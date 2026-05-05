Recenzja gry „Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties”: odważny i budzący kontrowersje remake

Niniejsza recenzja g ier „Yakuza Kiwami 3” i „Dark Ties” odzwierciedla moje wrażenia z pełnego przejścia obu kampanii, a także aktualnie dostępne informacje o premierze, opinie krytyków oraz ogólny nastrój społeczności graczy.

Sam będąc wielkim fanem serii Yakuza (a Yakuza 0 to jedna z moich ulubionych gier wszech czasów), spędziłem sporo czasu z Yakuza Kiwami 3 i Dark Ties i od razu widzę, dlaczego opinie na temat tej gry są tak podzielone. Ta pozycja jest jedną z najczęściej komentowanych w serii od lat, choć nie zawsze z tych samych powodów .

Wydany 12 lutego 2026 r. pakiet zawiera pełny remake gry „Yakuza 3” wraz z zupełnie nową kampanią prequelową zatytułowaną „Dark Ties”. Na papierze brzmi to jak pewny sukces. W praktyce okazuje się to jednak nieco bardziej… skomplikowane.

Ogólnie rzecz biorąc, jest tu wiele momentów, które naprawdę zrobiły na mnie wrażenie. Walka jest o wiele lepsza niż w oryginalnej wersji, a niektóre z spokojniejszych, skupionych na postaciach fragmentów poruszają tak mocno, jak to zwykle bywa w tej serii. Z drugiej strony niektóre decyzje sprawiły, że się zawahałem, zwłaszcza jeśli chodzi o zmiany w fabule i brakującą zawartość.

Ten kontrast stanowi sedno całej rozgrywki. Niektórzy gracze będą zachwyceni nowoczesnymi ulepszeniami i dodaną kampanią, podczas gdy inni skupią się na tym, co zostało zmienione lub usunięte (i słusznie).

Zamiast więc od razu próbować wydać jednoznaczny werdykt, postaram się przedstawić wszystko tak jasno, jak to tylko możliwe. Co zawiera zestaw, jak działa każda część, co zmieniło się w stosunku do oryginału oraz skąd właściwie biorą się kontrowersje związane z tym tytułem.

Na koniec przedstawię wam rzetelny obraz sytuacji, czy warto już teraz sięgnąć po „Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties”, czy też lepiej poczekać.

Recenzja Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Czym właściwie jest ta gra?

Zanim zagłębię się w tę recenzję Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties i omówię wszystko, co ta gra ma do zaoferowania – tak jak robię to w innych recenzjach – pozwólcie, że najpierw wyjaśnię największe nieporozumienie. Nie jest to jedna gra z podtytułem. Są to dwie oddzielne kampanie połączone w jeden pakiet (stąd znak „&”).

Yakuza Kiwami 3 to pełny remake tytułu z 2009 roku na PlayStation 3 i nie jest to zwykłe odświeżenie. Gra działa na silniku Dragon Engine, co oznacza ulepszoną grafikę, nowe przerywniki filmowe, rozbudowane aktywności oraz całkowicie przerobiony system walki. Fabuła podąża tą samą główną ścieżką, choć sposób jej rozwoju uległ zmianie w kilku kluczowych obszarach.

Jest też „Dark Ties”. To samodzielna kampania będąca prequelem, skupiająca się na Yoshitace Mine, głównym antagonistą z gry „Yakuza 3”. Zaczęło się od skromnego pomysłu, który przerodził się w pełną, grywalną historię po tym, jak fani zaczęli domagać się więcej treści związanych z postacią Mine’a.

Mimo że ak cja „Dark Ties” rozgrywa się wcześniej w chronologii serii „Yakuza”, muszę zaznaczyć w mojej recenzji „Yakuza Kiwami 3” i „Dark Ties”, że zdecydowanie zalecam najpierw zagrać w „Kiwami 3”. Prequel otwarcie nawiązuje do kluczowych momentów fabularnych z głównej kampanii, więc rozpoczęcie go zbyt wcześnie zepsuje kluczowe zwroty akcji.

