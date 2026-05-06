13 najlepszych gier z serii „Gwiezdne Wojny”, w które warto zagrać w 2026 roku: galaktyczna lista

Najlepsze gry z serii „Gwiezdne Wojny” przenoszą cię prosto do najbardziej kultowych momentów w historii galaktyki – niezależnie od tego, czy chodzi o pojedynki na miecze świetlne, dowodzenie epickimi bitwami, czy też przeżywanie fantazji związanej z „Gwiezdnymi Wojnami”.

Przygotuj się na zapoznanie się z tą galaktyczną listą, pełną legendarnych gier, które gwarantują bogate fabuły i wciągające światy. Każdy fan „Gwiezdnych Wojen” znajdzie tu coś dla siebie.

W tym artykule starannie wybrałem najlepsze tytuły, kierując się rozgrywką, innowacyjnością i ogólnym oddziaływaniem. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, które gry z serii „Gwiezdne Wojny” naprawdę błyszczą w tym roku i które z nich koniecznie powinieneś dodać do swojej kolekcji.

Nasze najlepsze propozycje gier z serii „Gwiezdne Wojny”

Jeśli chcesz wiedzieć, które gry z serii „Gwiezdne Wojny” wyróżniają się na tle pozostałych, jesteś we właściwym miejscu. Nie tylko oddają one wszystko, co sprawia, że „Gwiezdne Wojny” są legendarne, ale te trzy najlepsze pozycje zapewniają jedną z najfajniejszych rozrywek w całej galaktyce:

1 Star Wars: Knights of the Old Republic 2003 Oryginalna gra RPG z serii „Gwiezdne Wojny”. Charakteryzuje się rozbudowaną fabułą i wciągającym światem, w którym można się całkowicie zatracić. Buy now 2 Star Wars Jedi: Survivor 2025 Walki na miecze świetlne, oszałamiająca grafika i fabuła, która trzyma w napięciu. Tak właśnie powinna wyglądać gra akcji z Jedi. Buy now 3 Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 Wciągająca przygoda dla jednego gracza, w której walczysz o przetrwanie jako jeden z ostatnich Jedi, z niesamowitymi walkami i łamigłówkami. Buy now

Te trzy pozycje to pozycje obowiązkowe, ale na liście jest o wiele więcej. Przewiń dalej, aby zobaczyć pełną listę 13 najlepszych gier z serii „Gwiezdne Wojny” i znaleźć swoją kolejną przygodę.

13 najlepszych gier z serii „Gwiezdne Wojny”: ranking najlepszych tytułów

Od oldschoolowych hitów po najnowsze premiery – te najlepsze gry z serii „Gwiezdne Wojny” to absolutna pozycja obowiązkowa dla każdego fana. W ile z nich grałeś? Zaczynamy!

1. Gwiezdne Wojny: Rycerze Starej Republiki [Najlepsza gra z serii „Gwiezdne Wojny” dla fanów gier RPG]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG Platformy PC, Xbox, macOS, iOS, Nintendo Switch Rok wydania 2003 Twórca/twórcy BioWare Średni czas gry 30–40 godzin Najlepsze dla fanów gier RPG, miłośników Gwiezdnych Wojen, gier z naciskiem na fabułę Mocne strony Głęboka fabuła, rozgałęziona narracja, niezapomniane postacie, wciągająca walka turowa

„Gwiezdne Wojny: Rycerze Starej Republiki” to moja pierwsza pozycja, gdy szukam RPG, które jest czymś więcej niż tylko grą. To cała galaktyka do odkrycia, z rozbudowaną walką turową i fabułą, która zmienia się w zależności od każdej mojej decyzji. Ta gra pozwala mi kształtować swoją przygodę, w której każda decyzja ma realne znaczenie. A te zwroty akcji? Rany, one naprawdę wciągają.

To, co naprawdę mnie urzeka, to sposób, w jaki gra łączy niesamowite wrażenia z gry RPG z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Zanurzam się w świecie, który wydaje się żywy – od rozmów z towarzyszami po planety, które odkrywam.

Nie chodzi jednak tylko o to, by opowiedzieć się po jednej ze stron; chodzi o to, by poczuć się prawdziwą częścią świata „Gwiezdnych wojen”. Chociaż grafika może wydawać się nieco przestarzała, fabuła i możliwości wyboru wciąż wydają się świeże, nawet po tylu latach.

Dlaczego to wybraliśmy Połączenie bogatej fabuły, podejmowania decyzji i budowania świata sprawia, że KOTOR do dziś pozostaje najlepszą grą RPG z

serii „Gwiezdne Wojny”.

Jeśli chodzi o oprawę wizualną, styl graficzny doskonale oddaje istotę uniwersum „Gwiezdnych wojen”. A muzyka? Jest kultowa. Ścieżka dźwiękowa podnosi rangę każdej chwili. KOTOR to prawdziwe arcydzieło gatunku RPG, które przenosi mnie prosto do galaktyki „Gwiezdnych wojen”.

Nasza ocena: Jeśli jesteś fanem gier RPG, KOTOR to gra, której potrzebujesz. Jest legendarna, ponadczasowa i wciąż stanowi złoty standard wśród gier RPG osadzonych w świecie Gwiezdnych Wojen.

