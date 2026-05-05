10 najlepszych gier typu roguelike na PS5 w 2026 roku – mnóstwo gier 2D i 3D

Najlepsze gry typu roguelike na PS5 cieszą się ogromną popularnością, a twórcy nieustannie znajdują nowe sposoby, by zapewnić im świeżość, trudność i wciągającą rozgrywkę. Można w nie grać w nieskończoność , a nic nie przebije dreszczyku emocji związanego z pokonaniem ich brutalnych wyzwań.

Bijatyki 2D, strzelanki 3D, gry eksploracyjne, gry typu deckbuilder – gatunek roguelike wydaje się nie mieć końca, jeśli chodzi o innowacje. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Poziom trudności dostosowuje się do twoich postępów i gwarantuje, że bez względu na to, jak dobry się staniesz, zawsze znajdzie się wyzwanie, z którym będziesz musiał się zmierzyć i które będziesz musiał pokonać.

PS5 sprawia, że te gry typu roguelike są jeszcze bardziej wciągające dzięki unikalnemu systemowi haptycznego sprzężenia zwrotnego. Jeśli więc jesteś gotowy, by zanurzyć się w tym świecie swobodnej, ale konkurencyjnej rozgrywki, gdzie każda sesja daje poczucie postępu, przedstawiam Ci najlepsze gry typu roguelike na PS5 dostępne obecnie na rynku.

Nasze najlepsze propozycje gier typu roguelike na PS5

Wybór najlepszych gier typu roguelike na PS5 to niełatwe zadanie, biorąc pod uwagę bogatą różnorodność tytułów należących do tego gatunku, ale uważamy, że ta lista wyszła całkiem nieźle.

Oto nasze trzy najlepsze propozycje, które pokazują najlepsze dostępne gry typu roguelike.

Risk of Rain 2: Wymagająca, ale płynna strzelanka z perspektywy trzeciej osoby, oferująca wciągający tryb kooperacji, dostarczającą dopaminy akcję oraz znakomitą ścieżkę dźwiękową, która maksymalizuje chęć ponownego grania. Dead Cells: Piękne animacje 2D dla każdej akcji, ataku i przeciwnika, a do tego niesamowita atmosfera – idealna dla fanów, którzy kochają hardkorowe gry, które stanowią dla nich wyzwanie. Dave the Diver: Relaksujące połączenie zarządzania restauracją i eksploracji głębin morskich. Oferuje dziwaczną, ale uroczą fabułę oraz niezwykle satysfakcjonującą rozgrywkę.

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z grami typu roguelike, ta lista podpowie Ci, co wybrać i gdzie to kupić w najlepszej cenie. Czytaj dalej, aby odkryć najlepsze gry typu roguelike na PS5.

10 najlepszych gier typu roguelike na PS5, w które musisz zagrać już teraz

Nasza lista najlepszych gier typu roguelike na PS5 obejmuje klasyki starej szkoły, a także nowe tytuły i sequele, które zebrały przytłaczająco pozytywne recenzje. Niezależnie od tego, czy szukasz dopracowanej grafiki 2D w stylu pixel art, chaotycznego środowiska 3D, czy też gry typu roguelike dla wielu graczy – każdy znajdzie tu coś dla siebie.

1. Risk of Rain 2

Nasz wynik 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X i Series S, Nintendo Switch Rok wydania 2020 Twórca(y) Hopoo Games Wydawca Gearbox Publishing Metascore 85 Średni czas rozgrywki / Najlepsze dla / Unikalne cechy ~15–100 godz. / Najlepsza gra do trybu kooperacyjnego / Szybka strzelanka roguelike w 3D z ogromną powtarzalnością rozgrywki

Risk of Rain 2 to trójwymiarowa kontynuacja docenionej przez krytyków gry Risk of Rain. To prawdziwy przykład sequela, który przerosnął wszelkie oczekiwania, co wystarczyło, by zapewnić mu pierwsze miejsce na naszej liście najlepszych gier typu roguelike na PS5.

W każdej rozgrywce Twoim celem jest zbieranie coraz potężniejszych przedmiotów w wyścigu z czasem, podczas gdy przedzierasz się przez hordy obcych potworów. Poziomy, miejsca pojawiania się wrogów i przedmioty, które można zdobyć, różnią się w każdej rozgrywce, co sprawia, że musisz być w ciągłej gotowości, niezależnie od tego, ile godzin poświęciłeś na tę grę.

