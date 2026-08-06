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10 najlepszych gier z serii Digimon w 2026 roku dla każdego typu tresera

Znalezienie najlepszych gier z serii Digimon oznacza wybór konkretnej ścieżki, ponieważ seria obejmuje obecnie symulatory hodowli potworów, turową grę RPG w stylu japońskim, gry strategiczne oraz bijatyki na arenie, stworzone z myślą o bardzo różnych treserach.

Dzięki firmie Bandai Namco, która rozszerza Cyfrowy Świat poprzez grę „Digimon Story: Time Stranger” na Nintendo Switch 2 oraz ciągłe aktualizacje „Digimon Alysion”, nie brakuje sposobów, by ponownie zanurzyć się w tym świecie.

Od wychowania cyfrowego partnera z jaja po ocalenie wszechświata przed anomalią czasoprzestrzenną – ta lista zawiera ranking najlepszych gier wideo z serii Digimon wszech czasów .

Nasze najlepsze propozycje gier z serii Digimon

Jeśli chcesz uzyskać możliwie najkrótszą odpowiedź, oto trzy najsilniejsze tytuły z całej serii w tej chwili – te, do których wciąż wracam i które bez wahania polecam:

1 Digimon Story: Time Stranger 2025 Najnowsza i najlepiej dopracowana jak dotąd gra RPG z serii Digimon, oparta na ewolucji ponad 450 Digimonów w oszałamiającym cyfrowym świecie Iliad. Wydana w lipcu 2026 roku wersja na konsolę Nintendo Switch 2 sprawia, że gra jest bardziej dostępna niż kiedykolwiek. Buy now 2 Digimon Story: Cyber Sleuth 2015 Gra, która przywróciła RPG z serii Digimon do głównego nurtu, oferując fabularną rozgrywkę w stylu JRPG tak przystępną, że regularnie przekonuje do siebie fanów Pokémonów już przy pierwszym kontakcie. Buy now 3 Digimon Story Cyber Sleuth: Hacker's Memory 2017 Jest to historia równoległa do wydarzeń z „Cyber Sleuth”, opowiadająca o hakerze, który stara się oczyścić swoje imię. Zawiera wystarczająco dużo nowych digiewolucji i lochów, by zadowolić graczy, którzy ukończyli już pierwowzór. Buy now

Wciąż się wahasz? Przygotuj swoje Digivice, bo poniższa pełna lista obejmuje każdy styl rozgrywki, w tym nostalgiczne klasyki z PlayStation oraz najnowsze flagowe tytuły RPG na sprzęcie obecnej generacji.

10 najlepszych gier z serii Digimon, w które warto zagrać w 2026 roku

Poniżej znajduje się nasz pełny ranking najlepszych gier z serii Digimon, w które warto zagrać już teraz. Lista uwzględnia równowagę między nowoczesną jakością, wpływem na serię, wartością powtórnego grania oraz tymi tytułami, o których fani wciąż mówią najczęściej.

1. Digimon Story: Time Stranger [Najlepsza gra z serii Digimon]

Nasza ocena Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Rok premiery 2025 (PS5/Xbox/PC) – 2026 (Nintendo Switch 2) Twórca Media.Vision Średni czas rozgrywki ~50 godz. Gatunek Turowe RPG

Digimon Story: Time Stranger to najnowsza flagowa gra RPG z tej serii, która szybko znalazła się w czołówce najlepszych gier z serii Digimon. Gra opiera się na formule serii Story, oferując znacznie dopracowaną oprawę graficzną, rozbudowany system walki oraz system rozwoju potworów, o który fani Digimona prosili od czasów Cyber Sleuth.

To, co wyróżnia tę grę, to pewność siebie. Cyfrowy Świat Iliad jest jedną z najbardziej efektownych wizualnie scenerii w całej serii, a przejście od losowych spotkań z przeciwnikami do starć opartych na symbolach sprawia, że eksploracja wydaje się naprawdę żywa.

