As 20 melhores fantasias de Halloween inspiradas em videojogos de 2026 | Eneba Hub

Se estás à procura das melhores fantasias de Halloween inspiradas em videojogos para te destacares mesmo, vieste ao sítio certo.

Todos os anos, vasculho os favoritos dos fãs, os lançamentos recentes e os fóruns de cosplay para encontrar fatos que valham a pena exibir. Alguns são fatos prontos a comprar que ficam fantásticos assim que os tiras da embalagem, enquanto outros inspiram criações de cosplay detalhadas, se gostares de fazer as tuas próprias peças.

Podes ir sozinho, planear um tema em família ou criar um visual de equipa completa com os amigos. Neste guia, vais encontrar algo fantástico para ti. Vamos ver as 20 melhores fantasias para gamers que querem tornar o Halloween inesquecível.

As nossas melhores escolhas para fatos de Halloween inspirados em videojogos

Quando procuro as melhores fantasias de videojogos todos os anos, algumas destacam-se logo. São divertidas de usar, fáceis de reconhecer e fazem com que qualquer fantasia de Halloween pareça um grande evento.

Aqui estão as minhas três principais escolhas, se quiseres saltar a pesquisa e ir direto ao que interessa:

Fato Peely Bone do Fortnite – Uma banana esquelética hilariante, mas assustadora, que se reconhece logo e é perfeita para um look de Halloween divertido, mas arrepiante. Fato insuflável do Among Us – Enche-se em segundos e chama a atenção, o que também o torna ótimo para grupos ou para quem quer um fato criativo sem ter de o fazer tu mesmo. Fato de Ender Dragon do Minecraft – Um visual espetacular com asas para jogadores que querem um fato grande e impressionante, inspirado numa personagem famosa.

É uma seleção bastante sólida, não é? E isto é só o começo: continua a descer para veres a lista completa das 20 fantasias de Halloween inspiradas em videojogos, com especificações, prós e contras, e a razão pela qual cada uma delas merece um lugar nesta lista.

As 20 melhores fantasias de Halloween inspiradas em videojogos para experimentares em 2025 — Escolhas épicas

Prepara-te para mergulhar em algumas ideias de fantasias mesmo divertidas, inspiradas nos teus videojogos e personagens favoritos. Reuni 20 fantasias de Halloween inspiradas em videojogos, que vão desde looks simples e casuais até fantasias completas de cosplay.

1. Fato do Peely Bone do Fortnite [O Flex Sazonal Exclusivo]

Se queres uma fantasia de videojogo que faça rir na hora e que ainda combine com esta época assustadora, a fantasia do Peely Bone do Fortnite é uma ótima escolha. Esta personagem adorada pelos fãs transforma a conhecida mascote em forma de banana numa criatura estranha, metade esqueleto, metade desenho animado. Os ossos brilham em branco contra a pele amarela, por isso, mesmo com pouca luz, o visual destaca-se. Perfeito para festas, para ir pedir doces com as crianças ou para noites de cosplay descontraídas com os amigos.

Por que é que escolhemos isto O Peely Bone acerta em cheio na mistura de comédia e atmosfera assustadora do Halloween. É fácil de vestir logo ao tirar da embalagem e permite aos fãs do Fortnite exibirem uma skin rara e temática na vida real.

Gosto da forma como este fato combina o estilo artístico divertido do Fortnite com um ambiente assustador de Halloween. É uma versão criativa de uma das personagens mais reconhecíveis do jogo. Basta adicionares alguns acessórios simples, como luvas ou botas, e estás pronto para a festa sem teres de te preocupar com a criação de itens.



Prós Contras ✅ Skin do Fortnite imediatamente reconhecível com um toque assustador



✅ Engraçado, mas que ainda assim combina com o espírito do Halloween



✅ Fato confortável, fácil de usar



✅ Rápido de preparar, sem necessidade de costura nem bricolage



✅ Ótimo para ideias de fatos inspirados em videojogos que se destacam ❌ O fato de uma peça só pode dar calor em ambientes fechados, mas é leve o suficiente para ir pedir doces ao ar livre.

O meu veredicto: O fato Peely Bone do Fortnite proporciona muitas gargalhadas e arrepios de Halloween sem esforço. Se adoras fatos de videojogos que combinam humor e susto, esta é uma das melhores opções que podes escolher. E se curtes os itens cosméticos do Fortnite, talvez também gostes de explorar algumas das (melhores skins de Halloween) melhores/mais/etc. skins de Halloween — que ainda não estão disponíveis — para combinar o teu estilo no jogo com o teu visual no mundo real.

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2. Fato insuflável do Among Us [Diversão viral e reconhecimento imediato]

Se estás à procura de uma fantasia de videojogo que toda a gente reconheça assim que entrares, a fantasia insuflável do Among Us é basicamente um sucesso garantido. É um fato que cobre todo o corpo, com uma concha de cor viva e uma viseira brilhante na frente que imita o tripulante do jogo.

