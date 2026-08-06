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10 najlepszych gier z serii Digimon w 2026 roku dla każdego typu tresera

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Nate Kencana
Nate Kencana Tech Writer | Your Go-To for Gaming Reads and More
Fact checked by: Vita Stevens
Updated: October 12, 2026
10 najlepszych gier z serii Digimon w 2026 roku dla każdego typu tresera
Image Credit: Media.Vision, B.B. Studio

Znalezienie najlepszych gier z serii Digimon oznacza wybór konkretnej ścieżki, ponieważ seria obejmuje obecnie symulatory hodowli potworów, turową grę RPG w stylu japońskim, gry strategiczne oraz bijatyki na arenie, stworzone z myślą o bardzo różnych treserach.

Dzięki firmie Bandai Namco, która rozszerza Cyfrowy Świat poprzez grę „Digimon Story: Time Stranger” na Nintendo Switch 2 oraz ciągłe aktualizacje „Digimon Alysion”, nie brakuje sposobów, by ponownie zanurzyć się w tym świecie.

Od wychowania cyfrowego partnera z jaja po ocalenie wszechświata przed anomalią czasoprzestrzenną – ta lista zawiera ranking najlepszych gier wideo z serii Digimon wszech czasów.

Nasze najlepsze propozycje gier z serii Digimon

Jeśli chcesz uzyskać możliwie najkrótszą odpowiedź, oto trzy najsilniejsze tytuły z całej serii w tej chwili – te, do których wciąż wracam i które bez wahania polecam:

  1. Digimon Story: Time Stranger 2025
    JRPG
    Najnowsza i najlepiej dopracowana jak dotąd gra RPG z serii Digimon, oparta na ewolucji ponad 450 Digimonów w oszałamiającym cyfrowym świecie Iliad. Wydana w lipcu 2026 roku wersja na konsolę Nintendo Switch 2 sprawia, że gra jest bardziej dostępna niż kiedykolwiek.
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  2. Digimon Story: Cyber Sleuth 2015
    JRPG
    Gra, która przywróciła RPG z serii Digimon do głównego nurtu, oferując fabularną rozgrywkę w stylu JRPG tak przystępną, że regularnie przekonuje do siebie fanów Pokémonów już przy pierwszym kontakcie.
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  3. Digimon Story Cyber Sleuth: Hacker's Memory 2017
    JRPG
    Jest to historia równoległa do wydarzeń z „Cyber Sleuth”, opowiadająca o hakerze, który stara się oczyścić swoje imię. Zawiera wystarczająco dużo nowych digiewolucji i lochów, by zadowolić graczy, którzy ukończyli już pierwowzór.
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Wciąż się wahasz? Przygotuj swoje Digivice, bo poniższa pełna lista obejmuje każdy styl rozgrywki, w tym nostalgiczne klasyki z PlayStation oraz najnowsze flagowe tytuły RPG na sprzęcie obecnej generacji.

10 najlepszych gier z serii Digimon, w które warto zagrać w 2026 roku

Poniżej znajduje się nasz pełny ranking najlepszych gier z serii Digimon, w które warto zagrać już teraz. Lista uwzględnia równowagę między nowoczesną jakością, wpływem na serię, wartością powtórnego grania oraz tymi tytułami, o których fani wciąż mówią najczęściej.

1. Digimon Story: Time Stranger [Najlepsza gra z serii Digimon]

Digimon Story: Time Stranger – najlepsza gra z serii Digimon
Nasza ocena
Enebameter 10/10
PlatformyPS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2
Rok premiery2025 (PS5/Xbox/PC) – 2026 (Nintendo Switch 2)
TwórcaMedia.Vision
Średni czas rozgrywki~50 godz.
GatunekTurowe RPG

Digimon Story: Time Stranger to najnowsza flagowa gra RPG z tej serii, która szybko znalazła się w czołówce najlepszych gier z serii Digimon. Gra opiera się na formule serii Story, oferując znacznie dopracowaną oprawę graficzną, rozbudowany system walki oraz system rozwoju potworów, o który fani Digimona prosili od czasów Cyber Sleuth.

To, co wyróżnia tę grę, to pewność siebie. Cyfrowy Świat Iliad jest jedną z najbardziej efektownych wizualnie scenerii w całej serii, a przejście od losowych spotkań z przeciwnikami do starć opartych na symbolach sprawia, że eksploracja wydaje się naprawdę żywa.

