Análise do HEAT no World of Tanks – Muito obrigado, tanques!

O HEAT do World of Tanks surgiu como um jogo à parte desde o primeiro dia, não como uma atualização de conteúdo adicionada ao original, e a Wargaming provou isso a 26 de maio de 2026 com um novo motor, um modelo free-to-play e zero progressão partilhada com o WoT clássico.

Criar um jogo de tiro tático com tanques totalmente novo do zero é uma verdadeira aposta para um estúdio que tem mantido um único título vivo desde 2010. Os anos que passei nas árvores tecnológicas do WoT clássico deram-me uma base clara para avaliar o que mudou, a começar pela própria árvore tecnológica, que desapareceu, substituída por habilidades de Agente ao estilo «herói», integradas no combate real com tanques .

Grátis nem sempre significa que vale a pena o teu tempo, e é exatamente isso que esta análise jogar World of Tanks HEAT vem esclarecer.

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O que é o World of Tanks HEAT?

A Wargaming vai dizer-te que o World of Tanks HEAT não é um jogo de tiroteio com heróis – uma posição que tem mantido firmemente desde a data de lançamento do World of Tanks HEAT. Oito Agentes, cada um com a sua própria habilidade definitiva sobreposta ao combate com tanques, constituem um argumento convincente a favor do contrário.

A própria posição do estúdio é: «Por favor, vê isto como um jogo de tiro tático com tanques, focado em tanques e agentes», e isso faz sentido até que uma Habilidade Definitiva convoque um ataque aéreo ou faça com que alguém entre num surto de danos desenfreado. Seja qual for o rótulo que a Wargaming prefira, é a lógica de um «hero shooter» que está presente na jogabilidade, de resto bastante realista, Joga o World of Tanks: HEAT dá uma olhadela no World of Tanks: HEAT.

Passadas algumas semanas, eu colocaria o World of Tanks HEAT na lista dos melhores jogos de guerra gratuitos, tendo em mente três tipos específicos de jogadores:

Os veteranos do WoT clássico já estão fartos de ter de subir a árvore tecnológica, já que isto elimina completamente essa necessidade

Jogadores do Overwatch e jogar o Apex Legends curiosos para ver como as habilidades dos heróis se encaixam na física real dos tanques

Os céticos em relação aos jogos free-to-play que querem um jogo bem financiado que não custe nada experimentar

Se te encaixas em qualquer uma destas três categorias, é provável que a jogabilidade do World of Tanks: HEAT te agrade. A etiqueta de «shooter de heróis» pode ficar para os outros discutirem.

O HEAT do World of Tanks foi apresentado pela primeira vez na Opening Night Live da Gamescom, a 19 de agosto de 2025, e passou depois quase um ano em fase de testes. Só a beta fechada registou quase 157 000 batalhas e 8 milhões de minutos de combate antes de alguém fora do estúdio ter uma palavra a dizer. A data de lançamento do World of Tanks: HEAT acabou por ser marcada para 26 de maio de 2026, com todas as plataformas a ficarem disponíveis ao mesmo tempo.

Desenvolvedor / Editor Wargaming Data de lançamento 26 de maio de 2026 Plataformas PC (Steam, Wargaming Game Center), Steam Deck, PS5, Xbox Series X|S, GeForce NOW Género Jogo de tiro tático com veículos e habilidades específicas dos heróis Jogo cruzado Jogo cruzado e progressão cruzada completos em todas as plataformas Preço Jogo gratuito Motor Novo motor próprio, diferente do clássico do WoT

O cross-play chegou logo no primeiro dia, e essa é a vitória mais fácil de toda esta lista. Comprei o jogo no Steam na mesma semana em que foi lançado e acabei no mesmo lobby que um amigo que estava a jogar na Xbox. Sem definições adicionais de nenhum dos lados, apenas a jogabilidade idêntica Joga o World of Tanks: HEAT dá uma olhadela no World of Tanks: HEAT a funcionar em duas plataformas diferentes.

