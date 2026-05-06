Os 20 melhores jogos parecidos com o Anno 117: Pax Romana – Os favoritos dos fãs em 2026

Se estás à procura de jogos parecidos com o Anno 177 Pax: Romana, esta lista vai direto ao que interessa: títulos que combinam a construção de cidades, o comércio e a gestão de impérios que todos nós adoramos.

Como alguém que adora moldar províncias e aperfeiçoar cadeias de produção, conheço a emoção de ver um pequeno posto avançado transformar-se numa potência próspera ao estilo do Império Romano. Por isso, garanto-te que esse mesmo encanto está presente aqui: a satisfação de assumir o controlo, organizar recursos e guiar o teu povo através de novos desafios .

Seja qual for o teu estilo, estes jogos fantásticos oferecem profundidade estratégica, decisões inovadoras e muito espaço para fazeres crescer o teu próximo império.

As nossas melhores escolhas para jogos semelhantes ao Anno 117: Pax Romana

Antes de mergulhares na lista completa, eis os três títulos que, na minha experiência, captam melhor do que qualquer outro essa mistura de planeamento, estratégia e transformação de povoações num império próspero:

1 Tropico 6 2019 Uma mistura perspicaz de intriga política, proeza económica e gestão de uma cidade-ilha. As suas cadeias de produção flexíveis e as decisões constantes tornam-no perfeito se quiseres novos desafios para além das clássicas províncias romanas. Buy now 2 Cities: Skylines 2015 Um jogo moderno de construção de cidades que recompensa os layouts inteligentes e o planeamento a longo prazo. Ver a tua cidade ganhar vida torna-o num dos jogos verdadeiramente fantásticos para quem adora criar e aperfeiçoar sistemas urbanos. Buy now 3 Banished 2014 Uma experiência desafiante de construção de cidades, onde cada recurso conta e a vida do teu povo está sempre em risco. Perfeito para fãs de jogos semelhantes que exigem um planeamento cuidadoso desde a primeira cabana. Buy now

Estes três já são escolhas de primeira linha, mas continua a descer a página, pois a lista completa traz ainda mais profundidade, variedade e mundos para explorar.

Os 20 melhores jogos semelhantes ao Anno 117: Pax Romana – Escolhas estratégicas

Prepara-te para mergulhar mais fundo na construção de cidades ricas, em batalhas terrestres difíceis, na expansão do teu império e na criação de novas províncias. Esta lista completa tem muito para te manter viciado. Quantos destes jogos semelhantes ao Anno 117: Pax Romana já jogaste?

1. Tropico 6 [O melhor jogo de construção de cidades com temática político-económica]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Política-economia / construção de cidades Plataformas PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2019 Criador(es) Limbic Entertainment (desenvolvedora), Kalypso Media (editora) Tempo médio de jogo 30–100 h Ideal para Fãs de jogos de expansão de impérios, estratégia económica e gestão de ilhas O que gostei Estrutura do arquipélago + mecânicas políticas bem-humoradas

No Tropico 6, metes-te na pele de El Presidente e geres a tua própria nação insular (ou melhor, um arquipélago), conciliando infraestruturas, economia, diplomacia e até poder militar. Isso mantém cada sessão dinâmica, permitindo-te criar uma nação moldada pelas tuas escolhas, pelo teu estilo de liderança e pela direção que queres que o seu futuro siga.

A estética visual do jogo é colorida, satírica e animada. Vais construir pontes entre ilhas, organizar o comércio, emitir decretos e, por vezes, organizar incursões para conquistar as maravilhas do mundo.

Porque é que o escolhemos A capacidade de te expandires pelas ilhas, fazeres incursões estratégicas e governares com ferramentas tanto políticas como económicas dá ao Tropico 6 um toque único. Se procuras um jogo de construção que valorize tanto as habilidades diplomáticas como a proeza económica, este é mesmo o ideal.

Uma coisa que se destaca é a forma como te permite liderar uma potência emergente ao estilo do Império Romano (sem os romanos) por ilhas tropicais, combinando humor com sistemas estratégicos profundos.

O meu veredicto: Se adoras combinar a criação de cidades em ilhas com manobras políticas de alto risco e um crescimento a longo prazo ao estilo de um império, o Tropico 6 é obrigatório. É divertido, profundo e mantém-te constantemente a decidir entre progresso, poder e popularidade.

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O que dizem os jogadores?

webkilla ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Na minha opinião, o Tropico é muito mais divertido e envolvente do que os jogos da série Anno. Tens de pensar e adaptar-te muito mais – especialmente durante as missões.

Apatride ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 É muito diferente do Anno e do Cities; é, de longe, o meu favorito dos três.

2. Cities: Skylines [Melhor Simulador de Gestão Urbana Moderna]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulador de construção de cidades / gestão urbana Plataformas PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2015 Criador(es) Colossal Order (desenvolvedora), Paradox Interactive (editora) Tempo médio de jogo 40–200 h Ideal para Jogadores que querem criar cidades grandes, complexas e realistas O que eu gostei Zoneamento flexível, ferramentas de transporte abrangentes, suporte a mods

O Cities: Skylines pega naquela satisfação familiar que sentes em jogos como o Anno 117: Pax Romana e transforma-a num sandbox contemporâneo, onde cada decisão define como os teus trabalhadores vivem e se deslocam. Em vez de guiares uma província pela era dos impérios, estás a construir uma metrópole moderna, ajustando o zoneamento, o fluxo de tráfego e os serviços públicos em todo o território que ocupas.

À medida que os bairros crescem, o jogo leva-te a equilibrar serviços e a aperfeiçoar o tráfego, com espaço para experimentares através de layouts inspirados na natureza, em Roma ou até na revolução industrial. A sua enorme comunidade de mods permite-te criar cidades detalhadas, testar políticas e adicionar novas ferramentas, enquanto o apoio contínuo e os sistemas de investigação adicionais mantêm o jogo sempre atualizado.

Por que é que o escolhemos O Cities: Skylines destaca-se por te permitir criar cidades enormes e cheias de vida com um nível de detalhe impressionante. A profundidade das políticas, as ferramentas de transporte e a flexibilidade de modding conferem-lhe o peso estratégico que os fãs esperam de jogos de construção ao estilo «empire».

Ver personagens minúsculas a movimentarem-se por bairros movimentados faz com que cada escolha pareça significativa, e é fácil ajustar os projetos assim que te ocorre uma rota melhor.

O meu veredicto: Se adoras ver uma metrópole a surgir de um terreno vazio, o Cities: Skylines oferece a mesma satisfação estratégica que obténs no Anno 117: Pax Romana, só que reimaginada através de uma perspetiva urbana e moderna.