Ta oszałamiająca gra typu roguelike zachęca do szukania sposobów na jej „złamanie” i osiągnięcie jak największej przewagi, a jednocześnie sprawia, że przeciwnicy są na tyle groźni, że na wyższych poziomach trudności mogą cię zabić jednym uderzeniem.

Gra to prawdziwy spacer po linie dla zapalonych entuzjastów, a także świetna zabawa, gdy dołączysz do trybu kooperacji wieloosobowej ze znajomymi. Rozgrywka na wyższych poziomach trudności może stać się niezwykle wymagająca, z setkami przeciwników na ekranie, a możliwości sprzętowe PS5 idealnie nadają się do zapewnienia płynnej rozgrywki przez cały czas.

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2. Dead Cells

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X i Series S, Nintendo Switch Rok wydania 2018 Twórca(y) Motion Twin Wydawca Motion Twin Metascore 89 Średni czas gry / Dla kogo / Unikalne cechy ~14–90 godz. / Najlepsze dla zapalonych graczy

Jeśli jesteś fanem współczesnych gier typu roguelike, z pewnością znasz tytuł Dead Cells. Po premierze w 2018 roku gra zyskała ogromną popularność dzięki pięknie animowanej, mrocznej atmosferze 2D oraz wciągającej rozgrywce dla jednego gracza, która zapewnia mnóstwo możliwości ponownego grania.

Niezależnie od tego, czy chcesz siekać, tnieć i miażdżyć wrogów bronią białą, używać broni dystansowej, by rozcinać ich z daleka, czy nawet tworzyć konfiguracje oparte na różnych pułapkach, granatach i ulepszeniach opartych na magii – możesz to wszystko robić.

Jeśli szukasz gry, którą będziesz mógł się pochwalić, że ukończyłeś na wysokich poziomach trudności, to właśnie ta.

Poza tym, jeśli lubisz kolaboracje i crossoverowe nawiązania, w tej grze znajdziesz ich mnóstwo – między innymi z „Hollow Knight”, „Castlevania”, „Blasphemous” i „Hyper Light Breaker”, by wymienić tylko kilka – co czyni ją jedną z najlepszych gier typu roguelike na PS5.

3. Dave, nurek

Nasza ocena 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Nintendo Switch Rok wydania 2023 Twórca(y) MINTROCKET Wydawca MINTROCKET Metascore 90 Średni czas rozgrywki / Dla kogo / Unikalne cechy ~25–49 godz. / Idealna na relaksującą rozgrywkę w stylu roguelike / Równowaga między nurkowaniem a prowadzeniem restauracji

Wśród najbardziej uroczych gier typu roguelike na PS5, „Dave, nurek” w wyjątkowy sposób łączy spokojną eksplorację z chaosem związanym z przygotowywaniem sushi, tworząc niezwykle sympatyczną mieszankę. Z pewnością jest to nieco zagadkowe, ale pętla rozgrywki działa niesamowicie dobrze, przypominając połączenie gry „Subnautica” z symulacją typu „Diner Dash”.

Chociaż gra zawiera łagodniejsze wersje tych samych elementów roguelike’owych, co inne tytuły z tej listy – takich jak utrata całego łupu w przypadku utraty przytomności czy konieczność rozsądnego gospodarowania zasobami, by przetrwać generowane proceduralnie zagrożenia i wrogów – to w porównaniu z nimi pozostaje przede wszystkim beztroską rozrywką.

Ton gry zmienia się od spokojnej eksploracji, przez intensywne walki z bossami, aż po chaotyczne szaleństwa w restauracji, ale nigdy nie traci ona surrealistycznego uroku, który emanuje ze wszystkich jej barwnych lokacji i postaci.

Jednak fani gier typu roguelike mogą nadal oczekiwać, że „Dave, nurek” zapewni im znaczące wybory, które sprawią, że rozgrywka będzie wciągająca, niezależnie od tego, jak daleko się w niej posuniesz.

