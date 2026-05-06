11 najlepszych gier wideo dla par, które pozwolą stworzyć trwałe wspomnienia

Najlepsze gry wideo dla par to coś więcej niż tylko zabawa – to sposób na zacieśnienie więzi, wspólny śmiech i pokonywanie wyzwań.

Szukasz czegoś przytulnego i relaksującego, chaotycznego i zabawnego, a może gry, która naprawdę sprawdzi wasze umiejętności? Znajdziesz tu tytuł idealny dla ciebie i twojego partnera.

Przy tak ogromnej liczbie gier kooperacyjnych i wieloosobowych wybór tej właściwej może wydawać się przytłaczający. Właśnie tu z pomocą przychodzi ta lista. Zebrałem najlepsze gry zaprojektowane z myślą o zbliżaniu par, skupiając się na rozgrywkach kooperacyjnych, które najlepiej sprawdzają się w grze z ukochaną osobą.

Każda gra z tej listy to prawdziwa perełka, a niektóre z nich są szczególnie fantastyczne, gdy gra się w nie z partnerem. Oto najlepsze z najlepszych:

1 It Takes Two 2021 Fantastyczna rozgrywka kooperacyjna przeplatająca się z wzruszającą historią, której bohaterami są mąż i żona próbujący naprawić swój związek. Buy now 2 Stardew Valley 2016 Ta królowa symulatorów przytulnego życia na farmie to również świetna gra dla dwóch osób – i doskonały sposób na wprowadzenie kogoś w świat gier. Buy now 3 A Way Out 2018 Ucieczka przed prawem zazwyczaj nie kończy się dobrze, ale być może prawdziwym skarbem byli przyjaciele, których poznaliśmy po drodze. Buy now

Chociaż są to najlepsze tytuły na tej liście, nie zapomnijcie też zwrócić uwagi na pozostałe pozycje. Wszystkie z nich – gry fabularne, przygodowe i survivalowe gry typu sandbox – zapewniają świetną zabawę w dowolnym towarzystwie, a zapewniam, że każda z nich jest w 100% warta wypróbowania. Kto wie, może po drodze odkryjesz nowe ulubione tytuły!

11 najlepszych gier wideo, dzięki którym pary zbliżą się do siebie jak nigdy dotąd

Wybór najlepszych gier dla par nie różni się zbytnio od wyboru świetnych gier kooperacyjnych w ogóle. Chodzi o to, by znaleźć gry, które sprawiają wyjątkową frajdę dwóm osobom, a nie całej grupie przyjaciół.

Większość moich propozycji to raczej mniejsze, bardziej kameralne tytuły, z kilkoma grami fabularnymi lub logicznymi. Nie martwcie się, jeśli wy i wasz partner jesteście zapalonymi graczami – znajdziecie tu też coś wymagającego.

No to przejdźmy do listy!

1. It Takes Two [Najlepsza gra dla par, które kochają pracę zespołową i wzruszające przygody]

Nasza ocena Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2021 Twórca Hazelight Games Średni czas gry ~15 godzin Najlepsze dla pary, które chcą zbliżyć się do siebie poprzez wspólną rozgrywkę

Żadna lista najlepszych gier wideo dla par (ani ogólnie gier kooperacyjnych na kanapie) nie jest kompletna bez wspomnienia o It Takes Two.

W grze „It Takes Two” ty i twój partner wcielacie się w Cody’ego i May, małżeństwo, którego związek przechodzi kryzys. Sytuacja przybiera surrealistyczny obrót, gdy para zostaje nieświadomie zamieniona w lalki przez swoją córkę, która desperacko liczy na to, że rodzice się pogodzą.

Gdy para próbuje znaleźć wyjście z tej trudnej sytuacji, musi zmierzyć się z problemami w swoim małżeństwie i nauczyć się współpracować, by pokonać trudności. To sprawia, że zarówno Cody, jak i May nie tylko zdają sobie sprawę z tego, co mogli zrobić lepiej, ale także aktywnie pracują nad poprawą tych aspektów w trakcie gry, co prowadzi do naprawy ich związku.

Dlaczego to wybraliśmy

It Takes Two to najlepsza gra kooperacyjna dla par, łącząca wzruszającą fabułę z rozgrywką wymagającą komunikacji i pracy zespołowej, dzięki czemu idealnie nadaje się do zacieśniania więzi i wspólnej zabawy.

