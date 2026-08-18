Udany interes: 10 najlepszych zestawów Pokémonów, które warto kupić w 2026 roku, aby zarobić

Szukanie najlepszych zestawów kart Pokémon, które można by kupić z myślą o zysku, to coś, o czym nigdy nie myślałem, że stanie się rzeczywistością, kiedy byłem dzieckiem. W tamtych czasach ludzie zbierali karty Pokémon albo dlatego, że były fajne, albo dlatego, że często grali w tę grę, albo po prostu dlatego, że była popularna – i myślałem, że to wszystko.

Przenieśmy się do dnia dzisiejszego – dzieci z tamtych czasów są teraz dorosłymi. Chociaż dorosły, wielu z nich nadal darzy miłością wszystko, co związane z Pokémonami. Niektórzy z nich nadal są zapalonymi kolekcjonerami i poważnymi graczami w grę karcianą Pokémon, co oznacza, że obecnie można osiągnąć spory zysk, sprzedając paczki z kartami Pokémon.

Jeśli chcesz zarobić na kartach Pokémon, trafiłeś we właściwe miejsce. Na tej liście przedstawimy 10 najlepszych pakietów Pokémon, które warto kupić z myślą o zysku.

Nasze najlepsze propozycje zestawów Pokémon, które warto kupić w celu osiągnięcia zysku

Istnieje mnóstwo świetnych pakietów Pokémon, które warto kupić w celu osiągnięcia zysku, ale tutaj przedstawię trzy najlepsze z nich:

Crown Zenith (2023) – Dzięki mnóstwu świetnych kart, fantastycznej grafice i znakomitym szansom na trafienie rzadkich kart ten pakiet jest jednym z najlepszych rozszerzeń, w które warto zainwestować. 151 (2023) – Oryginalna obsada z regionu Kanto wywołuje prawdziwą falę nostalgii; oszałamiająca grafika również nie szkodzi. Ewolucje pryzmatyczne (2025) – To najlepszy dowód na to, że solidna obsada pokemonów i przepiękne karty z pełną grafiką to więcej niż wystarczające atuty, by zestaw zyskał popularność.

Chociaż są to najlepsze paczki kart Pokémon, które warto kupować i sprzedawać z zyskiem, dywersyfikacja inwestycji w różne zestawy pomoże ograniczyć ryzyko. Aby dowiedzieć się, które inne paczki mogą okazać się prawdziwą kopalnią złota, czytaj dalej.

10 najlepszych pakietów Pokémonów, które warto kupić z myślą o zysku

Jeśli chodzi o najlepsze paczki Pokémonów do kupienia w celu osiągnięcia zysku, a nawet najlepsze paczki Pokémonów do kupienia w poszukiwaniu rzadkich kart, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Przyszła wartość paczki zależy od pokemonów, które się w niej znajdują, kart „chase” (bardzo pożądanych kart) oraz tego, czy zestaw będzie rzadki.

Oto najlepsze paczki Pokémonów, które warto kupić z myślą o zysku z wielu powodów: niektóre są uwielbiane przez społeczność, inne mają wyjątkową grafikę, a jeszcze inne, jak na przykład „Crown Zenith”, mogą charakteryzować się niesamowitymi współczynnikami trafień. Z drugiej strony mamy też zestawy, które mogą okazać się opłacalne w przyszłości, takie jak „Pokémon GO” ze swoim unikalnym zakresem tematycznym oraz „Zagadkowa opowieść”, którego niska popularność powoduje wzrost podaży produktów premium.

1. Crown Zenith [Najlepszy wybór w przypadku rzadkich kart i kart cieszących się dużym popytem]

Specyfikacja Szczegóły Data premiery 20 stycznia 2023 r. Szansa na trafienie ~1:2 (jedna z najlepszych w współczesnych zestawach) Łączna liczba kart 230 kart + 70-kartowa Galeria Galaru Najbardziej poszukiwane karty Mewtwo VSTAR, Giratina VSTAR, trio legendarnych psów Ocena inwestycyjna ⭐⭐⭐⭐⭐ Doskonałe – najlepsze pudełko z dodatkami Pokémon, które warto kupić, aby uzyskać pewny zwrot z inwestycji Najlepsze dla Kolekcjonerów poszukujących rzadkich kart o stałym wskaźniku trafień Poziom ryzyka Niski–średni – Udokumentowana historia wzrostu wartości, ale ponieważ produkt ma ponad 2 lata, ponowne wydanie jest mało prawdopodobne; ceny są stabilne

Crown Zenith jest powszechnie uważany za najlepszy zestaw kart Pokémon, który warto kupić w celu osiągnięcia zysku zarówno dla kolekcjonerów, jak i inwestorów, i nietrudno zrozumieć, dlaczego. Dzięki bardzo wysokiemu współczynnikowi pojawiania się kart (prawie 1:2), doskonałej grafice kart oraz kolekcji Galarian Gallery, otwarcie paczki Crown Zenith z pewnością wywoła uśmiech na Twojej twarzy. Nic dziwnego, że wielu nazywa ten zestaw jednym z najlepszych zestawów Pokémonów w historii2026.



Why we chose it Crown Zenith stanowiło spektakularne, fantastyczne zwieńczenie ery Miecz i tarcza – dzięki wysokim szansom na zdobycie kart oraz niesamowitym ilustracjom – co sprawia, że nawet dzisiaj jest to solidna inwestycja.

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że ostatnie specjalne rozszerzenie ery Miecz i tarcza jest jednym z najlepszych zestawów Pokémonów, które warto kupić z myślą o zysku, ponieważ stanowi marzenie każdego kolekcjonera. Dzięki doskonałym współczynnikom pojawiania się kart w Crown Zenith masz bardzo duże szanse na zdobycie kart z serii Galarian Gallery – serii przepięknych kart z pełną grafiką. Do godnych uwagi kart z tej serii należą Mewtwo VSTAR, legendarne psy oraz groźnie wyglądająca Giratina VSTAR.

Crown Zenith ukazało się 20 stycznia 2023 roku. Oznacza to, że w najbliższym czasie raczej nie doczekamy się żadnych dodruków, ponieważ karty te nie będą już dopuszczone do turniejów. Mimo to jest to jeden z najlepszych zestawów Pokémonów, które warto kupić w poszukiwaniu rzadkich kart, zwłaszcza ze względu na 70-kartową serię „Galarian Gallery”.

Moja ocena: „Crown Zenith” to najlepszy zestaw Pokémonów do kupienia z myślą o zysku dzięki wyjątkowemu współczynnikowi trafień wynoszącemu 1:2 oraz 70-kartowej „Galarian Gallery”, która gwarantuje wartość przy każdym otwarciu.

