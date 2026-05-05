Zastanawiałeś się kiedyś, która gra z serii Need for Speed jest najlepsza? Cóż, jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych i ugruntowanych serii, NFS wydała wiele kultowych tytułów.

Wielu graczy spędziło setki godzin, próbując zdobyć wymarzony samochód sportowy lub stać się najbardziej poszukiwanym kierowcą w grze „Most Wanted”. Chociaż pierwsza gra z tej serii ukazała się już w 1994 roku, już wtedy zachwycała graczy zaawansowaną grafiką i realistyczną fizyką samochodów .

Dopiero zaczynasz przygodę z tą serią i nie chcesz przegapić najlepszych gier wyścigowych? W takim razie nasza kolekcja najlepszych gier z serii Need for Speed jest stworzona właśnie dla Ciebie!

Nasze najlepsze propozycje gier z serii Need for Speed

Zanim przejdziemy do pełnego rankingu gier z serii Need for Speed, wybraliśmy kilka tytułów, które zdecydowanie zasługują na Twoją uwagę. Oto 15 najlepszych gier z serii Need for Speed, które wyróżniają się na tle pozostałych:

1 Need for Speed: Most Wanted 2005 Zręcznościowe wyścigi uliczne z policją, otwarty świat i system „czarnej listy”. W trybie kariery musisz pokonać 15 przeciwników, aby osiągnąć sukces. Buy now 2 Need for Speed: Hot Pursuit 2010 Intensywne policyjne pościgi, ekscytujące wrażenia i wysokie prędkości. Unikalną cechą tej gry jest możliwość wyboru, czy chcesz grać jako policjant, czy jako kierowca wyścigowy. Buy now 3 Need for Speed: Rivals 2013 Jest to jedna z pierwszych gier z serii NFS z otwartym światem. Dostępny jest tryb wieloosobowy, a także dynamiczna zmiana ról między policjantami a kierowcami wyścigowymi. Buy now

To tylko niektóre z wyjątkowych tytułów na tej liście, więc koniecznie przewiń dalej, aby przeczytać więcej!

15 najlepszych gier z serii „Need for Speed” w 2026 roku

Większość serii skupia się na nielegalnych wyścigach ulicznych i próbach uniknięcia zatrzymania przez policję. Czasami jednak twórcy odchodzili od głównej fabuły, jak na przykład w grze „Shift”, w której wprowadzono tryb wyścigów na profesjonalnych torach.

Szczegółowy przegląd najlepszych gier z tej serii pomoże Ci wybrać coś interesującego dla siebie. Mimo że ostatnia gra z tej serii ukazała się już w 2022 roku, twórcy zapewniają, że projekt NFS nie został zamknięty i wkrótce możemy spodziewać się nowych wyścigowych przygód. Przejdźmy więc od razu do tematu.



1. Need for Speed: Most Wanted [Najlepsza gra wyścigowa z pościgami policyjnymi]

Nasza ocena Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS2, seria Xbox, Xbox 360, GameCube, PSP Rok wydania 2005 Główna cecha rozgrywki Wyścigi uliczne z ustrukturyzowanym systemem postępów Interakcja z policją Intensywne pościgi policyjne Średni czas rozgrywki 15–20 godzin (tryb kariery) Ocena na Metacritic 84

Need for Speed: Most Wanted to nie tylko gra wyścigowa, ale kultowy klasyk, który nadal jest uważany za punkt odniesienia wśród najlepszych gier wyścigowych. Z powodzeniem łączy w sobie kilka kluczowych elementów: zrównoważony otwarty świat, intensywne pościgi policyjne oraz przemyślany system postępów.

Głównym celem gry jest zdobycie czołowego miejsca na „Czarnej liście” najlepszych kierowców ulicznych w mieście. Tę grę można również uznać za jedną z najbardziej intensywnych w całej serii – twórcy osiągnęli idealną równowagę między stylem zręcznościowym a realizmem. Co może Ci się spodobać:

Każdy wyścig może nagle przerodzić się w ekscytującą scenę akcji z helikopterami, barykadami i pojazdami SWAT.

Do dyspozycji są legendarne samochody, w tym BMW M3 GTR, które stało się symbolem serii.

Miasto jest pełne ramp, ukrytych miejsc, w których można uciec przed policją, oraz malowniczych tras.

