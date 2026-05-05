13 najlepszych gier typu Metroidvania, jakie Switch ma do zaoferowania w 2026 roku

Metroidvania to jeden z tych gatunków, które nigdy nie tracą na atrakcyjności. Najlepsze gry z gatunku Metroidvania na Switchu łączą w sobie eksplorację, elementy platformówki i akcję, jednocześnie zachęcając gracza do ciągłego wzmacniania się.

Każda nowa umiejętność nie tylko usprawnia walkę, ale także pozwala dotrzeć do obszarów, które wcześniej były poza zasięgiem, dzięki czemu świat staje się bogatszy i bardziej spójny z każdym nowym odkryciem.

Na rynku dostępnych jest mnóstwo tytułów z gatunku Metroidvania, ale jeśli chodzi o absolutnie najlepsze z nich na Nintendo Switch, tylko kilka naprawdę się wyróżnia. Przy tak szerokim wyborze zawężenie listy było nie lada wyzwaniem, ale nie martw się – udało mi się to.

Zebrałem listę najlepszych gier z gatunku Metroidvania dostępnych obecnie na Switchu, z których każda oferuje niezapomnianą przygodę i doskonale pokazuje, dlaczego ten gatunek jest tak uwielbiany przez fanów.

Nasze najlepsze propozycje gier typu Metroidvania na Switch

Niektóre tytuły wyróżniają się nawet wśród najlepszych. Jeśli chodzi o gry typu Metroidvania na Switch, te znalazły się na liście „szczególnie świetnych”:

1 Hollow Knight 2017 Fantastyczna gra niezależna, która stała się jedną z ikon współczesnych gier typu Metroidvania. Buy now 2 Metroid Prime Remastered 2023 Mówi się, że nie da się ulepszyć doskonałości, ale ta zremasterowana wersja właśnie to osiąga. Buy now 3 Metroid Dread 2021 Gra oferuje mistrzowskie połączenie trzymającej w napięciu rozgrywki typu stealth z akcją w stylu Metroid. Buy now

Chociaż te gry są najlepsze z najlepszych, każda pozycja na tej liście jest absolutnie warta uwagi. Czytaj dalej, aby zapoznać się z pełną listą i odkryć, jakie światy w stylu Metroidvania czekają na Ciebie na Nintendo Switch.

13 najlepszych gier typu Metroidvania na Switch, w które powinien zagrać każdy gracz

Łatwo zrozumieć, dlaczego gatunek Metroidvania cieszy się popularnością – prosta mechanika, wiele sposobów podejścia do fabuły oraz wplecenie elementów RPG stanowią solidną podstawę dla naprawdę dobrej gry.

Jednak choć wielu tytułom udaje się idealnie uchwycić tę wciągającą pętlę, niektóre z nich wykraczają poza standardy, zwłaszcza na Switchu.

Przejdźmy więc do listy niesamowitych gier typu Metroidvania na Switchu:

1. Hollow Knight [Najbardziej kultowa gra typu Metroidvania na Nintendo Switch]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2017 Twórca Team Cherry Średni czas gry ~45 godzin Ocena na Metacritic 90

Zacznijmy od jednej z najbardziej charakterystycznych gier z gatunku Metroidvania ostatniej dekady – Hollow Knight.

Pomimo dość zatłoczonego gatunku, Hollow Knight zdołał zdecydowanie wyróżnić się na tle innych tytułów. A co najlepsze? Team Cherry spisało się znakomicie pod każdym względem – od dziwacznych, ale niezapomnianych postaci, przez dopracowaną i dynamiczną walkę, aż po własne podejście do narracji w stylu „Soulslike” – dzięki czemu ta niesamowita gra stała się jedną z najlepszych gier typu Metroidvania w historii.

Dlaczego to wybraliśmy Hollow Knight wyróżnia się mistrzowskim połączeniem dynamicznej, wymagającej walki, rozległej eksploracji i niezapomnianego świata. Ta gra doskonale oddaje istotę gatunku Metroidvania, dodając jednocześnie swój własny, niepowtarzalny styl, co sprawia, że jest niezbędna w każdej kolekcji na Switchu.

W Hollow Knight wcielisz się w bezimiennego (i dość uroczego) wojownika. Przed tobą rozciąga się królestwo Hallownest, puste i niemal pozbawione życia. Aby dowiedzieć się, kim jesteś i co musisz zrobić, musisz wyruszyć w niebezpieczną przygodę przez ruiny tego królestwa i ostatecznie zadecydować o jego losie.

