O melhor jogo da série Age of Empires: 12 edições definitivas e expansões classificadas por especialistas

Qual é o melhor jogo da série Age of Empires? Embora seja uma questão subjetiva, acho que acertei em cheio com a lista abaixo. Para quem não sabe, o Age of Empires é um livro de história que se joga. Trata-se de uma série de estratégia em tempo real em que guias uma civilização desde as suas origens humildes até se tornar um império. Vais recolher recursos, construir uma economia, formar exércitos e avançar por diferentes «eras».

Tudo começou em 1997 com o Sid Meier e o Bruce Shelley, que criaram uma franquia incrível enquanto designers principais.

Desde então, cada jogo do AoE tem vindo a fazer a franquia evoluir de forma constante. Hoje, a série Age of Empires está disponível na maioria das principais plataformas, incluindo PC, dispositivos móveis e consolas modernas.

Se tens curiosidade por jogos de estratégia ou simplesmente adoras história e mitologia, o AoE oferece uma profundidade gratificante e diversão sem fim.

As nossas principais escolhas para o melhor jogo da série Age of Empires

Mais uma vez, é muitas vezes difícil dizer qual é o melhor jogo da série Age of Empires, já que se trata de uma questão subjetiva. No entanto, se quiseres a minha opinião, o AoE sempre foi único e cativante. O que permite que qualquer um dos jogos se destaque por si só. No entanto, alguns títulos em particular chamaram-nos mais a atenção:

1 Age of Empires II: Definitive Edition 2019 Considerado uma obra-prima do género RTS, o AoE II original era fantástico. No entanto, a versão remasterizada corrigiu todos os problemas do passado e melhorou tudo aquilo que adoramos nos jogos RTS. Buy now 2 Age of Empires III: Definitive Edition 2020 É difícil superar o sistema de combate impressionante e único deste jogo, assim como o excelente sistema de cidade-mãe. Buy now 3 Age of Empires IV 2021 Como um dos melhores jogos RTS competitivos da atualidade, o AoE IV leva-nos de volta à era medieval com gráficos modernos e mecânicas híbridas. Buy now

O Melhor Jogo da Série Age of Empires: 12 Títulos Classificados por Especialistas, do Clássico ao Moderno

Cada jogo da série Age of Empires é especial porque a equipa de desenvolvimento dá aos jogadores a oportunidade de reviver a história nas suas próprias mãos… literalmente. No entanto, a forma como estes jogos são classificados na opinião dos fãs hoje em dia varia imenso.

Também vale a pena referir que, muitas vezes, há um jogo original e, depois, uma expansão que o complementa de tal forma que a expansão acaba por ser praticamente um novo jogo por si só. É por isso que achei que valia a pena considerar as expansões como jogos à parte, já que acrescentam muito mais ao título base.

Sempre que falar de um título em «edição definitiva», isso vai incluir o jogo base e as expansões que vêm com ele. Tem isso em mente enquanto lês.

1 . Age of Empires II: Edição Definitiva [A melhor obra-prima de RTS de sempre]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RTS Plataformas PC com Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5 não Ano de lançamento 2019 Criador(es) Desenvolvedores: World’s Edge & Impérios Esquecidos Editora: Xbox Game Studios Duração média do jogo/Características únicas Tempo médio de jogo: 35 a 45 horas Características únicas: banda sonora remasterizada, zoom dinâmico, navegação das unidades melhorada, gráficos em 4K Ideal para A quem curte jogos de estratégia em tempo real (RTS) puros e história O que gostei O crossplay entre plataformas como PC e Xbox

O Age of Empires II: Edição Definitiva é uma remasterização luxuosa do Age of Empires II e das suas expansões. Para além de uma enorme melhoria visual, moderniza a interface, a IA e a experiência de jogo em geral, o que faz com que este clássico RTS pareça novo outra vez.

O suporte a 4K torna cada mosaico e cada unidade mais nítidos, e a banda sonora remasterizada dá mais impacto e clareza. Lançado pela primeira vez em 2019 para PC com Windows e Xbox One, o Age of Empires II: Edição Definitiva chegou à Xbox Series X/S em 2023 e à PS5 em maio de 2025.

O conteúdo tem vindo a crescer a cada lançamento: versões definitivas da lista de campanhas originais, além de novos complementos como «Lords of the West», «Dawn of the Dukes», «Dynasties of India», «Return to Rome» e «The Mountain Royals», com «Three Kingdoms» a juntar-se em 2025. No total, o pacote abrange agora 40 campanhas de civilizações.

Porque é que o escolhemos É o jogo original em versão turbinada, que te dá a verdadeira sensação de como é ser um rei em busca da dominação mundial. Desta vez, na edição HD.

