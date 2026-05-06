Os 20 melhores jogos parecidos com o Anno 117: Pax Romana – Os favoritos dos fãs em 2026
Se estás à procura de jogos parecidos com o Anno 177 Pax: Romana, esta lista vai direto ao que interessa: títulos que combinam a construção de cidades, o comércio e a gestão de impérios que todos nós adoramos.
Como alguém que adora moldar províncias e aperfeiçoar cadeias de produção, conheço a emoção de ver um pequeno posto avançado transformar-se numa potência próspera ao estilo do Império Romano. Por isso, garanto-te que esse mesmo encanto está presente aqui: a satisfação de assumir o controlo, organizar recursos e guiar o teu povo através de novos desafios.
Seja qual for o teu estilo, estes jogos fantásticos oferecem profundidade estratégica, decisões inovadoras e muito espaço para fazeres crescer o teu próximo império.
Jump to:
As nossas melhores escolhas para jogos semelhantes ao Anno 117: Pax Romana
Antes de mergulhares na lista completa, eis os três títulos que, na minha experiência, captam melhor do que qualquer outro essa mistura de planeamento, estratégia e transformação de povoações num império próspero:
-
Tropico 6 2019Uma mistura perspicaz de intriga política, proeza económica e gestão de uma cidade-ilha. As suas cadeias de produção flexíveis e as decisões constantes tornam-no perfeito se quiseres novos desafios para além das clássicas províncias romanas.
-
Cities: Skylines 2015Um jogo moderno de construção de cidades que recompensa os layouts inteligentes e o planeamento a longo prazo. Ver a tua cidade ganhar vida torna-o num dos jogos verdadeiramente fantásticos para quem adora criar e aperfeiçoar sistemas urbanos.
-
Banished 2014Uma experiência desafiante de construção de cidades, onde cada recurso conta e a vida do teu povo está sempre em risco. Perfeito para fãs de jogos semelhantes que exigem um planeamento cuidadoso desde a primeira cabana.
Estes três já são escolhas de primeira linha, mas continua a descer a página, pois a lista completa traz ainda mais profundidade, variedade e mundos para explorar.
Os 20 melhores jogos semelhantes ao Anno 117: Pax Romana – Escolhas estratégicas
Prepara-te para mergulhar mais fundo na construção de cidades ricas, em batalhas terrestres difíceis, na expansão do teu império e na criação de novas províncias. Esta lista completa tem muito para te manter viciado. Quantos destes jogos semelhantes ao Anno 117: Pax Romana já jogaste?
1. Tropico 6 [O melhor jogo de construção de cidades com temática político-económica]
|A nossa pontuação
10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Política-economia / construção de cidades
|Plataformas
|PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One, Switch
|Ano de lançamento
|2019
|Criador(es)
|Limbic Entertainment (desenvolvedora), Kalypso Media (editora)
|Tempo médio de jogo
|30–100 h
|Ideal para
|Fãs de jogos de expansão de impérios, estratégia económica e gestão de ilhas
|O que gostei
|Estrutura do arquipélago + mecânicas políticas bem-humoradas
No Tropico 6, metes-te na pele de El Presidente e geres a tua própria nação insular (ou melhor, um arquipélago), conciliando infraestruturas, economia, diplomacia e até poder militar. Isso mantém cada sessão dinâmica, permitindo-te criar uma nação moldada pelas tuas escolhas, pelo teu estilo de liderança e pela direção que queres que o seu futuro siga.
A estética visual do jogo é colorida, satírica e animada. Vais construir pontes entre ilhas, organizar o comércio, emitir decretos e, por vezes, organizar incursões para conquistar as maravilhas do mundo.
A capacidade de te expandires pelas ilhas, fazeres incursões estratégicas e governares com ferramentas tanto políticas como económicas dá ao Tropico 6 um toque único. Se procuras um jogo de construção que valorize tanto as habilidades diplomáticas como a proeza económica, este é mesmo o ideal.
Uma coisa que se destaca é a forma como te permite liderar uma potência emergente ao estilo do Império Romano (sem os romanos) por ilhas tropicais, combinando humor com sistemas estratégicos profundos.
O meu veredicto: Se adoras combinar a criação de cidades em ilhas com manobras políticas de alto risco e um crescimento a longo prazo ao estilo de um império, o Tropico 6 é obrigatório. É divertido, profundo e mantém-te constantemente a decidir entre progresso, poder e popularidade.
GAMES LIKE TROPICO
O que dizem os jogadores?
2. Cities: Skylines [Melhor Simulador de Gestão Urbana Moderna]
|A nossa pontuação
9.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Simulador de construção de cidades / gestão urbana
|Plataformas
|PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch
|Ano de lançamento
|2015
|Criador(es)
|Colossal Order (desenvolvedora), Paradox Interactive (editora)
|Tempo médio de jogo
|40–200 h
|Ideal para
|Jogadores que querem criar cidades grandes, complexas e realistas
|O que eu gostei
|Zoneamento flexível, ferramentas de transporte abrangentes, suporte a mods
O Cities: Skylines pega naquela satisfação familiar que sentes em jogos como o Anno 117: Pax Romana e transforma-a num sandbox contemporâneo, onde cada decisão define como os teus trabalhadores vivem e se deslocam. Em vez de guiares uma província pela era dos impérios, estás a construir uma metrópole moderna, ajustando o zoneamento, o fluxo de tráfego e os serviços públicos em todo o território que ocupas.
À medida que os bairros crescem, o jogo leva-te a equilibrar serviços e a aperfeiçoar o tráfego, com espaço para experimentares através de layouts inspirados na natureza, em Roma ou até na revolução industrial. A sua enorme comunidade de mods permite-te criar cidades detalhadas, testar políticas e adicionar novas ferramentas, enquanto o apoio contínuo e os sistemas de investigação adicionais mantêm o jogo sempre atualizado.
