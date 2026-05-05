12 najlepszych gier survivalowych na Switchu w 2026 roku – kompletny przewodnik dla graczy

Najlepsze gry survivalowe na Switchu wywierają szczególne wrażenie, ponieważ każda sesja rozgrywki jest jak osobna historia. Zdarzały mi się noce, kiedy ledwo udało mi się przetrwać burzę śnieżną w grze „The Long Dark” albo spędzałem godziny na budowaniu bazy w „Minecraftie”, by w końcu została ona zniszczona przez moby. Granie na Switchu sprawia, że te chwile są jeszcze lepsze.

Niektóre gry skupiają się na surowej akcji i niebezpieczeństwie, podczas gdy inne kładą nacisk na rzemiosło i pracę zespołową, co daje graczom mnóstwo opcji do wyboru. Tak czy inaczej, wszystkie one na swój sposób sprawdzają kreatywność i cierpliwość gracza. Oto nasza lista najlepszych gier survivalowych na Switchu w 2026 roku – tych, które sprawiają, że wracamy do nich, by zagrać „jeszcze tylko raz”.

Nasze najlepsze propozycje gier survivalowych na Switch

Niektóre gry survivalowe na Switchu po prostu wyróżniają się na tle innych. To właśnie do nich wracasz wielokrotnie, ponieważ łączą w sobie wyzwanie, kreatywność i zabawę w sposób, który zapada w pamięć. Oto trzy tytuły, które naszym zdaniem wyróżniają się na tle pozostałych.

Subnautica (2018) – Niewiele gier oddaje atmosferę tak jak ta. Jest dość napięta, ekscytująca, a jednocześnie niezapomniana, gdy eksplorujesz obce oceany i nowe głębiny. Minecraft (2009) – To proste: Minecraft wciąż pozostaje grą survivalową, której nikt nie jest w stanie przebić. Możesz budować cokolwiek zechcesz, przetrwać niekończące się noce i zagłębiać się w jaskinie lub na farmy. The Long Dark (2017) – Surowa, mroźna i brutalnie realistyczna. Każda decyzja ma znaczenie, gdy walczysz z głodem, zimnem i izolacją na zamarzniętej pustyni.

To nasze ulubione tytuły, ale na Switchu jest jeszcze mnóstwo innych gier survivalowych, które warto wypróbować.

12 najlepszych gier survivalowych na Switchu – pełna lista

Możesz rozbić się na środku oceanu, zgubić się w dżungli, a nawet skurczyć się, by walczyć z mrówkami na podwórku – survival na Switchu przybiera najróżniejsze formy. Każda z tych gier oferuje unikalne wyzwania, style i opcje, które sprawią, że nie będziesz mógł się od nich oderwać. Przyjrzyjmy się im wszystkim.

W ile z tych najlepszych gier survivalowych na Switchu grałeś?

1. Subnautica [Najlepsza do podwodnych eksploracji]

Ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przetrwanie, przygoda, eksploracja Platformy Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Rok wydania 2018 (wersja na Switch z 2021 r.) Twórca/twórcy Unknown Worlds Entertainment Średni czas rozgrywki 30–60 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią survival horrory połączone z eksploracją Mocne strony Ciągłe przeplatanie się zachwytu i przerażenia podczas eksploracji coraz głębszych stref

Są takie gry, które chciałoby się przeżyć jeszcze raz, patrząc na nie świeżym okiem. „Subnautica” jest jedną z nich; chwila, w której uciekasz z płonącego statku kosmicznego i zanurzasz się w tętniącym życiem obcym oceanie, jest niezapomniana. Wersja na Nintendo Switch zachowuje to uczucie zarówno piękna, jak i grozy, łącząc kolorowe biomy z przerażającymi lewiatanami grasującymi w ciemnościach.