Na sua essência, o AoE continua a ser uma dança entre economia e agressão. Reúnes recursos, avanças por quatro eras e constróis um império pronto para a conquista ou para conquistas culturais. Novas funcionalidades, como as «Empire Wars», simplificam as ordens de construção iniciais, enquanto uma IA mais inteligente e sem batota melhora a experiência a jogar sozinho.

O modo multijogador multiplataforma entre o Steam e a Xbox mantém as filas rápidas e a meta dinâmica, provando que o Age of Empires II: Edição Definitiva continua a ser a referência.

O meu veredicto: Este é um jogo feito tanto para os fãs de longa data da série como para os jogadores mais recentes. Se adoras história e gostas de jogar bons jogos de estratégia em tempo real, o Age of Empires II: Edição Definitiva é uma compra obrigatória e o melhor jogo da série Age of Empires que podes comprar hoje em dia.

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2. Age of Empires III: Edição Definitiva [Melhor sistema de combate único e de cidade-mãe]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RTS Plataformas PC com Windows Ano de lançamento 2020 Criador(es) Desenvolvedores: Tantalus Media & Impérios Esquecidos Editora : Xbox Game Studios Tempo médio de jogo/Características únicas Tempo médio de jogo: 40 a 82 horas Características únicas: gráficos melhorados em 4K, IA aperfeiçoada, combates fantásticos e únicos que nunca se vêem em jogos de estratégia em tempo real Ideal para Jogadores exigentes de PC e amantes de história O que gostei A correção de erros históricos do passado, como a narrativa em torno dos povos indígenas e da sua cultura

O Age of Empires III: Edição Definitiva aperfeiçoa um dos títulos mais ambiciosos e controversos da série. Lançado pela primeira vez em 2005, este jogo levou o Age of Empires até ao início da era moderna, centrando-se na exploração, na colonização e na construção de impérios entre os séculos XV e XIX. A Definitive Edition de 2020 melhora essa base com gráficos em 4K, sistemas reequilibrados e som remasterizado, ao mesmo tempo que reinterpreta os temas históricos com maior cuidado cultural.

Esta versão inclui as campanhas e expansões originais e adiciona novas civilizações através de atualizações, incluindo suecos, incas, mexicanos e italianos. As facções parecem mais distintas graças a tecnologias reformuladas, unidades únicas e ao regresso da mecânica da Cidade Natal, que permite uma progressão contínua ao longo das partidas.

A versão polaca traz uma IA melhorada, um sistema de navegação mais fluido, uma interface de utilizador melhorada e um equilíbrio mais preciso entre a economia e a jogabilidade militar. Os elementos narrativos foram modernizados para retratos mais respeitosos.

Porque é que o escolhemos? É o mesmo título que o original, mas totalmente remasterizado para dar aos jogadores tudo o que adoram no AoE.

Embora o AoE III seja menos icónico do que o seu irmão medieval, a Definitive Edition defende com veemência a sua importância. Um ritmo mais acelerado, um alcance global e uma mistura de táticas clássicas de RTS com a profundidade da gestão de um império tornam-no dinâmico e ousado. Persistem alguns bugs ocasionais e algumas peculiaridades de equilíbrio, mas são insignificantes ao lado da ambição e da qualidade de execução que se vêem aqui. O Age of Empires III: Edição Definitiva não só reavivou como até redimiu uma sequela mal compreendida.

O meu veredicto: Este jogo mostrou que consegue resolver problemas antigos e menos bem pensados do seu passado, ao mesmo tempo que atualiza literalmente tudo para se adaptar ao mundo moderno. Embora preferisse que estivesse disponível em mais plataformas, esta é a única grande crítica que tenho a fazer.

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3. Age of Empires IV [Melhor RTS competitivo moderno]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RTS Plataformas PC com Windows, Xbox One, Xbox Series X/S e PS5 Ano de lançamento 2021 Criador(es) Desenvolvedores: Relic Entertainment e World’s Edge | Editora: Xbox Game Studios Tempo médio de jogo/Características únicas Tempo médio de jogo: 30 a 80 horas Características únicas: narrativa cinematográfica, melhorias na IA em relação aos títulos anteriores, gráficos deslumbrantes em 4K Ideal para Principiantes em jogos de estratégia em tempo real e jogadores veteranos de AoE O que gostei A mistura de algo novo, mas ao mesmo tempo familiar, que cativa os novatos e deixa os veteranos satisfeitos

O Age of Empires IV marca o regresso tão esperado de uma das franquias mais lendárias dos jogos de estratégia. É também o sucessor espiritual do Age of Empires II, modernizando a identidade central da série. Passado na era medieval, combina um novo motor gráfico e uma apresentação cinematográfica com uma campanha totalmente dublada que mistura jogabilidade e narrativa ao estilo de documentário, sendo educativa, divertida e fiel à precisão tática que os fãs esperam do AoE.