A ventoinha incorporada mantém-no insuflado silenciosamente, por isso o fato permanece redondo e com um aspeto de desenho animado durante horas (não é preciso estar sempre a encher).

Porque é que o escolhemos? Este fato insuflável de tripulante é exatamente o que um fato de Halloween em grupo deve ser: fácil de preparar, super reconhecível e perfeito para os fãs de cosplay que não querem passar horas a costurar. Também dá para usar sozinho, se quiseres apenas aquele fator de riso instantâneo.

Inspira-se numa das personagens de videojogos mais populares dos últimos anos e transforma-a num visual hilariante na vida real. É ótimo para miúdos ou adultos que queiram um tema rápido para um grupo: cada um escolhe uma cor e, de repente, já recriaste um dos jogos de dedução social mais conhecidos de sempre. E podes adicionar uma máscara simples ou luvas, se quiseres um pequeno detalhe extra.



Prós Contras ✅ Enche-se rapidamente e mantém-se redondo durante horas



✅ Uma das melhores fantasias de videojogo para grupos; quanto mais amigos se juntarem, maior será o impacto



✅ Fato confortável para crianças ou adultos



✅ Não é preciso fazer nada, basta vestir e pronto



✅ As cores vivas tornam-no altamente visível nas festas ❌ Ocupa bastante espaço em ambientes fechados, mas é surpreendentemente leve e fácil de andar com ele.

O meu veredicto: A fantasia insuflável do Among Us é uma opção fácil e de grande impacto para jogadores que adoram um visual marcante, mas não querem fazer nada por conta própria. É uma das melhores fantasias de videojogos para grupos ou para quem quiser dar vida a este jogo viral na noite de Halloween.

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3. Fato do Dragão do Fim do Minecraft [A imagem épica e rara de um chefe]

Às vezes, não te apetece ser só mais um aventureiro em forma de bloco e queres aparecer como o chefe supremo. A fantasia do Dragão Ender do Minecraft permite-te sair diretamente do jogo como a sua criatura mais temível.

É um fato de corpo inteiro com escamas escuras e pixelizadas, asas largas e um capacete esculpido com olhos roxos brilhantes que refletem o olhar ameaçador do dragão na dimensão do Fim. A cauda e o design angular mantêm-se fiéis ao estilo cúbico do Minecraft, mas a paleta de cores preta e roxa confere-lhe um toque ligeiramente gótico e assustador, perfeito para o Halloween.



Por que é que o escolhemos Transformar-te no Dragão do Fim significa dominares a sala. Este fato transforma uma simples personagem em blocos numa presença imponente e espetacular. É simples o suficiente para quem está a dar os primeiros passos no cosplay, mas ousado o suficiente para criadores experientes que querem uma peça central imediatamente reconhecível.

É ideal para quem quer uma fantasia ousada e inesquecível, que chame a atenção e proporcione uma entrada espetacular, sem precisar de passar horas a fazê-la.

Prós Contras ✅ Chefe icónico de um dos videojogos mais adorados de sempre



✅ Design sombrio e assustador que combina na perfeição com o Halloween



✅ Fato confortável com cauda e touca integradas



✅ Uma forma fácil de conseguir um visual espetacular sem teres de fazer nada tu mesmo



✅ Ótimas ideias de fatos de videojogos para jogadores que querem algo raro ❌ A envergadura das asas pode parecer grande em espaços apertados, mas é leve e dobra-se facilmente para guardar.

O meu veredicto: Usar a fantasia do Dragão Ender do Minecraft é uma jogada de poder. És o chefe. É uma das fantasias de videojogo mais ousadas para o Halloween e uma escolha fantástica para quem quer uma entrada impressionante e dramática.

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4. Fato do Master Chief do Halo Infinite [A fantasia definitiva do poder verde]

Basta vestires o fato e ficas logo com aquele visual espartano. O fato do Master Chief do Halo Infinite vem com um macacão verde musculoso com um padrão detalhado de armadura de ficção científica, além de um capacete com viseira dourada brilhante que dá aquele toque perfeito ao visual espartano.

Não foi feito para o terror, mas aquele ar imponente de soldado futurista funciona na perfeição para as noites de Halloween, quando queres parecer poderoso e um pouco misterioso.



Por que é que o escolhemos O Master Chief continua a ser uma das personagens mais reconhecíveis do mundo dos videojogos. Este fato permite-te fazer cosplay de um ícone adorado da ficção científica com o mínimo de preparação, o que o torna ótimo para principiantes em cosplay que ainda assim querem uma presença épica e heróica.

Gosto da forma como os detalhes da armadura em azul-esverdeado profundo e o peitoral acolchoado criam aquela silhueta icónica de fuzileiro espacial sem precisares de espuma pesada ou de passar horas a fazer artesanato.

Prós Contras ✅ Estampado da armadura altamente detalhado com acolchoamento muscular integrado



✅ Inclui o icónico capacete com viseira dourada para um reconhecimento imediato



✅ Fato confortável e fácil de usar durante horas



✅ Ótimo para fantasias de videojogos em grupo com outros Spartans



✅ Inspiração ideal para quem adora looks de ficção científica militar ❌ O capacete tem uma visão lateral limitada, mas é leve e respirável o suficiente para festas.