Mechanika rozgrywki jest prosta, ale wciągająca: zbieraj surowce, twórz narzędzia, rozbudowuj swoją bazę podwodną i odblokowuj pojazdy, takie jak Seamoth i Cyclops, aby zapuszczać się coraz głębiej w nieodkryte terytoria. Każdy biom ma swój niepowtarzalny charakter – od świecących lasów wodorostów po niesamowite wraki, które wyglądają jakby pochodziły prosto z filmu Ridleya Scotta.

Dlaczego to wybraliśmy Obca, oceaniczna sceneria sprawia, że walka o przetrwanie jest zarówno pełna napięcia, jak i zapierająca dech w piersiach.

W przeciwieństwie do większości gier survivalowych, Subnautica jest wręcz przerażająca. Czujność i skradanie się mają większe znaczenie niż broń, co sprawia, że każde zanurzenie jest sprawdzianem nerwów.

Nasza ocena: Jeśli szukasz wrażeń związanych z przetrwaniem, łączących zachwyt z surowym strachem, Subnautica jest jedną z najlepszych gier survivalowych.

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2. Minecraft [Najlepsza gra typu sandbox survival]

Ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Sandbox, przetrwanie, przygoda Platformy Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox, urządzenia mobilne Rok wydania 2011 (wersja na Switch z 2017 r.) Twórca/twórcy Mojang Studios / Xbox Game Studios Średni czas gry Bez końca Najlepsze dla Graczy, którzy cenią sobie nieograniczoną powtarzalność rozgrywki Mocne strony Przenośność Switcha w połączeniu z głębią rozgrywki survivalowej

Minecraft na Nintendo Switch łączy przenośność wersji Pocket Edition z wygodą sterowania na konsoli. Znana pętla polegająca na wycinaniu drzew, tworzeniu narzędzi i odpieraniu ataków potworów jest równie wciągająca w trybie przenośnym, jak i w trybie stacjonarnym.

Wersja na Switch wyróżnia się wygodą – możesz grać online ze znajomymi lub rozkoszować się trybem kooperacji na podzielonym ekranie w domu. Lokalna rozgrywka dla dwóch graczy na podzielonym ekranie najlepiej sprawdza się w trybie stacjonarnym, ponieważ mniejszy ekran utrudnia widoczność podczas gry na stole.

Dlaczego to wybraliśmy Nieograniczona kreatywność i rzemiosło sprawiają, że jest to najlepsza gra typu sandbox na Switchu.

Nie dorównuje najnowszym funkcjom wersji na PC i brakuje w niej takich elementów, jak ulepszony system walki czy zarządzanie ekwipunkiem za pomocą ekranu dotykowego, ale gracze na Switchu otrzymują za to fajne ekskluzywne dodatki, takie jak skórki z motywami Super Mario.

Nasza ocena: Jeśli chodzi o samą wartość powtórnego grania, nic nie dorównuje Minecraftowi. Na Switchu gra jest zarówno przenośna, jak i społecznościowa, więc naprawdę zasługuje na miejsce wśród najlepszych gier na Nintendo Switch.

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3. The Long Dark [Najlepsza realistyczna gra survivalowa]

Ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Survival, symulacja, pierwszoosobowa Platformy Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Rok wydania 2017 (wersja na Switch z 2020 r.) Twórca/twórcy Hinterland Studio Średni czas rozgrywki ponad 50 godzin Najlepsze dla Graczy poszukujących powolnego, wymagającego realizmu Mocne strony Gnębiąca atmosfera i czarne jak smoła noce, które wydają się nie mieć końca

The Long Dark jak mało która gra oddaje istotę przetrwania. Na Nintendo Switch zamarznięta kanadyjska dzicz wydaje się jeszcze bardziej intensywna. Stonowana kolorystyka i stylizowana grafika sprawiają, że świat jest przepiękny, ale jednocześnie bezlitosny. A te noce? To czysty koszmar. Kiedy panuje całkowita ciemność, nawet najmniejsze ognisko wydaje się kołem ratunkowym.

