido tanto para novos jogadores como para fãs de longa data. As novas funcionalidades e o combate emocionante fazem dele uma escolha de excelência para quem adora jogos de ação.

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10. Dynasty Warriors 2 [Melhor sequela clássica da série Dynasty Warriors]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS2, PS3 Ano de lançamento 2000 Criador(es) Omega Force (Desenvolvedora), Koei Tecmo (Editora) Tempo médio de jogo 15–25 horas (História principal + Extras) Pontuação no Metacritic 75 (críticos), 8,1 (utilizadores)

O Dynasty Warriors 2 foi o jogo que abriu caminho para toda a série. Afastando-se das suas origens de combates um contra um, esta sequela introduziu batalhas em grande escala, nas quais controlas um guerreiro poderoso que derrota ondas de inimigos.

Este foi um marco, combinando elementos que os fãs dos melhores jogos de estratégia em tempo real apreciam com o combate rápido de «hack-and-slash» que definiu a série. É o primeiro título a capturar o estilo de combate «Musou» que os fãs conhecem hoje.

As principais atividades incluem lutar contra centenas de soldados em mapas amplos, cumprir objetivos e conduzir o teu exército à vitória. O estilo visual foi um enorme salto em frente na altura, com modelos de personagens mais fluidos, campos de batalha maiores e ambientes mais detalhados em comparação com o original.

Dica de profissional Fica perto dos teus oficiais nas lutas mais difíceis. Eles podem ajudar a proteger-te quando estiveres em desvantagem numérica e tornar as batalhas mais fáceis de gerir.

O que fez o Dynasty Warriors 2 destacar-se foi a sua fórmula simples, mas viciante: combate rápido, um grande número de inimigos e a emoção de dizimar exércitos. Foi uma experiência nova e emocionante na PlayStation 2 e lançou as bases para tudo o que veio depois.

Veredicto final: O Dynasty Warriors 2 é um clássico que os fãs vão adorar pela combinação de gráficos melhorados, batalhas maiores e o nascimento do icónico estilo de jogo Musou.

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11. Dynasty Warriors: Gundam [O melhor jogo da série Dynasty Warriors com mechas]

A nossa pontuação 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS2, PS3, Xbox 360 Ano de lançamento 2007 Criador(es) Omega Force (Desenvolvedora), Bandai Namco / Koei Tecmo (Editora) Tempo médio de jogo 20–35 horas (História principal + Extras) Pontuação no Metacritic 55 (críticos), 6,0 (utilizadores)

O Dynasty Warriors: Gundam pega na ação rápida do Dynasty Warriors e mistura-a com batalhas de robôs gigantes do universo Gundam. Em vez de lutar como generais a cavalo, pilotas trajes móveis, cada um com as suas próprias armas e estilo de combate, em vastos campos de batalha cheios de mechas inimigos.

Os jogadores passam a maior parte do tempo a lutar contra ondas de inimigos, a completar missões e a melhorar diferentes trajes Gundam. Os visuais inspirados no anime destacam-se, com armas laser brilhantes, grandes explosões e designs detalhados de mechas que fazem com que cada batalha pareça parte da série Gundam.

Dica de profissional Experimenta diferentes trajes de combate logo no início do jogo. Alguns são mais rápidos e melhores para o combate corpo a corpo, enquanto outros apostam num poder de fogo mais intenso.

Este jogo é único porque junta as batalhas em grande escala do Dynasty Warriors com o estilo e a história do Gundam. Voar pelo espaço ou avançar por campos de batalha futuristas dá um toque novo à jogabilidade Musou que já conheces.

Veredicto final: Dynasty Warriors: Gundam é um crossover divertido que mistura o combate Musou com a emoção de pilotar robôs gigantes. É um jogo imperdível para os fãs de Gundam e para quem quer uma abordagem diferente de Dynasty Warriors.

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12. Dynasty Warriors: Gundam Reborn [O melhor jogo da série Dynasty Warriors com mechas aperfeiçoados]

A nossa pontuação 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS3, PS Vita Ano de lançamento 2013 (Japão), 2014 (Mundo) Criador(es) Omega Force (Desenvolvedora), Bandai Namco (Editora) Tempo médio de jogo 25–40 horas (História principal + Extras) Pontuação no Metacritic 64 (críticos), 7,5 (utilizadores)

O Dynasty Warriors: Gundam Reborn melhora os títulos anteriores da série Gundam com controlos mais fluidos, gráficos atualizados e batalhas mais grandiosas. Trata-se de pegar na fórmula clássica do Musou e torná-la mais polida e rápida.