O meu veredicto: O fato do Master Chief do Halo Infinite dá vida à fantasia de poder com a sua armadura detalhada e a viseira icónica. É um dos melhores fatos de videojogo para quem quer sentir-se heróico na noite do Halloween.

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Se já sonhaste em salvar Hyrule, esta fantasia torna esse sonho realidade. A fantasia masculina de «The Legend of Zelda» inclui a túnica verde característica do Link, o capuz comprido tipo capa, o cinto clássico e as capas para botas a condizer.

Transforma-te num instante numa das personagens de videojogos mais adoradas de sempre. E os tons terrosos e o estilo de fantasia medieval conferem-lhe um ambiente nostálgico e aventureiro que fica lindíssimo como fato de Halloween ou para eventos casuais de cosplay.

Por que é que o escolhemos O Link é uma lenda na história dos videojogos. Este fato capta na perfeição a silhueta reconhecível e torna-o a escolha perfeita tanto para fãs de longa data como para novatos que queiram um visual clássico de herói de fantasia.

Com apenas algumas peças essenciais (a túnica, o chapéu pontiagudo e alguns adereços simples), consegue recriar na perfeição o visual de herói sem precisares de ter grandes habilidades de costura.



Prós Contras ✅ Visual imediatamente reconhecível com a túnica e o chapéu



✅ Inclui cinto e protetores de botas para um conjunto completo



✅ Fácil de melhorar com uma espada de adereço ou uma peruca para dar mais autenticidade



✅ Ajuste confortável para adultos em festas ou convenções



✅ Ótima opção para fatos nostálgicos de videojogos ❌ O tecido da túnica é leve, mas adicionar camadas ou um casaco torna-a mais quente e com um toque mais sofisticado.

O meu veredicto: O fato masculino de «The Legend of Zelda» é um sucesso nostálgico. Fácil de usar, imediatamente icónico e perfeito para quem quiser canalizar o espírito aventureiro do Link neste Halloween.

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6. Fato de Halloween de zombie do «Plants vs. Zombies» [A ameaça cómica e obcecada por cérebros]

Se preferes arrancar risos em vez de gritos, a fantasia de zombie do Plants vs. Zombies para o Halloween acerta em cheio nesse equilíbrio entre o engraçado e o assustador. Esta fantasia inspirada no videojogo inclui um casaco estampado, um chapéu gigante com olhos de desenho animado e calças irregulares que parecem ter sido arrancadas do jogo de defesa do relvado.

Mantém o ambiente descontraído, sem deixar de se adequar ao tema do Halloween. É ótimo se quiseres algo um pouco assustador, mas seguro para as crianças.

Porque é que o escolhemos O zombie do PVZ é facilmente reconhecível e fácil de usar. É perfeito para quem quer um look simples e confortável que continue a dizer «gamer» sem precisar de ter jeito para trabalhos manuais.

A fantasia capta o estilo artístico divertido da série, ao mesmo tempo que faz uma referência ao folclore clássico dos zombies, sendo uma inspiração perfeita para famílias ou grupos que planeiam fantasias a condizer.



Prós Contras ✅ Personagem icónica de um videojogo de defesa de torre muito adorado



✅ Design descontraído e seguro para crianças



✅ Vem com um casaco estampado e calças com efeito rasgado



✅ Ótima opção para fantasias de grupo inspiradas em videojogos



✅ Conjunto simples e pronto a usar, sem necessidade de fazer tu mesmo ❌ O capacete pode parecer um pouco grande, mas é macio e leve o suficiente para festas e para ir pedir doces ao ar livre.

O meu veredicto: A fantasia de zombie do Plants Vs Zombies para o Halloween é uma escolha inteligente para jogadores que querem algo engraçado, adequado para toda a família e imediatamente reconhecível. É uma compra fácil que ainda assim se destaca em qualquer evento de Halloween.

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7. Fato do Octane do Apex Legends [O caçador de emoções de alta velocidade]

Se queres um fato de videojogo que transborde energia e estilo, o fato do Octane do Apex Legends retrata na perfeição o próprio viciado em adrenalina , com um fato acolchoado que realça os músculos, luvas táticas e uma máscara detalhada com os tubos verdes característicos do Octane.

O visual mistura um toque de streetwear (pensa num casaco sem mangas, calças tipo cargo e cores néon ousadas) com um toque pós-apocalíptico que combina na perfeição com o Halloween.



Porque é que o escolhemos O Octane é uma daquelas personagens que é imediatamente fixe e reconhecível. Este fato facilita a recriação do seu estilo ousado sem teres de construir dispositivos ou pintar a armadura tu mesmo.

Este design tem um toque moderno e desportivo, mantendo-se, ao mesmo tempo, inconfundivelmente ligado ao mundo do Apex Legends. A inspiração perfeita para jogadores que querem ter um visual rápido e destemido.



