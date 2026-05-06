15 najlepszych gier wideo na Święto Dziękczynienia w 2026 roku: ciekawe propozycje dla każdego

Święto Dziękczynienia to idealna okazja, by zgromadzić bliskich, a wybór odpowiednich gier wideo na tę okazję może sprawić, że spokojny wieczór zamieni się w jedną z tych chwil, o których wszyscy będą mówić jeszcze wiele miesięcy później.

W mojej rodzinie prosta gra kulinarna w trybie kooperacyjnym zgromadziła kiedyś trzy pokolenia w jednym pokoju, a śmiech nie ustawał przez wiele godzin. To doświadczenie pokazało mi, jak odpowiednia gra może całkowicie zmienić atmosferę święta.

W tym przewodniku przedstawiamy najlepsze tytuły zapewniające zabawę w grupie, przytulny relaks, przyjacielską rywalizację i niezapomniane chwile spędzone razem w Święto Dziękczynienia. Przygotuj się na odkrycie swojej kolejnej tradycji!

Nasze najlepsze propozycje gier na Święto Dziękczynienia

Jeśli chodzi o gry, które natychmiast odmieniają atmosferę spotkań z okazji Święta Dziękczynienia, te trzy tytuły wyróżniają się urokiem, przystępnością i zdolnością do zbliżania wszystkich do siebie. Nadają one ton całej liście i stanowią idealne połączenie zabawy, chaosu oraz przytulnej, świątecznej atmosfery.

1 Overcooked! 2 2018 Ta szalona gra kulinarna dla wielu graczy w trybie kooperacji zapewnia czystą energię Święta Dziękczynienia. Kuchnie wymagające ścisłej współpracy, przezabawne wpadki i nieustanna komunikacja sprawiają, że jest to idealny wybór dla rodzin, które uwielbiają szybką i zabawną rozgrywkę grupową. Buy now 2 Stardew Valley 2016 Ta ciepła, spokojna i oparta na społeczności symulacja życia na farmie idealnie wpisuje się w świąteczny nastrój. Jesienna oprawa graficzna i tryb kooperacyjny sprawiają, że gra doskonale nadaje się do spędzania spokojnych chwil w gronie bliskich. Buy now 3 Mario Kart World 2025 Ten wybór gwarantuje mnóstwo emocji. Łatwa obsługa, kolorowe tory i przyjacielska rywalizacja sprawiają, że każde pomieszczenie zamienia się w tętniącą życiem imprezę. Buy now

Te najlepsze propozycje to dopiero początek. Przewiń dalej, aby odkryć pełną listę.

15 gier wideo na Święto Dziękczynienia – przytulne, zabawne i przyjazne dla całej rodziny propozycje

W tej sekcji przedstawiamy starannie wyselekcjonowany wybór tytułów idealnych na spotkania, spokojne chwile i świąteczną jesienną atmosferę. Każda z tych gier wnosi do święta własną mieszankę ciepła, pracy zespołowej lub przyjacielskiego chaosu, co czyni je idealnymi grami na Święto Dziękczynienia dla każdej grupy.

W ile z nich grałeś?

1. Overcooked! 2 [Najlepsza kooperacyjna zabawa w stylu chaosu na Święto Dziękczynienia]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Rok wydania 7 sierpnia 2018 r. Twórca/twórcy Ghost Town Games Średni czas rozgrywki 5–20 minut na poziom Gatunek Współpraca – symulator gotowania Tryby Tryb wieloosobowy lokalny i online

Overcooked! 2 to chaotyczna gra kulinarna dla wielu graczy, w której gracze ścigają się, aby pokroić składniki, przygotować potrawy, obsłużyć klientów i zapobiec chaosowi w kuchni.

W momencie uruchomienia licznika wszyscy zaczynają krzątać się po kolorowych, kreskówkowych kuchniach, które przechylają się, przesuwają i rozpadają na ruchome części. To jak wejście na zabawny, animowany festiwal kulinarny, pełen energii i charakteru.

Porada od profesjonalisty Graj w czteroosobowym składzie, aby osiągnąć maksymalny chaos, ale przełącz się na tryb dwuosobowy, jeśli wolisz spokojniejsze, bardziej strategiczne rozgrywki.

Rodziny uwielbiają tę grę, bo odzwierciedla prawdziwą świąteczną kuchnię, tyle że jest zabawniejsza i o wiele mniej stresująca. Nie bez powodu uchodzi za jedną z najlepszych gier kulinarnych. Jej wyjątkowość ujawnia się w gorących momentach, kiedy zderzają się z grą wyczucie czasu, praca zespołowa i śmiech.

Wielu graczy z Reddita nazywa ją najlepszą grą typu „krzycz na znajomych, ale i tak ich kochasz”, co doskonale wyjaśnia, dlaczego tak dobrze pasuje do świąt.

Nasza ocena: „Overcooked! 2” to idealny wybór dla rodzin, które pragną poczuć prawdziwą świąteczną energię. Zapewnia nieustanne śmiechy, pracę zespołową i przytulną atmosferę Święta Dziękczynienia.

