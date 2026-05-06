20 najlepszych gier wideo na Halloween, które zapewnią dreszczyk emocji w 2026 roku

Znowu nadeszła ta pora roku: powietrze staje się chłodniejsze, złota jesień osiąga swój szczyt, a to oznacza, że znów nadszedł czas, by wybrać gry na Halloween, w które zamierzasz zagrać.

Niezależnie od tego, czy szukasz naprawdę przerażających tytułów, czy wolisz coś bardziej przytulnego i świątecznego, mam dla Ciebie coś odpowiedniego. Na tej liście przedstawimy 20 świetnych gier na tegoroczne Halloween.

Nasze najlepsze propozycje gier na Halloween

Zebrałem całkiem potworną listę gier na Halloween, ale te trzy to naprawdę śmietanka tego przerażającego zestawu. Oddają każdy nastrój – od niesamowitego i emocjonalnego po beztroski i nostalgiczny. Jeśli w tym sezonie zagrasz tylko w kilka, niech to będą właśnie te.

1 Silent Hill 2 2024 Prawdziwe arcydzieło wśród gier horrorowych, które przewyższa nawet i tak już znakomitą pierwszą część. Buy now 2 Luigi’s Mansion 3 2019 W tej lekko przerażającej przygodzie, idealnej dla graczy okazjonalnych lub jako rozrywka dla całej rodziny, wraz z Luigim (i przyjacielem) musisz oczyścić nawiedzoną wieżę z duchów. Buy now 3 Costume Quest 2010 Ożyw swoje dawne dziecięce wspomnienia związane z Halloween dzięki tej krótkiej i uroczej grze RPG o zbieraniu cukierków. Buy now

Chociaż są to najlepsze z najlepszych, na tej liście znajduje się mnóstwo innych fantastycznych propozycji, więc czytajcie dalej.

20 najlepszych gier na Halloween, które stworzą idealny nastrój

Gry wideo na Halloween nie zawsze muszą być festiwalem strachu. Dzięki wielu emocjom kojarzonym z Halloween (od upiornych, przez świąteczne, po zachęcające, ciepłe i przytulne, nie wspominając już o tym, że nadszedł czas, by rozpocząć przygotowania do uroczystości na koniec roku), mamy tu naprawdę zróżnicowany zestaw.

A teraz przejdźmy do rzeczy.

1. Silent Hill 2 [Arcydzieło horroru psychologicznego]

Nasz wynik 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 5 Rok wydania 2024 Twórca/twórcy Bloober Team, Konami Średni czas rozgrywki ~16 godzin Ocena na Metacritic 86

Silent Hill 2 to prawdopodobnie najlepsza gra z serii Silent Hill, więc ludzie wiązali z tym remake'iem niezwykle wysokie nadzieje. Otrzymaliśmy grę, która nie tylko spełniła, ale wręcz przewyższyła oczekiwania.

Wcielisz się w rolę Jamesa Sunderlanda, wdowca przemierzającego ponure, niesamowite miasteczko Silent Hill w poszukiwaniu swojej żony, Mary.

Haczyk? Mary zmarła trzy lata temu, ale pismo jest bez wątpienia jej. Jakby tego było mało, sytuacja szybko przybiera mroczny obrót wraz ze zmianą rzeczywistości, a także pojawieniem się ogromnej hordy obrzydliwych, ale pozornie znajomych potworów.

Dlaczego to wybraliśmy Są przerażające gry z gatunku survival horror, a potem jest „Silent Hill 2”. Nie ma drugiej takiej gry, jeśli chodzi o sposób budowania napięcia, i musisz w nią zagrać, żeby zrozumieć, o czym mówię.

Seria „Silent Hill” jest powszechnie chwalona za swój psychologiczny wymiar, co zdecydowanie ma miejsce również w tej grze. Wędrując po miasteczku i stawiając czoła jego potwornym mieszkańcom, zaczniesz zadawać sobie kilka ważnych pytań, z których najważniejsze brzmi: „kim tak naprawdę jest James?”.

Najprawdopodobniej grałeś już w oryginał, więc możesz sądzić, że przerażające elementy nie zrobią na tobie już takiego wrażenia. Z radością informuję, że wcale tak nie jest, ponieważ remake „Silent Hill 2” wykorzystuje nowoczesną grafikę i dźwięk, a także dopracowaną fabułę, by zapewnić ci horror najwyższej klasy, idealny na noc Halloween.

Nasza ocena: Remake „Silent Hill 2” to tytuł z najwyższej półki dla graczy poszukujących naprawdę przerażającej gry na Halloween.

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Co mówią gracze?

NurglesConceptualBathwater ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Myślałem, że mam już tę grę za sobą, ale wygląda na to, że nadszedł czas, by znów przeżyć moje koszmary.

2. Luigi’s Mansion 3 [Rodzinna zabawa w polowanie na duchy]

Nasz wynik 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Next Level Games, Nintendo Średni czas gry ~15 godzin Ocena Metacritic 86

Ta pełna życia, rodzinna przygoda od Nintendo idealnie wprowadza w nastrój Halloween i jest świetną grą kooperacyjną dla małych dzieci oraz osób, które dopiero zaczynają przygodę z grami.

W grze „Luigi’s Mansion 3” dołączysz do Luigiego i jego przyjaciół, którzy udają się do ośrodka Last Resort na to, co miało być relaksującym urlopem. Oczywiście miejsce to jest opanowane przez duchy, więc to Luigi, Poltergust G-00 i kilka nowych postaci muszą schwytać Króla Boo i jego sługusów.

Dlaczego to wybraliśmy „Luigi’s Mansion 3” nie tylko wygląda wspaniale, ale także zapewnia mnóstwo zabawy, nawet jeśli poziom trudności jest raczej niski. Pomimo tego, że akcja rozgrywa się w nawiedzonym hotelu, nie jest to gra z gatunku horrorów; zamiast tego ma lekki, a momentami nawet uroczy charakter.

Wcielając się w Luigiego, będziesz eksplorować wieżę w stylu „Zeldy”, używając swojego niezawodnego Poltergusta do wciągania przeszkód, wrogów i duchów. Głównie duchów. Na każdym piętrze czai się potężny (i psotny) boss-duch, a każdy z nich ma przycisk windy, którego Luigi będzie potrzebował, jeśli chce zapewnić, że hotel „Last Resort” pozostanie wolny od duchów.

