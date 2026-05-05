10 najlepszych gier wyścigowych na Switch w 2026 roku: poczuj adrenalinę

Prawdopodobnie zaskoczy Cię fakt, że najlepsze gry wyścigowe na Switch wykraczają daleko poza dobrze znane i chaotyczne wyścigi gokartowe. W rzeczywistości istnieje wiele zabawnych i kultowych serii, które trafiły na kieszonkową konsolę Nintendo.

Aby pomóc Ci znaleźć kolejną grę wyścigową, która zaspokoi Twoje potrzeby, przygotowałem zróżnicowaną listę 10 fantastycznych tytułów z tego gatunku. Znajdziesz tu realistyczne symulatory, zręcznościowe wyścigi uliczne oraz nostalgiczne remake’i – każdy znajdzie coś dla siebie.

Nasze najlepsze propozycje gier wyścigowych na Switch

Kiedy myślisz o Nintendo Switch, prawdopodobnie od razu przychodzi Ci na myśl „Mario Kart”, ale zaskoczy Cię różnorodność gier dostępnych na tej platformie. W rzeczywistości jest mnóstwo zarówno kultowych, jak i mniej znanych tytułów, które są naprawdę dobre. Oto moje trzy najlepsze gry wyścigowe na Nintendo Switch – i żadna z nich nie jest wyścigiem gokartowym:

Need for Speed: Gorący pościg (2010, wersja zremasterowana z 2020 r.) – Gra oferuje spore możliwości personalizacji, unikalną pętlę rozgrywki „policjanci kontra kierowcy” oraz ścieżkę dźwiękową, przy której podczas gry nie sposób powstrzymać się od headbangingu. Gear.Club Unlimited (2017) – Na Switchu nie ma zbyt wielu gier wyścigowych w stylu symulacyjnym, ale ta naprawdę dobrze wypełnia tę lukę, a jednocześnie jest bardzo przystępna. GRID Autosport (2019) – Dla graczy pragnących realizmu jest to gra najbliższa prawdziwej symulacji wyścigowej na Switchu. Oferuje wiele dyscyplin wyścigowych, precyzyjne prowadzenie i doskonałą wydajność nawet w trybie przenośnym.

Jeśli te trzy najlepsze propozycje to za mało, zapnij pasy, bo poniżej przygotowałem listę jeszcze bardziej zróżnicowanych gier wyścigowych. Czytaj dalej, aby odkryć więcej zabawnych i ekscytujących tytułów stworzonych z myślą o miłośnikach wyścigów.

10 najlepszych gier wyścigowych na Switch dla miłośników prędkości

Jeśli chcesz walczyć o mistrzostwo w różnych seriach, mam dla Ciebie wersje znanych tytułów na Switch oraz ich duchowe kontynuacje, które zapewnią Ci rozrywkę. Myślisz, że rozpoznasz niektóre z nich? Oto 10 najlepszych gier wyścigowych na Switch, które możesz kupić już teraz.

1. Need for Speed: Gorący pościg [Najlepszy, pełen akcji pościg policyjny]

Nasza ocena Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC Rok wydania 2010 (oryginał), 2020 (remaster) Twórcy Criterion Games, Stellar Entertainment Unikalne cechy Mechanika „Policjanci kontra kierowcy” oraz system awansowania „Bounty” Ocena na Metacritic 74

Gra pochodzi z jednej z najbardziej znanych serii gier wyścigowych wszech czasów, więc „Need for Speed: Gorący pościg” to po prostu strzał w dziesiątkę. Wersja na Nintendo Switch oferuje zremasterowaną grafikę, dzięki czemu gra wygląda świetnie, mimo upływu czasu.

Chociaż nie ma tu tak wielu opcji personalizacji, jak można by się spodziewać po grze z serii Need for Speed, to z nawiązką rekompensuje to innowacyjnym systemem pościgów policyjnych. Gra pozwala wcielić się w rolę kierowcy ulicznego lub policjanta zarówno w trybie kariery, jak i w trybie wieloosobowym online.

Rada od profesjonalisty Hot Pursuit jest znacznie bardziej nastawiona na akcję niż inne gry z tej serii. Przygotuj się na ostrą rozgrywkę na licznych torach wyścigowych, bo będziesz często narażony na zderzenia.

