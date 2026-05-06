11 opowieści o grach w porządku chronologicznym: najważniejsze kamienie milowe i kultowe tytuły

Uporządkowanie gier z serii „Tales” według chronologii jest ważne dla zrozumienia historii i kierunku rozwoju serii. Gry z serii „Tales” zawsze wyróżniały się świetnie nakreślonymi postaciami, fragmentami dialogów oraz wyjątkowym systemem walki, ale nie stało się to z dnia na dzień.

Jeśli chcesz zagłębić się w historię tej serii, mam dla Ciebie coś odpowiedniego. Chociaż nie omówię tutaj całej listy gier z serii „Tales” w porządku chronologicznym, zwrócę uwagę na 11 najważniejszych tytułów, które pokazują rozwój (i związane z nim trudności) serii „Tales”.

Nasze najlepsze propozycje gier z serii „Tales of”

Chociaż ta lista ma na celu przede wszystkim przedstawienie ważnych gier z serii „Tales” w porządku chronologicznym, powinienem zaznaczyć, że niektóre z nich są zarówno historycznie istotne, jak i należą do najwyższej klasy gier:

Opowieści z Abyss (2006) – moja osobista ulubiona gra z serii „Tales”, która naprawdę zagłębia się w szczegóły rozwoju postaci. Opowieści z Vesperii (2008) – JRPG, w którym niczego nie brakuje i która stanowi jeden z najlepszych punktów wyjścia dla graczy dopiero zaczynających przygodę z serią. Opowieści z Berserii (2016) – Mroczniejsza, bardziej dojrzała wersja typowego bohatera serii „Tales”, a także dynamiczna walka sprawiają, że ta gra wyróżnia się na tle innych.

Chociaż są to moje typy na najciekawsze pozycje z tej listy, nie są to jedyne kamienie milowe w serii, więc czytajcie dalej.

11 gier z serii „Tales” w porządku chronologicznym – od najstarszej do najnowszej

Zanim zaczniemy, muszę zaznaczyć kilka rzeczy.

Po pierwsze: nie jest to lista kompletna. Znajduje się na niej 11 tytułów, ale rzeczywista liczba gier z serii Tales (wliczając spin-offy, tytuły mobilne i inne) wynosi około 25–30 – to przybliżona liczba.

Po drugie, gry zostaną wymienione w porządku chronologicznym, a nie według malejącej oceny. Chociaż omówimy, co sprawiło, że każda z tych gier była wyjątkowa, pamiętajcie, że nie są one posortowane od najlepszej do najgorszej.

Na koniec ostrzegam, że pojawiają się tu pewne osobiste preferencje i choć każda gra z tej listy odcisnęła znaczące piętno na serii „Tales”, nie wszystkie z nich zrobiły to dzięki swojej doskonałości.

A teraz przejdźmy do rzeczy. Które z tych gier z serii „Tales” mieliście okazję wypróbować?

1. Tales of Eternia [Szczytowe osiągnięcie japońskich gier RPG z końca lat 90.

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 1, PSP Rok wydania 2000 Twórca/twórcy Namco Średni czas gry ~40 godzin

Zacznijmy od jednej z pierwszych supergwiazd serii, gry „Tales of Eternia” (znanej w pierwotnym wydaniu na rynku północnoamerykańskim jako „Opowieści o przeznaczeniu 2””). Wielu, w tym ja, uważa tę grę za jedną z najlepszych japońskich gier RPG wszech czasów, a obok „Final Fantasy 7” stanowi ona kwintesencję fabuły, projektu gry i estetyki gier RPG z końca lat 90. i początku XXI wieku.

A kiedy mówię o „fabule z końca lat 90.”, to mam to na myśli. Wcielisz się w Reida Hershela, chłopca z farmy prowadzącego idylliczne życie w Rasheans, gdy pewnego dnia z powietrznego statku spada dziewczyna prosto w twoje metaforyczne ramiona, która – oczywiście – przynosi ostrzeżenie o apokalipsie. Krótko mówiąc, zostaniesz wciągnięty w misję ocalenia świata.

