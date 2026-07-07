Recenzja gry „Heroes of Might and Magic: Olden Era” (2026) – prawdziwy powrót do dawnej formy

W tej recenzji gra „Heroes of Might and Magic: Dawna epoka”” omówiono długo oczekiwany powrót do strategii turowych, eksploracji w stylu 4X oraz taktyki fantasy, nawiązujących do złotej ery serii.

Gra „Olden Era” , opracowana przez studio Unfrozen Studio, znane z tytułu „Iratus: Władca Umarłych””, i wydana przez Hooded Horse przy udziale firmy Ubisoft jako właściciela znaku towarowego, jest pierwszą grą z głównej serii od ponad dekady. Gra trafiła do wczesnego dostępu 30 kwietnia 2026 r. na platformach Steam i Microsoft Store, wyłącznie na PC, a od pierwszego dnia była dostępna w ramach PC Game Pass w standardowej cenie około 39,99 USD .

Oparta bezpośrednio na fundamentach Heroes of Might and Magic III, ta recenzja gry Heroes of Might and Magic: Dawna epoka w ramach wczesnego dostępu pokazuje tytuł, który już teraz wydaje się dopracowany, choć wyraźnie nie jest jeszcze ukończony.

Obecna wersja zawiera sześć frakcji, nowy system walki Focus, mechanikę miasta Law oraz pierwszy akt kampanii dostępny do rozgrywki, a także tryb potyczki, tryb wieloosobowy, tryb hotseat oraz edytor map w wersji beta.

Wstępne opinie są ogólnie pozytywne, a krytycy nazywają tę grę najlepszą odsłoną serii Heroes od dziesięcioleci. Zapraszam do lektury, w której omówię, jak się w nią gra, co działa, co jeszcze wymaga dopracowania oraz kto powinien już teraz zacząć przygodę z tą grą.

TL;DR: Recenzja gra „Heroes of Might and Magic: Dawna epoka”” – przegląd

Gatunek Turowa strategia fantasy / 4X / taktyczne bitwy na planszy heksagonalnej (kontynuacja serii HoMM3) Podstawowa rozgrywka Zacznij od bohatera i miasta w Jadame → eksploruj mapę → walcz z neutralnymi armiami i przejmuj obiekty zasobowe → buduj miasta i rekrutuj jednostki → tocz turowe bitwy na siatce heksagonalnej → korzystaj z 4 szkół magii + umiejętności Focus → wyprzedź przeciwników sterowanych przez AI, aby zdominować mapę Największa zaleta Pierwszy prawdziwy następca HoMM3 od 25 lat. Zawiera 6 odrębnych frakcji, rozbudowaną nową mechanikę Focus i Law oraz dostęp w ramach PC Game Pass od pierwszego dnia. W przeciwieństwie do większości tytułów w ramach wczesnego dostępu, edytor map, tryb hotseat i tryb wieloosobowy online są już dostępne Największa wada Gra wciąż znajduje się w fazie wczesnego dostępu: dostępny jest tylko Akt 1 kampanii, a sztuczna inteligencja bywa powolna. Nie ma jeszcze obsługi kontrolerów, tekst na Steam Deck jest zbyt mały, a balans gry wciąż wymaga wielu poprawek Jednoznaczny werdykt Ogromny sukces dla purystów HoMM3 i fanów gier strategicznych. To solidny początek w ramach wczesnego dostępu, a ponieważ gra jest dostępna w ramach PC Game Pass, subskrybenci mogą od razu zagrać i sami ją ocenić, nie wydając ani grosza Data premiery Gra jest już dostępna od 30 kwietnia 2026 r. w ramach wczesnego dostępu na Steamie oraz w Microsoft Store (Game Preview). Data premiery pełnej wersji 1.0 nie została jeszcze ogłoszona, ponieważ twórcy dopracowują grę we współpracy ze społecznością Platformy Tylko na PC (Steam, Microsoft Store, PC Game Pass w ramach Game Preview); status na Steam Deck: gra działa (niezweryfikowana) Cena Standardowo 39,99 USD, ale warto wypatrywać promocji premierowej (obecnie na Steamie gra kosztuje 29,99 USD do 14 maja). Jeśli masz subskrypcję PC Game Pass, możesz całkowicie pominąć zakup i grać za darmo Najlepsze dla Weteranów HoMM3; dawnych fanów serii Heroes, którzy pominęli HoMM 5/6/7; miłośników gier turowych; zwolenników strategii studia Hooded Horse; subskrybentów PC Game Pass, którzy chcą bez ryzyka przetestować wersję w ramach wczesnego dostępu

