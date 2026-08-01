Recenzja pocisku HEAT w grze World of Tanks – Wielkie dzięki

Gra „World of Tanks – pociski HEAT” pojawiła się od samego początku jako osobna gra, a nie jako dodatek do oryginalnej wersji, co firma Wargaming udowodniła 26 maja 2026 r., wprowadzając nowy silnik, model free-to-play oraz całkowity brak wspólnego postępu z klasycznym WoT.

Stworzenie od podstaw zupełnie nowej taktycznej strzelanki czołgowej to prawdziwy ryzykowny krok dla studia, które od 2010 roku utrzymuje przy życiu jedną grę. Lata spędzone na drzewkach technologicznych klasycznego WoT dały mi jasną podstawę do oceny tego, co się zmieniło, zaczynając od samego drzewka technologicznego, które zniknęło, zastąpione przez umiejętności agentów w stylu bohaterów, nałożone na prawdziwą walkę czołgową .

To, że gra jest darmowa, nie zawsze oznacza, że warto poświęcić jej czas – i właśnie to wyjaśnia niniejsza recenzja World of Tanks – pociski HEAT.

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Czym jest World of Tanks – pociski HEAT?

Wargaming powie wam, że World of Tanks – pociski HEAT nie jest strzelanką z bohaterami – stanowisko to studio utrzymuje stanowczo od dnia premiery World of Tanks – pociski HEAT. Osiem agentów, z których każdy posiada własną superumiejętność nakładającą się na walkę czołgową, stanowi jednak przekonujący argument za czymś zupełnie przeciwnym.

Oficjalne stanowisko studia brzmi: „Proszę traktować tę grę jako taktyczną strzelankę czołgową skupioną na czołgach i agentach” – i to się sprawdza, dopóki superumiejętność nie wezwie nalotu lub nie wywoła u kogoś szaleńczego wzrostu zadawanych obrażeń. Niezależnie od tego, jaką etykietę preferuje Wargaming, w rozgrywce World of Tanks: HEAT, która poza tym jest dość realistyczna, kryje się logika strzelanek z bohaterami.

Po kilku tygodniach gry umieściłbym World of Tanks – pociski HEAT na liście najlepszych darmowych gier wojennych, mając na uwadze trzy konkretne typy graczy:

Weterani klasycznego WoT, którzy mają już dość żmudnego zdobywania kolejnych poziomów w drzewku technologicznym, ponieważ ta gra całkowicie to eliminuje

Gracze Overwatch i Apex Legends, ciekawi tego, jak umiejętności bohaterów współgrają z rzeczywistą fizyką czołgów

Sceptycy modelu free-to-play, którzy chcą dobrze sfinansowanej gry, której wypróbowanie nic nie kosztuje

Jeśli pasujesz do którejkolwiek z tych trzech grup, rozgrywka w World of Tanks: HEAT prawdopodobnie przypadnie ci do gustu. Etykietka „strzelanki z bohaterami” może pozostać argumentem dla kogoś innego.

Gra „World of Tanks – pociski HEAT” została po raz pierwszy zaprezentowana podczas wydarzenia Transmisja na żywo z premiery na targach Gamescom 19 sierpnia 2025 r., a następnie przez prawie rok przechodziła testy. Tylko w ramach zamkniętej bety odnotowano prawie 157 000 bitew i 8 milionów minut walki, zanim ktokolwiek spoza studia miał szansę wyrazić swoją opinię. Data premiery World of Tanks: HEAT została ostatecznie ustalona na 26 maja 2026 r., a gra pojawiła się na wszystkich platformach w tym samym momencie.

Twórca / Wydawca Wargaming Data premiery 26 maja 2026 r. Platformy PC (Steam, Wargaming Game Center), Steam Deck, PS5, Xbox Series X|S, GeForce NOW Gatunek Taktyczna strzelanka z pojazdami i umiejętnościami bohaterów Rozgrywka międzyplatformowa Pełna gra międzyplatformowa i wspólny postęp na wszystkich platformach Cena Gra darmowa Silnik Nowy, autorski silnik, niezależny od klasycznego WoT

Tryb cross-play zadziałał już pierwszego dnia, co jest największym atutem na całej tej liście. Pobrałem grę przez Steam w tym samym tygodniu, w którym miała premierę, i trafiłem do tego samego lobby, co mój znajomy grający na Xbox-ie. Nie trzeba było nic dodatkowo konfigurować po żadnej ze stron – po prostu identyczna rozgrywka w World of Tanks: HEAT działała na dwóch różnych platformach.