To, co sprawia, że „Luigi’s Mansion 3” jest tak wyjątkowa, to fakt, że nie jest aż tak straszna, a mimo to zapewnia świetną zabawę nawet dla dwóch osób. Oznacza to, że jest to doskonała gra dla rodziców, którzy chcą zaangażować w zabawę swoje małe dzieci, oraz dla graczy, którzy chcą zaprosić do gry swoich znajomych, którzy grają okazjonalnie.

Nasza ocena: „Luigi’s Mansion 3” może wyglądać jak kreskówka, ale nie dajcie się zwieść pozorom: to bardzo bogata i zabawna gra zarówno dla doświadczonych graczy, jak i nowicjuszy.

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Co mówią gracze?

thespoonybard ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Niezależnie od tego, czy jest Halloween, czy nie, ten tytuł na pewno się sprawdzi.

3. Costume Quest [RPG-przygoda w stylu „Cukierek albo psikus”]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, OS X, Linux, PlayStation 3, Xbox 360, Android, iOS Rok wydania 2010 Twórca/twórcy Double Fine Productions Średni czas rozgrywki ~8 godzin Ocena na Metacritic 77

Jedną z rzeczy, które najbardziej lubię w Halloween, są imprezy kostiumowe, na których można założyć inne ubrania i wykorzystać rekwizyty, by przez chwilę stać się kimś (lub czymś) innym. To właśnie główna idea gry „Costume Quest” – fantastycznej gry RPG, która świetnie się sprawdza nawet poza sezonem.

Zasada gry „Costume Quest” jest dość prosta: jest Halloween, jesteś dzieckiem i nadszedł czas na zbieranie cukierków. Nie wszystko idzie jednak zgodnie z planem, ponieważ z jednego z domów, do których zapukasz, wychodzi prawdziwy potwór i porywa twoje rodzeństwo.

Na szczęście jest Halloween, więc nie jesteś bezradny. Za każdym razem, gdy napotkasz potwora, zmienisz się w to, za kogo się udajesz – to tak, jakbyś nosił naprawdę dobry kostium na Halloween. Robot, ninja, wampir – wszystko jest dozwolone, o ile tylko odzyskasz swoje rodzeństwo. Bo szlaban w Halloween byłby do bani.

Dlaczego to wybraliśmy W „Costume Quest” łatwo się wciągnąć, ale to nie znaczy, że gra jest przeznaczona wyłącznie dla graczy okazjonalnych. Nawet doświadczeni gracze doceniają dowcipny humor i świąteczny klimat „Costume Quest”, które sprawiają, że łatwo ją pokochać i trudno od niej oderwać się.

Tej prostej fabule towarzyszy prosta rozgrywka: mamy tu typowe elementy RPG (w nieco niekonwencjonalnych i przezabawnych walkach), a poza mechaniką przemiany nie ma tu zbyt wielu nowości. Jednak Costume Quest zdobywa ogromne uznanie dzięki swojej oprawie, a grając w tę grę, naprawdę czujesz się jak dziecko, które znów chodzi po domach, zbierając cukierki.

Nasza opinia: „Costume Quest” to krótka, urocza i pełna halloweenowego klimatu gra. Jeśli szukasz swobodnej lub przytulnej gry na Halloween albo chcesz obudzić w sobie dziecko, zdecydowanie warto ją wypróbować.

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Co mówią gracze?

lion_does_not ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Prosta, urocza, solidna rozgrywka i wcale nie jest zbyt droga.

4. Dead by Daylight – rozdział HALLOWEEN® [horror wieloosobowy z Michaelem Myersem]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Behaviour Interactive Średni czas gry Zmienny Ocena na Metacritic brak danych (DLC)

Następna w kolejności jest gra „Dead by Daylight” (DbD) – asymetryczna gra horrorowa typu 4 na 1, w której jeden zabójca zmierza się z czterema ocalałymi próbującymi uciec. Ta gra istnieje już od jakiegoś czasu, ale uwierzcie mi, gdy mówię, że nikt nie oddaje hołdu horrorowi tak jak robi to DbD.

Tylko w DbD będziesz mógł wcielić się w takie postacie (i mam na myśli prawdziwą grę, a nie tylko bieganie w skórce), jak Freddy Krueger, Xenomorph, Sadako Yamamura i, tak, Michael Myers – jeden z moich ulubionych bohaterów.

Dlaczego to wybraliśmy Rozdział HALLOWEEN® wyróżnia się tym, że Michael Myers jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym zabójcą wywołującym „jumpscare”. Pamiętaj jednak, że jest on również uważany za jednego z trudniejszych zabójców do opanowania, więc przygotuj się na intensywne treningi.

Jako ocalały twoim celem jest naprawienie 5 generatorów, aby otworzyć bramy i umożliwić tobie oraz twoim sojusznikom ucieczkę; jako zabójca twoim celem jest powstrzymanie ich. Brzmi łatwo, oczywiście, ale w praktyce DbD to strategiczna gra w kotka i myszkę, w której jedna strona musi nieustannie wymyślać sposoby, by przechytrzyć drugą.

Chociaż w DbD nie brakuje irytujących elementów (w końcu jest to gra PvP), rzadko przeszkadzają one w czerpaniu z niej przyjemności. Niezależnie od tego, czy grasz jako ocalały, czy zabójca, każdy mecz wiąże się z wysoką stawką i jest absolutnie pełen napięcia – a tym bardziej, jeśli twój Myers lubi zaglądać zza rogu, dając ci znać, że tam jest. Obserwuje. Czeka.

Nasza ocena: Dodatek „Dead By Daylight – Rozdział HALLOWEEN®” to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto chce uzupełnić swoją kolekcję zabójców z innych serii.

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Co mówią gracze?

ZZZOMbee ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 To fajna zabawa, o ile nie przesadzisz.

5. Pumpkin Jack [Kreskówkowa gra typu hack-and-slash o tematyce halloweenowej]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Nicolas Meyssonier, Headup Games Średni czas rozgrywki ~6 godzin Ocena na Metacritic 71

Niewiele dekoracji na Halloween jest tak rozpoznawalnych jak dynia-latarnia, a jeszcze mniej jest gier wideo o tematyce halloweenowej, w których naprawdę się ona pojawia. Pumpkin Jack przełamuje te oczekiwania i tworzy zgrabną, niewielką grę typu hack-and-slash poświęconą tej sezonowej ikonie.

