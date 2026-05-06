11 Histórias dos Jogos por Ordem: Marcos Importantes e Títulos Icónicos

Organizar os jogos da série Tales por ordem é importante para perceberes a história e a evolução da série. Os jogos da série Tales sempre se destacaram pela forte construção das personagens, pelas interações e pelo sistema de combate único, mas não chegaram a esse ponto de um dia para o outro.

Se queres mergulhar na história da franquia, eu ajudo-te. Embora não vá abordar toda a lista de jogos da série Tales por ordem, vou destacar 11 títulos importantes que ilustram o crescimento (e as dificuldades iniciais) da série Tales.

As nossas melhores escolhas para os melhores jogos da série Tales

Embora esta lista se concentre principalmente em enumerar os jogos importantes da série Tales por ordem, devo salientar que alguns deles são não só historicamente relevantes como também jogos de primeira linha:

Tales of the Abyss (2006) – O meu favorito pessoal, este jogo da série Tales mergulha mesmo nos pormenores do desenvolvimento das personagens. Contos de Vesperia (2008) – Um JRPG que não deixa nada a desejar e é um dos melhores pontos de partida para quem ainda não conhece a série. Tales of Berseria (2016) – Uma versão mais sombria e madura do herói habitual da série Tales, juntamente com um combate dinâmico, fazem com que este jogo se destaque.

Mas, embora estas sejam as minhas escolhas de destaques nesta lista, não são os únicos marcos da série, por isso continua a ler.

11 Jogos da Tales por ordem – do mais antigo ao mais recente

Antes de começarmos, preciso de esclarecer algumas coisas.

Primeiro: esta não é uma lista completa. Há 11 títulos nesta lista, mas o número real de jogos da série Tales (contando spin-offs, jogos para telemóvel e muito mais) ronda os 25 a 30, mais ou menos.

Em segundo lugar, os jogos vão estar listados por ordem cronológica, não por pontuação decrescente. Embora vamos falar sobre o que tornou cada um destes jogos notável, tem em conta que não estão ordenados do melhor para o pior.

Por último, aviso-te que há aqui algum viés pessoal da minha parte e, embora todos os jogos desta lista tenham deixado uma marca importante na série Tales, nem todos o fizeram por serem excelentes.

Agora, vamos direto ao assunto. Quais destes jogos da série Tales já experimentaste?

1. Tales of Eternia [O auge dos JRPGs do final dos anos 90]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 1, PSP Ano de lançamento 2000 Criador(es) Namco Tempo médio de jogo ~40 horas

Vamos começar com uma das primeiras superestrelas da série, o Tales of Eternia (ou Tales of Destiny 2, no seu lançamento original na América do Norte). Muitos, incluindo eu, consideram este um dos melhores JRPGs de sempre e, a par do Final Fantasy 7, é o epítome do enredo, do design de jogo e da estética dos RPGs do final dos anos 90 e início dos anos 2000.

E quando digo «enredo do final dos anos 90», é mesmo isso que quero dizer. Vais jogar na pele de Reid Hershel, um rapaz do campo que leva uma vida idílica em Rasheans quando uma rapariga cai de uma aeronave e aterrou, por assim dizer, no teu colo, trazendo, claro, um aviso sobre o apocalipse. Resumindo, vais ser arrastado para uma missão para salvar o mundo.

Por que é que o escolhemos Embora possa parecer primitivo hoje em dia, o Tales of Eternia ainda vale muito a pena jogar devido à jogabilidade típica da série Tales e ao sistema de combate linear super-satisfatório.

É um pouco rotineiro, claro, mas para a época, o Eternia era (e ainda é) fantástico. É verdade que hoje em dia existem jogos da série Tales of melhores, se estiveres à procura de uma história ou de um sistema de combate mais forte, mas o Eternia é o auge de uma era mais simples e clássica. Com um bom ritmo, FMVs e gráficos impressionantes, bases sólidas de RPG, bem como imensos segredos e conteúdo extra, o Eternia é um clássico intemporal.

