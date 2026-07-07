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Os melhores avançados jovens no FM26: os melhores talentos que tens de contratar

Os melhores avançados jovens no FM26: os melhores talentos que tens de contratar
Image credit: Sports Interactive

Os melhores avançados jovens no FM26 não se definem apenas pela capacidade de finalização; eles trazem bons movimentos, calma e perceção tática que lhes permitem destacar-se em qualquer sistema. Construir uma equipa vencedora no Football Manager 2026 começa por encontrar um avançado que possa tornar-se um marcador de golos consistente. 

Um avançado com elevada Capacidade Potencial (PA) e as características mentais certas pode transformar rapidamente o teu ataque de mediano em de elite. Este guia vai além dos nomes famosos para incluir jogadores menos conhecidos que oferecem valor real, potencial de desenvolvimento inteligente e impacto a longo prazo para qualquer tipo de jogo.

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Os melhores jovens avançados no FM26: talentos de elite para liderar a tua linha de frente

Se adoras mergulhar nos melhores jogos de futebol, sabes como é importante garantir um avançado jovem com margem para crescer. Estes jogadores de classe mundial não só lideram a linha de frente como, muitas vezes, ditam a forma como a tua equipa joga no último terço do campo.

Nesta secção, vamos focar-nos em avançados com grande potencial, com menos de 25 anos, que combinam finalização, movimentação e consistência, sendo que alguns são ideais para clubes de topo e outros são perfeitos para reconstruções com orçamento limitado.

Enquanto alguns nomes, como Kylian Mbappé e Endrick, já são familiares para a maioria dos jogadores do FM, outros, como Mason Melia ou Patrik Kristal, passam despercebidos, mas oferecem curvas de desenvolvimento promissoras e preços acessíveis. 

A adequação à função também é um fator fundamental. Quer estejas a construir a equipa em torno de um «Poacher», de um «Pressing Forward» ou de um «Deep-Lying Forward», vais encontrar opções que podem evoluir naturalmente para essas funções.

Estas escolhas abrangem uma variedade de orçamentos e necessidades táticas. Aqui estão os melhores jovens jogadores do FM26 que vale a pena acompanhar, observar ou contratar o mais cedo possível.

JogadorIdadeClubeAdequação à posiçãoValor de mercado
Kylian Mbappé27Real MadridAvançado completo, CF140 milhões de libras – 160 milhões de libras+
Rodrigo Mora19FC PortoSegundo avançado, falso nove60 milhões de libras – 74 milhões de libras
Endrick19Real MadridGoleador nato, avançado de banda96 milhões de libras – 118 milhões de libras
Arda Güler21Real MadridMeio-campista ofensivo / 1096 milhões de libras – 118 milhões de libras
Youssoufa Moukoko21Borussia Dortmund (em empréstimo ao OGC Nice)Goleador, avançado de pressão18,5 milhões de libras – 23 milhões de libras
Enzo Alves16Real MadridAvançado avançado, CFContrato de formação
Patrik Kristal181. FC Colónia IIAvançado recuado, SSNão divulgado
Harry Gray17Leeds United (em empréstimo ao Rotherham)Avançado de pressãoValor não revelado
Benjamin Šeško22RB LeipzigAvançado de área, CF~50 milhões de libras – 70 milhões de libras
Mohamed Meite18Stade RennaisPonta de lança, caçador de golosNão divulgado
Vitor Roque21Real Betis (por empréstimo do FC Barcelona)Avançado de pressão, caçador de golos~40 milhões de libras – 60 milhões de libras
Mason Melia18St Patrick’s AthleticGoleador, avançado~4 milhões – 8 milhões de libras
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1. Kylian Mbappé [Melhor avançado de elite]

Jovem avançado no FM26 - Kylian Mbappé
Grupo de atributosValor FMInside
Idade / Nacionalidade / Clube27 / Francês / Real Madrid
Classificação FMInside (OVR)94 / 100
Velocidade e aceleração20 / 20
Finalização e Sangue-frio18 / 20
Passes e visão de jogo15 / 20
Dribles e técnica18 / 20
Defesa e intensidade6 / 20
Condição física (força/resistência)14 / 20
Pé dominanteDireita

O Kylian Mbappé é a verdadeira joia da coroa do Football Manager. Com aceleração e velocidade de classe mundial (20), ele domina tanto como avançado avançado como avançado interior na ala esquerda. A sua finalização excecional, a sua calma e o seu talento tornam-no quase impossível de marcar, seja a que nível for.

