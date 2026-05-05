16 jogos parecidos com o Shinobi: Art of Vengeance – Guia de 2026

Se estás à procura de jogos como o «Shinobi: A Arte da Vingança», provavelmente estás à procura daquela mistura rápida e precisa de plataformas, furtividade e combate com espadas. Fiz uma lista que inclui jogos clássicos de ação side-scrolling e interpretações modernas da fantasia dos ninjas.

O Shinobi ocupa um lugar ao lado do Golden Axe e do Jet Set Radio no legado da Sega, e chegou mesmo a marcar a era da Sega Saturn, por isso procurei equilibrar o espírito retro com o conforto moderno. Podes contar com referências aos desafios ao estilo da NES, controlos intuitivos, alguma conversa sobre jogos à moda antiga e um foco na jogabilidade que recompensa a mestria.

As nossas melhores escolhas para jogos semelhantes a Shinobi: A Arte da Vingança

Para escolhas rápidas de jogos como o Shinobi: A Arte da Vingança, começa por aqui. Escolhi cinco jogos que se destacam e que evocam lâminas rápidas e uma resposta clara. Cada um deles mostra um caminho para a fantasia dos shinobi.

Estas escolhas de destaque equilibram estilo e valor de rejogabilidade (e talvez algum desafio) para os fãs de ninjas.

1 Sekiro: Shadows Die Twice 2019 Recorro ao Sekiro quando quero um jogo de espadas que valorize o timing acima de tudo. Quebrar a postura do adversário, aparar golpes, dar cambalhotas e desferir golpes mortais precisos exigem total concentração no espaçamento e na reação. O gancho de escalada acrescenta percursos verticais inteligentes. Se gostas de precisão, este é o padrão de referência moderno. Buy now 2 Mark of the Ninja 2012 Este jogo transforma a invisibilidade num sistema fácil de perceber. A luz, o som e as linhas de visão são visualizados. As ferramentas permitem corridas furtivas não letais ou táticas silenciosas para assustar. Os pontos de agarrar e as condutas recompensam quem explora o terreno com cuidado. É a escolha mais óbvia para quem quer controlo total da furtividade. Buy now 3 Shadow Tactics: Blades of the Shogun 2016 Comandes um esquadrão de assassinos com habilidades únicas, coordenando ataques sincronizados em tempo real. Não se trata tanto de reflexos rápidos, mas sim de um planeamento paciente, o que torna a recompensa ainda mais gratificante quando todos os guardas caem em uníssono. Buy now

Continua a ler para veres as especificações completas e breves análises de cada escolha. No final, terás uma lista de favoritos e uma ideia clara de qual dos melhores jogos semelhantes a Shinobi: A Arte da Vingança se adequa melhor ao teu estado de espírito esta noite.

16 Jogos Semelhantes a Shinobi: A Arte da Vingança – Do Clássico ao Moderno

Esta lista é o teu passeio pelo mundo das plataformas de furtividade e precisão, que transporta o espírito Shinobi através de estilos e épocas. Dá uma vista de olhos nas escolhas, anota algumas para esta noite, começa o download e depois partilha a tua própria lista.

Quantos destes já jogaste, entre os melhores jogos parecidos com o Shinobi: A Arte da Vingança?

1. Sekiro: Shadows Die Twice [O melhor jogo semelhante ao Shinobi: A Arte da Vingança para defesas precisas e duelos mortíferos de shinobi]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação e Aventura, estilo Soulslike Plataformas PS4, Xbox One, PC Ano de lançamento 2019 Criador(es) FromSoftware, Activision Tempo médio de jogo 30 horas

O Sekiro: Shadows Die Twice leva-te ao Japão da era Sengoku, na pele de um shinobi solitário. O ciclo é simples e brutal. Ataca para ganhar vantagem, desvia para não dar espaço ao adversário e, depois, só tens de finalizar. O gancho transforma telhados e penhascos em linhas de ataque, por isso a mobilidade também parece uma arma.

O que me chamou a atenção foi o facto de os ataques bloqueados continuarem a ser importantes. Um desvio perfeito rouba o equilíbrio e o ritmo, por isso até a defesa parece agressiva. A direção artística é sombria e mítica, e os chefes transmitem a sensação de perigo com padrões claros e fáceis de aprender. Adorei como as ferramentas da prótese do shinobi acrescentam opções sem substituir a leitura atenta do adversário e os fundamentos básicos.