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2. Stardew Valley [Najbardziej przytulne doświadczenie związane ze zbiorami na Święto Dziękczynienia]

Nasza ocena 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, urządzenia mobilne Rok wydania 26 lutego 2016 r. Twórca/twórcy ConcernedApe (Eric Barone) Średni czas gry 40–200 godzin Gatunek Symulacja życia i prowadzenia gospodarstwa Tryby Tryb dla jednego gracza i tryb współpracy dla wielu graczy

„Stardew Valley” to wzruszająca gra symulacyjna o tematyce rolniczej, w której gracz dziedziczy zaniedbaną farmę i stopniowo przekształca ją w kwitnące gospodarstwo. Gracze uprawiają rośliny, hodują zwierzęta, przygotowują posiłki, zbierają surowce w lesie, urządzają swój dom oraz nawiązują głębokie relacje z mieszkańcami miasteczka.

Estetyka w stylu pixel art łączy w sobie delikatne kolory, łagodne animacje i spokojną muzykę, tworząc jedną z najlepszych gier rolniczych dostępnych obecnie na rynku. Rozgrywka zachęca do powolnego, przemyślanego postępu, a nie do szybkich reakcji, co czyni ją idealnym wyborem dla każdego, kto w Święto Dziękczynienia woli grać w spokojne gry wideo.

Porada od profesjonalisty Zagraj w trybie wieloosobowym z maksymalnie czterema osobami, jeśli chcesz przeżyć relaksującą, opartą na współpracy przygodę, idealną na długie świąteczne wieczory.

Festiwale Jarmark w Stardew Valley i Spirit’s Eve wydają się szczególnie pasować do tego święta, odzwierciedlając prawdziwe sezonowe uroczystości z ciepłymi światłami, wspólnymi zajęciami, stoiskami z jedzeniem oraz poczuciem wspólnoty.

Jej wyjątkowość polega na tym, jak głęboko celebruje żniwa, społeczność i więzi międzyludzkie. Uprawiasz rośliny przez kolejne pory roku, gotujesz potrawy, którymi dzielisz się z mieszkańcami wioski, i tworzysz własny rytm codziennego życia.

Nasza ocena: „Stardew Valley” to idealna gra dla graczy poszukujących spokojnej, pełnej znaczenia rozrywki na święta. Jej ciepło, duch wspólnoty i spokojne tempo sprawiają, że jest to doskonały towarzysz Święta Dziękczynienia.

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3. Mario Kart World [Najbardziej zabawna rodzinna rywalizacja]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2025 Twórca/twórcy Nintendo Średni czas gry 3–5 minut na wyścig Gatunek Wyścigi gokartowe Tryby Tryb wieloosobowy lokalny i online

Mario Kart World łączy różne pokolenia dzięki dynamicznym wyścigom, kolorowym torom i przyjaznemu chaosowi, który natychmiast ożywia każdą salę. Zasada jest prosta: wybierz postać, wybierz gokarta i ścigaj się po pomysłowych torach pełnych skrótów, bonusów i nieprzewidywalnych zwrotów akcji.

Gracze pokonują zakręty techniką driftu, unikają muszli, wykorzystują dopalacze i rywalizują o pierwsze miejsce na torach łączących klasyczne trasy z zupełnie nowymi. Jasna grafika, płynne animacje i przystępna rozgrywka sprawiają, że jest to jedna z najlepszych gier na Switch dla dzieci, a jednocześnie wystarczająco wymagająca dla dorosłych, którzy lubią rywalizację.

Rada od profesjonalisty Włącz funkcję „Smart Steering” dla młodszych graczy, aby wszyscy mogli cieszyć się wyścigami bez frustracji.

Ta gra świetnie sprawdza się podczas spotkań z okazji Święta Dziękczynienia, ponieważ umożliwia szybkie rozgrywki, łatwe dołączenie do gry oraz mieszanie graczy o różnych poziomach umiejętności. Nawet nowicjusze mogą chwycić za kontroler i natychmiast dołączyć do zabawy, co sprawia, że jest to idealna propozycja dla rodzin pragnących wpleść w święta odrobinę beztroskiej rywalizacji.

Gra jest prosta do opanowania, ale niemożliwa do opanowania do perfekcji, co sprawia, że każdy wyścig staje się połączeniem umiejętności, szczęścia i zabawnych niespodzianek. Śmiech, żartobliwa rywalizacja i chwile typu „jeszcze jeden wyścig” są gwarantowane, często na długo przed tym, zanim deser w ogóle trafi na stół.

Nasza ocena: Mario Kart World jest idealny dla rodzin, które pragną pełnej energii zabawy. Gra jest łatwa do opanowania, zapewnia niekończącą się zabawę i z pewnością stworzy niezapomniane chwile podczas Święta Dziękczynienia.

