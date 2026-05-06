20 najlepszych kostiumów na Halloween inspirowanych grami wideo – rok 2026 | Eneba Hub

Eneba Hub contains affiliate links, which means we may earn a small commission if you make a purchase through them—at no extra cost to you. Learn more

Jeśli szukasz najlepszych kostiumów na Halloween inspirowanych grami wideo, dzięki którym naprawdę się wyróżnisz, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Co roku przeglądam ulubione tytuły fanów, nowości i fora cosplayowe, aby znaleźć stroje, którymi warto się pochwalić. Niektóre z nich to gotowe stroje, które wyglądają niesamowicie zaraz po wyjęciu z pudełka, podczas gdy inne inspirują do tworzenia szczegółowych kostiumów, jeśli lubisz majsterkować.

Możesz wybrać się sam, zaplanować motyw rodzinny lub stworzyć stylizację dla całej ekipy z przyjaciółmi. W tym przewodniku znajdziesz coś świetnego dla siebie. Sprawdźmy 20 najlepszych kostiumów dla graczy, którzy chcą, aby Halloween było niezapomniane.

Nasze najlepsze propozycje kostiumów na Halloween inspirowanych grami wideo

Kiedy co roku szukam najlepszych kostiumów z gier wideo, kilka z nich od razu się wyróżnia. Noszenie ich sprawia frajdę, są łatwo rozpoznawalne i sprawiają, że każdy kostium na Halloween staje się prawdziwym wydarzeniem.

Oto moje trzy najlepsze propozycje, jeśli chcesz pominąć poszukiwania i przejść od razu do tego, co najlepsze:

Kostium „Peely Bone” z gry Fortnite – zabawny, a jednocześnie przerażający banan w kształcie szkieletu, który od razu rzuca się w oczy i idealnie nadaje się na wesołą, ale nieco straszną stylizację na Halloween. Nadmuchiwany kostium z gry „Among Us” – nadmuchuje się w kilka sekund i przyciąga uwagę, dzięki czemu świetnie nadaje się dla grup lub każdego, kto szuka pomysłowego stroju bez konieczności samodzielnego majsterkowania. Kostium Ender Dragon z gry Minecraft – efektowny strój ze skrzydłami dla graczy, którzy chcą mieć duży, imponujący kostium inspirowany słynną postacią.

Całkiem niezła oferta, prawda? A to dopiero początek – przewiń dalej, aby zobaczyć pełny przegląd wszystkich 20 kostiumów na Halloween inspirowanych grami wideo, wraz ze specyfikacjami, zaletami i wadami oraz uzasadnieniem, dlaczego każdy z nich zasługuje na miejsce na tej liście.

20 najlepszych kostiumów na Halloween inspirowanych grami wideo, które warto wypróbować w 2025 roku — epickie propozycje

Przygotuj się na prawdziwą feerię pomysłów na kostiumy inspirowane Twoimi ulubionymi grami i postaciami. Zebrałem 20 kostiumów na Halloween inspirowanych grami – od prostych, swobodnych stylizacji po pełnoprawne stroje cosplayowe.

1. Kostium Peely Bone z Fortnite [Ekskluzywny sezonowy strój]

Jeśli szukasz kostiumu z gry wideo, który od razu wywoła śmiech, a jednocześnie pasuje do upiornego sezonu, kostium Peely Bone z Fortnite to świetny wybór. Ta ulubiona przez fanów postać zamienia dobrze znaną bananową maskotkę w dziwaczne połączenie pół-szkieletu i pół-kreskówki. Kości świecą na biało na tle żółtej skóry, więc nawet w słabym świetle strój ten przyciąga wzrok. Idealny na imprezy, zbieranie cukierków z dziećmi lub nieformalne wieczory cosplayowe z przyjaciółmi.

Dlaczego to wybraliśmy Peely Bone idealnie łączy w sobie komizm i halloweenowy klimat. Kostium jest łatwy do założenia zaraz po wyjęciu z opakowania i pozwala fanom Fortnite pochwalić się rzadką, tematyczną skórką w prawdziwym życiu.

Podoba mi się, jak ten strój łączy zabawny styl graficzny Fortnite z przerażającym klimatem Halloween. To sprytna wariacja na temat jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci w grze. Wystarczy założyć proste dodatki, takie jak rękawiczki czy buty, i już jesteś gotowy na imprezę bez stresu związanego z tworzeniem przedmiotów.



Zalety Wady ✅ Natychmiast rozpoznawalna skórka z Fortnite z upiornym akcentem



✅ Zabawna, ale nadal pasująca do klimatu Halloween



✅ Wygodny kombinezon, w którym łatwo się poruszać



✅ Szybki w przygotowaniu, nie wymaga szycia ani majsterkowania



✅ Świetny pomysł na kostium z gry wideo, który się wyróżnia ❌ Kombinezon jednoczęściowy może wydawać się ciepły w pomieszczeniach, ale jest wystarczająco lekki, by nosić go na zewnątrz podczas zbierania cukierków.

Nasza opinia: Kostium Peely Bone z Fortnite bez wysiłku zapewnia salwy śmiechu i dreszczyk emocji na Halloween. Jeśli lubisz kostiumy z gier wideo, które łączą humor i strach, to jest to jedna z najlepszych opcji, jakie możesz wybrać. A jeśli interesują Cię elementy kosmetyczne z Fortnite, może spodoba ci się również zapoznanie się z niektórymi z (najlepszych skórek na Halloween) – jeszcze niedostępnymi – aby dopasować swój styl w grze do wyglądu w prawdziwym świecie.

i

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

2. Nadmuchiwany kostium z gry „Among Us” [Wirusowa zabawa i natychmiastowa rozpoznawalność]

Jeśli szukasz kostiumu z gry wideo, który wszyscy rozpoznają w chwili, gdy tylko pojawisz się w pomieszczeniu, nadmuchiwany kostium z gry „Among Us” to praktycznie natychmiastowy hit. Jest to kombinezon zakrywający całe ciało, z jasną powłoką i błyszczącym wizjerem z przodu, który naśladuje wygląd członka załogi z gry.

