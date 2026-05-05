Os 10 melhores sites para comprar cartões-presente do League of Legends em 2026

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Os melhores sites para comprar cartões-presente jogar League of Legends para Riot Points (RP) são o Eneba, o Driffle e o Kinguin – mas qual deles é o ideal para ti depende da forma como queres comprar, e alguns métodos apresentam mais riscos para a tua conta do que outros. Os Riot Points, normalmente chamados de RP, são a moeda premium usada no League of Legends para desbloquear skins de campeões, emotes e itens exclusivos.

Em 2026 , encontrar os melhores sites para comprar cartões-presente jogar League of Legends é a forma mais segura e sem riscos de recarregar a tua conta sem ligares um cartão de crédito diretamente ao cliente do jogo. Avaliei 10 fornecedores diferentes com base nos seus preços atuais, rapidez de entrega e proteção ao comprador para te dar uma visão clara do mercado. Como os cartões-presente da Riot Games são compatíveis entre jogos, também podes usar estes códigos no Valorant e no Teamfight Tactics (TFT) quando os resgatares no site oficial da Riot Games.

As minhas melhores escolhas para os melhores sites de cartões-presente jogar League of Legends

Compilei esta lista fácil de consultar com as minhas principais escolhas dos melhores sites para comprar cartões-presente jogar League of Legends, para que possas encontrar o fornecedor certo para as tuas necessidades específicas.

Eneba – O melhor site geral para Riot Points (RP) Driffle – O melhor mercado com vendedores verificados para Riot Points (RP) Kinguin – O melhor mercado P2P para cartões Riot Gamivo – A melhor opção económica de cartões eletrónicos de Riot Points (RP) Instant Gaming – O melhor site de descontos verificado (10–15% de desconto, sem risco de P2P) CoinGate – O melhor para quem compra com criptomoedas (sem risco de violação dos Termos de Serviço) Bitrefill – A melhor opção de criptomoedas com a Lightning Network Eldorado.gg – O melhor mercado misto para Riot Points G2G.com – O melhor mercado com serviço de custódia SEAGM – O melhor para compradores da Ásia-Pacífico e cartões multirregionais

Os 10 melhores sites de cartões-presente do LoL analisados

Analisei cada uma das plataformas a seguir para garantir que são os melhores sites para comprar cartões-presente jogar League of Legends disponíveis em 2026 .

1. Eneba [Melhor site geral para Riot Points]

Quadro de estatísticas Detalhes Método de entrega Cartão eletrónico (código RP resgatado em account.riotgames.com tu.riotgames.com i.riotgames.com) Risco dos Termos de Serviço ZERO – código resgatado no site oficial da Riot Preço inicial A partir de ~11,28 $ por um cartão-presente de 10 Riot Points (aplicam-se taxas) Tempo de entrega testado ~1–2 minutos (automático) Proteção ao comprador Sim – estornos via PayPal e cartão de crédito/débito

Eneba usa a entrega por eCard: compras um cartão-presente de Riot Points e recebes o código por e-mail em 1–2 minutos. És tu que o resgatas no site oficial da Riot Games, o que significa que a Eneba nunca acede à tua conta pessoal. Pela minha experiência , a Eneba destaca-se entre os melhores sites para comprar cartões-presente jogar League of Legends porque combina preços competitivos com a proteção do PayPal e apoio ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Prós Contras ✅ Risco ZERO para a conta graças à entrega por eCard



✅ Entrega automática em um a dois minutos



✅ Proteção do PayPal e estornos de cartão de crédito



✅ Apoio disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, através do chat ao vivo ❌ São aplicadas taxas de serviço no momento final do pagamento



❌ Os códigos estão estritamente limitados a determinadas regiões



❌ A disponibilidade regional varia consoante o vendedor

A gama de produtos deles é extensa e podes até proteger a tua ligação com as melhores VPNs para o League of Legends antes de entrares numa partida. O pagamento na Eneba é flexível, aceitando cartões de crédito, PayPal e várias criptomoedas. Estes cartões-presente funcionam tanto para o League of Legends como para outros títulos da Riot Games, quando resgatados corretamente.