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4. Animal Crossing: Nowe Horyzonty [Idealna gra na spotkanie z okazji Święta Dziękczynienia]

Nasz wynik 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch Rok wydania 20 marca 2020 r. Twórca/twórcy Nintendo Średni czas gry 50–300 godzin Gatunek Symulacja życia Tryby Tryb dla jednego gracza z trybem wieloosobowym online

Animal Crossing: Nowe Horyzonty oferuje graczom spokojną wyspę, którą można urządzać, odkrywać i dostosowywać do własnych upodobań. Zbierasz surowce, tworzysz meble, uprawiasz ogród, łowisz ryby i spędzasz czas z przyjaznymi zwierzęcymi mieszkańcami. Delikatne kolory, łagodna muzyka i spokojne tempo sprawiają, że gra idealnie nadaje się do stworzenia spokojnej, świątecznej atmosfery.

Gra idealnie wpisuje się w klimat Święta Dziękczynienia dzięki oficjalnemu wydarzeniu „Turkey Day”. Szef kuchni Franklin pojawia się z sezonowymi przepisami, zadaniami związanymi z jedzeniem oraz ciepłymi jesiennymi dekoracjami, które nawiązują do prawdziwych tradycji świątecznych.

Porada od profesjonalisty Zasadź dynie odpowiednio wcześnie, aby mieć wystarczającą ilość składników, gdy Franklin pojawi się z okazji „Turkey Day”.

Rodziny mogą odwiedzać się nawzajem online, wspólnie gotować potrawy lub po prostu cieszyć się jesienną scenerią, co sprawia, że jest to jedno z najbardziej relaksujących świątecznych wydarzeń w świecie gier.

Jej wyjątkową zaletą jest to, jak „Turkey Day” łączy gotowanie, społeczność i chwile spokoju w wirtualne spotkanie, które daje poczucie komfortu i radości, zwłaszcza graczom poszukującym spokojniejszych obchodów.

Nasza opinia: Delikatny, przyjazny wybór na Święto Dziękczynienia. Zapewnia ciepło, kreatywność i spokojną wirtualną przestrzeń, z której rodziny mogą wspólnie korzystać.

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Nasza ocena 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Rycerze Jedności Średni czas rozgrywki 5–15 minut na poziom Gatunek Gry imprezowe dla wielu graczy Tryby Lokalny tryb wieloosobowy

Tools Up! zamienia remont domu w szybki, komiczny chaos, w którym gracze malują ściany, kładą wykładzinę, przestawiają meble i odnawiają pokoje, nieustannie wchodząc sobie w drogę.

Zasada jest prosta: zrealizuj zlecenie remontowe, zanim skończy się czas, ale prawdziwa zabawa zaczyna się, gdy przyjaciele wpadają na siebie, rozlewają materiały lub w pośpiechu mylą zadania.

Rada od profesjonalisty Już na początku każdego poziomu przydzielcie role, aby uniknąć sytuacji, w której wszyscy sięgają po te same materiały i spowalniają postępy.

Jasna grafika, przejrzyste oznaczenia kolorystyczne i dynamiczne poziomy sprawiają, że jest to jedna z najlepszych gier kooperacyjnych dla grup, które cenią sobie energiczną, praktyczną pracę zespołową.

Gra idealnie wpisuje się w atmosferę spotkań z okazji Święta Dziękczynienia, ponieważ odzwierciedla zabawną energię sprzątania po wielkiej rodzinnej kolacji. Jej wyjątkowość polega na tym, jak zamienia obowiązki po uczcie w zabawną akcję. Wspólne remontowanie staje się beztroską metaforą świątecznej pracy zespołowej, tworząc chwile, które wydają się znajome, chaotyczne i zabawne.

Nasza ocena: „Tools Up!” jest idealna dla rodzin, które uwielbiają energiczne gry oparte na pracy zespołowej. Zapewnia szybkie śmiechy, proste sterowanie i radosny chaos podczas każdego spotkania z okazji Święta Dziękczynienia.

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6. Sackboy: Wielka przygoda [Najbardziej pozytywna rodzinna przygoda]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, PlayStation 5, PC Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Sumo Digital Średni czas rozgrywki 8–12 godzin Gatunek Platforma 3D Tryby Tryb dla jednego gracza i tryb kooperacyjny

„Sackboy: Wielka przygoda” to urocza platformówka 3D, w której gracze prowadzą dzianinowego bohatera przez kolorowe światy pełne zabawnych zagadek, kreatywnych przeszkód i sekretów do odkrycia.

Ręcznie wykonana grafika, płynne sterowanie i przyjazny klimat sprawiają, że gra wyróżnia się wśród najlepszych platformówek przeznaczonych dla graczy w różnym wieku.

Porada od profesjonalisty Grajcie razem na poszczególnych poziomach po odblokowaniu nowych kostiumów, aby odkrywać ukryte ścieżki i dodatkowe wyzwania.

