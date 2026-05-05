10 najlepszych gier walki na Switchu w 2026 roku: przewodnik dla każdego gracza

Najlepsze gry walki na Switchu łączą w jednym miejscu klasyczne serie, crossoverowe produkcje inspirowane anime oraz przystępne tytuły idealne na imprezy. Jeśli jesteś zapalonym graczem, który uwielbia wyważone pojedynki rywalizacyjne, sprawdzanie swoich umiejętności w starciu z przyjaciółmi lub po prostu chcesz się dobrze bawić w chaotycznej atmosferze w podróży, biblioteka gier na Nintendo Switch z pewnością spełni Twoje oczekiwania.

Ten szczegółowy przewodnik przedstawia wyróżniające się gry, które oferują płynną rozgrywkę, wciągającą listę postaci oraz tryby odpowiednie zarówno dla nowicjuszy, jak i weteranów. Wybór obejmuje zarówno inspirowane anime bijatyki, jak i legendarne serie, takie jak „Mortal Kombat” i „Naruto Shippuden” – oto kompletny przegląd tego, co sprawia, że warto zagrać w każdą z tych gier.

Nasze najlepsze propozycje gier walki na Switch

Spośród tak wielu dostępnych opcji kilka tytułów wyróżnia się jako pozycje obowiązkowe na Nintendo Switch. Te trzy gry oferują najlepsze połączenie mechaniki walki, grafiki i wartości powtórkowej, co sprawia, że znajdują się na szczycie listy fanów gier walki.

1 Mortal Kombat 11 2019 Ta pozycja zajmuje pierwsze miejsce dzięki dopracowanemu systemowi walki, kinowemu trybowi fabularnemu oraz ogromnej liście kultowych wojowników. Buy now 2 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy 2017 Ta kolekcja jest idealna dla fanów anime i pozwala w pełni przeżyć ponownie przygodę Naruto. Buy now 3 Dragon Ball FighterZ 2018 Gra ta, znana z oszałamiającej grafiki wiernie odzwierciedlającej anime, sprawdza się zarówno jako konkurencyjna bijatyka, jak i swobodna gra typu „podnieś i graj”. Walki drużynowe 3 na 3 zapewniają różnorodność strategiczną, a płynne animacje sprawiają, że każda potyczka przypomina odcinek serialu „Dragon Ball Z”. Buy now

Te najlepsze propozycje pokazują, dlaczego Switch pozostaje najlepszą platformą dla fanów gier walki. Przewiń dalej, aby zobaczyć resztę naszego rankingu.

10 najlepszych gier walki na Switchu, których nie możesz przegapić

Na Nintendo Switch nie brakuje gier walki, oferujących wszystko – od miażdżących kości potyczek po pojedynki w stylu anime. Zebrałem najlepsze z nich – ile z nich masz w swojej kolekcji?

1. Mortal Kombat 11 [Najbardziej brutalna gra walki]

Nasz wynik 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Producent: NetherRealm Studios • Wydawca: Warner Bros. Interactive Entertainment Unikalne cechy Kinowy tryb fabularny, krwawe ruchy kończące, rozbudowany system personalizacji Dla kogo Graczy, którzy szukają brutalnych, rywalizacyjnych walk i kultowych postaci Średni czas rozgrywki 15–30 minut na pojedynek Ocena na Metacritic 82

Mortal Kombat 11 zasługuje na miejsce na każdej liście najlepszych gier z serii Mortal Kombat, ponieważ jest bezkompromisowo absurdalny we wszystkich właściwych aspektach. Tryb fabularny to czysta kiczo-komedia, oferująca szalone zwroty akcji pomiędzy pojedynkami, a same walki są intensywne, dramatyczne i wspaniale krwawe. Na Switchu zaskoczyła mnie płynność i responsywność gry – zdecydowanie nie jest to wersja okrojona.

Gracze mogą wybierać spośród ogromnej listy wojowników, w tym legendarnych postaci, takich jak Scorpion, Sub-Zero i Raiden. Każda postać posiada unikalne ruchy i brutalne ataki kończące, które definiują charakterystyczny styl serii. System wyposażenia pozwala na dostosowanie zarówno wyglądu, jak i umiejętności, dając graczom większą kontrolę nad tym, jak podchodzą do walki.

Gra zawiera również wiele trybów, takich jak Towers of Time, Klassic Towers oraz rankingowe mecze online. Tryby te zapewniają stałą wartość powtórkową, niezależnie od tego, czy wolisz sprawdzać swoje umiejętności w starciu z AI, czy zmierzyć się bezpośrednio z graczami z całego świata.

Dlaczego to wybraliśmy Mortal Kombat 11 stanowi szczytowe osiągnięcie w dziedzinie rywalizacyjnych gier walki na Switchu, oferując głębię, dopracowanie i kinowe wrażenia, którym nie dorównują inne tytuły tego gatunku.

Ocena końcowa: Mortal Kombat 11 wyróżnia się jako jedna z najlepszych gier walki na Switchu, ponieważ oferuje kompletny pakiet w jednym przenośnym urządzeniu.

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2. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy [Najlepsza bijatyka oparta na fabule anime]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, komputer PC Rok wydania 2018 (wersja na Switch) Twórcy Producent: CyberConnect2 • Wydawca: Bandai Namco Entertainment Cechy charakterystyczne Grafika wierna anime, kinowe bitwy, bogata lista postaci Dla kogo Fanów Naruto i gier walki inspirowanych anime Średni czas rozgrywki 20–40 godzin (tryb fabularny) Ocena na Metacritic 70

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy to nic innego jak maraton anime w jednej z najfajniejszych gier na Nintendo Switch, jakie można znaleźć. Zawiera trzy ulubione przez fanów części, które zabiorą cię w podróż Naruto – od jego zaciętych rywalizacji na początku kariery po wielkie, pełne napięcia bitwy z serii Shippuden.

Grafika w stylu cel-shading idealnie oddaje klimat anime, a walki to czysty chaos w najlepszym tego słowa znaczeniu – z przesadnymi kombinacjami ciosów i kinowymi finisherami, dzięki którym każda potyczka przypomina finał sezonu.

Najbardziej podoba mi się to, że gra pozwala zanurzyć się w kultowych wątkach fabularnych, zmierzyć się z potężnymi bossami, a potem odwrócić się i pokonać znajomych w rozgrywkach lokalnych lub online. Lista postaci jest imponująca – możesz wcielić się w niemal każdego znanego bohatera i złoczyńcę, a każdy z nich dysponuje ruchami idealnie pasującymi do jego osobowości. To jedna z tych gier, które sprawiają wrażenie doskonale zrealizowanego fan service’u, z wystarczającą dozą stylu i różnorodności, by wciągnąć cię na wiele godzin.

Dlaczego to wybraliśmy Gra oddaje istotę świata Naruto lepiej niż jakakolwiek inna adaptacja, oferując fanom zarówno nostalgiczną rozgrywkę opartą na fabule, jak i możliwość rywalizacji w dowolnym miejscu.

Ocena końcowa: Dla fanów anime ta trylogia jest jedną z najlepszych gier z serii Naruto dzięki wiernemu odwzorowaniu fabuły oraz efektownym i pełnym akcji walkom.

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3. Dragon Ball FighterZ [Najlepsza dynamiczna bijatyka anime]

Nasz wynik 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, komputer PC Rok wydania 2018 (wersja na Switch) Twórca/twórcy Producent: Arc System Works • Wydawca: Bandai Namco Entertainment Unikalne cechy Walka drużynowa 3 na 3, grafika wierna anime, przyjazna dla początkujących, a jednocześnie oferująca głębię rozgrywki na poziomie turniejowym Dla kogo fanów Dragon Ball i miłośników gier walki Średni czas rozgrywki 15–25 godzin (tryb fabularny), nieograniczona możliwość ponownego grania w trybie versus/online Ocena na Metacritic 87

Dragon Ball FighterZ to jedna z najbardziej efektownych wizualnie gier walki dostępnych na Switchu. Każda rozgrywka wygląda jak scena z anime, z kinowymi atakami ostatecznymi i płynnymi animacjami postaci. Gracze tworzą drużyny 3 na 3, łącząc kultowych bohaterów i złoczyńców, aby stworzyć swój idealny skład – od Goku i Vegety po Friezę i Cella.

System walki zapewnia równowagę między przystępnością a głębią rozgrywki. Początkujący mogą szybko opanować podstawy, podczas gdy doświadczeni gracze znajdą tu mnóstwo zaawansowanych mechanizmów przydatnych w rozgrywkach turniejowych. Doskonała wydajność na konsoli Switch sprawia, że jest to jedna z najwybitniejszych gier w serii, zwłaszcza w porównaniu z innymi tytułami z serii Dragon Ball, które w większym stopniu opierają się na elementach RPG lub przygodowych.

Dlaczego to wybraliśmy Powodem, dla którego uznaliśmy tę grę za jedną z najlepszych gier walki na Switchu, jest to, że oddaje ona ducha walk z serii Dragon Ball lepiej niż jakakolwiek inna pozycja z tej serii, co sprawia, że gracze nie mogą się od niej oderwać i zapewnia wysoką wartość powtórkową w trybie rywalizacji.

Ocena końcowa: Zarówno dla fanów anime, jak i gier walki, „Dragon Ball FighterZ” to pozycja obowiązkowa na Switchu.

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4. Street Fighter 30th Anniversary Collection [Najlepsza klasyczna gra walki]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, komputer PC Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Producent: Digital Eclipse • Wydawca: Capcom Unikalne cechy 12 klasycznych gier w jednej kolekcji, możliwość gry online w wybranych tytułach Dla kogo Długoletnich fanów gier walki oraz nowicjuszy w serii Średni czas rozgrywki Dziesiątki godzin w wielu grach Ocena na Metacritic 81

Kolekcja z okazji 30-lecia Street Fighter przypomina wycieczkę po muzeum, w którym eksponaty wciąż mogą ci wpakować cios w twarz. Zawiera 12 gier z trzech dekad, pozwalając ci ponownie przeżyć skromne początki Street Fighter, dominację Street Fighter II na całym świecie oraz techniczną doskonałość Street Fighter III: Third Strike. To cała ewolucja serii w jednym zgrabnym kartridżu i, szczerze mówiąc, niesamowite jest obserwowanie, jak każda kolejna część opierała się na poprzedniej.

Prawdziwą radość sprawia tu poczucie, że osiąga się kolejne kamienie milowe w rozgrywce. Street Fighter II wciąż dostarcza tego dreszczyku emocji związanego z wykonaniem perfekcyjnej kuli ognia lub trafieniem decydującej superkombinacji, a system parowania w Third Strike zamienia każdą walkę w pełen napięcia taniec precyzji i wyczucia czasu. A dzięki trybom arcade, treningowemu i online możesz dowolnie doskonalić swoje umiejętności w starciu z AI, ćwiczyć kombinacje, aż kciuki zaczną buntować się, albo udowodnić, że jesteś lepszym Ryu w starciu z graczami z całego świata.

Jedno uczciwe ostrzeżenie: próba wykonania idealnych ruchów Dragon Punch na tanim kontrolerze to koszmar – ciągle będziesz pomijać komendy. Zrób sobie przysługę i zaopatrz się w porządny kontroler do Switcha, zanim zwariujesz.

Dlaczego to wybraliśmy Ta kolekcja oddaje pełną ewolucję bijatyk 2D, pokazując, jak seria Street Fighter przeszła od chaotycznego wciskania przycisków do zaawansowanych gier psychologicznych opartych na parowaniu ciosów – i jakoś na każdym etapie pozostawała świetną zabawą.

Ocena końcowa: Dla każdego, kto poważnie podchodzi do gier walki, ta kolekcja jest zarówno interaktywną lekcją historii, jak i pozycją obowiązkową na Switchu.

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5. BlazBlue: Central Fiction – Edycja specjalna [Najlepsza złożona gra walki 2D w stylu anime]

Nasz wynik 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PlayStation 4, PC Rok wydania 2019 (Switch) Twórca/twórcy Producent: Arc System Works • Wydawca: PQUBE Limited Cechy charakterystyczne Ogromna lista 35 postaci, rozbudowany system kombinacji ciosów oraz tryb fabularny w stylu powieści wizualnej Dla kogo Graczy rywalizujących oraz fanów bijatyk inspirowanych anime Średni czas rozgrywki Dziesiątki godzin w trybie fabularnym i wieloosobowym Ocena na Metacritic 81

BlazBlue: Central Fiction – Edycja specjalna to w zasadzie list miłosny do gier walki inspirowanych anime, o którym nie wiedziałeś, że go potrzebujesz – chyba że jesteś już zagorzałym fanem, w którym to przypadku prawdopodobnie czekałeś właśnie na ten zestaw. To ostateczna wersja długoletniej serii 2D, oferująca błyskawiczne walki, wysoce techniczny system kombinacji, który nagradza czas spędzony na ćwiczeniach, oraz rozbudowaną obsadę tak różnorodną, że na pewno znajdziesz tę jedną postać, która idealnie pasuje do twojego stylu gry.