Tryb przetrwania rzuca cię w sam środek dziczy, mając do dyspozycji jedynie własną pomysłowość, a liczy się wszystko: głód, pragnienie, ciepło ciała – wszystko to powoli się wyczerpuje, podczas gdy na obrzeżach krążą wilki i niedźwiedzie. W jednej chwili rzucasz kamieniami w króliki, by zdobyć kolację, a w następnej modlisz się, by wilk nie wyczuł twojego zapachu.

Dlaczego to wybraliśmy Jego brutalnie realistyczna mechanika sprawia, że każda godzina to walka o przetrwanie.

Dla graczy poszukujących bardziej ustrukturyzowanej rozgrywki epizodyczna kampania fabularna „Wintermute” oferuje survival oparty na narracji, natomiast tryb „Challenge” stawia przed graczem brutalne scenariusze z unikalnymi celami.

Nasza ocena: „The Long Dark” to jedna z najtrudniejszych, ale i najbardziej satysfakcjonujących gier survivalowych na Switchu i choć nie należy do najlepszych gier RPG akcji, zapewnia tę samą intensywność, w której każda godzina wydaje się walką o przetrwanie.

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4. Don’t Starve Together [Najlepsza gra survivalowa z trybem kooperacji]

Ocena 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przetrwanie, rzemiosło, tryb kooperacji Platformy Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Rok wydania 2018 (wersja na Switch) Twórca/twórcy Klei Entertainment Średni czas rozgrywki ponad 40 godzin Najlepsze dla Przyjaciół, którzy szukają trudnego, ale zabawnego wyzwania survivalowego Mocne strony Świat w stylu Tima Burtona, który jest równie zabawny, co okrutny

Don’t Starve Together łączy wymagającą rozgrywkę survivalową z oryginalnej wersji z pełnym chaosem trybu wieloosobowego. Na Nintendo Switch szybko zamienia się to w sprawdzian przyjaźni. Będziesz walczyć o pożywienie, wytwarzać narzędzia oraz balansować między zdrowiem psychicznym, głodem i kondycją fizyczną, podczas gdy świat robi wszystko, co w jego mocy, by cię zniszczyć.

Dlaczego to wybraliśmy Niezwykły chaos w trybie kooperacji sprawia, że nawet zbieranie pożywienia staje się szaloną przygodą.

Mapa jest ogromna i generowana losowo, więc żadna rozgrywka nie jest taka sama. W jednej grze zamarzasz na śmierć zimą. W następnej ścigają cię potwory cienia lub tracisz wszystko w starciu z szalejącym Deerclopsem.

Nasza opinia: Jeśli szukasz bezlitosnej gry survivalowej z pokręconym poczuciem humoru, „Don’t Starve Together” to jedna z najlepszych gier survivalowych na Switchu do grania ze znajomymi, zwłaszcza w połączeniu z niezawodnym kontrolerem Switch, który zapewnia płynniejszy chaos w trybie kooperacyjnym.

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5. This War of Mine [Najlepsza gra survivalowa z fabułą]

Ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Survival, fabularna, strategiczna Platformy Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox, urządzenia mobilne Rok wydania 2014 (Switch Complete Edition 2018) Twórca/twórcy 11 Bit Studios Średni czas rozgrywki 30–40 godzin Dla kogo Graczy, którzy szukają emocjonującej gry o przetrwaniu z naciskiem na fabułę Mocne strony To, jak każda decyzja ma znaczenie i wywołuje poczucie winy

This War of Mine: Complete Edition przenosi grę o przetrwaniu w zupełnie nowe miejsce – do ogarniętego wojną miasta, gdzie nie jesteś żołnierzem, ale cywilem próbującym po prostu przetrwać. Na Nintendo Switch gra robi ogromne wrażenie dzięki ponurej oprawie graficznej, szorstkim teksturom i nieustannemu odgłosowi odległej strzelaniny.

Dlaczego to wybraliśmy Emocjonująca narracja przekształca survival w głęboko ludzkie doświadczenie.