Jej kooperacyjna konstrukcja sprawia, że idealnie nadaje się na spotkania z okazji Święta Dziękczynienia. Aż czterech graczy może połączyć siły, dzielić się zadaniami i przemierzać ręcznie wykonane poziomy, które mają radosny i świąteczny klimat. Wyjątkową cechą tej gry jest zachwycające poczucie kreatywności i ciepła.

Każdy etap jest radosny i zachęcający, dzięki czemu przygoda staje się raczej rodzinną rozrywką niż rywalizacją. Gra promuje pracę zespołową poprzez wspólne cele i sprytne układy poziomów, a jej radosny charakter sprawia, że jest idealna dla graczy pragnących beztroskiej zabawy podczas świąt.

Nasza opinia: „Sackboy: Wielka przygoda” to świetny wybór dla całej rodziny. Łączy w sobie kreatywność, pracę zespołową i radosną energię, tworząc idealną grę na święta.

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7. Lumberhill [Najzabawniejsza gra zespołowa na świeżym powietrzu na Święto Dziękczynienia]

Nasza ocena 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, PlayStation 5, PC Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Sumo Digital Średni czas gry 8–12 godzin Gatunek Platforma 3D Tryby Tryb dla jednego gracza i tryb kooperacyjny dla wielu graczy

Lumberhill to chaotyczna gra wieloosobowa, w której gracze ścinają drzewa, pasą zwierzęta, unikają katastrof i ścigają się z czasem, podczas gdy otoczenie pogrąża się w slapstickowym chaosie.

Każdy poziom rzuca przed twoją drużyną dziwaczne przeszkody, w tym panikujące stada, pożary, zawalające się mosty i niesforne zwierzęta. Jasna, plenerowa estetyka nadaje grze żywą atmosferę, która sprawia wrażenie świeżej i energetycznej, dzięki czemu wyróżnia się ona wśród najlepszych gier przygodowych dla grup lubiących ruch i komedię.

Rada od profesjonalisty Na początku każdego poziomu podzielcie się rolami, tak aby jeden gracz skupił się na rąbaniu, a pozostali zajęli się zaganianiem zwierząt i dostawami.

To, co sprawia, że gra idealnie nadaje się na Święto Dziękczynienia, to jej plenerowa sceneria. Podczas gdy większość świątecznych gier rozgrywa się w kuchniach lub salonach, Lumberhill przenosi wszystkich do tętniącej życiem scenerii natury, zapewniając odmianę od codzienności.

Jego wyjątkowość polega na absurdalnych leśnych wyzwaniach, które wymagają szybkiej reakcji, pracy zespołowej i mnóstwa śmiechu. Rąbanie drzew podczas pogoni za niesfornymi kozami lub próba przetrwania nagłej burzy stają się same w sobie świątecznym wspomnieniem.

Nasza ocena: „Lumberhill” to pełna życia i śmiechu propozycja na Święto Dziękczynienia. Zapewnia każdej grupie chaos na świeżym powietrzu, pracę zespołową i niekończącą się zabawę.

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8. Pakiet imprezowy Jackbox [Najlepsza gra towarzyska dla dużych grup podczas Święta Dziękczynienia]

Nasz wynik 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, telewizory Smart TV Rok wydania Różne (2014–2024) Twórca/twórcy Jackbox Games Średni czas rozgrywki 10–20 minut na grę Gatunek Kolekcja gier towarzyskich Tryby Lokalna rozgrywka wieloosobowa z wykorzystaniem urządzeń mobilnych

Pakiet imprezowy Jackbox to zbiór szybkich, zabawnych gier towarzyskich przeznaczonych dla grup każdej wielkości. Zamiast korzystać z kontrolerów, gracze dołączają za pomocą swoich telefonów, co sprawia, że udział w grze jest niezwykle łatwy dla każdego.

Każdy zestaw zawiera mieszankę quizów, gier rysunkowych, rund blefowania i konkursów kreatywności, które wywołują nieustanne salwy śmiechu. Prosta konfiguracja i szybkie rundy sprawiają, że gra idealnie nadaje się na duże rodzinne spotkania, podczas których goście pojawiają się i znikają w ciągu wieczoru.

Porada od profesjonalisty Jeśli grasz z młodszymi kuzynami lub dziadkami, wybierz zestawy z włączonymi filtrami rodzinnymi.

Gra idealnie pasuje do Święta Dziękczynienia, ponieważ angażuje całą grupę między kolacją, deserem a rozmowami. Jej wyjątkową zaletą jest natychmiastowa dostępność.

Każdy może dołączyć, skanując kod, a gry są zaprojektowane tak, by były zabawne i nie wymagały doświadczenia w grach. Jackbox najlepiej sprawdza się, gdy wszyscy w pomieszczeniu uczestniczą, reagują i głosują razem, zamieniając zwykłe spotkanie w wspólny program komediowy.

Nasza opinia: Zestaw „Pakiet imprezowy Jackbox” nie ma sobie równych, jeśli chodzi o duże grupy. Sprawia, że Święto Dziękczynienia staje się pełnym życia wydarzeniem, podczas którego wszyscy się świetnie bawią.