W grze chodzi raczej o to, by swobodnie poruszać się po świecie, a nie tylko pędzić przez niego. Powrót do nieograniczonych maksymalnych statystyk w ścieżkach ewolucji to niewielki, ale znaczący szczegół, który nagradza graczy poświęcających czas na rozwijanie swojej drużyny.

Wersja na Nintendo Switch 2, która ukazała się w lipcu 2026 roku, oferuje tryb wizualny 4K/30 klatek na sekundę oraz tryb wydajnościowy 1080p/60 klatek na sekundę, co czyni ją najbardziej dopracowaną technicznie wersją gry. Jeśli szukasz najaktualniejszej odpowiedzi na pytanie „jaka jest najlepsza gra z serii Digimon?”, to właśnie ten tytuł najprawdopodobniej pojawi się jako pierwszy – i to nie bez powodu.

Nasza ocena: „Digimon Story: Time Stranger” to jedna z najlepszych gier JRPG na Switchu od lat. Wykorzystuje formułę, którą wszyscy pokochali w „Cyber Sleuth”, i rozwija ją, nie tracąc przy tym tego, co czyniło ją wyjątkową.

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2. Digimon Story: Cyber Sleuth [Najlepsza gra dla początkujących graczy JRPG]

Nasz wynik Enebameter 9.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation Vita, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch Rok wydania 2015 Twórca Media.Vision Średni czas rozgrywki ~40 godz. Gatunek JRPG z fabułą

Kolejną pozycją na liście najlepszych gier z serii Digimon jest Digimon Story: Cyber Sleuth. To właśnie ta gra przywróciła popularność gier RPG z serii Digimon wśród całego pokolenia graczy i nadal jest jedną z najłatwiejszych rekomendacji w tym gatunku.

Jej fabularna struktura, turowe bitwy i satysfakcjonująca pętla kolekcjonerska łączą się w sposób, który sprawia, że gra nie przypomina tak bardzo tytułu opartego na licencji, a raczej pełnoprawną grę JRPG, w której po prostu pojawiają się Digimony. Jest to również jedna z najlepszych turowych gier RPG o oswajaniu potworów na platformie Steam, zwłaszcza że edycja Complete Edition łączy grę podstawową wraz z dodatkową zawartością w ramach jednego zakupu.

Mechanika skanowania to właśnie to, co stanowi o dużej części uroku najlepszych gier z serii Digimon. Zwiększanie procentu na danym Digimonie, aż będzie można go odtworzyć i dodać do drużyny, jest o wiele ciekawsze, niż się wydaje, a gdy już osiągniesz swoją pierwszą ewolucję na poziom Mega, trudno będzie ci się od tego oderwać.

Fabuła nie należy do najbardziej złożonych historii w historii gier JRPG, ale ma w sobie urok i dynamikę, które sprawiają, że gra wciąga od początku do końca.

Nawet wiele lat po premierze wciąż jest to pierwsza gra z serii Digimon, którą polecam nowicjuszom – zwłaszcza tym, którzy znają serię Pokémon i szukają czegoś nieco bardziej dynamicznego i złożonego. System ograniczeń pamięci wymusza bardziej przemyślane tworzenie drużyny niż w większości gier polegających na łapaniu potworów, a właśnie to wyzwanie sprawia, że satysfakcja z osiągnięć wydaje się w pełni zasłużona.

Nasza ocena: „Cyber Sleuth” to gra, od której zaczęła się przygoda większości fanów Digimona, i nie bez powodu. Nadal pozostaje jedną z najlepszych gier JRPG, które seria ta kiedykolwiek wyprodukowała, stanowiącą doskonały punkt wyjścia dla nowych graczy.

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3. Digimon Story Cyber Sleuth: Pamięć hakera [Najlepsza gra uzupełniająca w serii]

Nasza ocena Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation Vita, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch Rok wydania 2017 Twórca Media.Vision Średni czas rozgrywki ~45 godz. Gatunek Turowa gra RPG w stylu japońskim

Gra „Digimon Story: Hacker’s Memory” często pojawia się w zestawach z „Cyber Sleuth” w wydaniach zbiorczych, co wydaje się całkowicie słuszne. Nie jest to raczej kontynuacja, a raczej gra towarzysząca – osadzona w tym samym świecie, śledząca losy innego bohatera w wydarzeniach toczących się równolegle do pierwszej części.