Podes escolher entre o maior elenco de Gundam da série, que abrange vários arcos narrativos do anime. Vais lutar em batalhas gigantescas, reviver missões famosas da história e melhorar os teus trajes móveis com armas e peças mais poderosas. Os visuais ao estilo anime destacam-se com sabres de feixe brilhantes, efeitos de partículas espetaculares e mechas que parecem ter saído diretamente das séries.

Dica de profissional Desbloqueia e melhora o teu traje móvel favorito logo no início. Um traje forte e totalmente otimizado torna as missões mais difíceis do final do jogo muito mais fáceis.

O elenco alargado e o combate melhorado fazem deste título um dos favoritos dos fãs. Muitos jogadores consideram-no o jogo mais completo da série Gundam Warriors, dando-te a liberdade de desfrutar tanto de enredos clássicos como de ação Musou exagerada num único pacote. Também se destaca na história da série como o título Gundam mais refinado.

Veredicto final: O «Dynasty Warriors: Gundam Reborn» é a melhor combinação entre o combate jogar «Dynasty Warriors» e as batalhas de mechas do «Gundam», com uma jogabilidade mais fluida e o maior elenco de sempre. É a escolha certa para os fãs do «Gundam».

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13. Dynasty Warriors: Strikeforce [Melhor jogo cooperativo da série Dynasty Warriors]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS3, PSP, Xbox 360 Ano de lançamento 2009 Criador(es) Omega Force (Desenvolvedora), Koei Tecmo (Editora) Tempo médio de jogo 20–35 horas (História principal + Extras) Pontuação no Metacritic 65 (críticos), 7,1 (utilizadores)

O Dynasty Warriors: Strikeforce muda a fórmula habitual da série Musou, colocando o modo cooperativo em destaque. Em vez de derrotares exércitos sozinho, podes juntar-te aos teus amigos para enfrentar missões repletas de inimigos gigantes e chefes. Isto torna-o num dos melhores jogos cooperativos para os fãs do jogo em equipa.

Os jogadores passam a maior parte do tempo a subir de nível as personagens, a criar novas armas e a desbloquear habilidades. Os elementos de RPG dão-te motivos para te empenhares e melhorares a tua configuração, enquanto as missões te levam a contar com o trabalho de equipa. O estilo visual é mais chamativo do que nos jogos anteriores, com combates aéreos rápidos e movimentos especiais que parecem quase uma batalha de anime.

Dica de profissional Monte uma equipa equilibrada para o modo multijogador. Combinar personagens de grande poder de ataque com personagens de apoio torna as lutas difíceis contra chefes muito mais fáceis.

Os fãs costumam ver este jogo como um dos spin-offs mais originais da série Dynasty Warriors. Ao combinar a progressão de RPG com ação cooperativa, o Strikeforce oferece aos jogadores uma nova forma de desfrutar do combate Musou, mantendo o foco no trabalho de equipa.

Veredicto final: O Dynasty Warriors: Strikeforce é uma ótima escolha para quem gosta de jogabilidade cooperativa e ao estilo RPG. Oferece uma abordagem diferente da série que valoriza a estratégia, as melhorias e jogar com amigos.

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14. Dynasty Warriors: Strikeforce 2 [Melhor jogo multijogador da série Dynasty Warriors]

A nossa pontuação 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS3, PS Portable Ano de lançamento 2010 (apenas no Japão) Criador(es) Omega Force (Desenvolvedora), Koei Tecmo (Editora) Tempo médio de jogo 25–40 horas (História principal + Extras) Pontuação no Metacritic N/A (lançamento exclusivo no Japão)

O Dynasty Warriors: Strikeforce 2 pega na ação cooperativa do primeiro jogo e amplia-a. Acrescenta mais missões, mais personagens e sistemas aperfeiçoados para oferecer aos jogadores uma experiência mais longa e profunda.

Os jogadores passam o tempo a juntar-se aos amigos para vencer grandes batalhas, a recolher equipamento e a personalizar as suas personagens. A progressão ao estilo RPG incentiva a treinar e a experimentar novas definições. O combate continua a ser rápido e espetacular, com movimentos aéreos e efeitos coloridos que levam a PSP ao seu limite.

Dica de profissional Antes de começares as missões, atribui funções à tua equipa. Ter uma mistura de atacantes pesados, lutadores de longo alcance e personagens de apoio torna as lutas difíceis mais fáceis.

O que distingue esta sequela é a sua capacidade de ser jogada repetidamente. Com um elenco maior e uma maior variedade de missões, mantém o modo cooperativo sempre fresco e dá aos jogadores mais motivos para voltarem.

Veredicto final: Dynasty Warriors: Strikeforce 2 é a versão mais forte e refinada do primeiro jogo. Com mais personagens, missões e ação em equipa, é uma excelente escolha para quem gosta de jogos Musou em modo cooperativo.

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15. Dynasty Warriors 4: Empires [O melhor jogo da série Dynasty Warriors em termos de construção de impérios]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS2, Xbox Ano de lançamento 2004 Criador(es) Omega Force (Desenvolvedora), Koei Tecmo (Editora) Tempo médio de jogo 20–35 horas (História principal + Extras) Pontuação no Metacritic 72 (críticos), 7,4 (utilizadores)

O Dynasty Warriors 4: Empires foi o primeiro jogo da série a combinar estratégia de construção de império com as habituais batalhas de hack-and-slash. Em vez de só lutar, também assumes o comando de um reino, tomando decisões políticas, formando alianças e a planear os teus próximos passos.

A jogabilidade divide-se entre gerir o teu império e liderar tropas em batalha. No que diz respeito à estratégia, recrutas oficiais, geres recursos e decides como expandir o teu território.

Quando a luta começa, entras em ação e derrotas grandes grupos de inimigos no rápido combate Musou. Os gráficos eram impressionantes para a época, com mapas enormes e batalhas que captavam o caos da época.

Dica de profissional Recruta oficiais fortes o mais cedo possível. Eles dão-te mais poder tanto nas batalhas como nas reuniões estratégicas, tornando o teu império mais difícil de derrotar.

O que fez este jogo destacar-se foi a mistura de estratégia e ação. Deu aos fãs uma nova forma de viver a história dos Três Reinos, e a combinação de planeamento e combate aumentou bastante a vontade de voltar a jogar.

Veredicto final: O Dynasty Warriors 4: Empires é uma excelente escolha para jogadores que querem mais do que só ação. Com a sua mistura de construção de impérios e batalhas rápidas, é um dos spin-offs mais interessantes da série e continua a destacar-se como um dos melhores jogos para um jogador para os fãs de estratégia e combate.

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16. Dynasty Warriors: Next [Melhor jogo portátil da série Dynasty Warriors]

A nossa pontuação 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS Vita Ano de lançamento 2011 (Japão), 2012 (Mundo) Criador(es) Omega Force (Desenvolvedora), Koei Tecmo (Editora) Tempo médio de jogo 15–25 horas (História principal + Extras) Pontuação no Metacritic 67 (críticos), 7,6 (utilizadores)

O Dynasty Warriors: Next traz a ação da série para a PlayStation Vita. Mantém o mesmo estilo «hack-and-slash», mas foi concebido para funcionar melhor numa consola portátil.

Os jogadores lutam em missões, derrotam grandes grupos de inimigos e melhoram as suas personagens favoritas. O jogo também usa o ecrã tátil e os controlos de movimento da Vita para movimentos especiais e minijogos. Alguns jogadores não adoraram estas funcionalidades, mas outros gostaram do facto de darem ao jogo um toque de novidade.

Para um jogo portátil, os gráficos são excelentes. Mapas enormes, ataques espetaculares e batalhas fluidas fazem com que se pareça muito com as versões para consola, mantendo-se fácil de jogar em qualquer lugar.

Dica de profissional Usa os golpes finais no ecrã tátil quando enfrentares chefes. São rápidos e podem dar-te uma vantagem em batalhas difíceis.

O que faz este jogo destacar-se é a forma como traz o modo Musou para uma consola portátil. É uma versão mais leve e rápida da série principal, fácil de jogar em qualquer lugar.

Veredicto final: O Dynasty Warriors: Next é uma boa escolha se quiseres ação Musou em qualquer lugar. É simples, divertido e feito à medida para jogares na consola portátil.