Jeśli chodzi o rozgrywkę, Hollow Knight ma więcej wspólnego z grami w stylu retro na konsolę NES niż z innymi tytułami z gatunku RPG. Mając na początku zaledwie pięć masek zdrowia i niewiele sposobów na ich odzyskanie, będziesz musiał opanować szybką, brutalną i wciągającą walkę w Hollow Knight. Zarówno zwykli przeciwnicy, jak i bossowie stanowią groźnych wrogów, więc przygotuj się na prawdziwą próbę sił.

Jednak tym, co może was zaskoczyć najbardziej, jest styl gry „Hollow Knight”. Chociaż sceneria i walka mogłyby sprawiać wrażenie mrocznej i ponurej, gra oferuje za to niesamowicie piękną i niemal fantazyjną wyprawę do świata owadów, której towarzyszy fantastyczna ścieżka dźwiękowa, pozostająca punktem odniesienia dla dobrych gier typu metroidvania.

Nasza ocena: Hollow Knight to rzadka gra, która robi wszystko jak należy – i jest to pozycja, którą gracze lubiący gry typu Metroidvania po prostu muszą mieć.

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Co mówią gracze?

Sixdayworkday ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Bez wątpienia jedna z najlepszych gier typu Metroidvania, w jakie kiedykolwiek grałem.

2. Metroid Prime: Remastered [Najlepsza oryginalna gra z gatunku Metroidvania, odrodzona na Nintendo Switch]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2023 Twórcy Retro Studios, przy wsparciu Iron Galaxy Studios i kilku innych firm Średni czas rozgrywki ~15 godzin Ocena na Metacritic 94

Krótka lekcja historii – ostatnią grą z serii Metroid przed Metroid Prime był Super Metroid. Nikt nie potrafił wymyślić, jak dostosować konsolę N64 do tego gatunku, a przebicie Super Metroidu wydawało się niemożliwe.

Dało to jednak twórcom mnóstwo czasu na dopracowanie gry, a kiedy w końcu ukazała się „Metroid Prime”, okazała się ogromnym sukcesem – tak ogromnym, że nie tylko Nintendo postanowiło powtórzyć ten sukces poprzez wydanie zremasterowanej wersji, ale gracze po prostu nie mogą się od niej oderwać. Nic dziwnego, że jest to również jedna z najlepszych gier na Nintendo Switch.

Dlaczego to wybraliśmy Metroid Prime: Remastered zachowuje wszystko, co uczyniło oryginał klasykiem, wzbogacając go jednocześnie o nowoczesną oprawę graficzną, ulepszone sterowanie i subtelne poprawki rozgrywki. To sprawia, że jest to nie tylko pozycja obowiązkowa dla wieloletnich fanów serii Metroid, ale także jedno z najlepszych doświadczeń w stylu Metroidvania na konsoli Nintendo Switch.

Metroid Prime: Remastered jest pod wieloma względami niemal identyczny z oryginałem. Nadal jest to ta sama strzelanka FPS rozgrywająca się na Tallon IV i praktycznie nic się nie zmieniło. Nadal jest to ta sama pełna akcji gra typu Metroidvania, w której przedzierasz się przez obcą planetę, strzelając i niszcząc wszystko na swojej drodze, zbierając narzędzia ułatwiające poruszanie się i odkrywając kolejne ślepe zaułki.

Różnica polega jednak na licznych ulepszeniach graficznych i dźwiękowych, jakie wprowadzono w grze. Metroid Prime: Remastered oferuje całkowicie odświeżoną grafikę i znacznie lepsze efekty dźwiękowe (dzięki nowoczesnemu sprzętowi), a także mnóstwo udogodnień zwiększających komfort gry, takich jak ulepszone sterowanie, poprawki broni oraz drobne szczegóły, które nadają światu jeszcze więcej życia.

Nasza opinia: Nawet jeśli nie interesuje cię seria „Metroid”, w tę grę zdecydowanie warto zagrać choćby ze względu na wrażenia z rozgrywki w trybie FPS.

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Co mówią gracze?

JudesNana ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Zachowując wierność oryginałowi, gra „Metroid Prime Remaster” oferuje ulepszoną grafikę i udogodnienia zwiększające komfort gry. Zdecydowanie warto ją wypróbować, zwłaszcza jeśli podobała ci się oryginalna wersja.

3. Metroid Dread [Najlepsza gra typu „Metroidvania” z elementami skradanki i wysoką stawką na Switchu]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2021 Twórcy Mercury Steam, Nintendo EPD, Nintendo Średni czas rozgrywki ~8 godzin Ocena na Metacritic 88

Można by pomyśleć, że po sukcesie „Metroid Prime” wszystkie gry z serii „Metroid” staną się strzelankami z perspektywy pierwszej osoby. Jak udowodniła gra „Metroid Dread”, grafika 2D (no dobrze, 2,5D) nadal pozostaje ulubioną perspektywą dla fanów gier typu „Metroidvania”, a ta gra stała się jedną z najlepszych gier przygodowych wszech czasów.

Akcja tej gry rozpoczyna się tam, gdzie zakończyła się gra „Metroid Fusion”. Kiedy pasożyty X po raz kolejny pokazują swoje ohydne oblicze (w sensie przenośnym) na planecie ZDR, tylko jedna osoba odporna na infekcję może się z nimi zmierzyć.

Jakby tego było mało, 7 robotów E.M.M.I., wysłanych przez Federację Galaktyczną, zbuntowało się. Maszyny te są „wykonane z najtwardszego materiału we wszechświecie”, więc nie miejcie złudzeń: jeśli jeden z nich złapie Samus, to praktycznie koniec gry, chyba że wykazacie się naprawdę dużą precyzją podczas QTE.

Dlaczego to wybraliśmy Trudno jest tak umiejętnie przechodzić między gatunkami, jak robi to „Metroid Dread”. Nawet bez tej mieszanki gatunków w rozgrywce gra i tak jest bardzo solidna. Intensywne starcia z E.M.M.I. oraz satysfakcjonująca eksploracja sprawiają, że jest to wyjątkowa gra typu Metroidvania na Switchu.

Stąd też część tytułu „dread” (strach). W przeciwieństwie do innych gier z serii Metroid, Dread włącza skradanie się jako część rozgrywki. Aby opanować to nowe środowisko, musisz zarówno eksplorować, wykorzystywać wiele narzędzi, nauczyć się poruszać cicho, trzymać się cienia, jak i unikać walk, których nie jesteś w stanie wygrać.

Nasza ocena: Jeśli szukasz czegoś nowego w serii Metroid, Metroid Dread z pewnością cię zadowoli.

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Co mówią gracze?

anawe_902 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Grałem tylko w „Prime” i myślałem, że nigdy nie spodoba mi się „Metroid” w 2D. Z radością mogę powiedzieć, że „Dread” udowodnił, że się myliłem.

4. Super Metroid [Najlepsza klasyczna gra z gatunku Metroidvania na Nintendo Switch]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy SNES, Nintendo Switch Rok wydania 1994 Twórcy Nintendo R&D1, Intelligent Systems Średni czas rozgrywki ~8 godzin Ocena Metacritic brak (gra powstała przed uruchomieniem serwisu Metacritic)

Kiedy mowa o grach typu Metroidvania, na myśl przychodzi kilka tytułów, a „Super Metroid” jest jednym z nich.

W tej wczesnej odsłonie serii Samus ściga Ridleya i skradzione larwy Metroidów na planetę Zebes. Jak można się spodziewać, sprawy przybierają nieoczekiwany obrót zarówno dla Samus, jak i dla kosmicznych piratów, więc to łowczyni nagród musi uporządkować sytuację – i przygotować grunt pod gry „Fusion” i „Prime”.

Dlaczego to wybraliśmy To właśnie „Super Metroid” dał nazwę połowie tego gatunku. Choć według dzisiejszych standardów może wydawać się przestarzała, jej poziomy i projekt rozgrywki nadal stanowią złoty standard, według którego ocenia się wszystkie inne gry z gatunku metroidvanii.

Kompaktowy, a jednocześnie bogaty projekt poziomów (z pomysłowym układem mapy), eksploracja o idealnym tempie, precyzyjne sterowanie i fantastyczna sceneria – wszystko to złożyło się na to niezapomniane arcydzieło.

Nasza ocena: „Super Metroid” jest stary, ale wciąż na wagę złota. Jeśli chcesz zobaczyć, jak gry typu Metroidvania rozkwitły i stały się tak popularnym gatunkiem, jakim są dzisiaj, zdecydowanie powinieneś się z tą pozycją zapoznać.

Co mówią gracze?

ACID_Candy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 To niesamowite, że ta stara gra wciąż się tak dobrze sprawdza.

5. Ori i wola ogników [Najlepsza przygoda typu metroidvania z fabułą]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2020 Twórcy Moon Studios, Xbox Game Studios, Iam8Bit Średni czas gry ~15 godzin Ocena na Metacritic 90

Ta poruszająca gra platformowa okazała się dla mnie prawdziwym hitem. Ori i wola ogników urzekła mnie swoją oprawą graficzną i fabułą. Bardzo łatwo jest polecić ten tytuł jako świetną grę typu Metroidvania na konsolę Nintendo Switch.