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2. Gwiezdne Wojny: Jedi – Ocalały [Najlepsza gra z serii „Gwiezdne Wojny” dla fanów akcji]

Nasz wynik 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja-przygoda / Hack and Slash Platformy PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Rok premiery 2023 Twórca/twórcy Respawn Entertainment Średni czas rozgrywki 18–25 godzin Najlepsze dla Miłośników gier akcji i przygód oraz fanów kinowej rozgrywki Mocne strony Płynny system walki, wciągająca fabuła, imponująca grafika

„Gwiezdne wojny: Jedi – Ocalały”” to wszystko, czego oczekiwałem od gry akcji o Jedi. Znajdziemy tu dynamiczne walki, moce Mocy oraz pojedynki na miecze świetlne, które sprawiają wrażenie czystej kinowej magii.

Fabuła rozpoczyna się tam, gdzie zakończyła się gra „Jedi: Fallen Order” i, o rany, nie zawodzi. Mogę dzierżyć miecz świetlny, wykorzystywać niesamowite moce Mocy i zmierzyć się z falami wrogów; wszystko to sprawia, że czuję się jak Jedi, którym zawsze chciałem być.

Walka to prawdziwy zastrzyk adrenaliny. Nieustannie się poruszam i przecinam wrogów mieczem świetlnym. Jest tu też mnóstwo opcji personalizacji. Mogę łączyć moce Mocy, umiejętności i pozycje miecza świetlnego, by grać tak, jak mi się podoba.

Dlaczego to wybraliśmy

„Jedi: Survivor”” przejmuje to, co było świetne w poprzedniej części, i podkręca to do maksimum. Szybka walka i niesamowita grafika sprawiają, że jest to pozycja obowiązkowa dla miłośników akcji.

Jedno mogę powiedzieć na pewno: w tej grze chodzi o wyczucie czasu i strategię. Nie będę kłamać: są tu trudne walki, które zmuszają mnie do pełnej koncentracji, ale właśnie to sprawia, że zwycięstwo smakuje tak słodko.

Pod względem wizualnym gra prezentuje się wspaniale. Światy są pełne życia, efekty świetlne są dopracowane, a animacje sprawiają, że każde uderzenie mieczem świetlnym robi ogromne wrażenie. Ścieżka dźwiękowa idealnie dopełnia całość, co pomaga utrzymać intensywność akcji i wciąga gracza w rozgrywkę.

Nasza ocena: jeśli chcesz poczuć się jak prawdziwy Jedi, „Jedi: Survivor”” to gra dla ciebie. Jest dynamiczna i gra się w nią po prostu świetnie.

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3. Gwiezdne Wojny: Jedi – Fallen Order [Najlepsza gra z serii „Gwiezdne Wojny” dla samotnych poszukiwaczy przygód]

Nasz wynik 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja-przygoda / Hack and Slash Platformy PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Respawn Entertainment Średni czas rozgrywki 15–20 godzin Najlepsze dla fanów Gwiezdnych Wojen, miłośników gier akcji i przygodowych, rozgrywki opartej na fabule Mocne strony Wciągające walki na miecze świetlne, świetna fabuła, rozgrywka skupiona na eksploracji

„Gwiezdne wojny: Jedi – Upadły Zakon”” to marzenie każdego gracza solo. Łączy w sobie świetne walki na miecze świetlne z eksploracją i rozwiązywaniem zagadek, a wszystko to w ramach poruszającej opowieści o przetrwaniu w następstwie rozkazu 66.

Wcielając się w Cala Kestisa, mogę doświadczyć, jak to jest być Jedi w ucieczce – i powiem wam, że to naprawdę szalona przygoda. Połączenie walki i elementów platformowych sprawia, że gra nie nudzi się, a ja nieustannie odkrywam nowe umiejętności i moce Mocy.

Mogę eksplorować piękne, rozległe światy, a każda planeta oferuje coś innego. Niezależnie od tego, czy przecinam wrogów mieczem świetlnym, czy rozwiązuję zagadki, by odblokować nowe obszary, zawsze jest coś do zrobienia.

Dlaczego to wybraliśmy „Jedi: Fallen Order”” to przygoda dla jednego gracza: łączy pojedynki na miecze świetlne, eksplorację i fabułę w sposób, który jest charakterystyczny dla uniwersum „Gwiezdnych Wojen”.

Poziom trudności bywa czasami wysoki, ale właśnie dzięki temu każde zwycięstwo sprawia ogromną radość. To satysfakcjonujące wyzwanie, a tempo rozgrywki jest idealnie wyważone.

Grafika jest solidna i choć nie jest to najładniejsza gra na rynku, styl artystyczny sprawia, że świat Gwiezdnych Wojen wydaje się żywy. Środowiska są różnorodne, a muzyka przenosi mnie z powrotem do serca Gwiezdnych Wojen. To właśnie ta mieszanka tego, co znajome, a jednocześnie świeże, sprawia, że „Fallen Order” jest tak mocną pozycją w katalogu gier z serii Gwiezdnych Wojen.

Nasza ocena: Dla każdego, kto kocha głęboką przygodę w pojedynkę, „Jedi: Fallen Order” to pozycja obowiązkowa. To kompletne doświadczenie Jedi opakowane w wciągającą, dobrze wyważoną formę.

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4. LEGO Star Wars: Saga Skywalkera [Najlepsza gra z serii „Gwiezdne Wojny” dla całej rodziny]

Nasz wynik 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja-przygoda / Gra LEGO Platformy PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Opowieści podróżnika Średni czas rozgrywki 25–40 godzin Najlepsze dla rodzinną zabawę, fanów Gwiezdnych Wojen, miłośników gier LEGO Mocne strony Humorystyczne podejście do sagi „Gwiezdnych wojen”, zabawne łamigłówki

LEGO Star Wars: Saga Skywalkera to czysta zabawa dla całej rodziny. To idealna gra, w którą można zagrać z przyjacielem lub członkiem rodziny, niezależnie od tego, czy jesteś fanem Gwiezdnych Wojen, czy nie.