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O que dizem os jogadores?

u/earthquakejake03 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Este jogo é perigosamente viciante. Lembro-me de que, da primeira vez que joguei isto, passei a noite em branca.

u/UrbanPlanningNerd ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O jogo é mesmo viciante. Já houve alturas em que sonhei com isto; este jogo fez-me perceber a minha paixão pelo planeamento urbano.

3. Banished [Melhor simulação de sobrevivência em condições adversas]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de sobrevivência e construção de povoados / estratégia Plataformas PC Ano de lançamento 2014 Criador(es) Shining Rock Software (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo 20–80 h Ideal para Jogadores que gostam de microgestão, realismo e ciclos de sobrevivência exigentes O que gostei Gestão brutal de recursos, sistema de envelhecimento da família, pressão sazonal

O Banished parece o oposto de um triunfo romano: em vez de te deleitares com a glória de um imperador, estás apenas a tentar manter uma pequena aldeia viva o tempo suficiente para veres mais uma estação. É um jogo de construção de cidades em pequena escala, quase de fantasia sombria, onde a fome, o frio e tempestades inoportunas podem destruir tudo aquilo por que trabalhaste. E, sinceramente, isso é parte do que o torna viciante.

Lideras um punhado de exilados que têm de sobreviver usando tudo o que conseguirem reunir. Não há combate direto nem sistema militar; os teus verdadeiros inimigos são o inverno, a escassez de recursos e aquele momento em que percebes que todos os teus trabalhadores envelheceram ao mesmo tempo. Cada aldeão tem um ciclo de vida, formam-se famílias, as crianças crescem e, se morrerem demasiados idosos de uma só vez… bem, vais ver o que acontece em breve.

Porque é que o escolhemos O Banished destaca-se porque todos os recursos são importantes. O seu sistema de envelhecimento, a escassez de mão-de-obra e as tensões sazonais fazem dele um jogo de construção com foco na sobrevivência, com funcionalidades que nenhum outro jogo semelhante consegue reproduzir com tanta precisão.

A interface minimalista permite-te jogar com facilidade, manter as tuas cadeias de abastecimento bem organizadas e reagir rapidamente quando as coisas correm mal.

O meu veredicto: Se gostas de liderar uma comunidade vulnerável e de superar condições brutais, o Banished capta na perfeição aquela sensação de «sobrevivência acima de tudo» que adoras no Anno 117: Pax Romana, só que com riscos ainda maiores e sem qualquer piedade.

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O que dizem os jogadores?

u/NeosapienX ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Este jogo é difícil… basta um erro e a cidade toda desaba, mas é precisamente por isso que adoro-o.

u/DarklK1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Voltei a jogar o Banished depois de anos. Continua a ser um dos jogos de sobrevivência e construção mais gratificantes de sempre.

4. Frostpunk [O melhor desafio de construção de cidades com foco na moral e na sobrevivência]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Estratégia de sobrevivência / gestão de sociedade Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2018 Criador(es) 11 bit studios (desenvolvedor e editor) Tempo médio de jogo 20–60 h Ideal para Jogadores que gostam de decisões difíceis, sobrevivência em climas frios e dilemas morais O que gostei Sistema jurídico, atmosfera, pressão desesperada pela obtenção de recursos

O Frostpunk atira-te para um mundo gelado onde o teu povo só sobreviverá se estiveres disposto a tomar decisões brutais. Jogas na pele do líder do último povoado da era industrial, criando leis que influenciam diretamente a vida quotidiana (trabalho infantil, turnos prolongados, castigos severos), cada uma com consequências que vais sentir de imediato.

A estética é sombria e impressionante: tempestades de neve a engolir edifícios, trabalhadores amontoados junto ao gerador e aquela sensação constante de que uma única decisão errada vai derrubar tudo. Gerir os níveis de calor, o abastecimento de carvão, a produção de alimentos e a esperança dos cidadãos torna-se uma luta constante contra o frio, em vez de contra qualquer inimigo tradicional.

Por que é que o escolhemos O «k» destaca-se pela forma como as tuas escolhas morais remodelam a sociedade. Nenhum outro jogo de sobrevivência une a elaboração de leis, a escassez de recursos e as consequências narrativas de forma tão eficaz.

O que mantém a tensão alta é o facto de cada cenário introduzir novos elementos que te levam ao limite, o que faz deste um dos jogos de construção de cidades mais interessantes que tens de experimentar. O meu veredicto: se gostas de guiar pessoas por situações impossíveis e de tomar decisões que vais repassar na tua cabeça mais tarde, o Frostpunk oferece uma experiência de sobrevivência cativante que te marca mais do que a maioria dos jogos de estratégia.

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O que dizem os jogadores?

u/Anonymous-Meme-284 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O Frostpunk é um excelente exemplo de um jogo de construção de cidades com alma. Adoro jogos deste género, mas muitos deles têm o mesmo problema de serem super... sem graça? O Frostpunk dá-te uma razão emocional para fazeres as coisas, e é isso que mais gosto nele.

u/Unable-Angle-4212 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Acabei por passar este jogo sem avançar muito. Mas a tempestade é mesmo de loucos…

5. They Are Billions [O melhor jogo de construção de bases pós-apocalíptico com combate estratégico]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RTS / jogo de sobrevivência e construção de bases Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador(es) Numantian Games (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo 30–120 h Ideal para Jogadores que gostam de definições de defesa difíceis e pressão constante O que eu gostei Construção de muros, estratégia de pontos de estrangulamento, tensão crescente

O «They Are Billions» atira-te para um mundo invadido por hordas de infectados, onde cada sessão parece uma batalha pela sobrevivência contra todas as probabilidades. Jogas na pele do líder de uma colónia frágil, expandindo a tua base enquanto te preparas para a próxima onda.

O ambiente é steampunk e sombrio, quase como um imperador a tentar manter a ordem enquanto o mundo arde. A tua equipa reúne recursos, constrói defesas e reforça as muralhas antes que um único erro destrua tudo.

Por que é que o escolhemos O jogo obriga-te a lutar de forma mais inteligente, não mais agressiva. Otimizar pontos estratégicos, melhorar as tropas e saber exatamente quando promover novas unidades confere-lhe uma profundidade que poucos jogos de estratégia em tempo real (RTS) conseguem igualar.