Chociaż It Takes Two ma prostą, ale wzruszającą fabułę, płynące z niej lekcje są mistrzowsko wplecione w rozgrywkę. Zarówno ty, jak i twój partner będziecie musieli nauczyć się komunikować i wykorzystywać swoje mocne strony, aby rozwiązać tę przełamującą granice gatunków platformówkę i grę logiczną.

Gra nigdy nie pozostaje statyczna; choć zarówno Cody, jak i May zyskują niesamowite umiejętności, które trzeba łączyć, by pokonać przeszkody w poszczególnych obszarach, są one tymczasowe. Razem jest wam lepiej!

Na koniec pamiętaj, że „It Takes Two” to gra z obowiązkową rozgrywką kooperacyjną, co oznacza, że nie ma możliwości osiągnięcia postępów bez partnera. Przypadkowo sprawia to również, że jest to idealna gra na zacieśnienie więzi z chłopakiem lub dziewczyną podczas wieczoru z grami – w końcu będziecie potrzebować siebie nawzajem. Gra jest również uważana za jedną z najlepszych gier wideo na Walentynki.

A jeśli martwisz się, że potrzebne będą dwie kopie, Hazelight Games oferuje system „friend pass”, który wymaga tylko jednej kopii!

Nasza opinia: „It Takes Two” to pozycja obowiązkowa dla par, oferująca wyjątkowe połączenie humoru, wzruszeń i pracy zespołowej, dzięki czemu każda wspólna chwila staje się niezapomniana.

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2. Stardew Valley [Najlepsza przytulna gra kooperacyjna dla par budujących razem swoje wymarzone życie]

Nasza ocena Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, Mac OS, Switch, PS Vita, PS4, Xbox One, iOS, Android Rok wydania 2016 Twórca ConcernedApe Średni czas gry Zmienny (można modyfikować) Najlepsze dla pary, które lubią wspólnie odpoczywać i budować

Stardew Valley to nie tylko jedna z najlepszych gier dla par, ale po prostu jedna z najlepszych gier wszech czasów. Stworzona przez niezależnego dewelopera Gra autorstwa ConcernedApe Stardew Valley naprawdę wstrząsnęła gatunkiem dzięki swojemu niesamowitemu dopracowaniu, ustanawiając wysoką poprzeczkę do pokonania, choć warto wspomnieć o kilku innych grach podobnych do Stardew Valley.

Gra „Stardew Valley” nosi wszystkie cechy charakterystyczne dla swoich poprzedników: beznadziejną pracę biurową, niespodziewaną spadkową nieruchomość po zmarłych krewnych oraz urocze miasteczko, w którym można się osiedlić. Gdy wraz ze swoim partnerem dostosujecie się do życia w Pelican Town, odkryjecie niezliczone możliwości rozgrywki.

Dlaczego to wybraliśmy

Stardew Valley jest idealną grą dla par, ponieważ pozwala wam wspólnie budować, odkrywać i odpoczywać we własnym tempie, co sprawia, że jest to przytulna i nieustannie satysfakcjonująca przygoda w trybie kooperacji.

Oczywiście, oboje możecie pracować na swojej farmie, trudząc się na polach i opiekując się zwierzętami, ale możecie też eksplorować rozległe tereny wiejskie i odkrywać liczne sekrety, które się tam kryją. Ostatecznie możecie robić, co tylko chcecie, i grać we własnym tempie – gra nie narzuca wam konkretnego stylu rozgrywki, a nie ma w niej możliwości przegrania.

To, co sprawia, że ta gra jest szczególnie świetna dla par, to fakt, że można w nią grać tak szybko lub tak wolno, jak tylko chcecie. Ponieważ zawsze robicie postępy, Stardew Valley jest jedną z najlepszych przytulnych gier, dzięki którym możecie wprowadzić swoją drugą połówkę w ten świat.

Nasza ocena: Stardew Valley to urocza, relaksująca gra, dzięki której spędzanie czasu z partnerem staje się zabawne, kreatywne i bezstresowe.

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3. A Way Out [Najlepsza przygoda fabularna dla par, które czerpią radość z dramatycznych sytuacji o wysoką stawkę]

Nasz wynik Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2018 Twórca Hazelight Games Średni czas rozgrywki ~10 godzin Najlepsze dla pary, które lubią emocjonujące przygody w trybie kooperacji

Pierwszą rzeczą, jaką prawdopodobnie zauważysz, szukając informacji o grze „A Way Out” w 2026 roku, jest to, że jest ona bardzo podobna do „It Takes Two”. Nie powinno to dziwić – ten tytuł również pochodzi od Hazelight Games.

W grze „A Way Out” stawka jest wysoka – ty i twój partner wcielacie się w skazanych przestępców, a mianowicie pewnego siebie, upartego Leo Caruso oraz rozważnego, przebiegłego Vincenta Morettiego, którzy mają już dość życia w więzieniu.

Dlaczego to wybraliśmy

„A Way Out” jest idealną grą dla par, ponieważ wymaga pracy zespołowej i komunikacji, pozwalając wam wspólnie zmierzyć się z wyzwaniami o wysoką stawkę, jednocześnie przeżywając wciągającą historię.

Razem zmierzycie się z różnymi, ale powiązanymi ze sobą scenami, współpracując, by rozwiązywać zagadki i zapewnić drogę ucieczki nie tylko sobie, ale i partnerowi. Ucieczka przed prawem nie jest bynajmniej łatwa, więc przygotujcie się na prawdziwy test waszej współpracy!

Podobnie jak w przypadku gry „It Takes Two”, również „A Way Out” opiera się na mocnej fabule. Zarówno Leo, jak i Vincent mają swoje powody, dla których trafili do więzienia, a gdy obaj zaczynają doceniać swoje umiejętności, między nimi rodzi się głęboka, trwająca całe życie przyjaźń.

Więź tę dodatkowo wzmacniają liczne próby, które duet będzie musiał pokonać, pomagając im nie tylko pogłębić przyjaźń, ale także umożliwiając im dojrzewanie jako osobom.

Podobnie jak w przypadku innych gier studia Hazelight, „A Way Out” oferuje obowiązkowy tryb kooperacji, co oznacza, że tytuł ten doskonale nadaje się na wieczór z grami. Dzięki systemowi „Friend Pass” firmy Hazelight wystarczy wam tylko jedna kopia gry!

Nasza ocena: „A Way Out” oferuje intensywną, opartą na fabule rozgrywkę w trybie kooperacyjnym, która wystawia na próbę waszą pracę zespołową i zapewnia niezapomniany wieczór z grami w parze z partnerem.

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4. Overcooked! Jedz do woli [Najlepsza chaotyczna gra kooperacyjna dla par, które śmieją się w obliczu chaosu]

Nasz wynik Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Switch, PS3, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2021 Twórca Ghost Town Games Średni czas rozgrywki ~40 godzin Najlepsze dla pary, które potrafią się śmiać podczas chaotycznej współpracy



Zanim zaczniemy, chciałbym wyjaśnić, że nie jest to nowa gra. Overcooked! Jedz do woli to zremasterowana wersja łącząca obie części Overcooked, a także wers ję z obsługą crossplayu.

A teraz przejdźmy do samej gry. Overcooked na pierwszy rzut oka można opisać jako symulator gotowania. Każdy gracz (maksymalnie 4) wciela się w rolę szefa kuchni, a wszyscy musicie współpracować, aby przygotować dania zgodnie z dokładnymi wytycznymi, podać je, a potem posprzątać.

Dlaczego to wybraliśmy

Overcooked! Jedz do woli jest idealną grą dla par, ponieważ zamienia pracę zespołową, komunikację i koordynację w zabawne, chaotyczne i pełne śmiechu doświadczenie.

W praktyce jednak Overcooked szybko przeradza się w przezabawny chaos – nie tylko ktoś nieuchronnie pomyli zamówienie, ale blaty zapełnią się bezużytecznymi składnikami, kuchenki staną w płomieniach, gotowe dania wylądują w koszu, a same poziomy będą spiskować przeciwko wam.

Podobnie jak w grze „It Takes Two”, ty i twój chłopak lub dziewczyna będziecie musieli nauczyć się nie tylko skutecznie komunikować, ale także opracować sprawny plan działania oraz jasny podział obowiązków.

Chociaż obserwowanie, jak wszystko się sypie, jest zarówno zabawne, jak i oczyszczające, prowadzenie spraw jak w zegarku, gdzie ty i twój partner (lub przyjaciele – pamiętaj, że ta gra obsługuje do 4 graczy w trybie online lub kooperacji lokalnej) dokładnie wiecie, co robić, jest niezwykle satysfakcjonującym doświadczeniem, zwłaszcza jeśli uda wam się osiągnąć upragniony wynik 3 gwiazdek na danym poziomie wyzwania!

Nasza ocena: „Overcooked! Jedz do woli” to przezabawna gra kooperacyjna, która stawia przed parami wyzwanie współpracy pod presją, zapewniając jednocześnie świetną zabawę w wirtualnej kuchni.

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5. PEAK [Najlepsza gra kooperacyjna o wspinaczce dla par, które zdobywają szczyty i pomagają sobie nawzajem]

Nasza ocena Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platforma PC Rok wydania 2025 Twórcy Aggro Crab i Landfall Średni czas rozgrywki ~ 2 godziny Najlepsze dla pary, które lubią połączenie sprawności fizycznej i strategii

W grze PEAK ty i twój partner wcielacie się w rolę zwiadowców przyrody, którzy utknęli na tajemniczej wyspie. Waszą jedyną nadzieją jest wspinaczka na górę znajdującą się w jej centrum, ale każdy poślizg, każdy fałszywy krok oraz każda zła decyzja dotycząca pożywienia lub wytrzymałości może oznaczać katastrofę.

Układ góry zmienia się każdego dnia, zmuszając was do dostosowywania się do sytuacji podczas rozkładania lin i wzajemnej pomocy przy pokonywaniu niebezpiecznych klifów.

Dlaczego to wybraliśmy PEAK to świetny wybór dla par, ponieważ nie chodzi tu tylko o dotarcie na szczyt. Chodzi o wzajemne poleganie na sobie, dzielenie się zasobami i wspieranie się, gdy coś pójdzie nie tak.

Aby przetrwać, musicie szukać pożywienia, radzić sobie z kontuzjami i utrzymywać poziom wytrzymałości, a także korzystać z narzędzi wspinaczkowych, takich jak raki czy liny. Gra obsługuje tryb kooperacji dla maksymalnie czterech graczy, choć największy urok pojawia się, gdy gra we dwoje, współpracując, by uratować się nawzajem przed dosłownym upadkiem.

Nasza ocena: PEAK to piękna, pełna napięcia i satysfakcjonująca gra wspinaczkowa w trybie kooperacyjnym dla par, które pragną prawdziwego sprawdzianu zaufania, koordynacji i wzajemnego wsparcia.

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6. Mario Kart 8 Deluxe [Najlepsza gra zapewniająca zabawę i rywalizację dla par, które kochają przyjacielską rywalizację]

Nasza ocena Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Wii U, Nintendo Switch Rok wydania 2014 (wersja podstawowa), 2017 (wersja Deluxe) Twórca Nintendo Średni czas gry ~60 godzin Najlepsze dla pary, które lubią beztroską i zabawną rywalizację

Dla tych, którzy szukają bardziej rywalizacyjnych gier do grania ze swoją drugą połówką, trudno się pomylić, wybierając Mario Kart 8 Deluxe – doskonały dodatek do biblioteki gier z serii Mario.

Mario Kart 8 Deluxe, podobnie jak jego poprzednicy, sprowadza się do tego, by „wybrać kierowcę, dostosować pojazd i ścigać się na wielu torach osadzonych w uniwersum Mario”.

Dlaczego to wybraliśmy

Mario Kart 8 Deluxe to pozycja obowiązkowa dla par, które uwielbiają przyjacielską rywalizację, oferująca dynamiczne, zabawne wyścigi i przezabawne podsumowania na koniec każdego wyścigu.

W praktyce jednak to znacznie więcej – funkcja antygrawitacji pozwala na wiele różnych wariantów rozgrywki, nowe przedmioty wprowadzają ożywienie, a oczywiście umiejętności gracza mają ogromny wpływ na to, kto wygra dany wyścig.

Mimo to muszę zaznaczyć, że „Mario Kart 8 Deluxe” jest grą bardzo przystępną. Sterowanie i mechanika są na tyle intuicyjne (a w sieci można znaleźć mnóstwo porad i wskazówek), że nawet gracze okazjonalni mogą się dobrze bawić!

