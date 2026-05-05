12 najlepszych strzelanek dla pokolenia boomersów w 2026 roku: współczesne hity i klasyki

Najlepsze strzelanki dla pokolenia boomersów rezygnują z taktycznego przeładowywania broni i samoodnawialnego zdrowia na rzecz zawrotnej prędkości i labiryntów pełnych sekretów.

Gatunek ten przeżywa obecnie swoją drugą wielką złotą erę, w której pikselowe perełki z nurtu indie doskonale współistnieją z legendarnymi hitami z lat 90., które zdefiniowały świat strzelanek FPS.

Spodziewaj się czystego chaosu, błyskawicznych ruchów i grzmiącego odgłosu strzału ze strzelby – wszystkiego, czego potrzebujesz, by poczuć prawdziwy zastrzyk adrenaliny. Jeśli marzysz o emocjach związanych z polowaniem na kolorowe karty dostępu i krążeniem po polu bitwy, przecinając fale demonów, ta lista zaspokoi Twoje oczekiwania.

Nasze najlepsze propozycje strzelanek typu „boomer shooter”

Chociaż gatunek współczesnych strzelanek typu „boomer shooter” obfituje w wysokiej jakości tytuły, te trzy pozycje plasują się na samym szczycie łańcucha pokarmowego. Nie naśladują one przeszłości; udoskonalają podstawową mechanikę ruchu i walki, tworząc coś, co wydaje się niezbędne dla każdego fana strzelanek typu „boomer shooter” w 2026 roku.

A więc oto trójka najlepszych:

1 DUSK 2018 To właśnie ta gra udowodniła, że formuła retro nigdy nie straciła na aktualności. Odzwierciedla ona ciężką, dynamiczną fizykę Quake’a i tworzy ponurą atmosferę, której szybko nie zapomnisz. Buy now 2 Turbo Overkill 2023 Ta gra to nieustanny zastrzyk adrenaliny, który przesuwa granice prędkości dzięki kultowej mechanice nóg-piły łańcuchowej oraz ogromnym, skąpanym w neonowym świetle poziomom, które sprawiają wrażenie, jakbyś grał w film akcji. Buy now 3 CULTIC 2022 Dzięki surowej, lo-fi estetyce oraz niezwykle dynamicznej, taktycznej rozgrywce strzeleckiej gra oddaje ducha kultowych klasyków z lat 90., takich jak „Blood”, wprowadzając jednocześnie nowoczesną interaktywność z otoczeniem i fizykę. Buy now

Te potężne tytuły ustanawiają wysoką poprzeczkę, ale to dopiero początek tego, co ma do zaoferowania ten odrodzony gatunek. Czytaj dalej, aby poznać nasz pełny ranking najlepszych strzelanek typu „boomer” i sprawdzić, gdzie plasują się Twoje ulubione tytuły.

12 najlepszych strzelanek w stylu „boomer”, w które warto zagrać już teraz

Poniższe strzelanki typu „boomer shooter” stanowią absolutną śmietankę gatunku – obejmują dziesięciolecia rozwoju, ale łączy je to samo energetyczne DNA.

Obecnie obserwujemy ogromny renesans strzelanek dla pokolenia boomersów. Ta lista łączy klasyki z lat 90. z najlepszymi współczesnymi strzelankami dla tej grupy. Ile z nich masz w swojej bibliotece?

1. DUSK [Najlepsza strzelanka typu „boomer shooter” ogółem]

Nasza ocena Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Retro strzelanka z perspektywy pierwszej osoby Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 Rok wydania 2018 Twórcy David Szymanski / New Blood Interactive Średni czas rozgrywki 8–10 godzin Cechy szczególne Obroty o 360 stopni, ruch oparty na pędzie oraz „inwazyjna” atmosfera horroru.