W nocy będziesz zbierać zapasy, unikać snajperów, naprawiać schronienie oraz dbać o to, by wszyscy mieli co jeść i byli w cieple. Każda rozgrywka jest inna dzięki losowo dobieranym postaciom i zapasom, a dodatek DLC, taki jak „The Little Ones”, sprawia, że przetrwanie staje się jeszcze trudniejsze, gdy w grę wchodzą dzieci.

Nasza ocena: Jeśli chcesz zagrać w jedną z najlepszych gier strategicznych na Switchu, „This War of Mine” jest z pewnością jedną z najlepszych opcji.

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6. ARK: Survival Evolved [Najlepsza gra dla fanów dinozaurów]

Ocena 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przetrwanie, rzemiosło, tryb wieloosobowy Platformy Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Rok wydania 2017 (wersja na Switch 2018, aktualizacja „Ultimate Survivor” 2022) Twórca/twórcy Studio Wildcard / Snail Games Średni czas gry ponad 100 godzin Najlepsze dla Fanów dinozaurów i rozległych światów survivalowych Mocne strony Dreszczyk emocji związany z oswojeniem pierwszego dinozaura i budowaniem ogromnych baz

ARK: Survival Evolved to gra survivalowa z prehistorycznym akcentem. Budzisz się niemal nagi na wrogiej wyspie pełnej dinozaurów, a twoim jedynym celem jest przetrwanie dnia. Początkowe godziny są brutalne – musisz wycinać drzewa, by zdobyć drewno, wytwarzać narzędzia i odpierać ataki drapieżników, które z radością uczynią z ciebie swój obiad.

Dlaczego to wybraliśmy Oswajanie i jazda na dinozaurach zapewniają wyjątkowe emocje związane z walką o przetrwanie.

Na Nintendo Switch wydajność bywa różna, choć aktualizacja Ultimate Survivor Edition poprawiła stabilność i grafikę w porównaniu z pierwotną wersją. W trybie przenośnym nadal występują problemy z nagłym pojawianiem się obiektów, ale tryb stacjonarny zapewnia płynniejszą rozgrywkę.

Budowa ogromnej bazy i zarządzanie plemieniem wymagają niezawodnej wydajności, dlatego wielu graczy wybiera hosting serwerów ARK najwyższej klasy, aby zapewnić stabilność swojego świata i uniknąć opóźnień.

Nasza ocena: Jeśli kiedykolwiek chciałeś oswoić T-Rexa i zbudować fortecę w tętniącym życiem prehistorycznym świecie, ARK zapewnia szalone wrażenia z gry survivalowej.

7. Stranded Deep [Najlepsza gra o przetrwaniu na wyspie]

Ocena 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przetrwanie, eksploracja Platformy Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Rok wydania 2015 (wersja na Switch z 2020 r.) Twórca/twórcy Gry zespołowe Beam Średni czas rozgrywki 30–50 godzin Najlepsze dla Fanów realistycznych, powolnych gier survivalowych Mocne strony Surowa atmosfera napięcia na początku, kiedy zaczynasz z niczym poza tratwą

Stranded Deep rozpoczyna się od wielkiego chaosu i katastrofy lotniczej, w wyniku której lądujesz na małej tratwie pośrodku Pacyfiku. Od tego momentu jesteś tylko ty, kilka rozrzuconych wysp i nieustanny strach przed tym, co czai się pod falami.

Dlaczego to wybraliśmy Sceneria bezludnej wyspy idealnie oddaje fantazję o samotnym rozbiciu.

Koncepcja jest prosta, ale skuteczna. Aby przeżyć, musisz kontrolować głód, pragnienie i stan zdrowia, jednocześnie budując schronienia, polując na kraby i nurkując w wrakach w poszukiwaniu zapasów. Wersja na Switch nie jest idealna, ale mechanika przetrwania wciąż wciąga.

Nasza ocena: Dla graczy, którzy marzą o przetrwaniu na bezludnej wyspie – z rekinami, burzami i wszystkim, co się z tym wiąże – „Stranded Deep” to niedoskonała, ale wciągająca propozycja na Nintendo Switch.

