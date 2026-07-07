Os melhores avançados jovens no FM26: os melhores talentos que tens de contratar

Os melhores avançados jovens no FM26 não se definem apenas pela capacidade de finalização; eles trazem bons movimentos, calma e perceção tática que lhes permitem destacar-se em qualquer sistema. Construir uma equipa vencedora no Football Manager 2026 começa por encontrar um avançado que possa tornar-se um marcador de golos consistente.

Um avançado com elevada Capacidade Potencial (PA) e as características mentais certas pode transformar rapidamente o teu ataque de mediano em de elite. Este guia vai além dos nomes famosos para incluir jogadores menos conhecidos que oferecem valor real, potencial de desenvolvimento inteligente e impacto a longo prazo para qualquer tipo de jogo.

Os melhores jovens avançados no FM26: talentos de elite para liderar a tua linha de frente

Se adoras mergulhar nos melhores jogos de futebol, sabes como é importante garantir um avançado jovem com margem para crescer. Estes jogadores de classe mundial não só lideram a linha de frente como, muitas vezes, ditam a forma como a tua equipa joga no último terço do campo.

Nesta secção, vamos focar-nos em avançados com grande potencial, com menos de 25 anos, que combinam finalização, movimentação e consistência, sendo que alguns são ideais para clubes de topo e outros são perfeitos para reconstruções com orçamento limitado.

Enquanto alguns nomes, como Kylian Mbappé e Endrick, já são familiares para a maioria dos jogadores do FM, outros, como Mason Melia ou Patrik Kristal, passam despercebidos, mas oferecem curvas de desenvolvimento promissoras e preços acessíveis.

A adequação à função também é um fator fundamental. Quer estejas a construir a equipa em torno de um «Poacher», de um «Pressing Forward» ou de um «Deep-Lying Forward», vais encontrar opções que podem evoluir naturalmente para essas funções.

Estas escolhas abrangem uma variedade de orçamentos e necessidades táticas. Aqui estão os melhores jovens jogadores do FM26 que vale a pena acompanhar, observar ou contratar o mais cedo possível.

Jogador Idade Clube Adequação à posição Valor de mercado Kylian Mbappé 27 Real Madrid Avançado completo, CF 140 milhões de libras – 160 milhões de libras+ Rodrigo Mora 19 FC Porto Segundo avançado, falso nove 60 milhões de libras – 74 milhões de libras Endrick 19 Real Madrid Goleador nato, avançado de banda 96 milhões de libras – 118 milhões de libras Arda Güler 21 Real Madrid Meio-campista ofensivo / 10 96 milhões de libras – 118 milhões de libras Youssoufa Moukoko 21 Borussia Dortmund (em empréstimo ao OGC Nice) Goleador, avançado de pressão 18,5 milhões de libras – 23 milhões de libras Enzo Alves 16 Real Madrid Avançado avançado, CF Contrato de formação Patrik Kristal 18 1. FC Colónia II Avançado recuado, SS Não divulgado Harry Gray 17 Leeds United (em empréstimo ao Rotherham) Avançado de pressão Valor não revelado Benjamin Šeško 22 RB Leipzig Avançado de área, CF ~50 milhões de libras – 70 milhões de libras Mohamed Meite 18 Stade Rennais Ponta de lança, caçador de golos Não divulgado Vitor Roque 21 Real Betis (por empréstimo do FC Barcelona) Avançado de pressão, caçador de golos ~40 milhões de libras – 60 milhões de libras Mason Melia 18 St Patrick’s Athletic Goleador, avançado ~4 milhões – 8 milhões de libras

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1. Kylian Mbappé [Melhor avançado de elite]

Grupo de atributos Valor FMInside Idade / Nacionalidade / Clube 27 / Francês / Real Madrid Classificação FMInside (OVR) 94 / 100 Velocidade e aceleração 20 / 20 Finalização e Sangue-frio 18 / 20 Passes e visão de jogo 15 / 20 Dribles e técnica 18 / 20 Defesa e intensidade 6 / 20 Condição física (força/resistência) 14 / 20 Pé dominante Direita

O Kylian Mbappé é a verdadeira joia da coroa do Football Manager. Com aceleração e velocidade de classe mundial (20), ele domina tanto como avançado avançado como avançado interior na ala esquerda. A sua finalização excecional, a sua calma e o seu talento tornam-no quase impossível de marcar, seja a que nível for.

