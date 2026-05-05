12 jogos da série Halo por ordem: um percurso pela evolução do combate

Para os fãs que querem jogar os jogos do Halo pela ordem, a franquia oferece mais de duas décadas de batalhas lendárias de ficção científica e uma jogabilidade em constante evolução. Desde as origens da Bungie até ao trabalho atual da 343, o Halo ajudou a definir o género dos jogos de tiro e estabeleceu novos padrões para o modo multijogador nas consolas.

Cada título baseia-se no anterior, ao mesmo tempo que leva a história do Master Chief e da luta da humanidade pela sobrevivência a territórios cada vez mais ousados. Este guia apresenta todos os 12 jogos Halo por ordem de lançamento e dá-te um percurso claro pela série, quer prefiras os jogos Halo por ordem cronológica ou por ordem de lançamento.

Jogos Halo por ordem: os 5 melhores

Alguns jogos do Halo marcaram pontos de viragem na série:

1 Halo: Combat Evolved 2001 Foi com este que tudo começou. Ação rápida, mapas icónicos e uma campanha que apresentou o Master Chief ao mundo. O «Halo: Combat Evolved» estabeleceu o padrão de excelência para os jogos de tiro para consola. Buy now 2 Halo 2 2004 Esta sequela redefiniu os jogos online. O modo multijogador online ajudou a transformar o Halo num fenómeno social, enquanto a narrativa cinematográfica e as novas perspetivas jogáveis elevaram o nível da série. Buy now 3 Halo 3 2007 O «Halo 3» é um grande sucesso que traz batalhas em grande escala e um final dramático para a trilogia original da Bungie. É um jogo que marcou os fãs durante anos e um excelente exemplo de como encerrar uma trilogia. Buy now

Os 12 jogos de Halo por ordem: o guia completo da franquia

A franquia Halo tornou-se um universo de batalhas épicas, spin-offs e sequelas que abrangem mais de 20 anos de guerra espartana. Cada lançamento trouxe algo de novo, quer tenha sido um salto no modo multijogador, uma mudança ousada na história ou uma nova abordagem à fórmula. Continua a ler para veres todos os 12 jogos Halo por ordem de lançamento e descobrires onde se encaixam os teus favoritos.

1. Halo: Combat Evolved [O clássico FPS mais influente]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox, Windows, Mac Ano de lançamento 2001 Criador(es) Bungie, Microsoft Game Studios Tempo médio de jogo (campanha) 9-10 horas Modos Um jogador, Multijogador

O Halo: Combat Evolved mudou tudo quando foi lançado há mais de duas décadas, em 2001. Este jogo de tiro de ficção científica apresentou o Master Chief e novas mecânicas a milhões de jogadores. O sistema de escudos e a integração de veículos são apenas algumas das funcionalidades que muitos jogos FPS ainda usam hoje em dia.

Em Halo: Combat Evolved, jogas na pele do Master Chief, um super-soldado geneticamente melhorado que luta contra as forças alienígenas da Covenant. A campanha combina cenários grandiosos com uma IA inteligente, o que dá vida aos confrontos. É uma aventura memorável, mas foi no modo multijogador que passei a maior parte do meu tempo. Milhões de jogadores têm boas recordações de jogar «Capture the Flag» até altas horas da madrugada.

Por que é que o escolhemos O Halo: Combat Evolved redefiniu os jogos de tiro para consola e lançou uma das franquias mais adoradas dos videojogos. Estabeleceu as bases para todos os jogos Halo que se seguiram, ao mesmo tempo que mostrou que os jogos de tiro para consola podiam ser tão inovadores e memoráveis como os seus equivalentes para PC.`

O Halo: Combat Evolved lançou as bases que tornaram a franquia Halo um nome conhecido por todos. A campanha apresenta elementos-chave do universo Halo, e as secções com veículos quebram na perfeição a ação a pé. O jogo envelheceu bem graças à Master Chief Collection e é o melhor ponto de partida para quem quiser experimentar os jogos Halo pela ordem certa.