DUSK to mistrzowska lekcja rzezi w stylu retro, będąca duchowym następcą takich legend jak Quake i Blood. Wcielasz się w rolę bezimiennego poszukiwacza skarbów, walczącego w głębi lasów Pensylwanii, gdzie w nieustannym, dynamicznym starciu zmierzysz się z wyznawcami kultu i niesamowitymi potworami.

Podstawowa rozgrywka to czysta satysfakcja w starym stylu: eksploruj skomplikowane, labiryntowe poziomy, gromadź arsenał śmiercionośnej broni, eliminuj agresywne fale wrogów, poluj na nieuchwytne sekrety i walcz z bossami wypełniającymi cały ekran, zanim dotrzesz do wyjścia.

Gra ta, często wymieniana przez społeczność jako tytuł, który ożywił gatunek nowoczesnych strzelanek typu „boomer shooter”, zawdzięcza swoją wyjątkowość głębi mechaniki rozgrywki. Opanujesz poruszanie się oparte na pędzie, wykorzystując podskoki i salta, jednocześnie korzystając z wyważonego zestawu broni – dwóch strzelb, kusz i moździerzy.

Dlaczego to wybraliśmy Wybraliśmy DUSK, ponieważ gra ta doskonale łączy nostalgiczną estetykę z nowoczesnym dopracowaniem technicznym, skutecznie wyznaczając standard tego, co powinna osiągnąć strzelanka w stylu retro.

Poziomy nieustannie się zmieniają. Zaczynasz w surowych gospodarstwach rolnych, ale szybko trafiasz do dziwacznych, industrialnych piekielnych krajobrazów, w których grawitacja nawet nie działa. Oprócz trzyrozdziałowej kampanii gra oferuje tryby Endless Arena o wysokiej stawce oraz dedykowaną społeczność speedrunnerów, a wszystko to wzmocnione aktualizacją grafiki HD z 2024 roku, dzięki której gra wygląda ostry na nowoczesnym sprzęcie.

Nasza ocena: DUSK to kwintesencja tego gatunku, oferująca idealną równowagę między klimatyczną grą horrorową a błyskawiczną strzelaniną, która z każdą klatką sprawia coraz większą frajdę.

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2. Turbo Overkill [Najlepsza strzelanka dla pokolenia boomersów, zapewniająca dynamiczną walkę]

Nasz wynik Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Cyberpunkowa strzelanka FPS Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Rok wydania 2023 Twórcy Trigger Happy Interactive / Apogee Entertainment Średni czas rozgrywki 12–15 godzin Cechy szczególne Zjeżdżanie na nógach z piłą łańcuchową, ataki orbitalne, rozbudowane cybernetyczne ulepszenia

Turbo Overkill to nasycony neonami sen, który czerpie z hiperagresywnego DNA gry Doom Eternal i podkręca tempo do granic możliwości. Akcja rozgrywa się w Cyberpunkowym piekle o nazwie Paradise, a gracz wciela się w postać Johnny'ego Turbo, sprzątacza ulic z piłą łańcuchową zamiast nogi, którego zadaniem jest wyeliminowanie zbuntowanej sztucznej inteligencji i jej sekciarskiej grupy wyznawców.

Prawdziwy geniusz tej najlepszej strzelanki dla pokolenia boomersów tkwi w jej niezwykłej mobilności i kreatywnym arsenale. Jej wyjątkową cechą jest „Zjeżdżalnia z piłą łańcuchową””, który zamienia nogę Johnny’ego w śmiercionośną maszynę do mielenia mięsa, pozwalając ci przemykać między wrogami, jednocześnie regenerując zdrowie i pancerz.

Rada od profesjonalisty Nie traktuj nogi z piłą łańcuchową jako ostateczności; to twoje podstawowe narzędzie do poruszania się.