No lançamento, o Age of Empires IV oferecia oito civilizações distintas, cada uma construída em torno de mecânicas que criam estilos de jogo verdadeiramente diferentes, em vez de meras variações:

Ingleses: defesa fortificada e controlo do arco longo

defesa fortificada e controlo do arco longo Mongóis: mobilidade e expansão nómada

mobilidade e expansão nómada Dinastia abássida: impulso tecnológico através da Casa da Sabedoria

O envelhecimento baseado em marcos históricos, ambientes detalhados e melhorias de qualidade de vida tornam as partidas imersivas e estrategicamente variadas. Desde o lançamento, expansões e atualizações adicionaram civilizações como os otomanos, os malianos, os bizantinos e os japoneses, mantendo o jogo competitivo e casual sempre renovado.

Por que é que o escolhemos Na opinião deste jogador, o AoE IV dá vida a tudo o que adoro nos jogos de estratégia em tempo real (RTS) da melhor maneira possível. Oferece a profundidade estratégica que todos os fãs de RTS adoram ver.

Na minha opinião, o AoE IV é o jogo mais cinematográfico e acessível da série. Um ritmo forte, gráficos refinados e uma integração bem pensada fazem dele a ponte ideal entre novatos e veteranos. Os pequenos problemas de equilíbrio e o elenco mais reduzido no lançamento foram atenuados por um apoio constante após o lançamento, e uma cena de e-sports em crescimento aponta para um futuro promissor. O AoE IV destacou-se por mérito próprio como um dos melhores jogos de RTS da sua época.

O meu veredicto: adoro que os criadores tenham tentado fazer um jogo que conseguisse cativar os novatos curiosos, ao mesmo tempo que continuasse a oferecer algo aos veteranos. Sinceramente, podia jogar o modo «skirmish» todos os dias, porque a forma como se desenrola pode variar quase sempre.

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4. Age of Empires (1997) [A melhor base clássica de RTS]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RTS Plataformas PC com Windows e Macintosh Ano de lançamento 1997 Criador(es) Desenvolvedores: Ensemble Studios | Editora: Microsoft Tempo médio de jogo/Características únicas Tempo médio de jogo: 22 a 44 horas; Características únicas: Jogabilidade original, um dos melhores RTS da época Ideal para Fãs do clássico AoE O que gostei Os jogos antigos oferecem algo tão simples, e é isso que encontras aqui. Simplicidade com uma pitada de diversão

Como o primeiro jogo da série, o Age of Empires (1997) lançou as bases para uma das séries de estratégia em tempo real mais influentes do mundo dos jogos. É uma grande responsabilidade ser o primeiro jogo, já que haverá erros para corrigir mais tarde. No entanto, rapidamente se destacou e tornou-se um dos melhores jogos de estratégia da sua época.

No entanto, a série AoE não estaria onde está hoje sem este jogo. O AoE (1997) combina a profundidade da construção de cidades com a urgência militar. Conseguiu captar tanto a paciência necessária para gerir um império como a emoção da conquista e do domínio mundial.

Ambientado no mundo antigo (desde a Idade da Pedra até à Idade do Ferro), o jogo permitia aos jogadores guiar civilizações como os egípcios, os gregos e os babilónios ao longo da história antiga: recolhendo recursos, construindo maravilhas e travando guerras em mapas em constante evolução. Fundamentalmente, introduziu a progressão através de «eras», desbloqueando novas tecnologias e unidades.

Isto viria a tornar-se uma característica marcante que ainda hoje define o Age of Empires.

O design equilibrava economia e combate, recompensando a criatividade, quer te inclinasses para o comércio, a exploração ou a dominação total. Os pontos fortes de cada civilização levavam a estratégias diferentes. Embora a sua apresentação audiovisual seja modesta para os padrões modernos, o Age of Empires (1997) era surpreendentemente ambicioso e envolvente no final dos anos 90.

Por que é que o escolhemos Sempre foi um bom jogo, e agora as pessoas estão a começar a perceber isso… finalmente.

A expansão «A Ascensão de Roma» (1998) aperfeiçoou a fórmula com novas civilizações, uma IA melhorada e campanhas mais extensas, enriquecendo ainda mais o «Age of Empires» sem perder a sua essência acessível.