O que te mantém mesmo viciado é a tensão: mapas gerados aleatoriamente, enxames repentinos e aquela sensação assustadora de que uma única falha pode destruir tudo. Assim que os infetados conseguem passar por um ponto fraco, a colónia desmorona-se rapidamente e começas logo a planear a próxima tentativa. É o tipo de pressão que faz com que cada jogada pareça nova e genuinamente emocionante.

O meu veredicto: Se adoras a pressão estratégica e ver uma base crescer ou cair com base em cada pequena decisão, o «They Are Billions» dá-te aquela descarga de adrenalina que nenhum outro RTS de sobrevivência consegue igualar.

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O que dizem os jogadores?

u/xXRHUMACROXx ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Sempre que volto a jogar este jogo, fico ganancioso e avanço assim que construo as paredes, e acabo sempre por perder porque um zombie perdido transforma-se rapidamente num bilhão de zombies, lol.

u/lentil_farmer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O «They Are Billions» é um jogo difícil de classificar… é quase como um RTS criado do zero a partir de mecânicas de outros jogos. O resultado é um título totalmente para um jogador que resolve todos os problemas que tenho com o género.

6. Surviving Mars [A melhor experiência de gestão de colónias de ficção científica]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de colónia de ficção científica / estratégia de gestão Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2018 Criador(es) Haemimont Games (desenvolvedora), Paradox Interactive (editora) Tempo médio de jogo 30–150 h Ideal para Jogadores que gostam de logística, evolução tecnológica e planeamento a longo prazo O que gostei Cadeias de suporte à vida, disposição das cúpulas, automação dos rovers

O «Surviving Mars» coloca-te no Planeta Vermelho com nada mais do que drones, cúpulas e uma necessidade desesperada de manter toda a gente viva. Em vez de construíres uma província como na Roma Antiga, estás basicamente a agir como um governador futurista, a gerir o oxigénio, a água, a energia e a saúde mental dos colonos que cedem sob pressão.

O ambiente é simples, com um toque de ficção científica retro, com cúpulas coloridas a brilhar à noite e rovers a correr de um lado para o outro como uma pequena equipa a tratar do trabalho pesado.

Por que é que o escolhemos A combinação de logística de suporte à vida, árvores de investigação e gestão de riscos faz deste um dos simuladores de colónia mais inteligentes que há, especialmente para jogadores que adoram uma jogabilidade sistémica profunda sem se sentirem sobrecarregados. E também se encaixa perfeitamente entre os melhores jogos de ficção científica, se gostares de estratégia com um pouco de atmosfera e planeamento a longo prazo.

O que mantém o jogo envolvente é a forma como cada avanço tecnológico altera subtilmente a tua estratégia. Uma descoberta pode levar à automatização total, outra muda completamente o fluxo de recursos. Quer optes por um modo totalmente livre ou sigas os mistérios da história, o ritmo mantém-se sempre fresco.

O meu veredicto: Se gostas de expandir cuidadosamente uma colónia enquanto lutas contra as condições brutais de Marte, o «Surviving Mars» oferece uma mistura satisfatória de estrutura, descoberta e sobrevivência de ficção científica.

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O que dizem os jogadores?

u/BlackFenrir ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Tenho-me divertido imenso com o «Surviving Mars» nos últimos meses, mas há aqui uma coceira que acho que talvez alguns de vocês me possam ajudar a aliviar.

u/Redditor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Acho que o «Surviving Mars» tem muito mais a ver com as cadeias de abastecimento, enquanto o «Frostpunk» se centra nas dificuldades e na escassez.

7. Planetbase [Melhor simulação de colonização planetária centrada nos recursos]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de colónia de ficção científica / gestão de recursos Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2015 Criador(es) Madruga Works (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo 15–50 h Ideal para Jogadores que gostam de logística rigorosa, pressão de sobrevivência e objetivos de expansão bem definidos O que gostei Ciclos de suporte à vida, sistema de priorização, bases modulares bem organizadas

O Planetbase coloca-te no comando de um pequeno posto avançado fora do planeta, onde cada gerador de oxigénio, painel solar e refeição conta. Não é o lançamento mais recente do género, mas continua a ser um dos ciclos de sobrevivência e gestão mais bem estruturados que existem.

Guias os teus colonos enquanto constroem módulos, automatizam tarefas e expandem a base, enquanto o planeta te ataca com tempestades de areia, secas e noites rigorosas. Às vezes, parece que é o próprio ambiente que decide se te poupa ou não, quase como se os deuses do planeta estivessem a atirar uma moeda ao ar.

Por que é que o escolhemos O Planetbase destaca-se pelos seus ciclos de recursos rigorosos e pelo sistema de planeamento inteligente. Poucos jogos de colónias fazem com que a eficiência pareça tão gratificante sem sobrecarregar o jogador.

À medida que avanças, surgem objetivos a meio do jogo (produção de plástico, robótica, instalações de mineração) e a tua tripulação transforma-se naturalmente numa força de trabalho totalmente funcional. É simples no início, mas tem profundidade suficiente para manter as coisas interessantes à medida que a tua base se expande.

O meu veredicto: Quem gosta de jogos de construção com foco na sobrevivência, onde cada recurso conta, vai achar o Planetbase incrivelmente gratificante. É uma experiência de gestão de ficção científica bem intensa, onde cada expansão dá mesmo a sensação de ter sido conquistada.

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O que dizem os jogadores?

u/mblaser ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O jogo base dá a sensação de ser «resolvível», se é que isso faz sentido. Ainda sinto aquela vontade de abrir este jogo uma vez por ano ou de dois em dois anos e tentar alguns desafios.

u/alton1515 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O Planetbase é um pouco parecido com o Banished, na medida em que a tua produção por pessoa é muito baixa. Não tens grande excedente com que contar, e expandir-te em demasia vai causar problemas.

8. Humankind [Melhor estratégia de construção cultural à escala de civilização]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Estratégia 4X / construção de império Plataformas PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One Ano de lançamento 2021 Criador(es) Amplitude Studios (desenvolvedora), SEGA (editora) Tempo médio de jogo 40–200 h Ideal para Jogadores que gostam de planeamento a longo prazo, de moldar uma cultura e de estratégia global O que gostei A evolução das eras, o sistema de fusão cultural e a estrutura flexível de cidades e regiões

Em vez de te colocar numa civilização fixa, o Humankind dá-te uma ecrã em branco onde o teu povo evolui ao longo das eras. Sempre que entras numa nova era, escolhes uma cultura diferente: egípcios numa jogada, romanos na seguinte e, depois, algo completamente diferente.

