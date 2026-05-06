Os 10 melhores videojogos para o Dia dos Namorados de 2026 para casais
Os videojogos do Dia dos Namorados são a desculpa perfeita para dar um toque especial à tua noite romântica sem saíres do sofá. Seja a juntarem-se para um caos cooperativo, a mergulharem em aventuras com um enredo envolvente ou simplesmente a curtirem um mundo virtual aconchegante, estes 10 jogos fazem com que cada momento seja ainda mais especial.
Viagens emocionantes que te tocam no coração e jogos de plataformas divertidos que te fazem rir tornam esta lista perfeita para todo o tipo de casal de jogadores. Pega no teu parceiro, nos teus petiscos e num comando, ou partilhem um teclado, e preparem-se para uma jogabilidade épica, risos e talvez até alguns momentos de derreter o coração neste Dia dos Namorados.
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As nossas melhores escolhas de videojogos para o Dia dos Namorados
Quando se trata de passar tempo de qualidade com o teu parceiro, estes três melhores jogos para o Dia dos Namorados destacam-se de forma absoluta. Combinam diversão cooperativa, profundidade emocional e a magia de uma história envolvente, o que faz com que cada sessão de jogo pareça uma aventura num encontro à noite.
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It Takes Two 2021Um jogo cooperativo louco e criativo que exige trabalho em equipa e dá muito que rir, perfeito para casais que adoram diversão caótica e quebra-cabeças engenhosos juntos.
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Split Fiction 2025Um jogo de ação e aventura cooperativo que alterna entre mundos de ficção científica e fantasia, construído em torno do trabalho em equipa em ecrã dividido e de momentos de grande impacto.
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Spiritfarer 2020Uma viagem emocionante que combina uma narrativa comovente com uma jogabilidade cooperativa suave, permitindo-te cuidar dos espíritos e uns dos outros numa aventura acolhedora e comovente.
Estas três primeiras escolhas são só o começo. Seja a resolver puzzles, a explorar histórias ou a partilhar momentos tranquilos, cada jogo foi concebido para tornar o teu Dia dos Namorados inesquecível. Continua a descer para veres a lista completa de videojogos para o Dia dos Namorados, repleta de ainda mais experiências cooperativas, narrativas e aconchegantes para casais.
10 Jogos para o Dia dos Namorados de 2026: Diversão Romântica
Celebra o amor com jogos que unem os casais. Estes títulos proporcionam risos, trabalho em equipa e momentos sinceros para noites aconchegantes em casa. Desafios cooperativos, aventuras centradas na história e experiências relaxantes tornam cada sessão especial. Descobre a nossa seleção dos melhores videojogos para o Dia dos Namorados e torna a tua noite inesquecível.
1. It Takes Two [Melhor Jogo Cooperativo para Casais]
|A nossa pontuação
10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Ação-aventura cooperativa / jogo de plataformas concebido exclusivamente para dois jogadores
|Plataformas
|PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC com Windows e Nintendo Switch
|Ano de lançamento
|2021
|Criador(es)
|Hazelight Studios; EA Originals
|Duração média do jogo
|~10-14 horas para uma jogada normal
|Ideal para
|Jogo cooperativo com um parceiro, concebido exclusivamente para dois jogadores
|O que gostei
|O modo cooperativo obrigatório promove um verdadeiro trabalho de equipa, combinando quebra-cabeças e mecânicas criativas com uma história comovente
It Takes Two é uma aventura caótica e encantadora, perfeita para jogares com alguém. Jogas na pele do Cody e da May – sinceramente, um dos casais mais fofos dos videojogos – que, por magia, se transformam em bonecos e são lançados num mundo vibrante, repleto de desafios peculiares e momentos surpreendentemente comoventes. Onde quer que vão, o jogo apresenta surpresas novas que fazem do trabalho em equipa o verdadeiro protagonista.
Vais passar o tempo a colaborar numa variedade de atividades: resolver quebra-cabeças imaginativos, explorar ambientes criativos e revezar-te em minijogos engenhosos que mantêm ambos os jogadores igualmente envolvidos.
Cada tarefa foi concebida para tornar a comunicação, a coordenação temporal e a cooperação essenciais, por isso não podes simplesmente avançar sozinho. É divertido, caótico e cheio de momentos de «aha» que provocam risos, entusiasmo e até um pouco de frustração amigável, da melhor maneira possível.