Dlaczego to wybraliśmy Choć dziś może wydawać się prymitywna, gra „Tales of Eternia” nadal jest warta uwagi ze względu na charakterystyczną dla serii „Tales” rozgrywkę oraz niezwykle satysfakcjonujący, liniowy system walki.

Rutynowa, to prawda, ale jak na swoje czasy Eternia była (i nadal jest) znakomita. Trzeba przyznać, że obecnie istnieją lepsze gry z serii „Tales of”, jeśli szukasz albo mocniejszej fabuły, albo lepszego systemu walki, ale „Eternia” stanowi szczytowe osiągnięcie prostszej, klasycznej epoki. Dzięki dobremu tempu rozgrywki, świetnym filmikom i grafice, solidnym podstawom RPG, a także mnóstwu sekretów i dodatkowej zawartości, „Eternia” to gra na miarę wieków.

Nasza ocena: Stara, ale złota; choć „Tales of Eternia” nie jest ściśle pierwszą grą z serii, umacnia swoją pozycję jako jedna z najlepszych dzięki znakomitej jakości pod każdym względem.

2. Opowieści o Symfonii [Przejście do 3D]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, GameCube, Nintendo Switch, PlayStation 2/3/4, Xbox One Rok wydania 2003 Twórca/twórcy Namco Średni czas gry ~50 godzin

Jeśli w latach 2000. interesowałeś się tą serią i dopiero co skończyłeś grać w Eternię, nie musiałeś długo czekać na kolejną część serii – o ile oczywiście posiadałeś konsolę GameCube. Wydana w 2003 roku gra „Opowieści o Symfonii”” była nieco niezgrabna i znajdowała się w tej niezręcznej fazie, w której seria próbowała przejść na grafikę 3D… ale do dziś pozostaje uwielbianym klasykiem.

Rdzeń JRPG nadal tu jest: wcielisz się w Lloyda Irvinga, naiwnego idealistę (szczerze mówiąc, trochę idiotę), który wyrusza na misję, by chronić swoją przyjaciółkę z dzieciństwa, Colette Brunel, podczas jej Podróży Odrodzenia Świata. Rytuał ten ma na celu przebudzenie bogini Martel i uwięzienie złowrogich Desian… ale oczywiście jest to gra z gatunku JRPG, więc spodziewaj się, że sprawy wielokrotnie pójdą nie tak, jak powinny.

Dlaczego to wybraliśmy Współcześni gracze bez wątpienia uznają Symphonię za nieco niezgrabną; należy jednak pamiętać, że gra ta znajdowała się w fazie przejścia na grafikę 3D. Jeśli jednak potrafisz przymknąć oko na te niedociągnięcia, Symphonia oferuje świetnie nakreślone postacie i satysfakcjonującą walkę, które są znakiem rozpoznawczym serii Tales of.

Chociaż fabuła nie spotkała się z tak szerokim uznaniem jak w poprzednich częściach, Symphonia pozostaje bardzo dopracowaną grą, z doskonałą ścieżką dźwiękową i dużą wartością powtórkową. Dla mnie jednak największą atrakcją jest system walki: owszem, jest nieco niezgrabny, ale odejście od liniowego systemu walki na rzecz wersji wieloliniowej zapowiadało nadejście jeszcze większych gier z serii „Tales” w przyszłości.

Nasza ocena: Jeśli szukasz odrobiny nostalgicznej akcji w stylu JRPG i chcesz poznać korzenie serii „Tales”, „Opowieści o Symfonii”” to doskonały punkt wyjścia.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE TALES OF SYMPHONIA GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

3. Opowieści z Legendii [Przeczytaj fabułę, pomiń walkę]

Nasz wynik 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 2 Rok wydania 2005 Twórca/twórcy Namco (Projekt MelFes) Średni czas gry ~35 godzin

Wyjaśnijmy to od razu: nie uważam , że Opowieści z Legendii jest zła, ale wśród gier z serii Tales budzi ona spore kontrowersje. Wiele osób zgodzi się, że jest to gra, w którą gra się ze względu na fabułę i postacie; z drugiej strony walka jest powszechnie postrzegana jako przeciętna. Nie jest straszna, ale wygląda i sprawia wrażenie niezwykle przestarzałej, a do tego jest bardzo prosta.