A diversão está em ver como as tuas escolhas remodelam toda a direção da tua civilização sempre que entras numa nova era. Vais expandir regiões, gerir a influência, orientar a tua população e decidir como a tua sociedade se desenvolve, tanto visualmente como em termos de mecânica de jogo.

Por que é que escolhemos isto O Humankind é um dos melhores jogos de estratégia, graças à sua mecânica de fusão cultural, que te permite construir uma civilização que parece genuinamente única em cada jogada. É perfeito para jogadores que gostam da progressão por eras, mas querem mais controlo sobre a identidade e a direção.

O estilo artístico combina uma interface de utilizador moderna e simples com terrenos acolhedores e pintados, tornando os mapas enormes fáceis de perceber à medida que o teu território cresce.

O meu veredicto: Este jogo é ideal para fãs de estratégia que querem tomar decisões à escala de uma civilização sem ficarem limitados a uma única cultura predefinida. As suas mudanças de era mantêm cada campanha fresca e cheia de surpresas.

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O que dizem os jogadores?

u/ThrawnAgentOfSHIELD ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Não sei bem se é porque me cansei do Civ 6 ou se o Humankind é mesmo melhor, mas, pelo menos, é o que eu prefiro. … O mundo do Humankind parece-me mais vivo e vibrante do que o do Civilization.

u/5ingle5hot ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Comecei a jogar este jogo um pouco tarde, mas acho-o fantástico. É uma abordagem bastante inovadora ao género 4X ao estilo «Civilization». Tem algumas falhas, mas gosto muito mais dele do que dos jogos do Sid Meier.

9. Faraó: Uma Nova Era [Melhor jogo de construção de cidades de impérios antigos]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de construção de cidades históricas / estratégia de gestão Plataformas PC Ano de lançamento 2023 (remake) Criador(es) Triskell Interactive (desenvolvedora), Dotemu (editora) Tempo médio de jogo 30–120 h Ideal para Jogadores que procuram sistemas complexos, um estilo histórico e mecânicas clássicas de gestão O que gostei Construção de monumentos, produção baseada no Nilo, sistemas de serviços em camadas

O «Faraó: Uma Nova Era» dá nova vida a um dos jogos de gestão do Antigo Egito mais icónicos, com um visual moderno e clean e a mesma profundidade que fez do original um clássico. Neste jogo, vais moldar províncias egípcias inteiras, gerir a irrigação, alimentar o teu povo e desenvolver bairros que evoluem por diferentes níveis sociais.

O estilo visual é luminoso e pintado à mão, e ver o Nilo transbordar todos os anos continua a ser incrivelmente gratificante.

Por que é que o escolhemos Esta nova versão mantém as complexas cadeias de abastecimento, os serviços distritais e a construção de monumentos que os fãs adoravam, ao mesmo tempo que torna tudo mais fluido e fácil de perceber. É fiel ao original, bem trabalhada e perfeita para jogadores que gostam de gestão histórica complexa.

À medida que avanças na campanha, cada cenário leva-te a aperfeiçoar os planos, equilibrar recursos e conciliar necessidades culturais, como entretenimento e religião. O ritmo mantém-te envolvido sem te sobrecarregar, e cada monumento concluído parece uma verdadeira conquista.

O meu veredicto: «Faraó: Uma Nova Era» é uma excelente escolha para os fãs de estratégia que gostam de gestão histórica com muitos elementos em movimento. É uma experiência clássica renovada para os jogadores modernos, sem perder o que a tornava fantástica.

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O que dizem os jogadores?

u/MilesBeyond250 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Melhorias na qualidade de vida: Esta vai ser, sem dúvida, a maior atração… o jogo está muito mais fluido e é mais intuitivo de jogar. Correções de erros: até agora, o ANE parece ter resolvido os problemas da versão original. … No geral, estou a gostar imenso do ANE até agora.

u/MissyWeatherwax ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Sim, acho que vale a pena. Comprei-o só porque fiquei contente por alguém se ter dado ao trabalho de o fazer, e acabei por jogá-lo mais do que o original.

10. Crusader Kings III [Melhor Simulador de Grande Estratégia Medieval e Dinastias]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Grande estratégia / simulação de dinastia Plataformas PC, PS5, Xbox Series X|S Ano de lançamento 2020 Criador(es) Paradox Development Studio (desenvolvedora), Paradox Interactive (editora) Tempo médio de jogo 50–300 h Ideal para Jogadores que gostam de intrigas políticas, RPG e estratégia de longo prazo O que gostei A narrativa dinástica, a política dos vassalos, a profundidade dos eventos

O que faz o Crusader Kings III destacar-se logo à primeira vista é a forma como trata o poder: não como algo que comandas, mas como algo que negocias ao longo de gerações. Gerir o poder transforma-se rapidamente num ato de equilíbrio entre herdeiros ambiciosos, vassalos intrigantes e casamentos que criam mais problemas do que resolvem. As alianças surgem e desmoronam-se com um único deslize na corte, e o mapa-mundo com um toque pictórico dá a cada reino o seu próprio carácter à medida que a tua influência se estende por vastas províncias.

Por que escolhemos isto A mistura de uma narrativa centrada nas personagens com mecânicas políticas profundas torna o CK3 diferente de qualquer outro jogo de grande estratégia. As decisões têm consequências, e o drama que surge é infinitamente rejogável.

A tua dinastia pode ascender com algumas decisões inteligentes ou desmoronar-se quando um herdeiro adquire maus hábitos. Essa mistura de intriga e jogabilidade económica leve torna cada jogada imprevisível.

O meu veredicto: Sobre o Crusader Kings III é perfeito para os fãs de estratégia que procuram uma narrativa a longo prazo combinada com profundidade política. Cada jogada transforma-se numa saga medieval repleta de surpresas.

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O que dizem os jogadores?

u/faceintheblue ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Acho que este jogo é fantástico. Tem potencial para ser melhor? Sem dúvida. Tem um potencial imenso e muitas coisas a melhorar. Mas também adoro o CK3 tal como está agora. É muito divertido e muito agradável e vale mesmo a pena o meu tempo.

u/9__Erebus ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 É bastante óbvio que é um bom jogo. … Os DLCs (que custam tanto quanto os jogos indie normais) enriquecem a experiência, mas, na minha opinião, sem eles o jogo não é tão bom.