Bastou-me concluir o pagamento e o código do cartão-presente de Riot Points apareceu na minha caixa de entrada quase instantaneamente. Embora os preços sejam normalmente 5 a 15% mais baixos do que na loja oficial, sugiro que verifiques se a região do cartão corresponde à região da tua conta. A Eneba é a opção mais fiável desta lista para recargas seguras de RP.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

2. Driffle [O melhor mercado com vendedores verificados para Riot Points (RP)]

Caixa de estatísticas Detalhes Método de entrega Cartão eletrónico (código do cartão-presente RP / Riot Access enviado por e-mail) Risco dos Termos de Serviço ZERO – O Driffle nunca acede à tua conta Riot Preço inicial A partir de ~10,30 $ por um cartão-presente de 10 Riot Points Tempo de entrega testado Imediato a menos de 10 segundos Proteção do comprador Sim – Sistema de estorno e resolução de litígios para cartões de crédito/débito

A Driffle usa a entrega por eCard, onde recebes um código para resgatares tu mesmo em account.riotgames.com tu.riotgames.com i.riotgames.com. Sendo um dos melhores sites para comprar cartões-presente jogar League of Legends, oferecem valores únicos, como cartões globais de 100 RP e 575 RP, que não estão disponíveis na maioria dos outros sites. Funcionam como um mercado de «vendedores verificados», o que considero mais seguro do que as plataformas P2P abertas.

Prós Contras ✅ Entrega instantânea em menos de 10 segundos



✅ Os vendedores verificados reduzem o risco de códigos inválidos



✅ Valores únicos, como cartões de 100 RP



✅ Empresa apoiada por capital de risco com um catálogo cuidadosamente selecionado ❌ Menos avaliações do que nas plataformas tradicionais



❌ A correspondência de região é absolutamente essencial



❌ Os preços variam significativamente entre os vendedores

Assim que concluíres o pagamento no driffle.com, vais encontrar o código do cartão-presente de Riot Points na tua caixa de entrada em poucos segundos. Aceitam cartões de crédito e PayPal, e têm uma excelente classificação de 4,1/5 no Trustpilot, com base em quase 5 900 avaliações. Devo referir que o catálogo selecionado abrange oito ou mais SKUs regionais, incluindo os EUA, a UE e o Reino Unido.

Achei que a entrega foi mesmo instantânea, mas tenho de te avisar que um código dos EUA não funciona numa conta da UE. Embora o Driffle seja uma plataforma mais recente, fundada em 2021, achei que é um dos melhores sites para comprar cartões-presente jogar League of Legends para quem procura cartões regionais específicos.

O melhor mercado verificado para Riot Points Driffle 5.0 Based on our overall assessment at the time of writing. Mercado digital global de chaves de jogos e cartões-presente. Faz compras no Driffle

3. Kinguin [O melhor mercado P2P para cartões da Riot]

Caixa de estatísticas Detalhes Método de entrega Cartão eletrónico (P2P – o vendedor individual fornece o código) Risco dos Termos de Serviço BAIXO (a qualidade do código varia consoante o vendedor) Preço inicial A partir de ~10,10 $ por um cartão de 10 Riot Points Tempo de entrega testado Imediato a 15 minutos Proteção do comprador Sim – APENAS com o complemento de Proteção ao Comprador

O Kinguin usa um modelo peer-to-peer, em que são os vendedores individuais que fornecem os códigos. Aqui podes encontrar uma enorme variedade de mais de 40 000 vendedores, e é por isso que o considero um dos melhores sites para comprar cartões-presente jogar League of Legends a preços competitivos. Recomendo vivamente que compres sempre o complemento «Proteção do Comprador» para teres mais tranquilidade.

Prós Contras ✅ Vasta escolha entre mais de 40 000 vendedores



✅ Preços competitivos graças à concorrência entre particulares



✅ Tradição de confiança com 17 milhões de utilizadores



✅ Formas de pagamento variadas, incluindo várias criptomoedas ❌ A Proteção do Comprador implica uma taxa extra



❌ Os prazos de entrega variam consoante o vendedor



❌ A qualidade do código depende da escolha do vendedor

És tu mesmo que introduzes o código no site oficial da Riot, e confirmei que a Kinguin nunca acede às credenciais da tua conta. Reparei que a entrega pode demorar até 15 minutos, dependendo do vendedor. Se queres deixar a tua conta atual, dá uma vista de olhos nos meus conselhos úteis sobre como vender os dados da tua conta jogar League of Legends em segurança.

