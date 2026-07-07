Crítica de Heroes of Might and Magic: Olden Era (2026) – Um verdadeiro regresso à forma

Esta análise jogar Heroes of Might and Magic: A Era Antiga aborda o tão esperado regresso à estratégia por turnos, à exploração 4X e às táticas de fantasia enraizadas na era dourada da série.

Desenvolvido pela Unfrozen Studio, conhecida por «Iratus: Senhor dos Mortos»», e publicado pela Hooded Horse, com a Ubisoft como detentora da marca registada, «Olden Era» chega como o primeiro título principal da série em mais de uma década. Foi lançado em Acesso Antecipado a 30 de abril de 2026, no Steam e na Microsoft Store, apenas para PC, com disponibilidade desde o primeiro dia no PC Game Pass a um preço normal de cerca de 39,99 dólares .

Construído diretamente sobre a base do Heroes of Might and Magic III, esta análise jogar Heroes of Might and Magic: A Era Antiga em Acesso Antecipado mostra um jogo que já parece bem acabado, embora esteja claramente inacabado.

A versão atual inclui seis facções, o novo sistema de combate «Focus», a mecânica de cidade «Law» e um primeiro ato da campanha jogável, além de modo de escaramuça, multijogador, «hotseat» e um editor de mapas em beta.

A reação inicial tem sido, em geral, positiva, com os críticos a considerarem-no o melhor título da série Heroes das últimas décadas. Junta-te a mim enquanto analiso como funciona, o que corre bem, o que ainda precisa de tempo e quem deve experimentar já.

TL;DR: Análise de Heroes of Might and Magic: A Era Antiga – Visão geral

Género Estratégia de fantasia por turnos / 4X / batalhas táticas hexagonais (segue a linha do HoMM3) Jogabilidade principal Começa com um herói e uma cidade em Jadame → explora o mapa → luta contra exércitos neutros e conquista estruturas de recursos → constrói cidades e recruta unidades → participa em batalhas por turnos num tabuleiro hexagonal → usa 4 escolas de magia + habilidades de Foco → supera os rivais controlados pela IA para dominar o mapa Maior ponto forte O primeiro verdadeiro sucessor do HoMM3 em 25 anos. Apresenta 6 facções distintas, novas mecânicas profundas de Foco e Lei, e acesso no dia do lançamento através Assina o PC Game Pass. Ao contrário da maioria dos títulos em Acesso Antecipado, o editor de mapas, o modo hotseat e o multijogador online já estão todos disponíveis Maior fraqueza Ainda está em Acesso Antecipado: só o Ato 1 da campanha está disponível e a IA pode ser lenta. Ainda não há suporte para comandos, o texto fica minúsculo no Steam Deck e o equilíbrio do jogo personalizado ainda precisa de muitos ajustes Veredicto claro Uma grande vitória para os puristas do HoMM3 e fãs de estratégia. É um começo de Acesso Antecipado sólido como uma rocha e, como está no PC Game Pass, os assinantes podem experimentar e avaliar por si próprios sem gastar um cêntimo Data de lançamento Já disponível desde 30 de abril de 2026, através do Acesso Antecipado do Steam e da Microsoft Store (Game Preview). A versão completa 1.0 ainda não tem data definida, já que os desenvolvedores estão a aperfeiçoar a experiência em conjunto com a comunidade Plataformas Apenas PC (Steam, Microsoft Store, PC Game Pass através do Game Preview); Estado no Steam Deck: Jogável (não verificado) Preço Normalmente 39,99 $, mas fica atento a um desconto de lançamento (atualmente está a 29,99 $ no Steam até 14 de maio). Se fores assinante do PC Game Pass, podes evitar a compra e jogar de graça Ideal para Veteranos do HoMM3; antigos fãs de Heroes que não jogaram o HoMM 5/6/7; entusiastas de estratégia por turnos; seguidores da estratégia do Cavalo com Capuz; assinantes Assina o PC Game Pass que queiram testar a versão em Acesso Antecipado sem riscos

Esta análise do HoMM: Olden Era mostra um jogo que já capta a essência do que tornou a série especial, mesmo que ainda não esteja totalmente lá. O ciclo clássico está intacto – explorar o mapa, garantir recursos, construir a tua cidade e vencer batalhas decisivas num tabuleiro hexagonal onde o posicionamento e o timing contam mais do que os números em si.