Prós Contras ✅ Personagem veloz e facilmente reconhecível do mundo do Apex Legends



✅ Inclui fato acolchoado, luvas táticas e máscara detalhada



✅ Os detalhes brilhantes e o casaco dão um toque desportivo



✅ Confortável para cosplay e festas de Halloween



✅ Ótimas ideias de fatos de videojogos para jogadores que querem destacar-se ❌ A máscara pode limitar um pouco a visão, mas é leve e respirável, por isso ainda te permite mover-te facilmente.

O meu veredicto: Se queres uma fantasia de Halloween que seja rápida, chamativa e cheia de personalidade, a fantasia do Octane do Apex Legends é perfeita para ti. É uma maneira fácil de dar vida a uma lenda favorita dos fãs sem precisares de trabalhos manuais pesados ou montagens complexas.

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8. Fato do Kirby [Puro, rosa, fantasia que dá para engolir]

Às vezes só te apetece uma fantasia de videojogo que seja gira, confortável e que faça toda a gente sorrir, e é aí que entra a fantasia do Kirby. Este macacão rosa claro tem a cara redonda do Kirby estampada no capuz, além de braços e pés curtinhos que dão um toque divertido ao look.

Não é assustador, mas a sua cor viva e os olhos grandes e alegres criam um contraste perfeito em qualquer festa de Halloween cheia de monstros sombrios.

Por que é que o escolhemos O Kirby fica bem em qualquer idade e ambiente. É também uma das fantasias de videojogo mais simples de usar, sem teres de te preocupar com adereços ou maquilhagem.

É basicamente um pijama que se pode usar: fácil de se mexer, confortável para noites longas e simples de combinar com sapatos ou luvas, se fores sair à rua.

Prós Contras ✅ Fato rosa ultraconfortável com capuz do personagem



✅ Reconhecível por toda a gente e adequado para toda a família



✅ Fácil de combinar com sapatos ou adereços simples



✅ Ideal para cosplay rápido ou fantasias descontraídas



✅ Ótima escolha para jogadores que querem algo leve e alegre ❌ Quente para eventos ao ar livre, mas o tecido macio torna-o perfeito para festas fechadas mais frias.

O meu veredicto: Perfeito se procuras conforto em vez de complexidade. A fantasia do Kirby mantém-te quentinho, giro e com um visual inconfundivelmente de gamer, enquanto toda a gente se debate com armaduras e adereços.

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9. Fato do Yoshi [O companheiro icónico e encantador]

Se queres algo colorido e nostálgico, a fantasia do Yoshi transforma-te no fiel companheiro do Mario com um fato verde completo, uma cauda de dinossauro e um capuz arredondado com os grandes olhos e o sorriso simpático do Yoshi.

Porque é que o escolhemos O Yoshi é uma daquelas personagens intemporais que toda a gente reconhece. Este fato facilita as fantasias em grupo inspiradas em videojogos, mas também faz sucesso entre quem quer um look nostálgico e colorido.

As suas cores fortes chamam logo a atenção, especialmente se te juntares a amigos vestidos de personagens do Super Mario Bros ou até mesmo de princesa Peach.



Prós Contras ✅ Design em verde vivo com uma cauda de dinossauro gira e um capuz



✅ Combina na perfeição com temas de grupo do Super Mario Bros



✅ Confortável e fácil de vestir para festas



✅ Ótimo para jogadores nostálgicos e fantasias em família



✅ Serve tanto para crianças como para adultos ❌ A cauda pode bater nas cadeiras em espaços apertados, mas é suficientemente macia para não incomodar.

O meu veredicto: A fantasia do Yoshi é uma escolha fácil se quiseres dar um toque de Nintendo ao Halloween: colorida, nostálgica e perfeita para combinar com outras personagens do Super Mario Bros.

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10. Fato de Pigman Zumbi do Minecraft [Um clássico menos conhecido com tema do Nether]

Se já estás farto dos mesmos looks do Creeper e do Steve, a fantasia de Pigman Zumbi do Minecraft é uma escolha original e fixe. É um macacão com um padrão de blocos em tons de rosa (carne), ossos e peças de armadura douradas, além de um capacete a condizer com a forma exata do crânio pixelizado deste mob.

O design acerta na perfeição entre o assustador e o fofo do Minecraft, perfeito para o Halloween, quando queres fazer uma referência ao lado mais assustador do jogo sem te tornares totalmente de terror.

Por que é que o escolhemos O Zombie Pigman é um mob emblemático do Nether que só os verdadeiros jogadores de Minecraft apreciam. Este fato é ótimo para quem quer uma escolha familiar, mas menos óbvia, entre os fatos de videojogos.

É imediatamente reconhecível pelos jogadores, mas dá um toque único nas festas. É uma boa maneira de te destacares entre as fantasias mais comuns, mantendo-a ao mesmo tempo adequada para toda a família.