Veredicto final: Um clássico intemporal que revolucionou os jogos de tiro para consola com uma IA brilhante, armas icónicas e uma jogabilidade com veículos perfeita. Ideal para novatos que queiram conhecer as origens do Halo ou para veteranos em busca de nostalgia. As campanhas épicas e o caos multijogador de Halo: The Master Chief Collection fazem dele uma adição digna à lista dos melhores jogos ao estilo do Doom.

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guslord31 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 É mesmo incrível poder jogar o Halo Combat Evolved numa televisão grande, em 4K e a 60 fps. É uma alegria que não posso simplesmente dar por garantida.

2. Halo 3 [Melhor Avanço no Multijogador]

A nossa pontuação

9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox, Windows Ano de lançamento 2004 Criador(es) Bungie, Microsoft Game Studios Tempo médio de jogo (campanha) 8-9 horas Modos Um jogador, Multijogador

O «Halo: Combat Evolved» estabeleceu o padrão para todos os jogos que se seguiram na franquia, e o «Halo 2» conseguiu elevá-lo ainda mais. É o primeiro jogo da série «Halo» que permite aos jogadores empunhar duas armas ao mesmo tempo, e o Xbox Live levou o modo multijogador a novos níveis de intensidade.

A história do Master Chief continua na sequela, que alterna entre o Chief e o Arbiter. O enredo é fantástico, embora alguns jogadores não tenham ficado muito entusiasmados por jogar na pele do Arbiter. Foi uma mudança significativa, mas importante, que acrescentou mais profundidade à história. O modo multijogador também recebeu uma atualização enorme com suporte para o Xbox Live, clãs e um sistema avançado de emparelhamento.

Porque é que o escolhemos? O Halo 2 revolucionou os jogos multijogador de consola e expandiu o universo Halo com um toque de intriga política. As funcionalidades online estabeleceram um modelo para os jogos de tiro modernos e foram fundamentais para levar os eSports às consolas.

O Halo 2 provou que as sequelas podem melhorar a perfeição, ao mesmo tempo que assumem riscos criativos. A estrutura com dois protagonistas era única, e o Xbox Live fez do Halo o jogo que toda a gente jogava online. O modo multijogador competitivo ganhou espaço nas casas de todo o mundo, o que também o consolida entre os jogos multijogador lendários.

Veredicto final: Uma sequela inovadora que aperfeiçoou o modo multijogador online para consolas com o Xbox Live, ação com duas armas e uma história com dois protagonistas, o que acrescenta profundidade à narrativa. Perfeito para fãs de jogos competitivos e de narrativas cinematográficas de ficção científica.

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3. Halo: Reach [O melhor final da trilogia]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox 360 Ano de lançamento 2007 Criador(es) Bungie, Microsoft Game Studios Tempo médio de jogo (Campanha) 8 a 10 horas Modos Um jogador, Multijogador

O Halo já era um fenómeno global quando o Halo 3 chegou em 2007. Os fãs tinham expectativas altíssimas depois do jogo anterior e não ficaram desiludidos com o final desta épica trilogia de ficção científica.

A campanha do Halo 3 inclui locais memoráveis e batalhas gigantescas, além de novas armas do Comando Espacial das Nações Unidas. Os escudos de bolha eram uma maravilha, e o enredo encaixa na perfeição com os dois primeiros jogos da série. Os mapas maiores foram outra novidade bem-vinda, juntamente com o Forge. O Forge expandiu o modo multijogador com novas ferramentas criativas que te permitiam editar mapas com facilidade e funcionalidades como o Modo Teatro.

Porque é que o escolhemos O Halo 3 deu aos fãs tudo o que eles queriam num final com batalhas épicas, um desfecho sólido para a história e um modo multijogador que manteve as pessoas a jogar durante anos. É um jogo que provou que os finais podem mesmo estar à altura das expectativas.