2. Rodrigo Mora [O melhor jovem prodígio técnico na posição de criativo]

Jovem avançado no FM26 - Rodrigo Mora
Grupo de atributosValor FMInside
Idade / Nacionalidade / Clube19 / Português / FC Porto
Classificação FMInside (OVR)76 / 100 (Jovem Promessa)
Velocidade e aceleração14 / 20
Finalização e Sangue-frio12 / 20
Passes e Visão de Jogo15 / 20
Drible e técnica16 / 20
Defesa e intensidade8 / 20
Condição física (força/resistência)10 / 20
Pé dominanteDireita

Rodrigo Mora é um dos jogadores mais criativos e brilhantes de Portugal. Joga naturalmente como médio ofensivo, e o seu potencial de elite permite-lhe tornar-se numa superestrela mundial. Possui uma forma física natural magnífica, grande agilidade e excelentes qualidades técnicas que lhe permitem deslizar com facilidade entre as linhas defensivas.

3. Endrick [O avançado mais atlético do futuro]

Jovem avançado no FM26 - Endrick
Grupo de atributosValor FMInside
Idade / Nacionalidade / Clube19 / Brasileiro / Real Madrid
Classificação FMInside (OVR)82 / 100 (Jovem promissor)
Velocidade e aceleração17 / 20
Finalização e Sangue-frio15 / 20
Passes e Visão de Jogo12 / 20
Dribles e técnica15 / 20
Defesa e intensidade7 / 20
Condição física (força/resistência)16 / 20
Pé dominanteEsquerdo

O Endrick foi feito para marcar golos de forma pura e sem complicações. As suas características físicas são incrivelmente avançadas para um adolescente, com uma força imensa, velocidade explosiva e uma determinação de topo. Com um treino adequado, o seu potencial dinâmico faz dele uma verdadeira máquina, capaz de liderar ataques de elite durante décadas.

4. Arda Güler [Melhor Jovem Promessa Visionária de Elite]

Jovem avançado no FM26 - Arda Güler
Grupo de atributosValor FMInside
Idade / Nacionalidade / Clube21 / Turco / Real Madrid
Classificação FMInside (OVR)83 / 100 (Jovem Promessa)
Velocidade e aceleração13 / 20
Finalização e Sangue-frio14 / 20
Passes e Visão de Jogo17 / 20
Dribles e técnica17 / 20
Defesa e esforço9 / 20
Condição física (força/resistência)11 / 20
Pé dominanteEsquerdo

Arda Güler é um craque de classe mundial na posição de avançado, que combina um talento técnico de nível internacional com uma visão de jogo precisa. A sua técnica apurada, os seus passes e o seu primeiro toque garantem que raramente perde a posse de bola. Destaca-se na execução de passes decisivos e na capacidade de desmontar defesas compactas, quer a partir do centro, quer pela ala direita.

5. Youssoufa Moukoko [Avançado mais explosivo]

Jovem avançado no FM26 - Youssoufa Moukoko
Grupo de atributosValor FMInside
Idade / Nacionalidade / Clube21 / Alemão / Borussia Dortmund (em empréstimo ao OGC Nice)
Classificação FMInside (OVR)79 / 100
Velocidade e aceleração16 / 20
Finalização e Sangue-frio15 / 20
Passes e Visão de Jogo11 / 20
Dribles e técnica14 / 20
Defesa e intensidade6 / 20
Condição física (força/resistência)12 / 20
Pé dominanteEsquerdo

O Youssoufa Moukoko continua a ser um dos favoritos lendários do Football Manager. Dotado de uma aceleração fulminante e de instintos naturais de avançado predador, os seus movimentos sem bola são de primeira classe. Ele brilha em esquemas táticos de contra-ataque, onde consegue romper as linhas defensivas e explorar blocos defensivos altos.