To świetna zabawa, bo możesz albo ścigać się o pierwsze miejsce, albo gonić rywali po torach i ostro ich wyeliminować. Obie strony mają też mnóstwo sprzętu do wykorzystania. Jeśli grasz jako policjant, możesz ustawić blokady drogowe lub wezwać wsparcie helikopterem. Jeśli jesteś jednym z kierowców, możesz temu przeciwdziałać za pomocą urządzenia zakłócającego lub liczyć na to, że dobrze wyczuty impuls turbo wystarczy.

Nasza ocena: „Need for Speed: Gorący pościg” to gra pełna akcji, którą pokocha każdy fan tego gatunku, a jej dynamiczna ścieżka dźwiękowa to tylko wisienka na torcie.

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2. Gear.Club Unlimited [Najlepsze możliwości personalizacji]

Nasz wynik Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2017 Twórcy Eden Games Unikalne cechy Nieograniczona liczba cofnięć, rozbudowane opcje dostosowywania oraz spersonalizowany sklep z ulepszeniami Ocena na Metacritic 64

Gear.Club Unlimited nie przypomina typowej gry wyścigowej w stylu arcade na Switchu, ponieważ została zaprojektowana specjalnie z myślą o miłośnikach motoryzacji. Czerpie elementy z najlepszych gier symulacyjnych, oferując rozbudowane opcje dostosowywania i tuningu, które wymagają od gracza zbudowania i zarządzania własnym warsztatem tuningowym.

Chociaż nie ma w niej zbyt wielu samochodów do odblokowania, rekompensuje to mnóstwem zabawnych torów, na których można ścigać się. Warto zauważyć, że jest to głównie gra dla jednego gracza z lokalnym trybem wieloosobowym. Niestety, nie ma trybu online dla osób o bardziej rywalizującym nastawieniu.

Dlaczego to wybraliśmy W przypadku Nintendo wybór realistycznych gier wyścigowych typu symulacyjnego nie jest zbyt duży. Gear.Club Unlimited zapewnia doskonałą równowagę między realizmem a swobodną rozgrywką.

Jeśli chodzi o wierność, samochody w tej grze mają wyglądać tak autentycznie, jak to tylko możliwe. Zaopatrz się w porządną kierownicę do symulatorów wyścigowych i przygotuj się na realistyczne wrażenia z wyścigów samochodów rajdowych.

Gear.Club Unlimited jest również bardzo przyjazny dla graczy rekreacyjnych i spodoba się wszystkim odbiorcom. Oferuje mnóstwo ustawień systemów wspomagania jazdy, które można dostosować, a także funkcję cofania, pozwalającą cofnąć się o kilka sekund w czasie – na wypadek, gdybyś popełnił błąd.

Nasza ocena: Ta gra jest idealna dla tych, którzy uwielbiają spędzać czas na dostosowywaniu swoich samochodów i testowaniu ich na torze, ponieważ w tej grze nie zabraknie im możliwości wyboru.

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3. GRID Autosport [Największy realizm]

Nasza ocena Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PS3, Xbox 360, PC, urządzenia mobilne Rok wydania 2014 (oryginał), 2019 (Switch) Twórcy Codemasters, Feral Interactive Unikalne cechy Różnorodne dyscypliny wyścigowe, realistyczne prowadzenie pojazdu oraz obsługa analogowych spustów Ocena na Metacritic 79

GRID Autosport to świetna gra dla tych, którzy cenią sobie bardziej realistyczne wrażenia z wyścigów. Dostępnych jest wiele opcji ułatwień, które pomogą nowym graczom w łatwiejszym oswojeniu się z nieco mniej zręcznościowym charakterem gry.

Gra oferuje pięć unikalnych dyscyplin wyścigowych, z których każda obejmuje różne rodzaje pojazdów i aktywności. Niezależnie od wybranej dyscypliny samochody ogólnie dobrze się prowadzą. Korzystając z oficjalnego kontrolera GameCube – jednego z najlepszych kontrolerów do Switcha – możesz wykorzystać analogowe spusty, aby precyzyjniej hamować i przyspieszać.