Wbudowany wentylator cicho utrzymuje go w stanie napompowanym, dzięki czemu kombinezon pozostaje okrągły i kreskówkowy przez wiele godzin (nie trzeba go ciągle dopompowywać).

Dlaczego to wybraliśmy Ten nadmuchiwany kostium członka załogi idealnie spełnia wymagania stawiane grupowym kostiumom na Halloween: jest łatwy w przygotowaniu, bardzo rozpoznawalny i idealny dla miłośników cosplayu, którzy nie chcą spędzać godzin na szyciu. Sprawdzi się również jako kostium dla jednej osoby, jeśli po prostu chcesz wywołać natychmiastowy śmiech.

Wzoruje się na jednej z najpopularniejszych postaci z gier wideo ostatnich kilku lat i przekształca ją w zabawny wizerunek z prawdziwego życia. Świetna zabawa dla dzieci i dorosłych, którzy szukają szybkiego pomysłu na zabawę grupową: każdy wybiera kolor i w mgnieniu oka odtwarzacie jedną z najbardziej znanych gier dedukcyjnych wszech czasów. Można też dodać prostą maskę lub rękawiczki, jeśli chcesz uzyskać nieco więcej szczegółów.



Zalety Wady ✅ Szybko się nadmuchuje i pozostaje okrągły przez wiele godzin



✅ Jeden z najlepszych kostiumów z gier wideo dla grup – im więcej przyjaciół dołączy, tym większy efekt



✅ Wygodny kombinezon dla dzieci i dorosłych



✅ Nie wymaga żadnego majsterkowania – wystarczy założyć i gotowe



✅ Jasne kolory sprawiają, że kostium jest dobrze widoczny na imprezach ❌ Zajmuje dużo miejsca w pomieszczeniach, ale jest zaskakująco lekki i łatwo się w nim chodzi.

Nasza ocena: Nadmuchiwany kostium z gry „Among Us” to łatwa w użyciu opcja o dużym efekcie dla graczy, którzy cenią sobie wyróżniający się wygląd, ale nie chcą zajmować się samodzielnym wykonaniem kostiumu. To jeden z najlepszych kostiumów z gier wideo dla grup lub każdego, kto chce ożywić tę popularną grę w noc Halloween.

i

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE AMONG US GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

3. Kostium Smoka Endera z gry Minecraft [Epicki, rzadki strój bossa]

Czasami nie chcesz być kolejnym zwykłym, kanciastym poszukiwaczem przygód, tylko chcesz pojawić się jako najpotężniejszy boss. Kostium Smoka Endera z Minecrafta pozwala ci wyjść prosto z gry jako jej najstraszliwsza istota.

Jest to kombinezon zakrywający całe ciało, z ciemnymi, pikselowymi łuskami, szerokimi skrzydłami oraz rzeźbionym nakryciem głowy z świecącymi fioletowymi oczami, które odzwierciedlają groźne spojrzenie smoka w wymiarze Endu. Ogon i kanciasta sylwetka pozostają wierne stylistyce sześciennej gry Minecraft, ale czarno-fioletowa kolorystyka nadaje mu nieco gotycki, upiorny charakter, idealny na Halloween.



Dlaczego to wybraliśmy Przemiana w Smoka Endera oznacza, że przyciągniesz uwagę wszystkich. Ten kostium zamienia prostą, blokową postać w potężną, przykuwającą wzrok postać. Jest wystarczająco prosty dla początkujących cosplayerów, ale jednocześnie wystarczająco odważny dla doświadczonych twórców, którzy chcą mieć natychmiast rozpoznawalny element centralny.

To idealny wybór dla tych, którzy pragną odważnego, niezapomnianego kostiumu, który przyciąga wzrok i pozwala na efektowne wejście, a jednocześnie nie wymaga wielogodzinnego majsterkowania.

Zalety Wady ✅ Kultowy boss z jednej z najpopularniejszych gier wideo wszech czasów



✅ Mroczny, upiorny wygląd idealnie pasuje na Halloween



✅ Wygodny kombinezon z wbudowanym ogonem i nakryciem głowy



✅ Łatwy sposób na efektowny wygląd bez konieczności samodzielnego tworzenia kostiumu



✅ Świetny pomysł na kostium z gry wideo dla graczy poszukujących czegoś wyjątkowego ❌ Rozpiętość skrzydeł może wydawać się zbyt duża w ciasnych przestrzeniach, ale kostium jest lekki i łatwo się składa do przechowywania.

Nasza ocena: Noszenie kostiumu Smoka Endera z gry „Minecraft” to prawdziwy popis. To ty jesteś szefem. To jeden z najodważniejszych kostiumów z gier wideo na Halloween i fantastyczny wybór dla każdego, kto pragnie zrobić imponujące, efektowne wejście.

oraz

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE MINECRAFT GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

4. Kostium Master Chiefa z gry „Halo Infinite” [Najlepsza zielona fantazja o mocy]

Wystarczy włożyć ten strój, a od razu zyskasz wygląd Spartanina. Kostium Master Chiefa z gry „Halo Infinite” składa się z muskularnego zielonego kombinezonu z nadrukiem szczegółowej zbroi w stylu science fiction oraz hełmu z błyszczącym złotym wizjerem, który doskonale oddaje styl Spartanina.

Nie jest to strój przeznaczony do horrorów, ale imponujący wizerunek futurystycznego żołnierza idealnie sprawdza się podczas halloweenowych nocy, kiedy chcesz wyglądać potężnie i nieco tajemniczo.



Dlaczego to wybraliśmy Master Chief pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie gier. Ten kostium pozwala wcielić się w ukochaną ikonę science fiction przy minimalnym nakładzie przygotowań, co czyni go idealnym wyborem dla początkujących cosplayerów, którzy mimo to pragną uzyskać epicką, heroiczną prezencję.