6. Enzo Alves [Melhor promessa de avançado sub-17]

Jovem avançado no FM26 - Youssoufa Moukoko
Grupo de atributosValor do FMInside
Idade / Nacionalidade / Clube16 / Espanhol / Real Madrid
Classificação FMInside (OVR)65 / 100 (Elevado potencial)
Velocidade e aceleração13 / 20
Finalização e Sangue-frio13 / 20
Passes e Visão de Jogo11 / 20
Dribles e técnica12 / 20
Defesa e intensidade5 / 20
Condição física (força/resistência)12 / 20
Pé dominanteDireita

Enzo Alves (filho do lendário lateral Marcelo) é muito bem visto nas revisões da base de dados personalizada de jovens talentos como um avançado promissor de elite. Alto e forte para a sua idade, apresenta excelentes atributos básicos em termos de determinação, finalização e capacidade física bruta, o que faz dele uma aquisição de primeira para a academia.

7. Patrik Kristal [O melhor jovem prodígio do meio-campo dos países bálticos]

Jovem avançado no FM26 - Patrik Kristal
Grupo de atributosValor FMInside
Idade / Nacionalidade / Clube18 / Estónio / 1. FC Köln II
Classificação FMInside (OVR)68 / 100
Velocidade e aceleração13 / 20
Finalização e Sangue-frio11 / 20
Passes e visão de jogo13 / 20
Dribles e técnica13 / 20
Defesa e intensidade10 / 20
Condição física (força/resistência)11 / 20
Pé dominanteDireita

Patrik Kristal é uma joia escondida da Estónia com um potencial impressionante. Como jovem médio-centro, a sua base técnica supera a dos colegas, com uma excelente visão de jogo, talento e variedade de passes que lhe permitem integrar-se facilmente em equipas europeias de nível médio.

8. Harry Gray [Melhor jovem promessas inglês na posição de avançado de pressão]

Jovem avançado no FM26 - Harry Gray
Grupo de atributosValor FMInside
Idade / Nacionalidade / Clube17 / Inglês / Leeds United (em empréstimo ao Rotherham)
Classificação FMInside (OVR)66 / 100
Velocidade e aceleração14 / 20
Finalização e Sangue-frio12 / 20
Passes e visão de jogo11 / 20
Dribles e técnica12 / 20
Defesa e intensidade13 / 20
Condição física (força/resistência)12 / 20
Pé dominanteDireita

O Harry Gray segue a excecional tradição desportiva da sua família no Leeds. Como avançado-centro muito trabalhador, as suas qualidades mentais — especialmente a determinação, o ritmo de trabalho e a coragem — destacam-se logo desde cedo. Ele evolui de forma fantástica para se tornar um avançado de pressão moderno, capaz de interromper as jogadas de construção com facilidade.

9. Benjamin Šeško [O melhor pivô aéreo]

Jovem avançado no FM26 - Benjamin Šeško
Grupo de atributosValor FMInside
Idade / Nacionalidade / Clube22 / Esloveno / RB Leipzig
Classificação FMInside (OVR)84 / 100
Velocidade e aceleração16 / 20
Finalização e Sangue-frio16 / 20
Passes e visão de jogo12 / 20
Dribles e técnica14 / 20
Defesa e intensidade11 / 20
Condição física (força/resistência)17 / 20
Pé dominanteDireita

Benjamin Šeško é um avançado-alvo dominante. Alto, com um alcance de salto, força e velocidade excecionais, representa uma ameaça aérea implacável. A sua combinação de grande potência atlética e finalização certeira transforma-o numa força consistente, capaz de marcar mais de 20 golos por época nas ligas de topo.

10. Mohamed Meite [O melhor avançado com estilo francês]

Jovem avançado no FM26 - Mohamed Meite
Grupo de atributosValor FMInside
Idade / Nacionalidade / Clube18 / Francês / Stade Rennais
Classificação FMInside (OVR)67 / 100
Velocidade e aceleração15 / 20
Finalização e Sangue-frio11 / 20
Passes e visão de jogo12 / 20
Dribles e técnica14 / 20
Defesa e intensidade6 / 20
Condição física (força/resistência)11 / 20
Pé dominanteDireita

Mohamed Meite é uma promessa altamente técnica e explosiva proveniente das camadas de base francesas. Conhecido pelo seu drible habilidoso, velocidade e agilidade, oferece uma enorme imprevisibilidade na ala. É uma escolha excelente para treinadores que procuram desenvolver um avançado interior rápido e com grande talento.