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4. Pacific Drive

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, Windows Rok wydania 2024 Twórca(y) Ironwood Studios Wydawca Kepler Interactive Metascore 79 Średni czas rozgrywki / Dla kogo / Unikalne cechy ~20–48 godz. / Idealna dla graczy lubiących zarządzanie zasobami / Niesamowita postapokaliptyczna atmosfera w stylu amerykańskiej kultury lat 80.

Pacific Drive dołącza do grona najlepszych gier typu roguelike na PS5 dzięki wciągającej mechanice przetrwania, której centralnym elementem jest samochód w niesamowitej apokaliptycznej scenerii.

W grze twój samochód stanowi twoją jedyną deskę ratunku – jedyne połączenie ze światem żywych. Niestety, na początku wyprawy samochód nie jest w najlepszym stanie, więc twoim zadaniem jest przedzieranie się przez burze i nadprzyrodzone zagrożenia, aby naprawić, zatankować i ulepszyć swój pojazd.

Jako gra typu roguelike, Pacific Drive oferuje proceduralne generowanie tras, anomalii i rozmieszczenia łupów. Co więcej, gra doskonale oddaje wciągającą presję związaną z permadeath, którą cenią wszyscy fani gatunku roguelike – każda opracowana przez ciebie strategia może narazić na uszkodzenie lub zniszczenie samochodu, nad którego utrzymaniem nieustannie pracujesz.

Niepokojąca atmosfera science fiction w grze potęguje tę presję, sprawiając, że gracz zaczyna wątpić w każdy swój ruch. Dla tych z was, którzy pragną dreszczyku emocji związanego z grą typu roguelike, w której chodzi przede wszystkim o przetrwanie, Pacific Drive na pewno nie zawiedzie.

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5. Inscryption

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X i Series S, Nintendo Switch Rok wydania 2021 Twórca(y) Gry Daniela Mullinsa Wydawca Devolver Digital Metascore 85 Średni czas rozgrywki / Dla kogo / Unikalne cechy ~12–30 godz. / Idealna dla fanów mrocznego horroru / Elementy fabularne przełamujące czwartą ścianę

„Inscryption” to gra z gatunku survival horror typu roguelike z mechaniką budowania talii, w której gracz zostaje uwięziony w mrocznej chatce i zmuszony przez tajemniczą postać do rozgrywania gry karcianej. Gra polega na przemierzaniu lochów pełnych coraz trudniejszych przeciwników, z którymi walczysz za pomocą swojej talii kart, poświęcając stworzenia i łącząc moce.

Zebrane karty determinują twój styl gry w każdej rozgrywce; możesz specjalizować się w rojach bestii, blokujących o dużej wytrzymałości, efektach natychmiastowej śmierci i wielu innych. Kluczowe znaczenie ma oczywiście zarządzanie zasobami, a przegrana oznacza rozpoczęcie od zera. Jednak w Inscription zastosowano ciekawy element – czasami otrzymujesz karty pozostałe po poprzednich rozgrywkach.

W miarę postępów w grze zauważysz, że jej zasady zmieniają się w mgnieniu oka, a później ujawniają się nawet odpowiedzi na tajemnice zarówno wewnątrz gry, jak i na zewnątrz, w domku. Przełamanie czwartej ściany stanowi istotny element niepokojącego klimatu gry. Wszystko to sprawia, że gra plasuje się w pierwszej piątce naszego zestawienia najlepszych gier typu roguelike na PS5.

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6. Dzieci Morty

Nasz wynik 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X i Series S, Nintendo Switch Rok wydania 2019 Twórca(y) Dead Mage Wydawca Playdigious, 11 Bit Studios Metascore 82 Średni czas rozgrywki / Dla kogo / Unikalne cechy ~14–28 godz. / Idealna dla graczy, którzy lubią emocjonujące historie / Steruj całą rodziną postaci

W grze „Dzieci Morty” wcielasz się w rodzinę wojowników, magów i łotrzyków, których zadaniem jest powstrzymanie tajemniczej plagi rozprzestrzeniającej się po całym krainie. Jak dotąd to standardowe elementy gier RPG; jednak walka oferuje mnóstwo generowanych proceduralnie lochów, przez które musisz się przedrzeć, zbierając łupy i podnosząc poziom nie tylko wybranej postaci, ale całej rodziny.

Fani gier typu roguelike z pewnością docenią różnorodność wynikającą ze stylu gry każdej postaci. Oprócz różnych rodzajów broni i specjalizacji każdy członek rodziny posiada unikalne drzewko umiejętności oraz własną historię, przez którą gracze będą musieli przejść. Co więcej, losowe walki z bossami, mini-wydarzenia i pułapki w pomieszczeniach sprawiają, że gracze muszą umieć dostosowywać się do różnych stylów gry w zależności od lochu.

Gdy już opanujesz mechanikę rozgrywki, szybko staje się ona wciągającym cyklem, który sprawia, że chcesz więcej. Łącząc fabułę skupioną na rodzinie z rozbudowaną walką, „Dzieci Morty” zasługuje na miejsce na naszej liście najlepszych gier typu roguelike, oferując jedną z najbardziej poruszających opowieści.

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7. Czarodziej z legendy

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X i Series S, Nintendo Switch Rok wydania 2018 Twórca(y) Humble Games Wydawca Contingent99, Limited Run Games, Humble Bundle Metascore 76 Średni czas rozgrywki / Dla kogo / Unikalne cechy ~10–30 godz. / Idealna dla graczy spragnionych szybkiej akcji / Ogromne możliwości tworzenia unikalnych postaci

Czarodziej z legendy to kolejna z tych kultowych gier typu roguelike, która słynie z niesamowicie szybkiego tempa i trudnej rozgrywki. Zostajesz wrzucony w sam środek wyzwania, w którym musisz pokonywać lochy i zmierzyć się z czterema legendarnymi czarodziejami, zanim zdobędziesz tytuł Czarodzieja Legend.

Gra oferuje ponad sto zaklęć do wyboru oraz ponad 200 artefaktów, które zapewniają efekty sprawiające, że twoje konfiguracje postaci będą jeszcze bardziej unikalne.

Ogień, woda, lód, grzmot, powietrze i ziemia – możesz opanować żywioły i wykorzystać je przeciwko wrogom w oszałamiających wizualnie i dających ogromną satysfakcję kombinacjach. Poziom trudności też nie jest żartem – nie ma opcji ułatwiających rozgrywkę, nie da się łatwo odzyskać zdrowia, a każda walka z przeciwnikiem staje się skomplikowana i wymagająca.

Mimo że jest to jedna z najstarszych gier na tej liście, do dziś plasuje się wśród najlepszych gier typu roguelike na PS5.

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8. Rogue Legacy 2

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X i Series S, Nintendo Switch Rok wydania 2022 Twórca(y) Cellar Door Games Wydawca Cellar Door Games Metascore 88 Średni czas gry / Dla kogo / Unikalne cechy ~20–80 godz. / Idealna dla fanów swobodnej rozgrywki / Regulowany poziom trudności

Rogue Legacy 2 to dwuwymiarowa platformówka akcji i jedna z najlepszych gier tego typu, w które można zagrać na PlayStation 5. Stanowi ona ulepszenie pierwszej części dzięki dodaniu kilku nowych mechanizmów.

Pomimo ponurej scenerii i przerażających bossów, Rogue Legacy 2 nadal sprawia wrażenie niezwykle uroczej i pozytywnej gry dzięki swemu lekkiemu tonowi i przystępności. A dla pewności twórcy dodali do gry regulowany poziom trudności, dzięki czemu jest to jedna z najlepszych gier typu roguelike na PS5, która zadowoli zarówno graczy okazjonalnych, jak i zapalonych.

Opanuj zaklęcia i broń oraz poznaj pomieszczenia i przeciwników w pętli rozgrywki, która zapewni prawie sto godzin zabawy.

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9. Vampire Survivors

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X i Series S, Nintendo Switch Rok wydania 2022 Twórca(y) poncle Wydawca poncle Metascore 86 Średni czas rozgrywki / Dla kogo / Unikalne cechy ~10–50 godz. / Idealna dla graczy rekreacyjnych, którzy lubią fantazje o potężnej mocy i klimat w stylu Castlevanii / Gra typu „bullet hell” z mnóstwem unikalnych ulepszeń

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że to właśnie Vampire Survivors w pojedynkę spopularyzowało gatunek „reverse bullet hell” wśród szerokiej publiczności. Dlatego żadna lista najlepszych gier typu roguelike na PS5 nie jest kompletna bez Vampire Survivors – pozornie prostej, ale niesamowicie wciągającej gry typu „bullet hell”.