O que salta logo à vista é a sensação de naturalidade ao jogar. A base do HoMM3 é sólida como uma rocha, mas as novas mecânicas de «Focus» e «Law» acrescentam uma profundidade muito necessária ao combate e à construção de cidades. Com seis facções distintas e o editor de mapas já disponível, a rejogabilidade está garantida.

Se quiseres começar já, comprar uma chave O «Heroes of Might and Magic: A Era Antiga» no Steam na Eneba é a opção mais direta, enquanto os jogadores mais atentos ao orçamento podem experimentá-lo através do PC Game Pass.

Mas lembra-te que ainda estamos na fase de Acesso Antecipado, com uma campanha curta, um ritmo lento da IA e funcionalidades que facilitam a vida a faltar. Por isso, é um regresso promissor, mas ainda em desenvolvimento.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE HEROES OF MIGHT AND MAGIC GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

De volta a Jadame: uma prequela com 25 anos de história

O «Heroes of Might and Magic: A Era Antiga» leva-te até Jadame, um continente há muito mencionado na série, mas que nunca tinha sido explorado até agora. Como prequela completa da cronologia do HoMM, conta uma história nova, em vez de voltar a percorrer terreno já conhecido.

O primeiro ato da campanha acompanha Gunnar, um Senhor Minotauro do Heroes of Might & Magic III HD, enquanto investiga um misterioso fogo eterno que se espalha pela terra e enlouquece os habitantes. Ao lado da sua rainha, um dragão imponente, a jornada de Gunnar desenrola-se ao longo de missões criadas à mão, concebidas para testar a tua destreza tática.

Na sua essência, este é um jogo de estratégia fantástica por turnos, baseado no ciclo clássico de exploração e controlo de recursos. Deslocas-te pelo mapa com pontos limitados, capturas minas vitais e participas em batalhas num tabuleiro hexagonal, onde o posicionamento e o timing decidem tudo.

Não é um jogo de estratégia em tempo real como o Age of Empires nem um de grande estratégia como o Crusader Kings III; em vez disso, insere-se firmemente na linhagem do HoMM3.

Um estúdio sem gelo inspira-se fortemente nesse legado, usando o HoMM3 como base mecânica, enquanto o elenco capta a energia diversificada do Heroes of Might & Magic II: Gold, equilibrando elementos icónicos com identidades de facções novas e de terror cósmico.

Os críticos já o estão a considerar o melhor título desde o auge da série, em 1999. A versão de Acesso Antecipado é surpreendentemente rica, apresentando seis facções distintas de Heroes of Might and Magic: A Era Antiga: Temple, Grove, Dungeon, Necropolis, Schism e Hive, cada uma com as suas próprias formações e sinergias.

Com quatro escolas de magia, modo «hotseat» e um editor de mapas em fase beta, a base é sólida como uma rocha. Se a demo gratuita do Steam te cativar, o caminho mais simples a seguir é comprar uma chave do Steam na Eneba ou subscrever o PC Game Pass.

Está na hora de dominares o hexágono: o ciclo clássico está de volta

A tensão que define o Heroes of Might and Magic: A Era Antiga é a forma como equilibra a lendária profundidade do HoMM3 com as expectativas estratégicas modernas. Começas cada partida com uma única cidade e um herói solitário, aventurando-te na névoa de guerra de Jadame com pontos de movimento limitados por turno.

Cada passo é uma escolha tática: vais garantir uma mina de ouro para impulsionar a tua economia ou avançar para um alojamento de unidades para reforçar as tuas fileiras? Exércitos neutros guardam estes prémios, ficando cada vez mais fortes à medida que as semanas passam. Se esperares demasiado tempo, eles vão superar-te em número, mas se atacares demasiado cedo, a tua campanha pode acabar numa derrota humilhante.

Construir impérios e derrotar exércitos

A gestão da cidade é onde vais gastar os teus recursos suados, como ouro e mercúrio, para melhorar o quartel-general da tua facção. Uma novidade que se destaca é o sistema de Leis, que acrescenta uma camada de estratégia deliberada para além do modelo clássico. Ao investires em leis específicas, podes orientar o teu reino para o crescimento económico ou para o poder militar, fazendo com que cada turno tenha impacto.

Quando o aço se choca com os ossos, o jogo muda para os icónicos campos de batalha em grelha hexagonal, onde as pilhas de unidades, o posicionamento e a sinergia são fundamentais. A inovação que mais se destaca é o sistema de Foco, que permite às unidades acumular recursos para ativar habilidades ativas, como o Ladrão de Túmulos a invocar reforços a meio da luta.