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9. Just Dance 2025 [Najbardziej energiczna gra na Święto Dziękczynienia]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Rok wydania 2025 Twórca/twórcy Ubisoft Średni czas rozgrywki Sesje oparte na utworach, każda trwająca 3–5 minut Gatunek Rytm i taniec Tryby Tryb dla jednego gracza i tryb wieloosobowy

Just Dance 2025 przenosi imprezę do salonu dzięki ogromnej playliście najnowszych hitów, klasycznych przebojów i energicznych utworów, które porwą wszystkich do tańca.

Gracze naśladują choreografię wyświetlaną na ekranie za pomocą kontrolerów ruchu, zamieniając każdy utwór w zabawną aktywność angażującą całe ciało. Kolorowa grafika, energiczne animacje i łatwe do opanowania ruchy sprawiają, że jest to jedna z najlepszych gier rytmicznych dla rodzin poszukujących dynamicznej i integracyjnej rozrywki.

Porada od profesjonalisty Skorzystaj z trybów „Workout” lub „Co-op”, aby zapewnić punktację dostosowaną do gry w grupie i dodatkową zabawę między utworami.

Gra idealnie pasuje do Święta Dziękczynienia, ponieważ zachęca wszystkich do wstania z miejsc, pozbycia się ospałości po obiedzie i wspólnego spędzenia zabawnych chwil. Jej wyjątkową zaletą jest zdolność do natychmiastowego poprawiania nastroju.

Każdy układ taneczny przypomina świętowanie. Dzieci uwielbiają zabawne ruchy, dorośli czerpią radość z nostalgii, a dziadkowie często dołączają do zabawy, by się pośmiać i spróbować wykonać jeden lub dwa kroki. Energiczne tempo gry i przystępna grafika sprawiają, że jest to świetny wybór na świąteczne spotkania, zwłaszcza gdy w pomieszczeniu potrzebny jest zastrzyk energii.

Nasza ocena: „Just Dance 2025” to gra, która z pewnością przypadnie do gustu wszystkim. Wnosi muzykę, ruch i czystą radość do wieczoru w Święto Dziękczynienia.

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10. Kind Words [Najlepsze doświadczenie poprawiające nastrój na spokojne Święto Dziękczynienia]

Nasz wynik 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Popcannibal Średni czas rozgrywki Gra sesyjna, 5–20 minut Gatunek Przyjemne doświadczenie związane z pisaniem listów Tryby Online, anonimowe interakcje

Kind Words to spokojna, skłaniająca do refleksji gra oparta na pisaniu i otrzymywaniu krótkich listów z zachętą. Gracze wchodzą do przytulnego, delikatnie oświetlonego pokoju, relaksują się przy spokojnej muzyce lo-fi i wybierają, czy chcą wysyłać słowa wsparcia, czy też czytać wiadomości od innych osób szukających pocieszenia. Nie ma tu żadnych limitów czasowych, zadań ani presji – tylko delikatna wymiana, która buduje empatię i ciepło.

Ta spokojna formuła sprawia, że gra jest idealnym schronieniem podczas Święta Dziękczynienia, zwłaszcza dla graczy pragnących chwili ciszy z dala od zgiełku rodzinnych spotkań. Jej wyjątkowość polega na szczerych przeżyciach, jakie zapewnia.

Porada od profesjonalisty Napisz kilka wiadomości na początku sesji, aby przez cały dzień otrzymywać przemyślane odpowiedzi.

Pisanie prostych, podnoszących na duchu wiadomości do nieznajomych lub otrzymywanie w zamian miłych słów zamienia grę w mały rytuał wdzięczności, idealnie wpisujący się w emocjonalny klimat tego święta.

Kojące grafiki, delikatne kolory i uspokajająca ścieżka dźwiękowa pomagają graczom zrelaksować się po intensywnym dniu. To przemyślana chwila wytchnienia dla każdego, kto preferuje zajęcia sprzyjające introspekcji lub pragnie delikatnego odświeżenia umysłu pomiędzy posiłkami, rozmowami i grami.

Nasza ocena: „Kind Words” to jedna z najlepszych gier na Switch dla dzieci, idealna dla graczy poszukujących spokoju, komfortu i emocjonalnego ciepła. Oferuje ona przestrzeń sprzyjającą wdzięczności i cichej świątecznej refleksji.

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11. Journey [Najspokojniejsza podróż z okazji Święta Dziękczynienia]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation, PC, iOS Rok wydania 2012 Twórca/twórcy Thatgamecompany Średni czas gry 2–3 godziny Gatunek Klimatyczna gra przygodowa Tryby Tryb dla jednego gracza z płynną rozgrywką online

„Journey” to zapierająca dech w piersiach, minimalistyczna gra przygodowa, w której gracze przemierzają złote pustynie, starożytne ruiny i rozświetlone podziemne jaskinie, zmierzając w kierunku odległego szczytu górskiego.