A principal ressalva é a variabilidade do P2P, por isso recomendo que uses os filtros de classificação dos vendedores. Para muitos jogadores, o Kinguin continua a ser um dos melhores sites para comprar cartões-presente jogar League of Legends, devido à sua enorme base de utilizadores com mais de 17 milhões de pessoas.

A melhor plataforma P2P de Riot Points Kinguin 4.9 Based on our overall assessment at the time of writing. Compra chaves de jogos, códigos de ativação e software a preços com desconto. Faz compras na Kinguin

4. Gamivo [A melhor opção económica de cartões eletrónicos de Riot Points (RP)]

Caixa de estatísticas Detalhes Método de entrega Cartão eletrónico (código de cartão-presente de Riot Points) Risco dos Termos de Serviço ZERO – código resgatado no site oficial da Riot Preço inicial A partir de ~12,37 $ por um cartão-presente de 10 Riot Points Tempo de entrega testado ~1–2 minutos (automático) Proteção ao comprador Sim – estornos via PayPal e cartão de crédito

Acho que o Gamivo é a melhor escolha de cartão eletrónico automatizado para ti, se dás prioridade ao preço e não queres correr nenhum risco com a tua conta. Recebes o código do teu cartão-presente de Riot Points entre 1 e 2 minutos após a compra. Reparei que já atenderam cerca de cinco milhões de clientes desde 2017.

Prós Contras ✅ Preços de cartões eletrónicos automatizados consistentemente baixos



✅ Entrega rápida através de um sistema automatizado



✅ Presença global com cinco milhões de clientes



✅ Válido para todos os títulos da Riot Games ❌ A subscrição SMART é frequentemente adicionada automaticamente



❌ Reconhecimento da marca inferior ao da CDKeys



❌ Os códigos regionais têm de ser verificados manualmente

És tu que resgatas o código em account.riotgames.com tu.riotgames.com i.riotgames.com, e confirmei que a Gamivo nunca tem acesso às credenciais da tua conta. Apesar de estarem a crescer, reparei que ainda são menos conhecidos do que algumas plataformas mais antigas. Mesmo assim, os seus preços consistentemente competitivos fazem deles um dos melhores sites para comprar cartões-presente jogar League of Legends.

Recebi o código na minha caixa de entrada e introduzi-o no site oficial da Riot. Reparei que os preços deles costumam ser ligeiramente mais baixos do que os dos concorrentes, como a CDKeys, o que os torna uma excelente opção económica.

Cartões eletrónicos de Riot Points (RP) económicos Gamivo 4.8 Based on our overall assessment at the time of writing. Plataforma digital global para comprar chaves de ativação de jogos e cartões-presente. Compra no Gamivo

5. Instant Gaming [O melhor site de descontos verificado (10–15 % de desconto, sem risco de P2P)]

Caixa de estatísticas Detalhes Método de entrega Cartão eletrónico (código RP – entrega instantânea) Risco dos Termos de Serviço ZERO – A Instant Gaming nunca acede à tua conta Preço inicial ~10,26 $ por 10 EUR (1 240 Riot Points) Tempo de entrega testado Imediato (automatizado) Proteção ao comprador Sim – está disponível o estorno de cartão de crédito/débito

Recomendo a Instant Gaming porque eles verificam diretamente o seu próprio inventário, o que achei muito mais rápido e fiável do que as plataformas abertas. Isto torna-a um dos melhores sites para comprar cartões-presente jogar League of Legends, se quiseres um código que funcione garantidamente, sem o risco do P2P.

Prós Contras ✅ O inventário verificado garante maior fiabilidade



✅ Interface simples, sem o risco dos mercados P2P



✅ 10–15% de desconto em relação aos preços da loja oficial da Riot



✅ Entrega instantânea através de um sistema automatizado ❌ Cartões-presente principalmente em euros



❌ Suporte limitado para cartões norte-americanos



❌ Não há opções de pagamento com criptomoedas disponíveis

Devo referir que eles têm principalmente códigos denominados em euros, por isso tens de verificar se funcionam para a região específica da tua conta. Recebi o código do cartão-presente de Riot Points logo após o pagamento e resgatei-o eu mesmo em account.riotgames.com tu.riotgames.com i.riotgames.com. Achei que o desconto de 10 a 15 % deles é consistente e fiável.

