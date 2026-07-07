Recenzja filmu „Indiana Jones i Wielki Krąg” – przygoda z Indym, na którą czekaliśmy od dziesięcioleci

W dyskusjach na temat recenzji gra „Indiana Jones i Wielki Krąg” wszyscy wracają do tego samego wniosku: w końcu znów czuje się, że to prawdziwa przygoda w stylu Indiany Jonesa.

Studio MachineGames wykorzystało charakterystyczny dla serii „Wolfenstein” nacisk na skradanie się i przekształciło go w przygodową grę akcji z perspektywy pierwszej osoby, opartą na eksploracji, rozwiązywaniu zagadek, przebraniach i improwizowanych ucieczkach, które wydają się wyjęte prosto z filmu Spielberga.

Opracowana przez MachineGames i wydana przez Bethesda Softworks w ramach Xbox Game Studios gra „Indiana Jones i Wielki Okrąg” ” miała swoją premierę 9 grudnia 2024 roku na Xbox Series X|S oraz na PC za pośrednictwem platform Steam i Microsoft Store, a od pierwszego dnia była dostępna w ramach subskrypcji Game Pass Ultimate i PC Game Pass .

Wersja na PS5 pojawiła się 17 kwietnia 2025 r. z ulepszeniami dla PS5 Pro, natomiast port na Nintendo Switch 2 trafił do sprzedaży 12 maja 2026 r. Cena wynosi 69,99 USD za edycję standardową oraz 99,99 USD za edycję premium, która obejmuje wczesny dostęp oraz dodatek DLC „Zakon Gigantów””.

Co najważniejsze, gra spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem we wszystkich kręgach. Wyniki na Metacritic wynoszą obecnie 86 punktów na Xbox Series X|S i 87 na PC, a serwis OpenCritic plasuje ją w 96. percentylu recenzowanych gier. Gra zakończyła również rok 2024 jako najwyżej oceniana ekskluzywna gra na konsolę Xbox tego roku.

W tej recenzji gry „Indiana Jones i Wielki Okrąg” omówiono, co faktycznie sprawia, że rozgrywka jest udana: sześć historycznych lokacji rozsianych po całym świecie, systemy skradania się, które nagradzają improwizację, zaskakująco doskonała rola Troya Bakera jako Indy’ego oraz to, czy kinowa narracja przeważa nad niezgrabną walką wręcz i dużym uzależnieniem od przerywników filmowych.

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Brakowało mi tego klimatu Indy’ego

Zacząłem recenzję gry „Indiana Jones i Wielki Okrąg””, spodziewając się fajnej przygody opartej na licencji, a skończyłem naprawdę zaskoczony tym, jak dobrze twórcy rozumieją, co sprawia, że Indy jest wyjątkowy.

Gatunek Gra akcji i przygodowa z perspektywy pierwszej osoby, łącząca elementy skradanki, łamigłówek środowiskowych i walki wręcz Główna rozgrywka Wkraczaj do historycznych miejsc, szukaj wskazówek, wykorzystuj przebrania, by wymknąć się strażnikom, rozwiązuj „prawdziwe” zagadki archeologiczne i używaj bicza, by odkryć tajemnicę Wielkiego Kręgu Największa zaleta Bez wątpienia najwierniejsza adaptacja w historii; oszałamiające szczegóły z podróży po całym świecie; najlepsza w karierze rola Troya Bakera; oraz łamigłówki, które naprawdę nagradzają twój umysł Największe wady Niezgrabna, nieprecyzyjna walka wręcz; długie, częste przerywniki filmowe, które mogą zakłócać płynność rozgrywki; oraz fragmenty w półotwartym świecie, którym brakuje „magii filmowej” Jednoznaczny werdykt Jedna z najlepszych adaptacji gier opartych na licencji od lat; pozycja obowiązkowa dla fanów Indiany Jonesa, gorąco polecana graczom lubiącym gry przygodowe i skradankowe, oczywisty wybór w dniu premiery dla subskrybentów Game Pass Data premiery 9 grudnia 2024 r. (Xbox Series X|S + PC) | 17 kwietnia 2025 r. (PS5) | 12 maja 2026 r. (Nintendo Switch 2) Platformy Xbox Series X|S, PC (Steam + Microsoft Store), PS5 (wersja ulepszona dla PS5 Pro), Nintendo Switch 2 Cena Standardowa 69,99 $ / Premium 99,99 $ | Dostępna od pierwszego dnia w ramach Game Pass Ultimate + PC Game Pass Najlepsze dla fanów filmów o Indianie Jonesie, subskrybentów Game Pass Ultimate oraz fanów serii „Tomb Raider” lub wciągających symulacji, którzy cenią rozgrywkę opartą na ciekawości Game Pass Dostęp od pierwszego dnia jest dostępny wyłącznie w ramach planów Game Pass Ultimate i PC Game Pass; użytkownicy Game Pass Standard nie mają do niego dostępu DLC Dodatek fabularny „Zakon Gigantów”” (premiera we wrześniu 2025 r.); zawarty w edycji Premium lub dostępny do kupienia osobno