W królestwie Arc En Ciel wszystko idzie jak po maśle. A dokładniej – zbyt dobrze, więc Diabeł sprowadza Klątwę Wiecznej Nocy – plagę, która przywołuje potwory, by zaatakowały żywych. Aby temu przeciwdziałać, ludzie zwrócili się o pomoc do potężnego czarodzieja. I tu pojawia się pewien problem.

Dlaczego to wybraliśmy Przyznaję, że mam słabość do gier retro, a „Pumpkin Jack” przeniósł mnie z powrotem do prostszych czasów. W niektórych fragmentach gra jest nieco niedopracowana, ale zawsze pozostaje wierna swojemu ekscentrycznemu urokowi.

Wcielając się w Pumpkin Jacka, zawarłeś pakt z diabłem, który gwarantuje ci wolność po pokonaniu czarodzieja. Aby to osiągnąć, musisz nie tylko opanować trójwymiarowe platformowe wygłupy Pumpkin Jacka, ale także wykorzystać liczne bronie i umiejętności, by przedrzeć się do czarodzieja. Gra ma styl retro (większość ludzi porównuje ją do „MediEvil”), ale zapewnia solidną i zabawną rozgrywkę.

Nasza ocena: „Pumpkin Jack” to urocza i zwięzła gra platformowa, która nie boi się być sobą i idealnie nadaje się na jednodniową rozgrywkę z okazji Halloween.

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Co mówią gracze?

SpiritBound ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Prosta i przewidywalna, ale wciągająca od początku do końca.

6. The Sims 4: Straszne rzeczy [Nawiedzone domy i kostiumy na Halloween]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Maxis, Electronic Arts Średni czas gry Zmienny Ocena Metacritic brak danych (DLC)

Co może być lepszego niż spędzenie Halloween na imprezie lub relaksie z przyjaciółmi przy horrorze? Oczywiście wirtualna zabawa w The Sims 4.

Nie sądzę, żeby seria „The Sims” wymagała jakiegokolwiek przedstawiania, ale jeśli jakimś cudem udało ci się uniknąć wszelkich informacji na jej temat, to jest to symulator życia, w którym możesz odgrywać wirtualne życia z wirtualnymi postaciami. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, ale zazwyczaj sprowadza się to do dwóch głównych aspektów: zabawy z Simami i budowania różnych obiektów – i właśnie w tym pomaga to DLC.

Dlaczego to wybraliśmy Pakiet „Spooky Stuff” jest niemal niezbędny dla tych, którzy chcą wprowadzić atmosferę Halloween do swoich wirtualnych dzielnic.

To DLC do gry „The Sims 4” zawiera nowe dekoracje – od misek na cukierki po upiorne obrazy i świecące nagrobki – a także fajne kostiumy na Halloween i elementy kosmetyczne, które nadadzą imprezie kostiumowej odpowiedni klimat. Dodaje również nowe interakcje, takie jak możliwość zorganizowania upiornej imprezy.

Nasza opinia: Gracze, którzy chcą wzbogacić życie swoich Simów o świąteczne elementy związane z Halloween, zdecydowanie powinni rozważyć zakup dodatku „Spooky Stuff”.

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Co mówią gracze?

MikesNameWasTaken ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Urocze dekoracje, ładne kostiumy i halloweenowe dekoracje. Czego chcieć więcej?

7. Five Nights at Freddy’s: Oddział siostrzany [Animatroniczny terror w ciemności]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Scott Cawthon Średni czas gry ~5 godzin Ocena Metacritic 62

Seria „Pięć nocy u Freddy’ego” (FNAF) od połowy 2010 roku stanowi filar gatunku gier horrorowych i choć gry z tej serii zawsze budziły strach, ich formuła stała się z czasem przewidywalna. „Lokalizacja siostrzana” to próba wprowadzenia zmian podjęta przez twórcę, Scotta Cawthona; choć niektórym nie spodobało się odejście od tradycyjnego stylu, uważam, że jest to całkiem fajna gra przygodowa typu „wskaż i kliknij”.

Zgodnie z tradycją serii wcielasz się w przypadkową postać wykonującą niebezpieczną pracę o okropnych godzinach i skromnym wynagrodzeniu. Tym razem akcja gry toczy się w firmie „Circus Baby’s Entertainment and Rental”, skąd pochodzą wszystkie zabójcze animatroniki. Po raz kolejny będziesz musiał „tylko” przetrwać pięć nocy w starciu z tymi potworami. Powodzenia.

Dlaczego to wybraliśmy Mimo że Oddział siostrzany znacznie różni się od tradycyjnych gier z serii FNAF, nadal oferuje tę samą, trzymającą w napięciu rozgrywkę, w której jeden błąd może doprowadzić do przerażającego momentu.

Zamiast biernie siedzieć w pokoju i obserwować animatroniki, w Oddział siostrzany będziesz musiał czołgać się przez całkowicie ciemne kanały wentylacyjne i zapuszczać się głęboko na wrogie terytorium. A ponieważ każda noc oferuje zupełnie inne wrażenia, prowadzi to do niesamowicie przerażającego doświadczenia, w którym jedyne, na co możesz liczyć, to sygnały dźwiękowe i wyczucie czasu. Powodzenia.

Nasza ocena: Oddział siostrzany to odmienna, ale udana odsłona serii FNAF, która utrzymuje poziom strachu na najwyższym poziomie.

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Co mówią gracze?

RequiescatInPizza ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Znacznie się różni, ale w pozytywnym sensie.

8. Noc w lesie [Przerażająca tajemnica małego miasteczka]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Mac, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, iOS Rok wydania 2017 Twórcy „Infinite Fall”, „Secret Lab”, „Finji” Średni czas rozgrywki ~12 godzin Ocena na Metacritic 88

Słowa „przytulny” i „Halloween” nie wydają się do siebie pasować, ale proszę, wysłuchajcie mnie. Koniec października to również powód do świętowania; w końcu pierwotnie było to święto plonów. A to uczucie zakończeń i nowych początków jest czymś, co gra Noc w lesie doskonale oddaje.