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2. Need for Speed: Gorący pościg [Najlepsza zręcznościowa gra wyścigowa]

Nasz wynik Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS3, Xbox 360, Wii, Switch (wersja zremasterowana) Rok wydania 2010 Główny element rozgrywki Wyścigi w stylu arcade Interakcja z policją Dynamiczne pościgi z wykorzystaniem takich narzędzi jak impulsy elektromagnetyczne (EMP), kolczatki i blokady drogowe Średni czas rozgrywki 12–15 godzin (tryb kariery; dłużej w trybie wieloosobowym) Ocena na Metacritic 88

To prawdziwy symulator adrenaliny, który przywrócił serię do jej korzeni. Gra oferuje dynamiczny system pościgów, w którym jednostki policyjne dysponują rozszerzonymi możliwościami, od kolczatek po blokady drogowe. Ta gra zajmuje sporo miejsca – w pozytywnym sensie. Znajdziesz tu prawdziwą grę wyścigową z otwartym światem, w której każdy tor w hrabstwie Seacrest został starannie zaprojektowany.

Jedną z nowych funkcji jest wprowadzenie systemu Autolog, który pozwala graczom porównywać wyniki i rzucać wyzwania innym. Dzięki tej mechanice rywalizacja wykracza poza zwykłe wyścigi w trybie fabularnym. Co spodoba ci się w tej grze:

Rozgrywka w stylu Burnout Paradise – każda kolizja wygląda naprawdę spektakularnie, a pościgi są pełne emocji

Samochody zachowują się realistycznie, a sterowanie pozostaje proste i responsywne

Egzotyczne pojazdy – w świecie gry pojawia się mnóstwo elitarnych supersamochodów, w tym Bugatti Veyron, Lamborghini Murciélago i McLaren F1 (tak, tak i jeszcze raz tak)

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3. Need for Speed: Rivals [Najlepsza rozgrywka wieloosobowa w serii Need for Speed]

Nasza ocena Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Rok wydania 2013 Główne cechy rozgrywki Wyścigi w otwartym świecie z płynną integracją trybu dla jednego gracza i trybu wieloosobowego Interakcja z policją Gracze mogą wybrać, czy chcą wcielić się w kierowców wyścigowych, czy w policjantów Średni czas rozgrywki 18–25 godzin (dwie kampanie + tryb wieloosobowy) Ocena na Metacritic 80

Need for Speed: Rivals stało się prawdziwym przełomem w serii, łącząc wyścigi w otwartym świecie z dynamicznym trybem wieloosobowym, w którym inni gracze mogą płynnie dołączać do wyścigu. Ta gra wyróżnia się na liście najlepszych gier z otwartym światem dzięki łatwemu przełączaniu się między rolą kierowcy wyścigowego a policjanta. Każda strona ma swoje unikalne cechy i mechanizmy pozwalające wpływać na przeciwników.

W grze wprowadzono system AllDrive, który zniwelował granice między rozgrywką dla jednego gracza a rozgrywką online. Gracze mogą rywalizować ze sobą w czasie rzeczywistym bez żadnych ekranów ładowania.

Mocne strony:

Możliwość natychmiastowego dołączenia do wyścigów ze znajomymi lub przeszkadzania innym graczom próbującym dotrzeć do mety w swoim wyścigu

Różnorodne środki policyjne, takie jak helikoptery, kolczatki i urządzenia EMP, które znacznie utrudniają zawodnikom rywalizację

Ogromny garaż samochodowy, od podrasowanych klasyków po potężne supersamochody

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4. Need for Speed: Payback [Najlepsza gra fabularna w stylu „Szybcy i wściekli”]

Nasza ocena Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2017 Główny element rozgrywki Wyścigi oparte na fabule z kinowymi scenami Interakcja z policją Scenariuszowe pościgi policyjne podczas określonych misji Średni czas rozgrywki 20–25 godzin (fabularna; ponad 35 godzin na pełne ukończenie) Ocena na Metacritic 61

Gra „Need for Speed: Payback” odchodzi od klasycznych wyścigów ulicznych i skupia się na fabule przypominającej filmy z serii „Szybcy i wściekli”. Nie ma tu zwykłych zawodów – każdy wyścig przypomina scenę z hitu kinowego, pełną skoków, pościgów i spektakularnych wypadków. Gra wprowadziła rozbudowany system tuningu, pozwalający graczom zbudować swój wymarzony samochód, zaczynając od zardzewiałego nadwozia, a kończąc na pełnoprawnym hipersamochodzie. Rozgrywka łączy wyścigi na przyspieszenie, wyścigi terenowe i wyścigi driftowe, oferując wyjątkowe wrażenia z jazdy. Jednak gotowy produkt spotkał się z mieszanymi opiniami ze względu na system płatnych skrzynek z łupami dostępny w momencie premiery, ale po aktualizacjach gra znacznie się poprawiła.