O Cities: Skylines destaca-se por te permitir criar cidades enormes e cheias de vida com um nível de detalhe impressionante. A profundidade das políticas, as ferramentas de transporte e a flexibilidade de modding conferem-lhe o peso estratégico que os fãs esperam de jogos de construção ao estilo «empire».
Ver personagens minúsculas a movimentarem-se por bairros movimentados faz com que cada escolha pareça significativa, e é fácil ajustar os projetos assim que te ocorre uma rota melhor.
O meu veredicto: Se adoras ver uma metrópole a surgir de um terreno vazio, o Cities: Skylines oferece a mesma satisfação estratégica que obténs no Anno 117: Pax Romana, só que reimaginada através de uma perspetiva urbana e moderna.
GAMES LIKE CITIES: SKYLINES
O que dizem os jogadores?
3. Banished [Melhor simulação de sobrevivência em condições adversas]
|A nossa pontuação
9.6
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Simulação de sobrevivência e construção de povoados / estratégia
|Plataformas
|PC
|Ano de lançamento
|2014
|Criador(es)
|Shining Rock Software (desenvolvedora e editora)
|Tempo médio de jogo
|20–80 h
|Ideal para
|Jogadores que gostam de microgestão, realismo e ciclos de sobrevivência exigentes
|O que gostei
|Gestão brutal de recursos, sistema de envelhecimento da família, pressão sazonal
O Banished parece o oposto de um triunfo romano: em vez de te deleitares com a glória de um imperador, estás apenas a tentar manter uma pequena aldeia viva o tempo suficiente para veres mais uma estação. É um jogo de construção de cidades em pequena escala, quase de fantasia sombria, onde a fome, o frio e tempestades inoportunas podem destruir tudo aquilo por que trabalhaste. E, sinceramente, isso é parte do que o torna viciante.
Lideras um punhado de exilados que têm de sobreviver usando tudo o que conseguirem reunir. Não há combate direto nem sistema militar; os teus verdadeiros inimigos são o inverno, a escassez de recursos e aquele momento em que percebes que todos os teus trabalhadores envelheceram ao mesmo tempo. Cada aldeão tem um ciclo de vida, formam-se famílias, as crianças crescem e, se morrerem demasiados idosos de uma só vez… bem, vais ver o que acontece em breve.
O Banished destaca-se porque todos os recursos são importantes. O seu sistema de envelhecimento, a escassez de mão-de-obra e as tensões sazonais fazem dele um jogo de construção com foco na sobrevivência, com funcionalidades que nenhum outro jogo semelhante consegue reproduzir com tanta precisão.
A interface minimalista permite-te jogar com facilidade, manter as tuas cadeias de abastecimento bem organizadas e reagir rapidamente quando as coisas correm mal.
O meu veredicto: Se gostas de liderar uma comunidade vulnerável e de superar condições brutais, o Banished capta na perfeição aquela sensação de «sobrevivência acima de tudo» que adoras no Anno 117: Pax Romana, só que com riscos ainda maiores e sem qualquer piedade.
GAMES LIKE BANISHED
O que dizem os jogadores?
4. Frostpunk [O melhor desafio de construção de cidades com foco na moral e na sobrevivência]
|A nossa pontuação
9.5
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Estratégia de sobrevivência / gestão de sociedade
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One
|Ano de lançamento
|2018
|Criador(es)
|11 bit studios (desenvolvedor e editor)
|Tempo médio de jogo
|20–60 h
|Ideal para
|Jogadores que gostam de decisões difíceis, sobrevivência em climas frios e dilemas morais
|O que gostei
|Sistema jurídico, atmosfera, pressão desesperada pela obtenção de recursos
O Frostpunk atira-te para um mundo gelado onde o teu povo só sobreviverá se estiveres disposto a tomar decisões brutais. Jogas na pele do líder do último povoado da era industrial, criando leis que influenciam diretamente a vida quotidiana (trabalho infantil, turnos prolongados, castigos severos), cada uma com consequências que vais sentir de imediato.
A estética é sombria e impressionante: tempestades de neve a engolir edifícios, trabalhadores amontoados junto ao gerador e aquela sensação constante de que uma única decisão errada vai derrubar tudo. Gerir os níveis de calor, o abastecimento de carvão, a produção de alimentos e a esperança dos cidadãos torna-se uma luta constante contra o frio, em vez de contra qualquer inimigo tradicional.
O «k» destaca-se pela forma como as tuas escolhas morais remodelam a sociedade. Nenhum outro jogo de sobrevivência une a elaboração de leis, a escassez de recursos e as consequências narrativas de forma tão eficaz.
O que mantém a tensão alta é o facto de cada cenário introduzir novos elementos que te levam ao limite, o que faz deste um dos jogos de construção de cidades mais interessantes que tens de experimentar. O meu veredicto: se gostas de guiar pessoas por situações impossíveis e de tomar decisões que vais repassar na tua cabeça mais tarde, o Frostpunk oferece uma experiência de sobrevivência cativante que te marca mais do que a maioria dos jogos de estratégia.
GAMES LIKE FROSTPUNK
O que dizem os jogadores?
5. They Are Billions [O melhor jogo de construção de bases pós-apocalíptico com combate estratégico]
|A nossa pontuação
9.4
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|RTS / jogo de sobrevivência e construção de bases
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One
|Ano de lançamento
|2019
|Criador(es)
|Numantian Games (desenvolvedora e editora)
|Tempo médio de jogo
|30–120 h
|Ideal para
|Jogadores que gostam de definições de defesa difíceis e pressão constante
|O que eu gostei
|Construção de muros, estratégia de pontos de estrangulamento, tensão crescente
O «They Are Billions» atira-te para um mundo invadido por hordas de infectados, onde cada sessão parece uma batalha pela sobrevivência contra todas as probabilidades. Jogas na pele do líder de uma colónia frágil, expandindo a tua base enquanto te preparas para a próxima onda.
O ambiente é steampunk e sombrio, quase como um imperador a tentar manter a ordem enquanto o mundo arde. A tua equipa reúne recursos, constrói defesas e reforça as muralhas antes que um único erro destrua tudo.