Te bronie są po prostu absurdalne. Każda z nich ma alternatywny tryb strzału – masz do dyspozycji podwójne magnumy z funkcją namierzania strzałów w głowę, a nawet karabin snajperski, który dosłownie teleportuje cię do wnętrza celu. Dzięki rozbudowanemu systemowi ulepszeń cybernetycznych, poszukiwaniu sekretów i intensywnym wyzwaniom na arenie gra oferuje znacznie dłuższą i bardziej zróżnicowaną kampanię niż przeciętna strzelanka w stylu retro.

Nasza ocena: Jeśli współczesne strzelanki wydają ci się zbyt powolne, „Turbo Overkill” jest na to lekarstwem. To najszybsza, najbardziej chaotyczna i prawdopodobnie najbardziej pomysłowa strzelanka w stylu boomerów dostępna obecnie na rynku.

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3. CULTIC [Najlepsza strzelanka w stylu boomer za atmosferę]

Nasza ocena Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek FPS o tematyce horroru Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Rok wydania 2022 Twórcy Jason Smith (Jasonev) / 3D Realms Średni czas rozgrywki 6–8 godzin Cechy szczególne Interaktywna fizyka, precyzyjna walka taktyczna, mechanika TNT w stylu gry „Blood“

CULTIC to surowa strzelanka z elementami horroru, która sprawia wrażenie dawno zaginionego następcy legendarnej gry „Blood”. Wcielając się w rolę skompromitowanego detektywa, który dosłownie powstaje z martwych, wyruszasz na krucjatę zemsty przeciwko makabrycznej sekcie okultystycznej w świecie spowitym cieniem i brudem.

Podstawowa rozgrywka tej strzelanki typu „boomer shooter” skupia się na taktycznej agresji – poruszaj się po przytłaczających, otwartych lokacjach, zbieraj amunicję i paczki z materiałami wybuchowymi, niszcz szeregi kultystów, wykorzystując precyzję i prawa fizyki, zarządzaj ograniczonymi zasobami zdrowia i odkrywaj mroczne sekrety kwatery głównej kultu.

Dlaczego to wybraliśmy Wybraliśmy CULTIC jako jedną z najlepszych strzelanek typu „boomer shooter” ze względu na jej niezrównaną umiejętność łączenia wizualnego uroku lat 90. z wyrafinowaną, nowoczesną fizyką, tworząc doświadczenie bojowe, które jest jednocześnie nostalgiczne i nowatorskie.

To, co wyróżnia ten tytuł, to niesamowita atmosfera i walka oparta na fizyce. Opracowana w dużej mierze przez jedną osobę gra CULTIC charakteryzuje się unikalnym, wysoce konfigurowalnym stylem graficznym w pikselowej grafice, który wygląda staroświecko, ale porusza się z nowoczesną płynnością. Odczucie strzału jest wyjątkowo mocne; każdy strzał z karabinu z dźwignią lub obrzynanej strzelby ma ogromną siłę.

Nasza ocena: CULTIC to arcydzieło wśród lo-fi horrorów typu „boomer shooter”, stanowiące idealną alternatywę dla graczy preferujących nastrojowe, dające wyczucie dotykowe i nieco bardziej realistyczne strzelanki.

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4. Warhammer 40 000: Boltgun [Najlepsza strzelanka typu „boomer” dla fanów Warhammera]

Nasza ocena Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Retro FPS / strzelanka typu „boomer shooter” Platformy PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Rok premiery 2023 (DLC w 2024) Twórcy Auroch Digital / Focus Entertainment Średni czas rozgrywki 8–10 godzin Cechy szczególne System zasobów „Contempt”, egzekucje za pomocą miecza łańcuchowego, brutalna, pikselowa rzeź

W grze Warhammer 40 000: Boltgun wcielasz się w postać Ultramarine w zbroi wspomaganej, która wyrusza na świętą misję oczyszczenia świata z heretyków. Jest to genialne połączenie imponujących gier z serii Warhammer 40k oraz szalonej, opartej na sprite'ach akcji z lat dziewięćdziesiątych.