Prós Contras ✅ Estampado distinto em estilo pixel com detalhes de mortos-vivos



✅ Inclui um capacete completo para um visual autêntico



✅ Reconhecível por qualquer jogador do Minecraft, mas não é demasiado comum



✅ Fácil de combinar com sapatos simples ou espadas de brincar



✅ Ótimo para jogadores dedicados que querem algo único ❌ A forma quadrada pode parecer um pouco rígida quando estás sentado, mas o tecido leve mantém-no confortável para ir pedir doces.

O meu veredicto: A fantasia do Zombie Pigman acerta em cheio nesse nicho perfeito: assustadora, fiel ao jogo e muito menos comum do que um Creeper ou o Steve. Os verdadeiros jogadores de Minecraft vão adorar na hora.

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11. Fato de Warden do Minecraft [A nova e aterrorizante ameaça dos mobs]

O fato do Warden do Minecraft transforma-te numa das novas criaturas mais assustadoras do jogo: uma besta gigantesca e cega, com costelas azuis brilhantes no peito e chifres enormes.

Este fato inclui um torso acolchoado e uma máscara detalhada que capta na perfeição o aspeto assustador, enquanto os tons de azul-marinho escuro e os detalhes em azul brilham sob certas luzes para um efeito extra.

É sem dúvida uma das ideias de fato de videojogo mais espetaculares para jogadores que querem abraçar o lado assustador.

Porque é que o escolhemos? O Warden é o mais recente e aterrorizante chefe do Minecraft: enorme, intimidante e imediatamente reconhecível por quem já explorou o Deep Dark. Esta fantasia dá-te aquela vibração ameaçadora sem precisares de fazer construções complicadas por conta própria.

É perfeita para miúdos mais velhos ou adultos que adoram a emoção das atualizações mais recentes e querem mostrar que acompanham o mundo em evolução do Minecraft.

Prós Contras ✅ Um visual novo e imponente de mob com detalhes azuis brilhantes



✅ Inclui uma máscara espetacular com chifres



✅ Serve tanto para miúdos como para adultos que adoram o universo do Minecraft



✅ Ótimo para fantasias assustadoras de Halloween sem ser demasiado sangrento



✅ Uma escolha em destaque para jogadores que querem o boss da última atualização ❌ É mais volumoso do que fatos mais simples, mas o design acolchoado torna-o surpreendentemente confortável de usar a noite toda.

O meu veredicto: A fantasia do Warden dá-te aquele visual imponente e assustador sem precisares de fazer nada. É uma escolha ousada para a noite de Halloween. E depois da festa, podes manter o clima assustador ao mergulhar em alguns dos melhores jogos de terror para uma noite arrepiante em casa.

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12. Fato do Peashooter do Plants vs. Zombies [O adereço de grupo adorável e funcional]

Muda de lado, pelo menos desta vez. Esta Fantasia do Peashooter do Plants vs Zombies informação coloca-te na equipa das Plantas, com um chapéu verde brilhante com a forma do bulbo do Peashooter, uma gola com folhas e um corpo simples ao estilo de uma túnica.

É divertido e diz logo «PvZ» sem precisares de sangue falso nem maquilhagem pesada.

Por que é que o escolhemos O Peashooter é uma das personagens mais adoradas do videojogo Plants vs Zombies. Esta fantasia permite-te destacar-te dos looks assustadores habituais, mantendo o ambiente leve e criativo.

Funciona bem para grupos coordenados: um amigo pode ser um zombie, outro um girassol e, de repente, já tens um grupo temático completo. É super prático se estiveres à procura de lojas que vendam fatos para grupos sem gastar uma fortuna.



Prós Contras ✅ Design verde brilhante com um corpo fácil de vestir



✅ A gola com folhas e o chapéu em forma de bolbo captam na perfeição a essência da personagem



✅ Ótimo para fantasias de equipa ou em família



✅ Leve e confortável para longas caminhadas



✅ Acessível e fácil de encontrar em lojas populares ❌ Design mais simples do que os fatos com armadura pesada, mas o conforto e o potencial para grupos fazem com que valha a pena.

O meu veredicto: Perfeito para quem quer dar a volta à narrativa habitual dos zombies, o fato do Peashooter é fácil de usar, ideal para usar em grupo e permite-te dar um toque de «Plants vs. Zombies» à noite de Halloween.

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Entra na pele da princesa de Hyrule com esta fantasia feminina de Breath of the Wild, lindamente detalhada. Vem com uma túnica tipo vestido, saia estampada, leggings justas e até um cinto incorporado para imitar o visual de Campeã da Zelda.

Porque é que o escolhemos Este look de princesa do BOTW é ideal para mulheres que querem precisão sem ter de passar meses a costurar. A opção de peruca incluída poupa tempo de confeção, ao mesmo tempo que dá um toque autêntico.

A paleta de azuis e dourados transmite uma sensação real, mas aventureira, perfeita se estiveres a ir a uma festa ou a um evento de cosplay. É ideal para jogadores que queiram personificar força e elegância ao mesmo tempo.

