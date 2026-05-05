Recenzja gry „Monster Hunter Stories 3” | Najlepsza gra JRPG firmy Capcom od lat

W tej recenzji gry „Monster Hunter Stories 3”” omówię, dlaczego jest to poważny kandydat do tytułu najlepszej gry JRPG roku 2026, która pojawiła się w momencie, gdy społeczność fanów naprawdę potrzebowała sukcesu.

Po tym, jak w 2025 roku gra „Monster Hunter Wilds” wywołała u niektórych z nas mieszane uczucia, „Wypaczone odbicie” stało się prawdziwym momentem odkupienia dla serii. W chwili pisania tej recenzji krytycy przyznali jej 86 punktów na Metacritic oraz imponujący wskaźnik rekomendacji wynos zący 92% na OpenCritic.

Wiem, że trochę się spóźniłem, ale po poświęceniu tej grze dziesiątek godzin mogę powiedzieć, że ten szum jest w pełni uzasadniony. To szczytowy punkt trylogii „Stories” i poważny kandydat do tytułu Gry Roku. A jeśli martwisz się, że jesteś nowicjuszem, nie ma powodu do obaw. Nie musicie odróżniać Rathalosa od Rajanga ani grać w żadną z poprzednich części, żeby zakochać się w tym świecie.

W tej recenzji gry „Monster Hunter Stories 3”” omówię z wami odświeżoną mechanikę walki, poruszającą fabułę oraz nowy system Monstie. Poświęciłem też trochę czasu na sprawdzenie wydajności na różnych platformach, w tym na Switchu 2, aby przekonać się, czy technologia nadąża za ambicjami twórców. Przyjrzymy się też różnym edycjom, żebyś dokładnie wiedział, na którą warto wydać pieniądze.

Chcę szczerze wyjaśnić, dlaczego ta inwestycja w wysokości 49,59 dolarów jest jednym z najlepszych zakupów, jakie możecie zrobić w tym roku. Serio, gra daje ogromną frajdę i rozwiązuje wiele problemów, które nękały poprzednie części serii.

Recenzja gry „Monster Hunter Stories 3: Twisted – Reflection”” – spin-off, który rozwinął własne skrzydła

Zanim przejdę do sedna mojej recenzji Monster Hunter Stories 3, ustalmy najpierw, czym tak naprawdę jest ta fantastyczna gra. To turowa gra RPG w stylu japońskim (JRPG), a nie gra akcji. To kluczowa różnica w porównaniu z główną serią Monster Hunter.

Jeśli oczekujesz szybkiej akcji, unikania i manewrowania w czasie rzeczywistym, charakterystycznych dla głównej serii, zamiast tego znajdziesz tu znacznie bardziej taktyczną i wymagającą przemyślenia rozgrywkę. To idealny punkt wyjścia dla tych, którzy chcą głębiej poznać ten świat bez intensywnych wymagań mechanicznych typowych dla tradycyjnego polowania.

Fabuła stawia cię w roli księcia lub księżniczki Azurii. Królestwo to jest domem dla Jeźdźców – ludzi, którzy nawiązują więź z potworami – zwanymi Monsties – i walczą u ich boku w bitwach. Fabuła skupia się na ogromnym konflikcie między dwoma rywalizującymi narodami: Azurią i Vermeil. Oba zmagają się z katastrofą ekologiczną znaną jako „Wkraczanie kryształów””.

Zjawisko to wypacza krainę i zamieszkujące ją stworzenia, nadając każdej misji dodatkowy wymiar pilności. Istnieje również fascynująca fabuła poboczna dotycząca pary bliźniaczych Rathalosów, które wykluły się z jednego jaja – rzadkiego znaku, który ma bezpośredni wpływ na losy świata.

Capcom nie szczędził wysiłków przy premierze tej gry. Gra miała swoją premierę 13 marca 2026 roku jednocześnie na PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 oraz na PC za pośrednictwem platformy Steam. W mojej recenzji Monster Hunter Stories 3 muszę podkreślić, że po raz pierwszy w historii seria Stories pojawiła się jednocześnie na wszystkich głównych platformach.