Ta równoległa struktura sprawia, że momenty, które w „Cyber Sleuth” pozostawały tajemnicze, tutaj nagle stają się jasne i zrozumiałe, co jest naprawdę satysfakcjonującą nagrodą dla każdego, kto zagrał w obie gry jedna po drugiej.

Podstawowe mechaniki zostały raczej dopracowane niż przebudowane. Ograniczenia dotyczące tworzenia drużyny związane z limitem pamięci są bardziej rygorystyczne, lista digimonów została poszerzona, a fabuła mocniej skupia się na subkulturze hakerów, która nadaje serii „Story” jej tożsamość. Jeśli w „Cyber Sleuth” można było odnieść wrażenie, że twórcy nieco powstrzymali się w budowaniu świata, to „Pamięć hakera” z prawdziwą pewnością siebie wypełnia te luki.

Nie polecałbym zaczynać od tej gry, jeśli nie zagrałeś najpierw w „Cyber Sleuth” – równoległa struktura tych najlepszych gier z serii Digimon traci większość swojego uroku bez tego kontekstu. Jeśli jednak ukończyłeś już pierwszą część i chcesz więcej, ale w ostrzejszym wydaniu, „Pamięć hakera” zapewni ci właśnie to.

Nasza ocena: „Pamięć hakera” to rzadki przypadek kontynuacji, która wnosi więcej, niż zabiera. Zagraj w nią zaraz po „Cyber Sleuth”, a obie części będą sprawiały wrażenie jednej kompletnej gry.

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4. Digimon World: Next Order [Najlepsza gra do hodowli potworów]

Nasza ocena Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation Vita, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC Rok wydania 2016 Twórca B.B. Studio Średni czas rozgrywki ~60 godz. Gatunek Symulacja hodowli potworów

Digimon World: Next Order nie jest grą dla niecierpliwych, i właśnie o to w niej chodzi. Jednoczesne wychowywanie dwóch partnerów Digimonów – śledzenie ich harmonogramów treningowych, zarządzanie długością ich życia, obserwowanie, jak starzeją się i w końcu odchodzą, abyś mógł wychować ich następców – tworzy więź między graczem a Digimonami, której żadna inna gra z tej serii nie jest w stanie odtworzyć.

Cykle wygasania życia i odradzania się V-Pet, które charakteryzowały oryginalną grę Digimon World, powracają tutaj w bardziej nowoczesnej odsłonie, a cykl ten wydaje się raczej satysfakcjonujący niż uciążliwy.

System dwóch partnerów jest główną atrakcją gry i w pełni na to zasługuje. Twoi dwaj partnerzy rozwijają się w różny sposób w zależności od tego, jak ich trenujesz, a obserwowanie, jak obaj osiągają swoje formy Mega po wielu godzinach starannego zarządzania, jest jedną z najbardziej satysfakcjonujących nagród w każdej grze z serii Digimon.

Struktura otwartego świata nadaje postępom w grze poczucie skali, dzięki czemu powtarzające się cykle treningowe wydają się mieć sens nawet podczas rozgrywki, która z łatwością może trwać ponad 60 godzin.

Może to frustrować graczy poszukujących prostej gry JRPG, ale jeśli lubisz długoterminowe zarządzanie potworami i chcesz poczuć, że naprawdę wychowujesz Digimony, a nie tylko podnosisz ich poziom, Next Order jest absolutnym hitem.

Nasza ocena: Next Order to nie tylko jedna z najlepszych gier z serii Digimon, ale także wyjątkowe doświadczenie związane z wychowywaniem potworów w tej serii. Wymaga sporo czasu i cierpliwości, ale wynagradza to z nawiązką.