Prós Contras ✅ Vestido e saia detalhados, inspirados na Túnica do Campeão da Zelda



✅ O acabamento em azul real e dourado transmite uma sensação de qualidade superior



✅ A peruca opcional completa a transformação



✅ Ótima escolha para mulheres que adoram cosplay fiel (segue de perto o design do jogo para um visual fiel ao do ecrã, sem precisares de fazer nada extra)



✅ Fácil de combinar com pequenos adereços ou joias, como uma Sheikah Slate ou um colar Hylian. ❌ Algumas camadas podem aquecer um pouco em ambientes fechados, mas o tecido respirável ajuda durante eventos longos.

O meu veredicto: Se sempre sonhaste em entrar em Hyrule, este fato da Zelda do Breath of the Wild dá-te a oportunidade de te sentires heróica e majestosa sem o stress de teres de o fazer tu mesma. Basta desembalar, ajustar e estás pronta para salvar o reino.

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14. Fato de Esqueleto do Minecraft Classic [O Espantalhão Pixelar Imprescindível]

Às vezes, o simples é perfeito. A fantasia de esqueleto do Minecraft Classic é composta por um macacão preto com ossos brancos estampados em estilo pixel, além de uma máscara quadrada em estilo pixel que se coloca facilmente. É minimalista, mas eficaz. Quem já explorou as cavernas do jogo conhece bem este mob.

Por que é que escolhemos isto O Esqueleto é um dos primeiros mobs que os jogadores encontram, com um design que não muda há anos. Esta fantasia mantém essa nostalgia viva, ao mesmo tempo que é super fácil de vestir.

Consegue criar uma atmosfera assustadora sem precisar de sangue falso. Se queres algo rápido de vestir, mas que continue fiel ao visual inspirado no Minecraft, esta é uma escolha sem complicações que funciona tanto para crianças como para adultos.

Prós Contras ✅ Estampado clássico em preto e branco com esqueletos em blocos



✅ Máscara leve que cabe por cima da roupa normal



✅ Perfeita para miúdos e adultos que querem um estilo simples e assustador



✅ Económica em comparação com armaduras mais elaboradas



✅ Ótima maneira de te juntares a grupos de fantasias do Minecraft sem precisares de te preparar ❌ Muito simples em comparação com fatos mais detalhados, mas a sua simplicidade torna-a uma aposta segura e sem stress para quem se veste à última da hora.

O meu veredicto: Esforço mínimo, reconhecimento máximo. A fantasia de esqueleto do Minecraft é uma ótima escolha se só quiseres entrar rapidamente no clima do jogo e manter-te confortável a noite toda.

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15. Fato do Deadpool [O anti-herói que quebra a quarta parede]

Se preferes fazer piadas em vez de assustar, o fato do Deadpool é imbatível. Inclui um fato vermelho e preto que cobre todo o corpo, com músculos acolchoados, uma máscara a condizer e aberturas para facilitar os movimentos. Tem até espaço para adereços extra, como katanas de brincar ou um arco preso às costas.



Por que é que o escolhemos O Deadpool é perfeito para os gamers que adoram quebrar a quarta parede. Este fato é ideal para cosplay, eventos de banda desenhada ou até para uma maratona de filmes antes de ires para uma festa.

É ideal para os fãs de jogos de ação, mas também para quem curte os filmes da Marvel. Podes improvisar piadas, brincar com o público e sentir-te imediatamente como o Mercenário Tagarela.



Prós Contras ✅ Fato vermelho e preto que cobre todo o corpo, com enchimento para dar volume muscular



✅ Máscara flexível para maior conforto e facilidade de respiração



✅ Design divertido, ideal para personagens interativos



✅ Fácil de combinar com adereços como espadas ou um arco



✅ Ótimo se adoras jogos e filmes da Marvel ❌ A peça do peito, mais justa, pode parecer um pouco apertada, mas contribui para o visual



elegante de super-herói

O meu veredicto: O fato do Deadpool dá-te carisma, humor e uma atitude inspirada nos jogos. Basicamente, permite-te viver a tua fantasia do Ryan Reynolds por uma noite.

16. Fato de Jawa do Star Wars [A silhueta aconchegante e misteriosa]

Se gostas de fatos que te mantenham quente e ainda assim tenham um toque misterioso, o fato de Jawa é a escolha certa. A longa túnica castanha cai como um vestido largo, com um capuz profundo que esconde o teu rosto por trás de olhos amarelos brilhantes. O tecido em camadas mantém-te quentinho nas noites frias, ao mesmo tempo que te dá aquele ar clássico de catador de Tatooine.

Por que é que o escolhemos Os Jawa fazem parte do Star Wars há anos, e este look simples com capuz permite-te entrar na saga sem precisares de armadura nem maquilhagem.

É perfeito para grupos de família: combina-o com um droide, um mandaloriano ou até alguém com o equipamento completo de Jedi para criares uma cena de Star Wars num instante.

Prós Contras ✅ Túnica castanha comprida com capuz profundo e olhos brilhantes



✅ Confortável para usar durante muito tempo e em dias frios



✅ Fácil de combinar com outras fantasias de Star Wars



✅ Design clássico conhecido pelos fãs de Star Wars há décadas



✅ Ótima base se quiseres fazer adereços DIY mais tarde ❌ O capuz pode limitar um pouco a visão, mas contribui na perfeição para o ar misterioso de catador.