Dlaczego to wybraliśmy GRID Autosport to jedna z najbardziej realistycznych symulacji wyścigowych dostępnych na tej platformie, a rozgrywka nie straciła na atrakcyjności nawet dzisiaj. To najlepsza alternatywa dla Forza Horizon.

Gra wygląda pięknie nawet w trybie przenośnym, a gracze pragnący zmaksymalizować liczbę klatek na sekundę mogą skorzystać z ustawienia grafiki „performance”, które pozwala osiągnąć nawet 60 klatek na sekundę kosztem nieco mniej realistycznej grafiki.

Dzięki różnym ujęciom kamery, w tym widokowi z wnętrza samochodu, doświadczysz znacznie bardziej wciągającej rozgrywki niż w przypadku większości innych tytułów. Jest to szczególnie widoczne, jeśli zdecydujesz się grać w GRID Autosport z włączonymi kontrolami ruchu lub używać analogowych spustów, co może sprawić, że poczujesz się, jakbyś naprawdę prowadził samochód.

Nasza ocena: To idealny wybór dla tych, którzy preferują realistyczną rozgrywkę, ponieważ jest to gra najbliższa prawdziwej symulacji jazdy dostępnej na Switchu.

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4. Hot Wheels Unleashed [Najlepszy kreator torów]

Nasz wynik Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, PC Rok wydania 2021 Twórcy Milestone Unikalne cechy Zaawansowany edytor torów i personalizacja samochodów Ocena na Metacritic 73

Gra „Hot Wheels Unleashed” przenosi popularną markę zabawek na konsolę Nintendo Switch, oferując ekscytującą rozgrywkę na wielu torach zaprojektowanych tak, by wyglądały jak prawdziwe tory Hot Wheels.

Gra oferuje szeroki wybór pojazdów opartych na istniejących modelach w skali, wyprodukowanych przez firmę o tej samej nazwie, a w składzie znalazło się również kilka prawdziwych samochodów. Chociaż sam nie jestem kolekcjonerem, potrafię docenić, jak szczegółowe mogą być te samochody – przyglądając się pojazdowi, można dostrzec wiele ciekawych detali wizualnych.

Dlaczego to wybraliśmy Fani Hot Wheels z pewnością pokochają tę grę, ale nawet jeśli nie należysz do tej grupy, tytuł ten ma wystarczająco mocne atuty, by bronić się jako solidna zręcznościowa gra wyścigowa.

Gra doskonale oddaje radość płynącą z oglądania małych samochodzików pędzących po krętym torze z tworzywa sztucznego. Gdy już zasiądziesz za kierownicą, sterowanie okazuje się zaskakująco płynne, a driftowanie również wypada całkiem nieźle. Gra oferuje nawet spore możliwości doskonalenia umiejętności dzięki nieoczekiwanie zabawnym akrobacjom w powietrzu.

Wreszcie, Hot Wheels Unleashed oferuje imponujący edytor torów, który pozwala tworzyć własne trasy do zabawy ze znajomymi.

Nasza ocena: Nawet jeśli nie jesteś wielkim fanem Hot Wheels, na pewno długo będziesz się bawić edytorem torów i ogromnym wyborem samochodów, w tym Formula Flashback i Audi Quattro.

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5. Burnout Paradise Remastered [Najlepsza mapa świata otwartego]

Nasza ocena Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC Rok wydania 2008 (oryginał), 2020 (wersja zremasterowana na Switch) Twórcy Criterion Games, Stellar Entertainment Cechy charakterystyczne Eksploracja otwartego świata i wyścigi z naciskiem na akcję Ocena Metacritic 78

Może lepiej zapnij pasy, bo „Burnout Paradise Remastered” przenosi tę chaotyczną, a jednocześnie kultową grę do rąk graczy na Nintendo Switch. Nie walczysz tu tylko o pierwsze miejsce, bo jak się okazuje, będziesz też walczył o życie.

Dzięki silnemu naciskowi na zniszczenia i zderzenia w żadnym wyścigu nie ma miejsca na nudę. Gra oferuje również zestaw nietypowych samochodów z DLC, które są odblokowane już na samym początku, choć zawsze możesz je zignorować i kontynuować rozgrywkę normalnie, jeśli wolisz korzystać z podstawowych pojazdów.