Alcança um equilíbrio perfeito entre as pilhas clássicas do HoMM e o experimentalismo liderado por heróis do Heroes of Might & Magic IV – Edição Completa. Junta isso às quatro escolas de magia e até um simples esqueleto pode tornar-se um deus do campo de batalha com o apoio certo.

As Seis Facções de Jadame

Cada uma das seis facções iniciais tem uma identidade tática própria que reflete os pontos altos da série:

Templo : Cavaleiros blindados e grifos nobres que se destacam na defesa com investidas devastadoras e contra-ataques múltiplos.

: Cavaleiros blindados e grifos nobres que se destacam na defesa com investidas devastadoras e contra-ataques múltiplos. Bosque : Espíritos elementais focados em poderosas sinergias mágicas inspiradas na natureza.

: Espíritos elementais focados em poderosas sinergias mágicas inspiradas na natureza. Masmorra : O reduto agressivo de dragões, hidras e minotauros; esta facção assume o protagonismo no primeiro ato da campanha.

: O reduto agressivo de dragões, hidras e minotauros; esta facção assume o protagonismo no primeiro ato da campanha. Necrópole : Legiões de mortos-vivos, como vampiros e liches, que drenam a vida para ganharem força nas batalhas, ressuscitando guerreiros caídos como esqueletos.

: Legiões de mortos-vivos, como vampiros e liches, que drenam a vida para ganharem força nas batalhas, ressuscitando guerreiros caídos como esqueletos. Schism : Uma nova facção de horror cósmico composta por abominações sobrenaturais.

: Uma nova facção de horror cósmico composta por abominações sobrenaturais. Colmeia: A sexta facção, especializada em mecânicas insetoides de «Enxame» e na rápida expansão no campo de batalha.

A realidade do Acesso Antecipado

Embora o combate esteja incrivelmente bem trabalhado, lembra-te que se trata de um lançamento em Acesso Antecipado. A IA pode, por vezes, demorar alguns meses no jogo até se tornar uma ameaça verdadeiramente agressiva, e a personalização do equilíbrio do jogo ainda está a ser aperfeiçoada pela Unfrozen Studio.

Só para avisar: se estás a pensar jogar o Heroes of Might and Magic: A Era Antiga no teu Steam Deck, prepara-te para alguns pequenos problemas. Embora corra bem a 40-60 fps, a falta de suporte nativo para comandos significa que vais ter de usar os trackpads, e o tamanho reduzido do texto pode ser um desafio para alguns jogadores.

Apesar destes contratempos iniciais, a mecânica central é, sem dúvida, a melhor que a franquia viu nos últimos vinte anos. Quer estejas a usar o editor de mapas para criar desafios ou a jogar no modo multijogador «hotseat», a magia do «só mais um turno» está de volta em força total.

Primeiro a estratégia, depois a história: uma ecrã viva

Para ser totalmente sincero, o Heroes of Might and Magic: A Era Antiga é, em primeiro lugar, um jogo de estratégia e, em segundo lugar, uma experiência narrativa. Embora a campanha ofereça um enredo coerente e uma produção de alta qualidade, isto não é o Baldur's Gate 3.

Quem procura uma narrativa de fantasia ao nível de um romance deve ajustar as suas expectativas, já que a história aqui serve principalmente para impulsionar a ação na grelha hexagonal. Em vez de um percurso linear, a construção do mundo destaca-se pela exploração não linear.

Os mapas da campanha funcionam como quebra-cabeças em grande escala, onde a história se desenrola através de pistas ambientais e escolhas estratégicas sobre qual território libertar primeiro. Esta estrutura é uma referência direta à mecânica da campanha do Heroes of Might and Magic III: Versão Completa, onde o teu progresso no mapa dita o ritmo do enredo.

Embora críticos como o Steam Deck HQ elogiem a «arte e dublagem fantásticas» encontradas nas cenas semi-animadas, a realidade do Acesso Antecipado é que não há dublagem durante as missões propriamente ditas.

Uma Nova Alma para Terras Antigas

A atmosfera do jogo inspira-se no encanto vívido e pintado à mão do Heroes of Might & Magic II: Gold, o que confere a cada uma das facções do Heroes of Might and Magic: A Era Antiga uma identidade cultural própria, em vez de ser apenas uma lista de estatísticas.

Esta direção artística é uma escolha deliberada; afasta-se do estilo 3D genérico e sombrio dos últimos anos para abraçar um visual vibrante, tipo «ilustração animada».