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2. 151 [Zestaw zasługujący na szum]

Specyfikacja Szczegóły Data premiery 22 września 2023 r. Częstotliwość pojawiania się ~1:3 dla kart ultra rzadkich Łączna liczba kart 207 kart (wszystkie pokemony z generacji 1) Najbardziej poszukiwane karty Charizard EX SIR, Mew EX, Alakazam EX, Kadabra (po raz pierwszy od 20 lat) Ocena inwestycyjna ⭐⭐⭐⭐⭐ Doskonały – popyt napędzany nostalgią Najlepsze dla Miłośników pierwszej generacji i długoterminowych inwestorów Poziom ryzyka Średni – wysoki popyt, ale częste dodruki (Blooming Waters) osłabiają rzadkość kart; warto śledzić ogłoszenia o uzupełnieniu zapasów

151, jak sama nazwa wskazuje, to zestaw skupiający się na pierwszej generacji Pokémonów. Od Bulbasaura po Mew – każda karta Pokémon w tym zestawie pochodzi z oryginalnej obsady regionu Kanto. Tak, w tym pierwszą kartę Kadabry od dwóch dekad. Jeśli zamierzasz złapać je wszystkie, upewnij się, że masz pod ręką porządny segregator na karty Pok é mon.

Zestaw 151 ma na celu wykorzystanie samego czynnika nostalgii. Nie jest to bynajmniej wadą, a trzeba przyznać, że zawiera on kilka naprawdę atrakcyjnych kart, takich jak osławiony Charizard EX SIR (secret illustration rare). I choć zestaw ten czerpie z nostalgii, 151 pozostaje jednym z najlepszych zestawów Pokémon, które warto kupić z myślą o zysku, ponieważ cieszy się ogromną popularnością zarówno wśród graczy, kolekcjonerów, jak i inwestorów.

Why we chose it Ogromny szum wokół karty nr 151 w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu jej ceny. Jest to najlepszy pakiet Pokémonów do zakupu w celu osiągnięcia zysku, jeśli szukasz bezpiecznej inwestycji.

Zestaw 151 pozostaje bardzo solidnym wyborem zarówno ze względu na wskaźniki SIR, jak i wartość sentymentalną, co czyni go również jednym z najlepszych zestawów kart Pokémon dla kolekcjonerów i nowych graczy. Należy jednak pamiętać, że ta popularność wpływa na ceny zestawu, dlatego ważne jest, aby nie tylko oceniać podaż, ale także śledzić potencjalne wznowienia lub zestawy specjalne, takie jak „Kwitnące wody””.

Moja ocena: Popyt napędzany nostalgią sprawia, że zestaw 151 jest najlepszym pakietem Pokémonów do zakupu w celu osiągnięcia zysku wśród entuzjastów pierwszej generacji, mimo że nasycenie rynku powoduje ostrą konkurencję o karty z Charizardem.

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3. Ewolucje pryzmatyczne [Jeden z najbardziej znanych zestawów]

Specyfikacja Szczegóły Data premiery 17 stycznia 2025 r. Współczynnik wyciągania ~1:2,5 z możliwością otrzymania pakietu z bogami Łączna liczba kart Ponad 250 kart, w tym holograficzne karty Master Ball Najbardziej poszukiwane karty 9 ewolucji Eevee z serii SIR, Pikachu z Master Ball, karty trenerów z pełną grafiką Ocena inwestycyjna ⭐⭐⭐⭐⭐ Wyjątkowe – pakiety Pokémon o najlepszym stosunku jakości do ceny do kolekcji ETB Najlepsze dla Kolekcjonerów ewolucji Eevee oraz bezpieczną długoterminową inwestycję Poziom ryzyka Średnio-wysoki – niedawna premiera oznacza zmienność; ceny w ETB mogą ulec korekcie, gdy podaż dogoni popyt

Żadna lista najlepszych pakietów Pokémon TCG, które przynoszą zysk, nie może być kompletna bez wspomnienia o Ewolucje pryzmatyczne, jednym z (jeśli nie samym) najgorętszym pakietem ostatnich lat.

Ten zestaw ma wszystko: popularne Pokémony, trzy rodzaje pakietów „god packs” (z których jeden zawiera zestaw dziewięciu SIR Eeveelutions), niezwykle popularne Pokémony, debiut holograficznych kart Master Ball oraz, oczywiście, mnóstwo wspaniałych kart SIR z pełną grafiką. Oczywiście nie są one na tyle drogie, by zasługiwać na miejsce na liście najdroższych kart Pokémon, ale mimo to są warte sporo grosza.



Why we chose it Nawet dzisiaj, biorąc pod uwagę popularność, „Ewolucje pryzmatyczne” pozostaje najlepszym zestawem kart Pokémon do zakupu w celu osiągnięcia zysku. Fakt, że mnóstwo osób postrzega to jako bezpieczną inwestycję, wiele mówi o sile tego zestawu.



Ze względu na ogromną popularność tego zestawu, a także zamiłowanie fanów do linii Eeveelution, uważam, że „Ewolucja pryzmatyczna” należy do najlepszych zestawów Pokémonów, które warto kupić z myślą o zysku. Innymi słowy, powinno to być bezpieczną inwestycją długoterminową, zwłaszcza w przypadku zestawów ETB (Elite Trainer Box). Kup pudełko, zatrzymaj je na kilka lat, a następnie sprzedaj z zyskiem.

Moja ocena: Niewiele zestawów Pokémonów przeznaczonych do zakupu w celu osiągnięcia zysku może równać się z „god packami” z serii „Ewolucja pryzmatyczna”, holograficznymi kartami Master Ball oraz szaleństwem związanym z Eeveelution; zestawy ETB z tej serii są niemal gwarantowaną inwestycją.

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4. Hidden Fates [Nieprzemijająca klasyka]

Specyfikacja Szczegóły Data premiery 23 sierpnia 2019 r. Szansa na zdobycie ~1:3 dla kart Shiny Vault Łączna liczba kart 210 kart + podzbiór Shiny Vault zawierający 94 karty Najbardziej poszukiwane karty Shiny Charizard GX, promocyjne karty z trójką legendarnych ptaków, karty „Stained Glass” Ocena inwestycyjna ⭐⭐⭐⭐⭐ Doskonała – sprawdzony wzrost wartości Najlepsze dla Cierpliwych inwestorów, którzy kupili je wiele lat temu Poziom ryzyka Niski – ponad 5 lat historii, brak ponownych emisji od 2020 r.; potwierdzony długoterminowy wzrost wartości, ale wysoki koszt wejścia

„Ukryte losy” to dobry przykład tego, jak działa długoterminowe inwestowanie w najlepsze karty Pokémon, które warto kupić z myślą o zysku – zwłaszcza gdy ceny nie są sztucznie zawyżane przez spekulantów, ale kształtowane przez osoby, które faktycznie chcą ten produkt.