Przejście na silnik RE Engine również stanowi tu przełom, zapewniając grafikę porównywalną z najlepszymi tytułami z serii Monster Hunter, z bujnymi środowiskami i wyrazistymi animacjami potworów.

Fabuła i postacie: opowieść z serii „Monster Hunter”, która naprawdę ma w sobie pazur

Według zarówno krytyków, jak i społeczności, „Wypaczone odbicie” oferuje zdecydowanie najsilniejszą fabułę w całej trylogii, z czym zdecydowanie się zgadzam. Narracja skupia się na złożonych intrygach politycznych między królestwami Azurii i Vermeil.

To, co wyróżnia ten konflikt, to moralna dwuznaczność zjawiska „Wkraczanie kryształów””. Vermeil nie jest królestwem złożonym wyłącznie z czarnych charakterów. To w rzeczywistości zdesperowani ludzie, których ziemia jest aktywnie niszczona przez to zjawisko. Ta desperacja napędza osobistą historię Eleanor, księżniczki Vermeil, która dołącza do twojej sprawy, by zrozumieć radykalne motywacje swojej siostry, królowej.

W tej recenzji gry „Monster Hunter Stories 3”” muszę podkreślić istotną zmianę w stosunku do dwóch pierwszych części serii, jaką jest wprowadzenie w pełni udźwiękowionego bohatera. Fakt, że twój bohater (mężczyzna lub kobieta) faktycznie przemawia w kluczowych momentach, natychmiast zwiększa twoje zaangażowanie w fabułę. Wreszcie nie czujesz się już jak milczący obserwator, podczas gdy maskotka i twoi towarzysze zajmują się całą rozmową.

Skoro mowa o towarzyszach, w grze pojawia się grupa Strażników – Gaul, Ogden, Kora, Thea i Simon. Każda z tych postaci ma cztery rozdziały z konkretnymi zadaniami pobocznymi, które nagradzają graczy, którzy poświęcą czas na ich wykonanie. Misje te dostarczają cennych informacji o tle fabularnym oraz unikalnych nagród, dzięki czemu świat naprawdę wydaje się zamieszkany przez postacie z prawdziwym życiem i historią.

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Skoro już omówiliśmy zalety, muszę niestety szczerze wspomnieć również o słabościach fabuły (w końcu to pełna recenzja Monster Hunter Stories 3, a nie tylko pochwała). Uważam, że wątek poboczny dotyczący wojny wydawał mi się nieco niedopracowany, mimo bardzo mocnego początku, a tempo akcji w ostatnim akcie znacznie na tym cierpi.

Natrafisz też na ścianę obowiązkowego grindowania, która zakłóca tempo fabuły właśnie wtedy, gdy wydaje się, że akcja nabiera tempa. Poza tym towarzysz Palico, Rudy, budzi nieco… mieszane uczucia. Oczywiście osobiście nie uważam go za tak irytującego jak Navirou z poprzednich części, ale jego nieustanne wypowiedzi podczas polowań na jaja mogą stać się męczące podczas długich sesji gry.

Mimo to, jak na serię znaną od dawna z ubogiej fabuły, uważam, że ambicja tego tytułu jest naprawdę imponująca. Nie osiąga co prawda filozoficznych wyżyn takich świetnych gier jak „Clair Obscur: Expedition 33” czy „Metafora: ReFantazio”, ale emocjonalny wpływ jest w 100% niezaprzeczalny.

System walki i strategia AI sojuszników: rozbudowany, ale budzący kontrowersje

Kolejnym tematem, który chcę poruszyć w mojej recenzji „Monster Hunter Stories 3”, jest podstawowy system walki. Podobnie jak we wszystkich poprzednich częściach, jest to dopracowany system typu „kamień, papier, nożyce” w trybie jeden na jednego. Zasady są proste: Siła pokonuje Technikę, Technika pokonuje Szybkość, a Szybkość pokonuje Siłę. Wygrana w pojedynku zapewnia dodatkowe obrażenia, ale przegrana oznacza otrzymanie dodatkowych obrażeń.