O Templo e o Bosque captam na perfeição aquelas notas nostálgicas de alta fantasia, enquanto a Masmorra e a Necrópole trazem de volta as vibrações sombrias e melancólicas pelas quais somos obcecados há décadas. O que realmente se destaca, porém, é o Schism e o Hive: a sua estética de terror cósmico e enxame de insetos parece uma verdadeira lufada de ar fresco para a franquia.

Esse toque estende-se aos heróis, que são a tua âncora neste mundo. Entre a busca por artefactos que mudam o jogo e a exploração aprofundada das árvores de habilidades, a progressão ao estilo RPG faz com que cada jogada pareça a tua própria história.

Embora as escolhas morais ainda sejam superficiais e não influenciem muito o enredo, a minha análise de HoMM: Olden Era confirma que a estrutura de um épico de fantasia gigantesco está toda lá.

Vale a pena o Heroes of Might and Magic: A Era Antiga? A realidade e o valor do Acesso Antecipado

Vale a pena comprar o Heroes of Might and Magic: A Era Antiga? Depende inteiramente da tua tolerância às dificuldades do Acesso Antecipado em comparação com a tua vontade de ter um verdadeiro sucessor do HoMM3.

Ao contrário de muitos lançamentos modernos, o Olden Era oferece uma opção acessível pouco comum – está disponível no PC Game Pass desde o primeiro dia. Por cerca de 10 dólares por mês através da Eneba, um único mês de serviço custa cerca de 25% do preço de 39,99 dólares na Steam, o que o torna um teste ideal e sem riscos para os céticos.

Escolher o teu caminho para Jadame

Existem três formas principais de entrares neste período de avaliação jogar Heroes of Might and Magic: A Era Antiga:

Compra direta no Steam (~39,99 $): A melhor opção para veteranos incondicionais que sabem que vão dedicar mais de 50 horas ao jogo. Ficas com o jogo para sempre e vais receber todas as atualizações até ao lançamento da versão 1.0; além disso, podes comprá-lo mais barato através da lista de chaves Steam da Eneba. Microsoft Store / Xbox Game Pass Ultimate (cerca de 10–15 $/mês): A opção mais inteligente para jogadores que querem poupar. Tens acesso total à versão Game Preview para decidires se o jogo é para ti antes de te comprometeres com uma chave Steam permanente.

Nota que só os planos Game Pass Ultimate e PC Game Pass incluem acesso no primeiro dia; os assinantes Adquire o Game Pass Essential e Premium ficam de fora. Dá uma vista de olhos no hub do Xbox Game Pass para comparar os planos ou adquire-o por 10 $/mês através da Eneba.

Espera pela versão 1.0: Se precisas de uma campanha completa, de uma interface de utilizador aperfeiçoada e de correções no redimensionamento de texto no Steam Deck, esperar pelo lançamento completo é uma estratégia válida, embora ainda não haja uma data definida.

Tempo de jogo e valor a longo prazo

A versão atual oferece bastante conteúdo: o primeiro ato da campanha dura cerca de 5 a 10 horas, enquanto as escaramuças e o modo multijogador podem facilmente proporcionar dezenas de horas de jogo.

O DualShockers sugere que quem gosta de completar tudo pode encontrar mais de 100 horas de jogo a explorar o editor de mapas e várias definições de heróis. Como esta análise do Acesso Antecipado jogar Heroes of Might and Magic: A Era Antiga refere , este valor é reforçado pelo editor de mapas em fase beta, uma ferramenta que manteve a comunidade do HoMM3 viva durante 25 anos, e pela reputação da editora Hooded Horse em lançar atualizações com frequência.

Embora alguns possam preferir esperar por uma promoção, o preço de lançamento é de apenas cerca de 8 a 12 dólares. Para muitos, este é um preço baixo a pagar para te juntares à comunidade no auge da semana de lançamento, para jogares multijogador e partilhares mapas.

Se ainda estiveres indeciso, considera comprar o Heroes of Might & Magic III Edição HD ou o Heroes of Might & Magic II: Gold por menos de 10 dólares para conheceres as raízes do género antes de mergulhares na nova era.

Escolher a tua plataforma: exclusividade para PC e desempenho em consolas portáteis

Antes de entrar nos detalhes de hardware desta análise do Heroes of Might and Magic: A Era Antiga, é importante referir que, no seu lançamento em Acesso Antecipado, o jogo está disponível exclusivamente para PC e Xbox. Os fãs que vieram do Might & Magic Heroes VII Edição Completa vão verificar que ainda não foram anunciadas versões do Olden Era para Xbox, PS5 ou Nintendo Switch.