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8. Green Hell [Najbardziej realistyczne doświadczenie survivalowe]

Ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przetrwanie, otwarty świat, tryb fabularny Platformy Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Rok wydania 2019 (wersja na Switch z 2020 r.) Twórca/twórcy Creepy Jar Średni czas rozgrywki 40–100 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy szukają najbardziej realistycznej symulacji przetrwania w dżungli Mocne strony Każdy sukces wydaje się zasłużony – od czystej wody po działający obóz

Green Hell przenosi cię do amazońskiej dżungli, gdzie musisz polegać wyłącznie na własnej pomysłowości. Od samego początku gra jest bezlitosna – odwodnienie, pasożyty, jad, drapieżniki, a nawet twoje własne zdrowie psychiczne stanowią ciągłe zagrożenie. W przeciwieństwie do innych gier survivalowych na Switchu, każdy system wydaje się osadzony w rzeczywistości. Będziesz gotować brudną wodę w kokosach, opatrywać rany bandażami z liści i zrywać pijawki ze skóry w widoku z perspektywy pierwszej osoby.

Dlaczego to wybraliśmy Hiperrealistyczna gra o przetrwaniu w dżungli wystawia zarówno ciało, jak i umysł na próbę, doprowadzając je do granic wytrzymałości.

System rzemiosła jest rozbudowany, ale intuicyjny: patyki, kamienie i pnącza zamieniają się w siekiery, a kości zwierząt pozwalają je ulepszyć do postaci broni. Rozpalenie prostego ogniska wydaje się prawdziwym osiągnięciem, a ostateczne rozbicie obozu z czystą wodą i schronieniem daje graczowi prawdziwe poczucie postępu.

Nasza ocena: Jeśli szukasz hardkorowego, wciągającego wyzwania survivalowego, „Green Hell” to bez wątpienia jedna z najlepszych gier survivalowych na Switchu. Jej bezlitosna dżungla i stroma krzywa nauki przypadną do gustu graczom, którzy lubią trudne, sprawdzające umiejętności przygody i są już fanami gier takich jak „Hollow Knight”.

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9. Terraria [Najlepsza gra typu survival sandbox w 2D]

Ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Sandbox 2D, survival, akcja-przygoda Platformy Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox, urządzenia mobilne Rok wydania 2011 (wersja na Switch z 2019 r.) Twórca/twórcy Re-Logic / 505 Games Średni czas gry ponad 100 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają gry typu sandbox survival z rozbudowanym systemem walki Mocne strony Swoboda kopania, budowania i walki w dowolny sposób

Grę „Terraria” często określa się mianem „Minecrafta w 2D”, ale to zbytnie uproszczenie. To ogromna gra typu sandbox, w której kopiesz głęboko pod ziemią, budujesz rozległe bazy i zmierzasz się z niesamowitą gamą bossów.

Dlaczego to wybraliśmy Gra typu sandbox w 2D, która zachwyca niekończącą się eksploracją i epickimi walkami z bossami.

Eksploracja to serce tej gry. Natkniesz się na lochy, dżungle, a nawet inwazje marsjańskie – każda z nich pełna jest unikalnych łupów i przeciwników. Budowanie jest równie rozbudowane, a przyjazne postacie niezależne wprowadzają się do domów , które sam zaprojektujesz. Na Switchu sterowanie może początkowo wydawać się nieco niezgrabne, ale obsługa ekranu dotykowego w trybie przenośnym znacznie ułatwia zbieranie zasobów.

Nasza ocena: Jeśli szukasz nieograniczonej kreatywności połączonej z wymagającą rozgrywką survivalową, „Terraria” jest bez wątpienia jedną z najlepszych gier przygodowych.