O meu veredicto: Antigo, mas um clássico; embora o Tales of Eternia não seja, estritamente falando, o primeiro jogo da série, consolida o seu lugar entre os grandes graças ao seu desempenho excecional em todos os aspetos.

2. Tales of Symphonia [A Passagem para o 3D]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, GameCube, Nintendo Switch, PlayStation 2/3/4, Xbox One Ano de lançamento 2003 Criador(es) Namco Tempo médio de jogo ~50 horas

Se eras fã da série nos anos 2000 e acabavas de sair de Eternia, não tiveste de esperar muito pelo próximo jogo da série, desde que tivesses uma GameCube. Lançado em 2003, o Tales of Symphonia era um pouco desajeitado e estava naquela fase estranha em que a série tentava fazer a transição para o 3D… mas continua a ser um clássico adorado até hoje.

A essência do JRPG continua presente: vais jogar na pele de Lloyd Irving, um idealista de olhos arregalados (sinceramente, um pouco idiota), enquanto ele embarca numa missão para proteger a sua amiga de infância, Colette Brunel, na sua «Jornada da Regeneração do Mundo». Este ritual tem como objetivo despertar a deusa Martel e selar os malvados Desians… mas claro, isto é um JRPG, por isso espera que as coisas corram mal imensas vezes.

Porque é que o escolhemos Os jogadores de hoje vão, sem dúvida, achar o Symphonia um pouco desajeitado; lembra-te que o Symphonia estava a fazer a transição para o 3D. Ainda assim, se conseguires ignorar essas falhas, o Symphonia tem a construção das personagens e os combates gratificantes que são a marca registada da série Tales of.

Embora a história não tenha sido tão aclamada como nos títulos anteriores, o Symphonia continua a ser um jogo muito bem acabado, com uma banda sonora forte e muita vontade de voltar a jogar. Para mim, porém, o destaque é o combate: sim, é um pouco desajeitado, mas a mudança do sistema de combate de movimento linear para uma versão com várias linhas marcou o início de jogos da série Tales ainda maiores que viriam a seguir.

O meu veredicto: Se estás à procura de um pouco de ação nostálgica de JRPG e queres conhecer as origens da série Tales, o Tales of Symphonia é um excelente ponto de partida.

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3. Tales of Legendia [Lê a história, salta o combate]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 2 Ano de lançamento 2005 Criador(es) Namco (Projeto MelFes) Tempo médio de jogo ~35 horas

Vamos deixar isto claro: não acho que o Tales of Legendia seja mau, mas , entre os jogos da série Tales, é bastante controverso. Muitos vão concordar que este é um jogo que se joga pela história e pelas personagens; o combate, por outro lado, é geralmente visto como mais ou menos. Não é terrível, mas parece e dá a sensação de ser incrivelmente antiquado, além de ser super básico.

Por que é que o escolhemos O Legendia é um jogo daqueles que jogas uma vez e pronto, mas acredito que seja um ponto importante na série. A sua receção morna, especialmente quando comparado com o adorado Symphonia, serviu de alerta para a Namco e abriu caminho para jogos mais fortes no futuro.

Vale a pena referir que as falhas do Legendia podem, de certa forma, ser atribuídas à sua equipa de desenvolvimento. Em vez de ser desenvolvido pelas equipas que trabalharam nos jogos anteriores da série Tales, o Symphonia foi criado pelo Project MelFes, uma equipa híbrida composta por pessoal da Namco, bem como por programadores das séries Tekken e Soulcalibur.

O Legendia, tal como outros JRPGs, segue um enredo geral do tipo «salvar o mundo». Mas o que realmente distingue o Legendia (e talvez até o redima) são as missões dos personagens: grandes arcos narrativos onde podes conhecer cada um dos teus personagens de forma mais íntima. Podes dizer o que quiseres sobre o combate do Legendia, mas o desenvolvimento das personagens e o enredo aqui são simplesmente fantásticos.

O meu veredicto: se estiveres disposto a tolerar o combate medíocre, as missões dos personagens de Tales of Legendia vão surpreender-te constantemente com a sua amplitude e profundidade.

4. Tales of the Abyss [Um clássico moderno]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 2, Nintendo 3DS Ano de lançamento 2006 Criador(es) Namco Tempo médio de jogo ~60 horas

É disso mesmo que estamos a falar. O Legendia foi uma espécie de ponto baixo para a série Tales, mas o seu sucessor, o Tales of the Abyss, compensou isso com folga. Este é um JRPG por excelência, com uma narrativa surpreendentemente madura, um elenco muito forte com um desenvolvimento profundo dos protagonistas e combates satisfatórios que o colocam ao nível dos melhores RPG de ação.

Nesta história, vais jogar na pele de Luke fon Fabre, um jovem bastante ingénuo que é atirado para o outro lado do mundo com Tear Grants, uma maga numa missão para matar o próprio irmão. Tal como na maioria dos jogos da série Tales, espera muitas reviravoltas no enredo e momentos de grande impacto emocional na tua missão para, mais uma vez, salvar o mundo.

Porque é que escolhemos isto? O Tales of the Abyss é um jogo que faz tudo bem. Claro, pode não ser super inovador nem de deixar a boca aberta, mas tudo, desde a narrativa até ao combate, é preciso e bem executado, resultando numa experiência fantástica em todos os aspetos.

Onde o Tales of the Abyss realmente se destaca é na sua história visivelmente mais madura do que a dos seus antecessores. O Luke é uma personagem que te vai conquistando aos poucos, e a sua evolução lenta e dolorosa de um rapaz arrogante e egocêntrico para um verdadeiro herói é algo que tens de vivenciar por ti próprio.

O meu veredicto: se pudesse escolher apenas um jogo para representar toda a série Tales, seria sem dúvida o Tales of the Abyss.

5. Contos de Vesperia [Ótimo ponto de partida para novos jogadores]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 3/4, Xbox 360, Xbox One Ano de lançamento 2008 Criador(es) Namco Tempo médio de jogo ~50 horas

Ao percorrer esta lista, podes ver como os jogos da série Tales evoluíram ao longo dos anos, desde a transição para o 3D em Symphonia até a maior ênfase na narrativa em Abyss. Tudo isso culminaria no adorado Contos de Vesperia, um dos melhores JRPGs para a Switch e um excelente ponto de partida para novos jogadores, tanto que recebeu uma remasterização em 2019.

Porque é que o escolhemos O Vesperia é considerado um dos pontos altos da série por uma boa razão. Este jogo incorpora todas as lições aprendidas com outros jogos da série Tales e aperfeiçoa-as numa narrativa impactante e poderosa, com um sistema de combate divertido.

Desta vez, vais jogar na pele do justiciero Yuri Lowell, um antigo cavaleiro que enfrenta a injustiça de forma direta. Tal como na maioria dos jogos da série Tales, um simples recado (o roubo de uma fonte) rapidamente se transforma em algo muito, muito maior. Há muitos spoilers, mas vou acrescentar que acho que a história é um pouco mais fraca do que no jogo anterior.

O Vesperia é um exemplo brilhante do amadurecimento dos jogos da série Tales. Nesta altura, a Namco já tinha uma ideia concreta do que funcionava e do que não funcionava, e dá para ver como se esforçaram por aperfeiçoar os seus pontos fortes (principalmente a história e a singularidade do sistema de combate da série Tales) enquanto experimentavam formas de fazer a franquia evoluir.

O meu veredicto: o Vesperia merece o seu lugar como um dos títulos mais adorados da série Tales e ainda hoje vale 100% a pena dar-lhe uma vista de olhos.

6. Tales of Xillia [Narração com dupla perspetiva]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 3 Ano de lançamento 2011 Criador(es) Namco Tempo médio de jogo ~35 horas

E por falar em experimentação, foi exatamente isso que a Namco fez com o Tales of Xillia. Este jogo destaca-se pela sua narrativa com dupla perspetiva; é isso mesmo, tens dois protagonistas e duas campanhas pelo preço de uma. Mas, na verdade, preferia que tivessem criado uma única história, maior e melhor.

A história começa no reino de Rieze Maxia, onde humanos e monstros coexistem em relativa harmonia. Quando o estudante de medicina Jude Mathis descobre uma verdade horrível no coração do país de Rashugal, é salvo por Milla Maxwell e, juntos, partem numa missão para restaurar a paz no mundo.

Por que é que o escolhemos O enredo do Xillia pode ser um pouco «meh» em comparação com outros jogos da série Tales, mas é compensado pelos seus outros pontos fortes: um elenco cativante e memorável, uma direção artística e banda sonora fortes, e um sistema de combate dinâmico e modernizado.

O enredo promete uma história interessante, sem dúvida, mas a execução deixa um pouco a desejar. No entanto, isso é mais do que compensado pelo sistema de combate. O combate do Xillia pega os melhores elementos dos sistemas do Destiny e do Symphonia, ao mesmo tempo que adiciona ataques em cadeia para um potencial de combos ainda maior. É mesmo divertido e talvez a minha parte favorita deste jogo.

O meu veredicto: Embora o enredo de Tales of Xillia seja um dos seus pontos fracos, as personagens jogáveis, a estética moderna e, sobretudo, as batalhas compensam isso.

7. Tales of Xillia 2 [Uma sequela a sério]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 3 Ano de lançamento 2012 Criador(es) Bandai Namco Tempo médio de jogo ~35 horas

Sim, leste bem: o Tales of Xillia 2 é um dos poucos jogos da série Tales que tem uma sequela direta. Um milagre, eu sei.

Embora se passe no mesmo mundo que o jogo anterior, a história de Xillia 2 é geralmente considerada uma melhoria em relação ao primeiro título. Vais jogar na pele de Ludger Kresnik, de Elympios, e, juntamente com o elenco de Xillia, tentarás ajudar uma rapariga misteriosa a encontrar a mística Terra de Canaã. Desta vez, também há mundos paralelos envolvidos, e a nova história é bem mais sombria. Diverte-te.

Por que é que o escolhemos A melhor forma de descrever o Xillia 2 é «Xillia», mas melhor. O Xillia 2 aperfeiçoa as mecânicas de jogo do Xillia e melhora o ritmo da história, resultando numa experiência muito melhor.

O Xillia 2 também oferece uma excelente continuação do sistema de combate do Xillia. É mais do mesmo, claro, mas ainda mais refinado. Há imensos pequenos ajustes para melhorar os sistemas, e é um prazer jogar com todas as personagens, desde o elenco do Xillia 2 até às estrelas que regressam do primeiro jogo.

O meu veredicto: Tales of Xillia 2 é um sucessor incrível de um jogo que já era bom. Se adoraste o Tales of Xillia, vais certamente gostar do Tales of Xillia 2.

8. Tales of Zestiria [Uma lição de experimentação]

A nossa pontuação 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 3/4 Ano de lançamento 2015 Criador(es) Bandai Namco Tempo médio de jogo ~45 horas

Vamos voltar àquela parte em que eu disse «a Namco estava a experimentar formas de fazer avançar a série», porque o Zestiria definitivamente não foi isso. Não é totalmente impossível de jogar, mas não dá para negar o quanto o Zestiria fica aquém em comparação com o resto da série Tales, ao ponto de provavelmente te perguntares porque é que não estás simplesmente a jogar outros jogos da série Tales.

A melhor forma de resumir o Zestiria é dizer que é ou demasiado insípido ou demasiado complicado, sem meio-termo. Muitos criticam o enredo por ser surpreendentemente insípido para um jogo da série Tales. O combate, por outro lado, é uma confusão total, em que até as coisas básicas (como o sistema de equipamento) são um pesadelo. Quase que gostava que tivessem simplesmente apostado na sua versão de um grande RPG por turnos.