Wcielając się w Ori, będziesz eksplorować rozległą mapę i zbierać różne narzędzia, które pomogą ci odkrywać świat. Chciałbym również podkreślić, że system walki jest tym razem znacznie lepszy – bitwy nie polegają już wyłącznie na „wciskaniu na oślep przycisku ataku”.

Dlaczego to wybraliśmy Seria Ori niezmiennie zachwyca swoją oprawą graficzną. Szczególnie „Błędne ogniki”” zdołało osiągnąć idealną równowagę między wspaniałą grafiką, płynną rozgrywką i poruszającą fabułą.

Błędne ogniki wyróżnia się na tle innych gier typu Metroidvania naciskiem na fabułę, która dorównuje najlepszym tytułom fabularnym. Chociaż wiele gier typu Metroidvania ma fabułę jedynie dla pozoru (ponieważ w większości chodzi o grindowanie, zbieranie rzadkich łupów i stawanie się silniejszym), głęboko poruszająca historia przejawia się w niemal każdym aspekcie gry.

Co więcej, gra „Ori i wola ogników” charakteryzuje się również wyjątkową, ręcznie malowaną grafiką, która zawsze zachwyca, niezależnie od tego, czy przemierzasz świat, czy zmagasz się z falą przeciwników.

Nasza ocena: Nawet jeśli grałeś już w „Ori i ślepa puszcza””, „Ori i wola ogników” to gra typu Metroidvania, która na długo pozostaje w pamięci.

Co mówią gracze?

Fourthmanifold ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Pod każdym względem lepsza od pierwszej części gry „Ori”.

6. Axiom Verge [Najlepszy hołd dla klasycznych gier typu Metroidvania]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, Wii U, Nintendo Switch, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2015 Twórca Thomas Happ Games Średni czas rozgrywki ~12 godzin Ocena na Metacritic 84

Axiom Verge wygląda jak Super Metroid. Gra się w nią i odczuwa się ją tak samo jak w Super Metroid. Jednak pomimo tej bardzo silnej inspiracji tytułowi temu udało się wyrobić sobie własną niszę.

Stworzona przez wybitnego twórcę gier niezależnych, Thomasa Happ, gra Axiom Verge pozwala wcielić się w postać Trace’a, ocalałego z wypadku laboratoryjnego, który znalazł się w dziwnym, obcym świecie. Aby przetrwać w tym środowisku i dowiedzieć się, co się stało, będziesz musiał polegać na szerokiej gamie narzędzi i gadżetów do zebrania, a także na wskazówkach tajemniczego głosu.

Dlaczego to wybraliśmy Ta gra nie tylko czerpie z siły swoich inspiracji, ale także bawi się oczekiwaniami doświadczonych graczy z gatunku Metroidvania. To właśnie ta zuchwałość, w połączeniu z solidną rozgrywką, zapewniła Axiom Verge miejsce na mojej liście.

W Axiom Verge nie brakuje przeciwników, ale na szczęście twoja broń doskonale sprawdza się zarówno w walce wręcz, jak i na odległość. Po drodze znajdziesz również więcej narzędzi zwiększających mobilność, które pomogą ci dotrzeć do odległych obszarów i odkryć więcej części mapy. Całkiem standardowa rozgrywka.

Chociaż stworzenie przyzwoitej gry typu Metroidvania poprzez czerpanie z kluczowych elementów dawnych klasyków byłoby niezwykle łatwe, „Axiom Verge” idzie o krok dalej. Oferuje dopracowane sterowanie, niesamowitą oprawę graficzną przywodzącą na myśl erę SNES oraz precyzyjnie dopracowaną atmosferę w każdym obszarze.

Nasza ocena: Axiom Verge to pełen szacunku hołd dla prekursorów serii, ale może się również pochwalić świetną rozgrywką. Wieloletni fani gier typu Metroidvania z pewnością będą chcieli ją wypróbować, choć jest to również świetna propozycja dla nowicjuszy.

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Co mówią gracze?

FarmingInTheRain ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Fajny hołd dla gry „Super Metroid”. Poleciłbym tę grę jednak raczej doświadczonym graczom z gatunku Metroidvania.

7. Blasphemous 2 [Najlepsza religijna gra horrorowa typu Metroidvania na Switchu]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2023 Twórcy The Game Kitchen, Team17 Średni czas rozgrywki ~20 godzin Ocena na Metacritic 84

Jako osoba wychowana w głęboko katolickiej wierze, nawet w najśmielszych snach nie przypuszczałem, że religia może być tak… metalowa. Gra „Blasphemous” i jej kontynuacja „Blasphemous 2” przekonały mnie, że jest inaczej.