Além disso, o Mac e o Linux não são oficialmente suportados, embora os utilizadores de Linux possam encontrar uma solução alternativa através da compatibilidade do Proton no Steam Deck.

Se jogas só em consola, talvez queiras ficar atento a futuros anúncios sobre o plano de desenvolvimento. Caso contrário, eis como o jogo se comporta no hardware disponível.

Steam (a configuração de referência recomendada)

O Steam é a plataforma de eleição para a maioria dos jogadores. Oferece a maior comunidade, atualizações automáticas regulares e a essencial sincronização de guardados na nuvem. Também tem potencial para uma futura integração com o Steam Workshop, o que seria uma grande vantagem para a comunidade do editor de mapas.

Se estás a pensar jogar o Heroes of Might and Magic: A Era Antiga no teu Steam Deck, a versão do Steam é a opção recomendada, devido ao suporte para gravação na nuvem e ao acesso a definições de trackpad criadas pela comunidade, que compensam a falta de suporte nativo para comandos no jogo.

O jogo suporta corretamente as proporções ultralargas 16:10 e 21:9, e os jogadores do Steam podem adquirir o Olden Era na Eneba através desta lista de chaves do Steam, muitas vezes a um preço inferior ao PVP do Steam.

Microsoft Store e PC Game Pass

Para quem quer evitar o investimento total de 39,99 $, o jogo está disponível na Microsoft Store e no PC Game Pass (Game Preview). O conteúdo é idêntico ao da versão do Steam, mas atenção: os jogos guardados na Microsoft Store não são sincronizados com o Steam.

Os assinantes do Game Pass podem adquirir uma subscrição Assina o PC Game Pass na Eneba: com um preço normal de cerca de 10 dólares por mês, esta é a forma mais barata de testar a fase de Acesso Antecipado sem um grande compromisso.

Heroes of Might and Magic: A Era Antiga – Experiência no Steam Deck

No Steam Deck, o jogo está atualmente classificado como «Jogável», mas não «Verificado». Os testes mostram uns respeitáveis 40-60 fps no modelo LCD com definições elevadas, embora afastar o zoom no mapa possa fazer com que a taxa de fotogramas desça para os 30.

Os principais obstáculos são a falta de suporte nativo para comandos e a ausência de redimensionamento da interface, o que torna o texto bastante pequeno no ecrã de 7 polegadas. Para uma experiência melhor, limita a taxa de fotogramas a 30 fps e usa os trackpads para controlar o cursor.

A Unfrozen provavelmente vai adicionar o redimensionamento da interface ao plano de desenvolvimento, por isso compra já se não te importares de ter de espreitar, ou espera se a legibilidade total do texto for um fator decisivo para ti.

Outros dispositivos portáteis e requisitos

Em dispositivos como o ROG Ally ou o Legion Go, as coisas ficam um pouco mais complicadas sem os trackpads, já que navegar pelos menus com um cursor controlado por um joystick parece bastante lento.

Se estiveres a usar um desses, provavelmente vais querer ligar um rato e um teclado. A boa notícia é que os requisitos de especificações são super flexíveis: até uma NVIDIA GTX 1650 com cinco anos dá conta do recado facilmente, mantendo o jogo acessível, tal como os títulos clássicos da série.

Recepção: Acabar com o fantasma do HoMM7

O Heroes of Might and Magic: A Era Antiga conseguiu algo que os fãs achavam impossível: um regresso legítimo aos dias de glória da série.

Lançado 11 anos depois do desastroso HoMM7, este jogo já ultrapassou em muito o seu antecessor e, finalmente, deu à franquia o regresso que os fãs têm vindo a esperar desde o Heroes of Might & Magic V: Tribos do Oriente. Os primeiros comentários já o estão a considerar a melhor coisa que aconteceu à franquia desde o lendário Heroes 3.

Pontuações agregadas e da comunidade

Os primeiros números apontam para um consenso muito positivo:

Acesso Antecipado no Steam : 91% de avaliações positivas em mais de 3 000 comentários de utilizadores.

avaliações comentários de utilizadores. Metascore (PC): A conseguir pontuações elevadas em todos os aspetos, incluindo um 90 perfeito da Insider Gaming .

A conseguir pontuações elevadas em todos os aspetos, incluindo um . Vendas: Ultrapassou as 250 000 cópias vendidas nas primeiras 24 horas.