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17. Dynasty Warriors: Godseekers [O melhor jogo de RPG tático da série Dynasty Warriors]

A nossa pontuação 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS4, PS Vita Ano de lançamento 2016 (Japão), 2017 (Mundo) Criador(es) Omega Force (Desenvolvedora), Koei Tecmo (Editora) Tempo médio de jogo 30–50 horas (História principal + Extras) Pontuação no Metacritic 70 (Críticos), 6,6 (Utilizadores)

O Dynasty Warriors: Godseekers dá uma reviravolta na fórmula habitual da série Musou, transformando-a num RPG tático. Em vez de te deparares com grandes grupos de inimigos, as batalhas decorrem num tabuleiro onde moves unidades, preparas ataques e planeias cuidadosamente os teus movimentos.

Os jogadores comandam heróis pelos mapas, lutam contra inimigos ao alcance e usam habilidades especiais para vencer. O jogo traz mais planeamento e estratégia do que os títulos principais, o que o torna mais parecido com jogos como o Fire Emblem Warriors, mas com as personagens e a história joga o Dynasty Warriors.

Os gráficos são brilhantes e coloridos, com mapas que facilitam a visualização das tuas opções táticas. As cenas cinematográficas e o design das personagens mantêm o estilo inspirado no anime pelo qual a série é conhecida.

Dica de profissional Usa os ataques em cadeia sempre que puderes. Eles permitem que várias personagens ataquem ao mesmo tempo e, se os sincronizares bem, podes eliminar um grupo inteiro de inimigos num único turno.

O que faz o Godseekers destacar-se é o quão diferente se sente em relação à linha principal joga o Dynasty Warriors. Em vez de premir botões a toda a velocidade, oferece aos fãs batalhas mais lentas e ponderadas, mantendo os mesmos personagens que conhecem da série.

Veredicto final: Dynasty Warriors: Godseekers é uma escolha segura para os fãs que gostam de estratégia. Com a sua mistura de táticas, caras conhecidas e um novo tipo de combate, é uma abordagem renovada à franquia.

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18. Dynasty Warriors: Overlords [O melhor jogo da série Dynasty Warriors em termos de gestão de reinos]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Móvel (iOS, Android) Ano de lançamento 2021 (China), 2022 (outras regiões) Criador(es) SuperNova Overseas Limited (Desenvolvedora e Editora) Tempo médio de jogo Serviço ao vivo contínuo Pontuação no Metacritic N/A

O Dynasty Warriors: Overlords traz a série para os dispositivos móveis com uma mistura de gestão de reinos e batalhas de ação. Vais recolher recursos, recrutar oficiais e expandir o teu território, ao mesmo tempo que te lanças em combates em tempo real contra ondas de inimigos.

Na maior parte do tempo, os jogadores equilibram duas atividades principais: gerir o seu reino e liderar soldados na batalha. No que diz respeito à estratégia, vais tomar decisões sobre construções e recursos. No que diz respeito à ação, vais lutar contra multidões enormes no combate rápido do modo Musou.

Os gráficos são brilhantes e bem acabados, concebidos para ficarem bem no telemóvel, mantendo ao mesmo tempo a essência da série. No PC, usar o melhor monitor para jogos realça ainda mais os detalhes nas lutas em grande escala.

Dica de profissional Melhora os teus generais e aumenta a produção de recursos logo no início. Uma economia forte e oficiais poderosos vão tornar as batalhas e expansões posteriores muito mais fáceis.

O que distingue este jogo é a forma como combina dois estilos muito diferentes. Tens o planeamento dos jogos de estratégia e a emoção dos combates em tempo real, tudo num só pacote.

Veredicto final: O Dynasty Warriors: Overlords é uma boa escolha para os fãs que gostam tanto de construir como de ação. Com a gestão de reinos e as clássicas batalhas Musou, oferece aos jogadores uma nova forma de desfrutar joga o Dynasty Warriors no telemóvel.

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19. Dynasty Warriors (1997) [Melhor jogo clássico da série Dynasty Warriors]

A nossa pontuação 6.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation Ano de lançamento 1997 Criador(es) Omega Force (Desenvolvedora), Koei (Editora) Tempo médio de jogo 10–15 horas (modo arcade) Pontuação no Metacritic N/A

O Dynasty Warriors (1997) é o primeiro jogo da série e não é como os outros. Em vez de lutar contra exércitos enormes, este é um jogo de combate corpo a corpo com armas. Escolhes um guerreiro e lutas em duelos, usando combos e o timing certo para vencer.