Data premiery World of Tanks – pociski HEAT wiązała się jednak z pewnym „haczykiem”. W dniu premiery nastąpiła fala awarii komputerów, na tyle poważnych, że w ciągu pierwszych 24 godzin oceny na Steamie spadły do poziomu „Przeważnie negatywne”.

Wargaming nie próbowało tego ukrywać. 27 maja ukazała się poprawka, a 9 czerwca – bardziej kompleksowa aktualizacja 1.0.3. Od czasu tego potknięcia w dniu premiery World of Tanks – pociski HEAT oceny ponownie wzrosły do poziomu „Mieszane”, choć obecnie pojawiają się głównie skargi dotyczące ekonomii i balansu, a nie zgłoszenia awarii.

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World of Tanks: HEAT – rozgrywka – moce bohaterów, zasady dotyczące czołgów

Pierwszą rzeczą, która mnie uderzyła w grze „World of Tanks – pociski HEAT”, było to, jak niewiele wymaga ona faktycznie klasycznego doświadczenia z „WoT” – było to prawdą w dniu premiery „World of Tanks – pociski HEAT” i pozostaje prawdą również teraz. Każdy, kto spędził trochę czasu w Overwatch lub Apex Legends, natychmiast rozpozna ten schemat: wybierz agenta (czy może bohatera?), dostosuj uzbrojenie, pancerz i wyposażenie swojego czołgu, a następnie dołącz do meczu 5 na 5 lub 10 na 10.

Każdy agent jest przypisany do konkretnego zestawu dwóch pojazdów, więc wybór postaci jest jednocześnie decyzją o konfiguracji pojazdu, jeszcze zanim oddasz pierwszy strzał. Dodaj do tego superumiejętność i cechę pasywną, a potem odrzuć je obie – a podstawy strzelania, ustawianie kąta opancerzenia i rykoszetów pozostają niezmienne. To właśnie ta część rozgrywki w World of Tanks: HEAT nadal wpisuje się w tę samą tradycję, na której opierają się najlepsze taktyczne strzelanki tego gatunku – niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z umiejętnościami, czy nie.

Tempo rozgrywki to dla mnie element, w którym rozgrywka w World of Tanks: HEAT faktycznie odbiega od oryginału. W klasycznym WoT nie ma w ogóle odrodzeń – jeden błąd i miałem po meczu, skazany na rolę widza. Tutaj śmierć oznacza po prostu szybszy powrót do gry, a ta szybkość jest najbardziej widoczna na bardziej pionowych mapach World of Tanks – pociski HEAT, gdzie stanięcie w miejscu rzadko pozostaje opcją na dłużej.

Początkowo zakładałem, że postępy dotyczą wyłącznie agentów, ale myliłem się. W rzeczywistości przebiegają one na dwóch torach: agentów i czołgów. Oba się rozwijają, tylko w różnym tempie, i właśnie ten podział sprawia, że rozgrywka w World of Tanks: HEAT jest trudniejsza do pełnego opanowania, niż się wydaje na pierwszy rzut oka.

Wargaming chce przypisać sobie zasługę za likwidację drzewka technologicznego i trzeba przyznać, że rzeczywiście go nie ma. Umiejętności agenta zdobywa się, wydając punkty uzyskane dzięki XP, podzielone na cztery kategorie: cechy, zdolności, atrybuty i superumiejętności. Umiejętności te aktywują się w trakcie rozgrywki dzięki punktom zdobywanym za dobrą grę.

Zupełnie inna historia dotyczy pojazdów – i to znacznie większa. Nie chcę nawet zaczynać tematu żmudnego odblokowywania pojazdów. Do konkretnych liczb wrócę w dalszej części tej recenzji World of Tanks – pociski HEAT, ponieważ zasługują one na więcej miejsca, niż może im zapewnić końcowy akapit tego tekstu.