Nasza ocena: „Mario Kart 8 Deluxe” zapewnia niekończącą się zabawę i przyjacielską rywalizację, co czyni ją idealną grą wyścigową do grania z partnerem.

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7. Moving Out [Najlepsza gra kooperacyjna z realistyczną fizyką dla par, które lubią zabawny chaos]

Nasza ocena Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Switch, PS4, Xbox Rok wydania 2020 Twórcy SMG Studio i Devm Games Średni czas rozgrywki ~15 godzin Najlepsze dla pary, które czerpią radość z zabawnej, improwizowanej zabawy

Kolejna pozycja to „Moving Out” – jedna z gier podobnych do „Overcooked”, jeśli właśnie takiej zabawnej chaosu szukasz.

Założenie gry „Moving Out” jest proste – ty i twój partner wcielacie się w rolę FART-a (technika ds. aranżacji i przenoszenia mebli), którego jedynym zadaniem jest dopilnowanie, by przeprowadzka odbyła się na czas.

Dlaczego to wybraliśmy

„Moving Out” to idealna gra dla par, które uwielbiają chaotyczną, wywołującą salwy śmiechu zabawę w trybie kooperacyjnym, zamieniającą pracę zespołową i kreatywne rozwiązywanie problemów w przezabawną przygodę związaną z przeprowadzką.

Kluczowym terminem jest tutaj „na czas”, więc możecie rozbijać okna, by wyrzucać przez nie sofy i stoły i skrócić czas o kilka sekund, przebijać się przez łamliwe ściany ciężkimi przedmiotami oraz utknąć w framugach drzwi z tymi głupimi przedmiotami, które po prostu się nie mieszczą.

Niesprawna fizyka i swobodne podejście w „Moving Out” sprawiają, że rozgrywka często przeradza się w błyskawiczną improwizację i wykorzystanie umiejętności rozwiązywania problemów. Prowadzi to również do mnóstwa śmiechu, co czyni tę grę jedną z najlepszych gier kooperacyjnych na kanapę!

Nasza ocena: „Moving Out” zapewnia nieustanny komediowy chaos i wyzwania związane z pracą zespołową, co czyni ją pozycją obowiązkową dla par, które lubią zabawne, dynamiczne gry kooperacyjne.

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8. Split Fiction [Najlepsza przygoda fabularna dla kreatywnych par, które uwielbiają wspólne opowiadanie historii]

Nasz wynik Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S Rok premiery 2025 Twórca Hazelight Games Średni czas rozgrywki ~15 godzin Najlepsze dla pary, które lubią wspólnie rozwiązywać problemy w kreatywny sposób

Jeśli gra „It Takes Two” sprawiła, że wraz z partnerem macie ochotę na więcej, „Split Fiction” będzie dla was idealna, ponieważ jest to nie tylko kolejna gra kooperacyjna od Hazelight Games, ale także w zasadzie rozszerzona wersja „It Takes Two”.

W tej grze ty i twój partner wcielacie się w Mio i Zoe, dwie pisarki zajmujące się zupełnie różnymi dziedzinami. Po otrzymaniu zaproszenia od wydawnictwa Radar Publishing do „przetestowania” nowej maszyny, która miałaby symulować ich opowieści.

Dlaczego to wybraliśmy

„Split Fiction” jest idealna dla par, które uwielbiają kreatywne, fabularne przygody kooperacyjne, które sprawdzają pracę zespołową, komunikację i umiejętność rozwiązywania problemów w zabawny i nieoczekiwany sposób.

Nie wiedzą o tym obie kobiety, ale maszyna została zaprojektowana tak, by wykraść ich pomysły, jednocześnie zamykając je w wirtualnym świecie powstałym z połączenia ich pomysłów. Uwierzcie mi – poziomy w tej grze są niesamowicie kreatywne.

Podobnie jak w przypadku gry „It Takes Two”, „Split Fiction” wymaga bardzo dobrej koordynacji i komunikacji między obojgiem graczy. Zwracając baczną uwagę na partnera, będziecie w stanie wymyślić naprawdę szalone rozwiązania dla wyzwań pojawiających się w grze!

