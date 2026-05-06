Recenzja gry „Clair Obscur: Expedition 33” – gra RPG w nowej odsłonie

Nasz wynik 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data wydania 24 kwietnia 2025 r. Twórca Sandfall Interactive Wydawca Kepler Interactive Platformy PC, Xbox Series X|S, PS5 (wersja testowana)

Nie do końca gra typu „pomaluj według numerów”

Clair Obscur: Expedition 33 to debiutancki tytuł francuskiego studia Sandfall Interactive, ale nie dajcie się zwieść myśleniu, że to tylko kolejna gra od początkujących twórców niezależnych: za kulisami Sandfall stoją byli deweloperzy z Ubisoftu oraz inne talenty z branży AAA, co przekłada się na wspaniałą grę RPG z własną tożsamością i charakterystycznymi cechami. Powiem wam, dlaczego nie jest zaskoczeniem, że gra jest jednym z głównych kandydatów do tytułu Gry Roku podczas tegorocznej gali Game Awards.

Clair Obscur opowiada o mieszkańcach Lumière, którzy co roku są świadkami przebudzenia tajemniczej Malarki. Ze szczytu swojego złowrogiego monolitu maluje ona liczbę. Rok później wszyscy, którzy są starsi od tej liczby, umierają, ale w równie artystyczny sposób: rozpływają się w płatki kwiatów i dym.

W przeszłości wysyłano ekspedycje, by powstrzymać Malarkę, ale wszystkie zakończyły się niepowodzeniem, więc pytanie brzmi: czy Ekspedycja 33 odniesie sukces, czy też wszyscy starsi niż 33 lata znikną jak obraz w deszczu?

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Poznajcie ekipę

Lumière i jego otoczenie czerpią inspirację z francuskiej epoki Belle Époque, trwającej od końca XIX wieku do początku XX wieku. Clair Obscur: Expedition 33 nie jest pierwszą grą, która czerpie elementy z „Pięknej Epoki” do RPG w stylu Souls (przychodzi mi na myśl Lies of P), ale jest pierwszą, która wykorzystuje ją jako podstawę głęboko ludzkiej historii, uzupełnionej o niezwykłą walkę turową.

Zanim jednak do tego przejdę, przyjrzyjmy się postaciom z Clair Obscur: Expedition 33. Podobnie jak w typowych grach RPG, będziesz mógł wybrać drużynę i od czasu do czasu ulepszać każdego z jej członków (więcej na ten temat później). Pierwszym członkiem drużyny jest Gustave, który rozpoczyna grę, spędzając dzień ze swoją byłą dziewczyną, Sophie. Jej losem jest zniknięcie, więc ich spotkanie ma słodko-gorzki charakter; pomaga to również nadać ton i podkreślić egzystencjalne lęki, które przewijają się w grze i leżą u jej podstaw.

Gustave wchodzi również w interakcję ze swoją nastoletnią przybraną siostrą, Maelle. Razem postanawiają zostać członkami Ekspedycji i wyruszają, by powstrzymać Malarkę. To właśnie w tym rozbudowanym prologu będziesz mógł wypróbować parkour i podstawowe mechaniki walki; każdy, kto ostatnio grał w RPG akcji, wie, czego się spodziewać po tej ostatniej – uniki i parowanie są na porządku dziennym.

Spotkasz też Lune (uczoną i magię), Sciel (pozornie beztroską wojowniczkę), Monoco (istotę przypominającą konstrukt, zwaną Gestralem) oraz Verso (tajemniczego nieznajomego). Jest też Renoir, starszy pan, który wydaje się odporny na moc Malarki i który może być zarówno sojusznikiem, jak i wrogiem – nie będę zdradzać, jak to się potoczy.

„Sandfall” może pochwalić się swoim budżetem, jeśli chodzi o postacie, ponieważ większość z nich jest dubbingowana przez znanych aktorów filmowych, telewizyjnych i z gier, takich jak Andy Serkis, Charlie Cox, Jennifer English i Ben Starr. Podoba mi się, że już na samym początku buduje to oczekiwania, że czeka cię coś na wyższym poziomie niż typowa gra niezależna. Jednak im dłużej grała, tym bardziej uważałam to za miecz obosieczny, ponieważ ambicje narracyjne Sandfall zaczynają się strzępić na brzegach jak stare płótno.

Szał turowych QTE

Oprócz scenerii, to właśnie w walce gra „Clair Obscur: Expedition 33” naprawdę błyszczy. Na pierwszy rzut oka jest to gra turowa, podobnie jak wiele wcześniejszych gier RPG – od serii „Final Fantasy” po „Sea of Stars”. Jednak zawiera ona silny element rytmiczny, do którego, szczerze mówiąc, trzeba się trochę przyzwyczaić. Kontrataki i sekwencje QTE pozwalają na wprowadzanie zmian w czasie rzeczywistym podczas każdej potyczki, niezależnie od tego, czy chodzi o odparcie ataku wroga, czy wystrzelenie kuli ognia.