No entanto, a data de lançamento do World of Tanks HEAT veio acompanhada de um verdadeiro «asterisco». O dia do lançamento trouxe uma onda de falhas no PC suficientemente graves para fazer com que as avaliações no Steam caíssem para «Na sua maioria negativas» nas primeiras 24 horas.

A Wargaming não tentou esconder isso. Foi lançada uma correção a 27 de maio, seguida pela atualização mais abrangente 1.0.3 a 9 de junho, e as avaliações voltaram a subir para «Mistas» desde aquele tropeço na data de lançamento jogar World of Tanks HEAT, embora o que resta agora pareça mais reclamações sobre a economia e o equilíbrio do que relatos de falhas.

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World of Tanks: HEAT – Jogabilidade – Poderes dos Heróis, Regras dos Tanques

O que mais me chamou a atenção no World of Tanks HEAT foi o quão pouca experiência clássica do WoT ele realmente exige – isso era verdade na data de lançamento do World of Tanks HEAT e continua a ser verdade agora. Quem já jogou Overwatch ou Apex Legends vai reconhecer a fórmula na hora: escolhe um Agente (ou o teu herói?), personalizas as armas, a blindagem e o equipamento do teu tanque e depois entras numa partida de 5v5 ou 10v10.

Cada Agente vem associado a um conjunto específico de dois veículos, por isso a escolha da personagem funciona também como a tua decisão de configuração antes mesmo de disparares um tiro. Acrescenta uma Habilidade Definitiva e uma característica passiva, depois retira ambas, e a artilharia subjacente, o ângulo da blindagem, os ricochetes, não mudaram nem um pouco. Essa é a parte da jogabilidade do World of Tanks: HEAT que ainda pertence à mesma linhagem dos melhores jogos de tiro tático em que este género se baseia, com ou sem habilidades.

Para mim, é no ritmo que a jogabilidade Joga o World of Tanks: HEAT dá uma olhadela no World of Tanks: HEAT se afasta realmente do original. O WoT clássico não tem respawns de todo; um erro e estava fora da partida, preso a ser espectador. Aqui, morrer significa apenas voltar mais depressa, e essa rapidez nota-se mais nos mapas mais verticais do World of Tanks HEAT, onde ficar parado raramente é uma opção por muito tempo.

No início, pensei que a progressão funcionasse apenas com os Agentes, mas estava enganado. Na verdade, funciona em duas vertentes: os Agentes e os tanques. Ambos evoluem, só que a ritmos diferentes, e essa divisão é exatamente o que torna a jogabilidade Joga o World of Tanks: HEAT dá uma olhadela no World of Tanks: HEAT mais complicada de desbloquear totalmente do que parece à primeira vista.

A Wargaming quer ficar com os louros por ter acabado com a árvore tecnológica, e tem razão, ela já não existe. As competências dos agentes são adquiridas ao gastar pontos ganhos com a XP, divididos em quatro categorias: Traço, Capacidade, Atributo e Habilidade Final. Essas competências ativam-se a meio da partida através dos pontos que ganhas por jogares bem.

No que diz respeito aos veículos, a história é completamente diferente — e muito mais complexa. Nem me faças falar da rotina de desbloquear veículos. Vou abordar os números concretos mais adiante nesta análise do World of Tanks HEAT, porque merecem mais espaço do que um parágrafo final aqui lhes pode dar.

Agentes jogar World of Tanks HEAT – Sensações Distintamente Diferentes

Oito agentes divididos em três funções: dois Defensores a manter a posição (Chopper e Ember), quatro opções de Assalto feitas para a agressividade (Kent, Raketa, Reaper e Twister) e dois Atiradores a cobrir longas distâncias (Hound e Fuzzer). Três deles, o Chopper, o Kent e o Hound, estão disponíveis de graça desde o primeiro dia, além de três tanques. Os restantes são desbloqueados ou comprados à medida que vais jogando, e escolher o certo logo no início depende muitas vezes dos mapas do World of Tanks HEAT em que esperas passar mais tempo.

Já joguei com seis dos oito, o suficiente para me sentir genuinamente à vontade com cada um, e as partidas contra os dois restantes deram-me uma perspetiva suficiente para falar honestamente sobre todos os oito nesta análise do World of Tanks HEAT. Aqui fica uma visão geral do que eles realmente trazem para uma partida.