2. Rodrigo Mora [O melhor jovem prodígio técnico na posição de criativo]

Grupo de atributos Valor FMInside Idade / Nacionalidade / Clube 19 / Português / FC Porto Classificação FMInside (OVR) 76 / 100 (Jovem Promessa) Velocidade e aceleração 14 / 20 Finalização e Sangue-frio 12 / 20 Passes e Visão de Jogo 15 / 20 Drible e técnica 16 / 20 Defesa e intensidade 8 / 20 Condição física (força/resistência) 10 / 20 Pé dominante Direita

Rodrigo Mora é um dos jogadores mais criativos e brilhantes de Portugal. Joga naturalmente como médio ofensivo, e o seu potencial de elite permite-lhe tornar-se numa superestrela mundial. Possui uma forma física natural magnífica, grande agilidade e excelentes qualidades técnicas que lhe permitem deslizar com facilidade entre as linhas defensivas.

3. Endrick [O avançado mais atlético do futuro]

Grupo de atributos Valor FMInside Idade / Nacionalidade / Clube 19 / Brasileiro / Real Madrid Classificação FMInside (OVR) 82 / 100 (Jovem promissor) Velocidade e aceleração 17 / 20 Finalização e Sangue-frio 15 / 20 Passes e Visão de Jogo 12 / 20 Dribles e técnica 15 / 20 Defesa e intensidade 7 / 20 Condição física (força/resistência) 16 / 20 Pé dominante Esquerdo

O Endrick foi feito para marcar golos de forma pura e sem complicações. As suas características físicas são incrivelmente avançadas para um adolescente, com uma força imensa, velocidade explosiva e uma determinação de topo. Com um treino adequado, o seu potencial dinâmico faz dele uma verdadeira máquina, capaz de liderar ataques de elite durante décadas.

4. Arda Güler [Melhor Jovem Promessa Visionária de Elite]

Grupo de atributos Valor FMInside Idade / Nacionalidade / Clube 21 / Turco / Real Madrid Classificação FMInside (OVR) 83 / 100 (Jovem Promessa) Velocidade e aceleração 13 / 20 Finalização e Sangue-frio 14 / 20 Passes e Visão de Jogo 17 / 20 Dribles e técnica 17 / 20 Defesa e esforço 9 / 20 Condição física (força/resistência) 11 / 20 Pé dominante Esquerdo

Arda Güler é um craque de classe mundial na posição de avançado, que combina um talento técnico de nível internacional com uma visão de jogo precisa. A sua técnica apurada, os seus passes e o seu primeiro toque garantem que raramente perde a posse de bola. Destaca-se na execução de passes decisivos e na capacidade de desmontar defesas compactas, quer a partir do centro, quer pela ala direita.

5. Youssoufa Moukoko [Avançado mais explosivo]

Grupo de atributos Valor FMInside Idade / Nacionalidade / Clube 21 / Alemão / Borussia Dortmund (em empréstimo ao OGC Nice) Classificação FMInside (OVR) 79 / 100 Velocidade e aceleração 16 / 20 Finalização e Sangue-frio 15 / 20 Passes e Visão de Jogo 11 / 20 Dribles e técnica 14 / 20 Defesa e intensidade 6 / 20 Condição física (força/resistência) 12 / 20 Pé dominante Esquerdo

O Youssoufa Moukoko continua a ser um dos favoritos lendários do Football Manager. Dotado de uma aceleração fulminante e de instintos naturais de avançado predador, os seus movimentos sem bola são de primeira classe. Ele brilha em esquemas táticos de contra-ataque, onde consegue romper as linhas defensivas e explorar blocos defensivos altos.

6. Enzo Alves [Melhor promessa de avançado sub-17]

Grupo de atributos Valor do FMInside Idade / Nacionalidade / Clube 16 / Espanhol / Real Madrid Classificação FMInside (OVR) 65 / 100 (Elevado potencial) Velocidade e aceleração 13 / 20 Finalização e Sangue-frio 13 / 20 Passes e Visão de Jogo 11 / 20 Dribles e técnica 12 / 20 Defesa e intensidade 5 / 20 Condição física (força/resistência) 12 / 20 Pé dominante Direita

Enzo Alves (filho do lendário lateral Marcelo) é muito bem visto nas revisões da base de dados personalizada de jovens talentos como um avançado promissor de elite. Alto e forte para a sua idade, apresenta excelentes atributos básicos em termos de determinação, finalização e capacidade física bruta, o que faz dele uma aquisição de primeira para a academia.