To sprawia, że każda walka – czy to z dziwnym automatycznym strażnikiem, czy z potężną skalną bestią – staje się czymś w rodzaju połączenia strategicznego tańca charakterystycznego dla bitew w grach typu „Soulslike” z gorączkowymi, desperackimi próbami w ostatniej chwili, gdy nieudolnie próbujesz wykonać sekwencję QTE, a następnie starasz się przeprowadzić udany kontratak. Jest to trudne, ale Sandfall pozwala graczom na swobodne przełączanie się między poziomami trudności w trakcie rozgrywki: od najłatwiejszego trybu „Story” aż po „Expert”. Na potrzeby tej recenzji gry Clair Obscur: Expedition 33 grałem głównie w trybie „Expeditioner”, czyli domyślnym ustawieniu, sporadycznie przełączając się na tryb „Story”.

Fani optymalizacji postaci w grach takich jak „Diablo IV” i podobnych będą zadowoleni, ponieważ postacie ekspedycyjne można ulepszać za pomocą Pictos (umiejętności postaci), unikalnych atrybutów oraz Luminas (są to pasywne umiejętności Pictos, które może wyposażyć dowolna postać, nawet jeśli inna postać ma już te Pictos wyposażone).

Całkowicie możliwe jest stworzenie potężnych postaci, które mogą zadawać ogromne obrażenia jednym uderzeniem, choć trzeba będzie sporo eksperymentować i uważać na umiejętności, które wiążą się z pewnymi kompromisami – na przykład pozwalają zadawać większe obrażenia, ale jednocześnie narażają na większe straty.

Światło i ciemność

Jeśli jesteś podobny do mnie, pewnie zastanawiasz się, co oznacza Clair Obscur. Jak można się spodziewać, jest to francuskie wyrażenie oznaczające „światło-ciemność” i nawiązuje do terminu artystycznego znanego lepiej jako chiaroscuro. Chodzi o silny kontrast między światłem a cieniem, który – oprócz ładnego nawiązania do głównej fabuły Paintress – służy również pokazaniu, jak sama gra stanowi mieszankę dobra i zła.

Najpierw zalety: ponura, ale piękna sceneria, bogato szczegółowa mapa świata, która sprawia wrażenie ręcznie wykonanej dioramy, oraz wszechogarniający fatalizm świata – wszystko to wydaje się autentyczne i naprawdę się wyróżnia. Walka wymaga trochę czasu, by się do niej przyzwyczaić, ale kiedy już się w nią wciągniesz, to o rany, naprawdę daje kopa. Na szczęście można też powtórzyć nieudaną bitwę. Warto też wspomnieć o odpowiednio epickiej ścieżce dźwiękowej autorstwa Loriena Testarda i Alice Duport-Percier.

A teraz minusy: animacje twarzy mają czasami nieco odpychający, robotyczny charakter, przez co miałem wrażenie, że oglądam skomplikowane lalki. Jest też kilka, szczerze mówiąc, fatalnych fragmentów platformowych, które z radością wyrzuciłbym w kosmos, by nigdy więcej ich nie oglądać. Fabuła, choć dobrze napisana i naprawdę poruszająca, od czasu do czasu przybiera kilka ostrych zwrotów akcji, które nie wydają się uzasadnione.

Nasza ocena gry „Clair Obscur: Expedition 33”

Najlepsze obrazy powstają najpierw jako szkic, a dopiero potem każde delikatne pociągnięcie pędzla stopniowo dodaje kolejne warstwy szczegółów. Wyniki gry „Clair Obscur: Expedition 33” na Metacritic ogólnie uznają tę grę za arcydzieło, więc nie powinno dziwić, że moja recenzja „Clair Obscur” dołącza do tego grona… z kilkoma zastrzeżeniami.

Gracze przyzwyczajeni do otwartych światów i przeplatających się map najlepszych gier typu Soulslike i Metroidvania mogą być rozczarowani linearnością „Clair Obscur” oraz sporadycznie mało interesującym układem lochów, ale te niedociągnięcia są rekompensowane przez surrealistyczne widoki, takie jak zniekształcona Wieża Eiffla wciągnięta w wir, oraz postacie, na których naprawdę ci zależy.

System walki to powiew świeżości (choć trzeba się do niego trochę przyzwyczaić), a drzewka umiejętności są rozbudowane i zachęcają do tworzenia kreatywnych konfiguracji postaci. Chociaż fabuła momentami grozi wymknięciem się spod kontroli, udaje jej się zachować jasną linię narracyjną, która z wyczuciem porusza temat żałoby i rozpaczy, dodając do tego odrobinę nadziei.

Możesz zapoznać się z listą zwycięzców The Game Awards 2025, aby sprawdzić, jak ten wyjątkowy tytuł wypadł na tle konkurencji.

Recenzja gry „Clair Obscur: Expedition 33”

C'est magnifique!

Debiutancka gra studia Sandfall Interactive to przemyślana, przepiękna gra RPG z nietypowym systemem walki i sugestywnym światem. Chociaż ambicje studia czasami nieco nadwyrężają ramy gry, to jednak zalet jest znacznie więcej niż wad. W końcu najlepsze dzieła sztuki w równym stopniu wykorzystują światło i cień.