Gra nie zawiera dialogów ani menu, a doświadczenie rozgrywki opiera się na grafice, muzyce i ruchu. Jej spokojne tempo oraz oszałamiająca oprawa graficzna tworzą medytacyjną atmosferę, która wyróżnia tę grę spośród najlepszych „przytulnych” tytułów, idealnych na ciche, refleksyjne chwile.

To, co sprawia, że „Journey” idealnie nadaje się na Święto Dziękczynienia, to sposób, w jaki gra podchodzi do kwestii więzi międzyludzkich. Podczas swojej przygody możesz spotkać innego podróżnika – prawdziwego gracza – który nie może mówić, ale może ci towarzyszyć za pomocą prostych dźwięków dzwonków i ruchów.

Porada od profesjonalisty Załóż słuchawki, aby w pełni doświadczyć emocjonalnego oddziaływania ścieżki dźwiękowej i dźwięków otoczenia.

To ciche towarzystwo staje się nieoczekiwanie wzruszające, zamieniając krótkie spotkania w niezapomniane wspólne chwile. Wyjątkowość tej gry polega na tym silnym poczuciu bezsłownej więzi, przypominającej graczom o wdzięczności, obecności i pięknie drobnych relacji.

Krótki czas rozgrywki i spokojne tempo sprawiają, że jest to idealny sposób na relaks po intensywnych świętach. Kojąca ścieżka dźwiękowa, delikatne oświetlenie i płynne efekty piasku pomagają stworzyć spokojny nastrój , który pięknie kontrastuje z żywą energią rodzinnego spotkania.

Nasza ocena: „Journey” to uspokajająca ucieczka w okresie Święta Dziękczynienia. Oferuje ciche piękno, emocjonalny oddźwięk i kojące doświadczenie na zakończenie świąt.

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12. Flower [Najlepsza gra relaksacyjna na odprężenie po uczcie]

Nasza ocena 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation, PC, iOS Rok wydania 2009 Twórca/twórcy Thatgamecompany Średni czas gry 1–2 godziny Gatunek Eksploracja z klimatyczną oprawą Tryby Tryb dla jednego gracza

Flower to uspokajająca gra eksploracyjna, w której prowadzisz pojedynczy płatek przez otwarte pola, bujne wzgórza i oniryczne krajobrazy. Zamiast sterować postacią, kierujesz samym wiatrem, który przetacza się przez kwiaty, przywracając światu kolor, wzrost i życie.

Bez dialogów i tradycyjnych celów gra skupia się wyłącznie na nastroju, ruchu i relaksacji. Jej wyjątkowość polega na tym, jak bez wysiłku tworzy poczucie spokoju. Unoszenie się w łagodnych środowiskach, ożywianie zwiędłych obszarów i obserwowanie, jak w odpowiedzi na twoje ruchy kwitną tętniące życiem pola, sprawiają, że gra „Flower” przypomina kojącą sesję medytacyjną.

Rada od profesjonalisty Oglądaj w zaciemnionym pomieszczeniu z podkręconą głośnością, aby w pełni docenić uspokajające obrazy i muzykę.

Delikatna grafika, płynne ujęcia kamery i poruszająca ścieżka dźwiękowa współtworzą przestrzeń sprzyjającą refleksji, niemal terapeutyczną.

To sprawia, że jest to wspaniały wybór na Święto Dziękczynienia, zwłaszcza po długim dniu spędzonym na gotowaniu, rozmowach i świętowaniu. Flower oferuje spokojną przystań, w której gracze mogą się zrelaksować, odprężyć i cieszyć chwilą ciszy.

Nasza ocena: „Flower” to idealny sposób na relaks po uczcie. Zapewnia piękno, spokój i delikatne odświeżenie, które pozwala zakończyć święta w spokojnej atmosferze.

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13. Firewatch [Najlepsza refleksyjna opowieść na Święto Dziękczynienia]

Nasz wynik 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Campo Santo Średni czas rozgrywki 4–6 godzin Gatunek Przygodówka fabularna Tryby Tryb dla jednego gracza

Firewatch to poruszająca, fabularna gra przygodowa, której akcja rozgrywa się w spokojnej dziczy stanu Wyoming. Wcielasz się w rolę Henry'ego, strażnika przeciwpożarowego stacjonującego głęboko w lesie, którego jedyną towarzyszką jest Delilah – głos dochodzący z drugiej strony krótkofalówki.

W miarę jak przemierzasz szlaki, badasz dziwne zdarzenia i spędzasz długie dni w otoczeniu natury, fabuła powoli odkrywa przed tobą motywy wrażliwości, zaufania i więzi. Ciepłe oświetlenie, rozległe krajobrazy i spokojne tempo tworzą intymną atmosferę, która wciąga graczy.

Porada od profesjonalisty Nie spiesz się, odkrywając każdy obszar, aby w pełni docenić szczegóły otoczenia i ukryte punkty widokowe.