O modo social foi uma parte importante do Halo 3 e uma das principais razões pelas quais o jogo se manteve popular durante muitos anos após o seu lançamento. A combinação de momentos fantásticos na campanha e ferramentas para a comunidade tornou-o na melhor experiência Halo até à data. É difícil agradar a toda a gente, mas a Bungie acertou em cheio em tudo o que os fãs queriam de um final de trilogia.

Veredicto final: Um final épico que oferece batalhas intensas, ferramentas criativas como o Forge e um desfecho narrativo. Um jogo imperdível para quem gosta de campanhas memoráveis e de um modo multijogador orientado para a comunidade.

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4. Halo Wars [Melhor Experiência de Género]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox 360, Xbox One, Windows Ano de lançamento 2009 Criador(es) Ensemble Studios, Microsoft Game Studios Tempo médio de jogo (história) 12 horas Modos Um jogador, Multijogador

Os três primeiros títulos da série Halo são jogos de tiro em primeira pessoa (FPS) de ficção científica, mas o Halo Wars adotou uma abordagem completamente diferente. Trata-se de uma prequela que se passa décadas antes de Combat Evolved, com foco na jogabilidade de estratégia em tempo real (RTS) e nos primeiros dias da Guerra entre os Humanos e a Aliança.

No Halo Wars, em vez de comandar o Master Chief, comandas exércitos inteiros de tropas e veículos da UNSC. A história aborda os primeiros dias do conflito, ao mesmo tempo que apresenta novas personagens ao universo Halo. É um jogo acessível graças a um esquema de controlos perfeito para consolas. Gerir em pormenor a tua facção da UNSC ou do Covenant é canja, em vez de ser intimidante.

Por que é que o escolhemos O Halo Wars trouxe uma nova perspetiva ao conflito com os Covenant, dando aos jogadores o controlo sobre exércitos inteiros, em vez de um único soldado. A sua combinação de mecânicas simplificadas e cenas cinematográficas de alta qualidade tornou-o uma mudança de ritmo revigorante para os fãs de Halo.

O Halo Wars não é o jogo de estratégia em tempo real mais complexo que existe, mas era único quando saiu e levou a série por um novo caminho. A experiência resultou porque se manteve fiel ao espírito do Halo, ao mesmo tempo que conseguiu adaptar a jogabilidade de RTS às consolas. Continua a ser um dos jogos de estratégia mais acessíveis disponíveis na Xbox, em comparação com jogos de estratégia mais complexos.

Veredicto final: Uma mudança ousada para a estratégia em tempo real que dá vida ao mundo de Halo através do comando de tropas e de cenas cinematográficas. Ótimo tanto para fãs de estratégia como para quem está a conhecer a série pela primeira vez.

5. Halo 3: ODST [Melhor jogo realista, mudança narrativa]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox 360 Ano de lançamento 2009 Criador(es) Bungie, Microsoft Game Studios Tempo médio de jogo (Campanha) 9-12 horas Modos Um jogador, Multijogador

O sexto jogo da série também se afasta da fórmula dos FPS que tornou o Halo popular. O Halo 3: ODST deixa o Master Chief de lado, e passas a controlar os Orbital Drop Shock Troopers numa campanha mais pequena e intimista.

A jogabilidade flui bem, mas vais ter de adotar uma abordagem furtiva em Halo 3: ODST. Os escudos não são uma opção e o poder de fogo avassalador está fora de questão, por isso vais ter de pensar como um soldado «normal». Os tiroteios continuam intensos ao longo da campanha, mas são ainda mais memoráveis. Isso deve-se, em parte, ao cenário atmosférico de New Mombasa, à dublagem e à banda sonora com toques de jazz. Esta experiência sombria troca a grandiosidade pelo estilo noir que se vê frequentemente em alguns jogos para um jogador excecionais.