Cechą wyróżniającą najlepsze strzelanki z epoki boomersów jest doskonałe wyczucie broni; tytułowy Boltgun sprawia wrażenie ręcznego działa, rozrywającego wrogów na satysfakcjonujące, pikselowe kawałki.

Dlaczego to wybraliśmy Wybraliśmy Warhammer 40 000: Boltgun jako jedną z najlepszych strzelanek typu „boomer shooter” ze względu na wyjątkową oprawę dźwiękową i „chrzęszczącą” walkę, która sprawia, że jest to jedna z najbardziej satysfakcjonujących pozycji w ramach obecnego renesansu stylu retro.

Ruchy postaci są ciężkie, ale szybkie, a do dyspozycji gracza jest niszczycielska mechanika szarży oraz miecz łańcuchowy do wykańczania przeciwników w walce wręcz. Dzięki dodatkowi Kuźnie zepsucia, wprowadzającemu nowych wrogów i kultowy Multi-melta, różnorodność rozgrywki pozostaje świeża zarówno dla weteranów, jak i nowicjuszy.

Nasza ocena: Jeśli szukasz świetnych strzelanek w stylu retro, Warhammer 40 000: Boltgun to spełnienie marzeń dla fanów tego uniwersum, oferujące najbardziej autentyczne „odczucie” bycia Space Marine w retro stylu.

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5. AMID EVIL [Najlepsza strzelanka fantasy w stylu „boomer shooter”]

Nasz wynik Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Fantasy FPS Platformy PC, Nintendo Switch Rok wydania 2018 (dodatek „The Black Labyrinth” z 2023 r.) Twórcy Indefatigable / New Blood Interactive Średni czas rozgrywki 10–12 godzin Cechy szczególne Magiczne laski zasilane maną, ulepszenia w trybie „Soul Mode”, poziomy nieeuklidesowe

AMID EVIL to duchowy następca gry Heretic, w którym surowe, wojskowe korytarze zastąpiono rozległymi, surrealistycznymi wymiarami. Jako „Champion” posługujesz się starożytnymi magicznymi artefaktami, by wyplenić mroczną siłę, co czyni tę grę jedną z najlepszych gier niezależnych w tym gatunku.

Zamiast polować na karty dostępu, przemierzasz nieliniowe krainy, wykorzystując dusze poległych do zasilania swojej broni. Będziesz przedzierać się przez różnorodne grupy wrogów, balansując między rodzajami many i poszukując ukrytych ulepszeń, które zapewniają tymczasową nieśmiertelność w trybie „Soul Mode”.

Porada od profesjonalisty Zachowaj tryb „Soul Mode” na późniejsze etapy poziomu; zwiększona szybkostrzelność i obrażenia zadawane przez twoją magiczną laskę mogą sprawić, że trudna walka z bossem stanie się dosłownie bułką z masłem.

Najlepsze strzelanki typu „boomer” słyną z zawiłych projektów poziomów i spektakularnego, magicznego arsenału. Nie ograniczasz się tylko do strzelania z broni palnej – wystrzeliwujesz planety z laski i przecinasz rzeczywistość zaklętym toporem.

Nasza ocena: AMID EVIL to wizualne arcydzieło, które udowadnia, że strzelanki fantasy mogą być równie szybkie i brutalne jak ich odpowiedniki z gatunku science fiction.

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6. Ion Fury [Najlepsza strzelanka typu „boomer” oparta na silniku Build Engine]

Nasza ocena Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Retro FPS Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Rok wydania 2018 (DLC „Aftershock” 2023) Twórcy Voidpoint / 3D Realms Średni czas rozgrywki 12–15 godzin Cechy szczególne Wysoce interaktywne środowiska oparte na silniku Build, tryb alternatywnego strzału „Loverboy”, bomby kręgielniowe

Ion Fury to techniczny majstersztyk oparty na legendarnym silniku Build, będący prawdziwym następcą Duke Nukem 3D. Wcielając się w rolę Shelly „Bombshell” Harrison, przemierzasz rozległe cyberpunkowe miasto, niszcząc transhumanistyczne sekty w celu ocalenia Neo D.C.