Por que é que o escolhemos O Zestiria é um jogo cuja ambição superou em muito a sua execução. No entanto, tenho de admitir que algumas das suas mecânicas são genuinamente interessantes e merecem ser exploradas.

Dito isto, o Zestiria tem mesmo uma base de fãs. A banda sonora pode ser comovente por vezes, e a história supostamente melhora se aguentares até ao fim (é verdade que há MUITO para assimilar). Ainda assim, é amplamente considerado um jogo do tipo «e se» na série Tales, com imenso potencial por explorar. Pelo menos os jogos posteriores aprenderam com este, acho eu.

O meu veredicto: se és fã de mecânicas experimentais de JRPG, o Tales of Zestiria vai certamente dar-te muito que fazer.

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9. Tales of Berseria [Uma história mais sombria e madura]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 3/4 Ano de lançamento 2016 Criador(es) Bandai Namco Tempo médio de jogo ~45 horas

Podias pensar que a Namco se apressaria a livrar-se do Zestiria, mas não. O próximo título da série, Tales of Berseria, não se passa num mundo novo, mas sim, funciona como uma prequela do Zestiria. E embora isso possa parecer um sinal de alerta, não é: o Berseria é um grande sucesso e é um dos melhores jogos de fantasia quando se trata de abordagens mais realistas às histórias dos JRPG.

Ao contrário dos jogos anteriores da série, o Berseria é, sem dúvida, uma história de vingança. Sim, acabas por te desviar do caminho para salvar o mundo a certa altura (afinal, é um JRPG), mas a vingança é uma influência avassaladora na personagem principal, a Velvet Crowe. Ela está presente em tudo o que ela faz, a tal ponto que, às vezes, vais sentir que estás a jogar na pele de uma anti-heroína.

Por que é que o escolhemos? Vamos ser diretos: a Velvet é o grande trunfo de Berseria. Sim, os restantes inimigos e personagens jogáveis são simpáticos, mas a Velvet rouba a cena tanto com a sua evolução de personagem impecável como com o seu desempenho de combate inigualável.

Como seria de esperar de um jogo da série Tales, o Berseria ambiciona e alcança a excelência em todos os aspetos. O combate é fantástico, a banda sonora e a atmosfera são poderosas, e a dublagem neste jogo (especialmente a da Velvet) é particularmente comovente.

O meu veredicto: «Tales of Berseria» é um jogo fantástico em todos os aspetos, mas é especialmente ótimo para quem procura algo diferente dos habituais JRPG de olhos arregalados.

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10. Tales of Arise [Um regresso triunfante à forma]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2021 Criador(es) Bandai Namco Tempo médio de jogo ~50 horas

Muita gente considera o Tales of Arise o melhor da série Tales. Não estou totalmente convencido dessa ideia, mas não posso negar que, sim, o Tales of Arise é um jogo fantástico.

Por que é que o escolhemos O Arise transporta na perfeição o espírito da série Tales para a era moderna, sem perder de vista o que torna a franquia especial.

Em Tales of Arise, voltamos ao enredo habitual. Desta vez, a ação passa-se num reino dividido entre o mundo avançado e celestial de Rena e as terras conquistadas de Dahna. Como era de esperar, os nossos protagonistas vêm tanto de Rena como de Dahna e, naturalmente, vais ter de te esforçar para colmatar a divisão entre os dois povos.

Embora o Arise não traga nada de novo, compensa isso com um acabamento impecável. Tudo, e digo mesmo tudo, está muito mais refinado: uma apresentação e direção artística fortes e cinematográficas, uma banda sonora e dublagem excecionais, e sistemas principais bem trabalhados, especialmente o combate.

A minha opinião: O «Tales of Arise» é um bom ponto de entrada mais moderno na série, se é isso que procuras.