Agenci w World of Tanks – pociski HEAT – wyraźnie odmienne wrażenia

Ośmiu agentów podzielonych jest na trzy role: dwóch obrońców utrzymujących pozycję (Chopper i Ember), czterech szturmowców stworzonych do agresywnej gry (Kent, Raketa, Reaper i Twister) oraz dwóch strzelców pokonujących duże odległości (Hound i Fuzzer). Trzech z nich – Chopper, Kent i Hound – jest dostępnych za darmo od pierwszego dnia, wraz z trzema czołgami. Pozostałych odblokowuje się lub kupuje w miarę grania, a wybór odpowiedniego agenta na początku często zależy od tego, na których mapach w grze World of Tanks – pociski HEAT zamierzasz spędzać najwięcej czasu.

Do tej pory zagrałem sześcioma z ośmiu, co wystarczyło, bym poczuł się naprawdę swobodnie z każdą z nich, a mecze przeciwko pozostałym dwóm dały mi wystarczająco dużo wglądu, bym mógł szczerze omówić wszystkie osiem w tej recenzji World of Tanks – pociski HEAT. Oto krótkie spojrzenie na to, co faktycznie wnoszą do meczu.

Agent Rola Superumiejętność Wpływ na mecz Chopper Obrońca „Creeping Barrage” – chodząca salwa pocisków wybuchowych, która oczyszcza punkty przejęcia i odcina drogi odwrotu Usuwają okopanych obrońców z punktu lub odcinają drogę ucieczki Kent Assault „Contracted Strike” – przy krótkim namierzeniu wystrzeliwuje rakiety „Hydra”, a przy długim przełącza się na samonaprowadzające pociski „Hellfire” Eliminuje uciekający cel lub wykańcza ten, który jest już uszkodzony, z dalekiej odległości Hound Marksman Czas polowania – pocisk kierowany telewizyjnie na zaznaczone cele o niskim poziomie zdrowia; potwierdzone trafienie częściowo go ładuje, umożliwiając kolejny strzał Wykańcza zaznaczony cel i może natychmiast przejść do drugiego zabicia Raketa Assault Szaleństwo – gwałtowny wzrost szybkostrzelności przy zdrowiu utrzymywanym powyżej 1 przez cały czas trwania Przekształca pojedynczy atak w niemal nie do powstrzymania wybuch obrażeń trwający kilka sekund Ember Obrońca Grand Slam – potężna bomba, która przenika teren, wywołując sejsmiczny wybuch Oczyszcza obszar objęty walką lub powstrzymuje natarcie w wąskim przejściu Fuzzer Marksman Strike Laser – kierowany z powietrza atak laserowy Zadaje obrażenia z daleka, ale rzadko samodzielnie rozstrzyga walkę Żniwiarz Assault „Napalm in the Morning” – nalot napalmowy samolotu F-4 Phantom Wypala utrzymywaną pozycję lub karze grupę atakującą wspólnie Twister Atak „Lights Out” – atak elektromagnetyczny (EMP) przeprowadzony za pomocą drona, który spowalnia wrogów, a następnie zakłóca ich systemy i zadaje im obrażenia Unieruchamia natarcie lub zapewnia czas na odwrót i przegrupowanie

Fajne jest to, że w trakcie meczu naprawdę odczuwa się różnicę między nimi. Uruchomienie ostrzału Choppera spowalnia akcję w jednym punkcie, podczas gdy włączenie trybu berserk u Rakety wręcz przeciwnie – przyspiesza wszystko, a ta różnica utrzymuje się w całej obsadzie. Jest to szczególnie widoczne, gdy zobaczysz, jak to wygląda na kilku różnych mapach HEAT w grze World of Tanks, a nie tylko na jednej.

To ta sama siła przyciągania, która sprawia, że ludzie sięgają po najlepsze strzelanki z perspektywy trzeciej osoby: osiem prawdziwych powodów, by realizować ten sam cel na różne sposoby. Jest to również dowód na to, że rozgrywka w World of Tanks: HEAT opiera się w większym stopniu na wyborze agenta niż na samej celności.