Why we chose it Nie ma znaczenia, czy jest to bańka, która wkrótce pęknie, czy też nagły wzrost wartości kart; jedno jest pewne – obecnie jest świetny moment dla inwestorów, aby zdobyć zestaw „Ukryte losy”.

Chociaż zestaw ten zawsze cieszył się uznaniem społeczności – nie tylko dlatego, że jest to jeden z najlepszych zestawów Pokémonów, w których można znaleźć rzadkie karty – ceny „Hidden Fates” (szczególnie legendarnego trio ptaków z karty ETB oraz promocyjnej karty w stylu witrażu) gwałtownie wzrosły w 2025 roku, a cena pojedynczego pudełka osiągnęła około 400 dolarów.

I choć to właśnie ETB cieszy się obecnie największym zainteresowaniem, zestaw „Ukryte losy” również nie jest bez znaczenia. W szczególności „Shiny Vault” to „tajny” podzbiór kart przedstawiający pokemony w wersji Shiny. Chociaż nie są one na tyle rzadkie, by znaleźć się na liście rzadkich kart Pokémon (a na rynku jest ich mnóstwo), to i tak są całkiem fajne, zwłaszcza Shiny Charizard GX.

Mój werdykt: Cierpliwi inwestorzy poszukujący najlepszych paczek kart Pokémon do kupienia mogą sporo zyskać dzięki zestawowi „Ukryte losy”, którego cena ETB poszybowała w górę do 400 dolarów w 2025 roku dzięki prawdziwemu popytowi na ShinyVault.

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5. Shiny Star V [Wyłącznie w Japonii]

Specyfikacja Szczegóły Data premiery 20 listopada 2020 r. (wyłącznie w Japonii) Szansa na wyciągnięcie ~1:2 dla kart błyszczących Łączna liczba kart Ponad 190 kart wraz z reedycjami Najbardziej poszukiwane karty Lśniący Charizard VMAX, lśniące legendarne ptaki, Marnie z pełną grafiką Aktualna cena pudełka 180–250 USD (rynek międzynarodowy) Ocena inwestycyjna ⭐⭐⭐⭐ Dobry – opłacalny zakup ze względu na rzadkość na rynku międzynarodowym Najlepsze dla Zdywersyfikowane portfele poszukujące ekskluzywnych japońskich pozycji Poziom ryzyka Średni – produkty dostępne wyłącznie w Japonii powodują zależność od importu; popyt międzynarodowy jest nieprzewidywalny, a zyski rosną powoli

Jeśli chodzi o kupowanie i trzymanie produktów premium, ignorowanie innych rynków może prowadzić do utraty okazji. Weźmy na przykład dostępny wyłącznie w Japonii zestaw Pakiet High Class Shiny Star V (nazwa dość długa, trzeba przyznać), który zawiera dużą liczbę reedycji. Znajdują się w nim karty Pokémon V, VMAX i Shiny Secret, a także karty dostępne wcześniej wyłącznie w angielskiej wersji oraz karty z pełną grafiką. Wszystko to sprawia, że na dzień dzisiejszy jest to najlepszy zestaw Pokémonów do zakupu w celu osiągnięcia zysku.



Why we chose it Chociaż zysk z tej karty jest raczej skromny, wartość „Shiny Star V” wynika z jej rzadkości. Nie zarobisz na niej ogromnych kwot (przynajmniej nie od razu), ale biorąc pod uwagę, że jest to jeden z najlepszych zestawów Pokémonów do kupienia pod kątem rzadkich kart, to właśnie ta rzadkość sprawia, że jest to mądry wybór

Jeśli chodzi o wartość kolekcjonerską, Shiny Star V nie wyróżnia się zbytnio. Jak już wspomniałem, znaczna część zawartości to przedruki. Oznacza to, że osoby zainteresowane kartami z zestawu Shiny Star V prawdopodobnie kupiły już pojedyncze egzemplarze z oryginalnych zestawów. Niemniej jednak faktem pozostaje, że był to zestaw dostępny wyłącznie w Japonii, co w pewnym stopniu podnosi jego wartość na rynku międzynarodowym.

Ekskluzywny status zestawu Shiny Set V oznacza, że – niezależnie od tego, czy są to przedruki, czy nie – jest to rzadki przedmiot. A ponieważ jest rzadki, osoby poszukujące unikalnych lub trudno dostępnych zestawów zdecydowanie powinny rozważyć zakup jednego lub dwóch pudełek tego zestawu.

Moja ocena: Niedostępność na rynku międzynarodowym plasuje „Shiny Star V” wśród najlepszych zestawów Pokémonów, które warto kupić w celu osiągnięcia zysku w ramach zdywersyfikowanego portfela, choć powolny wzrost wartości wymaga cierpliwości od osób oczekujących spektakularnych zysków.

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6. Shrouded Fable [Być może jutrzejszy ukryty klejnot]

Specyfikacja Szczegóły Data premiery 2 sierpnia 2024 r. Częstotliwość pojawiania się ~1:3 dla kart ultra rzadkich Łączna liczba kart Ponad 170 kart Najbardziej poszukiwane karty Pecharunt ex, Kingdra ex (z zestawu promocyjnego), Perrin z pełną grafiką Klasa inwestycyjna ⭐⭐⭐ Spekulacyjne – wysokie ryzyko, wysokie zyski Najlepsze dla Inwestorów kontrariańskich stawiających na niepopularne zestawy Poziom ryzyka Wysoki – spekulacyjna gra wbrew trendowi; niepopularne zestawy mogą pozostawać tanie w nieskończoność lub nigdy nie odzyskać wartości

Prawdopodobnie dziwi cię obecność zestawu „Zagadkowa opowieść” na tej liście i nie mam ci tego za złe. Nie jest to szczególnie popularny zestaw, zawierający zaledwie kilka kart, o które warto walczyć, choć warto wspomnieć, że pod względem grywalności zawiera on jedne z najlepszych kart Pokémonów spośród nowszych zestawów.

Nawet z punktu widzenia inwestycji „Zagadkowa opowieść” nie zapowiada się na szczególnie udany zestaw. Pokémony w tym zestawie nie są szczególnie godne uwagi, a brakuje w nim wielu ulubieńców fanów. Szkoda, bo zestaw ten ma naprawdę przepiękne grafiki.