11. Vitor Roque [O avançado de centro mais incansável]

Jovem avançado no FM26 - Vitor Roque
Grupo de atributosValor FMInside
Idade / Nacionalidade / Clube21 / Brasileiro / Real Betis (por empréstimo do FC Barcelona)
Classificação FMInside (OVR)81 / 100
Velocidade e aceleração16 / 20
Finalização e Sangue-frio14 / 20
Passes e visão de jogo11 / 20
Dribles e técnica14 / 20
Defesa e esforço14 / 20
Condição física (força/resistência)15 / 20
Pé dominanteDireita

O Vitor Roque é um avançado intenso e cheio de energia, que aposta muito no seu excelente ritmo de jogo e nas suas corridas agressivas sem a bola. Capaz de jogar bem no meio ou de cortar para dentro a partir da ala, a sua força sólida, equilíbrio e resistência física permitem-lhe afastar defensores robustos com facilidade.

12. Mason Melia [O melhor jovem avançado irlandês]

Jovem avançado no FM26 - Mason Melia
Grupo de atributosValor FMInside
Idade / Nacionalidade / Clube18 / Irlandês / St Patrick’s Athletic
Classificação FMInside (OVR)69 / 100 (Jovem Promessa)
Velocidade e aceleração14 / 20
Finalização e Sangue-frio13 / 20
Passes e Visão de Jogo11 / 20
Dribles e técnica12 / 20
Defesa e intensidade11 / 20
Condição física (Força/Resistência)13 / 20
Pé dominanteDireita

Mason Melia é um jovem prodígio irlandês fenomenal que costuma superar em muito as expectativas para a sua idade. Combinando excelentes características físicas com uma finalização muito serena para um jogador de 18 anos, ele é uma aquisição fantástica para equipas da segunda divisão que pretendem uma promoção rápida e valor de revenda a longo prazo.

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Os melhores jovens prodígios avançados no FM26

As melhores partidas no Football Manager começam muitas vezes com uma coisa: um jovem prodígio de topo no FM26 em torno do qual podes construir a tua equipa durante anos. No FM26, há alguns jovens prodígios que se destacam com aquele tipo de Potencial que transforma ataques medíocres em linhas de frente capazes de disputar o título

Estes jogadores oferecem potencial de crescimento, versatilidade e valor de revenda e, se forem desenvolvidos da forma certa, podem tornar-se o ponto central do teu plantel durante uma década ou mais.

Alguns já são nomes conhecidos de todo o mundo. Outros estão a emergir das academias de juniores ou de equipas do meio da tabela, disponíveis antes que os grandes clubes façam subir o seu preço. Cada um traz pontos fortes diferentes: alguns são caçadores de golos que se posicionam nas costas da defesa, outros recuam para ligar o jogo ou ultrapassam os melhores defesas no FM26 com aceleração e talento. Seja qual for o teu sistema 4-2-3-1, 4-4-2 ou 3-5-2 –, o jovem avançado certo pode fazer toda a diferença.

Aqui estão 10 dos jovens avançados mais promissores do FM26, com base na Capacidade Potencial, nos percursos de desenvolvimento iniciais e na flexibilidade posicional. Usa esta lista para te antecipares antes que eles atinjam o estatuto de classe mundial.

JogadorIdadeClubePosição(ões)Valor (estimado)Pontos fortesPotencial
Endrick18Real MadridAvançado/Médio direito96 milhões de libras – 118 milhões de librasPotência, aceleração, técnica184
Francesco Camarda17AC MilanST12 milhões de libras – 18 milhões de librasSerenidade, finalização, movimentaçãoMuito alta
José Reyes17Real MadridAMRL/ST23 milhões de librasTalento, Jogo sem bola, Primeiro toque174
Rodrigo Mora18FC PortoMeio-campista ofensivo/Extremo esquerdo/Avançado60 milhões de libras – 74 milhões de librasDrible, Visão de jogo, Aceleração170+
Chido Obi-Martin17Manchester UnitedSTNão divulgadoForça, finalização, primeiro toqueMuito alta
Kenan Yildiz20JuventusAMRL/ST191 milhões de librasEquilíbrio, Passes, Versatilidade170
George Ilenikhena18AS MónacoST39 milhões de librasFinalização, Força, Incursões nas costas da defesa170
Dijylian N’Guessan16Saint-ÉtienneST6 milhões de librasFinalização, Visão de jogo, Antecipação170
Harry Gray16Leeds UnitedF C/ST11 milhões de librasMovimentação, aceleração, jogo sem bola170
Shumaira Mheuka17ChelseaST12 milhões de librasDeterminação, Finalização, Agilidade170