Ta recenzja gry „HoMM: Olden Era” pokazuje , że tytuł ten już teraz trafia w sedno tego, co czyniło tę serię wyjątkową, nawet jeśli nie osiągnął jeszcze pełnego potencjału. Klasyczna pętla rozgrywki pozostała nienaruszona – eksploracja mapy, zdobywanie zasobów, budowa miasta oraz wygrywanie decydujących bitew na siatce heksagonalnej, gdzie pozycjonowanie i wyczucie czasu mają większe znaczenie niż suche liczby.

To, co od razu rzuca się w oczy, to naturalność rozgrywki. Fundamenty HoMM3 są solidne jak skała, ale nowe mechaniki „Focus” i „Law” dodają tak potrzebnej głębi zarówno do walki, jak i do budowania miasta. Dzięki sześciu odrębnym frakcjom i już dostępnemu edytorowi map gra gwarantuje wysoką powtarzalność.

Jeśli chcesz zacząć grać już teraz, najprostszym rozwiązaniem jest zakup klucza Steam do gry „Heroes of Might and Magic: Dawna epoka”” na platformie Eneba, natomiast gracze dbający o budżet mogą wypróbować ją za pośrednictwem serwisu PC Game Pass.

Pamiętaj jednak, że gra wciąż znajduje się w fazie wczesnego dostępu, z krótką kampanią, powolnym tempem działania sztucznej inteligencji i brakującymi funkcjami ułatwiającymi rozgrywkę. Jest to więc pewny powrót, ale wciąż w trakcie rozwoju.

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Powrót do Jadame: prequel z 25-letnią tradycją

Gra „Heroes of Might and Magic: Dawna epoka”” przenosi gracza do Jadame – kontynentu, o którym od dawna wspominała seria, ale który do tej pory nie został zbadany. Jako pełnoprawna prequelowa część serii HoMM, opowiada ona zupełnie nową historię, zamiast powracać do znanych już wątków.

Pierwszy akt kampanii śledzi losy Gunnara, władcy minotaurów z gry „Heroes of Might & Magic III” HD”, który bada tajemniczy wieczny ogień rozprzestrzeniający się po krainie i doprowadzający mieszkańców do szaleństwa. Wraz ze swoją królową, potężnym smokiem, Gunnar przemierza ręcznie zaprojektowane misje, stworzone po to, by sprawdzić twoje umiejętności taktyczne.

W swej istocie jest to turowa gra strategiczna osadzona w świecie fantasy, oparta na klasycznej pętli eksploracji i kontroli zasobów. Poruszasz się po mapie, dysponując ograniczoną liczbą punktów, przejmujesz kluczowe kopalnie i bierzesz udział w bitwach toczących się na siatce heksagonalnej, gdzie o wszystkim decyduje pozycjonowanie i wyczucie czasu.

Nie jest to strategia czasu rzeczywistego, jak „Age of Empires”, ani gra wielkiej strategii, jak „Crusader Kings III”; zamiast tego gra ta zdecydowanie wpisuje się w tradycję serii „HoMM3”.

Studio Unfrozen w znacznym stopniu czerpie z tej spuścizny, wykorzystując HoMM3 jako podstawę mechaniki, podczas gdy skład frakcji odzwierciedla różnorodną energię gry „Heroes of Might & Magic II: Gold””, równoważąc kultowe elementy z nowymi, inspirowanymi horrorem kosmicznym tożsamościami frakcji.

Krytycy już teraz nazywają tę grę najlepszą odsłoną serii od czasu jej szczytowej popularności w 1999 roku. Wersja w ramach wczesnego dostępu jest zaskakująco bogata i zawiera sześć odrębnych frakcji z gry „Heroes of Might and Magic: Dawna epoka””: Temple, Grove, Dungeon, Necropolis, Schism oraz Hive, z których każda oferuje własny skład i synergie.

Dzięki czterem szkołom magii, trybowi hotseat oraz edytorowi map w wersji beta fundamenty gry są solidne jak skała. Jeśli darmowa wersja demonstracyjna na Steamie Cię wciągnie, najprostszym krokiem będzie zakup klucza Steam na Eneba lub subskrypcja PC Game Pass.

Czas opanować heksy: powrót klasycznej pętli rozgrywki

Charakterystycznym elementem gry Heroes of Might and Magic: Dawna epoka jest sposób, w jaki łączy ona legendarną głębię HoMM3 z nowoczesnymi oczekiwaniami wobec gier strategicznych. Każdy mecz rozpoczynasz z jednym miastem i samotnym bohaterem, wyruszając w mgłę wojny Jadame z ograniczoną liczbą punktów ruchu na turę.

Każdy krok to decyzja taktyczna: czy zabezpieczysz kopalnię złota, by napędzić swoją gospodarkę, czy też ruszysz w kierunku osady, by wzmocnić swoje szeregi? Te skarby strzegą armie neutralne, które z upływem tygodni stają się coraz silniejsze. Jeśli będziesz czekać zbyt długo, przewyższą cię liczebnością, ale jeśli zaatakujesz zbyt wcześnie, twoja kampania może zakończyć się upokarzającą porażką.

Budowanie imperiów i pokonywanie armii

Zarządzanie miastem to obszar, w którym wydasz swoje ciężko zarobione zasoby, takie jak złoto i rtęć, na ulepszanie kwatery głównej swojej frakcji. Wyjątkowym dodatkiem jest system praw, który wprowadza warstwę przemyślanej strategii wykraczającej poza klasyczny schemat. Inwestując w konkretne prawa, możesz dostosować swoje królestwo pod kątem wzrostu gospodarczego lub potęgi militarnej, dzięki czemu każda tura ma znaczenie.

Kiedy stal zderza się z kością, gra przenosi się na kultowe pola bitewne o siatce heksagonalnej, gdzie kluczowe znaczenie mają stosy jednostek, pozycjonowanie i synergia. Wyjątkową innowacją jest system „Focus”, pozwalający jednostkom gromadzić zasoby w celu aktywowania umiejętności, jak na przykład „Graverobber” przywołujący posiłki w trakcie walki.

Gra zapewnia idealną równowagę między klasycznymi grupami jednostek z serii HoMM a eksperymentalnym podejściem opartym na bohaterach, znanym z gry „Heroes of Might & Magic IV – Edycja Kompletna””. W połączeniu z czterema szkołami magii nawet skromny szkielet może stać się bogiem pola bitwy przy odpowiednim wsparciu.

Sześć frakcji Jadame

Każda z sześciu frakcji dostępnych w dniu premiery oferuje odrębną tożsamość taktyczną, która odzwierciedla najważniejsze elementy serii:

Świątynia : Opancerzeni rycerze i szlachetne gryfy, które wyróżniają się w obronie dzięki niszczycielskim szarżom i wielokrotnym kontratakom.

: Opancerzeni rycerze i szlachetne gryfy, które wyróżniają się w obronie dzięki niszczycielskim szarżom i wielokrotnym kontratakom. Gaj : Duchy żywiołów skupione na potężnych synergiach magicznych związanych z naturą.

: Duchy żywiołów skupione na potężnych synergiach magicznych związanych z naturą. Loch : Agresywna siedziba smoków, hydr i minotaurów; ta frakcja odgrywa główną rolę w pierwszym akcie kampanii.

: Agresywna siedziba smoków, hydr i minotaurów; ta frakcja odgrywa główną rolę w pierwszym akcie kampanii. Nekropolia : Legiony nieumarłych, takich jak wampiry i lisze, które wysysają życie, by w bitwach osiągać efekt „kuli śnieżnej”, wskrzeszając poległych wojowników jako szkielety.

: Legiony nieumarłych, takich jak wampiry i lisze, które wysysają życie, by w bitwach osiągać efekt „kuli śnieżnej”, wskrzeszając poległych wojowników jako szkielety. Schism : Nowa frakcja z gatunku horroru kosmicznego, złożona z nadprzyrodzonych potworów.

: Nowa frakcja z gatunku horroru kosmicznego, złożona z nadprzyrodzonych potworów. Hive: Szósta frakcja, specjalizująca się w mechanice „Roju” opartej na owadach oraz szybkiej ekspansji na polu bitwy.

Rzeczywistość w ramach wczesnego dostępu

Chociaż system walki jest niezwykle dopracowany, należy pamiętać, że gra została wydana w ramach wczesnego dostępu. Sztuczna inteligencja może czasami potrzebować kilku miesięcy w grze, aby stać się prawdziwym zagrożeniem, a Unfrozen Studio wciąż dopracowuje balans rozgrywki.

Mała uwaga – jeśli planujesz grać w Heroes of Might and Magic: Dawna epoka na Steam Deck, przygotuj się na drobne utrudnienia. Chociaż gra działa płynnie przy 40–60 klatkach na sekundę, brak natywnej obsługi kontrolerów oznacza, że będziesz musiał polegać na trackpadach, a mała skala tekstu może stanowić wyzwanie dla niektórych graczy.

Pomimo tych początkowych niedogodności, podstawowa rozgrywka jest prawdopodobnie najlepsza, jaką ta seria miała do zaoferowania od dwudziestu lat. Niezależnie od tego, czy korzystasz z edytora map, by tworzyć wyzwania, czy też bierzesz udział w trybie wieloosobowym typu „hotseat”, magia „jeszcze tylko jednej tury” powróciła w pełnej krasie.

Najpierw strategia, potem fabuła: żywe płótno

Szczerze mówiąc, „Heroes of Might and Magic: Dawna epoka”” to przede wszystkim gra strategiczna, a dopiero potem doświadczenie fabularne. Chociaż kampania oferuje spójną fabułę i wysoką jakość wykonania, to nie jest to „Baldur's Gate 3”.

Gracze poszukujący fabuły fantasy na poziomie powieści powinni dostosować swoje oczekiwania, ponieważ historia w tej grze służy przede wszystkim jako motor napędzający akcję toczącą się na siatce heksagonalnej. Zamiast linearnej ścieżki, świat gry wyróżnia się dzięki nieliniowej eksploracji.

Mapy kampanii działają jak wielkoskalowe łamigłówki, w których fabuła rozwija się poprzez wskazówki zawarte w otoczeniu oraz strategiczne wybory dotyczące tego, które terytorium wyzwolić w pierwszej kolejności. Ta struktura stanowi bezpośrednie nawiązanie do mechaniki kampanii w grze Heroes of Might and Magic III: Kompletna edycja, gdzie postępy na mapie dyktują rytm fabuły.

Chociaż krytycy, tacy jak Steam Deck HQ, chwalą „wspaniałą grafikę i udźwiękowienie” w częściowo animowanych przerywnikach filmowych, to w ramach wczesnego dostępu nie ma udźwiękowienia podczas rzeczywistych misji.

Nowa dusza dla starożytnych krain

Atmosfera gry nawiązuje do żywego, ręcznie malowanego uroku znanego z gry „Heroes of Might & Magic II: Gold””, co nadaje każdej frakcji w „Heroes of Might and Magic: Dawna epoka”” odrębną tożsamość kulturową, a nie tylko zestaw statystyk.

Taka oprawa graficzna jest świadomym wyborem; odchodzi od typowej, surowej grafiki 3D ostatnich lat na rzecz żywego wyglądu przypominającego „ruchomą ilustrację”.