Mniej pozytywne aspekty jednak równoważą to: data premiery World of Tanks – pociski HEAT jest miejscami niejasna, przynajmniej do momentu, gdy pisałem tę recenzję. Umiejętność „Raketa’s Rampage” sprawia, że Raketa staje się niemal nie do zabicia, a jednocześnie jego obrażenia gwałtownie rosną – jest to zdecydowanie zbyt potężna umiejętność w stosunku do jej kosztu. Z kolei „Strike Laser” Fuzzera nie spełnia oczekiwań i rzadko jest wart miejsca, które zajmuje w ekwipunku.

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Mapy w World of Tanks – pociski HEAT – ukształtowanie terenu wpływa na rozgrywkę

Nexus Dam dał mi lekcję, gdy po raz pierwszy grałem tam jako Marksman, niedługo po premierze World of Tanks – pociski HEAT: dotarcie na najwyższy poziom jako pierwszy nie ma znaczenia, jeśli nie da się z niego zejść. Ledwo zdążyłem zająć pozycję snajperską na górnym pokładzie, gdy dwóch agentów typu „Assault” otoczyło klatkę schodową za moimi plecami i nie miałem już gdzie się wycofać.

Tak właśnie wygląda sytuacja na wszystkich ośmiu mapach World of Tanks – pociski HEAT – żadna z nich nie jest neutralnym terenem. Każda z nich faworyzuje konkretnego agenta i po cichu karze tego niewłaściwego, czasem nawet w trakcie tej samej rozgrywki. Wszystkie osiem map World of Tanks – pociski HEAT czerpie inspirację z rzeczywistych lokalizacji, a każda z nich ma swoją oficjalną nazwę w grze:

Nord Oko , arktyczna stacja badawcza, mapa nocna

, arktyczna stacja badawcza, mapa nocna Tama Nexus , zapora wodna w górskim wąwozie

, zapora wodna w górskim wąwozie Lotniskowiec , tropikalny port marynarki wojennej

, tropikalny port marynarki wojennej Projekt Phoenix , elektrownia słoneczna

, elektrownia słoneczna Moonshot , pustynny kompleks startowy

, pustynny kompleks startowy Scarred City , ruiny miasta na Bliskim Wschodzie po wojnie domowej

, ruiny miasta na Bliskim Wschodzie po wojnie domowej Blossom Crash – górska dolina wokół rozbitego samolotu transportowego w Azji Południowo-Wschodniej

– górska dolina wokół rozbitego samolotu transportowego w Azji Południowo-Wschodniej „Sunstroke” – luksusowy kurort na pustyni w trakcie budowy

Scarred City całkowicie odwraca problem związany z Nexus Dam. Hound czuje się tam naprawdę świetnie – dachy i zabarykadowane ulice zapewniają strzelcowi doskonałą widoczność na wszystkie podejścia, a po raz pierwszy przewaga wysokościowa nie wiąże się z pułapką pod stopami.

Wystarczy jednak umieścić tego samego strzelca wyborowego w „Moonshot”, a przewaga ta znika. Polu widzenia jest szerokie, ale otwarta pustynia nie daje nic, za czym można by się schować, gdy ktoś cię zauważy, więc zasięg, który sprawiał, że w „Scarred City” czułeś się świetnie, tutaj po prostu czyni cię łatwiejszym celem.

Muszę przyznać, że jakość grafiki niejednokrotnie mnie zaskoczyła. Zalane pola ryżowe i kwitnące gaje w „Blossom Crash” sprawiały, że każda próba przedarcia się w kierunku rozbitego samolotu transportowego przypominała prawdziwe pole bitwy. Podobnie działała mapa „Aircraft Carrier” – walka toczyła się na odsłoniętym pokładzie lotniskowca, otoczonym ze wszystkich stron otwartą wodą, co dodawało napięcia, jakiego sam znacznik celu nigdy by nie zapewnił.