Os melhores avançados jovens a preço de pechincha no FM26

O troféu da Premier League no Football Manager 26

Nem todas as equipas têm um orçamento de transferências avultado, e é aí que uma boa contratação a preço de pechincha pode fazer toda a diferença. O FM26 apresenta vários avançados jovens com excelente potencial que ainda passam despercebidos. Estes jogadores são acessíveis no início do jogo, mas podem tornar-se titulares de confiança ou ativos valiosos que podes vender com lucro mais tarde.

Não importa se estás a treinar na Championship, na Ligue 2 ou numa equipa das divisões inferiores da Serie A, não precisas de gastar uma fortuna para encontrar futuras estrelas.

Muitos destes melhores avançados do FM26 têm valores de mercado baixos devido à juventude, à concorrência por minutos de jogo ou simplesmente por serem pouco observados. Mas todos têm atributos sólidos e um percurso de desenvolvimento claro, perfeito para clubes que querem construir a equipa a partir do zero.

Aqui estão 10 dos melhores jovens avançados a preços acessíveis no FM26 para teres em conta na tua próxima reconstrução com orçamento limitado.

JogadorIdadeClubePosiçãoValorPontos fortesPor que são uma boa opção em termos de orçamento
Harvey Higgins15BlackburnMédio, Avançado260 mil librasDrible, Jogo sem bola, TécnicaPerfil desconhecido, condições para jovens jogadores altamente negociáveis
Toni Fernández16BarcelonaMeio-campista direito, avançado central454 mil librasVisão de jogo, talento, primeiro toqueNa estrutura da equipa B, abordagem precoce e económica
Josh Sonni-Lambie17LiverpoolMeio-campista ofensivo (direita), Avançado (centro)509 mil librasAceleração, Agilidade, PassesJogador da academia bloqueado pela profundidade do plantel principal
Yahya Idrissi17ChelseaMeio-campista direito, avançado central957 mil librasVelocidade, Equilíbrio, TalentoIgnorado devido ao enorme plantel do Chelsea
David Bausch16Bayern de MuniqueAV169 mil librasForça, finalização, posicionamentoReserva da equipa de juniores, fácil de contratar cedo
Cristian Florez16Real CartagenaMeio-campista, Avançado925 mil librasTécnica, finalização, aceleraçãoUma joia sul-americana escondida numa equipa da liga secundária
Giacomo Koloto16BasileiaST657 mil librasCabeçadas, Determinação, Intensidade de trabalhoSubvalorização na liga suíça, exigências salariais baixas
Adam Hložek23HoffenheimAvançado/Médio-ofensivo esquerdo~24 milhões de librasForça, remates de longe, versatilidadeNota: Jogador experiente; não é uma contratação barata de um jovem.
Yumeki Yokoyama21ImabariAM LC, F C870 mil librasResistência, Versatilidade, MovimentoDisponível a um preço acessível na J.League 2
Gassimou Sylla16RSCA FuturesMeio-campista direito, Avançado35 mil librasJogo sem bola, drible, talentoNível extremamente barato devido ao estatuto de contrato da academia

Os melhores jovens avançados no FM26 por posição

Nem todos os avançados se encaixam em todos os sistemas. No Football Manager 2026, escolher o tipo certo de avançado é tão importante quanto encontrar o talento certo. Alguns dão o seu melhor quando têm espaço nas costas da defesa, enquanto outros destacam-se contra os melhores guarda-redes do FM26. Esta secção destaca jovens avançados que se encaixam na perfeição em funções específicas.

Cada jogador abaixo foi selecionado com base nos seus atributos de destaque e na adequação a uma de três funções principais: Caçador de golos, Ponto de apoio ou Avançado. Se estiveres a montar o teu plantel com uma formação ou estratégia específica em mente, isto vai ajudar-te a fazer uma prospeção mais inteligente no FM e a construir uma linha de frente mais coesa.