Sprawy stają się nieco bardziej ekscytujące dzięki podwójnym atakom. Kiedy ty i twój towarzysz celujecie w tę samą część ciała tym samym typem ataku podczas pojedynku „kamień-nożyce-papier”, zadajecie ogromne obrażenia i szybko ładujecie pasek pokrewieństwa. Ten pasek jest kluczem do dosiadania twojego Monstie i uwalniania kinowych umiejętności pokrewieństwa, które odwracają losy bitwy.

Rada od profesjonalisty Wejdź do menu Drużyna → Strategie i jak najwcześniej ustaw strategię towarzyszy na „Priorytet dla tego samego potwora”. Znacznie zmniejsza to częstotliwość ataków sojuszników na niewłaściwą część ciała podczas starć z dzikimi potworami, zwłaszcza w późniejszej fazie gry, kiedy błędy w celowaniu mogą kosztować cię przegraną.

Ta oparta na zasadzie „kamień, papier, nożyce” walka może na początku nie wydawać się zbyt skomplikowana, ale uwierz mi – to znacznie więcej. Będziesz musiał celować w konkretne części ciała, aby ograniczyć zestaw ruchów potwora, zarządzać powinowactwami żywiołów oraz zmieniać broń w trakcie walki, aby znaleźć słabe punkty.

Zarządzanie wytrzymałością staje się również bardzo ważne podczas dłuższych potyczek, zwłaszcza w starciach z potworami inwazyjnymi lub dzikimi – w obu przypadkach są to wyzwania o wysoką stawkę, wymagające zupełnie innego podejścia taktycznego niż w zwykłych walkach.

W tej recenzji „Monster Hunter Stories 3”” naprawdę muszę podkreślić jedną rzecz – strategia AI sojuszników może stać się prawdziwym utrapieniem. Towarzysze są sterowani przez AI i potrafią podejmować frustrujące decyzje, szczególnie podczas walk z potworami typu „Feral”, gdzie atakowanie niewłaściwej części ciała wywołuje natychmiastowy kontratak.

Jeśli chodzi o walkę, to w późniejszej fazie gry pojawiają się nieblokowalne ataki obszarowe, które uznałem za nieco frustrujące, a ponadto kilka starć wymaga więcej niż tylko odrobiny grindowania, by sprostać gwałtownym skokom trudności.

Aby nadać tej recenzji gry „Monster Hunter Stories 3”” bardziej pozytywny wydźwięk – w przeciwieństwie do „Stories 2”, w tej grze pokonanie towarzyszy nie kończy już walki. Ożywają oni po kilku turach, co sprawia, że ich sporadyczne błędy są znacznie mniej dotkliwe.

System ten nagradza cierpliwych graczy i naprawdę staje się niezwykle satysfakcjonujący, gdy odblokują się system genów i Rytuał Kanałowania. Należy jednak pamiętać, że nie będziesz mieć pełnej kontroli taktycznej nad każdym członkiem drużyny, jeśli właśnie tego oczekujesz.

Prawdopodobieństwa wyklucia się jaj i lista Monstie: serce gry

To część mojej recenzji Monster Hunter Stories 3, w której opowiadam o prawdziwym powodzie, dla którego ja i wielu innych fanów Monster Hunter tak bardzo cenimy tę serię spin-offów: uzależniającym procesie budowania armii uroczych, łuskowatych maszyn śmierci. Jeśli grałeś już wcześniej w jakąś grę z serii „Stories”, wiesz, o co chodzi, ale „Wypaczone odbicie” naprawdę dopracowuje ten mechanizm.

Monstie zdobywasz, zagłębiając się w legowiska potworów rozsiane po całym świecie gry. Najpierw znajdujesz gniazdo, grzebiesz w nim i masz nadzieję, że nie obudzisz śpiącego Diablosa, próbując znaleźć idealne jajo. Jaja, które wyciągasz, są losowe, ale oparte na potworach zamieszkujących dany obszar, więc jeśli chcesz zdobyć konkretnego Monstiego, musisz polować w odpowiedniej okolicy.