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Tryby HEAT w World of Tanks – „Conquest” przyćmiewa wszystko

Już po trzech minutach mojej pierwszej rozgrywki w trybie Conquest zapomniałem, że w tej grze istnieją jeszcze trzy inne tryby. Bazy zmieniały się na mapie, odrodzenia ciągle wrzucały mnie z powrotem do najbliższej walki i ani razu nie musiałem się zatrzymywać, by zastanowić się, dokąd mam się udać.

Tak w skrócie wygląda tryb „Conquest” i jest to jedyny tryb w tej grze, który bez wahania nazwałbym naprawdę zabawnym. Pozostałe trzy są wystarczająco dobre; po prostu nigdy nie wciągnęły mnie tak, jak ten pierwszy mecz. Walka dziesięciu na dziesięciu z wieloma bazami aktywnymi jednocześnie generuje więcej chaosu na minutę niż jakikolwiek tryb 5 na 5, zwłaszcza na większych mapach World of Tanks – pociski HEAT, stworzonych z myślą o tym trybie. Projekt mapy w dużej mierze za ciebie podejmuje decyzje, gdy tylko nauczysz się podążać za zgiełkiem, zamiast planować z wyprzedzeniem.

Oto jak w rzeczywistości prezentują się wszystkie cztery tryby.

Tryb Gracze Cel Podbój 10 na 10 Kilka baz aktywnych jednocześnie; wygrywa ten, kto pierwszy zdobędzie 2 000 punktów Punkt strategiczny 5 na 5 Jedna aktywna baza, rotacja kontroli; wygrywa ten, kto pierwszy zdobędzie 2 000 punktów Control 5 na 5 Do dwóch zwycięstw, jedna strefa; wygraj dwie rundy Zabójstwo potwierdzone 5 na 5 Zabójstwa liczą się dopiero po zebraniu żetonów; wygrywa ten, kto pierwszy zdobędzie 25 punktów

Większość map w trybie HEAT w grze World of Tanks obsługuje więcej niż jeden z tych trybów rozgrywki, więc nie należy zakładać, że połączenie mapy i trybu będzie takie samo dwa razy z rzędu. Trzy tryby 5 na 5 wymagają więcej cierpliwości niż tryb „Conquest” – trzeba bronić jednej bazy, odpowiednio zaplanować rotację i walczyć o zdobycie żetonu – czyli dokładnie tego rodzaju rozważań, których w trybie „Conquest” można całkowicie uniknąć.

Poligon treningowy również zasługuje tutaj na prawdziwe uznanie – na tyle, że warto poświęcić mu osobną wzmiankę w tej recenzji „World of Tanks: HEAT””. Rozgrywka w grze „World of Tanks: HEAT”” różni się pod względem celowania i tempa na tyle od konwencjonalnych strzelanek, że rozgrzewka w starciu z AI przed zmierzeniem się z ośmioma agentami o zupełnie różnych zestawach wyposażenia przestaje być opcjonalna, a staje się koniecznością.

Prosty system, który każe płacić za cierpliwość

Rozwój pojazdów ma większą głębię, niż się spodziewałem – jest całkowicie oddzielony od rozwoju umiejętności agentów i równie kluczowy dla rozgrywki w World of Tanks: HEAT, ale to właśnie zdobycie pojazdów na samym początku sprawia, że ten system mnie nie przekonuje.

Doświadczenie pojazdu podnosi poziom samego czołgu, aż do poziomu 25, odblokowując moduły podzielone na kategorie, takie jak Siła ognia, Wytrzymałość, Funkcjonalność i Mobilność, z których każda wiąże się z realnym kompromisem. Większa siła ognia za cenę mniejszej obrony, dłuższy czas działania umiejętności za cenę mniejszej mobilności. Każdy czołg działa również w oparciu o stały limit ładowności; mój zwykle wynosi około 35 na 100, więc wyposażenie stanowi rzeczywiste ograniczenie, a nie coś, co w końcu można w pełni wykorzystać.