Os jogos que se seguiram iriam superá-lo em complexidade e acabamento. Ainda assim, o Age of Empires original continua a ser um marco: recolha de recursos, progresso tecnológico e avanço de eras, as mecânicas que ele foi pioneiro em introduzir.

O meu veredicto: O jogo original «Age of Empires» marca o nascimento de uma franquia que definiu o género, combinando autenticidade histórica com profundidade estratégica. Este jogo em particular, hoje em dia, é tanto uma cápsula do tempo como um modelo a seguir. É o início visionário de «um império» que viria a moldar os jogos de estratégia durante várias gerações.

5. Age of Empires II: The Conquerors [Melhor Expansão Original]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RTS Plataformas PC com Windows, Apple Macintosh Ano de lançamento 2000 Criador(es) Desenvolvedor: Ensemble StudiosEditora : Microsoft Duração média do jogo/Características únicas Tempo médio de jogo: Cerca de 40 horas Características únicas: Melhora a força militar e oferece novas tecnologias com novas civilizações Ideal para A quem gosta do jogo original e aos fãs de história O que gostei Apenas melhora o jogo original e oferece mais profundidade

Lançado em 2000 como a expansão oficial do Age of Empires II, «The Conquerors» melhorou o jogo na sua totalidade só por fazer parte dele. A Ensemble Studios aprofundou o equilíbrio, aperfeiçoou o ritmo e adicionou conteúdo que consolidou o Age of Empires II como referência do género.

Cinco novas civilizações (astecas, maias, espanhóis, hunos e coreanos) trouxeram novas identidades estratégicas, desde o poder da infantaria impulsionado pela economia até enxames de cavalaria e cercos na fase final do jogo. Ao mesmo tempo, quatro campanhas históricas proporcionaram momentos memoráveis protagonizados por Átila, o Huno, El Cid e Montezuma. Um conjunto alargado de mapas, que vai da tundra às selvas mesoamericanas, ampliou a variedade tática e reforçou o alcance global da expansão.

As melhorias de qualidade de vida transformaram discretamente a jogabilidade do dia a dia. As carroças comerciais seguem percursos mais inteligentes, as quintas podem ser semeadas automaticamente e novas tecnologias (entre as quais «Heresia» e «Linhagens») acrescentam camadas de contra-ataque tanto no ataque como na defesa. Ajustes subtis nas unidades e nas tecnologias aperfeiçoaram ainda mais a clássica dinâmica de «pedra, papel e tesoura» que define o Age of Empires.

Porque é que o escolhemos É uma expansão que, numa época em que as empresas estão a sangrar dinheiro aos clientes, valeu mesmo a pena o preço.

O que faz com que «The Conquerors» perdure é a precisão. Cada alteração contribui para a clareza, a competitividade e a acessibilidade, elevando tanto as partidas casuais como o jogo de alto nível, sem comprometer o que faz do «Age of Empires II» um jogo tão bom.

O meu veredicto: A expansão «The Conquerors» estabeleceu o padrão de excelência sobre como uma expansão deve dar continuidade ao seu antecessor. Alargou o âmbito do jogo, mantendo ao mesmo tempo uma integridade mecânica perfeita. Décadas mais tarde, outros estúdios poderiam aprender com isto.

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RTS Plataformas PC com Windows, Apple OS X Ano de lançamento 2002 (original) e 2014 (edição alargada) Criador(es) Desenvolvedores: Ensemble Studios e Westlake Interactive Editores: Microsoft Game Studios e MacSoft (OS X) Duração média do jogo/Características únicas Duração média: 29 a 80 horas Características únicas: Gráficos atualizados, estilos de jogo distintos e melhorados Ideal para Fãs de história que gostam de um toque de mitologia O que eu gostei Tudo foi atualizado, com visuais incríveis, combinados com experiências melhoradas para cada civilização

O Age of Mythology estreou-se em 2002 como um afastamento ousado do foco histórico do Age of Empires, trocando a história pura por um mundo antigo mítico onde deuses, monstros e heróis moldam os campos de batalha. O Age of Mythology: Edição Alargada mantém o design clássico, mas traz gráficos mais nítidos, suporte para ecrã panorâmico, modo multijogador moderno e atualizações técnicas que agradam tanto aos veteranos como aos novatos. Além disso, a inclusão de elementos mitológicos só veio aumentar o seu fascínio.

A sua magia intemporal reside na mistura de mito e estratégia. Os jogadores comandam culturas inspiradas nos panteões grego, egípcio e nórdico. Mais tarde, juntam-se a nós os atlantes e os chineses através das expansões: The Titans e Tale of the Dragon. Poderes divinos e unidades míticas, desde tempestades de relâmpagos a minotauros e gigantes do gelo, trazem uma imprevisibilidade criativa que os seus irmãos históricos não conseguem igualar.