Cechy:

Dynamiczna fabuła, co jest rzadkością w grach wyścigowych

Tuning zmienia nie tylko wygląd samochodu, ale także jego parametry techniczne

Piękny otwarty świat – rozległe pustynie, niekończące się kaniony i, oczywiście, hipnotyzujące nocne miasto

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5. Need for Speed: The Run [Najlepsza kinowa gra wyścigowa]

Nasz wynik Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS3, Xbox 360, Wii, Nintendo DS Rok wydania 2011 Główne cechy rozgrywki Wyścig przełajowy z San Francisco do Nowego Jorku, oparty na fabule Interakcje z policją Wbudowane w fabułę, zaprogramowane spotkania z policją Średni czas rozgrywki 6–8 godzin (fabularna; krótka, kinowa przygoda) Ocena na Metacritic 68

Need for Speed: The Run to nie tylko wyścigi – to prawdziwa podróż przez Amerykę, od San Francisco po Nowy Jork. W przeciwieństwie do innych gier z tej serii nie ma tu swobodnego poruszania się po świecie, ale każdy odcinek trasy jest wyjątkowy. Zetkniesz się ze śnieżnymi górami i pustynnymi amerykańskimi autostradami. Jedną z cech gry jest to, że po raz pierwszy dodano momenty, w których bohater może wysiąść z samochodu.

Zaktualizowano również mechanikę wyścigów – tutaj ważne jest nie tylko wyprzedzanie przeciwników, ale także omijanie różnych przeszkód na torze. Należą do nich nadjeżdżające z przeciwka pojazdy oraz naturalne osuwiska.

Co pokochasz:

Scenki przerywnikowe dodają napięcia i tworzą efekt filmowy, dzięki czemu gra jest interesująca do oglądania w wolnym czasie

Intensywne sceny pościgów, które nie ustępują hollywoodzkim hitom

Oszałamiające krajobrazy Ameryki

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6. Need for Speed: Heat [Najlepsze możliwości personalizacji samochodów w serii]

Nasza ocena Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2019 Główne cechy rozgrywki Wyścigi w dwóch trybach: w ciągu dnia i nielegalne wyścigi uliczne w nocy Interakcja z policją Intensywna obecność policji w nocy i rosnący poziom zagrożenia Średni czas rozgrywki 20–30 godzin (fabuła główna + eksploracja) Ocena na Metacritic 72

Gra oznaczała prawdziwy powrót serii do klasycznych wyścigów ulicznych, ale z nowoczesną grafiką i zaawansowaną mechaniką, uwzględniającą realistyczną fizykę. Wśród jej cech mogę wyróżnić dynamiczną zmianę dnia i nocy: legalne zawody odbywają się w ciągu dnia, a nielegalne wyścigi mają miejsce w nocy, gdzie trzeba również zmierzyć się z policją. Podobała mi się również personalizacja samochodów; jest to jedna z najbardziej szczegółowych i rozbudowanych opcji w całej serii. Tryb otwartego świata pozwala na swobodne odkrywanie Palm City bez żadnych ograniczeń.

Co jest interesującego w tej grze:

Ekscytujące nocne pościgi policyjne – im dłużej jedziesz, tym bardziej agresywnie reaguje policja

Każdy element samochodu można dostosować

Jasne efekty neonowe i grafika tworzą niepowtarzalną atmosferę

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7. Need for Speed: Porsche Unleashed [Najlepsza gra z serii NFS poświęcona konkretnej marce samochodów]

Nasza ocena Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS1 Rok wydania 2000 Główny element rozgrywki Skupienie się na historii marki Porsche w połączeniu z symulacyjnym podejściem do wyścigów Interakcja z policją Minimalna Średni czas rozgrywki 12–15 godzin (tryb kariery; dłużej, jeśli chcesz zebrać całą kolekcję samochodów) Ocena na Metacritic 78

Need for Speed: Porsche Unleashed to jedna z najbardziej wyjątkowych gier z tej serii, w całości poświęcona kultowym samochodom marki Porsche. Nie ma tu policyjnych pościgów ani wyścigów ulicznych – główny nacisk położono na jazdę i historię marki. Będziesz mógł zasiąść za kierownicą różnych samochodów, od klasycznych modeli z lat 50. po nowoczesne supersamochody.