Będziesz przełączać się między dwoma bardzo różnymi bohaterami. Kazuma Kiryu prowadzi główną fabułę na Okinawie i w Tokio, podczas gdy kampania Mine skupia się na Kamurocho. Ten kontrast sprawdza się dobrze, zwłaszcza gdy zaczynasz dostrzegać, jak bardzo różnią się ich perspektywy – podobnie jak w grze „Yakuza 0” z Kiryu i Majimą.

Gry „Yakuza Kiwami 3” i „Dark Ties” pojawiły się na PS5, PS4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 oraz na PC za pośrednictwem platformy Steam i innych zewnętrznych sprzedawców, oferując wygodny sposób na dostęp do gry bez konieczności płacenia pełnej ceny sklepowej.

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Rozgrywka i walka w Yakuza Kiwami 3: największy plus tego pakietu

Tak jak w przypadku niemal każdej współczesnej gry z serii Yakuza, a właściwie każdej gry studia Ryu Ga Gotoku, walka jest tym, co najłatwiej polecić. Jeśli słyszałeś, jak ludzie żartowali, że oryginalna Yakuza 3 to „Blockuza”, to ta reputacja już nie ma zastosowania.

Przeciwnicy nie spędzają większości walki na bronieniu się przed twoimi atakami. Walki toczą się szybciej, ciosy trafiają pewniej, a ogólne tempo jest bliższe współczesnym częściom serii.

Kiryu ma dwa główne style walki. „Dragon of Dojima: Kiwami” to ten, przy którym pozostanie większość graczy. Jest szybki, agresywny i oferuje mnóstwo opcji kombinacji ciosów. Wracłem do niego wielokrotnie przed napisaniem tej recenzji gier „Yakuza Kiwami 3” i „Dark Ties”, a także po wypróbowaniu wszystkich pozostałych stylów – głównie dlatego, że płynne połączenie kombinacji ciosów z finisherem po prostu świetnie się sprawdza.

Styl Ryukyu to nowość. Skupia się on na broni inspirowanej sztukami walki z Okinawy. Gracz przełącza się między narzędziami, takimi jak włócznie i nunchaku, z których każde ma własny zestaw ruchów. Mechanika parowania działa świetnie, gdy tylko opanuje się odpowiednie wyczucie czasu.

Na początku zdarzyło mi się, że sparowałem szarżującego wroga tarczą i natychmiast wykonałem potężny cios – wydawało mi się to niemal zbyt łatwe. I w tym właśnie tkwi problem. Gdy już to opanujesz, może to nieco osłabić wyzwanie.

Rada od profesjonalisty Nie ignoruj drzewka umiejętności Ryukyu! Oczywiście styl Smoka z Dojimy to niezawodny wszechstronny wybór, ale wczesne inwestowanie w ulepszenia parowania w drzewku Ryukyu jest ważne, jeśli chcesz poradzić sobie z nowymi bossami chronionymi Aurą, których spotkasz w dalszej części gry.

Kolejną rzeczą, na którą chcę zwrócić uwagę w mojej recenzji gier „Yakuza Kiwami 3” i „Dark Ties”, jest to, że perfekcyjne uniki stanowią istotną część walki. Wykonanie takiego uniku spowalnia akcję na tyle, by umożliwić czyste kontrataki. W danej chwili daje to ogromną satysfakcję, choć zauważyłem, że walki mogą stać się przewidywalne, gdy zbytnio się na tym polegasz.

Walki z bossami wprowadzają system aury, który zmienia sposób podejścia do niektórych starć. Niektórzy bossowie pochłaniają obrażenia, chyba że gracz obejdzie ich mechanikę.

Kiedy przygotowywałem się do napisania tej recenzji gry „Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties”, natrafiłem na jedną walkę, w której atakowałem w zwykły sposób i ledwo robiłem postępy. Potem zmieniłem taktykę i nagle pasek zdrowia bossa zaczął gwałtownie się kurczyć. To działa, ale może wydawać się nieco niekonsekwentne.