Frakcje Temple i Grove idealnie oddają ten ciepły, nostalgiczny klimat high fantasy, podczas gdy Dungeon i Necropolis przywracają mroczny, nastrojowy klimat, którym fascynujemy się od dziesięcioleci. Prawdziwym wyróżnikiem są jednak frakcja Schism i Hive: ich estetyka kosmicznego horroru i roju owadów stanowi prawdziwy powiew świeżości dla serii.

Ten klimat przenosi się również na bohaterów, którzy pełnią rolę twojej kotwicy w tym świecie. Pomiędzy poszukiwaniem artefaktów zmieniających przebieg gry a zagłębianiem się w drzewka umiejętności, progresja w stylu RPG sprawia, że każda rozgrywka wydaje się twoją własną historią.

Chociaż wybory moralne są nadal dość powierzchowne i nie mają jeszcze większego wpływu na fabułę, moja recenzja gry „HoMM: Olden Era” potwierdza, że wszystkie elementy składające się na potężną epopeję fantasy są już na swoim miejscu.

Czy warto zagrać w Heroes of Might and Magic: Dawna epoka? Rzeczywistość i wartość w ramach wczesnego dostępu

Czy warto kupić grę „Heroes of Might and Magic: Dawna epoka””? To zależy wyłącznie od tego, na ile jesteś w stanie pogodzić się z niedoskonałościami wersji w ramach wczesnego dostępu, a na ile zależy ci na prawdziwym następcy HoMM3.

W przeciwieństwie do wielu współczesnych tytułów, „Olden Era” oferuje rzadką okazję do zakupu w przystępnej cenie – od pierwszego dnia jest dostępna w ramach PC Game Pass. Przy cenie około 10 USD miesięcznie za pośrednictwem Eneba, jeden miesiąc subskrypcji kosztuje około 25% ceny na Steamie wynoszącej 39,99 USD, co sprawia, że jest to idealna, pozbawiona ryzyka opcja dla sceptyków.

Wybór drogi do Jadame

Istnieją trzy główne sposoby, aby rozpocząć okres testowania gry Heroes of Might and Magic: Dawna epoka:

Zakup na własność na Steamie (~39,99 $): Najlepsza opcja dla zagorzałych weteranów, którzy wiedzą, że poświęcą tej grze ponad 50 godzin. Tytuł staje się Twoją własnością na stałe, otrzymasz wszystkie aktualizacje aż do premiery wersji 1.0, a dodatkowo możesz go kupić taniej, korzystając z oferty kluczy Steam na Eneba. Microsoft Store / Xbox Game Pass Ultimate (ok. 10–15 USD/miesiąc): Najmądrzejsze rozwiązanie dla graczy dbających o budżet. Otrzymujesz pełny dostęp do wersji Game Preview, dzięki czemu możesz zdecydować, czy gra Ci odpowiada, zanim zdecydujesz się na zakup stałego klucza Steam.

Pamiętaj, że tylko poziomy Game Pass Ultimate i PC Game Pass zapewniają dostęp od pierwszego dnia; subskrybenci Game Pass Essential i Premium są z tego wykluczeni. Sprawdź centrum Xbox Game Pass, aby porównać poziomy, lub kup subskrypcję za 10 USD miesięcznie za pośrednictwem serwisu Eneba.

Poczekaj na wersję 1.0: Jeśli zależy Ci na pełnej kampanii, dopracowanym interfejsie użytkownika oraz poprawkach skalowania tekstu na Steam Deck, poczekanie na pełną wersję jest rozsądną strategią, choć na razie nie ustalono jeszcze daty premiery.

Czas gry i długoterminowa wartość

Obecna wersja oferuje bogatą zawartość: pierwszy akt kampanii trwa około 5–10 godzin, a potyczki i tryb wieloosobowy mogą z łatwością zapewnić dziesiątki godzin rozgrywki.

Serwis DualShockers sugeruje, że gracze dążący do ukończenia gry w 100% mogą spędzić ponad 100 godzin na odkrywaniu edytora map i różnych konfiguracji bohaterów. Jak zauważono w recenzji gry Heroes of Might and Magic: Dawna epoka w ramach wczesnego dostępu, wartość tę zwiększa beta edytora map – narzędzie, które utrzymywało społeczność HoMM3 przy życiu przez 25 lat – oraz reputacja wydawcy Hooded Horse w zakresie regularnego wydawania aktualizacji.