Dlaczego to wybraliśmy Legendia to gra, w którą gra się tylko raz, ale uważam, że stanowi ona ważny punkt w serii. Jej chłodne przyjęcie, zwłaszcza w porównaniu z uwielbianą Symphonią, było sygnałem alarmowym dla Namco i utorowało drogę do powstania lepszych gier w przyszłości.

Warto zauważyć, że wady Legendii można w pewnym stopniu przypisać zespołowi deweloperskiemu. Symphonia nie została stworzona przez zespoły odpowiedzialne za poprzednie gry z serii Tales, lecz przez Project MelFes – hybrydowy zespół złożony z pracowników Namco oraz deweloperów z serii Tekken i Soulcalibur.

Legendia, podobnie jak inne japońskie gry RPG, opiera się na typowej fabule typu „ratowanie świata”. Jednak tym, co naprawdę wyróżnia Legendię (a być może nawet ją ratuje), są zadania związane z postaciami: rozbudowane wątki, dzięki którym gracz może bliżej poznać każdą z postaci. Można mieć różne zdanie na temat systemu walki w Legendii, ale rozwój postaci i scenariusz są po prostu znakomite.

Nasza opinia: Jeśli jesteś gotów pogodzić się z mało porywającą walką, zadania związane z postaciami w grze „Opowieści z Legendii” nieustannie będą Cię zachwycać swoim rozmachiem i głębią.

4. Opowieści z Abyss [Współczesna klasyka]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 2, Nintendo 3DS Rok wydania 2006 Twórca/twórcy Namco Średni czas gry ~60 godzin

No to się mamy. Legendia była swego rodzaju słabym punktem w serii Tales, ale jej następca, Opowieści z Abyss, z nawiązką to nadrobił. To JRPG par excellence, z zaskakująco dojrzałą fabułą, bardzo silną obsadą postaci z głębokim rozwojem bohaterów oraz satysfakcjonującą walką, która stawia tę grę na równi z najlepszymi RPG akcji.

W tej historii wcielisz się w Luke’a fon Fabre’a, dość naiwnego młodego mężczyznę, który zostaje wyrzucony na drugi koniec świata wraz z Tear Grants, magiem, której misją jest zabicie własnego brata. Podobnie jak w większości gier z serii „Tales”, spodziewaj się wielu zwrotów akcji i ciosów w brzuch podczas swojej wyprawy, której celem jest po raz kolejny ocalenie świata.

Dlaczego to wybraliśmy Opowieści z Abyss to gra, w której wszystko jest dopracowane. Oczywiście, może nie jest ona super nowatorska ani oszałamiająca, ale wszystko – od fabuły po walkę – jest precyzyjne i dobrze zrealizowane, co zapewnia wszechstronnie znakomite wrażenia z gry.

Opowieści z Abyss naprawdę wyróżnia się znacznie bardziej dojrzałą fabułą niż poprzednie części serii. Luke to postać, do której naprawdę łatwo się przywiązuje, a jego powolną i bolesną przemianę z aroganckiego, egocentrycznego chłopca w prawdziwego bohatera trzeba po prostu przeżyć na własnej skórze.

Nasza ocena: Gdybym miał wybrać tylko jedną grę reprezentującą całą serię „Tales”, bez wahania wybrałbym „Opowieści z Abyss””.

5. Opowieści z Vesperii [Świetny punkt wyjścia dla nowych graczy]

Nasz wynik 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 3/4, Xbox 360, Xbox One Rok wydania 2008 Twórca/twórcy Namco Średni czas gry ~50 godzin

Przeglądając tę listę, można dostrzec, jak seria Tales ewoluowała na przestrzeni lat – od przejścia na grafikę 3D w Symphonii po większy nacisk na fabułę w Abyss. Wszystko to osiągnęło punkt kulminacyjny w uwielbianej grze „Opowieści z Vesperii” – jednej z najlepszych gier JRPG na Switchu i doskonałym punkcie wyjścia dla nowych graczy, do tego stopnia, że w 2019 roku doczekała się ona remasteru.

Dlaczego to wybraliśmy Vesperia jest uważana za jeden z szczytowych momentów serii nie bez powodu. Ta gra wykorzystuje wszystkie doświadczenia zdobyte w poprzednich tytułach z serii „Tales” i przekształca je w porywającą, mocną opowieść z zabawnym systemem walki.