Why we chose it Czasami pójście pod prąd i kupowanie niepopularnych zestawów, gdy są tanie, może zapewnić ci przyszły sukces. Zdarzało się to już wcześniej i może się powtórzyć. Należy jednak podkreślić słowo „może”.

Trudno powiedzieć, czy wzrost ceny zestawu „Zagadkowa opowieść” jest sztuczny, czy rzeczywisty. Nie ulega jednak wątpliwości, że zestaw ten zawiera kilka ciekawych produktów promocyjnych (takich jak pudełko z Kingdrą EX), a także kilka przyzwoitych kart z efektami wejścia na pole bitwy (ETB). Oznacza to, że „Zagadkowa opowieść” ma duży potencjał wzrostu w przyszłości jako najlepszy zestaw Pokémonów do zakupu w celu osiągnięcia zysku, choć – jak zawsze – tylko czas pokaże.

Moja ocena: Inwestorzy kontrariańscy, poszukujący najlepszych zestawów Pokémonów do kupienia w celu zdobycia rzadkich kart, mogą zaryzykować, stawiając na obecną niepopularność „Zagadkowa opowieść”, ale pozostaje to najbardziej ryzykowną pozycją spekulacyjną na tej liście.

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7. Paldea – wersja ulepszona [Przyzwoity zestaw z kultową kartą specjalną]

Specyfikacja Szczegóły Data premiery 9 czerwca 2023 r. Szansa na zdobycie ~1:3 dla kart ultra rzadkich Łączna liczba kart 279 kart Najbardziej poszukiwane karty Magikarp SIR (w stylu ukiyo-e), Iono SIR, Raichu SIR, Lechonk Ocena inwestycyjna ⭐⭐⭐⭐ Dobry – potencjał stabilnego wzrostu Najlepsze dla Konserwatywnych inwestorów preferujących stabilny wzrost wartości Poziom ryzyka Niski–średni – stabilny, nudny wzrost; mało prawdopodobny krach, ale też mało prawdopodobny gwałtowny wzrost; bezpieczna, konserwatywna inwestycja

Wróćmy do bezpieczniejszych wód. Chociaż wzrost wartości Paldea – wersja ulepszona nie był gwałtowny, to jednak powoli rośnie ona na rynku, co może zapowiadać kolejną stabilną, długoterminową inwestycję wśród najlepszych zestawów Pokémonów, które warto kupić z myślą o zysku. Nie odnotowano też żadnych znaczących spadków popularności, co oznacza, że ceny zestawów i kart ETB pozostają w większości stabilne.

Why we chose it „Paldea – wersja ulepszona” to całkiem solidny, wszechstronny zestaw. Chociaż nie dorównuje on poziomem, powiedzmy, z serii „Ewolucje pryzmatyczne”, ma solidne podstawy i potencjalnie może stać się świetną inwestycją w przyszłości.

Paldea – wersja ulepszona skupia się na serii Scarlet & Violet i, jak sugeruje nazwa, przedstawia końcowe etapy ewolucji wszystkich trzech starterów z Paldei. Znajdziemy w nim również wiele ciekawych kart SIR, takich jak śpiący Raichu, ulubieniec fanów Iono oraz kultowy Magikarp w stylu ukiyo-e, wspinający się po wodospadzie w dążeniu do ewolucji. Tak, karta Magikarpa jest najposzukiwanym elementem tego zestawu.

Chociaż seria „Scarlet & Violet” wciąż jest dość świeża w pamięci większości fanów Pokémonów, należy spodziewać się wzrostu cen, gdy główna seria rozwinie się na tyle, by nadać temu regionowi wartość nostalgiczną. Podobnie jak w przypadku wszystkich „całkiem dobrych” zestawów, kluczem do sukcesu jest tutaj długoterminowa inwestycja, więc jeśli chcesz osiągnąć zysk dzięki „Paldea – wersja ulepszona”, kup kilka pakietów ETB i poczekaj kilka lat.

Moja ocena: Stały wzrost wartości sprawia, że „Paldea – wersja ulepszona” to najlepszy zestaw Pokémonów do zakupu w celach inwestycyjnych dla konserwatywnych inwestorów, którzy przedkładają stabilny wzrost wartości nad ryzykowne polowanie na rzadkie karty, a kultowy Magikarp dodatkowo podnosi atrakcyjność tej inwestycji.

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8. Pokémon GO [Unikalny zestaw tematyczny]

Specyfikacja Szczegóły Data premiery 1 lipca 2022 r. Szansa na zdobycie ~1:3,5 dla kart ultra rzadkich Łączna liczba kart 88 kart (mniejszy zestaw) Najcenniejsze karty Mewtwo V, Radiant Charizard, Conkeldurr (grafika fotorealistyczna) Aktualna cena pudełka boosterów 90–115 USD Ocena inwestycyjna ⭐⭐⭐ Spekulacyjna – dzika karta z crossoverem z gry mobilnej Najlepsze dla Spekulantów o wysokiej tolerancji ryzyka, stawiających na nostalgię za grami mobilnymi Poziom ryzyka Wysoki – nowość związana z crossoverem może nigdy nie przełożyć się na wartość; trwałość popularności gry mobilnej jest niepewna

A skoro mowa o wartości nostalgicznej, porozmawiajmy o Pokémon GO. Nie, nie o grze mobilnej, ale o zestawie kart do gry kolekcjonerskiej wydanym z okazji jej premiery. Chociaż reakcje fanów na to rozszerzenie wahały się od letnich do lodowatych, powiedziałbym, że przygotowuje ono grunt pod przyszłą rzadkość kart Pokémon GO.

Why we chose it Niska popularność Pokémon GO może potencjalnie zaowocować dużym zyskiem w przyszłości, ale nie będę kłamać: w tym stwierdzeniu jest sporo „gdyby”. Zainwestuj w to tylko wtedy, gdy jesteś gotów podjąć ryzyko.

Uważam, że zestaw Pokémon GO jest w pewnym sensie zestawem spin-offowym. Owszem, zawiera kilka ciekawych kart, takich jak Mewtwo V i Radiant Charizard, ale jego główna atrakcyjność wynika z powiązania z grą mobilną, dzięki fotorealistycznej grafice nawiązującej do mechaniki rozgrywki.

Zestaw Pokémon GO jest skierowany do wyjątkowej grupy odbiorców, co z kolei oznacza, że jego przyszłe ceny mogą zależeć od popularności gry mobilnej. I choć większość graczy i kolekcjonerów gier karcianych reaguje na zestaw Pokémon GO raczej obojętnie, prawdopodobnie stanie się on jednym z najlepszych zestawów Pokémonów do kupienia pod kątem rzadkich kart, ponieważ jego obecna niepopularność oznacza, że może być pełen kart Pokémonów, które w przyszłości będą warte sporo pieniędzy.