YouTube video

W grze chodzi raczej o to, by swobodnie poruszać się po świecie, a nie tylko pędzić przez niego. Powrót do nieograniczonych maksymalnych statystyk w ścieżkach ewolucji to niewielki, ale znaczący szczegół, który nagradza graczy poświęcających czas na rozwijanie swojej drużyny.

Wersja na Nintendo Switch 2, która ukazała się w lipcu 2026 roku, oferuje tryb wizualny 4K/30 klatek na sekundę oraz tryb wydajnościowy 1080p/60 klatek na sekundę, co czyni ją najbardziej dopracowaną technicznie wersją gry. Jeśli szukasz najaktualniejszej odpowiedzi na pytanie „jaka jest najlepsza gra z serii Digimon?”, to właśnie ten tytuł najprawdopodobniej pojawi się jako pierwszy – i to nie bez powodu.

Nasza ocena: „Digimon Story: Time Stranger” to jedna z najlepszych gier JRPG na Switchu od lat. Wykorzystuje formułę, którą wszyscy pokochali w „Cyber Sleuth”, i rozwija ją, nie tracąc przy tym tego, co czyniło ją wyjątkową.

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2. Digimon Story: Cyber Sleuth [Najlepsza gra dla początkujących graczy JRPG]

Digimon Story: Cyber Sleuth – idealna gra dla początkujących graczy JRPG
Nasz wynik
Enebameter 9.9/10
PlatformyPlayStation Vita, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch
Rok wydania2015
TwórcaMedia.Vision
Średni czas rozgrywki~40 godz.
GatunekJRPG z fabułą

Kolejną pozycją na liście najlepszych gier z serii Digimon jest Digimon Story: Cyber Sleuth. To właśnie ta gra przywróciła popularność gier RPG z serii Digimon wśród całego pokolenia graczy i nadal jest jedną z najłatwiejszych rekomendacji w tym gatunku.

Jej fabularna struktura, turowe bitwy i satysfakcjonująca pętla kolekcjonerska łączą się w sposób, który sprawia, że gra nie przypomina tak bardzo tytułu opartego na licencji, a raczej pełnoprawną grę JRPG, w której po prostu pojawiają się Digimony. Jest to również jedna z najlepszych turowych gier RPG o oswajaniu potworów na platformie Steam, zwłaszcza że edycja Complete Edition łączy grę podstawową wraz z dodatkową zawartością w ramach jednego zakupu.

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Mechanika skanowania to właśnie to, co stanowi o dużej części uroku najlepszych gier z serii Digimon. Zwiększanie procentu na danym Digimonie, aż będzie można go odtworzyć i dodać do drużyny, jest o wiele ciekawsze, niż się wydaje, a gdy już osiągniesz swoją pierwszą ewolucję na poziom Mega, trudno będzie ci się od tego oderwać.

Fabuła nie należy do najbardziej złożonych historii w historii gier JRPG, ale ma w sobie urok i dynamikę, które sprawiają, że gra wciąga od początku do końca.

Nawet wiele lat po premierze wciąż jest to pierwsza gra z serii Digimon, którą polecam nowicjuszom – zwłaszcza tym, którzy znają serię Pokémon i szukają czegoś nieco bardziej dynamicznego i złożonego. System ograniczeń pamięci wymusza bardziej przemyślane tworzenie drużyny niż w większości gier polegających na łapaniu potworów, a właśnie to wyzwanie sprawia, że satysfakcja z osiągnięć wydaje się w pełni zasłużona.

Nasza ocena: „Cyber Sleuth” to gra, od której zaczęła się przygoda większości fanów Digimona, i nie bez powodu. Nadal pozostaje jedną z najlepszych gier JRPG, które seria ta kiedykolwiek wyprodukowała, stanowiącą doskonały punkt wyjścia dla nowych graczy.

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3. Digimon Story Cyber Sleuth: Pamięć hakera [Najlepsza gra uzupełniająca w serii]

Digimon Story: Pamięć hakera – najlepsza część serii z serii „Best Companion”
Nasza ocena
Enebameter 9.7/10
PlatformyPlayStation Vita, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch
Rok wydania2017
TwórcaMedia.Vision
Średni czas rozgrywki~45 godz.
GatunekTurowa gra RPG w stylu japońskim

Gra „Digimon Story: Hacker’s Memory” często pojawia się w zestawach z „Cyber Sleuth” w wydaniach zbiorczych, co wydaje się całkowicie słuszne. Nie jest to raczej kontynuacja, a raczej gra towarzysząca – osadzona w tym samym świecie, śledząca losy innego bohatera w wydarzeniach toczących się równolegle do pierwszej części.