Jej wyjątkową zaletą jest siła opowiadanej historii. Firewatch jest pięknie napisana, pełna naturalnych dialogów i stworzona tak, by wywoływać osobiste odczucia. Gra zgłębia temat samotności i relacji międzyludzkich w sposób, który pozostaje w pamięci długo po wyświetleniu napisów końcowych.

Dzięki temu idealnie nadaje się na wieczory w Święto Dziękczynienia, kiedy w domu zapada cisza i masz ochotę na coś znaczącego, czego możesz doświadczyć w samotności.

Nasza opinia: Gra „Firewatch” jest idealna dla graczy poszukujących wzruszającej, zapadającej w pamięć historii. Oferuje emocjonalną głębię oraz spokojną, skłaniającą do refleksji odskocznię od codzienności.

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14. The Sims [Najlepsza symulacja życia z okazji Święta Dziękczynienia wraz z dodatkiem HarvestFest]

Nasza ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation, Xbox Rok wydania Seria w trakcie tworzenia (2000–2025) Twórca/twórcy Maxis, Electronic Arts Średni czas gry Bez końca Gatunek Symulacja życia Tryby Tryb dla jednego gracza

Gra „The Sims” oferuje jedno z najbardziej szczegółowych i dających największe możliwości dostosowania wirtualnych doświadczeń związanych ze Świętem Dziękczynienia, dzięki wprowadzonemu w grze świętowi HarvestFest. Gracze mogą udekorować swoje domy ciepłymi jesiennymi dekoracjami, przygotować pełną ucztę, zaprosić przyjaciół i rodzinę oraz stworzyć przytulne spotkanie, które odzwierciedla prawdziwe uroczystości.

Rozgrywka skupia się na gotowaniu, interakcjach społecznych, dekorowaniu oraz zarządzaniu nastrojami Simów, co sprawia, że gra wyróżnia się wśród najlepszych gier symulacyjnych oferujących rozrywkę o tematyce świątecznej.

Rada od profesjonalisty Podnieś poziom umiejętności gotowania swojej postaci przed HarvestFest, aby wielka kolacja wyszła idealnie i bez stresu.

Największą atrakcją jest samo wydarzenie HarvestFest. Możesz przygotować wiele potraw, nakryć do stołu, cieszyć się sezonowymi tradycjami i zorganizować wirtualną kolację, która będzie miała świąteczny charakter i będzie pełna uroku.

Chaos związany z przygotowaniami – żonglowanie piekarnikiem, witanie gości i dbanie o zadowolenie wszystkich – oddaje istotę Święta Dziękczynienia bez konieczności sprzątania po nim w prawdziwym świecie.

Nasza ocena: „The Sims” to najlepsza symulacja życia z motywem Święta Dziękczynienia. Zapewnia kreatywność, przytulną świąteczną atmosferę i niekończącą się zabawę podczas wirtualnych uroczystości.

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15. Fortnite [Najlepsze wydarzenie online o tematyce Święta Dziękczynienia ze skórkami na tę okazję]

Nasz wynik 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, urządzenia mobilne Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Epic Games Średni czas rozgrywki Rozgrywka oparta na meczach, 10–20 minut Gatunek Battle Royale i kreatywna gra typu sandbox Tryby Tryb wieloosobowy online

Fortnite zamienia Święto Dziękczynienia w uroczystą internetową imprezę dzięki sezonowym skórkom, mapom inspirowanym jesienią oraz wydarzeniom dostępnym przez ograniczony czas, które wprowadzają przytulny jesienny klimat do dynamicznego świata wieloosobowego.

Gracze mogą dołączać do rozgrywek w kostiumach indyków, zbierać warzywa za pomocą tematycznych kilofów lub odkrywać wyspy w trybie kreatywnym, udekorowane dyniami, liśćmi i ciepłym, jesiennym oświetleniem. Połączenie zabawnych elementów kosmetycznych i świeżej, sezonowej zawartości sprawia, że Fortnite to świetny sposób na cieszenie się świąteczną atmosferą bez konieczności organizowania pełnego rodzinnego spotkania.

Porada od profesjonalisty W tygodniu Święta Dziękczynienia codziennie zaglądaj do sklepu z przedmiotami, aby zdobyć limitowane skórki, zanim znikną z oferty.

Jego wyjątkową cechą jest to, jak świętuje ten sezon na skalę globalną. Specjalne skórki, tematyczne wyzwania i świąteczne dekoracje zamieniają każdy mecz w beztroską przygodę w klimacie Święta Dziękczynienia.

Ciągle zmieniająca się zawartość związana z Świętem Dziękczynienia zapewnia również powracającym graczom coś nowego, na co mogą czekać co roku, dzięki czemu gra pozostaje świeża i ma uroczysty charakter.

Nasza opinia: „Fortnite” zapewnia zabawną, świąteczną rozrywkę. Sezonowe wydarzenia, urocze elementy kosmetyczne i tętniąca życiem społeczność online sprawiają, że jest to doskonały wybór na Święto Dziękczynienia.