Podoba mi się, jak ciemnoniebiesko-zielone detale zbroi i wyściełana klatka piersiowa tworzą tę kultową sylwetkę kosmicznego żołnierza bez konieczności używania ciężkiej pianki czy spędzania godzin na majsterkowaniu.

Zalety Wady ✅ Bardzo szczegółowy nadruk z motywem zbroi z wbudowaną wyściółką imitującą muskulaturę



✅ W zestawie kultowy hełm ze złotą osłoną, który zapewnia natychmiastową rozpoznawalność



✅ Wygodny kombinezon, który można nosić przez wiele godzin



✅ Świetnie nadaje się do grupowych kostiumów z gier wideo wraz z innymi Spartanami



✅ Idealna inspiracja dla każdego, kto uwielbia styl militarno-fantastyczny ❌ Hełm ma ograniczone pole widzenia z boku, ale jest wystarczająco lekki i przewiewny, by nosić go na imprezach.

Nasza ocena: Kostium Master Chiefa z gry „Halo Infinite” ożywia fantazję o potędze dzięki szczegółowej zbroi i kultowemu wizjerowi. To jeden z najlepszych kostiumów z gier wideo dla graczy, którzy chcą poczuć się jak bohaterowie w noc Halloween.

oraz

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE HALO GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Jeśli marzyłeś o ocaleniu Hyrule, ten kostium sprawi, że to marzenie się spełni. Męski kostium z serii „The Legend of Zelda” zawiera charakterystyczną zieloną tunikę Linka, długi kaptur przypominający pelerynę, klasyczny pas oraz pasujące nakładki na buty.

Dzięki niemu natychmiast wcielisz się w jedną z najbardziej lubianych postaci w historii gier wideo. A ziemiste odcienie i styl średniowiecznej fantastyki nadają mu nostalgiczny, pełen przygód charakter, który doskonale sprawdza się jako kostium na Halloween lub na nieformalne imprezy cosplayowe.

Dlaczego to wybraliśmy Link to legenda w historii gier. Ten kostium doskonale oddaje charakterystyczną sylwetkę i sprawia, że jest to idealny wybór zarówno dla wieloletnich fanów, jak i nowicjuszy pragnących poczuć klimat klasycznego bohatera fantasy.

Wystarczy kilka kluczowych elementów (tunika, spiczasty kapelusz i kilka prostych rekwizytów), aby w pełni oddać wygląd bohatera bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności krawieckich.



Zalety Wady ✅ Natychmiast rozpoznawalny wygląd dzięki tunice i czapce



✅ W zestawie pasek i nakładki na buty, które dopełniają strój



✅ Łatwo można go ulepszyć, dodając rekwizytowy miecz lub perukę, aby uzyskać większą autentyczność



✅ Wygodny krój dla dorosłych na imprezach lub konwentach



✅ Świetna opcja dla osób poszukujących kostiumów nawiązujących do klasycznych gier wideo ❌ Tkanina tuniki jest lekka, ale dodanie warstw lub kurtki sprawia, że strój staje się cieplejszy i wygląda bardziej ekskluzywnie.

Nasza opinia: Kostium męski z serii „The Legend of Zelda” to nostalgiczny strzał w dziesiątkę. Jest wygodny, od razu kojarzy się z kultową postacią i idealnie nadaje się dla każdego, kto w tegoroczne Halloween chce wcielić się w przygódkę Linka.

oraz

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Jeśli wolisz wywoływać śmiech niż krzyki, kostium zombie z gry „Rośliny kontra zombie” na Halloween idealnie zachowuje równowagę między komicznością a grozą. Ten kostium inspirowany grą wideo składa się z kurtki z nadrukiem, oversize’owego nakrycia głowy z kreskówkowymi oczami oraz postrzępionych spodni, które wyglądają, jakby zostały wyrwane z gry o obronie trawnika.

Zapewnia swobodną atmosferę, a jednocześnie wpisuje się w klimat Halloween. Świetny wybór, jeśli szukasz czegoś nieco przerażającego, ale bezpiecznego dla dzieci.

Dlaczego to wybraliśmy Zombie z gry PVZ jest natychmiast rozpoznawalne i łatwe do założenia. To idealny wybór dla każdego, kto szuka prostego, wygodnego stroju, który nadal podkreśla, że jesteś „graczem”, a do tego nie wymaga żadnych umiejętności rękodzielniczych.

Kostium oddaje zabawny styl graficzny serii, nawiązując jednocześnie do klasycznego folkloru związanego z zombie – to idealna inspiracja dla rodzin lub grup planujących dopasowane kostiumy.



Zalety Wady ✅ Kultowa postać z uwielbianej gry typu tower defense



✅ Wesoły projekt, bezpieczny dla dzieci



✅ W zestawie znajduje się kurtka z nadrukiem i spodnie o postarzanym wyglądzie



✅ Świetna opcja na grupowe kostiumy inspirowane grami



✅ Prosty, gotowy do noszenia strój, nie wymaga samodzielnego wykonania ❌ Nakrycie głowy może wydawać się nieco za duże, ale jest wystarczająco miękkie i lekkie, by nosić je na imprezach i podczas zbierania cukierków na świeżym powietrzu.

Nasza ocena: Kostium na Halloween „Zombie z Rośliny kontra zombie” to trafny wybór dla graczy, którzy szukają czegoś zabawnego, odpowiedniego dla całej rodziny i natychmiast rozpoznawalnego. To łatwy zakup, który i tak pozwoli wyróżnić się na każdej imprezie halloweenowej.

oraz

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE PLANTS VS. ZOMBIES: BATTLE FOR NEIGHBORVILLE GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Jeśli szukasz kostiumu z gry wideo, który emanuje energią i stylem, kostium Octane’a z gry „Apex Legends” oddaje charakter tego miłośnika adrenaliny dzięki wyściełanemu kombinezonowi podkreślającemu muskulaturę, rękawicom taktycznym oraz szczegółowej masce z charakterystycznymi dla Octane’a zielonymi rurkami.