Szybko zauważyłem zmniejszoną liczbę akcji Heat. Jest ich mniej w porównaniu z oryginałem, a powtórki pojawiają się szybciej, niż można by się spodziewać. Już po kilku godzinach potrafiłem przewidzieć, która animacja zaraz się uruchomi.

Kolejną rzeczą, którą muszę podkreślić w mojej recenzji gier „Yakuza Kiwami 3” i „Dark Ties”, jest to, że ogólne wrażenia z walki wydają się być znacznym ulepszeniem. Walka jest płynniejsza, bardziej responsywna i znacznie przyjemniejsza podczas długich sesji.

W moim przypadku walka przypadła mi do gustu niemal od razu. Z drugiej strony to właśnie zawartość poboczna wymagała nieco więcej czasu, by w pełni ją docenić. W grze z serii Yakuza? Wiem, że to zaskakujące.

Życie w Morning Glory i zawartość poboczna: serce Kiwami 3

Wątek sierocińca Morning Glory został przerobiony na odrębną kampanię poboczną zatytułowaną „Życie w Morning Glory”. W oryginalnej grze ta część stanowiła część głównej fabuły.

Ta zmiana wywołała mieszane opinie wśród graczy oraz w recenzjach gry „Yakuza Kiwami 3”. Niektórzy uważają, że kampania ta osłabia emocjonalny wydźwięk głównej fabuły. Inni doceniają tempo rozgrywki, ponieważ historia nie zatrzymuje się już na długie okresy.

Osobiście bardzo podobała mi się ta zmiana. Zadania wydają się proste na papierze, ale dodają grze mnóstwo charakteru. W jednej chwili pomagałem dziecku w odrabianiu lekcji, a w następnej goniłem za robakami, jakby to była najważniejsza rzecz na świecie. Brzmi to banalnie, ale te chwile naprawdę zapadają w pamięć.

Gotowanie posiłków czy pielęgnacja ogrodu nie są skomplikowane, ale tworzą rytm, który spowalnia wszystko, podobnie jak w przyjemnej, kameralnej grze. Po długiej serii walk powrót do Morning Glory był naprawdę odświeżający.

Wszystkie te zadania podnoszą „poziom taty” Kiryu, co odblokowuje więcej interakcji i momentów fabularnych. Niektóre rozmowy naprawdę zaskoczyły mnie tym, jak autentyczne się wydawały. Reżyser Ryosuke Horii nazwał tę zawartość niezbędną i rozumiem dlaczego. Daje ona Kiryu przestrzeń, by po prostu istnieć poza typowymi, pełnymi konfliktów wybrykami Yakuzy, w które się angażuje.

Pojawił się też nowy tryb o nazwie „Zły chłopiec-smok””. Wrzuca on Kiryu w wielkie starcia, w których dowodzi on grupą walczącą przeciwko rywalizującym gangom. Na początku panuje tam zabawny chaos, przypominający świetną bijatykę, ale z elementem zarządzania drużyną.

W jednej z potyczek zupełnie straciłem orientację w tym, co się dzieje, i skupiłem się wyłącznie na oczyszczaniu przestrzeni wokół siebie. Chciałbym szczególnie podkreślić w mojej recenzji gry „Yakuza Kiwami 3”, że po kilku rundach rozgrywka zaczyna wydawać się nieco monotonna.

Emulacja Game Gear to kolejny fajny dodatek. W grze można zagrać w klasyczne tytuły SEGA, w tym „Sonic Chaos” i „Streets of Rage””. Spędziłem na tym więcej czasu, niż się spodziewałem, głównie z ciekawości, a nie z nostalgii, bo te gry wyszły na długo przed moimi czasami (mimo to dobrze się bawiłem, będąc w nie kiepskim).

W przypadku pobocznych wątków sprawy stają się… nieco skomplikowane. Oryginalna gra miała ich znacznie ponad 100, podczas gdy ta wersja zawiera około 31, łącząc powracające i nowe. Brakuje kilku ulubionych przez fanów wątków, a nowe poboczne historie często mają prostszą strukturę. Różnicę naprawdę można odczuć, jeśli grało się w oryginał, ponieważ niektóre kończą się szybciej niż można by się spodziewać.