JogadorIdadeClubePosiçãoPontos fortesIdeal para
Rodrigo Mora18FC PortoAvançado avançadoFácil de jogar, primeiro toque, passes decisivosEquipas de ritmo acelerado, 4-2-3-1 ou 4-3-3 mais fechado
Cade Cowell21GuadalajaraGoleadorVelocidade, posicionamento, finalizaçãoEquipas que jogam ao contra-ataque, jogadores que surgem tarde
Dijylian N’Guessan16Saint-ÉtienneGoleador de oportunidadeAceleração, Jogo sem bola, Sangue-frioEquipas que precisam de um finalizador certeiro na área
Giovanni Reyna22Borussia DortmundAvançado avançadoDrible, Visão de jogo, FinalizaçãoSistemas de ataque fluidos, estilos de pressão alta
Kenan Yildiz20JuventusAvançado avançadoTécnica, agilidade, tomada de decisõesClubes que usam avançados invertidos ou com funções móveis
Mohamed Meite17Stade RennaisPonto de referênciaForça, Alcance no salto, CabeçadaEquipas que jogam com amplitude e cruzam com frequência
Ryan McQueen15ChelseaGoleadorMovimento, antecipação, finalizaçãoProjeto a longo prazo, acompanhamento desde a academia até à elite
George Ilenikhena18AS MonacoGoleadorAceleração, finalização, forçaEquipas que precisam de um avançado rápido e direto
David Bausch16Bayern de MuniquePonta de ataqueAltura, capacidade de segurar a bola, cabeceamentoEsquemas de jogo direto
Yahya Idrissi17ChelseaAvançado avançadoAgilidade, Drible, CriatividadeEquipas do meio da tabela que procuram criatividade no último terço do campo

Como observar e desenvolver jovens avançados no FM26

Ecrã tático do Football Manager 26 para o jogo BUR vs SUN

Para montares uma linha de ataque de topo no FM26, tens de fazer um bom trabalho de observação e desenvolver os jogadores com um objetivo em mente. Muitos avançados jovens parecem bons no papel, mas só alguns se vão tornar marcadores de golos consistentes. Começa por montar a tua rede de observação para dar prioridade a alguns dos melhores jogadores do FM26 com menos de 21 anos, com Elevada Capacidade Potencial (PA), tipos de personalidade fortes e características-chave de um avançado.

O que procurar ao fazer o recrutamento:

  • Atributos a priorizar :
    • Finalização: essencial para converter oportunidades
    • Sangue-frio: Ajuda sob pressão, especialmente em situações de 1 contra 1
    • Jogo sem bola: Indica movimento e posicionamento
    • Aceleração e velocidade: Úteis para romper as linhas defensivas
  • Características ocultas que importam :
    • Determinação: fundamental para o crescimento ao longo do tempo
    • Profissionalismo e consistência: ajudam a transformar o potencial em desempenho real
    • Jogadas preferidas: Características como «Gosta de ultrapassar a armadilha do fora de jogo» ou «Corre frequentemente com a bola» podem adequar-se a sistemas de linha alta ou de pressão

Dicas para o desenvolvimento:

  • Atribui o treino adequado a cada função individual – adapta-o ao teu plano tático (por exemplo, avançado avançado ou caçador de golos)
  • Dá-lhes tempo de jogo regularmente — até os minutos como suplente ajudam
  • Recorre a grupos de mentoria para melhorar as suas capacidades mentais
  • Mantém a intensidade dos treinos moderada no início, para evitar lesões

Não ignores a adequação tática. Um jovem avançado com excelente velocidade e fraco no jogo de cabeça não vai dar certo como «Target Man». Faz o recrutamento com um plano claro, desenvolve-os com paciência e constrói a equipa em torno das características que melhor se adequam ao teu plantel. 