Porque é que o escolhemos? O Sekiro baseia-se na postura. Cada confronto é uma leitura da situação, e um desvio certeiro abre caminho para um golpe fatal. Dá mais valor à disciplina do que ao pânico.

Como um dos jogos do género «soulslike» mais marcantes do mercado, estabelece um padrão elevado para o combate com espadas baseado na habilidade. Quando a postura se quebra, o golpe vermelho que põe fim à luta cai como um veredicto, limpo e definitivo.

O meu veredicto: Queres uma versão moderna e letal do combate shinobi? É este mesmo.

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2. Mark of the Ninja [Melhor Jogo Semelhante a Shinobi: A Arte da Vingança para uma verdadeira infiltração nas sombras]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Plataformas, Furtividade Plataformas PC, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, macOS, Linux Ano de lançamento 2012 Criador(es) Klei Entertainment, Microsoft Studios Tempo médio de jogo 8,5 horas

O Mark of the Ninja é a melhor lição de furtividade em 2D que podes pedir. A luz, o som e as linhas de visão são visualizados, por isso sabes sempre porque é que foste visto. As ferramentas permitem-te distrair os guardas ou passar por eles sem seres visto. O estilo artístico cel-shaded é fácil de perceber e tem um aspeto fantástico.

Exploras as rotas de patrulha e marcas mortes silenciosas (mantendo sempre os ângulos de visão sob controlo), depois encadeias ações com o Modo Sombra para desencadear uma eliminação sincronizada. Guardar frequentemente e voltar atrás incentiva a aprendizagem sem ter de repetir incessantemente.

Os mapas vão desde fortalezas nevadas a cidades e vilas insulares, com várias entradas e pequenos segredos escondidos por trás dos percursos de patrulha.

Porque é que o escolhemos? Visualiza a furtividade como nenhum outro. Luz, som e linhas de visão estão todos mapeados, por isso cada sucesso parece merecido e cada falhanço faz sentido.

Adoro a forma como separa o sucesso da violência. Podes completar um mapa como um fantasma ou um espectro que deixa o medo para trás. Os movimentos são suaves e a corda de agarre estala como um metrónomo. A cadência torna-se meditativa à medida que os planos se encaixam e os fãs de furtividade entram no ritmo.

O meu veredicto: A fantasia de infiltração ninja em 2D mais pura de sempre e continua a ser a referência do género.

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3. Shadow Tactics: As Lâminas do Shogun [O melhor jogo semelhante ao Shinobi: A Arte da Vingança para assassinatos estratégicos]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Tática em Tempo Real, Furtividade Plataformas PC, PS4, Xbox One, macOS, Linux Ano de lançamento 2016 Criador(es) Mimimi Productions, Daedalic Entertainment Tempo médio de jogo 25 horas

Numa perspetiva isométrica, guias um esquadrão de ninjas e os teus aliados por mapas abertos no Ghostrunner. Colocas armadilhas e encadeias habilidades para completares missões em silêncio. O Modo Sombra grava as ações de várias personagens para que possas lançar um ataque simultâneo.

Isto aborda o lado do planeamento da fantasia shinobi. É mais um jogo de xadrez do que de ação, mas a recompensa é enorme quando o plano corre na perfeição. Os fãs de controlo tático e elegância discreta vão sentir-se em casa, e este jogo está ao nível de outros jogos de furtividade de topo para quem gosta de pensar.

Porque é que o escolhemos Cinco especialistas, um ataque sincronizado. O Modo Sombra permite-te planear o timing perfeito para múltiplas mortes, que te dá a sensação de um golpe bem-sucedido.

O Sensory Boost permite-te inclinar-te no ar para esquivar balas e, depois, aproveitar o impulso para fazer um corte. Os movimentos em cadeia pelos níveis brincam com pontos de verificação bem definidos, por isso praticar loops parece divertido em vez de ser frustrante.

P.S.: As atualizações posteriores abrem novos ângulos e ferramentas para lidar com multidões, e as provas cronometradas levam a tua habilidade de traçar percursos ainda mais longe.