11. Civilization VI, de Sid Meier [O melhor jogo 4X de construção de impérios por turnos]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Estratégia 4X por turnos Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS Ano de lançamento 2016 Criador(es) Firaxis Games (desenvolvedora), 2K (editora) Tempo médio de jogo 50–300 h Ideal para Jogadores que gostam de controlar um império a nível macro ao longo das eras O que gostei Políticas flexíveis, árvores tecnológicas detalhadas, rejogabilidade infinita

O Civilization VI coloca-te num mapa novo e deixa-te guiar uma facção desde a era antiga até ao futuro distante. Em vez de veres um povoado a crescer em tempo real, como no Anno 117: Pax Romana, aqui cada escolha molda o panorama geral, desde a diplomacia e a cultura até às decisões militares e à forma como o teu povo vive à medida que as tuas províncias crescem.

As árvores tecnológicas e cívicas permitem-te moldar a tua identidade à medida que jogas, e o estilo artístico simples torna cada região imediatamente reconhecível. E o ritmo por turnos dá-te espaço para pensar com antecedência, especialmente ao planear rotas de abastecimento ou gerir fronteiras com vizinhos agressivos que preferem lutar a dialogar.

Por que é que o escolhemos O Civilization VI destaca-se por proporcionar esse controlo do «quadro geral». A progressão por eras, as políticas flexíveis e a enorme capacidade de rejogabilidade tornam-no perfeito para jogadores que adoram estratégia com consequências a longo prazo, e é também uma excelente escolha para quem gosta de jogos de estratégia por turnos com espaço para pensar bem em cada jogada.

Mods, cenários e habilidades únicas das civilizações mantêm o jogo sempre atual, mesmo anos depois do lançamento da última versão.

O meu veredicto: O Civilization VI brilha quando queres ter controlo total sobre a própria história, permitindo-te desenvolver culturas, construir alianças e guiar o teu povo ao longo dos séculos com escolhas que realmente fazem a diferença.

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O que dizem os jogadores?

u/ACorania ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 É o meu jogo preferido, por isso, sim, recomendo-o. Se gostas de jogos em que começas com muito poucos recursos e vais construindo a tua sociedade e fazendo investigação, e que se vão tornando cada vez mais complexos, então este é ótimo. Os DLCs só vêm acrescentar mais coisas.

u/whateveritwas100 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O Civ 6 acabou por me conquistar completamente — a forma como os distritos te obrigam a pensar na disposição da cidade e ver o teu império a evoluir ao longo dos séculos é simplesmente muito gratificante. Para mim, é um dos melhores do género.

12. Reinos e Castelos [O melhor e mais encantador jogo de construção de povoações medievais]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de construção de cidades medievais / simulação de defesa leve Plataformas PC, Mac, Linux, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 Ano de lançamento 2017 (PC), 2023–2024 (consolas) Criador(es) Lion Shield (desenvolvedor e editor), BlitWorks (editor para consolas) Tempo médio de jogo 10–40 h Ideal para Jogadores que procuram um jogo de construção medieval acolhedor, com incursões e dragões O que gostei Ferramentas de layout simples, a emoção divertida da defesa de torres

Ó Reinos e Castelos começa com uma pequena aldeia, uma fortaleza e trabalhadores suficientes para dar início às coisas. A partir daí, vais moldando gradualmente um reino medieval próspero, construindo casas, quintas, celeiros, torres e muralhas, enquanto os teus camponeses se afanam ao longo das estações do ano em tempo real.

À medida que o teu povoado cresce, os problemas começam a surgir. Os vikings atacam os pontos fracos, os dragões queimam tudo o que te esqueceste de proteger e algum que outro desastre mantém-te em alerta. Mas nada parece demasiado difícil, apenas te incentiva a reforçar as defesas e a repensar alguns layouts.

Por que é que o escolhemos O «Reinos e Castelos» merece o seu lugar graças à forma como combina de maneira harmoniosa a acessibilidade com uma jogabilidade estratégica inteligente. As ameaças crescentes dão-te uma sensação de progressão, os esquemas de defesa são realmente importantes e o encantador visual voxel facilita a leitura de todo o mapa, mesmo quando a ação fica agitada.

Assim que te habituares ao ritmo de reforçar muralhas, abastecer-te de itens essenciais e ajustar a tua disposição à medida que surgem novas ameaças, o jogo torna-se surpreendentemente cativante, fácil de jogar para descontrair, mas gratificante o suficiente para te manter a experimentar durante horas.

O meu veredicto: Se gostas da dinâmica estratégica de jogos como o Anno 177: Pax Romana, mas queres algo mais descontraído e encantador, o Reinos e Castelos é uma alternativa medieval acolhedora com uma jogabilidade defensiva gratificante.

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O que dizem os jogadores?

u/SugarFreeSauce ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 É uma ótima altura, especialmente se estiveres à procura de algo descontraído; eu gosto de pôr um bom podcast e deixar-me levar. Há imensas dinâmicas para aprender, como posicionamento, defesa, priorização de tarefas e interações com outros reinos (embora esta última parte seja um pouco fraca).

u/ill_never_GET_REAL ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Tenho-me divertido imenso a jogá-lo na Xbox! … Na verdade, acho que este jogo é um dos jogos de estratégia para consola mais fáceis de jogar com o comando, talvez logo a seguir ao Cities: Skylines.

13. Aven Colony [O melhor jogo de construção de colónias em planetas alienígenas]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de gestão de ficção científica / construção de colónias Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2017 Criador(es) Mothership Entertainment (desenvolvedora), Team17 (editora) Tempo médio de jogo 15–60 h Ideal para Jogadores que procuram um jogo de construção de ficção científica bem estruturado, com perigos e progressão O que gostei Biomas envolventes, curva de dificuldade equilibrada

O Aven Colony leva-te diretamente para um mundo alienígena onde o ar não é respirável, as plantas brilham à noite e o próprio terreno parece hostil. A tua missão é desenvolver um posto avançado funcional, gerindo energia, qualidade do ar, redes de água, produção de alimentos e moral, tudo em tempo real. Começa de forma suave, quase como uma pequena demo concebida para te fazeres à ideia, mas assim que chegares às regiões mais avançadas, vais ter de lidar com esporos, tempestades tóxicas, noites geladas e outras peculiaridades planetárias.

À medida que te expandes, desbloqueias módulos especializados através da investigação: centrais geotérmicas, centros de drones, centros de RV, refinarias químicas… cada um deles a levar a tua estrutura industrial numa nova direção.

Por que é que o escolhemos O Aven Colony destaca-se pela forma como combina de maneira harmoniosa sistemas de sobrevivência com infraestruturas futuristas. A ecologia alienígena obriga-te a tomar decisões inteligentes, a árvore de investigação molda o teu crescimento a longo prazo e cada bioma é suficientemente distinto para te manter a experimentar.