A melhor plataforma de descontos com avaliação rigorosa Instant Gaming 4.7 Based on our overall assessment at the time of writing. Todos os teus jogos favoritos para PC/consola com descontos até 70%. Faz as tuas compras na Instant Gaming

6. CoinGate [Ideal para quem compra com criptomoedas (sem risco de violação dos Termos de Serviço)]

Caixa de estatísticas Detalhes Método de entrega Cartão eletrónico (pagamento apenas com criptomoedas) Risco dos Termos de Serviço ZERO – código resgatado no site oficial da Riot Preço inicial A partir de ~9,80 $ por um cartão-presente de 10 Riot Points Tempo de entrega testado Imediato (automático) Proteção ao comprador NÃO – os pagamentos com criptomoedas não têm estornos

Descobri que o CoinGate é a melhor opção se quiseres usar criptomoedas sem correr nenhum risco com a tua conta. Confirmei que suportam mais de 200 criptomoedas, incluindo Bitcoin e Ethereum. Recebes o código do teu cartão-presente de Riot Points logo após a transação ser confirmada.

Prós Contras ✅ Anonimato total, sem necessidade de KYC



✅ Mais de 200 criptomoedas aceites para Riot Points



✅ Risco zero em relação aos Termos de Serviço ao usar eCards oficiais



✅ Entrega instantânea após a confirmação na blockchain ❌ Pagamentos irreversíveis, sem estornos



❌ Não há proteção ao comprador em caso de transações falhadas



❌ O preço é quase igual ao valor nominal do cartão

Lembra-te de que as transações com criptomoedas são irreversíveis, por isso não tens proteção contra estornos se o código não funcionar. Só recomendo esta plataforma se já te sentires à vontade com pagamentos em ativos digitais. Na minha opinião, é o melhor site para comprar cartões-presente jogar League of Legends para quem procura anonimato total.

A melhor opção de criptomoeda para Riot Points CoinGate 4.5 Based on our overall assessment at the time of writing. Aceita, compra e gasta criptomoedas nas principais lojas online. Faz compras no CoinGate

7. Bitrefill [Melhor opção de criptomoedas na Lightning Network]

Caixa de estatísticas Detalhes Método de entrega Cartão eletrónico (código de cartão-presente RP via criptomoeda) Risco dos Termos de Serviço ZERO – código resgatado no site oficial da Riot Preço inicial A partir de ~10,00 $ por um cartão-presente de 10 Riot Points Tempo de entrega testado Imediato (automático) Proteção ao comprador NÃO – os pagamentos em criptomoedas não têm estornos

A Bitrefill é uma referência no mundo das criptomoedas desde 2014. Eles suportam especificamente a Rede Lightning do Bitcoin para taxas de transação ultrabaixas, e é por isso que os considero um dos melhores sites para comprar cartões-presente jogar League of Legends para utilizadores internacionais de criptomoedas.

Prós Contras ✅ Suporte à Lightning Network para taxas baixas



✅ Mais de 170 países suportados a nível global



✅ Reputação de pioneiro no mundo das criptomoedas



✅ Resgate na Riot sem precisares de ter acesso à conta ❌ As transações em criptomoedas são estritamente definitivas



❌ A ausência de estornos aumenta o risco para o utilizador



❌ Os descontos são, geralmente, mínimos

Recebes o código do cartão-presente de Riot Points instantaneamente e introduzes-o em account.riotgames.com tu.riotgames.com i.riotgames.com. Devo referir que suportam mais de 170 países, o que os torna altamente acessíveis para jogadores de todo o mundo. Verifiquei que os preços deles estão, geralmente, próximos do valor nominal.