7. Patrik Kristal [O melhor jovem prodígio do meio-campo dos países bálticos]

Grupo de atributos Valor FMInside Idade / Nacionalidade / Clube 18 / Estónio / 1. FC Köln II Classificação FMInside (OVR) 68 / 100 Velocidade e aceleração 13 / 20 Finalização e Sangue-frio 11 / 20 Passes e visão de jogo 13 / 20 Dribles e técnica 13 / 20 Defesa e intensidade 10 / 20 Condição física (força/resistência) 11 / 20 Pé dominante Direita

Patrik Kristal é uma joia escondida da Estónia com um potencial impressionante. Como jovem médio-centro, a sua base técnica supera a dos colegas, com uma excelente visão de jogo, talento e variedade de passes que lhe permitem integrar-se facilmente em equipas europeias de nível médio.

8. Harry Gray [Melhor jovem promessas inglês na posição de avançado de pressão]

Grupo de atributos Valor FMInside Idade / Nacionalidade / Clube 17 / Inglês / Leeds United (em empréstimo ao Rotherham) Classificação FMInside (OVR) 66 / 100 Velocidade e aceleração 14 / 20 Finalização e Sangue-frio 12 / 20 Passes e visão de jogo 11 / 20 Dribles e técnica 12 / 20 Defesa e intensidade 13 / 20 Condição física (força/resistência) 12 / 20 Pé dominante Direita

O Harry Gray segue a excecional tradição desportiva da sua família no Leeds. Como avançado-centro muito trabalhador, as suas qualidades mentais — especialmente a determinação, o ritmo de trabalho e a coragem — destacam-se logo desde cedo. Ele evolui de forma fantástica para se tornar um avançado de pressão moderno, capaz de interromper as jogadas de construção com facilidade.

9. Benjamin Šeško [O melhor pivô aéreo]

Grupo de atributos Valor FMInside Idade / Nacionalidade / Clube 22 / Esloveno / RB Leipzig Classificação FMInside (OVR) 84 / 100 Velocidade e aceleração 16 / 20 Finalização e Sangue-frio 16 / 20 Passes e visão de jogo 12 / 20 Dribles e técnica 14 / 20 Defesa e intensidade 11 / 20 Condição física (força/resistência) 17 / 20 Pé dominante Direita

Benjamin Šeško é um avançado-alvo dominante. Alto, com um alcance de salto, força e velocidade excecionais, representa uma ameaça aérea implacável. A sua combinação de grande potência atlética e finalização certeira transforma-o numa força consistente, capaz de marcar mais de 20 golos por época nas ligas de topo.

10. Mohamed Meite [O melhor avançado com estilo francês]

Grupo de atributos Valor FMInside Idade / Nacionalidade / Clube 18 / Francês / Stade Rennais Classificação FMInside (OVR) 67 / 100 Velocidade e aceleração 15 / 20 Finalização e Sangue-frio 11 / 20 Passes e visão de jogo 12 / 20 Dribles e técnica 14 / 20 Defesa e intensidade 6 / 20 Condição física (força/resistência) 11 / 20 Pé dominante Direita

Mohamed Meite é uma promessa altamente técnica e explosiva proveniente das camadas de base francesas. Conhecido pelo seu drible habilidoso, velocidade e agilidade, oferece uma enorme imprevisibilidade na ala. É uma escolha excelente para treinadores que procuram desenvolver um avançado interior rápido e com grande talento.

11. Vitor Roque [O avançado de centro mais incansável]

Grupo de atributos Valor FMInside Idade / Nacionalidade / Clube 21 / Brasileiro / Real Betis (por empréstimo do FC Barcelona) Classificação FMInside (OVR) 81 / 100 Velocidade e aceleração 16 / 20 Finalização e Sangue-frio 14 / 20 Passes e visão de jogo 11 / 20 Dribles e técnica 14 / 20 Defesa e esforço 14 / 20 Condição física (força/resistência) 15 / 20 Pé dominante Direita

O Vitor Roque é um avançado intenso e cheio de energia, que aposta muito no seu excelente ritmo de jogo e nas suas corridas agressivas sem a bola. Capaz de jogar bem no meio ou de cortar para dentro a partir da ala, a sua força sólida, equilíbrio e resistência física permitem-lhe afastar defensores robustos com facilidade.