Mechanika gry zachęca do kreatywności – kombinacje ciosów można łączyć w wypełniające ekran superataki, dzięki którym poczujesz się, jakbyś reżyserował własny punkt kulminacyjny anime. A jeśli jesteś typem gracza, który lubi coś więcej niż tylko wymianę ciosów online, tryb fabularny stawia wszystko na jedną kartę dzięki formatowi powieści wizualnej, oferując zaskakująco bogatą (i bardzo anime’ową) narrację, w której możesz się zanurzyć.

Dlaczego to wybraliśmy To ostateczna wersja BlazBlue, oferująca nieograniczone możliwości walki, eksperymentowania i pokonania rywali.

Ocena końcowa: Dzięki swojej złożoności, ogromnej obsadzie postaci i dopracowanej oprawie ta gra jest idealna dla zagorzałych miłośników gier walki, którzy szukają wyzwania.

6. Power Rangers: Battle for the Grid [Najlepsza nostalgiczna bijatyka drużynowa]

Nasz wynik 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One i PC Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Producent/wydawca: nWay Unikalne cechy Walki drużynowe 3 na 3, intuicyjne sterowanie Dla kogo Fanów gier walki drużynowych i Power Rangers Średni czas rozgrywki 20–40 minut na sesję Ocena na Metacritic 62

Na pierwszy rzut oka „Power Rangers: Bitwa o siatkę” może wyglądać jak czysta nostalgia z sobotnich poranków, ale nie dajcie się zwieść kostiumom z elastycznego materiału – to pełnoprawna bijatyka drużynowa z prawdziwym pazurem. System walki 3 na 3 pozwala na zmianę postaci między Rangersami a złoczyńcami w trakcie meczu, otwierając drzwi do zgrabnych kombinacji, szalonej synergii drużynowej i wypełniających ekran superataków, które wydają się prosto z serialu. Uproszczone sterowanie to również prawdziwe błogosławieństwo: nawet jeśli dopiero zaczynasz przygodę z bijatykami, możesz wykonać kilka oszałamiających ruchów bez niszczenia sobie kciuków, podczas gdy weterani nadal mogą zagłębiać się w kombinacje asyst i zaawansowane sekwencje.

To prawda, że lista postaci wydaje się nieco skromna w porównaniu z gigantami tego gatunku. Ale jest też dobra wiadomość – to, co jest dostępne, jest dobrze zaprojektowane, zrównoważone i zawsze zapewnia świetną zabawę, a twórcy są znani z tego, że z czasem dodają dodatkową zawartość.

Dlaczego to wybraliśmy Ta gra wyróżnia się jako dopracowana bijatyka, która łączy przystępność z głębią rozgrywki turniejowej, co czyni ją jedną z najlepszych gier licencyjnych dostępnych na Switchu.

Ocena końcowa: „Power Rangers: Bitwa o siatkę” to pozycja obowiązkowa dla fanów serii oraz świetny wybór dla miłośników gier walki, poszukujących połączenia dobrej zabawy i rywalizacji.

7. Guilty Gear Strive [Najlepsza współczesna anime-gra walki]

Nasza ocena 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Producent/wydawca: Arc System Works Unikalne cechy Grafika anime w stylu cel-shading, kod sieciowy typu rollback, nacisk na agresywne kombinacje ciosów Dla kogo Graczy rywalizujących oraz fanów bijatyk w stylu anime Średni czas rozgrywki 30–60 minut na sesję Ocena na Metacritic 83

Guilty Gear Strive to jedna z najbardziej stylowych i bogatych technicznie gier walki w stylu anime na Switchu. Gra wyróżnia się dynamicznymi walkami, łącząc kinowy klimat z płynną mechaniką, która nagradza precyzję i agresję. Grafika w stylu cel-shadingu przypomina ruchomą animację, a dynamiczna rockowa ścieżka dźwiękowa potęguje intensywność każdej walki. Dla fanów turniejowych bijatyk 2D tytuł ten wydaje się naturalnym uzupełnieniem najlepszych gier z serii Street Fighter, które ukształtowały ten gatunek. Warto również zapoznać się z zestawieniem nominowanych do nagrody Best Fighting Game podczas Game Awards 2025, aby odkryć innych czołowych pretendentów definiujących współczesny krajobraz gatunku.

Estetyka wizualna gry jest często chwalona jako jedna z najlepszych w gatunku bijatyk, łącząca styl anime z płynnymi ruchami 3D. Rozgrywka polega przede wszystkim na nauce unikalnych zestawów ruchów postaci, wykonywaniu kombinacji oraz rywalizacji w meczach online lub lokalnych. Strive stanowi zarówno przyjazny punkt wyjścia dla nowicjuszy, jak i wymagającą dużych umiejętności grę dla weteranów. Wysoko ceniony jest również jej kod sieciowy typu rollback, dzięki któremu mecze online przebiegają płynnie i niezawodnie nawet na dużych odległościach.