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Recenzja Dark Ties: Ta historia jest warta poświęcenia czasu (z pewnymi zastrzeżeniami)

Jak wspomniałem wcześniej w mojej recenzji Yakuza Kiwami 3 i Dark Ties, polecam zagrać w Dark Ties dopiero po ukończeniu Kiwami 3. Jest to w pełni grywalna kampania, do której można uzyskać dostęp z menu głównego.

„Dark Ties” nie jest niewielkim trybem dodatkowym, lecz oferuje własną fabułę i postępy w grze. Przejście głównej fabuły zajmuje około 3–6 godzin; gracze dążący do kompletności mogą wydłużyć rozgrywkę do 15, a nawet 20 godzin.

Fabuła opowiada o Mine’u w 2007 roku, po tym jak jego interesy legły w gruzach z powodu zdrady. Błąka się po Kamurocho i zafascynuje go lojalność, jaką dostrzega w świecie yakuzy. To zbliża go do Tsuyoshiego Kandy, który staje się jego przepustką do tego świata.

W tej recenzji gry „Yakuza: Dark Ties” muszę zwrócić uwagę na to, jak dużo czasu spędzisz w głowie Mine’a. Jego wewnętrzny monolog pozwala dobrze zrozumieć, jak myśli i dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej. Są momenty, w których obserwuje ludzi z daleka, niemal ich analizując, co wzbogaca jego postać.

Myślę, że jego związek z Daigo Dojimą dodaje kolejną warstwę, którą docenią zarówno starzy, jak i nowi fani serii. Zwłaszcza że niektóre z ich scen są równie osobiste i poruszające, jak to tylko możliwe w typowej, najlepszej opowieści o yakuzie.

Rada od profesjonalisty Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z serią, nie musisz grać w oryginalną „Yakuza 3”, jej remaster ani żadną inną część, aby cieszyć się „Kiwami 3” i „Dark Ties”, ponieważ gra zawiera szczegółowy system podsumowań, który pozwoli ci nadrobić zaległości. To powiedziawszy, zagranie najpierw w „Yakuza 0”, „Kiwami” i „Kiwami 2” sprawi, że historia Kiryu wywrze na tobie znacznie większe wrażenie.

W porównaniu z „główną” kampanią w Kiwami 3 walka tutaj znacznie się zmienia. Mine stosuje styl shoot-boxingu, który kładzie nacisk na szybkość i podtrzymywanie przeciwników w powietrzu – w stylu Kazuya Mishima. Podczas jednej z walk w tłumie udało mi się utrzymać przeciwników w powietrzu dłużej niż się spodziewałem, co sprawiło, że była to jedna z najbardziej satysfakcjonujących potyczek w grze.

Tryb „Jego mroczne przebudzenie” sprawia, że walki stają się bardziej agresywne, co całkiem dobrze pasuje do osobowości Mine’a jako Kirina. Wyraźnie zmienia to charakter walki i w niektórych sytuacjach gra jako Mine sprawiała mi większą przyjemność niż jako Kiryu. Jego zestaw ruchów wydawał się ogólnie szybszy i bardziej dynamiczny.

Dodatkowe treści obejmują tryby „Kanda: Ograniczanie szkód” i „Hell’s Arena”. Tryby te zapewniają różnorodność, ale założenia niektórych misji mogą budzić pewien dyskomfort, w zależności od tego, jak interpretuje się zaangażowane w nie postacie.

Ogólnie rzecz biorąc, fabuła jest stosunkowo bezpieczna, wypełniając luki z oryginalnej gry bez zbytniego posuwania się w nowym kierunku. Szczególnie zakończenie wywołało mieszane reakcje w recenzjach „Yakuza: Dark Ties”, które można znaleźć w Internecie. ALE dla mnie ta kampania okazuje się jedną z ciekawszych części całego pakietu.