Análise de Heroes of Might and Magic: A Era Antiga – O veredicto dos críticos

Os especialistas concordam que é um sucesso total, elogiando a forma como o jogo mantém a tradição do Heroes of Might & Magic III, ao mesmo tempo que capta aquela maravilha de alta fantasia sem filtros do HoMM2.

Sites como o GamesRadar+ e o ComicBook.com estão a adorar a profundidade tática dos novos sistemas «Law» e «Focus», enquanto o DualShockers destaca a quantidade louca de conteúdo, prometendo «bem mais de 100 horas» de jogo logo no primeiro dia.

Claro, ainda estamos na fase de Acesso Antecipado. A Prima Games e a Steam Deck HQ salientaram que a campanha ainda está apenas no Ato 1 e que a IA pode ser um pouco lenta nos jogos personalizados. Quem joga em consolas portáteis também está a sentir as dificuldades devido à falta de escalabilidade da interface e de suporte nativo para comandos.

Mesmo com esses percalços, este lançamento é um sonho para os veteranos que esperaram décadas para que a série recuperasse o trono.

Gráficos e som: um regresso à arte da alta fantasia

O Heroes of Might and Magic: A Era Antiga afasta-se do 3D mais realista dos títulos recentes, optando por um estilo vívido de ilustração fantástica. A Unfrozen cita explicitamente a estética vibrante, ao estilo de livro de contos, do Heroes of Might & Magic II: Gold como inspiração, criando «maravilhosas cidades em miniatura» que parecem cenários de figuras de ação épicas.

Na minha análise de Heroes of Might and Magic: A Era Antiga, achei o mapa de aventura em 2,5D muito gratificante de explorar, com identidades visuais distintas para todas as seis facções e uma grande clareza tática nos campos de batalha em grelha hexagonal.

A banda sonora orquestral é um destaque, combinando motivos nostálgicos com arranjos inovadores que fazem com que cada fase de exploração pareça bastante épica.

Isto é complementado por efeitos ambientais detalhados, como as sombras em movimento da Necrópole e a flora vibrante do Bosque, que garantem que o mundo pareça vivo mesmo quando a ação faz uma pausa para o planeamento estratégico.

O meu veredicto geral sobre o HoMM: Olden Era – O regresso que os fãs queriam

“Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

O Heroes of Might and Magic: A Era Antiga já parece ser o sucessor mais autêntico do HoMM3 em mais de 25 anos. A mecânica principal é precisa, os sistemas de Foco e Lei acrescentam uma profundidade significativa e as seis facções oferecem uma variedade real. Mesmo em Acesso Antecipado, tem aquele toque de requinte que se espera de um título da Hooded Horse.

É difícil ignorar o valor que isto tem. O Steam é a melhor experiência de base, enquanto o PC Game Pass é a forma mais inteligente de entrar no jogo com baixo risco. No Steam Deck dá para jogar, mas ainda está um pouco cru, e não há outra versão para consola.

PRÓS CONTRAS ✅Os melhores heróis desde o HoMM3



✅O combate focado acrescenta profundidade tática



✅O sistema de leis melhora a gestão da cidade



✅Seis facções distintas



✅Gráficos impressionantes inspirados no HoMM2



✅Modo multijogador, hotseat e editor de mapas disponíveis no lançamento



✅Incluído no Game Pass para PC desde o primeiro dia



✅Roteiro de desenvolvimento ativo



✅Demo disponível ❌A campanha de Acesso Antecipado é curta



❌Não há suporte para comando



❌Texto pequeno no Steam Deck



❌Reação lenta da IA



❌Equilíbrio ainda em evolução



❌Não há versão para consola

Ótimo para: veteranos do HoMM3, fãs de estratégia, utilizadores do Game Pass, grupos multijogador.

veteranos do HoMM3, fãs de estratégia, utilizadores do Game Pass, grupos multijogador. Menos ideal para: jogadores que só jogam na consola, utilizadores do Steam Deck que se incomodam com texto pequeno e novatos em jogos de estratégia, que deviam começar por aprender o básico com a Heroes of Might & Magic III Edição HD, mais acessível.

Se estás pronto para voltar a mergulhar em Jadame, comprar uma chave O Olden Era não tem Steam através da Eneba é a melhor forma de garantir o teu lugar no meta inicial. Para quem ainda está indeciso, o hub Assina o PC Game Pass oferece uma forma de entrar com baixo risco para testar as águas antes de te comprometeres.

O «Olden Era» prova que esta fórmula lendária ainda tem força em 2026. Desde que o plano de desenvolvimento se mantenha no bom caminho, a série encontrou finalmente o seu verdadeiro sucessor.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA