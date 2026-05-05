8 najlepszych strasznych gier na Steamie, które nie pozwolą ci zasnąć

Najlepsze straszne gry na Steamie to zarówno klasyki, takie jak „Amnesia: The Dark Descent”, „Resident Evil 2” i „Obcy: Izolacja”, jak i koszmary oparte na sztucznej inteligencji. Chcesz zobaczyć, jak sztuczna inteligencja miesza ci w głowie? KAGIDOKO i A.I.L.A wykorzystują głębokie uczenie się, by polować na twoje lęki, podczas gdy Mimesis bez skrupułów naśladuje głosy i ruchy twoich kolegów z drużyny, zamieniając tryb kooperacji w czystą paranoję.

Podział na gatunki

Klasyki

Amnesia: The Dark Descent wyznacza standardy w gatunku survival horror, pozbawiając gracza broni i pozostawiając mu do dyspozycji jedynie światło i zdrowie psychiczne.

Eksploracja rozpadającego się zamku wywołuje uczucie ucisku, a każdy skrzypienie sprawia, że zaczynasz się zastanawiać nad kolejnym krokiem. Zagadki angażują gracza, choć czasami mogą wydawać się nieco niezgrabne.

Słabe oświetlenie, zniekształcone efekty dźwiękowe oraz ten wyczerpujący zdrowie psychiczne efekt rozmycia sprawiają, że jest to jedna z najbardziej klimatycznych gier horrorowych, jakie kiedykolwiek powstały.

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Obcy: Izolacja doskonale oddaje przerażenie związane z byciem ściganym, a nieprzewidywalna sztuczna inteligencja ksenomorfa sprawia, że każdy zakręt staje się ryzykownym posunięciem.

Rozgrywka jest pełna napięcia, zwłaszcza gdy kucasz pod biurkiem, obserwując, jak sygnał lokalizatora wydaje coraz szybsze sygnały. To survival horror w najczystszej postaci: bez potężnej broni, tylko skrawki i gadżety, które pozwalają opóźnić śmierć. Tempo gry może się czasem wlec, ale poziom immersji jest niezrównany.

Retrofuturystyczna oprawa graficzna wygląda, jakby została wyjęta prosto z oryginalnego filmu. Dodajmy do tego mrożącą krew w żyłach ścieżkę dźwiękową i przerażające efekty dźwiękowe, a otrzymamy horror idealny dla fanów science fiction.

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Resident Evil 2 / Resident Evil 7: Biohazard

Seria Resident Evil pięknie ewoluowała między tymi dwiema częściami.

W grze „Resident Evil 2” miasto Raccoon City powraca w oszałamiającej szczegółowości, a strzelanie z perspektywy „przez ramię” oraz ciasne korytarze sprawiają, że liczy się każdy nabój. „Resident Evil 7” odwraca tę formułę, uwiężając gracza w koszmarze z perspektywy pierwszej osoby wraz z rodziną Bakerów.

Gra w obie pozycje dostarcza intensywnych wrażeń, ale w różny sposób: w RE2 akcja toczy się w stałym tempie, podczas gdy pierwsze godziny w RE7 to czysta panika związana z walką o przetrwanie. W obu grach zdarzają się sporadyczne problemy z tempem rozgrywki, ale grafika jest nieskazitelna – od zalanych deszczem ulic w RE2 po groteskową południową rezydencję w RE7 – a wszystko to wzbogacają ścieżki dźwiękowe, które potęgują atmosferę grozy.

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Outlast czerpie siłę z czystej adrenaliny – uzbrojony jedynie w kamerę, musisz przetrwać w szpitalu psychiatrycznym Mount Massive. Noktowizor zapewnia wystarczająco dużo światła, by dostrzec zbliżające się pokręcone postacie, ale szybko wyczerpuje baterie.

Gra przypomina nieustanny pościg: serce wali jak młot, gdy przeskakujesz przez łóżka lub przeciskasz się przez szczeliny, a maniacy depczą ci po piętach. To ekscytujące, ale ciągłe bieganie może stać się monotonne.

Pod względem graficznym gra stawia na surowy, przerażający klimat nocnego widzenia, a zniekształcone krzyki i gardłowe oddechy potęgują grozę. Jest to surowe, brutalne i jedno z najbardziej klaustrofobicznych doświadczeń horrorowych, jakie kiedykolwiek przeżyłem.

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Phasmophobia nadal pozostaje królem kooperacyjnych gier o polowaniu na duchy, w których każda sesja jest inna dzięki nieprzewidywalnej aktywności paranormalnej.