Nie jest to pełna akcji gra typu „power fantasy”, jak „Uncharted”, ani strzelanka przebrana za grę przygodową. Jak przekonałem się podczas pisania tej recenzji „Indiana Jones: Wielki krąg”, gra jest wolniejsza, bardziej intrygująca i znacznie bardziej skupiona na skradaniu się, eksploracji i rozwiązywaniu zagadek, niż się spodziewałem – i szczerze mówiąc, właśnie dlatego się sprawdza.

Największym atutem jest tu autentyczność. Od zakurzonych ruin i tajemniczych wskazówek po nieustanne poczucie, że „absolutnie nie powinienem tu być” – MachineGames doskonale uchwyciło klimat oryginalnych filmów.

Troy Baker również zasługuje na wielkie uznanie. Zamiast próbować wprost naśladować Harrisona Forda, oddaje urok Indy’ego, jego sarkazm i zmęczoną improwizację w sposób, który po kilku godzinach wydaje się naturalny.

To powiedziawszy, wady są realne. Walka wręcz częściej wydaje się niezręczna niż satysfakcjonująca, niektóre przerywniki filmowe ciągną się zbyt długo, a półotwarte obszary do eksploracji nie są nawet w przybliżeniu tak mocne, jak ściśle scenariuszowe sekwencje fabularne.

Mimo to, jeśli lubisz gry przygodowe z dużym naciskiem na skradanie się, łamigłówki środowiskowe i kinowe wrażenia w trybie dla jednego gracza, jest to jedna z najlepszych gier licencyjnych wydanych od lat, a dla subskrybentów Game Pass – szczególnie łatwa do polecenia.

To jak zaginiony czwarty film

Wkraczając w tę przygodę, by zrecenzować grę „Indiana Jones i Wielki Krąg”, mam wrażenie, że nie gram w licencjonowany spin-off, a raczej odkrywam zapomniane kinowe arcydzieło.

Akcja rozgrywa się w 1937 roku, a fabuła idealnie wpisuje się w okres między filmami „Poszukiwacze zaginionej arki” a „Ostatnia krucjata”. Oddaje ona ten konkretny etap życia Indy’ego, w którym jego spryt jest równie ostry jak jego bicz.

Fabuła rozpoczyna się w Marshall College, po czym przeradza się w globalny spisek związany z Wielkim Kręgiem: tajemniczym układem starożytnych świętych miejsc, które faszystowska klika, na czele z enigmatycznym Emmerichem Vollerem, desperacko pragnie wykorzystać.

Ta podróż to nie tylko seria statycznych poziomów; to pełna przygód odyseja po całym świecie, która zabierze cię od marmurowych sal Watykanu po skąpane w słońcu ruiny Egiptu i zamarznięte szczyty Himalajów.

Każda lokacja została stworzona z niesamowitą dbałością o szczegóły historyczne. Nie jesteś tu tylko przechodniem; prowadzisz badania archeologiczne w świecie, który wydaje się realistyczny i bogaty w detale.