O meu veredicto: Perfeito se queres calor, mistério e uma vibração instantânea de Star Wars. A fantasia de Jawa permite-te desaparecer debaixo do capuz enquanto te mantém quentinho a noite toda.

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17. Fato de Chewbacca de Star Wars [O ícone enorme e peludo]

Este é mesmo para quem gosta de ir em grande. A fantasia do Chewbacca cobre-te da cabeça aos pés com pele sintética, com uma bandoleira incorporada e um colete acolchoado para dar volume àquela estrutura imponente de Wookiee. O focinho esculpido e os dentes da máscara reforçam a presença de tamanho humano, mas ao mesmo tempo bestial, e a pele mantém-te quente.

Por que é que o escolhemos O Chewbacca é o companheiro leal por excelência. A enorme estrutura de pele deste fato e o design prático com fecho de correr tornam-no perfeito se quiseres sentir-te a sobressair por cima de toda a gente sem teres de te complicar com trabalhos manuais.

Podes adicionar pequenos detalhes (como um comunicador em forma de anel de brincar ou uma besta feita por ti) para dares mesmo aquele toque de explorador galáctico. É uma forma divertida de falar de «Star Wars» com outros fãs em qualquer festa.

Prós Contras ✅ Pele sintética que cobre todo o corpo para um visual autêntico de Wookiee



✅ Inclui colete acolchoado e bandoleira



✅ Suficientemente quente para noites frias



✅ Espaço para adicionares adereços



✅ Adapta-se instantaneamente a qualquer tema de grupo de Star Wars ❌ O pêlo pesado pode aquecer demasiado em ambientes fechados, mas funciona como um excelente isolante para eventos ao ar livre.

O meu veredicto: Entra no papel de copiloto favorito da galáxia com a fantasia do Chewbacca. É quente, espetacular e perfeita se quiseres ter uma presença selvagem e indomável.

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18. Fato da 2B do Nier Automata [O ícone da elegância e da ficção científica ousada]

A fantasia da 2B transmite instantaneamente a graça sombria da ficção científica de Nier Automata. Vem com um vestido de veludo preto com bordados brancos, luvas compridas, botas até à coxa e a peruca característica em estilo viseira, juntamente com a venda nos olhos.

O design gótico é perfeito para festas noturnas e até para sessões fotográficas estéticas relacionadas com jogos.

Porque é que o escolhemos O 2B combina elegância com um toque distópico. Os tecidos de alta qualidade e o design pronto a vestir deste conjunto tornam-no ideal para os fãs de cosplay e de JRPG que valorizam o estilo.

Permite-te encarnar um dos Androids mais adorados dos JRPG sem teres de costurar sem parar; basta vesti-lo, pegar numa espada de adereço e estás pronto.

Prós Contras ✅ Vestido preto altamente detalhado com bordados



✅ Inclui venda para os olhos e peruca de alta qualidade



✅ Perfeito para cosplay de JRPG e festas



✅ Forte impacto visual com estética gótica



✅ Fácil de usar sem precisares de fazer nada ❌ As botas não estão incluídas, mas adicionar as tuas próprias permite-te personalizar o look.

O meu veredicto: Perfeito se quiseres uma mistura de misticismo de ficção científica com o drama da alta-costura. O fato da 2B do Nier Automata torna fácil assumires o papel de um Android poderoso.

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19. Fato do Joker do Persona 5 [O líder rebelde elegante e mascarado]

O fato do Joker do Persona 5 transmite carisma imediato. Inclui um longo fraque preto com luvas vermelhas, calças elegantes e a máscara de ladrão bem definida. As suas linhas marcantes têm um toque teatral e um pouco rebelde, ideais se adoras RPGs com assaltos engenhosos e elementos decorativos cheios de estilo.

Porque é que o escolhemos? O Joker é sinónimo de rebelião e estilo. Este fato mantém esse toque, ao mesmo tempo que é confortável para festas longas ou eventos como convenções de anime.

Também é muito prático: leve o suficiente para usares a noite toda, mas marcante o suficiente para chamar a atenção assim que entrares numa sala.

Prós Contras ✅ Inclui casaco à medida, luvas vermelhas e máscara



✅ Design elegante em preto e vermelho para causar impacto imediato



✅ Tecido confortável para uso prolongado



✅ Perfeito para fãs de RPG e encontros de cosplay



✅ Ótimo tema para puxar conversa entre fãs de jogos e anime ❌ Os sapatos não estão incluídos, mas isso significa que podes usar os teus próprios para combinar com o teu estilo pessoal.

O meu veredicto: Com um estilo arrojado e detalhes engenhosos, o fato do Joker do Persona 5 é ideal para quem quer entrar no papel de um ladrão genial, mantendo-se confortável e pronto para a festa.