Rozgrywka jest klasyczna – patrolujesz rozległe, interaktywne mapy miejskie, gromadzisz specjalistyczną amunicję, niszczysz zrobotyzowaną piechotę, monitorujesz poziom pancerza i pokonujesz potężnych bossów wypełniających cały ekran. Gra wyróżnia się na tle najlepszych tytułów Cyberpunkowych dzięki szczegółowo dopracowanemu światu.

Dlaczego to wybraliśmy Ion Fury oddaje specyficzny „klimat” silnika Build, wysoką interaktywność i pionowe pejzaże miejskie lepiej niż jakakolwiek inna współczesna gra.

Najlepsze strzelanki z epoki boomu na gry wyróżniają się skrupulatnym projektem poziomów i interaktywnością; niemal wszystko można włączyć lub zniszczyć. Rewolwer Shelly’ego „Loverboy”, z jego precyzyjnym strzałem alternatywnym, daje niesamowite wrażenia, podobnie jak granaty wielkości kuli do kręgli i wyrzutnie kasetowe.

Nasza ocena: Pozycja obowiązkowa dla każdego, kto tęskni za erą interaktywności i zuchwałych bon motów. To najlepsza strzelanka z lat 90., która po prostu została wydana w XXI wieku.

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7. Żniwiarz koszmarów [Najlepsza strzelanka typu roguelite dla pokolenia boomerów]

Nasz wynik Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek FPS typu roguelite Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Rok wydania 2019 Twórcy Blazing Bit Games Średni czas rozgrywki 20–30 godzin Cechy szczególne Ponad 80 losowo generowanych broni, progresja w stylu looter-shooter, drzewko umiejętności RPG

Żniwiarz koszmarów to mroczna, lo-fi podróż do świata snów pacjenta szpitala psychiatrycznego, łącząca walkę w stylu DOOM z rozbudowanymi mechanikami roguelite. Gra wyróżnia się jako jedna z najlepszych gier horrorowych dzięki ogromnej różnorodności i niepokojącej atmosferze.

Cykl rozgrywki opiera się na pokonywaniu generowanych proceduralnie koszmarów, zbieraniu losowo dobieranej broni, zabijaniu potworów oraz wydawaniu złota na trwałe ulepszenia statystyk poprzez nostalgiczne minigry typu „boomer shooter”, po czym następuje przebudzenie i powtórka tej podróży.

Rada od profesjonalisty Nie przywiązuj się zbytnio do swojego ekwipunku. Ponieważ broń pojawia się losowo, skup się najpierw na ulepszaniu podstawowej prędkości i zdrowia postaci za pomocą drzewka umiejętności.

Główną atrakcją tej świetnej strzelanki typu „boomer shooter” jest oszałamiający arsenał liczący ponad 80 rodzajów broni. Mechanika poruszania się pozwala na błyskawiczne manewrowanie, a system rozwoju oparty na zbieraniu łupów sprawia, że każda rozgrywka jest nowym doświadczeniem. Będziesz przemierzać zmieniające się lokacje pełne pułapek i sekretnych pomieszczeń, zarządzając rozbudowanym drzewkiem umiejętności, które zapewnia znaczną różnorodność rozgrywki.

Nasza ocena: Genialne połączenie gatunków, które zapewnia niemal nieograniczoną powtarzalność rozgrywki dzięki ogromnej puli łupów i wciągającemu systemowi ulepszeń.