W pokonywaniu tych niebezpieczeństw pomaga ci Helena Shaw – przebiegła i nieprzewidywalna sojuszniczka, której motywy często pozostawiają cię w niepewności. Jej relacja z Indym doskonale odzwierciedla klasyczną filmową formułę pełną tarć i wzajemnego szacunku, co sprawia, że jest ona bez wątpienia jedną z najsilniejszych oryginalnych postaci, jakie widzieliśmy od lat.

Chociaż gra powstała w ścisłej współpracy z Lucasfilm Games, prawdziwa magia tkwi w wykonaniu.

Sam Harrison Ford pochwalił kreację Troya Bakera, który oddaje kultowy głos Indy’ego i jego zadziorną fizyczność, nie sprawiając wrażenia pustej imitacji. Jak zauważyłem w recenzji gry „Indiana Jones: Wielki krąg””, udźwiękowienie jest największym osiągnięciem, które stanowi fundament całego doświadczenia.

Należy jednak pamiętać, że gra zawiera bardzo dużo scenek przerywnikowych. Są one długie, kinowe i pojawiają się często: to celowy wybór projektowy studia MachineGames, mający na celu utrzymanie rytmu charakterystycznego dla filmów.

Chociaż wielu graczom spodoba się ta inspirowana stylem Spielberga prezentacja, niektórzy mogą uznać ciągłe przerywanie rozgrywki za frustrujące. Niezależnie od tego, czy szukasz recenzji wersji na PC, czy na PS5 gry „Indiana Jones: Wielki krąg”, przekonasz się, że jest to samodzielna historia, która nie wymaga wcześniejszej znajomości serii, ale Twoje wrażenia z gry z pewnością będą bogatsze, jeśli jesteś fanem oryginalnej trylogii.

Gotowy, by wcielić się w rolę Indy’ego? Zdobądź klucz na Steamie.

Skradanie się, bicze i prawdziwa archeologia

Aby w tej recenzji gry „Indiana Jones i Wielki Okrąg” zrozumieć, jak wygląda codzienna rozgrywka, trzeba wyjść poza typowe schematy gier akcji-przygodowych. Zamiast bezmyślnej „piaskownicy” każda z sześciu głównych lokacji w grze funkcjonuje jako półotwarty obszar, pełen kluczowych zadań fabularnych, opcjonalnych misji pobocznych i sekretów ukrytych w otoczeniu.

Filozofia projektowania jest bliższa „symulacji immersyjnej” niż standardowemu otwartemu światu; ciekawość jest twoim największym atutem, choć gra nigdy nie zmusza cię do angażowania się w każdy opcjonalny element.

Podczas gdy ci, którzy pędzą wzdłuż ścieżki głównej, znajdą bardziej zwartą rozgrywkę o lepszym tempie, gracze, którzy poświęcą czas na dokładną eksplorację, odkryją znacznie bogatszą głębię świata.

Skradanie się stanowi podstawę rozgrywki. Gra hojnie nagradza podejście oparte na skradaniu się, pozwalając Indy’emu wykorzystywać znalezione przebrania, by wtopić się w szeregi wrogich frakcji, czołgać się przez systemy wentylacyjne i korzystać z osłon w otoczeniu.

Zamiast sztywnych zasad tradycyjnych gier skradankowych, systemy w tej grze są płynne i kontekstowe, przypominając bardziej oportunistyczną „skradankę społeczną” z serii Hitman. Jeśli jesteś fanem tego gatunku i chcesz jeszcze bardziej doskonalić swoje umiejętności, w zestawieniu najlepszych gier skradankowych znajdziesz mnóstwo innych świetnych tytułów, dzięki którym pozostaniesz w cieniu.

Możesz odwrócić uwagę strażników, rzucając w nich przedmiotami, albo po prostu przemycić się obok nich; ci, którzy postawią na spryt, uznają grę za o wiele bardziej satysfakcjonującą niż ci, którzy próbują wkroczyć z hukiem, ponieważ otwarta walka została zaprojektowana tak, by była trudna i mniej satysfakcjonująca.

Najbardziej wyróżniającym się elementem jest jednak projekt zagadek. Nie są to tylko proste zadania polegające na pociąganiu za dźwignie; są to zagadki środowiskowe, które wymagają wiedzy Indy’ego jako archeologa. Spędzisz czas na odczytywaniu starożytnych inskrypcji, ustawianiu mechanizmów astronomicznych i łączeniu elementów otoczenia, aby odblokować ukryte komnaty.

Nie przechodzi się przez te próby na ślepo; trzeba się zatrzymać i naprawdę pomyśleć. Nieustannie zaskakiwało mnie, jak wiele różnych rozwiązań kryje się w otoczeniu – zazwyczaj masz do wyboru kilka sposobów na rozwiązanie tej samej zagadki, w zależności od tego, jak na nią spojrzysz.

Jak zauważyłem w recenzji gry „Indiana Jones: Wielki krąg” na PS5, jest to zdecydowanie najbardziej spójna część gry. Zagadki sprawiają wrażenie „prawdziwej” archeologii i pozwalają poczuć się jak światowej klasy badacz, nawet gdy pocisz się podczas kolejnej wielkiej przygody.

Kluczowym elementem zarówno tej eksploracji, jak i sporadycznych potyczek jest bicz. Jest to najbardziej satysfakcjonujący element mechaniki gry, pełniący rolę wszechstronnego narzędzia do przeskakiwania przepaści, pociągania za dźwignie z daleka lub rozbrajania wrogów w trakcie walki. Pozostaje niezmiennie przydatny we wszystkich sześciu lokacjach i doskonale wpisuje się w klimat gry.

Aby to wszystko ogarnąć, masz do dyspozycji „Księgę Przygód”. Jak opisano w recenzji gry „Indiana Jones i Wielki Okrąg””, ten notatnik pełni rolę zarówno dziennika podróży, jak i niezbędnego narzędzia do rozwiązywania zagadek, w których kluczowe znaczenie ma porównywanie map

Jeśli jest w tej grze jakiś słaby punkt, to z pewnością jest nim walka wręcz. Chociaż Indy ma być tym zadziornym typem awanturnika, który „walnie przeciwnika krzesłem”, rzeczywiste sterowanie wydaje się dość niezgrabne i nieprecyzyjne, a odczucie trafienia jest nieco luźne i niezadowalające.

Zdecydowanie nie jestem jedyną osobą, która tak to odczuła; jest to właściwie jedyna rzecz, co do której wszyscy wydają się zgadzać, że jest najsłabszym elementem gry. Strzelaniny są dostępne, ale celowo ograniczone, ponieważ projekt aktywnie skłania gracza do unikania i skradania się, a nie do bezpośredniej konfrontacji.

Tempo gry nieco zwalnia podczas tych półotwartych segmentów, które wypełniają lukę między ważnymi momentami fabularnymi. Chociaż samo wędrowanie po świecie jest przyjemne, fragmenty te zdecydowanie nie oddają tej samej „magii filmowej”, co główne sceny.

Jeśli jesteś typem perfekcjonisty, który musi odhaczyć każde zadanie, to ostrzegam, że część treści pobocznych przypomina bardziej żmudną robotę niż produkcję na miarę hitu kinowego. Jednak o ile interesuje cię główna pętla rozgrywki – walka biczem, skradanie się i odkrywanie historii – przygoda pozostaje naprawdę niesamowita.

Sześćdziesiąt dolarów czy miesiąc subskrypcji Game Pass?

Czy zatem gra „Indiana Jones: Wielki krąg” jest warta swojej ceny? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw zastanowić się, w jaki sposób uzyskujesz dostęp do gier, ponieważ opłacalność tej propozycji zmienia się diametralnie w zależności od tego, czy jesteś subskrybentem, czy też kupujesz grę na własność.

Dla każdego, kto posiada aktywną subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate lub PC Game Pass, jest to najłatwiejsze „tak” tego roku. W tej recenzji gry „Indiana Jones: Wielki krąg” na Xbox warto zauważyć, że gra pojawiła się w serwisie dokładnie w dniu premiery, czyli 9 grudnia 2024 r., więc jeśli masz aktywną subskrypcję, masz już pełny dostęp do najnowszej, pełnej przygód podróży Indy’ego.

Jeśli Twoja subskrypcja wygasła, zakup miesięcznego klucza skorzystaj z Game Pass Ultimate na Eneba, który zazwyczaj kosztuje od 10 do 13 dolarów, jest zdecydowanie najbardziej opłacalnym sposobem na grę. Pamiętaj jednak, że Game Pass Standard nie obejmuje tej gry; gracze korzystający z tego konkretnego poziomu będą musieli albo uaktualnić swoją subskrypcję, albo kupić grę osobno.

Jeśli wolisz posiadać gry na własność, Edycja Standardowa za 69,99 dolarów stanowi spory wydatek. Płacisz za wysokiej jakości, kinowe wrażenia, których główna fabuła zajmuje około 12–15 godzin, a jeśli jesteś typem archeologa, który uparcie dąży do odkrycia każdej misji pobocznej i ukrytej tajemnicy, to nawet 20–25 godzin.

Dla największych fanów edycja Premium za 99,99 $ zawiera dodatek fabularny „Zakon Gigantów””. To DLC, wydane we wrześniu 2025 r., oferuje znaczące rozszerzenie fabuły dla tych, którzy nie są gotowi odłożyć fedory na wieszak po pojawieniu się napisów końcowych.

Dla osób z ograniczonym budżetem, które nie mają subskrypcji, dobrym rozwiązaniem jest strategia „poczekaj na wyprzedaż”. Tytuły własne Microsoftu często są objęte rabatami rzędu 30–40% w ciągu roku od premiery, co pozwala zaoszczędzić około 20–28 dolarów. Ponieważ jest to kampania dla jednego gracza oparta na fabule, o ograniczonej powtarzalności, czekając nie przegapisz żadnych „na żywo” wydarzeń społecznościowych.

Chociaż różne podejścia oparte na skradaniu się i zagadki środowiskowe oferują pewną elastyczność, jeśli zdecydujesz się wrócić do gry, większość graczy uzna, że wystarczy jedno dokładne przejście. Ostatecznie, jak stwierdziliśmy w tej recenzji gra „Indiana Jones i Wielki Krąg”, jej wartość nie polega na nieskończonych cyklach powtórnego grania, ale na wyjątkowej jakości każdej godziny spędzonej w skórze Indy’ego.

Jakość muzealna: dlaczego otoczenie jest prawdziwą gwiazdą tej gry

Wrażenia wizualne i dźwiękowe w grze „Indiana Jones i Wielki Okrąg”” to ogromny powód do dumy dla zespołu MachineGames. Stworzyli ją w oparciu o „Motor” – niestandardową modyfikację silnika id Tech 7 – i nie poszli na łatwiznę. Ray tracing nie był tu tylko dodatkiem; od samego początku stanowił podstawowy wymóg.

Ponieważ oświetlenie zostało wbudowane w samo DNA gry, sposób, w jaki światło zmienia się, gdy przechodzisz ze skąpanej w słońcu dżungli do ciemnego, oświetlonego świecami grobowca, jest zaskakująco realistyczny. Mówimy tu o naturalnym zaniku światła i cieniach kontaktowych, które sprawiają, że każdy starożytny kamień i zakurzony korytarz wydają się prawdziwym miejscem, które można wyciągnąć rękę i dotknąć.

Jeśli grasz na komputerze PC z wysokiej klasy kartą graficzną NVIDIA, możesz ustawić pełne śledzenie ścieżek światła (Path Tracing). Jest to bardzo zasobochłonne, ale zapewnia poziom dokładności oświetlenia, którego konsole po prostu nie są w stanie dorównać. To zdecydowanie najbardziej „nowoczesny” element tej gry.

Zespół graficzny najwyraźniej dokładnie przygotował się do pracy nad wszystkimi sześcioma głównymi lokacjami. Niezależnie od tego, czy skradasz się po marmurowych salach Watykanu, wędrujesz po Himalajach, czy gubisz się w świątyniach Tajlandii, otoczenie sprawia wrażenie prawdziwego i opartego na dogłębnych badaniach. Zdarzy ci się zatrzymać tylko po to, by przyjrzeć się rzeźbom na ścianie lub temu, jak światło pada na relikwię.

Ten poziom szczegółowości dotyczy również postaci. Troy Baker nie tylko brzmi jak Indy; jego mimika i ruchy są tak idealnie dopasowane do wizerunku Harrisona Forda, że aż robi to niesamowite wrażenie. Całość uzupełnia idealnie dopasowana ścieżka dźwiękowa inspirowana twórczością Johna Williamsa oraz efekty dźwiękowe, dzięki którym każdy trzask bicza wydaje się namacalny.

Jaki sprzęt warto zabrać na wykopaliska?

PC – maksymalna wydajność: Jeśli masz kartę graficzną obsługującą śledzenie ścieżek (Path Tracing), to jest to najlepsze możliwe doświadczenie wizualne.

Jeśli masz kartę graficzną obsługującą śledzenie ścieżek (Path Tracing), to jest to najlepsze możliwe doświadczenie wizualne. Xbox Series X i PS5 – idealny wybór: Obie konsole są niezwykle porównywalne i wydajne. Jak widać w każdej recenzji gry „Indiana Jones: Wielki krąg” na Xbox, wersje konsolowe nadal wyglądają niesamowicie, nawet bez zaawansowanych efektów świetlnych dostępnych na PC.

Obie konsole są niezwykle porównywalne i wydajne. Jak widać w każdej recenzji gry „Indiana Jones: Wielki krąg” na Xbox, wersje konsolowe nadal wyglądają niesamowicie, nawet bez zaawansowanych efektów świetlnych dostępnych na PC. Series S i Switch 2 – klasa średnia: nadal wygląda świetnie, ale wersja na Switch 2 jest zoptymalizowana pod kątem 30 klatek na sekundę, co czyni ją kompromisowym rozwiązaniem dla graczy „w podróży”.

Niezależnie od tego, gdzie grasz, niniejsza recenzja gra „Indiana Jones i Wielki Krąg” wskazuje, że jej podstawy techniczne gwarantują, że atmosfera pozostaje na najwyższym poziomie od początku do końca.

Nowy złoty standard dla gier na licencji?

Pojawiły się już recenzje i można śmiało powiedzieć, że „Indy” okazał się strzałem w dziesiątkę. Jeśli obawialiście się, że to kolejny przeciętny film oparty na serii, liczby pokazują zupełnie inny obraz:

Steam: 90% „Bardzo pozytywnych” opinii (gracze naprawdę są zachwyceni).

90% „Bardzo pozytywnych” opinii (gracze naprawdę są zachwyceni). OpenCritic: 87/100 (znajduje się w górnych 4% wszystkich gier na tej stronie).

87/100 (znajduje się w górnych 4% wszystkich gier na tej stronie). Metacritic: 87 na PC i 86 na Xboxie – oficjalnie najwyżej oceniana gra dostępna wyłącznie na Xboxie w 2024 roku.

Poza wynikami recenzji gra przyciągnęła już ponad 4 miliony graczy, co stanowi ogromny sukces dla Bethesdy. Gra cieszy się również ogromnym zainteresowaniem w sezonie nagród, w tym otrzymała nominację do tytułu GOTY na gali D.I.C.E. Jak wspomniałem w tej recenzji „Indiana Jones i Wielki Okrąg””, nie jest to tylko szczęśliwy zbieg okoliczności; to przełomowy moment dla tej postaci w świecie gier.

Krytycy dość głośno wyrażają uznanie dla tego, jak wiele MachineGames udało się zrobić dobrze. Serwis GamesRadar posunął się nawet do stwierdzenia, że jest to najlepsza przygoda Indy’ego od ponad trzech dekad, podczas gdy społeczność OpenCritic umieszcza ją w tej samej kategorii „boskiej klasy”, co „Batman: Arkham” czy „GoldenEye”. Nawet serwis Windows Central przyznał jej ocenę 4,5/5, szczególnie chwaląc to, jak zespołowi udało się idealnie oddać klimat i dialogi.