Ta równoległa struktura sprawia, że momenty, które w „Cyber Sleuth” pozostawały tajemnicze, tutaj nagle stają się jasne i zrozumiałe, co jest naprawdę satysfakcjonującą nagrodą dla każdego, kto zagrał w obie gry jedna po drugiej.

Podstawowe mechaniki zostały raczej dopracowane niż przebudowane. Ograniczenia dotyczące tworzenia drużyny związane z limitem pamięci są bardziej rygorystyczne, lista digimonów została poszerzona, a fabuła mocniej skupia się na subkulturze hakerów, która nadaje serii „Story” jej tożsamość. Jeśli w „Cyber Sleuth” można było odnieść wrażenie, że twórcy nieco powstrzymali się w budowaniu świata, to „Pamięć hakera” z prawdziwą pewnością siebie wypełnia te luki.

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Nie polecałbym zaczynać od tej gry, jeśli nie zagrałeś najpierw w „Cyber Sleuth” – równoległa struktura tych najlepszych gier z serii Digimon traci większość swojego uroku bez tego kontekstu. Jeśli jednak ukończyłeś już pierwszą część i chcesz więcej, ale w ostrzejszym wydaniu, „Pamięć hakera” zapewni ci właśnie to.

Nasza ocena: „Pamięć hakera” to rzadki przypadek kontynuacji, która wnosi więcej, niż zabiera. Zagraj w nią zaraz po „Cyber Sleuth”, a obie części będą sprawiały wrażenie jednej kompletnej gry.

★ Best Companion Entry in the Series
Digimon Story Cyber Sleuth: Hacker’s Memory
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4. Digimon World: Next Order [Najlepsza gra do hodowli potworów]

Digimon World: Next Order – najlepsza gra do hodowli potworów
Nasza ocena
Enebameter 9.6/10
PlatformyPlayStation Vita, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC
Rok wydania2016
TwórcaB.B. Studio
Średni czas rozgrywki~60 godz.
GatunekSymulacja hodowli potworów

Digimon World: Next Order nie jest grą dla niecierpliwych, i właśnie o to w niej chodzi. Jednoczesne wychowywanie dwóch partnerów Digimonów – śledzenie ich harmonogramów treningowych, zarządzanie długością ich życia, obserwowanie, jak starzeją się i w końcu odchodzą, abyś mógł wychować ich następców – tworzy więź między graczem a Digimonami, której żadna inna gra z tej serii nie jest w stanie odtworzyć.

Cykle wygasania życia i odradzania się V-Pet, które charakteryzowały oryginalną grę Digimon World, powracają tutaj w bardziej nowoczesnej odsłonie, a cykl ten wydaje się raczej satysfakcjonujący niż uciążliwy.

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System dwóch partnerów jest główną atrakcją gry i w pełni na to zasługuje. Twoi dwaj partnerzy rozwijają się w różny sposób w zależności od tego, jak ich trenujesz, a obserwowanie, jak obaj osiągają swoje formy Mega po wielu godzinach starannego zarządzania, jest jedną z najbardziej satysfakcjonujących nagród w każdej grze z serii Digimon.

Struktura otwartego świata nadaje postępom w grze poczucie skali, dzięki czemu powtarzające się cykle treningowe wydają się mieć sens nawet podczas rozgrywki, która z łatwością może trwać ponad 60 godzin.

Może to frustrować graczy poszukujących prostej gry JRPG, ale jeśli lubisz długoterminowe zarządzanie potworami i chcesz poczuć, że naprawdę wychowujesz Digimony, a nie tylko podnosisz ich poziom, Next Order jest absolutnym hitem.

Nasza ocena: Next Order to nie tylko jedna z najlepszych gier z serii Digimon, ale także wyjątkowe doświadczenie związane z wychowywaniem potworów w tej serii. Wymaga sporo czasu i cierpliwości, ale wynagradza to z nawiązką.

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5. Digimon World [Najlepsza klasyczna gra polegająca na wychowywaniu potworów]

Digimon World – najlepsza klasyczna gra o wychowywaniu potworów
Nasz wynik
Enebameter 9.5/10
PlatformyPlayStation
Rok wydania1999
TwórcaBandai
Średni czas gry~30 godz.
GatunekSymulacja hodowli potworów

Oryginalna gra „Digimon World” nadal pozostaje jedną z najważniejszych gier w serii, a granie w nią dzisiaj tylko to potwierdza, a nie podważa. Wprowadziła ona dziwną, uroczą, a czasem brutalnie bezlitosną formułę hodowli potworów, która przez lata pomagała definiować gry z serii Digimon – ideę, że twój Digimon jest żywą istotą z nawykami, nastrojami i określoną długością życia, a nie tylko jednostką, którą zarządzasz pod kątem statystyk.

Cykl wygasania życia i odradzania się w V-Pet wywiera zupełnie inne wrażenie, gdy grasz po raz pierwszy. Obserwowanie, jak partner, którego trenowałeś przez wiele godzin, umiera, ponieważ zapomniałeś położyć go spać w odpowiednim momencie, jest druzgocące w sposób, którego bardziej dopracowane gry nigdy nie są w stanie odtworzyć.

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Właśnie ta surowa, nieprzewidywalna natura jest tym, co fani tak ciepło wspominają, a co firma Next Order przekształciła później w coś bardziej przystępnego, nie tracąc przy tym jej duszy.

Według współczesnych standardów gra jest naprawdę surowa – tłumaczenie jest dziwne, niektóre mechaniki są niejasne, a otwarty świat wymaga cierpliwości, której współczesne gry rzadko wymagają.

Jednak właśnie dlatego, że tak bardzo różni się od wszystkiego innego w tym gatunku, jest to tytuł przełomowy. Jego eksperymentalny, surowy charakter doskonale przypomina, dlaczego tak wielu graczy aktywnie poszukuje świetnych gier niezależnych, aby doświadczyć wyjątkowych wrażeń, które przekraczają granice – a których tworzeniem studia głównego nurtu rzadko się dziś ryzykują. 

Nasza ocena: Oryginalna gra „Digimon World” jest surowa, dziwna i momentami doprowadza do szału – a jednocześnie jest jedną z najbardziej zapadających w pamięć gier o potworach, jakie kiedykolwiek powstały. To kamień milowy serii, który po prostu musisz wypróbować, zwłaszcza jeśli szukasz najlepszych gier z serii „Digimon”.

★ Best Classic Monster-Raising Game
Digimon World
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6. Digimon World 3 [Najlepsza dla fanów klasycznych JRPG]

„Digimon World 3” – idealna propozycja dla fanów klasycznych gier JRPG
Nasza ocena
Enebameter 9.4/10
PlatformyPlayStation
Rok wydania2002
TwórcaBEC
Średni czas gry~40 godz.
GatunekTurowa gra RPG w stylu japońskim

„Digimon World 3” to gra, której fani gorąco bronią, a spędzając przy niej czas, łatwo to zrozumieć. W przeciwieństwie do wcześniejszych gier z serii „Digimon World”, w których nacisk kładziono na hodowlę potworów, ta część opiera się na tradycyjnej strukturze JRPG – tworzeniu drużyny, lochach, zwrotach akcji w fabule oraz eksploracji w stylu ery PlayStation, która nagradza graczy gotowych nieco się zgubić.

Początek XXI wieku nie był łaskawy dla gier opartych na licencjach, ale Digimon World 3 w dużej mierze uniknęło tej pułapki, stawiając z prawdziwym przekonaniem na strukturę RPG. Trzy początkowe Digimony, które wybierasz na początku, kształtują całą twoją rozgrywkę, a podnoszenie poziomu różnych Digimonów w celu odblokowania ich ścieżek ewolucji nadaje postępom w grze rozmach, który zaskoczył mnie, gdy grałem w nią po raz pierwszy.

YouTube video

W niektórych momentach tempo gry nieco zwalnia, a lokalizacja ma swoje dziwactwa, ale podstawowa mechanika RPG jest na tyle solidna, że oddana rzesza fanów sprawia, iż gra pozostaje w centrum dyskusji od ponad dwóch dekad. Dla graczy, którzy pragną bardziej tradycyjnego podejścia do Digimonów w stylu JRPG, bez złożoności gier z serii „Story”, jest to jedna z najbardziej niezawodnych pozycji retro na tej liście.

Nasza ocena: „Digimon World 3” to gra napędzana nostalgią, skupiona na gatunku JRPG i naprawdę zasługująca na miejsce na tej liście najlepszych gier z serii Digimon. Niezależnie od powodu, rzesza zagorzałych fanów sprawiła, że gra ta wciąż jest obecna w świadomości graczy.

★ Best for Classic JRPG Fans
Digimon World 3
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7. Digimon: Survive [Najlepsza dla fanów fabuły]

„Digimon: Survive” – idealna gra dla fanów, którym zależy na fabule
Nasz wynik
Enebameter 9.3/10
PlatformyPlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC
Rok wydania2022
TwórcaHyde
Średni czas gry~30–40 godz.
GatunekPowieść wizualna / taktyczna gra RPG

Digimon: Survive przenosi serię w miejsce, w którym nigdy wcześniej nie była, a efektem jest jedna z najbardziej kontrowersyjnych i charakterystycznych gier w serii.

Doświadczenie gry zdominowana jest przez strukturę powieści wizualnej: długie fragmenty dialogów między postaciami, podejmowanie decyzji wynikających z fabuły oraz rozgałęzienia ewolucji oparte na karmie, kształtowane przez wybory dokonywane w trakcie narracji. Sekcje walki taktycznej służą fabule, a nie na odwrót.

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Ta zmiana sprawiła, że gra wywołała skrajne reakcje wśród fanów oczekujących czegoś bliższego „Cyber Sleuth”, ale jeśli potraktujesz „Survive” jako grę, w której na pierwszym planie jest fabuła z lekkimi elementami RPG, a nie jako RPG w opakowaniu powieści wizualnej, to gra wciąga w sposób, od którego trudno się oderwać.

Prawdziwa głębia tkwi w systemie karmy – to, jak reagujesz na postacie i sytuacje, decyduje o tym, jakie ścieżki ewolucji otworzą się dla twojego Digimona, co oznacza, że drugie przejście gry może wydawać się naprawdę inne.

Ton gry jest mroczniejszy i bardziej dojrzały niż w niemal każdej innej części serii. Bohaterowie ponoszą realne konsekwencje, elementy horroru uderzają mocniej, niż można by się spodziewać, a fabuła nie wybiera łatwych rozwiązań tak często, jak to zwykle bywa w grach opartych na licencjach. Jeśli priorytetem są dla Ciebie dramaty postaci i atmosfera, „Survive” jest najbardziej zapadającą w pamięć pozycją na tej liście, zaraz po grach z serii „Story”.

Nasza ocena: „Digimon: Survive” to najodważniejszy twórczy krok w historii serii. Jeśli potrafisz zaakceptować tę grę na jej własnych warunkach, jest to najbardziej wciągająca fabularnie gra z serii „Digimon”, jaką kiedykolwiek stworzono.

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8. Digimon World DS [Najlepsza gra na konsole przenośne]

Digimon World DS – najlepsza gra na konsolę przenośną
Nasza ocena
Enebameter 9.2/10
PlatformyNintendo DS
Rok wydania2006
TwórcaBEC
Średni czas gry~30 godz.
GatunekRPG polegające na hodowli potworów

Gra „Digimon World DS” wprowadziła serię na rynek konsol przenośnych w momencie, gdy potrzebowała ona silnej pozycji na tym rynku, i była jedną z bardziej wciągających gier, jakie miała do zaoferowania era Nintendo DS.

Połączenie mechaniki hodowli Digimonów, eksploracji lochów i płynnego rozwoju w stylu RPG nadało grze rytm, w który łatwo było się wciągnąć podczas dojazdów do pracy, a od którego trudno było się oderwać, gdy zaczęły się otwierać ścieżki ewolucji.

Układ z dwoma ekranami sprawdza się tu szczególnie dobrze. Zarządzanie statystykami Digimonów, monitorowanie ich postępów oraz śledzenie rozbudowanych tabel ewolucji DigiForm na ekranie dotykowym nadaje obsłudze menu namacalny charakter, którego gry na konsole stacjonarne nigdy do końca nie zdołały odtworzyć. To nostalgiczne wrażenie wynikające z korzystania z dwóch ekranów stanowi istotny element atrakcyjności najlepszych gier z serii Digimon.

Nie jest to najgłębsza gra z serii Digimon na tej liście, a według współczesnych standardów widać ograniczenia ery konsol przenośnych. Jednak dla graczy, którzy pragnęli niezawodnej i uczciwej pod względem mechaniki rozgrywki z Digimonami w podróży, była to jedna z najlepszych dostępnych opcji – i nadal zaspokaja tę konkretną potrzebę.

Nasza ocena: „Digimon World DS” to kompaktowa, satysfakcjonująca gra na konsole przenośne, która wypada lepiej niż większość tytułów z tamtej epoki. Świetny wybór dla graczy, którzy uwielbiają przenośne gry polegające na hodowli potworów.