12. Mason Melia [O melhor jovem avançado irlandês]

Grupo de atributos Valor FMInside Idade / Nacionalidade / Clube 18 / Irlandês / St Patrick’s Athletic Classificação FMInside (OVR) 69 / 100 (Jovem Promessa) Velocidade e aceleração 14 / 20 Finalização e Sangue-frio 13 / 20 Passes e Visão de Jogo 11 / 20 Dribles e técnica 12 / 20 Defesa e intensidade 11 / 20 Condição física (Força/Resistência) 13 / 20 Pé dominante Direita

Mason Melia é um jovem prodígio irlandês fenomenal que costuma superar em muito as expectativas para a sua idade. Combinando excelentes características físicas com uma finalização muito serena para um jogador de 18 anos, ele é uma aquisição fantástica para equipas da segunda divisão que pretendem uma promoção rápida e valor de revenda a longo prazo.

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Os melhores jovens prodígios avançados no FM26

As melhores partidas no Football Manager começam muitas vezes com uma coisa: um jovem prodígio de topo no FM26 em torno do qual podes construir a tua equipa durante anos. No FM26, há alguns jovens prodígios que se destacam com aquele tipo de Potencial que transforma ataques medíocres em linhas de frente capazes de disputar o título.

Estes jogadores oferecem potencial de crescimento, versatilidade e valor de revenda e, se forem desenvolvidos da forma certa, podem tornar-se o ponto central do teu plantel durante uma década ou mais.

Alguns já são nomes conhecidos de todo o mundo. Outros estão a emergir das academias de juniores ou de equipas do meio da tabela, disponíveis antes que os grandes clubes façam subir o seu preço. Cada um traz pontos fortes diferentes: alguns são caçadores de golos que se posicionam nas costas da defesa, outros recuam para ligar o jogo ou ultrapassam os melhores defesas no FM26 com aceleração e talento. Seja qual for o teu sistema – 4-2-3-1, 4-4-2 ou 3-5-2 –, o jovem avançado certo pode fazer toda a diferença.

Aqui estão 10 dos jovens avançados mais promissores do FM26, com base na Capacidade Potencial, nos percursos de desenvolvimento iniciais e na flexibilidade posicional. Usa esta lista para te antecipares antes que eles atinjam o estatuto de classe mundial.

Jogador Idade Clube Posição(ões) Valor (estimado) Pontos fortes Potencial Endrick 18 Real Madrid Avançado/Médio direito 96 milhões de libras – 118 milhões de libras Potência, aceleração, técnica 184 Francesco Camarda 17 AC Milan ST 12 milhões de libras – 18 milhões de libras Serenidade, finalização, movimentação Muito alta José Reyes 17 Real Madrid AMRL/ST 23 milhões de libras Talento, Jogo sem bola, Primeiro toque 174 Rodrigo Mora 18 FC Porto Meio-campista ofensivo/Extremo esquerdo/Avançado 60 milhões de libras – 74 milhões de libras Drible, Visão de jogo, Aceleração 170+ Chido Obi-Martin 17 Manchester United ST Não divulgado Força, finalização, primeiro toque Muito alta Kenan Yildiz 20 Juventus AMRL/ST 191 milhões de libras Equilíbrio, Passes, Versatilidade 170 George Ilenikhena 18 AS Mónaco ST 39 milhões de libras Finalização, Força, Incursões nas costas da defesa 170 Dijylian N’Guessan 16 Saint-Étienne ST 6 milhões de libras Finalização, Visão de jogo, Antecipação 170 Harry Gray 16 Leeds United F C/ST 11 milhões de libras Movimentação, aceleração, jogo sem bola 170 Shumaira Mheuka 17 Chelsea ST 12 milhões de libras Determinação, Finalização, Agilidade 170

Os melhores avançados jovens a preço de pechincha no FM26

Nem todas as equipas têm um orçamento de transferências avultado, e é aí que uma boa contratação a preço de pechincha pode fazer toda a diferença. O FM26 apresenta vários avançados jovens com excelente potencial que ainda passam despercebidos. Estes jogadores são acessíveis no início do jogo, mas podem tornar-se titulares de confiança ou ativos valiosos que podes vender com lucro mais tarde.

Não importa se estás a treinar na Championship, na Ligue 2 ou numa equipa das divisões inferiores da Serie A, não precisas de gastar uma fortuna para encontrar futuras estrelas.

Muitos destes melhores avançados do FM26 têm valores de mercado baixos devido à juventude, à concorrência por minutos de jogo ou simplesmente por serem pouco observados. Mas todos têm atributos sólidos e um percurso de desenvolvimento claro, perfeito para clubes que querem construir a equipa a partir do zero.