Jako zagorzały miłośnik gier typu gacha, który akurat pisze tę recenzję „Monster Hunter Stories 3””, mogę powiedzieć, że ta gra naprawdę świetnie sprawia, że gracz szaleje za tym cudownym, tęczowym blaskiem.

Jaja typu Standard lub Gold Shine w zupełności wystarczą do uzupełnienia składu dzięki „Rytuałowi Kanałowania”, ale tak naprawdę zależy ci na legendarnych jajach Rainbow Shine (Highly Potent). Te wysokopoziomowe, niezwykle rzadkie znaleziska mogą potencjalnie zapewnić wyklutym Monstie maksymalną liczbę odblokowanych slotów genowych oraz doskonałą początkową jakość genów.

Jeśli uda ci się zdobyć jajko „Rainbow Shine”, zaoszczędzisz sobie mnóstwa farmowania i zużywania cennych zasobów (stymulantów) tylko po to, by przygotować potwora do bardziej wymagających treści, ponieważ jajko to ma największe szanse na uzyskanie pasywnych genów XL, genów „Rainbow” oraz maksymalnej liczby 9 slotów genowych.

Dodaję do mojej recenzji gry „Monster Hunter Stories 3”” krótkie zestawienie pokazujące, jak prawdopodobieństwa wykluwania się jaj przekładają się na rzeczywistą moc i użyteczność:

Jakość jaja Blask wizualny Liczba odblokowanych początkowych slotów genów Najlepsze do… Standardowe Brak ~5 do 6 ( niski ) Początkowa odbudowa siedlisk lub materiał genetyczny Bardzo silne Złoty blask ~7 do 8 ( wysoki ) Solidna opcja do budowania drużyny z edycją genów Bardzo silny Tęczowy blask ~9 ( potencjalnie maksymalny ) Optymalizacja w późnej fazie gry

Aby zwiększyć swoje szanse na sukces, gra wprowadza genialny mechanizm: odbudowę siedlisk. Wypuszczając wyklute Monsties z powrotem na wolność, podnosisz rangę ekosystemu dla danego gatunku w jego siedlisku. Wyższy poziom siedliska oznacza znacznie większe szanse na pojawienie się niezwykle potężnych tęczowych jaj. To oczywiście żmudna praca, ale jest to najbardziej satysfakcjonujący rodzaj grindowania – przynajmniej dla osoby piszącej tę recenzję Monster Hunter Stories 3.

A co z samą listą Monsties w „Monster Hunter Stories 3””? Lista jest ogromna. W momencie premiery mamy do czynienia z około 86 unikalnymi Monsties, czyli nieco więcej niż w „Stories 2”. Powracają do akcji takie gwiazdy jak Zinogre, Rathian, Tigrex, Nargacuga i Lagiacrus, a do tego pojawiają się nowe postacie z Monster Hunter Wilds, takie jak Doshaguma i Balahara.

Jeśli weźmiemy pod uwagę podgatunki Deviant i warianty mutacyjne, lista wydaje się jeszcze dłuższa. Jedynym prawdziwym rozczarowaniem dla weteranów jest to, że w momencie premiery mamy do dyspozycji tylko 3 Starsze Smoki jako Monstie. To pewna luka, ale hej, Capcom zapowiada kolejne aktualizacje.

Jest jeszcze jedna „dziwactwo jeźdźców”, o którym muszę wspomnieć w mojej recenzji Monster Hunter Stories 3: Ratha. Podobnie jak w poprzednich grach, Rathalos, który odgrywa kluczową rolę w fabule, zajmuje obowiązkowe miejsce w drużynie przez niemal całą kampanię.