O jogo obriga-te a lutar de forma mais inteligente, não mais agressiva. Otimizar pontos estratégicos, melhorar as tropas e saber exatamente quando promover novas unidades confere-lhe uma profundidade que poucos jogos de estratégia em tempo real (RTS) conseguem igualar.
O que te mantém mesmo viciado é a tensão: mapas gerados aleatoriamente, enxames repentinos e aquela sensação assustadora de que uma única falha pode destruir tudo. Assim que os infetados conseguem passar por um ponto fraco, a colónia desmorona-se rapidamente e começas logo a planear a próxima tentativa. É o tipo de pressão que faz com que cada jogada pareça nova e genuinamente emocionante.
O meu veredicto: Se adoras a pressão estratégica e ver uma base crescer ou cair com base em cada pequena decisão, o «They Are Billions» dá-te aquela descarga de adrenalina que nenhum outro RTS de sobrevivência consegue igualar.
GAMES LIKE THEY ARE BILLIONS
O que dizem os jogadores?
6. Surviving Mars [A melhor experiência de gestão de colónias de ficção científica]
|A nossa pontuação
9.2
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Simulação de colónia de ficção científica / estratégia de gestão
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One
|Ano de lançamento
|2018
|Criador(es)
|Haemimont Games (desenvolvedora), Paradox Interactive (editora)
|Tempo médio de jogo
|30–150 h
|Ideal para
|Jogadores que gostam de logística, evolução tecnológica e planeamento a longo prazo
|O que gostei
|Cadeias de suporte à vida, disposição das cúpulas, automação dos rovers
O «Surviving Mars» coloca-te no Planeta Vermelho com nada mais do que drones, cúpulas e uma necessidade desesperada de manter toda a gente viva. Em vez de construíres uma província como na Roma Antiga, estás basicamente a agir como um governador futurista, a gerir o oxigénio, a água, a energia e a saúde mental dos colonos que cedem sob pressão.
O ambiente é simples, com um toque de ficção científica retro, com cúpulas coloridas a brilhar à noite e rovers a correr de um lado para o outro como uma pequena equipa a tratar do trabalho pesado.
A combinação de logística de suporte à vida, árvores de investigação e gestão de riscos faz deste um dos simuladores de colónia mais inteligentes que há, especialmente para jogadores que adoram uma jogabilidade sistémica profunda sem se sentirem sobrecarregados. E também se encaixa perfeitamente entre os melhores jogos de ficção científica, se gostares de estratégia com um pouco de atmosfera e planeamento a longo prazo.
O que mantém o jogo envolvente é a forma como cada avanço tecnológico altera subtilmente a tua estratégia. Uma descoberta pode levar à automatização total, outra muda completamente o fluxo de recursos. Quer optes por um modo totalmente livre ou sigas os mistérios da história, o ritmo mantém-se sempre fresco.
O meu veredicto: Se gostas de expandir cuidadosamente uma colónia enquanto lutas contra as condições brutais de Marte, o «Surviving Mars» oferece uma mistura satisfatória de estrutura, descoberta e sobrevivência de ficção científica.
GAMES LIKE SURVIVING MARS
O que dizem os jogadores?
7. Planetbase [Melhor simulação de colonização planetária centrada nos recursos]
|A nossa pontuação
9
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Simulação de colónia de ficção científica / gestão de recursos
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One
|Ano de lançamento
|2015
|Criador(es)
|Madruga Works (desenvolvedora e editora)
|Tempo médio de jogo
|15–50 h
|Ideal para
|Jogadores que gostam de logística rigorosa, pressão de sobrevivência e objetivos de expansão bem definidos
|O que gostei
|Ciclos de suporte à vida, sistema de priorização, bases modulares bem organizadas
O Planetbase coloca-te no comando de um pequeno posto avançado fora do planeta, onde cada gerador de oxigénio, painel solar e refeição conta. Não é o lançamento mais recente do género, mas continua a ser um dos ciclos de sobrevivência e gestão mais bem estruturados que existem.
Guias os teus colonos enquanto constroem módulos, automatizam tarefas e expandem a base, enquanto o planeta te ataca com tempestades de areia, secas e noites rigorosas. Às vezes, parece que é o próprio ambiente que decide se te poupa ou não, quase como se os deuses do planeta estivessem a atirar uma moeda ao ar.
O Planetbase destaca-se pelos seus ciclos de recursos rigorosos e pelo sistema de planeamento inteligente. Poucos jogos de colónias fazem com que a eficiência pareça tão gratificante sem sobrecarregar o jogador.
À medida que avanças, surgem objetivos a meio do jogo (produção de plástico, robótica, instalações de mineração) e a tua tripulação transforma-se naturalmente numa força de trabalho totalmente funcional. É simples no início, mas tem profundidade suficiente para manter as coisas interessantes à medida que a tua base se expande.
O meu veredicto: Quem gosta de jogos de construção com foco na sobrevivência, onde cada recurso conta, vai achar o Planetbase incrivelmente gratificante. É uma experiência de gestão de ficção científica bem intensa, onde cada expansão dá mesmo a sensação de ter sido conquistada.
GAMES LIKE PLANETBASE
O que dizem os jogadores?
8. Humankind [Melhor estratégia de construção cultural à escala de civilização]
|A nossa pontuação
8.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Estratégia 4X / construção de império
|Plataformas
|PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One
|Ano de lançamento
|2021
|Criador(es)
|Amplitude Studios (desenvolvedora), SEGA (editora)
|Tempo médio de jogo
|40–200 h
|Ideal para
|Jogadores que gostam de planeamento a longo prazo, de moldar uma cultura e de estratégia global
|O que gostei
|A evolução das eras, o sistema de fusão cultural e a estrutura flexível de cidades e regiões
Em vez de te colocar numa civilização fixa, o Humankind dá-te uma ecrã em branco onde o teu povo evolui ao longo das eras. Sempre que entras numa nova era, escolhes uma cultura diferente: egípcios numa jogada, romanos na seguinte e, depois, algo completamente diferente.