Tym razem wcielisz się w rolę mściciela Yuriego Lowella, byłego rycerza, który sam bierze sprawę w swoje ręce, by walczyć z niesprawiedliwością. Podobnie jak w większości gier z serii „Tales”, prosta sprawa (kradzież fontanny) szybko przeradza się w coś znacznie, znacznie większego. W tekście pojawia się wiele spoilerów, dodam jednak, że moim zdaniem fabuła jest nieco słabsza niż w poprzedniej części.

„Vesperia” stanowi doskonały przykład dojrzałości serii „Tales”. W tym momencie firma Namco miała już konkretne wyobrażenie o tym, co się sprawdza, a co nie, i widać zarówno, jak starała się dopracować swoje mocne strony (zwłaszcza fabułę i wyjątkowość systemu walki charakterystycznego dla serii „Tales”), jak i eksperymentowała z kierunkami rozwoju serii.

Nasza ocena: Vesperia zasługuje na miano jednej z najbardziej lubianych gier z serii Tales i do dziś jest w 100% warta uwagi.

6. Tales of Xillia [Opowieść z dwóch perspektyw]

Nasza ocena 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 3 Rok wydania 2011 Twórca/twórcy Namco Średni czas gry ~35 godzin

A skoro mowa o eksperymentowaniu, to właśnie tym zajęło się Namco w grze Tales of Xillia. Ta pozycja wyróżnia się narracją opartą na podwójnej perspektywie; tak, za cenę jednej gry otrzymujesz dwóch bohaterów i dwie kampanie. Trochę żałuję jednak, że nie stworzyli po prostu jednej, większej i lepszej fabuły.

Historia rozpoczyna się w krainie Rieze Maxia, gdzie ludzie i potwory żyją w względnej harmonii. Kiedy student medycyny Jude Mathis odkrywa straszną prawdę w samym sercu kraju Rashugal, ratuje go Milla Maxwell i razem wyruszają na wyprawę, by przywrócić pokój na świecie.

Dlaczego to wybraliśmy Fabuła Xillii może wydawać się nieco przeciętna w porównaniu z innymi tytułami z serii Tales, ale rekompensują to jej inne zalety: sympatyczna i zapadająca w pamięć obsada, świetna oprawa graficzna i ścieżka dźwiękowa oraz dopracowany i unowocześniony system walki.

Fabuła z pewnością zapowiada interesującą historię, ale jej realizacja pozostawia nieco do życzenia. Jest to jednak z nawiązką rekompensowane przez system walki. System walki w Xillii czerpie najlepsze elementy z gier Destiny i Symphonia, dodając jednocześnie ataki łączone, które zapewniają jeszcze większy potencjał kombinacji. To naprawdę świetna zabawa i prawdopodobnie mój ulubiony element tej gry.

Nasza ocena: Chociaż fabuła Tales of Xillia jest jednym z jej słabszych punktów, to postacie, z którymi można grać, nowoczesna estetyka, a zwłaszcza walki, są jej mocnymi stronami.

7. Tales of Xillia 2 [Prawdziwa kontynuacja]

Nasz wynik 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 3 Rok wydania 2012 Twórca/twórcy Bandai Namco Średni czas gry ~35 godzin

Tak, dobrze przeczytałeś: Tales of Xillia 2 to jedna z niewielu gier z serii Tales, która doczekała się bezpośredniej kontynuacji. Wiem, to prawdziwy cud.

Chociaż akcja rozgrywa się w tym samym świecie co poprzednia część, fabuła Xillia 2 jest powszechnie uznawana za lepszą od pierwszej części. Wcielisz się w postać Ludgera Kresnika z Elympios i wraz z bohaterami z Xillii będziesz pomagać tajemniczej dziewczynie w odnalezieniu mistycznej Krainy Kanaan. Tym razem w grę wchodzą również równoległe światy, a nowa fabuła jest znacznie mroczniejsza. Miłej zabawy.