O meu veredicto: Para assassinos pacientes que gostam de resolver níveis como se fossem puzzles, isto é uma joia.

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4. Ghostrunner [O melhor jogo semelhante ao Shinobi: A Arte da Vingança para ação cyber-ninja à velocidade da luz]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação, Jogo de plataformas Plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, Amazon Luna Ano de lançamento 2020 Criador(es) One More Level, Slipgate Ironworks, 505 Games, All in Games Tempo médio de jogo 7 horas

Na primeira pessoa, cheio de luzes de néon e super rápido. O Ghostrunner transforma cada sala num quebra-cabeças de movimento. Morres com um único golpe. Os inimigos também. Isso leva-te a encadear percursos perfeitos com ganchos, corridas nas paredes, ações rápidas e esquivas em «bullet time».

Por que é que o escolhemos Velocidade e precisão fundem-se numa só coisa. Cada sala torna-se um quebra-cabeças de movimento, onde as corridas nas paredes e as mortes com um único golpe te levam a um fluxo perfeito.

Resume a fantasia ninja à velocidade e à clareza. Falhas, recomeças, aprendes, flue. Quando finalmente percorres um espaço sem seres atingido, a repetição em tempo real parece um vídeo de acrobacias. Também se encaixa na perfeição entre os jogos de plataformas mais rápidos para jogadores que anseiam por ritmo.

O meu veredicto: Fluxo cinético puro para fãs de RPG de ação que querem viver no fio da navalha.

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5. Aragami [O melhor jogo semelhante ao Shinobi: A Arte da Vingança para uma experiência de furtividade ao estilo Phantom]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação e Aventura, Furtividade Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, macOS, Linux não sei Ano de lançamento 2016 Criador(es) Lince Works Tempo médio de jogo 7 horas

Aragami é uma aventura de furtividade estilizada onde a escuridão alimenta os teus poderes. O Shadow Leap permite-te teletransportares-te entre pontos sombreados, criares iscos e desapareceres. O mundo tem um visual limpo, com sombreado cel, que facilita a compreensão.

Como o combate direto é arriscado, cada sucesso depende da paciência. O jogo recria a atmosfera clássica de Shinobi, onde ataques inteligentes e a escolha do percurso são mais importantes do que as estatísticas puras.

Porque é que o escolhemos O Shadow Leap transforma o mapa numa rede de locais seguros. Saber distinguir entre claro e escuro torna-se a tua habilidade principal.

Gosto da forma como a interpretação das fontes de luz se torna a base da navegação, já que os caminhos iluminados pela lua e as tochas dos guardas definem percursos seguros. Os confrontos diretos são arriscados, por isso planeias percursos, espreitas de cima e escondes corpos para manter as patrulhas em silêncio; é mesmo o jogo perfeito para um portátil de jogos robusto.

O meu veredicto: Uma experiência elegante e centrada nas sombras, para jogadores que querem sentir-se verdadeiramente invisíveis.

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6. Strider [O melhor jogo semelhante ao Shinobi: A Arte da Vingança para emoções clássicas de ninjas de arcada]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação, Jogo de plataformas Plataformas PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC Ano de lançamento 2014 Criador(es) Double Helix Games, Capcom Tempo médio de jogo 5,5 horas

O relançamento do Strider parece um primo da série Shinobi. Atravessas uma cidade de ficção científica com a lâmina Cypher enquanto exploras um mapa 2D semiaberto que se desbloqueia à medida que vais ganhando ferramentas. As acrobacias e a velocidade são o que mais se destaca.

O kit exige agressividade. És recompensado por completares os ecrãs de forma rápida e com estilo. Trata-se de uma versão moderna com o ADN dos jogos de arcada, que se encaixa na perfeição com outros jogos de plataformas de topo que dão ênfase à movimentação sem esforço.

Por que é que o escolhemos ADN arcade com um toque moderno. O Strider recompensa a agressividade e as acrobacias elegantes, que parecem um primo direto do Shinobi.

Combina a velocidade clássica dos jogos de arcada com uma estrutura leve ao estilo Metroidvania, que satisfaz o mesmo desejo que as fases mais antigas de Shinobi, que escondiam percursos alternativos para quem tivesse olhos atentos.

O meu veredicto: Energia arcade com um toque moderno, ideal para fãs que sentem saudades daquela adrenalina pura.