★ Best for Handheld Play
Digimon World DS
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9. Digimon: Cyfrowa bitwa kartowa [Najlepsza gra dla fanów gier karcianych]

Digimon: Cyfrowa bitwa kartowa – idealna gra dla miłośników gier karcianych
Nasz wynik
Enebameter 9.1/10
PlatformyPlayStation
Rok wydania2000
TwórcaBandai
Średni czas gry~15 godz.
GatunekRPG z walkami karcianymi

Digimon: Cyfrowa bitwa kartowa to seria, która oferuje coś naprawdę odmiennego i robi to na tyle dobrze, że przetrwała większość swoich współczesnych tytułów, stając się kultowym klasykiem. Zamiast hodowli potworów czy standardowego rozwoju postaci w RPG, przekształca świat Digimonów w system bitew karcianych – znacznie bardziej interesujący pod względem mechaniki, niż sugerowałaby to epoka i licencja.

Tworzenie talii ma prawdziwą głębię jak na grę licencyjną z epoki PlayStation. Karty są sortowane do kolorowych pól na planszy bitewnej, a dopasowywanie momentu zagrania do schematów przeciwnika tworzy rytm, który staje się zaskakująco taktyczny, gdy już zrozumiesz system.

YouTube video

W puli kart dobrze reprezentowana jest cała lista Digimonów, a poszukiwanie rzadszych kart w celu uzupełnienia talii to pętla, którą fani wciąż ciepło wspominają nawet ponad dwie dekady później.

Być może nie jest to najsłynniejsza gra z serii Digimon, ale ma silną tożsamość i autentyczne wyczucie mechaniki, których całkowicie brakuje większości licencjonowanych gier karcianych z tego samego okresu. Jeśli lubisz Digimony i rozgrywkę opartą na kartach, jest to jeden z najciekawszych eksperymentów tej serii.

Nasza ocena: „Digimon: Cyfrowa bitwa kartowa” nie bez powodu jest kultowym klasykiem wśród najlepszych gier z serii Digimon. Jest to gra spójna, uczciwa pod względem mechaniki i dająca więcej satysfakcji, niż ktokolwiek oczekujący szybkiego zarobku miałby prawo mieć nadzieję.

★ Best for Card Game Fans
Digimon Digital Card Battle
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10. Digimon Rumble Arena 2 [Najlepsza gra na szybką zabawę w trybie wieloosobowym]

Digimon Rumble Arena 2 – najlepsza gra na szybką zabawę w trybie wieloosobowym
Nasza ocena
Enebameter 9/10
PlatformyPlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube
Rok wydania2004
TwórcaBlack Ship Games
Średni czas rozgrywki~10 godz.
GatunekGra platformowo-walka

Digimon Rumble Arena 2 zamyka listę jako najbardziej przystępna pozycja w tym zestawieniu; platformowa bijatyka stworzona dla graczy, którzy wolą akcję od systemów RPG i chcą jej od razu. Lista postaci jest pełna rozpoznawalnych Digimonów w ich ewoluowanych postaciach, sterowanie jest na tyle proste, że można je opanować w ciągu kilku minut, a chaotyczny tryb wieloosobowy – luźny odpowiednik serii „Super Smash Bros.” – spełnia wszystkie obietnice.

Nie będę udawał, że gra ma taką głębię jak większość innych tytułów z tej listy. Zawartość trybu dla jednego gracza jest skromna, sztuczna inteligencja działa nierówno, a mechanika walki jest dość prosta w porównaniu z dedykowanymi bijatykami platformowymi. Jednak na swobodne sesje z przyjaciółmi, którzy mieli ochotę na szybkie pojedynki i prostą zabawę, gra ta pojawiła się w czasach, gdy gry akcji z serii Digimon były rzadkością.

Wybór postaci, obejmujący ewolucje na poziomie Mega z kilku ulubionych przez fanów linii Digimonów, nadal jest jedną z najfajniejszych części gry. Obserwowanie, jak Wargreymon wymienia ciosy z Metalgarurumonem, podczas gdy na prostej arenie panuje chaos, to właśnie ten rodzaj nieskomplikowanej rozrywki, do której ta gra została stworzona.

Nasza ocena: „Digimon Rumble Arena 2” stara się dostarczać rozrywki. I pod tym względem nadal sprawdza się jako nostalgiczna bijatyka typu „podnieś i graj”, idealna na swobodne sesje.