Dlaczego to wybraliśmy Najlepszym sposobem na opisanie Xillia 2 jest stwierdzenie: „Xillia”, ale lepsza. Xillia 2 rozwija mechanikę rozgrywki z Xillii i poprawia tempo fabuły, co przekłada się na znacznie lepsze wrażenia z gry.

„Xillia 2” stanowi również świetną kontynuację systemu walki z „Xillii”. To oczywiście więcej tego samego, ale w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Wprowadzono mnóstwo drobnych poprawek, które usprawniają systemy, a gra każdą postacią – zarówno z obsady „Xillii 2”, jak i powracającymi bohaterami z pierwszej części – to czysta przyjemność.

Nasza ocena: „Tales of Xillia 2” to niesamowita kontynuacja i tak już dobrej gry. Jeśli podobała Ci się „Tales of Xillia”, z pewnością spodoba Ci się również „Tales of Xillia 2”.

Nasza ocena 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 3/4 Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Bandai Namco Średni czas gry ~45 godzin

Cofnijmy się do momentu, w którym powiedziałem: „Namco eksperymentowało z tym, jak rozwinąć tę serię”, bo Zestiria zdecydowanie nie była tym rozwiązaniem. Nie jest to gra całkowicie niegrywalna, ale nie da się zaprzeczyć, jak bardzo Zestiria blednie w porównaniu z resztą serii Tales – do tego stopnia, że prawdopodobnie będziesz się zastanawiać, dlaczego po prostu nie grasz w inne gry z tej serii.

Najlepszym podsumowaniem Zestirii jest stwierdzenie, że jest albo zbyt nijaka, albo zbyt skomplikowana – nie ma tu żadnego kompromisu. Wielu krytykuje fabułę za to, że jak na grę z serii Tales jest zaskakująco mdła. Z kolei walka to kompletny chaos, w którym nawet podstawowe elementy (takie jak system wyposażenia) są koszmarem. Trochę żałuję, że nie postawili po prostu na swoją wersję świetnej turowanej gry RPG.

Dlaczego to wybraliśmy „Zestiria” to gra, której ambicje znacznie przewyższały jakość wykonania. Niemniej jednak muszę przyznać, że niektóre z jej mechanik są naprawdę interesujące i warte uwagi.

Mimo to Zestiria ma swoją rzeszę fanów. Ścieżka dźwiękowa bywa poruszająca, a fabuła podobno staje się lepsza, jeśli się nie poddasz (trzeba przyznać, że jest naprawdę DUŻO do przetrawienia). Mimo to jest powszechnie uważana za grę z serii „Tales”, która pozostaje w sferze „co by było, gdyby”, z ogromnym niewykorzystanym potencjałem. Przynajmniej późniejsze gry wyciągnęły z niej wnioski, jak sądzę.

Nasza ocena: Jeśli jesteś fanem eksperymentalnych mechanik JRPG, „Tales of Zestiria” z pewnością zapewni ci sporo wrażeń.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

9. Opowieści z Berserii [Mroczniejsza, bardziej dojrzała fabuła]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 3/4 Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Bandai Namco Średni czas gry ~45 godzin

Można by pomyśleć, że Namco szybko zrezygnuje z serii Zestiria, ale nic z tego. Kolejna odsłona, Opowieści z Berserii, nie rozgrywa się w nowym świecie, lecz stanowi prequel do Zestirii. I choć może to brzmieć jak sygnał ostrzegawczy, wcale tak nie jest: „Berseria” to wielki hit i jedna z najlepszych gier fantasy, jeśli chodzi o bardziej realistyczne podejście do fabuł JRPG.

W przeciwieństwie do poprzednich gier z serii, „Berseria” to po prostu opowieść o zemście. Tak, w pewnym momencie zostaniesz wciągnięty w ratowanie świata (w końcu to JRPG), ale zemsta ma wszechogarniający wpływ na główną bohaterkę, Velvet Crowe. Przenika ona wszystko, co robi, do tego stopnia, że czasami gracz ma wrażenie, jakby wcielał się w postać antybohatera.

Dlaczego to wybraliśmy Nie owijajmy w bawełnę: Velvet w znacznym stopniu definiuje grę Berseria. Owszem, pozostałe postacie – zarówno przeciwnicy, jak i bohaterowie, którymi gramy – są sympatyczne, ale to Velvet przyciąga uwagę zarówno dzięki swojej nieskazitelnej historii postaci, jak i niezrównanej skuteczności w walce.