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7. Katana ZERO [O melhor jogo semelhante ao Shinobi: A Arte da Vingança para speedruns elegantes e mortíferos]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Plataforma, Hack and Slash Plataformas PC, Nintendo Switch, Xbox One, iOS, Android Ano de lançamento 2019 Criador(es) Askiisoft, Devolver Digital Tempo médio de jogo 4,5 horas

O Katana ZERO é como se estivesses a criar o storyboard de uma jogada perfeita. Um erro só significa recomeçar, mas o teu poder de câmara lenta permite-te cortar balas e coreografar soluções. O estilo noir neon e a atmosfera elegante de jogo Cyberpunk, juntamente com uma banda sonora incrível, criam o ambiente perfeito.

Cada sala é uma sequência de «tudo ou nada», com mortes num só golpe, tensão subtil, reinícios instantâneos e uma habilidade de desacelerar o tempo para tiros precisos. Exploras o terreno com mortes rápidas e, depois, traças a linha perfeita entre guardas e armadilhas, vendo um replay impecável quando tudo corre bem.

Porque é que o escolhemos Planeia, abranda o tempo e traça a linha perfeita pela sala. O replay é a tua volta da vitória.

Reflete a pressão clássica dos jogos de arcada num formato moderno. Cada fase concluída aumenta aquela descarga de dopamina. Repleto de sekvenses compactas que exigem muita habilidade, este jogo é um deleite e está entre os melhores jogos de hack-and-slash atuais para os fãs de precisão.

O meu veredicto: Curto, elegante e cirúrgico. Recompensa o pensamento calmo sob pressão.

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8. Styx: Mestre das Sombras [O melhor jogo semelhante ao Shinobi: A Arte da Vingança para abates implacáveis e invisíveis]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Furtividade, Ação e Aventura Plataformas PS4, Xbox One, PC Ano de lançamento 2014 Criador(es) Cyanide Studio, Nacon Tempo médio de jogo 15,5 horas

O Styx é uma aposta total na furtividade. És frágil, os níveis são campos de jogo com várias camadas e a verticalidade é a tua melhor amiga. A invisibilidade e um clone controlável transformam as patrulhas em quebra-cabeças. O combate é (como já disse) frágil, por isso o mais inteligente é evitá-lo e manter um caminho livre até às saídas.

Isto satisfaz o mesmo desejo que os jogos de furtividade puros, só que com um toque de goblin. É para jogadores que gostam de observar, criar pontos de ligação, serem furtivos (opcional) e percorrer segredos.

Por que é que o escolhemos Mapas verticais, invisibilidade e um clone travesso transformam cada infiltração num quebra-cabeças de paciência e planeamento.

O visual é de pedra suja, tochas aconchegantes e pontes de corda que dão uma sensação de altura. Os pontos de verificação são justos, por isso as experiências são bem-vindas e as jogadas repetidas encontram um ritmo constante.

O meu veredicto: Um sandbox de furtividade inteligente para quem gosta de planear com paciência e de ter controlo total.

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9. The Messenger [O melhor jogo semelhante ao Shinobi: A Arte da Vingança para jogos de plataformas retro de ninjas]

A nossa pontuação 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação, Plataforma, Metroidvania Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2018 Criador(es) Sabotage Studio, Devolver Digital informa Tempo médio de jogo 12 horas

O Messenger começa como uma corrida alucinante ao estilo Ninja Gaiden, para depois se transformar num Metroidvania que salta entre o passado e o futuro. O «cloudstepping» dá-te saltos extra quando tocas em inimigos ou lanternas, transformando o movimento num jogo rítmico.

À medida que avanças, desbloqueias novas ferramentas e o mapa vai-se reestruturando à medida que revisitas áreas com nova mobilidade e um plano melhor. Os chefes ensinam-te a ler bem as situações, e as pequenas salas de desafio mantêm-te aquecido entre os grandes momentos.

Porque é que escolhemos isto A transição da ação linear de 8 bits para um mapa maior, onde se salta no tempo, é uma verdadeira surpresa que torna a jogabilidade ainda mais cativante.