★ Best for Quick Multiplayer Fun
Digimon Rumble Arena 2
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Najlepsze gry z serii Digimon w skrócie: omówienie rozgrywki i ewolucji

zrzuty ekranu z rozgrywki

Nie wiesz, która z najlepszych gier z serii Digimon pasuje do Twojego stylu gry? To zestawienie obejmuje pełną listę gier pogrupowanych według gatunku, głównego mechanizmu ewolucji oraz tego, co sprawia, że warto sięgnąć po każdą z nich. Ta tabela wskaże Ci drogę do odpowiedniej gry.

Jeśli podoba ci się ten mechanizm zbierania potworów i chcesz więcej tytułów w tym samym stylu, sprawdź naszą listę gier podobnych do Pokémon.

Tytuł gryGłówny styl rozgrywkiGłówny element ewolucyjnyNajlepsza oferta na Eneba
Digimon Story: Time StrangerTurowe RPGEwolucja ponad 450 Digimonów w cyfrowym świecie IliadNajbardziej dopracowana i aktualna flagowa gra RPG z serii Digimon
Digimon Story: Cyber SleuthJRPG z naciskiem na fabułęSkanowanie danych Digimonów w celu odtworzenia i budowania linii ewolucyjnychNajlepszy punkt wyjścia dla nowicjuszy i fanów Pokémonów
Digimon Story: Pamięć hakeraTurowa gra JRPGTworzenie drużyny z ograniczeniami pamięci przy rozszerzonej liście DigimonówNajlepsza gra do przejścia w trybie kooperacyjnym po „Cyber Sleuth”
Digimon World: Next OrderSymulacja hodowli potworówPodwójna długość życia partnerów, harmonogramy treningów i fuzja DNANajlepsza gra dla graczy, którzy chcą naprawdę wychować swoje Digimony
Digimon WorldSymulacja wychowywania potworówCykl wygaśnięcia życia V-Pet i odrodzeniaKamień milowy serii – surowa, dziwna i niezbędna
Digimon World 3Turowa gra RPG w stylu japońskimWybór postaci początkowej kształtuje ścieżki ewolucji w trakcie całej rozgrywkiNajlepsza gra JRPG w stylu retro dla fanów klasycznej konsoli PlayStation
Digimon: SurvivePowieść wizualna / taktyczna gra RPGRozgałęzienia ewolucji oparte na karmie, kształtowane przez wybory fabularneNajmroczniejsza i najbardziej fabularna odsłona serii
Digimon World DSRPG polegające na hodowli potworówŚledzenie tabeli ewolucji DigiForm na dwóch ekranachNajlepsza przenośna gra z serii Digimon na konsole przenośne
Digimon: Cyfrowa bitwa kartowaRPG z walkami kartowymiTworzenie talii i bitwy na czas z wykorzystaniem pełnej listy DigimonówNajlepszy wybór dla fanów gier karcianych i poszukiwaczy kultowych klasyków
Digimon Rumble Arena 2Platformowa gra walkiPojedynki z ewolucjami na poziomie Mega w chaotycznych starciach na arenieNajlepsza pozycja z serii Digimon do swobodnej rozgrywki wieloosobowej

Jesteś nowy w świecie Digimonów? Oto od czego zacząć

Nie wszystkie najlepsze gry z serii Digimon są stworzone z myślą o początkujących graczach, ale te trzy tytuły stanowią idealny punkt wyjścia w zależności od tego, czego szukasz:

  • Digimon Story: Time Stranger (2025) – jeśli chcesz od razu przejść do najnowszej i najlepiej dopracowanej części serii, Time Stranger jest stworzony z myślą o przystępności bez utraty głębi. Wersja na Nintendo Switch 2 to najlepszy punkt wyjścia
  • Digimon Story: Cyber Sleuth (2015) – najłatwiejsza rekomendacja ze wszystkich i ta, do której naturalnie skłania się większość fanów Pokémonów. Przystępna mechanika, porządna fabuła i pętla kolekcjonerska, która od razu daje satysfakcję.
  • Digimon World: Next Order (2016) – jeśli chcesz doświadczyć hodowli potworów, z której słynie ta seria, ale w nowoczesnej oprawie, zacznij od tej gry. System dwóch partnerów jest wymagający, ale wprowadzenie do gry jest łagodniejsze niż w oryginalnym Digimon World.