Urok klocków LEGO i kultowego świata „Gwiezdnych wojen” łączą się, tworząc całkowicie zwariowaną, a jednocześnie zaskakująco głęboką rozgrywkę. Od oryginalnej trylogii po „Powstanie Skywalkera” mogę przejść wszystkie dziewięć filmów w klasycznym stylu LEGO.

W tej grze najbardziej podoba mi się jej przystępność. Sterowanie jest proste, a łamigłówki łatwe do opanowania. Jednak w miarę postępów w grze mogę odblokowywać mnóstwo postaci, statków i umiejętności, które sprawiają, że chcę wracać do tej gry po więcej.

Dlaczego to wybraliśmy

Jeśli szukasz swobodnej gry z serii „Gwiezdne Wojny”, pełnej zabawy i uroku, „LEGO Star Wars: Saga Skywalkera” to idealny wybór. Jest doskonała dla rodzin i graczy okazjonalnych.

Humor jest lekki i zabawny, idealny dla młodszych graczy lub każdego, kto chce się zrelaksować przy opowieści z uniwersum „Gwiezdnych wojen”. Ponadto tryb kooperacji działa płynnie, co ułatwia dołączenie do gry wraz z przyjacielem.

Pod względem wizualnym styl LEGO dodaje uniwersum „Gwiezdnych wojen” dodatkowej warstwy humoru i osobowości. Otoczenie jest kolorowe, a animacje przezabawne. Muzyka i efekty dźwiękowe również są na najwyższym poziomie – nawiązują do znanych motywów, a jednocześnie sprawiają, że gra wydaje się świeża.

Nasza ocena: Jeśli szukasz swobodnej i zabawnej rozrywki w klimacie „Gwiezdnych wojen”, „LEGO Star Wars: Saga Skywalkera” jest idealnym wyborem. Gra jest prosta, wciągająca i pełna niespodzianek.

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5. Gwiezdne Wojny: Battlefront II [Najlepsza gra z serii „Gwiezdne Wojny” dla fanów trybu wieloosobowego]

Nasz wynik 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strzelanka z perspektywy trzeciej osoby, tryb wieloosobowy Platformy PlayStation 4, Xbox One, PC Rok wydania 2017 Twórca/twórcy DICE, Electronic Arts Średni czas rozgrywki 20–30 godzin Najlepsze dla Fanów trybu wieloosobowego, akcji w stylu Gwiezdnych Wojen, dynamicznych strzelanek Mocne strony Kultowe lokacje i postacie z „Gwiezdnych wojen”

„Gwiezdne Wojny: Battlefront II” to gra, do której sięgam, gdy mam ochotę na ogromny chaos w trybie wieloosobowym. Ta wciągająca strzelanka z perspektywy trzeciej osoby pozwala mi przeżyć epickie bitwy z uniwersum „Gwiezdnych Wojen”, wcielając się w bohaterów, żołnierzy, a nawet statki kosmiczne w wielkoskalowych starciach toczących się na kultowych planetach.

Wszystko w tej grze sprawia, że czuję się jak część akcji w uniwersum „Gwiezdnych Wojen”, z dynamicznymi bitwami i nieustanną akcją. Tryby wieloosobowe naprawdę się wyróżniają. Mogę brać udział w ogromnych bitwach 20 na 20, kontrolując wszystko – od oddziałów lądowych po pojazdy, a nawet kultowych bohaterów, takich jak Darth Vader i Luke Skywalker.

System postępów pozwala mi podnosić poziom mojej postaci oraz odblokowywać fajne umiejętności i ulepszenia, dzięki czemu każda rozgrywka wydaje się nowa. A dynamiczne cele w każdym trybie sprawiają, że rozgrywka nie staje się nudna.

Dlaczego to wybraliśmy

Battlefront II to najlepsza gra wieloosobowa z serii „Gwiezdne Wojny”, oferująca ogromne bitwy, dynamiczną walkę i epickie momenty, dzięki którym każdy mecz przypomina scenę z filmu.

Jedynym minusem jest to, że w momencie premiery pojawiły się pewne problemy z mikrotransakcjami, ale wprowadzone od tamtej pory aktualizacje znacznie poprawiły jakość gry.

Pod względem wizualnym Battlefront II prezentuje się niesamowicie. Planety wyglądają, jakby zostały przeniesione prosto z filmów, a modele postaci są niezwykle szczegółowe. Oprawa dźwiękowa jest na najwyższym poziomie – kultowa muzyka z „Gwiezdnych wojen” oraz dialogi ożywiają bitwy.

Nasza ocena: Dla miłośników trybu wieloosobowego jest to gra z serii „Gwiezdne Wojny”, na którą czekaliście. Jest niezwykle wciągająca i można w nią grać bez końca.

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6. Gwiezdne Wojny: Komando Republiki [Najlepsza gra z serii „Gwiezdne Wojny” dla fanów strzelanek taktycznych]

Nasz wynik 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strzelanka z perspektywy pierwszej osoby Platformy PC, Xbox, Nintendo Switch, PlayStation 4 Rok wydania 2005 Twórca/twórcy LucasArts Średni czas rozgrywki 8–10 godzin

Najlepsze dla fanów strzelanek FPS, miłośników Gwiezdnych Wojen, rozgrywki taktycznej Mocne strony Taktyka oparta na pracy w oddziale, wciągające otoczenie, intensywna walka

Gra „Gwiezdne Wojny: Komando Republiki” przenosi mnie prosto w sam środek surowej, zakulisowej akcji Wojen Klonów.