Moja ocena: Wyjątkowy status Pokémon GO jako projektu crossoverowego sprawia, że jest to karta dzika wśród najlepszych zestawów Pokémonów, które warto kupić z myślą o zysku – idealna opcja wyłącznie dla spekulantów gotowych podjąć ryzyko i stawiających na nostalgię związaną z grą mobilną.

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9. Temporal Forces [Nowy zestaw o wysokim potencjale wzrostu]

Specyfikacja Szczegóły Data premiery 22 marca 2024 r. Częstotliwość pojawiania się ~1:3 dla kart ultra rzadkich Łączna liczba kart 218 kart + karty trenera ACE SPEC Najbardziej poszukiwane karty Shiftry (oszałamiająca grafika), Walking Wake ex, Iron Leaves ex, karty ACE SPEC Aktualna cena pudełka boosterów 100–130 USD Ocena inwestycyjna ⭐⭐⭐⭐ Dobry – atrakcyjność ponownego wprowadzenia serii ACE SPEC Najlepsze dla Kolekcjonerów dzieł sztuki i strategów czekających na wznowienia Poziom ryzyka Średni – plotki o wznowieniu serii powodują niepewność; poczekaj na jasność sytuacji lub kupuj wyłącznie przy dużych rabatach

Chociaż nie ma naprawdę bezpiecznej inwestycji, jeśli chodzi o najlepsze paczki Pokémonów, które warto kupić z myślą o zysku, prawdopodobnie zauważyłeś już prostą zasadę: „popularny Pokémon + dobra grafika + opcjonalnie dobre karty ETB lub promocyjne = prawdopodobnie dobra inwestycja długoterminowa”. A kiedy wiele osób nie zwraca uwagi na zestaw taki jak „Siły czasowe”, możesz mieć w rękach prawdziwą kopalnię złota.

Why we chose it „Siły czasowe” to kolejna potencjalnie „bezpieczna” inwestycja, charakteryzująca się uwielbianą grafiką i obecnie niskim popytem.

Seria „Siły czasowe” wyróżnia się w społeczności Pokémon TCG przede wszystkim dzięki ponownemu wprowadzeniu czegoś, co niektórzy mogli uznać za nowy typ kart Pokémon: kart ACE SPEC – niezwykle potężnych, unikalnych kart trenera. Oprócz tego „Siły czasowe”” jest również uwielbiane za oszałamiającą grafikę: wystarczy na przykład spojrzeć na Shiftry’ego z tego zestawu i powiedzieć, że nie chcesz go mieć.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na cenę zestawu „Siły czasowe” jest brak jego wznowienia. Jeśli dodamy do tego plotki o niewielkim nakładzie, otrzymujemy sytuację sztucznego niedoboru, co z kolei może sprawić, że będzie to jeden z najlepszych zestawów Pokémonów do kupienia pod kątem rzadkich kart. Mimo to „Siły czasowe” mieści się w typowym przedziale, w którym pojawiają się wznowienia, więc to od Ciebie zależy, czy zdecydujesz się na zakup od razu, czy poczekasz na ewentualne wznowienie.

Mój werdykt: Oszałamiająca grafika i ponowne wprowadzenie formatu ACE SPEC plasują „Siły czasowe” wśród najlepszych pakietów kart Pokémon, które warto kupić, choć rozsądniej jest poczekać na jasność co do wznowienia, zanim zainwestujesz znaczny kapitał.

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10. Destined Rivals [Dobry punkt wyjścia na dziś]

Specyfikacja Szczegóły Data premiery 30 maja 2025 r. Częstotliwość pojawiania się ~1:2,5 dla kart ultra rzadkich Łączna liczba kart Ponad 240 kart z motywem Team Rocket Najbardziej poszukiwane karty Mewtwo EX SIR Giovanniego, Garchomp V Cynthii, trenerzy Team Rocket Aktualna cena pudełka boosterów 110–145 USD Ocena inwestycyjna ⭐⭐⭐⭐⭐ Doskonała – nowa seria o solidnych podstawach Najlepsze dla Nowych inwestorów, którzy cenią sobie dostępność i potencjał wzrostu wartości Poziom ryzyka Średni – niedawna premiera (8 miesięcy) oznacza, że proces ustalania ceny wciąż trwa; motyw Team Rocket zapewnia stabilność

Ostatnim, ale zdecydowanie nie mniej ważnym pozycją na tej liście jest stosunkowo niedawny zestaw „Przeznaczeni rywale””. To rozszerzenie pojawiło się po raz pierwszy 30 maja 2025 r. Pomimo tego, że jest to stosunkowo nowa pozycja, „Przeznaczeni rywale” to świetny zestaw pod każdym względem, zarówno dla kolekcjonerów, jak i graczy poszukujących najlepszych nowych kart Pokémon do swoich talii

Why we chose it „Przeznaczeni rywale” nie tylko posiada cechy charakterystyczne dla świetnego zestawu, ale także czerpie korzyści z faktu, że jest to stosunkowo niedawne wydanie, co oznacza, że zainteresowanie nim jest nadal wysokie. Z drugiej strony oznacza to również, że jest to rynek zatłoczony i wciąż ewoluujący.

W ostatnim dodatku z serii „Scarlet & Violet” kontynuowana jest seria „Pokémon trenera”, tym razem jednak ze szczególnym naciskiem na Team Rocket. Znajdziemy w nim również kilka fantastycznych kart SIR, na których trenerzy pozują ze swoimi pokemonami, na przykład Garchomp V z Cynthią oraz Mewtwo EX z Team Rocket z Giovannim. Tak więc, jest tu mnóstwo kart, o które warto się postarać.

Na koniec, jakby kart SIR nie wystarczyło, na liście kart „Przeznaczeni rywale” pojawia się mnóstwo klasycznych pokemonów z regionów Johto i Kanto. Oznacza to, że pakiet ten zawiera w sobie odrobinę nostalgii za 151 pokemonami, co może podnieść ceny i potencjalnie sprawić, że „Przeznaczeni rywale” stanie się w przyszłości jednym z najbardziej dochodowych zestawów Pokémon.

Moja ocena: Świeży szum wokół serii oraz nostalgia za Team Rocket sprawiają, że „Przeznaczeni rywale” to jeden z najlepszych zestawów Pokémonów do kupienia w poszukiwaniu rzadkich kart dla nowych inwestorów, ponieważ łączy on dostępność z solidnymi podstawami wzrostu wartości.