Por que é que escolhemos isto O Age of Mythology é um jogo que combina fantasia com RTS e mistura os dois géneros na perfeição.

Os percursos únicos dos deuses e os bónus de adoração criam estilos de jogo distintos, recompensando as escolhas e a experimentação. Por outro lado, a Extended Edition aperfeiçoa a iluminação e a legibilidade sem perder o calor do original. Em última análise, o Age of Mythology: Edição Alargada é um sucesso tanto como preservação como celebração de um clássico imaginativo dos jogos de estratégia em tempo real.

Este jogo transformou a franquia Age of Empires de uma mera série histórica num dos jogos de fantasia mais interessantes e melhores da sua época.

O meu veredicto: diz muito o facto de, décadas depois, ainda falarmos tanto deste jogo que os criadores fizeram uma versão atualizada e, mais tarde, uma remasterização. A mistura de estratégia e narrativa do jogo é verdadeiramente mágica, permitindo aos jogadores tornarem-se um mito… não, uma lenda.

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7. Age of Empires: Edição Definitiva [Melhor Revival do Mundo Antigo]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RTS Plataformas PC com Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5 não, NVIDIA GeForce Now não informaste Ano de lançamento 2018 Criador(es) Desenvolvedor: Impérios Esquecidos | Editora : Xbox Game Studios Tempo médio de jogo/Características únicas Tempo médio de jogo: Cerca de 50 horas Características únicas: Zoom dinâmico, melhorias de qualidade de vida, gráficos fantásticos em 4K Ideal para Fãs de longa data da série, bem como novatos curiosos no AoE O que gostei É uma remasterização fiel do original, mas que traz algo de novo

O Age of Empires: Edição Definitiva dá nova vida ao clássico original de 1997, prestando homenagem ao jogo que lançou as bases para uma das franquias mais duradouras dos jogos de estratégia. Lançada em 2018, esta remasterização recria por completo a experiência do mundo antigo com gráficos em 4K, som remasterizado e uma banda sonora reorquestrada, mantendo intacta a mecânica de jogo essencial.

As melhorias desta remasterização tornaram-no num dos melhores jogos de estratégia em tempo real (RTS) de sempre. Aproveitou tudo o que os jogadores adoravam no original e elevou-o a um nível 10 vezes superior.

Os jogadores continuam a guiar civilizações desde a Idade da Pedra até à Idade do Ferro, equilibrando a recolha de recursos, o avanço tecnológico e a expansão territorial para conquistarem o seu lugar na história.

Para além da renovação visual, a Definitive Edition traz várias melhorias subtis, mas significativas. A interface foi redesenhada para maior clareza e facilidade de utilização, a IA das unidades comporta-se de forma mais inteligente e foram resolvidos problemas de longa data, como o cálculo de percursos e o controlo de formações.

Porque é que o escolhemos É o original que deu início a tudo. Como é que não íamos adorá-lo?

A inclusão da expansão «A Ascensão de Roma», novos cenários e melhorias de usabilidade (como níveis de zoom melhorados e suporte multijogador moderno) elevam a experiência sem comprometer o charme que caracterizou o original.

Parece mais uma restauração autêntica do que uma reimaginação, permitindo aos jogadores reviver os primeiros tempos da estratégia em tempo real com uma jogabilidade mais fluida e responsiva.

O meu veredicto: Embora este jogo possa parecer um pouco desatualizado em comparação com os títulos mais recentes, é uma preservação fiel da história dos videojogos. Os criadores dão prioridade à autenticidade em vez da reinvenção, oferecendo aos jogadores que regressam e aos novatos algo para adorar.

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8. Age of Empires Online [A melhor alternativa casual à experiência principal do AoE]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RTS (MMO parcial) Plataformas PC com Windows Ano de lançamento 2011 Criador(es) Desenvolvedores: Robot Entertainment e Gas Powered Games | Editora: Xbox Game Studios Tempo médio de jogo/Características únicas Tempo médio de jogo: Ilimitado Características únicas: Ambiente online Ideal para Jogadores que gostam de jogar AoE e querem levar essa experiência para o mundo online com outros fãs O que gostei O estilo era diferente dos jogos normais do AoE, e o facto de ser gratuito só aumentou a hipótese de os novatos experimentarem os outros jogos

O Age of Empires Online foi o capítulo mais experimental da franquia, reinventando o Age of Empires como um serviço live gratuito que combinava mecânicas clássicas de RTS com progressão contínua. Os jogadores construíam capitais, cumpriam missões e participavam em partidas cooperativas ou competitivas em definições familiares, como a Grécia e o Egito.