Agente Função Habilidade definitiva Impacto na partida Chopper Defensor Barragem Progressiva, uma barragem de granadas de alto explosivo que limpa pontos de captura e bloqueia as vias de fuga Limpa um ponto de defensores entrincheirados ou bloqueia uma rota de fuga Kent Assalto Ataque Contratado: com o bloqueio curto, dispara foguetes Hydra; com o bloqueio longo, muda para mísseis Hellfire teleguiados Acaba com um alvo em fuga ou dá o golpe final num alvo já danificado à distância Hound Atirador Hunting Time, um míssil guiado por TV contra alvos marcados com poucos HP; uma morte confirmada recarrega-o parcialmente para um segundo disparo Executa um alvo marcado e pode encadear diretamente para uma segunda morte Raketa Assalto Rampage, um pico de cadência de tiro frenético com a saúde fixada acima de 1 enquanto durar Transforma um único ataque num pico de dano quase imbatível durante vários segundos Ember Defensor Grand Slam, uma bomba pesada que penetra no terreno, causando uma explosão sísmica Limpa uma área disputada ou impede um avanço num ponto de estrangulamento Fuzzer Atirador Strike Laser, um ataque a laser guiado por aeronave Causa danos à distância, mas raramente decide a luta por si só Ceifador Assalto Napalm in the Morning, um ataque com napalm feito por um F-4 Phantom Destrui uma posição defendida ou castiga um grupo que avança em conjunto Twister Assalto Lights Out, um EMP lançado por um drone que abranda os inimigos antes de os paralisar e causar-lhes danos Impede um avanço ou dá-te uma janela de oportunidade para recuar e reagrupar-te

O melhor é que eles parecem mesmo diferentes uns dos outros quando estás numa partida. Ativar a barragem do Chopper abranda a ação num único ponto, enquanto ativar o estado de fúria da Raketa, pelo contrário, acelera tudo, e essa diferença mantém-se em todo o elenco. Isto é especialmente verdade quando vês isso a acontecer em vários mapas HEAT diferentes joga o World of Tanks, em vez de apenas um.

É o mesmo encanto que atrai as pessoas para os melhores jogos de tiro na terceira pessoa: oito razões reais para jogares o mesmo objetivo de formas diferentes. É também a prova de que a jogabilidade Joga o World of Tanks: HEAT dá uma olhadela no World of Tanks: HEAT depende mais da escolha do Agente do que da pontaria pura e simples.

Os aspetos menos positivos, no entanto, equilibram-se: a data de lançamento do World of Tanks HEAT é um pouco irregular em alguns pontos, pelo menos até eu escrever esta análise. O «Raketa’s Rampage» torna-o quase imortal, ao mesmo tempo que o seu dano dispara, o que é claramente demasiado forte para o que custa. O «Strike Laser» do Fuzzer fica aquém das expectativas, raramente valendo a pena o espaço que ocupa.

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Mapas jogar World of Tanks HEAT – O terreno molda a tua jogabilidade

A Nexus Dam ensinou-me uma lição na primeira vez que joguei com um Marksman lá, pouco tempo depois do lançamento do World of Tanks HEAT: chegar primeiro ao nível mais alto não adianta nada se não conseguires voltar a descer. Mal me tinha instalado numa posição de atirador no convés superior quando dois Agentes de Assalto flanquearam a escadaria atrás de mim, e já não havia para onde recuar.