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Dlaczego kupowanie paczek Pokémonów to opłacalna strategia inwestycyjna

Nie wystarczy po prostu szukać najlepszego zestawu Pokémonów do kupienia w celu osiągnięcia zysku; należy również zrozumieć, dlaczego jest to solidna inwestycja. Oto trzy podstawowe czynniki rynkowe:

Stały popyt we wszystkich grupach demograficznych – zarówno okazjonalni kolekcjonerzy, gracze wyczynowi, jak i inwestorzy zapewniają stałą płynność rynku najlepszych pakietów kart Pokémon, zarówno w przypadku pojedynczych kart, zapieczętowanych pakietów, jak i pudełek z dodatkami. Długowieczność marki i atrakcyjność dla różnych pokoleń – Prawie trzy dekady znaczenia kulturowego chronią długoterminowe inwestycje w sposób, którego nie są w stanie odtworzyć niestabilne rynki. Ekonomia rzadkości i kultura kolekcjonerstwa – Niezależnie od tego, czy chodzi o najlepsze paczki Pokémonów kupowane w celu osiągnięcia zysku, czy po prostu dla zabawy, ludzie uwielbiają kolekcjonować. To z kolei podnosi wartość kart, dzięki czemu można je sprzedać za setki tysięcy, co dowodzi, że kolekcjonerzy płacą wysokie ceny za najlepsze paczki Pokémonów, aby zdobyć rzadkie karty.

Pamiętaj, że inwestowanie w paczki Pokémon wiąże się z ryzykiem, tak jak na każdym rynku. Chociaż podstawy pozostają solidne, mądrzy inwestorzy analizują trendy, dywersyfikują swoje portfele i unikają ślepej spekulacji.

Jak wybrać najlepsze paczki Pokémonów do kupienia z myślą o zysku: wskazówki dotyczące mądrego inwestowania

Zarabianie na najlepszych paczkach Pokémonów wymaga czegoś więcej niż tylko kupowania przypadkowych pudełek z dodatkami i liczenia na szczęście. Oto jak stworzyć dochodową strategię inwestycyjną w Pokémonach.

Kupuj pudełka z kartami zamiast pojedynczych kart, aby uzyskać lepszą marżę

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie paczki Pokémonów najlepiej kupować, zakupy hurtowe zapewniają znacznie większy zwrot w porównaniu z kupowaniem pojedynczych paczek na chybił trafił. Pudełka z paczkami kosztują od 90 do 180 dolarów w zależności od zestawu, co daje cenę od 2,50 do 5,00 dolarów za paczkę. Jest to znacznie tańsze niż pojedyncze paczki w sprzedaży detalicznej, których cena wynosi od 4 do 7 dolarów. Ponadto ta przewaga cenowa oznacza, że możesz:

Otwierać paczki z myślą o zysku – otwierać paczki w poszukiwaniu rzadkich kart, utrzymując jednocześnie niższy koszt nabycia, a następnie sprzedawać wyciągane karty pojedynczo, aby odzyskać zainwestowane środki i osiągnąć zysk. Trzymać zapieczętowane w celu uzyskania zysku z wzrostu wartości – najlepsze pudełka z dodatkowymi paczkami Pokémon zyskują na wartości o 15–40% rocznie w przypadku popularnych zestawów, takich jak „Crown Zenith” czy „Ewolucje pryzmatyczne”, ponieważ podaż maleje po zakończeniu druku.

Sprytni inwestorzy zaopatrują się w pudełka z dodatkami zawierające najkorzystniejsze cenowo pakiety Pokémonów, gdy zestawy pojawiają się po raz pierwszy w sprzedaży po sugerowanej cenie detalicznej (90–110 USD), a następnie przechowują zapieczętowane zapasy przez 2–5 lat. Pudełka z serii „Crown Zenith” zakupione za 95 USD na początku 2023 r. sprzedają się obecnie za 130–160 USD, co oznacza zwrot z inwestycji na poziomie 37–68% w ciągu zaledwie dwóch lat.

Skup się na limitowanych nakładach i produktach premium

Najlepsze paczki Pokémonów do kupienia pod kątem rzadkich kart pochodzą z produktów o limitowanych nakładach, które tworzą sztuczny niedobór. ETB, pudełka promocyjne i wydania specjalne zyskują na wartości najszybciej, ponieważ:

Ograniczenia podażowe – karty ETB są zazwyczaj drukowane w mniejszych nakładach niż standardowe pudełka z dodatkowymi kartami, co powoduje wzrost cen na rynku wtórnym po wyczerpaniu zapasów w sklepach detalicznych.

– karty ETB są zazwyczaj drukowane w mniejszych nakładach niż standardowe pudełka z dodatkowymi kartami, co powoduje wzrost cen na rynku wtórnym po wyczerpaniu zapasów w sklepach detalicznych. Ekskluzywna zawartość – karty promocyjne, karty jumbo i unikalne opakowania zwiększają wartość kolekcjonerską ponad samą zawartość paczek. Cena zestawu ETB z legendarnym trio ptaków z serii „Ukryte losy” wzrosła z 50 dolarów w sprzedaży detalicznej (2019 r.) do ponad 400 dolarów (2025 r.), głównie dzięki karcie promocyjnej z motywem witrażu.

– karty promocyjne, karty jumbo i unikalne opakowania zwiększają wartość kolekcjonerską ponad samą zawartość paczek. Cena zestawu ETB z legendarnym trio ptaków z serii „Ukryte losy” wzrosła z 50 dolarów w sprzedaży detalicznej (2019 r.) do ponad 400 dolarów (2025 r.), głównie dzięki karcie promocyjnej z motywem witrażu. Atrakcyjność ekspozycyjna – zapieczętowane zestawy ETB i pudełka premium stanowią atrakcyjne elementy kolekcji, generując podwójny popyt zarówno ze strony inwestorów, jak i kolekcjonerów, którzy chcą eksponować nieotwarte produkty.

Wybierając najlepsze pakiety Pokémon do kupienia w tej chwili, jeśli planujesz trzymać je przez co najmniej 3 lata, przedkładaj pakiety ETB i pudełka w edycji specjalnej nad standardowe pudełka z boosterami. Produkty te konsekwentnie osiągają lepszy wzrost wartości w długim okresie niż pojedyncze pudełka z boosterami .

Zbadaj trendy rynkowe przed zainwestowaniem kapitału

Aby wiedzieć, które paczki Pokémon warto kupić z myślą o zysku, konieczne jest prowadzenie ciągłych badań rynku w oparciu o wiele źródeł danych. Amatorzy podążają za modą; profesjonaliści analizują podstawy:

Śledź wykresy cenowe na TCGPlayer – obserwuj trendy z ostatnich 30 dni, 90 dni i 1 roku dotyczące pudełek boosterów i kart specjalnych. Nagłe skoki cen często wskazują raczej na sztuczne manipulacje typu „pump-and-dump” niż na naturalny popyt.