Wcielając się w rolę elitarnych żołnierzy-klonów, zanurzam się w taktycznej walce opartej na działaniu w oddziale, która naprawdę zmusza mnie do strategicznego myślenia. Misje pełne strzelanin stawiają mnie w roli dowódcy oddziału, gdzie każdy mój ruch ma kluczowe znaczenie dla przetrwania.

To, co wyróżnia tę grę, to sposób, w jaki kontroluję swój oddział. Mogę wydawać rozkazy, planować taktykę i kierować zespołem. Wszystko, co tu robię, dodaje głębi rozgrywce, czyniąc ją jedną z najciekawszych gier FPS, w jakie kiedykolwiek grałem.

Dlaczego to wybraliśmy „Republic Commando” oferuje wyjątkowe, taktyczne doświadczenie w świecie Gwiezdnych Wojen, w którym najważniejsza jest praca zespołowa, strategia i precyzyjne eliminowanie wroga.

Ta gra wymaga ode mnie ciągłego myślenia z wyprzedzeniem, odpowiedniego rozmieszczania oddziału oraz wykorzystywania mocnych stron każdego klona na swoją korzyść. Poziomy są mroczne i klimatyczne, co idealnie wpisuje się w klimat uniwersum „Gwiezdnych wojen”.

Grafika, choć nieco przestarzała w porównaniu z nowszymi tytułami , nadal oddaje surowy klimat uniwersum „Gwiezdnych Wojen”. Oprawa dźwiękowa jest na najwyższym poziomie, z klasycznymi odgłosami strzałów z blasterów i potężnymi eksplozjami. To świetna mieszanka myślenia taktycznego i czystej akcji, którą pokochają wszyscy fani strzelanek i „Gwiezdnych Wojen”.

Nasza ocena: Jeśli lubisz strzelanki taktyczne, „Republic Commando” to pozycja obowiązkowa. To wymagająca, wciągająca przygoda w świecie Wojen Klonów.

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7. Gwiezdne Wojny: Imperium w stanie wojny [Najlepsza gra z serii „Gwiezdne Wojny” dla miłośników strategii]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strategia czasu rzeczywistego Platformy PC Rok wydania 2006 Twórca/twórcy Petroglyph Games Średni czas rozgrywki 20–30 godzin Dla kogo Fani gier strategicznych, fani Gwiezdnych Wojen Mocne strony Strategiczne walki kosmiczne i naziemne, bitwy na wielką skalę

„Gwiezdne wojny: Imperium w stanie wojny” to najlepsza gra strategiczna czasu rzeczywistego. Mogę dowodzić Imperium lub Sojuszem Rebeliantów w wielkoskalowych bitwach strategicznych rozgrywanych w czasie rzeczywistym, które stanowią prawdziwy sprawdzian moich umiejętności taktycznych.

W tej grze najbardziej podoba mi się możliwość sterowania kultowymi jednostkami, takimi jak AT-AT i X-Wing, przy jednoczesnym zarządzaniu zasobami i planowaniu ataków. Kampania gwarantuje świetne połączenie strategii i fabuły Gwiezdnych Wojen, a tryb potyczek pozwala mi zanurzyć się w szybkich, intensywnych bitwach bez martwienia się o fabułę.

Kiedy kieruję potężnymi bitwami kosmicznymi lub atakami lądowymi, odczuwam prawdziwą skalę wydarzeń, co sprawia, że stawka wydaje się wysoka. Jednak sztuczna inteligencja może wydawać się monotonna i przewidywalna, zwłaszcza w misjach kampanii, co może nieco osłabiać wyzwanie.

Dlaczego to wybraliśmy „Imperium w stanie wojny” łączy strategię czasu rzeczywistego z uniwersum „Gwiezdnych Wojen”; oferuje ekscytujące bitwy i głębokie, taktyczne doświadczenie dla fanów gier strategicznych.

Grafika prezentuje się dobrze jak na grę strategiczną, z szczegółowymi modelami statków i jednostek. Ścieżka dźwiękowa to czyste „Gwiezdne Wojny”, która pozwala mi zanurzyć się w akcji podczas podejmowania kluczowych decyzji. Tempo gry jest idealne; to świetna propozycja dla miłośników strategii, którzy chcą zanurzyć się w uniwersum „Gwiezdnych Wojen”.

Nasza ocena: Jeśli interesuje Cię wyłącznie strategia, „Imperium w stanie wojny” to gra dla Ciebie. Otrzymasz satysfakcjonujące połączenie taktyki, zarządzania zasobami i epickich bitew w stylu „Gwiezdnych wojen”.

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8. Gwiezdne Wojny: Banici [Najlepsza gra z serii „Gwiezdne Wojny” dla fanów gier z otwartym światem]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja i przygoda w otwartym świecie Platformy PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Rok premiery 2024 Twórca/twórcy Ubisoft Massive Średni czas rozgrywki 25–35 godzin Najlepsze dla fanów gier RPG z otwartym światem, entuzjastów Gwiezdnych Wojen, miłośników gier akcji i przygodowych Mocne strony Eksploracja otwartego świata, wciągająca fabuła i świetnie zbudowany świat

Gwiezdne Wojny: Banici obiecuje przenieść mnie w nowe rejony uniwersum Gwiezdnych Wojen; to wciągająca gra z otwartym światem i bogatą fabułą, której oczekuję od tej serii. Jako łotr przemierzający Zewnętrzne Rubieże biorę udział w brawurowych napadach i nieprzewidywalnych spotkaniach, które trzymają mnie w napięciu.