W gra „Noc w lesie”” wcielasz się w rolę Mae Borowski, która porzuciła studia i wraca do miasteczka Possum Springs. Jednak jej dom nie jest już taki sam jak kiedyś: jej przyjaciele się zmienili, wszystko wydaje się inne, a na domiar złego w lesie coś się kryje.

Dlaczego to wybraliśmy Głębia fabuły i wciągające postacie w gra „Noc w lesie”” sprawią, że nie będziesz mógł się od niej oderwać przez całą rozgrywkę.

To, co sprawia, że gra „Noc w lesie” jest tak wyjątkowa, to fakt, że jej bohaterowie są tak bliscy nam i tak bardzo ludzcy. Wielu z nas, w tym czy innym momencie życia, czuło się tak jak Mae, a poruszająca fabuła gry, w połączeniu z jesiennym klimatem i złowrogim lasem, przypomina nam, że nie wszystko musi być do końca beznadziejne.

Nasza ocena: Jeśli na noc Halloween planujesz coś mniej przerażającego, a bardziej przytulnego, „Noc w lesie” to zdecydowanie to, czego szukasz.

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Co mówią gracze?

Pogonosticator ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Niezwykle wciągająca fabuła, bardzo głęboko nakreślone postacie. Idealna pozycja na przytulną halloweenową rozgrywkę.

9. Goosebumps: Terror w Little Creek [Klasyczne przerażające historie z serii „Goosebumps” ożywają]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, Rok wydania 2025 Twórca/twórcy PHL Collective, GameMill Entertainment Średni czas gry ~9 godzin Ocena na Metacritic 69

Może mi nie uwierzysz, ale kiedy byłem dzieckiem w latach 90., czytanie było fajne. A dzięki swoim tandetnym straszakom, niezapomnianym postaciom i ciągłym zwrotom akcji nic nie było fajniejsze niż „Goosebumps”. Ale mimo że wszyscy już dorośliśmy, gry z serii „Goosebumps”, w tym ta najnowsza, wciąż mają ten sam urok.

W grze „Terror w Little Creek” wcielasz się w rolę Sloane Spencer, młodej nastolatki uwikłanej w burzę złowrogich wydarzeń. Zgodnie z tradycją serii „Goosebumps” wszystko jest w porządku, dopóki nie przestaje być. Kiedy jej miasto nagle zostaje nękane przez dziwne zdarzenia i przerażające potwory, to właśnie Sloane musi zbadać sytuację (w stylu „Resident Evil”) i znaleźć sposób, by położyć temu kres – tak czy inaczej.

Dlaczego to wybraliśmy „Terror w Little Creek” oferuje zaskakująco solidną rozgrywkę jak na grę powiązaną z serią, nie będąc przy tym zbyt przerażającą. Zawiera również mnóstwo easter eggów dla tych, którzy dorastali, czytając książki.

„Gęsia skórka: Terror w Little Creek” wyróżnia się ogromną wiernością marce. Dzięki odpowiednio wyważonym momentom strachu, zapadającym w pamięć lokacjom i intrygującym wątkom fabularnym „Terror w Little Creek” zawsze sprawia wrażenie, jakbyś grał w nową powieść prosto z wyobraźni R.L. Stine’a.

Nasza ocena: „Gęsia skórka: Terror w Little Creek” pozostaje wierna korzeniom serii, oferując jednocześnie bogatą rozgrywkę, idealną dla młodszych graczy lub graczy okazjonalnych.

Co mówią gracze?

lifepaintinglove ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Dobra rozgrywka i fabuła dla nowych fanów oraz mnóstwo nawiązań dla tych, którzy znają serię od dawna.

10. Obcy: Izolacja [horror przetrwania w kosmosie]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 3/4, Xbox 360, Xbox One, Android, iOS Rok wydania 2014 Twórca/twórcy Creative Assembly, Sega Średni czas gry ~20 godzin Ocena na Metacritic 79

Kiedy myślisz o najlepszych grach horrorowych, prawdopodobnie przychodzą ci na myśl zjawiska nadprzyrodzone – czy to psychiczne tortury w Silent Hill, czy broń biologiczna z serii Resident Evil. Jednak Obcy: Izolacja udowadnia, że w gatunku science fiction również nie brakuje przerażających wrażeń.

Zamiast biegać po cichym podmiejskim miasteczku, tym razem wcielisz się w Amandę Ripley, inżynierkę i córkę Ellen Ripley. Kiedy Amanda dowiaduje się, że rejestrator lotu statku Nostromo trafił na stację Sewastopol, chętnie zgłasza się do zespołu, który ma go odzyskać. Oczywiście po wylądowaniu wszystko idzie nie tak, jak powinno.

Dlaczego to wybraliśmy Obcy: Izolacja to przerażająca uczta dla zmysłów: każdy cień, każdy dźwięk i każde zamknięte drzwi będą wydawały się zagrożeniem, dzięki czemu gra utrzymuje wysoki poziom napięcia od początku do końca.

Obcy: Izolacja czerpie inspirację z innych gier, w których pojawia się niezwykle wytrwały i niepokonany drapieżnik, takich jak Outlast. Jednak podczas gdy tego typu gry zazwyczaj tracą na atrakcyjności, gdy gracz pozna już zwyczaje potwora, ta gra pozostaje wyjątkowa. Dzięki absolutnie genialnej sztucznej inteligencji Xenomorfa nie można popaść w samozadowolenie, a każde spotkanie jest absolutnie przerażające.

Nasza ocena: „Obcy: Izolacja” to prawdziwy majstersztyk gatunku horroru, który nie tylko uderza szybko i mocno, ale także potrafi utrzymać atmosferę grozy przez cały czas trwania rozgrywki.

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Co mówią gracze?

Long_Live_Foehn ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Gdyby nie genialna sztuczna inteligencja, byłaby to kolejna typowa gra z serii „Outlast”. Przerażająca i wciągająca.