Dlaczego to wybraliśmy „Burnout Paradise Remastered” oferuje ogromną swobodę i nagradza eksplorację znacznie bardziej niż nawet niektóre z najlepszych obecnie gier z otwartym światem. Na przykład niektóre samochody odblokowuje się poprzez znalezienie i zniszczenie ich na otwartych drogach.

Chociaż oryginalna gra ukazała się dawno temu, remaster nadaje jej nowoczesny i świeży wygląd, zachowując jednocześnie wysoką wydajność, mimo że jest to wyścigówka z otwartym światem.

Uważam, że to świetne, że ta gra, w którą kiedyś grałem na konsoli Xbox, trafia teraz do zupełnie nowego pokolenia, a fani gier bardziej zorientowanych na akcję poczują się tu jak w domu. Podczas wyścigów w Burnout Paradise praktycznie wyrzuca się wszelki rozsądek , ponieważ gra mocno zachęca do używania nitro w celu zderzenia się z innym kierowcą , a nawet z otoczeniem.

Nasza opinia: Gracze poszukujący większej swobody poczują się jak ryba w wodzie dzięki systemowi otwartego świata, w którym można brać udział w wyścigach z niszczeniem obiektów albo po prostu demolować miasto dla zabawy.

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6. Mario Kart 8 Deluxe [Najlepsze tryby wyścigowe]

Nasza ocena Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2017 Twórcy Nintendo Unikalne cechy Różnorodne tryby walki, z których każdy oferuje unikalny styl rozgrywki Ocena Metacritic 92

Nie powinno dziwić, że Mario Kart 8 Deluxe znalazło się na takiej liście. Niezależnie od tego, kogo zapytasz, ta seria niemal zawsze pojawia się w dyskusjach na temat najlepszych gier wyścigowych wszech czasów.

Oferuje idealne połączenie rywalizacji i swobodnej rozgrywki. Ogólnie rzecz biorąc, gra zapewnia po prostu świetną zabawę, zwłaszcza dzięki łatwym do opanowania sterowaniom i niezwykle zróżnicowanym torom. Wyczyny z wykorzystaniem przedmiotów nigdy się nie nudzą, zwłaszcza gdy uda ci się przejąć prowadzenie za pomocą niebieskiej muszli.

Dlaczego to wybraliśmy Mario Kart to pozycja obowiązkowa w kolekcji każdego fana gier wyścigowych, a ta część nadal odgrywa znaczącą rolę mimo upływu lat.

Chociaż technicznie nie jest to nowa gra z serii Mario Kart, znacznie rozszerza ona oryginalną wersję z Wii U, dodając mnóstwo nowych postaci, dodatkowe tryby oraz wprowadzając różne zmiany w balansie gry.

Nawet teraz lobby online zapełniają się w mgnieniu oka, co nie jest zaskakujące, ponieważ gra nadal cieszy się tak dużą popularnością, że wyprzedza pod względem sprzedaży najnowszą odsłonę serii Mario Kart. Krótko mówiąc, każdy moment jest idealny, by dołączyć do zabawy.

Nasza ocena: „Mario Kart” to solidna gra imprezowa, którą łatwo jest po prostu wziąć do ręki i zacząć grać, a jej swobodny charakter sprawia, że jest powszechnie uważana za jedną z najlepszych gier na Nintendo Switch.

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7. Crash Team Racing: Nitro-Fueled [Najlepsze driftowanie wymagające umiejętności]

Nasz wynik Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PS4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórcy Beenox Unikalne cechy Drifting oparty na umiejętnościach oraz wysokiej jakości grafika Ocena na Metacritic 80

Chociaż Mario Kart może zajmować pierwsze miejsce w swoim podgatunku, Crash Team Racing: Nitro-Fueled plasuje się tuż za nim. Dla tych, którzy preferują bardziej konkurencyjną alternatywę, ta gra wyścigowa zapewni dokładnie to, czego szukają.

Jest to remake oryginalnej gry Crash Team Racing z końca lat 90., zawierający dodatkowe elementy z kontynuacji, w którą można było grać na różnych platformach, takich jak GameCube.

Gra oferuje bardzo wysoki pułap umiejętności ze względu na bardziej wymagające tryby rozgrywki oraz trudną, ale bardzo satysfakcjonującą mechanikę przyspieszania poprzez drift.