A diversão está em ver como as tuas escolhas remodelam toda a direção da tua civilização sempre que entras numa nova era. Vais expandir regiões, gerir a influência, orientar a tua população e decidir como a tua sociedade se desenvolve, tanto visualmente como em termos de mecânica de jogo.
O Humankind é um dos melhores jogos de estratégia, graças à sua mecânica de fusão cultural, que te permite construir uma civilização que parece genuinamente única em cada jogada. É perfeito para jogadores que gostam da progressão por eras, mas querem mais controlo sobre a identidade e a direção.
O estilo artístico combina uma interface de utilizador moderna e simples com terrenos acolhedores e pintados, tornando os mapas enormes fáceis de perceber à medida que o teu território cresce.
O meu veredicto: Este jogo é ideal para fãs de estratégia que querem tomar decisões à escala de uma civilização sem ficarem limitados a uma única cultura predefinida. As suas mudanças de era mantêm cada campanha fresca e cheia de surpresas.
GAMES LIKE HUMANKIND
O que dizem os jogadores?
9. Faraó: Uma Nova Era [Melhor jogo de construção de cidades de impérios antigos]
|A nossa pontuação
8.6
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Jogo de construção de cidades históricas / estratégia de gestão
|Plataformas
|PC
|Ano de lançamento
|2023 (remake)
|Criador(es)
|Triskell Interactive (desenvolvedora), Dotemu (editora)
|Tempo médio de jogo
|30–120 h
|Ideal para
|Jogadores que procuram sistemas complexos, um estilo histórico e mecânicas clássicas de gestão
|O que gostei
|Construção de monumentos, produção baseada no Nilo, sistemas de serviços em camadas
O «Faraó: Uma Nova Era» dá nova vida a um dos jogos de gestão do Antigo Egito mais icónicos, com um visual moderno e clean e a mesma profundidade que fez do original um clássico. Neste jogo, vais moldar províncias egípcias inteiras, gerir a irrigação, alimentar o teu povo e desenvolver bairros que evoluem por diferentes níveis sociais.
O estilo visual é luminoso e pintado à mão, e ver o Nilo transbordar todos os anos continua a ser incrivelmente gratificante.
Esta nova versão mantém as complexas cadeias de abastecimento, os serviços distritais e a construção de monumentos que os fãs adoravam, ao mesmo tempo que torna tudo mais fluido e fácil de perceber. É fiel ao original, bem trabalhada e perfeita para jogadores que gostam de gestão histórica complexa.
À medida que avanças na campanha, cada cenário leva-te a aperfeiçoar os planos, equilibrar recursos e conciliar necessidades culturais, como entretenimento e religião. O ritmo mantém-te envolvido sem te sobrecarregar, e cada monumento concluído parece uma verdadeira conquista.
O meu veredicto: «Faraó: Uma Nova Era» é uma excelente escolha para os fãs de estratégia que gostam de gestão histórica com muitos elementos em movimento. É uma experiência clássica renovada para os jogadores modernos, sem perder o que a tornava fantástica.
O que dizem os jogadores?
10. Crusader Kings III [Melhor Simulador de Grande Estratégia Medieval e Dinastias]
|A nossa pontuação
8.5
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Grande estratégia / simulação de dinastia
|Plataformas
|PC, PS5, Xbox Series X|S
|Ano de lançamento
|2020
|Criador(es)
|Paradox Development Studio (desenvolvedora), Paradox Interactive (editora)
|Tempo médio de jogo
|50–300 h
|Ideal para
|Jogadores que gostam de intrigas políticas, RPG e estratégia de longo prazo
|O que gostei
|A narrativa dinástica, a política dos vassalos, a profundidade dos eventos
O que faz o Crusader Kings III destacar-se logo à primeira vista é a forma como trata o poder: não como algo que comandas, mas como algo que negocias ao longo de gerações. Gerir o poder transforma-se rapidamente num ato de equilíbrio entre herdeiros ambiciosos, vassalos intrigantes e casamentos que criam mais problemas do que resolvem. As alianças surgem e desmoronam-se com um único deslize na corte, e o mapa-mundo com um toque pictórico dá a cada reino o seu próprio carácter à medida que a tua influência se estende por vastas províncias.
A mistura de uma narrativa centrada nas personagens com mecânicas políticas profundas torna o CK3 diferente de qualquer outro jogo de grande estratégia. As decisões têm consequências, e o drama que surge é infinitamente rejogável.
A tua dinastia pode ascender com algumas decisões inteligentes ou desmoronar-se quando um herdeiro adquire maus hábitos. Essa mistura de intriga e jogabilidade económica leve torna cada jogada imprevisível.
O meu veredicto: Sobre o Crusader Kings III é perfeito para os fãs de estratégia que procuram uma narrativa a longo prazo combinada com profundidade política. Cada jogada transforma-se numa saga medieval repleta de surpresas.
GAMES LIKE CRUSADER KINGS III
O que dizem os jogadores?
11. Civilization VI, de Sid Meier [O melhor jogo 4X de construção de impérios por turnos]
|A nossa pontuação
8.4
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Estratégia 4X por turnos
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS
|Ano de lançamento
|2016
|Criador(es)
|Firaxis Games (desenvolvedora), 2K (editora)
|Tempo médio de jogo
|50–300 h
|Ideal para
|Jogadores que gostam de controlar um império a nível macro ao longo das eras
|O que gostei
|Políticas flexíveis, árvores tecnológicas detalhadas, rejogabilidade infinita
O Civilization VI coloca-te num mapa novo e deixa-te guiar uma facção desde a era antiga até ao futuro distante. Em vez de veres um povoado a crescer em tempo real, como no Anno 117: Pax Romana, aqui cada escolha molda o panorama geral, desde a diplomacia e a cultura até às decisões militares e à forma como o teu povo vive à medida que as tuas províncias crescem.