Styl ten łączy elementy mody ulicznej (bezrękawowa kurtka, spodnie w stylu cargo i odważne neonowe kolory) z postapokaliptycznym akcentem, który idealnie pasuje do Halloween.



Dlaczego to wybraliśmy Octane to jedna z tych postaci, które od razu wydają się fajne i są łatwo rozpoznawalne. Ten kostium pozwala z łatwością odtworzyć jego szalony styl bez konieczności samodzielnego konstruowania gadżetów czy malowania zbroi.

Ten projekt jest nowoczesny i sportowy, a jednocześnie bez wątpienia nawiązuje do świata Apex Legends. To idealna inspiracja dla graczy, którzy chcą wyglądać na szybkich i nieustraszonych.



Zalety Wady ✅ Natychmiast rozpoznawalny sprinter ze świata Apex Legends



✅ W zestawie: wyściełany kombinezon, rękawice taktyczne i szczegółowa maska



✅ Jasne detale i kurtka nadają sportowy charakter



✅ Wygodny do cosplayu i na imprezy halloweenowe



✅ Świetny pomysł na kostium z gier wideo dla graczy, którzy chcą się wyróżnić ❌ Maska może nieznacznie ograniczać pole widzenia, ale jest lekka i przewiewna, więc nadal można się swobodnie poruszać.

Nasza ocena: Jeśli szukasz stroju na Halloween, który jest szybki, efektowny i pełen charakteru, kostium Octane’a z gry Apex Legends jest idealny dla Ciebie. To prosty sposób na ożywienie ulubionej przez fanów postaci bez konieczności skomplikowanego rękodzieła czy skomplikowanych konstrukcji.

i

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Apex Legends Coins GET AN EXTRA 10% OFF! DISCOUNT CODE: HUB10 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Czasami po prostu masz ochotę na kostium z gry wideo, który jest uroczy, wygodny i wywołuje uśmiech na twarzach wszystkich – i właśnie wtedy na scenę wkracza kostium Kirby'ego. Ten miękki, różowy kombinezon ma nadrukowaną okrągłą twarz Kirby'ego na kapturze, a także krępe rączki i stópki, które nadają mu figlarny wygląd.

Nie jest przerażający, ale jego jasny kolor i duże, radosne oczy sprawiają, że idealnie kontrastuje na każdej imprezie halloweenowej pełnej mrocznych potworów.

Dlaczego to wybraliśmy Kirby pasuje na każdy wiek i do każdego nastroju. To też jeden z najprostszych kostiumów z gier wideo, który można założyć bez martwienia się o rekwizyty czy makijaż.

To w zasadzie piżama, którą można nosić na co dzień: zapewnia swobodę ruchów, jest wygodna podczas długich nocy i łatwo można do niej dopasować buty lub rękawiczki, jeśli wybierasz się na zewnątrz.

Zalety Wady ✅ Niezwykle wygodny różowy kombinezon z kapturem z motywem postaci



✅ Powszechnie rozpoznawalny i odpowiedni dla całej rodziny



✅ Łatwy do stylizacji z butami lub prostymi rekwizytami



✅ Sprawdza się jako szybki kostium cosplayowy lub na leniwe imprezy



✅ Świetny wybór dla graczy, którzy szukają czegoś lekkiego i wesołego ❌ Trochę za ciepły na imprezy plenerowe, ale miękki materiał sprawia, że idealnie nadaje się na chłodne imprezy w pomieszczeniach.

Nasza ocena: Idealny, jeśli stawiasz na wygodę, a nie na skomplikowaną stylizację. Kostium Kirby’ego zapewni ci ciepło, uroczy wygląd i niepodważalny styl gracza, podczas gdy wszyscy inni będą zmagać się z zbrojami i rekwizytami.

oraz

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE KIRBY AND THE FORGOTTEN LAND GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

9. Kostium Yoshi [Kultowy, uroczy towarzysz]

Jeśli szukasz czegoś wesołego i budzącego nostalgię, kostium Yoshi pozwoli Ci wcielić się w rolę wiernego pomocnika Mario – dzięki zielonemu kombinezonowi, ogonowi dinozaura oraz zaokrąglonemu kapturowi z wielkimi oczami i przyjaznym uśmiechem Yoshi.

Dlaczego to wybraliśmy Yoshi to jedna z tych ponadczasowych postaci, które każdy rozpoznaje. Ten strój ułatwia tworzenie grupowych kostiumów z gier wideo, ale jest również hitem wśród osób przebierających się samodzielnie, które pragną uzyskać nostalgiczny, kolorowy wygląd.

Jego odważne kolory od razu rzucają się w oczy, zwłaszcza jeśli dołączasz do przyjaciół przebranych za postacie z gry „Super Mario Bros”, a nawet za księżniczkę Peach.



Zalety Wady ✅ Jasnozielony strój z uroczym ogonem dinozaura i kapturem



✅ Idealnie pasuje do grupowych motywów z serii Super Mario Bros



✅ Wygodny i łatwy do założenia na imprezy



✅ Świetny dla nostalgicznych graczy i jako kostium rodzinny



✅ Odpowiedni zarówno dla dzieci, jak i dorosłych ❌ Ogon może uderzać o krzesła w ciasnych miejscach, ale jest na tyle miękki, że nie przeszkadza.

Nasza opinia: Kostium Yoshi to oczywisty wybór, jeśli chcesz dodać odrobinę uroku Nintendo do Halloween: jest kolorowy, nostalgiczny i idealnie pasuje do innych postaci z serii Super Mario Bros.

oraz

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE YOSHI’S CRAFTED WORLD GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

10. Kostium Zombie Pigmana z Minecrafta [niestandardowy kostium inspirowany Netherem]

Jeśli znudziły Ci się już te same stylizacje na Creepera i Steve'a, kostium Zombie Pigmana z Minecrafta to świetny wybór dla prawdziwych fanów. To kombinezon o blokowej konstrukcji z wzorem przypominającym różową tkankę, kości i złote elementy zbroi, a do tego pasujący nakrycie głowy w kształcie pikselowej czaszki tej postaci.