To, co naprawdę mnie ekscytuje, to eksploracja otwartego świata. Mogę przemierzać różne planety, spotykać wyjątkowe postacie i angażować się w misje, które wydają się naprawdę otwarte. Elementy RPG w połączeniu z dynamicznymi wyborami sprawiają, że każde działanie ma znaczenie.

Dlaczego to wybraliśmy Gra

„Gwiezdne Wojny: Banici” wnosi do świata „Gwiezdnych Wojen” świeże doświadczenie w otwartym świecie. Oferuje swobodę i możliwość głębokiego zanurzenia się w mroczną stronę galaktyki.

Swoboda w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu sytuacji na własny sposób zwiększa powtarzalność rozgrywki i poczucie zanurzenia się w świecie gry, co jest idealne dla fanów „Gwiezdnych wojen” poszukujących czegoś nowego. Niemniej jednak pewne problemy z wydajnością oraz brak różnorodności w misjach pobocznych mogą nieco obniżyć jakość wrażeń z gry.

Grafika wygląda oszałamiająco – planety tętnią życiem, a miasta mają futurystyczny charakter. Ścieżka dźwiękowa łączy znane motywy z „Gwiezdnych Wojen” z nastrojowymi dźwiękami, dzięki czemu każda misja nabiera epickiego charakteru. Klimat gry to idealne połączenie wysokich stawek i wielkiej przygody: oddaje ducha galaktycznego półświatka.

Nasza ocena: Jeśli kochasz gry z otwartym światem i „Gwiezdne Wojny”, „Outlaws” zwali cię z nóg. To szalona przygoda pełna napadów i eksploracji galaktyki.

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9. Gwiezdne Wojny: Stara Republika [Najlepsza gra z serii „Gwiezdne Wojny” dla fanów gier MMORPG]

Nasz wynik 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry MMORPG Platformy PC Rok wydania 2011 Twórca/twórcy BioWare Średni czas gry Ponad 100 godzin (aby w pełni doświadczyć gry) Najlepsze dla graczy MMORPG, fanów Gwiezdnych Wojen, rozgrywki opartej na fabule Mocne strony Głębokie wątki fabularne, walka oparta na klasach postaci, ogromny, bogato rozbudowany świat



Gwiezdne Wojny: Stara Republika to najlepsza gra MMORPG z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Mogę tu realizować swoje fantazje związane z Gwiezdnymi Wojnami, podejmując epickie zadania i biorąc udział w wielkich bitwach przeciwko innym graczom. Poziom personalizacji i odgrywania ról w tej grze sprawia, że czuję się, jakbym naprawdę był częścią tej galaktyki.

System oparty na klasach postaci jest fantastyczny; pozwala mi wybrać frakcję, umiejętności i wątki fabularne, które są unikalne dla mojej postaci. Dialogi są w całości udźwiękowione, a fabuła jest głęboka, co daje mi prawdziwe poczucie bycia częścią żywego, tętniącego życiem uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Niezależnie od tego, czy gram solo, czy łączę siły z innymi w wielkoskalowych bitwach PvP, różnorodność treści jest niesamowita. Ale tak, niektóre przestarzałe mechaniki i powtarzalne struktury zadań mogą zniechęcić niektórych graczy.

Dlaczego to wybraliśmy Stara Republika to niekwestionowany lider wśród gier MMORPG osadzonych w świecie Gwiezdnych Wojen; to bogaty, w pełni zrealizowany świat z dynamiczną fabułą i ogromną różnorodnością rozgrywki.

Grafika może już nie jest tak ostra jak kiedyś, ale świat nadal wciąga i jest pełen kultowych lokacji. Walka daje satysfakcję, a różne planety do odkrycia są różnorodne i tętnią życiem. Ogromna skala gry zapewnia niekończące się godziny przygód i zachęca do wielokrotnego grania.

Nasza ocena: Jeśli jesteś fanem gier MMORPG i miłośnikiem „Gwiezdnych wojen”, „Stara Republika” to gra, której potrzebujesz. Jest rozległa, wciągająca i pełna treści, które sprawiają, że nie mogę się od niej oderwać przez wiele godzin.

10. Gwiezdne Wojny: Rogue Squadron II – Rogue Leader [Najlepsza gra z serii „Gwiezdne Wojny” dla fanów walk kosmicznych]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Walka kosmiczna, strzelanka Platformy Nintendo GameCube Rok wydania 2001 Twórca/twórcy Factor 5 Średni czas gry 10–12 godzin Najlepsze dla Fanów walk kosmicznych, miłośników Gwiezdnych Wojen Mocne strony Oszałamiające bitwy kosmiczne, kultowe statki z „Gwiezdnych wojen”, wciągające pojedynki powietrzne

„Gwiezdne Wojny: Rogue Squadron II – Rogue Leader” to pełna akcji gra o walkach kosmicznych, która pozwala mi zasiąść w kokpicie kultowych statków z serii „Gwiezdne Wojny”.