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5. Digimon World [Najlepsza klasyczna gra polegająca na wychowywaniu potworów]

Nasz wynik Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation Rok wydania 1999 Twórca Bandai Średni czas gry ~30 godz. Gatunek Symulacja hodowli potworów

Oryginalna gra „Digimon World” nadal pozostaje jedną z najważniejszych gier w serii, a granie w nią dzisiaj tylko to potwierdza, a nie podważa. Wprowadziła ona dziwną, uroczą, a czasem brutalnie bezlitosną formułę hodowli potworów, która przez lata pomagała definiować gry z serii Digimon – ideę, że twój Digimon jest żywą istotą z nawykami, nastrojami i określoną długością życia, a nie tylko jednostką, którą zarządzasz pod kątem statystyk.

Cykl wygasania życia i odradzania się w V-Pet wywiera zupełnie inne wrażenie, gdy grasz po raz pierwszy. Obserwowanie, jak partner, którego trenowałeś przez wiele godzin, umiera, ponieważ zapomniałeś położyć go spać w odpowiednim momencie, jest druzgocące w sposób, którego bardziej dopracowane gry nigdy nie są w stanie odtworzyć.

Właśnie ta surowa, nieprzewidywalna natura jest tym, co fani tak ciepło wspominają, a co firma Next Order przekształciła później w coś bardziej przystępnego, nie tracąc przy tym jej duszy.

Według współczesnych standardów gra jest naprawdę surowa – tłumaczenie jest dziwne, niektóre mechaniki są niejasne, a otwarty świat wymaga cierpliwości, której współczesne gry rzadko wymagają.

Jednak właśnie dlatego, że tak bardzo różni się od wszystkiego innego w tym gatunku, jest to tytuł przełomowy. Jego eksperymentalny, surowy charakter doskonale przypomina, dlaczego tak wielu graczy aktywnie poszukuje świetnych gier niezależnych, aby doświadczyć wyjątkowych wrażeń, które przekraczają granice – a których tworzeniem studia głównego nurtu rzadko się dziś ryzykują.

Nasza ocena: Oryginalna gra „Digimon World” jest surowa, dziwna i momentami doprowadza do szału – a jednocześnie jest jedną z najbardziej zapadających w pamięć gier o potworach, jakie kiedykolwiek powstały. To kamień milowy serii, który po prostu musisz wypróbować, zwłaszcza jeśli szukasz najlepszych gier z serii „Digimon”.

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6. Digimon World 3 [Najlepsza dla fanów klasycznych JRPG]

Nasza ocena Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation Rok wydania 2002 Twórca BEC Średni czas gry ~40 godz. Gatunek Turowa gra RPG w stylu japońskim

„Digimon World 3” to gra, której fani gorąco bronią, a spędzając przy niej czas, łatwo to zrozumieć. W przeciwieństwie do wcześniejszych gier z serii „Digimon World”, w których nacisk kładziono na hodowlę potworów, ta część opiera się na tradycyjnej strukturze JRPG – tworzeniu drużyny, lochach, zwrotach akcji w fabule oraz eksploracji w stylu ery PlayStation, która nagradza graczy gotowych nieco się zgubić.

Początek XXI wieku nie był łaskawy dla gier opartych na licencjach, ale Digimon World 3 w dużej mierze uniknęło tej pułapki, stawiając z prawdziwym przekonaniem na strukturę RPG. Trzy początkowe Digimony, które wybierasz na początku, kształtują całą twoją rozgrywkę, a podnoszenie poziomu różnych Digimonów w celu odblokowania ich ścieżek ewolucji nadaje postępom w grze rozmach, który zaskoczył mnie, gdy grałem w nią po raz pierwszy.

W niektórych momentach tempo gry nieco zwalnia, a lokalizacja ma swoje dziwactwa, ale podstawowa mechanika RPG jest na tyle solidna, że oddana rzesza fanów sprawia, iż gra pozostaje w centrum dyskusji od ponad dwóch dekad. Dla graczy, którzy pragną bardziej tradycyjnego podejścia do Digimonów w stylu JRPG, bez złożoności gier z serii „Story”, jest to jedna z najbardziej niezawodnych pozycji retro na tej liście.