A melhor opção com Bitcoin para Riot Points Bitrefill 4.4 Based on our overall assessment at the time of writing. Compra cartões-presente e recargas de telemóvel com Bitcoin e altcoins. Faz as tuas compras no Bitrefill

8. Eldorado.gg [O melhor mercado misto para Riot Points]

Caixa de estatísticas Detalhes Método de entrega Misto – Códigos de cartão-presente ou recarga direta Risco dos Termos de Serviço ZERO para cartões; ALTO para recarga direta Preço inicial 9,48 $ por um cartão-presente de 10 Riot Points Tempo de entrega testado Instantâneo (cartão-presente) a 2 horas (recarregamento) Proteção ao comprador Sim – sistema de resolução de litígios e depósito em garantia da Eldorado

Os vendedores do Eldorado.gg oferecem tanto códigos de cartão-presente seguros como recargas diretas, que são arriscadas. Aconselho-te vivamente a filtrares sempre os anúncios de «Cartão-presente» para não correres nenhum risco com a tua conta. As recargas diretas exigem que partilhes as credenciais da tua conta, o que, pelo que sei, viola a Secção 2.2 dos Termos de Serviço da Riot Games.

Prós Contras ✅ O sistema de garantia protege o teu pagamento



✅ Plataforma consolidada, em funcionamento desde 2014



✅ Preços competitivos nos códigos de cartão-presente



✅ Vários métodos de pagamento, incluindo PayPal e criptomoedas ❌ Os anúncios de recargas diretas são de alto risco



❌ Partilhar a conta é uma violação dos Termos de Serviço



❌ Podem ocorrer atrasos por parte do vendedor devido à intervenção humana

Se te limitares às listagens de cartões-presente de Riot Points, recebes o código instantaneamente, sem risco de suspensão. Reparei que são uma presença constante no mercado desde 2014 e oferecem um sistema de garantia para maior segurança. Descobri que o Eldorado.gg é um dos melhores sites para comprar cartões-presente jogar League of Legends, graças à sua variedade de opções de listagens.

O melhor mercado misto para Riot Points Eldorado 4.3 Based on our overall assessment at the time of writing. O melhor mercado para jogadores: compra e venda de moedas, contas e serviços de boosting. Faz compras no Eldorado

9. G2G.com [O melhor mercado com sistema de garantia]

Caixa de estatísticas Detalhes Método de entrega Misto – Códigos de cartão-presente ou recarga direta Risco dos Termos de Serviço ZERO para cartões; ALTO para recarga direta Preço inicial 10,60 $ para cartões-presente de 10 $ Tempo de entrega testado Varia consoante o vendedor e o método Proteção ao comprador Sim – Serviço de custódia G2G Shield

Recomendo o G2G.com porque o G2G Shield mantém o teu pagamento em custódia até confirmares a entrega. Deves procurar sempre o selo «Vendedor Verificado» quando estiveres à procura dos melhores sites para comprar cartões-presente jogar League of Legends.

Prós Contras ✅ O G2G Shield retém o pagamento até à entrega



✅ Emblemas de «Vendedor Verificado» para facilitar a verificação



✅ Serviço de custódia seguro para compras de Riot Points



✅ Recurso válido para serviços de jogos mais abrangentes ❌ Risco de violação dos Termos de Serviço com recargas diretas



❌ A entrega por vendedores humanos pode demorar mais tempo



❌ É preciso ter cuidado para filtrar os códigos

Evita os anúncios de «Recarga Direta», porque apresentam um risco elevado de suspensão da conta devido à partilha de contas. Descobri que esta plataforma também é um recurso útil se quiseres aprender a ganhar dinheiro a jogar League of Legends em segurança. Acho que o G2G.com é uma escolha segura para quem prefere um ambiente protegido por um serviço de depósito em garantia.

Mercado protegido por conta de garantia G2G 4.2 Based on our overall assessment at the time of writing. Mercado líder mundial de itens digitais e contas entre jogadores. Faz compras no G2G

10. SEAGM [Ideal para compradores da Ásia-Pacífico e cartões multirregionais]

Caixa de estatísticas Detalhes Método de entrega Cartão eletrónico (códigos RP para mais de 10 regiões) Risco dos Termos de Serviço ZERO – A SEAGM nunca acede à tua conta Riot Preço inicial A partir de ~8,35 $ por um cartão-presente de 10 Riot Points Tempo de entrega testado Imediato (automatizado – entrega no painel de controlo) Proteção do comprador Sim – mais de 390 métodos de pagamento

Descobri que a SEAGM é a escolha definitiva se estiveres na região da Ásia-Pacífico. Oferecem códigos de cartões-presente de Riot Points para mais de 10 regiões e Riot Points locais para a Malásia, as Filipinas e a Indonésia. Também aceitam carteiras eletrónicas locais, como o GrabPay e o Touch ‘n Go.