– obserwuj trendy z ostatnich 30 dni, 90 dni i 1 roku dotyczące pudełek boosterów i kart specjalnych. Nagłe skoki cen często wskazują raczej na sztuczne manipulacje typu „pump-and-dump” niż na naturalny popyt. Śledź społeczności kolekcjonerów – subreddit r/PokeInvesting na Reddicie, serwery Discord oraz kanały na YouTube ujawniają, które zestawy są aktywnie poszukiwane przez kolekcjonerów. Wysoki naturalny popyt (a nie manipulacje spekulantów) zapewnia utrzymanie wartości w długim okresie.

– subreddit r/PokeInvesting na Reddicie, serwery Discord oraz kanały na YouTube ujawniają, które zestawy są aktywnie poszukiwane przez kolekcjonerów. Wysoki naturalny popyt (a nie manipulacje spekulantów) zapewnia utrzymanie wartości w długim okresie. Śledź ogłoszenia o wznowieniach – firma The Pokémon Company od czasu do czasu wznawia popularne zestawy, co powoduje tymczasowy nadmiar podaży i gwałtowny spadek cen. Na przykład w przypadku zestawu „Siły czasowe” krążą plotki o wznowieniu, co może wpłynąć na jego wartość w najbliższym czasie.

– firma The Pokémon Company od czasu do czasu wznawia popularne zestawy, co powoduje tymczasowy nadmiar podaży i gwałtowny spadek cen. Na przykład w przypadku zestawu „Siły czasowe” krążą plotki o wznowieniu, co może wpłynąć na jego wartość w najbliższym czasie. Analizuj nadchodzące premiery – ogłoszenia o nowych zestawach ujawniają, na których pokemonach, mechanikach lub motywach The Pokémon Company kładzie największy nacisk. Jeśli ewolucje Eevee nadal będą odgrywać znaczącą rolę, wartość zestawu „Ewolucje pryzmatyczne” wzrośnie; jeśli firma skupi się na innych pokemonach, popyt może osłabnąć.

Mądrzy inwestorzy traktują inwestowanie w paczki Pokémonów jak handel akcjami. Przed zakupem zbierają informacje, dywersyfikują inwestycje między wieloma zestawami i kupują w momentach spadków na rynku, a nie w szczytach szumu. Paczki Pokémonów o najlepszej wartości często kryją się na widoku w okresach niskiego popytu, zanim kolekcjonerzy je „ponownie odkryją”.

Gdzie kupować zestawy Pokémonów, aby uzyskać najlepsze oferty i zysk

Znalezienie najlepszych paczek Pokémonów, które warto kupić z myślą o zysku, zaczyna się od wiedzy o tym, gdzie robić zakupy. Przemyślane pozyskiwanie towaru z wielu kanałów pomaga zidentyfikować najlepsze pudełka z paczkami Pokémonów, które można kupić po konkurencyjnych cenach, co bezpośrednio wpływa na marże zysku. Platformy te oferują różne korzyści w zależności od tego, czy kupujesz paczki Pokémonów o najlepszym stosunku jakości do ceny do natychmiastowego otwarcia, czy też produkty premium w opakowaniach zamkniętych przeznaczone do długoterminowego przechowywania.

TCGPlayer (rynek dedykowany kolekcjonerom)

Zacznij właśnie tutaj, szukając najlepszych pakietów Pokémonów, które warto kupić w tej chwili. TCGPlayer gromadzi tysiące zweryfikowanych sprzedawców konkurujących cenowo, co tworzy środowisko odzwierciedlające rzeczywiste ceny rynkowe. Ceny zestawów kart wahają się od sugerowanej ceny detalicznej (MSRP) do ponad 200% w zależności od rzadkości zestawu i popytu, zapewniając dane cenowe w czasie rzeczywistym.

Wykresy trendów cenowych platformy pokazują wzrost wartości w okresie 30 dni, 90 dni i 1 roku, co pomaga znaleźć najlepsze pudełko z dodatkowymi paczkami Pokémon do kupienia, zanim ceny gwałtownie wzrosną. Sprzedawcy znają wartość swoich zapasów, więc nie oczekuj ofert poniżej rynkowych cen, ale znajdziesz tu autentyczne produkty i szeroki wybór, szukając najlepszych paczek Pokémonów, w których można znaleźć rzadkie karty.

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Pokémon Center (oficjalne ceny detaliczne)

Kupuj bezpośrednio od producenta po sugerowanej cenie detalicznej z bezpłatną wysyłką przy zamówieniach powyżej 20 USD. Pokémon Center oferuje najnowsze wydania po sugerowanej cenie detalicznej (90–110 USD za pudełka z dodatkami), co sprawia, że jest to idealne miejsce na zakup najlepszych paczek Pokémonów z myślą o zysku przy przyzwoitej wartości początkowej, gdy zestawy dopiero trafiają do sprzedaży. Zapasy popularnych wydań, takich jak „Ewolucje pryzmatyczne”, szybko się wyprzedają, dlatego warto ustawić powiadomienia o dostępności.

Wysyłka na terenie Stanów Zjednoczonych obejmuje Alaskę, Hawaje i terytoria zależne. Należy również pamiętać, że przy wyborze najlepszych zestawów Pokémon do zakupu po uczciwych cenach, bez marży spekulantów, oficjalne kanały sprzedaży zapewniają ochronę przed podróbkami i zawyżaniem cen.

Amazon i eBay (wahania rynkowe i polowanie na okazje)

Ceny ulegają gwałtownym wahaniom w zależności od stanów magazynowych sprzedawców i cykli popytu. Wyprzedaże błyskawiczne, likwidacje nadwyżek magazynowych oraz konkurencja między sprzedawcami mogą sprawić, że uda Ci się kupić najlepsze pudełko kart Pokémon poniżej cen rynkowych podawanych przez TCGPlayer. Wymaga to jednak cierpliwości, a także śledzenia zmian cen. Ceny na Amazonie, ustalane na podstawie algorytmów, oznaczają, że ceny zestawów kart mogą spaść o 15–30% w okresach niskiego popytu (zazwyczaj w połowie cyklu życia serii, zanim pojawi się fala nostalgii).