As missões da campanha guiam-te por biomas mais complicados com objetivos claros, enquanto o modo sandbox te permite construir à vontade, sem aquela expansão desenfreada ao estilo da Ubisoft.

O meu veredicto: Se gostas da lógica ao estilo Anno, mas queres vivê-la num mundo mais estranho e atmosférico, o Aven Colony é uma excelente escolha: bem estruturado, com um visual fantástico e sempre cativante, sem te parecer demasiado complicado.

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O que dizem os jogadores?

u/Aeredor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Foi um bom jogo. Gostei da campanha e de alguns mapas extra. Gostava que tivesse tido mais rejuogabilidade.

u/youreaw1zard ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Se gostas de jogos de construção de cidades, vale a pena dar uma olhadela. A campanha e a dificuldade deixam um pouco a desejar, mas eu gostei.

14. The Settlers 7: Caminhos para um Reino 2010 [O melhor jogo de construção medieval focado no comércio]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de construção e estratégia medieval com expansão tática Plataformas PC Ano de lançamento 2010 Criador(es) Blue Byte (desenvolvedora), Ubisoft (editora) Tempo médio de jogo 20–100 h Ideal para Jogadores que gostam de gestão estratégica de recursos e estilos de jogo flexíveis O que gostei Cadeias de produção em camadas, controlo de território gratificante

O The Settlers 7 leva-te a um mundo medieval colorido, onde cada pequena oficina, moinho e comboio se integra numa rede de produção maior. Em vez de teres de lidar com demónios ou forças fantásticas, tudo se baseia num planeamento inteligente: transportar mercadorias de forma eficiente, escolher quais as regiões a conquistar e decidir como queres que a tua facção cresça.

Podes escolher um caminho estratégico (económico, tecnológico ou militar) que muda completamente a forma como constróis e te expandes. Os teus layouts influenciam mesmo o desenrolar das batalhas, e a campanha ensina o básico a um ritmo constante antes de te lançares em escaramuças ou no modo multijogador, onde a rejogabilidade ganha mesmo vida.

Por que é que o escolhemos O The Settlers 7 destaca-se pela forma como os seus ciclos de produção estão intimamente ligados ao controlo do território. O teu layout afeta mesmo a força de combate, e os diferentes caminhos estratégicos fazem com que cada partida pareça nova.

O estilo visual é alegre e quase parece um jogo de tabuleiro, o que facilita perceber o que se passa à medida que a tua rede se expande.

O meu veredicto: Se gostas de jogos de estratégia em que a gestão inteligente dos recursos e as escolhas de território determinam quem ganha, o The Settlers 7 continua a ser uma das opções medievais mais gratificantes que há.

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O que dizem os jogadores?

u/Kagemand ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Acho que o S7 tem um dos melhores enredos de todos os jogos… O modo multijogador é mesmo bom porque funciona como um jogo de tabuleiro, ou seja, um jogo competitivo a sério com várias formas de ganhar.

u/Bitter_Economy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 Gostei muito mais do 7 do que de qualquer uma das sequelas que se seguiram ao 3-4, mas ainda acho que lhe falta alguma coisa – a economia é um bocado superficial e toda aquela microgestão às vezes acaba por se tornar repetitiva.

15. Port Royale 3 [Melhor jogo de estratégia económica e comercial das Caraíbas]

A nossa pontuação 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de gestão nas Caraíbas / estratégia naval Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Ano de lançamento 2012 Criador(es) Gaming Minds Studios (desenvolvedora), Kalypso Media (editora) Tempo médio de jogo 20–120 h Ideal para Jogadores que gostam de gerir rotas, frotas e crescimento a longo prazo O que eu gostei Controlo de comboios, redes comerciais flexíveis

O que faz com que o Port Royale 3 se destaque logo à primeira vista é a sensação de vida que o seu mapa das Caraíbas transmite. Cada porto tem os seus próprios níveis de abastecimento, necessidades e preços, por isso transportar mercadorias não é só uma questão de lucro, torna-se toda uma dimensão estratégica em que o momento certo é tão importante quanto a própria carga.

Vais desenvolver cidades através de plantações, oficinas e linhas de produção, tudo isto enquanto navegas entre elas com comboios que personalizas navio a navio.

Por que é que o escolhemos O Port Royale 3 merece o seu lugar graças à forma como combina de forma harmoniosa a estratégia de comboios com um mercado caribenho dinâmico. As flutuações de preços, os mares agitados e a especialização das cidades fazem com que cada viagem seja diferente.

Os mares também não estão tranquilos. Piratas, corsários e nações rivais podem perturbar as tuas rotas, o que acrescenta um pouco de tensão. É estratégico sem ser stressante, e as batalhas navais dão um verdadeiro sentido às melhorias da tua frota.

O meu veredicto: Ótima escolha se gostas de construir redes, ajustar frotas e ver a tua influência a espalhar-se pelo Caribe. Mantém um ótimo equilíbrio entre profundidade e facilidade, dando-te muito para gerir sem nunca parecer pesado.

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O que dizem os jogadores?

u/Acetronaut ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 É um jogo fantástico! … É mesmo no sistema económico que o jogo se destaca. Podes construir um império comercial inteiro por todo o Caribe. É, sem dúvida, um jogo diferente, mas continua a ser divertido.

Steam user ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 A fase final do jogo tem imenso potencial com o PR3. Basicamente, podes fundar o teu próprio país, criar uma marinha, entrar em guerra com outros países e conquistar cidades.

16. SimCity 4 (Deluxe) [O melhor jogo clássico de construção de cidades em modo sandbox]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação urbana / jogo de gestão tipo sandbox Plataformas PC, Mac Ano de lançamento 2003 Criador(es) Maxis (desenvolvedora), Electronic Arts (editora) Tempo médio de jogo 40–200 h Ideal para Jogadores que gostam de sistemas complexos e de experimentar coisas a longo prazo O que gostei A profundidade dos transportes, a progressão a longo prazo

O SimCity 4 lança-te numa região enorme, onde cada mapa pode transformar-se num grande centro urbano, tudo ligado por autoestradas, caminhos-de-ferro e serviços públicos. Passas o tempo a moldar bairros, a ajustar o zoneamento, a gerir a energia e a água e a ver, aos poucos, os padrões de tráfego a mudarem à medida que a população cresce.

À medida que te expandes por diferentes quadrados, cada área desenvolve a sua própria personalidade, desde aglomerados industriais a centros urbanos densos e zonas suburbanas mais tranquilas, criando uma região que parece ter sido feita à mão. É o tipo de jogo em que um pequeno ajuste no fluxo de tráfego pode mudar a atmosfera de um bairro inteiro, e é exatamente por isso que continua a ser relevante até hoje.