As árvores tecnológicas e cívicas permitem-te moldar a tua identidade à medida que jogas, e o estilo artístico simples torna cada região imediatamente reconhecível. E o ritmo por turnos dá-te espaço para pensar com antecedência, especialmente ao planear rotas de abastecimento ou gerir fronteiras com vizinhos agressivos que preferem lutar a dialogar.
O Civilization VI destaca-se por proporcionar esse controlo do «quadro geral». A progressão por eras, as políticas flexíveis e a enorme capacidade de rejogabilidade tornam-no perfeito para jogadores que adoram estratégia com consequências a longo prazo, e é também uma excelente escolha para quem gosta de jogos de estratégia por turnos com espaço para pensar bem em cada jogada.
Mods, cenários e habilidades únicas das civilizações mantêm o jogo sempre atual, mesmo anos depois do lançamento da última versão.
O meu veredicto: O Civilization VI brilha quando queres ter controlo total sobre a própria história, permitindo-te desenvolver culturas, construir alianças e guiar o teu povo ao longo dos séculos com escolhas que realmente fazem a diferença.
GAMES LIKE CIVILIZATION
O que dizem os jogadores?
12. Reinos e Castelos [O melhor e mais encantador jogo de construção de povoações medievais]
|A nossa pontuação
8.2
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Jogo de construção de cidades medievais / simulação de defesa leve
|Plataformas
|PC, Mac, Linux, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5
|Ano de lançamento
|2017 (PC), 2023–2024 (consolas)
|Criador(es)
|Lion Shield (desenvolvedor e editor), BlitWorks (editor para consolas)
|Tempo médio de jogo
|10–40 h
|Ideal para
|Jogadores que procuram um jogo de construção medieval acolhedor, com incursões e dragões
|O que gostei
|Ferramentas de layout simples, a emoção divertida da defesa de torres
Ó Reinos e Castelos começa com uma pequena aldeia, uma fortaleza e trabalhadores suficientes para dar início às coisas. A partir daí, vais moldando gradualmente um reino medieval próspero, construindo casas, quintas, celeiros, torres e muralhas, enquanto os teus camponeses se afanam ao longo das estações do ano em tempo real.
À medida que o teu povoado cresce, os problemas começam a surgir. Os vikings atacam os pontos fracos, os dragões queimam tudo o que te esqueceste de proteger e algum que outro desastre mantém-te em alerta. Mas nada parece demasiado difícil, apenas te incentiva a reforçar as defesas e a repensar alguns layouts.
O «Reinos e Castelos» merece o seu lugar graças à forma como combina de maneira harmoniosa a acessibilidade com uma jogabilidade estratégica inteligente. As ameaças crescentes dão-te uma sensação de progressão, os esquemas de defesa são realmente importantes e o encantador visual voxel facilita a leitura de todo o mapa, mesmo quando a ação fica agitada.
Assim que te habituares ao ritmo de reforçar muralhas, abastecer-te de itens essenciais e ajustar a tua disposição à medida que surgem novas ameaças, o jogo torna-se surpreendentemente cativante, fácil de jogar para descontrair, mas gratificante o suficiente para te manter a experimentar durante horas.
O meu veredicto: Se gostas da dinâmica estratégica de jogos como o Anno 177: Pax Romana, mas queres algo mais descontraído e encantador, o Reinos e Castelos é uma alternativa medieval acolhedora com uma jogabilidade defensiva gratificante.
O que dizem os jogadores?
13. Aven Colony [O melhor jogo de construção de colónias em planetas alienígenas]
|A nossa pontuação
8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Simulação de gestão de ficção científica / construção de colónias
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One
|Ano de lançamento
|2017
|Criador(es)
|Mothership Entertainment (desenvolvedora), Team17 (editora)
|Tempo médio de jogo
|15–60 h
|Ideal para
|Jogadores que procuram um jogo de construção de ficção científica bem estruturado, com perigos e progressão
|O que gostei
|Biomas envolventes, curva de dificuldade equilibrada
O Aven Colony leva-te diretamente para um mundo alienígena onde o ar não é respirável, as plantas brilham à noite e o próprio terreno parece hostil. A tua missão é desenvolver um posto avançado funcional, gerindo energia, qualidade do ar, redes de água, produção de alimentos e moral, tudo em tempo real. Começa de forma suave, quase como uma pequena demo concebida para te fazeres à ideia, mas assim que chegares às regiões mais avançadas, vais ter de lidar com esporos, tempestades tóxicas, noites geladas e outras peculiaridades planetárias.
À medida que te expandes, desbloqueias módulos especializados através da investigação: centrais geotérmicas, centros de drones, centros de RV, refinarias químicas… cada um deles a levar a tua estrutura industrial numa nova direção.
O Aven Colony destaca-se pela forma como combina de maneira harmoniosa sistemas de sobrevivência com infraestruturas futuristas. A ecologia alienígena obriga-te a tomar decisões inteligentes, a árvore de investigação molda o teu crescimento a longo prazo e cada bioma é suficientemente distinto para te manter a experimentar.
As missões da campanha guiam-te por biomas mais complicados com objetivos claros, enquanto o modo sandbox te permite construir à vontade, sem aquela expansão desenfreada ao estilo da Ubisoft.
O meu veredicto: Se gostas da lógica ao estilo Anno, mas queres vivê-la num mundo mais estranho e atmosférico, o Aven Colony é uma excelente escolha: bem estruturado, com um visual fantástico e sempre cativante, sem te parecer demasiado complicado.
GAMES LIKE AVEN COLONY
O que dizem os jogadores?