Projekt ten idealnie balansuje na granicy między upiornością a urokiem Minecrafta, co sprawia, że jest idealny na Halloween, gdy chcesz nawiązać do bardziej przerażającej strony gry, nie popadając przy tym w pełen horror.

Dlaczego to wybraliśmy Zombie Pigman to charakterystyczny mob z Netheru, którego doceniają tylko prawdziwi gracze Minecrafta. Ten strój jest świetny dla tych, którzy szukają znanego, ale mniej oczywistego wyboru wśród kostiumów z gier wideo.

Gracze rozpoznają go od razu, a na imprezach wygląda wyjątkowo. To dobry sposób, by wyróżnić się spośród bardziej popularnych kostiumów, a jednocześnie zachować charakter odpowiedni dla całej rodziny.



Zalety Wady ✅ Charakterystyczny nadruk w stylu pikselowym z detalami nawiązującymi do nieumarłych



✅ Zawiera pełną nakrycie głowy zapewniające autentyczny wygląd



✅ Rozpoznawalny dla każdego gracza Minecrafta, ale nie jest nadużywany



✅ Łatwo połączyć z prostymi butami lub zabawkowymi mieczami



✅ Świetny dla oddanych graczy pragnących czegoś wyjątkowego ❌ Kanciasty krój może sprawiać wrażenie sztywnego podczas siedzenia, ale lekki materiał zapewnia wygodę podczas zbierania cukierków.

Nasza ocena: Kostium Zombie Pigmana idealnie wpisuje się w tę niszę: jest przerażający, wierny grze i znacznie mniej popularny niż Creeper czy Steve. Prawdziwi gracze w Minecrafta natychmiast go rozpoznają.

i

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE MINECRAFT GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

11. Kostium Strażnika z Minecrafta [Przerażające, nowe zagrożenie ze strony mobów]

Kostium Strażnika z Minecrafta przemieni Cię w jednego z najstraszniejszych nowych mobów w grze: potężną, ślepą bestię z świecącymi na niebiesko żebrami na klatce piersiowej i ogromnymi rogami.

Ten kombinezon zawiera wyściełany tułów oraz szczegółową maskę, która doskonale oddaje ten niesamowity wygląd, a głęboki granat i niebieskie akcenty świecą w określonym oświetleniu, zapewniając dodatkowy efekt.

To bez wątpienia jeden z najbardziej spektakularnych pomysłów na kostium z gry wideo dla graczy, którzy chcą postawić na przerażający klimat.

Dlaczego to wybraliśmy Warden to najnowszy, przerażający boss w grze Minecraft: ogromny, onieśmielający i natychmiast rozpoznawalny dla każdego, kto eksplorował Deep Dark. Ten kostium pozwala uzyskać ten groźny wygląd bez skomplikowanych konstrukcji typu „zrób to sam”.

To idealna propozycja dla starszych dzieci lub dorosłych, którzy uwielbiają emocje związane z najnowszymi aktualizacjami i chcą pokazać, że nadążają za zmieniającym się światem Minecrafta.

Zalety Wady ✅ Imponujący wygląd nowego moba z świecącymi na niebiesko detalami



✅ W zestawie efektowna maska z rogami



✅ Odpowiedni zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy kochają fabułę Minecrafta



✅ Świetny na przerażające kostiumy na Halloween bez krwawych akcentów



✅ Doskonały wybór dla graczy, którzy chcą zdobyć bossa z najnowszej aktualizacji ❌ Jest bardziej obszerny niż prostsze kostiumy, ale dzięki wyściełanej konstrukcji noszenie go przez całą noc jest zaskakująco wygodne.

Nasza ocena: Kostium Strażnika zapewnia potężny, przerażający wygląd bez konieczności samodzielnego tworzenia. To odważny wybór na noc Halloween. A po imprezie możesz podtrzymać upiorny nastrój, zagłębiając się w jedne z najlepszych gier horrorowych, aby spędzić mrożący krew w żyłach wieczór w domu.

i

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE MINECRAFT GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

12. Kostium strzelca groszkowego z gry „Rośliny kontra zombie” [uroczy i praktyczny rekwizyt grupowy]

Chociaż raz zmień stronę. Ten kostium strzelca z gry „Plants vs Zombies” sprawi, że dołączysz do drużyny roślin – w zestawie znajdziesz jasnozielony kapelusz w kształcie żarówki strzelca, kołnierz z liści oraz prostą tunikę.

Jest zabawny i od razu kojarzy się z „PvZ”, bez potrzeby używania sztucznej krwi czy ciężkiego makijażu.

Dlaczego to wybraliśmy Peashooter to jedna z najpopularniejszych postaci z gry „Plants vs Zombies”. Ten kostium pozwala wyróżnić się spośród typowych upiornych stylizacji, zachowując jednocześnie lekkość i kreatywność.

Świetnie sprawdza się w przypadku skoordynowanych grup: jeden znajomy może być zombie, inny słonecznikiem, i nagle masz już pełną, tematyczną drużynę. To bardzo praktyczne rozwiązanie, jeśli szukasz sklepów oferujących kostiumy dla grup, które nie zrujnują Twojego budżetu.



Zalety Wady ✅ Jasnozielony strój z łatwym do zakładania korpusem



✅ Kołnierz z liści i czapka w kształcie żarówki idealnie oddają charakter postaci



✅ Świetnie nadaje się na kostiumy zespołowe lub rodzinne



✅ Lekki i wygodny podczas długich spacerów



✅ Niedrogi i łatwy do znalezienia w popularnych sklepach ❌ Prostszy projekt niż kostiumy z ciężką zbroją, ale jego wygoda i potencjał do noszenia w grupie sprawiają, że warto go wybrać.