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11. Tales of Graces f Remasterizado [Mais acessibilidade para títulos antigos]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2025 Criador(es) Tose (remasterização), Bandai Namco Tempo médio de jogo ~45 horas

Por último, mas definitivamente não menos importante nesta lista, temos o remake moderno de um título antigo: Tales of Graces f Remasterizado. Só para esclarecer: o Tales of Graces f era uma versão atualizada do Graces, por isso o Graces f Remastered não é só uma remasterização, mas sim uma versão definitiva com todos os DLC e alguns ajustes legais que melhoram a experiência de jogo, além de tornar o jogo mais acessível para o público de hoje.

Vais jogar na pele de Asbel Lhant, um jovem (e, claro, idealista) nobre que procura ganhar mais poder para melhor servir o povo que um dia irá governar. Na prática, acontecem coisas e mais do que alguns laços se rompem. Sim, é uma história muito centrada no «poder da amizade», embora compense isso com a química entre as personagens e a qualidade dos diálogos.

Porque é que escolhemos isto O Tales of Graces f Remasterizado é um jogo divertido do início ao fim, mas o que realmente o destaca é o sistema de combate baseado em CC. Embora possa não agradar a todos, eu adoro a forma como torna o combate rápido, intenso e praticamente semelhante a um jogo de luta.

Tal como outros títulos da série, o Tales of Graces f Remasterizado procura destacar-se em todos os aspetos. Com o seu combate de ação frenética (o que, na minha opinião, o qualifica como um bom RPG tático), bom ritmo, grande quantidade de conteúdo pós-jogo, banda sonora envolvente e toques modernos, este é definitivamente um jogo da série Tales que deves experimentar.

O meu veredicto: o Tales of Graces f Remasterizado é um trabalho de modernização de primeira que qualquer jogador da série Tales ou fã de JRPG devia considerar.

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Tudo o que precisas de saber sobre os jogos da série Tales

Agora que já tiveste uma visão geral rápida de alguns dos principais jogos da série Tales dos últimos anos, vamos aprofundar um pouco mais a série Tales como um todo.

Como a série Tales of evoluiu ao longo do tempo

A série Tales começou com o Tales of Phantasia, que foi lançado originalmente só no Japão, em 1995, para a Super Famicom (SNES). Este JRPG destacou-se logo por levar a qualidade gráfica e sonora da consola ao seu máximo, bem como pelo seu sistema de combate de movimento linear, único na altura.

O sucesso de Phantasia levou ao lançamento de vários outros títulos no mesmo estilo: o Tales of Destiny estreou-se em 1997 e o Tales of Eternia seguiu-se em 2001. Embora todos estes jogos tenham tido um sucesso que variou entre modesto e grande, o próximo grande salto viria com a transição de Tales of Symphonia para gráficos 3D, uma tendência que muitos jogos estavam a seguir na altura.

A partir daí, a Namco trabalhou para aperfeiçoar a série Tales e diferenciá-la de outros JRPGs. A próxima grande inovação viria da adaptação do seu sistema de combate a um ambiente 3D; isto ficou visível no modo «free run» de Tales of the Abyss, onde uma personagem podia afastar-se das linhas de combate lineares e reposicionar-se noutro local do campo de batalha.

Hoje em dia, os jogos da série Tales continuam a destacar-se não só por criarem enredos mais profundos e maduros, mas também por evoluírem continuamente e adicionarem novidades ao seu famoso sistema de combate. É claro que nem todas as experiências foram bem-sucedidas, mas há que dar crédito a quem o merece: eles continuam a experimentar coisas novas.

O que faz a série Tales de se destacar no género JRPG?

Lembra-te que a série Tales começou em 1995, numa altura em que os JRPGs estavam super na moda. Isto significa que o primeiro jogo tinha de oferecer algo muito diferente do que jogos como o Final Fantasy podiam oferecer. E foi mesmo o que aconteceu: o «Tales of Phantasia» não só impressionou com o domínio do hardware da Super Famicom, como também ofereceu um sistema de combate totalmente novo.