Porque é que o escolhemos As funcionalidades em camadas do jogo, as ferramentas de transporte variadas e as ligações industriais surpreendentemente complexas fazem dele um dos jogos sandbox mais flexíveis de sempre. Junte a isso a enorme comunidade de mods e torna-se uma fonte inesgotável de jogabilidade.

O estilo visual é limpo e intuitivo, e a Edição Deluxe traz cenários adicionais que te desafiam com objetivos específicos, sem deixar de te permitir experimentar ao teu próprio ritmo. E se adoras este tipo de simulação urbana, vale a pena dar uma vista de olhos a alguns dos melhores jogos semelhantes ao SimCity para encontrares sandboxes ainda mais focados na gestão.

O meu veredicto: Ideal para jogadores que adoram mexer nas coisas, equilibrar infraestruturas e, aos poucos, construir algo grandioso ao longo do tempo. Poucos clássicos ainda funcionam tão bem.

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O que dizem os jogadores?

u/Throwaway4SC4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Claro que sim! A versão original já é fantástica, mas com a edição Deluxe, o NAM e uns mods gráficos, o jogo fica ainda melhor!

u/TowerofPisa ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O que é que torna o SimCity 4 tão bom? É incrivelmente flexível e oferece um desafio constante, mas de várias formas diferentes. Os detalhes são fantásticos, mas também posso relaxar e limitar-me a construir sem stress.

17. Tropico 5 [O melhor simulador de ditador com progressão histórica]

A nossa pontuação 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de ditador / gestão histórica Plataformas PC, PS4, Xbox 360, Xbox One Ano de lançamento 2014 Criador(es) Haemimont Games (desenvolvedora), Kalypso Media (editora) Tempo médio de jogo 20–80 h Ideal para Jogadores que gostam de política, desenvolvimento a longo prazo e um ambiente humorístico de ditadura O que eu gostei Mudanças de época, linhas de produção flexíveis

O Tropico 5 volta a colocar-te na pele de El Presidente, mas desta vez a tua dinastia estende-se por várias épocas históricas. Começas pequeno e, aos poucos, evoluis para uma potência moderna, desbloqueando novos edifícios, melhorias tecnológicas e sistemas políticos pelo caminho. E tudo isto tem aquele charme característico do Tropico: paisagens ensolaradas, arquitetura colorida e cidadãos que não têm medo de reclamar quando os pressionas demais.

À medida que expandes o teu território, tens de gerir exportações, turismo, potências estrangeiras, rebeliões e a revolta ocasional que mantém as coisas interessantes. E também oferece aquele tipo de progressão flexível e aberta que encontras em muitos dos melhores jogos sandbox.

Por que é que o escolhemos O Tropico 5 merece o seu lugar pela forma como consegue ligar a evolução das épocas às decisões estratégicas. As camadas políticas, as especializações industriais e a tecnologia em evolução dão a cada fase um ritmo diferente, e a opção de jogar em modo cooperativo ou competitivo aumenta imenso a vontade de voltar a jogar.

Assim que as tuas indústrias estiverem a funcionar a todo o vapor e os teus conselheiros deixarem de se queixar da escassez, o jogo torna-se uma mistura divertida de política, planeamento a longo prazo e caos descontraído.

O meu veredicto: Uma excelente escolha se gostas de moldar uma nação ao longo de séculos e de misturar humor com gestão estratégica. O Tropico 5 dá-te imenso para ajustar sem nunca te parecer demasiado complicado.

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O que dizem os jogadores?

u/bnt8zn ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O 5 é excelente. As mecânicas de comércio e diplomacia tornam o jogo muito divertido.

u/Thebadgamer98 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Eu diria que sim. O 4 continua a ser, de longe, o meu favorito, mas o 5 foi um jogo fantástico por si só.

18. Age of Empires II: Edição Definitiva [O melhor RTS clássico histórico de construção de impérios]

A nossa pontuação 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RTS histórico / expansão de império Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X|S informar Ano de lançamento 2019 (Edição Definitiva) Criador(es) Forgotten Empires (desenvolvedora), Xbox Game Studios (editora) Tempo médio de jogo 40–200 h Ideal para Jogadores que procuram estratégia RTS clássica com desenvolvimento a longo prazo O que gostei Progressão suave entre as eras, estilos de jogo variados para cada civilização

O Age of Empires II: Edição Definitiva traz de volta uma das experiências de RTS mais adoradas de sempre. Começas na Idade das Trevas com apenas um punhado de aldeões e, depois, vais expandindo lentamente o teu território enquanto recolhes madeira, comida, ouro e pedra sob pressão constante.

Cada civilização tem as suas próprias unidades e percursos tecnológicos, por isso, descobrir a combinação certa entre micro e macro torna-se parte da diversão. Algumas apostam em ataques rápidos de cavalaria, outras contam com arqueiros fortes e algumas recompensam os jogadores que gostam de gerir cadeias de produção bem organizadas enquanto lidam com ameaças iniciais.

Porque é que o escolhemos O AoE2 combina combates intensos de RTS com uma gestão de recursos aprofundada. A progressão das eras, a variedade de civilizações e os controlos aperfeiçoados fazem com que cada partida pareça diferente, quer sejas um jogador casual ou alguém que otimiza cada segundo ao máximo.

Os gráficos atualizados dão vida aos mapas medievais com cores vibrantes, e a reformulação do áudio confere às batalhas um peso que nunca tiveram nas versões anteriores. Por isso, para muitos fãs de RTS, continua a ser o melhor jogo da série Age of Empires para aprender, dominar e manter instalado para sempre.

O meu veredicto: Uma excelente escolha se quiseres um RTS clássico que ainda hoje se mantém atual. O Age of Empires II: DE eu oferece-te liberdade estratégica, batalhas em ritmo acelerado e imensa capacidade de rejogabilidade.

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O que dizem os jogadores?

u/mittenciel ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Joguei-o há 20 anos e voltei a jogar há 2 anos. Gráficos melhores, muito mais civilizações, mais campanhas, um sistema de classificação a sério...

u/unknown ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 É um remake incrível de um jogo que já era incrível, claro que vale a pena. Além disso, a quantidade de conteúdo com os DLCs e tudo o resto é fantástica.