Nasza ocena: „Split Fiction” oferuje szaloną, pełną wyobraźni rozgrywkę kooperacyjną, dzięki której każda chwila spędzona z partnerem staje się wspólną przygodą.

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9. Terraria [Najlepsza gra eksploracyjno-budowlana dla par, które uwielbiają wspólne długoterminowe projekty]

Nasza ocena Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, Mac OS, 3DS, Wii U, Switch, PS Vita, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android Rok wydania 2011 Twórca Re-Logic Średni czas gry Zmienny (można modyfikować) Najlepsze dla pary, które lubią długoterminowe projekty i eksplorację

Zawsze będę polecać grę Terraria, niezależnie od tego, czy grasz sam, we dwoje, czy z przyjaciółmi. Ta zabawna, niewielka gra przygodowa doskonale wpisuje się w powiedzenie „stara, ale dobra”.

Na pierwszy rzut oka „Terraria” wydaje się dość prosta: to gra typu sandbox w 2D, łącząca elementy wielu gatunków, takich jak swobodna eksploracja, walka w stylu Metroidvania, budowanie i rzemiosło w trybie przetrwania oraz system domów dla postaci niezależnych.

Dlaczego to wybraliśmy

Terraria jest idealna dla par, które kochają eksplorację i kreatywność, oferując nieograniczone możliwości wspólnego budowania, walki i przeżywania przygód we własnym tempie.

W praktyce jednak Terraria ma głęboką rozgryw kę – aby pokonać wielu, wielu bossów i sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed wami gra, musicie opanować wszystkie jej aspekty.

Grając z partnerem, nie tylko będziecie mogli wspólnie odkrywać świat i mierzyć się z bossami, ale także korzystać z uzupełniających się klas bojowych i osiągać więcej. I żebyś nie czuł presji, nie martw się – z większością treści (z wyjątkiem niektórych bossów, którzy atakują twój świat) możesz zmierzyć się we własnym tempie!

Chociaż podstawowa wersja Terraria zawiera już mnóstwo treści, można ją dodatkowo rozbudować za pomocą modów, które wzbogacą niemal każdy aspekt gry.

Nasza ocena: „Terraria” zapewnia głębokie i satysfakcjonujące doświadczenie w trybie kooperacji, które pozwala parom wspólnie odkrywać, opracowywać strategie i tworzyć w bogatym i wielowarstwowym świecie.

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10. Don’t Starve Together [Najlepsze wyzwanie survivalowe dla par, które chcą sprawdzić swoją umiejętność pracy zespołowej]

Nasza ocena Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, OS X, Wii U, Switch, PS Vita, PS3, PS4, Xbox One Rok wydania 2015 Twórca Klei Średni czas gry Zmienny (można modyfikować) Najlepsze dla pary, które lubią wyzwania związane z przetrwaniem

Szukasz trudniejszej gry, w którą mógłbyś zagrać ze swoją drugą połówką? „Don’t Starve Together” może być właśnie tym, czego szukasz. Ta mroczna, niewielka gra niezależna od razu stała się hitem wśród mnie i mojej grupy przyjaciół, a ja mam miłe wspomnienia z rozgrywki w duecie, która trwała ponad 200 dni.

Jak lubię podkreślać, gdy wielokrotnie polecałem tę grę, jest to sandbox survivalowy z charakterem. Tak, wiele gier survivalowych ma mechanikę głodu, ale zazwyczaj nie jest ona aż tak trudna do pokonania. Z kolei Don’t Starve Together to poważna sprawa.

Dlaczego to wybraliśmy

Don’t Starve Together to idealna gra dla par, które lubią wymagające gry survivalowe, w których praca zespołowa i szybkie myślenie są kluczem do przetrwania w mrocznym i nieprzewidywalnym świecie.

Każdy posiłek to tylko chwilowa ulga, a jeśli chcesz przetrwać pierwsze kilka dni, musisz szybko przystosować się do życia w tym krajobrazie rodem z filmów Tima Burtona. Wszystko – i to naprawdę wszystko – chce cię zabić, od paskudnych potworów (które, nawiasem mówiąc, upuszczają obrzydliwe jedzenie) po niekorzystne warunki pogodowe i ciemność, która dosłownie cię zabije.