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8. Prodeus [Najlepsza współczesna strzelanka typu „boomer” w stylu DOOM]

Nasza ocena Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Retro-nowoczesna strzelanka FPS Platformy PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Rok wydania 2022 Twórcy Bounding Box Software / Humble Games Średni czas rozgrywki 8–10 godzin Cechy szczególne Technologia dynamicznych rozprysków krwi, przeglądarka map tworzona przez społeczność, grafika łącząca styl nowoczesny z retro

Prodeus to wizualna potęga, która wypełnia lukę między sprite’ami z lat 90. a nowoczesnymi efektami cząsteczkowymi. Jeśli podoba ci się surowa moc legendarnych gier z serii DOOM, walka w tej grze sprawi, że poczujesz się jak w domu.

To nie tylko nostalgia – to przemyślana ewolucja tej formuły. Pod inspirowaną stylem retro oprawą kryje się nowoczesny silnik, który zapewnia dynamiczne oświetlenie, spektakularne efekty cząsteczkowe oraz satysfakcjonującą, przesadzoną brutalność, dzięki której każda potyczka robi ogromne wrażenie.

Dlaczego to wybraliśmy Prodeus oddaje surową, kinetyczną energię klasycznego DOOM-a, wykorzystując jednocześnie nowoczesną technologię, dzięki czemu każda eksplozja i strzał ze strzelby sprawiają niesamowite wrażenie.

Walka jest intensywna i rytmiczna, a szeroka gama przeciwników wymaga stosowania różnych taktyk. Dzięki wbudowanemu edytorowi poziomów i przeglądarce map tworzonych przez społeczność zawartość gry jest praktycznie nieograniczona.

Nasza ocena: Prodeus to najlepsza strzelanka retro w stylu „nowej szkoły”. Wygląda jak wspomnienie, a gra się w nią jak w sen, oferując najbardziej satysfakcjonujący system krwawych scen w gatunku strzelanek dla pokolenia boomersów.

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9. Projekt Warlock [Najlepsza niezależna strzelanka w stylu boomer inspirowana klasykami]

Nasz wynik Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Niezależna gra FPS w stylu retro Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2018 Twórcy Buckshot Software, Retrovibe, App Global Ltd, Crunching Koalas Średni czas rozgrywki 6–9 godzin Cechy szczególne Walka oparta na zaklęciach, trwałe ulepszenia postaci, 38 unikalnych broni

Projekt Warlock to stylizowany hołd dla początków gatunku strzelanek typu „boomer shooter”, łączący szybką akcję z gry Hexen z szaloną strzelaniną znaną z najlepszych gier RPG akcji. Wcielasz się w rolę potężnego maga podróżującego w czasie i przestrzeni, aby wyeliminować wszelkie zło.

Atutem tej czołowej strzelanki typu „boomer shooter” jest rozbudowany system rozwoju postaci w stylu RPG. Pomiędzy etapami odwiedzasz warsztat, aby ulepszyć swoją broń palną lub nauczyć się nowych zaklęć, co pozwala dostosować postać „Warlocka” do preferowanego stylu gry.

Porada od profesjonalisty Warto wcześnie zainwestować w atut „Harvester” – zwiększa on ilość pojawiającej się amunicji, dzięki czemu podczas walk z bossami możesz częściej korzystać z potężniejszych zaklęć, które zużywają dużo many.

Estetyka w stylu pixel art jest wyrazista, a walka pozostaje wymagająca dzięki agresywnej sztucznej inteligencji przeciwników i ograniczonej liczbie żyć.

Nasza ocena: „Projekt Warlock” to zwięzła, pełna energii strzelanka, która nagradza eksperymentowanie dzięki przemyślanym ścieżkom ulepszania broni i zaklęć.

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10. DOOM [Najlepsza klasyczna strzelanka dla pokolenia boomersów]

Nasza ocena Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Podstawowa strzelanka FPS Platformy PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Evercade (2026) Rok wydania 1993 (pakiet ulepszony 2024) Twórcy id Software, Bethesda Softworks, SoftBank Średni czas rozgrywki 5–7 godzin Cechy szczególne Nieliniowa eksploracja labiryntów, kultowy BFG-9000, przełomowe dla gatunku mechaniki ruchu

DOOM to pionier, który ukształtował DNA najlepszych strzelanek z epoki boomu oraz całego gatunku. Wcielasz się w samotnego Space Marine na Marsie, walcząc na Fobosie i Deimosie, zanim zejdziesz do samych otchłani piekła, by powstrzymać demoniczną inwazję.