Foi, sem dúvida, uma tentativa ambiciosa de modernizar a franquia Age of Empires para a era digital.

Um visual brilhante e estilizado distinguiu o Age of Empires Online dos seus irmãos mais realistas. A direção artística ao estilo cartoon tornou-o acessível, enquanto os sistemas com influências de RPG (como subidas de nível, saques e personalização de equipamento) adicionaram profundidade. Cada civilização tinha um estilo distinto, com unidades, tecnologias e arquitetura únicas, e as expansões posteriores introduziram os celtas, os persas e os nórdicos.

Porque é que o escolhemos Foi uma jogada ousada lançar um jogo online gratuito no início da década de 2010, mas eles conseguiram fazê-lo com um sucesso razoável.

Apesar do design criativo e da mecânica sólida, o Age of Empires Online teve dificuldades com os requisitos de ligação permanente à Internet e com um modelo de monetização inicialmente agressivo. Sim, o AoE estava bem à frente de outras franquias de jogos que começaram a introduzir microtransações, entre outras coisas, nos seus jogos. Só que, mais uma vez, este continuava a ser gratuito.

Esses obstáculos ofuscaram os seus pontos fortes. O jogo continua a ser uma prova de conceito fascinante, sinceramente. É uma tentativa ousada de levar o Age of Empires para um futuro persistente e impulsionado pela comunidade, sem abandonar o seu ADN estratégico. Encontrar novas formas de os jogadores interagirem uns com os outros nunca é uma má coisa.

O meu veredicto: Apesar de um lançamento conturbado e do eventual encerramento em 2014, o Age of Empires Online ganhou, desde então, um certo reconhecimento retrospectivo. O seu renascimento póstumo através de servidores geridos pela comunidade, como o Project Celeste, permitiu aos fãs redescobrir o seu encanto e profundidade.

9. Age of Empires III: The Asian Dynasties [Melhor expansão para civilizações orientais]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RTS Plataformas PC com Windows e Mac OS X Ano de lançamento 2007 Criador(es) Desenvolvedores: Ensemble Games, Big Huge Games, MacSoft e Robot Entertainment Editores: Microsoft Game Studios e MacSoft Tempo médio de jogo/Características únicas Tempo médio de jogo: 10 a 27 horas Características únicas : diferenças marcantes entre as civilizações Ideal para Fãs de história e fãs de longa data do AoE O que gostei A impressionante precisão histórica das novas civilizações, ao mesmo tempo que usa técnicas fantásticas no jogo para fazer com que cada uma se destaque

O Age of Empires III: As Dinastias Asiáticas (a segunda expansão do AoE III) alargou o jogo para além do seu foco na Europa e nos povos nativos americanos. Acrescentou três novas civilizações: China, Índia e Japão. Todas elas vieram com mecânicas, arquitetura e filosofias distintas que aprofundaram a estratégia e alargaram a perspetiva global da série.

Japão: Os santuários sagrados geram recursos de forma passiva, recompensando uma jogada defensiva e centrada nos santuários.

Os santuários sagrados geram recursos de forma passiva, recompensando uma jogada defensiva e centrada nos santuários. China: Os Exércitos de Bandeira treinam unidades mistas em lotes pré-definidos, o que é eficiente, mas menos flexível.

Os Exércitos de Bandeira treinam unidades mistas em lotes pré-definidos, o que é eficiente, mas menos flexível. Índia: Os aldeões, apoiados por elefantes sagrados, combinam estabilidade económica com poder militar.

Estes sistemas integram-se na perfeição na Cidade Natal, marca registada jogar o Age of Empires III, criando estratégias dinâmicas que recompensam a adaptação e a identidade cultural. Três campanhas narrativas distintas exploram histórias ricas (desde a unificação japonesa até à Rebelião Indiana), acrescentando contexto histórico a par de novas mecânicas.

Por que é que o escolhemos Adicionar as Nações Asiáticas a um jogo que já era fantástico levou o AoE III a outro nível!

Visualmente e em termos de mecânica, «The Asian Dynasties» revitaliza o Age of Empires III. Novos mapas e rotas comerciais, templos e palácios impressionantes e paisagens vibrantes aumentam a rejogabilidade, ao mesmo tempo que mostram a arte regional. O resultado é uma expansão confiante e com uma visão global que faz com que o AoE III pareça maior, mais variado e estrategicamente mais apurado, sem perder a sua essência de RTS.

O meu veredicto: O «Asian Dynasties» não só completou a visão global da trilogia, como provou mesmo que o «Age of Empires III» conseguia evoluir para além da narrativa colonial, celebrando a criatividade e a mestria estratégica de civilizações muitas vezes ignoradas na história ocidental.