11. Małe koszmary [Przerażająca bajkowa gra grozy]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Tarsier Studios, Bandai Namco Entertainment Średni czas gry ~5 godzin Ocena na Metacritic 78

Kolejna pozycja to „Małe koszmary”” – zabawna, koszmarna przygoda w pokręconej bajce. Ta gra z gatunku horroru wyróżnia się przede wszystkim przerażającą atmosferą, oszałamiającą oprawą wizualną i znakomitą oprawą dźwiękową. A ponieważ stała się tak popularna, obecnie istnieje wiele gier podobnych do „Małe koszmary”” (ale nadal uważam, że oryginał pozostaje najlepszy).

Tym razem wcielisz się w rolę Six, małej dziewczynki uwięzionej w rozległym podwodnym kompleksie znanym jako The Maw. Jak się tam znalazłaś, pozostaje tajemnicą; ważne jest tylko to, byś jak najszybciej się stamtąd wydostała, ponieważ miejsce to jest przepełnione gigantycznymi, złowrogimi dorosłymi. Na szczęście ich rozmiar działa na twoją korzyść, ponieważ będziesz mogła skradać się i chować wśród ich gigantycznych przedmiotów codziennego użytku.

Dlaczego to wybraliśmy „Małe koszmary”” idealnie balansuje między ciekawością tego, co będzie dalej, a strachem przed tym, co czeka cię na miejscu. Tempo rozgrywki jest również znakomite – gra przeplata złowrogą ciszę z szalonymi scenami pościgu.

Gra „Małe koszmary”” wyróżnia się niesamowitym napięciem. Zawsze dzieli cię tylko jeden krok od tego, by zostać zauważonym i złapanym przez mieszkańców The Maw – czy to przez woźnego patrolującego więzienia, czy przez kucharzy obsługujących licznych potwornych gości The Maw. Ale napięciu temu dorównuje satysfakcja: uczucie, gdy w końcu rozgryziesz zagadkę pomieszczenia i obserwujesz sfrustrowanych przeciwników, jest niesamowite.

Nasza ocena: „Małe koszmary”” to krótka, ale niezwykle ekscytująca gra z gatunku przygodowo-horrorowego, która pozostaje w pamięci nawet po jej ukończeniu.

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Co mówią gracze?

Nonnopales ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Krótkie, ale bardzo zapadające w pamięć.

12. Castlevania: Symphony of the Night [Gotyckie polowanie na wampiry w ponadczasowej atmosferze]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation Portable, PlayStation 4, PlayStation Network, Xbox 360, Android, iOS Rok wydania 1997 Twórca/twórcy Konami Średni czas gry ~12 godzin Ocena na Metacritic 89

Jeśli chodzi o gotyckie arcydzieła, jedną z pierwszych gier, które przychodzą na myśl, jest „Castlevania: Symphony of the Night””. Niech nie zmyli was jej dawna data premiery: ta gra to nie tylko jedna z najlepszych gier z serii „Castlevania”, w jakie można zagrać, ale także znajduje się na mojej liście najlepszych gier wszech czasów.

W tej części serii „Castlevania” wcielasz się w Alucarda, dhampira (półwampira), syna Draculi. Kiedy Dracula po raz kolejny wyłania się z ciemności, Alucard chwyta za miecz i magię, by stanąć w obronie ludzi. Tak jest: w tej grze wcielasz się w wampira walczącego z Draculą.

Dlaczego to wybraliśmy „Symfonia nocy” oferuje oszałamiające połączenie fantastycznej rozgrywki w stylu Metroidvania z wciągającą atmosferą.

Oprócz typowych dla platformówek elementów Alucard ma w rękawie wiele sztuczek, takich jak zaklęcia magiczne wymagające określonych kombinacji klawiszy, mnóstwo opcji wyposażenia oraz niezliczoną liczbę przeciwników do pokonania. Wszystko to wystarczyłoby, by stworzyć bardzo dobrą grę, ale „Symphony” nie poprzestaje na tym: niesamowita ścieżka dźwiękowa i grafika to wisienka na torcie tej i tak już doskonałej gry.

Nasza ocena: „Symfonia nocy” była i nadal jest pozycją obowiązkową dla każdego fana gatunku Metroidvania.

Co mówią gracze?

interested_in_this ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Jeśli jeszcze w to nie grałeś, to naprawdę wiele tracisz.

13. Castlevania Dominus Collection [gotycka klasyka o polowaniu na wampiry]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2024 Twórca/twórcy Konami Średni czas gry ~30 godzin Ocena na Metacritic 89

Kolejna pozycja to Castlevania Dominus Collection. Podobnie jak Kolekcja „Advance”, jest to antologia starszych tytułów z serii Castlevania: „Dawn of Sorrow”, „Portrait of Ruin”, „Order of Ecclesia” – wszystkie to fantastyczne gry typu Metroidvania, w które warto zagrać. Jako dodatkowy bonus do kolekcji dołączono również rzadko spotykaną grę zręcznościową z 1988 roku – Haunted Castle.

W grze „Dawn” kontynuowana jest saga Somy Cruz i „Mocy Dominacji”, „Portrait” zapewnia podwójną dawkę zabawy dzięki dwóm grywalnym bohaterom (i tak, można przełączać się między nimi w trakcie rozgrywki), a „Order” to powrót do gotyckich korzeni serii.

Dlaczego to wybraliśmy Tytuły z serii „Castlevania” na DS stanowią ciekawe połączenie mechaniki gier typu Metroidvania z eksperymentami – od kontynuacji „Aria smutku”” w grze „Dawn”, przez system dwóch postaci w „Portrait”, aż po zacieranie granic między różnymi konfiguracjami postaci w „Order”.

Chociaż żadna z tych gier nie jest tak przełomowa dla gatunku jak oryginalna „Symfonia nocy””, to mimo wszystko są to fajne gry, w które warto zagrać – niezależnie od tego, czy jesteś weteranem gier typu Metroidvania, nowicjuszem w tym gatunku, czy też chcesz rozpocząć nową, nieco przerażającą serię w te Halloween.

Nasza ocena: „Castlevania Dominus Collection” oferuje świetny wybór tytułów, które do dziś nie straciły na wartości.

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Co mówią gracze?

JimmyTheBosun ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Fajnie, że ponownie wydali trylogię na DS na współczesne konsole.