Nasza ocena: Idealny dla graczy, którzy chcą odwrócić typową narrację o zombie – kostium Peashooter jest łatwy do noszenia, nadaje się do zespołowych stylizacji i pozwala wnieść akcent z gry „Rośliny kontra zombie” do nocy Halloween.

oraz

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE PLANTS VS. ZOMBIES GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Wciel się w księżniczkę z Hyrule dzięki temu pięknie dopracowanemu kostiumowi dla kobiet z gry „Breath of the Wild”. W zestawie znajduje się tunika przypominająca sukienkę, wzorzysta spódnica, obcisłe legginsy, a nawet wbudowany pasek, który pozwala odtworzyć stylizację Zeldy z gry „Champion”.

Dlaczego to wybraliśmy Ten strój księżniczki z gry „Breath of the Wild” jest idealny dla kobiet, które chcą uzyskać autentyczny wygląd bez konieczności spędzania miesięcy na szyciu. Dołączona peruka pozwala zaoszczędzić czas na przygotowaniach, a jednocześnie zapewnia autentyczny efekt.

Niebiesko-złota kolorystyka nadaje stylizacji królewski, ale jednocześnie pełen przygód charakter – idealny, jeśli wybierasz się na imprezę lub wydarzenie cosplayowe. To świetny wybór dla graczy, którzy chcą uosabiać siłę i elegancję jednocześnie.

Zalety Wady ✅ Szczegółowa suknia i spódnica inspirowane Tuniką Bohatera Zeldy



✅ Królewskie wykończenie w odcieniach błękitu i złota nadaje kostiumowi ekskluzywny charakter



✅ Opcjonalna peruka dopełnia przemianę



✅ Świetny wybór dla kobiet, które cenią sobie wierny cosplay (precyzyjnie odwzorowuje projekt z gry, zapewniając wygląd identyczny z ekranem bez dodatkowego wysiłku)



✅ Łatwo uzupełnić o drobne rekwizyty lub biżuterię, takie jak tabliczka Sheikah czy naszyjnik Hylian. ❌ Niektóre warstwy mogą sprawiać wrażenie ciepłych w pomieszczeniach, ale oddychający materiał pomaga podczas długich wydarzeń.

Nasza opinia: Jeśli marzyłeś o tym, by wkroczyć do Hyrule, ten kostium z gry „The Legend of Zelda: Breath of the Wild” pozwoli ci poczuć się jak bohater i król bez stresu związanego z samodzielnym wykonaniem. Wystarczy rozpakować, dopasować i już jesteś gotowy, by ocalić królestwo.

oraz

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Czasami prostota jest idealna. Klasyczny kostium szkieletu z gry „Minecraft” składa się z czarnego kombinezonu z nadrukiem białych kości w stylu pikselowym oraz kwadratowej maski o blokowej konstrukcji, którą łatwo się zakłada. Jest minimalistyczny, ale efektowny. Każdy, kto eksplorował jaskinie w tej grze, zna tę postać.

Dlaczego to wybraliśmy Szkielet to jeden z pierwszych mobów, z jakimi spotykają się gracze, a jego wygląd pozostaje niezmieniony od lat. Ten kostium podtrzymuje tę nostalgię, a jednocześnie jest niezwykle łatwy do założenia.

Doskonale oddaje upiorny klimat bez potrzeby stosowania sztucznej krwi. Jeśli szukasz czegoś, co szybko się zakłada, a jednocześnie pozostaje wierne stylistyce Minecraft inspirowanej jego światem, to jest to bezstresowy wybór, który sprawdzi się zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Zalety Wady ✅ Klasyczny, czarno-biały nadruk przedstawiający szkielet w blokowym stylu



✅ Lekka maska, którą można założyć na zwykłe ubranie



✅ Idealny dla dzieci i dorosłych poszukujących prostego, upiornego stylu



✅ Niedrogi w porównaniu z wyszukanymi zestawami zbroi



✅ Świetny sposób na dołączenie do grupowych kostiumów z Minecrafta bez wcześniejszych przygotowań ❌ Bardzo minimalistyczna w porównaniu z bardziej szczegółowymi kostiumami, ale jej prostota sprawia, że jest to bezstresowy wybór na ostatnią chwilę.

Nasza ocena: Minimalny wysiłek, maksymalna rozpoznawalność. Kostium szkieletu z Minecrafta to świetny wybór, jeśli chcesz po prostu szybko wczuć się w klimat gry i czuć się komfortowo przez całą noc.

i

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE MINECRAFT GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

15. Kostium Deadpoola [Antybohater przełamujący czwartą ścianę]

Jeśli wolisz żartować niż straszyć, kostium Deadpoola jest bezkonkurencyjny. Składa się z czerwono-czarnego kombinezonu zakrywającego całe ciało z wyściełanymi mięśniami, dopasowanej maski oraz otworów ułatwiających ruchy. Jest w nim nawet miejsce na dodatkowe rekwizyty , takie jak zabawkowe katany czy łuk przypięty z tyłu.



Dlaczego to wybraliśmy Deadpool idealnie pasuje do graczy, którzy uwielbiają przełamywać czwartą ścianę. Ten kostium świetnie sprawdza się na cosplayu, imprezach komiksowych, a nawet podczas maratonu filmowego przed wyjściem na imprezę.

Pasuje zarówno miłośnikom gier akcji, jak i wszystkim, którzy interesują się filmami Marvela. Możesz improwizować cięte riposty, drażnić publiczność i od razu poczuć się jak „Najemnik z Wielką Gębą”.



Zalety Wady ✅ Czerwono-czarny kostium na całe ciało z wyściółką podkreślającą muskulaturę



✅ Elastyczna maska zapewniająca wygodę i swobodne oddychanie



✅ Zabawny projekt, który świetnie sprawdza się w przypadku postaci interaktywnych



✅ Łatwo go uzupełnić o rekwizyty, takie jak miecze czy łuk



✅ Świetny wybór dla miłośników gier i filmów Marvela ❌ Obcisły element na klatce piersiowej może wydawać się nieco ciasny, ale dodaje elegancji i podkreśla wygląd



superbohatera

Nasza ocena: Kostium Deadpoola zapewnia charyzmę, komizm i pewność siebie inspirowaną grami. Krótko mówiąc, pozwala na jedną noc spełnić marzenie o byciu Ryanem Reynoldsem.