Por que é que o escolhemos O ODST ofereceu uma mudança de ritmo revigorante para os fãs de Halo com a sua atmosfera, personagens vulneráveis e uma perspetiva única sobre como a Guerra entre os Humanos e o Pacto afeta os civis.

O modo Campanha é curto, mesmo para um jogo do Halo, mas o modo multijogador e o Firefight mantiveram a base de jogadores envolvida durante anos. A abordagem centrada na história e a forma como as missões são estruturadas destacaram-se, juntamente com o retrato realista dos soldados em Halo 3: ODST.

Veredicto final: Um desvio sombrio e atmosférico que se centra nos soldados comuns, numa narrativa envolvente e numa jogabilidade de furtividade bem trabalhada. Ideal para jogadores que anseiam por uma experiência de Halo realista e centrada na narrativa.

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A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox 360 Ano de lançamento 2010 Criador(es) Bungie, Microsoft Game Studios Tempo médio de jogo (Campanha) 8 horas Modos Um jogador, Multijogador

O Halo: Reach é a prequela e a despedida da Bungie da franquia que criaram. Este jogo mostra o que aconteceu antes do Combat Evolved e acompanha uma equipa de Spartans enquanto defendem o planeta Reach.

Jogas na pele do Noble Six, juntando-te a um esquadrão de elite que enfrenta as forças avassaladoras dos Covenant. A história centra-se no trabalho de equipa e é de cortar a respiração. Vamos ficar por aqui para não revelar nada. As cenas têm um toque cinematográfico e o modo multijogador continua tão forte como sempre. Habilidades como jetpacks e sprints dão um novo fôlego à jogabilidade, enquanto os gráficos mostram cenários deslumbrantes. As opções de personalização permitem-te adaptar o teu Spartan com diferentes peças de armadura e cores.

Por que é que o escolhemos O Halo Reach combina uma narrativa emocionante com uma jogabilidade fantástica, marcando a despedida da Bungie da série de uma forma inesquecível. O equilíbrio entre os momentos cinematográficos da campanha, a profundidade do modo multijogador e as opções de personalização fazem dele um título de destaque na história do Halo.

O Halo Reach é um jogo imperdível que te pode emocionar, mas mantém intacta a essência clássica do Halo. A Bungie encheu o seu último jogo da série Halo com tudo o que os fãs adoravam na série, desde uma narrativa comovente até tiroteios intensos. É amplamente considerado um dos melhores da franquia, o que o torna um excelente ponto de partida para os novatos e uma despedida perfeita para os jogadores de longa data.

Veredicto final: Uma prequela emotiva e cinematográfica com uma narrativa forte centrada no esquadrão, visuais deslumbrantes e personalização robusta. Uma despedida digna da Bungie e um excelente ponto de partida para novos fãs.

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Forhaver. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O «Halo Reach» foi a despedida perfeita da Bungie da série.

7. Halo 4 [Melhor Saga Pessoal Reiniciada]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox 360 Ano de lançamento 2012 Criador(es) 343 Industries, Microsoft Studios Tempo médio de jogo (Campanha) 7-8 horas Modos Um jogador, Multijogador

O Halo 4 marcou a primeira tentativa da 343 Industries de dar continuidade à história do Master Chief depois de a Bungie ter passado o testemunho. A campanha começa anos depois do Halo 3 e centra-se na relação do Chief com a Cortana, enquanto enfrentam ameaças dos Forerunners.

A jogabilidade em Halo 4 introduziu novas mecânicas e definições de equipamento que te dão mais flexibilidade durante o combate. Os tiroteios são espetaculares e os gráficos destacavam-se na Xbox 360. Ficam ainda melhores num bom monitor de jogos, se jogares esta versão através da Master Chief Collection. O enredo é um dos favoritos dos fãs e o sistema de pontuação permite finalmente que os jogadores ganhem pontos por ações além das mortes.