14. Strażnik cmentarza [Mroczne poczucie humoru w zarządzaniu cmentarzem]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Mac OS, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Lazy Bear Games, tinyBuild Średni czas gry Zmienny Ocena na Metacritic 69

Nie każda gra na Halloween musi być przerażającym survival horrorem. Weźmy na przykład Strażnik cmentarza, którą twórcy określają jako „najbardziej niedokładną symulację zarządzania cmentarzem roku”. Nazwałbym ją „Stardew Valley, ale z cmentarzem zamiast farmy”. Oba opisy są dość trafne, ale nie oddają w pełni tego, jak zwariowana jest gra „Strażnik cmentarza”.

Wierzcie lub nie, ale „Strażnik cmentarza” to isekai. Jednego dnia wychodzicie na zakupy spożywcze. Zanim się zorientujecie, potrąca was samochód i budzicie się jako nowy Strażnik cmentarza. Po kilku nieporozumieniach otrzymujecie zadanie opieki nad lokalnym cmentarzem. Hej, to darmowa nieruchomość.

Dlaczego to wybraliśmy „Strażnik cmentarza” czerpie siłę ze złożoności i głębi swojego systemu rzemiosła, w którym praktycznie wszystkie drzewka są ze sobą powiązane; dzięki temu nigdy nie zabraknie ci rzeczy do zrobienia.

Podczas gdy w innych grach tego samego gatunku musiałbyś sadzić nasiona i zbierać plony, w grze „Strażnik cmentarza” robisz to… pracując przy zwłokach. Jednak pomimo tej dość ponurej fabuły gra nigdy nie traktuje tematu zbyt poważnie. Jej czarny humor przejawia się praktycznie na każdym kroku, a niezwykle bogata rozgrywka z pewnością cię wciągnie.

Nasza ocena: Zuchwała, urocza i zabawna. Jeśli szukasz gier na Halloween i nie tylko, „Strażnik cmentarza” to dobry wybór.

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Co mówią gracze?

misternonice ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Mrocznie humorystyczna wersja gry „Stardew Valley”. Jest tu jednak mnóstwo powiązanych ze sobą systemów rzemiosła.

15. Inscryption [Przerażająca gra horrorowa typu deck-building]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Daniel Mullins Games, Devolver Digital Średni czas gry ~15 godzin Ocena na Metacritic 85

Mówiłem to już wcześniej i powiem to jeszcze raz: „Inscryption” to doświadczenie jedyne w swoim rodzaju. To mrożąca krew w żyłach i przerażająca gra niezależna, a jednocześnie fantastyczna gra typu roguelike – o ile zdecydujesz się w nią zagrać w ten sposób. Jednak wszystko, co powiem więcej, wkroczy na terytorium spoilerów.

Atmosfera Halloween jest w tej grze idealnie oddana i choć nie ma tu żadnych momentów zaskoczenia (o ile dobrze pamiętam), całość sprawia ogromnie przerażające i złowrogie wrażenie. Zmierzycie się z nieznaną postacią w całkowicie zaciemnionym pokoju, grając w prostą, ale dopracowaną pod względem mechaniki grę karcianą, w której pojawiają się krew i zęby.

Dlaczego to wybraliśmy Mając na uwadze spoilery, mogę powiedzieć tylko tyle: nic nie dorównuje Inscryption. Można w nią zagrać tylko raz, ale to będzie niezapomniana przygoda.

Jak jednak zapewne się domyślacie, „Inscryption” to znacznie więcej, niż widać na pierwszy rzut oka. Nie mogę się nad tym rozwodzić, ale wystarczy powiedzieć, że niepokojąca fabuła, niezapomniane postacie oraz mistrzowskie wykorzystanie napięcia i atmosfery idealnie pasują do tej upiornej pory roku.

Nasza ocena: Niezależnie od tego, czy szukasz przerażającej gry typu deck builder, czy chcesz zanurzyć się w głębokiej, nieprzewidywalnej otchłani, nie ma nic podobnego do Inscryption.

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Co mówią gracze?

ManNumber48 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Nie szukaj niczego w internecie. Po prostu zagraj.

16. Mika i Góra Czarownic [Fantastyczna przygoda z czarownicami]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2025 Twórca/twórcy Chibig, Nukefist Średni czas rozgrywki ~6 godzin Ocena na Metacritic 66

Czy kiedykolwiek marzyłeś, żeby powstała gra oparta na filmie „Kiki – dostawczyni”? „Mika i Góra Czarownicy” to prawdopodobnie pierwsza gra, która wiernie odzwierciedla tę historię.

W tej uroczej grze wcielisz się w rolę uczniowej czarownicy Miki, która niedawno została przyjęta na praktykę u Olagari. Choć droga wydaje się prosta, Mika przeżywa spory szok, gdy Olagari wyrzuca ją z góry, a na dodatek łamie jej miotłę, po czym każe jej wspiąć się z powrotem na szczyt.

Dlaczego to wybraliśmy „Mika i Góra Czarownicy” to prosta, przytulna i pełna pozytywnej energii gra, idealna dla tych, którzy w noc Halloween wolą po prostu się zrelaksować.

Aby ukończyć tę trudną lekcję, Mika będzie musiała podjąć pracę jako kurierka, aby zarobić trochę więcej pieniędzy, jednocześnie doskonaląc swoje umiejętności latania. Chociaż gra jest raczej prosta, dostarczanie paczek na czas zawsze daje satysfakcję. Na szczególną uwagę zasługuje sterowanie lotem – latanie na miotle nigdy nie sprawiało tyle radości.

Nasza ocena: Chociaż „Mika i Góra Czarownicy” nie wnosi wiele nowego do tego gatunku, pozostaje zabawną i lekką grą, idealną dla graczy okazjonalnych.

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Co mówią gracze?

Hyper_Fixation ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Fabuła wydaje się nieco pospieszna, ale system latania daje ogromną satysfakcję

17. Hello Neighbor 2 [Trzymający w napięciu horror z przedmieść]

Nasz wynik 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Eerie Guest Studios, tinyBuild Średni czas rozgrywki ~6 godzin Ocena na Metacritic 59

Idylliczne przedmieścia, pod powierzchnią których kryje się coś złowrogiego, to stały motyw filmów grozy. Począwszy od klasyków, takich jak „Koszmar z ulicy Wiązów” i „Halloween” (witaj ponownie, panie Myers), po bardziej współczesne produkcje, takie jak „Nie oddychaj” i „Barbarian”, poczucie, że w tym raju coś jest nie tak, stanowi podstawowy motyw horrorów.