Jak można się spodziewać po grze z serii Tales, Berseria dąży do doskonałości i osiąga ją w każdym aspekcie. Walka jest znakomita, ścieżka dźwiękowa i atmosfera są porywające, a dubbing (zwłaszcza w przypadku Velvet) jest wyjątkowo poruszający.

Nasza ocena: „Opowieści z Berserii” to fantastyczna gra pod każdym względem, ale szczególnie polecam ją tym, którzy szukają odmiany od typowych, naiwnych gier JRPG.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

10. Tales of Arise [Triumfalny powrót do formy]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Bandai Namco Średni czas gry ~50 godzin

Wiele osób uważa, że „Tales of Arise” plasuje się na szczycie rank ingu najlepszych gier z serii „Tales”. Nie do końca się z tym zgadzam, ale nie mogę zaprzeczyć, że „Tales of Arise”” to rzeczywiście świetna gra.

Dlaczego ją wybraliśmy Arise doskonale przenosi ducha serii Tales w nowoczesną epokę, nie tracąc przy tym z oczu tego, co sprawia, że ta seria jest wyjątkowa.

W „Tales of Arise” powracamy do znanej nam fabuły. Tym razem akcja rozgrywa się w krainie podzielonej na zaawansowany, unoszący się w przestworzach świat Rena oraz podbite ziemie Dahna. Zgodnie z oczekiwaniami nasi bohaterowie pochodzą zarówno z Reny, jak i z Dahny, i oczywiście będziesz musiał postarać się zlikwidować podziały między tymi dwoma narodami.

Chociaż „Arise” nie wnosi nic nowego, nadrabia to z nawiązką swoim dopracowaniem. Wszystko – i mam na myśli naprawdę wszystko – jest o wiele bardziej dopracowane: mocna, kinowa oprawa wizualna i kierownictwo artystyczne, wyjątkowa ścieżka dźwiękowa i udźwiękowienie postaci oraz dopracowane podstawowe systemy, zwłaszcza walka.

Nasza ocena: „Tales of Arise” to… Jeśli szukasz bardziej nowoczesnego punktu wejścia do serii, „Arise” jest dobrym kandydatem.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE TALES OF ARISE GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

11. Tales of Graces f – wersja zremasterowana [Większa dostępność starszych tytułów]

Nasza ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2025 Twórca/twórcy Tose (remaster), Bandai Namco Średni czas rozgrywki ~45 godzin

Ostatnią, ale zdecydowanie nie mniej ważną pozycją na tej liście jest nowoczesna przeróbka starej gry, Tales of Graces f – wersja zremasterowana. Żeby było jasne: „Tales of Graces f” to zaktualizowana wersja „Graces”, więc „Graces f Remastered” to nie tylko remaster, ale ostateczna wersja zawierająca wszystkie dodatki DLC i kilka fajnych ulepszeń poprawiających komfort gry, a także zwiększająca jej dostępność dla współczesnych graczy.

Wcielisz się w rolę Asbela Lhanta, młodego (i oczywiście idealistycznego) szlachcica, który pragnie zdobyć większą władzę, by lepiej służyć ludziom, nad którymi pewnego dnia będzie panował. W praktyce jednak wiele się dzieje, a niejedna więź ulega zerwaniu. Tak, to opowieść w dużym stopniu oparta na „sile przyjaźni”, choć rekompensuje to świetną chemią między postaciami i zabawnymi scenkami.

Dlaczego to wybraliśmy Tales of Graces f – wersja zremasterowana to gra, która przez cały czas zapewnia świetną zabawę, ale tym, co naprawdę ją wyróżnia, jest system walki oparty na CC. Chociaż niektórym może się to nie podobać, ja absolutnie uwielbiam to, jak sprawia, że walka jest szybka, dynamiczna i praktycznie przypomina grę walki.