Jako pilot Rebelii podejmuję ekscytujące misje – od kosmicznych pojedynków po naloty bombowe na cele Imperium. Ogromna prędkość i dynamiczna akcja sprawiają, że jest to jedno z najbardziej intensywnych doświadczeń związanych z „Gwiezdnymi Wojnami”.

Gra wyróżnia się precyzyjnym sterowaniem i ekscytującymi walkami kosmicznymi. Projekt poziomów jest znakomity – oferuje wiele ścieżek i celów, dzięki czemu każda misja jest inna. Co prawda niektóre misje po pewnym czasie mogą wydawać się powtarzalne, a brak różnorodności celów może frustrować perfekcjonistów.

Dlaczego to wybraliśmy „Rogue Squadron II” oferuje ekscytujące, dynamiczne walki kosmiczne w klasycznym klimacie „Gwiezdnych Wojen”, idealne dla miłośników kosmicznych starć.

Grafika jest na najwyższym poziomie jak na tamte czasy – statki i otoczenie są niezwykle szczegółowe i nadal prezentują się świetnie. Ścieżka dźwiękowa sprawia, że każda bitwa nabiera epickiego charakteru, a intensywne walki powietrzne dają mi wrażenie, jakbym znalazł się w samym środku kosmicznej bitwy z „Gwiezdnych wojen”. To pozycja obowiązkowa dla każdego, kto kocha walki powietrzne i świat „Gwiezdnych wojen”.

Nasza ocena: Jeśli kochasz kosmiczne pojedynki i „Gwiezdne Wojny”, „Rogue Squadron II” to czysta adrenalina. To szybka, wciągająca gra, do której będę wracał po więcej.

11. Gwiezdne Wojny: Eskadry [Najlepsza gra z serii „Gwiezdne Wojny” poświęcona kosmicznym walkom w VR]

Nasz wynik 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Walka kosmiczna, strzelanka z perspektywy pierwszej osoby Platformy PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Motive Studios Średni czas rozgrywki 8–12 godzin Najlepsze dla Miłośników kosmicznych bitew, fanów Gwiezdnych Wojen, rozgrywki wieloosobowej Mocne strony Wciągające kosmiczne pojedynki, obsługa VR, walka drużynowa

W grze „Gwiezdne wojny: Eskadry” zasiadam za sterami kultowych myśliwców kosmicznych, tocząc zacięte kosmiczne bitwy w całym uniwersum „Gwiezdnych Wojen”. Gra skupia się na walkach powietrznych z perspektywy pierwszej osoby, co czyni ją idealną dla fanów, którzy chcą poczuć się jak piloci myśliwców z „Gwiezdnych Wojen”.

W grze „Squadrons” najbardziej podoba mi się to, że pojedynki są wierne klimatowi „Gwiezdnych Wojen”. Możliwość wskoczenia do myśliwców TIE Imperium albo X-Wingów Rebeliantów i wzięcia udziału w pełnowymiarowych, taktycznych bitwach kosmicznych jest niesamowita. Sterowanie można w dużym stopniu dostosować do własnych potrzeb, co pozwala mi dostosować rozgrywkę niezależnie od tego, czy gram za pomocą joysticka, kontrolera, czy gogli VR.

Kampania dla jednego gracza jest pełna misji fabularnych, a tryb wieloosobowy pozwala mi sprawdzić swoje umiejętności w ekscytujących pojedynkach powietrznych z innymi graczami. Muszę jednak przyznać, że kampania dla jednego gracza jest stosunkowo krótka, co po jej ukończeniu może sprawić, że gracze będą pragnąć więcej treści fabularnej.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Squadrons” zapewnia najbardziej wciągające wrażenia z kosmicznych bitew w uniwersum Gwiezdnych Wojen, szczególnie dla fanów VR, oferując szybkie pojedynki powietrzne i ekscytujące tryby wieloosobowe.

Grafika gry jest wspaniała – zawiera szczegółowe modele statków, oszałamiające kosmiczne scenerie i doskonałą oprawę dźwiękową. Dodanie trybu VR to przełom – sprawia, że bitwy kosmiczne są niesamowicie wciągające. Mogę tylko powiedzieć, że Squadrons doskonale oddaje emocje związane z walką kosmiczną.

Nasza ocena: Jeśli kochasz kosmiczne bitwy i pragniesz bardziej wciągających wrażeń, „Squadrons” to Twoja przepustka do lotów w galaktyce „Gwiezdnych Wojen”. To prawdziwy zastrzyk adrenaliny od początku do końca.

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12. Gwiezdne Wojny: Rycerz Jedi II – Wyrzutek Jedi [Najlepsza gra z serii „Gwiezdne Wojny” dla fanów walk na miecze świetlne]

Nasza ocena 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja-przygoda, strzelanka z perspektywy pierwszej osoby Platformy PC, Xbox, Nintendo Switch Rok wydania 2002 Twórca/twórcy Raven Software Średni czas gry 12–15 godzin Dla kogo Fanów gier akcji i przygodowych oraz miłośników walk na miecze świetlne z uniwersum „Gwiezdnych wojen” Mocne strony Głębokie walki na miecze świetlne, wciągająca fabuła, ekscytująca strzelanina z perspektywy pierwszej osoby

Gra „Gwiezdne Wojny: Rycerz Jedi II – Wyrzutek Jedi” zabiera mnie w podróż w roli Kyle’a Katarna, byłego Jedi, który został najemnikiem, w poszukiwaniu ponownego odkrycia swojej więzi z Mocą. Unikalne połączenie walki na miecze świetlne i mocy Mocy zapewnia idealną mieszankę akcji i strategii – to naprawdę niezapomniane doświadczenie dla fanów „Gwiezdnych wojen”.