Co Ci się spodoba:

Rzadka okazja, by poznać ewolucję marki Porsche

Niektóre samochody są dość trudne w prowadzeniu, a błędy na torze mogą drogo kosztować

Nawet po latach gra nadal nie straciła na aktualności

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8. Need for Speed: Gorący pościg 2 [Najlepsza klasyczna gra wyścigowa w stylu arcade]

Nasza ocena Enebameter 8.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS2, Xbox, GameCube Rok wydania 2002 Główny element rozgrywki Wyścigi zręcznościowe Interakcja z policją Znacząca; gracze mogą albo uciekać przed policją jako kierowcy wyścigowi, albo wcielić się w rolę policjantów Średni czas rozgrywki 10–12 godzin (postęp w karierze) Ocena na Metacritic 89

Need for Speed: Gorący pościg 2 to jedna z najlepszych zręcznościowych gier wyścigowych z początku XXI wieku. Najważniejsze są tu czysta akcja, spektakularne pościgi i wysokie prędkości. Gra oferuje unikalny system policyjnych pościgów. Nie ma tu skomplikowanej mechaniki ani otwartego świata, jak w innych grach, ale sama prędkość i adrenalina sprawiają, że gra jest niesamowicie wciągająca.

Co nam się podobało:

Policja wykorzystuje wszelkie możliwe środki, by zatrzymać kierowców

Samochody prowadzą się płynnie, co idealnie pasuje do wyścigów zręcznościowych

Letnie tory, niebo o zachodzie słońca i idealne drogi wyścigowe – czego więcej potrzeba do ekscytującej rozgrywki?

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9. Need for Speed: Shift [Najlepsza realistyczna gra wyścigowa z serii]

Nasz wynik Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS3, Xbox 360, PlayStation Portable, urządzenia mobilne (iOS, Android) Rok wydania 2009 Główny element rozgrywki Wyścigi w stylu symulacji, skupiające się na realistycznej fizyce jazdy Interakcja z policją Brak Średni czas gry 10–15 godzin (tryb kariery) Ocena na Metacritic 83

Need for Speed: Shift stanowiło radykalne odejście od wyścigów ulicznych i pościgów policyjnych, oferując bardziej realistyczny styl rozgrywki przypominający symulatory wyścigowe. Zamiast swobodnej jazdy i pościgów miejskich gracze mają do dyspozycji profesjonalne wyścigi na torach. Ponadto ta wersja jest dostępna na urządzenia mobilne.

Mocne strony:

Realistyczna fizyka, która oddaje masę i bezwładność samochodu

Najbardziej realistyczne uszkodzenia samochodów w całej serii

Wyścigi odbywają się na znanych torach wyścigowych

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10. Need for Speed: Underground [Najlepsza gra o wyścigach ulicznych z tuningiem]

Nasz wynik Enebameter 7.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS2, Xbox, GameCube, GBA Rok wydania 2003 Główna cecha rozgrywki Miejskie wyścigi uliczne z rozbudowanymi możliwościami personalizacji samochodów Interakcja z policją Brak Średni czas rozgrywki 12–15 godzin (tryb kariery) Ocena na Metacritic 85

Kultowa, prawdopodobnie najlepsza gra z serii Need for Speed, która pozostaje aktualna nawet wiele lat po premierze. Po raz pierwszy wprowadzono w niej rozbudowaną mechanikę tuningu samochodów. Personalizacja pozwala zmienić nie tylko wygląd samochodu, ale także jego parametry techniczne. Gra skupia się całkowicie na wyścigach undergroundowych, w tym na wyścigach drag racing i driftowych.