W tej grze typu Metroidvania ponownie wcielisz się w rolę Pokutnika, którego z zasłużonego odpoczynku wybudził powrót Cudu. Po raz kolejny musisz założyć swój kaptur i wznowić pokutę, wyruszając na krucjatę przez ziemie Cvstodii – obłąkanej i groteskowej krainy, gdzie wiara wypacza ciało, a modlitwy są wysłuchiwane przez nadprzyrodzone uszy.

Podobnie jak w przypadku „Hollow Knight”, „Blasphemous 2” charakteryzuje się bardziej hardkorowym podejściem do walki. Chociaż w grze pojawia się kilka elementów RPG i gier typu „Soulslike”, o przebiegu walk decyduje przede wszystkim to, jak dobrze opanowałeś dostępne narzędzia, a także umiejętność rozpoznania kluczowych momentów do przeprowadzenia decydujących kontrataków.

Dlaczego to wybraliśmy Ta gra typu Metroidvania nie tylko ma fantastyczne podstawy, ale także bezkompromisowo pozostaje wierna sobie. Kiedy myślisz o „krwawej Metroidvanii”, myślisz o Blasphemous.

Blasphemous 2 wyróżnia się przede wszystkim oprawą wizualną. Horror o tematyce religijnej jest podkręcony do maksimum i ani na chwilę nie traci na intensywności. Od gorliwych fanatyków wypaczonych przez swoją pobożność po niewinnych wyznawców, których modlitwy zostały potraktowane zbyt dosłownie – Blasphemous 2 nie boi się pokazać, jak bardzo szalone mogą być jego projekty i animacje.

Nasza ocena: Blasphemous 2 wyróżnia się zarówno pod względem rozgrywki, jak i oprawy wizualnej. Ci, którzy szukają przygody dosłownie poruszającej do głębi, z pewnością pokochają tę grę.

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Co mówią gracze?

oopsallones ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Doskonała kontynuacja i tak już znakomitej gry. Horror o tematyce religijnej nigdy nie był tak fascynujący.

8. Bloodstained: Rytuał nocy [Najlepsza gotycka gra typu Metroidvania na Switchu]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Rok wydania 2019 Twórcy ArtPlay, 505Games, NetEase (wersje mobilne) Średni czas gry ~30 godzin Ocena na Metacritic 83

Moje pierwsze wrażenia z gry w „Bloodstained: Rytuał nocy” przypominały, kadr po kadrze, mem z Antonem Ego z filmu „Ratatouille”. Znajdowało się tu wszystko, co uwielbiałem w „Castlevanii” i „Symfonia nocy”, a gra ta jest jedną z najlepszych gier RPG akcji typu Metroidvania, w jakie kiedykolwiek grałem.

Wcielając się w postać Miriam, Shardbinder, budzisz się z trwającego dekadę snu w zmienionym świecie. Gildia Alchemików leży w ruinach, świat opanowały demony, a co najgorsze – twój przyjaciel z dzieciństwa, Gebel, panuje teraz jako władca piekielnego zamku.

Dlaczego to wybraliśmy Bloodstained: Rytuał nocy to (śmiem twierdzić) triumfalny powrót Koji Igarashiego do dawnej formy. Nawet pomijając czynnik nostalgii, Bloodstained znacznie rozszerza fundamenty położone przez pozostałe tytuły z serii Castlevania autorstwa IGA.

Pod względem rozgrywki Bloodstained przypomina zarówno Symfonia nocy, jak i serię Sorrow. Z każdym pokonanym demonem Miriam może – w bolesny sposób – wchłonąć jego moce za pomocą Odłamków, co pozwala jej zdobywać umiejętności aktywne, przywoławcze i pasywne. Oprócz tego może również wyposażać się w różnorodną broń i zbroje, a także zdobywać kolejne poziomy i stawać się silniejsza.

Jak to niektórzy ujmują, jest to bardzo znajoma przygoda. Jednak choć wielu z was już wcześniej przeżywało tę podróż, nadal jest to przygoda, w którą warto się wybrać, ponieważ pochodzi ona od słynnego Koji Igarashiego, jednego z głównych twórców „Symfonia nocy””.

Nasza ocena: „Bloodstained: Rytuał nocy” równie dobrze można by nazwać współczesną wersją „Symfonia nocy””. Jeśli szukasz gry typu Metroidvania z silnym akcentem RPG, w którą naprawdę można się wciągnąć, to jest to tytuł dla ciebie.