É essa a verdadeira realidade em todos os oito mapas jogar World of Tanks HEAT; nenhum deles é terreno neutro. Cada um favorece um Agente específico e castiga discretamente o que não deve, por vezes na mesma partida. Todos os oito mapas jogar World of Tanks HEAT são inspirados em locais do mundo real, e cada um tem o seu próprio nome oficial no jogo:

Nord Oko , estação de investigação do Ártico, mapa noturno

, estação de investigação do Ártico, mapa noturno Barragem de Nexus , uma barragem hidroelétrica num desfiladeiro de montanha

, uma barragem hidroelétrica num desfiladeiro de montanha Porta-aviões , porto naval tropical

, porto naval tropical Projeto Phoenix , instalação de energia solar

, instalação de energia solar Moonshot , complexo de lançamento espacial no deserto

, complexo de lançamento espacial no deserto Scarred City , ruínas urbanas de uma guerra civil no Médio Oriente

, ruínas urbanas de uma guerra civil no Médio Oriente Blossom Crash , um vale nas terras altas em torno de um avião de carga acidentado no Sudeste Asiático

, um vale nas terras altas em torno de um avião de carga acidentado no Sudeste Asiático Sunstroke, um resort de luxo no deserto em construção

A Scarred City inverte completamente o problema da Barragem Nexus. O Hound sente-se mesmo bem lá em cima; os telhados e as ruas barricadas oferecem ao Marksman linhas de visão elevadas em todas as aproximações e, pela primeira vez, a vantagem da altura não vem acompanhada de uma alçapão por baixo.

Mas se colocares esse mesmo Atirador no Moonshot, a vantagem desaparece. Há linhas de visão longas, mas o deserto aberto não oferece nada atrás de onde te esconderes assim que alguém te avistar; por isso, o alcance que tornava a Scarred City tão boa só faz de ti um alvo mais fácil aqui.

Tenho de admitir que a qualidade visual me apanhou de surpresa mais do que uma vez. Os arrozais alagados e os bosques floridos de Blossom Crash fizeram com que cada avanço em direção ao avião de carga acidentado parecesse um verdadeiro campo de batalha. O «Aircraft Carrier» teve o mesmo efeito, com as lutas a decorrerem num convés de voo exposto, rodeado de mar por todos os lados, o que acrescentou uma tensão que o marcador do objetivo, por si só, nunca conseguiria criar.

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Modos HEAT não existe no World of Tanks – O Conquest rouba a cena

Três minutos depois de começar a minha primeira partida de Conquest, já me tinha esquecido que havia outros três modos neste jogo. As bases iam mudando de lado pelo mapa, os respawns continuavam a atirar-me de volta para a luta mais próxima e nunca tive de parar para pensar para onde ir a seguir.

É isso que é o Conquest numa frase, e é o único modo aqui que eu diria ser genuinamente divertido. Os outros três são suficientemente bons; só que nunca me cativaram da mesma forma que aquela primeira partida. Um 10 contra 10 com várias bases ativas ao mesmo tempo gera mais caos por minuto do que qualquer modo 5 contra 5 consegue igualar, especialmente nos mapas maiores jogar World of Tanks HEAT, feitos à medida para isso. O design do mapa pensa por ti na maior parte das vezes, assim que aprendes a seguir a ação em vez de planear à volta dela.

Eis como se dividem, na verdade, os quatro modos.

Modo Jogadores Objetivo Conquista 10 contra 10 Várias bases ativas ao mesmo tempo; quem chegar primeiro aos 2 000 ganha Ponto Estratégico 5v5 Uma base ativa, as bases vão alternando; o primeiro a chegar aos 2 000 ganha Controlo 5 contra 5 Melhor de três, zona única; ganha quem vencer duas rondas Morte Confirmada 5v5 As mortes só contam depois de recolheres os tokens; quem chegar primeiro aos 25 ganha

A maioria dos mapas HEAT não existe no World of Tanks suporta mais do que um destes modos, por isso não dês por certo que o mapa e o modo se combinam da mesma forma duas vezes seguidas. Os três modos 5v5 exigem mais paciência do que o Conquest, seja a defesa de uma base, o timing de uma rotação ou a disputa pela recolha de um token — exatamente o tipo de raciocínio que o Conquest te permite ignorar completamente.

O campo de treino também merece um grande destaque aqui, ao ponto de merecer uma menção especial nesta análise do World of Tanks HEAT. A jogabilidade Joga o World of Tanks: HEAT dá uma olhadela no World of Tanks: HEAT lida com a pontaria e o ritmo de forma suficientemente diferente de um jogo de tiros convencional, ao ponto de o aquecimento contra a IA, antes de teres de lidar com oito Agentes com equipamentos completamente diferentes, deixar de parecer opcional e passar a ser necessário.