Jeśli lubisz kostiumy, które zapewniają ciepło, a jednocześnie mają w sobie coś tajemniczego, kostium Jawy idealnie spełnia te oczekiwania. Długa brązowa szata opada niczym luźna suknia, a głęboki kaptur skrywa twarz za świecącymi żółtymi oczami. Warstwowa tkanina zapewnia komfort w chłodne noce, nadając jednocześnie klasyczny klimat zbieracza ze Tatooine.

Dlaczego to wybraliśmy Jawowie od lat są częścią świata „Gwiezdnych Wojen”, a ten prosty strój z kapturem pozwala dołączyć do sagi bez konieczności zakładania zbroi czy makijażu.

Idealnie sprawdza się w grupach rodzinnych: połącz go z droidem, Mandalorianinem, a nawet kimś w pełnym stroju Jedi, aby stworzyć natychmiastową scenę z „Gwiezdnych wojen”.

Zalety Wady ✅ Długa brązowa szata z głębokim kapturem i świecącymi oczami



✅ Wygodna do długotrwałego noszenia i na chłodne dni



✅ Łatwa do połączenia z innymi kostiumami z „Gwiezdnych wojen”



✅ Klasyczny projekt znany fanom „Gwiezdnych wojen” od dziesięcioleci



✅ Świetna baza, jeśli chcesz później samodzielnie wykonać rekwizyty ❌ Kaptur może nieco ograniczać pole widzenia, ale idealnie podkreśla tajemniczy klimat zbieracza złomu.

Nasza ocena: Idealny, jeśli zależy Ci na cieple, tajemniczości i natychmiastowym klimacie „Gwiezdnych wojen”. Kostium Jawa pozwala zniknąć pod kapturem, zapewniając jednocześnie komfort przez całą noc.

oraz

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE STAR WARS OUTLAWS GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

W tym kostiumie chodzi o to, by robić to z rozmachem. Kostium Chewbacci pokrywa cię od stóp do głów sztucznym futrem, a wbudowany pas z amunicją i wyściełana kamizelka nadają ci potężną sylwetkę Wookiee. Wyrzeźbiony pysk i zęby maski dodają ci bestialskiego wyglądu, mimo że jesteś wielkości człowieka, a futro zapewnia ciepło.

Dlaczego to wybraliśmy Chewbacca to najbardziej lojalny pomocnik. Ogromna futrzana konstrukcja tego kostiumu i prosta konstrukcja zapinana na zamek sprawiają, że jest on idealny, jeśli chcesz czuć się wyższy od wszystkich bez skomplikowanego majsterkowania.

Możesz dodać drobne akcenty (takie jak zabawkowy pierścień komunikacyjny lub kusza własnej roboty), aby naprawdę podkreślić klimat galaktycznego odkrywcy. To zabawny sposób na rozmowę o „Gwiezdnych wojnach” z innymi fanami na każdej imprezie.

Zalety Wady ✅ Sztuczne futro na całym ciele zapewnia autentyczny wygląd Wookiee



✅ W zestawie wyściełana kamizelka i pas z amunicją



✅ Wystarczająco ciepły na chłodne noce



✅ Miejsce na dodanie rekwizytów



✅ Idealnie pasuje do każdego motywu grupowego związanego z „Gwiezdnymi Wojnami” ❌ Ciężkie futro może sprawiać, że w pomieszczeniach będzie ci gorąco, ale stanowi świetną izolację podczas imprez na świeżym powietrzu.

Nasza opinia: Wciel się w rolę ulubionego drugiego pilota w galaktyce dzięki kostiumowi Chewbacca. Jest ciepły, efektowny i idealny, jeśli chcesz emanować dziką i nieposkromioną prezencją.

i

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE STAR WARS: KNIGHTS OF THE OLD REPUBLIC GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

18. Kostium 2B z gry „Nier Automata” [Ikona elegancji i nowatorskiej fantastyki naukowej]

Kostium 2B natychmiast przywodzi na myśl mroczny, science-fictionowy urok gry Nier Automata. W zestawie znajduje się czarna aksamitna sukienka obszyta białym haftem, długie rękawiczki, buty do połowy uda oraz charakterystyczna peruka w stylu wizjera i opaska na oczy.

Ten gotycki styl idealnie nadaje się na nocne imprezy, a nawet na estetyczne sesje zdjęciowe związane z grami.

Dlaczego to wybraliśmy 2B łączy w sobie elegancję z dystopijnym charakterem. Wysokiej jakości tkaniny i gotowy do noszenia krój sprawiają, że ten zestaw jest idealny dla miłośników cosplayu i gier JRPG, którzy cenią sobie styl.

Pozwala wcielić się w jedną z najbardziej uwielbianych androidek z gier JRPG bez konieczności żmudnego szycia – wystarczy go założyć, chwycić za rekwizytowy miecz i gotowe.

Zalety Wady ✅ Bardzo szczegółowa czarna sukienka z haftem



✅ W zestawie opaska na oczy i wysokiej jakości peruka



✅ Idealna na cosplay z gier JRPG i imprezy



✅ Silny efekt wizualny dzięki gotyckiej estetyce



✅ Łatwa do noszenia bez dodatkowych modyfikacji ❌ W zestawie nie ma butów, ale dodanie własnych pozwala spersonalizować stylizację.

Nasza ocena: Idealny wybór, jeśli szukasz połączenia tajemniczości science fiction z dramatyzmem haute couture. Kostium 2B z gry „Nier Automata” pozwala bez wysiłku wcielić się w rolę potężnego Androida.

oraz

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE NIER: AUTOMATA GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Kostium Jokera z gry „Persona 5” zapewnia natychmiastową charyzmę. Składa się z długiego czarnego fraka z czerwonymi rękawiczkami, eleganckich spodni oraz wyrazistej maski złodzieja. Jego wyraziste linie nadają mu teatralny i nieco buntowniczy charakter, co sprawia, że jest idealny dla miłośników gier RPG z pomysłowymi napadami i stylowymi elementami scenografii.