Cada nível do It Takes Two exige um verdadeiro trabalho de equipa. As plataformas, a narrativa e as mecânicas peculiares fazem deste um encontro de Dia dos Namorados que realmente nos une.
O estilo visual é luminoso, colorido e cheio de charme, com ambientes detalhados e fantásticos que parecem vivos. Desde jardins cobertos de vegetação e oficinas sinuosas até paisagens oníricas fantásticas, cada definição tem personalidade, levando-te a uma experiência partilhada que é ao mesmo tempo acolhedora e emocionante.
A história em si é surpreendentemente comovente, dando-te motivos para te importares com as personagens, ao mesmo tempo que oferece uma jogabilidade constante e repleta de diversão. Concebido exclusivamente para dois jogadores, o It Takes Two combina plataformas, quebra-cabeças e narrativa numa viagem emocional partilhada. É um dos melhores jogos para casais que querem jogar juntos, e não apenas lado a lado.
O meu veredicto: Este jogo é um sucesso absoluto para os casais no Dia dos Namorados. É divertido, comovente e infinitamente cativante, fazendo com que cada risada, surpresa e vitória pareça um momento para recordar juntos.
GAMES LIKE IT TAKES TWO
2. Split Fiction [Melhor aventura narrativa cooperativa para casais]
|A nossa pontuação
10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Jogo de ação e aventura cooperativo concebido para dois jogadores, com trabalho em equipa em ecrã dividido
|Plataformas
|PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC com Windows, Nintendo Switch 2
|Ano de lançamento
|2025
|Criador(es)
|Hazelight Studios; Electronic Arts Eu
|Duração média do jogo
|~10–15 horas, normalmente para a história principal
|Ideal para
|Casais e amigos que gostam de aventuras narrativas cooperativas
|O que eu gostei
|A cooperação dinâmica mantém ambos os jogadores envolvidos, e os mundos em evolução e cheios de imaginação fazem com que o trabalho em equipa pareça novo e divertido
O Split Fiction é uma aventura cooperativa centrada na história, feita para casais que adoram deixar-se levar por uma narrativa partilhada sem transformar a noite toda num simulador de debates. Tu e o teu parceiro jogam como dois protagonistas arrastados para uma mistura louca de mundos, alternando entre ficção científica e fantasia à medida que o jogo vai lançando novos cenários, surpresas e momentos marcantes na vossa direção.
A jogabilidade gira em torno de um verdadeiro trabalho de equipa entre dois jogadores. Vão resolver quebra-cabeças juntos, percorrer secções de travessia que premiam a coordenação e a comunicação, e lidar com momentos em que cada jogador recebe ferramentas ou responsabilidades distintas. O melhor está nessa interação constante: dar indicações, sincronizar os vossos movimentos e descobrir soluções em conjunto – aquele ritmo de cooperação que te faz sentir naturalmente que estão a fazer algo juntos, e não apenas a jogar lado a lado.
O Split Fiction gira à volta de escolhas e conversas. Debates, momentos de revelação e reviravoltas inesperadas dão a sensação de que estás a coescrever a tua própria aventura. Perfeito para casais que adoram jogos centrados na história.
Visualmente, aposta num estilo acolhedor e envolvente, com ambientes detalhados que fazem com que cada área pareça um lugar que queres explorar. O tom também atinge um bom equilíbrio: divertido o suficiente para manter as coisas leves, mas com momentos narrativos que vos dão algo em que mergulhar juntos.
O que faz mesmo com que o Ficção Dividida funcione como escolha para casais é a forma natural como cria momentos partilhados. Vais comemorar as vitórias, rir dos teus erros e conseguir jogadas do tipo «ok, isso até resultou» em equipa. Não se trata tanto de uma execução perfeita, mas sim de estares em sintonia – e isso faz com que pareça uma verdadeira experiência partilhada, não apenas duas pessoas a jogarem o mesmo jogo.
O meu veredicto: o Ficção Dividida é ideal para casais que querem mais do que apenas jogar lado a lado. É uma jornada partilhada de escolhas, conversas e ligação, o que o torna um dos videojogos mais envolventes para o Dia dos Namorados para casais que dão importância à história.