I wreszcie – wasze topniejące zdrowie psychiczne, które, jeśli spadnie zbyt nisko, powoduje, że dzieją się złe rzeczy. Na szczęście gra łagodzi swój poziom trudności kilkoma dobrze rozmieszczonymi akcentami uroczego, mrocznego humoru.

Co więcej, jako jedna z najlepszych gier na podzielonym ekranie na Xboxie i innych konsolach, w tę grę można grać praktycznie gdziekolwiek chcesz, dzięki czemu możesz zobaczyć, jakie nowe okropności terroryzują twoją drugą połówkę na wszystkich różnych platformach. Przegrywanie jest fajne!

Trudne wyzwania w „Don’t Starve Together” można złagodzić, mając u boku niezawodnego partnera. Niezależnie od tego, czy chodzi o polowanie na pożywienie, zbieranie zasobów do rozbudowy bazy, czy ucieczkę przed niebezpieczeństwem – sama obecność dodatkowej pary rąk, zwłaszcza jeśli są to ręce kogoś, komu możesz zaufać, sprawia, że gra toczy się znacznie szybciej i jest o wiele przyjemniejsza.

Nasza ocena: „Don’t Starve Together” zamienia walkę o przetrwanie w ekscytującą przygodę w trybie kooperacyjnym, pozwalając parom sprawdzić swoją współpracę, wspólnie się pośmiać i ramię w ramię pokonywać niebezpieczeństwa.

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11. Symulator ucieczki [Najlepsza gra logiczna dla par, które uwielbiają wspólnie rozwiązywać zagadki]

Nasza ocena Enebameter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, Mac OS Rok wydania 2021 Twórca Pine Studio Średni czas rozgrywki ~20 godzin Najlepsze dla pary, które uwielbiają wspólnie rozwiązywać zagadki

Jeśli planowaliście wizytę w escape roomie na następną randkę, ale uznaliście, że to zbyt kosztowne, możecie skorzystać z wirtualnej alternatywy w postaci Symulator ucieczki – jednej z najlepszych gier symulacyjnych, jakie miałem przyjemność wypróbować.

Jak sama nazwa wskazuje, Symulator ucieczki to symulator pokoju zagadek. Znajdziecie w nim wszystkie atrakcje, sztuczki i pułapki, których można się spodziewać w prawdziwym pokoju zagadek – a pod wieloma względami jego wciągająca rozgrywka (i brak rzeczywistych elementów) może przewyższać wrażenia z fizycznego pokoju zagadek.

Miłośnicy najlepszych gier planszowych dla dwóch graczy z pewnością odnajdą tu znaną im satysfakcję z rozwiązywania skomplikowanych zagadek, ponieważ gra przenosi ten klasyczny klimat gier planszowych do czysto wirtualnego środowiska.

Dlaczego to wybraliśmy

Symulator ucieczki jest idealny dla par, które uwielbiają łamigłówki i rozwiązywanie problemów, oferując zabawną i wciągającą rozgrywkę w stylu escape roomu, z którą możecie zmierzyć się razem w domu.

Symulator ucieczki nie skąpi też dodatkowych atrakcji – będziecie mogli wyruszać na przygody w pokojach o różnorodnej tematyce, od starożytnego Egiptu po przerażające stare dworce, a nawet stacje kosmiczne. Na szczęście nie ma presji czasowej przy rozwiązywaniu zagadek, a każde małe zwycięstwo przybliża was o krok do ukończenia pokoju.

Nasza ocena: „Symulator ucieczki” zamienia wieczór we dwoje w przygodę pobudzającą umysł, pozwalając parom współpracować ramię w ramię, aby rozwiązywać pomysłowe wyzwania i cieszyć się każdym małym zwycięstwem.

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Moja ogólna opinia na temat najlepszych gier wideo dla par

Jeśli nadal nie jesteście pewni, którą grę wybrać na kolejną sesję w trybie kooperacyjnym lub randkę, oto krótkie zestawienie, które pomoże wam dopasować idealny tytuł do tego, jaką jesteście parą.

Niezależnie od tego, czy szukasz gry przytulnej, chaotycznej, wzruszającej czy wymagającej rywalizacji, na pewno znajdziesz tu coś, co zbliży was do siebie.

Najlepsza propozycja dla par, które szukają emocjonującej przygody opartej na fabule → It Takes Two. To wzruszająca gra kooperacyjna , w której komunikacja i praca zespołowa są nieodłącznym elementem każdego wyzwania.