Walki na miecze świetlne w J edi Outcast są na najwyższym poziomie – płynne pojedynki pozwalają mi posługiwać się mieczem świetlnym jak prawdziwy Jedi (lub Sith). Moce Mocy dodają również element taktyczny, umożliwiając mi popychanie, przyciąganie lub duszenie wrogów w kreatywny sposób.

Misje są wciągające, a urozmaicają je liczne łamigłówki i eksploracja. Różnorodność rozgrywki to główna zaleta – nigdy nie ma nudnych momentów, gdy toruję sobie drogę przez wrogów lub używam Mocy do rozwiązywania zagadek środowiskowych.

Dlaczego to wybraliśmy

„Jedi Outcast” to idealna gra z serii „Gwiezdne Wojny” dla każdego, kto pragnie epickich pojedynków na miecze świetlne i mocy Mocy.

Chociaż grafika może wydawać się nieco przestarzała jak na dzisiejsze standardy, rozgrywka nadal się broni. Klimatyczna oprawa wizualna i dźwiękowa naprawdę pozwalają mi zanurzyć się w uniwersum „Gwiezdnych Wojen”, a epickie pojedynki na miecze świetlne nigdy nie tracą na emocjach. Fabuła jest solidna i stanowi udane połączenie akcji, napięcia oraz klasycznej mitologii „Gwiezdnych Wojen”.

Nasza ocena: Jeśli kochasz pojedynki na miecze świetlne i mitologię „Gwiezdnych Wojen”, „Jedi Outcast” to potężne przeżycie, w które nawet dziś gra się z przyjemnością.

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13. Gwiezdne Wojny: Część I – Racer [Najlepsza gra z serii „Gwiezdne Wojny” dla miłośników wyścigów]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Wyścigi Platformy Nintendo 64, PC, PlayStation 4, Nintendo Switch Rok wydania 1999 Twórca/twórcy Lucas Learning Średni czas gry 5–8 godzin Najlepsze dla fanów wyścigów, miłośników Gwiezdnych Wojen Mocne strony Dynamiczne wyścigi podów, kultowe tory z „Gwiezdnych wojen”, zabawne bonusy

Ta gra jest nieco inna: „Star Wars: Epizod I – Wyścigi” daje mi szansę zasiąść w kokpicie podścigacza i rywalizować w superszybkich wyścigach w całej galaktyce.

Zainspirowane sceną wyścigu podów z filmu „Mroczne widmo”, dynamiczne wyścigi w tej grze to prawdziwy zastrzyk adrenaliny, dzięki któremu mogę sterować jednymi z najszybszych pojazdów w galaktyce. Rozgrywka opiera się przede wszystkim na umiejętnościach i prędkości. Aby wygrać wyścigi, muszę pokonywać ciasne zakręty, omijać przeszkody i przechytrzyć przeciwników.

Każdy wyścig jest intensywny i pełen ekscytujących momentów szybkiej akcji, gdy pędzę przez egzotyczne planety i zdradliwe tory. Różnorodność torów i zawodników sprawia, że chce się do gry wracać, a sterowanie jest na tyle precyzyjne, że pozwala mi naprawdę wczuć się w mechanikę wyścigów.

Dlaczego to wybraliśmy

Episode I Racer to dynamiczna, ekscytująca gra wyścigowa, która pozwala mi przeżyć emocje związane z pędem w świecie Gwiezdnych Wojen.

Cóż, niektóre tory mogą wydawać się zbyt trudne dla nowicjuszy, a stroma krzywa nauki może frustrować graczy okazjonalnych.

Grafika, choć nieco przestarzała jak na współczesne standardy, wciąż ma swój urok. Tory są barwne i pełne życia, a same podścigowce wyglądają świetnie. Ścieżka dźwiękowa jest energiczna i doskonale uzupełnia prędkość oraz emocje związane z wyścigami. To pozycja obowiązkowa dla każdego, kto lubi prędkość i rywalizację w uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Nasza ocena: Jeśli kochasz gry wyścigowe i „Gwiezdne Wojny”, „Episode I Racer” to świetna zabawa. To pełna wrażeń, szybka przygoda na kultowych torach z „Gwiezdnych Wojen”.

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Nadchodzące gry z serii „Gwiezdne Wojny”

Wszechświat „Gwiezdnych wojen” wciąż się rozszerza, a wkrótce pojawią się naprawdę ekscytujące tytuły. Każdy z nich obiecuje nowe przygody i jeszcze więcej sposobów na zanurzenie się w odległej, odległej galaktyce.

„Star Wars Jedi 3” (premiera w 2025 r.) – Po niesamowitym sukcesie „Jedi: Survivor”” nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak potoczy się dalsza część podróży Cala Kestisa. Spodziewajcie się więcej akcji z mieczami świetlnymi, głębszych wątków fabularnych i jeszcze bardziej szalonych mocy Mocy, gdy Cal zmierzy się z nowymi wyzwaniami w całej galaktyce.