Por que é que o escolhemos O Halo 4 traz de volta o Master Chief com uma história pessoal, jogabilidade aperfeiçoada e gráficos melhorados. A combinação de momentos cinematográficos e um modo multijogador moderno resulta numa forte continuação da saga Halo.

Alguns fãs não ficaram contentes com as mudanças na fórmula e com a 343 ter assumido o comando, mas o Halo 4 conseguiu trazer a franquia para a era moderna, ao mesmo tempo que apresentou uma história que as pessoas adoraram. A campanha dá ênfase tanto ao pensamento estratégico como às clássicas trocas de tiros do Halo, e o modo multijogador oferece imenso valor de rejogabilidade.

Veredicto final: Um novo começo sob a alçada da 343 Industries que explora a ligação do Chief com a Cortana através de imagens cativantes e de combate aperfeiçoado. Ideal para jogadores que procuram uma experiência Halo moderna e pessoal.

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8. Halo: Spartan Assault [Melhor jogo de ação Halo para consolas portáteis]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox 360, Xbox One, Windows, Windows Phone, iOS não sei Ano de lançamento 2013 Criador(es) 343 Industries, Vanguard Games, Microsoft Studios Tempo médio de jogo (Campanha) 4-5 horas Modos Um jogador, Multijogador

O Halo: Spartan Assault chegou em 2013 como um jogo de tiro com dois joysticks, cuja ação se passa entre o Halo 3 e o Halo 4. Embora a perspetiva de cima para baixo seja diferente, as armas e os veículos eram familiares, independentemente de jogares no PC, na consola ou num dispositivo móvel.

As missões são muito dinâmicas no Halo: Spartan Assault. Não há uma campanha de 10 horas para jogares, mas sim mais de 20 missões com objetivos variados. Cada fase desafia os jogadores de novas formas, desde defender pontos-chave até eliminar ondas de inimigos. As pontuações máximas e as tabelas de classificação deram aos jogadores um incentivo para repetirem as missões e aperfeiçoarem a sua estratégia.

Por que é que o escolhemos O Spartan Assault prova que missões mais curtas e táticas podem ser igualmente divertidas para os fãs de Halo. Objetivos rápidos, inimigos familiares e controlos precisos tornam-no numa experiência divertida e acessível.

Embora mais curto e simples do que os jogos principais da série, o Halo: Spartan Assault continua a dar a sensação de que faz parte do universo. O combate é fantástico e os inimigos são reconhecíveis. Esta experiência em pequena escala funcionou bem em várias plataformas e trouxe o Halo aos dispositivos móveis pela primeira vez.

Veredicto final: Uma aventura compacta de Halo com dois joysticks, combate satisfatório e variedade de missões que funciona bem em todas as plataformas. Ideal para sessões rápidas e acessíveis de Halo em qualquer lugar.

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9. Halo: Spartan Strike [Melhor Experiência Arcade para Telemóvel]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, Windows Phone, iOS Ano de lançamento 2015 Criador(es) 343 Industries, Microsoft Studios Tempo médio de jogo (Campanha) 4-5 horas Modos Um jogador

A 343 Industries voltou às origens com o Halo: Spartan Strike, a sequela do seu primeiro jogo de tiro com dois joysticks. A premissa mantém-se praticamente a mesma nesta sequela, mas os gráficos e a jogabilidade receberam uma boa atualização.

O Ataque Espartano baseia-se na fórmula do Halo: Combat Evolved, mas com visuais mais nítidos e controlos melhores. O jogo parece mais fluido e a ação é rápida à medida que avanças na jogada. A variedade de missões é melhor, o que dá aos jogadores mais motivos para voltar a jogar e tentar bater recordes. A história está vagamente ligada aos acontecimentos de Halo 2, começando durante a invasão de New Mombasa de Halo 2, e depois salta vários anos para a frente, para uma nova ameaça em Gamma Halo. Como tudo é apresentado como uma simulação, o enredo salta de um lado para o outro e não tem uma narrativa muito focada.