W tej retro grze brakuje przycisku skoku, co wymusza taktyczne skupienie się na „krążeniu z ostrzałem” i priorytetyzacji broni – używając piły łańcuchowej do zarządzania zasobami lub BFG 9000 do oczyszczania pomieszczeń.

Dlaczego to wybraliśmy Wybraliśmy DOOM jako jedną z najlepszych strzelanek z epoki boomu, ponieważ gra ta pozostaje wzorem pod względem projektowania poziomów i tempa walki, udowadniając, że doskonała mechanika nigdy nie wychodzi z mody.

Nowoczesne wersje oparte na silniku KEX oferują obsługę rozdzielczości 4K, tryb deathmatch online oraz integrację z modami tworzonymi przez społeczność, dzięki czemu gra zapewnia nieograniczoną powtarzalność. Niezależnie od tego, czy wykonujesz speedrun na poziomie E1M1, czy odkrywasz stworzone przez fanów „megawady”, wpływ tej gry pozostaje bezkonkurencyjny.

Nasza ocena: DOOM to niekwestionowany król. Jeśli nie grałeś w oryginał, nie doświadczyłeś prawdziwego ducha najlepszych strzelanek typu „boomer”.

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11. DOOM II [Najlepsza kontynuacja klasycznej strzelanki z lat 90.]

Nasz wynik Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek FPS typu Foundation Platformy PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Rok wydania 1994 (pakiet ulepszony 2024) Twórcy id Software, Nightdive Studios, Nerve Software, Torus Games, MachineWorks Northwest Średni czas rozgrywki 7–9 godzin Cechy szczególne Kultowa super strzelba, dwukrotnie większa różnorodność przeciwników, ogromne i złożone mapy.

DOOM II: Piekło na Ziemi to pełne akcji rozszerzenie przełomowej formuły oryginału, przenoszące demoniczną inwazję na Ziemię. Gra pozostaje klasykiem wśród najwyżej ocenianych strzelanek FPS dzięki zwiększonej skali i nieustępliwemu poziomowi trudności.

Głównym osiągnięciem tej kultowej strzelanki jest wprowadzenie Super Shotguna – broni dającej tak ogromną satysfakcję, że przez dziesięciolecia definiowała walkę w zwarciu.

Porada od profesjonalisty Super Shotgun to twój najlepszy przyjaciel, ale nie zapominaj o Chaingunie, który pozwala „zablokować ból” szybszym przeciwnikom, takim jak Pain Elemental czy Cacodemon.

DOOM II: Piekło na Ziemi wzbogacił również listę przeciwników o takie postacie jak Arch-vile i Mancubus, które wymagają konkretnych taktycznych reakcji. Nowoczesne wersje zawierają epizod „Dziedzictwo rdzy””, tryb deathmatchu międzyplatformowego oraz wbudowaną przeglądarkę modów.

Nasza ocena: „DOOM II: Piekło na Ziemi”” to większa, odważniejsza i trudniejsza kontynuacja, która doprowadziła „taniec śmierci” do perfekcji. To pozycja obowiązkowa dla każdego, kto uważa, że pierwsza część była zbyt łatwa.

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12. Quake [Najlepsza strzelanka 3D typu „boomer shooter”]

Nasza ocena Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek FPS w prawdziwym 3D Platformy PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Rok wydania 1996 (ulepszona wersja z 2021 r.) Twórcy id Software, Midway Games, Lobotomy Software, ClickBoom, 1AM Productions Średni czas rozgrywki 6–8 godzin Cechy szczególne Prawdziwa trójwymiarowość w pionie, skoki rakietowe łamiące prawa fizyki, motyw lovecraftowski.