14. The Settlers 7: Caminhos para um Reino 2010 [O melhor jogo de construção medieval focado no comércio]
|A nossa pontuação
7.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Jogo de construção e estratégia medieval com expansão tática
|Plataformas
|PC
|Ano de lançamento
|2010
|Criador(es)
|Blue Byte (desenvolvedora), Ubisoft (editora)
|Tempo médio de jogo
|20–100 h
|Ideal para
|Jogadores que gostam de gestão estratégica de recursos e estilos de jogo flexíveis
|O que gostei
|Cadeias de produção em camadas, controlo de território gratificante
O The Settlers 7 leva-te a um mundo medieval colorido, onde cada pequena oficina, moinho e comboio se integra numa rede de produção maior. Em vez de teres de lidar com demónios ou forças fantásticas, tudo se baseia num planeamento inteligente: transportar mercadorias de forma eficiente, escolher quais as regiões a conquistar e decidir como queres que a tua facção cresça.
Podes escolher um caminho estratégico (económico, tecnológico ou militar) que muda completamente a forma como constróis e te expandes. Os teus layouts influenciam mesmo o desenrolar das batalhas, e a campanha ensina o básico a um ritmo constante antes de te lançares em escaramuças ou no modo multijogador, onde a rejogabilidade ganha mesmo vida.
O The Settlers 7 destaca-se pela forma como os seus ciclos de produção estão intimamente ligados ao controlo do território. O teu layout afeta mesmo a força de combate, e os diferentes caminhos estratégicos fazem com que cada partida pareça nova.
O estilo visual é alegre e quase parece um jogo de tabuleiro, o que facilita perceber o que se passa à medida que a tua rede se expande.
O meu veredicto: Se gostas de jogos de estratégia em que a gestão inteligente dos recursos e as escolhas de território determinam quem ganha, o The Settlers 7 continua a ser uma das opções medievais mais gratificantes que há.
O que dizem os jogadores?
15. Port Royale 3 [Melhor jogo de estratégia económica e comercial das Caraíbas]
|A nossa pontuação
7.6
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Simulação de gestão nas Caraíbas / estratégia naval
|Plataformas
|PC, PS3, Xbox 360
|Ano de lançamento
|2012
|Criador(es)
|Gaming Minds Studios (desenvolvedora), Kalypso Media (editora)
|Tempo médio de jogo
|20–120 h
|Ideal para
|Jogadores que gostam de gerir rotas, frotas e crescimento a longo prazo
|O que eu gostei
|Controlo de comboios, redes comerciais flexíveis
O que faz com que o Port Royale 3 se destaque logo à primeira vista é a sensação de vida que o seu mapa das Caraíbas transmite. Cada porto tem os seus próprios níveis de abastecimento, necessidades e preços, por isso transportar mercadorias não é só uma questão de lucro, torna-se toda uma dimensão estratégica em que o momento certo é tão importante quanto a própria carga.
Vais desenvolver cidades através de plantações, oficinas e linhas de produção, tudo isto enquanto navegas entre elas com comboios que personalizas navio a navio.
O Port Royale 3 merece o seu lugar graças à forma como combina de forma harmoniosa a estratégia de comboios com um mercado caribenho dinâmico. As flutuações de preços, os mares agitados e a especialização das cidades fazem com que cada viagem seja diferente.
Os mares também não estão tranquilos. Piratas, corsários e nações rivais podem perturbar as tuas rotas, o que acrescenta um pouco de tensão. É estratégico sem ser stressante, e as batalhas navais dão um verdadeiro sentido às melhorias da tua frota.
O meu veredicto: Ótima escolha se gostas de construir redes, ajustar frotas e ver a tua influência a espalhar-se pelo Caribe. Mantém um ótimo equilíbrio entre profundidade e facilidade, dando-te muito para gerir sem nunca parecer pesado.
O que dizem os jogadores?
16. SimCity 4 (Deluxe) [O melhor jogo clássico de construção de cidades em modo sandbox]
|A nossa pontuação
7.5
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Simulação urbana / jogo de gestão tipo sandbox
|Plataformas
|PC, Mac
|Ano de lançamento
|2003
|Criador(es)
|Maxis (desenvolvedora), Electronic Arts (editora)
|Tempo médio de jogo
|40–200 h
|Ideal para
|Jogadores que gostam de sistemas complexos e de experimentar coisas a longo prazo
|O que gostei
|A profundidade dos transportes, a progressão a longo prazo
O SimCity 4 lança-te numa região enorme, onde cada mapa pode transformar-se num grande centro urbano, tudo ligado por autoestradas, caminhos-de-ferro e serviços públicos. Passas o tempo a moldar bairros, a ajustar o zoneamento, a gerir a energia e a água e a ver, aos poucos, os padrões de tráfego a mudarem à medida que a população cresce.
À medida que te expandes por diferentes quadrados, cada área desenvolve a sua própria personalidade, desde aglomerados industriais a centros urbanos densos e zonas suburbanas mais tranquilas, criando uma região que parece ter sido feita à mão. É o tipo de jogo em que um pequeno ajuste no fluxo de tráfego pode mudar a atmosfera de um bairro inteiro, e é exatamente por isso que continua a ser relevante até hoje.
As funcionalidades em camadas do jogo, as ferramentas de transporte variadas e as ligações industriais surpreendentemente complexas fazem dele um dos jogos sandbox mais flexíveis de sempre. Junte a isso a enorme comunidade de mods e torna-se uma fonte inesgotável de jogabilidade.
O estilo visual é limpo e intuitivo, e a Edição Deluxe traz cenários adicionais que te desafiam com objetivos específicos, sem deixar de te permitir experimentar ao teu próprio ritmo. E se adoras este tipo de simulação urbana, vale a pena dar uma vista de olhos a alguns dos melhores jogos semelhantes ao SimCity para encontrares sandboxes ainda mais focados na gestão.
O meu veredicto: Ideal para jogadores que adoram mexer nas coisas, equilibrar infraestruturas e, aos poucos, construir algo grandioso ao longo do tempo. Poucos clássicos ainda funcionam tão bem.
O que dizem os jogadores?