É ao mesmo tempo uma obra-prima e algo totalmente original. O enredo é espirituoso, a música é fantástica e a exploração acrescenta uma nova dimensão. Destaca-se entre os melhores jogos do género Metroidvania para jogadores que gostam de descobrir coisas novas depois de um início cheio de tensão.

O meu veredicto: Uma evolução inteligente da ação ninja retro, com coração e inteligência.

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10. Cyber Shadow [Melhor jogo semelhante a Shinobi: A Arte da Vingança para quem sente saudades dos ninjas de 8 bits]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação, Jogo de plataformas Plataformas PS4, PS5, Xbox One, PC, Nintendo Switch, macOS, Linux Ano de lançamento 2021 Criador(es) Mechanical Head Studios, Yacht Club Games Tempo médio de jogo 6 horas

O Cyber Shadow parece uma sequela perdida de 8 bits que aprendeu lições do mundo moderno. Os níveis são lineares e difíceis, os chefes dão porrada e as novas habilidades de ninjutsu desbloqueiam percursos mais fáceis.

A arte pixelizada é de comer e a banda sonora transporta-te para aquela época sem parecer antiquada. A minha nostalgia inclina-se para a NES e, para mim, esta é uma escolha excelente e um ótimo complemento para outros jogos de plataformas de topo que valorizam o timing e a clareza.

Por que é que o escolhemos Parece uma sequela perdida de Shinobi de 8 bits, só que mais apurada. Chefes difíceis e pontos de verificação justos dão nova vida ao espírito do NES.

Os pontos de verificação são justos e claros, e podes ir à procura de segredos sem perderes o fio à meada. Recria o mesmo ritmo de deslocamento lateral que os primeiros jogos do Shinobi criaram, só que com um toque de ficção científica e um pouco mais de tolerância, a sério.

O meu veredicto: Um desafio autêntico com pontos de verificação justos e comandos que te mantêm em suspense.

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11. Shank [O melhor jogo parecido com o Shinobi: A Arte da Vingança, para quem gosta de ação sangrenta e estilo arcade]

A nossa pontuação 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação, Hack and Slash Plataformas PS3, Xbox 360, PC Ano de lançamento 2010 Criador(es) Klei Entertainment, Electronic Arts Tempo médio de jogo 3 horas

Este é um jogo de luta que aposta no estilo. Alterna entre facas, uma ferramenta pesada e armas de fogo para dar conta dos inimigos. O modo cooperativo traz uma energia incrível, e o visual de banda desenhada supera as expectativas.

A campanha curta é rápida, e uma prequela separada para modo cooperativo local dá-te mais uma noite de diversão no sofá, se quiseres mais. Parece simples à primeira vista, mas há um verdadeiro desafio de timing e escolha de percursos quando aparecem grupos mistos de inimigos.

Porque é que escolhemos isto? É um desenho animado que sangra. A animação é impecável, os combos são loucos, a progressão é surpreendentemente brilhante e a vibração é pura atitude.

Não é um jogo de ninjas, mas capta aquele espírito de arcada que os fãs da primeira geração do Shinobi adoram. Curto, enérgico e perfeito para uma noite em que queres mais espetáculo do que discrição.

O meu veredicto: Um jogo de luta barulhento e cheio de combos que satisfaz aquela vontade de jogar à moda antiga.

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12. Blazing Chrome [Melhor jogo semelhante a Shinobi: A Arte da Vingança para um caos ninja ao estilo «bullet hell»]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação, Run and Gun Plataformas PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch Ano de lançamento 2019 Criador(es) JoyMasher, The Arcade Crew Tempo médio de jogo 2,5 horas

Este é o resultado da união entre o Contra e o Metal Slug. Corre, salta, move-te e destrói máquinas enquanto os chefes invadem o ecrã. O modo cooperativo local transforma o caos numa festa.

A tensão típica dos jogos de arcada e o perigo de morreres com um único golpe nos modos mais difíceis lembram o estilo intenso do Shinobi. Para uma sessão rápida e explosiva, isto é perfeito e combina na perfeição com jogos multijogador divertidos no sofá.

Por que é que o escolhemos Este é o renascimento do Contra Chaos e um pacote de caos cooperativo com aquela energia retro de arcada que os fãs de Shinobi ainda tanto anseiam.