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10. Grounded [Najbardziej kreatywna gra survivalowa z trybem kooperacji]

Ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Współpraca w trybie przetrwania, eksploracja Platformy Nintendo Switch, PC, Xbox Rok wydania 2020 (wersja na Switch 2024) Twórca/twórcy Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios Średni czas gry ponad 50 godzin Najlepsze dla Przyjaciół, którzy szukają nietypowego, zespołowego wyzwania survivalowego Mocne strony Przekształcenie podmiejskiego podwórka w ogromny, niebezpieczny świat

Grounded to gra survivalowa z niespodzianką: ty i twoi przyjaciele zostajecie zmniejszani do rozmiarów mrówek i wrzuceni na podwórko, które wydaje się równie niebezpieczne jak Amazonia. Kałuża staje się jeziorem, puszka po napoju – wieżowcem, a pojedynczy pająk może zniszczyć całą twoją drużynę. To sprytna sceneria, która sprawia, że przedmioty codziennego użytku nabierają epickiego charakteru.

Dlaczego to wybraliśmy Podwórko zamienione w ogromny plac zabaw sprawia, że każde źdźbło trawy staje się przygodą.

Rozgrywka opiera się na znanych mechanizmach survivalowych: zbieraniu wody i pożywienia, tworzeniu narzędzi oraz budowaniu baz, ale to element współpracy sprawia, że gra naprawdę się wyróżnia. Wspólne wzmacnianie obozu lub odpieranie fal owadów jest w równym stopniu pełne napięcia, co zabawne.

Nasza ocena: Jeśli szukasz gry survivalowej, która jest zabawna, wyjątkowa i najlepiej gra się w nią z przyjaciółmi, „Grounded” to jedna z najlepszych gier survivalowych na Switchu.

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11. No Man’s Sky [Najlepsza kosmiczna gra przygodowa typu survival]

Ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przetrwanie w kosmosie, eksploracja, gra typu sandbox Platformy Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Rok wydania 2016 (wersja na Switch z 2022 r.) Twórca/twórcy Hello Games Średni czas rozgrywki ponad 100 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy szukają gry typu survival sandbox z nieskończonymi możliwościami w kosmosie Mocne strony Odkrywanie obcych planet, które naprawdę wydają się żywe

Niewiele gier survivalowych na Switchu jest tak ambitnych jak No Man’s Sky. To, co w 2016 roku zaczęło się od rozczarowującej premiery, przekształciło się od tamtej pory w jedną z największych historii powrotu w historii gier. Na Switchu jest to ogromna przygoda survivalowa, w której eksplorujesz generowane proceduralnie planety, zarządzasz zasobami i stopniowo ulepszasz swój ekwipunek oraz statek kosmiczny.

Dlaczego to wybraliśmy Galaktyka planet zapewnia niezrównaną różnorodność eksploracji i przetrwania.

Każdy nowy świat wydaje się inny. Być może będziesz badać dziwne rośliny, walczyć z wrogą fauną lub zbierać rzadkie minerały, unikając przy tym toksycznych burz. Wersja na Switch nie jest bezbłędna (w trybie przenośnym można spodziewać się sporadycznego pojawiania się obiektów i rozmycia obrazu), ale działa zaskakująco płynnie i wciąż oddaje to poczucie niekończącej się eksploracji.

Nasza ocena: Jeśli kiedykolwiek chciałeś zagrać w jedną z najlepszych gier typu sandbox, łączącą eksplorację w klimacie science fiction z zarządzaniem zasobami, „No Man’s Sky” to idealny wybór.

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12. Astroneer [Najlepsza gra dla kreatywnych budowniczych]

Ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Sandbox typu survival, kreatywne budowanie Platformy Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox Rok wydania 2016 (wersja na Switch z 2022 r.) Twórca/twórcy System Era Softworks Średni czas gry ponad 60 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią relaksującą, kreatywną rozgrywkę typu survival w gronie przyjaciół Mocne strony Narzędzie do kształtowania terenu jest proste, potężne i przyjemne w użyciu

Astroneer przenosi cię na kolorowe, obce planety, wyposażając cię jedynie w kombinezon i narzędzie do kształtowania terenu. W przeciwieństwie do bardziej wymagających gier survivalowych, tutaj nacisk kładziony jest nie na walkę, ale na eksplorację, rzemiosło i budowanie rozległych baz na wielu światach.