Podobnie jak inne tytuły z serii, Tales of Graces f – wersja zremasterowana stara się osiągnąć wysoki poziom we wszystkich aspektach. Dzięki szalonej akcji bojowej (która, moim zdaniem, kwalifikuje tę grę jako fajną, niewielką taktyczną grę RPG), dobremu tempu, bogatej zawartości po ukończeniu gry, nastrojowej ścieżce dźwiękowej i nowoczesnym akcentom, jest to zdecydowanie gra z serii „Tales”, którą warto sprawdzić.

Nasza ocena: „Tales of Graces f – wersja zremasterowana” to znakomita modernizacja, którą powinien rozważyć każdy gracz serii „Tales” lub fan gier JRPG.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Wszystko, co musisz wiedzieć o grach z serii „Tales”

Skoro już zapoznałeś się z krótkim przeglądem niektórych kluczowych gier z serii „Tales” z ostatnich lat, przyjrzyjmy się nieco dokładniej całej serii „Tales”.

Jak seria „Tales of” ewoluowała na przestrzeni czasu

Seria „Tales” rozpoczęła się od gry „Tales of Phantasia””, która pierwotnie ukazała się w 1995 roku wyłącznie w Japonii na konsolę Super Famicom (SNES). Ta gra z gatunku JRPG od razu wyróżniła się tym, że wykorzystywała możliwości graficzne i dźwiękowe konsoli do granic możliwości, a także dzięki unikalnemu wówczas liniowemu systemowi walki.

Sukces Phantasia zaowocował kilkoma kolejnymi tytułami w tym samym stylu: w 1997 roku zadebiutowała gra „Tales of Destiny”, a w 2001 roku pojawiła się „Tales of Eternia”. Chociaż wszystkie te gry odniosły sukcesy o różnym stopniu, kolejnym wielkim krokiem naprzód było przejście „Opowieści o Symfonii”” na grafikę 3D, w kierunku której zmierzało wówczas wiele gier.

Od tego momentu firma Namco pracowała zarówno nad udoskonaleniem serii „Tales”, jak i nad jej wyróżnieniem na tle innych gier JRPG. Kolejną wielką innowacją było dostosowanie systemu walki do środowiska 3D; widać to było w trybie swobodnego biegu w gra „Opowieści z Abyss””, w którym postać mogła oderwać się od liniowych szeregów bojowych i zmienić pozycję w innym miejscu pola bitwy.

Dzisiaj gry z serii „Tales” nadal wyróżniają się nie tylko dzięki tworzeniu głębszych i bardziej dojrzałych fabuł, ale także dzięki ciągłemu rozwojowi i wzbogacaniu swojego słynnego systemu walki o nowe elementy. Trzeba przyznać, że nie każdy eksperyment zakończył się sukcesem, ale należy docenić to, że twórcy nieustannie próbują nowych rozwiązań.

Co wyróżnia serię „Tales of” w gatunku JRPG?

Pamiętajmy, że seria „Tales” rozpoczęła się w 1995 roku, w czasach, gdy gry JRPG były niezwykle popularne. Oznacza to, że już pierwsza gra musiała zaoferować coś zupełnie innego niż to, co mogły zaoferować takie tytuły jak „Final Fantasy”. I rzeczywiście tak się stało: „Tales of Phantasia”” nie tylko zachwycała mistrzowskim wykorzystaniem możliwości sprzętowych konsoli Super Famicom, ale także oferowała zupełnie nowy system walki.

Seria „Tales” zawsze wyróżniała się systemem walki. Podczas gdy inne gry JRPG przechodziły na system turowy, „Tales” już wtedy stosowało walkę w czasie rzeczywistym, bardzo podobną do tej z gier walki. Było to nowatorskie, wyjątkowe, a co najważniejsze – zapewniało świetną zabawę.

W miarę rozwoju serii firma Namco coraz bardziej eksperymentowała z tym systemem, wprowadzając między innymi połączenia i kombinacje ciosów, szersze możliwości poruszania się, a nawet budzący skrajne opinie system „Armatization” w grze „Zestiria”. Jednak niezależnie od epoki, seria „Tales” zawsze charakteryzowała się zupełnie odmiennym systemem walki.