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Co mówią gracze?

AzergerTrenchy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Wersja „Castlevanii” stanowiąca odrębną serię. W rzeczywistości jest bliższa oryginalnym grom – naprawdę widać różnicę w stylu IGA.

9. Castlevania: Kolekcja Advance [Najlepsza kolekcja gier typu Metroidvania na Switchu]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2021 Twórca Konami Digital Entertainment Średni czas gry ~50 godzin Ocena Metacritic 83

Jeśli zbyt późno dołączyłeś do szaleństwa związanego z seriami „Castlevania” lub „Bloodstained” i przegapiłeś niektóre tytuły z początku XXI wieku, nie martw się: „Castlevania: Advanced Collection”” ma dla ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Ten zbiór zawiera 4 tytuły z serii: Krąg Księżyca, Harmonia dysonansu, Aria of Sorrow oraz Dracula X.

Dlaczego to wybraliśmy Każda z gier z kolekcji „Castlevania: Kolekcja Advance” nie tylko pozwala zajrzeć do korzeni tego gatunku i poznać jego wczesne etapy rozwoju, ale jest też sama w sobie solidną grą (chociaż muszę dodać, że „Krąg Księżyca” jest dość niezgrabna).

Wszystkie te gry (z wyjątkiem „Dracula X”) eksperymentują z mechanikami znanymi z „Symfonia nocy””. Nie tylko wykorzystują one wyposażenie do poprawiania statystyk, ale każda z nich posiada również unikalny system magii – od kart DSS w „Circle”, przez księgę zaklęć i kombinacje broni dodatkowej w „Harmony”, aż po system dusz w „Aria”, który przetrwał do dziś w postaci odłamków w grze „Bloodstained”.

Chociaż nie są one tak przełomowe dla gatunku jak „Symphony”, każda z gier w „Kolekcja Advance” stanowi świetny sposób na przyjrzenie się temu, w jakim kierunku podążały wczesne innowacje w tym gatunku – a do tego są one całkiem zabawne.

Nasza ocena: „Castlevania: Kolekcja Advance” to pozycja obowiązkowa dla tych, którzy chcą nie tylko zagłębić się w historię gier typu Metroidvania, ale także cieszyć się solidnymi wczesnymi tytułami.

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Co mówią gracze?

AzergerTrenchy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Nadal bym to polecił, bo moim zdaniem wszystkie te gry są obowiązkowe. Z wyjątkiem CotM.

10. Ekspres z wyspy Yoku [Najlepsza hybrydowa gra przygodowa typu Metroidvania na Nintendo Switch]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2018 Twórcy Villa Gorilla, Team17 Średni czas rozgrywki ~6 godzin Ocena na Metacritic 83

W grze Ekspres z wyspy Yoku wcielasz się w Yoku, malutkiego naczelnika poczty na wyspie Mokumana. Twoje plany na spokojne i wygodne życie zostają pokrzyżowane, gdy dowiadujesz się, że musisz naprawić wyspę, pomagając jej bogu. Nic wielkiego.

Choć brzmi to jak fabuła poważnej gry typu Metroidvania, w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Ekspres z wyspy Yoku wyróżnia się nie tylko uroczą i czarującą grafiką, ale także rozgrywką. W grze Ekspres z wyspy Yoku wykorzystano bowiem mechanikę pinballa.

Oznacza to, że nie wystarczy tylko biegać i zbierać przedmioty, które pomogą ci w dalszej eksploracji, ale będziesz też musiał używać łopatek i zderzaków do pinballa, by uderzać kulkę Yoku. Mam nadzieję, że masz pod ręką dobry kontroler do Switcha.

Dlaczego to wybraliśmy „Pinball Metroidvania” to określenie, którego nigdy bym się nie spodziewał, ale gra „Ekspres z wyspy Yoku”” w mistrzowski sposób łączy oba gatunki, tworząc ekscentryczną, wyjątkową i – co najważniejsze – zabawną przygodę.

Na szczęście „Ekspres z wyspy Yoku”” nie popada w pułapkę nadmiernej innowacyjności bez odpowiedniego przetestowania rozgrywki. Choć pomysł może wydawać się nowatorski, zapewniam, że rozgrywka nie została poświęcona na rzecz tej cechy i że nadal jest to bardzo solidna gra z gatunku metroidvania oraz jedna z najlepszych gier rodzinnych na Nintendo Switch, jakie można zdobyć.

Nasza ocena: Jeśli szukasz wyjątkowego, ale zabawnego wariantu gier typu Metroidvania, wypróbuj „Ekspres z wyspy Yoku””.