Nie da się go wymienić, co może być nieco irytujące, gdy spędziłeś godziny na tworzeniu idealnej drużyny żywiołaków i po prostu chcesz mieć to jedno dodatkowe miejsce na swojego nowego ulubionego Zinogre’a. Ale szczerze mówiąc? Ten system jest tak wciągający, że prawdopodobnie będziesz zbyt zajęty polowaniem na tęczowe jaja, by długo się gniewać.

Odbudowa siedlisk i personalizacja torby bojowej: co nowego i co się zmieniło

To część mojej recenzji gry „Monster Hunter Stories 3””, w której opowiadam o wszystkich nowościach, które naprawdę mi się spodobały, takich jak odbudowa siedlisk. Ta mechanika dodaje element strategii ekologicznej, którego nie widziałem wcześniej w żadnej grze polegającej na zbieraniu potworów. Kiedy wypuszczasz Monsties z powrotem do konkretnego regionu, podnosisz rangę ekosystemową tego gatunku, co z kolei poprawia jakość i różnorodność jaj, które możesz znaleźć w lokalnych gniazdach.

Możesz nawet wprowadzić do siedliska Monsties, które nie są tam rodzime. Z czasem zaczynają one zasiedlać ten obszar i nabierają cech charakterystycznych dla tego regionu. Dzięki temu świat wydaje się prawdziwie spersonalizowanym ekosystemem, który pomogłeś ukształtować.

Jakby nie było już wystarczająco wielu aspektów tej gry, które mogą cię wciągnąć, istnieje również system „Inwazyjnych potworów”, w którym potężne bestie zakłócają lokalne siedliska i uniemożliwiają rozmnażanie się zagrożonych lub rzadkich gatunków.

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Jedną z rzeczy, o których muszę wspomnieć w tej recenzji Monster Hunter Stories 3, jest to, jak bardzo doceniam fakt, że tych potężnych potworów nie da się pokonać samą siłą, ale poprzez walki przypominające łamigłówki, wymagające starannego planowania strategii. Pokonanie ich będzie niezwykle trudne, jeśli nie zidentyfikujesz odpowiednio ich słabych punktów, ale wyeliminowanie ich pozwala na powrót rzadkich gatunków i zapewnia naprawdę satysfakcjonujący cykl odbudowy, który bezpośrednio wiąże się z polowaniem na lepsze jaja.

Jeśli przechodzisz z pierwszej części gry, być może szukasz możliwości personalizacji torby bojowej. W Monster Hunter Stories 3 wszystko działa nieco inaczej. Nie ma tu tradycyjnej torby bojowej, którą można skonfigurować przed walką. Zamiast tego podczas walki masz dostęp do dowolnego przedmiotu ze swojego ekwipunku.

Aby zachować równowagę, każdy rodzaj przedmiotu ma limit użycia w ramach jednej bitwy. Na przykład w jednej walce możesz użyć tylko dwóch „Esencji Życiowych”. Jest to celowy zabieg projektowy, mający na celu zachęcenie graczy do strategicznego zarządzania przedmiotami, zamiast polegania na nieograniczonym leczeniu.

Co więcej, pełne przywrócenie zdrowia po walce stanowi ogromną poprawę. Oznacza to, że nie będziesz musiał wracać do wioski tylko po to, by wyleczyć się między kolejnymi starciami.

Personalizacja Monstie: Rytuał Kanałowania i konfiguracje genów

Kolejnym tematem, który muszę poruszyć w mojej recenzji Monster Hunter Stories 3, jest Rytuał Kanałowania. To właśnie tam spędzisz ogromną część czasu, jeśli lubisz min-maxowanie (minimalizowanie słabości i maksymalizowanie mocnych stron). Każdy Monstie ma siatkę 3×3 z miejscami na geny. Można w nich umieścić dowolny atak, umiejętność pasywną lub zdolność, którą zdobyłeś po drodze.