Porque é que o escolhemos? O Ataque Espartano melhorou a experiência do Halo nos telemóveis com missões mais concisas e uma jogabilidade aperfeiçoada. É mais um título do Halo que mostra como a franquia funciona bem fora do género FPS.

O Halo: Spartan Strike continua a ser um jogo mais pequeno, pensado para sessões rápidas de cerca de 10 minutos. A seleção de armas aumentou com novas opções que dão uma sensação gratificante ao usá-las, e a IA dos inimigos parece mais ágil durante os tiroteios. É mais um jogo concebido a pensar nos telemóveis, mas joga-se muito bem num portátil de jogos de alta qualidade.

Veredicto final: Um jogo de tiros para telemóvel mais preciso e simplificado, com controlos fluidos, missões variadas e uma ligação discreta ao universo do Halo. Ótimo para sessões curtas, focadas em bater recordes.

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox One Ano de lançamento 2015 Criador(es) 343 Industries, Microsoft Studios Tempo médio de jogo (Campanha) 8-9 horas Modos Um jogador, Multijogador

Sobre o Halo 5: Guardians tentou expandir a saga do Master Chief, dividindo a atenção entre duas equipas Spartan lideradas pelo Master Chief e pelo Spartan Locke. A narrativa dupla pretendia dar mais amplitude à história, embora muitos fãs não tenham ficado muito entusiasmados com o facto de o Chief ter ficado de lado.

A campanha teve uma reação mista, mas as cenas de tiroteio, juntamente com novas habilidades espartanas como o «ground pound», trouxeram novidades ao combate. O Forge também evoluiu com novas opções criativas para os jogadores. O modo multijogador voltou à jogabilidade tipo arena e abandonou o sistema de equipamento que dividiu os fãs no Halo 4. O modo cooperativo para quatro jogadores tornou-se fundamental para a experiência da campanha no Halo 5, o que o torna um dos jogos cooperativos essenciais.

Por que é que o escolhemos? Sobre o Halo 5: Guardians ganhou o seu lugar graças a um modo multijogador que parecia rápido e competitivo. Modos como o Warzone e a Arena ofereceram aos jogadores muita variedade, o que mantém as partidas emocionantes. Embora a campanha tenha deixado muitos a querer mais, o modo online foi o que impulsionou o jogo.

O Halo 5 não correspondeu às expectativas em relação à campanha, mas proporcionou algumas das melhores experiências multijogador da série. O apoio pós-lançamento também demonstrou o compromisso da 343 em manter os jogos vivos muito tempo depois do lançamento.

Veredicto final: Uma campanha com um enredo misto, equilibrada por modos multijogador cativantes e novas habilidades fantásticas, como o «ground pound». Ideal para jogadores que valorizam combate dinâmico e uma experiência multijogador duradoura.

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-HoleInTheWall-. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 A quantidade de novas funcionalidades, novos inimigos e novas personagens, para não falar da jogabilidade super equilibrada, contribui para uma experiência de jogo fantástica.

11. Halo Wars 2 [O melhor RTS para consola, aperfeiçoado]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, Xbox One Ano de lançamento 2017 Criador(es) 343 Industries, Microsoft Studios Tempo médio de jogo (Campanha) 8-10 horas Modos Um jogador, Multijogador

O Halo Wars 2 volta a colocar a ação numa perspetiva tática com mais um título de estratégia em tempo real. A ação recomeça décadas depois do jogo original, enquanto assume o controlo da tripulação da Spirit of Fire na sua luta contra os Banished.