GAMES LIKE SPLIT FICTION
3. Spiritfarer [Melhor jogo cooperativo emotivo para casais]
|A nossa pontuação
9.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Aventura aconchegante de gestão/sandbox com modo cooperativo opcional
|Plataformas
|PC com Windows, macOS, Linux, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X|S, Nintendo Switch, iOS, Android, Stadia
|Ano de lançamento
|2020
|Criador(es)
|Thunder Lotus Games (desenvolvedora e editora)
|Tempo médio de jogo
|~25–35+ horas para a maioria dos jogadores terminar a história e os extras
|Ideal para
|Casais que gostam de um ritmo descontraído e de narrativas comoventes
|O que eu gostei
|O ritmo calmo do modo cooperativo permite que os parceiros joguem ao seu próprio ritmo enquanto partilham momentos significativos
O Spiritfarer é um jogo lindíssimo e comovente que te coloca no papel de um «Spiritfarer», guiando espíritos adoráveis para a vida após a morte enquanto geres um barco acolhedor que serve de lar. Para casais, é uma viagem tranquila de carinho, exploração e responsabilidade partilhada, perfeita para se deixarem levar juntos no Dia dos Namorados.
Os jogadores dividem tarefas como cultivar, criar objetos, cozinhar e melhorar o barco, ao mesmo tempo que se envolvem na história de cada espírito, resolvem quebra-cabeças simples e tomam decisões que afetam a narrativa. O modo cooperativo permite que um parceiro se junte a qualquer momento, partilhando tarefas, navegando e criando laços nos momentos mais ternos do jogo.
Navegar, fazer artesanato e cuidar de espíritos juntos fazem do Spiritfarer uma experiência acolhedora e emocionante. O ritmo descontraído e a narrativa comovente tornam-no ideal para momentos tranquilos e significativos de jogo no Dia dos Namorados.
Os gráficos são acolhedores, vibrantes e desenhados à mão, com ambientes aconchegantes que fazem com que cada ilha pareça um pequeno mundo para explorar juntos. A banda sonora é relaxante e o ritmo do jogo incentiva uma interação significativa, em vez de uma pressão frenética de botões.
O que mais se destaca é a forma como o jogo combina uma narrativa emotiva com tarefas de gestão partilhadas. O Spiritfarer incentiva-vos a cuidar dos espíritos e um do outro, enquanto navegais suavemente por quebra-cabeças, decisões e pela vida a bordo.
É uma experiência que tem tanto a ver com a ligação entre vocês como com a jogabilidade, tornando-a ideal para casais que adoram histórias, reflexão tranquila e uma sessão de jogo significativa e sem stress.
O meu veredicto: O Spiritfarer transforma o Dia dos Namorados numa aventura comovente. Os casais podem rir, traçar estratégias e partilhar momentos doces e emocionantes enquanto trabalham juntos na aconchegante vida a bordo, tornando-a uma experiência cooperativa verdadeiramente inesquecível.
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4. Bread & Fred [O melhor jogo de plataformas cooperativo e descontraído para casais]
|A nossa pontuação
9.4
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Jogo de plataformas cooperativo com deslocamento lateral e desafios baseados na física
|Plataformas
|PC com Windows, macOS, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch
|Ano de lançamento
|2023
|Criador(es)
|SandCastles Studio; Infogrames 1inform1
|Tempo médio de jogo
|~5–10 horas (tempo estimado para um jogo casual)
|Ideal para
|Casais que gostam de jogos de plataformas cooperativos e de ação com quebra-cabeças baseados na física
|O que gostei
|Jogos de plataformas cooperativos bem sincronizados, com movimentos baseados no impulso, que tornam o trabalho em equipa essencial e envolvente
O «Bread & Fred» é um jogo de plataformas cooperativo, baseado na física, cheio de loucura, criado para o caos e as gargalhadas. Tu e o teu parceiro controlam duas personagens excêntricas por níveis instáveis e cheios de obstáculos, saltando, dando cambalhotas e, às vezes, a cair de cabeça até à vitória. É o tipo de jogo em que a coordenação e a paciência se transformam em momentos hilariante.
A jogabilidade gira toda em torno do trabalho em equipa: saltar fendas, resolver quebra-cabeças de física com toques de comédia, sincronizar elevações e lançamentos. Vais até ter de evitar atirar um ao outro para fora do ecrã, o que faz deste um dos melhores jogos em ecrã dividido para jogares com um amigo. Cada nível exige trabalho de equipa e que se revezem, com imensas oportunidades para traçar estratégias, improvisar ou simplesmente rir às gargalhadas com percalços ridículos.