→ It Takes Two. To wzruszająca gra kooperacyjna w której komunikacja i praca zespołowa są nieodłącznym elementem każdego wyzwania. Najlepsza na spokojne, przytulne wieczory we dwoje → Stardew Valley. To relaksująca symulacja życia na farmie, która pozwala zbudować dom, działać we własnym tempie i cieszyć się małymi wspólnymi celami.

→ Stardew Valley. To relaksująca symulacja życia na farmie, która pozwala zbudować dom, działać we własnym tempie i cieszyć się małymi wspólnymi celami. Najlepsza dla par, które uwielbiają zabawny chaos → Overcooked! Jedz do woli. To szalenie gorączkowa gra kooperacyjna osadzona w kuchni, w której krzyki, śmiech i spektakularne porażki stanowią połowę zabawy.

→ Overcooked! Jedz do woli. To szalenie gorączkowa gra kooperacyjna osadzona w kuchni, w której krzyki, śmiech i spektakularne porażki stanowią połowę zabawy. Najlepsza dla par, które wolą trudniejsze wyzwania → Don’t Starve Together. To mroczna i wymagająca gra o przetrwaniu, w której trzymanie się razem naprawdę decyduje o życiu lub śmierci.

→ Don’t Starve Together. To mroczna i wymagająca gra o przetrwaniu, w której trzymanie się razem naprawdę decyduje o życiu lub śmierci. Najlepsza dla par lubiących przygody, które chcą wyjątkowej rozgrywki kooperacyjnej → PEAK. To pełna napięcia gra o wspinaczce oparta na zaufaniu, koordynacji i wzajemnym ratowaniu się z dosłownych sytuacji na krawędzi przepaści.

Najlepsze gry kooperacyjne dla par to takie, które pozwalają wykorzystać wasze mocne strony, sprawdzają waszą komunikację i zapewniają wspomnienia, z których później będziecie się śmiać.

Niezależnie od tego, czy szukasz spokojnej i przytulnej rozrywki, czy też intensywnej i pełnej emocji – na tej liście na pewno znajdziesz idealną grę na następny wieczór w domu!

Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra wideo dla par? „It Takes Two” wyróżnia się jako najlepsza gra wideo dla par, oferując idealne połączenie wzruszającej fabuły, kreatywnej mechaniki współpracy oraz wyzwań opartych na pracy zespołowej, które zbliżają partnerów, a jednocześnie sprawiają, że każda chwila jest zabawna i niezapomniana.

W jakie gry mogą grać chłopak i dziewczyna? Chłopak i dziewczyna mogą grać razem w praktycznie wszystko, ale ulubione gry kooperacyjne, takie jak „It Takes Two”, „Stardew Valley” i „A Way Out”, są szczególnie świetne, ponieważ opierają się na pracy zespołowej, wspólnym podejmowaniu decyzji i zabawnych momentach, dzięki którym każda sesja gry staje się czasem spędzonym w miłej atmosferze. Czy można grać w gry wideo ze swoim partnerem?

Jaka jest najlepsza gra wideo dla par?

Nie ma jednej najlepszej gry dla par, ale zdecydowanie polecam grę kooperacyjną typu PVE lub przygodową, taką jak „It Takes Two”. Trzeba się rozejrzeć, aby znaleźć odpowiednią grę, która zapewni wspaniałe chwile z partnerem!

W jakie gry mogą grać chłopak i dziewczyna?

Możliwości gier, w które mogą grać pary, są nieograniczone. Musicie sami zdecydować, jaka gra najlepiej sprawdzi się podczas waszych randkowych wieczorów, choć gorąco polecam dowolną pozycję z oferty Hazelight Games. „It Takes Two”, „Split Fiction”” i „A Way Out” to naprawdę niezapomniane przeżycia!

Czy można grać w gry wideo ze swoim partnerem?

Tak, i koniecznie to róbcie! Granie w gry wideo z partnerem to jeden z najłatwiejszych (i najfajniejszych) sposobów na spędzenie razem czasu. Niezależnie od tego, czy łączycie siły w „It Takes Two”, czy relaksujecie się w „Stardew Valley” – dla każdej pary znajdzie się gra kooperacyjna.