Os gráficos eram impressionantes para a época, e cada personagem tinha os seus próprios movimentos e estilo únicos. Embora não tenha as grandes batalhas pelas quais a série ficou conhecida, apresentou aos jogadores muitas das personagens que ainda vemos hoje, preparando o terreno para todos os jogos que vieram depois.

Dica de profissional Concentra-te em aprender alguns combos com um lutador. Isso torna muito mais fácil ganhar as partidas.

Se gostas do combate um contra um no Dynasty Warriors (1997), talvez também gostes de alguns dos melhores jogos de luta que existem, onde os movimentos estratégicos e as combinações são a chave para a vitória.

Veredicto final: Dynasty Warriors (1997) é um clássico para os fãs que querem ver como a série começou. É mais pequeno e diferente, mas continua a ser divertido para quem se interessa pelas origens do Dynasty Warriors.

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20. Dynasty Tactics 2 (2003) [O melhor jogo de Dynasty Warriors de estratégia pura]

A nossa pontuação 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 2 Ano de lançamento 2003 Criador(es) Omega Force (Desenvolvedora), Koei (Editora) Tempo médio de jogo 40–60 horas (vários caminhos da história) Pontuação no Metacritic 78 (críticos), 7,3 (utilizadores)

O Dynasty Tactics 2 é todo sobre estratégia, levando a série Dynasty Warriors numa nova direção. Em vez de ação rápida, moves os oficiais num tabuleiro e organizas ataques em cadeia. Ao ligar ataques de personagens diferentes, consegues derrotar grandes grupos de inimigos num só movimento. O segredo está em pensar à frente e usar as personagens certas.

O jogo também tem vários finais diferentes, o que torna divertido jogá-lo mais do que uma vez. Os mapas e retratos são simples, mas claros, mantendo o foco na estratégia e nas táticas.

Dica de profissional Cria táticas em cadeia sempre que possível. Elas podem virar completamente a batalha a teu favor.

Uma das melhores partes do Dynasty Tactics 2 é que inclui todas as personagens dos jogos originais da série Dynasty Warriors. Vais poder usar as suas habilidades especiais e construir a tua própria estratégia com elas. A história mantém a emoção, levando eventualmente a grandes momentos em que derrotas inimigos poderosos.

Veredicto final: O Dynasty Tactics 2 é perfeito para quem adora planeamento e estratégia. Com combinações complexas e histórias ramificadas, é um dos spin-offs mais inteligentes da série.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo da série Dynasty Warriors?

O melhor jogo da série Dynasty Warriors é o Dynasty Warriors 9 Empires. Combina batalhas em grande escala com estratégia e permite aos jogadores governarem o seu próprio reino. Os fãs adoram a forma como este título da série «Empires» mistura o planeamento com o combate Musou, tornando-o um dos jogos mais fortes da série.

Quantos jogos Dynasty Warriors existem?

Existem cerca de 20 jogos principais e spin-offs. Isto inclui os títulos numerados, as versões «Empires», os «Xtreme Legends» e crossovers como o «Gundam» e o «Warriors Orochi».

Quantos capítulos tem o Dynasty Warriors Origins?

O Dynasty Warriors: ORIGINS tem cinco capítulos. Cada um aborda o início da era dos Três Reinos, mostrando como heróis famosos ascendem, lutam e moldam a história.

Qual é o jogo mais recente da série Dynasty Warriors?

O jogo mais recente da série Dynasty Warriors é o Dynasty Warriors: ORIGINS informo (2025). Este lançamento traz uma jogabilidade renovada, incluindo mecânicas aperfeiçoadas, novos elementos narrativos e um sistema de combate atualizado, mantendo-se fiel à experiência cheia de ação que caracteriza a série.

Qual é o primeiro jogo da série Dynasty Warriors?

O primeiro Dynasty Warriors saiu em 1997 para a PlayStation. Era um jogo de combate um contra um, e não as grandes batalhas de «hack-and-slash» pelas quais a série é famosa hoje em dia.

Por qual Dynasty Warriors deves começar?

Um bom ponto de partida é o Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends – Edição Completa. Tem uma jogabilidade fluida, um elenco enorme e um modo de história completo que é fácil de acompanhar para os novos jogadores.