10. Age of Empires II: The Age of Kings (1999) [O melhor legado dos RTS medievais]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RTS Plataformas PC com Windows, Mac OS, PS2 Ano de lançamento 1999 Criador(es) Desenvolvedor: Ensemble StudiosEditora : Microsoft e Konami Tempo médio de jogo/Características únicas Tempo médio de jogo: 41-75 horas Características únicas: novas mecânicas para a época, como unidades de guarnição e construção de castelos Ideal para Jogadores retro que adoram a série AoE O que eu gostei Embora não seja tão bom quanto a sua versão remasterizada, o original destaca-se pelo seu trabalho impressionante numa época em que essa dedicação era rara por parte de um estúdio de jogos

O Age of Empires II: The Age of Kings (1999) redefiniu o género da estratégia em tempo real. Passando da Antiguidade para a era medieval, permite aos jogadores guiar civilizações ao longo de séculos de guerras, diplomacia e progresso tecnológico. Com gráficos mais nítidos, sistemas mais ricos e uma base histórica sólida, rapidamente-se tornou um dos melhores jogos medievais da sua época. Sem deixar de se enquadrar no género RTS.

O Age of Empires II consegue um equilíbrio raro entre acessibilidade e profundidade. Dezasseis civilizações (britânicos, bizantinos, mongóis, japoneses e mais) têm bónus distintos, unidades únicas e estilos arquitetónicos que incentivam a experimentação e estilos de jogo variados.

Por que é que o escolhemos Foi a primeira verdadeira expansão do AoE II, e foi um sucesso estrondoso. A equipa fez coisas nesta expansão que ainda hoje se usam!

Os jogadores avançam por quatro eras:

Escura

Feudal

Castelo

Imperial

Os jogadores vão desbloquear novas tecnologias, opções militares e melhorias económicas a cada passo. As missões do jogo têm como protagonistas Joana d'Arc, Saladino e Gengis Khan. Cada uma delas combina uma narrativa envolvente com mestria tática, fazendo com que as batalhas pareçam cinematográficas, mas sempre enraizadas na história. Novas mecânicas, como o guarnecimento, a construção de castelos e uma gestão mais rigorosa dos recursos, acrescentam precisão sem complexidade desnecessária.

O meu veredicto: O Age of Empires II (1999) é a referência de excelência do seu género porque alcançou um equilíbrio e uma clareza intemporais. O seu ritmo bem dosado, o design elegante e a variedade de estratégias viáveis criaram um ecossistema competitivo que tem prosperado há décadas.

11. Age of Mythology: The Titans [Melhor Expansão de Mitologia]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RTS Plataformas PC com Windows Ano de lançamento 2003 Criador(es) Desenvolvedor: Ensemble Studios | Editora: Microsoft Game Studios Duração média do jogo/Características únicas Tempo médio de jogo: 9 a 20 horas Características únicas : uso original dos atlantes e dos poderes divinos Ideal para Fãs de mitologia O que gostei A mudança na forma como os atlantes foram utilizados em comparação com as outras civilizações. Além disso, quem é que não gosta de poderes divinos?

Lançada como uma expansão do Age of Mythology, a expansão «The Titans» levou o mítico RTS da Ensemble a novos patamares. Introduziu a civilização atlante, uma nova campanha, novos poderes divinos e o espetáculo mais ousado da série: as colossais unidades Titãs. Estes gigantes capazes de destruir cidades podem virar uma partida em minutos.

A introdução dos titãs resultou tanto numa continuação como numa intensificação, transformando um jogo já épico em algo ainda mais grandioso e alucinante.

Os atlantes alteraram subtilmente o ritmo e a economia do jogo. Os seus cidadãos não devolvem recursos aos pontos de recolha, o que agiliza o crescimento e incentiva uma expansão flexível. Os oráculos e um sistema de favores revisto acrescentam exploração e nuances estratégicas, enquanto os deuses principais — Cronos, Oranos e Gaia — fornecem unidades míticas distintas e habilidades que moldam o campo de batalha.

Porque é que o escolhemos? Como é que se torna um jogo de estratégia em tempo real de fantasia ainda mais épico? Introduzindo os Titãs! Os fãs de mitologia vão adorar vê-los em ação.

Convocar um Titã, um ritual muitas vezes caro e típico do final do jogo, tornou-se o momento mais marcante da expansão. Vais ver uma criatura divina imponente, capaz de derrubar fortificações, dispersar exércitos e redefinir as condições de vitória. A expansão combina o mundo quotidiano das macros de área de efeito com recompensas míticas alucinantes. Isto ajuda a mostrar o quão impressionante o Age of Mythology pode ser quando está no seu melhor.