Wcielając się w rolę dziennikarza śledczego Quentina, Twoim zadaniem jest przeprowadzenie własnego śledztwa (czytaj: włamanie) w sprawie przerażającego pana Petersona. Całe miasteczko Raven Brooks stanie się Twoim placem zabaw, a dokładna analiza pomoże Ci zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje. Ale uwaga: wielu sąsiadów z pewnością nie będzie zadowolonych, jeśli złapią kogoś na węszeniu…

Dlaczego to wybraliśmy „Cześć, sąsiedzie” 2” wykształca swoją własną tożsamość dzięki kreskówkowej, niemal fantazyjnej grafice połączonej z rozgrywką opartą na skradaniu się. Jest to również jedna z pierwszych gier, które przychodzą na myśl, gdy mowa o „podmiejskiej grze grozy”.

Nie będę kłamać. Tak, twórcy zbytnio rozreklamowali pierwszą część „Cześć, sąsiedzie””, a potem nie spełnili oczekiwań – nawet ja nie mogłem się w to wciągnąć, co zaszkodziło reputacji serii. Jednak „Cześć, sąsiedzie” 2”, choć dalekie od ideału, ma swoje momenty, w których jest naprawdę pełne napięcia, przerażające i zabawne.

Nasza ocena: Chociaż „Cześć, sąsiedzie” 2” nie jest pozbawione wad, to jednak spełnia oczekiwania co do kiczowatej, ale trzymającej w napięciu gry na Halloween.

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Co mówią gracze?

I_O_N_U ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 Gra jest pełna błędów, ale mimo to daje sporo frajdy. Polecam kupić ją w promocji lub po niższej cenie, jeśli to możliwe.

18. Pakiet „Spooky Pack” do gry Planet Coaster [Zbuduj własny nawiedzony park rozrywki]

Nasza ocena 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Frontier Developments Średni czas gry Zmienny Ocena na Metacritic brak (DLC)

Rozumiem: czasami chcemy być tymi, którzy straszą, a nie tymi, których się straszy. A czy jest lepszy sposób na podkręcenie halloweenowej atmosfery niż niesamowita kolejka górska… a może nawet „Planet Coaster”?

Jak sama nazwa wskazuje, „Planet Coaster” to symulator kolejek górskich i parku rozrywki, w którym możesz zbudować kolejkę swoich marzeń – o ile pozwolą na to fundusze i prawa fizyki. Im lepsze będą twoje kolejki, tym więcej ludzi przyjedzie, tym więcej zarobisz i tym większe kolejki będziesz mógł budować. To proste.

Dlaczego to wybraliśmy Podstawowa wersja gry oferuje swobodę tworzenia; dodatki DLC, takie jak Spooky Pack, pomogą ci dostosować park rozrywki do twoich marzeń. Dodatkowym atutem jest ich modułowa konstrukcja, dzięki czemu możesz wybierać i łączyć dowolne dodatki DLC.

Pakiet „Spooky Pack” to niezbędny dodatek dla każdego, kto chce naprawdę poczuć atmosferę Halloween. To DLC zawiera 2 atrakcje, dużą ilość elementów budowlanych i scenograficznych (panuje zgoda co do tego, że najlepiej sprawdzają się one jako motyw nawiedzonego domu), a także jedną postać rozrywkową – Kinga Ghostera.

Nasza ocena: Pakiet „Spooky Pack” do gry „Planet Coaster” jest niezbędny, jeśli chcesz wprowadzić atmosferę Halloween do swoich parków rozrywki.

Co mówią gracze?

walkinplace ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Absolutny niezbędnik na wizytę w strasznych parkach rozrywki.

19. Fortnite Fortnitemares [Sezonowe upiorne skórki]

Nasza ocena 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Mac OS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Epic Games Średni czas gry Zmienny Ocena na Metacritic 78 (gra podstawowa)

Tak, wiem, że to nie jest gra, ale nie mogliśmy pominąć corocznego wydarzenia Fortnitemares w Fortnite na tej liście. Fortnitemares to coroczne wydarzenie halloweenowe w Fortnite, które odbywa się tylko raz w roku.

Podczas Fortnitemares odblokowuje się nowa seria zadań. Każde ukończone zadanie przybliża cię do odblokowania limitowanych czasowo przedmiotów i elementów kosmetycznych. Co ważniejsze, zapowiada ono również pojawienie się nowych, przerażających skórek na Halloween w Fortnite, z których wiele stanowi nawiązania do klasycznych serii horrorów.

Dlaczego to wybraliśmy Fortnitemares nie tylko oferuje nowe elementy, ale zazwyczaj wprowadza do sklepu na zmianę starsze skórki sezonowe. Jeśli żałujesz, że nie kupiłeś konkretnej skórki, gdy miałeś okazję, może ci się poszczęścić.

W chwili pisania tego tekstu Fortnitemares 2025 ujawniło jedynie zapowiedź swojej zawartości, a największą atrakcją jest kolaboracja z Łowcy demonów K-popu, która pojawiła się 2 października. Co będzie dalej, pozostaje tajemnicą, choć pojawiły się przecieki sugerujące, że otrzymamy między innymi skórkę Ghostface’a, skórkę Jasona Voorheesa oraz kilka skórek związanych ze Scooby-Doo.

Nasza opinia: Niezależnie od tego, czy interesują cię skórki, czy limitowane elementy kosmetyczne, tegorocznego Fortnitemares zdecydowanie nie można przegapić.

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Co mówią gracze?

Wrrangda ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Mam nadzieję, że macie już przygotowane V-bucks.

20. Witchtastic [Chaotyczna zabawa z czarami w trybie kooperacyjnym]

Nasz wynik 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Red Fur Games, Application Systems Heidelberg Średni czas rozgrywki ~7 godzin Ocena na Metacritic brak (gra nie została oceniona)

Nie owijajmy w bawełnę: Witchtastic to w zasadzie przeróbka Overcooked. Nie oznacza to jednak, że jest to coś złego; wręcz przeciwnie, czarodziejski klimat i estetyka sprawiają, że gra ta trafia na listę tytułów, w które warto zagrać 31 października, a ponadto jest to fantastyczna gra wieloosobowa, idealna na zakończenie uroczystości.