Oprócz tego gry z serii Tales wyróżniają się również tym, że kładą ogromny nacisk na rozwój postaci i interakcje między nimi. Chociaż fabuły tych gier są niemal zawsze typowe dla gier JRPG, twórcy Tales ożywiają modele postaci poprzez krótkie rozmowy i skecze, przekształcając je z prostych sprite’ów lub grafiki 3D w żywe, oddychające postacie.

W którą grę z serii „Tales” warto zagrać jako pierwszą?

Biorąc to wszystko pod uwagę, możesz zadać sobie pytanie: „No dobrze, w którą grę powinienem zagrać jako pierwszą?”. Nie ma jednej najlepszej odpowiedzi na to pytanie, ale społeczność fanów serii Tales często wskazuje Symphonię, Vesperię lub Xillię jako świetne punkty wyjścia.

„Opowieści o Symfonii”” jest najstarszą z nich, ale jak wspomniałem w mojej recenzji, nie bez powodu jest uwielbianym klasykiem. Dzięki prostej, ale solidnej rozgrywce, fantastycznej grafice (jak na tamte czasy) i poruszającej fabule „Symphonia” pozwala zapoznać się z fundamentami serii.

Opowieści z Vesperii to kolejna świetna pozycja na początek, ponieważ uważam, że stanowi szczytowy punkt „środkowej ery” serii Tales. Jest to połączenie solidnych podstaw starszych gier z wygodą i jakością współczesnych tytułów, co zapewnia nostalgiczny klimat JRPG w połączeniu z potężną obsadą postaci.

„Tales of Xillia” to najnowocześniejsza z tej trójki. „Xillia” pokazuje, jak seria się rozwinęła, łącząc przyzwoitą fabułę z niesamowitą rozgrywką akcji w czasie rzeczywistym. Ta gra jest szczególnie świetna dla osób, które dopiero co odeszły od tradycyjnych turowych gier RPG: nie jest zbyt skomplikowana, ale daje ogromną satysfakcję.

Wreszcie, nie ma żadnych zasad dotyczących tego, od czego należy zacząć. Zacznij od tej gry, która najbardziej Ci się podoba – niezależnie od tego, czy jest to starszy tytuł, zmodernizowana wersja, czy remaster.

Moja ogólna ocena najlepszych gier z serii „Tales of”

W tej chwili prawdopodobnie masz już dobre wyobrażenie o tym, od czego zacząć. Jeśli jednak nadal masz trudności z podjęciem decyzji, pozwól, że pomogę ci, sprowadzając wszystko do podstaw.

Najlepszy punkt wyjścia do serii „Tales of” w dzisiejszych czasach?

Dla początkujących → „Opowieści o Symfonii” ”, „Opowieści z Vesperii” lub „Tales of Xillia”. Każda z tych trzech gier to znakomity tytuł, który oferuje idealne połączenie rozgrywki, fabuły, rozwoju postaci i walki.



Każda z tych trzech gier to znakomity tytuł, który oferuje idealne połączenie rozgrywki, fabuły, rozwoju postaci i walki. Dla początkujących graczy poszukujących bardziej współczesnych tytułów → Tales of Arise . Ta gra sprawia wrażenie, jakby oryginalne tytuły z serii zostały dostosowane do potrzeb współczesnych graczy – oferuje fantastyczne projekty postaci, solidną fabułę, płynną walkę i przyciągającą wzrok grafikę.



Ta gra sprawia wrażenie, jakby oryginalne tytuły z serii zostały dostosowane do potrzeb współczesnych graczy – oferuje fantastyczne projekty postaci, solidną fabułę, płynną walkę i przyciągającą wzrok grafikę. Dla fanów rozwoju postaci → Opowieści z Abyss. Niezależnie od tego, czy kochasz Luke’a, czy go nienawidzisz, nikt nie może zaprzeczyć, że ta gra oferuje niesamowitą ewolucję postaci.



czy kochasz Luke’a, czy go nienawidzisz, nikt nie może zaprzeczyć, że ta gra oferuje niesamowitą ewolucję postaci. Dla tych, którzy mają dość idealistycznych bohaterów → Opowieści z Berserii. Mroczna ścieżka głównej bohaterki, Velvet Crowe, oraz jej całkowite skupienie na zemście oferują inne i odświeżające spojrzenie na serię.

Często zadawane pytania