Nasza ocena: „Digimon World 3” to gra napędzana nostalgią, skupiona na gatunku JRPG i naprawdę zasługująca na miejsce na tej liście najlepszych gier z serii Digimon. Niezależnie od powodu, rzesza zagorzałych fanów sprawiła, że gra ta wciąż jest obecna w świadomości graczy.

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7. Digimon: Survive [Najlepsza dla fanów fabuły]

Nasz wynik Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Rok wydania 2022 Twórca Hyde Średni czas gry ~30–40 godz. Gatunek Powieść wizualna / taktyczna gra RPG

Digimon: Survive przenosi serię w miejsce, w którym nigdy wcześniej nie była, a efektem jest jedna z najbardziej kontrowersyjnych i charakterystycznych gier w serii.

Doświadczenie gry zdominowana jest przez strukturę powieści wizualnej: długie fragmenty dialogów między postaciami, podejmowanie decyzji wynikających z fabuły oraz rozgałęzienia ewolucji oparte na karmie, kształtowane przez wybory dokonywane w trakcie narracji. Sekcje walki taktycznej służą fabule, a nie na odwrót.

Ta zmiana sprawiła, że gra wywołała skrajne reakcje wśród fanów oczekujących czegoś bliższego „Cyber Sleuth”, ale jeśli potraktujesz „Survive” jako grę, w której na pierwszym planie jest fabuła z lekkimi elementami RPG, a nie jako RPG w opakowaniu powieści wizualnej, to gra wciąga w sposób, od którego trudno się oderwać.

Prawdziwa głębia tkwi w systemie karmy – to, jak reagujesz na postacie i sytuacje, decyduje o tym, jakie ścieżki ewolucji otworzą się dla twojego Digimona, co oznacza, że drugie przejście gry może wydawać się naprawdę inne.

Ton gry jest mroczniejszy i bardziej dojrzały niż w niemal każdej innej części serii. Bohaterowie ponoszą realne konsekwencje, elementy horroru uderzają mocniej, niż można by się spodziewać, a fabuła nie wybiera łatwych rozwiązań tak często, jak to zwykle bywa w grach opartych na licencjach. Jeśli priorytetem są dla Ciebie dramaty postaci i atmosfera, „Survive” jest najbardziej zapadającą w pamięć pozycją na tej liście, zaraz po grach z serii „Story”.

Nasza ocena: „Digimon: Survive” to najodważniejszy twórczy krok w historii serii. Jeśli potrafisz zaakceptować tę grę na jej własnych warunkach, jest to najbardziej wciągająca fabularnie gra z serii „Digimon”, jaką kiedykolwiek stworzono.

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8. Digimon World DS [Najlepsza gra na konsole przenośne]

Nasza ocena Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo DS Rok wydania 2006 Twórca BEC Średni czas gry ~30 godz. Gatunek RPG polegające na hodowli potworów

Gra „Digimon World DS” wprowadziła serię na rynek konsol przenośnych w momencie, gdy potrzebowała ona silnej pozycji na tym rynku, i była jedną z bardziej wciągających gier, jakie miała do zaoferowania era Nintendo DS.

Połączenie mechaniki hodowli Digimonów, eksploracji lochów i płynnego rozwoju w stylu RPG nadało grze rytm, w który łatwo było się wciągnąć podczas dojazdów do pracy, a od którego trudno było się oderwać, gdy zaczęły się otwierać ścieżki ewolucji.

Układ z dwoma ekranami sprawdza się tu szczególnie dobrze. Zarządzanie statystykami Digimonów, monitorowanie ich postępów oraz śledzenie rozbudowanych tabel ewolucji DigiForm na ekranie dotykowym nadaje obsłudze menu namacalny charakter, którego gry na konsole stacjonarne nigdy do końca nie zdołały odtworzyć. To nostalgiczne wrażenie wynikające z korzystania z dwóch ekranów stanowi istotny element atrakcyjności najlepszych gier z serii Digimon.