Dlaczego to wybraliśmy Włączyliśmy Guilty Gear Strive do naszego zestawienia, ponieważ stanowi ona szczytowe osiągnięcie wśród bijatyk w stylu anime, oferując spektakularną oprawę wizualną oraz satysfakcjonujący pułap umiejętności dla poważnych graczy.

Ocena końcowa: „Guilty Gear Strive” to odważna, pełna energii gra walki, która spełnia oczekiwania zarówno pod względem stylu, jak i treści, co czyni ją najlepszym wyborem zarówno dla fanów anime, jak i entuzjastów rywalizacji w grach walki.

8. Pokkén Tournament DX [Najlepsza gra walki z Pokémonami]

Nasza ocena 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2017 Twórcy Twórca: Bandai Namco Studios, The Pokémon Company • Wydawca: Nintendo Unikalne cechy Połączenie walki 2D i 3D, system wsparcia Pokémonów, intuicyjne sterowanie Dla kogo Fanów Pokémonów oraz graczy, zarówno okazjonalnych, jak i rywalizujących w grach walki Średni czas rozgrywki 20–40 minut na sesję Ocena na Metacritic 79

Pokkén Tournament DX ożywia walki Pokémonów w sposób, jakiego fani jeszcze nie widzieli. Zamiast potyczek turowych, ta gra skupia się na walkach 3D w czasie rzeczywistym, pozwalając graczom sterować swoimi ulubionymi Pokémonami w kinowych pojedynkach jeden na jednego. Rozgrywka przechodzi płynnie między fazami 2D i 3D, oferując unikalny rytm, który odróżnia ją od tradycyjnych gier walki.

Gracze mogą łączyć efektowne kombinacje ciosów, wzywać pokemony wsparcia, aby wzbogacić strategię, oraz opanować różnorodne style walki dostępnych postaci. Grafika jest jasna i inspirowana anime, pozostając wierną uniwersum Pokémonów, a jednocześnie zapewniając intensywność współczesnej bijatyki.

Dla miłośników gier z serii Pokémon ta gra z serii spin-off stanowi świeże i wciągające doświadczenie.

Dlaczego to wybraliśmy Oferuje coś, czego nie ma żadna inna gra walki na Switchu, a mianowicie możliwość wzięcia udziału w walce Pokémonów w dynamicznym, rywalizacyjnym formacie.

Ocena końcowa: „Pokkén Tournament DX” to zabawna i przystępna gra walki, która oddaje ducha bitew Pokémonów, dzięki czemu spodoba się zarówno graczom rekreacyjnym, jak i tym, którzy traktują grę poważnie.

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9. ARMS [Najlepsza gra walki z sterowaniem ruchem]

Nasz wynik 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Producent/wydawca: Nintendo Unikalne cechy Walka z wykorzystaniem wysuwanych ramion, sterowanie ruchem, barwna obsada wojowników Dla kogo Graczy poszukujących lekkiej i nowatorskiej gry walki Średni czas rozgrywki 15–30 minut na sesję Ocena na Metacritic 77

ARMS wywraca do góry nogami tradycyjną formułę gier walki. Zamiast standardowej walki wręcz, zawodnicy używają wysuwanych, sprężystych ramion, by zadawać ciosy z dystansu. Walki toczą się na kolorowych arenach 3D, a każda postać ma unikalne umiejętności i możliwość dostosowania wyposażenia ramion, co pozwala na zmianę strategii. Sterowanie oparte na ruchu sprawia, że walki są intuicyjne i fizyczne, a standardowe sterowanie przyciskami jest równie satysfakcjonujące zarówno podczas gry w trybie przenośnym, jak i stacjonarnym.

Jasna i kreskówkowa grafika nadaje grze zabawny charakter, dzięki czemu jest ona przystępna dla młodszych graczy, a jednocześnie oferuje wystarczającą głębię rozgrywki dla doświadczonych fanów gier walki. Dzięki połączeniu strategii, ekscentrycznych postaci i dynamicznych pojedynków ARMS pozostaje jedną z najbardziej oryginalnych gier walki na konsolę Switch.