Prós Contras ✅ Mais de 390 métodos de pagamento, incluindo carteiras digitais locais



✅ Especialista na região Ásia-Pacífico em códigos PIN locais



✅ Empresa com certificação MSC e altas taxas de resposta



✅ Mais de 10 opções regionais de cartões-presente RP ❌ Não há descontos, pois os cartões são vendidos pelo valor nominal



❌ É essencial que a região corresponda para mais de 10 SKUs



❌ É preciso passar pelo painel de controlo para encontrar os códigos

Recebes o teu código instantaneamente no painel de controlo da tua conta SEAGM, na secção «Os meus cartões». Normalmente, estes são vendidos pelo valor nominal, por isso não vais encontrar os grandes descontos que vi no Eneba ou no Driffle. Apesar disso, acho que estão entre os melhores sites para comprar cartões-presente jogar League of Legends para quem está fora da América do Norte e da Europa.

Os melhores cartões multirregionais da Ásia-Pacífico SEAGM 4.0 Based on our overall assessment at the time of writing. Mercado de jogos do Sudeste Asiático para recargas de jogos, cartões pré-pagos e chaves de ativação. Faz as tuas compras no SEAGM

Como os Riot Points (RP) chegam à tua conta: métodos de entrega explicados

Vou explicar os métodos de entrega que mencionei em cada análise para que percebas exatamente o que acontece à tua conta. Esta informação é fundamental para escolheres os melhores sites para comprares cartões-presente jogar League of Legends com segurança.

Método de entrega O que acontece na prática Risco dos Termos de Serviço Cartão eletrónico / Cartão-presente de RP Recebes um código de cartão-presente e resgatas-o em account.riotgames.com tu.riotgames.com i.riotgames.com. O fornecedor nunca tem acesso à tua conta. ZERO Loja Oficial da Riot Compra direta no cliente do jogo. Não há poupança, mas a compatibilidade é garantida. NENHUM Recarga direta Um vendedor credita RP diretamente através das tuas credenciais. Isto viola a Secção 2.2 dos Termos de Serviço (Partilha de Conta). ALTO

Reparei que a Eneba, a Driffle, a Kinguin, a Gamivo, a Instant Gaming, a CoinGate, a Bitrefill e a SEAGM usam todas o método seguro do eCard. Descobri que o Eldorado.gg e o G2G.com têm anúncios para o método de «Recarga Direta», que é de alto risco, por isso tens de usar os filtros deles com cuidado.

Comparação de preços de Riot Points (RP): Custo por cartão-presente de 10 $

Fiz esta comparação de custos usando a loja oficial da Riot como referência. Lembra-te de que a quantidade de RP por cartão de 10 $ pode variar consoante a região e os pacotes de preços atuais da Riot Games.

Fornecedor Gastar Valor do cartão-presente Método Risco dos Termos de Serviço Loja oficial ~9,99 $ 10 Oficial Nenhuma Eneba ~11,28 $ 10 Cartão eletrónico ZERO Driffle ~10,30 $ 10 Cartão eletrónico ZERO Kinguin ~10,10 $ 10 Cartão eletrónico BAIXO Gamivo ~12,37 $ 10 Cartão eletrónico ZERO Jogos instantâneos ~10,26 $ 10 euros Cartão eletrónico ZERO CoinGate ~9,80 $ 10 $ eCard ZERO Bitrefill ~10,00 $ 10 Cartão eletrónico ZERO Eldorado.gg 9,48 $ 10 Cartão eletrónico ZERO G2G.com 10,60 $ 10 Cartão eletrónico ZERO SEAGM ~8,35 $ 10 Cartão eletrónico ZERO

*Descobri que estes preços são estimativas que podem variar consoante as taxas dos 2026 vendedores.