O caos físico à Slapstick em Bread & Fred dá-te risadas sem parar. Falha, comemora quando acertares e cria laços com os teus amigos em desafios ridículos. É pateta, divertido e sem qualquer pressão.
O estilo visual é colorido, brincalhão e enérgico, com animações exageradas que realçam cada tropeço e cada vitória. A banda sonora é animada e atrevida, combinando na perfeição com o ambiente cómico e descontraído do jogo. Cada fase parece uma mini-aventura, com charme e humor em cada interação.
O que realmente distingue o Bread & Fred é o foco na coordenação a dois. Estás constantemente a reagir aos movimentos um do outro, a celebrar os sucessos e a rir juntos dos fracassos. É a receita perfeita para criar laços, porque a diversão vem do trabalho de equipa e do caos partilhado, em vez de apenas da habilidade individual.
O meu veredicto: O Bread & Fred transforma cada sessão de jogo no Dia dos Namorados numa aventura cooperativa a rir às gargalhadas. Os casais podem desfrutar de desafios divertidos, física ridícula e risadas sem fim, o que o torna uma escolha fantástica para quem adora humor misturado com trabalho de equipa.
GAMES LIKE BREAD & FRED
5. Moving Out [Melhor jogo cooperativo de festa para casais]
|A nossa pontuação
9
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Simulação de movimento cooperativa baseada em física/jogo de festa
|Plataformas
|PC com Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Amazon Luna
|Ano de lançamento
|2020
|Criador(es)
|DevM Games e SMG Studio; Team17
|Tempo médio de jogo
|~5–12+ horas, dependendo dos objetivos a atingir
|Ideal para
|Casais e amigos que gostam de jogos cooperativos caóticos e sessões rápidas
|O que eu gostei
|É fácil de aprender e hilariante quando jogado em conjunto, com travessuras físicas que estimulam o trabalho em equipa e as gargalhadas
O Moving Out é um jogo cooperativo de sofá, barulhento e pateta, que transforma o stress de uma mudança em pura comédia, tornando-o perfeito para casais que querem algo rápido e divertido. Tu e o teu parceiro jogam na pele de profissionais de mudanças que enfrentam trabalhos cada vez mais ridículos, desde apartamentos minúsculos a locais exagerados cheios de obstáculos.
A jogabilidade gira em torno de tarefas rápidas em modo cooperativo, como levantar móveis, atirar objetos pelos Windows, desobstruir caminhos e resolver quebra-cabeças ambientais simples. O timing e a comunicação são fundamentais, especialmente quando é preciso enfiar objetos volumosos por espaços estreitos ou improvisar sob pressão. É fácil de aprender, mas só corre tudo bem quando os dois jogadores estão em sintonia.
Transportar móveis, atirá-los de um lado para o outro e conseguir fazer as jogadas na perfeição tornam o Moving Out pura diversão caótica. É um jogo acelerado, cheio de risos e infinitamente divertido quando jogado em grupo.
O estilo visual é colorido e caricatural, com animações exageradas que se entregam de corpo e alma ao caos. O ambiente geral é divertido e cheio de energia, onde até as tentativas falhadas costumam acabar em risos, em vez de frustração.
O que faz o Moving Out destacar-se é a forma natural como incentiva o trabalho em equipa. O sucesso parece partilhado, os erros transformam-se em piadas e cada nível leva-vos a coordenar-vos melhor em conjunto, e é exatamente por isso que é um sucesso entre casais que procuram diversão sem pressão.
O meu veredicto: o Moving Out é ótimo para casais que querem um jogo para o Dia dos Namorados cheio de risos, caos e aquela energia de «só mais um nível».