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Yakuza Kiwami 3 i Dark Ties: ocena na Metacritic i reakcje krytyków

Oprócz mojej własnej recenzji Yakuza Kiwami 3 i Dark Ties, opinie na temat tej gry są bardzo zróżnicowane, co staje się oczywiste po zapoznaniu się z ocenami.

W serwisie Metacritic wersje na Nintendo Switch 2 i Xbox Series X/S mają odpowiednio 79 i 77 punktów, a w chwili pisania tego tekstu obie są oznaczone jako „Ogólnie pozytywne”. Wersja na PS5 ma 74 punkty, a wersja na PC – 73, co plasuje je w kategorii „Mieszane” lub „Średnie”.

Serwis OpenCritic podaje średnią ocen gier „Yakuza Kiwami 3” i „Dark Ties” na poziomie około 70 punktów, przy czym około 63–65% krytyków poleca te tytuły.

Jednak oceny użytkowników pokazują zupełnie inny obraz sytuacji. Wersja na PS5 ma ocenę około 6,2, co wskazuje na wyraźną rozbieżność między opiniami krytyków a graczy:

Platforma Ocena Metacritic Ocena Nintendo Switch 2 77/100 Ogólnie pozytywne Xbox Series X/S 79/100 Ogólnie pozytywne PS5 74/100 „Mieszane lub przeciętne” PC 73/100 „Mieszane lub przeciętne” OpenCritic 74/100 średnia 63% krytyków poleca Ocena użytkowników (PS5) 6,2/10 Oceny mieszane lub przeciętne, ale znacznie niższe niż oceny krytyków

Przeglądając poszczególne recenzje gier „Yakuza Kiwami 3” i „Dark Ties”, zauważyłem wyraźną tendencję. Krytycy, którzy podchodzili do gry jako do samodzielnego tytułu, często oceniali ją na około 7 lub 8 na 10, podczas gdy ci, którzy porównywali ją z oryginalną wersją lub remasterem, przyznawali jej znacznie niższe oceny.

Rozbieżność między ocenami poszczególnych serwisów jest niezwykle duża. Niektóre oceny spadają aż do 20 na 100, podczas gdy inne sięgają 90. Taki rozrzut jest w rzeczywistości rzadkością, nawet w przypadku tytułów budzących kontrowersje.

Ta gra okazała się jedną z najgorzej ocenianych części głównej serii „Yakuza”. Tymczasem, mimo że nie dorównuje niektórym z najlepszych gier z serii „Yakuza”, zarówno oryginalna „Yakuza 3”, jak i jej zremasterowana wersja uzyskały średnio wyższe oceny.

Wyjaśnienie kontrowersji związanych z fabułą „Kiwami 3”

Kontrowersje wokół tej premiery wynikają z dwóch głównych kwestii – decyzji dotyczących obsady oraz zmian w fabule.

W rolę Goh Hamazakiego obsadzono aktora Teruyuki Kagawę. W 2022 roku przyznał się on do niewłaściwego zachowania, co wywołało negatywne reakcje części społeczności. Petycja wzywająca do usunięcia go z obsady zebrała około 10 000 podpisów.

Reżyser Ryosuke Horii publicznie odniósł się do tej decyzji, stwierdzając, że obsada pasuje do postaci. Firma SEGA postanowiła nie komentować sprawy dalej. Wywołało to pytania dotyczące spójności. W poprzednim przypadku inny aktor z serii został stosunkowo szybko zastąpiony po problemach prawnych.

Zmiany w fabule wywołały równie ożywioną dyskusję. W oryginalnej grze historia Mine kończy się w bardzo konkretny sposób (bez spoilerów). Tutaj ten finał został zmieniony, co wywołuje efekt domina w kolejnych częściach serii. Gra sugeruje również nowy kierunek rozwoju serii, wskazując, że przyszłe remake'i mogą podążać inną linią czasową, zamiast ściśle trzymać się oryginałów.

Ponieważ publikuję recenzję gry „Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties”, muszę zaznaczyć, że rozumiem obie strony. Niektórzy gracze są zainteresowani nowym kierunkiem. Inni uważają, że osłabia to kluczowe emocjonalne momenty z oryginalnej historii.