Mocne strony:

Detale, zestawy karoserii, neony, naklejki, tuning każdej części samochodu – wszystko, co potrzebne do personalizacji

Jasne światła miasta nocą, stylowe samochody i ścieżka dźwiękowa, która wciąż rozbrzmiewa w mojej głowie

Gra „Underground” położyła podwaliny pod przyszłe hity z tej serii

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11. Need for Speed 2: Shift 2 Unleashed [Największe dążenie do realizmu w serii NFS]

Nasza ocena Enebameter 7.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS3, Xbox 360 Rok wydania 2011 Główne cechy rozgrywki Symulacja wyścigów torowych z zaawansowaną fizyką Interakcja z policją Brak Średni czas gry 15–20 godzin (główna kariera; więcej, aby osiągnąć 100%) Ocena na Metacritic brak

Najbardziej hardkorowa symulacja wyścigowa z serii NFS. Need for Speed Shift 2 Unleashed zamienia pościgi w otwartym świecie na agresywną sztuczną inteligencję i krzywą uczenia się, która nie jest łaskawa dla graczy okazjonalnych. Jeśli jednak lubisz wyzwania, ta gra stanie się dla ciebie prawdziwą inspiracją. Oferuje rozbudowane możliwości tuningu, kamerę zamontowaną na kasku zapewniającą większe poczucie immersji oraz skupienie się na prawdziwych torach wyścigowych.

Mocne strony:

Brutalny realizm, zwłaszcza dzięki ujęciom z kamery zamontowanej na kasku i efektowi rozmycia

ruchu

ruchu Autentyczne prowadzenie samochodu – nie dla osób o słabych nerwach



Prawdziwy sprawdzian umiejętności kierowcy, daleki od wrażeń typowych dla gier zręcznościowych

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12. Need for Speed: Unbound [Najlepsza nowa oprawa graficzna w serii NFS]

Nasza ocena Enebameter 7.1/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS5, Xbox Series X|S Rok premiery 2022 Główne cechy rozgrywki Wyścigi uliczne ze stylizowanymi efektami i systemem zakładów Interakcja z policją Częste i intensywne pościgi z rosnącym poziomem zagrożenia Średni czas rozgrywki 18–25 godzin (fabuła; ponad 35 godzin z zawartością dodatkową) Ocena na Metacritic 77

Gra „Need for Speed: Unbound” ożywia graffiti dzięki efektom cel-shadingu i odważnym nakładkom animacyjnym, które po prostu tryskają osobowością. To nowa generacja serii NFS. W pewnym sensie łączy estetykę hip-hopową z solidną mechaniką. No cóż. Fabuła jest nieco mało zapadająca w pamięć, ALE prowadzenie samochodów to coś, czego jeszcze nie doświadczyłeś ani nie widziałeś w tej serii. Poza tym przygotuj się na świetną grafikę.

Mocne strony:

Szalony styl wizualny, który naprawdę sprawdza się w ruchu



Wysokie stawki przed wyścigami podkręcają napięcie



Nowoczesna lista samochodów i dopracowanie na miarę nowej generacji

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13. Need for Speed: High Stakes [Niezwykle niedoceniony klasyk]

Nasz wynik Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS1 Rok wydania 1999 Główne cechy rozgrywki Wyścigi w stylu arcade z rozbudowanym systemem kariery i ryzyka Interakcja z policją Tak. Aktywne pościgi na wymagających torach Średni czas rozgrywki 10–12 godzin (kariera + wyzwania) Ocena na Metacritic 86

Zapomniany klejnot, który dodał emocjonalnego ciężaru: zniszcz samochód, a zapłacisz za to. High Stakes wprowadziło systemy uszkodzeń oraz tryb kariery, w którym stawką są pieniądze! Ta gra jest prawdopodobnie bardziej intensywna niż jej poprzedniczki. Pościgi policyjne były bezlitosne, a grafika jak na tamte czasy była imponująca.

Mocne strony:

Wyścigi wydawały się osobiste, bo były to prawdziwe samochody i prawdziwa stawka



Jedna z pierwszych gier, w których uszkodzenia pojazdów miały znaczenie



Świetna równowaga między zabawnością w stylu arcade a wyzwaniami

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14. Need for Speed: No Limits [Najlepsza mobilna gra z serii NFS]

Nasz wynik Enebameter 6.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy iOS, Android Rok wydania 2015 Główne cechy rozgrywki Krótkie wyścigi uliczne i ulepszanie samochodów Interakcja z policją Sporadyczne pościgi, wydarzenia specjalne Średni czas rozgrywki 20–30 godzin (gra mobilna z ciągłą aktualizacją; bez ustalonego końca) Ocena na Metacritic 67