Porada od profesjonalisty Jeśli chcesz nauczyć się wykonywać przyspieszenie podczas driftu, zwracaj baczną uwagę na koła. Na chwilę się rozświetlą, sygnalizując idealny moment na przyspieszenie.

Grafika robi spore wrażenie. Gra charakteryzuje się żywą estetyką z dynamicznym oświetleniem, a nawet modele postaci są wyjątkowo szczegółowe. Jedną z wad jest jednak to, że czasy ładowania mogą nie być najlepsze, a liczba klatek na sekundę jest zablokowana na poziomie 30, co ma zapewnić bardziej stabilną wydajność.

Ogólnie rzecz biorąc, gra dostarcza mnóstwo frajdy, nawet pomimo stromej krzywej nauki, a starsi fani mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ ta nowa wersja pozostaje wierna oryginałowi.

Nasza ocena: To idealna alternatywa dla graczy lubiących wyścigi gokartowe, którzy oczekują większych możliwości wykazania się umiejętnościami oraz ogólnie bardziej rozbudowanej mechaniki.

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8. Wreckfest [Najlepsza fizyka zniszczeń]

Nasza ocena Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, urządzenia mobilne Rok wydania 2014 (oryginał), 2022 (Switch) Twórcy Bugbear Entertainment Unikalne cechy Wyścigi w stylu demolition derby, zwariowane pojazdy i rozbudowany system zniszczeń. Ocena na Metacritic 79

Wreckfest to kolejna gra, która nieco zbyt dosłownie traktuje zwrot „walka z innymi kierowcami”. Jak sama nazwa wskazuje, niszczenie samochodów przeciwników jest kluczowym elementem tej wyścigowej gry z naciskiem na walkę.

Gra oferuje niezwykle nietypową gamę pojazdów, w tym kampery i autobusy szkolne. Jakby tego było mało, można ścigać się nawet kosiarkami lub kanapami z zamontowanymi kołami.

W grze „Wreckfest” główną atrakcją jest niszczenie, a utrzymanie samochodu w nienaruszonym stanie jest równie ważne jak dotarcie do mety. Dzięki bardzo rozbudowanemu systemowi uszkodzeń samochodów i realistycznej fizyce praktycznie nigdy nie ukończysz wyścigu całkowicie bez szwanku.

Rada od profesjonalisty Ta gra to kwintesencja wyścigów zniszczeniowych, a nawet niewielkie wgniecenia drastycznie zmienią osiągi twojego samochodu.

Gracze, którzy preferują gry wyścigowe, w których prawie nic nie przebiega w konwencjonalny sposób, będą się tu świetnie bawić. Prędkość schodzi na dalszy plan, a niszczenie samochodów rywali staje się uzasadnionym sposobem na wygranie wyścigu.

Już same tory są tak absurdalne i niebezpieczne, że inni zawodnicy to najmniejszy z twoich problemów. Musisz liczyć się ze wszystkimi wybojami i gruzem, próbując się przez nie przedrzeć, co może być świetną zabawą.

Nasza ocena: „Wreckfest” to definitywna gra z gatunku demolition derby, a na niektórych torach nawet zapomnisz, że istnieje linia mety, którą trzeba przekroczyć.

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9. Cruis'n Blast [Najlepsza rozgrywka w stylu arcade]

Nasz wynik Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2021 Twórcy Raw Thrills Unikalne cechy Niezwykle szybkie wyścigi i niesamowita oprawa graficzna Ocena Metacritic 70

Pierwotnie wydana wyłącznie na automaty do gier, Cruis’n Blast jest kontynuacją tytułu, który w czasach konsoli Wii pozostał niezauważony. To niesamowicie efektowna i dynamiczna gra, w której można osiągać absurdalnie wysokie prędkości.

Rozgrywka jest tak prosta, jak to tylko możliwe, a gracze preferujący proste sterowanie i akcję opartą na ciągłym używaniu nitro z pewnością będą się świetnie bawić.

Dlaczego to wybraliśmy Gra jest tak prosta i bezmyślna, jak to tylko możliwe – w najlepszym tego słowa znaczeniu. To świetny wybór, który można łatwo podjąć i cieszyć się nim, nawet mając ograniczoną ilość czasu.