Wyposażenie działa na tej samej zasadzie: jedno miejsce jest zarezerwowane na leczenie, niezależnie od tego, czym jeżdżę, a drugie jest powiązane z rolą pojazdu. Mniej swobody, niż się spodziewałem, ale dzięki temu nie dochodzi do sytuacji, w której wszystkie konfiguracje sprowadzają się do tych samych trzech „najlepszych” wyborów. Jeśli wolisz gry strategiczne turowane, nasze zestawienie najlepszych gier typu Total War bardziej zagłębia się w tę stronę gatunku.

Prawdziwym problemem jest zdobywanie pojazdów. Według moich własnych obliczeń, od daty premiery dodatku HEAT do World of Tanks nowy pojazd kosztuje około 200 000 kredytów, a za jeden mecz można zarobić około 3 000, nawet przy aktywnych boosterach. Może być więcej, jeśli dobrze sobie radzisz w meczach, ale to oznacza ponad 60 meczów na jeden czołg, a na początku masz do dyspozycji zaledwie 12 pojazdów do odblokowania. Grindowanie nie zapewnia nawet szybkiej różnorodności; po jednym lub dwóch wieczorach gry zyskujesz po prostu jedną dodatkową opcję.

Również w kwestii ulepszeń występuje pewna luka. Modyfikacje występują w rzadkościach szarej, niebieskiej, fioletowej i legendarnej, a spora część tego, co istniało w zamkniętej betie, nie znalazła się w grze w momencie premiery. System, który tu jest, działa. Po prostu jest go mniej, niż powinno być w dniu premiery.

Dostępna jest również personalizacja kosmetyczna – skórki i garść gadżetów specyficznych dla poszczególnych agentów – co jest w porządku, ale nie jest to rozbudowane i nie ma takiego zamiaru.

Spośród piętnastu pojazdów najsilniejsze wrażenie wywarły na mnie Marder 1A3 i XM1. Marder zasługuje na to niemal wbrew Fuzzerowi, którego zestaw, jak wspomniałem wcześniej, nie wnosi zbyt wiele – synergia modułów ma większe znaczenie niż sam Agent. XM1 to przypadek odwrotny – pasywna umiejętność Kenta „przeładowanie po trafieniu” oraz wydajność ładunku czołgu szybko się uzupełniają, zwłaszcza na bardziej otwartych mapach World of Tanks z pociskami HEAT, gdzie ta wydajność ma realne znaczenie.

Nie wszystko musi być idealne już pierwszego dnia, ponieważ darmowe gry zazwyczaj mają pole do rozwoju. Jednak biorąc pod uwagę barierę kredytową i brakujące modyfikacje, rzeczywista luka w zawartości jest tutaj większa, niż wynikałoby to z projektu systemu, i jest to jedyna skarga, do której ta recenzja World of Tanks – pociski HEAT wciąż wraca.

HEAT a klasyczna wersja – kluczowe różnice

World of Tanks: HEAT i klasyczny World of Tanks to odrębne gry bez wspólnego postępu. Jednak przeniesienie nazwy World of Tanks do zupełnie nowej gry sprawia, że porównanie to jest nieuniknione, czy tego chcemy, czy nie, zwłaszcza że data premiery World of Tanks – pociski HEAT oficjalnie potwierdziła to rozdzielenie. Oto więc, w jakich aspektach obie gry faktycznie stoją obok siebie.

Co się zmieniło Klasyczne World of Tanks World of Tanks: HEAT Postęp Drzewko technologiczne z ponad 400 czołgami, setki godzin do osiągnięcia najwyższego poziomu Brak drzewka badań; wybierz pojazd i graj od razu Tempo rozgrywki Powolna, oparta na pozycjonowaniu, w stylu symulacji Szybszy, z możliwością odrodzenia, skupiony na celach System agentów Brak agentów i umiejętności 8 agentów z superumiejętnościami i cechami pasywnymi Lista czołgów Ponad 400 historycznych czołgów, dostępne do swobodnego badania 15 pojazdów w dniu premiery, z których każdy jest przypisany do konkretnego agenta Gracz docelowy Fani symulacji i strategii Gracze Overwatch i Apex, którzy chcą akcji z czołgami bez żmudnego grindowania