Need for Speed No Limits to coś więcej niż tylko darmowa gra stworzona wyłącznie w celu zarabiania pieniędzy (i mówię to poważnie). To zaskakująco dopracowana gra wyścigowa stworzona z myślą o urządzeniach mobilnych. Jeśli masz ochotę na coś swobodnego i ekscytującego, to właśnie to. Wyścigi są w tej grze krótkie, a zdobywanie ulepszeń wymaga sporo wysiłku, ale daje satysfakcję. Gra została stworzona z myślą o zastrzykach adrenaliny w podróży, a EA dba o jej żywotność, wprowadzając nową zawartość.

To prawdopodobnie idealna gra dla fanów serii NFS, którzy często są w drodze. To, że nie masz konsoli, nie oznacza, że nie możesz cieszyć się wyścigową zabawą.

Mocne strony:

Prawdziwy klimat NFS w kieszeni



Imponująca grafika jak na grę

mobilną

mobilną Autentyczne możliwości tuningu i struktura wydarzeń

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15. Need for Speed: Carbon [Najlepsze wyścigi w kanionach i rozgrywka oparta na ekipach]

Nasz wynik Enebameter 6.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS2, PS3, Xbox, Xbox 360, GameCube, Wii, PSP Rok wydania 2006 Główne cechy rozgrywki Wyścigi uliczne oparte na terytoriach z mechaniką ekip i pojedynkami w kanionach Interakcja z policją Tak, poprzez intensywne pościgi, których intensywność rośnie wraz z poziomem zagrożenia Średni czas rozgrywki 12–18 godzin (tryb kariery + wyścigi poboczne) Ocena na Metacritic 77

Need for Speed: Carbon poszerzył świat podziemnych wyścigów, wprowadzając dynamikę opartą na załogach oraz ekscytujący tryb Canyon Duel. Gracze mogli rekrutować członków drużyny o konkretnych umiejętnościach. Trzeba było zdobywać przewagę podczas wyścigów. Akcja gry przenosi się z miejskich ulic na drogi w kanionach, co zapewnia świetną jazdę.

Mocne strony:

Pełne adrenaliny pojedynki

„Canyon Duel”

„Canyon Duel” Strategiczna mechanika drużynowa, która dodaje wyścigom

głębi

głębi Bogate opcje personalizacji, które poprawiały zarówno wygląd, jak i osiągi

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Gry z serii „Need for Speed”: tytuły z najlepszą mechaniką jazdy

Gracze nie znoszą „pływających” sterowań. Porozmawiajmy więc o wrażeniach z rozgrywki. Need for Speed: Heat oferuje precyzyjne i responsywne prowadzenie, idealne dla graczy preferujących drift, podczas gdy Unbound ma charakter bardziej zręcznościowy. Jest to zabawne, ale budzi kontrowersje. Z kolei Hot Pursuit: Remastered to czysty chaos przy wysokich prędkościach z odrobiną precyzji, która sprawia, że nie można się od niej oderwać.

Sterowanie ma znaczenie, a to zestawienie jasno to pokazuje: niektóre tytuły nagradzają precyzję, inne – brawurę. Wybierając spośród najlepszych gier z serii Need for Speed, zawsze sprawdź, jak się je prowadzi. Przejrzyj ranking i znajdź grę, której sterowanie idealnie do Ciebie pasuje.

Gry z serii NFS: Ewolucja policyjnych pościgów

Początkowo policjanci w Need for Speed byli jak tapeta: głośni, krzykliwi i łatwi do zignorowania. W „Hot Pursuit” (1998) słyszałeś syrenę i wyprzedzałeś ich w trzydzieści sekund. Bez wysiłku. Nie było stawki. A do tego była to świetna zabawa. Ale potem pojawiła się gra „Most Wanted” (2005) i wszystko się zmieniło.

Nagle wyścig nie był wyścigiem, jeśli nie omijałeś blokad drogowych lub nie lawirowałeś między pasami kolczastymi niczym uliczny magik. Trzeba było być sprytnym i odrobinę lekkomyślnym. W grach „Hot Pursuit” (2010) i „Rivals” policjanci byli uzbrojeni. Urządzenia EMP, taran elektryczny. Uciekałeś przed skoordynowaną grupą uderzeniową wyposażoną w gadżety i pełną urazy.