17. Tropico 5 [O melhor simulador de ditador com progressão histórica]
|A nossa pontuação
7.4
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Simulação de ditador / gestão histórica
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox 360, Xbox One
|Ano de lançamento
|2014
|Criador(es)
|Haemimont Games (desenvolvedora), Kalypso Media (editora)
|Tempo médio de jogo
|20–80 h
|Ideal para
|Jogadores que gostam de política, desenvolvimento a longo prazo e um ambiente humorístico de ditadura
|O que eu gostei
|Mudanças de época, linhas de produção flexíveis
O Tropico 5 volta a colocar-te na pele de El Presidente, mas desta vez a tua dinastia estende-se por várias épocas históricas. Começas pequeno e, aos poucos, evoluis para uma potência moderna, desbloqueando novos edifícios, melhorias tecnológicas e sistemas políticos pelo caminho. E tudo isto tem aquele charme característico do Tropico: paisagens ensolaradas, arquitetura colorida e cidadãos que não têm medo de reclamar quando os pressionas demais.
À medida que expandes o teu território, tens de gerir exportações, turismo, potências estrangeiras, rebeliões e a revolta ocasional que mantém as coisas interessantes. E também oferece aquele tipo de progressão flexível e aberta que encontras em muitos dos melhores jogos sandbox.
O Tropico 5 merece o seu lugar pela forma como consegue ligar a evolução das épocas às decisões estratégicas. As camadas políticas, as especializações industriais e a tecnologia em evolução dão a cada fase um ritmo diferente, e a opção de jogar em modo cooperativo ou competitivo aumenta imenso a vontade de voltar a jogar.
Assim que as tuas indústrias estiverem a funcionar a todo o vapor e os teus conselheiros deixarem de se queixar da escassez, o jogo torna-se uma mistura divertida de política, planeamento a longo prazo e caos descontraído.
O meu veredicto: Uma excelente escolha se gostas de moldar uma nação ao longo de séculos e de misturar humor com gestão estratégica. O Tropico 5 dá-te imenso para ajustar sem nunca te parecer demasiado complicado.
GAMES LIKE TROPICO
O que dizem os jogadores?
18. Age of Empires II: Edição Definitiva [O melhor RTS clássico histórico de construção de impérios]
|A nossa pontuação
7.2
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|RTS histórico / expansão de império
|Plataformas
|PC, Xbox One, Xbox Series X|S informar
|Ano de lançamento
|2019 (Edição Definitiva)
|Criador(es)
|Forgotten Empires (desenvolvedora), Xbox Game Studios (editora)
|Tempo médio de jogo
|40–200 h
|Ideal para
|Jogadores que procuram estratégia RTS clássica com desenvolvimento a longo prazo
|O que gostei
|Progressão suave entre as eras, estilos de jogo variados para cada civilização
O Age of Empires II: Edição Definitiva traz de volta uma das experiências de RTS mais adoradas de sempre. Começas na Idade das Trevas com apenas um punhado de aldeões e, depois, vais expandindo lentamente o teu território enquanto recolhes madeira, comida, ouro e pedra sob pressão constante.
Cada civilização tem as suas próprias unidades e percursos tecnológicos, por isso, descobrir a combinação certa entre micro e macro torna-se parte da diversão. Algumas apostam em ataques rápidos de cavalaria, outras contam com arqueiros fortes e algumas recompensam os jogadores que gostam de gerir cadeias de produção bem organizadas enquanto lidam com ameaças iniciais.
O AoE2 combina combates intensos de RTS com uma gestão de recursos aprofundada. A progressão das eras, a variedade de civilizações e os controlos aperfeiçoados fazem com que cada partida pareça diferente, quer sejas um jogador casual ou alguém que otimiza cada segundo ao máximo.
Os gráficos atualizados dão vida aos mapas medievais com cores vibrantes, e a reformulação do áudio confere às batalhas um peso que nunca tiveram nas versões anteriores. Por isso, para muitos fãs de RTS, continua a ser o melhor jogo da série Age of Empires para aprender, dominar e manter instalado para sempre.
O meu veredicto: Uma excelente escolha se quiseres um RTS clássico que ainda hoje se mantém atual. O Age of Empires II: DE eu oferece-te liberdade estratégica, batalhas em ritmo acelerado e imensa capacidade de rejogabilidade.
GAMES LIKE AGE OF EMPIRES
O que dizem os jogadores?
19. Sobreviver às consequências [O melhor jogo de gestão de sobrevivência numa colónia pós-colapso]
|A nossa pontuação
7
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Simulação de gestão de colónia pós-apocalíptica / sobrevivência
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch
|Ano de lançamento
|2021
|Criador(es)
|Iceflake Studios (desenvolvedora), Paradox Interactive (editora)
|Tempo médio de jogo
|20–100 h
|Ideal para
|Jogadores que gostam de ciclos de sobrevivência, exploração e gestão de recursos
|O que eu gostei
|As saídas à procura de recursos, a progressão na árvore tecnológica
O: Sobreviver às consequências leva-te para um mundo que mal se mantém de pé, e a tua missão é reconstruir um povoado funcional a partir do quase nada. Vais expandir a tua base peça a peça, recolher recursos em tempo real, explorar o deserto em busca de provisões e enviar especialistas para vasculhar cidades em ruínas.
Os colonos trazem os seus próprios problemas (radiação, doenças, eventos aleatórios) e os erros iniciais podem agravar-se rapidamente, embora nada pareça injusto, a menos que deixes que pequenos problemas se transformem em grandes problemas mais tarde. A investigação desbloqueia novas linhas industriais e as estações de criação ajudam a estabilizar as coisas assim que te firmares.
Consegue um equilíbrio perfeito entre a pressão pela sobrevivência e a complexidade logística. As cadeias de abastecimento, as rotas de recolha de recursos e a evolução tecnológica parecem bem desenvolvidas sem te sobrecarregarem, e as expedições pelo mapa mundial acrescentam uma dimensão que a maioria dos simuladores de gestão ignora.