GAMES LIKE MOVING OUT
6. Unpacking [A melhor experiência de jogo relaxante para casais]
|A nossa pontuação
8.7
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Experiência de quebra-cabeças/zen com narrativa através de objetos
|Plataformas
|PC com Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, iOS, Android
|Ano de lançamento
|2021
|Criador(es)
|Witch Beam; Humble Bundle
|Tempo médio de jogo
|~4–6 horas, dependendo do ritmo
|Ideal para
|Jogadores que gostam de jogos de quebra-cabeças relaxantes, com uma história contada através de objetos
|O que gostei
|Um ritmo meditativo e tranquilo, com pouca pressão, e uma narrativa subtil através de objetos pessoais, que te fazem sentir como se estivesses a partilhar um momento de calma
O «Unpacking» é um jogo tranquilo e reflexivo que transforma momentos do dia a dia em algo surpreendentemente íntimo, o que o torna uma ótima escolha para casais que querem um ambiente mais descontraído no Dia dos Namorados. Em vez de ação ou cronómetros, a premissa é simples: desempacotas caixas e colocas objetos pessoais à medida que alguém passa por diferentes fases da vida.
A atividade principal é organizar os objetos quarto a quarto, decidindo onde cada coisa deve ficar. Quando jogado a dois, isto torna-se uma experiência partilhada, em que se revezam: passam o comando, discutem as escolhas e interpretam o que está por trás da história contada através dos objetos. Há também um leve elemento de quebra-cabeças, já que alguns objetos só cabem em determinados sítios.
O «Unpacking» transforma tarefas rotineiras num momento acolhedor de convívio. Separar, arrumar e reparar em pequenos detalhes dá origem a conversas, mantendo a jogabilidade tranquila e sem stress.
Visualmente, o Unpacking usa pixel art suave, com cores quentes e animações delicadas. A atmosfera é calma, acolhedora e discretamente emotiva, acompanhada por um design de som relaxante que faz com que toda a experiência pareça uma noite tranquila em casa.
O que torna o Unpacking realmente especial para casais é a forma natural como estimula a conversa. Cada objeto dá que pensar, traz memórias e proporciona aqueles pequenos momentos do tipo «o que achas que isto significa?». É um jogo de quebra-cabeças baseado numa narrativa que não te apressa e que recompensa a atenção que prestam juntos, colocando-se facilmente entre os jogos mais reconfortantes e acolhedores para partilhar.
O meu veredicto: o Unpacking é perfeito para casais que procuram um jogo tranquilo e acolhedor para o Dia dos Namorados, que promova a ligação através da conversa em vez da competição.
GAMES LIKE UNPACKING
7. Coleção Completa de King’s Quest [O melhor jogo clássico de aventura para partilhar]
|A nossa pontuação
8.5
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Coleção de jogos de aventura com exploração narrativa e quebra-cabeças
|Plataformas
|PC com Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One
|Ano de lançamento
|2015
|Criador(es)
|The Odd Gentlemen; Sierra/Activision não sei
|Tempo médio de jogo
|~15–25+ horas para a coleção completa
|Ideal para
|Fãs de aventuras clássicas com histórias e quebra-cabeças
|O que eu gostei
|A riqueza da história episódica e o humor tornam-no ótimo para jogar à vez ou tomar decisões em conjunto
Um «King’s Quest» «Coleção Completa» é uma viagem encantadora ao passado que parece ter sido feita à medida para casais que adoram histórias, quebra-cabeças e partilhar o comando. Esta aventura episódica segue uma viagem clássica ao estilo de um conto de fadas, repleta de humor, emoção e resolução inteligente de problemas, o que torna fácil desfrutar juntos sem pressão nem necessidade de reflexos rápidos.
A jogabilidade centra-se na exploração, nas escolhas de diálogo e na resolução de quebra-cabeças à medida que avanças por mundos coloridos dignos de um livro de contos. Este não é um jogo que exija coordenação constante, o que o torna perfeito para jogares à vez ou para verem juntos. Uma pessoa joga, a outra ajuda a resolver quebra-cabeças, identifica pistas ou dá a sua opinião nas decisões, transformando cada capítulo numa experiência partilhada.
Resolver quebra-cabeças engenhosos e ver a história desenrolar-se no King’s Quest torna divertido jogar à vez. O humor nostálgico e a narrativa rica criam uma aventura partilhada memorável.
Visualmente, o jogo combina ambientes 3D modernos com um estilo ilustrado e fantasioso que transmite uma sensação acolhedora e nostálgica. O ambiente é divertido e descontraído, mas também tem momentos emocionantes que têm ainda mais impacto quando os vivem juntos no sofá.