A Creative Assembly aperfeiçoou a fórmula de RTS para consolas, presente em jogos de estratégia em tempo real exigentes, para o Halo Wars 2, com controlos de unidades e gestão de bases melhorados. As missões da campanha variam entre a construção tradicional de bases e cenários focados e orientados para objetivos. A jogabilidade é ágil e tem um ritmo acelerado, embora muitos fãs tenham achado que a construção de bases poderia ter sido melhor. A história também expande o universo de Halo, ao mesmo tempo que apresenta algumas novas personagens memoráveis.

Porque é que o escolhemos O Halo Wars 2 mostra que os jogos de estratégia em tempo real podem ter sucesso nas consolas quando bem feitos. A Creative Assembly aperfeiçoou os controlos e adicionou variedade às missões, o que mantém o ritmo acelerado enquanto expande o universo do Halo.

O Halo Wars 2 prova que os jogos de estratégia podem ter sucesso nas consolas quando concebidos de forma adequada. Apesar de haver alguns pontos a melhorar, os controlos parecem naturais. O jogo consegue combinar muito bem a acessibilidade com a profundidade.

Veredicto final: Um RTS bem acabado, com controlos mais precisos, estruturas de missões variadas e uma história de Halo mais rica. Uma escolha sólida para quem gosta de jogos de estratégia que continuam acessíveis nas consolas.

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12. Halo Infinite [Melhor Regresso Moderno]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Xbox One, Xbox Series X/S, Windows Ano de lançamento 2021 Criador(es) 343 Industries, Microsoft Studios Tempo médio de jogo (Campanha) 10-12 horas Modos Um jogador, Multijogador

O Halo Infinite traz o Master Chief de volta ao centro das atenções com uma campanha que parece familiar, mas abre novos horizontes. As vastas zonas de Zeta Halo misturam tiroteios clássicos em corredores com exploração aberta, o que dá aos jogadores um gostinho da liberdade do mundo aberto.

As tiroteadas e as cenas de ação características da série estão em grande destaque no Halo Infinite, mas para muitos, o Grappleshot foi a verdadeira estrela do espetáculo. Ele muda a forma como jogas, enquanto a natureza «sandbox» do jogo te incentiva a experimentar. Cada tiroteio parece imprevisível e acho que, no geral, é um jogo muito mais fluido do que o Guardians. É, sem dúvida, a melhor escolha para quem quer dar os primeiros passos no multijogador do Halo.

Por que é que o escolhemos O Halo Infinite conseguiu devolver a franquia aos seus valores essenciais, ao mesmo tempo que renovou sistemas-chave, provando que a jogabilidade clássica do Halo ainda funciona ao lado dos jogos FPS lendários da atualidade.

A história nem sempre é tão impactante como a ação em Halo Infinite, mas mostra que a franquia consegue adaptar-se sem perder o que a torna especial. Traz de volta a tensão e a grandiosidade dos jogos originais, ao mesmo tempo que dá aos jogadores novas ferramentas e muito mais liberdade.

Veredicto final: Um regresso em grande estilo que combina a exploração livre com tiroteios clássicos, enriquecido pelo Grappleshot e por uma jogabilidade fluida. A porta de entrada ideal para os novatos experimentarem o Halo moderno da maneira certa.

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McQuiznos. ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Adoro a parte do mundo aberto; é tão divertido só explorar o mundo e tentar perceber o que aconteceu quando vês um fuzileiro naval morto.

A cronologia dos jogos Halo explicada: ordem de lançamento vs. ordem da história

A melhor ordem para jogares os jogos Halo resume-se à ordem de lançamento ou à ordem cronológica. Ao jogares todos os jogos Halo por ordem, a franquia Halo apresenta dois percursos distintos, e cada um oferece uma perspetiva diferente sobre a série.

Jogar os jogos Halo pela ordem de lançamento significa que sigues a mesma jornada que os fãs percorreram quando o jogo original foi lançado. Começas com o Combat Evolved, a história de origem do Halo, e vais avançando pelas sequelas, com spin-offs como o ODST e o Reach a surgirem nos momentos em que se inscrevem na história. Esta opção destaca a forma como o Halo evoluiu e proporciona uma experiência de jogo mais fluida, uma vez que as funcionalidades se expandem naturalmente, em vez de saltares entre épocas.