Aukcje na eBayu czasami oferują okazje, gdy sprzedawcy nie znają się na Pokémonach lub potrzebują szybkiej gotówki. W ten sposób możesz nawet znaleźć najlepsze paczki P okémon ów, w których kupić rzadkie karty. Zwracaj uwagę na sygnały ostrzegawcze wskazujące na fałsz: ceny zbyt dobre, by były prawdziwe, nieostre zdjęcia lub sprzedawcy z niewielką liczbą opinii. Platformy te sprawdzają się najlepiej, gdy dokładnie wiesz, które z najlepszych paczek Pokémon warto teraz kupić, i potrafisz rozpoznać prawdziwe okazje.

Lokalne sklepy z grami (LGS) – budowanie relacji

Nawiąż dobre relacje z lokalnymi sklepami z grami karcianymi, aby uzyskać dostęp do wewnętrznych korzyści. Właściciele LGS często informują stałych klientów, gdy uzupełniają zapasy najlepszych pakietów Pokémonów lub wyprzedają stare zapasy z rabatami. Niektóre sklepy oferują lojalnym klientom ceny w przedsprzedaży poniżej sugerowanej ceny detalicznej (MSRP), a przed zakupem można obejrzeć produkty na żywo. Ceny w LGS zazwyczaj odpowiadają sugerowanej cenie detalicznej lub nieznacznie ją przewyższają, ale pozwala to uniknąć kosztów wysyłki i wspierać lokalne firmy, które organizują turnieje i wydarzenia.

Kluby hurtowe (Costco, Sam’s Club, BJ’s) – zniżki na zestawy premium

Kluby hurtowe dla członków od czasu do czasu mają w ofercie zestawy z serii Ultra Premium Collection, Super Premium oraz zestawy wielopakowe po cenach o 10–20% niższych od sugerowanej ceny detalicznej.

Na przykład kolekcja „Ewolucje pryzmatyczne Super Premium” w Costco była dostępna w cenie detalicznej 109,99 USD, podczas gdy gdzie indziej sugerowana cena detaliczna wynosiła 129,99 USD. Asortyment zmienia się w nieprzewidywalny sposób, a produkty szybko się wyprzedają, więc jeśli masz dostęp w ramach członkostwa, sprawdzaj ofertę co tydzień.

Sklepy te rzadko mają w ofercie standardowe pudełka z dodatkami, ale wyróżniają się bogatym asortymentem produktów premium w zamkniętych opakowaniach, jeśli szukasz najlepszego pudełka z dodatkami Pokémon, które można kupić z wbudowaną zniżką. Zakupy hurtowe (pakiety po 2 lub 3 sztuki) oferują dodatkowe rabaty na sztukę, niedostępne w tradycyjnych sklepach detalicznych.

Inteligentna strategia zaopatrzenia

Jeśli szukasz najlepszych paczek Pokémonów do zakupu w celu osiągnięcia zysku, ważne jest, aby porównać ceny na wszystkich platformach, wykorzystując TCGPlayer jako punkt odniesienia dla rynkowej ceny bazowej. Kupuj nowości w Pokémon Center po sugerowanej cenie detalicznej (MSRP), sprawdzaj w Costco/Sam’s Club/BJ’s pudełka z serii „Premium Collection” w obniżonych cenach, poluj na okazje na Amazonie/eBayu w przypadku zestawów średniej klasy oraz korzystaj z serwisu TCGPlayer w przypadku rzadkich lub wycofanych z produkcji produktów, gdzie weryfikacja autentyczności ma największe znaczenie.

Kluby hurtowe oferują najlepsze pudełka z boosterami Pokémonów, jeśli szukasz produktów z serii Ultra Premium lub Super Premium z 10–20% zniżką, choć dostępność zależy od lokalizacji i rodzaju członkostwa. W swoich obliczeniach uwzględnij koszty wysyłki, ponieważ progi darmowej wysyłki i podatek od sprzedaży mogą sprawić, że ostateczny koszt pudełka z dodatkami o wartości 95 dolarów wzrośnie do ponad 110 dolarów, co ma wpływ na to, która platforma faktycznie oferuje w danym momencie najlepszą wartość.

Moja ogólna ocena najlepszych paczek Pokémonów, które warto kupić z myślą o zysku

Wybór najlepszych paczek z kartami Pokémon, które warto kupić z myślą o zysku, zależy od Twojej strategii inwestycyjnej. Niezależnie od tego, czy szukasz najlepszych paczek w celu zdobycia rzadkich kart, budujesz długoterminową wartość, czy też skupiasz się na ekskluzywnych przedmiotach kolekcjonerskich, najlepsze paczki z kartami Pokémon zapewniają sprawdzone zyski w różnych horyzontach czasowych.

Dla łowców rzadkich kart → Crown Zenith . Spektakularne ostatnie rozszerzenie ery Miecz i tarcza, charakteryzujące się hojnym współczynnikiem trafień wynoszącym 1:2 oraz oszałamiającą 70-kartową Galarian Gallery, co czyni je jednym z najlepszych zestawów kart Pokémon, które warto kupić w poszukiwaniu rzadkich kart, takich jak Mewtwo VSTAR i Giratina VSTAR.

. Spektakularne ostatnie rozszerzenie ery Miecz i tarcza, charakteryzujące się hojnym współczynnikiem trafień wynoszącym 1:2 oraz oszałamiającą 70-kartową Galarian Gallery, co czyni je jednym z najlepszych zestawów kart Pokémon, które warto kupić w poszukiwaniu rzadkich kart, takich jak Mewtwo VSTAR i Giratina VSTAR. Dla inwestorów długoterminowych → Ewolucje pryzmatyczne . Jeden z najgorętszych zestawów ostatnich lat, zawierający trzy rodzaje pakietów „god packs”, debiutujące holograficzne karty Master Ball oraz dziewięć SIR Eeveelutions, dzięki czemu karty z tego zestawu są bezpieczną inwestycją do przechowywania i odsprzedaży za kilka lat.

. Jeden z najgorętszych zestawów ostatnich lat, zawierający trzy rodzaje pakietów „god packs”, debiutujące holograficzne karty Master Ball oraz dziewięć SIR Eeveelutions, dzięki czemu karty z tego zestawu są bezpieczną inwestycją do przechowywania i odsprzedaży za kilka lat. Dla kolekcjonerów premium → „Hidden Fates ”. Nieprzemijający klasyk, którego zestaw startowy z legendarnym trio ptaków osiągnął w 2025 roku cenę 400 dolarów, udowadniając, jak podzbiory Shiny Vault i promocyjne karty w stylu witraży generują stały popyt wśród poważnych kolekcjonerów.

”. Nieprzemijający klasyk, którego zestaw startowy z legendarnym trio ptaków osiągnął w 2025 roku cenę 400 dolarów, udowadniając, jak podzbiory Shiny Vault i promocyjne karty w stylu witraży generują stały popyt wśród poważnych kolekcjonerów.

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