O que torna o King’s Quest tão apelativo para casais é a forma como a história é contada. Cada episódio parece uma história interativa para contar antes de dormir, cheia de diálogos inteligentes e momentos memoráveis. É sem dúvida um dos melhores jogos de aventura «apontar e clicar» para partilhar, especialmente se ambos gostarem de narrativas clássicas e de uma progressão baseada em quebra-cabeças.
O meu veredicto: o King’s Quest é uma excelente escolha para o Dia dos Namorados para casais que gostam de uma jogabilidade descontraída, de um charme nostálgico e de resolverem juntos os quebra-cabeças da história, sem qualquer pressa.
8. Cozy Grove [O melhor jogo de simulação de vida aconchegante para casais]
|A nossa pontuação
8.2
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Simulação de vida/aventura com jogabilidade baseada em rotinas diárias
|Plataformas
|PC com Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, iOS/macOS/Apple Arcade, tvOS
|Ano de lançamento
|2021
|Criador(es)
|Spry Fox, A Guilda dos Astrofísicos Quânticos
|Tempo médio de jogo
|~40+ horas para as missões principais e conteúdo secundário, com potencial para muito mais tempo se jogares diariamente e explorares
|Ideal para
|Jogadores que gostam de jogos de simulação de vida descontraídos, com um ritmo tranquilo
|O que eu gostei
|Uma mistura descontraída de exploração e tarefas diárias que parece um ritual aconchegante que podes partilhar ou desfrutar em turnos
O Cozy Grove é o tipo de jogo que te dá vontade de te aconchegares debaixo de um cobertor com alguém depois de um longo dia. És levado para uma ilha assombrada, mas acolhedora, e passas o tempo a ajudar ursos espirituais, a devolver a cor ao mundo e a descobrir, aos poucos, as suas histórias. É calmo, suave e é um presente de Dia dos Namorados atencioso para um jogador que adora experiências aconchegantes e sem pressão.
A dinâmica central gira em torno de atividades diárias como recolher recursos, decorar o teu acampamento, completar pequenas missões e explorar novas partes da ilha. Não há um modo cooperativo tradicional, mas funciona na perfeição como uma experiência partilhada.
As missões diárias, os espíritos fofos e o ritmo tranquilo de simulação de vida do Cozy Grove oferecem a fuga virtual perfeita. A jogabilidade descontraída e as personagens encantadoras tornam-no numa experiência divertida e sem stress para partilhar.
Uma pessoa joga enquanto a outra ajuda a decidir o que priorizar, lê os diálogos em voz alta ou planeia a decoração, fazendo com que a alternância de jogadas pareça natural e descontraída. Visualmente, o Cozy Grove parece uma ilustração viva. O estilo artístico desenhado à mão, as cores suaves e a transição gradual da escala de cinzentos para tons vibrantes criam uma atmosfera acolhedora e reconfortante.
A atmosfera é acolhedora e ligeiramente emotiva, com uma narrativa que se desenrola lentamente ao longo do tempo, em vez de apressar os grandes momentos. O que realmente distingue o Cozy Grove é o seu ritmo. Foi concebido para sessões diárias curtas, o que o torna perfeito para casais que procuram um ritual tranquilo, em vez de uma jogada longa e intensa.
O meu veredicto: o Cozy Grove é a escolha ideal para o Dia dos Namorados para casais que querem relaxar, conversar e desfrutar de algo agradável juntos, sem stress nem competição. Não há pressão para «acompanhar o ritmo», apenas um progresso constante e momentos de descontração partilhados.
9. Monster Prom XXL [O melhor jogo de festa para casais e amigos]
|A nossa pontuação
8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Simulação de encontros multijogador com elementos de festa e romance visual
|Plataformas
|PC com Windows, OS X, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One (jogável em consolas mais recentes através da retrocompatibilidade)
|Ano de lançamento
|2020
|Criador(es)
|Beautiful Glitch; Aqueles tipos fantásticos
|Tempo médio de jogo
|~7 horas para uma jogada principal, com grande valor de rejogabilidade e potencial para mais de 100 horas para quem gosta de completar tudo
|Ideal para
|Casais e grupos que gostam de jogos de simulação e de resultados que se podem repetir
|O que eu gostei
|O enredo super engraçado e os desfechos variáveis mantêm cada sessão fresca, tornando-o uma ótima escolha para jogos rápidos e animados em conjunto
O Monster Prom XXL vira toda a vibe do Dia dos Namorados de cabeça para baixo da melhor maneira possível. Tu e o teu parceiro entram numa escola secundária caótica cheia de monstros, numa corrida contra o relógio para arranjar um par para o baile de finalistas. É pateta, tem um ritmo acelerado e é perfeito para casais que preferem rir em vez de ficarem demasiado sentimentais.