– Po niesamowitym sukcesie „Jedi: Survivor”” nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak potoczy się dalsza część podróży Cala Kestisa. Spodziewajcie się więcej akcji z mieczami świetlnymi, głębszych wątków fabularnych i jeszcze bardziej szalonych mocy Mocy, gdy Cal zmierzy się z nowymi wyzwaniami w całej galaktyce. Star Wars Eclipse (data premiery do ustalenia) – Akcja tej gry, stworzonej przez Quantic Dream, rozgrywa się w erze Wysokiej Republiki i już mnie to bardzo ekscytuje. Świeże spojrzenie na zupełnie nową erę Gwiezdnych Wojen? Jestem na tak. Zapowiada się wciągająca, oparta na fabule gra.

– Akcja tej gry, stworzonej przez Quantic Dream, rozgrywa się w erze Wysokiej Republiki i już mnie to bardzo ekscytuje. Świeże spojrzenie na zupełnie nową erę Gwiezdnych Wojen? Jestem na tak. Zapowiada się wciągająca, oparta na fabule gra. Gwiezdne Wojny: Imperium w stanie wojny – kontynuacja (data premiery nieznana) – No dobrze, będę szczery – wszyscy od lat liczymy na kontynuację Empire at War. Chociaż nic jeszcze nie zostało potwierdzone, społeczność wciąż żywo dyskutuje o tej możliwości. Strategia czasu rzeczywistego z bitwami kosmicznymi? To właśnie tego potrzebujemy.

– – No dobrze, będę szczery – wszyscy od lat liczymy na kontynuację Empire at War. Chociaż nic jeszcze nie zostało potwierdzone, społeczność wciąż żywo dyskutuje o tej możliwości. Strategia czasu rzeczywistego z bitwami kosmicznymi? To właśnie tego potrzebujemy. Remake „Knights of the Old Republic” (data premiery nieznana) – Nadal z zapartym tchem czekam na remake KOTOR. Jasne, były pewne opóźnienia, ale sama myśl o powrocie do tej legendarnej gry RPG z nowoczesną grafiką i ulepszeniami rozgrywki wystarczy, bym był podekscytowany. Mam nadzieję, że dorówna oryginałowi.

Te nadchodzące gry z serii „Gwiezdne Wojny” to naprawdę zupełnie nowy poziom, a ja jestem na tak. Galaktyka wkrótce się jeszcze bardziej powiększy, więc przygotujcie się na epickie przygody!

Moja ogólna ocena najlepszych gier z serii „Gwiezdne Wojny”

Gry z serii „Gwiezdne Wojny” to prawdziwa skarbnica różnorodnych stylów i przygód. Jeśli chcesz zanurzyć się w galaktyce, znajdziesz tu grę na każdy nastrój. Oto, co poleciłbym różnym typom graczy:

Dla miłośników fabuły → „Gwiezdne wojny: Rycerze Starej Republiki””. To fantastyczna gra RPG. Fabuła jest na najwyższym poziomie; twoje decyzje naprawdę mają znaczenie, a fabuła, postacie i zwroty akcji wciągną cię bez reszty. Nie mogę jej wystarczająco polecić.

„Gwiezdne wojny: Rycerze Starej Republiki””. To fantastyczna gra RPG. Fabuła jest na najwyższym poziomie; twoje decyzje naprawdę mają znaczenie, a fabuła, postacie i zwroty akcji wciągną cię bez reszty. Nie mogę jej wystarczająco polecić. Dla miłośników akcji → Gwiezdne Wojny: Jedi – Fallen Order. Walka na miecze świetlne daje ogromną satysfakcję, a eksploracja trzyma w napięciu. Jeśli chcesz przedrzeć się przez szereg szturmowców i odkryć ukryte sekrety Jedi, ta gra jest dla ciebie.

Gwiezdne Wojny: Jedi – Fallen Order. Walka na miecze świetlne daje ogromną satysfakcję, a eksploracja trzyma w napięciu. Jeśli chcesz przedrzeć się przez szereg szturmowców i odkryć ukryte sekrety Jedi, ta gra jest dla ciebie. Dla entuzjastów gier RPG → „Gwiezdne Wojny: Stara Republika ”. To ogromny, internetowy świat „Gwiezdnych Wojen”, w którym możesz wcielić się w dowolną postać – od rycerza Jedi po lorda Sithów. Możliwości personalizacji postaci i zadań są nieograniczone, co sprawia, że jest to pozycja obowiązkowa dla fanów gier RPG.

”. To ogromny, internetowy świat „Gwiezdnych Wojen”, w którym możesz wcielić się w dowolną postać – od rycerza Jedi po lorda Sithów. Możliwości personalizacji postaci i zadań są nieograniczone, co sprawia, że jest to pozycja obowiązkowa dla fanów gier RPG. Dla miłośników strategii → Gwiezdne Wojny: Imperium w stanie wojny. Dowódź armiami, kontroluj planety i stawiaj czoła przeciwnikom w bitwach kosmicznych. Jeśli interesujesz się strategią i taktyką, ta gra da ci pełną władzę.

Gwiezdne Wojny: Imperium w stanie wojny. Dowódź armiami, kontroluj planety i stawiaj czoła przeciwnikom w bitwach kosmicznych. Jeśli interesujesz się strategią i taktyką, ta gra da ci pełną władzę. Dla fanów LEGO → LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów. To cała saga „Gwiezdnych wojen” w wersji LEGO, z trybem kooperacji i mnóstwem zabawy. Jest prosta, ale, człowieku, gra się w nią po prostu świetnie.

Niezależnie od tego, jakim jesteś graczem, świat „Gwiezdnych wojen” ma w sobie coś, co z pewnością cię wciągnie. Wybierz swoją przygodę i przygotuj się na epickie bitwy i historie!

Często zadawane pytania