Um sistema simples que te faz pagar pela paciência

A progressão dos veículos tem mais profundidade do que eu esperava, totalmente separada da Progressão de Habilidades dos Agentes e igualmente central para a jogabilidade Joga o World of Tanks: HEAT dá uma olhadela no World of Tanks: HEAT, mas conseguir os veículos em primeiro lugar é onde este sistema realmente me deixa confuso.

A XP do veículo faz subir de nível o próprio tanque, até ao nível 25, desbloqueando módulos organizados em categorias como Potência de Fogo, Resistência, Utilidade e Mobilidade, cada uma com uma verdadeira troca. Mais potência de fogo em troca de menos defesa, mais tempo de atividade das habilidades em troca de menos mobilidade. Cada tanque funciona também com um orçamento de carga útil fixo; o meu costuma ficar em cerca de 35 em 100 utilizados, por isso as definições são uma verdadeira limitação, em vez de algo que acabes por esgotar por completo.

O equipamento funciona da mesma forma: um espaço reservado para cura, independentemente do que eu estiver a conduzir, e o outro ligado à função do veículo. É menos liberdade do que eu esperava, mas impede que todas as definições acabem por se resumir às mesmas três «melhores» escolhas. Se preferes a profundidade da estratégia por turnos, a nossa seleção dos melhores jogos de guerra total aprofunda mais esse aspeto do género.

A aquisição é o verdadeiro problema. Pelas minhas próprias contas, um veículo novo custa cerca de 200 000 créditos desde o lançamento do World of Tanks HEAT, e uma partida rende mais ou menos 3 000, mesmo com os boosters ativos. Pode ser mais se te saíres bem nas partidas, mas isso significa algo em torno de 60 partidas por tanque, para um elenco de apenas 12 veículos desbloqueáveis para começar. A rotina nem sequer te dá variedade rapidamente; só te dá mais uma opção depois de uma ou duas noites de jogo.

A parte das melhorias também tem as suas lacunas. As modificações vêm nas raridades cinzenta, azul, roxa e lendária, e uma boa parte do que existia na beta fechada não está no jogo no lançamento. O sistema que existe funciona. Só que há menos do que deveria haver logo no primeiro dia.

Também há personalização estética: skins e alguns gadgets específicos para cada Agente. Está bem, mas não é muito aprofundado — nem sequer tenta ser.

Dos quinze veículos, o Marder 1A3 e o XM1 foram os que me pareceram mais fortes. O Marder merece esse lugar quase apesar do Fuzzer, cujo kit não está a dar grande resultado, como já referi anteriormente; a sinergia entre os módulos tem mais peso do que o próprio Agent. O XM1 é o caso oposto: a passiva do Kent, que recarrega ao acertar, e a eficiência da carga útil do tanque combinam-se na perfeição, especialmente nos mapas HEAT mais abertos do World of Tanks, onde essa eficiência tem realmente espaço para fazer a diferença.

Nada disto precisa de estar perfeito logo no primeiro dia, já que os jogos gratuitos costumam ter espaço para evoluir. Mas entre a barreira dos créditos e a falta de mods, a lacuna de conteúdo aqui é maior do que o design do sistema merece, e é essa a única crítica a que esta análise jogar World of Tanks HEAT volta sempre.

HEAT vs Clássico – Principais diferenças

O World of Tanks: HEAT e o World of Tanks clássico são jogos separados, sem progressão partilhada. Mas, ao levar o nome «World of Tanks» para um jogo totalmente novo, esta comparação torna-se inevitável, que queiras ou não, especialmente porque a data de lançamento jogar World of Tanks HEAT tornou essa separação oficial. Então, eis onde os dois se comparam lado a lado.