Wszystkie trzy tytuły są dostępne na platformie Eneba w postaci niedrogich cyfrowych kluczy do gier firmy Bandai Namco. Wybierz tę, która pasuje do Twojego stylu gry, i zacznij przygodę.

Moja ogólna ocena najlepszych gier z serii Digimon

Najlepsze gry z serii Digimon wywierają różne wrażenie w zależności od tego, jakim typem tresera jesteś. Niektórzy pragną głębokiego przywiązania wynikającego z wychowywania partnera od podstaw, inni oczekują porządnej fabuły w stylu JRPG lub chaosu szybkiej bijatyki z przyjaciółmi. Jednak każdy gracz znajdzie tu coś dla siebie:

  • Dla fanów JRPG z naciskiem na fabułę – „Digimon Story: Time Stranger” lub „Cyber Sleuth”. To właśnie te tytuły dowodzą, że seria „Digimon” może konkurować z najlepszymi JRPG w tym gatunku, a nie tylko z najlepszymi grami opartymi na licencjach.
  • Dla miłośników hodowli potworów – „Digimon World: Next Order””. Żadna z gier z tej listy nie jest w stanie nawet zbliżyć się do odtworzenia więzi, jaką budujesz dzięki systemowi podwójnego partnerstwa obejmującego cały cykl życia.
  • Dla nowicjuszy – „Cyber Sleuth”. Przystępna, nowoczesna i szeroko dostępna. Jeśli nigdy nie grałeś w żadną grę z serii Digimon, zacznij właśnie od tej.
  • Dla poszukiwaczy fabuły – „Digimon: Survive””. Najbardziej dojrzała i skupiona na fabule gra z serii, która najprawdopodobniej pozostanie w pamięci na długo po wyświetleniu napisów końcowych.

Niezależnie od tego, od czego zaczniesz, w najlepszych grach z serii Digimon czeka na ciebie partner. Pozostaje tylko pytanie, którego Digimona jesteś gotów wychować.

Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra z serii Digimon?

Najlepszą grą z serii Digimon jest obecnie „Digimon Story: Time Stranger”, zwłaszcza jeśli szukasz najbardziej dopracowanej i aktualnej gry z serii Digimon w stylu RPG.

Jaka jest najlepsza klasyczna gra z serii Digimon?

Jeśli szukasz klasycznej pozycji, „Digimon World” to najlepszy punkt wyjścia, ponieważ to właśnie ta gra zdefiniowała wczesną tożsamość serii jako gry polegającej na wychowywaniu potworów i niezmiennie plasuje się wśród najlepszych gier z serii Digimon w historii.

Jaka jest najlepsza gra z serii Digimon dla początkujących?

„Digimon Story: Cyber Sleuth” to prawdopodobnie najłatwiejsza propozycja dla początkujących, ponieważ jest przystępna, nowoczesna i powszechnie chwalona przez fanów.

Która gra z serii Digimon ma najlepszą fabułę?

Jeśli fabuła jest dla Ciebie najważniejsza, najlepszym wyborem będzie „Digimon: Survive”, ponieważ gra ta kładzie większy nacisk na narrację i dramatyzację postaci niż większość gier z serii Digimon.

Która gra z serii Digimon najbardziej przypomina Pokémon?

Gry z serii „Digimon Story” zazwyczaj najlepiej spełniają te oczekiwania, jeśli szukasz RPG polegającego na zbieraniu potworów, z turową walką i budowaniem drużyny.

Jakie zmiany wprowadzono w recenzji „Digimon Story: Time Stranger” na Switch 2?

Wersja na Switch 2 zachowuje tę samą fabułę i mechanikę co wydanie z 2025 roku. Nowością są tryby: „Quality Mode” (4K/30 klatek na sekundę) oraz „Performance Mode” (1080p/60 klatek na sekundę), choć recenzje zwracają uwagę na spadki płynności w trybie „Quality Mode”, więc tryb „Performance Mode” działa płynniej.

Jakie są gry podobne do „Cyber Sleuth” z rozbudowanymi drzewkami ewolucji?

Jeśli to właśnie system ewolucji w „Cyber Sleuth” Cię wciągnął, to „Digimon Story: Time Stranger” rozwija ten pomysł jeszcze dalej, oferując ponad 450 digimonów do ewolucji, a „Pamięć hakera” rozszerza listę postaci, zachowując jednocześnie tę samą podstawową mechanikę.

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Nate Kencana

Tech Writer | Your Go-To for Gaming Reads and More

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