Dla tych, którzy nie znają tej gry, Vampire Survivors to jedna z najlepszych gier o wampirach. Na początku jest to prosta gra typu scroll-down z widokiem z góry, ale prawdziwa przygoda zaczyna się dopiero wtedy, gdy zaczniesz ulepszać i odkrywać ewolucje swojej broni. Twoje marne kule ognia zamieniają się w niepowstrzymane wybuchy, prosta różdżka staje się karabinem maszynowym w stylu „bullet hell”, a bicz – blenderem, który kosząc wszystkich wrogów, którzy odważą się do ciebie zbliżyć.

Możesz wybierać spośród setek rodzajów broni i ponad stu postaci. Każda broń ma swoją ścieżkę ewolucji, którą można osiągnąć, łącząc odpowiednie rodzaje broni i przedmioty pasywne w ograniczonej liczbie slotów. Możesz nawet połączyć siły ze znajomymi, aby przeżyć bezsprzecznie najlepszą rozgrywkę wieloosobową.

Po raz kolejny króluje tu haptyczne sprzężenie zwrotne, a kontroler PS5 naprawdę pozwala zanurzyć się w uczuciu bycia przytłoczonym przez hordy wrogów podczas każdego przejścia.

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10. Spelunky 2

Nasza ocena 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X i Series S, Nintendo Switch Rok wydania 2020 Twórca(y) Mossmouth, Blitworks Wydawca Mossmouth Metascore 87 Średni czas rozgrywki / Dla kogo / Unikalne cechy ~26–170 godz. / Idealna dla fanów eksploracji z wysoką stawką / Pozornie niekończąca się powtarzalność i różnorodność rozgrywki

W Spelunky 2 musisz zejść w głąb ogromnego systemu jaskiń, gdzie śmierć czai się za każdym złym ruchem. Zaawansowany system fizyki sprawia, że każdy blok i pułapka to potencjalnie śmiertelna przeszkoda, którą musisz ominąć lub pokonać.

Chociaż gra nie oferuje klas postaci w stylu RPG, przedmioty zebrane podczas przygody pozwalają na stosowanie różnorodnych stylów gry.

W miarę jak schodzisz coraz głębiej przez tętniące życiem biomy Spelunky 2, możesz ratować sojuszników, którzy będą ci pomagać. Niezależnie od tego, czy pomagają w walkach, pełnią rolę ludzkich tarcz, czy nawet zamieniają się w prowizoryczną broń, sojusznicy ci przyczyniają się do uroczej, chaotycznej atmosfery gry.

Fani hardkorowych gier typu roguelike szczególnie docenią bezlitosną mechanikę permadeath w Spelunky 2 oraz niekończącą się różnorodność wyzwań. Od sekretnych poziomów do odkrycia, przez nowe postacie do odblokowania, aż po niezwykle trudne przejścia – Spelunky 2 oferuje prawdopodobnie najwyższą powtarzalność spośród wszystkich najlepszych gier typu roguelike na PS5 z tej listy.

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Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra typu roguelike na PS5?

„Risk of Rain 2” to bez wątpienia najlepsza gra typu roguelike na PS5. Nasze inne najlepsze propozycje to „Dead Cells” – jeśli lubisz gry 2D typu side-scroller – oraz „Dave, nurek” dla graczy poszukujących swobodnej rozgrywki.

Jak długo trwa rozgrywka w grze typu roguelike?

Większość rozgrywek w grach typu roguelike trwa od 20 do 40 minut, ale w gry tego typu można grać przez dziesiątki, a nawet setki godzin. Generowanie proceduralne sprawia, że gry typu roguelike zachowują swoją atrakcyjność przy wielokrotnym przechodzeniu.

Czym jest gra typu roguelike?

Gry typu roguelike to podgatunek gier RPG , charakteryzujący się takimi cechami jak permadeath, losowe/generowane proceduralnie rozgrywki, łupy, przeciwnicy oraz rozbudowane systemy ulepszeń.