Assim que as tuas caravanas começarem a andar e os teus especialistas limparem os pontos críticos nas proximidades, todo o acampamento entra num ritmo gratificante que combina exploração com crescimento constante.
O meu veredicto: Ótima escolha se gostas de simulações de colónias de sobrevivência que recompensam a gestão cuidadosa dos recursos e o planeamento a longo prazo, sem te afogar em sistemas.
O que dizem os jogadores?
20. Anno 1800 [O melhor jogo de construção de cidades ao estilo Anno da era industrial]
|A nossa pontuação
6.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Jogo de construção de cidades / estratégia da era industrial
|Plataformas
|PC, PS5, Xbox Series X|S
|Ano de lançamento
|2019
|Criador(es)
|Ubisoft Mainz (desenvolvedora), Ubisoft (editora)
|Tempo médio de jogo
|40–200 h
|Ideal para
|Jogadores que adoram logística, crescimento a longo prazo e camadas de produção complexas
|O que gostei
|Cadeias de abastecimento em vários níveis, gráficos fantásticos
O Anno 1800 atira-te diretamente para o caos e a emoção da Revolução Industrial, onde cada pequena escolha pode ter repercussões em toda a tua rede. Começas com uma modesta cidade portuária e, aos poucos, transformas-a num centro industrial em plena efervescência, acumulando níveis de produção, gerindo linhas de navegação movimentadas, lidando com a diplomacia e mantendo os mercados satisfeitos.
Os diferentes territórios levam-te a adotar estratégias distintas, dependendo dos recursos que oferecem, pelo que especializar cada um deles torna-se parte da diversão. E como o jogo te permite fazer uma pausa sempre que quiseres, podes ajustar rotas, envios, disposições e logística sem te sentires pressionado. A Ubisoft Mainz incluiu imensos detalhes, mas o jogo continua a funcionar de forma fluida assim que percebes o ritmo.
O Anno 1800 capta na perfeição a fantasia da era industrial através de uma produção em várias camadas, redes de transporte complexas e um mundo que reage às tuas decisões. A mistura de logística, diplomacia e estilo visual torna-o um dos melhores títulos da série.
Assim que as tuas rotas de transporte estiverem a funcionar a todo o vapor e as tuas fábricas estiverem sincronizadas, o jogo entra num ritmo hipnótico que recompensa a expansão inteligente e o pensamento a longo prazo. E vais adorar os gráficos também: chaminés, ruas cheias de gente, bairros elegantes de investidores e zonas rurais tranquilas, todas repletas de vida.
O meu veredicto: Perfeito se gostas de jogos de gestão ricos, com logística complexa e uma construção de mundo impressionante. O Anno 1800 dá-te espaço infinito para otimizar e remodelar o teu império industrial.
GAMES LIKE ANNO
O que dizem os jogadores?
O meu veredicto geral
Se estás a tentar perceber por onde começar com jogos como o Anno 117: Pax Romana, a escolha certa depende muito da forma como gostas de jogar. Há quem prefira uma construção descontraída, outros querem pressão e outros ainda querem uma estratégia que te faça quebrar a cabeça. Eis a forma mais fácil de encontrares o jogo ideal para ti:
- Para quem está a começar e quer algo acessível → Reinos e Castelos: Encantador, fácil de jogar e o aquecimento perfeito antes de te aventurares em sistemas de estratégia mais complexos.
- Para jogadores que procuram a experiência clássica de macroestratégia → Civilization VI, de Sid Meier: Um jogo por turnos e que dá que pensar, oferecendo-te tempo de sobra para experimentares o crescimento a longo prazo sem pressão.
- Para fãs de ficção científica que gostam de logística com um toque de sobrevivência → Surviving Mars: Uma mistura equilibrada de gestão de colónias, ciclos de produção e perigos marcianos que mantêm as coisas interessantes.
- Para jogadores que anseiam pela profundidade da era industrial e por sistemas complexos → Anno 1800: Um enorme mundo aberto de cadeias de produção, rotas comerciais, diplomacia e estilo visual. Pura estratégia reconfortante.
Seja qual for o teu estilo (calmo, tático, ficção científica ou complexidade industrial total), há aqui um ponto de entrada perfeito para mergulhares na jogabilidade ao estilo Anno.
Perguntas frequentes
O melhor jogo parecido com o Anno 117: Pax Romana é o Tropico 6, graças às suas camadas políticas, à logística em toda a ilha e àquela mistura de estrutura e liberdade que os jogadores do Anno adoram. E se preferires algo mais tranquilo, o Reinos e Castelos é um ótimo ponto de partida.
O Anno 117: Pax Romana é um jogo de estratégia e gestão em tempo real onde expandes territórios, equilibras as linhas de produção e manténs a tua população satisfeita. Trata-se de construir uma região próspera sem a pressão de combates rápidos.
O que torna os jogos ao estilo Anno únicos é a forma como combinam a acumulação descontraída de recursos com cadeias de produção complexas e o crescimento territorial a longo prazo. Poucos títulos de estratégia combinam planeamento, logística e expansão constante de uma forma tão gratificante.
Sim, o Anno 117 é semelhante ao Anno 1800, especialmente na forma como ambos usam sistemas de produção em camadas, progressão constante e gestão em tempo real. O Anno 1800 inclina-se mais para a complexidade industrial, enquanto o Anno 117 mantém as coisas enraizadas no crescimento da era antiga.
Sim, há outros jogos de construção da era romana, sendo o Caesar III e o Nebuchadnezzar (que não constam nesta lista) escolhas de destaque. Segundo este artigo, o Pharaoh: Uma Nova Era transmite uma vibração estratégica semelhante, graças ao seu cenário histórico e à sua rede de recursos.
O Anno 117 e jogos semelhantes não exigem computadores potentes, embora ter um processador decente e memória RAM suficiente ajude durante a expansão na fase final do jogo. A maioria dos jogadores consegue jogar títulos semelhantes sem problemas, desde que ajustem as definições quando os mapas ficarem mais complexos.