Dlaczego to wybraliśmy ARMS udowadnia, że gry walki nie muszą trzymać się tradycyjnych zasad. Kreatywna mechanika i zabawna integracja sterowania ruchem sprawiają, że gra wyróżnia się jako wyjątkowa pozycja dostępna wyłącznie na tej konsoli.

Ostateczna ocena: ARMS to świeża i nowatorska pozycja w bibliotece gier na Switch, idealna dla graczy poszukujących zabawnej i nietypowej rozrywki.

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10. Marvel vs. Capcom: Kolekcja gier walki – klasyki z salonów gier [Najlepsza bijatyka z superbohaterami z różnych uniwersów]

Nasza ocena 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows Rok wydania 2024 Twórca/twórcy Producent/wydawca: Capcom Unikalne cechy Zawiera 7 klasycznych bijatyk Marvela w stylu arcade, kod sieciowy typu rollback, tryby treningowe i muzeum Dla kogo Fanów Marvela, Capcomu i klasycznych bijatyk zręcznościowych Średni czas rozgrywki 20–60 minut na sesję Ocena na Metacritic 86

Marvel vs. Capcom: Kolekcja gier walki – klasyki z salonów gier to kompletny zestaw siedmiu legendarnych gier zręcznościowych, w tym X-Men: Dzieci Atomu, Superbohaterowie Marvela oraz kultową grę Marvel vs. Capcom 2: Nowa era bohaterów. Ta kolekcja stanowi hołd dla kultury gier zręcznościowych z lat 90. i 2000., przeniesiony na współczesne platformy.

Gracze wezmą udział w dynamicznych walkach 2D, tworząc wymarzone drużyny złożone z bohaterów Marvela i legend Capcomu, a także wykonując efektowne superkombinacje i tocząc chaotyczne bitwy drużynowe. Grafika w stylu cel-shading oraz odważna stylistyka komiksowa pozostają ponadczasowe, a nowo dodany kod sieciowy typu „rollback” zapewnia płynną, rywalizacyjną rozgrywkę online.

Pakiet uzupełniają tryby treningowe oraz muzeum pełne grafiki koncepcyjnej, muzyki i historii, dzięki czemu gra jest równie atrakcyjna zarówno dla nowicjuszy, jak i weteranów. Fani gier Marvela szczególnie docenią dbałość o szczegóły w ruchach i animacjach postaci.

Dlaczego to wybraliśmy Gra reprezentuje to, co najlepsze w crossoverowych bijatykach, czyli szybkość, efektowność i niekończącą się grywalność, a jej lista postaci przemawia zarówno do fanów komiksów, jak i gier.

Ocena końcowa: Ta gra to hołd zarówno dla Marvela, jak i Capcomu, idealny dla graczy, którzy pragną chaotycznej zabawy bez utraty głębi rozgrywki.

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Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra walki na Switchu?

Najlepszą grą walki na Switchu jest „Mortal Kombat 11” – dzięki dopracowanej mechanice walki, kinowemu trybowi fabularnemu oraz rozbudowanemu systemowi personalizacji.

Czy gra „Pokkén Tournament 2” jest dostępna na Switchu?

Nie, „Pokkén Tournament 2” nie jest dostępne na Switchu. Jedyna dostępna wersja to „Pokkén Tournament DX”, która zawiera całą zawartość z wersji arcade i na Wii U, a także dodatkowe funkcje dostępne wyłącznie na Nintendo Switch.

Jaka jest gra o walce jedzeniem na Switchu?

Grą o walce potraw na Switchu jest „Boomerang Fu”. W tej imprezowej bijatyce wcielasz się w urocze postacie w kształcie potraw, takie jak awokado, chleb czy mleko, i walczysz za pomocą bumerangów. Gra jest dynamiczna, chaotyczna i idealna do zabawy w trybie wieloosobowym na Nintendo Switch.

Czy na Switchu są jakieś anime-bijatyki?

Tak, na Switchu dostępnych jest kilka gier walki opartych na anime, w tym „Dragon Ball FighterZ”, „Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy” oraz „BlazBlue: Central Fiction – Edycja specjalna””. Tytuły te oferują kultowe postacie, grafikę wierną anime oraz dynamiczną rozgrywkę.

Czy na Nintendo Switch są gry z walkami na miecze?

Tak, na konsoli Switch dostępne są gry z walkami na miecze, takie jak „ARMS” czy „Samurai Shodown”, a także tytuły z naciskiem na akcję, na przykład „The Legend of Zelda: Skyward Sword HD””. Gry te prezentują walkę z użyciem broni w różnych stylach – od rywalizacyjnych bijatyk po przygodowe produkcje.