Aqui estão 10 dos melhores jovens avançados a preços acessíveis no FM26 para teres em conta na tua próxima reconstrução com orçamento limitado.

Jogador Idade Clube Posição Valor Pontos fortes Por que são uma boa opção em termos de orçamento Harvey Higgins 15 Blackburn Médio, Avançado 260 mil libras Drible, Jogo sem bola, Técnica Perfil desconhecido, condições para jovens jogadores altamente negociáveis Toni Fernández 16 Barcelona Meio-campista direito, avançado central 454 mil libras Visão de jogo, talento, primeiro toque Na estrutura da equipa B, abordagem precoce e económica Josh Sonni-Lambie 17 Liverpool Meio-campista ofensivo (direita), Avançado (centro) 509 mil libras Aceleração, Agilidade, Passes Jogador da academia bloqueado pela profundidade do plantel principal Yahya Idrissi 17 Chelsea Meio-campista direito, avançado central 957 mil libras Velocidade, Equilíbrio, Talento Ignorado devido ao enorme plantel do Chelsea David Bausch 16 Bayern de Munique AV 169 mil libras Força, finalização, posicionamento Reserva da equipa de juniores, fácil de contratar cedo Cristian Florez 16 Real Cartagena Meio-campista, Avançado 925 mil libras Técnica, finalização, aceleração Uma joia sul-americana escondida numa equipa da liga secundária Giacomo Koloto 16 Basileia ST 657 mil libras Cabeçadas, Determinação, Intensidade de trabalho Subvalorização na liga suíça, exigências salariais baixas Adam Hložek 23 Hoffenheim Avançado/Médio-ofensivo esquerdo ~24 milhões de libras Força, remates de longe, versatilidade Nota: Jogador experiente; não é uma contratação barata de um jovem. Yumeki Yokoyama 21 Imabari AM LC, F C 870 mil libras Resistência, Versatilidade, Movimento Disponível a um preço acessível na J.League 2 Gassimou Sylla 16 RSCA Futures Meio-campista direito, Avançado 35 mil libras Jogo sem bola, drible, talento Nível extremamente barato devido ao estatuto de contrato da academia

Os melhores jovens avançados no FM26 por posição

Nem todos os avançados se encaixam em todos os sistemas. No Football Manager 2026, escolher o tipo certo de avançado é tão importante quanto encontrar o talento certo. Alguns dão o seu melhor quando têm espaço nas costas da defesa, enquanto outros destacam-se contra os melhores guarda-redes do FM26. Esta secção destaca jovens avançados que se encaixam na perfeição em funções específicas.

Cada jogador abaixo foi selecionado com base nos seus atributos de destaque e na adequação a uma de três funções principais: Caçador de golos, Ponto de apoio ou Avançado. Se estiveres a montar o teu plantel com uma formação ou estratégia específica em mente, isto vai ajudar-te a fazer uma prospeção mais inteligente no FM e a construir uma linha de frente mais coesa.

Jogador Idade Clube Posição Pontos fortes Ideal para Rodrigo Mora 18 FC Porto Avançado avançado Fácil de jogar, primeiro toque, passes decisivos Equipas de ritmo acelerado, 4-2-3-1 ou 4-3-3 mais fechado Cade Cowell 21 Guadalajara Goleador Velocidade, posicionamento, finalização Equipas que jogam ao contra-ataque, jogadores que surgem tarde Dijylian N’Guessan 16 Saint-Étienne Goleador de oportunidade Aceleração, Jogo sem bola, Sangue-frio Equipas que precisam de um finalizador certeiro na área Giovanni Reyna 22 Borussia Dortmund Avançado avançado Drible, Visão de jogo, Finalização Sistemas de ataque fluidos, estilos de pressão alta Kenan Yildiz 20 Juventus Avançado avançado Técnica, agilidade, tomada de decisões Clubes que usam avançados invertidos ou com funções móveis Mohamed Meite 17 Stade Rennais Ponto de referência Força, Alcance no salto, Cabeçada Equipas que jogam com amplitude e cruzam com frequência Ryan McQueen 15 Chelsea Goleador Movimento, antecipação, finalização Projeto a longo prazo, acompanhamento desde a academia até à elite George Ilenikhena 18 AS Monaco Goleador Aceleração, finalização, força Equipas que precisam de um avançado rápido e direto David Bausch 16 Bayern de Munique Ponta de ataque Altura, capacidade de segurar a bola, cabeceamento Esquemas de jogo direto Yahya Idrissi 17 Chelsea Avançado avançado Agilidade, Drible, Criatividade Equipas do meio da tabela que procuram criatividade no último terço do campo