19. Sobreviver às consequências [O melhor jogo de gestão de sobrevivência numa colónia pós-colapso]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de gestão de colónia pós-apocalíptica / sobrevivência Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Criador(es) Iceflake Studios (desenvolvedora), Paradox Interactive (editora) Tempo médio de jogo 20–100 h Ideal para Jogadores que gostam de ciclos de sobrevivência, exploração e gestão de recursos O que eu gostei As saídas à procura de recursos, a progressão na árvore tecnológica

O: Sobreviver às consequências leva-te para um mundo que mal se mantém de pé, e a tua missão é reconstruir um povoado funcional a partir do quase nada. Vais expandir a tua base peça a peça, recolher recursos em tempo real, explorar o deserto em busca de provisões e enviar especialistas para vasculhar cidades em ruínas.

Os colonos trazem os seus próprios problemas (radiação, doenças, eventos aleatórios) e os erros iniciais podem agravar-se rapidamente, embora nada pareça injusto, a menos que deixes que pequenos problemas se transformem em grandes problemas mais tarde. A investigação desbloqueia novas linhas industriais e as estações de criação ajudam a estabilizar as coisas assim que te firmares.

Porque é que o escolhemos? Consegue um equilíbrio perfeito entre a pressão pela sobrevivência e a complexidade logística. As cadeias de abastecimento, as rotas de recolha de recursos e a evolução tecnológica parecem bem desenvolvidas sem te sobrecarregarem, e as expedições pelo mapa mundial acrescentam uma dimensão que a maioria dos simuladores de gestão ignora.

Assim que as tuas caravanas começarem a andar e os teus especialistas limparem os pontos críticos nas proximidades, todo o acampamento entra num ritmo gratificante que combina exploração com crescimento constante.

O meu veredicto: Ótima escolha se gostas de simulações de colónias de sobrevivência que recompensam a gestão cuidadosa dos recursos e o planeamento a longo prazo, sem te afogar em sistemas.

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O que dizem os jogadores?

u/llandar ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Se queres mesmo um jogo de simulação de colónia pós-apocalíptica, sim. Esse tipo de jogo é mesmo ao meu gosto, por isso recomendo-o sem dúvida.

u/ProfessionalEnd1557 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Fiquei tão chateado com este jogo que acabei por desistir… Mas depois voltei a jogar como se deve e acabei por gostar. É um jogo divertido para um certo tipo de público.

20. Anno 1800 [O melhor jogo de construção de cidades ao estilo Anno da era industrial]

A nossa pontuação 6.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de construção de cidades / estratégia da era industrial Plataformas PC, PS5, Xbox Series X|S Ano de lançamento 2019 Criador(es) Ubisoft Mainz (desenvolvedora), Ubisoft (editora) Tempo médio de jogo 40–200 h Ideal para Jogadores que adoram logística, crescimento a longo prazo e camadas de produção complexas O que gostei Cadeias de abastecimento em vários níveis, gráficos fantásticos

O Anno 1800 atira-te diretamente para o caos e a emoção da Revolução Industrial, onde cada pequena escolha pode ter repercussões em toda a tua rede. Começas com uma modesta cidade portuária e, aos poucos, transformas-a num centro industrial em plena efervescência, acumulando níveis de produção, gerindo linhas de navegação movimentadas, lidando com a diplomacia e mantendo os mercados satisfeitos.

Os diferentes territórios levam-te a adotar estratégias distintas, dependendo dos recursos que oferecem, pelo que especializar cada um deles torna-se parte da diversão. E como o jogo te permite fazer uma pausa sempre que quiseres, podes ajustar rotas, envios, disposições e logística sem te sentires pressionado. A Ubisoft Mainz incluiu imensos detalhes, mas o jogo continua a funcionar de forma fluida assim que percebes o ritmo.

Por que é que o escolhemos O Anno 1800 capta na perfeição a fantasia da era industrial através de uma produção em várias camadas, redes de transporte complexas e um mundo que reage às tuas decisões. A mistura de logística, diplomacia e estilo visual torna-o um dos melhores títulos da série.

Assim que as tuas rotas de transporte estiverem a funcionar a todo o vapor e as tuas fábricas estiverem sincronizadas, o jogo entra num ritmo hipnótico que recompensa a expansão inteligente e o pensamento a longo prazo. E vais adorar os gráficos também: chaminés, ruas cheias de gente, bairros elegantes de investidores e zonas rurais tranquilas, todas repletas de vida.

O meu veredicto: Perfeito se gostas de jogos de gestão ricos, com logística complexa e uma construção de mundo impressionante. O Anno 1800 dá-te espaço infinito para otimizar e remodelar o teu império industrial.

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O que dizem os jogadores?

u/sankdog ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Estou a começar a gostar deste jogo… Posso dizer sem dúvida que é uma joia.

u/AnonymousRedditor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O Anno 1800 é, sem dúvida, o único jogo de construção de cidades lançado recentemente que eu possa destacar, que seja realmente bom e tenha um aspeto fantástico.

O meu veredicto geral

Se estás a tentar perceber por onde começar com jogos como o Anno 117: Pax Romana, a escolha certa depende muito da forma como gostas de jogar. Há quem prefira uma construção descontraída, outros querem pressão e outros ainda querem uma estratégia que te faça quebrar a cabeça. Eis a forma mais fácil de encontrares o jogo ideal para ti:

Para quem está a começar e quer algo acessível → Reinos e Castelos : Encantador, fácil de jogar e o aquecimento perfeito antes de te aventurares em sistemas de estratégia mais complexos.

: Encantador, fácil de jogar e o aquecimento perfeito antes de te aventurares em sistemas de estratégia mais complexos. Para jogadores que procuram a experiência clássica de macroestratégia → Civilization VI, de Sid Meier : Um jogo por turnos e que dá que pensar, oferecendo-te tempo de sobra para experimentares o crescimento a longo prazo sem pressão.

: Um jogo por turnos e que dá que pensar, oferecendo-te tempo de sobra para experimentares o crescimento a longo prazo sem pressão. Para fãs de ficção científica que gostam de logística com um toque de sobrevivência → Surviving Mars : Uma mistura equilibrada de gestão de colónias, ciclos de produção e perigos marcianos que mantêm as coisas interessantes.

: Uma mistura equilibrada de gestão de colónias, ciclos de produção e perigos marcianos que mantêm as coisas interessantes. Para jogadores que anseiam pela profundidade da era industrial e por sistemas complexos → Anno 1800: Um enorme mundo aberto de cadeias de produção, rotas comerciais, diplomacia e estilo visual. Pura estratégia reconfortante.

Seja qual for o teu estilo (calmo, tático, ficção científica ou complexidade industrial total), há aqui um ponto de entrada perfeito para mergulhares na jogabilidade ao estilo Anno.

Perguntas frequentes