Najlepsze ulepszenie, jakie MHS3 wprowadziło do tego systemu? W przeciwieństwie do Stories 2 nie musisz już poświęcać Monstie, aby zamienić geny. To ogromne ułatwienie, które pozwala na eksperymentowanie bez utraty ciężko zdobytych Monstie, a w żadnej rzetelnej recenzji Monster Hunter Stories 3 nie można pominąć faktu, że znacznie obniża to barierę wejścia do rywalizacji.

Warto też zwrócić uwagę na bonusy Bingo. Układanie genów tego samego elementu lub typu ataku w rzędach, kolumnach lub po przekątnej zapewnia twojemu Monstie’emu duże mnożniki statystyk. Zmusza to cię do przemyślenia, gdzie umieścić każdy gen, zamiast po prostu gromadzić najsilniejsze pojedyncze umiejętności.

Osobiście uważam, że to świetny system, który idealnie balansuje między łatwością opanowania a wystarczającą głębią, by spędzić nad nim wiele godzin – zwłaszcza po usunięciu mechaniki „ofiary”.

Porada od profesjonalisty Tworząc swoją siatkę Bingo, umieść geny tęczowe w środkowym polu. Działają one jak symbole wieloznaczne dla dowolnego elementu lub typu ataku, co znacznie ułatwia jednoczesne uruchamianie wielu bonusów Bingo. Dobrze umieszczony gen tęczowy może znacznie zwiększyć podstawowe obrażenia zadawane przez twojego Monstie.

Jednak ponownie muszę zaryzykować, że zabrzmię irytująco, wykorzystując tę recenzję „Monster Hunter Stories 3”” do wskazania kilku zastrzeżeń, jakie mam wobec tego systemu. Interfejs użytkownika „Rytuał channelingu” może być nieco uciążliwy. Trzeba przewijać setki Monstie lub genów pojedynczo, a nie ma możliwości zapisywania zestawów, przynajmniej w momencie pisania tej recenzji.

Tworzenie wielu Monstie od podstaw może stać się nużące. Należy też pamiętać, że geny najwyższego poziomu XL są dostępne dopiero po przejściu fabuły. Pojawiają się one dopiero po pokonaniu głównego bossa w czwartym regionie, więc możliwości tworzenia potworów na wczesnym etapie gry są nieco ograniczone.

Główną zaletą tej gry jest to, że geny można w pełni przenosić. Oznacza to, że przy odrobinie wysiłku możesz sprawić, że niemal każda postać Monstie będzie warta uwagi. Jeśli więc masz ulubionego potwora niskiej rangi, z którym po prostu nie możesz się rozstać – nie martw się – ta gra nagradza cię za to, że pozostajesz przy nim.

Czy warto kupić Monster Hunter Stories 3? Platformy, edycje i stosunek jakości do ceny

Jeśli chcesz poznać skróconą wersję mojej subiektywnej, prawdopodobnie stronniczej opinii w recenzji gry „Monster Hunter Stories 3””, to odpowiedź brzmi: zdecydowanie TAK.

Jako fan gier z serii Monster Hunter, a zwłaszcza spin-offów z większym naciskiem na fabułę, zacząłem grać w Monster Hunter Stories 3, spodziewając się znanej formuły z kilkoma nowoczesnymi ulepszeniami. Nie spodziewałem się jednak, jak pewnie uda się udoskonalić tę formułę, zachowując jednocześnie w rdzeniu gry charakterystyczny klimat serii Stories. Trzeba tylko mieć odpowiednie oczekiwania względem wybranej platformy.

Jak można zauważyć w tej i wielu innych recenzjach gry „Monster Hunter Stories 3””, wydajność różni się nieco w zależności od generacji konsoli. Jeśli grasz na PS5, uważam, że masz zapew nione najlepsze wrażenia z gry (oczywiście pomijając porównania z komputerami PC z najwyższej półki). Gra działa niezwykle płynnie w każdym trybie, a wersja na PS5 Pro charakteryzuje się niesamowitą klarownością obrazu.