Escolher jogar os jogos do Halo por ordem cronológica reorganiza esse percurso. Começas com o Halo Wars e o Reach antes da trilogia original e, depois, mergulhas no Halo 4, no Guardians e no Infinite. Este percurso dá ênfase ao universo da série e permite-te acompanhar a guerra entre os humanos e o Covenant à medida que se desenrola em sequência. A desvantagem é uma jogabilidade mais irregular, já que os spin-offs têm uma dinâmica diferente dos jogos de tiro da linha principal.

Ambas as formas funcionam. Se quiseres conhecer a história da série, segue a ordem de lançamento. Se quiseres começar pela história, a ordem cronológica leva-te diretamente para a guerra pela humanidade.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo da série Halo?

O Halo 3 é o melhor de todos os jogos da série Halo, com uma campanha que proporcionou um final épico à trilogia original. O modo multijogador marcou os jogos de tiro online durante anos, enquanto funcionalidades como os modos Forge e Theater adicionaram criatividade.

Qual é o primeiro jogo do Halo?

O primeiro jogo Halo foi o Halo: Combat Evolved, que deu início à franquia em 2001. Apresentou o Master Chief, a Cortana e os Covenant ao grande público. Também estabeleceu um novo padrão para os jogos de tiro para consola, com uma mistura de ação de tiro sólida e multijogador em ecrã dividido.

Qual é o jogo Halo mais fácil?

O jogo Halo mais fácil é o Halo 4. A campanha apresenta uma IA mais tolerante, com controlos mais fluidos que reduzem a dificuldade em comparação com os jogos anteriores. Novas habilidades de armadura e armas melhoradas também o tornam mais acessível para quem está a começar.

Quantos jogos Halo existem?

Existem 12 jogos principais da série Halo, se contarmos os jogos de tiro principais e os spin-offs mais conhecidos, como o Halo Wars e o Halo 3: ODST. Há também o Halo Recruit, baseado em RV, e um jogo de máquinas a moedas chamado Halo: Fireteam Raven.

Qual é o melhor jogo da série Halo para principiantes?

O melhor jogo da série Halo para principiantes é o Halo: The Master Chief Collection. Este pacote inclui os primeiros quatro jogos principais, juntamente com o ODST e o Reach. Os títulos mais antigos receberam atualizações que melhoraram os gráficos, o que o torna ideal para quem quer conhecer a história do Halo desde o início, enquanto desfruta de mecânicas e gráficos aperfeiçoados.

Posso jogar o Halo Infinite sem jogar com outras pessoas?

Sim, podes jogar o Halo Infinite sem jogares com outras pessoas. O jogo inclui uma campanha completa para um jogador que acompanha a luta do Master Chief contra os Banished, oferecendo uma experiência narrativa completa para os jogadores que preferem explorar e lutar ao seu próprio ritmo.

Quando é que sai o próximo jogo do Halo?

Ainda não há notícias sobre o próximo jogo da série Halo. O Halo Infinite continua a receber atualizações, mas a franquia entrou num período de transição. A recém-renomeada Halo Studios está focada em projetos a longo prazo, incluindo um remake de Halo: Combat Evolved e o Halo 7, que estão a ser desenvolvidos de raiz na Unreal Engine 5.

Que jogos do Halo têm ecrã dividido?

O Halo: Combat Evolved, o Halo 2, o Halo 3, o Halo 3: ODST, o Halo Reach, o Halo 4 e o Halo Infinite oferecem aos jogadores formas de jogarem com os teus amigos sem precisarem de ligação à Internet. Todos estes jogos suportam o modo de ecrã dividido, o que permite aos jogadores unirem-se para a campanha cooperativa ou competirem uns contra os outros nos modos multijogador locais.