Jak wybrać idealną grę na Święto Dziękczynienia

Gry na Święto Dziękczynienia są niezwykle elastyczne i mogą pasować do każdego nastroju, wielkości grupy czy dynamiki rodziny. Niezależnie od tego, czy Twoje święto jest hałaśliwe i pełne życia, czy też spokojne i kameralne, odpowiednia gra może natychmiast poprawić atmosferę.

Kluczowym składnikiem jest energia społeczna, czyli śmiech, wspólne reakcje i te małe chwile budujące więzi, które pojawiają się, gdy wszyscy są razem.

Oto przewodnik, który pomoże Ci wybrać gry pasujące do Twojego spotkania:

Rodzaj Święta Dziękczynienia Najlepsza atmosfera gry Dlaczego to działa Gatunki gier Mała i kameralna Spokojne tempo, sprzyjające rozmowom Sprzyja budowaniu więzi i ciepłej atmosfery, idealne na relaks po kolacji Symulatory życia, przygodówki fabularne, gry o gospodarstwie, łagodne gry eksploracyjne Duże i pełne życia Szybkie tempo, udział grupy Umożliwia łatwe włączenie się graczy i wypełnia pomieszczenie śmiechem oraz przyjaznym chaosem Gry towarzyskie, gry rytmiczne, szybkie wyzwania Dla wszystkich grup wiekowych Prosta i przystępna rozgrywka Każdy może dołączyć bez frustracji, dzięki jasnym celom i łatwym w obsłudze elementom sterowania Łatwe gry kooperacyjne, proste gry towarzyskie, swobodne tytuły wieloosobowe Świąteczny nastrój Gry promujące pracę zespołową, jedzenie lub wspólne przeżycia Dodaje świąteczny akcent i sprawia, że gra staje się częścią wspomnień Gry o tematyce żniwnej, gry kulinarne, przygody w trybie kooperacji

Nie ma jednej gry przeznaczonej wyłącznie na Święto Dziękczynienia, ale wybór takiej, która pasuje do nastroju Twojej grupy, może sprawić, że święto będzie jeszcze bardziej niezapomniane. Chwyćcie za kontrolery, zbierzcie przyjaciół i rodzinę i pozwólcie, by gry dodały trochę dodatkowej zabawy do uroczystości, odkrywając kolejne sposoby na cieszenie się tym dniem.

Moja ogólna ocena najlepszych gier wideo na Święto Dziękczynienia

Oto najprostszy sposób na wybór punktu wyjścia, jeśli chcesz zapewnić sobie idealne wrażenia z grania w Święto Dziękczynienia.

Dla rodzin, które pragną natychmiastowego chaosu i śmiechu → Overcooked! 2 .

Szybka, zabawna gra kooperacyjna, która w niesamowity sposób oddaje atmosferę ruchliwej świątecznej kuchni.

Szybka, zabawna gra kooperacyjna, która w niesamowity sposób oddaje atmosferę ruchliwej świątecznej kuchni. Dla graczy poszukujących spokojnego, przytulnego wieczoru → Stardew Valley .

To jedna z najlepszych gier o farmie, pełna ciepła, motywów związanych ze zbiorami i spokojnych chwil, które idealnie pasują do tej pory roku.

To jedna z najlepszych gier o farmie, pełna ciepła, motywów związanych ze zbiorami i spokojnych chwil, które idealnie pasują do tej pory roku. Dla dużych grup, które potrzebują łatwej opcji, w którą każdy może się włączyć → Pakiet imprezowy Jackbox .

Brak kontrolerów, szybkie rundy i nieustanne śmiechy sprawiają, że gra idealnie nadaje się do zatłoczonych salonów w Święto Dziękczynienia.

Brak kontrolerów, szybkie rundy i nieustanne śmiechy sprawiają, że gra idealnie nadaje się do zatłoczonych salonów w Święto Dziękczynienia. Dla dzieci i dorosłych, którzy pragną ruchu i energii → Just Dance 2025 .

Żywiołowa playlista i łatwe w obsłudze sterowanie zamieniają popołudniowe ospałość po obiedzie w zabawną aktywność grupową.

Żywiołowa playlista i łatwe w obsłudze sterowanie zamieniają popołudniowe ospałość po obiedzie w zabawną aktywność grupową. Dla wszystkich, którzy pragną spokojnej refleksji po świątecznym zgiełku → Journey.

Piękne, medytacyjne doświadczenie, które oferuje emocjonalną głębię i spokojną narrację.

Każda z tych gier oddaje inny klimat Święta Dziękczynienia, więc możesz wybrać taką, która pasuje do atmosfery panującej w pomieszczeniu. Niezależnie od tego, czy szukasz dobrej zabawy, chwili relaksu, przyjacielskiej rywalizacji, czy też spokojnej chwili na odpoczynek – każdy znajdzie tu coś dla siebie!

Często zadawane pytania