W Witchtastic ty (i maksymalnie 3 innych znajomych) wcielacie się w role czarownic odpowiedzialnych za warzenie eliksirów. Podobnie jak w Overcooked, każdy eliksir wymaga określonych metod i składników, a nieprzestrzeganie tych zasad prawdopodobnie doprowadzi do pożaru w kuchni lub czegoś gorszego.

Dlaczego to wybraliśmy Witchtastic jest równie zabawna i chaotyczna jak Overcooked. Chociaż nie jest aż tak dopracowana, oferuje inne podejście do typowych kooperacyjnych symulatorów kuchennych, które warto wypróbować.

Jakby radzenie sobie z coraz bardziej skomplikowanymi recepturami eliksirów nie wystarczyło, Witchtastic nieustannie podnosi poprzeczkę, wprowadzając nowe zwroty akcji. Każdy poziom wnosi coś nowego do gry, dzięki czemu ty i twoje koleżanki-czarownice zawsze musicie być w pełnej gotowości, aby zdobyć idealny wynik. Pamiętaj tylko: chaos to świetna zabawa.

Nasza ocena: „Witchtastic” nie wnosi nic nowego poza oprawą graficzną, ale jest wartościowym dodatkiem do sceny gier kooperacyjnych, zapewniającym wiele godzin zabawy.

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Co mówią gracze?

RicochetRodent ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Świetna opcja, jeśli szukasz gry podobnej do Overcooked

Moja ogólna ocena

A więc 20 gier to 20 możliwości wyboru. To wciąż spora liczba pozycji do przejrzenia, a ponieważ jest ich tak wiele, znalezienie dokładnie tego, czego szukasz, może być trudne. Dlatego przeanalizujmy to jeszcze dokładniej.

Najlepszy punkt wyjścia do dzisiejszych gier na Halloween?

Dla prawdziwych miłośników horroru i dreszczyku emocji → Silent Hill 2

Klasyk gatunku horrorów, którego remake przewyższa oryginał i dostarcza mnóstwo naprawdę przerażających momentów.



Klasyk gatunku horrorów, którego remake przewyższa oryginał i dostarcza mnóstwo naprawdę przerażających momentów. Dla miłośników „jumpscare’ów” → Five Nights at Freddy’s: Oddział siostrzany

Idealna dla fanów horrorów, którzy żyją dla dreszczyku nieoczekiwanych przerażeń i niesamowitego napięcia.



dla fanów horrorów, którzy żyją dla dreszczyku nieoczekiwanych przerażeń i niesamowitego napięcia. Dla tych, którzy szukają upiornej, świątecznej atmosfery → Costume Quest

Costume Quest jest upiorna, ale jednocześnie świąteczna i z pewnością przeniesie cię z powrotem do czasów zbierania cukierków w Halloween.



Costume Quest jest upiorna, ale jednocześnie świąteczna i z pewnością przeniesie cię z powrotem do czasów zbierania cukierków w Halloween. Dla fanów horrorów akcji i gier tematycznych → Dead by Daylight

Niezależnie od tego, czy grasz jako zabójca, czy ocalały, spotkanie twarzą w twarz z legendami horroru to zawsze niezapomniane przeżycie.



czy grasz jako zabójca, czy ocalały, spotkanie twarzą w twarz z legendami horroru to zawsze niezapomniane przeżycie. Dla miłośników gier przygodowych i typu Metroidvania → Castlevania: Symphony of the Night

Może i jest to stara gra, ale „Symfonia nocy” nadal pozostaje wybitną grą typu Metroidvania, która zdefiniowała ten gatunek.



Może i jest to stara gra, ale „Symfonia nocy” nadal pozostaje wybitną grą typu Metroidvania, która zdefiniowała ten gatunek. Dla dzieci → Luigi’s Mansion 3

Gra pełna rozgrywki, która jest tylko lekko straszna, sprawia, że jest to idealna propozycja zarówno dla młodszych graczy, jak i graczy okazjonalnych.

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra wideo na Halloween?

Wybór najlepszej gry na Halloween zależy od tego, jakich wrażeń szukasz. Osoby poszukujące strachu i dreszczyku emocji mogą zainteresować się takimi tytułami jak „Silent Hill 2”, „Obcy: Izolacja”” czy „Dead by Daylight”, natomiast ci, którzy szukają lżejszych wrażeń, mogą rozważyć „Luigi’s Mansion 3” lub „Costume Quest”.

Jakie są dobre gry na Halloween dla dzieci w domu?

Dobre gry na Halloween dla dzieci w domu to „Luigi’s Mansion 3”, „Costume Quest” oraz „Gęsia skórka: Terror w Little Creek””. Pamiętaj, że możesz obejrzeć filmy z rozgrywką, aby sprawdzić, czy te gry są odpowiednie dla Twoich dzieci.

Jaka jest najstraszniejsza gra na nocowanie?

Najstraszniejsza gra na nocowanie zależy od tego, czego szuka Twoja grupa. Dla tych, którzy chcą przeżyć momenty zaskoczenia, seria „Pięć nocy w Freddy’s” to dobry punkt wyjścia. Możesz też sprawdzić „Dead by Daylight”” lub gry o polowaniu na duchy, takie jak „Phasmophobia”.

Czy istnieje gra horrorowa na Halloween bez efektów zaskoczenia?

Tak, istnieją horrory na Halloween bez efektów zaskoczenia, takie jak „Obcy: Izolacja” czy „Małe koszmary””. Gry te opierają się na atmosferycznym napięciu, by utrzymać poziom grozy, a ewentualne efekty zaskoczenia wynikają zazwyczaj z działań samego gracza.

Jaka jest najlepsza gra na Halloween dla dużych grup?

Wybór najlepszej gry na Halloween dla dużych grup zależy od tego, jakiego rodzaju wrażeń oczekuje dana grupa. Jeśli chodzi o przerażające rozgrywki kooperacyjne, polecam horrory takie jak „Dead by Daylight” czy „Phasmophobia”.

Które gry mają skórki na Halloween?

Istnieje wiele gier, które oferują skórki na Halloween. Najbardziej znaną z nich jest „Fortnite”, ale większość gier typu live-service, takich jak seria „Call of Duty”, również je posiada.