Chociaż niektórzy mogą poczekać na wyprzedaż, cena w dniu premiery wynosi zaledwie około 8–12 dolarów. Dla wielu jest to niewielka cena za dołączenie do społeczności w szczytowym tygodniu premiery, aby grać w trybie wieloosobowym i udostępniać mapy.

Jeśli nadal się wahasz, rozważ zakup „Heroes of Might & Magic III” – Edycja HD” lub „Heroes of Might & Magic II: Gold”” za mniej niż 10 dolarów, aby poznać korzenie tego gatunku przed zanurzeniem się w nowej erze.

Wybór platformy: wyłączność na PC a wydajność na urządzeniach przenośnych

Zanim przejdę do szczegółów dotyczących sprzętu w tej recenzji gra „Heroes of Might and Magic: Dawna epoka””, chciałbym zaznaczyć, że w momencie premiery w ramach wczesnego dostępu gra jest dostępna wyłącznie na PC i Xbox. Fani znający „Might & Magic Heroes VII – Edycja kompletna”” zauważą, że nie ogłoszono żadnych wersji „Olden Era” na Xbox, PS5 ani Nintendo Switch.

Co więcej, systemy Mac i Linux nie są oficjalnie obsługiwane, choć użytkownicy Linuksa mogą skorzystać z obejścia dzięki kompatybilności Steam Deck z Protonem.

Jeśli grasz wyłącznie na konsoli, warto śledzić przyszłe ogłoszenia dotyczące planów rozwoju gry. W przeciwnym razie poniżej przedstawiamy, jak gra działa na dostępnym sprzęcie.

Steam (zalecana konfiguracja podstawowa)

Steam to bezsprzecznie najlepsza platforma dla większości graczy. Oferuje największą społeczność, regularne automatyczne aktualizacje oraz niezbędną synchronizację zapisów w chmurze. Istnieje również możliwość przyszłej integracji z Steam Workshop, co byłoby ogromnym atutem dla społeczności twórców map.

Jeśli planujesz zagrać w „Heroes of Might and Magic: Dawna epoka”” na Steam Deck, zalecamy wersję ze Steam ze względu na obsługę zapisywania w chmurze oraz dostęp do układów trackpada opracowanych przez społeczność, które rekompensują brak natywnej obsługi kontrolerów w tej grze.

Gra poprawnie obsługuje zarówno format 16:10, jak i ultraszeroki 21:9, a gracze korzystający ze Steam mogą nabyć Olden Era na platformie Eneba za pośrednictwem tej oferty kluczy Steam, często po cenie niższej od sugerowanej przez Steam.

Microsoft Store i PC Game Pass

Dla tych, którzy chcą uniknąć pełnej inwestycji w wysokości 39,99 USD, gra jest dostępna w Microsoft Store oraz w ramach PC Game Pass (Game Preview). Zawartość jest identyczna jak w wersji na Steamie, ale uwaga – zapisy z Microsoft Store nie synchronizują się ze Steamem.

Subskrybenci Game Pass mogą wykupić subskrypcję PC Game Pass na Eneba: przy typowej cenie wynoszącej około 10 USD miesięcznie jest to najtańszy sposób na wypróbowanie wersji w ramach wczesnego dostępu bez większego zobowiązania.

Heroes of Might and Magic: Dawna epoka – wrażenia z gry na Steam Deck

Na Steam Deck gra jest obecnie oceniana jako „Playable” (możliwa do grania), ale nie posiada statusu „Verified” (zweryfikowana). Testy wykazują przyzwoitą liczbę klatek na sekundę wynoszącą 40–60 fps na modelu z ekranem LCD przy wysokich ustawieniach graficznych, choć oddalenie widoku na mapie może spowodować spadek do poziomu 30 klatek na sekundę.