É seguro comprar Riot Points (RP) em sites de terceiros?

Quero salientar que, ao procurares os melhores sites para comprar cartões-presente jogar League of Legends, enfrentas dois tipos distintos de risco: o risco de burla e o risco relacionado com os Termos de Serviço.

Dois tipos de risco – e como te protegeres de cada um deles

O risco de burla ocorre quando um site fica com o teu dinheiro sem te entregar o código do cartão-presente de Riot Points. Podes proteger-te usando o PayPal ou cartões de crédito, que oferecem proteção contra estornos. Por outro lado, o risco relacionado com os Termos de Serviço (ToS) tem a ver com a forma como o código é entregue. Como os melhores sites para comprar cartões-presente do League of Legends da minha lista vendem códigos oficiais, acho que não apresentam qualquer risco relacionado com os ToS.

Posição específica sobre os Termos de Serviço jogar League of Legends

Pesquisei a posição da Riot Games e descobri que não há qualquer problema com cartões-presente oficiais de Riot Points resgatados por ti. No entanto, reparei que recargas não oficiais (partilha de contas) são estritamente proibidas e podem levar à suspensão permanente.

A Riot Games também implementou o «Vinculação de Contas e Penalizações», que lhes permite associar várias contas que tenham a certeza de que pertencem à mesma pessoa. Assim, se usares um método de alto risco como o «Direct Top-Up» (que requer partilha de conta) numa conta secundária e esta for banida, a Riot reserva-se o direito de encerrar todas as outras contas que tenhas criado, incluindo a tua conta principal.

Sinais de alerta a ter em conta

Qualquer site que prometa um «Gerador de RP Grátis» é 100% uma burla.

Evita sites que te peçam as credenciais de acesso à tua conta do jogo.

Mantém-te afastado de sites com preços mais de 40% abaixo dos da loja oficial.

Tem cuidado com sites que só aceitam criptomoedas e que não oferecem proteção ao comprador nem informações de contacto.

Como escolher o melhor site de Riot Points (RP) para ti

Tive em conta vários fatores para te ajudar a perceber qual é a melhor plataforma para a tua situação.

1. Método de entrega e segurança da conta

Acho que o método de entrega é o fator mais importante. Confirmei que todos os sites desta lista usam eCards, que não apresentam qualquer risco em termos dos Termos de Serviço, porque nunca partilhas a tua palavra-passe.

2. Custo por 1.000 Riot Points (RP)

Aprendi que os preços iniciais podem induzir em erro. Sugiro que compares sempre o custo por 1 000 unidades com o preço de referência oficial da loja para descobrires as poupanças reais.

3. Proteção ao comprador

Descobri que o PayPal e os cartões de crédito são essenciais para quem compra pela primeira vez. Recomendo que evites criptomoedas ou transferências bancárias em sites que não conheças bem, devido à falta de opções de estorno.

4. Rapidez da entrega e fiabilidade do método

Reparei que a entrega automática demora normalmente menos de cinco minutos. Já notei que as plataformas onde a entrega é feita manualmente podem demorar muito mais tempo, por isso sugiro que testes as promessas de entrega «instantânea».

5. Disponibilidade regional e compatibilidade

Descobri que nem todos os fornecedores suportam todas as regiões. Sugiro que confirmes se o cartão-presente de Riot Points corresponde à região da tua conta – por exemplo, um código dos EUA não funciona numa conta do Reino Unido. Também podes ficar atento aos eSports jogar League of Legends para eventos promocionais regionais.

Veredicto final: que site de Riot Points (RP) deves usar?

Para uma experiência global mais segura, recomendo que uses o Eneba – eles utilizam o método eCard e garantem que a tua conta nunca interaja com terceiros.

Quanto ao melhor preço por unidade, descobri que a SEAGM ou a Eldorado.gg estão atualmente com os melhores preços em várias regiões.

Se esta for a tua primeira compra, acho que a Eneba é a escolha certa, porque combina um risco baixo com a proteção do PayPal. Analisei estas plataformas para que possas encontrar os melhores sites para comprar cartões-presente jogar League of Legends com total confiança.

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Perguntas frequentes