Nie jest to najgłębsza gra z serii Digimon na tej liście, a według współczesnych standardów widać ograniczenia ery konsol przenośnych. Jednak dla graczy, którzy pragnęli niezawodnej i uczciwej pod względem mechaniki rozgrywki z Digimonami w podróży, była to jedna z najlepszych dostępnych opcji – i nadal zaspokaja tę konkretną potrzebę.

Nasza ocena: „Digimon World DS” to kompaktowa, satysfakcjonująca gra na konsole przenośne, która wypada lepiej niż większość tytułów z tamtej epoki. Świetny wybór dla graczy, którzy uwielbiają przenośne gry polegające na hodowli potworów.

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9. Digimon: Cyfrowa bitwa kartowa [Najlepsza gra dla fanów gier karcianych]

Nasz wynik Enebameter 9.1/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation Rok wydania 2000 Twórca Bandai Średni czas gry ~15 godz. Gatunek RPG z walkami karcianymi

Digimon: Cyfrowa bitwa kartowa to seria, która oferuje coś naprawdę odmiennego i robi to na tyle dobrze, że przetrwała większość swoich współczesnych tytułów, stając się kultowym klasykiem. Zamiast hodowli potworów czy standardowego rozwoju postaci w RPG, przekształca świat Digimonów w system bitew karcianych – znacznie bardziej interesujący pod względem mechaniki, niż sugerowałaby to epoka i licencja.

Tworzenie talii ma prawdziwą głębię jak na grę licencyjną z epoki PlayStation. Karty są sortowane do kolorowych pól na planszy bitewnej, a dopasowywanie momentu zagrania do schematów przeciwnika tworzy rytm, który staje się zaskakująco taktyczny, gdy już zrozumiesz system.

W puli kart dobrze reprezentowana jest cała lista Digimonów, a poszukiwanie rzadszych kart w celu uzupełnienia talii to pętla, którą fani wciąż ciepło wspominają nawet ponad dwie dekady później.

Być może nie jest to najsłynniejsza gra z serii Digimon, ale ma silną tożsamość i autentyczne wyczucie mechaniki, których całkowicie brakuje większości licencjonowanych gier karcianych z tego samego okresu. Jeśli lubisz Digimony i rozgrywkę opartą na kartach, jest to jeden z najciekawszych eksperymentów tej serii.

Nasza ocena: „Digimon: Cyfrowa bitwa kartowa” nie bez powodu jest kultowym klasykiem wśród najlepszych gier z serii Digimon. Jest to gra spójna, uczciwa pod względem mechaniki i dająca więcej satysfakcji, niż ktokolwiek oczekujący szybkiego zarobku miałby prawo mieć nadzieję.

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10. Digimon Rumble Arena 2 [Najlepsza gra na szybką zabawę w trybie wieloosobowym]

Nasza ocena Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube Rok wydania 2004 Twórca Black Ship Games Średni czas rozgrywki ~10 godz. Gatunek Gra platformowo-walka

Digimon Rumble Arena 2 zamyka listę jako najbardziej przystępna pozycja w tym zestawieniu; platformowa bijatyka stworzona dla graczy, którzy wolą akcję od systemów RPG i chcą jej od razu. Lista postaci jest pełna rozpoznawalnych Digimonów w ich ewoluowanych postaciach, sterowanie jest na tyle proste, że można je opanować w ciągu kilku minut, a chaotyczny tryb wieloosobowy – luźny odpowiednik serii „Super Smash Bros.” – spełnia wszystkie obietnice.

Nie będę udawał, że gra ma taką głębię jak większość innych tytułów z tej listy. Zawartość trybu dla jednego gracza jest skromna, sztuczna inteligencja działa nierówno, a mechanika walki jest dość prosta w porównaniu z dedykowanymi bijatykami platformowymi. Jednak na swobodne sesje z przyjaciółmi, którzy mieli ochotę na szybkie pojedynki i prostą zabawę, gra ta pojawiła się w czasach, gdy gry akcji z serii Digimon były rzadkością.