Gracze na PC korzystający ze Steam mogą liczyć na doskonałą jakość grafiki, ale powinni zwracać uwagę na swój sprzęt. Większość graczy świetnie się bawi, ale niektórzy użytkownicy kart graficznych AMD doświadczyli awarii związanych ze sterownikami. Sam uruchomiłem grę na karcie AMD (AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB) i osobiście nie napotkałem żadnych awarii ani błędów uniemożliwiających rozgrywkę podczas całej sesji.

Wystarczy pamiętać o aktualizowaniu sterowników, a wszystko powinno działać bez problemów. Nintendo Switch 2 to solidny wybór, jeśli zależy wam na przenośności, choć w dużych, otwartych obszarach gra boryka się z pewnymi spadkami liczby klatek na sekundę.

Jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny, oto jak wypadają poszczególne edycje:

Wersja standardowa (69,99 $, 49,59 $ na Eneba ): To najlepszy wybór dla niemal każdego. Otrzymujesz pełną rozgrywkę trwającą ponad 40 godzin , a dodatki DLC zawsze możesz kupić osobno później.

To najlepszy wybór dla niemal każdego. Otrzymujesz rozgrywkę , a dodatki DLC zawsze możesz kupić osobno później. Edycja Deluxe (89,99 $): Ta wersja zawiera zestaw Deluxe. Otrzymujesz poboczną historię Rudy’ego, która pojawi się jesienią 2026 roku , a także kilka warstwowych zbroi i fryzur. Warto ją kupić, jeśli jesteś fanem Rudy’ego lub uwielbiasz te konkretne elementy kosmetyczne.

Ta wersja zawiera zestaw Deluxe. Otrzymujesz poboczną historię Rudy’ego, która pojawi się , a także kilka warstwowych zbroi i fryzur. Warto ją kupić, jeśli jesteś fanem Rudy’ego lub uwielbiasz te konkretne elementy kosmetyczne. Edycja Premium Deluxe (99,99 $, 92,73 $ na Eneba): Ta wersja zawiera dodatkowy pakiet elementów kosmetycznych. Poleciłbym ją tylko graczom, którzy chcą zdobyć każdy element dostępny w dniu premiery.

Czy warto kupić Monster Hunter Stories 3 w wersji Deluxe Edition, a co dopiero w wersji Edycja Premium Deluxe? Cóż, opinia społeczności jest w tej kwestii dość jednoznaczna. O ile nie jesteś zagorzałym fanem z ogromną ilością kasy do wydania (w obecnej sytuacji gospodarczej?), radziłbym po prostu zacząć od edycji standardowej.

Jeśli najnowsza gra „Monster Hunter Wilds” lub poprzednie części serii „MH Stories” są zapowiedzią tego, co nas czeka, to prawdopodobnie czeka nas sporo dodatków DLC do tej gry, ale zawsze możesz zaoszczędzić na nie później i nie ulegać syndromowi FOMO.

Zawartość po ukończeniu gry i co nas czeka dalej

Tak jak w przypadku zwykłych gier z serii MH, ta recenzja „Monster Hunter Stories 3”” nie byłaby kompletna, gdybym nie wspomniał o treściach, które można przechodzić ponownie po ukończeniu gry. Niestety dla tych z nas, którzy chcieli mieć jeszcze trochę więcej do grania po ukończeniu gry, „Monster Hunter Stories 3”” pojawiło się na rynku bez tradycyjnych trybów po zakończeniu fabuły, które wszyscy tak bardzo polubiliśmy w dwóch pierwszych częściach.

Tak, nie znajdziesz tu tułu ani ogromnej mapy dostępnej po zakończeniu fabuły. Zamiast tego, po ukończeniu historii gra przenosi cię z powrotem do momentu tuż przed walką z ostatnim bossem. Jest to nieco mniej rozbudowane niż w przypadku Stories 2 w momencie premiery i lepiej o tym wiedzieć przed rozpoczęciem rozgrywki.