Szczerze mówiąc? Ja skłaniam się nieco bardziej ku stronie „szacunku dla materiału źródłowego” (w końcu jestem fanem Yakuzy starej daty), ale żadna z tych reakcji nie wydaje mi się nieuzasadniona. Tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, jak bardzo cenisz sobie wierność oryginalnej narracji.

Recenzja gier „Yakuza Kiwami 3” i „Dark Ties”: jak dobrze działają na różnych platformach?

Dla tych z Was, którzy chcą porównać wersje „Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties” na Nintendo Switch 2 i Xbox Series X, oto jak wypadają one – wraz z wersjami na PS5 i PC – pod względem wydajności i ogólnych wrażeń:

Nintendo Switch 2: Działa z prędkością 30 klatek na sekundę zarówno w trybie stacjonarnym, jak i przenośnym. Rozdzielczość skaluje się dynamicznie, co oznacza, że obraz może wydawać się mniej ostry podczas walki lub w scenach z dużą liczbą postaci.

Podczas recenzowania gier „Yakuza Kiwami 3” i „Dark Ties” zauważyłem to zwłaszcza podczas większych walk, kiedy szczegóły nieco się rozmywają. Mimo to konsola działa wystarczająco stabilnie, by wytrzymać długie sesje, a tryb przenośny to duży plus pod względem mobilności.

Xbox Series X/S: Oferuje wyższą rozdzielczość i płynniejszą rozgrywkę w porównaniu z Switch 2. Wczesne problemy z kolorami i HDR zostały naprawione w aktualizacji po premierze.

Rozgrywka na Xboxie wydaje się bardziej płynna, zwłaszcza podczas walk z bossami, gdzie wyraźny obraz jest bardzo pomocny.

PC (Steam): Wydajność zależy od konfiguracji sprzętowej. Karta graficzna średniej klasy bez problemu radzi sobie z rozdzielczościami 1080p i 1440p, natomiast mocniejsze karty mogą zapewnić wyższą liczbę klatek na sekundę.

Funkcje takie jak DLSS i FSR pomagają ustabilizować wydajność. Podczas rozgrywki w Yakuza Kiwami 3 i Dark Ties nie napotkałem poważnych problemów, choć podczas przejść pojawiały się sporadyczne zacięcia.

PS5: Powszechnie uznawana za doskonałą wersję tego remake’u, wersja na PS5 oferuje natywną rozdzielczość 4K przy stałej częstotliwości odświeżania 60 klatek na sekundę.

Dzięki ultraszybkiemu dyskowi SSD konsoli czasy ładowania przy wchodzeniu do budynków lub rozpoczynaniu wątków pobocznych są niemal natychmiastowe, co stanowi ogromny skok w stosunku do oryginalnej wersji na PS3. Wyróżniającą się cechą jest tu również haptyczny sprzężenie zwrotne kontrolera DualSense; poczujesz wyraźne wibracje fal na Okinawie oraz opór w spustach podczas intensywnych scen akcji.

Ostatecznie moja recenzja gry „Yakuza Kiwami & Dark Ties” pokazuje, że gra działa dobrze na wszystkich platformach, przy czym PS5 i Xbox Series X zapewniają najpłynniejsze wrażenia, podczas gdy wydajność na PC w dużym stopniu zależy od konfiguracji sprzętowej i wyborów dotyczących optymalizacji.

Z kolei Switch 2 poświęca nieco ostrości obrazu na rzecz przenośności, ale nadal zapewnia stabilną i przyjemną rozgrywkę.

Recenzja gier „Yakuza Kiwami 3” i „Dark Ties”: mój ogólna ocena

Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

W tej części mojej recenzji gier „Yakuza Kiwami 3” i „Dark Ties” odpowiadam na kluczowe pytanie, które nas wszystkich tutaj interesuje – czy warto kupić „Yakuza Kiwami 3”, a jeśli tak, to czy za pełną cenę?