Dlaczego to wybraliśmy Relaksująca, a jednocześnie rozbudowana gra typu sandbox, która kładzie nacisk na kreatywność i budowanie międzyplanetarnych konstrukcji.

Rozgrywka opiera się na zbieraniu surowców, przetwarzaniu ich na materiały oraz rozbudowywaniu bazy dzięki nowym technologiom. Będziesz instalować przewody doprowadzające tlen, wytapiać rudy w stopy, a w końcu budować łaziki lub promy kosmiczne, by eksplorować Układ Słoneczny.

Nasza ocena: Dla graczy, którzy uwielbiają budować, eksplorować i eksperymentować bez ciągłej presji, „Astroneer” jest jedną z najlepszych kreatywnych gier survivalowych na Switchu.

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Nasza opinia na temat najlepszych gier survivalowych na Switchu

Gry survivalowe na Switchu wywierają inne wrażenie, gdy gra pozostaje w pamięci na długo po wyłączeniu konsoli. The Long Dark doskonale oddaje to uczucie. Wciąż pamiętam swoją pierwszą noc spędzoną na mrozie na pustkowiu, ściskając zapałkę, jakby od tego zależało moje życie.

Minecraft pozostaje bezkonkurencyjny pod względem czystej kreatywności; moja najlepsza rada to zacząć od małych schronień, zanim zabierzesz się za ogromne konstrukcje. Jest też Subnautica – niewiele chwil może się równać z tym pierwszym przerażającym zanurzeniem, kiedy dostrzegasz cień poruszający się głęboko pod wodą.

Każda z tych gier oferuje własny rodzaj wrażeń związanych z przetrwaniem – niezależnie od tego, czy chodzi o realizm, kreatywność czy zachwyt. Jeśli jesteś gotowy na kolejną przygodę, właśnie od tych trzech gier powinieneś zacząć.

Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra survivalowa na Switchu?

Najlepszą grą survivalową na Switchu jest „Subnautica”. Połączenie podwodnej eksploracji, zbierania zasobów i wciągającej fabuły sprawia, że jest ona zarówno wymagająca, jak i wciągająca dla graczy poszukujących wyjątkowych wrażeń związanych z przetrwaniem.

Jaka jest najlepsza gra survivalowa z otwartym światem na Switchu?

Najlepszą grą survivalową z otwartym światem na Switchu jest „No Man’s Sky”. Wyróżniają się również „The Long Dark” i „ARK: Survival Evolved”. Jednak ogromny, generowany proceduralnie wszechświat „No Man’s Sky” jest po prostu trudny do przebicia.

Czy na Switchu są jakieś dobre gry z gatunku survival horror?

Tak, na Switchu jest kilka dobrych gier z gatunku survival horroru. Należą do nich „Subnautica”, seria „Resident Evil” oraz „The Long Dark”. „Subnautica” łączy eksplorację z grozą głębin morskich, podczas gdy „Resident Evil” oferuje klasyczną rozgrywkę z gatunku survival horroru.

Czy na Switchu są jakieś gry survivalowe dostępne na wielu platformach?

Tak, na Switchu dostępne są międzyplatformowe gry typu survival. Minecraft, No Man’s Sky i Grounded obsługują rozgrywkę międzyplatformową, co pozwala łączyć siły z przyjaciółmi grającymi na PC, Xboxie lub PlayStation, podczas gdy sam gracz korzysta ze Switcha.

Czy na Switchu są jakieś gry survivalowe z trybem kooperacji?

Tak, na Switchu dostępne są gry survivalowe z trybem kooperacyjnym, takie jak „Don’t Starve Together”, „Grounded”, „Astroneer” i „Minecraft”. Tryby kooperacyjne pozwalają budować bazy, dzielić się zasobami i wspólnie stawiać czoła zagrożeniom.