O que muda World of Tanks Clássico World of Tanks: HEAT Progressão Árvore tecnológica com mais de 400 tanques, centenas de horas até ao nível mais alto Sem árvore de investigação; escolhe um veículo e joga logo Ritmo das partidas Lento, posicional, estilo simulação Mais rápido, com reaparecimento, focado em objetivos Sistema de agentes Sem agentes nem habilidades 8 agentes com habilidades definitivas e características passivas Lista de tanques Mais de 400 tanques históricos, que podes pesquisar à vontade 15 veículos no lançamento, cada um associado a um agente Jogador alvo Fãs de simulação e estratégia Jogadores de Overwatch e Apex que querem ação com tanques sem ter de se esforçar demasiado

Ainda jogo o WoT clássico regularmente, e entrar no HEAT logo a seguir a uma sessão é como mudar completamente de desporto. O WoT recompensa quem fica parado, calcula o ângulo e espera pacientemente pelo desfecho de um duelo. O HEAT castiga exatamente isso: ficar parado só faz com que sejas morto duas vezes em vez de uma, e os mapas jogar World of Tanks HEAT reforçam isso – são mais pequenos, mais verticais, feitos para o movimento em vez dos confrontos de longa distância a que o WoT me habituou. Essa mudança na jogabilidade Joga o World of Tanks: HEAT dá uma olhadela no World of Tanks: HEAT é a principal razão pela qual uma comparação direta parece quase injusta logo à partida.

A Wargaming também não tratou o nome partilhado de forma descuidada. Optar por «HEAT» como subtítulo, em vez de uma sequela numerada, indica o mesmo universo, mas um jogo diferente, e há uma lógica real em aproveitar quinze anos de reconhecimento da marca, em vez de lançar uma nova IP do zero.

Só não estou convencido de que seja a decisão certa quando te sentas a jogar os dois jogos. Nada nessa comparação parece uma evolução; parece mais dois produtos diferentes que por acaso partilham um logótipo, e essa é a única discordância que esta análise do World of Tanks HEAT não consegue resolver completamente.

Teria preferido uma ruptura clara a um nome que promete continuidade, mas que, na verdade, não cumpre o que promete. Se foi o cenário da Segunda Guerra Mundial que te atraiu ao original, a nossa seleção dos melhores jogos da Segunda Guerra Mundial aborda esse tema de forma mais direta do que o HEAT faz agora.

Podes jogar os dois? Sim, downloads separados, contas separadas, e há muitos jogadores que jogam os dois. Para uma análise mais aprofundada sobre como se comparam os jogos de tanques, dá uma olhadela na nossa comparação entre o War Thunder e o World of Tanks.

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Veredicto: Muito obrigado, mas cuidado com a rotina

Trabalhar nesta análise do World of Tanks HEAT convenceu-me de que o sistema de Agentes merece o seu lugar. Combinar Ultimates com uma jogabilidade baseada na paciência e nos ângulos parece errado no papel, mas funciona, e a jogabilidade Joga o World of Tanks: HEAT dá uma olhadela no World of Tanks: HEAT é a mais divertida que tive num jogo de tanques há anos.

A ironia é que aquilo que os jogadores clássicos mais detestavam no original nunca desapareceu. A rotina da árvore tecnológica já não existe, mas mudou de lugar: desbloquear veículos custa uma pequena fortuna em créditos, comparado com o que se ganha por partida. Com quinze veículos no lançamento, isso é compreensível, mas os jogadores já estão a dizê-lo em voz alta: ninguém quer passar uma semana a jogar só para conseguir um tanque.

A Wargaming tem mantido o WoT clássico vivo desde 2010, por isso estão a caminho mais Agentes, veículos e mapas. Entrar agora significa jogar antes que a meta se estabilize, uma verdadeira vantagem para quem adota o jogo logo no início. Ainda estás a comparar com outras opções? Vale a pena dar uma olhadela ao nosso resumo dos melhores jogos de guerra.

Dito de forma simples: vale a pena se estiveres farto da rotina da árvore tecnológica ou se quiseres habilidades ao estilo «herói» com física de tanques realista. Se procuras centenas de tanques históricos e simulação profunda, o WoT clássico ou o War Thunder ainda fazem isso melhor, e as críticas no Steam, com pouco menos de metade de opiniões positivas, refletem essa diferença.

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Perguntas frequentes