A série Tales sempre se destacou pelo seu sistema de combate. Enquanto outros JRPGs adotavam o sistema por turnos, a série Tales já utilizava combate em tempo real muito semelhante ao dos jogos de luta. Era inovador, único e, acima de tudo, divertido de jogar.

À medida que a série foi crescendo, a Namco foi experimentando mais com este sistema, desde a adição de ligações e combos até mais opções de movimento e até mesmo o polêmico sistema de Armatização em Zestiria. Mas, independentemente da época, a série Tales sempre teve um sistema de combate muito diferente.

Além disso, os jogos da série Tales também se destacam por darem grande ênfase ao desenvolvimento e à interação das personagens. Embora os enredos sejam quase sempre típicos dos JRPGs, os jogos da série Tales dão vida às suas personagens através de pequenas conversas e esquetes, transformando-as de simples sprites ou gráficos 3D em personagens vivas e reais.

Qual jogo da série Tales deves jogar primeiro?

Dito isto, podes estar a perguntar: «Ok, qual é o jogo que devo jogar primeiro?» Não há uma resposta única para isso, mas a comunidade Tales costuma apontar o Symphonia, o Vesperia ou o Xillia como ótimos pontos de partida.

O Tales of Symphonia é o mais antigo destes, mas, como disse na minha crítica, é um clássico adorado por uma razão muito boa. Com uma jogabilidade simples mas sólida, gráficos fantásticos (para a época) e uma história comovente, o Symphonia dá-te uma ideia das bases da série.

O Contos de Vesperia é outro excelente ponto de partida, já que acredito que seja o auge da «era intermédia» da série Tales. É uma mistura entre os fundamentos sólidos dos jogos antigos e as conveniências e qualidade dos jogos modernos, o que proporciona uma sensação nostálgica de JRPG, juntamente com um elenco poderoso.

O Tales of Xillia é o mais moderno dos três. O Xillia mostra a evolução da série com uma mistura de uma história decente e uma jogabilidade de ação em tempo real fantástica. Este é especialmente ótimo para quem acabou de sair do mundo dos RPGs tradicionais por turnos: não é muito complexo, mas é super gratificante.

Por último, não há regras sobre por onde deves começar. Começa pelo jogo que mais te agrada, seja um título mais antigo, uma versão modernizada ou uma remasterização.

O meu veredicto geral sobre os melhores jogos da série «Tales of»

Neste momento, provavelmente já tens uma boa ideia de por onde começar. Mas se ainda estiveres com dificuldade em decidir, deixa-me ajudar-te, resumindo tudo ao essencial.

Qual é o melhor ponto de partida para os jogos da série «Tales of» hoje em dia?

Para quem está a começar → Tales of Symphonia , Contos de Vesperia ou Tales of Xillia. Qualquer um destes três é um título excelente que oferece uma combinação perfeita entre jogabilidade, história, desenvolvimento das personagens e combate.



Qualquer um destes três é um título excelente que oferece uma combinação perfeita entre jogabilidade, história, desenvolvimento das personagens e combate. Para quem está a começar e procura jogos mais modernos → Tales of Arise . Este parece uma versão atualizada dos jogos originais para os jogadores de hoje, com designs de personagens fantásticos, uma história sólida, combate fluido e gráficos impressionantes.



Este parece uma versão atualizada dos jogos originais para os jogadores de hoje, com designs de personagens fantásticos, uma história sólida, combate fluido e gráficos impressionantes. Para quem gosta de ver a evolução das personagens → Tales of the Abyss. Quer adores o Luke ou o odeies, ninguém pode negar que este jogo tem uma evolução de personagem incrível.



Quer adores o Luke ou o odeies, ninguém pode negar que este jogo tem uma evolução de personagem incrível. Para quem está farto do herói idealista → Tales of Berseria. O caminho sombrio da protagonista Velvet Crowe e o seu foco absoluto na vingança oferecem uma perspetiva diferente e revigorante da série.

Perguntas frequentes