Desenvolver Jovens Avançados no FM26: Dicas para Maximizar o Seu Potencial

Football Manager 26: visualização do jogo em 3D para CRY vs NFO

Para tirar o máximo partido dos jovens avançados no FM26, tens de basear-te na estrutura, na paciência e na clareza de funções. Começa por definir um foco de treino específico para cada função, que corresponda ao futuro deles no teu sistema — por exemplo, um «Poacher» deve trabalhar a finalização, a compostura e o jogo sem bola, enquanto um avançado avançado precisa de regate, aceleração e tomada de decisões

O tempo de jogo é mais importante do que a reputação. Coloca-os a jogar na equipa principal logo no início, mesmo que seja só por 15 a 20 minutos, e junta-os a jogadores experientes num grupo de mentoria bem equilibrado. Usa a mentoria para melhorar a Determinação e o Profissionalismo, que influenciam bastante a taxa de crescimento. 

A nível tático, não forces os melhores alas do FM26 a sistemas rígidos. Um jovem avançado de apoio com fraca capacidade de cabeceamento, mas com bons movimentos, não deve ser usado como «Target Man». Em vez disso, coloca-os em funções onde as suas características possam brilhar — como «Gosta de ultrapassar a armadilha do fora de jogo» numa linha defensiva alta ou «Corre frequentemente com a bola» num 4-2-3-1 vertical. 

O meu veredicto geral sobre os melhores avançados jovens no FM26

Os melhores avançados jovens no FM26 são mais do que apenas classificações elevadas de «Potencial». Oferecem valor a longo prazo, flexibilidade tática e a oportunidade de moldar o sucesso da tua equipa nos próximos anos. Desde nomes de primeira linha como Endrick, Rodrigo Mora e Youssoufa Moukoko até pérolas escondidas como Toni Fernández e Gassimou Sylla, estes jogadores trazem estilos e faixas de preço diferentes para se adequarem a qualquer jogo guardado. 

Concentra-te nos jogadores que se encaixam no teu sistema, investe no desenvolvimento deles e vais construir uma linha de frente capaz de te levar a promoções, troféus e noites europeias.

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Perguntas frequentes

Quem é o melhor avançado jovem no FM26?

O melhor avançado jovem no FM26 é o Endrick, do Real Madrid. Com apenas 18 anos, combina finalização de elite, velocidade e movimentação, o que faz dele um avançado completo, capaz de liderar qualquer ataque. O seu elevado Potencial permite-lhe tornar-se num dos melhores jogadores do mundo.

Quem é o melhor jovem avançado a preço acessível no FM26?

O jovem avançado mais barato no FM26 é o Toni Fernández, do Barcelona. Ele está disponível por menos de 500 mil libras no início da maioria das partidas e tem a base técnica e o potencial para se tornar um titular de confiança. Os treinadores com orçamentos mais reduzidos devem contratá-lo antes que o seu valor suba.

Em que atributos devo concentrar-me ao observar jovens avançados no FM26?

Ao procurar jovens avançados no FM26, deves concentrar-te na Finalização, Composta, Jogo sem bola, Aceleração e Determinação. Estas características determinam a consistência com que um avançado marca golos, se movimenta e melhora ao longo do tempo. Verifica também a Personalidade e os Movimentos Preferidos deles para ver se se encaixam na tua abordagem tática.

Como posso desenvolver jovens avançados no FM26?

Podes desenvolver jovens avançados no FM26 dando-lhes experiência regular em jogos, mesmo que seja a partir do banco. Atribui-lhes treinos individuais baseados em funções que se adequem às tuas táticas e junta-os a grupos de mentoria com jogadores mais experientes. Combina a consistência do treino com uma intensidade equilibrada para incentivar um crescimento constante sem arriscar lesões.

Existem táticas específicas que funcionam melhor com jovens avançados no FM26?

Sim. Os esquemas com dois avançados ou um único avançado apoiado por alas funcionam melhor. Os jogadores jovens dão o seu melhor em esquemas que criam espaço e proporcionam assistências consistentes, como um 4-2-3-1 ou um 4-4-2 com jogadores criativos nas alas.

Como é que gerencio o moral dos jovens avançados no FM26?

Para gerir a moral dos jovens avançados no FM26, tens de dar feedback claro sobre o desenvolvimento, elogios regulares após boas exibições e uma exposição gradual à equipa principal. Evita críticas duras após jogos fracos. Os jovens jogadores reagem positivamente à confiança, por isso é essencial manter a confiança e uma comunicação consistente.

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Djordje Djordjevic

Tech Writer | MTG Veteran With a Deck for Every Mood

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