Mimo to nadal masz do dyspozycji mnóstwo opcjonalnych wyzwań, które zapewnią ci zajęcie. Możesz polować na dzikie potwory, radzić sobie z inwazyjnymi zagrożeniami lub zmierzyć się z potężnymi starszymi smokami, takimi jak Ibushi i Narwa. I powiem ci, że te potyczki na poziomie 75+ to nie żarty. Większość graczy nawet nie spróbuje się z nimi zmierzyć, dopóki nie dotrą do końca głównej ścieżki fabularnej, a walki te będą wymagały naprawdę przemyślanej strategii.

Dobra wiadomość jest taka, że Capcom nie zamierza na tym poprzestać. Latem 2026 roku pojawi się bezpłatna aktualizacja „Królewskie potwory”, w ramach której po pokonaniu trudniejszej wersji finałowej bitwy niemal każdy potwór otrzyma wariant królewski.

Są to w zasadzie wyzwania wysokiego rangi, sięgające poziomu 90 i wyżej, więc na pewno przydadzą się zoptymalizowane konfiguracje genów. Jesienią 2026 roku otrzymamy również płatne DLC „Rudy's Tale”. Capcom twierdzi, że prace nad nim przebiegają szybciej niż planowano, więc być może dostaniemy je nawet wcześniej.

Recenzja gry „Monster Hunter Stories 3””: Nasza opinia o „Wypaczone odbicie”

Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Na zakończenie mojej recenzji Monster Hunter Stories 3 chcę powiedzieć, że patrząc z szerszej perspektywy, Capcom naprawdę przeszedł sam siebie. Fabuła jest bez wątpienia najlepsza z całej trylogii – twórcy zrezygnowali z typowych dla gier JRPG bzdur na rzecz historii, która faktycznie ma w sobie głębię. Dzięki wspaniałej grafice opartej na silniku RE Engine oraz niezwykle wciągającej pętli odbudowy siedlisk z łatwością traciłem poczucie czasu, po prostu majstrując przy ekosystemie gry.

Walka oparta na zasadzie „kamień, papier, nożyce” oferuje sporą głębię strategiczną (kto by pomyślał!), a lista Monstie to po prostu marzenie dla każdego, kto uwielbia kolekcjonowanie lub dopracowywanie swojej idealnej drużyny.

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Oczywiście skłamałbym, twierdząc, że nie było żadnych potknięć. W porównaniu z tym, do czego jestem przyzwyczajony, zawartość po ukończeniu gry wydaje się nieco uboga, a obowiązkowe miejsce w drużynie dla Rathy nadal stanowi pewną przeszkodę w różnorodności składu.

ALE nawet pomijając te drobne zastrzeżenia, szczerze mówiąc, jest to jedna z najłatwiejszych do polecenia gier spośród tych kilku, które do tej pory recenzowałem. Krótko mówiąc, Monster Hunter Stories 3 to jedna z najlepszych gier z serii Monster Hunter i zdecydowanie jedna z czołowych gier JRPG nie tylko roku 2026 , ale także całej ostatniej dekady.

Nie ma znaczenia, czy jesteś fanem od pierwszej części, czy dopiero zaczynasz przygodę z serią – nigdy nie było lepszego momentu, by zostać Jeźdźcem. Jaki jest mój ostateczny wniosek z recenzji gry „Monster Hunter Stories 3””? Nie przegap tej gry z serii spin-off.

Zalety Wady ✅ Naprawdę poruszająca fabuła, która wywiera większe wrażenie niż w poprzednich częściach



✅ Funkcja „Odbudowa siedlisk” sprawia, że świat wydaje się interaktywny



✅ Wspaniała grafika oparta na silniku RE Engine, która jest po prostu *pocałunek szefa kuchni* prawdziwą ucztą dla oczu



✅ Mnóstwo dodatkowych funkcji poprawiających komfort gry



✅ Wyjątkowa ścieżka dźwiękowa zawierająca oryginalne motywy muzyczne potworów ❌ Sztuczna inteligencja sojuszników może być frustrująca podczas walk z bossami



❌ W późniejszej fazie gry poziom trudności gwałtownie wzrasta, a na Switchu występują spadki liczby klatek na sekundę

Często zadawane pytania