Quake przełamał ograniczenia gatunku, przenosząc dwuwymiarowe sprite’y do w pełni trójwymiarowego świata gotyckiego horroru i brutalistycznej architektury. Stanowi kamień węgielny klasycznych gier science fiction, zamieniając piekielne krajobrazy z DOOM-a na mroczną, lovecraftowską atmosferę.

Legendarny status tej gry wynika z pionierskiej mechaniki ruchu, a konkretnie z technik „skoków rakietowych” i „skoków z unikami”, które przekształciły tę strzelankę FPS w szybką grę wymagającą dużych umiejętności. Walka jest dynamiczna i charakteryzuje się intensywnymi seriami pocisków, które wymagają ciągłego ruchu.

Porada od profesjonalisty Opanuj skok rakietowy, skacząc i strzelając jednocześnie w ziemię. Kosztuje to punkty zdrowia, ale przewaga wysokościowa, jaką zapewnia, często jest kluczem do odkrycia najlepszych sekretów.

Wersja Ulepszona wersja remasterowana z 2021 roku oferuje nowoczesne udoskonalenia, w tym obsługę rozdzielczości 4K, tryb kooperacji oraz zupełnie nowe dodatki. Dzięki ogromnej społeczności modderów i dedykowanym serwerom turniejowym Quake pozostaje ostatecznym sprawdzianem umiejętności mechanicznych.

Nasza ocena: Quake to rewolucyjna gra, która zaprezentowała światu ruch w 3D. Jest mroczna, wymagająca i pozostaje złotym standardem w dziedzinie klimatycznych walk w stylu arenowym.

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Moja ogólna ocena najlepszych strzelanek dla pokolenia boomerów

Poruszanie się po odrodzeniu najlepszych strzelanek dla pokolenia boomerów może być przytłaczające, ale znalezienie odpowiedniego punktu wyjścia zależy wyłącznie od tego, jakiej epoki chaosu pragniesz.

Wolisz klasyczne tytuły, które wyznaczyły standardy, czy dopracowaną intensywność współczesnych hitów z gatunku strzelanek typu „boomer”? Najlepsze strzelanki typu „boomer” mają coś do zaoferowania graczom na każdym poziomie zaawansowania:

Dla purystów nowoczesności → DUSK . To doskonałe połączenie starego i nowego, zapewniające ruch przypominający Quake’a oraz ewoluującą atmosferę, która daje wrażenie definitywnego, nowoczesnego doświadczenia w stylu retro.

. To doskonałe połączenie starego i nowego, zapewniające ruch przypominający Quake’a oraz ewoluującą atmosferę, która daje wrażenie definitywnego, nowoczesnego doświadczenia w stylu retro. Dla miłośników adrenaliny → Turbo Overkill . Jeśli chcesz doprowadzić swój refleks do granic możliwości, ta gra oferuje najbardziej pomysłowy system poruszania się i niesamowitą różnorodność walk dostępną obecnie na rynku.

. Jeśli chcesz doprowadzić swój refleks do granic możliwości, ta gra oferuje najbardziej pomysłowy system poruszania się i niesamowitą różnorodność walk dostępną obecnie na rynku. Dla „miłośników historii” → DOOM. Nie ma lepszego miejsca na rozpoczęcie przygody niż gra, która zdefiniowała zasady tego gatunku, oferując mistrzowską lekcję projektowania poziomów, która nawet w 2026 roku pozostaje bezkonkurencyjna.

Niezależnie od twojego stylu, świat strzelanek typu „boomer” jest pełen nieustannej akcji i ukrytych niespodzianek. Wybierz swoje pole bitwy, zaopatrz się w ulubiony arsenał i przygotuj się na doświadczenie gatunku, który czerpie siłę z prędkości, tajemnic i czystego, nieprzefiltrowanego chaosu.

Często zadawane pytania