„Cruis’n Blast” jest bezkompromisowo zwariowana. Spodziewaj się wyścigów po szalonych torach pełnych przyciągających wzrok efektów i różnorodnych postaci niezależnych. Do wypróbowania jest też mnóstwo zabawnych pojazdów, takich jak prawdziwy dinozaur czy poduszkowiec.

Niestety, gra jest przeznaczona głównie dla jednego gracza, chyba że masz grupę osób grających w tej samej przestrzeni. Dostępna jest opcja lokalnego trybu na podzielonym ekranie lub bezprzewodowego trybu wieloosobowego, co sprawia, że jest to całkiem niezła gra imprezowa.

Nasza opinia: Chociaż ten niezwykle absurdalny styl może nie wszystkim przypadnąć do gustu, szybka rozgrywka zapewnia mnóstwo frajdy, nawet jeśli grasz tylko w krótkich, 5-minutowych sesjach.

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10. F-Zero 99 [Najlepsza gra akcji typu battle royale]

Nasza ocena Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2023 Twórcy Nintendo Unikalne cechy Walka w stylu battle royale i piękna grafika w stylu retro Ocena na Metacritic 82

Kontynuując trend Nintendo polegający na przywracaniu gier retro z akcentem 99 graczy, F-Zero 99 zamienia klasyczną serię wyścigową w chaotyczną rozgrywkę typu battle royale.

Walka 99 kierowców o to, by zostać ostatnim na torze, może wydawać się zbyt chaotyczna, ale szukanie sposobów na dosłowne przedarcie się przez tłum jest niesamowitą frajdą. Gra wymaga zaskakująco dużej dozy strategii, gdy próbujesz uniknąć samozniszczenia, a jedną z wyróżniających się funkcji jest Skyway, z którego od czasu do czasu możesz skorzystać, by objąć prowadzenie.

Porada od profesjonalisty Skyway to podwyższony tor wyścigowy, na który można dostać się, zbierając iskry, które upuszczają inni gracze, gdy się zderzają.

Do odblokowania jest mnóstwo nagród, w tym szeroki wybór kolorów pojazdów, naklejek i nie tylko. Możesz je zdobyć, wykonując różne wyzwania, a dzięki niektórym elementom kosmetycznym będziesz wyglądać jak prawdziwy mistrz wyścigów.

F-Zero 99 zapewnia wysoką powtarzalność rozgrywki, zwłaszcza dzięki trybowi Pro Tracks, który oferuje trudniejsze tory o stale zmieniającym się harmonogramie. Dostępne są nawet tryby rozgrywki drużynowej, w których wraz z przyjaciółmi możesz zmierzyć się z innymi zespołami.

Nasza ocena: Ta gra jest idealna dla tych, którzy szukają chaotycznej rozgrywki pełnej akcji, gdzie objęcie prowadzenia schodzi na drugi plan w porównaniu z przetrwaniem początkowego natarcia innych graczy.

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Nasza opinia na temat najlepszych gier wyścigowych na Switchu

Gry wyścigowe na Switchu są bardzo zróżnicowane, zwłaszcza jeśli szukasz pełnej akcji dawki adrenaliny. Pod tym względem Need for Speed: Gorący pościg jest ogólnie fantastycznym wyborem i nigdy nie zapomnę tych ekscytujących pościgów, w których grałem jako policjant przeciwko innym graczom.

Gear.Club Unlimited jest nieco bardziej relaksującą grą, a moja jedyna rada brzmi: nie spiesz się i naucz się korzystać ze stanowisk warsztatowych, aby majsterkować przy swoich samochodach.

Skoro mowa o majsterkowaniu, Hot Wheels Unleashed oferuje zupełnie inny rodzaj personalizacji, który bardzo mi się podoba. Mogę z łatwością spędzić wiele godzin na budowaniu zwariowanych torów wyścigowych, a próby pokonania innych graczy na ich własnych kreacjach zawsze sprawiają mi frajdę.

Jak widać, w tym gatunku nie brakuje opcji. Istnieje wiele innych gier o własnych, charakterystycznych cechach, ale te trzy stanowią świetny punkt wyjścia, jeśli szukasz kolejnej dawki wyścigowych wrażeń.

Często zadawane pytania