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Co mówią gracze?

This_Is_A_Username ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Stosunkowo łatwa gra z gatunku Metroidvania. Urocza i pełna uroku. Świetna pozycja na czas po pracy.

11. Monster Boy and The Cursed Kingdom [Najlepsza gra typu Metroidvania z możliwością zmiany postaci na Switchu]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2018 Twórcy Game Atelier, FDG Entertainment Średni czas rozgrywki ~20 godzin Ocena na Metacritic 86

W grze „Chłopiec-potwór i przeklęte królestwo”” wcielasz się w postać Jina, którego wujek Nabu, będąc pod wpływem alkoholu, nieoczekiwanie przemienił w świnię. Na szczęście bycie świnią ma swoje zalety, więc Jin musi nauczyć się wykorzystywać swoją nową postać, aby dowiedzieć się, dlaczego jego zazwyczaj życzliwy wujek postanowił przemienić wszystkich mieszkańców królestwa.

Rozgrywka składa się ze standardowych elementów platformówki z domieszką RPG. Jin nie tylko może zdobywać nowe postacie zwierzęce, z których każda posiada nowy zestaw mocy. Będziesz również musiał zdobywać złoto, aby kupować nowy, lepszy ekwipunek, który pozwoli ci walczyć z przeciwnikami na bardziej wyrównanych warunkach.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Chłopiec-potwór i przeklęte królestwo” jest zarówno łatwa do opanowania, jak i oferuje solidną mechanikę RPG. Zmiana postaci to wisienka na torcie, a możliwość łączenia wielu postaci w celu rozwiązywania problemów jest szczególnie świetna.

Podsumowując, „Chłopiec-potwór i przeklęte królestwo” to bardzo prosta, ale świetnie zrealizowana gra typu Metroidvania. Ze względu na fantastyczną, bajkową oprawę uznałbym ją również za jedną z najlepszych gier na Switch dla dzieci.

Nasza ocena: Jeśli szukasz lżejszej rozrywki, która mimo to oferuje mnóstwo treści, „Chłopiec-potwór i przeklęte królestwo” powinno Ci się spodobać.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Co mówią gracze?

J154PS1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Naprawdę kreatywna gra typu Metroidvania, która wnosi świeżość, stawiając przed graczem wyzwanie polegające na łączeniu zalet poszczególnych postaci.

12. Książę Persji: Zagubiona Korona [Najbardziej płynna i zabawna gra typu metroidvania na Switch]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Rok premiery 2024 Twórcy Ubisoft Montpellier, Ubisoft Średni czas rozgrywki ~30 godzin Ocena na Metacritic 86

Minęło już sporo czasu, odkąd ostatni raz słyszałem o „Książę Persji”” – mój ostatni kontakt z tą serią miał miejsce na konsoli SNES – więc z zaskoczeniem przyjąłem wiadomość, że powraca ona jako gra typu Metroidvania. Zaskoczenie, to prawda, ale bardzo mile widziane.

W tej grze typu Metroidvania wcielasz się w Sargona, członka „Nieśmiertelnych” – elitarnej grupy wojowników. To, co powinno być czasem świętowania po ciężko wywalczonej bitwie, zamienia się w katastrofę – książę Ghassan zostaje porwany, a anomalie czasowe sieją spustoszenie. No cóż, standardowa fabuła.

Dlaczego to wybraliśmy Będę szczery: minęło naprawdę dużo czasu, odkąd tak dobrze bawiłem się przy grze Ubisoftu. Książę Persji: Zagubiona Korona jest prosta, urocza, ma odpowiednią długość, a co najważniejsze – gra się w nią z prawdziwą satysfakcją.

Zaginiona korona wydaje się być swego rodzaju odrodzeniem tego gatunku. Grając w tę grę, miałem wrażenie, że zespół eksperymentował, aby sprawdzić, w jakim kierunku poprowadzić tę odsłonę serii, a fabuła była dla wielu osób, w tym dla mnie, dość nieprzewidywalna.

Co jednak ważniejsze, podstawowe elementy „The Lost Crown” w stylu Metroidvania – platformówka i walka – są naprawdę dopracowane, co sprawia, że jest to świetna gra zarówno dla nowicjuszy, jak i weteranów. Być może największym atutem tej gry jest właśnie walka: pełna napięcia, dynamiczna i dająca ogromną satysfakcję, zupełnie jak w najlepszych grach walki na Switchu.

Nasza ocena: „Książę Persji: Zagubiona Korona” z pewnością zadowoli tych, którzy szukają pełnej akcji, zwięzłej gry w stylu Metroidvania.