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20. Fato de macacão do Spyro, o Dragão [O macacão nostálgico e divertido da mascote]

O fato do Spyro envolve-te num suave velo roxo com asinhas, chifres e uma cauda divertida. É confortável, dá-te liberdade de movimentos e é perfeito para longas noites de jogos ou para ir pedir doces com toda a família.

Por que é que o escolhemos O Spyro atrai imensos jogadores nostálgicos que adoram fatos simples e cheios de personalidade. Este fato é quentinho, simples e facilmente reconhecível.

A energia retro da mascote marca forte em quem cresceu com os clássicos jogos de plataformas. E é uma peça tudo-em-um: sem costuras, sem necessidade de acessórios, basta fechar o fecho e estás pronto.

Prós Contras ✅ Fato de malha aconchegante com asas, chifres e cauda



✅ Quente e flexível para usar durante muito tempo



✅ Ótima viagem nostálgica para os fãs de jogos de plataformas



✅ Design simples com fecho, sem preparação extra



✅ Perfeito para temas em família ou em grupo ❌ Não é muito respirável em ambientes fechados, mas é perfeito para eventos ao ar livre mais frios.

O meu veredicto: É confortável, nostálgico e pronto a vestir num instante. O fato de macacão do Spyro, o Dragão, é a escolha certa se quiseres um ambiente aconchegante de videojogos sem qualquer preparação.

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O meu veredicto geral sobre as melhores fantasias de Halloween inspiradas em videojogos

O melhor sítio para começares a procurar ideias de fatos de videojogos depende do tipo de jogador (e de festeiro) que és. Eis como te aconselharia:

Para o ícone universal → Fato do Link de «The Legend of Zelda ». Um herói intemporal com uma túnica, capuz e acessórios simples que cativam instantaneamente os jogadores de qualquer época.

». Um herói intemporal com uma túnica, capuz e acessórios simples que cativam instantaneamente os jogadores de qualquer época. Para o terror em blocos e modular → Fato do Guarda do Minecraft . Uma criatura assustadora, com pixels perfeitos, que traz uma vibração sombria do Nether ou do Deep Dark sem precisares de fazer nada complicado.

. Uma criatura assustadora, com pixels perfeitos, que traz uma vibração sombria do Nether ou do Deep Dark sem precisares de fazer nada complicado. Para os sucessos da cultura pop moderna e da estética → Fato da 2B do Nier Automata . Um vestido preto elegante e uma máscara que transmitem uma energia de alta costura para gamers.

. Um vestido preto elegante e uma máscara que transmitem uma energia de alta costura para gamers. Para um tema acolhedor e cómico → Fato do Yoshi . Aconchegante, divertido e fácil de usar, com muito charme retro para os fãs dos jogos de plataformas clássicos.

. Aconchegante, divertido e fácil de usar, com muito charme retro para os fãs dos jogos de plataformas clássicos. Para famílias ou temas em grupo → Fato do Peashooter do Plants vs. Zombies. Descontraído, colorido e perfeito para crianças ou para um grupo do tipo «jardim contra mortos-vivos».

Aqui tens um toque de ficção científica, nostalgia retro ou diversão em grupo pronta para a festa. Estas fantasias transformam o amor pelos jogos num estilo de Halloween de arrasar.

E assim que estiveres fantasiado, podes mergulhar nos melhores videojogos de Halloween para manter o ambiente assustador.

Perguntas frequentes

Qual é a melhor fantasia de Halloween inspirada em videojogos?

A melhor fantasia de Halloween inspirada em videojogos é a fantasia Peely Bone do Fortnite. É hilariante, mas assustadora, fácil de vestir assim que a tiras da embalagem e ótima para festas ou para ir pedir doces. O seu design meio esqueleto, meio banana capta na perfeição o espírito do Halloween sem precisares de fazer nada complicado.

Quais são as fantasias de videojogos mais populares para grupos?

As fantasias de videojogos mais populares para grupos são as combinações do Peashooter e dos Zumbis do «Plants vs. Zombies». As famílias adoram misturar as plantas defensoras com os zumbis famintos por cérebros. Para os fãs de jogos de luta, ir vestido como a equipa do «Mortal Kombat» funciona bem (uma fantasia do Scorpion, mesmo que não esteja nesta lista, define o tom na hora).

Que personagem de videojogo é fácil de interpretar?

A personagem de videojogo mais fácil de fazer cosplay é o Yoshi. O fato é simples de vestir, não é preciso costurar nem usar acessórios adicionais. Outras opções que não dão muito trabalho incluem o Kirby ou o Spyro, enquanto alguns fãs de JRPG optam por looks jogar o Final Fantasy VII (que não constam desta lista) para dar um toque especial.

O que é o cosplay nos videojogos?

O cosplay nos videojogos consiste em vestires-te como as tuas personagens favoritas dos videojogos, desde fatos casuais comprados em lojas até armaduras ou vestidos totalmente feitos à mão. Os jogadores recriam heróis, vilões ou até criaturas para mostrar o seu fanatismo, como usar um kigurumi de urso ou um fato elaborado de chefe.