Śledzenie odczytów pola elektromagnetycznego, rozstawianie kamer i krzyczenie do mikrofonu, by sprowokować duchy, sprawia, że to coś więcej niż tylko przerażające momenty – to eksperyment z paranoją. W grze z przyjaciółmi napięcie oscyluje między zabawnym a przerażającym, choć rozgrywka w pojedynkę wydaje się wyczerpująca.

Pod względem wizualnym gra jest prosta, ale wystarczają jej niesamowite oświetlenie i subtelne sygnały dźwiękowe. Czasami jest chaotyczna, ale genialnie wciąga.

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Gry horrorowe oparte na sztucznej inteligencji

Kagidoko

Kagidoko to eksperymentalny projekt z gatunku horroru, który wykorzystuje uczenie głębokie do nieprzewidywalnego zniekształcania rozgrywki. Sztuczna inteligencja analizuje reakcje gracza i zmienia przebieg wydarzeń wokół niego.

Rozgrywka wywołuje niepokój, ponieważ nic nie jest pewne – pomieszczenia się przemieszczają, dźwięki ulegają zniekształceniu, a nawet znane mechaniki gry przestają działać. Jest to fascynujące, ale też nieco niedopracowane, a tempo rozgrywki czasami ulega załamaniu pod wpływem technologii.

Oprawa wizualna stawia raczej na surrealistyczne zniekształcenia niż na dopracowanie, a efekty glitchowe i zniekształcona geometria sprawiają, że świat wydaje się niestabilny. Nie chodzi tu o schludną prezentację, ale o czysty niepokój psychiczny.

A.I.L.A

A.I.L.A. przesuwa granice horroru dzięki adaptacyjnej sztucznej inteligencji, która nie tylko cię ściga: uczy się twoich zachowań i wykorzystuje je przeciwko tobie.

Gra sprawia wrażenie, jakbyś był ścigany przez coś żywego, co przewiduje twoje kryjówki i karze za wahanie. Granie w nią było stresujące w najlepszym tego słowa znaczeniu, choć czasami sztuczna inteligencja wydaje się niesprawiedliwa, nie pozostawiając graczowi zbyt wiele oddechu.

Oprawa graficzna jest solidna – zimne, sterylne otoczenie kontrastuje z nagłymi wybuchami chaosu. Najbardziej wyróżnia się udźwiękowienie, a zniekształcone szepty A.I.L.A. drwią z gracza w korytarzach. Nie jest to gra bezbłędna, ale wywołane przez nią poczucie grozy nie ma sobie równych.

MIMEIS

Mimesis przełamuje podstawową zasadę kooperacyjnego horroru – zaufanie. Sztuczna inteligencja naśladuje głosy i ruchy twoich kolegów z drużyny, zmuszając cię do zastanowienia się, czy osoba obok ciebie jest prawdziwa.

Gra jest wyczerpująca nerwowo, ponieważ komunikacja – podstawa trybu kooperacyjnego – staje się zawodna. Paranoja jest niesamowita, ale mechanika nadal wydaje się eksperymentalna, czasami pełna błędów i nierówna.

Graficznie gra jest znośna, a ciemne otoczenie odgrywa tu główną rolę, ale atmosfera opiera się przede wszystkim na dźwięku: znajomy głos wołający twoje imię, a potem uświadomienie sobie, że to nie jest twój przyjaciel. Jest to nieco chaotyczne, ale koncepcja jest przerażająca.

Dlaczego wciąż wracamy do horrorów

Horror oddziałuje na zupełnie innej fali. Chodzi tu przede wszystkim o napięcie, nerwy i to przyspieszające bicie serca, gdy uda ci się przeżyć. Grałem w gry, które w ciągu jednej sesji sprawiały, że jednocześnie się śmiałem i trząsłem ze strachu. Ta mieszanka strachu i dreszczyku emocji jest uzależniająca i bez względu na to, jak bardzo nas to wykańcza, zawsze uruchamiamy kolejną grę, bo nic innego nie daje takich samych wrażeń.

Inne horrory, które warto sprawdzić

Jeśli przebrnąłeś już przez największe hity, wciąż czeka na ciebie mnóstwo materiału na koszmary. SOMA łączy grozę science fiction z poruszającą historią, The Forest trzyma cię w napięciu dzięki survival horrorowi w dzikiej przyrodzie, a Dead by Daylight zamienia tryb wieloosobowy w slasher, w którym jesteś albo łowcą, albo ofiarą. Te gry mieszają ci w głowie na różne sposoby, dając fanom horrorów nowe powody do bezsennych nocy. Gracze spragnieni tego nostalgicznego strachu mogą sprawdzić najlepsze gry podobne do „Tormented Souls 2”, aby znaleźć tytuły, które przenoszą oldschoolową mechanikę survival horroru w nowoczesną erę.