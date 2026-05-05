10 najlepszych gier walki na Steamie, których nie możesz przegapić
Szukasz najlepszych gier walki na Steamie w 2025 roku? Street Fighter 6, Tekken 8 i Guilty Gear -Strive- dominują na scenie dzięki aktywnej rozgrywce online i solidnej mechanice. Jesteś nowy w tym gatunku? Granblue Fantasy Versus: Rising jest właśnie dla Ciebie.
Dla fanów trybu fabularnego Mortal Kombat 1 to strzał w dziesiątkę. Klasyczne hity, takie jak King of Fighters i Dragon Ball FighterZ, są idealne dla każdego miłośnika gier walki.
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Gotowy na epickie bitwy lub zanurzenie się w bijatyce z fabułą? Czytaj dalej, aby odkryć najlepsze gry walki na Steamie, które zapewnią Ci wiele godzin wciągającej rozrywki.
Nowoczesne i popularne propozycje
Street Fighter 6
Street Fighter 6 na nowo definiuje bijatyki dzięki nowemu systemowi Drive, który sprawia, że każda walka jest dynamiczna. Mecze online toczą się w szybkim tempie, ale życzymy powodzenia, jeśli dopiero zaczynasz – ta gra ma stromą krzywą nauki. Grafika jest ostra, a ścieżka dźwiękowa daje kopa, motywując cię do coraz mocniejszych ciosów.
GAMES LIKE STREET FIGHTER
Tekken 8
Tekken 8 przenosi klasyczną bijatykę 3D na wyższy poziom. Akcja jest płynna, ruchy są zgrabne, a nowa mechanika zapewnia świeżość rozgrywki; idealna gra dla doświadczonych i zapalonych graczy. Grafika zapiera dech w piersiach, a postacie są hiperrealistyczne, ale nowi gracze mogą od razu poczuć się przytłoczeni.
GAMES LIKE TEKKEN
Guilty Gear -Strive-
Guilty Gear -Strive- to gra walki 2D na sterydach: szybka, szalona i absolutnie wspaniała. System kombinacji ciosów jest wciągająco złożony, ale nie spodziewaj się, że opanujesz go z dnia na dzień. Styl graficzny jest nie z tej ziemi, a rockowa ścieżka dźwiękowa podkręca atmosferę każdej walki, ale złożoność rozgrywki może zniechęcić graczy okazjonalnych.
GAMES LIKE GUILTY GEAR -STRIVE-
Mortal Kombat 1
Mortal Kombat 1 wraca do korzeni z brutalnymi fatality i oszałamiającą walką. Ma ten mroczny, surowy klimat, który tak kochasz, a nowy tryb fabularny? Epicki. Grafika jest dopracowana, a efekty dźwiękowe na najwyższym poziomie, choć graczom okazjonalnym może być nieco trudno się w to wciągnąć bez odpowiedniej praktyki.
GAMES LIKE MORTAL KOMBAT
Granblue Fantasy Versus: Rising
Granblue Fantasy Versus: Rising to prawdziwa perełka dla nowicjuszy: proste sterowanie, efektowne kombinacje ciosów i zabawny tryb fabularny. Tryb wieloosobowy jest solidny, ale nie tak rozbudowany jak u konkurencji, choć zawartość mogłaby być nieco bardziej atrakcyjna dla doświadczonych graczy. Grafika w stylu anime jest przejrzysta, a ścieżka dźwiękowa trafia w sedno.
Klasyki serii
Seria „The King of Fighters”
King of Fighters pozostaje wierna swoim korzeniom, oferując płynną walkę 2D i mechanikę drużynową. Gra jest szybka i satysfakcjonująca, zwłaszcza dla tych, którzy uwielbiają opanowywać kombinacje ciosów. Silnie wyczuwalny jest klimat retro dzięki perfekcyjnej grafice pikselowej i klasycznej ścieżce dźwiękowej, ale w porównaniu z najnowszymi bijatykami może wydawać się nieco przestarzała.
GAMES LIKE THE KING OF FIGHTERS
Dragon Ball FighterZ
Dragon Ball FighterZ ożywia anime dzięki niesamowitym kombinacjom ciosów i przesadnie spektakularnym momentom z DBZ. Mechanika jest łatwa do opanowania, ale jeśli chcesz ją doskonalić, możesz pogubić się w jej złożoności. Grafika jest bezbłędna, animacja dopracowana, a ścieżka dźwiękowa podkręca emocje, ale tryb fabularny po pewnym czasie może się dłużyć.
GAMES LIKE DRAGON BALL FIGHTERZ
Kolekcja z okazji 30. rocznicy powstania gry „Street Fighter”
Jeśli chodzi o czystą nostalgię, „Kolekcja z okazji 30. rocznicy Street Fighter” zawiera aż 12 klasycznych gier w jednym pakiecie. Przeżyj na nowo złote czasy salonów gier dzięki tym kultowym bohaterom, ale nie oczekuj nowoczesnej mechaniki ani funkcji. Grafika w stylu retro i klasyczne melodie robią ogromne wrażenie, ale rozgrywka online wydaje się przestarzała w porównaniu z dzisiejszymi standardami.
GAMES LIKE STREET FIGHTER
Wyróżnienia
Skullgirls 2nd Encore
Skullgirls 2nd Encore wyróżnia się płynną walką 2D i rozgrywką opartą na kombinacjach ciosów. Gra ma szybkie tempo i wymaga technicznej precyzji, ale opanowanie jej może być trudne. Ręcznie rysowana grafika jest oszałamiająca, a jazzowa ścieżka dźwiękowa doskonale pasuje do klimatu, choć dla graczy solo poza walką nie ma tu zbyt wiele do zaoferowania.
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Mortal Kombat 11
W grze „Mortal Kombat 11” brutalność osiąga nowy poziom dzięki szalonym fatality i rozbudowanej, taktycznej walce. Tryb fabularny jest solidny, a możliwość personalizacji postaci dodaje grze głębi, jednak tempo rozgrywki może być wolniejsze niż w niektórych innych bijatykach, co może zniechęcić miłośników szybkiej akcji. Grafika jest oszałamiająca, ruchy płynne, a ścieżka dźwiękowa dodaje energii.
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Inne gry, które mogą Ci się spodobać
Pragniesz podobnych wrażeń poza grami walki? Devil May Cry 5 i Bayonetta pozwalają ci rozszarpać wrogów szalonymi kombinacjami ciosów. For Honor oferuje brutalne pojedynki, w których wszystko zależy od wyczucia czasu. A Naruto Storm 4? Czysta anime’owa ekscytacja. Różne smaki, ta sama adrenalina.
Wskazówki, jak stać się lepszym w grach walki
Przestań walić na oślep w przyciski. Ćwicz swoje kombinacje w trybie treningowym, a potem przetestuj je online. Przegrane bolą, ale właśnie w ten sposób zdobywasz kolejne poziomy. Obserwuj, jak poruszają się weterani, podpatruj ich sztuczki, a wkrótce to ty będziesz ten, który rozdziela nokauty.