A dificuldade vai aumentando bem, com modos mais fáceis para aquecimento e definições difíceis que te colocam num perigo de morrer com um único golpe. Não é uma história de ninjas, mas o ritmo e a clareza lembram a essência dos jogos de arcada que os fãs mais antigos de Shinobi ainda recordam.

O meu veredicto: Curto, explosivo e com boa rejogabilidade. Um jogo de tiros retro cheio de tensão que respeita o teu tempo.

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13. Black Myth: Wukong [Melhor jogo semelhante a Shinobi: A Arte da Vingança para combate mítico da próxima geração]

A nossa pontuação 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação Plataformas PS5, Xbox Series X/S, PC Ano de lançamento 2024 Criador(es) Game Science Tempo médio de jogo 53 horas

Este é um RPG de ação espetacular, inspirado na mitologia chinesa. Manobras com o cajado, esquivas e mudanças de forma alimentam longos duelos com criaturas gigantescas. Tem o acabamento e a envergadura de um lançamento de grande escala. As transformações trazem variedade tática, já que um lobo veloz ou um inseto minúsculo podem explorar, esquivar-se ou contra-atacar para além das manobras com o cajado.

Os fãs de jogos do tipo «soulslike» que gostam de perceber os padrões dos inimigos vão ficar viciados num instante. Não é uma história de samurais, mas o ritmo de desafio e vingança parece-te familiar.

Por que é que o escolhemos As transformações acrescentam camadas táticas às lutas contra os chefes, e o mundo é um banquete visual do início ao fim.

Gosto da forma como as arenas enquadram os duelos como peças de teatro, com sinais fáceis de perceber e espaço para contornar e castigar. O mundo estende-se por florestas enevoadas, cavernas de templos, penhascos de montanha e palácios iluminados pela luz da tempestade.

O meu veredicto: Uma aventura grandiosa e exigente, com arte impressionante e combate profundo.

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14. Wanted: Dead [O melhor jogo parecido com o Shinobi: A Arte da Vingança para ação exagerada]

A nossa pontuação 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação, Hack and Slash, Jogo de tiro na terceira pessoa Plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Ano de lançamento 2023 Criador(es) Soleil, 110 Industries Tempo médio de jogo 8 horas

Isto é caótico, mas de uma forma encantadora. Combinas golpes de katana com movimentos finais de tiroteio e mergulhas numa energia ao estilo retro da PS2. Quando tudo encaixa, a sensação é louca e única.

Jogas na pele da Tenente Hannah Stone, limpando andares com cordas de katana, defesas rápidas e rajadas de tiros que mantêm os inimigos atordoados. Os encontros variam entre corredores estreitos e pátios abertos com linhas de atiradores, e aprender a lidar com as combinações de inimigos é mais importante do que as estatísticas puras.

Vem da equipa por trás do Ninja Gaiden, por isso há um toque de intensidade por baixo do estilo. É essencialmente um jogo com um charme um pouco desajeitado, mas com verdadeira profundidade de combate – o teu prazer culpado.

Porque é que o escolhemos? Desorganizado e cheio de estilo, ao estilo da era da PS2. Mistura golpes de katana com tiroteios, criando um ciclo de combate caótico que tem as suas falhas, mas é inesquecível.

É um pouco rudimentar em algumas partes, mas sincero, e essa mistura consegue cativar (a sério, não consigo parar de jogar) assim que te habituas ao ritmo.

O meu veredicto: Imperfeito, barulhento, mas divertido. Vem pela atmosfera, fica pelo combate intenso.

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15. Sifu [O melhor jogo tipo Shinobi: A Arte da Vingança para quem quer dominar o combate corpo a corpo brutal]

A nossa pontuação 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Beat 'em up, Ação Plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch Ano de lançamento 2022 Criador(es) Sloclap Tempo médio de jogo 10 horas

O Sifu é um estudo puro de combate. As defesas e o posicionamento vão acumulando danos até que a defesa do adversário ceda. Cada falha faz-te envelhecer, aumentando o dano à custa da tua saúde. O ciclo ensina através da repetição.

A escolha de armas e os lançamentos por empurrão controlam o espaço, enquanto os contra-ataques castigam sequências excessivas. A apresentação remete para o cinema de kung fu, desde discotecas encheadas de fumo até telhados escorregadios pela chuva, tudo ao som de uma banda sonora intensa.