W gruncie rzeczy jest to jedna z tych rzadkich gier, które naprawdę szanują materiał źródłowy. Jeśli szukasz kolejnych przygód, które dorównują tym wysokim standardom, najlepszy serwis poświęcony grom przygodowym to świetne miejsce, by znaleźć kolejną wspaniałą historię.

Powiedziawszy to, spójrzmy prawdzie w oczy: są pewne niedociągnięcia, o których warto wiedzieć. Największym zarzutem ze strony graczy jest walka wręcz; jest nieco niezgrabna i brakuje jej tego „kopu”, którego oczekuje się od nowoczesnej bijatyki.

Jest też kwestia scenek przerywnikowych. Są długie i częste, co jest świetne, jeśli zależy wam na kinowych wrażeniach, ale może działać na nerwy, jeśli po prostu chcecie wrócić do łamigłówek. Ponadto, choć misje liniowe są na najwyższym poziomie, fragmenty w półotwartym świecie wydają się nieco mniej dopracowane.

Jeśli potrafisz pogodzić się z nieco niezgrabną walką wręcz i licznymi przerywnikami filmowymi, masz przed sobą nowy wzorzec tego, czym może być gra oparta na licencji.

Moja ogólna ocena: Najlepsza przygoda z Indianą Jonesem od czasów „Ostatniej krucjaty”

Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Jeśli zadajesz sobie pytanie, czy gra „Indiana Jones: Wielki krąg” jest warta uwagi, odpowiedź zależy od tego, jak bardzo cenisz sobie przygodę, w której uwzględniono fakt, że Indy nigdy nie miał być niepokonanym bohaterem filmów akcji. To facet, który improwizuje, wpada w ślepy zaułek i ledwo, z trudem, unika katastrof.

Studio MachineGames w pełni wykorzystało tę „nieokrzesaną” tożsamość bohatera, a efektem jest prawdopodobnie najlepsza gra licencyjna, jaką widzieliśmy od lat.

Potwierdzają to recenzje krytyków. Dzięki wynikowi 86–87 na Metacritic i 87 na OpenCritic (co plasuje grę w 96. percentylu) nie była to tylko przynęta na nostalgię, którą krytycy tolerowali: to najwyżej oceniana gra dostępna wyłącznie na Xboxa w 2024 roku, ponieważ sama przygoda jest naprawdę świetnie skonstruowana.

Największe wrażenie wywarło na mnie to, jak gra przedkłada archeologię nad bezmyślny spektakl. Najlepsze momenty to nie eksplozje, lecz te spokojne chwile, w których łączysz wskazówki w swoim „Adventure Book”, by rozwiązać wielowiekową tajemnicę.

ZALETY WADY ✅Czysta magia „Indy’ego”: Bez wątpienia najwierniejsza adaptacja, jaką kiedykolwiek umieszczono w cyfrowej skrzynce



✅Troy Baker daje czadu: Najlepsza rola w jego karierze, która sprawi, że zapomnisz, że to nie Harrison Ford



✅Archeologia jak należy: Zagadki, które naprawdę nagradzają umysł, a nie tylko refleks



✅Świ at jest postacią: Sześć ogromnych, bogatych historycznie map, które wyglądają absolutnie oszałamiająco



✅Uderzaj z rozmachem: Korzystanie z bicza i skradania się jest płynne, taktyczne i daje ogromną satysfakcję



✅Przystępna przygoda: Samodzielna historia, którą każdy może się cieszyć; nie trzeba się do niczego przygotowywać



✅Game Pass Gold: Premiera w Game Pass Ultimate już pierwszego dnia to ogromna korzyść



✅Techniczny majstersztyk: Śledzenie ścieżek na PC wyznacza nowy standard możliwości współczesnego sprzętu ❌Niezręczna walka wręcz: Walka wręcz wydaje się niezgrabna i nieprecyzyjna; krytycy są w tej kwestii niemal jednomyślni



❌Za dużo „filmu”, za mało „gry”: Długie, częste przerywniki filmowe mogą naprawdę zepsuć płynność rozgrywki



❌Przepełniony otwarty świat: Dodatkowa zawartość wydaje się być krokiem w tył w porównaniu z dopracowanymi misjami głównymi