Nadal regularnie gram w klasycznego WoT, a przejście do trybu HEAT zaraz po sesji przypomina całkowitą zmianę dyscypliny sportowej. WoT nagradza bierność, ocenianie kąta ostrzału i cierpliwe przeczekanie pojedynku. HEAT karze właśnie za to – stoi się w miejscu, a ginie się dwa razy zamiast jednego, a mapy HEAT w World of Tanks tylko to potęgują – są mniejsze, bardziej pionowe, stworzone z myślą o ruchu, a nie o długich starciach na odległość, do których przyzwyczaił mnie WoT. Ta zmiana w rozgrywce World of Tanks: HEAT jest głównym powodem, dla którego bezpośrednie porównanie wydaje się od początku niemal niesprawiedliwe.

Wargaming najwyraźniej nie potraktował wspólnej nazwy byle jak. Wybór „HEAT” jako podtytułu zamiast numerowanej kontynuacji sygnalizuje ten sam wszechświat, ale inną grę, a wykorzystanie piętnastoletniej rozpoznawalności marki zamiast wprowadzania od zera zupełnie nowej serii ma w sobie prawdziwą logikę.

Po prostu nie jestem przekonany, czy to właściwa decyzja, gdy faktycznie zagra się w obie gry. Nic w tym porównaniu nie wygląda na ewolucję, a raczej na dwa różne produkty, które przypadkowo mają wspólne logo – i jest to jedyna kwestia sporna, której ta recenzja World of Tanks – pociski HEAT nie potrafi do końca rozstrzygnąć.

Bardziej doceniłbym całkowite zerwanie z przeszłością niż nazwę, która obiecuje ciągłość, której ta gra w rzeczywistości nie zapewnia. Jeśli to właśnie osadzenie w realiach II wojny światowej przyciągnęło cię do oryginalnej gry, nasze zestawienie najlepszych gier o II wojnie światowej porusza ten temat bardziej bezpośrednio niż robi to obecnie HEAT.

Czy można grać w obie gry? Tak – są to osobne pliki do pobrania, osobne konta, a wielu graczy korzysta z obu tytułów. Aby dokładniej porównać strzelanki czołgowe, zapoznaj się z naszym zestawieniem „War Thunder vs World of Tanks”.

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Werdykt: Wielkie dzięki, ale uważaj na grind

Praca nad tą recenzją World of Tanks: HEAT przekonała mnie, że system Agentów zasługuje na swoje miejsce. Łączenie umiejętności ostatecznych z serią opartą na cierpliwości i wyczuciu kątów na papierze wydaje się błędem, ale to działa, a rozgrywka w World of Tanks: HEAT dostarcza mi najwięcej radości ze wszystkich gier czołgowych od lat.

Ironią losu jest to, że to, czego klasyczni gracze nienawidzili najbardziej w oryginalnej wersji, nigdy nie zniknęło. Grind związany z drzewkiem technologicznym zniknął, ale przeniósł się w inne miejsce – odblokowanie pojazdów kosztuje małą fortunę w kredytach w porównaniu z tym, ile można zarobić w jednym meczu. Piętnaście pojazdów w dniu premiery sprawia, że jest to zrozumiałe, ale gracze już głośno to mówią: nikt nie chce grindować przez tydzień, żeby zdobyć jeden czołg.

Wargaming utrzymuje klasyczne WoT przy życiu od 2010 roku, więc pojawi się więcej agentów, pojazdów i map. Dołączenie teraz oznacza grę, zanim ustali się meta – to prawdziwa zaleta dla pierwszych graczy. Nadal rozważasz tę grę w porównaniu z innymi propozycjami? Warto rzucić okiem na nasze zestawienie najlepszych gier wojennych.

Mówiąc wprost: ta gra jest warta twojego czasu, jeśli masz już dość grindowania drzewka technologicznego lub chcesz korzystać z umiejętności w stylu bohaterów w połączeniu z realistyczną fizyką czołgów. Pomiń ją, jeśli szukasz setek historycznych czołgów i głębokiej symulacji – klasyczne WoT lub War Thunder nadal radzą sobie z tym lepiej, a recenzje na Steamie, z których nieco mniej niż połowa jest pozytywna, odzwierciedlają tę różnicę.

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Często zadawane pytania