Por que é que o escolhemos O sistema de envelhecimento faz com que cada morte doa e cada melhoria seja uma descarga de dopamina. A disciplina transforma-se numa história.

Espelha a mentalidade Shinobi de treino e domínio. O Sifu é a melhor forma de afinar os reflexos e ler os ataques com precisão. É difícil encontrar um laboratório para um jogador melhor, e este jogo está ao nível de outros jogos de luta de topo que dão prioridade ao timing.

O meu veredicto: Sem dúvida, um dos sistemas de combate corpo a corpo mais precisos da indústria.

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16. Dishonored 2 [Melhor jogo semelhante a Shinobi: A Arte da Vingança para mortes mágicas na sombra]

A nossa pontuação 7.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação e Aventura, Furtividade Plataformas PS4, Xbox One, PC Ano de lançamento 2016 Criador(es) Arkane Lyon, Bethesda Softworks Tempo médio de jogo 12,5 horas

O Dishonored 2 dá-te um conjunto de poderes e confia na tua criatividade. O «Blink» é um teletransporte curto, o «Domino» liga alvos para que uma ação afete todos, e os níveis são ambientes abertos bem estruturados que recompensam a curiosidade.

Níveis como a Mansão Mecânica e o Distrito da Poeira destacam-se como verdadeiras maravilhas que te ensinam a movimentar-te à medida que exploras. A arte combina tecnologia «whalepunk» com uma nobreza em declínio, conferindo-lhe um peso real. Podes percorrer os percursos sem matar ninguém, optar por assassinatos limpos ou misturar estilos no teu ecrã de jogo em tempo real.

Por que é que o escolhemos Um sandbox de furtividade baseado na liberdade, onde a Domino e os níveis mecânicos te permitem traçar as tuas próprias rotas furtivas, ao estilo shinobi, através de um mundo vivo.

Capta a fantasia do Ninpo de moldar a realidade à tua vontade. A furtividade com sistemas expressivos costuma ser um desastre, mas este jogo está no topo da lista dos melhores jogos para um jogador que incentivam a resolução lúdica de problemas.

O meu veredicto: Um parque de diversões de furtividade onde o planeamento, os poderes e o estilo se juntam.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo parecido com o «Shinobi: A Arte da Vingança»?

O «Sekiro: Shadows Die Twice» é o jogo moderno que mais se assemelha a este, com lutas de espadas baseadas na precisão e duelos letais de shinobi. Para uma sensação clássica de jogo de deslocamento lateral, o «The Messenger» acerta em cheio no estilo retro com muito estilo. Ambas as escolhas valorizam a precisão e a leitura precisa da situação em vez das estatísticas, a ecoar o clássico «Shinobi».

Que tipo de jogo é o Shinobi?

O Shinobi começou por ser um jogo de plataformas e ação em 2D com combate preciso e timing rigoroso. O novo A Arte da Vingança é um reboot moderno com fases tensas e uma pitada de exploração leve entre os encontros. Espera-te a reinícios rápidos, sinais nítidos dos inimigos e sequências de plataformas gratificantes.

O Shinobi está disponível para a PS5?

Sim. O «Shinobi: A Arte da Vingança» vai sair para a PS5 e a PS4, além da Xbox Series X/S, da Xbox One, da Nintendo Switch e do PC. Já saiu uma demo jogável na PlayStation, por isso os utilizadores da PlayStation podem experimentar o jogo antecipadamente. Os planos de lançamento indicam várias regiões, por isso a disponibilidade deve ser ampla.

O Shinobi: A Arte da Vingança é uma sequela?

Não. É um reboot da franquia Shinobi que traz de volta o Joe Musashi com novos gráficos e sistemas modernos, em vez de dar continuidade ao enredo de um título específico anterior. Pensa em novos desenvolvimentos na história, mecânicas atualizadas e uma direção artística arrojada.

Quem está a desenvolver o Shinobi: A Arte da Vingança?

O jogo é desenvolvido pela Lizardcube e publicado pela Sega. A Lizardcube já renovou clássicos como o Streets of Rage 4, e é por isso que muitos fãs estão entusiasmados com o toque do estúdio neste projeto. O seu historial sugere combate fluido e nostalgia.