❌Gra na jedno przejście: To genialna przygoda dla jednego gracza, ale nie ma zbyt wielu powodów, by w nią wracać



❌Pominięcie w standardowej wersji: Pamiętaj, że użytkownicy Game Pass Standard nie mają do niej dostępu



❌Kompromis na Switchu 2: Pomijając techniczne sztuczki, na sprzęcie Nintendo utkniesz przy 30 klatkach na sekundę



❌Płatne DLC: Aby zdobyć dodatek „Zakon Gigantów”, będziesz musiał wydać pieniądze na edycję Premium

Idealna dla:

Fani filmów o Indianie Jonesie w każdym wieku, którzy pragną historii, która sprawia wrażenie prawdziwego czwartego rozdziału.

w każdym wieku, którzy pragną historii, która sprawia wrażenie prawdziwego czwartego rozdziału. Subskrybenci Game Pass Ultimate poszukujący bogatej, wysokiej jakości przygody dla jednego gracza.

poszukujący bogatej, wysokiej jakości przygody dla jednego gracza. Fani serii „Uncharted” lub symulacji immersyjnych, którzy pragną świata, w którym nagradza się ciekawość i spryt.

którzy pragną świata, w którym nagradza się ciekawość i spryt. Miłośnicy historii, którzy cenią sobie środowiska odzwierciedlające specyfikę kulturową i oparte na dogłębnych badaniach.

Mniej odpowiednie dla:

Gracze, dla których walka jest najważniejsza: Jeśli potrzebujecie płynnej, dopracowanej walki wręcz, aby dobrze się bawić, to niezgrabne bójki w tej grze będą dla was źródłem frustracji. Chociaż skradanie się to świetna zabawa dla tych, którzy cenią sobie cierpliwość i kreatywność, każdy, kto woli bardziej dynamiczne walki, powinien zapoznać się z naszą listą najlepszych gier akcji-przygodowych.

Jeśli potrzebujecie płynnej, dopracowanej walki wręcz, aby dobrze się bawić, to niezgrabne bójki w tej grze będą dla was źródłem frustracji. Chociaż skradanie się to świetna zabawa dla tych, którzy cenią sobie cierpliwość i kreatywność, każdy, kto woli bardziej dynamiczne walki, powinien zapoznać się z naszą listą najlepszych gier akcji-przygodowych. „Przeciwnicy scenek filmowych”: Jeśli denerwują was długie i częste scenki filmowe, tempo gry może wydawać się zakłócone.

Jeśli denerwują was długie i częste scenki filmowe, tempo gry może wydawać się zakłócone. Miłośnicy trybu wieloosobowego: Jest to gra przeznaczona wyłącznie do rozgrywki solo, skupiona na fabule.

Jest to gra przeznaczona wyłącznie do rozgrywki solo, skupiona na fabule. Właściciele Switcha 2, którzy mają inne opcje: Chociaż port jest imponujący, ograniczenie do 30 klatek na sekundę sprawia, że wersje na Xboxa lub PC są zdecydowanie lepszym wyborem.

Gotowi do gry? Jeśli korzystacie z Game Pass, gra jest dostępna w bibliotece od pierwszego dnia: wystarczy ją pobrać. Jeśli wasza subskrypcja wygasła, klucz na 1-miesięczny dostęp do Game Pass Ultimate na Eneba to najtańszy sposób, by wrócić do gry.

Dla tych, którzy kupują grę na własność, zakup klucza Steam na Eneba prawie zawsze będzie korzystniejszy cenowo niż zakup bezpośrednio w sklepie. Nawet gracze na PS5 mogą liczyć na porównywalną jakość grafiki i obsługę wersji Pro.

Ostatecznie, jak pokazała ta recenzja gra „Indiana Jones i Wielki Krąg””, firma MachineGames doskonale zrozumiała, czego potrzebowała ta seria, i spełniła te oczekiwania. Jeśli to właśnie kierunek, w którym zmierza ta seria, przyszłość Indy’ego w świecie gier zapowiada się równie kultowo, jak jego przeszłość w kinie.

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