Dlaczego to wybraliśmy Joker to przede wszystkim bunt i styl. Ten kostium zachowuje ten charakter, a jednocześnie zapewnia wygodę podczas długich imprez lub wydarzeń, takich jak konwenty anime.

Jest też bardzo praktyczny: wystarczająco lekki, by nosić go przez całą noc, a jednocześnie na tyle efektowny, by przyciągać uwagę, gdy tylko pojawisz się w pomieszczeniu.

Zalety Wady ✅ W zestawie znajduje się dopasowany płaszcz, czerwone rękawiczki i maska



✅ Elegancki czarno-czerwony wzór, który robi natychmiastowe wrażenie



✅ Wygodny materiał, który pozwala nosić kostium przez długi czas



✅ Idealny dla miłośników gier RPG i spotkań cosplayowych



✅ Świetny temat do rozmowy dla fanów gier i anime ❌ Buty nie są dołączone, ale dzięki temu możesz dobrać własne, pasujące do Twojego stylu.

Nasza ocena: Dzięki wyrazistemu stylowi i przemyślanym detalom kostium Jokera z gry „Persona 5” jest idealny dla każdego, kto chce wcielić się w rolę geniusza-złodzieja, zachowując jednocześnie wygodę i gotowość do zabawy.

oraz

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

20. Kombinezon Spyro the Dragon [Nostalgiczny, zabawny kombinezon z maskotką]

Kombinezon Spyro otula Cię miękkim fioletowym polarem z małymi skrzydełkami, rogami i figlarnym ogonkiem. Jest wygodny, nie krępuje ruchów i idealnie nadaje się na długie noce spędzone na graniu lub zbieranie cukierków z całą rodziną.

Dlaczego to wybraliśmy Spyro przemawia do rzeszy nostalgicznych graczy, którzy uwielbiają proste kostiumy z charakterem. Ten kombinezon jest ciepły, prosty i od razu rozpoznawalny.

Retro klimat tej maskotki mocno przemawia do każdego, kto dorastał przy klasycznych platformówkach. A do tego to strój typu „wszystko w jednym”: bez szycia, bez dodatków – wystarczy zapiąć zamek i gotowe.

Zalety Wady ✅ Wygodny kombinezon z polaru ze skrzydłami, rogami i ogonem



✅ Ciepły i elastyczny, idealny do długotrwałego noszenia



✅ Świetny nostalgiczny nawiązanie dla fanów platformówek



✅ Prosta konstrukcja zapinana na zamek, bez dodatkowych przygotowań



✅ Idealny na imprezy rodzinne lub grupowe ❌ Niezbyt przewiewny w pomieszczeniach, ale idealny na chłodne imprezy na świeżym powietrzu.

Nasza ocena: Jest wygodny, budzi nostalgię i można go szybko założyć. Kostium kombinezonowy „Spyro the Dragon” to idealny wybór, jeśli chcesz poczuć przytulną atmosferę gier bez żadnych przygotowań.

i

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE SPYRO REIGNITED TRILOGY GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

Moja ogólna ocena najlepszych kostiumów na Halloween inspirowanych grami wideo

To, od czego najlepiej zacząć poszukiwania pomysłów na kostiumy z gier wideo, zależy od tego, jakim jesteś graczem (i uczestnikiem imprez). Oto moje wskazówki:

Masz tu zarówno futurystyczny styl, jak i retro nostalgię, a także zabawę w grupie idealną na imprezę. Te kostiumy zamieniają miłość do gier w oszałamiający styl na Halloween.

A kiedy już się przebierzesz, możesz zanurzyć się w najlepszych halloweenowych grach wideo, by podtrzymać tę upiorną atmosferę.

Często zadawane pytania

Jaki jest najlepszy kostium na Halloween inspirowany grami wideo?

Najlepszym kostiumem na Halloween inspirowanym grą wideo jest kostium Peely Bone z gry Fortnite. Jest zabawny, a jednocześnie upiorny, łatwy do założenia prosto z opakowania i świetnie nadaje się na imprezy lub zbieranie cukierków. Jego projekt, będący połączeniem szkieletu i banana, idealnie oddaje klimat Halloween bez konieczności skomplikowanego majsterkowania.

Jakie są najpopularniejsze kostiumy z gier wideo dla grup?

Najpopularniejsze kostiumy z gier wideo dla grup to zestawy Peashooter i Zombie z gry „Rośliny kontra zombie”. Rodziny uwielbiają łączyć obrońców-rośliny z żądnymi mózgów zombie. Dla fanów gier walki świetnie sprawdza się przebranie za ekipę z „Mortal Kombat” (kostium Scorpiona, nawet jeśli nie ma go na tej liście, od razu nadaje odpowiedni nastrój).

Którą postać z gier wideo łatwo jest odtworzyć w cosplayu?

Najłatwiejszą postacią z gier wideo do odtworzenia w cosplayu jest Yoshi. Kombinezon łatwo się zakłada, nie wymaga szycia ani dodatkowego wyposażenia. Inne łatwe do odtworzenia postacie to Kirby czy Spyro, a niektórzy fani gier JRPG wybierają stylizacje z „Final Fantasy VII” (nie ma ich na tej liście), żeby nadać cosplayowi dodatkowego charakteru.

Czym jest cosplay w świecie gier?

Cosplay w grach polega na przebieraniu się za ulubione postacie z gier wideo – od zwykłych strojów kupionych w sklepie po w pełni ręcznie wykonane zbroje lub suknie. Gracze odtwarzają bohaterów, złoczyńców, a nawet stworzenia, aby pokazać swoje przywiązanie do serii, na przykład zakładając kigurumi niedźwiedzia lub wyszukany kostium bossa.