Widzicie, w tym miejscu sprawa staje się nieco bardziej subiektywna, ponieważ odpowiedź będzie w dużej mierze zależała od tego, na czym najbardziej wam zależy w grze z serii Yakuza.

Osobiście powiedziałbym, że jest to dobry (choć nie świetny) punkt wyjścia do serii „Yakuza” dla nowicjuszy, którzy chcą zagrać w najbardziej „nowoczesne” tytuły pod względem grafiki i rozgrywki. Poza tym ulepszona walka od razu robi ogromną różnicę. Łatwiej jest wdać się w bójkę, zrozumieć mechanikę i naprawdę cieszyć się rozgrywką w każdej chwili.

I choć zdecydowanie polecam zagranie we wszystkie poprzednie tytuły z serii Kiwami oraz w „Yakuza 0”, funkcja podsumowania naprawdę się przydaje. Próbowałem zacząć grę bez powracania do starszych tytułów i nigdy nie czułem się całkowicie zagubiony. Nadal można w pełni doświadczyć emocjonalnego oddziaływania kluczowych scen, nawet nie grając w żadną inną grę z serii „Yakuza” – choć niektóre nawiązania mogą umknąć graczowi.

Dla powracających graczy sprawa jest bardziej skomplikowana. Ulepszenia w walce są widoczne już w ciągu pierwszej godziny, choć zmiany w fabule pozostają w tle przez cały czas. Zauważyłem, że czerpałem przyjemność z rozgrywki, jednocześnie zastanawiając się, jak wyglądały niektóre sceny w poprzednich częściach.

Brakujące wątki poboczne są zauważalne. Były momenty, w których spodziewałem się pojawienia się konkretnej historii pobocznej, by po chwili zdać sobie sprawę, że jej nie ma. To uczucie nie psuje wprost wrażeń z gry, przynajmniej dla mnie, choć pozostaje w pamięci.

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„Dark Ties” naprawdę wzbogaca ten pakiet. Miałem silne wrażenie, że to nie jest tylko dodatkowa zawartość dorzucona na koniec, i naprawdę nie mogłem się doczekać, żeby przejść do kampanii Mine po ukończeniu rozdziału z Kiryu. Jego styl walki jest na tyle odmienny, że gra nie nudzi się, a fabuła dodaje kontekst, który docenią wieloletni fani.

Przy pełnej cenie wartość gry zależy w dużej mierze od tego, czy bardziej zależy ci na wierności fabule, czy na ulepszeniach rozgrywki. Pamiętaj tylko, że pomimo cięć w zawartości, wciąż jest tu mnóstwo treści, z których możesz czerpać przyjemność. Główna fabuła zajmuje około 15 godzin, a zawartość poboczna może znacznie wydłużyć ten czas. Ostatecznie spędziłem więcej czasu niż się spodziewałem, po prostu odkrywając dodatkowe aktywności i ponownie odwiedzając różne obszary.

Trzeba jednak przyznać, że nie wszystkie elementy tej zawartości charakteryzują się tym samym poziomem jakości. Niektóre wątki poboczne wydają się krótsze niż można by się spodziewać, a niektóre tryby tracą na atrakcyjności już po kilku rozgrywkach.

Jeśli ponad wszystko cenisz rozgrywkę, ta wersja ma wiele do zaoferowania. Jeśli natomiast bardziej zależy ci na spójności fabularnej, warto poczekać na promocję lub wrócić do starszej wersji.

Zalety Wady ✅ Walka jest znacznie płynniejsza i bardziej responsywna niż w oryginale



✅ Dodatek „Dark Ties” wprowadza wartościową drugą kampanię



✅ Dodatkowa zawartość „Morning Glory” zawiera mocne momenty związane z postaciami



✅ Nowoczesny silnik poprawia grafikę i ogólną prezentację



✅ Dobry punkt wyjścia dla nowych graczy w serii ❌ Zmiany w fabule mogą nie spodobać się wieloletnim fanom



❌ Brakuje kilku ulubionych przez fanów wątków pobocznych



❌ Niektóre systemy rozgrywki wydają się niezrównoważone lub zbyt łatwe

Często zadawane pytania