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Co mówią gracze?

RenaissanceSucks ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Prawie wszystko jest tu na najwyższym poziomie – szkoda tylko, że fabuła nie jest bardziej wciągająca, ale rozgrywka to nadrabia.

13. Ender Magnolia: Bloom in the Mist [Najlepsza klimatyczna i bogata w treść gra typu Metroidvania na Switchu]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2025 Twórcy Adglobe, Live Wire, Binary Haze Interactive Średni czas rozgrywki ~25 godzin Ocena na Metacritic 84

Na koniec, ale bynajmniej nie mniej ważna, jest gra „Ender Magnolia: Kwiat w mgle””. Podobnie jak w przypadku poprzedniej gry z serii, „Ender Lilies: Quietus of the Knights””, jest to mroczna, nastrojowa i melancholijna gra typu Metroidvania – co sprawia, że jest to również jedna z najlepszych gier podobnych do „Hollow Knight”.

Dlaczego ją wybraliśmy Naprawdę widać, jak twórcy wyciągnęli wnioski z „Ender Lilies”. Doświadczenia te zostały wykorzystane przy tworzeniu „Ender Magnolia: Kwiat w mgle”” – gra jest nie tylko niesamowita pod względem mechaniki, ale także bezsprzecznie oryginalna, jednocześnie pogłębiając świat Ender.

W tej kontynuacji wcielisz się w Lilac, Attuner posiadającą moc ratowania Homunculi – potężnych sztucznych form życia, które w świecie Magnolii pełnią rolę odpowiedników duchów z gry „Lilies”. Jako gra typu Metroidvania z elementami RPG, Lilac może zdobywać kolejne poziomy i wyposażać się w sprzęt, choć należy pamiętać, że większość twoich statystyk wynika właśnie z wyposażenia.

Wiele drobnych niedociągnięć z „Lilies” zostało wyeliminowanych, a „Magnolia” idzie o krok dalej niż „Lilies” – nie tylko pod względem rozgrywki, ale także fabuły. Dzięki poruszającej, pełnej mocy narracji „Magnolia” to gra typu metroidvania, która wyróżnia się nie tylko pod względem akcji, ale także emocjonalnego oddziaływania.



Nasza ocena: Nawet jeśli nie grałeś w pierwszą część, melancholijny świat Magnolii, dopracowana rozgrywka i mocna fabuła sprawiają, że łatwo ją pokochać.

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Co mówią gracze?

cre8osoter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Świetna gra z gatunku Metroidvania o doskonałej atmosferze. Ścieżka dźwiękowa też jest znakomita.

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra typu Metroidvania na Switchu?

To, która gra z gatunku Metroidvania na Switchu jest najlepsza, to kwestia gustu, ale osobiście wskazałbym „Hollow Knight”. Jej rozległy, połączony świat, wymagająca walka i klimatyczna oprawa graficzna wyznaczają nowy złoty standard dla tego gatunku na konsoli Nintendo.

Czy na Switchu są jakieś spokojniejsze gry typu Metroidvania?

Tak! Chociaż większość gier typu Metroidvania kładzie duży nacisk na akcję, na Switchu można znaleźć kilka spokojniejszych tytułów. Ekspres z wyspy Yoku, Chłopiec-potwór i przeklęte królestwo oraz Ori i wola ogników oferują relaksującą eksplorację, uroczą grafikę i przystępną rozgrywkę.

Jaka była pierwsza prawdziwa gra typu metroidvania na Switchu?

Pierwszą prawdziwą grą typu metroidvania na Switchu była „Blaster Master Zero”, która ukazała się 9 marca 2017 roku – zaledwie 6 dni po premierze konsoli Nintendo Switch.

Która gra z serii „Castlevania” ma otwarty świat?

Żadna gra z serii „Castlevania” nie jest grą z otwartym światem. Gry typu „Metroidvania” opierają się na liniowym przebiegu akcji, powrotach do wcześniej odwiedzonych miejsc oraz wykorzystywaniu nowych narzędzi do dotarcia do obszarów, które wcześniej były niedostępne; jest to sprzeczne z koncepcją otwartego świata, która pozwala graczom po prostu wędrować, gdzie tylko zechcą.

Jakie są najtrudniejsze gry typu Metroidvania na Switchu?

Wybór najtrudniejszych gier typu Metroidvania na Switchu jest kwestią subiektywną, ponieważ każdy gracz ma trudności z innymi elementami. Niemniej jednak wskazałbym „Hollow Knight: Silksong”” – jest on jeszcze trudniejszy niż „Hollow Knight”.