Głównymi przeszkodami są brak natywnej obsługi kontrolerów oraz brak skalowania interfejsu użytkownika, co sprawia, że tekst na 7-calowym ekranie jest dość mały. Aby uzyskać najlepsze wrażenia z gry, ogranicz liczbę klatek na sekundę do 30 fps i używaj trackpadów do sterowania kursorem.

Unfrozen prawdopodobnie doda skalowanie interfejsu użytkownika do planu rozwoju, więc kup grę już teraz, jeśli nie przeszkadza ci mrużenie oczu, lub poczekaj, jeśli 100% czytelność tekstu jest dla ciebie warunkiem koniecznym.

Inne urządzenia przenośne i wymagania

Na urządzeniach takich jak ROG Ally czy Legion Go obsługa bez trackpadów jest nieco mniej płynna, ponieważ poruszanie się po menu za pomocą kursora sterowanego drążkiem jest dość powolne.

Jeśli korzystasz z jednego z tych urządzeń, prawdopodobnie będziesz chciał podłączyć do niego mysz i klawiaturę. Dobrą wiadomością jest to, że wymagania sprzętowe są bardzo łagodne: nawet pięcioletnia karta NVIDIA GTX 1650 z łatwością sobie z tym poradzi, dzięki czemu gra pozostaje dostępna dla wszystkich, podobnie jak klasyczne tytuły z tej serii.

Recenzja: Pokonanie ducha HoMM7

Heroes of Might and Magic: Dawna epoka dokonało czegoś, co fani uważali za niemożliwe: prawdziwego powrotu do czasów świetności serii.

Ta część, wydana 11 lat po chaotycznej HoMM7, już teraz znacznie przewyższa swojego poprzednika i wreszcie zapewniła serii powrót, na który fani czekali od czasów Heroes of Might & Magic V: Plemiona Wschodu. Pierwsze opinie już teraz nazywają tę grę najlepszym wydarzeniem w historii serii od czasów legendarnego Heroes 3.

Wyniki zbiorcze i oceny społeczności

Wstępne dane wskazują na bardzo pozytywny konsensus:

Wczesny dostęp na Steamie : 91% pozytywnych opinii na podstawie ponad 3 000 recenzji użytkowników.

recenzji użytkowników. Metascore (PC): Gra zdobywa wysokie oceny we wszystkich rankingach, w tym doskonałą ocenę 90 przyznaną przez Insider Gaming .

Gra zdobywa wysokie oceny we wszystkich rankingach, w tym ocenę . Sprzedaż: W ciągu pierwszych 24 godzin sprzedano ponad 250 000 egzemplarzy.

Recenzja gra „Heroes of Might and Magic: Dawna epoka”” – werdykt krytyków

Eksperci są zgodni, że to strzał w dziesiątkę, chwaląc to, jak gra nawiązuje do tradycji Heroes of Might & Magic III, jednocześnie oddając ten nieskażony, fantastyczny urok HoMM2.

Serwisy takie jak GamesRadar+ i ComicBook.com zachwycają się taktyczną głębią nowych systemów Prawa i Koncentracji, podczas gdy DualShockers zwraca uwagę na niesamowitą ilość treści, obiecując „znacznie ponad 100 godzin” rozgrywki już od pierwszego dnia.

Oczywiście gra wciąż znajduje się w fazie wczesnego dostępu. Prima Games i Steam Deck HQ zwróciły uwagę, że kampania to dopiero Akt 1, a sztuczna inteligencja może działać nieco opieszale w grach niestandardowych. Gracze korzystający z urządzeń przenośnych odczuwają również niedogodności wynikające z braku skalowania interfejsu użytkownika oraz natywnej obsługi kontrolerów.

Mimo tych niedociągnięć premiera ta jest spełnieniem marzeń dla weteranów, którzy od dziesięcioleci czekali, aż seria odzyska tron.

Grafika i dźwięk: powrót do artystycznej stylistyki high fantasy

Heroes of Might and Magic: Dawna epoka odchodzi od surowej grafiki 3D ostatnich części, wybierając żywy styl ilustracji fantasy. Unfrozen wyraźnie czerpie inspirację z żywej, bajkowej estetyki Heroes of Might & Magic II: Gold, tworząc „cudowne miasteczka przypominające domki dla lalek”, które sprawiają wrażenie zestawów epickich figurek akcji.