A jogabilidade gira em torno de fazer escolhas, gerir estatísticas e reagir a cenários absurdos. Aqui não há um modo cooperativo tradicional, mas o jogo prospera na tomada de decisões partilhada, na alternância de jogadas e na discussão de todas as opções malucas. Uma partida é rápida, o que facilita jogar de novo, trocar de comandos e ver como escolhas diferentes levam a resultados totalmente novos.
O Monster Prom XXL oferece um caos hilariante com diálogos espirituosos e escolhas que dão para repetir. Competir, tramar e rir juntos fazem deste o programa perfeito para uma noite divertida em casa.
Visualmente, o jogo aposta forte numa arte arrojada, ao estilo de banda desenhada, com personagens expressivas e um tom divertido e irreverente. Mas o verdadeiro destaque é o enredo. As piadas acertam sempre, os diálogos são perspicazes e todas as personagens são exageradas de uma forma que mantém o ambiente leve e divertido.
O grande trunfo é a sensação de convívio que transmite. O Monster Prom XXL funciona tão bem para jogares só a dois como com amigos, e essa flexibilidade torna-o um excelente jogo de romance visual para te divertires com o teu par no Dia dos Namorados. O flerte competitivo, os finais ridículos e a possibilidade de jogares vezes sem conta mantêm o jogo sempre fresco.
O meu veredicto: O Monster Prom XXL é ideal para casais que adoram humor, escolhas e um pouco de caos amigável. Transforma o Dia dos Namorados numa noite de jogos cheia de risos que vais querer repetir.
10. Café dos Pequenos Dragões [O melhor jogo com uma história saudável para casais]
|A nossa pontuação
7.7
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Aventura / simulação de vida com gestão de café e elementos de exploração
|Plataformas
|Nintendo Switch, PlayStation 4, PC com Windows
|Ano de lançamento
|2018
|Criador(es)
|Aksys Games em colaboração com a TOYBOX Inc.; Aksys Games
|Tempo médio de jogo
|~12–36 horas, dependendo do quanto explorares e gerires o café
|Ideal para
|Jogadores que gostam de simulações centradas na história
|O que gostei
|A história encantadora e as rotinas do café criam uma experiência descontraída e tranquila enquanto cozinhas, exploras e cuidas do teu dragão
O Little Dragons Café é puro conforto em forma de jogo, e é fácil perceber porque é que funciona tão bem como escolha para o Dia dos Namorados. Tu e o teu parceiro entram numa história suave sobre gerir um café acolhedor enquanto criam um dragãozinho, combinando rotinas do dia-a-dia com uma narrativa terna e emotiva, perfeita para relaxarem juntos.
A mecânica principal centra-se em atividades simples e gratificantes: cozinhar refeições, gerir o café, explorar o mundo à tua volta em busca de ingredientes e fazer a história avançar a um ritmo tranquilo. Não é um modo cooperativo tradicional, mas destaca-se como uma experiência partilhada, construída em torno de jogar à vez, tomar decisões e conversar durante cada tarefa, enquanto jogam lado a lado.
Cozinhar, explorar e criar um dragão juntos no Café dos Pequenos Dragões é puro encanto. A história comovente e a jogabilidade acolhedora tornam-no ideal para um encontro relaxante no Dia dos Namorados.
Visualmente, o jogo aposta em cores quentes, no charme dos desenhos à mão e numa atmosfera acolhedora que te faz sentir relaxado de imediato. O ambiente mantém-se positivo e divertido do início ao fim, com momentos emocionantes na medida certa para te manter envolvido, sem criar pressão nem stress.
O que realmente distingue o Little Dragons Café é a calma com que tudo se desenrola. Gerir o café nunca parece uma tarefa esmagadora, a exploração é tranquila e a história recompensa a paciência. Esse equilíbrio torna-o um excelente jogo de aventura para casais que procuram algo reconfortante e centrado na história, em vez de competitivo ou intenso.