Wybór postaci, obejmujący ewolucje na poziomie Mega z kilku ulubionych przez fanów linii Digimonów, nadal jest jedną z najfajniejszych części gry. Obserwowanie, jak Wargreymon wymienia ciosy z Metalgarurumonem, podczas gdy na prostej arenie panuje chaos, to właśnie ten rodzaj nieskomplikowanej rozrywki, do której ta gra została stworzona.

Nasza ocena: „Digimon Rumble Arena 2” stara się dostarczać rozrywki. I pod tym względem nadal sprawdza się jako nostalgiczna bijatyka typu „podnieś i graj”, idealna na swobodne sesje.

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Najlepsze gry z serii Digimon w skrócie: omówienie rozgrywki i ewolucji

Nie wiesz, która z najlepszych gier z serii Digimon pasuje do Twojego stylu gry? To zestawienie obejmuje pełną listę gier pogrupowanych według gatunku, głównego mechanizmu ewolucji oraz tego, co sprawia, że warto sięgnąć po każdą z nich. Ta tabela wskaże Ci drogę do odpowiedniej gry.

Jeśli podoba ci się ten mechanizm zbierania potworów i chcesz więcej tytułów w tym samym stylu, sprawdź naszą listę gier podobnych do Pokémon.

Tytuł gry Główny styl rozgrywki Główny element ewolucyjny Najlepsza oferta na Eneba Digimon Story: Time Stranger Turowe RPG Ewolucja ponad 450 Digimonów w cyfrowym świecie Iliad Najbardziej dopracowana i aktualna flagowa gra RPG z serii Digimon Digimon Story: Cyber Sleuth JRPG z naciskiem na fabułę Skanowanie danych Digimonów w celu odtworzenia i budowania linii ewolucyjnych Najlepszy punkt wyjścia dla nowicjuszy i fanów Pokémonów Digimon Story: Pamięć hakera Turowa gra JRPG Tworzenie drużyny z ograniczeniami pamięci przy rozszerzonej liście Digimonów Najlepsza gra do przejścia w trybie kooperacyjnym po „Cyber Sleuth” Digimon World: Next Order Symulacja hodowli potworów Podwójna długość życia partnerów, harmonogramy treningów i fuzja DNA Najlepsza gra dla graczy, którzy chcą naprawdę wychować swoje Digimony Digimon World Symulacja wychowywania potworów Cykl wygaśnięcia życia V-Pet i odrodzenia Kamień milowy serii – surowa, dziwna i niezbędna Digimon World 3 Turowa gra RPG w stylu japońskim Wybór postaci początkowej kształtuje ścieżki ewolucji w trakcie całej rozgrywki Najlepsza gra JRPG w stylu retro dla fanów klasycznej konsoli PlayStation Digimon: Survive Powieść wizualna / taktyczna gra RPG Rozgałęzienia ewolucji oparte na karmie, kształtowane przez wybory fabularne Najmroczniejsza i najbardziej fabularna odsłona serii Digimon World DS RPG polegające na hodowli potworów Śledzenie tabeli ewolucji DigiForm na dwóch ekranach Najlepsza przenośna gra z serii Digimon na konsole przenośne Digimon: Cyfrowa bitwa kartowa RPG z walkami kartowymi Tworzenie talii i bitwy na czas z wykorzystaniem pełnej listy Digimonów Najlepszy wybór dla fanów gier karcianych i poszukiwaczy kultowych klasyków Digimon Rumble Arena 2 Platformowa gra walki Pojedynki z ewolucjami na poziomie Mega w chaotycznych starciach na arenie Najlepsza pozycja z serii Digimon do swobodnej rozgrywki wieloosobowej

Jesteś nowy w świecie Digimonów? Oto od czego zacząć

Nie wszystkie najlepsze gry z serii Digimon są stworzone z myślą o początkujących graczach, ale te trzy tytuły stanowią idealny punkt wyjścia w zależności od tego, czego szukasz:

Digimon Story: Time Stranger (2025) – jeśli chcesz od razu przejść do najnowszej i najlepiej dopracowanej części serii, Time Stranger jest stworzony z myślą o przystępności bez utraty głębi. Wersja na Nintendo Switch 2 to najlepszy punkt wyjścia

– jeśli chcesz od razu przejść do najnowszej i najlepiej dopracowanej części serii, Time Stranger jest stworzony z myślą o przystępności bez utraty głębi. Wersja na Nintendo Switch 2 to najlepszy punkt wyjścia Digimon Story: Cyber Sleuth (2015) – najłatwiejsza rekomendacja ze wszystkich i ta, do której naturalnie skłania się większość fanów Pokémonów. Przystępna mechanika, porządna fabuła i pętla kolekcjonerska, która od razu daje satysfakcję.

– najłatwiejsza rekomendacja ze wszystkich i ta, do której naturalnie skłania się większość fanów Pokémonów. Przystępna mechanika, porządna fabuła i pętla kolekcjonerska, która od razu daje satysfakcję. Digimon World: Next Order (2016) – jeśli chcesz doświadczyć hodowli potworów, z której słynie ta seria, ale w nowoczesnej oprawie, zacznij od tej gry. System dwóch partnerów jest wymagający, ale wprowadzenie do gry jest łagodniejsze niż w oryginalnym Digimon World.

Wszystkie trzy tytuły są dostępne na platformie Eneba w postaci niedrogich cyfrowych kluczy do gier firmy Bandai Namco. Wybierz tę, która pasuje do Twojego stylu gry, i zacznij przygodę.

Moja ogólna ocena najlepszych gier z serii Digimon

Najlepsze gry z serii Digimon wywierają różne wrażenie w zależności od tego, jakim typem tresera jesteś. Niektórzy pragną głębokiego przywiązania wynikającego z wychowywania partnera od podstaw, inni oczekują porządnej fabuły w stylu JRPG lub chaosu szybkiej bijatyki z przyjaciółmi. Jednak każdy gracz znajdzie tu coś dla siebie:

Dla fanów JRPG z naciskiem na fabułę – „Digimon Story: Time Stranger” lub „Cyber Sleuth ”. To właśnie te tytuły dowodzą, że seria „Digimon” może konkurować z najlepszymi JRPG w tym gatunku, a nie tylko z najlepszymi grami opartymi na licencjach.

”. To właśnie te tytuły dowodzą, że seria „Digimon” może konkurować z najlepszymi JRPG w tym gatunku, a nie tylko z najlepszymi grami opartymi na licencjach. Dla miłośników hodowli potworów – „Digimon World: Next Order” ”. Żadna z gier z tej listy nie jest w stanie nawet zbliżyć się do odtworzenia więzi, jaką budujesz dzięki systemowi podwójnego partnerstwa obejmującego cały cykl życia.

”. Żadna z gier z tej listy nie jest w stanie nawet zbliżyć się do odtworzenia więzi, jaką budujesz dzięki systemowi podwójnego partnerstwa obejmującego cały cykl życia. Dla nowicjuszy – „Cyber Sleuth ”. Przystępna, nowoczesna i szeroko dostępna. Jeśli nigdy nie grałeś w żadną grę z serii Digimon, zacznij właśnie od tej.

”. Przystępna, nowoczesna i szeroko dostępna. Jeśli nigdy nie grałeś w żadną grę z serii Digimon, zacznij właśnie od tej. Dla poszukiwaczy fabuły – „Digimon: Survive””. Najbardziej dojrzała i skupiona na fabule gra z serii, która najprawdopodobniej pozostanie w pamięci na długo po wyświetleniu napisów końcowych.

Niezależnie od tego, od czego zaczniesz, w najlepszych grach z serii Digimon czeka na ciebie partner. Pozostaje tylko pytanie, którego Digimona jesteś gotów wychować.

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