W mojej recenzji gra „Heroes of Might and Magic: Dawna epoka”” stwierdziłem, że eksploracja mapy przygodowej w 2,5D jest satysfakcjonująca, a wszystkie sześć frakcji charakteryzuje się wyraźną tożsamością wizualną, a pola bitew oparte na siatce heksagonalnej zapewniają wysoką przejrzystość taktyczną.

Na szczególną uwagę zasługuje ścieżka dźwiękowa w wykonaniu orkiestry, łącząca nostalgiczne motywy ze świeżymi aranżacjami, dzięki czemu każda faza eksploracji nabiera epickiego charakteru.

Uzupełnieniem tego są szczegółowe efekty otoczenia, takie jak zmieniające się cienie Nekropolii i bujna roślinność Gaju, które sprawiają, że świat wydaje się żywy, nawet gdy akcja zatrzymuje się na chwilę, by umożliwić planowanie strategiczne.

Moja ogólna ocena gry HoMM: Olden Era – powrót, na który czekali fani

„Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Heroes of Might and Magic: Dawna epoka już teraz wydaje się najbardziej autentycznym następcą HoMM3 od ponad 25 lat. Podstawowa rozgrywka jest dopracowana, systemy Focus i Law dodają znaczącej głębi, a sześć frakcji zapewnia prawdziwą różnorodność. Nawet w fazie wczesnego dostępu gra charakteryzuje się dopracowaniem, jakiego oczekuje się od tytułu studia Hooded Horse.

Trudno nie docenić wartości tej gry. Steam to najlepsza opcja na start, natomiast PC Game Pass to najmądrzejszy i najmniej ryzykowny sposób na rozpoczęcie przygody. Gra działa na Steam Deck, ale jest nieco niedopracowana, a nie ma innej wersji na konsole.

ZALETY WADY ✅Najlepsi bohaterowie od czasów HoMM3



✅Walka skupiona na celach dodaje głębi taktycznej



✅System praw poprawia zarządzanie miastem



✅Sześć odrębnych frakcji



✅Wysokiej jakości grafika inspirowana HoMM2



✅Tryb wieloosobowy, gra na jednym komputerze oraz edytor map dostępne od premiery



✅Dostęp w Game Pass na PC od pierwszego dnia



✅Aktywny plan rozwoju od twórców



✅Dostępna wersja demo ❌Kampania w ramach wczesnego dostępu jest krótka



❌Brak obsługi kontrolerów



❌Mały tekst na Steam Deck



❌Powolne reakcje sztucznej inteligencji



❌Balans wciąż się zmienia



❌Brak wersji na konsole

Idealna dla: weteranów HoMM3, fanów gier strategicznych, użytkowników Game Pass, grup grających w trybie wieloosobowym.

weteranów HoMM3, fanów gier strategicznych, użytkowników Game Pass, grup grających w trybie wieloosobowym. Mniej idealna dla: graczy korzystających wyłącznie z konsoli, użytkowników Steam Deck wrażliwych na mały tekst oraz nowicjuszy w grach strategicznych, którzy powinni najpierw zapoznać się z zasadami w bardziej przystępnej cenowo grze Heroes of Might & Magic III – Edycja HD.

Jeśli jesteś gotowy, by ponownie zanurzyć się w świecie Jadame, zakup klucza do gry Olden Era na platformie Eneba to najlepszy sposób na zapewnienie sobie miejsca we wczesnej fazie metagry. Dla tych, którzy wciąż się wahają, centrum PC Game Pass oferuje bezpieczny punkt wejścia, pozwalający przetestować grę przed podjęciem ostatecznej decyzji.

„Olden Era” udowadnia, że ta legendarna formuła wciąż ma w sobie moc w 2026 roku. Jeśli plan działania zostanie zrealizowany zgodnie z założeniami, seria w końcu znalazła swojego prawdziwego następcę.

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