O meu veredicto: O Little Dragons Café é uma excelente escolha para o Dia dos Namorados para casais que adoram narrativas acolhedoras e uma jogabilidade descontraída. É ideal para partilhar momentos tranquilos, boas conversas e uma experiência que te faz sentir bem.
O que fazem os casais de gamers no dia 14 de fevereiro?
Para muitos casais de gamers, o Dia dos Namorados não tem a ver com restaurantes lotados ou reservas fixas para jantar. Tem a ver com ficar em casa, pôr-se à vontade e partilhar algo divertido juntos. Uma noite descontraída em casa deixa mais espaço para risos, piadas entre vocês e momentos que parecem mesmo pessoais.
Mergulha num jogo cooperativo ou centrado na história
Jogar juntos transforma o Dia dos Namorados numa aventura partilhada, onde o trabalho em equipa, a comunicação e um pouco de caos amigável surgem naturalmente. Alguns casais fazem disso um evento completo, organizando uma noite de jogos acolhedora com petiscos, bebidas temáticas e iluminação suave a condizer com o ambiente.
Experimentar um jogo novo é outra ideia que dá certo
Oferecer um jogo que possam jogar os dois parece mais atencioso do que uma caixa de chocolates comprada à última da hora, especialmente quando se torna algo que vivem juntos. Outros gostam de relaxar a ver conteúdos relacionados com jogos, desde novos trailers e apresentações de criadores até jogos de eSports ou transmissões descontraídas em segundo plano.
As noites de jogos costumam combinar-se com outras atividades também
Jogos de tabuleiro, jogos de quebra-cabeças ou simples jogos de conversa encaixam-se facilmente entre as sessões de jogo, mantendo a noite variada sem interromper o ritmo. No fim de contas, o importante não é tanto o plano, mas sim partilhar tempo de uma forma que pareça natural, divertida e que crie uma ligação genuína.
O meu veredicto geral
Quando se trata de escolher os videojogos perfeitos para o Dia dos Namorados para casais, a escolha certa depende do tipo de experiência que procuras. Aconchegante, caótica ou centrada na história, há aqui um jogo para cada casal.
- Para casais que adoram trabalhar em equipa e momentos de cooperação que te fazem rir às gargalhadas, o It Takes Two é o ponto de partida ideal; todas as mecânicas são construídas em torno da cooperação, tornando o tempo de jogo uma aventura partilhada.
- Se tu e o teu parceiro gostam de mergulhar em mundos com histórias ricas, o Ficção Dividida vai manter-vos a conversar, a rir e emocionalmente envolvidos do início ao fim.
- Para quem prefere uma experiência tranquila e reconfortante, com uma gestão e exploração suaves, o Spiritfarer é uma escolha aconchegante, que te permite partilhar momentos significativos e uma jogabilidade ponderada.
Outras ótimas opções incluem o «Bread & Fred», para um caos divertido de plataformas, e o «Unpacking», para uma sessão cooperativa relaxada e zen. Cada um destes videojogos para o Dia dos Namorados transforma o jogo num momento de qualidade que o teu parceiro vai adorar.
Perguntas frequentes
O «It Takes Two» é a escolha preferida da maioria dos casais. É totalmente concebido para a cooperação entre dois jogadores, combina quebra-cabeças, plataformas e uma história, e incentiva a comunicação a cada passo, tornando-o ideal para jogarem juntos em vez de jogarem em paralelo.
Sim. Os jogos cooperativos promovem naturalmente o trabalho em equipa, a comunicação e objetivos comuns, o que os torna perfeitos para o Dia dos Namorados. Transformam o tempo de jogo numa experiência conjunta, semelhante a resolver um quebra-cabeças ou cozinhar juntos.
Sim. Muitos jogos do Dia dos Namorados são concebidos para serem acessíveis, com mecânicas indulgentes e um ritmo descontraído. Títulos acolhedores, centrados na história e divertidos facilitam aos jogadores casuais entrar na ação e desfrutar da experiência sem pressão.
Sim. Os videojogos são presentes atenciosos para o Dia dos Namorados porque oferecem mais do que uma experiência pontual. Um jogo bem escolhido cria momentos partilhados, diversão contínua e tempo de qualidade juntos, especialmente para casais que gostam de ficar em casa e jogar juntos.