O meu veredicto: Visualmente e em termos de mecânica, The Titans partiu de uma base já sólida, com animações melhoradas, um design mais refinado das unidades construídas e deu continuidade à história dos descendentes de Arkantos, que tiveram de enfrentar a própria «ira dos Titãs».

12. Age of Empires IV: A Ascensão dos Sultões [Melhor Expansão da Nova Geração]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RTS Plataformas PC com Windows, Xbox One, Xbox Series X/S e PS5 Ano de lançamento 2023 Criador(es) Desenvolvedores: Relic Entertainment e World’s Edge | Editora: Xbox Game Studios Tempo médio de jogo/Características únicas Tempo médio de jogo: 28 a 100 horas Características únicas: nova missão no Médio Oriente, melhorias na guerra naval, novas civilizações Ideal para Amantes de RTS, fãs de história e fãs de longa data do AoE O que eu gostei A beleza do jogo continua a deixar-me boquiaberto, mas eles realçam isso ainda mais com uma jogabilidade divertida e dublagem que não era «necessária», mas que melhorou bastante a experiência no geral

Age of Empires IV: A Ascensão dos Sultões é a primeira grande expansão do AoE IV, que dá nova vida a uma campanha centrada no Médio Oriente, sobre a dinastia ayubida e a luta de Saladino pelas Terras Santas. Claro, Saladino era o sultão do Egito, um dos maiores reinos africanos da história. Esta expansão combina missões cinematográficas com o tom documental da série e uma estratégia acessível.

Também amplia a variedade estratégica com duas novas civilizações: os japoneses e os bizantinos. Cada uma traz sistemas económicos e militares distintos. Por exemplo:

Japoneses: oferecem disciplina e adaptabilidade através da produção baseada em dojos e dos samurais de elite.

oferecem disciplina e adaptabilidade através da produção baseada em dojos e dos samurais de elite. Bizantinos: oferecem mestria em engenharia, defesas robustas e a primeira geração de pedra da série.

Oito novos mapas, biomas adicionais e atualizações específicas de reequilíbrio e melhorias de qualidade de vida enriquecem tanto o modo para um jogador como o multijogador. O conteúdo parece coeso e bem pensado, aperfeiçoando o ritmo sem perder a essência histórica do jogo. A excelente dublagem e o design das missões mantêm a narrativa envolvente, enquanto as novas facções trazem táticas novas para o modo competitivo.

Por que é que o escolhemos O AoE IV já é fantástico, mas a adição de duas dinastias incríveis — a japonesa e a bizantina — tornou o jogo ainda melhor.

Resumindo, «The Sultans Ascend» prova que a franquia consegue evoluir de forma ponderada, mantendo-se fiel à sua essência.

O meu veredicto: Age of Empires IV: A Ascensão dos Sultões é tanto uma celebração como um avanço. É uma expansão que aprofunda o mundo medieval e sublinha o legado crescente do AoE IV como a face moderna de uma das franquias de estratégia mais respeitadas dos jogos.

O meu veredicto geral

Os jogos da série Age of Empires são alguns dos melhores jogos de vídeo de sempre. A equipa de desenvolvimento do AoE praticamente definiu as regras do género RTS, e isso nota-se nos jogos. O melhor ponto de partida vai depender, na verdade, tanto do teu conhecimento sobre jogos RTS como do próprio Age of Empires:

Para principiantes → Age of Empires IV : Como foi a minha introdução pessoal à série, facilitou-me imenso as coisas e fez-me apaixonar pela série AoE.

Como foi a minha introdução pessoal à série, facilitou-me imenso as coisas e fez-me apaixonar pela série AoE. Para fãs de longa data de RTS → Age of Empires II: Edição Definitiva : Os criadores pegaram num clássico notável e remasterizaram-no para uma nova geração, corrigindo problemas e melhorando o que há de melhor no AoE.

Os criadores pegaram num clássico notável e remasterizaram-no para uma nova geração, corrigindo problemas e melhorando o que há de melhor no AoE. Para jogadores que jogam só no PC → Age of Empires III: Edição Definitiva: É o único título da franquia AoE que é exclusivamente para PC com Windows e, por acaso, é um dos melhores da série.

Por estranho que pareça, isto pode ser uma «situação tipo manga». Às vezes, começar pelo que normalmente consideramos o fim é, na verdade, o melhor começo. O Age of Empires II: Edição Definitiva é, para mim, o melhor jogo da série Age of Empires.

Perguntas frequentes