A potem „Heat” podniósł poprzeczkę. W ciągu dnia wyścigi przebiegały spokojnie. Ale w nocy? Wtedy robiło się niebezpiecznie. Im więcej się ścigałeś, tym bardziej robiło się gorąco. Gliniarze nie odpuszczali. Tylko cofnąłeś się po sprincie, a już natychmiast ścigano cię, jakbyś ukradł księżyc. Oto jak narastał chaos:

Poziom gorączki 1 : Jeden samochód, kilka świateł, dopiero się rozgrzewamy.



: Jeden samochód, kilka świateł, dopiero się rozgrzewamy. Poziom napięcia 2 : Zaczynają wzywać posiłki. Pojawiają się blokady dróg.



: Zaczynają wzywać posiłki. Pojawiają się blokady dróg. Poziom gorączki 3 : Helikoptery. Kolczatki. Na ulicach robi się duszno.



: Helikoptery. Kolczatki. Na ulicach robi się duszno. Poziom napięcia 4 : Wprowadzają Corvette. Taranują. Nie dbają o nic.



: Wprowadzają Corvette. Taranują. Nie dbają o nic. Poziom pościgu 5: Opancerzone „Rhino”, agresywna sztuczna inteligencja i pełna wojna uliczna. Walka nie zna granic.

Właśnie wtedy Need for Speed wydaje się najbardziej żywe.

Jak daleko sięga personalizacja w poszczególnych grach z serii NFS?

Nie wszystkie gry z serii NFS spełniają oczekiwania fanów modyfikacji. Underground 2 wyznaczył standardy dzięki pełnemu tuningowi wizualnemu, podczas gdy Payback wprowadził mechanikę poszukiwania części i zdobywania łupów. Jest to kontrowersyjne i wielowarstwowe. Heat połączył to wszystko z nowoczesnym interfejsem użytkownika i niesamowitą swobodą estetyczną. Jeśli interesują Cię malowania, kolory dymu z opon i modyfikacje ECU, ta funkcja ma dla Ciebie znaczenie. Kropka.

Każda z czołowych gier z serii „Need for Speed” oferuje inne możliwości personalizacji. Niektóre tytuły pozwalają na bardzo szczegółowe dostosowanie, inne tylko w niewielkim stopniu. Zapoznaj się z listą, aby sprawdzić, które gry pozwalają naprawdę stworzyć własną konfigurację.

Kolejność premier gier z serii Need for Speed

Od czasu premiery pierwszej gry na rynku pojawiło się 26 części serii NFS. Oto najważniejsze z nich w kolejności premier.

Nr Tytuł Data premiery 1 Potrzeba prędkości 31 sierpnia 1994 r. 2 Need for Speed II 31 marca 1997 r. 3 Need for Speed: V-Rally 3 lipca 1997 r. 4 Need for Speed III: Gorący pościg 25 marca 1998 r. 5 Need for Speed: High Stakes 1 marca 1999 r. 6 Need for Speed: Porsche Unleashed 29 lutego 2000 r. 7 Need for Speed: Gorący pościg 2 2 października 2002 r. 8 Need for Speed: Underground 17 listopada 2003 r. 9 Need for Speed: Underground 2 15 listopada 2004 r. 10 Need for Speed: Most Wanted 15 listopada 2005 r. 11 Need for Speed: Carbon 31 października 2006 r. 12 Need for Speed: ProStreet 14 listopada 2007 r. 13 Need for Speed: Undercover 18 listopada 2008 r. 14 Need for Speed: Shift 15 września 2009 r. 15 Need for Speed: Nitro 3 listopada 2009 r. 16 Need for Speed: World 27 lipca 2010 r. 17 Need for Speed: Gorący pościg (2010) 16 listopada 2010 r. 18 Zmiana 2: Unleashed 29 marca 2011 r. 19 Need for Speed: The Run 15 listopada 2011 r. 20 Need for Speed: Most Wanted (2012) 30 października 2012 r. 21 Need for Speed: Rivals 15 listopada 2013 r. 22 Need for Speed: No Limits 30 września 2015 r. 23 Need for Speed (2015) 3 listopada 2015 r. 24 Need for Speed: Payback 10 listopada 2017 r. 25 Need for Speed: Heat 8 listopada 2019 r. 26 Need for Speed: Unbound 2 grudnia 2022 r.

Często zadawane pytania