Como observar e desenvolver jovens avançados no FM26

Para montares uma linha de ataque de topo no FM26, tens de fazer um bom trabalho de observação e desenvolver os jogadores com um objetivo em mente. Muitos avançados jovens parecem bons no papel, mas só alguns se vão tornar marcadores de golos consistentes. Começa por montar a tua rede de observação para dar prioridade a alguns dos melhores jogadores do FM26 com menos de 21 anos, com Elevada Capacidade Potencial (PA), tipos de personalidade fortes e características-chave de um avançado.

O que procurar ao fazer o recrutamento:

Atributos a priorizar : Finalização : essencial para converter oportunidades Sangue-frio : Ajuda sob pressão, especialmente em situações de 1 contra 1 Jogo sem bola : Indica movimento e posicionamento Aceleração e velocidade : Úteis para romper as linhas defensivas

: Características ocultas que importam : Determinação : fundamental para o crescimento ao longo do tempo Profissionalismo e consistência : ajudam a transformar o potencial em desempenho real Jogadas preferidas : Características como «Gosta de ultrapassar a armadilha do fora de jogo» ou «Corre frequentemente com a bola» podem adequar-se a sistemas de linha alta ou de pressão

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Dicas para o desenvolvimento:

Atribui o treino adequado a cada função individual – adapta-o ao teu plano tático (por exemplo, avançado avançado ou caçador de golos)

adequado – adapta-o ao teu plano tático (por exemplo, avançado avançado ou caçador de golos) Dá-lhes tempo de jogo regularmente — até os minutos como suplente ajudam

— até os minutos como suplente ajudam Recorre a grupos de mentoria para melhorar as suas capacidades mentais

para melhorar as suas capacidades mentais Mantém a intensidade dos treinos moderada no início, para evitar lesões

Não ignores a adequação tática. Um jovem avançado com excelente velocidade e fraco no jogo de cabeça não vai dar certo como «Target Man». Faz o recrutamento com um plano claro, desenvolve-os com paciência e constrói a equipa em torno das características que melhor se adequam ao teu plantel.

Desenvolver Jovens Avançados no FM26: Dicas para Maximizar o Seu Potencial

Para tirar o máximo partido dos jovens avançados no FM26, tens de basear-te na estrutura, na paciência e na clareza de funções. Começa por definir um foco de treino específico para cada função, que corresponda ao futuro deles no teu sistema — por exemplo, um «Poacher» deve trabalhar a finalização, a compostura e o jogo sem bola, enquanto um avançado avançado precisa de regate, aceleração e tomada de decisões.

O tempo de jogo é mais importante do que a reputação. Coloca-os a jogar na equipa principal logo no início, mesmo que seja só por 15 a 20 minutos, e junta-os a jogadores experientes num grupo de mentoria bem equilibrado. Usa a mentoria para melhorar a Determinação e o Profissionalismo, que influenciam bastante a taxa de crescimento.

A nível tático, não forces os melhores alas do FM26 a sistemas rígidos. Um jovem avançado de apoio com fraca capacidade de cabeceamento, mas com bons movimentos, não deve ser usado como «Target Man». Em vez disso, coloca-os em funções onde as suas características possam brilhar — como «Gosta de ultrapassar a armadilha do fora de jogo» numa linha defensiva alta ou «Corre frequentemente com a bola» num 4-2-3-1 vertical.

O meu veredicto geral sobre os melhores avançados jovens no FM26

Os melhores avançados jovens no FM26 são mais do que apenas classificações elevadas de «Potencial». Oferecem valor a longo prazo, flexibilidade tática e a oportunidade de moldar o sucesso da tua equipa nos próximos anos. Desde nomes de primeira linha como Endrick, Rodrigo Mora e Youssoufa Moukoko até pérolas escondidas como Toni Fernández e Gassimou Sylla, estes jogadores trazem estilos e faixas de preço diferentes para se adequarem a qualquer jogo guardado.

Concentra-te nos jogadores que se encaixam no teu sistema, investe no desenvolvimento deles e vais construir uma linha de frente capaz de te levar a promoções, troféus e noites europeias.

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Perguntas frequentes